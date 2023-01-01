佛說大方廣善巧方便經

佛說大方廣善巧方便經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣善巧方便經卷第四

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

「復次，智上！我念過去世時有五百商人入海求寶。是時，別有一商人其性剛強，猛利暴惡，於海中路而忽相逢。彼一商人即生惡心，欲謀珍寶。彼自思惟：『我今宜應設其方便，悉斷彼諸商人命已，當取珍寶，還閻浮洲，自受快樂。』是時，五百商人眾中有一商主名曰善御，其性慈和，於一切人常生悲愍。商主一時止息而臥，忽於夢中見大海神出現其相，謂商主言：『汝今當知，諸商眾外別有一人，其性暴惡，如是色相、如是名字。彼人起賊害心欲謀珍寶，彼作是念：「應當速斷諸商人命，取其珍寶，還閻浮洲，自受快樂。」是故，我今如彼所念而先語汝，汝可思惟作何方便，令此惡人不造殺業、免地獄報，又復商眾得全其命。何以故？此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉，而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業，永墮地獄，無有出期。是故，汝今宜設方便，善為救度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智上！我念過去世時有五百商人入海求寶。是時，別有一商人其性剛強，猛利暴惡，於海中路而忽相逢。彼一商人即生惡心，欲謀珍寶。彼自思惟：『我今宜應設其方便，悉斷彼諸商人命已，當取珍寶，還閻浮洲，自受快樂。』是時，五百商人眾中有一商主名曰善御，其性慈和，於一切人常生悲愍。商主一時止息而臥，忽於夢中見大海神出現其相，謂商主言：『汝今當知，諸商眾外別有一人，其性暴惡，如是色相、如是名字。彼人起賊害心欲謀珍寶，彼作是念：「應當速斷諸商人命，取其珍寶，還閻浮洲，自受快樂。」是故，我今如彼所念而先語汝，汝可思惟作何方便，令此惡人不造殺業、免地獄報，又復商眾得全其命。何以故？此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉，而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業，永墮地獄，無有出期。是故，汝今宜設方便，善為救度。』

「爾時，善御商主從夢覺已，即作是念：『我於今時有何方便，令此惡人不造殺業、免地獄報，得諸商人各全其命？』於一日中如是思惟求善方便而未能得，乃至七日審諦思惟亦不能得。過七日已，即作是念：『我今無復方便可得，但當於彼興殺心者先與斷命。彼斷命故，不造殺業、免地獄報，又令餘眾得全其命。』如是念已而復籌量：『我若與此五百商人共斷其命，而五百人皆墮地獄。我今宜應起大悲心，為救護故，自手當殺。此殺因者，設於百千劫中獲地獄報亦當忍受。但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業，當免地獄無量劫苦；又令住菩薩法者諸商人眾，安隱無難。』爾時，商主作是念已，即設方便乃斷其命。時彼惡人既此命終得生天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，善御商主從夢覺已，即作是念：『我於今時有何方便，令此惡人不造殺業、免地獄報，得諸商人各全其命？』於一日中如是思惟求善方便而未能得，乃至七日審諦思惟亦不能得。過七日已，即作是念：『我今無復方便可得，但當於彼興殺心者先與斷命。彼斷命故，不造殺業、免地獄報，又令餘眾得全其命。』如是念已而復籌量：『我若與此五百商人共斷其命，而五百人皆墮地獄。我今宜應起大悲心，為救護故，自手當殺。此殺因者，設於百千劫中獲地獄報亦當忍受。但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業，當免地獄無量劫苦；又令住菩薩法者諸商人眾，安隱無難。』爾時，商主作是念已，即設方便乃斷其命。時彼惡人既此命終得生天界。

「智上！彼五百商人者，當知即是此賢劫中五百如來；是時眾中為商主者，即我身是。我於百千劫在輪迴中，以大悲心出生善巧方便，如是種種救度眾生。於汝意云何？菩薩摩訶薩雖經百千劫在輪迴中，皆為以方便智救度眾生，勿謂菩薩摩訶薩有業障可得。是故當知，諸佛、菩薩諸所作業皆悉清淨，無復少分障累可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！彼五百商人者，當知即是此賢劫中五百如來；是時眾中為商主者，即我身是。我於百千劫在輪迴中，以大悲心出生善巧方便，如是種種救度眾生。於汝意云何？菩薩摩訶薩雖經百千劫在輪迴中，皆為以方便智救度眾生，勿謂菩薩摩訶薩有業障可得。是故當知，諸佛、菩薩諸所作業皆悉清淨，無復少分障累可得。

「智上！又復當知，如來、應供、正等正覺是金剛不壞之身，乃至舉足、下足皆以神通方便作大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！又復當知，如來、應供、正等正覺是金剛不壞之身，乃至舉足、下足皆以神通方便作大利益。」

是時，舍衛城中有二十人，忽與二十極惡知識而相值遇，是諸人等互起惡心欲相謀殺，各各伺求彼彼方便。時四十人承佛威神力故俱詣佛所，到佛所已，住立一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，舍衛城中有二十人，忽與二十極惡知識而相值遇，是諸人等互起惡心欲相謀殺，各各伺求彼彼方便。時四十人承佛威神力故俱詣佛所，到佛所已，住立一面。

爾時，如來、應供、正等正覺為欲化度彼四十人故，於剎那間化一大人在佛會中，即白大目乾連言：「尊者當知，今此大地不久出現諸草木相。」而彼大人作是言：「時世尊即為垂其右足。」於須臾間而此大地即生草木，各一尺量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來、應供、正等正覺為欲化度彼四十人故，於剎那間化一大人在佛會中，即白大目乾連言：「尊者當知，今此大地不久出現諸草木相。」而彼大人作是言：「時世尊即為垂其右足。」於須臾間而此大地即生草木，各一尺量。

時尊者大目乾連白佛言：「世尊！今所出現草木之相，我於餘方可能見不？」佛言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者大目乾連白佛言：「世尊！今所出現草木之相，我於餘方可能見不？」佛言：「不能。」

尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持。時三千大千世界皆悉震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持。時三千大千世界皆悉震動。

于是，如來、應供、正等正覺以神通力現自身相出過梵界，而此草木亦復隨從出過梵界；又復如來以神通力現大海中，而此草木亦隨彼住；又復如來以神通力入大山間，而此草木亦隨彼住。爾時，如來還本座已即收右足，而此草木亦安住不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于是，如來、應供、正等正覺以神通力現自身相出過梵界，而此草木亦復隨從出過梵界；又復如來以神通力現大海中，而此草木亦隨彼住；又復如來以神通力入大山間，而此草木亦隨彼住。爾時，如來還本座已即收右足，而此草木亦安住不動。

爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！如來往昔有何因緣，今現是相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！如來往昔有何因緣，今現是相？」

佛言：「阿難！我於往昔為大商主，入海求寶，逢惡知識，我時以大悲心而斷其命。昔因緣故，今有是相。」爾時，世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我於往昔為大商主，入海求寶，逢惡知識，我時以大悲心而斷其命。昔因緣故，今有是相。」爾時，世尊說伽陀曰：

「今此所現如是相， 不住虛空及山、海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此所現如是相， 不住虛空及山、海，

乃至不住諸地方， 以宿因故如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至不住諸地方， 以宿因故如是住。」

爾時，彼四十人咸作是念：「如來是大法王，無實業障可得。我等互起惡心自相謀害，今對佛前宜應懺悔。」作是念已，俱白佛言：「世尊！我等先起惡心互欲殺害。是故，今時各各懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼四十人咸作是念：「如來是大法王，無實業障可得。我等互起惡心自相謀害，今對佛前宜應懺悔。」作是念已，俱白佛言：「世尊！我等先起惡心互欲殺害。是故，今時各各懺悔。」

爾時，世尊即為如應宣說法要，彼四十人皆得智證三昧。是時，有三百二十萬眾生遠塵離垢，得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即為如應宣說法要，彼四十人皆得智證三昧。是時，有三百二十萬眾生遠塵離垢，得法眼淨。

「智上！以此因緣，當知諸佛如來舉足、下足皆是神通方便，作大利益，實無少分業障可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！以此因緣，當知諸佛如來舉足、下足皆是神通方便，作大利益，實無少分業障可得。

「又復如來已離諸病，何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁？要當何用？所謂：我於一時與五百苾芻結夏未久住於林間，是時有修左囉摩婆尾迦行者住彼林側。是人忽有病生，不能進止、不能調伏，即於我所求以妙藥而救其苦。我時作是思惟：『今不應知是病所宜。何以故？我若知其病所宜者，後末世中破壞聖心。于今設何方便得藥與療？但當令此諸苾芻眾為求其藥。』作是念已，即令諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁與療其病。是諸苾芻雖承佛旨而未即行。爾時，淨居天子見諸苾芻已，白言：『尊者！汝等當如佛旨，求如是藥為作救療，勿求別藥令彼服已而趣命終。』諸苾芻言：『我等若行求藥違佛戒法，我等寧自喪命，終不違佛戒法而行。』淨居天子復白諸苾芻言：『如來是大法王，以利益心猶故現相服藥除病。汝等今時何不如教？當行求藥，當行求藥。』淨居天子如是三白已，時諸苾芻息疑悔心，即詣耆婆所求如是藥。得是藥已授彼病人，服已除差。智上！以是因緣，我為利益故乃遣苾芻求如是藥，而非如來有諸病惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如來已離諸病，何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁？要當何用？所謂：我於一時與五百苾芻結夏未久住於林間，是時有修左囉摩婆尾迦行者住彼林側。是人忽有病生，不能進止、不能調伏，即於我所求以妙藥而救其苦。我時作是思惟：『今不應知是病所宜。何以故？我若知其病所宜者，後末世中破壞聖心。于今設何方便得藥與療？但當令此諸苾芻眾為求其藥。』作是念已，即令諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁與療其病。是諸苾芻雖承佛旨而未即行。爾時，淨居天子見諸苾芻已，白言：『尊者！汝等當如佛旨，求如是藥為作救療，勿求別藥令彼服已而趣命終。』諸苾芻言：『我等若行求藥違佛戒法，我等寧自喪命，終不違佛戒法而行。』淨居天子復白諸苾芻言：『如來是大法王，以利益心猶故現相服藥除病。汝等今時何不如教？當行求藥，當行求藥。』淨居天子如是三白已，時諸苾芻息疑悔心，即詣耆婆所求如是藥。得是藥已授彼病人，服已除差。智上！以是因緣，我為利益故乃遣苾芻求如是藥，而非如來有諸病惱。

「又復如來諸福蘊中最上、最勝，何故最先執持應器入城乞食？所謂：如來已離諸障、無段食想，但為愍念後末世中有諸苾芻少福德者，雖入王城聚落持鉢乞食而不能得，乃生退屈，不能長時勤行乞食。為令此等苾芻當於爾時作是思惟：『如來大師於諸世間福聚最勝，猶尚隨宜持鉢乞食，況復我今末世苾芻薄福德故，乞食所難不應生苦。但當行乞，雖復少得而亦為足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如來諸福蘊中最上、最勝，何故最先執持應器入城乞食？所謂：如來已離諸障、無段食想，但為愍念後末世中有諸苾芻少福德者，雖入王城聚落持鉢乞食而不能得，乃生退屈，不能長時勤行乞食。為令此等苾芻當於爾時作是思惟：『如來大師於諸世間福聚最勝，猶尚隨宜持鉢乞食，況復我今末世苾芻薄福德故，乞食所難不應生苦。但當行乞，雖復少得而亦為足。』

「智上！如來在世行乞食者，又為隨順作利益故，所謂令諸婆羅門、長者、居士，乃至一切人民，以佛威神所加持故，於現世中飲食豐足，不值飢饉之苦。何以故？如來在世，不令諸魔作飢饉難。是故，如來以善方便隨順世間，雖受段食不生愛著，不令婆羅門、長者，乃至一切人民及餘諸天子眾等起如是念：『沙門瞿曇於其段食愛樂作意。』如來為令彼等不生念故，於晝夜中與苾芻眾常住三昧，依止一心，寂而無動，無高、無下，前引於後、後如於前，正念相應。於一時中我住三昧，有七萬天子發清淨心禮敬於我，我即從三昧出為其如應宣說法要，彼諸天子於諸法中得法眼淨。由此因緣，是故當知，諸佛、如來現行乞食，但以善巧方便作利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！如來在世行乞食者，又為隨順作利益故，所謂令諸婆羅門、長者、居士，乃至一切人民，以佛威神所加持故，於現世中飲食豐足，不值飢饉之苦。何以故？如來在世，不令諸魔作飢饉難。是故，如來以善方便隨順世間，雖受段食不生愛著，不令婆羅門、長者，乃至一切人民及餘諸天子眾等起如是念：『沙門瞿曇於其段食愛樂作意。』如來為令彼等不生念故，於晝夜中與苾芻眾常住三昧，依止一心，寂而無動，無高、無下，前引於後、後如於前，正念相應。於一時中我住三昧，有七萬天子發清淨心禮敬於我，我即從三昧出為其如應宣說法要，彼諸天子於諸法中得法眼淨。由此因緣，是故當知，諸佛、如來現行乞食，但以善巧方便作利益故。

「又復一時有贊左摩拏嚩迦於佛如來而生惡意，當墮地獄，佛為救護，其事云何？所謂：如來怨親平等，無復少分障累可得，但為眾生安樂利益。我於爾時為欲救護彼贊左摩拏嚩迦故，以我威神力令其得見兢伽沙數世界諸佛如來，是諸如來大圓鏡智中現彼所作業。以諸如來神通力故，令此摩拏嚩迦見自業已即生悔心，作如是言：『今於此中真實顯現，乃自思惟如來一切白法具足。云何我今但造惡業，於白法分而不能得？』彼摩拏嚩迦作是念時，即得清淨正白梵行，於其夢中見佛現身，所有先起惡意之罪皆悉銷滅，命終已後免地獄報。當知皆是如來神力而為救護。何以故？所謂：如來以大悲方便不捨眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一時有贊左摩拏嚩迦於佛如來而生惡意，當墮地獄，佛為救護，其事云何？所謂：如來怨親平等，無復少分障累可得，但為眾生安樂利益。我於爾時為欲救護彼贊左摩拏嚩迦故，以我威神力令其得見兢伽沙數世界諸佛如來，是諸如來大圓鏡智中現彼所作業。以諸如來神通力故，令此摩拏嚩迦見自業已即生悔心，作如是言：『今於此中真實顯現，乃自思惟如來一切白法具足。云何我今但造惡業，於白法分而不能得？』彼摩拏嚩迦作是念時，即得清淨正白梵行，於其夢中見佛現身，所有先起惡意之罪皆悉銷滅，命終已後免地獄報。當知皆是如來神力而為救護。何以故？所謂：如來以大悲方便不捨眾生故。

「又復一時有孫那利梵志於祇陀林中，彼以因緣而斷其命。佛時不知，云何名為一切智耶？所謂：如來無礙正智皆悉具足，無不知見，如來隨諸色相、神通等事皆以威神建立。今此孫那利梵志者，佛觀是人壽量已盡，決定命終，亦非如來不能了知。又，欲以是因緣令諸外道攝伏其心，止息自罪。爾時，如來以加持力於七夜中不入聚落。是時有六十俱胝天人過七夜已往詣佛所。到佛所已，乃為隨應宣說法要，即時各得智證三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復一時有孫那利梵志於祇陀林中，彼以因緣而斷其命。佛時不知，云何名為一切智耶？所謂：如來無礙正智皆悉具足，無不知見，如來隨諸色相、神通等事皆以威神建立。今此孫那利梵志者，佛觀是人壽量已盡，決定命終，亦非如來不能了知。又，欲以是因緣令諸外道攝伏其心，止息自罪。爾時，如來以加持力於七夜中不入聚落。是時有六十俱胝天人過七夜已往詣佛所。到佛所已，乃為隨應宣說法要，即時各得智證三昧。

「又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶？所謂：如來欲令婆羅門、長者等生希有心，又為成就利益事故。所以者何？我於一時與五百苾芻見五百馬，我觀彼馬宿世善根今已成熟。何以故？此五百馬於前前世已曾為人，親近供養先佛如來，於先佛所發菩提心，後因值遇彼惡知識破壞善法、造諸惡業，以是報應今受馬身。又復此五百馬往昔曾於日藏菩薩所發大誓願，以其宿世大願力故，今復值遇日藏菩薩以菩提法方便教化，令得度脫。是五百馬以菩薩威力及自願力故，各能思念宿生中事。智上！我觀彼馬有是因緣，生悲愍心欲為化度，乃與苾芻往彼馬所，以所食麥即取食之。我自食已而復授彼五百苾芻。時五百馬以宿善根力故，見佛及苾芻眾食是馬麥，即時禮佛及諸苾芻。彼五百馬過三月已皆悉命終，生兜率天，即從彼天來詣佛所，恭敬、尊重、瞻禮、供養。佛即隨應為說法要，是諸天子悉於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉。如來為令此五百馬成就如是大利益事故食馬麥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶？所謂：如來欲令婆羅門、長者等生希有心，又為成就利益事故。所以者何？我於一時與五百苾芻見五百馬，我觀彼馬宿世善根今已成熟。何以故？此五百馬於前前世已曾為人，親近供養先佛如來，於先佛所發菩提心，後因值遇彼惡知識破壞善法、造諸惡業，以是報應今受馬身。又復此五百馬往昔曾於日藏菩薩所發大誓願，以其宿世大願力故，今復值遇日藏菩薩以菩提法方便教化，令得度脫。是五百馬以菩薩威力及自願力故，各能思念宿生中事。智上！我觀彼馬有是因緣，生悲愍心欲為化度，乃與苾芻往彼馬所，以所食麥即取食之。我自食已而復授彼五百苾芻。時五百馬以宿善根力故，見佛及苾芻眾食是馬麥，即時禮佛及諸苾芻。彼五百馬過三月已皆悉命終，生兜率天，即從彼天來詣佛所，恭敬、尊重、瞻禮、供養。佛即隨應為說法要，是諸天子悉於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉。如來為令此五百馬成就如是大利益事故食馬麥。

「智上當知，所有一切飲食，如來食者皆為最上食。假使三千大千世界土及乳糖，如來食者，於是二種等無差別，皆成上味。何以故？如來舌根常得上味，是大人相。以是緣故，當知諸佛如來凡所受食皆為最上食。我時謂阿難言：『汝捨轉輪王位出家修道，於諸眾生起悲愍心。汝今食此馬麥而得何味？』阿難白佛言：『世尊！今此馬麥甚為希有，我雖生於王宮，昔未曾得此最上味。』是時，阿難食馬麥已，於七日中得大喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上當知，所有一切飲食，如來食者皆為最上食。假使三千大千世界土及乳糖，如來食者，於是二種等無差別，皆成上味。何以故？如來舌根常得上味，是大人相。以是緣故，當知諸佛如來凡所受食皆為最上食。我時謂阿難言：『汝捨轉輪王位出家修道，於諸眾生起悲愍心。汝今食此馬麥而得何味？』阿難白佛言：『世尊！今此馬麥甚為希有，我雖生於王宮，昔未曾得此最上味。』是時，阿難食馬麥已，於七日中得大喜樂。

「智上！我時與彼五百苾芻夏安居已，各還所止。是時，五百苾芻眾中有四十苾芻食是馬麥，雖於其味作清淨想，還復思念諸苦糲食。如是思念已，於七夜中各得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！我時與彼五百苾芻夏安居已，各還所止。是時，五百苾芻眾中有四十苾芻食是馬麥，雖於其味作清淨想，還復思念諸苦糲食。如是思念已，於七夜中各得阿羅漢果。

「智上當知，如來雖食馬麥，實非宿障報應之事，但為眾生作大利益；又令諸修淨戒沙門、婆羅門生希有心；復令一切眾生如說能行。當知如來一切最勝，諸所施作不壞法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上當知，如來雖食馬麥，實非宿障報應之事，但為眾生作大利益；又令諸修淨戒沙門、婆羅門生希有心；復令一切眾生如說能行。當知如來一切最勝，諸所施作不壞法行。

「又復何緣如來一時謂迦葉言：『我患背痛，汝可為我說七覺支法。』此因緣者，所謂：爾時，有八千天子而共集會。是諸天子先於佛、法、僧寶未生淨信，當於爾時暫聞迦葉說七覺支法，而彼信心漸能開悟。即詣迦葉所，迦葉重復廣為分別七覺支法。是八千天子即時各得智證三昧，乃自思惟：『眾生有病不能聽法，若聞法者病得銷除。如來是大法王，猶故現病令大迦葉說七覺支法。我等云何不樂聽法？』彼諸天子作是思惟已，即於佛法心得清淨。以是利益因故，如來乃現背痛令大迦葉說七覺支法。當知皆是善巧方便，實非宿障報應之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣如來一時謂迦葉言：『我患背痛，汝可為我說七覺支法。』此因緣者，所謂：爾時，有八千天子而共集會。是諸天子先於佛、法、僧寶未生淨信，當於爾時暫聞迦葉說七覺支法，而彼信心漸能開悟。即詣迦葉所，迦葉重復廣為分別七覺支法。是八千天子即時各得智證三昧，乃自思惟：『眾生有病不能聽法，若聞法者病得銷除。如來是大法王，猶故現病令大迦葉說七覺支法。我等云何不樂聽法？』彼諸天子作是思惟已，即於佛法心得清淨。以是利益因故，如來乃現背痛令大迦葉說七覺支法。當知皆是善巧方便，實非宿障報應之事。

「又復何緣，昔有莊嚴幢婆羅門於一時中向佛世尊發不善語，佛於爾時不生恚礙？所謂：如來於天人四眾大集會中已得忍、力具足，隨觀諸境不生恚礙。如來爾時於諸眾生住平等心、救護心、安住心、柔軟心、勇猛心。如來住是諸心時，有四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。以是利益因故，如來乃於莊嚴幢婆羅門不生恚礙。當知皆是如來善巧方便，實非宿障報應之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣，昔有莊嚴幢婆羅門於一時中向佛世尊發不善語，佛於爾時不生恚礙？所謂：如來於天人四眾大集會中已得忍、力具足，隨觀諸境不生恚礙。如來爾時於諸眾生住平等心、救護心、安住心、柔軟心、勇猛心。如來住是諸心時，有四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。以是利益因故，如來乃於莊嚴幢婆羅門不生恚礙。當知皆是如來善巧方便，實非宿障報應之事。

「復次，智上！我念昔為菩薩時，彼提婆達多在在處處常隨於我。何以故？彼提婆達多雖來我所伺求嬈害，而能令我圓滿六波羅蜜多、能令無量眾生得大利益，所謂若時欲令眾生得大快樂，我不能行布施攝法，提婆達多即來我所乞妻子、奴婢、頭、目、手、足，我於爾時皆悉能捨。以能捨故，彼作是言：『如是名為難行之行，能令眾生起發善根。』我作是施時，有無量眾生起愛樂心，於布施行得淨信解。又復若時我以菩提願力住淨戒行，提婆達多來詣我所欲破淨戒。我於爾時堅固不動，不壞戒行。有無量眾生見是事已，悉住清淨戒地。又復若時提婆達多於我起其忿恚、打、罵，我於爾時不生瞋恨，住忍辱心。有無量眾生見是事已，皆住忍行。所有精進、禪定、智慧等行，以提婆達多故，我皆圓滿及令無量眾生得大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智上！我念昔為菩薩時，彼提婆達多在在處處常隨於我。何以故？彼提婆達多雖來我所伺求嬈害，而能令我圓滿六波羅蜜多、能令無量眾生得大利益，所謂若時欲令眾生得大快樂，我不能行布施攝法，提婆達多即來我所乞妻子、奴婢、頭、目、手、足，我於爾時皆悉能捨。以能捨故，彼作是言：『如是名為難行之行，能令眾生起發善根。』我作是施時，有無量眾生起愛樂心，於布施行得淨信解。又復若時我以菩提願力住淨戒行，提婆達多來詣我所欲破淨戒。我於爾時堅固不動，不壞戒行。有無量眾生見是事已，悉住清淨戒地。又復若時提婆達多於我起其忿恚、打、罵，我於爾時不生瞋恨，住忍辱心。有無量眾生見是事已，皆住忍行。所有精進、禪定、智慧等行，以提婆達多故，我皆圓滿及令無量眾生得大利益。

「智上！當知彼提婆達多雖於我所欲生嬈害，而能令我增長善法、為諸眾生作利益事。是故應知，諸佛如來以善巧方便故，於諸眾生隨所施作，皆令不壞所有報應。又復如來於眾生界普遍觀察，有某眾生造如是因、得如是報，隨所觀已，設諸方便而為化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！當知彼提婆達多雖於我所欲生嬈害，而能令我增長善法、為諸眾生作利益事。是故應知，諸佛如來以善巧方便故，於諸眾生隨所施作，皆令不壞所有報應。又復如來於眾生界普遍觀察，有某眾生造如是因、得如是報，隨所觀已，設諸方便而為化度。

「智上！如我上說種種法門皆是最勝善巧方便，如是法門不應於彼下劣善根眾生前說。所以者何？所有眾生雖種聲聞、緣覺相應善根，而亦不能於此最勝善巧方便中如理修學。何以故？非法器故。但當為彼修菩薩法者如實宣說。譬如盲人，於夜分中雖有光明，亦不能見一切境相；若有目人於其夜分，得彼光明而為照耀，一切境相悉能觀見。菩薩摩訶薩亦復如是，已修菩薩最勝行法、又能具足善巧方便，所有諸佛勝行、解脫法門悉能通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！如我上說種種法門皆是最勝善巧方便，如是法門不應於彼下劣善根眾生前說。所以者何？所有眾生雖種聲聞、緣覺相應善根，而亦不能於此最勝善巧方便中如理修學。何以故？非法器故。但當為彼修菩薩法者如實宣說。譬如盲人，於夜分中雖有光明，亦不能見一切境相；若有目人於其夜分，得彼光明而為照耀，一切境相悉能觀見。菩薩摩訶薩亦復如是，已修菩薩最勝行法、又能具足善巧方便，所有諸佛勝行、解脫法門悉能通達。

「智上！若有志求無上菩提諸善男子、善女人，愛樂法故，縱在百千由旬之外，若有宣說如是善巧方便法門處，而亦不怖遙遠即來聽受。何以故？若人聞是法已，即得廣大光明，所行清淨，於佛法中離諸疑悔。是故當知，所有天人四眾之中，是法器者即能愛樂聽受此法；非法器者雖復得聞，不生愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智上！若有志求無上菩提諸善男子、善女人，愛樂法故，縱在百千由旬之外，若有宣說如是善巧方便法門處，而亦不怖遙遠即來聽受。何以故？若人聞是法已，即得廣大光明，所行清淨，於佛法中離諸疑悔。是故當知，所有天人四眾之中，是法器者即能愛樂聽受此法；非法器者雖復得聞，不生愛樂。」

佛說是法時，有七萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是法時，有七萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！此經何名？我等云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！此經何名？我等云何受持？」

佛言：「阿難！此名『善巧方便波羅蜜多正法』，亦名『一切祕密最上波羅蜜多正法』。如是名字汝當受持，於後末世宣通流布，令諸眾生得大利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此名『善巧方便波羅蜜多正法』，亦名『一切祕密最上波羅蜜多正法』。如是名字汝當受持，於後末世宣通流布，令諸眾生得大利益。」

佛說此經已，阿難等諸聲聞，智上等諸菩薩摩訶薩，乃至世間天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，阿難等諸聲聞，智上等諸菩薩摩訶薩，乃至世間天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。