佛說大方廣善巧方便經

佛說大方廣善巧方便經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣善巧方便經卷第三

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

「復次，善男子！何緣菩薩生已現大笑相？豈非菩薩以掉舉故現是相耶？所謂：菩薩生已，作是思惟：『我欲普令一切眾生悉能同我發菩提心。我當得菩提已，廣度眾生出輪迴苦，我於是事無懈怠想。我觀一類眾生起下劣心迷亂作意，於解脫道不能發起廣大精進。此復云何？所謂：具大悲心者能起精進，彼類眾生無如是行。我欲令彼成就如是廣大精進、得最上解脫，是故，我取一切智果。』由此因緣心生歡喜，以其喜因現大笑相，而非菩薩掉舉相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！何緣菩薩生已現大笑相？豈非菩薩以掉舉故現是相耶？所謂：菩薩生已，作是思惟：『我欲普令一切眾生悉能同我發菩提心。我當得菩提已，廣度眾生出輪迴苦，我於是事無懈怠想。我觀一類眾生起下劣心迷亂作意，於解脫道不能發起廣大精進。此復云何？所謂：具大悲心者能起精進，彼類眾生無如是行。我欲令彼成就如是廣大精進、得最上解脫，是故，我取一切智果。』由此因緣心生歡喜，以其喜因現大笑相，而非菩薩掉舉相故。

「又復何緣菩薩身本無垢而沐浴耶？所謂：菩薩無量劫來雖離垢染，今此現生，隨順世間沐浴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩身本無垢而沐浴耶？所謂：菩薩無量劫來雖離垢染，今此現生，隨順世間沐浴其身。

「又復何緣菩薩生已而不便從園中詣菩提場成等正覺？復入王宮，其事云何？所謂：菩薩身相圓滿、威德具足，人所瞻者皆獲利益，菩薩乃入王宮令彼宮嬪、一切眷屬咸得瞻覩。又，欲於其宮中隨順世間作嬉戲事，受諸快樂。雖同有作而無其實，乃至一切所有及轉輪王位皆悉棄捨，出家修道。由此因緣，是故，菩薩復入王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩生已而不便從園中詣菩提場成等正覺？復入王宮，其事云何？所謂：菩薩身相圓滿、威德具足，人所瞻者皆獲利益，菩薩乃入王宮令彼宮嬪、一切眷屬咸得瞻覩。又，欲於其宮中隨順世間作嬉戲事，受諸快樂。雖同有作而無其實，乃至一切所有及轉輪王位皆悉棄捨，出家修道。由此因緣，是故，菩薩復入王宮。

「又復何緣摩耶夫人生菩薩已七日命終？豈非菩薩咎耶？所謂：菩薩於兜率天將欲下降入母胎藏，先以天眼審諦觀察，見摩耶夫人所有壽量滿足十月，餘復七日即當命盡。菩薩如是觀已，乃入胎藏住經十月。由此因緣，摩耶夫人七日命終，壽量盡故，非菩薩咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣摩耶夫人生菩薩已七日命終？豈非菩薩咎耶？所謂：菩薩於兜率天將欲下降入母胎藏，先以天眼審諦觀察，見摩耶夫人所有壽量滿足十月，餘復七日即當命盡。菩薩如是觀已，乃入胎藏住經十月。由此因緣，摩耶夫人七日命終，壽量盡故，非菩薩咎。

「又復菩薩未出家時遍學世間一切藝能，所謂書算、呪術、工巧、歌舞，乃至弓箭、器仗等事。如是學者其義云何？所謂：菩薩為欲調伏世間，顯最勝故。所以者何？而此三千大千世界中無有一人所學藝能勝菩薩者，以是緣故，菩薩未出家時學如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩未出家時遍學世間一切藝能，所謂書算、呪術、工巧、歌舞，乃至弓箭、器仗等事。如是學者其義云何？所謂：菩薩為欲調伏世間，顯最勝故。所以者何？而此三千大千世界中無有一人所學藝能勝菩薩者，以是緣故，菩薩未出家時學如是事。

「又復何緣菩薩未出家時納妻有子，而復廣有宮嬪、婇女、諸眷屬等？豈非菩薩生貪愛耶？所謂：菩薩雖同世間起如是相，而非菩薩生貪愛心。何以故？菩薩正士已離貪愛，於貪愛中隨所施作而無其實所有。菩薩納耶輸陀羅而為妻者，菩薩為欲令耶輸陀羅滿宿願故。彼耶輸陀羅往昔曾於燃燈佛所發是願言：『願我當於釋迦牟尼佛法中為釋種女，種諸善根。』以彼宿世無虛妄言，是故，我今納以為妻，令彼速得善根成就。隨世間相雖復如是，而菩薩心不生過失，後當棄捨，出家修道。所有生羅睺羅子者，謂世間人作是謗言：『若無子息生育相繼者，彼非丈夫。』菩薩息是謗故，乃令耶輸陀羅釋種之女即時產生羅睺羅子。而此羅睺羅者不從父母羯邏藍等穢污所生，當知從天中沒，化相生此。所有廣集宮嬪、婇女、諸眷屬者，菩薩為欲各各隨應教化開導，悉令獲得最上善利，後當棄捨出家修道。菩薩於其宮中以阿耨多羅三藐三菩提法教化開導四萬二千宮嬪、婇女，悉令種是菩提善根；餘諸宮女但能信心清淨，安住正見。是故當知，諸菩薩摩訶薩修菩薩行者隨世間相，雖處王宮、納妻有子、廣集宮嬪諸眷屬等，乃至於五欲樂嬉戲順行，諸有所作皆無其實，清淨潔白，離諸垢染，無愛、無著，無動、無轉。菩薩但為教化一切眾生，圓滿宿願、成熟善根故，即以不可思議善巧方便神通願力變化所生、變化所作，於其神通遊戲法中得三摩地寂靜快樂，隨應所作皆悉利益。菩薩處王宮時，雖受一切象、馬、奴婢，而彼一一皆是宿世殊勝願力，菩薩為成就故而乃攝受。以是因緣，當知菩薩納妻等相非貪愛心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩未出家時納妻有子，而復廣有宮嬪、婇女、諸眷屬等？豈非菩薩生貪愛耶？所謂：菩薩雖同世間起如是相，而非菩薩生貪愛心。何以故？菩薩正士已離貪愛，於貪愛中隨所施作而無其實所有。菩薩納耶輸陀羅而為妻者，菩薩為欲令耶輸陀羅滿宿願故。彼耶輸陀羅往昔曾於燃燈佛所發是願言：『願我當於釋迦牟尼佛法中為釋種女，種諸善根。』以彼宿世無虛妄言，是故，我今納以為妻，令彼速得善根成就。隨世間相雖復如是，而菩薩心不生過失，後當棄捨，出家修道。所有生羅睺羅子者，謂世間人作是謗言：『若無子息生育相繼者，彼非丈夫。』菩薩息是謗故，乃令耶輸陀羅釋種之女即時產生羅睺羅子。而此羅睺羅者不從父母羯邏藍等穢污所生，當知從天中沒，化相生此。所有廣集宮嬪、婇女、諸眷屬者，菩薩為欲各各隨應教化開導，悉令獲得最上善利，後當棄捨出家修道。菩薩於其宮中以阿耨多羅三藐三菩提法教化開導四萬二千宮嬪、婇女，悉令種是菩提善根；餘諸宮女但能信心清淨，安住正見。是故當知，諸菩薩摩訶薩修菩薩行者隨世間相，雖處王宮、納妻有子、廣集宮嬪諸眷屬等，乃至於五欲樂嬉戲順行，諸有所作皆無其實，清淨潔白，離諸垢染，無愛、無著，無動、無轉。菩薩但為教化一切眾生，圓滿宿願、成熟善根故，即以不可思議善巧方便神通願力變化所生、變化所作，於其神通遊戲法中得三摩地寂靜快樂，隨應所作皆悉利益。菩薩處王宮時，雖受一切象、馬、奴婢，而彼一一皆是宿世殊勝願力，菩薩為成就故而乃攝受。以是因緣，當知菩薩納妻等相非貪愛心。

「又復何緣菩薩一時往閻浮樹下結加趺坐，彼時日光雖轉，樹影不移？其相云何？所謂：菩薩欲令七俱胝天人獲利益故，其相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩一時往閻浮樹下結加趺坐，彼時日光雖轉，樹影不移？其相云何？所謂：菩薩欲令七俱胝天人獲利益故，其相如是。

「又復何緣菩薩出遊園林，見老、病、死生怖畏耶？所謂：菩薩已離老、病、死怖，見是相時現恐怖者，欲令眾生起厭畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩出遊園林，見老、病、死生怖畏耶？所謂：菩薩已離老、病、死怖，見是相時現恐怖者，欲令眾生起厭畏故。

「又復何緣菩薩於中夜分踰城出家，而不於彼晝日分耶？所謂：菩薩取夜分者，欲令迦毘羅城一切人民皆不見故。又為菩薩令自善根而得增長，白法清淨，圓滿具足，棄捨一切所有樂事。是故，菩薩於中夜分踰城出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩於中夜分踰城出家，而不於彼晝日分耶？所謂：菩薩取夜分者，欲令迦毘羅城一切人民皆不見故。又為菩薩令自善根而得增長，白法清淨，圓滿具足，棄捨一切所有樂事。是故，菩薩於中夜分踰城出家。

「又復菩薩出王宮已，至苦行處自手截髮。菩薩之父——淨飯大王——聞如是事，心不生信：『云何我子便截髮耶？』後知其實，心生苦惱。是相云何？所謂：菩薩以所截髮，欲令三千大千世界一切天、龍、夜叉、乾闥婆、人非人等見佛吉祥威光最勝髮髻，瞻禮恭敬獲大利益，以是因緣而自截髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩出王宮已，至苦行處自手截髮。菩薩之父——淨飯大王——聞如是事，心不生信：『云何我子便截髮耶？』後知其實，心生苦惱。是相云何？所謂：菩薩以所截髮，欲令三千大千世界一切天、龍、夜叉、乾闥婆、人非人等見佛吉祥威光最勝髮髻，瞻禮恭敬獲大利益，以是因緣而自截髮。

「又復菩薩所有迦蹉迦馬王種種莊嚴，馭人飡那善能控馭。菩薩當乘出王宮時，而彼馬王歡喜而行，後乃棄捨。是相云何？所謂：菩薩一切所愛歡喜棄捨，無所戀著，欲令末世一切眾生如我今時離諸愛著，於我法中如是修學。又復令末世中諸出家者以彼正命出家學道，以是緣故棄捨馬王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩所有迦蹉迦馬王種種莊嚴，馭人飡那善能控馭。菩薩當乘出王宮時，而彼馬王歡喜而行，後乃棄捨。是相云何？所謂：菩薩一切所愛歡喜棄捨，無所戀著，欲令末世一切眾生如我今時離諸愛著，於我法中如是修學。又復令末世中諸出家者以彼正命出家學道，以是緣故棄捨馬王。

「又復何緣菩薩於寂靜處六年苦行，歷諸難事，豈非菩薩餘業障故感是報耶？所謂：菩薩諸障已盡，無有苦報，諸所作事但是菩薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩於寂靜處六年苦行，歷諸難事，豈非菩薩餘業障故感是報耶？所謂：菩薩諸障已盡，無有苦報，諸所作事但是菩薩善巧方便。

「善男子！汝前所問：我為一生補處菩薩時曾發是言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』此因緣者非無利益，今當為汝如實宣說。我念往昔於迦葉如來法中而為菩薩，名曰護明，我時以善巧方便於諸眾生隨其所宜為作利益。彼時有五婆羅門，是大族姓子，先於菩薩乘中修諸梵行，後因值遇彼惡知識使令忘失大菩提心。彼五婆羅門即於一時起如是心：『我等已能得菩提法。』起是心者異見相應。我於爾時觀知彼心，即以方便欲為開導，乃於彼前發如是言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』彼五婆羅門聞是語時咸作是念：『何故護明菩薩發如是言？』我知其念，又復告言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』我時言已，安住真實平等法門，即與五婆羅門同住一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝前所問：我為一生補處菩薩時曾發是言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』此因緣者非無利益，今當為汝如實宣說。我念往昔於迦葉如來法中而為菩薩，名曰護明，我時以善巧方便於諸眾生隨其所宜為作利益。彼時有五婆羅門，是大族姓子，先於菩薩乘中修諸梵行，後因值遇彼惡知識使令忘失大菩提心。彼五婆羅門即於一時起如是心：『我等已能得菩提法。』起是心者異見相應。我於爾時觀知彼心，即以方便欲為開導，乃於彼前發如是言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』彼五婆羅門聞是語時咸作是念：『何故護明菩薩發如是言？』我知其念，又復告言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』我時言已，安住真實平等法門，即與五婆羅門同住一處。

「時有二人：一名竭致迦囉，二名貢婆迦囉，來詣於我及五婆羅門所，先廣稱讚迦葉如來最上功德，後復謂我及五婆羅門言：『今可往詣迦葉如來、應供、正等正覺所。』我於爾時作是思惟：『此五婆羅門善根未熟，若今同詣迦葉佛所，我或稱讚迦葉如來最上功德，彼五婆羅門不能稱讚。』作是思惟已，告彼二人言：『我自知時。』作是言已，我即於般若波羅蜜多住無所住。以般若波羅蜜多力所護故，從是出生善巧方便，即謂五婆羅門言：『我向語汝：「何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？」於如是義汝等未解，今為汝說。以何義故菩提難得？所謂：菩薩若於般若波羅蜜多無所行想、無所住想，即於菩提無智、無得，如實而觀，悉無所得。又，菩提者，不在內、不在外、不在中間，不可以身得、不可以心得，畢竟空中一切無得。是故，我向謂汝等言：「何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？」當知此說是真實說。』時五婆羅門聞是法已，心得開悟，還復安住大乘法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有二人：一名竭致迦囉，二名貢婆迦囉，來詣於我及五婆羅門所，先廣稱讚迦葉如來最上功德，後復謂我及五婆羅門言：『今可往詣迦葉如來、應供、正等正覺所。』我於爾時作是思惟：『此五婆羅門善根未熟，若今同詣迦葉佛所，我或稱讚迦葉如來最上功德，彼五婆羅門不能稱讚。』作是思惟已，告彼二人言：『我自知時。』作是言已，我即於般若波羅蜜多住無所住。以般若波羅蜜多力所護故，從是出生善巧方便，即謂五婆羅門言：『我向語汝：「何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？」於如是義汝等未解，今為汝說。以何義故菩提難得？所謂：菩薩若於般若波羅蜜多無所行想、無所住想，即於菩提無智、無得，如實而觀，悉無所得。又，菩提者，不在內、不在外、不在中間，不可以身得、不可以心得，畢竟空中一切無得。是故，我向謂汝等言：「何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？」當知此說是真實說。』時五婆羅門聞是法已，心得開悟，還復安住大乘法中。

「我作是說已，住一切法無所得心，即離是處，又復別詣於一方所。彼五婆羅門爾時亦復同於彼住。是時，竭致迦囉、貢婆迦囉二人，承佛威神力故，復詣彼處方便勸導五婆羅門，令彼同往迦葉佛所。我時觀彼五婆羅門根緣已熟，即時與彼五婆羅門及其二人同詣迦葉如來、應供、正等正覺所。到佛所已，各禮佛足。時彼二人以宿世善根力故見佛相好，爾時各各心得清淨。彼五婆羅門得見如來色相光明、吉祥威德，心生歡喜，各以宿世善根力故還發阿耨多羅三藐三菩提心。我時白佛言：『此五婆羅門善根成熟，願佛化度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我作是說已，住一切法無所得心，即離是處，又復別詣於一方所。彼五婆羅門爾時亦復同於彼住。是時，竭致迦囉、貢婆迦囉二人，承佛威神力故，復詣彼處方便勸導五婆羅門，令彼同往迦葉佛所。我時觀彼五婆羅門根緣已熟，即時與彼五婆羅門及其二人同詣迦葉如來、應供、正等正覺所。到佛所已，各禮佛足。時彼二人以宿世善根力故見佛相好，爾時各各心得清淨。彼五婆羅門得見如來色相光明、吉祥威德，心生歡喜，各以宿世善根力故還發阿耨多羅三藐三菩提心。我時白佛言：『此五婆羅門善根成熟，願佛化度。』

「爾時，迦葉如來、應供、正等正覺即為宣說菩薩藏法，隨其所應而能解了，即時皆得無生法忍。迦葉如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記。我得記已，即白迦葉佛言：『以如來、應供、正等正覺攝受此五婆羅門故，而令得見如來。復為宣說菩薩藏法，教化開導皆為得忍，菩薩求佛菩提不復退轉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，迦葉如來、應供、正等正覺即為宣說菩薩藏法，隨其所應而能解了，即時皆得無生法忍。迦葉如來即為我授阿耨多羅三藐三菩提記。我得記已，即白迦葉佛言：『以如來、應供、正等正覺攝受此五婆羅門故，而令得見如來。復為宣說菩薩藏法，教化開導皆為得忍，菩薩求佛菩提不復退轉。』

「復次，智上！我昔於彼迦葉如來法中為一生補處菩薩時，先所發言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』作此說者，為開導故，由是因緣彼獲利益。是故當知：諸所言說非無義利，皆是菩薩摩訶薩善巧方便，而非過咎、非不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智上！我昔於彼迦葉如來法中為一生補處菩薩時，先所發言：『何故剃鬚髮？云何求菩提，而此菩提最上難得？』作此說者，為開導故，由是因緣彼獲利益。是故當知：諸所言說非無義利，皆是菩薩摩訶薩善巧方便，而非過咎、非不善法。

「若有眾生少知、少見者，或於持戒清淨沙門、婆羅門所發無義語——所謂以智為非智——作是語者，不能長夜利益安樂，但能與彼苦受相應。此等眾生作不善業，是過咎者。菩薩摩訶薩即不如是，一切障累悉已清淨，無復少分業障可得，但為眾生滅諸惡法、普令堪任趣證解脫。智上！如昔因緣，當如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生少知、少見者，或於持戒清淨沙門、婆羅門所發無義語——所謂以智為非智——作是語者，不能長夜利益安樂，但能與彼苦受相應。此等眾生作不善業，是過咎者。菩薩摩訶薩即不如是，一切障累悉已清淨，無復少分業障可得，但為眾生滅諸惡法、普令堪任趣證解脫。智上！如昔因緣，當如是知。

「又，我所有六年苦行，歷諸難事，但為降伏諸外道故；又欲令諸眾生起精進故；一麻、一麥為所食者，欲令身器得清淨故。由此因緣，於六年中修諸苦行，而非餘業所感報應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，我所有六年苦行，歷諸難事，但為降伏諸外道故；又欲令諸眾生起精進故；一麻、一麥為所食者，欲令身器得清淨故。由此因緣，於六年中修諸苦行，而非餘業所感報應。

「我昔如是於六年中修苦行時，有五百萬天眾仙眾皆得智通三昧。是故當知，我修此行以善巧方便為利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我昔如是於六年中修苦行時，有五百萬天眾仙眾皆得智通三昧。是故當知，我修此行以善巧方便為利益故。

「又復菩薩先受乳糜，食已增益勢力，方乃行詣菩提場中而取正覺。何不但令其身瘦悴往彼道場成正覺耶？所謂：菩薩悲愍末世一切眾生，先受乳糜，食已方成正覺。何以故？末世眾生皆以飲食而為資助。有諸眾生求道果者，若無飲食資身，彼不能增進，咸生退屈。若得飲食為資助者，皆獲安隱，以安隱故，於諸善法而悉記念，乃能增進趣求道果。我欲令彼末世眾生如是學，我先受飲食，後方進道。又，為令彼獻乳糜者牧牛女人圓滿施因，成就菩提分法。我時食已，安坐道場得菩提果，能於一三摩地中住經千劫——皆由段食力所資故——以是因緣，受彼乳糜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩先受乳糜，食已增益勢力，方乃行詣菩提場中而取正覺。何不但令其身瘦悴往彼道場成正覺耶？所謂：菩薩悲愍末世一切眾生，先受乳糜，食已方成正覺。何以故？末世眾生皆以飲食而為資助。有諸眾生求道果者，若無飲食資身，彼不能增進，咸生退屈。若得飲食為資助者，皆獲安隱，以安隱故，於諸善法而悉記念，乃能增進趣求道果。我欲令彼末世眾生如是學，我先受飲食，後方進道。又，為令彼獻乳糜者牧牛女人圓滿施因，成就菩提分法。我時食已，安坐道場得菩提果，能於一三摩地中住經千劫——皆由段食力所資故——以是因緣，受彼乳糜。

「又復菩薩既處菩提樹下金剛座上，何不速證阿耨多羅三藐三菩提果，而先降伏諸魔軍耶？所謂：無處可能容受諸惡魔眾。菩薩若不以善巧方便而容受者，彼諸惡魔即當嬈亂一切眾生。是故，菩薩處其座已，作是思惟：『我於今日成等正覺，而此三千大千世界諸眾生中，有何等眾生心不喜樂？』念已觀察，知諸惡魔心不喜樂，欲於菩薩而生嬈害。菩薩爾時又復思惟：『我今不應與魔鬪戰，但以神通作變化事使彼降伏。又令一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等眾，得見菩薩師子遊戲神通相已，發於阿耨多羅三藐三菩提心。以是因故，普令當得最上涅盤。』爾時，菩薩作是念已，即於眉間放大光明，其光普照三千大千世界，一切魔宮皆悉映蔽。於其光中發是聲言：『今此釋迦種族淨飯王子捨轉輪王位出家修道，詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提。』發是聲時，復有無數天人四眾來菩薩所瞻禮恭敬。是時，一切魔王及魔眷屬見是事已，四散馳走，驚怖戰掉，憂箭入心，生大苦惱。時惡魔眾忿恚轉增，於須臾間化四兵眾繞菩提場，面百由旬，種種變現而為嬈亂。菩薩爾時住大慈心，雖見是相而無動轉。菩薩即以寶網鬘手作降魔相，是時諸魔即皆降伏。爾時，有八十四俱胝天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。以是緣故，菩薩先現降魔相，當知皆是善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩既處菩提樹下金剛座上，何不速證阿耨多羅三藐三菩提果，而先降伏諸魔軍耶？所謂：無處可能容受諸惡魔眾。菩薩若不以善巧方便而容受者，彼諸惡魔即當嬈亂一切眾生。是故，菩薩處其座已，作是思惟：『我於今日成等正覺，而此三千大千世界諸眾生中，有何等眾生心不喜樂？』念已觀察，知諸惡魔心不喜樂，欲於菩薩而生嬈害。菩薩爾時又復思惟：『我今不應與魔鬪戰，但以神通作變化事使彼降伏。又令一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等眾，得見菩薩師子遊戲神通相已，發於阿耨多羅三藐三菩提心。以是因故，普令當得最上涅盤。』爾時，菩薩作是念已，即於眉間放大光明，其光普照三千大千世界，一切魔宮皆悉映蔽。於其光中發是聲言：『今此釋迦種族淨飯王子捨轉輪王位出家修道，詣菩提場取證阿耨多羅三藐三菩提。』發是聲時，復有無數天人四眾來菩薩所瞻禮恭敬。是時，一切魔王及魔眷屬見是事已，四散馳走，驚怖戰掉，憂箭入心，生大苦惱。時惡魔眾忿恚轉增，於須臾間化四兵眾繞菩提場，面百由旬，種種變現而為嬈亂。菩薩爾時住大慈心，雖見是相而無動轉。菩薩即以寶網鬘手作降魔相，是時諸魔即皆降伏。爾時，有八十四俱胝天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。以是緣故，菩薩先現降魔相，當知皆是善巧方便。

「又復何緣如來得阿耨多羅三藐三菩提已，於七晝夜中結加趺坐觀彼樹王，寂然不動？所謂：色界有諸天子修寂靜行者，見如來、應供、正等正覺加趺而坐心大歡喜，作是思惟：『如來於七晝夜中依止一心，寂靜而住，是心不可得。』作是念時，有三萬二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩提心。我為欲令未來世中諸修道者悉能如是修寂靜行，以是因緣，如來得菩提已，於七晝夜觀彼樹王，寂然不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣如來得阿耨多羅三藐三菩提已，於七晝夜中結加趺坐觀彼樹王，寂然不動？所謂：色界有諸天子修寂靜行者，見如來、應供、正等正覺加趺而坐心大歡喜，作是思惟：『如來於七晝夜中依止一心，寂靜而住，是心不可得。』作是念時，有三萬二千色界天子發阿耨多羅三藐三菩提心。我為欲令未來世中諸修道者悉能如是修寂靜行，以是因緣，如來得菩提已，於七晝夜觀彼樹王，寂然不動。

「又復如來得菩提已，何故最初梵王勸請轉法輪耶？此因緣者，所謂有諸梵眾勸請梵王隨應說法。何以故？彼諸梵眾謂能依止梵王，復謂梵王能生梵眾，於此世間無復最先過梵王者。爾時，梵王作是思惟：『如來大師為世間尊，隨應悉能知眾生根。是故，我應勸請說法。』作是念已，詣菩提場勸請世尊轉正法輪。當彼梵王如是勸請時，有六百八十萬梵眾發阿耨多羅三藐三菩提心。以是緣故，梵王最初勸請轉正法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復如來得菩提已，何故最初梵王勸請轉法輪耶？此因緣者，所謂有諸梵眾勸請梵王隨應說法。何以故？彼諸梵眾謂能依止梵王，復謂梵王能生梵眾，於此世間無復最先過梵王者。爾時，梵王作是思惟：『如來大師為世間尊，隨應悉能知眾生根。是故，我應勸請說法。』作是念已，詣菩提場勸請世尊轉正法輪。當彼梵王如是勸請時，有六百八十萬梵眾發阿耨多羅三藐三菩提心。以是緣故，梵王最初勸請轉正法輪。

「復次，智上！如來大圓鏡智悉能顯照一切眾生語言、心行，一切所作無不容受；照見眾生最初邊際，有具善根者、有不具善根者，彼彼眾生、彼彼業報，大圓鏡中皆悉顯現；乃至諸佛如來所作報應亦於中現——菩薩詣菩提場成等正覺、圓滿一切白法最勝功德、如來已斷一切不善之法、已能清淨一切障累、已能遠離一切過失，如是功德大圓鏡智皆悉顯照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智上！如來大圓鏡智悉能顯照一切眾生語言、心行，一切所作無不容受；照見眾生最初邊際，有具善根者、有不具善根者，彼彼眾生、彼彼業報，大圓鏡中皆悉顯現；乃至諸佛如來所作報應亦於中現——菩薩詣菩提場成等正覺、圓滿一切白法最勝功德、如來已斷一切不善之法、已能清淨一切障累、已能遠離一切過失，如是功德大圓鏡智皆悉顯照。

「復次，智上！如來從大悲心起善巧方便，普為救度一切眾生。譬如醫師善解醫藥，諸有病者，隨其所宣，甘、苦、辛味和合妙藥，應病而授皆得除愈。如來大師亦復如是，具足種種善巧方便，為大醫王善療眾病，隨觀眾生有何等病，如其所應，以善巧方便而為救療，皆令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智上！如來從大悲心起善巧方便，普為救度一切眾生。譬如醫師善解醫藥，諸有病者，隨其所宣，甘、苦、辛味和合妙藥，應病而授皆得除愈。如來大師亦復如是，具足種種善巧方便，為大醫王善療眾病，隨觀眾生有何等病，如其所應，以善巧方便而為救療，皆令解脫。

「又，如世間彼初生子，慈母乳哺、恩育愛憐，不令有少病苦所侵。若後有病，慈母即為揀擇良藥授與令服，子既服已而得安樂。如來大師亦復如是，為一切世間之父，觀諸眾生如其子想，不令眾生有苦惱者。若見眾生造彼彼業、得彼彼報，如來隨應即以善巧方便而為救度，令得解脫。智上！如是所說，當知是為善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，如世間彼初生子，慈母乳哺、恩育愛憐，不令有少病苦所侵。若後有病，慈母即為揀擇良藥授與令服，子既服已而得安樂。如來大師亦復如是，為一切世間之父，觀諸眾生如其子想，不令眾生有苦惱者。若見眾生造彼彼業、得彼彼報，如來隨應即以善巧方便而為救度，令得解脫。智上！如是所說，當知是為善巧方便。