佛說大方廣善巧方便經

佛說大方廣善巧方便經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣善巧方便經卷第二

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

「復次，光聚王！又如持明人善修瑜伽悉地法門，於祕密五種縛中而受繫縛，隨所作法不越三昧。是人以一大明句力悉能斷除彼一切縛，而獲安住祕密行門。雖在繫縛中，常不離三昧。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，於五欲境中嬉戲順行，隨其所作不壞正行。是菩薩以一智慧明力悉能清淨一切染法，於一切智心而能安住。雖受五欲樂，常生梵天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，光聚王！又如持明人善修瑜伽悉地法門，於祕密五種縛中而受繫縛，隨所作法不越三昧。是人以一大明句力悉能斷除彼一切縛，而獲安住祕密行門。雖在繫縛中，常不離三昧。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，於五欲境中嬉戲順行，隨其所作不壞正行。是菩薩以一智慧明力悉能清淨一切染法，於一切智心而能安住。雖受五欲樂，常生梵天界。

「光聚王！又如世間善用劍者於其劍法巧妙精熟。是人一時隱覆利劍，獨行曠野險難之處。於其中路忽見一人，單己無伴復無器仗。時用劍人見彼人已，生悲愍心，即相附近而謂言曰：『汝今獨行，一無伴侶又無器仗，將何護身？汝今同我隨其所往，終不令汝有所闕失。若忽值遇盜賊等事，我當為汝作大救護。』言已同行。於其中路忽逢賊眾，時同行人不知此人先隱利劍，見是賊已即生怖畏。時用劍人發勇猛心，無所怯懼，即出其劍與彼賊眾而共鬪敵。時彼賊眾皆悉斷命，其用劍人自護身已、復能防護彼同行者，咸得安隱過斯險難。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，而能具足種種方便、執智慧劍。雖於五欲境嬉戲順行，終不暫令身根起放逸事，能為身根作大防護。設於異時遇煩惱魔，菩薩亦復無所動轉，被精進鎧不生怖畏，以智慧劍斷煩惱網，悉令清淨。菩薩常生清淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！又如世間善用劍者於其劍法巧妙精熟。是人一時隱覆利劍，獨行曠野險難之處。於其中路忽見一人，單己無伴復無器仗。時用劍人見彼人已，生悲愍心，即相附近而謂言曰：『汝今獨行，一無伴侶又無器仗，將何護身？汝今同我隨其所往，終不令汝有所闕失。若忽值遇盜賊等事，我當為汝作大救護。』言已同行。於其中路忽逢賊眾，時同行人不知此人先隱利劍，見是賊已即生怖畏。時用劍人發勇猛心，無所怯懼，即出其劍與彼賊眾而共鬪敵。時彼賊眾皆悉斷命，其用劍人自護身已、復能防護彼同行者，咸得安隱過斯險難。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，而能具足種種方便、執智慧劍。雖於五欲境嬉戲順行，終不暫令身根起放逸事，能為身根作大防護。設於異時遇煩惱魔，菩薩亦復無所動轉，被精進鎧不生怖畏，以智慧劍斷煩惱網，悉令清淨。菩薩常生清淨佛土。」

爾時，會中有一菩薩名曰作愛，於其食時入舍衛大城而行乞食。時彼菩薩次第行至一長者舍，住立門側，發聲乞食。長者有女名曰上財，顏貌端正，人所愛樂。是時，彼女聞菩薩聲，即持飲食出施菩薩。授其食已，即於菩薩生愛樂心，若色相、若音聲而生取著，由此因緣起貪染心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名曰作愛，於其食時入舍衛大城而行乞食。時彼菩薩次第行至一長者舍，住立門側，發聲乞食。長者有女名曰上財，顏貌端正，人所愛樂。是時，彼女聞菩薩聲，即持飲食出施菩薩。授其食已，即於菩薩生愛樂心，若色相、若音聲而生取著，由此因緣起貪染心。

作愛菩薩見是女已，即知其念。菩薩爾時於貪染法無所作意，即自思惟：「於須臾間若起一念貪染心者，是大過失。何以故？今此女人，我於何處而生可愛？若彼眼根為可愛者，眼是無常敗壞不淨肉團，彼自性空，何所愛樂？若於耳、鼻、舌、身、意根為可愛者，彼彼諸根亦復如是，自性皆空，無有實法，何所愛樂？如是，從足至頂、乃至內外中間，一一如實審諦觀察，是中無有少法可得。我今如是如實觀已，於一切法悉無所有。法無有故，即法無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作愛菩薩見是女已，即知其念。菩薩爾時於貪染法無所作意，即自思惟：「於須臾間若起一念貪染心者，是大過失。何以故？今此女人，我於何處而生可愛？若彼眼根為可愛者，眼是無常敗壞不淨肉團，彼自性空，何所愛樂？若於耳、鼻、舌、身、意根為可愛者，彼彼諸根亦復如是，自性皆空，無有實法，何所愛樂？如是，從足至頂、乃至內外中間，一一如實審諦觀察，是中無有少法可得。我今如是如實觀已，於一切法悉無所有。法無有故，即法無生。」

菩薩作是思惟時，即得無生法忍。菩薩得是利已，心大歡喜，即於是處踊身虛空高一多羅樹，於其城中右繞七匝出舍衛大城，乘空往詣佛世尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩作是思惟時，即得無生法忍。菩薩得是利已，心大歡喜，即於是處踊身虛空高一多羅樹，於其城中右繞七匝出舍衛大城，乘空往詣佛世尊所。

爾時，世尊見彼作愛菩薩威德巍巍猶如鵝王，乘空自在徐緩而來。世尊見已，謂阿難言：「阿難！汝見此作愛菩薩從空來不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見彼作愛菩薩威德巍巍猶如鵝王，乘空自在徐緩而來。世尊見已，謂阿難言：「阿難！汝見此作愛菩薩從空來不？」

阿難白佛言：「世尊！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！唯然已見。」

佛告阿難言：「汝今當知，此菩薩者，於一切法離貪愛心，證法無生、悉無所得，而能降伏一切魔軍，廣為眾生轉正法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難言：「汝今當知，此菩薩者，於一切法離貪愛心，證法無生、悉無所得，而能降伏一切魔軍，廣為眾生轉正法輪。」

時佛言已，而彼菩薩即住空中聽佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛言已，而彼菩薩即住空中聽佛說法。

是時，彼上財女人於長者舍忽然命終，生三十三天，轉女人相，得天子身。彼天子生時，有七寶莊嚴微妙宮殿同時出現，縱廣十二由旬。復有一萬四千天女眷屬同時而生。是諸天女於須臾間自有智生，咸作是念：「我等今時以何善根得生於此？」即知：「先世舍衛城中，有長者女於一菩薩起染愛心。以是因緣，於彼命終生此天中，轉女人相而為天子。彼得無量勝報神通，我等由是天子勝因緣故亦得生此。」作是念已，歡喜而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼上財女人於長者舍忽然命終，生三十三天，轉女人相，得天子身。彼天子生時，有七寶莊嚴微妙宮殿同時出現，縱廣十二由旬。復有一萬四千天女眷屬同時而生。是諸天女於須臾間自有智生，咸作是念：「我等今時以何善根得生於此？」即知：「先世舍衛城中，有長者女於一菩薩起染愛心。以是因緣，於彼命終生此天中，轉女人相而為天子。彼得無量勝報神通，我等由是天子勝因緣故亦得生此。」作是念已，歡喜而住。

爾時，彼新生天子即作是念：「我昔人間生染愛心，而何今時得是勝報？此因緣者，乃是作愛菩薩增上善力為開導故。我今宜應往詣佛所，恭敬供養彼佛、世尊及欲瞻禮作愛菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼新生天子即作是念：「我昔人間生染愛心，而何今時得是勝報？此因緣者，乃是作愛菩薩增上善力為開導故。我今宜應往詣佛所，恭敬供養彼佛、世尊及欲瞻禮作愛菩薩。」

爾時，彼天子作是念已，即時與諸天女眷屬持以種種殊妙香華，從彼天界來詣佛所。到已，頭面禮世尊足，即於佛前合掌向空遙伸敬禮作愛菩薩，然後以彼所持眾香華等尊重恭敬供養世尊。作供養已，右繞三匝，合掌向佛說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼天子作是念已，即時與諸天女眷屬持以種種殊妙香華，從彼天界來詣佛所。到已，頭面禮世尊足，即於佛前合掌向空遙伸敬禮作愛菩薩，然後以彼所持眾香華等尊重恭敬供養世尊。作供養已，右繞三匝，合掌向佛說伽陀曰：

「不可思議人中尊！ 不可思議大菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可思議人中尊！ 不可思議大菩提！

不可思議諸佛行！ 不可思議諸佛法！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議諸佛行！ 不可思議諸佛法！

我舍衛城長者女， 父本立名為上財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我舍衛城長者女， 父本立名為上財，

色相端嚴眾所欽， 父母、宗親亦愛念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相端嚴眾所欽， 父母、宗親亦愛念。

於一時中有佛子， 具大威德名作愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一時中有佛子， 具大威德名作愛，

舍衛城中乞食行， 次第來至於我舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍衛城中乞食行， 次第來至於我舍。

我時聞彼美音聲， 適悅歡喜即取食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時聞彼美音聲， 適悅歡喜即取食，

持食詣彼作愛前， 以尊重心施佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持食詣彼作愛前， 以尊重心施佛子。

我時見彼妙色相， 心生愛染欲和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時見彼妙色相， 心生愛染欲和合，

彼因緣故不能成， 我於剎那而命斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼因緣故不能成， 我於剎那而命斷。

我今不能具宣說， 作愛佛子大因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不能具宣說， 作愛佛子大因緣，

於染愛法不相應， 令我滅已生勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於染愛法不相應， 令我滅已生勝處。

世尊！我雖捨前報， 快哉斷我女人相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊！我雖捨前報， 快哉斷我女人相，

轉成男子大威光； 又復得生於天界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉成男子大威光； 又復得生於天界，

與我同生諸天女， 一萬四千為眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與我同生諸天女， 一萬四千為眷屬；

復有最上七寶嚴， 微妙宮殿同時現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有最上七寶嚴， 微妙宮殿同時現。

我時發生如是心， 此為不可思議事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時發生如是心， 此為不可思議事，

我以染愛心為因， 云何得此清淨報？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以染愛心為因， 云何得此清淨報？

作愛佛子甚希有， 亦名作喜、作光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作愛佛子甚希有， 亦名作喜、作光明，

我身熾盛大威光， 由彼勝因獲如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身熾盛大威光， 由彼勝因獲如是。

染因能成如是果， 聲聞、緣覺不能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染因能成如是果， 聲聞、緣覺不能知，

而彼乘中無此法， 唯善逝智而能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼乘中無此法， 唯善逝智而能轉。

假使殑伽沙數劫， 不能修學諸佛智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使殑伽沙數劫， 不能修學諸佛智，

我今無餘所樂心， 唯求無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今無餘所樂心， 唯求無上菩提果。

作愛佛子大威德， 是我最上善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作愛佛子大威德， 是我最上善知識，

我因彼故得見佛， 安住菩提無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我因彼故得見佛， 安住菩提無退轉。

我知修行菩提者， 於染愛心無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知修行菩提者， 於染愛心無所著，

如我所轉女人相， 普願一切為男子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所轉女人相， 普願一切為男子。

我前世中命終後， 父母親族懷悲惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我前世中命終後， 父母親族懷悲惱，

恩愛極苦所纏心， 返於沙門生忿恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恩愛極苦所纏心， 返於沙門生忿恚。

我今以佛威神力， 於剎那間詣父所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今以佛威神力， 於剎那間詣父所，

隱身住空而白言： 『勿於沙門生忿恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隱身住空而白言： 『勿於沙門生忿恚，

起忿恚者大過失， 於長夜中受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起忿恚者大過失， 於長夜中受苦惱。

上財女者今我是， 已生三十三天中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上財女者今我是， 已生三十三天中，

轉彼女人前報相， 得大威光天子身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉彼女人前報相， 得大威光天子身。

父母今詣於佛所， 應當懺彼忿恚心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母今詣於佛所， 應當懺彼忿恚心，

佛是眾生大慈父， 一切眾生所歸趣。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛是眾生大慈父， 一切眾生所歸趣。』」

父母聞說佛聲已， 即起廣大增勝心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母聞說佛聲已， 即起廣大增勝心，

爾時父母承佛力， 應聲即詣於佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時父母承佛力， 應聲即詣於佛所。

到已頭面禮佛足， 懺悔先起忿恚心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到已頭面禮佛足， 懺悔先起忿恚心，

白言：「我今歸依佛。」 合掌又復伸問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「我今歸依佛。」 合掌又復伸問言：

「佛、法、僧寶最尊勝， 當云何作供養事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛、法、僧寶最尊勝， 當云何作供養事？

唯佛能知我心意， 如我所問願佛說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛能知我心意， 如我所問願佛說。」

發是言已諦誠住， 一心渴仰而聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發是言已諦誠住， 一心渴仰而聽受。

佛告上財父母言： 「汝今諦聽我所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告上財父母言： 「汝今諦聽我所說，

若欲供養諸佛者， 應當發起菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲供養諸佛者， 應當發起菩提心。

當知汝女上財者， 五百生中種善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知汝女上財者， 五百生中種善根，

今轉女身為天子， 為汝父母善開導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今轉女身為天子， 為汝父母善開導。」

父母聞佛如是語， 即發無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母聞佛如是語， 即發無上菩提心，

歡喜稱讚作是言： 「人中大仙如實語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜稱讚作是言： 「人中大仙如實語。」

爾時佛告阿難言： 「汝今證知如是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難言： 「汝今證知如是事，

菩薩方便不思議， 於染心中得淨報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩方便不思議， 於染心中得淨報。

如上財女所轉相， 一切眾生亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上財女所轉相， 一切眾生亦如是，

阿難！如是勝功德， 能令眾生皆離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！如是勝功德， 能令眾生皆離苦。

今此天子勝福報， 於染愛心常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此天子勝福報， 於染愛心常清淨，

而能恭敬佛世尊， 尊重無上菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能恭敬佛世尊， 尊重無上菩提故。

多劫已曾供養佛， 於諸佛所種善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多劫已曾供養佛， 於諸佛所種善根，

堅固安住菩提心， 決定當得菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固安住菩提心， 決定當得菩提果。」

爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！如我意者，譬如須彌山王眾寶所成，雖種種寶有種種色，彼黃金色而為最上。菩薩摩訶薩亦復如是，若清淨心、若染污心、若住法心、若隱法心，雖種種心如是差別，彼一切智心而為最上。世尊！諸菩薩摩訶薩最初安住一切智心，於諸染法悉能清淨。又如有藥名曰善現，能治世間一切病苦。菩薩摩訶薩亦復如是，住一切智心已，能斷除貪、瞋、癡等諸煩惱病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難白佛言：「世尊！如我意者，譬如須彌山王眾寶所成，雖種種寶有種種色，彼黃金色而為最上。菩薩摩訶薩亦復如是，若清淨心、若染污心、若住法心、若隱法心，雖種種心如是差別，彼一切智心而為最上。世尊！諸菩薩摩訶薩最初安住一切智心，於諸染法悉能清淨。又如有藥名曰善現，能治世間一切病苦。菩薩摩訶薩亦復如是，住一切智心已，能斷除貪、瞋、癡等諸煩惱病。」

爾時，世尊讚尊者阿難言：「善哉，阿難！如汝所說，如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚尊者阿難言：「善哉，阿難！如汝所說，如是如是。」

爾時，尊者大迦葉前白佛言：「希有，世尊！菩薩摩訶薩能行最上寂靜之行，能於一切眾生起悲愍心，常所利益。又復能修空、無相、無願解脫法門，不樂聲聞、緣覺之法，於一切處不離一切智心，具不可思議善巧方便。世尊！諸菩薩摩訶薩一切所行無著、無礙，於色、聲、香、味、觸境中行而不取、亦無起作。世尊！我今樂說譬喻明菩薩行，願佛世尊聽許我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大迦葉前白佛言：「希有，世尊！菩薩摩訶薩能行最上寂靜之行，能於一切眾生起悲愍心，常所利益。又復能修空、無相、無願解脫法門，不樂聲聞、緣覺之法，於一切處不離一切智心，具不可思議善巧方便。世尊！諸菩薩摩訶薩一切所行無著、無礙，於色、聲、香、味、觸境中行而不取、亦無起作。世尊！我今樂說譬喻明菩薩行，願佛世尊聽許我說。」

佛言：「大迦葉！樂說當說，今正是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大迦葉！樂說當說，今正是時。」

大迦葉言：「世尊！譬如世間有無數百千人眾，於其曠野險難之處見有一門，而彼人眾爾時各各從其門入。過是門已，次見道路，其路懸曠，險惡多難。彼諸人眾見是路已，咸生怖畏。是時，有一智人具善方便，欲為多人利益安樂，即告眾言：『汝等當知，去此不遠有一大城。其城廣闊，嚴麗清淨；人民熾盛，安隱豐饒。入彼城者，適悅快樂。誰當愛樂入其城中，即能遠離險難怖畏。』時彼眾中有一類人聞是語已，即時發言：『我今樂入。』入是城已，見其豐饒、安隱、快樂，生希有想，愛著不捨，即於彼住不復樂出。有一類人聞說其城，即時發言：『我亦隨順入彼城中。』是人雖入，不樂彼住，後復還出。又復眾中有一類人雖聞是語，不能前詣入彼城中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉言：「世尊！譬如世間有無數百千人眾，於其曠野險難之處見有一門，而彼人眾爾時各各從其門入。過是門已，次見道路，其路懸曠，險惡多難。彼諸人眾見是路已，咸生怖畏。是時，有一智人具善方便，欲為多人利益安樂，即告眾言：『汝等當知，去此不遠有一大城。其城廣闊，嚴麗清淨；人民熾盛，安隱豐饒。入彼城者，適悅快樂。誰當愛樂入其城中，即能遠離險難怖畏。』時彼眾中有一類人聞是語已，即時發言：『我今樂入。』入是城已，見其豐饒、安隱、快樂，生希有想，愛著不捨，即於彼住不復樂出。有一類人聞說其城，即時發言：『我亦隨順入彼城中。』是人雖入，不樂彼住，後復還出。又復眾中有一類人雖聞是語，不能前詣入彼城中。

「世尊！彼有智人過此城已，又復行於曠野險路。出是路已，見一道徑，其徑狹小，可一尺量。徑之左面有一大坑深百千肘、徑之右面復一大坑深百千肘，若或有人墮是坑者不能出離。彼徑四向，有一類人發是聲言：『我於此處生大怖畏。』又復去彼狹徑不遠有四衢道，一類人眾遊履其道，隨其所向彼彼皆能見有大城；如如所見，彼彼隨應而生愛樂。時彼智人見是狹徑已，即行其徑到安隱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼有智人過此城已，又復行於曠野險路。出是路已，見一道徑，其徑狹小，可一尺量。徑之左面有一大坑深百千肘、徑之右面復一大坑深百千肘，若或有人墮是坑者不能出離。彼徑四向，有一類人發是聲言：『我於此處生大怖畏。』又復去彼狹徑不遠有四衢道，一類人眾遊履其道，隨其所向彼彼皆能見有大城；如如所見，彼彼隨應而生愛樂。時彼智人見是狹徑已，即行其徑到安隱處。

「世尊！世間無數百千人者，當知即是諸愚異生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！世間無數百千人者，當知即是諸愚異生。

「一門者，當知即是取一有身；彼曠野險難中見道路者，當知即是生死險難之路；其路懸曠者，當知即是無明、有愛為因，受果極懸遠故。彼有智人能唱導者，當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩；彼大城者，即是二乘所證涅盤。有一類人入彼大城愛樂安住、不求出者，當知即是聲聞、緣覺，下劣信解，生止息想；彼一類人亦欲隨順入其城中，不樂安住、後還出者，當知即是餘諸菩薩，成就最上信解心故；彼一類人雖聞是語不能前詣入其城者，當知即是少福、無智、諸外道輩。彼有智人過此城已又復出彼曠野路者，當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩精進波羅蜜多故。彼一尺量狹徑路者，當知即是最上法界；左面坑者，當知即是彼聲聞地；右面坑者，當知即是彼緣覺地。彼徑四面有一類人發怖畏聲者，當知即是諸天魔王及魔眷屬；彼四衢道者，即是四攝法門。隨其所向彼彼皆能見大城者，當知即是彼二乘人，隨其所應見佛功德、見佛所行及佛智慧，生愛樂故；時彼智人到安隱處者，當知即是到一切智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一門者，當知即是取一有身；彼曠野險難中見道路者，當知即是生死險難之路；其路懸曠者，當知即是無明、有愛為因，受果極懸遠故。彼有智人能唱導者，當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩；彼大城者，即是二乘所證涅盤。有一類人入彼大城愛樂安住、不求出者，當知即是聲聞、緣覺，下劣信解，生止息想；彼一類人亦欲隨順入其城中，不樂安住、後還出者，當知即是餘諸菩薩，成就最上信解心故；彼一類人雖聞是語不能前詣入其城者，當知即是少福、無智、諸外道輩。彼有智人過此城已又復出彼曠野路者，當知即是具善巧方便菩薩摩訶薩精進波羅蜜多故。彼一尺量狹徑路者，當知即是最上法界；左面坑者，當知即是彼聲聞地；右面坑者，當知即是彼緣覺地。彼徑四面有一類人發怖畏聲者，當知即是諸天魔王及魔眷屬；彼四衢道者，即是四攝法門。隨其所向彼彼皆能見大城者，當知即是彼二乘人，隨其所應見佛功德、見佛所行及佛智慧，生愛樂故；時彼智人到安隱處者，當知即是到一切智地。

「世尊！如是等譬喻說者，當知皆是菩薩摩訶薩善巧方便引導眾生，是為菩薩最上勝行。以是義故，我於菩薩摩訶薩所應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是等譬喻說者，當知皆是菩薩摩訶薩善巧方便引導眾生，是為菩薩最上勝行。以是義故，我於菩薩摩訶薩所應敬禮。」

爾時，世尊讚尊者大迦葉言：「善哉，善哉。汝大迦葉善說此語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚尊者大迦葉言：「善哉，善哉。汝大迦葉善說此語。」

當佛如是讚迦葉時，會中有萬二千眾生得天人身，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛如是讚迦葉時，會中有萬二千眾生得天人身，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛告大迦葉言：「汝今當知，菩薩摩訶薩具善巧方便者，已能成就無量功德，於一切時雖有所作，不復起彼諸不善業，於自、於他遠離過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大迦葉言：「汝今當知，菩薩摩訶薩具善巧方便者，已能成就無量功德，於一切時雖有所作，不復起彼諸不善業，於自、於他遠離過失。」

爾時，智上菩薩摩訶薩於佛會中見如是事、聞如是法，又復恭敬，前白佛言：「云何，世尊！往昔為一生補處菩薩時，於彼迦葉如來法中曾作是語：『何故剃鬚髮？云何求菩提而此菩提最上難得？』昔作是語當有何義？願佛于今為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智上菩薩摩訶薩於佛會中見如是事、聞如是法，又復恭敬，前白佛言：「云何，世尊！往昔為一生補處菩薩時，於彼迦葉如來法中曾作是語：『何故剃鬚髮？云何求菩提而此菩提最上難得？』昔作是語當有何義？願佛于今為我宣說。」

佛告智上菩薩摩訶薩言：「止，善男子！勿作是語。當知菩薩摩訶薩隨其所行、隨有所說，非無利益。何以故？具不可思議方便菩薩見彼彼正士，隨所應住於彼彼眾生如應調伏，一切所行當知不離菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智上菩薩摩訶薩言：「止，善男子！勿作是語。當知菩薩摩訶薩隨其所行、隨有所說，非無利益。何以故？具不可思議方便菩薩見彼彼正士，隨所應住於彼彼眾生如應調伏，一切所行當知不離菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，智上！我今為汝廣說菩薩摩訶薩善巧方便甚深正法，汝應諦聽，如善作意。善男子！如我往昔為菩薩時，於燃燈佛所成就不可思議方便。爾時，我於彼佛法中證得無生法忍，從是已後，我為得忍菩薩。為菩提故轉復精進，若一劫、若百劫，未甞懈倦、未甞厭捨、未甞失念，數數來此輪迴趣中以善方便救度眾生，以自慧力隨諸所作悉得成就，於後邊際不作住想，為利眾生無有休息。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智上！我今為汝廣說菩薩摩訶薩善巧方便甚深正法，汝應諦聽，如善作意。善男子！如我往昔為菩薩時，於燃燈佛所成就不可思議方便。爾時，我於彼佛法中證得無生法忍，從是已後，我為得忍菩薩。為菩提故轉復精進，若一劫、若百劫，未甞懈倦、未甞厭捨、未甞失念，數數來此輪迴趣中以善方便救度眾生，以自慧力隨諸所作悉得成就，於後邊際不作住想，為利眾生無有休息。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！我為菩薩時，為菩提故，雖入聲聞寂靜三摩地，乃至入菩薩三摩地，若身、若心無出沒想；雖得寂靜樂而不住著；雖在三摩地而精進不懈，以六波羅蜜多、四攝法門教化眾生，諸有所作未甞懈息。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我為菩薩時，為菩提故，雖入聲聞寂靜三摩地，乃至入菩薩三摩地，若身、若心無出沒想；雖得寂靜樂而不住著；雖在三摩地而精進不懈，以六波羅蜜多、四攝法門教化眾生，諸有所作未甞懈息。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

「又，善男子！我為菩薩時——已得一生補處，將欲成道轉大法輪——即於兜率天宮如實觀察：『我今為當於此天中成等正覺轉法輪耶？為人間耶？』如是觀察，又復思惟：『我若即於天中作此利者，閻浮提人不得聞法；若於閻浮提中作此利者，而此諸天不得聞法。我今隨其所宜，但應下降閻浮提中成等正覺，而此諸天亦可利益。』又復菩薩思惟觀察：『我若從此兜率天宮沒已下生人間，不入胎藏現受生相，於須臾間便成正覺者，彼閻浮提所有眾生當起疑念：「此釋迦菩薩從何所來？天中來耶？乾闥婆中來耶？變化來耶？」』以是緣故，從天中沒，下降閻浮，隨順世間，入母胎藏。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我為菩薩時——已得一生補處，將欲成道轉大法輪——即於兜率天宮如實觀察：『我今為當於此天中成等正覺轉法輪耶？為人間耶？』如是觀察，又復思惟：『我若即於天中作此利者，閻浮提人不得聞法；若於閻浮提中作此利者，而此諸天不得聞法。我今隨其所宜，但應下降閻浮提中成等正覺，而此諸天亦可利益。』又復菩薩思惟觀察：『我若從此兜率天宮沒已下生人間，不入胎藏現受生相，於須臾間便成正覺者，彼閻浮提所有眾生當起疑念：「此釋迦菩薩從何所來？天中來耶？乾闥婆中來耶？變化來耶？」』以是緣故，從天中沒，下降閻浮，隨順世間，入母胎藏。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！菩薩雖住胎藏，世間眾生不應於此作實住想。何以故？菩薩本從無垢寂靜三摩地安詳而起。從天中沒、下降人間、處胎受生、出家苦行，乃至坐菩提場成等正覺、降伏魔眾、轉大法輪，如是一切所作，菩薩於中清淨、無染，無動、無轉，不出、不沒。以是義故，應知清淨行菩薩不實住胎藏，當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩雖住胎藏，世間眾生不應於此作實住想。何以故？菩薩本從無垢寂靜三摩地安詳而起。從天中沒、下降人間、處胎受生、出家苦行，乃至坐菩提場成等正覺、降伏魔眾、轉大法輪，如是一切所作，菩薩於中清淨、無染，無動、無轉，不出、不沒。以是義故，應知清淨行菩薩不實住胎藏，當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

「又復何緣菩薩但現胎生、不現餘生耶？所謂：菩薩於一切眾生中最上、最勝，是潔白分，純一無雜。以如是相現處胎生，當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩但現胎生、不現餘生耶？所謂：菩薩於一切眾生中最上、最勝，是潔白分，純一無雜。以如是相現處胎生，當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

「又復菩薩初入母胎其相云何？所謂：菩薩入母胎時內外清淨，安隱無難，不苦、不惱。如昔天中所受快樂，菩薩入母胎時樂受相應亦復如是，不同世人攬彼父母羯邏藍等穢污不淨為入胎相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩初入母胎其相云何？所謂：菩薩入母胎時內外清淨，安隱無難，不苦、不惱。如昔天中所受快樂，菩薩入母胎時樂受相應亦復如是，不同世人攬彼父母羯邏藍等穢污不淨為入胎相。

「又復何緣菩薩於母胎中住滿十月，不增減耶？所謂：菩薩不同世人住母胎藏日月數量有增、有減，以增、減故，胎藏不圓，諸根缺減。是故，菩薩滿足十月，胎藏圓滿，諸根具足，無所增減。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩於母胎中住滿十月，不增減耶？所謂：菩薩不同世人住母胎藏日月數量有增、有減，以增、減故，胎藏不圓，諸根缺減。是故，菩薩滿足十月，胎藏圓滿，諸根具足，無所增減。當知此是菩薩摩訶薩善巧方便。

「又復何緣菩薩不樂宮殿而返於其園林中生？所謂：菩薩於其長時遠離憒閙，樂寂靜處，修寂靜行，有諸天、龍、夜叉、乾闥婆等常所衛護。菩薩欲令迦毘羅城一切人民以諸香華隨喜供養，各得瞻覩。以是因緣，菩薩於其園林中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩不樂宮殿而返於其園林中生？所謂：菩薩於其長時遠離憒閙，樂寂靜處，修寂靜行，有諸天、龍、夜叉、乾闥婆等常所衛護。菩薩欲令迦毘羅城一切人民以諸香華隨喜供養，各得瞻覩。以是因緣，菩薩於其園林中生。

「又復何緣菩薩之母攀其樹枝生菩薩耶？謂：菩薩母不同世間所有母人，當產生時苦受相應，得大苦惱。摩耶夫人生菩薩時樂受相應，得大快樂。以是因緣，菩薩之母攀彼樹枝而生菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩之母攀其樹枝生菩薩耶？謂：菩薩母不同世間所有母人，當產生時苦受相應，得大苦惱。摩耶夫人生菩薩時樂受相應，得大快樂。以是因緣，菩薩之母攀彼樹枝而生菩薩。

「又復何緣菩薩於母胎中能念能知彼三世事，乃至菩薩入胎、住胎等事悉能知耶？所謂：清淨行菩薩於三界中最上、最勝，正念現前，於一切法無所忘失。是故，菩薩雖住胎中能念能知彼一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩於母胎中能念能知彼三世事，乃至菩薩入胎、住胎等事悉能知耶？所謂：清淨行菩薩於三界中最上、最勝，正念現前，於一切法無所忘失。是故，菩薩雖住胎中能念能知彼一切事。

「又復何緣菩薩生時唯帝釋天主而來衛護？菩薩生已即為捧接，爾時無復餘天人耶？所謂：帝釋天主先發大願：『菩薩生時為作守護。』以彼往昔善根力故，是故菩薩生時唯帝釋天主而來衛護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩生時唯帝釋天主而來衛護？菩薩生已即為捧接，爾時無復餘天人耶？所謂：帝釋天主先發大願：『菩薩生時為作守護。』以彼往昔善根力故，是故菩薩生時唯帝釋天主而來衛護。

「又復何緣菩薩生已即於四方各行七步，不減至六、不增八耶？所謂：菩薩正士神通變化隨宜方便，其相如是，由此因緣但行七步，無所增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣菩薩生已即於四方各行七步，不減至六、不增八耶？所謂：菩薩正士神通變化隨宜方便，其相如是，由此因緣但行七步，無所增減。

「又復何緣行七步已即發是言：『我於世間最尊、最勝，已能解脫老、病、死法。』謂此梵界諸天子眾聞菩薩生悉來瞻禮，各各隨應得其利益。菩薩爾時即自思惟：『但此梵界諸天子眾得知是事，我今欲令一切普得聞知。』作是念已，乃發聲言：『我於世間最尊、最勝，已能解脫老、病、死法。』發是言時，所有三千大千世界諸天子眾及諸梵眾聞是聲已，於須臾間一切皆來至菩薩所，合掌恭敬，隨喜稱讚。以是因緣，乃唱是言：『我於世間最尊、最勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復何緣行七步已即發是言：『我於世間最尊、最勝，已能解脫老、病、死法。』謂此梵界諸天子眾聞菩薩生悉來瞻禮，各各隨應得其利益。菩薩爾時即自思惟：『但此梵界諸天子眾得知是事，我今欲令一切普得聞知。』作是念已，乃發聲言：『我於世間最尊、最勝，已能解脫老、病、死法。』發是言時，所有三千大千世界諸天子眾及諸梵眾聞是聲已，於須臾間一切皆來至菩薩所，合掌恭敬，隨喜稱讚。以是因緣，乃唱是言：『我於世間最尊、最勝。』