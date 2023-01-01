佛說大方廣善巧方便經

佛說大方廣善巧方便經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣善巧方便經卷第一

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾八千人、菩薩一萬六千人俱——是諸菩薩智慧、方便、神通具足，辯才無礙，得大總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾八千人、菩薩一萬六千人俱——是諸菩薩智慧、方便、神通具足，辯才無礙，得大總持。

爾時，世尊處大法座，與如是等無數百千大眾恭敬圍繞，聽受說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊處大法座，與如是等無數百千大眾恭敬圍繞，聽受說法。

彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，禮佛雙足。禮已合掌，前白佛言：「世尊！我有少法欲伸請問如來、應供、正等正覺，悲愍我故，願賜聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，禮佛雙足。禮已合掌，前白佛言：「世尊！我有少法欲伸請問如來、應供、正等正覺，悲愍我故，願賜聽許。」

佛告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！恣汝所問，今正是時。諸佛如來隨有問者，各各為其如應演說，令彼聞已心生歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！恣汝所問，今正是時。諸佛如來隨有問者，各各為其如應演說，令彼聞已心生歡喜。」

時智上菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩善巧方便？願佛世尊廣分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時智上菩薩摩訶薩即白佛言：「世尊！云何是菩薩摩訶薩善巧方便？願佛世尊廣分別說。」

佛告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行。何以故？具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類、諸惡趣中，菩薩亦以平等一切智心施其方便，即以如是善根迴向一切眾生，令諸眾生修行二法。何等為二？所謂：一切智心、迴向心。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行。何以故？具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類、諸惡趣中，菩薩亦以平等一切智心施其方便，即以如是善根迴向一切眾生，令諸眾生修行二法。何等為二？所謂：一切智心、迴向心。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞、常所愛樂，生隨喜心，即以如是隨喜善根迴向一切眾生。復以一切智心廣施一切眾生，雖起施心，悉無所取亦無所得。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞、常所愛樂，生隨喜心，即以如是隨喜善根迴向一切眾生。復以一切智心廣施一切眾生，雖起施心，悉無所取亦無所得。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界、乃至一切方處，或見一切微妙可愛香樹、華樹。菩薩見已，不生一念希取之心，作是思惟：『此香樹、華樹非我所取，當獻十方一切諸佛。』即以如是善根迴向一切智。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界、乃至一切方處，或見一切微妙可愛香樹、華樹。菩薩見已，不生一念希取之心，作是思惟：『此香樹、華樹非我所取，當獻十方一切諸佛。』即以如是善根迴向一切智。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂，菩薩爾時生隨喜心，即以如是隨喜善根迴向一切智。又，若菩薩隨所向處或見一切眾生受諸苦惱，菩薩爾時起悲愍心，被精進鎧，即作是言：『一切眾生所有苦惱我當代受，普願眾生得安隱樂。』即以如是善根迴向無上菩提。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂，菩薩爾時生隨喜心，即以如是隨喜善根迴向一切智。又，若菩薩隨所向處或見一切眾生受諸苦惱，菩薩爾時起悲愍心，被精進鎧，即作是言：『一切眾生所有苦惱我當代受，普願眾生得安隱樂。』即以如是善根迴向無上菩提。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩隨諸方處若禮一佛如來，即同禮彼諸佛如來。何以故？諸佛如來同一法性，同一戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，亦復同一最上心意。菩薩如是了知已，乃至恭敬供養一佛如來，即同恭敬供養諸佛如來，菩薩以廣大心普攝一切。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩隨諸方處若禮一佛如來，即同禮彼諸佛如來。何以故？諸佛如來同一法性，同一戒品、定品、慧品、解脫品、解脫知見品，亦復同一最上心意。菩薩如是了知已，乃至恭敬供養一佛如來，即同恭敬供養諸佛如來，菩薩以廣大心普攝一切。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩或時見有修大乘者於大乘法生退沒心，菩薩爾時知彼心已，即作是念：『我應為彼稱讚一四句偈，令彼如是如理修學，使不退沒。』念已，即言：『諸有修大乘者，若能於此一四句偈解了其義，即能於彼一切語言通達義趣，如所解了不生退沒。又復我此所說一四句偈，若有能聽受者，是人即得諸佛辯才。我當以是善根普施一切眾生，悉願得彼多聞具足諸佛無礙辯才所攝。』善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩或時見有修大乘者於大乘法生退沒心，菩薩爾時知彼心已，即作是念：『我應為彼稱讚一四句偈，令彼如是如理修學，使不退沒。』念已，即言：『諸有修大乘者，若能於此一四句偈解了其義，即能於彼一切語言通達義趣，如所解了不生退沒。又復我此所說一四句偈，若有能聽受者，是人即得諸佛辯才。我當以是善根普施一切眾生，悉願得彼多聞具足諸佛無礙辯才所攝。』善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩或時往彼貧窮乞匃人所，菩薩爾時心生悲愍，即自念言：『他業所作受決定報，我今於此歡喜和合，隨其所欲而悉施與。如佛所說，於一施中有四行相，所謂：施大、心大等。今我此中所施雖少，一切智心而復無量。若我以是一切智心施此乞人，即以如是善根力故，當以寶手常出珍寶普施一切眾生。如是，布施此乞匃人，乃能與彼現在佛世尊所布施、持戒、修禪定者所作福行等無有異。』善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩或時往彼貧窮乞匃人所，菩薩爾時心生悲愍，即自念言：『他業所作受決定報，我今於此歡喜和合，隨其所欲而悉施與。如佛所說，於一施中有四行相，所謂：施大、心大等。今我此中所施雖少，一切智心而復無量。若我以是一切智心施此乞人，即以如是善根力故，當以寶手常出珍寶普施一切眾生。如是，布施此乞匃人，乃能與彼現在佛世尊所布施、持戒、修禪定者所作福行等無有異。』善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩若時與彼聲聞、緣覺同所居止，菩薩爾時於彼二乘但生恭敬。若彼聲聞、緣覺或以二事而生我相，何等為二？一者、菩薩出生諸佛世尊，二者、諸佛出生聲聞、緣覺。彼以是事而自念言：『我於此中是為最上，何能於彼生恭敬心？』而此菩薩雖聞是說，以方便故心無異想。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩若時與彼聲聞、緣覺同所居止，菩薩爾時於彼二乘但生恭敬。若彼聲聞、緣覺或以二事而生我相，何等為二？一者、菩薩出生諸佛世尊，二者、諸佛出生聲聞、緣覺。彼以是事而自念言：『我於此中是為最上，何能於彼生恭敬心？』而此菩薩雖聞是說，以方便故心無異想。善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。

「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多。是相云何？所謂：菩薩隨諸方處見來求者，菩薩爾時攝伏慳心，隨其所欲而悉施與，此即名為菩薩成就布施波羅蜜多。如是施時，菩薩自持戒行，復能攝彼諸破戒者，普令安住清淨戒地，此即名為菩薩成就持戒波羅蜜多。如是施時，菩薩以其慈心為首，復起不破壞心、救護心、等住心。起是心時，此即名為菩薩成就忍辱波羅蜜多。如是施時——若飲、若食、及諸所欲——隨其所施，菩薩來、去、住、止於身、語、心位不生懈倦，此即名為菩薩成就精進波羅蜜多。如是施時，隨所施處，菩薩心住一境不起散亂，此即名為菩薩成就禪定波羅蜜多。如是施時，菩薩悉知如是施者、如是受者、得何果報。如是知已，稱量、較計皆悉平等，是中無有少法可得，此即名為菩薩成就智慧波羅蜜多。善男子！如是，名為善巧方便菩薩摩訶薩於一施行中成就六波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多。是相云何？所謂：菩薩隨諸方處見來求者，菩薩爾時攝伏慳心，隨其所欲而悉施與，此即名為菩薩成就布施波羅蜜多。如是施時，菩薩自持戒行，復能攝彼諸破戒者，普令安住清淨戒地，此即名為菩薩成就持戒波羅蜜多。如是施時，菩薩以其慈心為首，復起不破壞心、救護心、等住心。起是心時，此即名為菩薩成就忍辱波羅蜜多。如是施時——若飲、若食、及諸所欲——隨其所施，菩薩來、去、住、止於身、語、心位不生懈倦，此即名為菩薩成就精進波羅蜜多。如是施時，隨所施處，菩薩心住一境不起散亂，此即名為菩薩成就禪定波羅蜜多。如是施時，菩薩悉知如是施者、如是受者、得何果報。如是知已，稱量、較計皆悉平等，是中無有少法可得，此即名為菩薩成就智慧波羅蜜多。善男子！如是，名為善巧方便菩薩摩訶薩於一施行中成就六波羅蜜多。」

爾時，智上菩薩摩訶薩復白佛言：「希有，世尊！菩薩摩訶薩布施行中乃有如是善巧方便，以是方便而能解脫一切眾生輪迴苦惱、普攝一切諸佛法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智上菩薩摩訶薩復白佛言：「希有，世尊！菩薩摩訶薩布施行中乃有如是善巧方便，以是方便而能解脫一切眾生輪迴苦惱、普攝一切諸佛法藏。」

佛言：「智上！如汝所說，如是如是。諸菩薩摩訶薩具善巧方便故，而能於其一施行中成就無量利益勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智上！如汝所說，如是如是。諸菩薩摩訶薩具善巧方便故，而能於其一施行中成就無量利益勝行。」

爾時，世尊復告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，具善巧方便菩薩摩訶薩設於異時有極重罪，而彼菩薩亦不壞善根。云何不壞？所謂：菩薩或時值遇彼惡知識勸令退失無上道意、得極重罪，菩薩爾時即自思惟：『我今若或即於此身取證涅盤、斷後邊際，不復堪任被精進鎧，何能度脫一切眾生輪迴苦惱？我今不應以此因緣自壞其心。何以故？我欲於輪迴中度脫一切眾生，設有極重罪亦不斷善根。』善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。又，善男子！若出家菩薩有分別心生別異作意，彼所得罪過四根本。是菩薩若具善巧方便者隨起即悔，善男子！我說彼菩薩為無罪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，具善巧方便菩薩摩訶薩設於異時有極重罪，而彼菩薩亦不壞善根。云何不壞？所謂：菩薩或時值遇彼惡知識勸令退失無上道意、得極重罪，菩薩爾時即自思惟：『我今若或即於此身取證涅盤、斷後邊際，不復堪任被精進鎧，何能度脫一切眾生輪迴苦惱？我今不應以此因緣自壞其心。何以故？我欲於輪迴中度脫一切眾生，設有極重罪亦不斷善根。』善男子！如是，名為菩薩摩訶薩善巧方便。又，善男子！若出家菩薩有分別心生別異作意，彼所得罪過四根本。是菩薩若具善巧方便者隨起即悔，善男子！我說彼菩薩為無罪者。」

爾時，智上菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩亦有罪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智上菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何菩薩亦有罪耶？」

佛告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！若言菩薩無有罪者，云何菩薩於百千劫中學波羅提木叉戒有破根本果者？善男子！汝今當知，是等菩薩雖於一切眾生善言、惡言皆悉能忍，但為於彼聲聞、緣覺法中相應作意，是故我說彼所得罪過四根本。如彼聲聞乘人犯根本罪已，無所堪任取證涅盤；出家菩薩亦復如是，起是罪已不即悔捨聲聞、緣覺相應作意，亦復無所堪任、不能趣證大涅盤界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告智上菩薩摩訶薩言：「善男子！若言菩薩無有罪者，云何菩薩於百千劫中學波羅提木叉戒有破根本果者？善男子！汝今當知，是等菩薩雖於一切眾生善言、惡言皆悉能忍，但為於彼聲聞、緣覺法中相應作意，是故我說彼所得罪過四根本。如彼聲聞乘人犯根本罪已，無所堪任取證涅盤；出家菩薩亦復如是，起是罪已不即悔捨聲聞、緣覺相應作意，亦復無所堪任、不能趣證大涅盤界。」

爾時，尊者阿難在大會中，前白佛言：「世尊！舍衛大城有一菩薩名光聚王。我於一時入城乞食，於其城中不見彼菩薩。是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處，說非法語。我往見已，彼不覆藏，而復別說彼梵行法。世尊！我佛如來是一切眾生大師，無所不知、無所不見、無不解了。我見是相其事云何？願佛開示。」尊者阿難發是言時，而此佛會地大震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難在大會中，前白佛言：「世尊！舍衛大城有一菩薩名光聚王。我於一時入城乞食，於其城中不見彼菩薩。是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處，說非法語。我往見已，彼不覆藏，而復別說彼梵行法。世尊！我佛如來是一切眾生大師，無所不知、無所不見、無不解了。我見是相其事云何？願佛開示。」尊者阿難發是言時，而此佛會地大震動。

爾時，光聚王菩薩現身虛空高一多羅樹，即於空中問阿難言：「尊者阿難！於汝意云何？犯非法者豈能如是住虛空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光聚王菩薩現身虛空高一多羅樹，即於空中問阿難言：「尊者阿難！於汝意云何？犯非法者豈能如是住虛空耶？」

是時尊者阿難對如來前向空問言：「光聚王菩薩！如我向者所見事相，云何菩薩有此非法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者阿難對如來前向空問言：「光聚王菩薩！如我向者所見事相，云何菩薩有此非法耶？」

尊者阿難作是言時，世尊即為垂足按地。是時他方世界有佛世尊現虛空中，發是聲言：「菩薩已離非法，我知是事、我證是事。」彼佛言已，隱空不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難作是言時，世尊即為垂足按地。是時他方世界有佛世尊現虛空中，發是聲言：「菩薩已離非法，我知是事、我證是事。」彼佛言已，隱空不現。

爾時，世尊告阿難言：「汝不應於住大乘者、菩薩正士生過失想。阿難！譬如聲聞乘中初二果人求無漏道不以為難；具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，求一切智不以為難。何以故？菩薩已離眷屬纏縛故，已能安住佛、法、僧寶，不壞淨信、不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。阿難當知，若有住菩薩乘者，不離一切智心，設於五欲法嬉戲而行亦無過失。所有諸佛如來得五根具足，其義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝不應於住大乘者、菩薩正士生過失想。阿難！譬如聲聞乘中初二果人求無漏道不以為難；具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，求一切智不以為難。何以故？菩薩已離眷屬纏縛故，已能安住佛、法、僧寶，不壞淨信、不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。阿難當知，若有住菩薩乘者，不離一切智心，設於五欲法嬉戲而行亦無過失。所有諸佛如來得五根具足，其義如是。

「阿難！如汝所見光聚王菩薩其事因緣，我今為汝如實宣說。阿難！汝今當知，光聚王菩薩向於聚落同處坐者，而彼女人於過去世二百生前與此菩薩曾為夫婦。是故，今時而此女人見光聚王菩薩吉祥威光、戒、力具足。女人見已，由宿習故生麁重想，以善根力復作是念：『我若得此光聚王菩薩來我舍中共坐一處，彼能令我發生阿耨多羅三藐三菩提心。』阿難！時光聚王菩薩知彼女人心所念已，即於夜分往詣彼舍，與其女人共坐一處，廣為宣說無數法門。時女人舍內外平正，廣博嚴淨。時光聚王菩薩既同坐已，即復執彼女人右手說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如汝所見光聚王菩薩其事因緣，我今為汝如實宣說。阿難！汝今當知，光聚王菩薩向於聚落同處坐者，而彼女人於過去世二百生前與此菩薩曾為夫婦。是故，今時而此女人見光聚王菩薩吉祥威光、戒、力具足。女人見已，由宿習故生麁重想，以善根力復作是念：『我若得此光聚王菩薩來我舍中共坐一處，彼能令我發生阿耨多羅三藐三菩提心。』阿難！時光聚王菩薩知彼女人心所念已，即於夜分往詣彼舍，與其女人共坐一處，廣為宣說無數法門。時女人舍內外平正，廣博嚴淨。時光聚王菩薩既同坐已，即復執彼女人右手說伽陀曰：

「『佛不稱讚染欲法， 愚癡迷著而所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛不稱讚染欲法， 愚癡迷著而所行。

若能斷除欲愛心， 佛說斯人為最上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除欲愛心， 佛說斯人為最上。』

「阿難！時彼女人聞是伽陀已心大歡喜，即從座起，合掌恭敬禮彼光聚王菩薩足，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼女人聞是伽陀已心大歡喜，即從座起，合掌恭敬禮彼光聚王菩薩足，說伽陀曰：

「『我本無心實求欲， 我知欲法佛不讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我本無心實求欲， 我知欲法佛不讚，

若能斷除欲愛心， 佛說斯人為最上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除欲愛心， 佛說斯人為最上。』

「說是伽陀已，復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是伽陀已，復說伽陀曰：

「『當知如我心所思， 所說真實而無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當知如我心所思， 所說真實而無異，

若人樂求佛菩提， 一切眾生獲利樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人樂求佛菩提， 一切眾生獲利樂。』

「阿難！時彼女人得光聚王菩薩善巧方便為開導故，即時女人發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼菩薩即從座起，出離彼舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！時彼女人得光聚王菩薩善巧方便為開導故，即時女人發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼菩薩即從座起，出離彼舍。

「阿難！汝今當知，我觀彼女人深心清淨，勇猛最勝，我今為彼授菩提記。阿難！彼女人從此命終已，當轉女身，得成男子；從是已後，過九十九百千阿僧祇劫當得成佛，號曰近事如來、應供、正等正覺，出現世間。阿難！以是緣故，當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛，一切非法永不復生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今當知，我觀彼女人深心清淨，勇猛最勝，我今為彼授菩提記。阿難！彼女人從此命終已，當轉女身，得成男子；從是已後，過九十九百千阿僧祇劫當得成佛，號曰近事如來、應供、正等正覺，出現世間。阿難！以是緣故，當知菩薩摩訶薩已離眷屬恩愛纏縛，一切非法永不復生。」

爾時，光聚王菩薩摩訶薩聞佛世尊如是說已，從空中下，頭面著地，禮世尊足。禮已合掌，前白佛言：「世尊！具善巧方便菩薩摩訶薩住大悲行，常所利益。世尊！我今亦得是行。又復，世尊！若有菩薩能為一眾生發一善根者，於諸色愛不起罪心。若如所起罪垢心者，當於百千劫中受地獄苦。世尊！若彼菩薩起是罪心、受斯地獄苦者，當知是菩薩即捨離眾生所發善根，令彼善根不能成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，光聚王菩薩摩訶薩聞佛世尊如是說已，從空中下，頭面著地，禮世尊足。禮已合掌，前白佛言：「世尊！具善巧方便菩薩摩訶薩住大悲行，常所利益。世尊！我今亦得是行。又復，世尊！若有菩薩能為一眾生發一善根者，於諸色愛不起罪心。若如所起罪垢心者，當於百千劫中受地獄苦。世尊！若彼菩薩起是罪心、受斯地獄苦者，當知是菩薩即捨離眾生所發善根，令彼善根不能成就。」

爾時，世尊讚光聚王菩薩言：「善哉，善哉。菩薩正士如汝所說，如是如是。若住大悲心者，能為一切眾生斷除一切罪垢。善男子！我念過去阿僧祇劫前，有一摩拏嚩迦名曰光明，於四萬二千歲中修持梵行，離諸過失。過是四萬二千歲已，而於一時以因緣故入一王城——其名神通——於彼城中見一女人名曰伽吒。時彼女人見是摩拏嚩迦色相端正，女人見已生欲愛心，來詣其前作禮而住。光聚王！爾時，摩拏嚩迦即問彼女人言：『今汝女人有何所求？』女人答言：『我今求汝摩拏嚩迦共為夫婦。』摩拏嚩迦言：『我不於女人而生欲想。』女人又言：『我於今時若不得汝為夫婦者，我當不久而趣命終。』爾時，摩拏嚩迦作是思惟：『我於四萬二千歲中修持梵行、不犯禁戒，我於今時不應受是染愛非法，而此女人我宜遠離。』作是念已，離彼女人而行七步。過七步已還復小住，為其女人起大悲心，作是念言：『我於今時發勇悍心，設犯禁戒，寧當忍受地獄苦報，不應遠離令彼失命。』爾時，女人聞是言已心生快樂，適本所願不至命終。光聚王！時彼光明摩拏嚩迦即執彼伽吒女人手作如是言：『如汝所欲，今我與汝隨所應作。』如是，光明摩拏嚩迦與伽吒女人於十二年中共為夫婦。彼摩拏嚩迦過是十二年已，又復精進修持梵行，從是歿已生梵天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚光聚王菩薩言：「善哉，善哉。菩薩正士如汝所說，如是如是。若住大悲心者，能為一切眾生斷除一切罪垢。善男子！我念過去阿僧祇劫前，有一摩拏嚩迦名曰光明，於四萬二千歲中修持梵行，離諸過失。過是四萬二千歲已，而於一時以因緣故入一王城——其名神通——於彼城中見一女人名曰伽吒。時彼女人見是摩拏嚩迦色相端正，女人見已生欲愛心，來詣其前作禮而住。光聚王！爾時，摩拏嚩迦即問彼女人言：『今汝女人有何所求？』女人答言：『我今求汝摩拏嚩迦共為夫婦。』摩拏嚩迦言：『我不於女人而生欲想。』女人又言：『我於今時若不得汝為夫婦者，我當不久而趣命終。』爾時，摩拏嚩迦作是思惟：『我於四萬二千歲中修持梵行、不犯禁戒，我於今時不應受是染愛非法，而此女人我宜遠離。』作是念已，離彼女人而行七步。過七步已還復小住，為其女人起大悲心，作是念言：『我於今時發勇悍心，設犯禁戒，寧當忍受地獄苦報，不應遠離令彼失命。』爾時，女人聞是言已心生快樂，適本所願不至命終。光聚王！時彼光明摩拏嚩迦即執彼伽吒女人手作如是言：『如汝所欲，今我與汝隨所應作。』如是，光明摩拏嚩迦與伽吒女人於十二年中共為夫婦。彼摩拏嚩迦過是十二年已，又復精進修持梵行，從是歿已生梵天界。

「光聚王！汝今當知，彼時光明摩拏嚩迦者，勿起異見，今我身是；彼時伽吒女人者，今耶輸陀羅是。所以者何？我於爾時但能一念起大悲心，又復還修梵行，得生梵界。如是，我於十千劫中受輪迴身，雖受是身不生厭倦。光聚王！諸有眾生不具善巧方便者，於輪迴中受地獄苦；菩薩以能具足善巧方便，是故得生於梵天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！汝今當知，彼時光明摩拏嚩迦者，勿起異見，今我身是；彼時伽吒女人者，今耶輸陀羅是。所以者何？我於爾時但能一念起大悲心，又復還修梵行，得生梵界。如是，我於十千劫中受輪迴身，雖受是身不生厭倦。光聚王！諸有眾生不具善巧方便者，於輪迴中受地獄苦；菩薩以能具足善巧方便，是故得生於梵天界。

「光聚王！假使舍利子、目乾連大阿羅漢，雖復神通、智慧於聲聞中而為第一，亦未能具善巧方便。光聚王！今我法中有一苾芻——名俱迦梨俱——墮地獄中，其事云何？光聚王！我念過去拘留孫佛法中有一苾芻名曰無垢。時彼苾芻修阿蘭那行，獨止一巖。其巖不遠有五通仙人別止一處。忽於一時布大黑雲，降霔大雨。時彼近住五通仙人往詣無垢苾芻巖所欲生惱害、破彼梵行。是時，仙人正入，苾芻方出。仙人見已，起過失心、妄生輕謗，作是思惟：『此無垢苾芻退失梵行，欲造非法。』爾時，苾芻知彼仙人心所念已，即踊身虛空高七多羅樹。仙人見是苾芻住在空中，仙人告言：『我持利刀來此巖中破汝梵行，汝今何復住空中耶？』仙人言已，苾芻即時從空而下，禮彼仙人，不復踊身。是時，仙人於須臾間全身墮彼大地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！假使舍利子、目乾連大阿羅漢，雖復神通、智慧於聲聞中而為第一，亦未能具善巧方便。光聚王！今我法中有一苾芻——名俱迦梨俱——墮地獄中，其事云何？光聚王！我念過去拘留孫佛法中有一苾芻名曰無垢。時彼苾芻修阿蘭那行，獨止一巖。其巖不遠有五通仙人別止一處。忽於一時布大黑雲，降霔大雨。時彼近住五通仙人往詣無垢苾芻巖所欲生惱害、破彼梵行。是時，仙人正入，苾芻方出。仙人見已，起過失心、妄生輕謗，作是思惟：『此無垢苾芻退失梵行，欲造非法。』爾時，苾芻知彼仙人心所念已，即踊身虛空高七多羅樹。仙人見是苾芻住在空中，仙人告言：『我持利刀來此巖中破汝梵行，汝今何復住空中耶？』仙人言已，苾芻即時從空而下，禮彼仙人，不復踊身。是時，仙人於須臾間全身墮彼大地獄中。

「光聚王！於汝意云何？彼時無垢苾芻者，勿起異見，即今慈氏菩薩是；彼五通仙人者，即俱迦梨俱苾芻是。光聚王！此因緣者，當知非彼聲聞、緣覺境界，皆是菩薩摩訶薩善巧方便智慧所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！於汝意云何？彼時無垢苾芻者，勿起異見，即今慈氏菩薩是；彼五通仙人者，即俱迦梨俱苾芻是。光聚王！此因緣者，當知非彼聲聞、緣覺境界，皆是菩薩摩訶薩善巧方便智慧所行。

「光聚王！又如世間有誐尼迦人，六十四種藝能具足。是人愛樂財寶，隨所向處以藝能故，一切所用皆悉能得。於彼彼人所得財利已，後復忘恩，心生棄捨。具善巧方便菩薩亦復如是，於一切處設諸方便救度眾生，彼彼所向於諸眾生無所希取。見彼眾生所有善根勸令增進，由彼所作善根力故，普令眾生出生勝行，菩薩亦復無所取著；乃至戲樂等事，雖復順行而已捨離，不復於心有所繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！又如世間有誐尼迦人，六十四種藝能具足。是人愛樂財寶，隨所向處以藝能故，一切所用皆悉能得。於彼彼人所得財利已，後復忘恩，心生棄捨。具善巧方便菩薩亦復如是，於一切處設諸方便救度眾生，彼彼所向於諸眾生無所希取。見彼眾生所有善根勸令增進，由彼所作善根力故，普令眾生出生勝行，菩薩亦復無所取著；乃至戲樂等事，雖復順行而已捨離，不復於心有所繫縛。

「光聚王！又如世間傍生異類，或見妙華色香具足，時彼傍生不能生起一念愛樂。具善巧方便菩薩亦復如是，雖受一切戲樂等事，未甞暫起一念愛樂，無自作、無他作，一切無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！又如世間傍生異類，或見妙華色香具足，時彼傍生不能生起一念愛樂。具善巧方便菩薩亦復如是，雖受一切戲樂等事，未甞暫起一念愛樂，無自作、無他作，一切無著。

「光聚王！又如世間肥壞地中植諸種子，決定得生芽、莖、菓實。具善巧方便菩薩亦復如是，修空、無相、無願解脫法門，決定已能離諸染法，雖受一切戲樂等事，而亦不壞修行佛所稱讚功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！又如世間肥壞地中植諸種子，決定得生芽、莖、菓實。具善巧方便菩薩亦復如是，修空、無相、無願解脫法門，決定已能離諸染法，雖受一切戲樂等事，而亦不壞修行佛所稱讚功德成就。

「光聚王！又如世間漁捕之人於大池中張以大網捕取其魚，隨彼所欲皆悉能取，不墜水中。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，修空、無相、無願解脫法門，一切智心堅固所護，畢竟不墮生死泥中，隨彼彼處滅此身已生梵天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「光聚王！又如世間漁捕之人於大池中張以大網捕取其魚，隨彼所欲皆悉能取，不墜水中。具善巧方便菩薩摩訶薩亦復如是，修空、無相、無願解脫法門，一切智心堅固所護，畢竟不墮生死泥中，隨彼彼處滅此身已生梵天界。