佛說太子和休經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說太子和休經一卷

僧祐錄云失譯今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云失譯今附西晉錄

佛在羅閱祇國耆闍崛山中，與菩薩萬人俱，比丘僧千二百五十人，諸優婆塞、優婆夷，諸天王、梵釋及人民、鬼神、龍，無央數共坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇國耆闍崛山中，與菩薩萬人俱，比丘僧千二百五十人，諸優婆塞、優婆夷，諸天王、梵釋及人民、鬼神、龍，無央數共坐。

阿闍世王太子，名為和休，與長者子五百人，各持金花繖蓋，從羅閱國出行，與太子相隨俱到佛所，各持繖蓋上佛已，各叉手頭面著地為佛作禮，却住佛前。太子叉手白佛言：「菩薩何因緣得端正？何因緣不入女人腹中，而生蓮花中？何因緣知前世宿命？願佛加大恩，當為我分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王太子，名為和休，與長者子五百人，各持金花繖蓋，從羅閱國出行，與太子相隨俱到佛所，各持繖蓋上佛已，各叉手頭面著地為佛作禮，却住佛前。太子叉手白佛言：「菩薩何因緣得端正？何因緣不入女人腹中，而生蓮花中？何因緣知前世宿命？願佛加大恩，當為我分別說之。」

佛告太子：「菩薩忍辱不瞋怒者，後世生為人端正。菩薩不婬妷、不與女人交通者，後世生不入女人腹中，便於蓮華中化生。菩薩憙持經戒教人，後世生便自知宿命無央數世之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩忍辱不瞋怒者，後世生為人端正。菩薩不婬妷、不與女人交通者，後世生不入女人腹中，便於蓮華中化生。菩薩憙持經戒教人，後世生便自知宿命無央數世之事。」

太子白佛言：「何因緣菩薩有三十二相？何因緣有八十種好？何因緣人民見佛身形，視之無厭極？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩有三十二相？何因緣有八十種好？何因緣人民見佛身形，視之無厭極？」

佛告太子：「本為菩薩時，好布施與人。在所求索，欲得衣服、飲食、金銀珍寶、車馬、奴婢妻子、肌肉頭目，皆不逆人，無所貪惜，用是故得三十二相。菩薩慈心哀念人民蜎飛蠕動之類，如視赤子，欲念度脫，用是故得八十種好。菩薩見怨家如視父母，其心適等無有異，用是故，人民見佛身形，視之無厭極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「本為菩薩時，好布施與人。在所求索，欲得衣服、飲食、金銀珍寶、車馬、奴婢妻子、肌肉頭目，皆不逆人，無所貪惜，用是故得三十二相。菩薩慈心哀念人民蜎飛蠕動之類，如視赤子，欲念度脫，用是故得八十種好。菩薩見怨家如視父母，其心適等無有異，用是故，人民見佛身形，視之無厭極。」

太子白佛言：「何因緣菩薩知深經智慧？何因緣知三昧安隱？何因緣佛所語皆使人聞者皆歡喜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩知深經智慧？何因緣知三昧安隱？何因緣佛所語皆使人聞者皆歡喜耶？」

佛告太子：「菩薩憙書經諷誦學說，用是故，知深經智慧。菩薩常好定意心安，用是故，得三昧安隱。菩薩所語皆至誠不欺怠人，用是故，所語誠信，人聞者皆歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩憙書經諷誦學說，用是故，知深經智慧。菩薩常好定意心安，用是故，得三昧安隱。菩薩所語皆至誠不欺怠人，用是故，所語誠信，人聞者皆歡喜。」

太子白佛言：「何因緣菩薩身所行、口所言、心所念，皆淨潔？何因緣魔不能得其便？何因緣眾人不敢誹謗佛經道？不敢誹謗比丘僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩身所行、口所言、心所念，皆淨潔？何因緣魔不能得其便？何因緣眾人不敢誹謗佛經道？不敢誹謗比丘僧？」

佛告太子：「菩薩憙侍佛、憙經道、憙比丘僧，用是故，得淨潔。菩薩晝夜經行精進，用是故，魔不能得其便。菩薩所語皆至誠不欺，用是故，人民不敢誹謗佛經道，不敢誹謗比丘僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩憙侍佛、憙經道、憙比丘僧，用是故，得淨潔。菩薩晝夜經行精進，用是故，魔不能得其便。菩薩所語皆至誠不欺，用是故，人民不敢誹謗佛經道，不敢誹謗比丘僧。」

太子白佛言：「何因緣菩薩得壽命長？何因緣得無病？何因緣家中皆和順相重，不令他人別離？」佛告太子：「菩薩慈心不殺生，用是故，後生得壽命長。菩薩不持刀杖恐怖人，用是，故後世生得無病。菩薩見人有鬪變，憙行救解令和合，用是故，後世生人不別離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩得壽命長？何因緣得無病？何因緣家中皆和順相重，不令他人別離？」佛告太子：「菩薩慈心不殺生，用是故，後生得壽命長。菩薩不持刀杖恐怖人，用是，故後世生得無病。菩薩見人有鬪變，憙行救解令和合，用是故，後世生人不別離。」

太子白佛言：「何因緣菩薩易得財物，富有不難？何因緣不亡財物，人不劫盜？何因緣得尊者豪貴耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩易得財物，富有不難？何因緣不亡財物，人不劫盜？何因緣得尊者豪貴耶？」

佛告太子：「菩薩智黠、不愚癡，用是故，得大富不難。菩薩憙布施，不貪惜餘者、不亡財物，見人富樂得錢財不嫉妬，用是故，得為尊者。菩薩不殺，不自貢高，用是故，得為豪貴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩智黠、不愚癡，用是故，得大富不難。菩薩憙布施，不貪惜餘者、不亡財物，見人富樂得錢財不嫉妬，用是故，得為尊者。菩薩不殺，不自貢高，用是故，得為豪貴。」

太子白佛言：「何因緣菩薩得天眼洞視？何因緣天耳徹聽？何因緣得知世間生死所趣善惡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩得天眼洞視？何因緣天耳徹聽？何因緣得知世間生死所趣善惡耶？」

佛告太子：「菩薩憙於佛寺中然燈，用是故，得天眼洞視。菩薩憙持倡伎樂佛寺中，用是故，天耳徹聽。菩薩入三昧得禪，用是故，知世間生死所趣善惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩憙於佛寺中然燈，用是故，得天眼洞視。菩薩憙持倡伎樂佛寺中，用是故，天耳徹聽。菩薩入三昧得禪，用是故，知世間生死所趣善惡。」

太子白佛言：「何因緣菩薩得飛行四神足念？何因緣菩薩得念前世無央數劫之事？何因緣菩薩得佛便絕命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「何因緣菩薩得飛行四神足念？何因緣菩薩得念前世無央數劫之事？何因緣菩薩得佛便絕命？」

佛告太子：「菩薩布施，持車馬象及與騾驢駱駝、履屣與人，用是故，得飛行四神足。菩薩憙念諸佛三昧神足，從學憙教人，用是故，得念前世無央數劫之事。菩薩得佛意無所著，用是故，便般泥洹絕命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩布施，持車馬象及與騾驢駱駝、履屣與人，用是故，得飛行四神足。菩薩憙念諸佛三昧神足，從學憙教人，用是故，得念前世無央數劫之事。菩薩得佛意無所著，用是故，便般泥洹絕命。」

太子白佛言：「菩薩何因緣預治佛國？何因緣預知後世得比丘僧？何因緣得光明遍照十方？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「菩薩何因緣預治佛國？何因緣預知後世得比丘僧？何因緣得光明遍照十方？」

佛告太子：「菩薩常多願，用是故，預治佛國。菩薩布施與人民，憙教人行六波羅蜜經，用是故，後得比丘僧。菩薩持七寶物作繖蓋上佛及佛寺，用是故，得光明遍照十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩常多願，用是故，預治佛國。菩薩布施與人民，憙教人行六波羅蜜經，用是故，後得比丘僧。菩薩持七寶物作繖蓋上佛及佛寺，用是故，得光明遍照十方。」

佛為太子分別說是事，太子甚大歡喜，及五百長者子皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為太子分別說是事，太子甚大歡喜，及五百長者子皆大歡喜。

太子白佛言：「我後世佛所說，我悉受行皆當具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「我後世佛所說，我悉受行皆當具足？」

佛大笑，口中五色光出悉照十方。彌勒菩薩起前長跪，叉手白佛言：「佛不妄笑。何因緣五色光出悉照十方耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大笑，口中五色光出悉照十方。彌勒菩薩起前長跪，叉手白佛言：「佛不妄笑。何因緣五色光出悉照十方耶？」

佛告彌勒菩薩：「聽我說之。太子和休及五百長者子，前世供養百億佛，皆行菩薩道。乃前世提和竭羅佛時，是五百人，皆我弟子所教，後世悉當得共會，供養六億佛。却後一劫，劫名為摩訶波羅蜜，共會一劫中，五百人前後皆同一字，名為若那頸頭陀那。後作佛時，其國土當如阿彌陀佛國，國中菩薩往來飛行者、變化者，皆如阿彌陀佛國中諸菩薩。人聞是經，皆當生阿彌陀佛國作菩薩，如文殊師利菩薩、三摩提鉢菩薩，後世作佛者當如阿彌陀佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩：「聽我說之。太子和休及五百長者子，前世供養百億佛，皆行菩薩道。乃前世提和竭羅佛時，是五百人，皆我弟子所教，後世悉當得共會，供養六億佛。却後一劫，劫名為摩訶波羅蜜，共會一劫中，五百人前後皆同一字，名為若那頸頭陀那。後作佛時，其國土當如阿彌陀佛國，國中菩薩往來飛行者、變化者，皆如阿彌陀佛國中諸菩薩。人聞是經，皆當生阿彌陀佛國作菩薩，如文殊師利菩薩、三摩提鉢菩薩，後世作佛者當如阿彌陀佛。」

說經已，太子和休及五百長者子，諸菩薩比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天梵人民、鬼神龍，皆大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說經已，太子和休及五百長者子，諸菩薩比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天梵人民、鬼神龍，皆大歡喜，前為佛作禮而去。