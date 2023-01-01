佛說太子刷護經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說太子刷護經一卷

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時，與千二百比丘，菩薩萬二千人，優婆塞、優婆夷，諸天王梵釋，及無央數人民、鬼神、龍皆來俱會。阿闍世王太子，名為刷護，從國中與群臣長者子五百人，各持黃金華蓋，出羅閱國相隨出至佛所，持黃金華蓋上佛已，却叉手持，頭面著地為佛作禮訖竟，皆叉手住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中時，與千二百比丘，菩薩萬二千人，優婆塞、優婆夷，諸天王梵釋，及無央數人民、鬼神、龍皆來俱會。阿闍世王太子，名為刷護，從國中與群臣長者子五百人，各持黃金華蓋，出羅閱國相隨出至佛所，持黃金華蓋上佛已，却叉手持，頭面著地為佛作禮訖竟，皆叉手住。

阿闍世王太子刷護白佛言：「願欲問事，如佛肯說者當問，不肯者不敢問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿闍世王太子刷護白佛言：「願欲問事，如佛肯說者當問，不肯者不敢問。」

佛言：「在所問事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在所問事。」

太子白佛言：「菩薩何因緣得顏頰端正？何因緣不入女人腹中，於蓮華中化生？何因緣能自知前世宿命之事？願佛大恩當為我曹說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「菩薩何因緣得顏頰端正？何因緣不入女人腹中，於蓮華中化生？何因緣能自知前世宿命之事？願佛大恩當為我曹說之。」

佛告太子：「能忍辱不怒者，後生即為人姝好；不淫泆，不與女人交通，若壽欲終時，人生一歲一月及七日者，後世生，便自知宿命無數世以來之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「能忍辱不怒者，後生即為人姝好；不淫泆，不與女人交通，若壽欲終時，人生一歲一月及七日者，後世生，便自知宿命無數世以來之事。」

太子白佛言：「菩薩何因緣，身有三十二相？何因緣有八十種好？何因緣人民有見佛身者視之無厭極？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子白佛言：「菩薩何因緣，身有三十二相？何因緣有八十種好？何因緣人民有見佛身者視之無厭極？」

佛告太子：「本為菩薩時，好憙布施種種雜物，與諸佛菩薩及師父母人民，在所來索，用是故得三十二相。菩薩當有慈心，哀念十方人民及蜎飛蠕動之類，如視赤子皆欲令度脫，用是故得八十種好。菩薩見怨家、父母，心適等無有異，用是故人民見佛視之無厭極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「本為菩薩時，好憙布施種種雜物，與諸佛菩薩及師父母人民，在所來索，用是故得三十二相。菩薩當有慈心，哀念十方人民及蜎飛蠕動之類，如視赤子皆欲令度脫，用是故得八十種好。菩薩見怨家、父母，心適等無有異，用是故人民見佛視之無厭極。」

太子復白佛言：「菩薩何所因緣，知深經智慧及陀羅尼行？何因緣知三昧定意得安隱？何因緣佛所說皆快善？其有聞者皆歡喜信受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何所因緣，知深經智慧及陀羅尼行？何因緣知三昧定意得安隱？何因緣佛所說皆快善？其有聞者皆歡喜信受？」

佛告太子：「菩薩憙書信受諷誦學，用是故知深經智慧，得陀羅尼行；菩薩常憙專心正意，用是故得三昧安隱；菩薩所說皆至誠不欺，用是故所語人民皆信向，聞者莫不歡喜者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩憙書信受諷誦學，用是故知深經智慧，得陀羅尼行；菩薩常憙專心正意，用是故得三昧安隱；菩薩所說皆至誠不欺，用是故所語人民皆信向，聞者莫不歡喜者。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣學經聞佛語人民皆信？何因緣知經律儀法？何因緣孝順隨佛教不犯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣學經聞佛語人民皆信？何因緣知經律儀法？何因緣孝順隨佛教不犯？」

佛告太子：「菩薩世世不諛諂，用是故學經聞佛語悉知不忘；菩薩入深經不恐不怖，用是故得經律便知儀法；菩薩世世敬佛敬經敬師敬父母，用是故得智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩世世不諛諂，用是故學經聞佛語悉知不忘；菩薩入深經不恐不怖，用是故得經律便知儀法；菩薩世世敬佛敬經敬師敬父母，用是故得智慧。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣世世生佛邊？何因緣問佛歎經曉知中慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣世世生佛邊？何因緣問佛歎經曉知中慧？」

佛告太子：「菩薩世世見人說經，不中壞亂，不呵之，用是故得生佛邊；菩薩數歎深經，用是故知中慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩世世見人說經，不中壞亂，不呵之，用是故得生佛邊；菩薩數歎深經，用是故知中慧。」

太子復白佛言：「何因緣不生惡處？何因緣生天上？何因緣不貪愛欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「何因緣不生惡處？何因緣生天上？何因緣不貪愛欲？」

佛告太子：「菩薩世世信佛信經信比丘僧，用是故不生八惡處；菩薩持戒不缺，用是故生天上；菩薩知經法本空，用是故不貪愛欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩世世信佛信經信比丘僧，用是故不生八惡處；菩薩持戒不缺，用是故生天上；菩薩知經法本空，用是故不貪愛欲。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣身所行、口所言、心所念皆淨潔？何因緣魔不能得其便？何因緣不敢誹謗佛？不敢誹謗經？不敢誹謗比丘僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣身所行、口所言、心所念皆淨潔？何因緣魔不能得其便？何因緣不敢誹謗佛？不敢誹謗經？不敢誹謗比丘僧？」

佛告太子：「菩薩侍佛憙學經愛比丘僧，用是故得淨潔；菩薩晝夜行道精進不懈，用是故魔不能得其便；菩薩所語皆至誠，用是故眾人不敢誹謗佛，不敢誹謗經道，不敢誹謗比丘僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩侍佛憙學經愛比丘僧，用是故得淨潔；菩薩晝夜行道精進不懈，用是故魔不能得其便；菩薩所語皆至誠，用是故眾人不敢誹謗佛，不敢誹謗經道，不敢誹謗比丘僧。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣，好高聲如梵天聲？何因緣有八種音？何因緣知眾人所念皆悉能報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣，好高聲如梵天聲？何因緣有八種音？何因緣知眾人所念皆悉能報？」

佛告太子：「菩薩世世至誠不欺，用是故好高聲如梵天聲；菩薩世世不惡口，用是故得八種音；菩薩世世不兩舌、不妄語，用是故眾人所念悉能報故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩世世至誠不欺，用是故好高聲如梵天聲；菩薩世世不惡口，用是故得八種音；菩薩世世不兩舌、不妄語，用是故眾人所念悉能報故。」

太子復白佛言：「何因緣得壽命長？何因緣身得無疾病？何因緣家室和順相愛，不令他人別離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「何因緣得壽命長？何因緣身得無疾病？何因緣家室和順相愛，不令他人別離？」

佛告太子：「不殺生者，用是故後生為人師壽命長；不持刀杖擊人，用是故後生為人得無疾病；見人有變鬪憙行和解令歡喜，用是故後生為人他人不能得別離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「不殺生者，用是故後生為人師壽命長；不持刀杖擊人，用是故後生為人得無疾病；見人有變鬪憙行和解令歡喜，用是故後生為人他人不能得別離。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣，多得財物珍寶有不離？何因緣不亡財物？不為人所劫盜？何因緣得尊者得高？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣，多得財物珍寶有不離？何因緣不亡財物？不為人所劫盜？何因緣得尊者得高？」

佛告太子：「不貪他人財物者，用是故後生為人得富樂，憙布施不慳貪，用是故不亡財物，物益增多；見人富樂得錢財，心不嫉妬，不自貢高，用是故後生得高尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「不貪他人財物者，用是故後生為人得富樂，憙布施不慳貪，用是故不亡財物，物益增多；見人富樂得錢財，心不嫉妬，不自貢高，用是故後生得高尊。」

太子復白佛言：「何因緣能得天眼洞視？何因緣得天耳徹聽？何因緣能知世間人民死生之事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「何因緣能得天眼洞視？何因緣得天耳徹聽？何因緣能知世間人民死生之事？」

佛告太子：「用好憙然燈於佛前，以是故後生為人得天眼洞視；好憙持倡伎樂於佛寺前，用是故後生為人得天耳徹聽；菩薩憙定意入三昧得禪，用是故知世間死生之變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「用好憙然燈於佛前，以是故後生為人得天眼洞視；好憙持倡伎樂於佛寺前，用是故後生為人得天耳徹聽；菩薩憙定意入三昧得禪，用是故知世間死生之變。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣得飛行四神足？菩薩何因緣念知前世無數劫以來之事？菩薩何因緣得三活佛便般泥洹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣得飛行四神足？菩薩何因緣念知前世無數劫以來之事？菩薩何因緣得三活佛便般泥洹？」

佛告太子：「菩薩好憙布施，常持車馬驢騾象駱駝履屣及水船，與諸佛比丘僧及與人民，用是故得飛行四神足。菩薩常專心念諸佛，三昧從學憙行教人，用是故得念前世無數劫以來之事。菩薩得阿維越致道，以念無所復著，用是故能斷死生之根，得佛道便般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩好憙布施，常持車馬驢騾象駱駝履屣及水船，與諸佛比丘僧及與人民，用是故得飛行四神足。菩薩常專心念諸佛，三昧從學憙行教人，用是故得念前世無數劫以來之事。菩薩得阿維越致道，以念無所復著，用是故能斷死生之根，得佛道便般泥洹。」

太子復白佛言：「菩薩何因緣預治國？何因緣預會比丘僧？何因緣光明照十方？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子復白佛言：「菩薩何因緣預治國？何因緣預會比丘僧？何因緣光明照十方？」

佛告太子：「菩薩本求大願，用是故預得佛國；菩薩好憙布施乞匃與人，憙教人民為六波羅蜜，是故後得比丘僧；菩薩憙持七寶作華蓋用上佛，用是故得光明遍照十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告太子：「菩薩本求大願，用是故預得佛國；菩薩好憙布施乞匃與人，憙教人民為六波羅蜜，是故後得比丘僧；菩薩憙持七寶作華蓋用上佛，用是故得光明遍照十方。」

佛為太子分別說是事，太子歡喜，及五百長者子皆大歡喜。太子刷護復白佛言：「願使我後世生者，佛所說，令我悉受得，悉奉行之，皆令如願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為太子分別說是事，太子歡喜，及五百長者子皆大歡喜。太子刷護復白佛言：「願使我後世生者，佛所說，令我悉受得，悉奉行之，皆令如願。」

佛便大笑，口中五色光出。佛告彌勒菩薩言：「聽我說之，太子刷護菩薩及長者子，前世皆供養百八億佛、皆行菩薩道，乃前世提和迦羅佛時，是五百人皆是佛弟子，是我所教，後世悉當共會，六億佛却後一劫，摩訶波羅會一劫中，五百人前後作佛，皆同一名若那伎頭陀耶。後作佛時，當如阿彌陀佛其國，亦當如阿彌陀時等無異，國中菩薩往來者飛行者，皆如阿彌陀佛國。若有人民聞是經信喜者，皆當生阿彌陀國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便大笑，口中五色光出。佛告彌勒菩薩言：「聽我說之，太子刷護菩薩及長者子，前世皆供養百八億佛、皆行菩薩道，乃前世提和迦羅佛時，是五百人皆是佛弟子，是我所教，後世悉當共會，六億佛却後一劫，摩訶波羅會一劫中，五百人前後作佛，皆同一名若那伎頭陀耶。後作佛時，當如阿彌陀佛其國，亦當如阿彌陀時等無異，國中菩薩往來者飛行者，皆如阿彌陀佛國。若有人民聞是經信喜者，皆當生阿彌陀國。」

佛說是已，太子刷護及五百長者子，諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、人民、鬼神、龍，皆大歡喜，前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，太子刷護及五百長者子，諸比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天、人民、鬼神、龍，皆大歡喜，前為佛作禮而去。