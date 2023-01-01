文殊師利所說不思議佛境界經

文殊師利所說不思議佛境界經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利所說不思議佛境界經卷上

唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千人、菩薩十千人俱。復有欲界諸天子、色界諸天子及淨居天子，并其眷屬無量百千周匝圍繞，供養恭敬，聽佛說法。爾時，佛告文殊師利菩薩言：「童子！汝有辯才，善能開演。汝今應為菩薩大眾宣揚妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾一千人、菩薩十千人俱。復有欲界諸天子、色界諸天子及淨居天子，并其眷屬無量百千周匝圍繞，供養恭敬，聽佛說法。爾時，佛告文殊師利菩薩言：「童子！汝有辯才，善能開演。汝今應為菩薩大眾宣揚妙法。」

時文殊師利菩薩白佛言：「世尊！佛今令我說何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利菩薩白佛言：「世尊！佛今令我說何等法？」

佛言：「童子！汝今應說諸佛境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！汝今應說諸佛境界。」

文殊師利菩薩言：「世尊！佛境界者，非眼境界、非色境界、非耳境界、非聲境界、非鼻境界、非香境界、非舌境界、非味境界、非身境界、非觸境界、非意境界、非法境界，無如是等差別境界，是乃名為諸佛境界。世尊！善男子善女人有欲入於佛境界者，以無所入而為方便乃能悟入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！佛境界者，非眼境界、非色境界、非耳境界、非聲境界、非鼻境界、非香境界、非舌境界、非味境界、非身境界、非觸境界、非意境界、非法境界，無如是等差別境界，是乃名為諸佛境界。世尊！善男子善女人有欲入於佛境界者，以無所入而為方便乃能悟入。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！如來於何等境界而得菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！如來於何等境界而得菩提？」

佛言：「童子！我於空境界得菩提，諸見平等故；無相境界得菩提，諸相平等故；無願境界得菩提，三界平等故；無作境界得菩提，諸行平等故。童子！我於無生無起無為境界得菩提，一切有為平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！我於空境界得菩提，諸見平等故；無相境界得菩提，諸相平等故；無願境界得菩提，三界平等故；無作境界得菩提，諸行平等故。童子！我於無生無起無為境界得菩提，一切有為平等故。」

時文殊師利菩薩復白佛言：「世尊！無為者是何境界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利菩薩復白佛言：「世尊！無為者是何境界？」

佛言：「童子！無為者非思量境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！無為者非思量境界。」

文殊師利菩薩言：「世尊！非思量境界者是佛境界。何以故？非思量境界中無有文字。無文字故，無所辯說。無所辯說故，絕諸言論。絕諸言論者，是佛境界也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！非思量境界者是佛境界。何以故？非思量境界中無有文字。無文字故，無所辯說。無所辯說故，絕諸言論。絕諸言論者，是佛境界也。」

爾時，世尊問文殊師利菩薩言：「童子！諸佛境界當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊問文殊師利菩薩言：「童子！諸佛境界當於何求？」

文殊師利菩薩言：「世尊！諸佛境界當於一切眾生煩惱中求。所以者何？若正了知眾生煩惱，即是諸佛境界故。此正了知眾生煩惱，是佛境界，非是一切聲聞辟支佛所行之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！諸佛境界當於一切眾生煩惱中求。所以者何？若正了知眾生煩惱，即是諸佛境界故。此正了知眾生煩惱，是佛境界，非是一切聲聞辟支佛所行之處。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！若佛境界即於一切眾生煩惱中求者，諸佛境界有去來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！若佛境界即於一切眾生煩惱中求者，諸佛境界有去來乎？」

文殊師利菩薩言：「不也。世尊！諸佛境界無來無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「不也。世尊！諸佛境界無來無去。」

佛言：「童子，若諸佛境界無來無去者，云何而言若正了知眾生煩惱，即是諸佛境界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子，若諸佛境界無來無去者，云何而言若正了知眾生煩惱，即是諸佛境界耶？」

文殊師利菩薩言：「世尊！如諸佛境界無來無去，諸煩惱自性亦復如是無來無去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！如諸佛境界無來無去，諸煩惱自性亦復如是無來無去。」

佛言：「童子！何者是諸煩惱自性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！何者是諸煩惱自性？」

文殊師利菩薩言：「世尊！佛境界自性即是諸煩惱自性。世尊！若佛境界自性異諸煩惱自性者，如來則非平等正覺。以不異故，於一切法平等正覺，說名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！佛境界自性即是諸煩惱自性。世尊！若佛境界自性異諸煩惱自性者，如來則非平等正覺。以不異故，於一切法平等正覺，說名如來。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！汝能了知如來所住平等法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！汝能了知如來所住平等法不？」

文殊師利菩薩言：「世尊！我已了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！我已了知。」

佛言：「童子！何者是如來所住平等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！何者是如來所住平等法？」

文殊師利菩薩言：「世尊！一切凡夫，起貪瞋癡處，是如來所住平等法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！一切凡夫，起貪瞋癡處，是如來所住平等法。」

佛言：「童子！云何一切凡夫起貪瞋癡處，是如來所住平等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！云何一切凡夫起貪瞋癡處，是如來所住平等法？」

文殊師利菩薩言：「世尊！一切凡夫於空、無相、無願法中起貪瞋癡，是故一切凡夫起貪瞋癡處，即是如來所住平等法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！一切凡夫於空、無相、無願法中起貪瞋癡，是故一切凡夫起貪瞋癡處，即是如來所住平等法。」

佛言：「童子！空豈是有法，而言於中有貪瞋癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！空豈是有法，而言於中有貪瞋癡？」

文殊師利菩薩言：「世尊，空是有，是故貪瞋癡亦是有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊，空是有，是故貪瞋癡亦是有。」

佛言：「童子！空云何有？貪瞋癡復云何有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！空云何有？貪瞋癡復云何有？」

文殊師利菩薩言：「世尊！空以言說故有，貪瞋癡亦以言說故有。如佛說：『比丘！有無生無起無作無為，非諸行法。此無生無起無作無為，非諸行法，非不有。若不有者，則於生起作為諸行之法，應無出離。以有故言出離耳。』此亦如是，若無有空，則於貪瞋癡無有出離。以有空故，說離貪等諸煩惱耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！空以言說故有，貪瞋癡亦以言說故有。如佛說：『比丘！有無生無起無作無為，非諸行法。此無生無起無作無為，非諸行法，非不有。若不有者，則於生起作為諸行之法，應無出離。以有故言出離耳。』此亦如是，若無有空，則於貪瞋癡無有出離。以有空故，說離貪等諸煩惱耳。」

佛言：「童子！如是如是，如汝所說。貪瞋癡等一切煩惱，莫不皆住於空之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！如是如是，如汝所說。貪瞋癡等一切煩惱，莫不皆住於空之中。」

文殊師利菩薩復白佛言：「世尊！若修行者離貪瞋等而求於空，當知是人未善修行，不得名為修行之者。何以故？貪瞋癡等一切煩惱即空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩復白佛言：「世尊！若修行者離貪瞋等而求於空，當知是人未善修行，不得名為修行之者。何以故？貪瞋癡等一切煩惱即空故。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！汝於貪瞋癡，為已出離，為未離乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！汝於貪瞋癡，為已出離，為未離乎？」

文殊師利菩薩言：「世尊！貪瞋癡性即是平等，我常住於如是平等，是故我於貪瞋癡，非已出離亦非未離。世尊！若有沙門婆羅門，自見離貪瞋癡，見他有貪瞋癡，即是二見。何謂二見？謂斷見、常見。所以者何？若見自身離貪瞋癡，即是斷見；若見他身有貪瞋癡，即是常見。世尊！如是之人非為正住。夫正住者，不應於己見勝、謂他為劣故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！貪瞋癡性即是平等，我常住於如是平等，是故我於貪瞋癡，非已出離亦非未離。世尊！若有沙門婆羅門，自見離貪瞋癡，見他有貪瞋癡，即是二見。何謂二見？謂斷見、常見。所以者何？若見自身離貪瞋癡，即是斷見；若見他身有貪瞋癡，即是常見。世尊！如是之人非為正住。夫正住者，不應於己見勝、謂他為劣故。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！若如是者，住於何所名為正住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！若如是者，住於何所名為正住？」

文殊師利菩薩言：「世尊！夫正住者無有所住，住無所住，是乃名為正住之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！夫正住者無有所住，住無所住，是乃名為正住之耳。」

佛言：「童子！豈不以住於正道為正住耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！豈不以住於正道為正住耶？」

文殊師利菩薩言：「世尊！若住正道，則住有為。若住有為，則不住於平等法性。何以故？有為法有生滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！若住正道，則住有為。若住有為，則不住於平等法性。何以故？有為法有生滅故。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！無為是數法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！無為是數法不？」

文殊師利菩薩言：「世尊！無為者非是數法。世尊！若無為法墮於數者，則是有為，非無為也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！無為者非是數法。世尊！若無為法墮於數者，則是有為，非無為也。」

佛言：「童子！一切聖人得無為法，不有數耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！一切聖人得無為法，不有數耶？」

文殊師利菩薩言：「世尊！非諸聖人證於數法，已得出離諸數法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！非諸聖人證於數法，已得出離諸數法故。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！汝為成就聖法，為成就非聖法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！汝為成就聖法，為成就非聖法？」

文殊師利菩薩言：「世尊！我不成就聖法，亦不成就非聖法。世尊！如有化人，為成就聖法，為成就非聖法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！我不成就聖法，亦不成就非聖法。世尊！如有化人，為成就聖法，為成就非聖法？」

佛言：「童子！化人不可言成就聖法，亦不可言成就非聖法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！化人不可言成就聖法，亦不可言成就非聖法。」

文殊師利菩薩言：「世尊！佛豈不說一切諸法皆如幻化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！佛豈不說一切諸法皆如幻化？」

佛言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。」

文殊師利菩薩言：「世尊！一切諸法如幻化相，我亦如是，云何可言成就聖法、成就非聖法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！一切諸法如幻化相，我亦如是，云何可言成就聖法、成就非聖法。」

爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！若如是者，汝何所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復語文殊師利菩薩言：「童子！若如是者，汝何所得？」

文殊師利菩薩言：「世尊！我得如來平等無自性境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！我得如來平等無自性境界。」

佛言：「童子！汝得佛境界耶？」文殊師利菩薩言：「若世尊於佛境界有所得者，我亦得於諸佛境界。」時長老須菩提，問文殊師利菩薩言：「大士！如來不得佛境界耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「童子！汝得佛境界耶？」文殊師利菩薩言：「若世尊於佛境界有所得者，我亦得於諸佛境界。」時長老須菩提，問文殊師利菩薩言：「大士！如來不得佛境界耶？」

文殊師利菩薩言：「大德！汝為得聲聞境界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！汝為得聲聞境界不？」

須菩提言：「大士！聖心解脫無有境界，是故我今無境界可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「大士！聖心解脫無有境界，是故我今無境界可得。」

文殊師利菩薩言：「大德！佛亦如是，其心解脫無有境界，云何而謂有所得乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！佛亦如是，其心解脫無有境界，云何而謂有所得乎？」

須菩提言：「大士！汝今說法，可不將護初學心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「大士！汝今說法，可不將護初學心耶？」

文殊師利菩薩言：「大德！我今問汝，隨汝意答。如有良醫欲治人病，為將護病人心故，不與辛酸鹹苦應病之藥，能令其人病得除差至安樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！我今問汝，隨汝意答。如有良醫欲治人病，為將護病人心故，不與辛酸鹹苦應病之藥，能令其人病得除差至安樂不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

文殊師利菩薩言：「大德！此亦如是。若說法師為將護初學心故，隱甚深法而不為說，隨其意欲演麁淺義，能令學者出生死苦至涅槃樂，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！此亦如是。若說法師為將護初學心故，隱甚深法而不為說，隨其意欲演麁淺義，能令學者出生死苦至涅槃樂，無有是處。」

說是法時，眾中有五百比丘僧，諸漏永盡心得解脫。八百諸天子，遠塵離垢得法眼淨。復有七百諸天子，聞其辯才深生信樂，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，眾中有五百比丘僧，諸漏永盡心得解脫。八百諸天子，遠塵離垢得法眼淨。復有七百諸天子，聞其辯才深生信樂，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，須菩提復白文殊師利菩薩言：「大士！汝頗亦於聲聞乘而生信解，又以此乘法度眾生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提復白文殊師利菩薩言：「大士！汝頗亦於聲聞乘而生信解，又以此乘法度眾生不？」

文殊師利菩薩言：「大德！我於一切乘皆生信解。大德！我信解聲聞乘，亦信解辟支佛乘，亦信解三藐三佛陀乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！我於一切乘皆生信解。大德！我信解聲聞乘，亦信解辟支佛乘，亦信解三藐三佛陀乘。」

須菩提言：「大士！汝為是聲聞、為是辟支佛、為是三藐三佛陀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「大士！汝為是聲聞、為是辟支佛、為是三藐三佛陀耶？」

文殊師利菩薩言：「大德！我雖是聲聞，然不從他聞；雖是辟支佛，而不捨大悲及無所畏；雖已成正等覺，而於一切所應作事未甞休息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！我雖是聲聞，然不從他聞；雖是辟支佛，而不捨大悲及無所畏；雖已成正等覺，而於一切所應作事未甞休息。」

須菩提又問言：「大士！汝云何是聲聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提又問言：「大士！汝云何是聲聞？」

答曰：「我恒為一切眾生說未聞法，是故我為聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我恒為一切眾生說未聞法，是故我為聲聞。」

又問言：「汝云何是辟支佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問言：「汝云何是辟支佛？」

答曰：「我能了知一切諸法皆從緣起，是故我為辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我能了知一切諸法皆從緣起，是故我為辟支佛。」

又問言：「汝云何是三藐三佛陀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問言：「汝云何是三藐三佛陀？」

答曰：「我常恒覺一切諸法體相平等，是故我為三藐三佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我常恒覺一切諸法體相平等，是故我為三藐三佛陀。」

爾時，須菩提又問言：「大士！汝決定住於何地？為住聲聞地？為住辟支佛地？為住佛地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提又問言：「大士！汝決定住於何地？為住聲聞地？為住辟支佛地？為住佛地耶？」

文殊師利菩薩言：「大德！汝應知我決定住於一切諸地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！汝應知我決定住於一切諸地。」

須菩提言：「大士！汝可亦決定住凡夫地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「大士！汝可亦決定住凡夫地耶？」

答曰：「如是。何以故？一切諸法及以眾生，其性即是決定正位。我常住此正位，是故我言決定住於凡夫地也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是。何以故？一切諸法及以眾生，其性即是決定正位。我常住此正位，是故我言決定住於凡夫地也。」

須菩提又問言：「若一切法及以眾生，即是決定正位者，云何建立諸地差別，而言此是凡夫地、此是聲聞地、此是辟支佛地、此是佛地耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提又問言：「若一切法及以眾生，即是決定正位者，云何建立諸地差別，而言此是凡夫地、此是聲聞地、此是辟支佛地、此是佛地耶？」

文殊師利菩薩言：「大德！譬如世間以言說故，於虛空中建立十方，所謂此是東方、此是南方，乃至此是上方、此是下方。雖虛空無差別，而諸方有如是、如是種種差別。此亦如是，如來於一切決定正位中，以善方便立於諸地，所謂此是凡夫地、此是聲聞地、此是辟支佛地、此是菩薩地、此是佛地。雖正位無差別，而諸地有別耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！譬如世間以言說故，於虛空中建立十方，所謂此是東方、此是南方，乃至此是上方、此是下方。雖虛空無差別，而諸方有如是、如是種種差別。此亦如是，如來於一切決定正位中，以善方便立於諸地，所謂此是凡夫地、此是聲聞地、此是辟支佛地、此是菩薩地、此是佛地。雖正位無差別，而諸地有別耳。」

爾時，須菩提復白文殊師利菩薩言：「大士！汝已入正位耶？」文殊師利菩薩言：「大德！我雖已入，亦復非入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提復白文殊師利菩薩言：「大士！汝已入正位耶？」文殊師利菩薩言：「大德！我雖已入，亦復非入。」

須菩提言：「大士！云何已入而非入乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「大士！云何已入而非入乎？」

文殊師利菩薩言：「大德！應知此是菩薩智慧善巧。我今為汝說一譬喻，諸有智人以譬喻得解。大德！如有射師其藝超絕，惟有一子特鍾心愛，其人復有極重怨讎，耳不欲聞眼不欲覩。或時其子出外遊行，在於遠處路側而立。父遙見之謂是其怨，執弓持箭控弦而射。箭既發已方知是子，其人巧捷疾走追箭，箭未至間還復收得。言射師者喻菩薩也，一子者喻眾生也，怨家者喻煩惱也。言箭者，此則喻於聖智慧也。大德當知，菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法，無生正位大悲善巧故，故不於實際作證而住聲聞辟支佛地，誓將化度一切眾生至佛地矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！應知此是菩薩智慧善巧。我今為汝說一譬喻，諸有智人以譬喻得解。大德！如有射師其藝超絕，惟有一子特鍾心愛，其人復有極重怨讎，耳不欲聞眼不欲覩。或時其子出外遊行，在於遠處路側而立。父遙見之謂是其怨，執弓持箭控弦而射。箭既發已方知是子，其人巧捷疾走追箭，箭未至間還復收得。言射師者喻菩薩也，一子者喻眾生也，怨家者喻煩惱也。言箭者，此則喻於聖智慧也。大德當知，菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法，無生正位大悲善巧故，故不於實際作證而住聲聞辟支佛地，誓將化度一切眾生至佛地矣。」

爾時，須菩提又問文殊師利菩薩言：「大士！何等菩薩能行此行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提又問文殊師利菩薩言：「大士！何等菩薩能行此行？」

文殊師利菩薩言：「大德！若菩薩示行於世，而不為世法所染；現同世間，不於諸法起見；雖為斷一切眾生煩惱勤行精進，而入於法界不見盡相；雖不住有為亦不得無為；雖處生死如遊園觀；本願未滿故，不求速證無上涅槃；雖深知無我而恒化眾生；雖觀諸法自性猶如虛空，而勤修功德淨佛國土；雖入於法界見法平等，而為莊嚴佛身口意業故不捨精進。若諸菩薩具如是行，乃能行耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！若菩薩示行於世，而不為世法所染；現同世間，不於諸法起見；雖為斷一切眾生煩惱勤行精進，而入於法界不見盡相；雖不住有為亦不得無為；雖處生死如遊園觀；本願未滿故，不求速證無上涅槃；雖深知無我而恒化眾生；雖觀諸法自性猶如虛空，而勤修功德淨佛國土；雖入於法界見法平等，而為莊嚴佛身口意業故不捨精進。若諸菩薩具如是行，乃能行耳。」

爾時，須菩提復白文殊師利菩薩言：「大士！汝今說此菩薩所行，非諸世間所能信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提復白文殊師利菩薩言：「大士！汝今說此菩薩所行，非諸世間所能信受。」

文殊師利菩薩言：「大德！我今為欲令諸眾生永出世間，說諸菩薩了達世法出離之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！我今為欲令諸眾生永出世間，說諸菩薩了達世法出離之行。」

須菩提言：「大士！何者是世法？云何名出離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「大士！何者是世法？云何名出離？」

文殊師利菩薩言：「大德！世間法者，所謂五蘊。其五者何？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。如是諸蘊，色如聚沫、受如浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻化，是故此中無有世間，亦無諸蘊及以如是言說名字。若得是解，心則不散。心若不散，則不染世法。若不染世法，即是出離世間法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「大德！世間法者，所謂五蘊。其五者何？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。如是諸蘊，色如聚沫、受如浮泡、想如陽焰、行如芭蕉、識如幻化，是故此中無有世間，亦無諸蘊及以如是言說名字。若得是解，心則不散。心若不散，則不染世法。若不染世法，即是出離世間法也。

「復次，大德！五蘊諸法，其性本空。性空則無二，無二則無我我所，無我我所則無所取著，無所取著者即是出離世間法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！五蘊諸法，其性本空。性空則無二，無二則無我我所，無我我所則無所取著，無所取著者即是出離世間法也。

「復次，大德！五蘊法者，以因緣有。因緣有故則無有力，無力則無主，無主則無我我所，無我我所則無受取，無受取則無執競，無執競則無諍論，無諍論者是沙門法，沙門法者知一切法如空中響，若能了知一切諸法如空中響即是出離世間法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！五蘊法者，以因緣有。因緣有故則無有力，無力則無主，無主則無我我所，無我我所則無受取，無受取則無執競，無執競則無諍論，無諍論者是沙門法，沙門法者知一切法如空中響，若能了知一切諸法如空中響即是出離世間法也。

「復次，大德！此五蘊法同於法界。法界者則是非界，非界中無眼界、無色界、無眼識界；無耳界、無聲界、無耳識界；無鼻界、無香界、無鼻識界；無舌界、無味界、無舌識界；無身界、無觸界、無身識界；無意界、無法界、無意識界。此中亦無地界、水界、火界、風界、虛空界、識界；亦無欲界、色界、無色界；亦無有為界、無為界。我人眾生壽者等，如是一切皆無所有，定不可得。若能入是平等深義，與無所入而共相應，即是出離世間法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！此五蘊法同於法界。法界者則是非界，非界中無眼界、無色界、無眼識界；無耳界、無聲界、無耳識界；無鼻界、無香界、無鼻識界；無舌界、無味界、無舌識界；無身界、無觸界、無身識界；無意界、無法界、無意識界。此中亦無地界、水界、火界、風界、虛空界、識界；亦無欲界、色界、無色界；亦無有為界、無為界。我人眾生壽者等，如是一切皆無所有，定不可得。若能入是平等深義，與無所入而共相應，即是出離世間法也。」

說是法時，會中比丘二百人，永盡諸漏心得解脫。各各脫身所著上衣，以奉文殊師利菩薩，而作是言：「若有眾生得聞於此甚深妙法，應生信受。若不生信，欲求證悟，終不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，會中比丘二百人，永盡諸漏心得解脫。各各脫身所著上衣，以奉文殊師利菩薩，而作是言：「若有眾生得聞於此甚深妙法，應生信受。若不生信，欲求證悟，終不可得。」

爾時，長老須菩提語諸比丘言：「汝何所得，以何為證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老須菩提語諸比丘言：「汝何所得，以何為證？」

諸比丘言：「大德！無得無證，是沙門法。所以者何？若有所得，心則動亂。若有所證，則自矜負。動亂矜負，墮於魔業。若有自言我得我證，當知則是增上慢人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「大德！無得無證，是沙門法。所以者何？若有所得，心則動亂。若有所證，則自矜負。動亂矜負，墮於魔業。若有自言我得我證，當知則是增上慢人。」

佛言：「諸比丘！汝等審知增上慢義不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！汝等審知增上慢義不？」

諸比丘答言：「世尊！如我意者，若有人言我能知苦，是不知苦相；而言我知我能斷集、證滅、修道，是不知集、滅、道相。乃至而言我能修道，應知此是增上慢人。所以者何？苦相者，即無生相。集、滅、道相，即無生相。無生相者，即是非相、平等相。是諸聖人，於一切法得解脫相，是中無有知苦、斷集、證滅、修道如是等相而可得者。若有眾生得聞如是一切諸法平等之義，而生驚怖，應知是為增上慢者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘答言：「世尊！如我意者，若有人言我能知苦，是不知苦相；而言我知我能斷集、證滅、修道，是不知集、滅、道相。乃至而言我能修道，應知此是增上慢人。所以者何？苦相者，即無生相。集、滅、道相，即無生相。無生相者，即是非相、平等相。是諸聖人，於一切法得解脫相，是中無有知苦、斷集、證滅、修道如是等相而可得者。若有眾生得聞如是一切諸法平等之義，而生驚怖，應知是為增上慢者。」

爾時，世尊即告之言：「善哉善哉。諸比丘！如汝所說，如是如是。須菩提！汝等當知此諸比丘，已於過去迦葉佛所、從文殊師利童子，得聞如是甚深之法。以聞法故疾得神通，今復得聞，隨順不逆。須菩提！若復有人於我法中得聞斯義生信解者，皆於來世見彌勒佛。若未發大乘意，於三會中悉得解脫。若已發大乘意者，皆得住於堪忍之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即告之言：「善哉善哉。諸比丘！如汝所說，如是如是。須菩提！汝等當知此諸比丘，已於過去迦葉佛所、從文殊師利童子，得聞如是甚深之法。以聞法故疾得神通，今復得聞，隨順不逆。須菩提！若復有人於我法中得聞斯義生信解者，皆於來世見彌勒佛。若未發大乘意，於三會中悉得解脫。若已發大乘意者，皆得住於堪忍之地。」

爾時，善勝天子白文殊師利菩薩言：「大士！汝常於此閻浮提中為眾說法。今兜率天上有諸天子，曾於過去值無量佛，供養恭敬、種諸善根，然生在天中耽著境界，不能來此法會而有聽受。昔種善根，今將退失，若蒙誘誨，必更增長。惟願大士！暫往天宮，為彼諸天弘宣法要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善勝天子白文殊師利菩薩言：「大士！汝常於此閻浮提中為眾說法。今兜率天上有諸天子，曾於過去值無量佛，供養恭敬、種諸善根，然生在天中耽著境界，不能來此法會而有聽受。昔種善根，今將退失，若蒙誘誨，必更增長。惟願大士！暫往天宮，為彼諸天弘宣法要。」

爾時，文殊師利菩薩以神通力，即於其處忽然化作兜率天宮，如其所有悉皆備足，令善勝天子及此會中一切人天，皆謂在於彼天之上。具見於彼種種嚴飾，園林池沼，果樹行列。殿堂樓閣，棟宇交臨，繡柱承梁，彫窓間戶，攢櫨疊栱，磊砢分布。積寶為臺，莊嚴綺錯，其臺極小，猶有七層，或八層九層，乃至高于二十層者。一一臺上，處處層級，皆有眾天女，盛年好色，手足柔軟，額廣眉長，面目清淨。如金羅網，常有光明，亦如蓮華，離諸塵垢。發言含笑，進止迴旋，動必合儀，麗而有則。譬如滿月，人所樂見。笙篌琴瑟，簫笛鐘鼓，或歌或嘯，音節相和，妙妓成行，分庭共舞，如是等事，宛然備矚。時善勝天子，見自宮殿及其眷屬歡娛事已，心生疑怪，白文殊師利菩薩言：「奇哉。大士！云何令我及以大眾，瞬息之間而來至此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩以神通力，即於其處忽然化作兜率天宮，如其所有悉皆備足，令善勝天子及此會中一切人天，皆謂在於彼天之上。具見於彼種種嚴飾，園林池沼，果樹行列。殿堂樓閣，棟宇交臨，繡柱承梁，彫窓間戶，攢櫨疊栱，磊砢分布。積寶為臺，莊嚴綺錯，其臺極小，猶有七層，或八層九層，乃至高于二十層者。一一臺上，處處層級，皆有眾天女，盛年好色，手足柔軟，額廣眉長，面目清淨。如金羅網，常有光明，亦如蓮華，離諸塵垢。發言含笑，進止迴旋，動必合儀，麗而有則。譬如滿月，人所樂見。笙篌琴瑟，簫笛鐘鼓，或歌或嘯，音節相和，妙妓成行，分庭共舞，如是等事，宛然備矚。時善勝天子，見自宮殿及其眷屬歡娛事已，心生疑怪，白文殊師利菩薩言：「奇哉。大士！云何令我及以大眾，瞬息之間而來至此？」

爾時，長老須菩提語善勝天子言：「天子！我初亦謂與諸大眾皆共至於兜率陀天，而今乃知本來不動，曾不共往彼天之上。如是所見，皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長老須菩提語善勝天子言：「天子！我初亦謂與諸大眾皆共至於兜率陀天，而今乃知本來不動，曾不共往彼天之上。如是所見，皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳。」

時善勝天子即白佛言：「世尊！文殊師利菩薩甚為希有，乃能以三昧神通不思議力，令此眾會不動本處而言至此兜率陀天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善勝天子即白佛言：「世尊！文殊師利菩薩甚為希有，乃能以三昧神通不思議力，令此眾會不動本處而言至此兜率陀天。」

佛言：「天子，汝但知文殊師利童子神通變化少分之力，我之所知無有量也。天子！以文殊師利神通之力，假使如恒河沙等諸佛國土，種種嚴好各各不同，能於一佛土中普令明見。又以如恒河沙等諸佛國土，集在一處，狀如繒束，舉擲上方不以為難。又以如恒河沙等諸佛國土，所有大海置一毛孔，而令其中眾生不覺不知、無所觸嬈。又以如恒河沙等諸佛國土，所有須彌山王，以彼眾山內於一山，復以此山內於芥子，而令住彼山上一切諸天，不覺不知亦無所嬈。又以如恒河沙等諸佛國土，其中所有五道眾生，置右掌中，復取是諸國土一切樂具，一一眾生盡以與之等無差別。又以如恒河沙等諸佛國土，劫盡燒時，所有大火集在一處，令其大小如一燈炷，所有火事如本無別。又如恒河沙等諸佛國土，所有日月，若於一毛孔舒光映之，普令其明隱蔽不現。天子！我於一劫若一劫餘，說文殊師利童子三昧神通變化之力，不可窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「天子，汝但知文殊師利童子神通變化少分之力，我之所知無有量也。天子！以文殊師利神通之力，假使如恒河沙等諸佛國土，種種嚴好各各不同，能於一佛土中普令明見。又以如恒河沙等諸佛國土，集在一處，狀如繒束，舉擲上方不以為難。又以如恒河沙等諸佛國土，所有大海置一毛孔，而令其中眾生不覺不知、無所觸嬈。又以如恒河沙等諸佛國土，所有須彌山王，以彼眾山內於一山，復以此山內於芥子，而令住彼山上一切諸天，不覺不知亦無所嬈。又以如恒河沙等諸佛國土，其中所有五道眾生，置右掌中，復取是諸國土一切樂具，一一眾生盡以與之等無差別。又以如恒河沙等諸佛國土，劫盡燒時，所有大火集在一處，令其大小如一燈炷，所有火事如本無別。又如恒河沙等諸佛國土，所有日月，若於一毛孔舒光映之，普令其明隱蔽不現。天子！我於一劫若一劫餘，說文殊師利童子三昧神通變化之力，不可窮盡。」

爾時，魔波旬自變其身作比丘形，在於會中却坐一面，白佛言：「世尊！我今聞說文殊師利童子神通之力，不能信受。唯願世尊！令於我前現其神力，使我得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，魔波旬自變其身作比丘形，在於會中却坐一面，白佛言：「世尊！我今聞說文殊師利童子神通之力，不能信受。唯願世尊！令於我前現其神力，使我得見。」

爾時，世尊知是惡魔變為比丘，欲令眾生善根增長，故告文殊師利菩薩言：「汝應自現神通之力，令此會中無量眾生咸得善利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知是惡魔變為比丘，欲令眾生善根增長，故告文殊師利菩薩言：「汝應自現神通之力，令此會中無量眾生咸得善利。」