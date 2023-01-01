須摩提經(按《開元錄》云妙慧童女經，流志後譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提經(按《開元錄》云妙慧童女經，流志後譯)

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與比丘眾千二百五十人、菩薩摩訶薩十千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與比丘眾千二百五十人、菩薩摩訶薩十千人俱。

時王舍城有長者女名為妙慧，年始八歲，面貌端正，容色姝好，諸相具足，見者歡喜——曾於過去無量諸佛親近供養、種諸善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王舍城有長者女名為妙慧，年始八歲，面貌端正，容色姝好，諸相具足，見者歡喜——曾於過去無量諸佛親近供養、種諸善根。

時彼女人詣如來所，頂禮佛足，右繞三匝，長跪合掌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼女人詣如來所，頂禮佛足，右繞三匝，長跪合掌而說偈言：

「無上等正覺， 為世大明燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上等正覺， 為世大明燈。

菩薩之所行， 唯願聽我問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之所行， 唯願聽我問。」

佛告妙慧：「今恣汝問，當為解說，令斷疑網。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙慧：「今恣汝問，當為解說，令斷疑網。」

爾時，妙慧即於佛前以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙慧即於佛前以偈問曰：

「云何得端正、 大富尊貴身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何得端正、 大富尊貴身？

復以何因緣， 眷屬難沮壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何因緣， 眷屬難沮壞？

云何見己身， 而受於化生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見己身， 而受於化生，

千葉蓮花上， 面奉諸世尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千葉蓮花上， 面奉諸世尊？

云何能證得， 自在勝神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能證得， 自在勝神通，

遍往無量剎， 禮敬於諸佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍往無量剎， 禮敬於諸佛？

云何得無怨， 所言人信受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得無怨， 所言人信受，

淨除於法障， 永離諸魔業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨除於法障， 永離諸魔業？

云何命終時， 得見於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何命終時， 得見於諸佛，

聞說清淨法， 不受於苦惱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說清淨法， 不受於苦惱？

大悲無上尊！ 唯願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲無上尊！ 唯願為我說。」

爾時，佛告妙慧童女言：「善哉善哉，善能問此深妙之義。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告妙慧童女言：「善哉善哉，善能問此深妙之義。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。」

妙慧白言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧白言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛言：「妙慧！菩薩成就四法受端正身。何等為四？一者、於惡友所不起瞋心，二者、住於大慈，三者、深樂正法，四者、造佛形像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙慧！菩薩成就四法受端正身。何等為四？一者、於惡友所不起瞋心，二者、住於大慈，三者、深樂正法，四者、造佛形像。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「瞋壞善根勿增長、 慈心、樂法、造佛形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋壞善根勿增長、 慈心、樂法、造佛形，

當獲具相莊嚴身， 一切眾生常樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲具相莊嚴身， 一切眾生常樂見。

「復次，妙慧！菩薩成就四法得富貴身。何等為四？一者、應時行施，二者、無輕慢心，三者、歡喜而與，四者、不希果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法得富貴身。何等為四？一者、應時行施，二者、無輕慢心，三者、歡喜而與，四者、不希果報。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「應時行施、無輕慢、 歡喜授與、不希求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應時行施、無輕慢、 歡喜授與、不希求，

能於此業常勤修， 所生當獲大財位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於此業常勤修， 所生當獲大財位。

「復次，妙慧！菩薩成就四法得眷屬不壞。何等為四？一者、善能棄捨離間之語，二者、邪見眾生令住正見，三者、正法將滅護令久住，四者、教諸有情趣佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法得眷屬不壞。何等為四？一者、善能棄捨離間之語，二者、邪見眾生令住正見，三者、正法將滅護令久住，四者、教諸有情趣佛菩提。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「捨離間言及邪見、 正法將滅能護持、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨離間言及邪見、 正法將滅能護持、

安住眾生大菩提， 當成不壞諸眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住眾生大菩提， 當成不壞諸眷屬。

「復次，妙慧！菩薩成就四法，當於佛前得受化生，處蓮花座。何等為四？一者、捧諸花果及細末香散於如來及諸塔廟，二者、終不於他妄加損害，三者、造如來像安處蓮華，四者、於佛菩提深生淨信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法，當於佛前得受化生，處蓮花座。何等為四？一者、捧諸花果及細末香散於如來及諸塔廟，二者、終不於他妄加損害，三者、造如來像安處蓮華，四者、於佛菩提深生淨信。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「花香散佛及支提、 不害於他并造像、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花香散佛及支提、 不害於他并造像、

於大菩提深信解， 得處蓮花生佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於大菩提深信解， 得處蓮花生佛前。

「復次，妙慧！菩薩成就四法，從一佛土至一佛土。何等為四？一者、見他修善不為障惱，二者、他說法時未常留礙，三者、然燈供養如來之塔，四者、於諸禪定常勤修習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法，從一佛土至一佛土。何等為四？一者、見他修善不為障惱，二者、他說法時未常留礙，三者、然燈供養如來之塔，四者、於諸禪定常勤修習。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「見人修善、說正法， 不生謗毀加留難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見人修善、說正法， 不生謗毀加留難，

如來塔廟施燈明， 修習諸禪遊佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來塔廟施燈明， 修習諸禪遊佛剎。

「復次，妙慧！菩薩成就四法處世無怨。云何為四？一者、以無諂心親近善友，二者、於他勝法無嫉妬心，三者、他獲名譽心常歡喜，四者、於菩薩行無輕毀心。」爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法處世無怨。云何為四？一者、以無諂心親近善友，二者、於他勝法無嫉妬心，三者、他獲名譽心常歡喜，四者、於菩薩行無輕毀心。」爾時，世尊而說偈言：

「不以諛諂親善友、 於人勝法無妬心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以諛諂親善友、 於人勝法無妬心、

他獲名譽常歡喜、 不謗菩薩得無怨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他獲名譽常歡喜、 不謗菩薩得無怨。

「復次，妙慧！菩薩成就四法，所言人信。何等為四？一者、發言修行常使相應，二者、於善友所不覆諸惡，三者、於所聞法不求過失，四者、於說法者不生惡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法，所言人信。何等為四？一者、發言修行常使相應，二者、於善友所不覆諸惡，三者、於所聞法不求過失，四者、於說法者不生惡心。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「發言修行常相應、 己罪不藏於善友、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發言修行常相應、 己罪不藏於善友、

聞經不求人法過， 所言一切皆信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經不求人法過， 所言一切皆信受。

「復次，妙慧！菩薩成就四法能離法障，速得清淨。何等為四？一者、以深意樂攝三律儀，二者、聞甚深經不生誹謗，三者、見新發意菩薩生一切智心，四者、於諸有情大慈平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法能離法障，速得清淨。何等為四？一者、以深意樂攝三律儀，二者、聞甚深經不生誹謗，三者、見新發意菩薩生一切智心，四者、於諸有情大慈平等。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「以深意樂攝律儀、 聞甚深經能信解、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以深意樂攝律儀、 聞甚深經能信解、

敬初發心如佛想、 慈心普洽障消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬初發心如佛想、 慈心普洽障消除。

「復次，妙慧！菩薩成就四法能離諸魔。云何為四？一者、了知法性平等，二者、發起精進，三者、常勤念佛，四者、一切善根皆悉迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法能離諸魔。云何為四？一者、了知法性平等，二者、發起精進，三者、常勤念佛，四者、一切善根皆悉迴向。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「能知諸法平等性、 常起精進、念如來、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能知諸法平等性、 常起精進、念如來、

迴向一切諸善根， 眾魔不能得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向一切諸善根， 眾魔不能得其便。

「復次，妙慧！菩薩成就四法臨命終時諸佛現前。何等為四？一者、他有所求施令滿足，二者、於諸善法深生信解，三者、於諸菩薩施莊嚴具，四者、於三寶所勤修供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，妙慧！菩薩成就四法臨命終時諸佛現前。何等為四？一者、他有所求施令滿足，二者、於諸善法深生信解，三者、於諸菩薩施莊嚴具，四者、於三寶所勤修供養。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「他有所求令滿足、 信解深法、捨嚴具、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「他有所求令滿足、 信解深法、捨嚴具、

三寶福田勤供養， 臨命終時佛現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶福田勤供養， 臨命終時佛現前。」

爾時，妙慧童女聞佛說已，白言：「世尊！如佛所說菩薩諸行，我當奉行。世尊！若我於是四十行中闕於一行而不修者，則違佛教、欺誑如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙慧童女聞佛說已，白言：「世尊！如佛所說菩薩諸行，我當奉行。世尊！若我於是四十行中闕於一行而不修者，則違佛教、欺誑如來。」

爾時，尊者大目揵連告妙慧言：「菩薩之行甚難可行。汝今發斯殊勝大願，豈於是願得自在耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大目揵連告妙慧言：「菩薩之行甚難可行。汝今發斯殊勝大願，豈於是願得自在耶？」

爾時，妙慧白言：「尊者！若我弘願真實不虛、能令諸行得圓滿者，願此三千大千世界六種震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙慧白言：「尊者！若我弘願真實不虛、能令諸行得圓滿者，願此三千大千世界六種震動。」

是時，妙慧重白目連：「以我如是真實言故，於未來世當得成佛——亦如今日釋迦如來——於我國中無有魔事及以惡趣、女人之名。若我此言非虛妄者，令斯大眾身皆金色。」說是語已，眾皆金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙慧重白目連：「以我如是真實言故，於未來世當得成佛——亦如今日釋迦如來——於我國中無有魔事及以惡趣、女人之名。若我此言非虛妄者，令斯大眾身皆金色。」說是語已，眾皆金色。

爾時，尊者大目揵連即從坐起，偏袒右肩，頂禮佛足，白言：「世尊！我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大目揵連即從坐起，偏袒右肩，頂禮佛足，白言：「世尊！我今先禮初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩眾。」

爾時，文殊師利法王子告妙慧言：「汝住何法發斯誠願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子告妙慧言：「汝住何法發斯誠願？」

妙慧答言：「文殊師利！非所問也。何以故？於法界中無所住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧答言：「文殊師利！非所問也。何以故？於法界中無所住故。」

又問：「云何名為菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為菩提？」

答曰：「無分別法，是名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無分別法，是名菩提。」

又問：「云何名為菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為菩薩？」

答曰：「一切諸法等虛空相，是名菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「一切諸法等虛空相，是名菩薩。」

又問：「云何名為菩提之行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何名為菩提之行？」

答曰：「猶如陽焰、谷響之行，是菩提行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「猶如陽焰、谷響之行，是菩提行。」

又問：「依何密意作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「依何密意作如是說？」

答曰：「我於此中不見少法密、非密者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「我於此中不見少法密、非密者。」

又問：「若如是者，一切凡夫應即菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「若如是者，一切凡夫應即菩提。」

答曰：「汝謂菩提異凡夫耶？莫作是見。何以故？此等皆同一法界相，非取、非捨，無成、壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「汝謂菩提異凡夫耶？莫作是見。何以故？此等皆同一法界相，非取、非捨，無成、壞故。」

又問：「於此義中能解了者，其數幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「於此義中能解了者，其數幾何？」

答曰：「如若干幻化心心所量，若干幻化眾生能了斯義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如若干幻化心心所量，若干幻化眾生能了斯義。」

文殊師利言：「幻化本無，何有如是心心所法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「幻化本無，何有如是心心所法？」

答曰：「法界亦爾，非有、非無；乃至如來亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「法界亦爾，非有、非無；乃至如來亦復如是。」

爾時，文殊師利白佛言：「世尊！今此妙慧甚為希有，乃能成就如是法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利白佛言：「世尊！今此妙慧甚為希有，乃能成就如是法忍。」

佛言：「如是，如是，誠如所言。然此童女已於過去發菩提心，經三十劫我乃發趣無上菩提，彼亦令汝住無生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是，誠如所言。然此童女已於過去發菩提心，經三十劫我乃發趣無上菩提，彼亦令汝住無生忍。」

爾時，文殊師利即從坐起，為其作禮，白妙慧言：「我於往昔無量劫前已曾供養，不謂今者還得親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利即從坐起，為其作禮，白妙慧言：「我於往昔無量劫前已曾供養，不謂今者還得親近。」

妙慧告言：「文殊師利！汝今莫起如是分別。何以故？以無分別得無生忍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧告言：「文殊師利！汝今莫起如是分別。何以故？以無分別得無生忍故。」

又問：「妙慧！汝今猶不轉女身耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「妙慧！汝今猶不轉女身耶？」

妙慧答言：「女人之相了不可得，今何所轉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙慧答言：「女人之相了不可得，今何所轉？

「文殊師利！我當為汝除斷疑惑。由我如是真實語故，於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時，於我法中諸比丘輩聞命善來出家入道，我國土中所有眾生身皆金色，服用資具如第六天、飲食豐饒隨念而至，無有魔事及諸惡趣，亦復無有女人之名，有七寶林上羅寶網、七寶蓮花覆以寶帳——如文殊師利所成淨剎，裝挍嚴飾等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！我當為汝除斷疑惑。由我如是真實語故，於當來世得阿耨多羅三藐三菩提時，於我法中諸比丘輩聞命善來出家入道，我國土中所有眾生身皆金色，服用資具如第六天、飲食豐饒隨念而至，無有魔事及諸惡趣，亦復無有女人之名，有七寶林上羅寶網、七寶蓮花覆以寶帳——如文殊師利所成淨剎，裝挍嚴飾等無有異。

「若我此言非虛妄者，令此大眾身皆金色，我之女身變成男子，如三十歲知法比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我此言非虛妄者，令此大眾身皆金色，我之女身變成男子，如三十歲知法比丘。」

說此語時，此諸大眾皆作金色，妙慧菩薩轉女成男，如三十歲知法比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此語時，此諸大眾皆作金色，妙慧菩薩轉女成男，如三十歲知法比丘。

是時，地居天眾展轉讚言：「大哉，大哉。妙慧菩薩摩訶薩能於來世得菩提時嚴持佛剎功德如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，地居天眾展轉讚言：「大哉，大哉。妙慧菩薩摩訶薩能於來世得菩提時嚴持佛剎功德如是。」

爾時，佛告文殊師利：「此妙慧菩薩於當來世成等正覺，號殊勝功德寶藏如來，出現於世。」佛說此經時，三十俱胝眾生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉，八十俱胝眾生遠塵離垢得法眼淨，八千眾生皆獲智證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利：「此妙慧菩薩於當來世成等正覺，號殊勝功德寶藏如來，出現於世。」佛說此經時，三十俱胝眾生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉，八十俱胝眾生遠塵離垢得法眼淨，八千眾生皆獲智證。

五千比丘行菩薩乘心欲退轉，因見妙慧菩薩意樂善根、威德殊勝故，各各脫身所著上服以施如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千比丘行菩薩乘心欲退轉，因見妙慧菩薩意樂善根、威德殊勝故，各各脫身所著上服以施如來。

如是施已，發弘誓言：「我等以此善根決定願成阿耨多羅三藐三菩提。」彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提故，超九十劫生死之苦，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是施已，發弘誓言：「我等以此善根決定願成阿耨多羅三藐三菩提。」彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提故，超九十劫生死之苦，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊即記之曰：「汝等於當來世過千劫後，於無垢光明劫中，陽焰世界難忍佛剎，於一劫中相次成佛，皆同一字，號辯才莊嚴如來，出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即記之曰：「汝等於當來世過千劫後，於無垢光明劫中，陽焰世界難忍佛剎，於一劫中相次成佛，皆同一字，號辯才莊嚴如來，出現於世。

「文殊師利！如是法門有大威德，能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益。文殊師利！或有善男子、善女人為求菩提，無方便善巧行六波羅蜜足滿千劫，若復有人經於半月時一書寫、讀誦此經，所獲福聚比前功德百分、千分、百千俱胝乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是法門有大威德，能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益。文殊師利！或有善男子、善女人為求菩提，無方便善巧行六波羅蜜足滿千劫，若復有人經於半月時一書寫、讀誦此經，所獲福聚比前功德百分、千分、百千俱胝乃至算數譬喻所不能及。

「是故，文殊師利！如是微妙法門即諸菩薩契經之本，我今付囑於汝，汝當來世受持、讀誦、為人解說。譬如轉輪聖王出現於世，所有七寶皆悉在前；王滅之後，寶皆隱沒。如是微妙法門流行於世，即諸如來七菩提分等法明不滅；若不流行，正法當滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，文殊師利！如是微妙法門即諸菩薩契經之本，我今付囑於汝，汝當來世受持、讀誦、為人解說。譬如轉輪聖王出現於世，所有七寶皆悉在前；王滅之後，寶皆隱沒。如是微妙法門流行於世，即諸如來七菩提分等法明不滅；若不流行，正法當滅。

「是故，文殊師利！若善男子、善女人等為求菩提，應當發起精進，書寫此經、受持讀誦、為人演說。此是我教，勿於後世生悔恨心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，文殊師利！若善男子、善女人等為求菩提，應當發起精進，書寫此經、受持讀誦、為人演說。此是我教，勿於後世生悔恨心。」

佛說此經已，妙慧菩薩、文殊師利菩薩，及諸大眾、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，妙慧菩薩、文殊師利菩薩，及諸大眾、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。