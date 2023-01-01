佛說須摩提菩薩經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說須摩提菩薩經

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人、菩薩萬人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人、菩薩萬人俱。

爾時羅閱祇大國有長者，號曰優迦。優迦有女，名須摩提，厥年八歲，歷世奉敬過去無數百千諸佛，積累功德不可勝計。時須摩提，從羅閱祇大國出詣耆闍崛山，行到佛所前，以頭面稽首佛足，禮畢即却在一面，以一心而往，叉手白佛：「願欲有所問，唯多陀竭以方便解脫我之所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅閱祇大國有長者，號曰優迦。優迦有女，名須摩提，厥年八歲，歷世奉敬過去無數百千諸佛，積累功德不可勝計。時須摩提，從羅閱祇大國出詣耆闍崛山，行到佛所前，以頭面稽首佛足，禮畢即却在一面，以一心而往，叉手白佛：「願欲有所問，唯多陀竭以方便解脫我之所疑。」

時佛默然，即知女意。佛語須摩提：「恣所欲問，多陀竭今當為汝具解說之，事事分別，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛默然，即知女意。佛語須摩提：「恣所欲問，多陀竭今當為汝具解說之，事事分別，令汝歡喜。」

須摩提問佛言：「菩薩云何所生人見之常歡喜？云何得大富，有常多財寶？云何不為他人之所別離？云何不在母人腹中，常得化生千葉蓮華中，立法王前？云何得神足，從不可計億剎土去到彼問禮事諸佛？云何得無仇怨、無侵嫉者？云何所說語言，聞者信從，踊躍受行？云何得無殃罪，所作善行無能壞者？云何魔不能得其便？云何臨壽終時，佛在前立為說經法，即令不墮苦痛之處？所問如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提問佛言：「菩薩云何所生人見之常歡喜？云何得大富，有常多財寶？云何不為他人之所別離？云何不在母人腹中，常得化生千葉蓮華中，立法王前？云何得神足，從不可計億剎土去到彼問禮事諸佛？云何得無仇怨、無侵嫉者？云何所說語言，聞者信從，踊躍受行？云何得無殃罪，所作善行無能壞者？云何魔不能得其便？云何臨壽終時，佛在前立為說經法，即令不墮苦痛之處？所問如是。」

是時佛語須摩提：「如汝所問多陀竭義，善哉！大快！乃如是乎？汝若欲聞，諦聽諦受，勤思念之！吾當解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛語須摩提：「如汝所問多陀竭義，善哉！大快！乃如是乎？汝若欲聞，諦聽諦受，勤思念之！吾當解說。」

時女即言：「甚善，世尊！願樂欲聞。」於是須摩提受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女即言：「甚善，世尊！願樂欲聞。」於是須摩提受教而聽。

佛言：「菩薩有四事法，人見之皆歡喜。何等為四？一者、瞋恚不起，視怨家如善知識。二者、常有慈心向於一切。三者、常行求索無上要法。四者、作佛形像。是為四法。菩薩用是事故，人見之常歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有四事法，人見之皆歡喜。何等為四？一者、瞋恚不起，視怨家如善知識。二者、常有慈心向於一切。三者、常行求索無上要法。四者、作佛形像。是為四法。菩薩用是事故，人見之常歡喜。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「不起恚毀本根， 常行慈得要法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不起恚毀本根， 常行慈得要法，

作佛像身好潔， 心歡喜人喜見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛像身好潔， 心歡喜人喜見。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得大富有。何等為四？一者、布施以時。二者、與已倍悅。三者、與後不復悔。四者、既與不求其報。是為四事。菩薩用是四事故，得大富有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得大富有。何等為四？一者、布施以時。二者、與已倍悅。三者、與後不復悔。四者、既與不求其報。是為四事。菩薩用是四事故，得大富有。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「以時施無悔心， 喜悅與無悕望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以時施無悔心， 喜悅與無悕望，

所作施有勇慧， 在所處常大富。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作施有勇慧， 在所處常大富。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，不為他人之所別離。何等為四？一者、不傳惡說鬪亂彼此。二者、導愚冥者使入佛道。三者、若有毀敗正法，護使不絕。四者、勸勉諸人教使求佛，令堅不動。是為四法。菩薩用是四事故，不為他人之所別離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，不為他人之所別離。何等為四？一者、不傳惡說鬪亂彼此。二者、導愚冥者使入佛道。三者、若有毀敗正法，護使不絕。四者、勸勉諸人教使求佛，令堅不動。是為四法。菩薩用是四事故，不為他人之所別離。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「不傳說鬪彼此， 導愚冥護正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不傳說鬪彼此， 導愚冥護正法，

勸進人使求佛， 終無能別離者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸進人使求佛， 終無能別離者。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得化生千葉蓮華中立法王前。何等為四？一者、細擣優鉢華、波曇華、拘文華、分陀利華，令此四種末之如塵，使滿句蟲，持是供養世尊、若塔及舍利。二者、不令他人起恚意。三者、作佛像使坐蓮華上。四者、得最上覺便歡喜住。是為四法。菩薩用是四事故，化生千葉蓮華中立法王前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得化生千葉蓮華中立法王前。何等為四？一者、細擣優鉢華、波曇華、拘文華、分陀利華，令此四種末之如塵，使滿句蟲，持是供養世尊、若塔及舍利。二者、不令他人起恚意。三者、作佛像使坐蓮華上。四者、得最上覺便歡喜住。是為四法。菩薩用是四事故，化生千葉蓮華中立法王前。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「施四華滿句蟲， 除恚恨受法義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施四華滿句蟲， 除恚恨受法義，

得上覺立佛前， 作形像生華中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上覺立佛前， 作形像生華中。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法得神足，從一佛國至一佛國。何等為四？一者、見人作功德不行斷絕。二者、見人說法而不中止。三者、常然燈火於塔寺中。四者、求三昧。是為四法。菩薩用是四事故，得神足，從一佛國復至一佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法得神足，從一佛國至一佛國。何等為四？一者、見人作功德不行斷絕。二者、見人說法而不中止。三者、常然燈火於塔寺中。四者、求三昧。是為四法。菩薩用是四事故，得神足，從一佛國復至一佛國。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「行功德為法施， 聞經說不中止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行功德為法施， 聞經說不中止，

常然燈於佛寺， 入三昧遍諸國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常然燈於佛寺， 入三昧遍諸國。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無仇怨、無侵嫉者。何等為四？一者、於善知識無諭諂心。二者、不慳惜貪他人財物。三者、見人布施助其喜。四者、見菩薩諸所作為不誹謗。是為四法。菩薩用是四事故，常行是行，得無仇怨、無侵嫉者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無仇怨、無侵嫉者。何等為四？一者、於善知識無諭諂心。二者、不慳惜貪他人財物。三者、見人布施助其喜。四者、見菩薩諸所作為不誹謗。是為四法。菩薩用是四事故，常行是行，得無仇怨、無侵嫉者。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「於善友無諭諂， 不慳惜他人物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於善友無諭諂， 不慳惜他人物，

見人施助其喜， 行菩薩無仇怨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見人施助其喜， 行菩薩無仇怨。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，其所語言，聞者信從踊躍受行。何等為四？一者、口之所說心亦無異。二者、於善知識常有至誠。三者、聞人說法不言是非。四者、若見他人，請令說經不求其短。是為四法。菩薩用是四事故，其所語言，聞者信從踊躍受行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，其所語言，聞者信從踊躍受行。何等為四？一者、口之所說心亦無異。二者、於善知識常有至誠。三者、聞人說法不言是非。四者、若見他人，請令說經不求其短。是為四法。菩薩用是四事故，其所語言，聞者信從踊躍受行。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「如所念言亦爾， 於善友有誠信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如所念言亦爾， 於善友有誠信，

聞講法不求短， 若說經心喜踊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞講法不求短， 若說經心喜踊。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無殃罪，所作善行疾得淨住。何等為四？一者、心意所念常志於善。二者、常持戒三昧智慧。三者、初發菩薩意，便起一切智，多所度脫。四者、常有大慈愍於一切。是為四法。菩薩用是四事故，得無殃罪疾得淨住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無殃罪，所作善行疾得淨住。何等為四？一者、心意所念常志於善。二者、常持戒三昧智慧。三者、初發菩薩意，便起一切智，多所度脫。四者、常有大慈愍於一切。是為四法。菩薩用是四事故，得無殃罪疾得淨住。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「常志善念廣度， 戒等定不離慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常志善念廣度， 戒等定不離慧，

常教人一切智， 行慈意得淨住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常教人一切智， 行慈意得淨住。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，魔不能得其便。何等為四？一者、常念於佛。二者、常精進。三者、常念經法。四者、常立功德。是為四法。菩薩用是四事，故魔不能得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，魔不能得其便。何等為四？一者、常念於佛。二者、常精進。三者、常念經法。四者、常立功德。是為四法。菩薩用是四事，故魔不能得其便。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「常喜意念於佛， 常精進在深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常喜意念於佛， 常精進在深法，

自勗勉立功德， 魔用是不得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自勗勉立功德， 魔用是不得便。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，臨壽終時，佛在前立為說經法，令不墮苦痛處。何等為四？一者、為一切人故，具滿諸願。二者、若人布施，諸不足者念欲足之。三者、見人雜施，若有短少便裨助之。四者、常念供養於三寶。是為四法。菩薩用是四事故，臨壽終時，即見諸佛皆在前立為說經法，不令其人墮苦痛處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，臨壽終時，佛在前立為說經法，令不墮苦痛處。何等為四？一者、為一切人故，具滿諸願。二者、若人布施，諸不足者念欲足之。三者、見人雜施，若有短少便裨助之。四者、常念供養於三寶。是為四法。菩薩用是四事故，臨壽終時，即見諸佛皆在前立為說經法，不令其人墮苦痛處。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「為一切滿所願， 無極哀勸足檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為一切滿所願， 無極哀勸足檀，

以雜施致黠慧， 供三寶得致佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以雜施致黠慧， 供三寶得致佛。」

爾時須摩提白佛言：「唯，世尊！所說四十事，我當奉行令不缺減，悉使具足不違一事。若失一事，我為斷佛法滅眾弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須摩提白佛言：「唯，世尊！所說四十事，我當奉行令不缺減，悉使具足不違一事。若失一事，我為斷佛法滅眾弟子。」

是時長老摩訶目乾連在大會中坐，即問須摩提：「此四十事，大士所行菩薩所為，甚亦難當，如汝小女何能辦之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長老摩訶目乾連在大會中坐，即問須摩提：「此四十事，大士所行菩薩所為，甚亦難當，如汝小女何能辦之？」

時須摩提答目乾連言：「假令我今審實能行此四十事者，三千大千國土皆當為我六反震動，雨於天華，諸音樂器不鼓自鳴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須摩提答目乾連言：「假令我今審實能行此四十事者，三千大千國土皆當為我六反震動，雨於天華，諸音樂器不鼓自鳴。」

須摩提適發是言，應時三千大千國土六反震動，即雨天華、樂器即鳴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提適發是言，應時三千大千國土六反震動，即雨天華、樂器即鳴。

女語目乾連：「是證明我之至誠！若未來有起菩薩意者，亦當如是。我後亦當得多陀竭、阿羅訶、三耶三佛，信如我言，無有虛者，其在會者，皆當一等悉作金色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女語目乾連：「是證明我之至誠！若未來有起菩薩意者，亦當如是。我後亦當得多陀竭、阿羅訶、三耶三佛，信如我言，無有虛者，其在會者，皆當一等悉作金色。」

尋如所語，輒作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋如所語，輒作金色。

於是目乾連即從座起，正衣服下右膝叉手，為佛稽首作禮，前白佛言：「今諸一切初發大意為菩薩者，我當自歸，為之作禮。所以者何？八歲女子感應如此，豈況高士摩訶薩乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是目乾連即從座起，正衣服下右膝叉手，為佛稽首作禮，前白佛言：「今諸一切初發大意為菩薩者，我當自歸，為之作禮。所以者何？八歲女子感應如此，豈況高士摩訶薩乎？」

是時座中有大菩薩名文殊師利，謂須摩提言：「於何法住，所現感應乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時座中有大菩薩名文殊師利，謂須摩提言：「於何法住，所現感應乃如是乎？」

須摩提答言：「諸法不可計數亦無所住，而仁問我住於何法？仁作是問，不如不問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提答言：「諸法不可計數亦無所住，而仁問我住於何法？仁作是問，不如不問。」

文殊師利問須摩提言：「此語云何，乃至於斯乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提言：「此語云何，乃至於斯乎？」

須摩提報文殊師利言：「不於諸法有所住，亦無所疑，亦不言是非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報文殊師利言：「不於諸法有所住，亦無所疑，亦不言是非。」

文殊師利問須摩提言：「如來本不作行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提言：「如來本不作行乎？」

須摩提報言：「譬如月影現於水中，若夢、野馬、深山之響，如來本行亦如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「譬如月影現於水中，若夢、野馬、深山之響，如來本行亦如是也。」

文殊師利問須摩提：「如仁所說，合會是事為能得佛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提：「如仁所說，合會是事為能得佛不？」

須摩提報言：「云何，仁者！謂癡黠行三事異乎？不為異也，一切一法，諸法皆合。所以者何？若正法若不正法，適無所住亦無所取，亦無所收，空無有色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「云何，仁者！謂癡黠行三事異乎？不為異也，一切一法，諸法皆合。所以者何？若正法若不正法，適無所住亦無所取，亦無所收，空無有色。」

文殊師利復問須摩提：「解是義者為有幾人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問須摩提：「解是義者為有幾人？」

須摩提報言：「夫作幻者，恣意作化，寧有限無？幻師所化猶尚無限，信解此法亦如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「夫作幻者，恣意作化，寧有限無？幻師所化猶尚無限，信解此法亦如是也。」

文殊師利問須摩提言：「如我無化無幻，起行何法而與道合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提言：「如我無化無幻，起行何法而與道合？」

須摩提報言：「如仁所說，致為大快。一切法處亦不有亦不無，至於如來無合無散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「如仁所說，致為大快。一切法處亦不有亦不無，至於如來無合無散。」

文殊師利聞彼所說，甚悅讚善。文殊師利前白佛言：「甚善！須摩提所說自恣其意微妙，大可怪也！乃能深入逮得法忍，發意已來為幾何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利聞彼所說，甚悅讚善。文殊師利前白佛言：「甚善！須摩提所說自恣其意微妙，大可怪也！乃能深入逮得法忍，發意已來為幾何乎？」

佛語文殊師利：「是須摩提，發阿耨多羅三耶三菩心，等住已來積不可計，先仁之前三十億劫，仁乃於彼發無上平等度意，適乃甫入無所從生法忍，是仁本造發意時師也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「是須摩提，發阿耨多羅三耶三菩心，等住已來積不可計，先仁之前三十億劫，仁乃於彼發無上平等度意，適乃甫入無所從生法忍，是仁本造發意時師也。」

文殊師利聞佛所言，則前作禮，白須摩提：「惟別久遠，今乃講侍，與師相見得受法誨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利聞佛所言，則前作禮，白須摩提：「惟別久遠，今乃講侍，與師相見得受法誨。」

須摩提報言：「莫作是念。用何等故？無所從生法忍，亦無所念亦無有師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「莫作是念。用何等故？無所從生法忍，亦無所念亦無有師。」

文殊師利問言：「云何不轉女人身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問言：「云何不轉女人身？」

須摩提報言：「於是無所得。所以者何？法無男無女，今者我當斷仁所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「於是無所得。所以者何？法無男無女，今者我當斷仁所疑。」

文殊師利言：「善哉！樂欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善哉！樂欲聞之。」

須摩提謂文殊師利言：「如今我後不久，亦當逮得如來、無所著、等正覺、成慧行、安定、世間父、無上士、道法御、天人師、佛、天中天，如是審諦，我今便當變為男子。」適作是語，即成男子，頭髮即墮，袈裟在身，便作沙彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提謂文殊師利言：「如今我後不久，亦當逮得如來、無所著、等正覺、成慧行、安定、世間父、無上士、道法御、天人師、佛、天中天，如是審諦，我今便當變為男子。」適作是語，即成男子，頭髮即墮，袈裟在身，便作沙彌。

須摩提復謂文殊師利言：「審我來世當作佛時，使我國中莫有三事。何等為三？一者、魔事。二者、泥犁。三者、女人態。若我志誠，我身當如年三十沙門。」時須摩提適作是語，形體顏色如年三十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提復謂文殊師利言：「審我來世當作佛時，使我國中莫有三事。何等為三？一者、魔事。二者、泥犁。三者、女人態。若我志誠，我身當如年三十沙門。」時須摩提適作是語，形體顏色如年三十。

須摩提復謂文殊師利言：「我作佛時，令我國人皆作金色，地及城郭周匝有七寶樹，令八重行七寶池水，四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶，不多不少皆悉停等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提復謂文殊師利言：「我作佛時，令我國人皆作金色，地及城郭周匝有七寶樹，令八重行七寶池水，四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶，不多不少皆悉停等。」

須摩提言：「如仁之國，我之剎土亦當如是。如我志誠，諸在會者當作金色。」適作是語，應時眾會皆作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提言：「如仁之國，我之剎土亦當如是。如我志誠，諸在會者當作金色。」適作是語，應時眾會皆作金色。

時持地神即從地出，化作天身，舉聲稱揚歎須摩提言：「須摩提菩薩摩訶薩得作佛時，國土所有七寶池水、樹及華實，皆當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持地神即從地出，化作天身，舉聲稱揚歎須摩提言：「須摩提菩薩摩訶薩得作佛時，國土所有七寶池水、樹及華實，皆當如是。」

於是佛謂文殊師利：「是須摩提菩薩摩訶薩，不久當得作佛，字名遠聞具足藏如來、過四道不受、平等覺，興具足行，安隱世間，天上天下無上大人。女意云何？法無所住，豈有我名乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛謂文殊師利：「是須摩提菩薩摩訶薩，不久當得作佛，字名遠聞具足藏如來、過四道不受、平等覺，興具足行，安隱世間，天上天下無上大人。女意云何？法無所住，豈有我名乎？」

答曰：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」

「於女意云何？其幻化者，豈有到後世復來者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於女意云何？其幻化者，豈有到後世復來者乎？」

答曰：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」

「於女意云何？其幻化者，豈有所起所滅乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於女意云何？其幻化者，豈有所起所滅乎？」

答曰：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」

「於女意云何？其幻化者，豈有所有有形像乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於女意云何？其幻化者，豈有所有有形像乎？」

答曰：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」

「於女意云何？其幻化者，豈有見聞有幻無幻乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於女意云何？其幻化者，豈有見聞有幻無幻乎？」

答曰：「不也，天中天！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也，天中天！」

其女曰：「佛言我曾聞之，其幻化者，無有見聞、有幻無幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女曰：「佛言我曾聞之，其幻化者，無有見聞、有幻無幻。」

世尊又問：「於女意云何？其幻化者假使無身，豈能令幻化發起諸行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊又問：「於女意云何？其幻化者假使無身，豈能令幻化發起諸行乎？」

女答曰：「唯，天中天！其幻化者，實為如此，真無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女答曰：「唯，天中天！其幻化者，實為如此，真無所有。」

佛言：「如是！其無明者，無內無外。計其法者，亦無所有、亦無字也。其明者，不至後世亦無還反。其無明者，亦無有起亦無有滅。其無明者，亦無形像。適興無明，緣致眾行、名色、六入，更習痛、愛、受、有、生老病死，勤苦愁惱大患集會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！其無明者，無內無外。計其法者，亦無所有、亦無字也。其明者，不至後世亦無還反。其無明者，亦無有起亦無有滅。其無明者，亦無形像。適興無明，緣致眾行、名色、六入，更習痛、愛、受、有、生老病死，勤苦愁惱大患集會。」

明女首意白佛言：「甚為可奇，至未曾有，世尊所興而不可及。所以者何？佛天中天，於虛空中而轉法輪。法輪不可思議，所轉法輪不可稱限，無量法輪、無獲法輪、無形法輪、無生法輪、滅度法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明女首意白佛言：「甚為可奇，至未曾有，世尊所興而不可及。所以者何？佛天中天，於虛空中而轉法輪。法輪不可思議，所轉法輪不可稱限，無量法輪、無獲法輪、無形法輪、無生法輪、滅度法輪。」

世尊告曰：「如是，如是！誠如所云。吾所轉輪為轉空輪，所轉法輪不可思議，所轉法輪不可稱限。其可轉輪，無獲、無形、無生，為滅度也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是，如是！誠如所云。吾所轉輪為轉空輪，所轉法輪不可思議，所轉法輪不可稱限。其可轉輪，無獲、無形、無生，為滅度也。」

時首意女歡喜踊躍，善心生焉。則以栴檀香擣及諸華香供養散佛：「唯然，世尊！以是德本深致擁護，而善救攝降伏諸根，抑制愛欲逮轉法輪，轉於空輪、不思議輪、不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時首意女歡喜踊躍，善心生焉。則以栴檀香擣及諸華香供養散佛：「唯然，世尊！以是德本深致擁護，而善救攝降伏諸根，抑制愛欲逮轉法輪，轉於空輪、不思議輪、不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪。」

佛尋欣笑，五色——青、赤、黃、白、綠——光從口而出，甚大光明，普照十方無數佛國，悉皆覆蔽日月之明，還繞佛身三匝從頂上入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛尋欣笑，五色——青、赤、黃、白、綠——光從口而出，甚大光明，普照十方無數佛國，悉皆覆蔽日月之明，還繞佛身三匝從頂上入。

賢者阿難，曉了七法——一曰、知誼，二曰、解法，三曰、曉時，四曰、了節，五曰、明眾，六曰、練己，七曰、深識人本——即從座起，更整衣服，偏袒右肩，下右膝，叉手白佛：「今大聖欣笑，為何感應？願說其意。唯，天中天！多所愍傷，多所安隱，哀念諸天世間人民，分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難，曉了七法——一曰、知誼，二曰、解法，三曰、曉時，四曰、了節，五曰、明眾，六曰、練己，七曰、深識人本——即從座起，更整衣服，偏袒右肩，下右膝，叉手白佛：「今大聖欣笑，為何感應？願說其意。唯，天中天！多所愍傷，多所安隱，哀念諸天世間人民，分別說之。」

佛告阿難：「爾見梵志女首意以末栴檀華香擣香，供養散佛乎？其心誓願逮轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾見梵志女首意以末栴檀華香擣香，供養散佛乎？其心誓願逮轉法輪。」

對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「已見。」

佛言：「是女以斯德本，護己安人、多所救攝，壽終之後當轉女身，至八十四億劫不歸惡趣，供養六萬諸佛世尊，出家為道志于沙門，聽受經法。受經法已即時諷誦，將御如來現在正法，佛滅度後供養舍利，勸化無數無量眾生不可計會，使立無上正真之道，恒以善意奉持要法，號天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是女以斯德本，護己安人、多所救攝，壽終之後當轉女身，至八十四億劫不歸惡趣，供養六萬諸佛世尊，出家為道志于沙門，聽受經法。受經法已即時諷誦，將御如來現在正法，佛滅度後供養舍利，勸化無數無量眾生不可計會，使立無上正真之道，恒以善意奉持要法，號天中天。」

佛說是經授須摩提莂時，三十億人發無上平等度意，皆得阿惟越致；六萬天子悉得法法眼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經授須摩提莂時，三十億人發無上平等度意，皆得阿惟越致；六萬天子悉得法法眼生。

座中有五百菩薩，聞文殊師利所問甚深，意用不解，中欲墮落，見須摩提所說至誠，尋皆有應，即解身衣以用上佛，亦不諭諂、無所悕望，持功德用，自堅固於無上平等度意，即得住阿惟越致，超九十劫不復生死。時佛授與五百人決，却後十劫，劫名無塵垢，佛號固受如來、過四道不受、平等覺。是五百人等當生彼國，國名焰氣，當同一劫俱得作佛，皆同一字，號莊飾豫知人意如來、過四道不受、平等之道最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座中有五百菩薩，聞文殊師利所問甚深，意用不解，中欲墮落，見須摩提所說至誠，尋皆有應，即解身衣以用上佛，亦不諭諂、無所悕望，持功德用，自堅固於無上平等度意，即得住阿惟越致，超九十劫不復生死。時佛授與五百人決，却後十劫，劫名無塵垢，佛號固受如來、過四道不受、平等覺。是五百人等當生彼國，國名焰氣，當同一劫俱得作佛，皆同一字，號莊飾豫知人意如來、過四道不受、平等之道最正覺。

佛謂文殊師利：「乃知是經多所饒益，如是不乎？若今最後有菩薩摩訶薩及沙門，若善男子、善女人等，求菩薩道，奉行六波羅蜜，未曉漚和拘舍羅，不如書持是經諷誦讀轉，復教人常念其中事，諸欲聞者廣為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂文殊師利：「乃知是經多所饒益，如是不乎？若今最後有菩薩摩訶薩及沙門，若善男子、善女人等，求菩薩道，奉行六波羅蜜，未曉漚和拘舍羅，不如書持是經諷誦讀轉，復教人常念其中事，諸欲聞者廣為解說。」

佛復語文殊師利：「前所不聞、本所不行，如是等輩菩薩者，當念習持。所以者何？譬如遮迦越王治於世時，至竟七寶不為缺減，其王壽終七寶為散。如是，文殊師利！若佛經道住於世者，佛七覺意終不為減。若佛法滅，覺意諸法皆為乏盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復語文殊師利：「前所不聞、本所不行，如是等輩菩薩者，當念習持。所以者何？譬如遮迦越王治於世時，至竟七寶不為缺減，其王壽終七寶為散。如是，文殊師利！若佛經道住於世者，佛七覺意終不為減。若佛法滅，覺意諸法皆為乏盡。」

佛謂文殊師利：「當求無數方便具索諸經，勤學書持為他人說，教授一切廣解其義，常當精進是為法教。善男子、善女人欲求佛道者，莫中有悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂文殊師利：「當求無數方便具索諸經，勤學書持為他人說，教授一切廣解其義，常當精進是為法教。善男子、善女人欲求佛道者，莫中有悔。」

佛說經已，須摩提菩薩、文殊師利菩薩、摩訶目乾連等，諸天及人，其在會者，阿須羅、揵沓和、持世者，皆歡喜樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，須摩提菩薩、文殊師利菩薩、摩訶目乾連等，諸天及人，其在會者，阿須羅、揵沓和、持世者，皆歡喜樂聞。