佛說須摩提菩薩經(按《開元錄》，須摩提經亦直云須摩經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說須摩提菩薩經(按《開元錄》，須摩提經亦直云須摩經)

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇靈鳥頂山中，與大比丘眾千二百五十人，菩薩萬人俱。

爾時羅閱城大國，有長者號曰郁迦，郁迦有女，名須摩提，厥年八歲，歷世奉敬過去無數百千諸佛，積累功德不可稱計。時須摩提從羅閱祇大國出詣靈鳥山，行到佛所，前以頭面稽首佛足，禮畢却住一面，叉手白佛言：「願欲有所問，唯佛以善權方便，解說我之所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羅閱城大國，有長者號曰郁迦，郁迦有女，名須摩提，厥年八歲，歷世奉敬過去無數百千諸佛，積累功德不可稱計。時須摩提從羅閱祇大國出詣靈鳥山，行到佛所，前以頭面稽首佛足，禮畢却住一面，叉手白佛言：「願欲有所問，唯佛以善權方便，解說我之所疑。」

時佛默然，即知女意。佛語須摩提：「恣所欲問，如來今當為汝具解說之，事事分別，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛默然，即知女意。佛語須摩提：「恣所欲問，如來今當為汝具解說之，事事分別，令汝歡喜。」

須摩提問佛言：「菩薩云何所生處，人見之常歡喜？云何得大富有常多財寶？云何不為他人之所別離？云何不在母人腹中，常得化生千葉蓮華中立法王前？云何得神足，從不可計億剎土，去到彼間禮諸佛？云何得無讎怨、無侵嫉者？云何所說聞者信從踊躍受行？云何得無殃罪，所作善行無能壞者？云何魔不能得其便？云何臨壽終時佛在前立，為說經法，即令不墮苦痛之處？所問如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提問佛言：「菩薩云何所生處，人見之常歡喜？云何得大富有常多財寶？云何不為他人之所別離？云何不在母人腹中，常得化生千葉蓮華中立法王前？云何得神足，從不可計億剎土，去到彼間禮諸佛？云何得無讎怨、無侵嫉者？云何所說聞者信從踊躍受行？云何得無殃罪，所作善行無能壞者？云何魔不能得其便？云何臨壽終時佛在前立，為說經法，即令不墮苦痛之處？所問如是。」

是時佛語須摩提：「如汝所問如來義者，善哉大快乃如是乎。汝若欲聞，諦聽諦受，勤思念之，吾當解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛語須摩提：「如汝所問如來義者，善哉大快乃如是乎。汝若欲聞，諦聽諦受，勤思念之，吾當解說。」

時女即言：「甚善世尊！願樂欲聞。」於是須摩提受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女即言：「甚善世尊！願樂欲聞。」於是須摩提受教而聽。

佛言：「菩薩有四事法，人見之皆歡喜。何等為四？一者瞋恚不起，視冤家如善知識；二者常有慈心向於一切；三者常行求索無上要法；四者作佛形像；是為四法。菩薩用是四事故，人見之常歡喜。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有四事法，人見之皆歡喜。何等為四？一者瞋恚不起，視冤家如善知識；二者常有慈心向於一切；三者常行求索無上要法；四者作佛形像；是為四法。菩薩用是四事故，人見之常歡喜。」佛於是說偈言：

「不起恚毀本根， 常行慈得要法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不起恚毀本根， 常行慈得要法，

作佛象身好潔， 心歡喜人喜見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛象身好潔， 心歡喜人喜見。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得大富有。何等為四？一者布施以時，二者與已倍悅，三者與後不復悔，四者既與不求其報；是為四法。菩薩用是四事故，得大富有常多財寶。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得大富有。何等為四？一者布施以時，二者與已倍悅，三者與後不復悔，四者既與不求其報；是為四法。菩薩用是四事故，得大富有常多財寶。」佛於是說偈言：

「以時施無悔心， 喜悅與無希望， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以時施無悔心， 喜悅與無希望，

所作施有勇慧， 所在處常大富。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作施有勇慧， 所在處常大富。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，不為他人之所別離。何等為四？一者不傳惡說鬪亂彼此，二者導愚癡者使入佛道，三者若有毀敗正法護使不絕，四者勸勉諸人教使求佛令堅不動；是為四法。菩薩用是四事故，不為他人所別離。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，不為他人之所別離。何等為四？一者不傳惡說鬪亂彼此，二者導愚癡者使入佛道，三者若有毀敗正法護使不絕，四者勸勉諸人教使求佛令堅不動；是為四法。菩薩用是四事故，不為他人所別離。」佛於是說偈言：

「不傳說鬪彼此， 道愚冥護正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不傳說鬪彼此， 道愚冥護正法，

勸進人使求佛， 終無能別離者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸進人使求佛， 終無能別離者。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得化生千葉蓮華中立法王前。何等為四？一者細擣紅蓮華、青蓮華、黃蓮華、白蓮華，合此四種末之如塵，使滿軟妙華，持是供養世尊若塔及舍利；二者不令他人起恚意；三者作佛形像使坐蓮華上；四者得最正覺便歡喜住；是為四法。菩薩用是四事故，常得化生千葉蓮華中立法王前。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得化生千葉蓮華中立法王前。何等為四？一者細擣紅蓮華、青蓮華、黃蓮華、白蓮華，合此四種末之如塵，使滿軟妙華，持是供養世尊若塔及舍利；二者不令他人起恚意；三者作佛形像使坐蓮華上；四者得最正覺便歡喜住；是為四法。菩薩用是四事故，常得化生千葉蓮華中立法王前。」佛於是說偈言：

「施四華滿軟妙， 除恚恨受法義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施四華滿軟妙， 除恚恨受法義，

得上覺立佛前， 作形像生花中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得上覺立佛前， 作形像生花中。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得神足，從一佛國復至一佛國。何等為四？一者見人作功德不行斷絕；二者見人說法而不中止；三者常然燈火於塔寺中；四者求三昧；是為四法。菩薩用是四事故，得神足，從一佛國至一佛國。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得神足，從一佛國復至一佛國。何等為四？一者見人作功德不行斷絕；二者見人說法而不中止；三者常然燈火於塔寺中；四者求三昧；是為四法。菩薩用是四事故，得神足，從一佛國至一佛國。」佛於是說偈言：

「行功德為法施， 聞經說不中止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行功德為法施， 聞經說不中止，

常然燈於佛寺， 入三昧遍諸國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常然燈於佛寺， 入三昧遍諸國。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無讎冤、無侵嫉者。何等為四？一者於善知識無諛諂心，二者不慳貪妬他人物，三者見人布施助其喜。四者見菩薩諸所作為不行誹謗；是為四法。菩薩用是四事故，常行是行，得無讎冤、無侵嫉者。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無讎冤、無侵嫉者。何等為四？一者於善知識無諛諂心，二者不慳貪妬他人物，三者見人布施助其喜。四者見菩薩諸所作為不行誹謗；是為四法。菩薩用是四事故，常行是行，得無讎冤、無侵嫉者。」佛於是說偈言：

「於善友無諛諂， 不慳惜他人物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於善友無諛諂， 不慳惜他人物，

見人施助其喜， 行菩薩無讎冤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見人施助其喜， 行菩薩無讎冤。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，其所語言，聞者信從踊躍受行。何等為四？一者口之所說心亦無異，二者於善知識常有至誠，三者聞人說法心不是非，四者若見他人請令說法不求其短；是為四法。菩薩用是四事故，其所語言，聞者信從踊躍受行。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，其所語言，聞者信從踊躍受行。何等為四？一者口之所說心亦無異，二者於善知識常有至誠，三者聞人說法心不是非，四者若見他人請令說法不求其短；是為四法。菩薩用是四事故，其所語言，聞者信從踊躍受行。」佛於是說偈言：

「如所念言亦爾， 於善友有至誠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如所念言亦爾， 於善友有至誠，

聞講法不求短， 若說經心喜踊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞講法不求短， 若說經心喜踊。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無殃罪，所作善行疾得淨住。何等為四？一者心意所念常志於善，二者常持戒三昧智慧，三者初發菩薩意便起一切智多所度脫，四者常有大慈愍於一切；是為四法。菩薩用是四事故，得無殃罪疾得淨住。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，得無殃罪，所作善行疾得淨住。何等為四？一者心意所念常志於善，二者常持戒三昧智慧，三者初發菩薩意便起一切智多所度脫，四者常有大慈愍於一切；是為四法。菩薩用是四事故，得無殃罪疾得淨住。」佛於是說偈言：

「常志善念廣度， 戒等定不離慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常志善念廣度， 戒等定不離慧，

當教人一切智， 行慈意得淨住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當教人一切智， 行慈意得淨住。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，魔不能得其便。何者為四？一者常念於佛，二者常精進，三者常念經法，四者常立功德；是為四法。菩薩用是四事故，魔不能得其便。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，魔不能得其便。何者為四？一者常念於佛，二者常精進，三者常念經法，四者常立功德；是為四法。菩薩用是四事故，魔不能得其便。」佛於是說偈言：

「常淨意念於佛， 志精進在深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常淨意念於佛， 志精進在深法，

自勗勉立功德， 魔用是不得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自勗勉立功德， 魔用是不得便。」

佛語須摩提：「菩薩復有四事法，臨壽終時，佛在前立為說經法，令其不墮苦痛之處。何等為四？一者為一切人故，具滿諸願；二者若人布施諸不足者念欲足之；三者見人雜施若有短少便裨助之；四者常念供養於三寶；是為四法。菩薩用是四事故，臨壽終時即見諸佛，皆在前立為說經法，不令其人墮苦痛處。」佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須摩提：「菩薩復有四事法，臨壽終時，佛在前立為說經法，令其不墮苦痛之處。何等為四？一者為一切人故，具滿諸願；二者若人布施諸不足者念欲足之；三者見人雜施若有短少便裨助之；四者常念供養於三寶；是為四法。菩薩用是四事故，臨壽終時即見諸佛，皆在前立為說經法，不令其人墮苦痛處。」佛於是說偈言：

「為一切滿所願， 無極哀勸足檀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為一切滿所願， 無極哀勸足檀，

以雜施致黠慧， 供三寶得致佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以雜施致黠慧， 供三寶得致佛。」

爾時須摩提白佛言：「唯世尊！所說四十事，我當奉行令不缺減，悉使具足不違一事；若失一義，我為斷佛劫法減眾弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須摩提白佛言：「唯世尊！所說四十事，我當奉行令不缺減，悉使具足不違一事；若失一義，我為斷佛劫法減眾弟子。」

是時大目揵連在大會中坐，即問須摩提：「此四十事，大士所行菩薩所為甚亦難，當如汝小女何能辦之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大目揵連在大會中坐，即問須摩提：「此四十事，大士所行菩薩所為甚亦難，當如汝小女何能辦之？」

時須摩提答目連言：「假令我今審實能行此四十事者，三千大千國土皆當為我六反震動，雨於天華，諸音樂器不鼓自鳴。」須摩提適發是言，應時三千大千國土六反震動，即雨天華，樂器皆鳴。女語目連：「是則證明我之至誠，若有未來起菩薩意者亦當如是。我後不久亦當如如來、無所著、等正覺。信如我言無有虛者，其在眾會皆當一等悉作金色。」尋如所語輒作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須摩提答目連言：「假令我今審實能行此四十事者，三千大千國土皆當為我六反震動，雨於天華，諸音樂器不鼓自鳴。」須摩提適發是言，應時三千大千國土六反震動，即雨天華，樂器皆鳴。女語目連：「是則證明我之至誠，若有未來起菩薩意者亦當如是。我後不久亦當如如來、無所著、等正覺。信如我言無有虛者，其在眾會皆當一等悉作金色。」尋如所語輒作金色。

於是目連即從坐起，整衣服，下右膝，叉手為佛稽首作禮，前白佛言：「今諸一切初發大意為菩薩者，我當自歸為之作禮。所以者何？八歲女子感應如此，豈況高士摩訶薩乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是目連即從坐起，整衣服，下右膝，叉手為佛稽首作禮，前白佛言：「今諸一切初發大意為菩薩者，我當自歸為之作禮。所以者何？八歲女子感應如此，豈況高士摩訶薩乎？」

是時座中有大菩薩，名文殊師利，謂須摩提言：「於何法住，所現感應乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時座中有大菩薩，名文殊師利，謂須摩提言：「於何法住，所現感應乃如是乎？」

須摩提答言：「諸法不可計數亦無所住，而仁問我住於何法？仁作是問，不如不問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提答言：「諸法不可計數亦無所住，而仁問我住於何法？仁作是問，不如不問。」

文殊師利問須摩提言：「此語言何乃致斯乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提言：「此語言何乃致斯乎？」

須摩提報文殊師利言：「不於諸法有所住，亦無所疑，亦不言是非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報文殊師利言：「不於諸法有所住，亦無所疑，亦不言是非。」

文殊師利問須摩提言：「如來本不作行乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提言：「如來本不作行乎？」

須摩提報言：「譬如月影現於水中，若夢野馬深山之響，如來本行亦如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「譬如月影現於水中，若夢野馬深山之響，如來本行亦如是也。」

文殊師利問須摩提：「如仁所說，合會是事為能得佛不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提：「如仁所說，合會是事為能得佛不？」

須摩提報言：「云何仁者謂癡黠行三事異乎？不為異也，一切諸法皆合。所以者何？若正法若不正法，適無所住亦無所取，亦無所放，空無有色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「云何仁者謂癡黠行三事異乎？不為異也，一切諸法皆合。所以者何？若正法若不正法，適無所住亦無所取，亦無所放，空無有色。」

文殊師利復問須摩提：「解是義者為有幾人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問須摩提：「解是義者為有幾人？」

須摩提報言：「夫作幻者恣意所化寧有限無？幻師所化猶尚無限，信解此法亦如是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「夫作幻者恣意所化寧有限無？幻師所化猶尚無限，信解此法亦如是也。」

文殊師利問須摩提言：「如我無化無幻，起行何法而與道合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問須摩提言：「如我無化無幻，起行何法而與道合？」

須摩提報言：「如仁所說致為大快，一切法處亦不有，亦不不有，至於如來無合無散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「如仁所說致為大快，一切法處亦不有，亦不不有，至於如來無合無散。」

文殊師利聞彼所說甚悅讚善，文殊師利白佛言：「甚善須摩提所說微妙，大可怪也，乃能深入逮得法忍，發意已來為幾何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利聞彼所說甚悅讚善，文殊師利白佛言：「甚善須摩提所說微妙，大可怪也，乃能深入逮得法忍，發意已來為幾何乎？」

佛語文殊師利：「是須摩提發無上平等度意等住已來，積不可計，先仁之前三十億劫，仁乃於彼發無上正等度意，適甫乃入無所從生法忍，是仁本造發意時師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊師利：「是須摩提發無上平等度意等住已來，積不可計，先仁之前三十億劫，仁乃於彼發無上正等度意，適甫乃入無所從生法忍，是仁本造發意時師。」

文殊師利聞佛所說則前作禮，白須摩提言：「唯別久遠今乃講侍，與師相見得受法誨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利聞佛所說則前作禮，白須摩提言：「唯別久遠今乃講侍，與師相見得受法誨。」

須摩提報言：「莫作是念。用何等故？無所從生法忍，亦無所念亦無有師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「莫作是念。用何等故？無所從生法忍，亦無所念亦無有師。」

文殊師利問言：「云何不轉女人身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問言：「云何不轉女人身？」

須摩提報言：「於是無所得。所以者何？法無男無女，今者我當斷仁所疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提報言：「於是無所得。所以者何？法無男無女，今者我當斷仁所疑。」

文殊師利言：「善哉！樂欲聞之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善哉！樂欲聞之。」

須摩提謂文殊師利言：「如今我後亦當逮如來、無所著、等正覺、成慧行、安定、世間父、無上士、道法御、天人師、佛、天中天，如是審諦，我今便當變為男子。」適作是語，便成男子，頭髮即墮袈裟著身，便為沙彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提謂文殊師利言：「如今我後亦當逮如來、無所著、等正覺、成慧行、安定、世間父、無上士、道法御、天人師、佛、天中天，如是審諦，我今便當變為男子。」適作是語，便成男子，頭髮即墮袈裟著身，便為沙彌。

須摩提復謂文殊師利言：「審我來世當作佛時，使我國中莫有三事。何等為三？一者魔事，二者地獄，三者女人態。若我至誠，我身當如年三十沙門。」時須摩提，適作是語，形體顏色如年三十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提復謂文殊師利言：「審我來世當作佛時，使我國中莫有三事。何等為三？一者魔事，二者地獄，三者女人態。若我至誠，我身當如年三十沙門。」時須摩提，適作是語，形體顏色如年三十。

時須摩提謂文殊師利言：「我作佛時，令我國人皆作金色，城郭及地周匝七寶，有七寶樹令八種行，七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶，不多不少皆悉停等。」須摩提言：「如仁之國，我之剎土亦當如是。如我至誠者，今在會者當作金色。」適作是語，應時眾座皆作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須摩提謂文殊師利言：「我作佛時，令我國人皆作金色，城郭及地周匝七寶，有七寶樹令八種行，七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶，不多不少皆悉停等。」須摩提言：「如仁之國，我之剎土亦當如是。如我至誠者，今在會者當作金色。」適作是語，應時眾座皆作金色。

時持地神即從地出，化作天身舉聲稱揚，歎須摩提，三言：「摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時，國土所有七寶池水樹及華實，皆當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持地神即從地出，化作天身舉聲稱揚，歎須摩提，三言：「摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時，國土所有七寶池水樹及華實，皆當如是。」

於是佛謂文殊師利：「是須摩提菩薩摩訶薩不久當得佛，號寶德合吉祥如來、無所著、等正覺、成慧行、安定、世間父、無上士、道法御、天人師、佛、天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛謂文殊師利：「是須摩提菩薩摩訶薩不久當得佛，號寶德合吉祥如來、無所著、等正覺、成慧行、安定、世間父、無上士、道法御、天人師、佛、天中天。」

佛說是經、授須摩提莂時，三十億人發無上平等度意者，皆得立不退轉；六萬天子悉得諸法法眼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經、授須摩提莂時，三十億人發無上平等度意者，皆得立不退轉；六萬天子悉得諸法法眼生。

座中有五百菩薩，聞文殊師利所言甚深，意用不解中欲墮落，見須摩提所說真誠尋皆有應，即解身衣以用上佛，亦不諛諂無所希望，持是功德用自堅固，於無上平等度意，即得住不退轉地，超九十劫，不復生死。時佛授與五百人決：「却後十劫，劫名無塵垢，佛號固受如來、無所著、等正覺，是五百人等當生彼國，國名焰氣，當同一劫俱得作佛，皆同一字，號莊飾預知人意如來、無所著、等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座中有五百菩薩，聞文殊師利所言甚深，意用不解中欲墮落，見須摩提所說真誠尋皆有應，即解身衣以用上佛，亦不諛諂無所希望，持是功德用自堅固，於無上平等度意，即得住不退轉地，超九十劫，不復生死。時佛授與五百人決：「却後十劫，劫名無塵垢，佛號固受如來、無所著、等正覺，是五百人等當生彼國，國名焰氣，當同一劫俱得作佛，皆同一字，號莊飾預知人意如來、無所著、等正覺。」

佛謂文殊師利：「乃如是經多所饒益，如是不乎？若今最後有菩薩摩訶薩及沙門，若善男子善女人等，求菩薩道奉行六度無極，未曉善權方便，不如書持是經諷誦讀轉，復教人常念其中事，諸欲聞者廣為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂文殊師利：「乃如是經多所饒益，如是不乎？若今最後有菩薩摩訶薩及沙門，若善男子善女人等，求菩薩道奉行六度無極，未曉善權方便，不如書持是經諷誦讀轉，復教人常念其中事，諸欲聞者廣為解說。」

佛復語文殊師利：「前所不聞、本所不行如是輩菩薩者當念習持。所以者何？譬如轉輪聖王治於世間，當時至竟七寶不為缺減，其王壽終七寶為散。如是文殊師利！若佛經道住於世間者，佛七覺意終不為滅；若佛法滅，覺意諸法皆為之盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復語文殊師利：「前所不聞、本所不行如是輩菩薩者當念習持。所以者何？譬如轉輪聖王治於世間，當時至竟七寶不為缺減，其王壽終七寶為散。如是文殊師利！若佛經道住於世間者，佛七覺意終不為滅；若佛法滅，覺意諸法皆為之盡。」

佛謂文殊師利：「當求無數方便，具索諸經勤學書持，為他人說教授一切，廣解其義常當精進。是為法教，若善男子善女人欲求道者，莫中有悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂文殊師利：「當求無數方便，具索諸經勤學書持，為他人說教授一切，廣解其義常當精進。是為法教，若善男子善女人欲求道者，莫中有悔。」

佛說經已，須摩提菩薩、文殊師利菩薩、大目揵連等，諸天及人，其在會者阿修羅、揵沓和、持世者，皆歡喜樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，須摩提菩薩、文殊師利菩薩、大目揵連等，諸天及人，其在會者阿修羅、揵沓和、持世者，皆歡喜樂聞。