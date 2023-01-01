佛說無畏授所問大乘經

佛說無畏授所問大乘經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無畏授所問大乘經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫沙門臣施護等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，心善解脫、慧善解脫，如大龍王，所作已辦，棄諸重擔，隨得己利，盡諸有結，正智解脫，諸心寂靜，皆到彼岸——唯一補特伽羅，所謂阿難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，心善解脫、慧善解脫，如大龍王，所作已辦，棄諸重擔，隨得己利，盡諸有結，正智解脫，諸心寂靜，皆到彼岸——唯一補特伽羅，所謂阿難。

復有五百大菩薩眾——悉得一切陀羅尼門及三摩地門，皆是一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百大菩薩眾——悉得一切陀羅尼門及三摩地門，皆是一生補處。

時舍衛城有一長者名無畏授，大富自在，有大財寶，積諸受用，庫藏充滿，金、銀、瑠璃、真珠、珊瑚、螺貝寶等皆悉具足，廣有車乘、象、馬、牛、羊，復多眷屬、奴婢、僕從、執事人等及諸朋友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍衛城有一長者名無畏授，大富自在，有大財寶，積諸受用，庫藏充滿，金、銀、瑠璃、真珠、珊瑚、螺貝寶等皆悉具足，廣有車乘、象、馬、牛、羊，復多眷屬、奴婢、僕從、執事人等及諸朋友。

一時，無畏授與五百長者而共集會，潛相謂言：「諸仁者！遇佛出世斯為難事，人身難得，時難契會，於佛教中淨信極難。捨家出家，成苾芻相，此亦為難，修行復難。彼諸有情知恩念報而復甚難，但能少分施作尚不壞失，何況廣多？又，諸有情若於如來教中能生淨信，信已復能依教修行，極為難事。又諸有情若能莊嚴如來教法，復能解脫輪迴，極為難事。是故，我等不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃，應於無上大乘法中趣求涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，無畏授與五百長者而共集會，潛相謂言：「諸仁者！遇佛出世斯為難事，人身難得，時難契會，於佛教中淨信極難。捨家出家，成苾芻相，此亦為難，修行復難。彼諸有情知恩念報而復甚難，但能少分施作尚不壞失，何況廣多？又，諸有情若於如來教中能生淨信，信已復能依教修行，極為難事。又諸有情若能莊嚴如來教法，復能解脫輪迴，極為難事。是故，我等不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃，應於無上大乘法中趣求涅槃。」

於是，眾會以如是事互言議已，咸悉發起廣大勝心，皆言：「我今悉於無上大乘法中趣求涅槃，不樂聲聞、緣覺之乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，眾會以如是事互言議已，咸悉發起廣大勝心，皆言：「我今悉於無上大乘法中趣求涅槃，不樂聲聞、緣覺之乘。」

時無畏授與五百長者俱共圍繞出舍衛城，詣世尊所。到已，頭面禮世尊足，右繞七匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無畏授與五百長者俱共圍繞出舍衛城，詣世尊所。到已，頭面禮世尊足，右繞七匝，退坐一面。

爾時，世尊知是事已，故謂無畏授等五百長者言：「汝諸長者以何緣故來詣如來、應供、正等正覺所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知是事已，故謂無畏授等五百長者言：「汝諸長者以何緣故來詣如來、應供、正等正覺所？」

時無畏授等五百長者悉從座起，偏袒一肩，右膝著地，向佛合掌頂禮，白言：「世尊！我等向者共會一處，潛相謂言：『遇佛出世斯為難事，人身難得，時難契會，於佛教中淨信極難。捨家出家，成苾芻相，此亦為難，修行復難。彼諸有情知恩念報而復甚難，但能少分施作尚不壞失，何況廣多？又，諸有情若於如來教中能生淨信，信已復能依教修行，極為難事。又，諸有情若能莊嚴如來教法，復能解脫輪迴，極為難事。我等今時不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃，應於無上大乘法中趣求涅槃。』世尊！我等以如是事互言議已，咸悉發起廣大勝心，皆於無上大乘法中趣求涅槃，不樂聲聞、緣覺之乘。我等乘此緣故，來詣如來、應供、正等正覺所。世尊！諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，當云何住？復云何學？云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時無畏授等五百長者悉從座起，偏袒一肩，右膝著地，向佛合掌頂禮，白言：「世尊！我等向者共會一處，潛相謂言：『遇佛出世斯為難事，人身難得，時難契會，於佛教中淨信極難。捨家出家，成苾芻相，此亦為難，修行復難。彼諸有情知恩念報而復甚難，但能少分施作尚不壞失，何況廣多？又，諸有情若於如來教中能生淨信，信已復能依教修行，極為難事。又，諸有情若能莊嚴如來教法，復能解脫輪迴，極為難事。我等今時不應於聲聞乘及緣覺乘中趣求涅槃，應於無上大乘法中趣求涅槃。』世尊！我等以如是事互言議已，咸悉發起廣大勝心，皆於無上大乘法中趣求涅槃，不樂聲聞、緣覺之乘。我等乘此緣故，來詣如來、應供、正等正覺所。世尊！諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，當云何住？復云何學？云何修行？」

爾時，世尊讚無畏授等五百長者言：「善哉，善哉。汝諸長者！甚善，甚善。汝今能為安住阿耨多羅三藐三菩提故來詣如來、應供、正等正覺所。汝等諦聽，極善作意，今為汝說。」時無畏授等五百長者受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚無畏授等五百長者言：「善哉，善哉。汝諸長者！甚善，甚善。汝今能為安住阿耨多羅三藐三菩提故來詣如來、應供、正等正覺所。汝等諦聽，極善作意，今為汝說。」時無畏授等五百長者受教而聽。

佛言：「諸長者！若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，如其所住，當如是學、如是修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸長者！若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，如其所住，當如是學、如是修行。

「又，若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應於一切有情起大悲心、普遍親近、廣為攝受、觀察施作。而菩薩摩訶薩於自身命不應愛著，所有舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、床座、珍寶、財穀、香華、燈塗，乃至一切受用樂具，悉不應著。何以故？多諸有情愛著身命故廣造罪業，彼彼所作業成熟已，墮在惡趣、地獄中生。若於一切有情起大悲心、於自身命不愛著故，即於一切善趣中生。諸長者！是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，於一切有情起大悲心、於自身命不生愛著，所有舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、床座、珍寶、財穀、香華、燈塗，乃至一切受用樂具，悉不愛著已，然後自捨一切，廣行惠施不求果報，安住戒行三相清淨，修諸忍辱堪能具足，一切有情於己所作不饒益事悉能忍伏。被大精進堅固甲冑，若身、若命悉能棄捨，安住寂靜，心一境性，遠離散亂。勝慧決擇諸善法分，不起我人、眾生、壽者、士夫、補特伽羅、意生等見，廣為一切作諸勝行，為一切有情作意行施、為一切有情作意護戒、為一切有情作意行忍、為一切有情作意發起堅固精進、為一切有情作意安住諸勝定門、為一切有情作意修慧、為一切有情習學一切善巧方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，若菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，應於一切有情起大悲心、普遍親近、廣為攝受、觀察施作。而菩薩摩訶薩於自身命不應愛著，所有舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、床座、珍寶、財穀、香華、燈塗，乃至一切受用樂具，悉不應著。何以故？多諸有情愛著身命故廣造罪業，彼彼所作業成熟已，墮在惡趣、地獄中生。若於一切有情起大悲心、於自身命不愛著故，即於一切善趣中生。諸長者！是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者，於一切有情起大悲心、於自身命不生愛著，所有舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、床座、珍寶、財穀、香華、燈塗，乃至一切受用樂具，悉不愛著已，然後自捨一切，廣行惠施不求果報，安住戒行三相清淨，修諸忍辱堪能具足，一切有情於己所作不饒益事悉能忍伏。被大精進堅固甲冑，若身、若命悉能棄捨，安住寂靜，心一境性，遠離散亂。勝慧決擇諸善法分，不起我人、眾生、壽者、士夫、補特伽羅、意生等見，廣為一切作諸勝行，為一切有情作意行施、為一切有情作意護戒、為一切有情作意行忍、為一切有情作意發起堅固精進、為一切有情作意安住諸勝定門、為一切有情作意修慧、為一切有情習學一切善巧方便。」

爾時，無畏授等五百長者俱白佛言：「世尊！我等昔來於自身命皆生愛著，所有舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、床座、珍寶、財穀、香華、燈塗，乃至一切受用樂具，悉生愛著。世尊！菩薩摩訶薩作何觀察，能於身命乃至一切受用樂具不生愛著？願佛為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無畏授等五百長者俱白佛言：「世尊！我等昔來於自身命皆生愛著，所有舍宅、妻子、眷屬、飲食、衣服、乘馭、床座、珍寶、財穀、香華、燈塗，乃至一切受用樂具，悉生愛著。世尊！菩薩摩訶薩作何觀察，能於身命乃至一切受用樂具不生愛著？願佛為說。」

爾時，世尊告無畏授等五百長者言：「菩薩摩訶薩以無數種相觀察於身。何等無數？所謂：此身不實，緣法合集，如極微聚，從頂至足次第破壞；彼九竅門及諸毛孔不淨流溢，猶如蟻聚；蛇毒止中，蛇毒違害；如怨敵、如猿猴，多所損惱；如極惡友，常起諍競；身如聚沫，不可撮摩；又如水泡，旋有即壞；又如陽焰，渴愛所生；又如芭蕉，中無堅實；又如幻化，從虛妄起；又如王者，多種教令；又如怨對，常來伺便；又如盜賊，無有信義；又如殺者，極難調制；如惡知識，常不歡喜；如破法者，隱沒慧命；又如邪朋，減失善法；又如空聚，離於主宰；又如瓦器，終歸破壞；如小便坑，不淨充滿；如大便處，常多滓穢；又如食噉諸不淨鬼，及蛆蟲、狗等，樂臭穢中；又如廣積穢物，遠聞其臭；如惡瘡疱難合其竅，痛不可忍；又如毒箭，入身酸楚；如惡家主，難為侍養；又如朽舍及如漏船，雖假修治，旋歸散壞；又如坯器，難為固惜；又如惡友，常假將護；如河岸樹，風所動搖；如大河流，終歸死海；又如客舍，多種違惱；如無主舍，無所攝屬；如巡警人，常專撿察；又如邊方，多所侵嬈；如積沙處，漸當減下；如火蔓延；如海難渡；如地難平；如蛇置篋，隨生損害；又如嬰兒，常須存愛；又如破器，無所堪用；如惡方處，常虞壞亂；如雜毒食，常當遠離；如求丐人得種種物，得已旋棄；又如大車，負極重等。唯，諸智者！於法覺了應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告無畏授等五百長者言：「菩薩摩訶薩以無數種相觀察於身。何等無數？所謂：此身不實，緣法合集，如極微聚，從頂至足次第破壞；彼九竅門及諸毛孔不淨流溢，猶如蟻聚；蛇毒止中，蛇毒違害；如怨敵、如猿猴，多所損惱；如極惡友，常起諍競；身如聚沫，不可撮摩；又如水泡，旋有即壞；又如陽焰，渴愛所生；又如芭蕉，中無堅實；又如幻化，從虛妄起；又如王者，多種教令；又如怨對，常來伺便；又如盜賊，無有信義；又如殺者，極難調制；如惡知識，常不歡喜；如破法者，隱沒慧命；又如邪朋，減失善法；又如空聚，離於主宰；又如瓦器，終歸破壞；如小便坑，不淨充滿；如大便處，常多滓穢；又如食噉諸不淨鬼，及蛆蟲、狗等，樂臭穢中；又如廣積穢物，遠聞其臭；如惡瘡疱難合其竅，痛不可忍；又如毒箭，入身酸楚；如惡家主，難為侍養；又如朽舍及如漏船，雖假修治，旋歸散壞；又如坯器，難為固惜；又如惡友，常假將護；如河岸樹，風所動搖；如大河流，終歸死海；又如客舍，多種違惱；如無主舍，無所攝屬；如巡警人，常專撿察；又如邊方，多所侵嬈；如積沙處，漸當減下；如火蔓延；如海難渡；如地難平；如蛇置篋，隨生損害；又如嬰兒，常須存愛；又如破器，無所堪用；如惡方處，常虞壞亂；如雜毒食，常當遠離；如求丐人得種種物，得已旋棄；又如大車，負極重等。唯，諸智者！於法覺了應如是知。