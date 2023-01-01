佛說須賴經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說須賴經

前涼月氏國優婆塞支施崙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前涼月氏國優婆塞支施崙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱千二百五十人，菩薩五千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱千二百五十人，菩薩五千人。

爾時，世尊遊近舍衛大城，為國王、大臣、梵志、長者及諸細民，供養世尊給所當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊遊近舍衛大城，為國王、大臣、梵志、長者及諸細民，供養世尊給所當得。

爾時，城中有極貧者名曰須賴，信佛法眾、奉持五戒、修行十善，奉行慈心終不起心。於一切眾生，行於悲心志不疲極，行於喜心常樂正法，行於護心苦樂不動，堅固無上正真道心，以方便善欲度人故，居舍衛城示現極貧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，城中有極貧者名曰須賴，信佛法眾、奉持五戒、修行十善，奉行慈心終不起心。於一切眾生，行於悲心志不疲極，行於喜心常樂正法，行於護心苦樂不動，堅固無上正真道心，以方便善欲度人故，居舍衛城示現極貧。

於是，釋提桓因以天眼淨徹視於人，見舍衛城中極貧須賴，執堅固德善行純備心無恚怒，執志堅強無有瑕穢，坐起經行不失威儀，出入周旋常懷等行，飲食坐臥常懷等心，左右睡寐已皆除盡，少欲知足，易充易可，損於利求，利衰毀譽心不傾動。至心堅固離於貢高，攝持謙順心靖純淑，質直善說言信不華，奉八關齋知節少食，普城所敬無有厭足，諸造見者與之說事莫不歡喜。食節衣麁，又致供者讓而不受。樹葉為器茅草為席，衣食之餘輒以轉施無所藏積，清淨潔白離於求業，於一切生無所志願。常以晝夜各三詣佛，如來常開閈瑕，容其禮拜供養諮受法言。若其須賴欲詣佛時，若干百人常從與俱，若其須賴所遊居處，若行、若住、若坐、若臥，其地界分無有空閑人眾圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，釋提桓因以天眼淨徹視於人，見舍衛城中極貧須賴，執堅固德善行純備心無恚怒，執志堅強無有瑕穢，坐起經行不失威儀，出入周旋常懷等行，飲食坐臥常懷等心，左右睡寐已皆除盡，少欲知足，易充易可，損於利求，利衰毀譽心不傾動。至心堅固離於貢高，攝持謙順心靖純淑，質直善說言信不華，奉八關齋知節少食，普城所敬無有厭足，諸造見者與之說事莫不歡喜。食節衣麁，又致供者讓而不受。樹葉為器茅草為席，衣食之餘輒以轉施無所藏積，清淨潔白離於求業，於一切生無所志願。常以晝夜各三詣佛，如來常開閈瑕，容其禮拜供養諮受法言。若其須賴欲詣佛時，若干百人常從與俱，若其須賴所遊居處，若行、若住、若坐、若臥，其地界分無有空閑人眾圍繞。

於是，釋提桓因取心念言：「如是族姓子，淨戒淳淑善行威儀，恐子將奪我處。當下試知審求何道？」於是，釋化作數人住須賴前，罵詈須賴，言不順理。又以瓦石、刀杖加害。於是，須賴以其忍力，專行慈心不瞋不恚。於是釋提桓因復化作人住須賴前，謂須賴言：「唯然，須賴！如是人等，罵詈無限，言不順理，又以瓦石、刀杖加汝。若仁見聽，為汝殺之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，釋提桓因取心念言：「如是族姓子，淨戒淳淑善行威儀，恐子將奪我處。當下試知審求何道？」於是，釋化作數人住須賴前，罵詈須賴，言不順理。又以瓦石、刀杖加害。於是，須賴以其忍力，專行慈心不瞋不恚。於是釋提桓因復化作人住須賴前，謂須賴言：「唯然，須賴！如是人等，罵詈無限，言不順理，又以瓦石、刀杖加汝。若仁見聽，為汝殺之。」

須賴答言：「莫說是語。所以者何？不善讒人者殺生之報，正使彼等刀割我身，破如跋跙樹，尊尚不發惡意加於彼等。所以者何？一切諸法報應有二：種善者生善道、種惡者墮惡道。以是故，我不敢恨彼，況欲斷彼命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴答言：「莫說是語。所以者何？不善讒人者殺生之報，正使彼等刀割我身，破如跋跙樹，尊尚不發惡意加於彼等。所以者何？一切諸法報應有二：種善者生善道、種惡者墮惡道。以是故，我不敢恨彼，況欲斷彼命？」

於是，須賴說是偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，須賴說是偈言：

「其種於苦者， 必生獲苦果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其種於苦者， 必生獲苦果，

其有種恬者， 必生得恬果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有種恬者， 必生得恬果。

如此報應者， 是知為現事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此報應者， 是知為現事，

惡者報應苦， 善者報應樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡者報應苦， 善者報應樂。

是故不當三， 為惡身口心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不當三， 為惡身口心；

是故有智者， 不當以勸人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故有智者， 不當以勸人。

當常行三善， 於是身心口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當常行三善， 於是身心口，

常以此勸彼， 若人樂善者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以此勸彼， 若人樂善者。」

於是，釋所化人不能動須賴，於是捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，釋所化人不能動須賴，於是捨去。

於是釋提桓因於須賴前，化作七寶金寶現須賴前，復化作眾人，住須賴前，謂須賴言：「取是金寶可用布施，亦可作福；可以作服飾、臥具，亦可好衣，亦可美食，云何守是貧行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋提桓因於須賴前，化作七寶金寶現須賴前，復化作眾人，住須賴前，謂須賴言：「取是金寶可用布施，亦可作福；可以作服飾、臥具，亦可好衣，亦可美食，云何守是貧行？」

須賴報言：「前之惡行，諸仁者！我之此報，令我如今貧鄙，然不能守是貧，當犯不與取也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴報言：「前之惡行，諸仁者！我之此報，令我如今貧鄙，然不能守是貧，當犯不與取也。」

「惟須賴！宜可樂活盡壽，何為乃遠慮後世之報，以為言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惟須賴！宜可樂活盡壽，何為乃遠慮後世之報，以為言說？」

須賴報言：「諸仁者！是為愚法。夫見法者慮是重報，能慮重報者，是則為明達。不明之士，慳貪他有犯不與取；能離慳貪則為明智。夫不智者貪得多積以護身命，無所護慮則為明達。於無常有常想，於苦有樂想，無我有我想，不淨有淨想，如是者犯不與取；觀無常計苦計空計不淨者，是則為明智。計吾我猗居家，是者犯不與取；不計我不犯他，如是輩則明智。無先飽不知足，如是輩犯不與取；先飽知足是則明智。不淨戒者犯不與取，其淨戒者是則明智。不見報應愚癡之士犯不與取，見報應者是則明智。夫饕餮者犯不與取，不饕餮者則為明智。圖他所有貢高躁擾犯不與取，讓一切有則為明智。」當於是時，則說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴報言：「諸仁者！是為愚法。夫見法者慮是重報，能慮重報者，是則為明達。不明之士，慳貪他有犯不與取；能離慳貪則為明智。夫不智者貪得多積以護身命，無所護慮則為明達。於無常有常想，於苦有樂想，無我有我想，不淨有淨想，如是者犯不與取；觀無常計苦計空計不淨者，是則為明智。計吾我猗居家，是者犯不與取；不計我不犯他，如是輩則明智。無先飽不知足，如是輩犯不與取；先飽知足是則明智。不淨戒者犯不與取，其淨戒者是則明智。不見報應愚癡之士犯不與取，見報應者是則明智。夫饕餮者犯不與取，不饕餮者則為明智。圖他所有貢高躁擾犯不與取，讓一切有則為明智。」當於是時，則說偈言：

「伏藏至千億， 彼不聞捨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伏藏至千億， 彼不聞捨心，

如是世之貧， 是則非明智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世之貧， 是則非明智。

家無一食儲， 而有捨施心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家無一食儲， 而有捨施心，

如是為大富， 明智者所歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是為大富， 明智者所歎。

聖賢善顯現， 而能不為惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖賢善顯現， 而能不為惡，

愚歎加嚴飾， 為惡則不顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚歎加嚴飾， 為惡則不顯。

願為智所罵， 不為愚所歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為智所罵， 不為愚所歎，

愚者歎於惡， 明者歎於善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚者歎於惡， 明者歎於善。」

天所化諸士，不能令須賴犯不與取。於是釋化已為長者形，持名上寶價直百千，住須賴前，謂須賴言：「我於王波斯匿前有所諍訟，引仁為一證，以寶相與，願仁為我證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天所化諸士，不能令須賴犯不與取。於是釋化已為長者形，持名上寶價直百千，住須賴前，謂須賴言：「我於王波斯匿前有所諍訟，引仁為一證，以寶相與，願仁為我證。」

須賴謂言：「仁者莫作是說，我不能以不知故而作妄言。何以故？妄言人者，為自欺身亦欺他人，欺諸聖賢。妄言人者，令人身臭心口無信令其心惱。夫妄言人者，令其口臭令身失色天神所棄。夫妄言人者，亡失一切諸善本，於己愚冥迷失善路。夫妄言人者一切惡本，斷絕善行閑居之本。」於是時說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴謂言：「仁者莫作是說，我不能以不知故而作妄言。何以故？妄言人者，為自欺身亦欺他人，欺諸聖賢。妄言人者，令人身臭心口無信令其心惱。夫妄言人者，令其口臭令身失色天神所棄。夫妄言人者，亡失一切諸善本，於己愚冥迷失善路。夫妄言人者一切惡本，斷絕善行閑居之本。」於是時說此偈言：

「夫口臭穢者， 妄言者語時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫口臭穢者， 妄言者語時，

忘失清白法， 意志多妄誤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘失清白法， 意志多妄誤。

為護己諸神， 聖賢所欺誤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為護己諸神， 聖賢所欺誤，

彼士常羸疲。 夫喜妄言者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼士常羸疲。 夫喜妄言者，

諸惡之根本， 斷善本於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惡之根本， 斷善本於彼，

必當趣惡道。 夫妄言人者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當趣惡道。 夫妄言人者，

若以滿天下， 金真珠相與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以滿天下， 金真珠相與，

夫守持法者， 不為之發言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫守持法者， 不為之發言。」

釋提桓因不能使須賴妄言，便捨去。於是，釋提桓因謂阿須倫女首耶日行王女識乾執樂第一夫人云：「汝等詣國貧須賴，動其閑居，試知為審離欲為故服欲不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因不能使須賴妄言，便捨去。於是，釋提桓因謂阿須倫女首耶日行王女識乾執樂第一夫人云：「汝等詣國貧須賴，動其閑居，試知為審離欲為故服欲不耶？」

於是首耶阿須倫女日行王女識乾執樂第一夫人，於冥夜靜時，於須賴所止地之分界。行詣於彼，說溫暖甜辭，與須賴言：「起，仁者！我等故來相事。且觀，須賴！我等形容之嚴好，塗栴檀香瓔珞被服，鮮明適在盛時視此。須賴！以汝之福故，得我等執事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是首耶阿須倫女日行王女識乾執樂第一夫人，於冥夜靜時，於須賴所止地之分界。行詣於彼，說溫暖甜辭，與須賴言：「起，仁者！我等故來相事。且觀，須賴！我等形容之嚴好，塗栴檀香瓔珞被服，鮮明適在盛時視此。須賴！以汝之福故，得我等執事。」

須賴視已便作是說：「汝等盡是地獄、餓鬼、畜生行事，非天人之執事。又觀汝等身如幻化之自然，觀汝等之形聚沫泡之相，栴檀香之塗我觀其如是，審諦法聚會不淨向所嬈服嚴淨，見如是幻化所作，心之躁疾合會愚，所觀無常散滅法，以己福觀汝等行趣地獄類，所以失志，六不護己志，欲何不明不淨者，是則貪於欲。附臭處者，是則貪於欲。附穢惡者，是則依於欲。純荷諸苦者，是則貪於欲。謂貪欲樂者，是則附於欲欲。入地獄者，是則附於欲欲。入畜生者，彼則附於欲欲。入餓鬼者，是則附於欲欲。親惡人者，是則附於欲。不成就貪者，是則附於欲。鬪諍怨訟會者，是則附於欲欲。被繫閉者，是則附於欲。顛倒之所生增益愛結者，是則附於欲。狂悖迷惑者，是則附於欲。醉亂闇冥者，是則附於欲。不善之所近、善之所捨離，一切諸不善之所纏縛者，是則附於欲。迷失徑路者，是則附於欲。修行不善者，是則附於欲。羸劣奪人力者，是則附於欲。雲之所覆者，是則附於欲欲。近鬼魅者，是則附於欲欲。近返足鬼者，是則附於欲欲。近牛驢狗猪駝象羖羊豺者，是則附於欲欲。近非人者，是則附於欲欲。離戒聞施者，是則附於欲。放捨閑居者，是則附於欲。專惑專冥專益勞塵，專損減於無上道者，是則附於欲。」當於是時，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴視已便作是說：「汝等盡是地獄、餓鬼、畜生行事，非天人之執事。又觀汝等身如幻化之自然，觀汝等之形聚沫泡之相，栴檀香之塗我觀其如是，審諦法聚會不淨向所嬈服嚴淨，見如是幻化所作，心之躁疾合會愚，所觀無常散滅法，以己福觀汝等行趣地獄類，所以失志，六不護己志，欲何不明不淨者，是則貪於欲。附臭處者，是則貪於欲。附穢惡者，是則依於欲。純荷諸苦者，是則貪於欲。謂貪欲樂者，是則附於欲欲。入地獄者，是則附於欲欲。入畜生者，彼則附於欲欲。入餓鬼者，是則附於欲欲。親惡人者，是則附於欲。不成就貪者，是則附於欲。鬪諍怨訟會者，是則附於欲欲。被繫閉者，是則附於欲。顛倒之所生增益愛結者，是則附於欲。狂悖迷惑者，是則附於欲。醉亂闇冥者，是則附於欲。不善之所近、善之所捨離，一切諸不善之所纏縛者，是則附於欲。迷失徑路者，是則附於欲。修行不善者，是則附於欲。羸劣奪人力者，是則附於欲。雲之所覆者，是則附於欲欲。近鬼魅者，是則附於欲欲。近返足鬼者，是則附於欲欲。近牛驢狗猪駝象羖羊豺者，是則附於欲欲。近非人者，是則附於欲欲。離戒聞施者，是則附於欲。放捨閑居者，是則附於欲。專惑專冥專益勞塵，專損減於無上道者，是則附於欲。」當於是時，便說偈言：

「臭穢不淨者， 欲腐亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「臭穢不淨者， 欲腐亦如是，

專苦不附樂， 獄鬼畜生處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專苦不附樂， 獄鬼畜生處，

與不消者會， 欲醜亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與不消者會， 欲醜亦如是，

處非法之處， 諍訟與怨惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非法之處， 諍訟與怨惡。

繫縛之縛者， 顛倒之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫縛之縛者， 顛倒之所生，

愛欲所增益， 從是所生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲所增益， 從是所生者，

是則附於欲。 迷惑之所惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則附於欲。 迷惑之所惑，

和協與同塵， 是則附於欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和協與同塵， 是則附於欲。

燒然之景熱， 合會成眾惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒然之景熱， 合會成眾惡，

毀滅於眾善， 諸惡之根元。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀滅於眾善， 諸惡之根元。

如雲之所蓋， 附欲亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲之所蓋， 附欲亦如是，

鬼魅之同處， 反足亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼魅之同處， 反足亦如是，

形色之所惑， 視欲亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形色之所惑， 視欲亦如是。

牛羊狗犬猪， 駝象羖羊豺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛羊狗犬猪， 駝象羖羊豺，

附欲之所親。 離於一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附欲之所親。 離於一切法，

或聞施鬪靖， 零落附於欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞施鬪靖， 零落附於欲。

專惑增勞塵， 損減無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專惑增勞塵， 損減無上道，

是則附於欲。 欲脫者離色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則附於欲。 欲脫者離色，

如汝滿天下， 妙容勝汝等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝滿天下， 妙容勝汝等，

不能污吾意， 諸功德備悉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能污吾意， 諸功德備悉。」

首耶阿須倫女日行王女識乾之夫人，不能動須賴，皆捨而去。詣釋提桓因：「詣彼已，勿疑也。天帝，彼已見諦，無復女色，彼已離於欲，普於世無著。」於是釋提桓因益增驚恐，衣毛為竪：「無疑也。族姓子必從於我生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首耶阿須倫女日行王女識乾之夫人，不能動須賴，皆捨而去。詣釋提桓因：「詣彼已，勿疑也。天帝，彼已見諦，無復女色，彼已離於欲，普於世無著。」於是釋提桓因益增驚恐，衣毛為竪：「無疑也。族姓子必從於我生。」

於是，釋提桓因自往詣須賴，已住須賴前，叉手說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，釋提桓因自往詣須賴，已住須賴前，叉手說偈言：

「發何願仁者， 汝行如是法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發何願仁者， 汝行如是法？

閑居清白戒， 日月釋梵帝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閑居清白戒， 日月釋梵帝。」

於是，須賴說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，須賴說偈答言：

「日月釋梵帝， 三界之上業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月釋梵帝， 三界之上業，

此皆無常存， 如幻之示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此皆無常存， 如幻之示現。

云何明智者， 當著三界耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何明智者， 當著三界耶？

所可無生長， 亦無老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可無生長， 亦無老病死，

亦無有憎愛， 所處平如秤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有憎愛， 所處平如秤，

願普安一切， 成佛覺未覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願普安一切， 成佛覺未覺。」

於是，釋提桓因即歡喜踊躍，善心生焉：「勸仁普慈心，如是之言說，善哉當成就，如是無上願，速降伏眾魔，雨於甘露法，為行眾生故，必成世普愍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，釋提桓因即歡喜踊躍，善心生焉：「勸仁普慈心，如是之言說，善哉當成就，如是無上願，速降伏眾魔，雨於甘露法，為行眾生故，必成世普愍。」

於是，國貧須賴彼於異時，行於舍衛大城之中，便於城中得先時人瑞應天金之珠價直普世寶。於是國貧須賴提持珠已，便舉聲：「令於舍衛諸仁者！於是城若有極貧者，當以是直普世之寶而惠與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，國貧須賴彼於異時，行於舍衛大城之中，便於城中得先時人瑞應天金之珠價直普世寶。於是國貧須賴提持珠已，便舉聲：「令於舍衛諸仁者！於是城若有極貧者，當以是直普世之寶而惠與之。」

彼時有舊長者、居家貧者皆走馳詣：「我等極貧，以寶見惠。」又復餘人數百之眾，亦從乞寶我：「等極貧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時有舊長者、居家貧者皆走馳詣：「我等極貧，以寶見惠。」又復餘人數百之眾，亦從乞寶我：「等極貧。」

須賴答：「汝等不貧。所以者何？於是舍衛大城之中有一極貧者，當以是金珠寶而惠與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴答：「汝等不貧。所以者何？於是舍衛大城之中有一極貧者，當以是金珠寶而惠與之。」

諸人答言：「於是城中有誰極貧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人答言：「於是城中有誰極貧？」

答言：「王波斯匿是極貧者，當以是寶而惠與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「王波斯匿是極貧者，當以是寶而惠與之。」

諸人答言：「止！止！須賴莫說是語。所以者何？王波斯匿者豐富大財，其業周普倉藏盈積。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人答言：「止！止！須賴莫說是語。所以者何？王波斯匿者豐富大財，其業周普倉藏盈積。」

於是，國貧須賴於大眾前，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，國貧須賴於大眾前，便說偈言：

「財業雖豐廣， 而不知充飽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「財業雖豐廣， 而不知充飽，

大海尚可滿， 是貧終不足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海尚可滿， 是貧終不足。

若增益貪求， 展轉無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若增益貪求， 展轉無休息，

現世及後世， 如是貧無智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世及後世， 如是貧無智。」

於是，國貧須賴持是金珠已，與諸大眾圍繞周匝，詣王波斯匿。當於爾時，王波斯匿以財寶故，收上族姓子五百長者，為之設罪欲薄其財義。於是國貧須賴，持是金珠詣王波斯匿。詣已，便謂王言：「我行舍衛大城之中，得往古人瑞應金珠價直普世。大王！我便生意，欲以是寶與極貧者。以是故，大王！如我所憶念，是城中惟王極貧。善哉大王！唯受是寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，國貧須賴持是金珠已，與諸大眾圍繞周匝，詣王波斯匿。當於爾時，王波斯匿以財寶故，收上族姓子五百長者，為之設罪欲薄其財義。於是國貧須賴，持是金珠詣王波斯匿。詣已，便謂王言：「我行舍衛大城之中，得往古人瑞應金珠價直普世。大王！我便生意，欲以是寶與極貧者。以是故，大王！如我所憶念，是城中惟王極貧。善哉大王！唯受是寶。」

於是，王波斯匿便有慚顏，謂國貧須賴言：「我貧於汝耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿便有慚顏，謂國貧須賴言：「我貧於汝耶？」

於是，國貧須賴於大眾前，為王波斯匿便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，國貧須賴於大眾前，為王波斯匿便說偈言：

「夫以貪縛者， 增業而不飽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫以貪縛者， 增業而不飽，

為王造損耗， 熱己亦熱彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為王造損耗， 熱己亦熱彼，

不顧於後世， 無德不計死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不顧於後世， 無德不計死，

如是不貪耶？ 以法故明者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不貪耶？ 以法故明者，

善立成大慈， 不成長塵勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善立成大慈， 不成長塵勞，

知足無所欲， 彼貪不復生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知足無所欲， 彼貪不復生。

若見於眾生， 即生大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見於眾生， 即生大悲心，

以是無怨嫌， 如是富大財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是無怨嫌， 如是富大財。

善處閑居士， 貪富貴之士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善處閑居士， 貪富貴之士，

如不獲於法， 於下貧眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如不獲於法， 於下貧眾生，

一切從眾邪， 好於女色樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切從眾邪， 好於女色樂，

不顧當來世， 王如是貧者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不顧當來世， 王如是貧者，

已屬於女人。 其信清不濁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已屬於女人。 其信清不濁，

戒禁淨無瑕， 性和懷慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒禁淨無瑕， 性和懷慚愧，

捨決常安住， 聞法從聖賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨決常安住， 聞法從聖賢，

往往慧入心， 後世捨惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往往慧入心， 後世捨惡趣。

如是不貧士， 以法自校飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是不貧士， 以法自校飾，

手終不捨施， 身壽業不要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手終不捨施， 身壽業不要，

不從道趣要。 壽或於世行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不從道趣要。 壽或於世行，

或猶如醉象， 如是之貧士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或猶如醉象， 如是之貧士，

無有志性故。 若有信佛寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有志性故。 若有信佛寶，

法寶敬聖眾， 身命業不要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶敬聖眾， 身命業不要，

不要易取要， 不恚亦不愚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不要易取要， 不恚亦不愚，

立志樂不惑， 如是士不貧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立志樂不惑， 如是士不貧，

明智者所敬。 必性無飽足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智者所敬。 必性無飽足，

夢燒不捨步， 眾流無充足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢燒不捨步， 眾流無充足，

晝夜流入海， 日月無充飽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜流入海， 日月無充飽，

周行於四域， 王貪無終飽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行於四域， 王貪無終飽，

積財不飽終。 大王火性者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積財不飽終。 大王火性者，

不求燒草木， 此是其常數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求燒草木， 此是其常數。

亦如是大王， 於三無所燒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如是大王， 於三無所燒。

王富貴無常， 其喻如草露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王富貴無常， 其喻如草露，

誰當願求王， 聞如是說者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰當願求王， 聞如是說者。」

於是，王波斯匿謂國貧須賴言：「我貧於卿，誰當證是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿謂國貧須賴言：「我貧於卿，誰當證是？」

「大王不聞耶？如來、無所著、等正覺，一切知、一切現，所知審誠信立所證，審於一切諸世人阿須倫，遊於是舍衛大城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王不聞耶？如來、無所著、等正覺，一切知、一切現，所知審誠信立所證，審於一切諸世人阿須倫，遊於是舍衛大城。」

「須賴！我亦曾聞見是者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須賴！我亦曾聞見是者。」

「大王！如來為我證王貧甚於我。以是故，須賴當往問如來，如彼所決便當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！如來為我證王貧甚於我。以是故，須賴當往問如來，如彼所決便當奉持。」

於是，國貧須賴說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，國貧須賴說偈言：

「我師行不違， 我今於是念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我師行不違， 我今於是念，

彼知乘空來， 於彼無不知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼知乘空來， 於彼無不知，

今世及後世， 心心俱知已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世及後世， 心心俱知已。

大儒當至此， 彼亦無貢高， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大儒當至此， 彼亦無貢高，

愍一切眾生， 雖遠必當來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍一切眾生， 雖遠必當來，

眾生至心故。 我唯願大王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生至心故。 我唯願大王，

必信意莫疲， 當立至誠誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必信意莫疲， 當立至誠誓，

世尊必當來。 華鬘及眾香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊必當來。 華鬘及眾香，

幢幡及伎樂， 大儒如是來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幢幡及伎樂， 大儒如是來。」

須賴叉手，右膝著地，說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴叉手，右膝著地，說偈言：

「若佛審諦知， 我定至心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛審諦知， 我定至心者，

以是至誠故， 若知立我前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是至誠故， 若知立我前。」

說是言已，於是地動，如來忽然化從地出，五百弟子、菩薩千二百、釋梵護世者、諸天數百萬，見佛現神歎未曾有。王及大臣一切眷屬皆跪禮勝足，數千眾生供養世尊，皆發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是言已，於是地動，如來忽然化從地出，五百弟子、菩薩千二百、釋梵護世者、諸天數百萬，見佛現神歎未曾有。王及大臣一切眷屬皆跪禮勝足，數千眾生供養世尊，皆發道意。

於是，國貧須賴叉手，白世尊言：「我行是舍衛大城中，得往古人瑞應金珠價直普世。以是故，世尊！於是城中若有貧者當以與之。世尊！我謂是舍衛城中，王波斯匿即是極貧。何以故？侵剋他有不知厭足，貪於財寶不諦於誠實，嬈惱下貧減損富有者，專於王勢愛著色欲。以是金珠與之，王不肯受，問我：『以證我貧仁富？唯願如來、無所著、等正覺，以一切智、一切慧，所知審、為信審、為稱審，別為一證。』善哉！世尊！等心於一切，去離貢高，無所偏黨，願說是義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，國貧須賴叉手，白世尊言：「我行是舍衛大城中，得往古人瑞應金珠價直普世。以是故，世尊！於是城中若有貧者當以與之。世尊！我謂是舍衛城中，王波斯匿即是極貧。何以故？侵剋他有不知厭足，貪於財寶不諦於誠實，嬈惱下貧減損富有者，專於王勢愛著色欲。以是金珠與之，王不肯受，問我：『以證我貧仁富？唯願如來、無所著、等正覺，以一切智、一切慧，所知審、為信審、為稱審，別為一證。』善哉！世尊！等心於一切，去離貢高，無所偏黨，願說是義。」

於是，世尊告王波斯匿：「審實大王！如須賴言審爾。」世尊審爾安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告王波斯匿：「審實大王！如須賴言審爾。」世尊審爾安住。

於是世尊欲決須賴疑，告王波斯匿言：「有緣大王富於須賴復，有緣理須賴富於大王。彼何等為緣？所謂王業尊貴之利，營從金銀、珠玉、水精、琉璃、真珠、珊瑚、象馬、車乘、倉藏儲珍，以是因緣大王富於須賴。若復大王！施與戒聞捨無著閑居之德，慈悲喜護，禪定解脫三昧正受，信佛法眾堅固之志，直信慚愧有行，以是因緣，大王！須賴富於王。假令大王所部人民，財寶富有皆如大王，以比此族姓須賴行七步中間戒聞施智，百倍不及、千倍不及，巨億萬倍不得為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊欲決須賴疑，告王波斯匿言：「有緣大王富於須賴復，有緣理須賴富於大王。彼何等為緣？所謂王業尊貴之利，營從金銀、珠玉、水精、琉璃、真珠、珊瑚、象馬、車乘、倉藏儲珍，以是因緣大王富於須賴。若復大王！施與戒聞捨無著閑居之德，慈悲喜護，禪定解脫三昧正受，信佛法眾堅固之志，直信慚愧有行，以是因緣，大王！須賴富於王。假令大王所部人民，財寶富有皆如大王，以比此族姓須賴行七步中間戒聞施智，百倍不及、千倍不及，巨億萬倍不得為比。」

於是，王波斯匿攝除貢高，白世尊言：「甚得善利安住，而我界內有是大士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿攝除貢高，白世尊言：「甚得善利安住，而我界內有是大士。」

世尊言：「如是，大王！如是，大王！王之界內有是大士。又復大王！又復多有餘大士，在王國界如須賴者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「如是，大王！如是，大王！王之界內有是大士。又復大王！又復多有餘大士，在王國界如須賴者。」

王波斯匿於須賴前說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王波斯匿於須賴前說偈言：

「仁是我之師， 佛亦我之師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仁是我之師， 佛亦我之師，

緣仁除貢高， 今以國相上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣仁除貢高， 今以國相上，

願與營從俱， 為仁之弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願與營從俱， 為仁之弟子。

為貢高所欺， 使於斯長夜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為貢高所欺， 使於斯長夜，

為王位所惑， 不行於道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為王位所惑， 不行於道法，

今聞須賴言， 蒙仁當行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞須賴言， 蒙仁當行法。

今是五百人， 吾以貪故繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今是五百人， 吾以貪故繫，

今悉放捨之， 願屬仁侍使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今悉放捨之， 願屬仁侍使。」

此五百人聞得解脫已，欲報須賴恩，滅意不顧業，無所復顧應，以誓自誓立一切智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此五百人聞得解脫已，欲報須賴恩，滅意不顧業，無所復顧應，以誓自誓立一切智心。

於是，王波斯匿謂須賴言：「我貧，仁不貧。須仁所言是為快善。其稱須賴貧，謫以犯王法，是須賴者但當名須賴，不得復稱貧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿謂須賴言：「我貧，仁不貧。須仁所言是為快善。其稱須賴貧，謫以犯王法，是須賴者但當名須賴，不得復稱貧。」

於是，族姓子須賴即從坐起，更整衣服右膝著地，叉手白佛言：「是諸大眾普會欲見如來。善哉！世尊！為是大眾如是說法，令是大眾不忘見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，族姓子須賴即從坐起，更整衣服右膝著地，叉手白佛言：「是諸大眾普會欲見如來。善哉！世尊！為是大眾如是說法，令是大眾不忘見佛。」

佛告須賴言：「族姓子！有四法具足受持，若族姓子、族姓女見如來者，審見善見。何謂四法？至心、愛心、悅心、敬心，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須賴言：「族姓子！有四法具足受持，若族姓子、族姓女見如來者，審見善見。何謂四法？至心、愛心、悅心、敬心，是為四。

「復有四。何謂四？是須賴！族姓子、族姓女見如來色像成就，便發無上正真道意，至心發意不違如來意；愛念眾生欲永度脫故；欲使奉法故；欲使三寶不斷故。以是四法故，須賴！族姓子、族姓女具足見如來，成其審見善見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四。何謂四？是須賴！族姓子、族姓女見如來色像成就，便發無上正真道意，至心發意不違如來意；愛念眾生欲永度脫故；欲使奉法故；欲使三寶不斷故。以是四法故，須賴！族姓子、族姓女具足見如來，成其審見善見。

「復有四法，族姓子、族姓女見於如來，成其審見善見。何謂四？色痛想行識行無所視見，觀四大等空，諸情如空聚，我想覺知。以是四事，族姓子、族姓女成其審見善見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，族姓子、族姓女見於如來，成其審見善見。何謂四？色痛想行識行無所視見，觀四大等空，諸情如空聚，我想覺知。以是四事，族姓子、族姓女成其審見善見。

「復有四法，族姓子、族姓女見佛甚潔淨：淨於我離我故，淨於眾生離眾生故，淨於壽離壽故，淨於命離命故。以是四法具足，族姓子、族姓女見如來甚潔淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，族姓子、族姓女見佛甚潔淨：淨於我離我故，淨於眾生離眾生故，淨於壽離壽故，淨於命離命故。以是四法具足，族姓子、族姓女見如來甚潔淨。

「復有四。何謂四？天眼無所作為、慧眼無所著行、佛眼如審覺寤、法眼如知所現，是為四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四。何謂四？天眼無所作為、慧眼無所著行、佛眼如審覺寤、法眼如知所現，是為四法。

「復有四法，族姓子、族姓女見如來甚潔淨。何謂四？淨於戒品無所連著、淨於定品以諸法定故、淨於慧品以度世智等故、淨於解慧度智見品善解脫解脫無所度故。以是四法具足故，見如來甚潔淨。」當其說是四事次第法化時，七百弟子發意，以弟子乘而得解脫，具滿千眾生發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法，族姓子、族姓女見如來甚潔淨。何謂四？淨於戒品無所連著、淨於定品以諸法定故、淨於慧品以度世智等故、淨於解慧度智見品善解脫解脫無所度故。以是四法具足故，見如來甚潔淨。」當其說是四事次第法化時，七百弟子發意，以弟子乘而得解脫，具滿千眾生發無上正真道意。

於是，世尊為王波斯匿及諸大眾說是法教訓，皆令歡喜踊躍，便從坐起，與菩薩及諸大弟子，以神足力乘於虛空猶如鴈王，還到祇樹給孤獨園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊為王波斯匿及諸大眾說是法教訓，皆令歡喜踊躍，便從坐起，與菩薩及諸大弟子，以神足力乘於虛空猶如鴈王，還到祇樹給孤獨園。

於是，王波斯匿謂族姓子須賴言：「若如仁者詣如來時，願見告勅，己欲侍從可爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿謂族姓子須賴言：「若如仁者詣如來時，願見告勅，己欲侍從可爾？」

「時王亦願，大王後宮婇女及諸大臣，大眾圍繞俱往見佛。於是舍衛大城之中，立普施限，不詣佛者，使有過讁。所以者何？又復，大王！菩薩立行不獨為己故，菩薩立行欲安一切眾生故。又復，大王！菩薩不以一人、二人故而發道意，大聚大眾以為將從於是顯好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王亦願，大王後宮婇女及諸大臣，大眾圍繞俱往見佛。於是舍衛大城之中，立普施限，不詣佛者，使有過讁。所以者何？又復，大王！菩薩立行不獨為己故，菩薩立行欲安一切眾生故。又復，大王！菩薩不以一人、二人故而發道意，大聚大眾以為將從於是顯好。」

又問：「何謂菩薩之將從？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何謂菩薩之將從？」

「一切則是菩薩將從，欲濟度脫之故。發道意者是菩薩之將從，不獨小乘而轉進故。心堅固者是菩薩之將從，欲攝伏一切諛諂眾生之故。無懷之心是菩薩之將從，欲著異之行轉進之故。無猶豫之心是菩薩之將從，不亭等轉故。布施之心是菩薩之將從，攝懷嫉眾生故。持戒之心是菩薩之將從，攝惡戒眾生故。忍辱之心是菩薩之將從，攝持躁擾眾生之故。精進之心是菩薩之將從，攝持懈廢眾生故。禪定之心是菩薩之將從，攝持亂意眾生之故。智慧之心是菩薩之將從，攝持一切惡智眾生之故。慈心，大王！是菩薩之將從，心存不捨眾生故。悲心是菩薩之將從，入於生死不患厭故。喜心是菩薩之將從，以法樂樂於眾生故。護心是菩薩之將從，憎愛俱滅等行之故。四恩者，大王！是菩薩之將從，諸法無家而等行故。種種善本報應是菩薩之將從，相好智慧充滿具足故。誓願潔淨是菩薩之將從，淨佛國土故。三脫是菩薩之將從，止宿甘露門之等行故。誠信、不兩舌、惡口、妄言、綺語是菩薩之將從，無違逆辭之等行故。柔軟甘辭是菩薩之將從，應辯報答等行之故。無所嬈亂是菩薩之將從，於一切眾生無醜貌故。多聞具足捨以轉受是菩薩之將從，志念無忘等之故。尊敬師長是菩薩之將從，未聞之法令人聞知，受持正法等行之故。捨家之心是菩薩之將從，如所作無有損減等行之故。閑居之心是菩薩之將從，白黑之法堅守護之故。威儀之心是菩薩之將從，不望於他有所受故。淨德無染是菩薩之將從，以甘善本等行之故。潔淨之心是菩薩之將從，無信眾生以立其信等行之故。無放恣心是菩薩之將從，一切佛道品法具足充滿等行之故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切則是菩薩將從，欲濟度脫之故。發道意者是菩薩之將從，不獨小乘而轉進故。心堅固者是菩薩之將從，欲攝伏一切諛諂眾生之故。無懷之心是菩薩之將從，欲著異之行轉進之故。無猶豫之心是菩薩之將從，不亭等轉故。布施之心是菩薩之將從，攝懷嫉眾生故。持戒之心是菩薩之將從，攝惡戒眾生故。忍辱之心是菩薩之將從，攝持躁擾眾生之故。精進之心是菩薩之將從，攝持懈廢眾生故。禪定之心是菩薩之將從，攝持亂意眾生之故。智慧之心是菩薩之將從，攝持一切惡智眾生之故。慈心，大王！是菩薩之將從，心存不捨眾生故。悲心是菩薩之將從，入於生死不患厭故。喜心是菩薩之將從，以法樂樂於眾生故。護心是菩薩之將從，憎愛俱滅等行之故。四恩者，大王！是菩薩之將從，諸法無家而等行故。種種善本報應是菩薩之將從，相好智慧充滿具足故。誓願潔淨是菩薩之將從，淨佛國土故。三脫是菩薩之將從，止宿甘露門之等行故。誠信、不兩舌、惡口、妄言、綺語是菩薩之將從，無違逆辭之等行故。柔軟甘辭是菩薩之將從，應辯報答等行之故。無所嬈亂是菩薩之將從，於一切眾生無醜貌故。多聞具足捨以轉受是菩薩之將從，志念無忘等之故。尊敬師長是菩薩之將從，未聞之法令人聞知，受持正法等行之故。捨家之心是菩薩之將從，如所作無有損減等行之故。閑居之心是菩薩之將從，白黑之法堅守護之故。威儀之心是菩薩之將從，不望於他有所受故。淨德無染是菩薩之將從，以甘善本等行之故。潔淨之心是菩薩之將從，無信眾生以立其信等行之故。無放恣心是菩薩之將從，一切佛道品法具足充滿等行之故。」

於是，王波斯匿聞是說已，歡喜踊躍，善心生焉，以好名衣上服若干色綵，其價百千奉上須賴：「供養法故，以法故受。」彼不肯受，而說是言：「止！止！大王！是王所服。所以者何？我自有弊服補納之衣。有時，大王，我之此弊衣，掛樹一日或至七夜，無有取者亦無貪者，我起遊行無顧惜意。以是故，大王！凡衣服者但以蓋形，使已無著意又令彼不貪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿聞是說已，歡喜踊躍，善心生焉，以好名衣上服若干色綵，其價百千奉上須賴：「供養法故，以法故受。」彼不肯受，而說是言：「止！止！大王！是王所服。所以者何？我自有弊服補納之衣。有時，大王，我之此弊衣，掛樹一日或至七夜，無有取者亦無貪者，我起遊行無顧惜意。以是故，大王！凡衣服者但以蓋形，使已無著意又令彼不貪。」

王波斯匿謂族姓子須賴言：「如汝須賴不受是衣者，願以足履，令我長夜得福安隱。」於是，族姓子須賴使足蹈是名服百千價衣，慈愍於王波斯匿故。於是王波斯匿，謂族姓子須賴言：「是之名服，仁以足蹈，何置之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王波斯匿謂族姓子須賴言：「如汝須賴不受是衣者，願以足履，令我長夜得福安隱。」於是，族姓子須賴使足蹈是名服百千價衣，慈愍於王波斯匿故。於是王波斯匿，謂族姓子須賴言：「是之名服，仁以足蹈，何置之？」

對曰：「大王！是之名服，舍衛城中有諸貧窮孤獨，可以與之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「大王！是之名服，舍衛城中有諸貧窮孤獨，可以與之。」

於是，王波斯匿勅其左右卿等持衣，往於是舍衛城中，有諸貧窮孤獨羸老便以與之。「唯然，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿勅其左右卿等持衣，往於是舍衛城中，有諸貧窮孤獨羸老便以與之。「唯然，大王！」

國中若干眾人及諸貧窮者，聞王波斯匿以百千價衣若干種色與須賴已，而以惠施。城內、城外普來集聚於舍衛城，百千億眾生皆適得是百千價服已，皆服著之。適服著已，善心生焉：「我當以何等報是須賴而為供養？」承佛威神又須賴所建立，便於空中而現聲言：「不以香華及塗香，不以甘餚饍，而可以報須賴，無過發道意。須賴不以衣食故，亦不利供養歎譽名德故，但以度眾生及發道意故，順從彼教者當行道之智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國中若干眾人及諸貧窮者，聞王波斯匿以百千價衣若干種色與須賴已，而以惠施。城內、城外普來集聚於舍衛城，百千億眾生皆適得是百千價服已，皆服著之。適服著已，善心生焉：「我當以何等報是須賴而為供養？」承佛威神又須賴所建立，便於空中而現聲言：「不以香華及塗香，不以甘餚饍，而可以報須賴，無過發道意。須賴不以衣食故，亦不利供養歎譽名德故，但以度眾生及發道意故，順從彼教者當行道之智。」

於是，族姓子須賴便從坐起，與王波斯匿俱后宮、婇女、臣吏、大眾、人眾圍遶前後，出舍衛城行詣祇樹給孤獨園。舍衛大城之中，人眾十億國中貧人，聞族姓子須賴往見如來，念須賴恩悉皆從行。以佛威神，釋提桓因從舍衛城至給孤獨園，於其中間化作場地，廣普雜綵妙好如忉利天晝度之宮，若干校飾。又化若干種寶樹，於樹下化作師子座，高妙堅固高千肘，以若干百千天繒敷其上文繡雜綵。阿須倫女、首耶之后、萬玉女俱而侍衛，皆持天華、天香、鼓樂、絃歌，供養如來師子之座，已為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，族姓子須賴便從坐起，與王波斯匿俱后宮、婇女、臣吏、大眾、人眾圍遶前後，出舍衛城行詣祇樹給孤獨園。舍衛大城之中，人眾十億國中貧人，聞族姓子須賴往見如來，念須賴恩悉皆從行。以佛威神，釋提桓因從舍衛城至給孤獨園，於其中間化作場地，廣普雜綵妙好如忉利天晝度之宮，若干校飾。又化若干種寶樹，於樹下化作師子座，高妙堅固高千肘，以若干百千天繒敷其上文繡雜綵。阿須倫女、首耶之后、萬玉女俱而侍衛，皆持天華、天香、鼓樂、絃歌，供養如來師子之座，已為供養。

於是，世尊知眾人已會，與諸菩薩及大弟子，出於祇樹行詣於嚴淨師子座。詣已，於師子座結跏趺坐。如來適坐於師子之座，於是三千大千世界六種震動，現十八瑞動而復動而復大動。於是釋提桓因子瞿或在會中坐，於是瞿或天子化作六萬座，天之所化已，請諸菩薩使各詣坐，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊知眾人已會，與諸菩薩及大弟子，出於祇樹行詣於嚴淨師子座。詣已，於師子座結跏趺坐。如來適坐於師子之座，於是三千大千世界六種震動，現十八瑞動而復動而復大動。於是釋提桓因子瞿或在會中坐，於是瞿或天子化作六萬座，天之所化已，請諸菩薩使各詣坐，便說偈言：

「唯坐諸淨， 士於是坐， 座是善本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯坐諸淨， 士於是坐， 座是善本，

疾得佛座。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得佛座。」

諸菩薩愍瞿或天子故，便坐其座。於是般若識乾執樂王子，謂日行王女言：「汝往與是五百天樂俱，同音歌歎佛德，俱供養世尊師子之座，須賴未來之頃。所以者何？族姓子須賴，功德巍巍將從眾多，當見如來者則不審汝等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩愍瞿或天子故，便坐其座。於是般若識乾執樂王子，謂日行王女言：「汝往與是五百天樂俱，同音歌歎佛德，俱供養世尊師子之座，須賴未來之頃。所以者何？族姓子須賴，功德巍巍將從眾多，當見如來者則不審汝等。」

於是日行王女、般若識乾執樂王子之后，作五百樂往詣如來已，皆稽首佛足，手執樂器，皆同一音歎世尊德，而歌頌曰：「世尊往古百劫修閑居行，世尊普調眾生使樂布施，世尊身口及心樂持淨戒，願禮體如須彌山。世尊忍慈固不勞，世尊精進堅力如樹，世尊神慧之光無所不作，願禮三垢無垢。世尊已勝貪婬、瞋恚、愚癡之垢，世尊所作已辦，願禮三界所應供養。此諸垢污魔女，自如來見已，以無垢目心得安隱。成就佛念捨離於欲，不復觸近於欲，樂問於如來除心之垢，莫使有勞垢意者，歡悅眾生意，願禮彼足。訓世二百相勝，瓔珞百福功德滿，善音於眾生所往淨，願禮無比神難及。神天金軟足。行步師子之雲，與所往行化因釋胎生，今所歎德百福滿，願使眾生心普悅無疲惓，所歎勝之德願令疾得歎是者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是日行王女、般若識乾執樂王子之后，作五百樂往詣如來已，皆稽首佛足，手執樂器，皆同一音歎世尊德，而歌頌曰：「世尊往古百劫修閑居行，世尊普調眾生使樂布施，世尊身口及心樂持淨戒，願禮體如須彌山。世尊忍慈固不勞，世尊精進堅力如樹，世尊神慧之光無所不作，願禮三垢無垢。世尊已勝貪婬、瞋恚、愚癡之垢，世尊所作已辦，願禮三界所應供養。此諸垢污魔女，自如來見已，以無垢目心得安隱。成就佛念捨離於欲，不復觸近於欲，樂問於如來除心之垢，莫使有勞垢意者，歡悅眾生意，願禮彼足。訓世二百相勝，瓔珞百福功德滿，善音於眾生所往淨，願禮無比神難及。神天金軟足。行步師子之雲，與所往行化因釋胎生，今所歎德百福滿，願使眾生心普悅無疲惓，所歎勝之德願令疾得歎是者。」

於是，族姓子須賴與王波斯匿及王後宮，與諸大眾眷屬圍遶，諸天百千之所歌歎，行詣世尊已，稽首世尊足，於一面住。王波斯匿稽首如來足，各繞三匝於一面住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，族姓子須賴與王波斯匿及王後宮，與諸大眾眷屬圍遶，諸天百千之所歌歎，行詣世尊已，稽首世尊足，於一面住。王波斯匿稽首如來足，各繞三匝於一面住。

於是，王波斯匿以其仁座而讓須賴，而說此言：「唯族姓子！垂恩矜愍坐此仁座。」須賴便坐於彼仁座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿以其仁座而讓須賴，而說此言：「唯族姓子！垂恩矜愍坐此仁座。」須賴便坐於彼仁座。

於是眾中，有諸天子未見須賴者，見是貧人有何功德，為王見敬乃如是耶？於是釋提桓因知諸天子意，謂諸天子言：「莫起慢意於是仁者，而令諸仁功德損減長夜不安。所以者何？我其審諦是族姓子大功德善法充滿，又諸天子且待須臾，觀其功德善法具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是眾中，有諸天子未見須賴者，見是貧人有何功德，為王見敬乃如是耶？於是釋提桓因知諸天子意，謂諸天子言：「莫起慢意於是仁者，而令諸仁功德損減長夜不安。所以者何？我其審諦是族姓子大功德善法充滿，又諸天子且待須臾，觀其功德善法具足。」

於是族姓子須賴，欲悅諸天子意，便白佛言：「唯然，世尊！現說菩薩大士濟度眾生之嚴好，智之嚴好，示現嚴好，具足充滿，疾成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是族姓子須賴，欲悅諸天子意，便白佛言：「唯然，世尊！現說菩薩大士濟度眾生之嚴好，智之嚴好，示現嚴好，具足充滿，疾成無上正真之道。」

是時，世尊以如是像放身光明照須賴身。適觸身已，族姓子須賴蒙佛光明，是時須賴身逾釋提桓因數千萬倍，須賴之身姝好如是。於是諸天子見須賴身姝好如是，甚大歡喜便禮須賴，而以天華散敬其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊以如是像放身光明照須賴身。適觸身已，族姓子須賴蒙佛光明，是時須賴身逾釋提桓因數千萬倍，須賴之身姝好如是。於是諸天子見須賴身姝好如是，甚大歡喜便禮須賴，而以天華散敬其上。

於是，世尊告族姓子須賴言：「菩薩處貴而現卑賤，欲度人故，是則名曰智之嚴淨。而以威儀悅可眾生，可眾生已便現其行久現神通，是智嚴淨。又，族姓子！菩薩大士意得自在示現極貧，為諸梵志諸人所敬，是為嚴淨。又，族姓子！若其菩薩示現下貧，感厲外學除其貪意，現處大業又現捨家，欲以導示厭家眾生故，是為嚴淨。是為須賴！是菩薩淨於眾生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也，疾成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告族姓子須賴言：「菩薩處貴而現卑賤，欲度人故，是則名曰智之嚴淨。而以威儀悅可眾生，可眾生已便現其行久現神通，是智嚴淨。又，族姓子！菩薩大士意得自在示現極貧，為諸梵志諸人所敬，是為嚴淨。又，族姓子！若其菩薩示現下貧，感厲外學除其貪意，現處大業又現捨家，欲以導示厭家眾生故，是為嚴淨。是為須賴！是菩薩淨於眾生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也，疾成無上正真之道。」

於是，阿難白世尊言：「是族姓子發行已來久遠，云何而為如來所光飾乃如是乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難白世尊言：「是族姓子發行已來久遠，云何而為如來所光飾乃如是乎？」

於是，世尊告阿難言：「是族姓子，阿難！往世具足多供養諸佛數億百千，行諸度無極所行之行，而以神通用為娛樂，已得三忍已得應辯，以方便善度眾生，故示現極貧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告阿難言：「是族姓子，阿難！往世具足多供養諸佛數億百千，行諸度無極所行之行，而以神通用為娛樂，已得三忍已得應辯，以方便善度眾生，故示現極貧。」

於是，阿難白世尊言：「族姓子須賴示現貧行以度眾生，其數幾如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難白世尊言：「族姓子須賴示現貧行以度眾生，其數幾如？」

世尊告曰阿難：「欲天七千、色天萬二千，皆發無上正真道意，度世人無數發道意者及生善處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰阿難：「欲天七千、色天萬二千，皆發無上正真道意，度世人無數發道意者及生善處。」

又問：「久如當成無上正真之道？得道之時名號云何？其佛世界嚴淨何類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「久如當成無上正真之道？得道之時名號云何？其佛世界嚴淨何類？」

於是，世尊欲歎族姓子須賴國土嚴淨，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊欲歎族姓子須賴國土嚴淨，便說偈言：

「阿難聽我稱， 諸世之將導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難聽我稱， 諸世之將導，

以成眾生故， 高廣弘普稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以成眾生故， 高廣弘普稱，

發於行大乘， 其劫無限數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發於行大乘， 其劫無限數。

從始初發意， 行善行以來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從始初發意， 行善行以來，

奉事於諸佛， 及其所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉事於諸佛， 及其所供養，

為諸法之長， 常擁護之故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸法之長， 常擁護之故，

智所往往行， 於諸度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智所往往行， 於諸度無極。

神通自娛樂， 長夜行四等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通自娛樂， 長夜行四等，

善學方便善， 其見生死穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學方便善， 其見生死穢，

明審於佛法， 善學相純淑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明審於佛法， 善學相純淑，

知眾生之本， 隨本度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生之本， 隨本度脫之。

以意智所行， 住於甚清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以意智所行， 住於甚清淨，

已得應機辯， 住於諸總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得應機辯， 住於諸總持。

已度於魔鉤， 諸佛之威儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已度於魔鉤， 諸佛之威儀，

堅住而不動， 無所污染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅住而不動， 無所污染著，

度世之八法， 利衰現總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世之八法， 利衰現總持。

無所於諸法， 不遠亦不近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所於諸法， 不遠亦不近，

喻如虛空性， 其心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻如虛空性， 其心無所著。

無有疲厭意， 常行大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有疲厭意， 常行大悲心，

堅固住總持， 以被慈德鎧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固住總持， 以被慈德鎧。

如於己之慈， 於眾生所然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於己之慈， 於眾生所然，

終不懷嫌恨， 犯者不校問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不懷嫌恨， 犯者不校問，

如其所應受， 迎待而不避。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所應受， 迎待而不避。

口言行無違， 諸法普學法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口言行無違， 諸法普學法，

如其解脫相， 二法俱解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其解脫相， 二法俱解脫，

三忍具足得， 於行無所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三忍具足得， 於行無所起。

諸佛之所行， 威儀善建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之所行， 威儀善建立，

於諸土行行， 多饒益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸土行行， 多饒益眾生，

彼方則不定， 而無有如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼方則不定， 而無有如來。

須賴所行處， 如供養世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴所行處， 如供養世尊，

敬亦當如是， 諸天及世人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬亦當如是， 諸天及世人。

我滅度之後， 後世法盡時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我滅度之後， 後世法盡時，

須賴於行彼， 東方之世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴於行彼， 東方之世界，

其土名妙樂， 如來名無怒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其土名妙樂， 如來名無怒。

當從彼來還， 餘三阿僧祇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當從彼來還， 餘三阿僧祇，

於其數不減。 於是已之後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其數不減。 於是已之後，

續當勤行道， 當嚴淨國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 續當勤行道， 當嚴淨國土，

欲度眾生故。 彼於是劫後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度眾生故。 彼於是劫後，

當成其勝道， 號光世音王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成其勝道， 號光世音王。

土如阿閦佛， 如來之世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 土如阿閦佛， 如來之世界，

世界名善化。 眾德悉備具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界名善化。 眾德悉備具，

安住壽萬歲， 處於世教化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住壽萬歲， 處於世教化，

僧數喻無限， 少發小乘者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧數喻無限， 少發小乘者，

求大乘無限， 普知神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求大乘無限， 普知神通力，

凡夫愚闇垢， 善化普清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫愚闇垢， 善化普清淨。

彼當普令稱， 一法化教誨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當普令稱， 一法化教誨，

彼無魔牽連， 普等清淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無魔牽連， 普等清淨智。

導世滅度後， 正法住於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導世滅度後， 正法住於世，

八萬四千歲， 法慧不隱藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千歲， 法慧不隱藏。

須賴所化眾， 承奉道高行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須賴所化眾， 承奉道高行，

一切當生彼， 除置漏盡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切當生彼， 除置漏盡者。」

當為族姓子須賴解說決時，一切眾會各各以衣覆須賴上，勸助之聲三千大千世界莫不普知。以其勸助之聲，無量無數諸天、龍、鬼、乾沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人，應聲皆至聚會而坐，供養族姓子須賴。世尊亦為是等，以是法化因緣種種說法，皆令諦解於三乘行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為族姓子須賴解說決時，一切眾會各各以衣覆須賴上，勸助之聲三千大千世界莫不普知。以其勸助之聲，無量無數諸天、龍、鬼、乾沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人，應聲皆至聚會而坐，供養族姓子須賴。世尊亦為是等，以是法化因緣種種說法，皆令諦解於三乘行。

於是，王波斯匿住世尊前，叉手白世尊：「我狂醉王位，狂醉財業，狂醉榮貴，狂醉庫藏金銀倉穀，慳貪無厭，逼迫眾生以為國財。如我，世尊！世世以如是像處位施行之法化，皆從族姓子須賴聞已，我為極貧須賴所決。今於世尊前捨置於國，以琉璃太子立為王子，當奉戒當許身，為世尊及諸眾僧守園給使。所有財寶當為三分：一分、於佛前奉上眾僧；二分、與諸貧窮孤獨；三分、以為王事之儲。誰復，世尊！聞如是像法處位教化，當有意著於財業者也？為愚癡惡友所攝持者乃有著意。我以是所作善本惠施眾生，願發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，王波斯匿住世尊前，叉手白世尊：「我狂醉王位，狂醉財業，狂醉榮貴，狂醉庫藏金銀倉穀，慳貪無厭，逼迫眾生以為國財。如我，世尊！世世以如是像處位施行之法化，皆從族姓子須賴聞已，我為極貧須賴所決。今於世尊前捨置於國，以琉璃太子立為王子，當奉戒當許身，為世尊及諸眾僧守園給使。所有財寶當為三分：一分、於佛前奉上眾僧；二分、與諸貧窮孤獨；三分、以為王事之儲。誰復，世尊！聞如是像法處位教化，當有意著於財業者也？為愚癡惡友所攝持者乃有著意。我以是所作善本惠施眾生，願發無上正真道意。」

於是會中五百長者、五百居士、五百梵志、五百臣吏，聞王波斯匿作如是像師子之吼，皆發無上正真道意，捨家財業，欲於世尊之化捨家入道。置中三百人，其餘皆現為比丘僧，已除鬚髮服著袈裟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是會中五百長者、五百居士、五百梵志、五百臣吏，聞王波斯匿作如是像師子之吼，皆發無上正真道意，捨家財業，欲於世尊之化捨家入道。置中三百人，其餘皆現為比丘僧，已除鬚髮服著袈裟。

於是，族姓子須賴即從坐起，更整衣服，右膝著地，向世尊叉手，白佛言：「願從世尊及十方現在諸佛受捨於家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，族姓子須賴即從坐起，更整衣服，右膝著地，向世尊叉手，白佛言：「願從世尊及十方現在諸佛受捨於家。」

於是，族姓子須賴稽首十方諸佛世尊，而發願言：「諸佛世尊聽許入道。」於是，諸佛各伸右掌摩須賴頭，適觸其頭，鬚髮皆墮法衣著身，威儀安庠。於是三千大千世界六反震動，放大光明普照十方雨於天花，是諸佛臂皆不相障。世尊釋迦文伸金色臂摩須賴頭：「彼諸發道意者見是現化，是輩皆當為諸佛之所授決。」當說是法，時五百比丘發弟子乘皆得無著，滿千菩薩皆得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，族姓子須賴稽首十方諸佛世尊，而發願言：「諸佛世尊聽許入道。」於是，諸佛各伸右掌摩須賴頭，適觸其頭，鬚髮皆墮法衣著身，威儀安庠。於是三千大千世界六反震動，放大光明普照十方雨於天花，是諸佛臂皆不相障。世尊釋迦文伸金色臂摩須賴頭：「彼諸發道意者見是現化，是輩皆當為諸佛之所授決。」當說是法，時五百比丘發弟子乘皆得無著，滿千菩薩皆得不起法忍。

爾時，世尊告長老阿難言：「受是法化奉持誦說，周滿敷演廣大眾生。所以者何？是五濁世：眾生濁、勞垢濁、壽命濁、邪見濁、時劫濁，佛興世非是其時，欲度此等故使須賴示現極貧。所以者何？我不以如此忍界之儀，而示現一人不度也。以是故，阿難！當現是法布示眾生，此眾生等當信是法當從解脫，當如是等為如來所化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告長老阿難言：「受是法化奉持誦說，周滿敷演廣大眾生。所以者何？是五濁世：眾生濁、勞垢濁、壽命濁、邪見濁、時劫濁，佛興世非是其時，欲度此等故使須賴示現極貧。所以者何？我不以如此忍界之儀，而示現一人不度也。以是故，阿難！當現是法布示眾生，此眾生等當信是法當從解脫，當如是等為如來所化。」

佛告諸弟子：「善念奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸弟子：「善念奉持。」

族姓子須賴，及王波斯匿、釋提桓因，長老阿難，諸天、龍、鬼，及阿須倫，及世間人，聞佛所說，莫不歡喜，稽首而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 族姓子須賴，及王波斯匿、釋提桓因，長老阿難，諸天、龍、鬼，及阿須倫，及世間人，聞佛所說，莫不歡喜，稽首而去。