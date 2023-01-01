發覺淨心經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發覺淨心經卷下

隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯

爾時彌勒菩薩白佛言：「希有，世尊！世間人聚集言話，乃有如此多濁過患，無有功德和合。此世間言話者，但增長諸煩惱，於白法中當作虛妄。世尊！何有智者菩薩求功德者，聞此世間過患語已，當不樂獨行。世尊！云何菩薩樂於多言復觀諸患？菩薩若觀時樂擇真義，後更無悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「希有，世尊！世間人聚集言話，乃有如此多濁過患，無有功德和合。此世間言話者，但增長諸煩惱，於白法中當作虛妄。世尊！何有智者菩薩求功德者，聞此世間過患語已，當不樂獨行。世尊！云何菩薩樂於多言復觀諸患？菩薩若觀時樂擇真義，後更無悔。」

佛言：「彌勒！於中菩薩當觀二十種諸患樂多言者。何等為二十？彌勒！樂多話者當無敬心，以多聞故；我慢放逸，於語言思惟當染著；當失本念，無有自正念；所作事當不正威儀，不能伏身心；所行之處身不周正，失於法忍；身心剛強難可迴屈；遠離於奢摩他、毘婆舍那；所作語言不知時節，語言穢濁；當貪飲食；不得聖智；諸天龍等所不敬重；所得辯者常恒輕賤；後當常悔；不住於正，行當輕躁；不能滅斷諸疑行，行之時猶如那吒唯隨逐聲；當順諸欲功德，識隨順流；謗正法，以不觀如實故；所望之處數數發起，動處不動不動處動，應得供養而復不得，以心不調伏故；隨他所牽，以不穿法界故；隨諸煩惱所牽，諸根不調伏故。彌勒！樂多言菩薩有此等二十諸患，唯信知音聲，不觀正義者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！於中菩薩當觀二十種諸患樂多言者。何等為二十？彌勒！樂多話者當無敬心，以多聞故；我慢放逸，於語言思惟當染著；當失本念，無有自正念；所作事當不正威儀，不能伏身心；所行之處身不周正，失於法忍；身心剛強難可迴屈；遠離於奢摩他、毘婆舍那；所作語言不知時節，語言穢濁；當貪飲食；不得聖智；諸天龍等所不敬重；所得辯者常恒輕賤；後當常悔；不住於正，行當輕躁；不能滅斷諸疑行，行之時猶如那吒唯隨逐聲；當順諸欲功德，識隨順流；謗正法，以不觀如實故；所望之處數數發起，動處不動不動處動，應得供養而復不得，以心不調伏故；隨他所牽，以不穿法界故；隨諸煩惱所牽，諸根不調伏故。彌勒！樂多言菩薩有此等二十諸患，唯信知音聲，不觀正義者。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「多聞如醉無敬心， 勞亂言語依倚住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多聞如醉無敬心， 勞亂言語依倚住，

忘失正念無正智， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忘失正念無正智， 樂於多言如是患。

於內思惟甚為遠， 身無寂定心亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於內思惟甚為遠， 身無寂定心亦然，

行動俯仰不屈伸， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行動俯仰不屈伸， 樂於多言如是患。

正法思惟忘失意， 唯有乾鞕無潤心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法思惟忘失意， 唯有乾鞕無潤心，

禪定止觀皆遠離， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定止觀皆遠離， 樂於多言如是患。

尊者勝邊無敬意， 恒常樂於諍競言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者勝邊無敬意， 恒常樂於諍競言，

住處不堅顛倒意， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住處不堅顛倒意， 樂於多言如是患。

於諸天眾不恭敬， 諸龍夜叉不念彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸天眾不恭敬， 諸龍夜叉不念彼，

於後無有諸辯才， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後無有諸辯才， 樂於多言如是患。

有諸智者恒呵責， 所有應當證身者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸智者恒呵責， 所有應當證身者，

彼壽虛然無有利， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼壽虛然無有利， 樂於多言如是患。

彼癡命終時有悔， 我被虛誑今何言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼癡命終時有悔， 我被虛誑今何言，

彼當記說有眾苦， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當記說有眾苦， 樂於多言如是患。

輕躁猶如風吹草， 有諸疑心不能決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕躁猶如風吹草， 有諸疑心不能決，

彼無堅意不能定， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無堅意不能定， 樂於多言如是患。

猶如那吒在戲場， 說他猛健諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如那吒在戲場， 說他猛健諸功德，

彼時亦復如那吒， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時亦復如那吒， 樂於多言如是患。

彼於耳聞樂染心， 彼愛音聲離正智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於耳聞樂染心， 彼愛音聲離正智，

如有思惟不正道， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有思惟不正道， 樂於多言如是患。

彼當諂曲最無望， 數數還發諍競事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當諂曲最無望， 數數還發諍競事，

於諸聖行最為遠， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸聖行最為遠， 樂於多言如是患。

動作有為念無勢， 他問聖德恒輕動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動作有為念無勢， 他問聖德恒輕動，

猶如獼猴躁擾心， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如獼猴躁擾心， 樂於多言如是患。

彼人癡者被他使， 自智無有正定意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人癡者被他使， 自智無有正定意，

被諸煩惱隨順助， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被諸煩惱隨順助， 樂於多言如是患。

彼當亂眼及耳鼻， 舌身及意亦復亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當亂眼及耳鼻， 舌身及意亦復亂，

諸根一切皆亂行， 樂於多言如是患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根一切皆亂行， 樂於多言如是患。

無智雖求多言語， 求於諸法意不倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智雖求多言語， 求於諸法意不倦，

彼當不受喜樂法， 然心不喜於一念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當不受喜樂法， 然心不喜於一念。

甘蔗莖幹皮不堅， 然彼心中味最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘蔗莖幹皮不堅， 然彼心中味最上，

不以壓皮令有味， 其味不離於甘蔗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以壓皮令有味， 其味不離於甘蔗。

如皮多言既如是， 如汁思義亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如皮多言既如是， 如汁思義亦復然，

是故多言樂遠離， 思惟正義莫放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故多言樂遠離， 思惟正義莫放逸。

義味法味勝於眾， 解脫之味亦為妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義味法味勝於眾， 解脫之味亦為妙，

此是味中最上味， 何故智者不獨行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是味中最上味， 何故智者不獨行？

如是多言覺知已， 如是最勝義功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是多言覺知已， 如是最勝義功德，

若有智者欲學道， 於彼真義應思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有智者欲學道， 於彼真義應思惟。

是故遠離無利言， 欲求真如勝義者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故遠離無利言， 欲求真如勝義者，

應須親近最勝法， 當住於此證勝道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應須親近最勝法， 當住於此證勝道。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「希有，世尊！乃能善說多言過患。世尊！思惟正義有大功德。世尊！若欲求堅義者，菩薩欲著刀鎧甲仗，於虛偽語言應不樂習。世尊！菩薩云何樂於睡眠？當觀諸患，菩薩觀時應捨睡眠，勤發精進，不生疲倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「希有，世尊！乃能善說多言過患。世尊！思惟正義有大功德。世尊！若欲求堅義者，菩薩欲著刀鎧甲仗，於虛偽語言應不樂習。世尊！菩薩云何樂於睡眠？當觀諸患，菩薩觀時應捨睡眠，勤發精進，不生疲倦。」

彌勒作如是語已，佛告彌勒菩薩云：「彌勒！於中菩薩當觀二十種睡眠諸患。何等為二十？彌勒！夫有菩薩當樂睡眠者，當有懶墮，身體沈重，膚皮不淨；皮肉麁澁；諸大穢濁；威德薄少；飲食不消；體生創疱；多有懈怠；增長癡網；智慧羸弱；善欲疲倦；當趣黑闇；人不恭敬；稟質愚癡；多諸煩惱；心向諸使；於善法中而不生欲；一切白法能令減少；恒行驚怖之中；見精進者而毀辱之；至於大眾被他輕賤。彌勒！菩薩樂於睡眠，有如是等二十諸患。若菩薩觀時，當樂發精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒作如是語已，佛告彌勒菩薩云：「彌勒！於中菩薩當觀二十種睡眠諸患。何等為二十？彌勒！夫有菩薩當樂睡眠者，當有懶墮，身體沈重，膚皮不淨；皮肉麁澁；諸大穢濁；威德薄少；飲食不消；體生創疱；多有懈怠；增長癡網；智慧羸弱；善欲疲倦；當趣黑闇；人不恭敬；稟質愚癡；多諸煩惱；心向諸使；於善法中而不生欲；一切白法能令減少；恒行驚怖之中；見精進者而毀辱之；至於大眾被他輕賤。彌勒！菩薩樂於睡眠，有如是等二十諸患。若菩薩觀時，當樂發精進。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「身體沈重無寂定， 懶墮懈怠形不端， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身體沈重無寂定， 懶墮懈怠形不端，

皮膚穢惡不清淨， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮膚穢惡不清淨， 若樂睡眠隨順行。

涕唾風等及黃癊， 彼於身體多饒有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涕唾風等及黃癊， 彼於身體多饒有，

諸界撩亂不平等， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界撩亂不平等， 若樂睡眠隨順行。

彼食飲食不成熟， 身體麁大無光澤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼食飲食不成熟， 身體麁大無光澤，

彼於音聲而嘶破， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於音聲而嘶破， 若樂睡眠隨順行。

身體多有諸瘡疱， 晝夜隨順睡眠者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身體多有諸瘡疱， 晝夜隨順睡眠者，

其於身體多生苦， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其於身體多生苦， 若樂睡眠隨順行。

多有懈怠離精進， 諸樂甚遠無財分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多有懈怠離精進， 諸樂甚遠無財分，

恒常睡醉無正意， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常睡醉無正意， 若樂睡眠隨順行。

恒常增長癡羅網， 諸見顛倒甚難治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常增長癡羅網， 諸見顛倒甚難治，

彼無正念意所奪， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無正念意所奪， 若樂睡眠隨順行。

彼有智慧甚羸弱， 諸法損減無禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有智慧甚羸弱， 諸法損減無禪定，

遠離智慧及正住， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離智慧及正住， 若樂睡眠隨順行。

知彼懈怠不勤學， 恒為非人奪威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼懈怠不勤學， 恒為非人奪威德，

住在蘭若常恐怖， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在蘭若常恐怖， 若樂睡眠隨順行。

恒常蒙憒失正念， 彼有讀誦不能住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常蒙憒失正念， 彼有讀誦不能住，

所說正法常忘失， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說正法常忘失， 若樂睡眠隨順行。

彼常護助煩惱等， 恒亂迷惑性輕躁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼常護助煩惱等， 恒亂迷惑性輕躁，

彼於後時生悔心， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於後時生悔心， 若樂睡眠隨順行。

彼有多業滅盡者， 追憶求時生惱悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有多業滅盡者， 追憶求時生惱悔，

增長諸使煩惱地， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸使煩惱地， 若樂睡眠隨順行。

於諸善事無求欲， 於諸法中無求心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸善事無求欲， 於諸法中無求心，

數數行於非法中， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數行於非法中， 若樂睡眠隨順行。

即是遠離菩提道， 一切功德悉減少， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即是遠離菩提道， 一切功德悉減少，

滅於白淨至黑闇， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅於白淨至黑闇， 若樂睡眠隨順行。

無有無畏嚴熾心， 彼不甞生歡喜念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有無畏嚴熾心， 彼不甞生歡喜念，

睡眠所執寬慢行， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠所執寬慢行， 若樂睡眠隨順行。

彼自知己懈怠處， 妬他住於精進力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自知己懈怠處， 妬他住於精進力，

彼於精進說非善， 若樂睡眠隨順行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於精進說非善， 若樂睡眠隨順行。

智者若見如是患， 誰當喜樂共睡眠？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者若見如是患， 誰當喜樂共睡眠？

一向生癡多見網， 無欲正法滅功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向生癡多見網， 無欲正法滅功德，

智者誰不樂精進？ 若能滅苦淨諸闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者誰不樂精進？ 若能滅苦淨諸闇，

未來惡道皆悉盡， 諸樂根本得甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來惡道皆悉盡， 諸樂根本得甘露。

世間所有諸才藝， 及出世間諸能處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸才藝， 及出世間諸能處，

能發精進不為難， 智者何不力精進？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發精進不為難， 智者何不力精進？

若欲真住勝菩提， 彼等當知睡眠患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲真住勝菩提， 彼等當知睡眠患，

精進無怠不放逸， 我於如是發覺彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進無怠不放逸， 我於如是發覺彼。

故無放逸與恐怖， 發於精進禪定心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故無放逸與恐怖， 發於精進禪定心，

捨於諸患離睡眠， 守護菩提及種子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨於諸患離睡眠， 守護菩提及種子。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如來為諸菩薩應當見，若聞如是多睡眠諸患已，然當不能斷，亦不能生厭離心。世尊！何者菩薩欲當學信心，當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈怠？為求善法故，於如是多功德中，雖復聞已，不能發於精進已行，當欲滿足菩提分故。如來已善說多睡眠諸患，及發精進諸功德。世尊！云何菩薩當觀樂造諸業諸患，菩薩若觀已，當少欲知足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如來為諸菩薩應當見，若聞如是多睡眠諸患已，然當不能斷，亦不能生厭離心。世尊！何者菩薩欲當學信心，當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈怠？為求善法故，於如是多功德中，雖復聞已，不能發於精進已行，當欲滿足菩提分故。如來已善說多睡眠諸患，及發精進諸功德。世尊！云何菩薩當觀樂造諸業諸患，菩薩若觀已，當少欲知足。」

佛告彌勒：「於中菩薩於樂作業，當觀二十種諸患。何等為二十？彌勒！所謂凡菩薩樂作諸業，當樂欲世間法，即住一切最下業中；所有讀誦勤劬者當被他輕賤；所有獨行禪定勤劬者當被他戲弄；乃至無際生死流轉以來當發造業不休；所有信心諸長者，不能為作福田；常有貪欲；愛諸物心，向行於中；以勤劬力常憂家業；違他善法；施以法教而不順從；多有思念染著諸味；所得精妙之事，即不愛樂；常造作相害惡業；向諸知識新舊恒常憶念飲食；恒常樂知他人是非長短之事；恒常樂不合語議；諸梵行者所教不受；常觀他過，不觀於己；速被他輕賤；合真議語中恒常減少。彌勒！若菩薩樂造諸業者，當有如是等二十諸惡過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「於中菩薩於樂作業，當觀二十種諸患。何等為二十？彌勒！所謂凡菩薩樂作諸業，當樂欲世間法，即住一切最下業中；所有讀誦勤劬者當被他輕賤；所有獨行禪定勤劬者當被他戲弄；乃至無際生死流轉以來當發造業不休；所有信心諸長者，不能為作福田；常有貪欲；愛諸物心，向行於中；以勤劬力常憂家業；違他善法；施以法教而不順從；多有思念染著諸味；所得精妙之事，即不愛樂；常造作相害惡業；向諸知識新舊恒常憶念飲食；恒常樂知他人是非長短之事；恒常樂不合語議；諸梵行者所教不受；常觀他過，不觀於己；速被他輕賤；合真議語中恒常減少。彌勒！若菩薩樂造諸業者，當有如是等二十諸惡過患。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「恒常住於下賤業， 勝上之業彼最遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒常住於下賤業， 勝上之業彼最遠，

此教法中無廣大， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教法中無廣大， 營事業者有斯患。

好樂讀誦諸比丘， 為彼輕賤不欣仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好樂讀誦諸比丘， 為彼輕賤不欣仰，

禪定之人去捨彼， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定之人去捨彼， 營事業者有斯患。

生死業中常勤勞， 解脫處遠住諸縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死業中常勤勞， 解脫處遠住諸縛，

凡所受食不淨食， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所受食不淨食， 營事業者有斯患。

恒常趣於諸業等， 受取諸物無不樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常趣於諸業等， 受取諸物無不樂，

於諸受物常貪欲， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸受物常貪欲， 營事業者有斯患。

貪著朋友同行者， 雜行共親更相染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著朋友同行者， 雜行共親更相染，

猶如飛鳥被籠罩， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如飛鳥被籠罩， 營事業者有斯患。

於諸家業恒常憂， 心意愁慼未曾樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸家業恒常憂， 心意愁慼未曾樂，

凡所出言無人受， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所出言無人受， 營事業者有斯患。

有人教德不隨順， 順法教者而不受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有人教德不隨順， 順法教者而不受，

彼有戒行不具足， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有戒行不具足， 營事業者有斯患。

恒常憂愁心不安， 於諸俗業勤勞意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常憂愁心不安， 於諸俗業勤勞意，

智慧寂靜彼不欲， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧寂靜彼不欲， 營事業者有斯患。

彼恒多有諸業事， 雜種諸味為彼縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼恒多有諸業事， 雜種諸味為彼縛，

在在處處不知足， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在在處處不知足， 營事業者有斯患。

於他集聚恒歡欣， 智者不樂共言語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他集聚恒歡欣， 智者不樂共言語，

愛樂猥濁猶如驢， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂猥濁猶如驢， 營事業者有斯患。

心常瞋恨無潤澤， 增長諸業常無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常瞋恨無潤澤， 增長諸業常無盡，

被彼愛染堅繫纏， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被彼愛染堅繫纏， 營事業者有斯患。

彼不依倚諸尊者， 依倚俗家相佐助， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不依倚諸尊者， 依倚俗家相佐助，

見有住戒者誹謗， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有住戒者誹謗， 營事業者有斯患。

晝夜無有別思念， 飲食衣服及臥具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜無有別思念， 飲食衣服及臥具，

略說功德不欲受， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說功德不欲受， 營事業者有斯患。

好問世間業功德， 勤營語業彼歡欣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好問世間業功德， 勤營語業彼歡欣，

勤勞勝德彼不恭， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤勞勝德彼不恭， 營事業者有斯患。

耽著營作共親友， 用己力勢調伏彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耽著營作共親友， 用己力勢調伏彼，

所有惡業彼便作， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有惡業彼便作， 營事業者有斯患。

恒常好觀他過失， 己所過惡不自知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常好觀他過失， 己所過惡不自知，

見彼德者常調弄， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼德者常調弄， 營事業者有斯患。

每至被他所輕賤， 來者請法為我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每至被他所輕賤， 來者請法為我說，

意智不周無方便， 營事業者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意智不周無方便， 營事業者有斯患。

如是諸患當觀已， 諸有菩薩樂是業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸患當觀已， 諸有菩薩樂是業，

應當作彼最勝業， 所作諸業皆無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當作彼最勝業， 所作諸業皆無失。

捨於千錢取一錢， 有智之者應呵責， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨於千錢取一錢， 有智之者應呵責，

如是之者被他嫌， 若樂作彼賤業者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之者被他嫌， 若樂作彼賤業者。

是故智者有方便， 下賤之業棄捨已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故智者有方便， 下賤之業棄捨已，

智者知已作上業， 一切諸佛所讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者知已作上業， 一切諸佛所讚歎。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！彼諸菩薩，缺少智慧心意狹劣，正等勤勞，捨最勝法，而作小業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！彼諸菩薩，缺少智慧心意狹劣，正等勤勞，捨最勝法，而作小業。」

佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：

「彌勒！我今告汝，我今勅汝。彼等菩薩不依佛教出家故，即不能滅，無禪定，無有讀誦，不求多聞。復次，彌勒！諸如來教滅智行作智智，具足勤勞故能辯知，不可以俗業校量而知。此非勤勞者，樂聞生死流轉者，所謂檢挍世間所造作世間財購，於中菩薩不得慕羨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！我今告汝，我今勅汝。彼等菩薩不依佛教出家故，即不能滅，無禪定，無有讀誦，不求多聞。復次，彌勒！諸如來教滅智行作智智，具足勤勞故能辯知，不可以俗業校量而知。此非勤勞者，樂聞生死流轉者，所謂檢挍世間所造作世間財購，於中菩薩不得慕羨。

「彌勒！假使檢挍勤勞菩薩，作七寶塔滿此三千大千世界，不能令我歡欣，非供養我，非承事我。彌勒！若有菩薩。乃至一四句偈，受持誦習與波羅蜜相應者，彼當令我歡欣，當供養我，當承事我。所以者何？彌勒！以多聞故，諸如來菩提不取諸物故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！假使檢挍勤勞菩薩，作七寶塔滿此三千大千世界，不能令我歡欣，非供養我，非承事我。彌勒！若有菩薩。乃至一四句偈，受持誦習與波羅蜜相應者，彼當令我歡欣，當供養我，當承事我。所以者何？彌勒！以多聞故，諸如來菩提不取諸物故。

「彌勒！若有菩薩勤勞事業者，於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者，令修事業多致罪障無有福聚。所以者何？三種勝福皆因智起，以是故勤勞事業菩薩，於勤讀誦諸菩薩等不應障礙。彌勒！譬如閻浮提營事業者皆滿於中，其數無量；於勤誦念一菩薩所應勤給事。譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中，應當給事一禪定者。我如是說彼等菩薩善能給事，彼人已作無量福聚。所以者何？是最為得所謂第一義智慧相應，證知無有上故，一切世間最上最勝最高。彌勒！以是故欲取當禪定精進者，應習智業應，當求生般若住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若有菩薩勤勞事業者，於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者，令修事業多致罪障無有福聚。所以者何？三種勝福皆因智起，以是故勤勞事業菩薩，於勤讀誦諸菩薩等不應障礙。彌勒！譬如閻浮提營事業者皆滿於中，其數無量；於勤誦念一菩薩所應勤給事。譬如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中，應當給事一禪定者。我如是說彼等菩薩善能給事，彼人已作無量福聚。所以者何？是最為得所謂第一義智慧相應，證知無有上故，一切世間最上最勝最高。彌勒！以是故欲取當禪定精進者，應習智業應，當求生般若住處。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！已為諸菩薩說樂世間言話諸患，樂多言話、樂多睡眠、樂造多業諸患。世尊！菩薩當云何觀樂戲論，如所觀已，當趣寂靜行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！已為諸菩薩說樂世間言話諸患，樂多言話、樂多睡眠、樂造多業諸患。世尊！菩薩當云何觀樂戲論，如所觀已，當趣寂靜行？」

佛言：「彌勒！其戲論者，略說有二十種過，應當觀察；若廣說者則有無邊。何等二十？彌勒！多戲論菩薩現見法中多不樂行，於忍辱中而復減少，熏習瞋恚，未生善根能令不生，已生善根能令減損。當有諍鬪怨讐，當得短命，趣不端正，言語吃澁。若他教法於心不住，未說經法而不現前。諸善知識皆悉遠離，於惡知識當速和合。當入苦道，於一切時聞不戲言，所生之處恒墮疑網，近於八難，白淨法中勤求學處多有障礙。彌勒！如是等比說二十種諸患，為多戲論菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！其戲論者，略說有二十種過，應當觀察；若廣說者則有無邊。何等二十？彌勒！多戲論菩薩現見法中多不樂行，於忍辱中而復減少，熏習瞋恚，未生善根能令不生，已生善根能令減損。當有諍鬪怨讐，當得短命，趣不端正，言語吃澁。若他教法於心不住，未說經法而不現前。諸善知識皆悉遠離，於惡知識當速和合。當入苦道，於一切時聞不戲言，所生之處恒墮疑網，近於八難，白淨法中勤求學處多有障礙。彌勒！如是等比說二十種諸患，為多戲論菩薩。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「現法得苦心不樂， 遠於忍辱助瞋恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現法得苦心不樂， 遠於忍辱助瞋恚，

彼彼怨家常歡欣， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼怨家常歡欣， 行戲論者有斯患。

惡黑魔羅為彼喜， 魔家眷屬亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡黑魔羅為彼喜， 魔家眷屬亦復然，

所有善處皆棄捨， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有善處皆棄捨， 行戲論者有斯患。

所欲作彼諸善行， 彼以放逸故不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所欲作彼諸善行， 彼以放逸故不住，

彼以放逸向惡道， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以放逸向惡道， 行戲論者有斯患。

以無信故心難伏， 生下賤家常被輕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無信故心難伏， 生下賤家常被輕，

彼之舌根常蹇吃， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼之舌根常蹇吃， 行戲論者有斯患。

為其說法而不住， 是故彼法不現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其說法而不住， 是故彼法不現前，

諸善知識皆離彼， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善知識皆離彼， 行戲論者有斯患。

於諸惡業恒和合， 於諸乘中極難淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸惡業恒和合， 於諸乘中極難淨，

聞於法言意不樂， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於法言意不樂， 行戲論者有斯患。

彼於諸善多障礙， 於諸行中多怨讐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於諸善多障礙， 於諸行中多怨讐，

彼發勤時多有障， 行戲論者有斯患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼發勤時多有障， 行戲論者有斯患。

如是諸患智者知， 一切戲論應當捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸患智者知， 一切戲論應當捨，

戲論行者道難得， 是故不應住戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戲論行者道難得， 是故不應住戲論。

走避由旬復由旬， 所有戲論及諍競， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 走避由旬復由旬， 所有戲論及諍競，

我今不能獨住此， 須臾之間煩惱處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不能獨住此， 須臾之間煩惱處。

我今出家求利德， 莫作諍競生惡心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今出家求利德， 莫作諍競生惡心，

無有田地及商估， 為何事故起諍鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有田地及商估， 為何事故起諍鬪。

妻與兒子及奴婢， 無有家宅諸財等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻與兒子及奴婢， 無有家宅諸財等，

彼無奴僕自在處， 既出家已莫諍競。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無奴僕自在處， 既出家已莫諍競。

既著袈裟衣服已， 寂靜諸仙所印可， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既著袈裟衣服已， 寂靜諸仙所印可，

汝等具足是功德， 捨於戲論當生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等具足是功德， 捨於戲論當生忍。

心如毒蛇及羅剎， 當生地獄鬼畜生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如毒蛇及羅剎， 當生地獄鬼畜生，

戲論行者得不難， 故於解脫生精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戲論行者得不難， 故於解脫生精進。

所有諸苦害縛處， 怨讐呵責打縛等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸苦害縛處， 怨讐呵責打縛等，

和合聚集相諍論， 世間所有皆住此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合聚集相諍論， 世間所有皆住此。

若有和合怨難得， 和合之者增名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有和合怨難得， 和合之者增名聞，

和合之者得相愛， 何有智者不和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合之者得相愛， 何有智者不和合。

伺求過者不得便， 眷屬不曾相破壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伺求過者不得便， 眷屬不曾相破壞，

彼諸朋友不離散， 遠離戲論得順教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸朋友不離散， 遠離戲論得順教。

安樂乘中當得淨， 得脫業障無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂乘中當得淨， 得脫業障無有餘，

降伏魔羅及軍眾， 被他誹毀當生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏魔羅及軍眾， 被他誹毀當生忍。

若有戲論多諸患， 無戲論者德難量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有戲論多諸患， 無戲論者德難量，

我能示現如是等， 欲得菩提當生忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我能示現如是等， 欲得菩提當生忍。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「希有，世尊！乃至如來說此發覺諸煩惱。世尊！頗有此等諸菩薩，於後聞此如是發覺諸煩惱，當作厭以不？於煩惱行中當能斷以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「希有，世尊！乃至如來說此發覺諸煩惱。世尊！頗有此等諸菩薩，於後聞此如是發覺諸煩惱，當作厭以不？於煩惱行中當能斷以不？」

佛告彌勒菩薩言：「彌勒！於未來世當少有菩薩乘行富伽羅，若於後五百世時，當斷煩惱行，多有剛強，心體無敬我慢自高，作諸分別不能修習。是故魔波旬作比丘形來，在彼等前作如是破壞：『此等修多羅，他家文章，非是如來所說。所以者何？於此修多羅所說諸功德無有彼我。』然彼徒眾被破已，如來所說諸修多羅中，當作疑惑，當起諍競，不肯受持，亦不為他說，亦不修習。然彼等癡人不作如是知，此是諸業果報，我等當不能證如是功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩言：「彌勒！於未來世當少有菩薩乘行富伽羅，若於後五百世時，當斷煩惱行，多有剛強，心體無敬我慢自高，作諸分別不能修習。是故魔波旬作比丘形來，在彼等前作如是破壞：『此等修多羅，他家文章，非是如來所說。所以者何？於此修多羅所說諸功德無有彼我。』然彼徒眾被破已，如來所說諸修多羅中，當作疑惑，當起諍競，不肯受持，亦不為他說，亦不修習。然彼等癡人不作如是知，此是諸業果報，我等當不能證如是功德。」

爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如來歎阿彌多如來十種發心，於中各隨念發，若念當欲生彼，當即得生彼。世尊！何者是十種發心於彼處生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！如來歎阿彌多如來十種發心，於中各隨念發，若念當欲生彼，當即得生彼。世尊！何者是十種發心於彼處生？」

佛告彌勒言：「彼等發心非少智者，有彼發心是大事者。所有欲生阿彌陀剎中者，當為一切眾生發慈悲心，不生瞋恨，當生阿彌陀如來佛剎。為一切眾生生慈悲心故當生彼處。離於殺害受持正法，發此心故當生彼處。捨於身命發心，不著一切諸法故當生於彼處。發甚深忍行清淨信，發此心故當生彼處。不染名聞利養一切智寶，發此心故當生彼處。為一切眾生生貴敬，發心不忘失故當生彼處。不驚不怖不愛凡言語，發此心故當生彼處。入菩提分種種善根，發此心故當生彼處。然不離念佛，發此心故當生彼處；遠離諸相故。彌勒！此十種發心，若菩薩各發念一具足者，當往生彼阿彌陀佛剎中，若不生者無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒言：「彼等發心非少智者，有彼發心是大事者。所有欲生阿彌陀剎中者，當為一切眾生發慈悲心，不生瞋恨，當生阿彌陀如來佛剎。為一切眾生生慈悲心故當生彼處。離於殺害受持正法，發此心故當生彼處。捨於身命發心，不著一切諸法故當生於彼處。發甚深忍行清淨信，發此心故當生彼處。不染名聞利養一切智寶，發此心故當生彼處。為一切眾生生貴敬，發心不忘失故當生彼處。不驚不怖不愛凡言語，發此心故當生彼處。入菩提分種種善根，發此心故當生彼處。然不離念佛，發此心故當生彼處；遠離諸相故。彌勒！此十種發心，若菩薩各發念一具足者，當往生彼阿彌陀佛剎中，若不生者無有是處。」

爾時長老阿難白佛言：「希有，世尊！乃至如來說此法本，為諸菩薩發覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老阿難白佛言：「希有，世尊！乃至如來說此法本，為諸菩薩發覺。」

爾時世尊，讚長老阿難言：「善哉，善哉！阿難！是故菩薩於此法本發覺，當如是持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，讚長老阿難言：「善哉，善哉！阿難！是故菩薩於此法本發覺，當如是持。」

佛說此經時，彌勒菩薩及長老阿難，歡喜踊躍。彼六十菩薩乘行諸善男子等，皆悉滅彼業障，歡喜奉行作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經時，彌勒菩薩及長老阿難，歡喜踊躍。彼六十菩薩乘行諸善男子等，皆悉滅彼業障，歡喜奉行作禮而去。