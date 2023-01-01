佛說三十五佛名禮懺文

「如是等十方一切世界中諸佛世尊，出現世間住持遊行，願皆觀察哀愍於我。我或今生、或於餘生，無始時來廣作眾罪，或自作、或隨喜作、或教他作；或偷盜佛物四方僧物，或自作、或隨喜作、或教他作；或造五無間罪、十不善業道，或自作、或隨喜作、或教他作。由此業障，覆蔽身心，生於八難，或墮地獄、傍生、鬼趣，或生邊地及彌戾車，或生長壽天，設得人身諸根不具，或起邪見撥無因果，或厭諸佛出興于世。如是一切業障，我今對一切諸佛世尊，具一切智者、具五眼者、證實際者、稱量者、知者、見者前，我今誠心悉皆懺悔，不敢覆藏，願我尸羅律儀復得如故。復願諸佛世尊攝受護念證明於我，若我今生或復餘生，無始時來於流轉生死，或曾捨施傍生一團之食、或曾持一淨戒、或曾修梵行善根、或曾修少分無上智善根，悉皆合集計校籌量。如三世一切諸佛於最勝無上迴向願中，願皆迴向無上正等菩提。

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