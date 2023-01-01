佛說決定毗尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說決定毗尼經

群錄皆云燉煌三藏譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群錄皆云燉煌三藏譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十，菩薩萬人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十，菩薩萬人。

爾時，世尊如龍王視觀察大眾，觀大眾已，告諸菩薩：「仁者！誰能於後惡世，堪忍護持正法，以諸方便成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊如龍王視觀察大眾，觀大眾已，告諸菩薩：「仁者！誰能於後惡世，堪忍護持正法，以諸方便成就眾生？」

爾時，彌勒菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，白佛言：「世尊！我能堪忍於後世時，受持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提，多所利益無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩即從坐起，偏袒右肩右膝著地，白佛言：「世尊！我能堪忍於後世時，受持如來百千萬億那由他阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提，多所利益無量眾生。」

師子菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍成就眾生。」

金剛菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍憐愍守護諸惡眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍憐愍守護諸惡眾生。」

文殊師利法王子白佛言：「世尊！我能堪忍充足眾生諸所悕望。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子白佛言：「世尊！我能堪忍充足眾生諸所悕望。」

智勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍令諸眾生除去無明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍令諸眾生除去無明。」

法勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍令諸眾生離諸非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍令諸眾生離諸非法。」

月勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍令諸眾生常得遠離非功德法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍令諸眾生常得遠離非功德法。」

日勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍以安樂乘，令諸眾生皆得度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日勝菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍以安樂乘，令諸眾生皆得度脫。」

無畏菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍成就饒益無邊眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍成就饒益無邊眾生。」

颰陀婆羅菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍說無癡法，令諸眾生皆得聞知成就智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 颰陀婆羅菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍說無癡法，令諸眾生皆得聞知成就智慧。」

無盡意菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍興發大願，令無盡眾生皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩白佛言：「世尊！我能堪忍興發大願，令無盡眾生皆得成就。」

月光菩薩言：「我能堪忍令諸眾生常行給事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光菩薩言：「我能堪忍令諸眾生常行給事。」

妙目菩薩言：「我能堪忍與諸眾生安樂根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙目菩薩言：「我能堪忍與諸眾生安樂根本。」

觀世音菩薩言：「我能堪忍剛強惡趣諸眾生等為作歸依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩言：「我能堪忍剛強惡趣諸眾生等為作歸依。」

得大勢菩薩言：「我能堪忍不度惡趣眾生皆令得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大勢菩薩言：「我能堪忍不度惡趣眾生皆令得度。」

善數菩薩言：「我能堪忍令諸眾生不調伏者令得調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善數菩薩言：「我能堪忍令諸眾生不調伏者令得調伏。」

妙意(丹云妙音)菩薩言：「我能堪忍喜樂小法諸眾生等令得度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙意(丹云妙音)菩薩言：「我能堪忍喜樂小法諸眾生等令得度脫。」

喜樂菩薩言：「我能堪忍卑下弊惡雜穢眾生皆令成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜樂菩薩言：「我能堪忍卑下弊惡雜穢眾生皆令成就。」

光積菩薩言：「我能堪忍成就解脫畜生眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光積菩薩言：「我能堪忍成就解脫畜生眾生。」

入無諍菩薩言：「我能堪忍示現正道成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入無諍菩薩言：「我能堪忍示現正道成就眾生。」

愛見菩薩言：「我能堪忍安樂利益給施眾生求實智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛見菩薩言：「我能堪忍安樂利益給施眾生求實智慧。」

不思議菩薩言：「我能堪忍愍念成就餓鬼眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議菩薩言：「我能堪忍愍念成就餓鬼眾生。」

日光菩薩言：「我能堪忍未淳熟眾生能令成熟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光菩薩言：「我能堪忍未淳熟眾生能令成熟。」

毘摩羅鞊菩薩言：「我能堪忍充滿眾生一切所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘摩羅鞊菩薩言：「我能堪忍充滿眾生一切所願。」

大氣力菩薩言：「我能堪忍為諸眾生閉惡道門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大氣力菩薩言：「我能堪忍為諸眾生閉惡道門。」

斷疑菩薩言：「我能堪忍樂小法眾生令得度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷疑菩薩言：「我能堪忍樂小法眾生令得度脫。」

住無畏菩薩言：「我能堪忍常以讚歎饒益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無畏菩薩言：「我能堪忍常以讚歎饒益眾生。」

吉勝智菩薩言：「我能堪忍隨諸眾生種種所樂而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉勝智菩薩言：「我能堪忍隨諸眾生種種所樂而度脫之。」

住無量菩薩言：「我能堪忍為諸眾生說無為道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無量菩薩言：「我能堪忍為諸眾生說無為道。」

住一切法無畏菩薩言：「我能堪忍樂種種乘諸眾生等，隨其所樂而能示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住一切法無畏菩薩言：「我能堪忍樂種種乘諸眾生等，隨其所樂而能示現。」

妙意菩薩言：「我能堪忍常示眾生所喜樂事而成就之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙意菩薩言：「我能堪忍常示眾生所喜樂事而成就之。」

無垢炎菩薩言：「我能堪忍愛念眾生而為守護令得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢炎菩薩言：「我能堪忍愛念眾生而為守護令得成就。」

摩尼光菩薩言：「我能堪忍令諸眾生自識宿命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼光菩薩言：「我能堪忍令諸眾生自識宿命。」

光德菩薩言：「我能堪忍而以正勤拔濟眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光德菩薩言：「我能堪忍而以正勤拔濟眾生。」

賢德菩薩言：「我能堪忍究竟斷除眾生苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢德菩薩言：「我能堪忍究竟斷除眾生苦惱。」

寶手菩薩言：「我能堪忍以諸珍寶給施眾生令得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩言：「我能堪忍以諸珍寶給施眾生令得安樂。」

最勝意菩薩言：「我能堪忍貧窮眾生令離貧苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝意菩薩言：「我能堪忍貧窮眾生令離貧苦。」

斷諸纏菩薩言：「我能堪忍令諸眾生常得遠離煩惱怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸纏菩薩言：「我能堪忍令諸眾生常得遠離煩惱怖畏。」

金剛光菩薩言：「我能堪忍為諸眾生示現正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛光菩薩言：「我能堪忍為諸眾生示現正道。」

現德色像菩薩言：「我能堪忍多求眾生隨其所求皆能給足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現德色像菩薩言：「我能堪忍多求眾生隨其所求皆能給足。」

法出曜菩薩言：「我能堪忍常說清淨諸法之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法出曜菩薩言：「我能堪忍常說清淨諸法之行。」

金剛體菩薩言：「我能堪忍除諸眾生一切障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛體菩薩言：「我能堪忍除諸眾生一切障礙。」

法益菩薩言：「我能堪忍常以正法度脫眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法益菩薩言：「我能堪忍常以正法度脫眾生。」

無少有(丹云少為)菩薩言：「我能堪忍為諸眾生滅除諸毒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無少有(丹云少為)菩薩言：「我能堪忍為諸眾生滅除諸毒。」

月上菩薩言：「我能堪忍為諸眾生示現說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月上菩薩言：「我能堪忍為諸眾生示現說法。」

師子意菩薩言：「我能堪忍常以法施饒益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子意菩薩言：「我能堪忍常以法施饒益眾生。」

童(丹作童)子光菩薩言：「我能堪忍度卑下處諸眾生等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童(丹作童)子光菩薩言：「我能堪忍度卑下處諸眾生等。」

佛功德菩薩言：「我能堪忍示現正道斷諸惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛功德菩薩言：「我能堪忍示現正道斷諸惡趣。」

金剛光菩薩言：「我能堪忍現身色像度脫眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛光菩薩言：「我能堪忍現身色像度脫眾生。」

德吉勝菩薩言：「我能堪忍令損減眾生為作增益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德吉勝菩薩言：「我能堪忍令損減眾生為作增益。」

持勢菩薩言：「我能堪忍閉地獄門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持勢菩薩言：「我能堪忍閉地獄門。」

持甘露菩薩言：「我能堪忍令諸眾生得度生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持甘露菩薩言：「我能堪忍令諸眾生得度生死。」

網明菩薩言：「我能堪忍為諸眾生常現光明滅一切結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 網明菩薩言：「我能堪忍為諸眾生常現光明滅一切結。」

爾時，舍利弗聞諸菩薩作如是等成就眾生以自莊嚴，得未曾有，前白佛言：「未曾有也。世尊！是諸菩薩不可思議有大悲心，種種方便堅固精進而自莊嚴，乃至一切眾生不能沮壞、不能籌量、不能及逮、不能摧伏，所有光明不可障蔽。世尊！我常稱讚是諸菩薩未曾有事，所謂有人，故從求索頭、目、耳、鼻、身體手足一切諸物，求索之時無所悋惜，不生悔心。世尊！我常思惟每作是念，或有逼迫是諸菩薩，從其求索若內、若外所有諸物，當知皆是住不思議解脫菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗聞諸菩薩作如是等成就眾生以自莊嚴，得未曾有，前白佛言：「未曾有也。世尊！是諸菩薩不可思議有大悲心，種種方便堅固精進而自莊嚴，乃至一切眾生不能沮壞、不能籌量、不能及逮、不能摧伏，所有光明不可障蔽。世尊！我常稱讚是諸菩薩未曾有事，所謂有人，故從求索頭、目、耳、鼻、身體手足一切諸物，求索之時無所悋惜，不生悔心。世尊！我常思惟每作是念，或有逼迫是諸菩薩，從其求索若內、若外所有諸物，當知皆是住不思議解脫菩薩。」

佛告舍利弗：「如是！如是！如汝所言。此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事，非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是！如是！如汝所言。此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事，非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量。

「又，舍利弗！是諸菩薩雖見諸佛神通變化，而於諸法心不動轉，常滿眾生諸所欲願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！是諸菩薩雖見諸佛神通變化，而於諸法心不動轉，常滿眾生諸所欲願。

「又，舍利弗！若有眾生樂居士法，現居士形為成就故。若有眾生樂大威勢，現作諸王有大威力而調伏之。若有眾生志求涅槃，以聲聞乘而度脫之。求辟支佛者現辟支佛形，為度脫故。求大乘道者現作佛身，為建諸佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有眾生樂居士法，現居士形為成就故。若有眾生樂大威勢，現作諸王有大威力而調伏之。若有眾生志求涅槃，以聲聞乘而度脫之。求辟支佛者現辟支佛形，為度脫故。求大乘道者現作佛身，為建諸佛法故。

「如是，舍利弗！是諸菩薩種種方便成就眾生，皆悉令得住於佛法。所以者何？舍利弗！若除如來智慧，更無餘乘而得度脫到於涅槃，以是義故名為如來。所以者何？如如來說如如之法，即如覺知此法，名為如來；知諸眾生種種欲樂而悉示現，名為如來；成就一切諸善根本，斷於一切不善根本，名為如來；能示眾生解脫之道，名為如來；能令眾生遠離邪道示現聖道，名為如來；說諸空法顯現空義，名為如來；一切眾生有種種識種種欲樂，隨其所樂示解脫道，名為如來。諸凡夫等妄想疑惑，能使覺知非真實法，諸菩薩等於諸法界不生動轉，如幻眾生皆令解脫，次第當到趣於道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！是諸菩薩種種方便成就眾生，皆悉令得住於佛法。所以者何？舍利弗！若除如來智慧，更無餘乘而得度脫到於涅槃，以是義故名為如來。所以者何？如如來說如如之法，即如覺知此法，名為如來；知諸眾生種種欲樂而悉示現，名為如來；成就一切諸善根本，斷於一切不善根本，名為如來；能示眾生解脫之道，名為如來；能令眾生遠離邪道示現聖道，名為如來；說諸空法顯現空義，名為如來；一切眾生有種種識種種欲樂，隨其所樂示解脫道，名為如來。諸凡夫等妄想疑惑，能使覺知非真實法，諸菩薩等於諸法界不生動轉，如幻眾生皆令解脫，次第當到趣於道場。

「又，舍利弗！在家菩薩應修二施。云何為二？一者、財施；二者、法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！在家菩薩應修二施。云何為二？一者、財施；二者、法施。

「又，舍利弗！出家菩薩柔和無瞋，應修四施。何等為四？一者、紙；二者、墨；三者、筆；四者、法。如是四施，出家之人所應修行。得無生忍諸菩薩等，當應修習三種布施。何等為三？王位布施、妻子布施、頭目布施，如是三種名為大施名極妙施，得無生忍諸菩薩等，應修如是三種布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！出家菩薩柔和無瞋，應修四施。何等為四？一者、紙；二者、墨；三者、筆；四者、法。如是四施，出家之人所應修行。得無生忍諸菩薩等，當應修習三種布施。何等為三？王位布施、妻子布施、頭目布施，如是三種名為大施名極妙施，得無生忍諸菩薩等，應修如是三種布施。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩不應畏欲恚癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩不應畏欲恚癡？」

佛告舍利弗：「菩薩有二大犯。何等為二？因於瞋恚愚癡犯戒名為大犯，因欲犯者名為小犯，難得除却。因瞋犯者名為大犯，易可除却；因癡犯者亦名大犯，亦難除却。以何等故，愛為小犯難得除却？愛能增長生死枝條亦為種子，以是義故小而難却。因瞋犯者墮於地獄、畜生、惡道，速疾能為心作障礙，易得除却；因癡犯者墮八大地獄諸大苦處，難可解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩有二大犯。何等為二？因於瞋恚愚癡犯戒名為大犯，因欲犯者名為小犯，難得除却。因瞋犯者名為大犯，易可除却；因癡犯者亦名大犯，亦難除却。以何等故，愛為小犯難得除却？愛能增長生死枝條亦為種子，以是義故小而難却。因瞋犯者墮於地獄、畜生、惡道，速疾能為心作障礙，易得除却；因癡犯者墮八大地獄諸大苦處，難可解脫。

「又，舍利弗！若有菩薩犯於初戒，於十眾前以正直心殷重懺悔，故犯戒者於五眾前，以正直心殷重懺悔；手捉女人眼見惡心，或一人或二人前，以正直心殷重懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！若有菩薩犯於初戒，於十眾前以正直心殷重懺悔，故犯戒者於五眾前，以正直心殷重懺悔；手捉女人眼見惡心，或一人或二人前，以正直心殷重懺悔。

「若有菩薩成就五無間罪，犯於女人、或犯男子，或故犯、犯塔、犯僧，如是等餘犯，菩薩應當三十五佛邊，所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者：歸依佛、歸依法、歸依僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩成就五無間罪，犯於女人、或犯男子，或故犯、犯塔、犯僧，如是等餘犯，菩薩應當三十五佛邊，所犯重罪晝夜獨處至心懺悔。懺悔法者：歸依佛、歸依法、歸依僧。

「南無釋迦牟尼佛、南無金剛不壞佛、南無寶光佛、南無龍尊王佛、南無精進軍佛、南無精進喜佛、南無寶火佛、南無寶月光佛、南無現無愚佛、南無寶月佛、南無無垢佛、南無離垢佛、南無勇施佛、南無清淨佛、南無清淨施佛、南無婆留那佛、南無水天佛、南無堅德佛、南無栴檀功德佛、南無無量掬光佛、南無光德佛、南無無憂德佛、南無那羅延佛、南無功德華佛、南無蓮華光遊戲神通佛、南無財功德佛、南無德念佛、南無善名稱功德如來、南無紅炎幢王如來、南無善遊步功德如來、南無鬪戰勝如來、南無善遊步如來、南無周匝莊嚴功德如來、南無寶華遊步如來、南無寶蓮華善住娑羅樹王如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無釋迦牟尼佛、南無金剛不壞佛、南無寶光佛、南無龍尊王佛、南無精進軍佛、南無精進喜佛、南無寶火佛、南無寶月光佛、南無現無愚佛、南無寶月佛、南無無垢佛、南無離垢佛、南無勇施佛、南無清淨佛、南無清淨施佛、南無婆留那佛、南無水天佛、南無堅德佛、南無栴檀功德佛、南無無量掬光佛、南無光德佛、南無無憂德佛、南無那羅延佛、南無功德華佛、南無蓮華光遊戲神通佛、南無財功德佛、南無德念佛、南無善名稱功德如來、南無紅炎幢王如來、南無善遊步功德如來、南無鬪戰勝如來、南無善遊步如來、南無周匝莊嚴功德如來、南無寶華遊步如來、南無寶蓮華善住娑羅樹王如來。

「如是等一切世界，諸佛世尊常住在世，願諸世尊慈哀念我，若我此生、若我前生，從無始生死已來，所作眾罪，若自作、若教他作、見作隨喜。若塔、若僧、若四方僧物，若自取、若教他取、見取隨喜。五無間罪，若自作、若教他作、見作隨喜。十不善道，若自作、若教他作、見作隨喜。所作罪障，或有覆藏、或不覆藏，應墮地獄、餓鬼、畜生諸餘惡道，邊地下賤及彌戾車，如是等處所作罪障、今皆懺悔。諸佛世尊當證知我，當憶念我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等一切世界，諸佛世尊常住在世，願諸世尊慈哀念我，若我此生、若我前生，從無始生死已來，所作眾罪，若自作、若教他作、見作隨喜。若塔、若僧、若四方僧物，若自取、若教他取、見取隨喜。五無間罪，若自作、若教他作、見作隨喜。十不善道，若自作、若教他作、見作隨喜。所作罪障，或有覆藏、或不覆藏，應墮地獄、餓鬼、畜生諸餘惡道，邊地下賤及彌戾車，如是等處所作罪障、今皆懺悔。諸佛世尊當證知我，當憶念我。

「復於諸世尊前作如是言：『若我此生、若於餘生，曾行布施或守淨戒，乃至施與畜生一揣之食，或修淨行所有善根，成就眾生所有善根，修行菩提所有善根，及無上智所有善根，一切合集挍計籌量，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，如過去、未來、現在諸佛所作迴向，我亦如是迴向。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於諸世尊前作如是言：『若我此生、若於餘生，曾行布施或守淨戒，乃至施與畜生一揣之食，或修淨行所有善根，成就眾生所有善根，修行菩提所有善根，及無上智所有善根，一切合集挍計籌量，皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提，如過去、未來、現在諸佛所作迴向，我亦如是迴向。』

「眾罪皆懺悔， 諸福盡隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾罪皆懺悔， 諸福盡隨喜，

及請佛功德， 願成無上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及請佛功德， 願成無上智。

去來現在佛， 於眾生最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在佛， 於眾生最勝，

無量功德海， 歸依合掌禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德海， 歸依合掌禮。

「如是，舍利弗！菩薩如是觀此三十五佛如在目前，思惟如來所有功德，應作如是清淨懺悔。菩薩若能淨此罪已，爾時諸佛為其現身，為度眾生亦說種種諸行，成就愚惑諸眾生故。菩薩於諸法界心不動搖，而諸眾生等有種種欲樂，隨其所樂皆能度脫滿其所願。菩薩若入大悲三昧，能示現入地獄、畜生諸餘惡道；菩薩若入大莊嚴三昧，現居士身成就眾生；菩薩若入妙勝三昧，能現轉輪王身成就眾生；菩薩若入晃曜三昧，能現釋梵上妙色身成就眾生；菩薩若入一心三昧，現聲聞形成就眾生；菩薩若入清淨不二三昧，現辟支佛形成就眾生；菩薩若入寂靜三昧，能示佛身成就眾生；菩薩若入諸法自在三昧，隨諸眾生種種欲樂，現種種形而成就之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！菩薩如是觀此三十五佛如在目前，思惟如來所有功德，應作如是清淨懺悔。菩薩若能淨此罪已，爾時諸佛為其現身，為度眾生亦說種種諸行，成就愚惑諸眾生故。菩薩於諸法界心不動搖，而諸眾生等有種種欲樂，隨其所樂皆能度脫滿其所願。菩薩若入大悲三昧，能示現入地獄、畜生諸餘惡道；菩薩若入大莊嚴三昧，現居士身成就眾生；菩薩若入妙勝三昧，能現轉輪王身成就眾生；菩薩若入晃曜三昧，能現釋梵上妙色身成就眾生；菩薩若入一心三昧，現聲聞形成就眾生；菩薩若入清淨不二三昧，現辟支佛形成就眾生；菩薩若入寂靜三昧，能示佛身成就眾生；菩薩若入諸法自在三昧，隨諸眾生種種欲樂，現種種形而成就之。

「又彼菩薩或現釋身，或現梵身，或時示現轉輪王身，皆為成就諸眾生故，然此菩薩於諸法界而不動轉。所以者何？雖隨眾生種種欲樂現種種形，而此菩薩不得己身及與眾生，而隨眾生現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼菩薩或現釋身，或現梵身，或時示現轉輪王身，皆為成就諸眾生故，然此菩薩於諸法界而不動轉。所以者何？雖隨眾生種種欲樂現種種形，而此菩薩不得己身及與眾生，而隨眾生現種種身。

「又，舍利弗！師子獸王大吼之時，其餘小虫能堪忍不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！師子獸王大吼之時，其餘小虫能堪忍不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「又如香象其所負重，諸驢騾等能堪忍不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如香象其所負重，諸驢騾等能堪忍不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「又如釋梵所有威德光明色像，貧窮之人能堪忍不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如釋梵所有威德光明色像，貧窮之人能堪忍不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「又，舍利弗！於意云何？如金翅鳥王所有勢力，鷲鴿等鳥能堪忍不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！於意云何？如金翅鳥王所有勢力，鷲鴿等鳥能堪忍不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

「如是，舍利弗！菩薩所有其心勇健善根勢力，所有之罪依出離智，得見諸佛及得三昧，非一切眾生、聲聞、緣覺所有犯罪憂悔之事而能得除。菩薩若能稱彼諸佛所有名號，常於晝夜行三事者，得離犯罪及諸憂悔并得三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利弗！菩薩所有其心勇健善根勢力，所有之罪依出離智，得見諸佛及得三昧，非一切眾生、聲聞、緣覺所有犯罪憂悔之事而能得除。菩薩若能稱彼諸佛所有名號，常於晝夜行三事者，得離犯罪及諸憂悔并得三昧。」

爾時，優波離從禪定起，詣世尊所。到已，頭面禮足，却坐一面，白佛言：「世尊！向於靜處獨坐思惟，生如是念：『如來說此波羅提木叉清淨之戒，應當善學，為聲聞緣覺菩薩乘故說如是言，寧捨身命不捨於戒。』世尊！若佛在世及涅槃後，云何名為聲聞乘人波羅提木叉？云何名為菩薩乘人波羅提木叉？世尊說我於持律中最為第一，我當云何為他廣說？今從世尊面聞受持逮無所畏，然後能為他人廣說。我於靜處獨坐思惟生如是念：『我今應當詣世尊所，問比尼中決定之義。』今此大眾諸菩薩等，及比丘僧悉皆集會。善哉！世尊！唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離從禪定起，詣世尊所。到已，頭面禮足，却坐一面，白佛言：「世尊！向於靜處獨坐思惟，生如是念：『如來說此波羅提木叉清淨之戒，應當善學，為聲聞緣覺菩薩乘故說如是言，寧捨身命不捨於戒。』世尊！若佛在世及涅槃後，云何名為聲聞乘人波羅提木叉？云何名為菩薩乘人波羅提木叉？世尊說我於持律中最為第一，我當云何為他廣說？今從世尊面聞受持逮無所畏，然後能為他人廣說。我於靜處獨坐思惟生如是念：『我今應當詣世尊所，問比尼中決定之義。』今此大眾諸菩薩等，及比丘僧悉皆集會。善哉！世尊！唯願說之。」

爾時，世尊告優波離：「汝今當知，聲聞乘人有異方便、有異深心持清淨戒；菩薩乘人有異方便、有異深心持清淨戒。所以者何？聲聞乘人有異方便、有異深心；菩薩乘人有異方便、有異深心。優波離！聲聞乘人雖淨持戒，於菩薩乘不名淨戒；菩薩乘人雖淨持戒，於聲聞乘不名淨戒。優波離！云何名為聲聞乘人雖淨持戒，於菩薩乘不名淨戒？優波離！聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身，是則名為聲聞乘人清淨持戒，於菩薩乘最大破戒名不清淨。云何名為菩薩乘人雖淨持戒，於聲聞乘不名淨戒？優波離！菩薩乘人於無量劫，堪忍受身不生厭患，是則名為菩薩乘人清淨持戒，於聲聞乘人最大破戒不名清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告優波離：「汝今當知，聲聞乘人有異方便、有異深心持清淨戒；菩薩乘人有異方便、有異深心持清淨戒。所以者何？聲聞乘人有異方便、有異深心；菩薩乘人有異方便、有異深心。優波離！聲聞乘人雖淨持戒，於菩薩乘不名淨戒；菩薩乘人雖淨持戒，於聲聞乘不名淨戒。優波離！云何名為聲聞乘人雖淨持戒，於菩薩乘不名淨戒？優波離！聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身，是則名為聲聞乘人清淨持戒，於菩薩乘最大破戒名不清淨。云何名為菩薩乘人雖淨持戒，於聲聞乘不名淨戒？優波離！菩薩乘人於無量劫，堪忍受身不生厭患，是則名為菩薩乘人清淨持戒，於聲聞乘人最大破戒不名清淨。

「又，優波離！菩薩乘人持不盡護戒，聲聞乘人持盡護戒；菩薩乘人持開通戒，聲聞乘人持不開通戒；菩薩乘人持深入戒，聲聞乘人持次第戒。優波離！云何名為菩薩乘人持不盡護戒，聲聞乘人持盡護戒？菩薩乘人持戒之時，於諸眾生及與他人應當隨順；聲聞乘人不應隨順。優波離！以是義故，菩薩乘人持不盡護戒，聲聞乘人持盡護戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，優波離！菩薩乘人持不盡護戒，聲聞乘人持盡護戒；菩薩乘人持開通戒，聲聞乘人持不開通戒；菩薩乘人持深入戒，聲聞乘人持次第戒。優波離！云何名為菩薩乘人持不盡護戒，聲聞乘人持盡護戒？菩薩乘人持戒之時，於諸眾生及與他人應當隨順；聲聞乘人不應隨順。優波離！以是義故，菩薩乘人持不盡護戒，聲聞乘人持盡護戒。

「優波離！云何名為菩薩乘人持開通戒，聲聞乘人持不開通戒？優波離！菩薩乘人，以日初分有所犯戒，於日中分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身；以日中分有所犯戒，於日後分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以日後分有所犯戒，於夜初分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以夜初分有所犯戒，於夜中分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以夜中分有所犯戒，於夜後分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以夜後分有所犯戒，於日初分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以是義故，菩薩乘人持開通戒，聲聞乘人持不開通戒，菩薩不應生大慚愧，亦復不應生大悔纏。優波離！聲聞乘人數數犯罪，即時破失聲聞戒身。所以者何？聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭燃，所有深心為涅槃故。優波離！以是義故，聲聞乘人名持不開通戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優波離！云何名為菩薩乘人持開通戒，聲聞乘人持不開通戒？優波離！菩薩乘人，以日初分有所犯戒，於日中分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身；以日中分有所犯戒，於日後分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以日後分有所犯戒，於夜初分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以夜初分有所犯戒，於夜中分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以夜中分有所犯戒，於夜後分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以夜後分有所犯戒，於日初分思惟當得一切種智，菩薩爾時不破戒身。以是義故，菩薩乘人持開通戒，聲聞乘人持不開通戒，菩薩不應生大慚愧，亦復不應生大悔纏。優波離！聲聞乘人數數犯罪，即時破失聲聞戒身。所以者何？聲聞乘人應當持戒斷一切結如救頭燃，所有深心為涅槃故。優波離！以是義故，聲聞乘人名持不開通戒。

「優波離！云何菩薩乘人持深入戒，聲聞乘人持次第戒？菩薩乘人於恒河沙劫，受五欲樂遊戲自在，受諸樂已，未曾捐捨發菩提心，菩薩爾時不名失戒。所以者何？菩薩乘人有於後時，善能護持菩提之心，乃至夢中一切結使不為其患。菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結，應當漸漸盡一切結，善根成就非不成熟；聲聞乘人如救頭然，乃至一念受身不應生喜。以是義故，大乘之人持深入戒，聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人持開通戒、持不盡護戒，聲聞乘人持不開通戒、持盡護戒。所以者何？阿耨多羅三藐三菩提甚為難得，具大莊嚴乃可得成。大乘之人於無量劫往來生死，不應生於厭離之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優波離！云何菩薩乘人持深入戒，聲聞乘人持次第戒？菩薩乘人於恒河沙劫，受五欲樂遊戲自在，受諸樂已，未曾捐捨發菩提心，菩薩爾時不名失戒。所以者何？菩薩乘人有於後時，善能護持菩提之心，乃至夢中一切結使不為其患。菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結，應當漸漸盡一切結，善根成就非不成熟；聲聞乘人如救頭然，乃至一念受身不應生喜。以是義故，大乘之人持深入戒，聲聞乘人持次第戒。菩薩乘人持開通戒、持不盡護戒，聲聞乘人持不開通戒、持盡護戒。所以者何？阿耨多羅三藐三菩提甚為難得，具大莊嚴乃可得成。大乘之人於無量劫往來生死，不應生於厭離之心。

「優波離！如來觀察籌量，為大乘人不應一向說厭離法，不應一向說離欲法，不應一向說速疾法。常當為說發歡喜心相應諸法，常應為說甚深無雜無悔纏法，常應為說無聚無礙空無之法。聞此法已，常樂生死不生憂悔，亦能滿足菩提之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優波離！如來觀察籌量，為大乘人不應一向說厭離法，不應一向說離欲法，不應一向說速疾法。常當為說發歡喜心相應諸法，常應為說甚深無雜無悔纏法，常應為說無聚無礙空無之法。聞此法已，常樂生死不生憂悔，亦能滿足菩提之行。」

優波離白佛言：「世尊！或有欲相應心而犯於戒，或有瞋相應心而犯於戒，或有癡相應心而犯於戒。世尊！菩薩犯戒，於欲相應心、瞋相應心、癡相應心，何者為重？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波離白佛言：「世尊！或有欲相應心而犯於戒，或有瞋相應心而犯於戒，或有癡相應心而犯於戒。世尊！菩薩犯戒，於欲相應心、瞋相應心、癡相應心，何者為重？」

爾時，世尊告優波離：「若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒，或有菩薩因一瞋心而犯於戒，等住菩薩大乘之道，因瞋犯者當知最重。所以者何？因瞋恚故能捨眾生，因貪欲故於諸眾生而生親愛。優波離！所有諸結能生親愛，菩薩於此不應生畏，所有諸結能捨眾生，菩薩於此應生大畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告優波離：「若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒，或有菩薩因一瞋心而犯於戒，等住菩薩大乘之道，因瞋犯者當知最重。所以者何？因瞋恚故能捨眾生，因貪欲故於諸眾生而生親愛。優波離！所有諸結能生親愛，菩薩於此不應生畏，所有諸結能捨眾生，菩薩於此應生大畏。

「優波離！如來先說欲難捨離為小犯，瞋易得離名為大犯。優波離！所有諸結犯小難離，大乘之人應當忍受，所有諸結犯大易離，大乘之人乃至夢中不應忍受。以是義故，大乘之人因欲犯者，我說是人不名為犯，因瞋犯者我說是人名為大犯，名大過患、名大墮落，於佛法中是大留難。優波離！若有菩薩無有方便，欲相應心而犯於戒生於怖畏，於瞋犯戒不生怖畏。若有菩薩而有方便，恚相應心而犯於戒生於怖畏，欲相應心而犯於戒不生怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優波離！如來先說欲難捨離為小犯，瞋易得離名為大犯。優波離！所有諸結犯小難離，大乘之人應當忍受，所有諸結犯大易離，大乘之人乃至夢中不應忍受。以是義故，大乘之人因欲犯者，我說是人不名為犯，因瞋犯者我說是人名為大犯，名大過患、名大墮落，於佛法中是大留難。優波離！若有菩薩無有方便，欲相應心而犯於戒生於怖畏，於瞋犯戒不生怖畏。若有菩薩而有方便，恚相應心而犯於戒生於怖畏，欲相應心而犯於戒不生怖畏。」

爾時，文殊師利在大眾中，前白佛言：「世尊！一切諸法究竟比尼，誰受比尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利在大眾中，前白佛言：「世尊！一切諸法究竟比尼，誰受比尼？」

佛告文殊：「若諸凡夫悉能了知，一切諸法究竟比尼，如來終不演說比尼。以不知故，如來爾時為令覺知一切諸法究竟比尼，漸次為說諸比尼法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「若諸凡夫悉能了知，一切諸法究竟比尼，如來終不演說比尼。以不知故，如來爾時為令覺知一切諸法究竟比尼，漸次為說諸比尼法。」

爾時，優波離白佛言：「世尊！此文殊師利於此解說比尼決定之義而無所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離白佛言：「世尊！此文殊師利於此解說比尼決定之義而無所說。」

爾時，世尊告文殊師利：「汝今應當解說究竟比尼之法，此優波離欲得聞於比尼之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利：「汝今應當解說究竟比尼之法，此優波離欲得聞於比尼之義。」

爾時，文殊師利語優波離言：「一切諸法究竟無垢，能自調心乃能得見究竟比尼。一切諸法無有諸纏淨其本性，乃能得見究竟比尼。一切諸法無有染污我不可得，乃能得見無悔比尼。如如真實億萬法門欣樂修學，乃能得見清淨學戒。一切諸法無有分別，無縛無解不作思惟，乃能得見無有縛著。一切諸法無住無染不作留住，乃能得見諸法清淨。一切諸法住虛空際離諸處所，乃能得見所作清淨。一切諸法逮無鬪諍，前際後際不可得故，乃能得見三世平等。一切諸法離諸施設心無所行，乃能得見斷於疑結。優波離！是則名為究竟比尼法界，諸佛世尊從此得道。若能籌量觀察此法，是名善學逮最勝戒；若不觀此法，是則不名深入如來所學之戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利語優波離言：「一切諸法究竟無垢，能自調心乃能得見究竟比尼。一切諸法無有諸纏淨其本性，乃能得見究竟比尼。一切諸法無有染污我不可得，乃能得見無悔比尼。如如真實億萬法門欣樂修學，乃能得見清淨學戒。一切諸法無有分別，無縛無解不作思惟，乃能得見無有縛著。一切諸法無住無染不作留住，乃能得見諸法清淨。一切諸法住虛空際離諸處所，乃能得見所作清淨。一切諸法逮無鬪諍，前際後際不可得故，乃能得見三世平等。一切諸法離諸施設心無所行，乃能得見斷於疑結。優波離！是則名為究竟比尼法界，諸佛世尊從此得道。若能籌量觀察此法，是名善學逮最勝戒；若不觀此法，是則不名深入如來所學之戒。」

爾時，優波離白佛言：「世尊！此文殊師利所說之法，皆是不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離白佛言：「世尊！此文殊師利所說之法，皆是不可思議。」

爾時，世尊告優波離：「文殊師利所說之法依於解脫，所依解脫心無去來。是故文殊師利說一切法心無去來，於心解脫生增上慢者，為除彼人增上慢故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告優波離：「文殊師利所說之法依於解脫，所依解脫心無去來。是故文殊師利說一切法心無去來，於心解脫生增上慢者，為除彼人增上慢故。」

爾時，優波離白佛言：「世尊！比丘行何法故名增上慢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離白佛言：「世尊！比丘行何法故名增上慢？」

佛告優波離：「若有比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢，作是思惟欲斷瞋恚名增上慢，作是思惟欲斷愚癡名增上慢。貪欲法異、諸佛法異，作是思惟名增上慢。瞋恚法異、諸佛法異，作是思惟名增上慢。愚癡法異、諸佛法異，作是思惟名增上慢。作是思惟見有所得名增上慢，作是思惟見有所證名增上慢，作是思惟見有解脫名增上慢，作是思惟見諸法空名增上慢，作是思惟見於無相名增上慢，作是思惟見於無作是名增上慢，作是思惟見有諸行名增上慢，作是思惟見有諸法名增上慢。一切諸法不可思議，作是思惟不應思議名增上慢。諸法空無何用精進，作是思惟名增上慢。是名聲聞住增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「若有比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢，作是思惟欲斷瞋恚名增上慢，作是思惟欲斷愚癡名增上慢。貪欲法異、諸佛法異，作是思惟名增上慢。瞋恚法異、諸佛法異，作是思惟名增上慢。愚癡法異、諸佛法異，作是思惟名增上慢。作是思惟見有所得名增上慢，作是思惟見有所證名增上慢，作是思惟見有解脫名增上慢，作是思惟見諸法空名增上慢，作是思惟見於無相名增上慢，作是思惟見於無作是名增上慢，作是思惟見有諸行名增上慢，作是思惟見有諸法名增上慢。一切諸法不可思議，作是思惟不應思議名增上慢。諸法空無何用精進，作是思惟名增上慢。是名聲聞住增上慢。

「云何名為菩薩增上慢？佛乘最勝作是思惟，我當於中發菩提心名增上慢。行六波羅蜜當得作佛，作是思惟名增上慢。般若波羅蜜能得出離，更無餘法而得出離，作是思惟名增上慢。於甚深法應作方便不因世法，作是思惟名增上慢。此法甚深、此非甚深，作是思惟名增上慢。此法是淨、此法非淨，作是思惟名增上慢。此是佛法、此是辟支佛法、此是聲聞法，作是思惟名增上慢。此法應作、此法不應作，作是思惟名增上慢。此是近法、此非近法，作是思惟名增上慢。此是正道、此是邪道，作是思惟名增上慢。疾當得阿耨多羅三藐三菩提，不疾當得阿耨多羅三藐三菩提，作是思惟名增上慢。一切佛法不可思議，未曾有人能覺之者，作是思惟名增上慢。阿耨多羅三藐三菩提不可思議，彼不應思議，此非是見然是過患，是名菩薩住增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為菩薩增上慢？佛乘最勝作是思惟，我當於中發菩提心名增上慢。行六波羅蜜當得作佛，作是思惟名增上慢。般若波羅蜜能得出離，更無餘法而得出離，作是思惟名增上慢。於甚深法應作方便不因世法，作是思惟名增上慢。此法甚深、此非甚深，作是思惟名增上慢。此法是淨、此法非淨，作是思惟名增上慢。此是佛法、此是辟支佛法、此是聲聞法，作是思惟名增上慢。此法應作、此法不應作，作是思惟名增上慢。此是近法、此非近法，作是思惟名增上慢。此是正道、此是邪道，作是思惟名增上慢。疾當得阿耨多羅三藐三菩提，不疾當得阿耨多羅三藐三菩提，作是思惟名增上慢。一切佛法不可思議，未曾有人能覺之者，作是思惟名增上慢。阿耨多羅三藐三菩提不可思議，彼不應思議，此非是見然是過患，是名菩薩住增上慢。」

爾時，優波離白佛言：「世尊！云何比丘離增上慢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離白佛言：「世尊！云何比丘離增上慢？」

佛告優波離：「若有比丘思惟諸心，思惟心時不著思惟，是名最勝離增上慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「若有比丘思惟諸心，思惟心時不著思惟，是名最勝離增上慢。」

爾時，世尊欲廣分別思惟法故，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲廣分別思惟法故，而說偈言：

「不應分別法非法， 戲論諸心不應住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不應分別法非法， 戲論諸心不應住，

不思議法而能知， 名一切時受樂人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議法而能知， 名一切時受樂人。

若有欲知有無法， 作是思惟非真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有欲知有無法， 作是思惟非真實，

隨逐邪心凡夫人， 受諸有苦百千億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨逐邪心凡夫人， 受諸有苦百千億。

若有比丘常念佛， 此則非真非正念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有比丘常念佛， 此則非真非正念，

當知佛從分別起， 實不可取亦不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知佛從分別起， 實不可取亦不生。

若有思惟諸空法， 則住邪道凡夫人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有思惟諸空法， 則住邪道凡夫人，

雖因名字說空法， 而實無有名字說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖因名字說空法， 而實無有名字說。

閑居寂靜思惟法， 世所稱歎寂靜人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閑居寂靜思惟法， 世所稱歎寂靜人，

心住覺觀是戲論， 是故無思能解法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心住覺觀是戲論， 是故無思能解法。

心心諸法名為思， 若有所思必有著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心諸法名為思， 若有所思必有著，

若能遠離是著法， 於諸所思無復思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能遠離是著法， 於諸所思無復思。

法同草木無所知， 而因諸緣得生起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法同草木無所知， 而因諸緣得生起，

無有眾生而可得， 能起空無諸緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有眾生而可得， 能起空無諸緣法。

因日光明眼得見， 夜則不見離眾緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因日光明眼得見， 夜則不見離眾緣，

若眼自能見色者， 何故無緣而不見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眼自能見色者， 何故無緣而不見？

眼常因於諸光明， 得見種種可意色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼常因於諸光明， 得見種種可意色，

當知見性眾緣生， 是故知眼不能見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知見性眾緣生， 是故知眼不能見。

若有所聞諸好聲， 生已即滅無有聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所聞諸好聲， 生已即滅無有聞，

推其去處不可得， 因分別故起聲想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 推其去處不可得， 因分別故起聲想。

一切諸法同音聲， 施設說有諸數相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法同音聲， 施設說有諸數相，

未曾能生法非法， 為凡夫故而示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾能生法非法， 為凡夫故而示現。

我為世間歎布施， 而實慳法不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為世間歎布施， 而實慳法不可得，

佛所說法難思議， 雖不可得而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說法難思議， 雖不可得而演說。

我常歎說持淨戒， 破戒之相如執空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常歎說持淨戒， 破戒之相如執空，

諸破戒相如虛空， 清淨持戒亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸破戒相如虛空， 清淨持戒亦如是。

我說忍辱為妙勝， 瞋恚之性實不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說忍辱為妙勝， 瞋恚之性實不生，

於諸法中無觸惱， 而佛開示忍辱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法中無觸惱， 而佛開示忍辱者。

常說晝夜無疲倦， 覺悟精進為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說晝夜無疲倦， 覺悟精進為最上，

雖復勤行於百劫， 然其所作無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復勤行於百劫， 然其所作無增減。

禪定解脫為最勝， 如來開示說諸門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫為最勝， 如來開示說諸門，

而實諸法無散亂， 世尊現說諸禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而實諸法無散亂， 世尊現說諸禪定。

智慧之性能覺了， 能知諸法為慧人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧之性能覺了， 能知諸法為慧人，

然其自性不有生， 佛能示現為解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然其自性不有生， 佛能示現為解說。

我常歎說清苦法， 歡喜樂行頭陀者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常歎說清苦法， 歡喜樂行頭陀者，

推求貪法不可得， 名為最上不貪者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 推求貪法不可得， 名為最上不貪者。

常為眾生百千眾， 現說地獄怖畏事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為眾生百千眾， 現說地獄怖畏事，

未曾有去墮惡道， 死入無間地獄者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有去墮惡道， 死入無間地獄者。

無有能作地獄者， 亦無能作鉾矟等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能作地獄者， 亦無能作鉾矟等，

因分別故而見有， 刀劍之害傷己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因分別故而見有， 刀劍之害傷己身。

雜色莊嚴花果樹， 金色宮殿而晃曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜色莊嚴花果樹， 金色宮殿而晃曜，

彼亦未曾有作者， 皆從妄想分別起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼亦未曾有作者， 皆從妄想分別起。

虛偽之法誑世間， 著想迴旋凡夫人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛偽之法誑世間， 著想迴旋凡夫人，

於取不取無自性， 猶如分別幻化炎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於取不取無自性， 猶如分別幻化炎。

說於諸行最勝者， 能為眾生發道心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說於諸行最勝者， 能為眾生發道心，

菩提之道不可得， 當知求者亦非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提之道不可得， 當知求者亦非實。

其心本性常清淨， 無有染著諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心本性常清淨， 無有染著諸苦惱，

凡夫分別諸惡心， 自生貪愛諸染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫分別諸惡心， 自生貪愛諸染著。

諸法妙勝常寂靜， 而實無有愛恚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法妙勝常寂靜， 而實無有愛恚癡，

法性解脫離染愛， 逮到安隱無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性解脫離染愛， 逮到安隱無處所。

我知諸法如虛空， 遊諸世間不生畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知諸法如虛空， 遊諸世間不生畏，

其意未曾有染著， 是故不住於邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意未曾有染著， 是故不住於邪道。

我於多劫修諸行， 度脫無邊諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於多劫修諸行， 度脫無邊諸眾生，

而諸眾生生不盡， 亦未曾有增減時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而諸眾生生不盡， 亦未曾有增減時。

譬如世有大幻師， 能化無邊百千眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世有大幻師， 能化無邊百千眾，

即時皆害諸化人， 而於幻者無增損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時皆害諸化人， 而於幻者無增損。

一切眾生如幻相， 其邊未曾而可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生如幻相， 其邊未曾而可得，

若有能觀不思議， 當知彼人不厭生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能觀不思議， 當知彼人不厭生。

觀世寂靜名勇猛， 知法實相亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世寂靜名勇猛， 知法實相亦復然，

受五欲利當修行， 不生染著度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受五欲利當修行， 不生染著度眾生。

無有眾生及壽命， 世尊憐愍興慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有眾生及壽命， 世尊憐愍興慈悲，

勤修精進大苦行， 雖無眾生作利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修精進大苦行， 雖無眾生作利益。

如以空捲誘小兒， 誑惑其心令染著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如以空捲誘小兒， 誑惑其心令染著，

然後開手示空捲， 小兒即時大啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後開手示空捲， 小兒即時大啼哭。

如是難思佛世尊， 於諸法相淨覺意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是難思佛世尊， 於諸法相淨覺意，

已解遠離空無法， 而能示現於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已解遠離空無法， 而能示現於世間。

於我法中甚可樂， 捨離俗服能出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於我法中甚可樂， 捨離俗服能出家，

其後當得最勝果， 大慈悲人之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其後當得最勝果， 大慈悲人之所說。

已能出家捨俗務， 復聞當得逮諸果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能出家捨俗務， 復聞當得逮諸果，

觀察諸法真實相， 無有諸果而可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸法真實相， 無有諸果而可得。

已於諸法無得果， 轉復生於未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於諸法無得果， 轉復生於未曾有，

快哉大悲人師子， 善入相應諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉大悲人師子， 善入相應諸法相。

一切諸法如虛空， 能立名字百千萬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法如虛空， 能立名字百千萬，

此名為根禪解脫， 亦名為力七覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名為根禪解脫， 亦名為力七覺支。

諸根無有生滅相， 覺力等法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根無有生滅相， 覺力等法亦復然，

非是色性不可取， 以智力現示世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是色性不可取， 以智力現示世間。

我說眾生有所得， 皆是遠離諸性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說眾生有所得， 皆是遠離諸性相，

若有計我有所得， 不名為得沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有計我有所得， 不名為得沙門果。

若法無生亦無滅， 誰有於中而得者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法無生亦無滅， 誰有於中而得者？

說眾生得即無得， 能覺此法名為得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說眾生得即無得， 能覺此法名為得。

眾生得果名最勝， 我說眾生非眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生得果名最勝， 我說眾生非眾生，

未曾有得眾生者， 是故不應有得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有得眾生者， 是故不應有得果。

譬如良田無種子， 彼中不應而生牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如良田無種子， 彼中不應而生牙，

如是眾生不可得， 云何當有逮寂靜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生不可得， 云何當有逮寂靜？

一切眾生性寂靜， 未曾有得其根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生性寂靜， 未曾有得其根本，

若有能觀此法者， 我說永寂無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能觀此法者， 我說永寂無有餘。

過去諸佛百千萬， 度諸眾生無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛百千萬， 度諸眾生無有盡，

而此眾生無真實， 究竟寂靜更不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而此眾生無真實， 究竟寂靜更不生。

一切諸法皆滅相， 未曾能有得生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法皆滅相， 未曾能有得生者，

若有能觀如是法， 彼人不著於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能觀如是法， 彼人不著於三界。

我說諸道無障礙， 能離諸著甚可樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說諸道無障礙， 能離諸著甚可樂，

於百千劫甚難得， 乃從往昔然燈佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於百千劫甚難得， 乃從往昔然燈佛，

能起最勝無生忍， 永斷障礙無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能起最勝無生忍， 永斷障礙無有餘，

得清淨念以為命， 永離一切諸非見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得清淨念以為命， 永離一切諸非見。

彼無惡趣常安樂， 勇猛能知無礙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無惡趣常安樂， 勇猛能知無礙法，

不著諸行得解脫， 於百千劫不生畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著諸行得解脫， 於百千劫不生畏，

能得諸辯亦不難， 無邊百千陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得諸辯亦不難， 無邊百千陀羅尼，

解陀羅尼諸義趣， 速能覺知無礙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解陀羅尼諸義趣， 速能覺知無礙法。」

說是偈已，二百比丘增上慢者，不受諸法心得解脫；六十(丹云六千)菩薩得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，二百比丘增上慢者，不受諸法心得解脫；六十(丹云六千)菩薩得無生忍。

爾時，優波離白佛言：「世尊！當何名斯經，云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離白佛言：「世尊！當何名斯經，云何奉持？」

佛告優波離：「此經名為『決定比尼』，亦名『破壞一切心識』，當奉持之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「此經名為『決定比尼』，亦名『破壞一切心識』，當奉持之。」

爾時，優波離、文殊師利，一切大會，諸天、世人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波離、文殊師利，一切大會，諸天、世人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，為佛作禮。