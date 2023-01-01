郁迦羅越問菩薩行經
西晉 竺法護譯1卷CBETA T0323大于一万字 2 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
郁迦羅越問菩薩行經
郁迦羅越問菩薩行經
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西晉月支國三藏竺法護譯
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上士品第一
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聞如是：
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一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人，慈氏菩薩、軟首菩薩、除惡菩薩、光世音菩薩等五千人俱。
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爾時，世尊與無央數百千之眾圍遶說法。
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於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦，與好憙長者、好歎長者、善施長者、有量長者、所樂長者、常名聞長者、施名聞長者、有名聞長者、善財長者、遵行長者、給孤獨長者、賓祁長者、寵具足長者、審量長者俱，一一長者與五百眷屬共出舍衛大城，往詣佛所，稽首佛足，遶佛三匝，却坐一面——皆志大乘，殖眾德本，悉有決於無上正真之道。
於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦，與好憙長者、好歎長者、善施長者、有量長者、所樂長者、常名聞長者、施名聞長者、有名聞長者、善財長者、遵行長者、給孤獨長者、賓祁長者、寵具足長者、審量長者俱，一一長者與五百眷屬共出舍衛大城，往詣佛所，稽首佛足，遶佛三匝，却坐一面——皆志大乘，殖眾德本，悉有決於無上正真之道。
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於時郁迦見諸長者正士之會，承佛威神，從坐起，整衣服，叉手長跪，白佛言：「願欲有所問，唯天中天以善權方便哀為解說。」
於時郁迦見諸長者正士之會，承佛威神，從坐起，整衣服，叉手長跪，白佛言：「願欲有所問，唯天中天以善權方便哀為解說。」
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佛告長者：「所欲便問，吾當發遣，令汝歡喜。」
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郁迦白佛言：「若有善男子、善女人發無上正真道意，問佛無數之慧，學於大乘、願住大乘、勸助大乘、乘於大乘、解了大乘，請一切人等安一切、救護一切，為大乘鎧，其未度者我當度之、未脫者我當脫之、未安者我當安之、未般泥洹者我當令般泥洹，我當除一切人之重擔。志願無上之僧那，見無量生死、諸惡瑕隙，心不穢厭，無央數劫周旋塵勞，其心不捨。若求菩薩道，在家、出家欲具足佛法，善加哀於諸天人民，以此大乘將養一切，不斷三寶之教，久住於一切之智，欲具足此慧。唯願世尊說居家菩薩戒德之法，諦行如來教至不退轉成無上正真道，今世後世所至之處與眾卓異；及出家菩薩棄捐愛慾，篤信守道，剃除鬚髮，去為比丘，樂受禁戒，行法、行善、行正。唯，天中天！居家菩薩所住云何？其出家者所住云何？」
郁迦白佛言：「若有善男子、善女人發無上正真道意，問佛無數之慧，學於大乘、願住大乘、勸助大乘、乘於大乘、解了大乘，請一切人等安一切、救護一切，為大乘鎧，其未度者我當度之、未脫者我當脫之、未安者我當安之、未般泥洹者我當令般泥洹，我當除一切人之重擔。志願無上之僧那，見無量生死、諸惡瑕隙，心不穢厭，無央數劫周旋塵勞，其心不捨。若求菩薩道，在家、出家欲具足佛法，善加哀於諸天人民，以此大乘將養一切，不斷三寶之教，久住於一切之智，欲具足此慧。唯願世尊說居家菩薩戒德之法，諦行如來教至不退轉成無上正真道，今世後世所至之處與眾卓異；及出家菩薩棄捐愛慾，篤信守道，剃除鬚髮，去為比丘，樂受禁戒，行法、行善、行正。唯，天中天！居家菩薩所住云何？其出家者所住云何？」
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佛告郁迦：「善哉善哉。長者！乃能發意廣問如來如此之義。長者！諦聽，善思念之，吾當為汝解說居家、出家菩薩戒德精進所積之行。」於是郁迦受教而聽。
佛告郁迦：「善哉善哉。長者！乃能發意廣問如來如此之義。長者！諦聽，善思念之，吾當為汝解說居家、出家菩薩戒德精進所積之行。」於是郁迦受教而聽。
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佛言：「長者！若有菩薩居家修道，當歸命佛、歸命法、歸命僧，以自歸之德求於無上正真之道。
佛言：「長者！若有菩薩居家修道，當歸命佛、歸命法、歸命僧，以自歸之德求於無上正真之道。
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「長者！居家菩薩云何歸命佛？我當具足佛三十二大人之相，諸所作為、善本功德積無央數，願常行精進為三十二大人之相。如是，名為歸命於佛。云何為歸命法？奉事法教、敬受於法、解法妙義、好法、樂法、歸法、志法、導御法、護持法、住於寂法、鼓法僧、住法行、在所行法、為法務、說法界法力、為法住、行法施、求法寶，我得無上正真之道最正覺時，當為諸天世間人民開度說法。是為歸命法。云何歸命於僧？居家菩薩若見須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若弟子、若凡人，皆當敬侍，瞻待如禮，卑順遜言，不為狐疑。宗奉供養承正行之眾，每心念言：『我得無上正真之道最正覺時，當為諸天、人民、一切成弟子眾當為說法，有恭敬意，不為輕慢。』是為歸命於僧。
「長者！居家菩薩云何歸命佛？我當具足佛三十二大人之相，諸所作為、善本功德積無央數，願常行精進為三十二大人之相。如是，名為歸命於佛。云何為歸命法？奉事法教、敬受於法、解法妙義、好法、樂法、歸法、志法、導御法、護持法、住於寂法、鼓法僧、住法行、在所行法、為法務、說法界法力、為法住、行法施、求法寶，我得無上正真之道最正覺時，當為諸天世間人民開度說法。是為歸命法。云何歸命於僧？居家菩薩若見須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若弟子、若凡人，皆當敬侍，瞻待如禮，卑順遜言，不為狐疑。宗奉供養承正行之眾，每心念言：『我得無上正真之道最正覺時，當為諸天、人民、一切成弟子眾當為說法，有恭敬意，不為輕慢。』是為歸命於僧。
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「復次，長者！居家菩薩有四事法行歸命佛。何等為四？一者、志習佛道，二者、以等心施，意無偏邪，三者、不斷大悲，四者、心不樂餘乘；是為四居家菩薩為歸命佛。
「復次，長者！居家菩薩有四事法行歸命佛。何等為四？一者、志習佛道，二者、以等心施，意無偏邪，三者、不斷大悲，四者、心不樂餘乘；是為四居家菩薩為歸命佛。
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「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命法。何等為四？一者、與正士法人相隨相習，稽首敬從，受其教勅；二者、一心聽法；三者、如所聞法為人講說；四者、以是所施功德願求無上正真之道；是為四居家菩薩為歸命法。
「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命法。何等為四？一者、與正士法人相隨相習，稽首敬從，受其教勅；二者、一心聽法；三者、如所聞法為人講說；四者、以是所施功德願求無上正真之道；是為四居家菩薩為歸命法。
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「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命僧。何等為四？一者、已過聲聞、緣覺之乘，意樂一切智；二者、其有以飯食布施者以法教喻；三者、以賢聖解脫導不退轉眾；四者、不以弟子之業功德解脫為解脫也；是為四居家菩薩為歸命僧。
「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命僧。何等為四？一者、已過聲聞、緣覺之乘，意樂一切智；二者、其有以飯食布施者以法教喻；三者、以賢聖解脫導不退轉眾；四者、不以弟子之業功德解脫為解脫也；是為四居家菩薩為歸命僧。
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「復次，長者！居家菩薩見如來，心念求佛，為歸命佛；聞說法，心念法，為歸命法；見如來賢聖之眾，意念佛道，為歸命僧。
「復次，長者！居家菩薩見如來，心念求佛，為歸命佛；聞說法，心念法，為歸命法；見如來賢聖之眾，意念佛道，為歸命僧。
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「復次，長者！居家菩薩欲具足願布施為歸命佛、用護法布施為歸命法、施已願求一切智為歸命僧。
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「復次，長者！居家菩薩為上士行，不為下士行。何謂上士？如法於財不以非法，以正法不邪，不務於邪、奉行直業、不嬈他人。布施說法，念於財物為非常想，多為善事，孝養父母。常好布施，以等稟與門室親屬、知識交友、人客下使，教以上法。所為如法，棄捐諸擔，及為一切却五陰擔，常志精進，令諸擔不起，令不學弟子緣覺之乘，開導誨授無厭足人。於身所安為念非常想，欲寧一切，若有利、無利，若譽、若謗，若有名、若無名，若苦、若樂。已過世間之所有法，心無憍慢，不著貧富、不著財利、名譽、苦樂。如世法行行於正法，審住正諦，護於道家，救助淨行，正住佛道，却諸瑕穢。常有等心，具足所願、亦令他人具足其願，不捨所行、令人亦爾，所作究竟，無有猶豫、常有反復。所建輒善，見貧窮者矜濟以財、恐懼者為無畏救、愁憂者慰除所患、羸劣者喻使忍辱、豪強者令無憍慢、貢高者令不自大。奉敬尊長，諮啟舊德，親近博智，請問方術以悟其疑，常為直見，心無諂偽。等哀一切，行無適莫，無有害心，不別種性，無所悕求，堅住一心，好尚精進。與賢聖會，思自修立；見非賢者，為設大哀。住於慈悲，復慈於法，等心見，無師、法自放恣者，如所聞法為解開導。聞已思義，於諸愛欲伎樂之樂為非常想、不惜身命念如朝露想、計財如幻泡想、眷屬為仇怨想、婦子男女為無黠地獄想、一切所受為苦想、舍宅產業常為遠離想、所求索為善本想、家室為種想、親屬知識為地獄傍想、晝夜無異為等想。身無要當行要、命無要當住要、財無要當令要。何謂身要？能勞來，於人恭敬承順，是為身要。若令善本不減、使功德常增，是為命要。於諸法無所受，不著財、能布施，是為財要。
「復次，長者！居家菩薩為上士行，不為下士行。何謂上士？如法於財不以非法，以正法不邪，不務於邪、奉行直業、不嬈他人。布施說法，念於財物為非常想，多為善事，孝養父母。常好布施，以等稟與門室親屬、知識交友、人客下使，教以上法。所為如法，棄捐諸擔，及為一切却五陰擔，常志精進，令諸擔不起，令不學弟子緣覺之乘，開導誨授無厭足人。於身所安為念非常想，欲寧一切，若有利、無利，若譽、若謗，若有名、若無名，若苦、若樂。已過世間之所有法，心無憍慢，不著貧富、不著財利、名譽、苦樂。如世法行行於正法，審住正諦，護於道家，救助淨行，正住佛道，却諸瑕穢。常有等心，具足所願、亦令他人具足其願，不捨所行、令人亦爾，所作究竟，無有猶豫、常有反復。所建輒善，見貧窮者矜濟以財、恐懼者為無畏救、愁憂者慰除所患、羸劣者喻使忍辱、豪強者令無憍慢、貢高者令不自大。奉敬尊長，諮啟舊德，親近博智，請問方術以悟其疑，常為直見，心無諂偽。等哀一切，行無適莫，無有害心，不別種性，無所悕求，堅住一心，好尚精進。與賢聖會，思自修立；見非賢者，為設大哀。住於慈悲，復慈於法，等心見，無師、法自放恣者，如所聞法為解開導。聞已思義，於諸愛欲伎樂之樂為非常想、不惜身命念如朝露想、計財如幻泡想、眷屬為仇怨想、婦子男女為無黠地獄想、一切所受為苦想、舍宅產業常為遠離想、所求索為善本想、家室為種想、親屬知識為地獄傍想、晝夜無異為等想。身無要當行要、命無要當住要、財無要當令要。何謂身要？能勞來，於人恭敬承順，是為身要。若令善本不減、使功德常增，是為命要。於諸法無所受，不著財、能布施，是為財要。
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「長者！居家菩薩以是比像而立家地，是為上士居家行也。不失如是無所著等正覺之戒則為至誠，所為如法，不轉不退於無上正真道。
「長者！居家菩薩以是比像而立家地，是為上士居家行也。不失如是無所著等正覺之戒則為至誠，所為如法，不轉不退於無上正真道。
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戒品第二
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「復次，長者！居家菩薩當受五戒：一者、不樂殺生。手不得持刀仗、瓦石有所擊害，不嬈他人，等心於一切，常有慈心行。二者、不樂犯不與取。自於財物知足，不貪他人財，遠離諛諂、無黠之事，自知止足，不著他有，草、葉、毛、米，不犯不與取。三者、不樂邪婬。自於妻室覺知止足，不犯外色、不當念婬，計習婬妷致為甚苦，當護於自。當作是觀：自於妻起想便察惡露，常懼欲塵，不當私心習著於欲，用是令人近地獄道。於身起想不為奇雅、意不為安，當令立願：『令我後不習婬欲，何況念欲與共合會？』四者、不樂妄語。所言至誠、所說審諦、所行如語，不兩舌、不增減、無失說，當行覺意，如所聞見說護於法，寧失身命終不妄語。五者、不飲酒、不樂酒、不甞酒。當安諦性，無卒暴、無愚、不定，心意當強、當安詳念，施諸所有調御無義者。若施與人酒，當作是念：『是為布施度無極時也，隨人所欲，不斷其僥。願令我所作所施酒，受者令智慧意志住施不亂。所以者何？菩薩為具足一切布施度無極。』」
「復次，長者！居家菩薩當受五戒：一者、不樂殺生。手不得持刀仗、瓦石有所擊害，不嬈他人，等心於一切，常有慈心行。二者、不樂犯不與取。自於財物知足，不貪他人財，遠離諛諂、無黠之事，自知止足，不著他有，草、葉、毛、米，不犯不與取。三者、不樂邪婬。自於妻室覺知止足，不犯外色、不當念婬，計習婬妷致為甚苦，當護於自。當作是觀：自於妻起想便察惡露，常懼欲塵，不當私心習著於欲，用是令人近地獄道。於身起想不為奇雅、意不為安，當令立願：『令我後不習婬欲，何況念欲與共合會？』四者、不樂妄語。所言至誠、所說審諦、所行如語，不兩舌、不增減、無失說，當行覺意，如所聞見說護於法，寧失身命終不妄語。五者、不飲酒、不樂酒、不甞酒。當安諦性，無卒暴、無愚、不定，心意當強、當安詳念，施諸所有調御無義者。若施與人酒，當作是念：『是為布施度無極時也，隨人所欲，不斷其僥。願令我所作所施酒，受者令智慧意志住施不亂。所以者何？菩薩為具足一切布施度無極。』」
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佛言：「長者！居家菩薩如是施與人酒，於法無有罪也。居家菩薩持是所戒功德願為無上正真之道，當善護是五戒，為上精進。若有鬪變，解令和合。不當剛強，語當吉祥，所言具足而不兩舌、所說如義不為非法、所語輒善不失慈心、所言如語而不可動。斷諸勤苦，無傷害意，以忍辱之力乘僧那涅之鎧，當為正見、遠離邪見，其所施與無所適莫。
佛言：「長者！居家菩薩如是施與人酒，於法無有罪也。居家菩薩持是所戒功德願為無上正真之道，當善護是五戒，為上精進。若有鬪變，解令和合。不當剛強，語當吉祥，所言具足而不兩舌、所說如義不為非法、所語輒善不失慈心、所言如語而不可動。斷諸勤苦，無傷害意，以忍辱之力乘僧那涅之鎧，當為正見、遠離邪見，其所施與無所適莫。
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醫品第三
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「復次，長者！居家菩薩所在郡國縣邑居止，當以法護於郡國縣邑。其無信者，教令有信；無恭敬者，教令恭敬；其無智者，教令有智；其不孝父母、不顧義理者，當教以法，忠孝尊老，奉行精進，志在修謹；其少智者，教令博聞；貧窮者，教以大施；無戒者，教令持戒；恚怒者，教令忍辱；懈怠者，教令精進；放恣者，令護一心；邪智者，令住正智；病瘦者，給與醫藥；無護者，為作護；無所歸者，為受其歸；無救者，為作救樂。解導人一切如事為作法護，假令一人墮惡道者，居家菩薩當為一反，若二、若三、至于百反，教住善法及復住異種種善德。居家菩薩當為一切建立大哀，堅住於一切智、被僧那之大鎧，當作念言：『我當度脫難解弊惡、難開寤人，然後乃取無上正真之道。我心如是，不為直信、無諛諂人、又無偽慢、戒法完具、有德之人被大僧那之鎧。我用是聞法不受行人故被僧那之鎧。願令我常精進，使諸癡冥見我歡喜。』菩薩所止處當審諦，無令妄橫。假令一人有橫墮惡道者，彼菩薩於如來、無所著、等正覺有大過矣。用是故，居家菩薩在家修道，常當被是僧那之鎧，願言：『我當令所在郡國人民無有墮惡道者。』譬如郡國縣邑有良醫，假使一人橫死，其醫於諸人有咎。菩薩亦如是，所在郡國縣邑居止，不念救護諸人，若令一人有墮惡道者，其菩薩於如來、無所著、等正覺為有咎也。
「復次，長者！居家菩薩所在郡國縣邑居止，當以法護於郡國縣邑。其無信者，教令有信；無恭敬者，教令恭敬；其無智者，教令有智；其不孝父母、不顧義理者，當教以法，忠孝尊老，奉行精進，志在修謹；其少智者，教令博聞；貧窮者，教以大施；無戒者，教令持戒；恚怒者，教令忍辱；懈怠者，教令精進；放恣者，令護一心；邪智者，令住正智；病瘦者，給與醫藥；無護者，為作護；無所歸者，為受其歸；無救者，為作救樂。解導人一切如事為作法護，假令一人墮惡道者，居家菩薩當為一反，若二、若三、至于百反，教住善法及復住異種種善德。居家菩薩當為一切建立大哀，堅住於一切智、被僧那之大鎧，當作念言：『我當度脫難解弊惡、難開寤人，然後乃取無上正真之道。我心如是，不為直信、無諛諂人、又無偽慢、戒法完具、有德之人被大僧那之鎧。我用是聞法不受行人故被僧那之鎧。願令我常精進，使諸癡冥見我歡喜。』菩薩所止處當審諦，無令妄橫。假令一人有橫墮惡道者，彼菩薩於如來、無所著、等正覺有大過矣。用是故，居家菩薩在家修道，常當被是僧那之鎧，願言：『我當令所在郡國人民無有墮惡道者。』譬如郡國縣邑有良醫，假使一人橫死，其醫於諸人有咎。菩薩亦如是，所在郡國縣邑居止，不念救護諸人，若令一人有墮惡道者，其菩薩於如來、無所著、等正覺為有咎也。
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穢居品第四
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「復次，長者！居家菩薩當別知在家污穢之事。當作是念：『何以故名為居家？斷諸善根本，是名居家；不護尊品、諸功德，是名居家；居諸不善塵垢、居諸不善之想、居諸不善之行，常與不調良，無寂、無法，令無一心，剛強惡人共會，是名居家；從是當為弊魔所得便，是名居家；居婬、怒、癡，居諸塵勞、勤苦之法、世俗雜事，常不得令善本具足，是名居家；住止此中，所不當為而輕作之，慢不恭敬父母、尊長、眾祐、沙門、梵志、道士，是名居家；樂於愛欲，不懷憂苦、愁泣、諸不可意，名居家；懷來牢獄、瞋諍、無和、變訟、罵詈，是名居家；不能積善、壞諸德本，所不當作者而妄為之，諸佛正士弟子所不歎也，是名居家；用住此中令人墮惡道，用住此中令人歸婬、怒、癡之恐懼，是名居家；不得護戒品、為捨定品、不得行慧品、不懷來解品、不起度知見品，是名居家；住此中者，著父母、兄弟、妻子、親里、知識、交友、眷屬、朋黨恩愛之憂，不知厭足，如眾流歸海，是故名居家。從是污染貪餮起思想無志，居家多有貪想、諸惡愁憂無有絕極、居家恩愛會如美食雜毒、居家從本苦怨像如知識、居家多妨廢賢聖之正教、居家常有鬪訟。用眾事因緣故，居家多貪求豪慕貴、常為善惡事。居家為無常、不可久，為敗壞法；居家為勤苦，常有所求、貪諸所有；居家為常有惡心，現刀仗如怨家；居家為無我所受，故令展轉；居家為不淨潔，自現清白；居家如畫綵色，為但現好，疾就磨滅；居家如幻所化，無有我而好往來聚會；居家譬如須曼華，適起隨壞，多所求故；居家為如朝露，日出則墮，但有死憂；居家為如父母，樂少憂多；居家為如羅網，常憂色、聲、香、味、細滑法；居家如鐵觜鳥，但憂不善之想；居家為如毒蛇，憂說諸事；居家如火燒身，用意亂故；居家常畏怨敵，謂五賊、冤家、惡子故；居家為少安隱、不得度脫，用無等故。』如是，長者！居家菩薩當別知在家為穢。
「復次，長者！居家菩薩當別知在家污穢之事。當作是念：『何以故名為居家？斷諸善根本，是名居家；不護尊品、諸功德，是名居家；居諸不善塵垢、居諸不善之想、居諸不善之行，常與不調良，無寂、無法，令無一心，剛強惡人共會，是名居家；從是當為弊魔所得便，是名居家；居婬、怒、癡，居諸塵勞、勤苦之法、世俗雜事，常不得令善本具足，是名居家；住止此中，所不當為而輕作之，慢不恭敬父母、尊長、眾祐、沙門、梵志、道士，是名居家；樂於愛欲，不懷憂苦、愁泣、諸不可意，名居家；懷來牢獄、瞋諍、無和、變訟、罵詈，是名居家；不能積善、壞諸德本，所不當作者而妄為之，諸佛正士弟子所不歎也，是名居家；用住此中令人墮惡道，用住此中令人歸婬、怒、癡之恐懼，是名居家；不得護戒品、為捨定品、不得行慧品、不懷來解品、不起度知見品，是名居家；住此中者，著父母、兄弟、妻子、親里、知識、交友、眷屬、朋黨恩愛之憂，不知厭足，如眾流歸海，是故名居家。從是污染貪餮起思想無志，居家多有貪想、諸惡愁憂無有絕極、居家恩愛會如美食雜毒、居家從本苦怨像如知識、居家多妨廢賢聖之正教、居家常有鬪訟。用眾事因緣故，居家多貪求豪慕貴、常為善惡事。居家為無常、不可久，為敗壞法；居家為勤苦，常有所求、貪諸所有；居家為常有惡心，現刀仗如怨家；居家為無我所受，故令展轉；居家為不淨潔，自現清白；居家如畫綵色，為但現好，疾就磨滅；居家如幻所化，無有我而好往來聚會；居家譬如須曼華，適起隨壞，多所求故；居家為如朝露，日出則墮，但有死憂；居家為如父母，樂少憂多；居家為如羅網，常憂色、聲、香、味、細滑法；居家如鐵觜鳥，但憂不善之想；居家為如毒蛇，憂說諸事；居家如火燒身，用意亂故；居家常畏怨敵，謂五賊、冤家、惡子故；居家為少安隱、不得度脫，用無等故。』如是，長者！居家菩薩當別知在家為穢。
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施品第五
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「復次，長者！居家菩薩當布施、持戒、忍辱、精進，多為諸善。當作是念言：『所施者為是我所，在家者為非我所；施與者為要，在家者為無要；施與者為後世安，在家者為後世苦；施與者為無畏備，在家者為憂守備；施與者無復護，在家者為警護；施與者為愛欲盡，在家者為愛欲增；施與者為無所受，在家者為有所受；施與者無復恐懼，在家者為有恐懼；施與者為成佛道，在家者為益魔官屬；施與者為無盡，在家者為非常；施與者為守樂，在家者為守苦；施與者為斷欲塵，在家者為增欲塵；施與者為大富，在家者為大貧；施與者為上士行，在家者為下士行；意無所念、無所受，施與者諸佛所稱譽，在家者為強項人所嗟歎。』如是，長者！居家菩薩所施與如此為要行。
「復次，長者！居家菩薩當布施、持戒、忍辱、精進，多為諸善。當作是念言：『所施者為是我所，在家者為非我所；施與者為要，在家者為無要；施與者為後世安，在家者為後世苦；施與者為無畏備，在家者為憂守備；施與者無復護，在家者為警護；施與者為愛欲盡，在家者為愛欲增；施與者為無所受，在家者為有所受；施與者無復恐懼，在家者為有恐懼；施與者為成佛道，在家者為益魔官屬；施與者為無盡，在家者為非常；施與者為守樂，在家者為守苦；施與者為斷欲塵，在家者為增欲塵；施與者為大富，在家者為大貧；施與者為上士行，在家者為下士行；意無所念、無所受，施與者諸佛所稱譽，在家者為強項人所嗟歎。』如是，長者！居家菩薩所施與如此為要行。
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「若見乞者當起三念。何等為三？一者、以善知識想待，二者、令得佛道想，三者、令後世大富想，是為三。復有三念。何等為三？一者、除慳貪、嫉妬想，二者、所有念布施想，三者、不捨一切智想，是為三。復有三念。何等為三？一者、所作安詳為如來想，二者、降伏魔想，三者、不望報想，是為三。復有三念：一者、見貧乞窮匱者為開道化授想；二者、行四恩，不捨恩想；三者、終始無有邊幅，受生死想；是為三。復有三念：一者、離婬妷想，二者、離瞋恚想，三者、無愚癡想，是為三念。所以者何？長者！居家菩薩見乞匂者，婬、怒、癡即為薄。云何為薄？慈心布施，無所愛惜，婬即為薄；若於乞人無恚恨意，瞋怒即為薄；若布施願為一切智，愚癡即為薄。
「若見乞者當起三念。何等為三？一者、以善知識想待，二者、令得佛道想，三者、令後世大富想，是為三。復有三念。何等為三？一者、除慳貪、嫉妬想，二者、所有念布施想，三者、不捨一切智想，是為三。復有三念。何等為三？一者、所作安詳為如來想，二者、降伏魔想，三者、不望報想，是為三。復有三念：一者、見貧乞窮匱者為開道化授想；二者、行四恩，不捨恩想；三者、終始無有邊幅，受生死想；是為三。復有三念：一者、離婬妷想，二者、離瞋恚想，三者、無愚癡想，是為三念。所以者何？長者！居家菩薩見乞匂者，婬、怒、癡即為薄。云何為薄？慈心布施，無所愛惜，婬即為薄；若於乞人無恚恨意，瞋怒即為薄；若布施願為一切智，愚癡即為薄。
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「復次，長者！居家菩薩見乞匂者六度無極即為具足。云何具足？若布施與人，不念受者、有所取，是為布施度無極；心不憂佛道，是為持戒度無極；見乞匂者不恚怒、無害意，是為忍辱度無極；心不念：『若施人食，然自飢乏。』強割情與不違施心，是為精進度無極；若施乞者每無厭足，歡喜不悔，心意喜悅，是為一心度無極；施於一切法，無所著、亦不想報，是為智慧度無極。
「復次，長者！居家菩薩見乞匂者六度無極即為具足。云何具足？若布施與人，不念受者、有所取，是為布施度無極；心不憂佛道，是為持戒度無極；見乞匂者不恚怒、無害意，是為忍辱度無極；心不念：『若施人食，然自飢乏。』強割情與不違施心，是為精進度無極；若施乞者每無厭足，歡喜不悔，心意喜悅，是為一心度無極；施於一切法，無所著、亦不想報，是為智慧度無極。
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「復次，長者！居家菩薩當遠離世八法，不慕世之財利及妻子、舍宅、奴婢、珍寶、諸利，意無所著，亦無歡喜、亦無愁憂，一切所有無所貪慕。當行法念，當作是觀：『父母、妻子、舍宅、奴婢、下使，從是欲者令我起苦樂因緣想，此非我類不為用，願常精進。用是等故，令益諸惡事，今現在世共會快樂之等，後世則為苦黨。我當疾求其輩類——謂布施、持戒、智慧、精進——無有放逸，懷來佛道，具足善本。此為是我之等類也，我所求索但求是願耳，寧失身命，不為妻子男女犯眾惡也。』
「復次，長者！居家菩薩當遠離世八法，不慕世之財利及妻子、舍宅、奴婢、珍寶、諸利，意無所著，亦無歡喜、亦無愁憂，一切所有無所貪慕。當行法念，當作是觀：『父母、妻子、舍宅、奴婢、下使，從是欲者令我起苦樂因緣想，此非我類不為用，願常精進。用是等故，令益諸惡事，今現在世共會快樂之等，後世則為苦黨。我當疾求其輩類——謂布施、持戒、智慧、精進——無有放逸，懷來佛道，具足善本。此為是我之等類也，我所求索但求是願耳，寧失身命，不為妻子男女犯眾惡也。』
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「長者！居家菩薩在家修道，見婦當有三念。何等為三？一者、非常想，二者、無所有想，三者、無所受想，是為三。復有三念。何等為三？一者、今諸歡樂之友非後世友；二者、常精進，奉行出入守意，是為等友；三者、此為安隱等，不為苦輩；是為三。復有三念。何等為三？一者、不淨潔想，二者、瑕穢想，三者、臭惡想，是為三。復有三。何等為三？一者、羅剎想，二者、反足却行安鬼神想，三者、但有色想，是為三。復有三。何等為三？一者、難飽足想，二者、墮落想，三者、無反復、無止足想，是為三。復有三。何等為三？一者、惡知識想，二者、貪著想，三者、妨廢梵行、清淨想，是為三。復有三。何等為三？一者、墮人於地獄想，二者、墮人畜生想，三者、令生餓鬼想，是為三。復有三。何等為三？一者、恐懼想，二者、有有想，三者、受取想，是為三。復有三。何等為三？一者、無我想，二者、無受想，三者、遠離亂想，是為三。
「長者！居家菩薩在家修道，見婦當有三念。何等為三？一者、非常想，二者、無所有想，三者、無所受想，是為三。復有三念。何等為三？一者、今諸歡樂之友非後世友；二者、常精進，奉行出入守意，是為等友；三者、此為安隱等，不為苦輩；是為三。復有三念。何等為三？一者、不淨潔想，二者、瑕穢想，三者、臭惡想，是為三。復有三。何等為三？一者、羅剎想，二者、反足却行安鬼神想，三者、但有色想，是為三。復有三。何等為三？一者、難飽足想，二者、墮落想，三者、無反復、無止足想，是為三。復有三。何等為三？一者、惡知識想，二者、貪著想，三者、妨廢梵行、清淨想，是為三。復有三。何等為三？一者、墮人於地獄想，二者、墮人畜生想，三者、令生餓鬼想，是為三。復有三。何等為三？一者、恐懼想，二者、有有想，三者、受取想，是為三。復有三。何等為三？一者、無我想，二者、無受想，三者、遠離亂想，是為三。
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「復次，長者！居家菩薩所念當作是想，觀其妻婦不當貪愛，於子若有重愛之心不重餘人。當以三事自呵諫其意。何等為三？一者、佛道為等意，無偏邪意；二者、佛道等行，無偏邪行；三者、佛道以一法行，無若干行。當以是三事自諫意。若見於子，計如仇怨，不為善知識。所以者何？用是故，令我離於佛種善知識益。當以好心念於如來，持諸所有愛子事用，起慈哀於一切人，以自愛身之德用哀愛一切。當作是念言：『一切是我子，我亦為一切作子。於是無有家室親里，往來周旋所生處反更為怨家。願令我所行所作無有善知識、亦無惡知識。所以者何？若有善知識，增益愛欲之想；若有惡知識，一切無復愛欲。我常欲自調其心令無所著，常行一切法，入一切行。作邪行者墮邪事、為正行者得正事。以是故，願我莫有邪行，於一切作等心行，我所學願願入一切智。』
「復次，長者！居家菩薩所念當作是想，觀其妻婦不當貪愛，於子若有重愛之心不重餘人。當以三事自呵諫其意。何等為三？一者、佛道為等意，無偏邪意；二者、佛道等行，無偏邪行；三者、佛道以一法行，無若干行。當以是三事自諫意。若見於子，計如仇怨，不為善知識。所以者何？用是故，令我離於佛種善知識益。當以好心念於如來，持諸所有愛子事用，起慈哀於一切人，以自愛身之德用哀愛一切。當作是念言：『一切是我子，我亦為一切作子。於是無有家室親里，往來周旋所生處反更為怨家。願令我所行所作無有善知識、亦無惡知識。所以者何？若有善知識，增益愛欲之想；若有惡知識，一切無復愛欲。我常欲自調其心令無所著，常行一切法，入一切行。作邪行者墮邪事、為正行者得正事。以是故，願我莫有邪行，於一切作等心行，我所學願願入一切智。』
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「如是，長者！居家菩薩不著諸所有，亦無所受、亦無所貪，亦不染愛欲、亦不起、亦不令無所起。居家菩薩若見乞匂者來，所施乞者當云何？心當作是念言：『我持是物布施，會當得律行、除婬妷、生死憂、入正；我所持物布施，死時為善死；我用諸所布施故，臨壽終時歡喜，無悔恨心。』若復心念不能作惠施，見乞者當起四念。何等四？一者、意為羸劣其功德少；二者、是我之罪，於是大乘心不得自在興立布施；三者、適發意行所見用任我故，當忍辱施與於人；四者、願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者。
「如是，長者！居家菩薩不著諸所有，亦無所受、亦無所貪，亦不染愛欲、亦不起、亦不令無所起。居家菩薩若見乞匂者來，所施乞者當云何？心當作是念言：『我持是物布施，會當得律行、除婬妷、生死憂、入正；我所持物布施，死時為善死；我用諸所布施故，臨壽終時歡喜，無悔恨心。』若復心念不能作惠施，見乞者當起四念。何等四？一者、意為羸劣其功德少；二者、是我之罪，於是大乘心不得自在興立布施；三者、適發意行所見用任我故，當忍辱施與於人；四者、願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者。
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「長者！居家菩薩若離世尊教——無有佛起、亦無有說法者、亦不見賢聖僧——便當遍念十方一切佛。是諸佛本行菩薩道時皆行精進，然後得佛，具足一切佛法。念是一切佛已，當勸助如是，晝夜各三。淨其身、口、意已，行等慈，念諸善本，遠諸所有，當有慚愧，以諸功德本自莊飾。其心清淨令人歡喜，信意樂於佛道無有亂，所作安諦恭敬，斷諸貢高、憍慢。當諷誦三品法經，棄一切諸惡行、悔過，以八十事一心勸助諸福，具足相好。當轉諸佛法輪、勸助諸佛轉法輪，以無量行自受其國，壽不可計。
「長者！居家菩薩若離世尊教——無有佛起、亦無有說法者、亦不見賢聖僧——便當遍念十方一切佛。是諸佛本行菩薩道時皆行精進，然後得佛，具足一切佛法。念是一切佛已，當勸助如是，晝夜各三。淨其身、口、意已，行等慈，念諸善本，遠諸所有，當有慚愧，以諸功德本自莊飾。其心清淨令人歡喜，信意樂於佛道無有亂，所作安諦恭敬，斷諸貢高、憍慢。當諷誦三品法經，棄一切諸惡行、悔過，以八十事一心勸助諸福，具足相好。當轉諸佛法輪、勸助諸佛轉法輪，以無量行自受其國，壽不可計。
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「長者！居家菩薩當行八關齋。持是齋戒功德，梵行清淨沙門，行菩薩善本。與諸戒具道沙門、梵志相隨，恭敬奉事，不得見惡，索其長短。若見犯戒比丘，當敬事袈裟：『此為是世尊、如來、無所著、等正覺袈裟，戒、三昧、智慧、解脫、見慧當為袈裟。』作禮其袈裟已，離一切淫塵，是為諸賢聖神通之法。念是以後，益恭敬此比丘，當於是比丘起大哀：『是惡行，犯是戒行非善戒。是佛法寂定、調柔，有智入如來法門作沙門，不寂定、無調柔非賢者行，為常勤苦。』如來言：『無戒、不學者，不當輕易。』所以者何？非是其人過也，是淫塵之咎，用愛欲見不善本態。佛法有哀護，若能覺了是淫塵念空，便可得第一道意，可得作平等忍。所以者何？智慧能壞愛欲。
「長者！居家菩薩當行八關齋。持是齋戒功德，梵行清淨沙門，行菩薩善本。與諸戒具道沙門、梵志相隨，恭敬奉事，不得見惡，索其長短。若見犯戒比丘，當敬事袈裟：『此為是世尊、如來、無所著、等正覺袈裟，戒、三昧、智慧、解脫、見慧當為袈裟。』作禮其袈裟已，離一切淫塵，是為諸賢聖神通之法。念是以後，益恭敬此比丘，當於是比丘起大哀：『是惡行，犯是戒行非善戒。是佛法寂定、調柔，有智入如來法門作沙門，不寂定、無調柔非賢者行，為常勤苦。』如來言：『無戒、不學者，不當輕易。』所以者何？非是其人過也，是淫塵之咎，用愛欲見不善本態。佛法有哀護，若能覺了是淫塵念空，便可得第一道意，可得作平等忍。所以者何？智慧能壞愛欲。
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「世尊言：『人不可輕妄，平相不可限。』所以者何？欲平相人則為平相如來，如來所知非我所究，如是，於彼不當作惡心，取其長短也。
「世尊言：『人不可輕妄，平相不可限。』所以者何？欲平相人則為平相如來，如來所知非我所究，如是，於彼不當作惡心，取其長短也。
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禮塔品第六
禮塔品第六
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「復次，長者！居家菩薩入佛寺精舍，當住門外至心作禮，然後當入精舍。當作是念言：『是為空寺，無境界、無有想、有願，為慈悲喜護居寺、為得平等所居。』自念言：『我何時當得如是居寺出塵垢之居？』在是居得十五日會說戒，當新當念起沙門意。無有菩薩在居家得最正覺者，皆出家入山、閑居巖處得佛道。所以者何？居家為垢居，出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛。我當一日為祠祀、布施一切所有，起意出家學道爾已，乃令我意歡喜耳。所以者何？無信人、無反復人，盜賊、屠魁、羅邪、吏民亦布施，薄不足言。我以戒、智慧為上，慈心見、恭敬、不惜身命，用一切故，我亦當奉行如來戒，令究竟得無上正真道最正覺。為一切作佛事、作如來，未般泥洹者令般泥洹。便當入精舍觀諸比丘僧行：何所比丘為多智者？誰為解法者？誰為持律者？誰為住法者？誰為持菩薩品者？誰為閑居行者？誰為分衛者？誰為服五衲衣者？誰為知止足者？誰為獨行者？誰為坐禪者？誰為大乘者？誰為精進者？誰為典寺者？觀一切比丘僧行已，皆當以等給足施與，不當有異心行，何況近聚落行者——近聚落者亦當問訊，當往至於聚落？
「復次，長者！居家菩薩入佛寺精舍，當住門外至心作禮，然後當入精舍。當作是念言：『是為空寺，無境界、無有想、有願，為慈悲喜護居寺、為得平等所居。』自念言：『我何時當得如是居寺出塵垢之居？』在是居得十五日會說戒，當新當念起沙門意。無有菩薩在居家得最正覺者，皆出家入山、閑居巖處得佛道。所以者何？居家為垢居，出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛。我當一日為祠祀、布施一切所有，起意出家學道爾已，乃令我意歡喜耳。所以者何？無信人、無反復人，盜賊、屠魁、羅邪、吏民亦布施，薄不足言。我以戒、智慧為上，慈心見、恭敬、不惜身命，用一切故，我亦當奉行如來戒，令究竟得無上正真道最正覺。為一切作佛事、作如來，未般泥洹者令般泥洹。便當入精舍觀諸比丘僧行：何所比丘為多智者？誰為解法者？誰為持律者？誰為住法者？誰為持菩薩品者？誰為閑居行者？誰為分衛者？誰為服五衲衣者？誰為知止足者？誰為獨行者？誰為坐禪者？誰為大乘者？誰為精進者？誰為典寺者？觀一切比丘僧行已，皆當以等給足施與，不當有異心行，何況近聚落行者——近聚落者亦當問訊，當往至於聚落？
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「若有比丘無衣鉢者，若病瘦無醫藥者，當給足當等心與，莫使有怨望意。所以者何？於世間皆有求安隱事，益當護凡夫之意甚於阿羅漢。所以者何？凡夫事有怨望，阿羅漢無怨望故也。與多智比丘共相隨，聞其所說當受學之；與解經者相隨，聞其所解當受學之；與持律家相隨者，解知罪垢當受學之；與持菩薩品家相隨者，當受學六度無極、善權方便行；與閑居行相隨者，當受學知一心之行。
「若有比丘無衣鉢者，若病瘦無醫藥者，當給足當等心與，莫使有怨望意。所以者何？於世間皆有求安隱事，益當護凡夫之意甚於阿羅漢。所以者何？凡夫事有怨望，阿羅漢無怨望故也。與多智比丘共相隨，聞其所說當受學之；與解經者相隨，聞其所解當受學之；與持律家相隨者，解知罪垢當受學之；與持菩薩品家相隨者，當受學六度無極、善權方便行；與閑居行相隨者，當受學知一心之行。
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「若比丘有短乏者，當給與衣服、鉢器、床臥具、病瘦醫藥，於佛道中當遍等心用濟。所以者何？便可以布施所惠故，勸助令起大道意，為沙門行善當如是。若沙門鬪諍即當和解，若以法諍，便當不惜身命為作法護。若比丘病困，便當以身肉施與令差，其心不恨，一切德本以佛心為本。」
「若比丘有短乏者，當給與衣服、鉢器、床臥具、病瘦醫藥，於佛道中當遍等心用濟。所以者何？便可以布施所惠故，勸助令起大道意，為沙門行善當如是。若沙門鬪諍即當和解，若以法諍，便當不惜身命為作法護。若比丘病困，便當以身肉施與令差，其心不恨，一切德本以佛心為本。」
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佛語長者：「居家菩薩以是比、以是行、以是瑞應，當在家修道。」
佛語長者：「居家菩薩以是比、以是行、以是瑞應，當在家修道。」
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爾時，郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言：「甚難及，天中天！如來善說居家之穢為諸魔行，出家之德名譽闡聞。唯，世尊！我等亦眼見居家多有瑕垢，出家功德其行難量。我等願從世尊受法，欲除鬚髮得為比丘，敬受大戒。」
爾時，郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言：「甚難及，天中天！如來善說居家之穢為諸魔行，出家之德名譽闡聞。唯，世尊！我等亦眼見居家多有瑕垢，出家功德其行難量。我等願從世尊受法，欲除鬚髮得為比丘，敬受大戒。」
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佛告諸長者：「出家甚難，常當專一守護禁法，令無點缺。」
佛告諸長者：「出家甚難，常當專一守護禁法，令無點缺。」
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此諸長者白佛言：「世尊！出家有何為難？願如來加哀，聽我等下鬚髮、受其戒勅，我等能受奉慎教令。」
此諸長者白佛言：「世尊！出家有何為難？願如來加哀，聽我等下鬚髮、受其戒勅，我等能受奉慎教令。」
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佛即聽受，令下鬚髮。於是，佛告彌勒菩薩、諸行清淨菩薩：「持諸長者用付汝等下其鬚髮，是長者等則為上士。」
佛即聽受，令下鬚髮。於是，佛告彌勒菩薩、諸行清淨菩薩：「持諸長者用付汝等下其鬚髮，是長者等則為上士。」
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彌勒菩薩應時為千二百長者剃除去鬚髮，諸行清淨菩薩為千二百長者除去鬚髮。
彌勒菩薩應時為千二百長者剃除去鬚髮，諸行清淨菩薩為千二百長者除去鬚髮。
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佛說是居家菩薩戒德寂法品時，千二百人具足發無上正真道意，二千五百菩薩得音響忍，四千天及人得柔順法忍。
佛說是居家菩薩戒德寂法品時，千二百人具足發無上正真道意，二千五百菩薩得音響忍，四千天及人得柔順法忍。
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止足品第七
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是時，郁迦長者白佛言：「如來、無所著、等正覺以說居家地之善惡，於大乘所當行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行，持戒、精進、智慧、止足之德。天中天！出家菩薩云何下鬚髮奉行法律？何謂為出家——其心無有異、其行不移易、亦不求迎逆禮叉手？」
是時，郁迦長者白佛言：「如來、無所著、等正覺以說居家地之善惡，於大乘所當行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行，持戒、精進、智慧、止足之德。天中天！出家菩薩云何下鬚髮奉行法律？何謂為出家——其心無有異、其行不移易、亦不求迎逆禮叉手？」
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佛言：「善哉善哉。長者！乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行。」
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佛言：「長者！諦聽，善思念之。」
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「唯然，世尊！」郁迦長者受教而聽。
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佛言：「出家菩薩當作是念：『我何以故出家下鬚髮？』當更念言：『我用欲具足佛法故出家下鬚髮，常念精進，於智慧無所著。』如火在頭，憂救然熾，出家已，便當行入住於賢聖。如是，知止足，知止足為名聞；於是，分衛知止足，分衛知止足為名聞；於是，於床臥知止足，於床臥知止足為名聞；於是，於病瘦、醫藥、衣服知止足，於病瘦、醫藥、衣服知止足為名聞。長者！是謂賢聖之行，立是中致諸佛法，所謂為賢聖行也。」
佛言：「出家菩薩當作是念：『我何以故出家下鬚髮？』當更念言：『我用欲具足佛法故出家下鬚髮，常念精進，於智慧無所著。』如火在頭，憂救然熾，出家已，便當行入住於賢聖。如是，知止足，知止足為名聞；於是，分衛知止足，分衛知止足為名聞；於是，於床臥知止足，於床臥知止足為名聞；於是，於病瘦、醫藥、衣服知止足，於病瘦、醫藥、衣服知止足為名聞。長者！是謂賢聖之行，立是中致諸佛法，所謂為賢聖行也。」
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佛告長者：「出家菩薩有十事行，著身衣被為知止足。何等為十？一者、身著衣被常慚愧；二者、身著袈裟，護諸愛欲，無所著故；三者、為沙門之服，令無所見、令無所念；四者、具袈裟之福為祐諸天世人；五者、所以著袈裟，心不以好樂欲、不習欲故；六者、以善權意滅諸婬塵；七者、知止足為善本，故受是衣；八者、棄捐諸惡，為善因緣；九者、於賢聖道不轉、於一心精進；十者、願令我一心著袈裟究竟。長者！是為十事出家菩薩著袈裟為止足之行。
佛告長者：「出家菩薩有十事行，著身衣被為知止足。何等為十？一者、身著衣被常慚愧；二者、身著袈裟，護諸愛欲，無所著故；三者、為沙門之服，令無所見、令無所念；四者、具袈裟之福為祐諸天世人；五者、所以著袈裟，心不以好樂欲、不習欲故；六者、以善權意滅諸婬塵；七者、知止足為善本，故受是衣；八者、棄捐諸惡，為善因緣；九者、於賢聖道不轉、於一心精進；十者、願令我一心著袈裟究竟。長者！是為十事出家菩薩著袈裟為止足之行。
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「復有十事，當盡形壽行分衛。何等為十事？一者、自有智德，不待須人；二者、若有人與我分衛，先當立於三乘，然後受其分衛；三者、若人不與我分衛，吾於彼當起大哀；四者、若人布施與於我，當精進食、當有所成；五者、不失如來教；六者、發意頃使一心知止足；七者、習行令無憍慢；八者、從是功德致得無見頂上者；九者、人見我亦當效我所學；十者、一切男女、小大布施與我，我當等心於一切，專志致得一切智。長者！是為十事行，出家菩薩不捨分衛。若有知識，當令歡喜無有悔恨，所至到處適無所慕，何況著吾我？亦無諛諂，在所飲處於身有所益，亦能人所願具足。」
「復有十事，當盡形壽行分衛。何等為十事？一者、自有智德，不待須人；二者、若有人與我分衛，先當立於三乘，然後受其分衛；三者、若人不與我分衛，吾於彼當起大哀；四者、若人布施與於我，當精進食、當有所成；五者、不失如來教；六者、發意頃使一心知止足；七者、習行令無憍慢；八者、從是功德致得無見頂上者；九者、人見我亦當效我所學；十者、一切男女、小大布施與我，我當等心於一切，專志致得一切智。長者！是為十事行，出家菩薩不捨分衛。若有知識，當令歡喜無有悔恨，所至到處適無所慕，何況著吾我？亦無諛諂，在所飲處於身有所益，亦能人所願具足。」
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佛言：「長者！我聽使分衛菩薩在草褥樹下、若在塚間，護戒有十事念。何等為十？一者、已斷諸我所有行；二者、無我、無所受；三者、在閑居開戶置床坐；四者、遠離愛欲、諸著；五者、少求，無所著，念諸德本；六者、不惜身命，但樂空閑；七者、棄遠諸會；八者、所作罪皆消滅；九者、一心三昧，無瑕穢；十者、念空，出入守意。長者！是為十事出家菩薩在樹下草褥坐。假使詣法會，若師和上及問訊病者到精舍，適自身行，身心當俱往。若行受學諷誦經者，當解諸慧，於精舍房處於閑居思惟。所以者何？在閑居者當精進求法，一切所有非我想、一切法為他人想。」
佛言：「長者！我聽使分衛菩薩在草褥樹下、若在塚間，護戒有十事念。何等為十？一者、已斷諸我所有行；二者、無我、無所受；三者、在閑居開戶置床坐；四者、遠離愛欲、諸著；五者、少求，無所著，念諸德本；六者、不惜身命，但樂空閑；七者、棄遠諸會；八者、所作罪皆消滅；九者、一心三昧，無瑕穢；十者、念空，出入守意。長者！是為十事出家菩薩在樹下草褥坐。假使詣法會，若師和上及問訊病者到精舍，適自身行，身心當俱往。若行受學諷誦經者，當解諸慧，於精舍房處於閑居思惟。所以者何？在閑居者當精進求法，一切所有非我想、一切法為他人想。」
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佛言：「出家菩薩習行醫藥有十事。何等為十？一者、我當得如來、世尊之智；二者、不從他人取足；三者、不復習瑕穢不淨想；四者、我當住清淨；五者、不復念諸欲味，棄諸著；六者、我當於凡夫有差特；七者、諸善味當自然現我前；八者、以醫藥斷諸塵勞；九者、斷自諸見著；十者、疾斷諸病瘦得安隱。長者！是為十事行，出家菩薩盡形壽當習醫藥。
佛言：「出家菩薩習行醫藥有十事。何等為十？一者、我當得如來、世尊之智；二者、不從他人取足；三者、不復習瑕穢不淨想；四者、我當住清淨；五者、不復念諸欲味，棄諸著；六者、我當於凡夫有差特；七者、諸善味當自然現我前；八者、以醫藥斷諸塵勞；九者、斷自諸見著；十者、疾斷諸病瘦得安隱。長者！是為十事行，出家菩薩盡形壽當習醫藥。
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閑居品第八
閑居品第八
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「復次，長者！出家菩薩在閑居行，當作是念言：『我何故來在閑居？』當復更念言：『不但在閑居為沙門也。所以者何？彼閑居大有不調定、不成就、無法則、無義理者，謂麞、鹿、飛鳥之眾，蠱狐、獼猴、野人、摩睺勒、射獵賊，此不名為沙門。我所用來在閑居，當具足此願，謂沙門之義。』長者！何等為出家菩薩沙門義乎？謂意不亂，得諸總持、諸解、諸慧、具足所聞。於是得高明，習於大慈、不捨大哀，得五神通、六度無極。其心自在，不捨一切智，所說輒以善權之智。以法施一切，開道人民，不違四恩之行，念於六念。聞已即習，精進一心，奉法正解，一心得道慧，不離寂定之處，護於正法及因緣罪福。以直見斷一切念、無念；以直念而願說法；常行直言，斷諸罪、具足福行；以直治斷諸所有著止；以直業至於佛道；行直方便，於諸法無意著止；以直意得一切智、行直定。於空無恐怖，行無想，於我無願、無所起為。至誠擁護於經義，不離法義、亦無有人。長者！是為菩薩出家沙門義也。彼出家菩薩不習眾事，當作是念言：『我當為一切人習德本，不獨一人習善本。』」
「復次，長者！出家菩薩在閑居行，當作是念言：『我何故來在閑居？』當復更念言：『不但在閑居為沙門也。所以者何？彼閑居大有不調定、不成就、無法則、無義理者，謂麞、鹿、飛鳥之眾，蠱狐、獼猴、野人、摩睺勒、射獵賊，此不名為沙門。我所用來在閑居，當具足此願，謂沙門之義。』長者！何等為出家菩薩沙門義乎？謂意不亂，得諸總持、諸解、諸慧、具足所聞。於是得高明，習於大慈、不捨大哀，得五神通、六度無極。其心自在，不捨一切智，所說輒以善權之智。以法施一切，開道人民，不違四恩之行，念於六念。聞已即習，精進一心，奉法正解，一心得道慧，不離寂定之處，護於正法及因緣罪福。以直見斷一切念、無念；以直念而願說法；常行直言，斷諸罪、具足福行；以直治斷諸所有著止；以直業至於佛道；行直方便，於諸法無意著止；以直意得一切智、行直定。於空無恐怖，行無想，於我無願、無所起為。至誠擁護於經義，不離法義、亦無有人。長者！是為菩薩出家沙門義也。彼出家菩薩不習眾事，當作是念言：『我當為一切人習德本，不獨一人習善本。』」
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佛言：「長者！出家菩薩當習四事如來所知。何等為四？一者、習法會，二者、習為他人說，三者、習供養奉事如來，四者、習不斷佛乘意，是為四習常解脫諸多習。
佛言：「長者！出家菩薩當習四事如來所知。何等為四？一者、習法會，二者、習為他人說，三者、習供養奉事如來，四者、習不斷佛乘意，是為四習常解脫諸多習。
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「若在閑居，當作念言：『我何以故來在閑居？』當復更念言：『我用恐懼故來至於此。何等恐懼？畏聚會習婬、怒、癡；畏貢高、怒慢、害意於人；畏於貪嫉；畏於色、聲、香、味、細滑之念；畏於身魔、欲魔、罪魔、天魔；畏於非常為常想、畏於苦為樂想、畏無實為實想、畏無我有我想；畏有吾我；畏於狐疑、不正思想、猶豫、婬妷；畏惡知識；畏於愛欲、無黠；畏心意識不調良；畏諸蓋覆蔽諸求；畏自見身；畏財利、諸色；畏求處見；畏念、無念、他念；畏不見言見、不聞言聞、無意無識所言；畏沙門垢；畏種種行；畏於欲界、色界、無色界；畏於地獄、畜生、餓鬼；畏所生八難；畏所生五道；畏於卒念諸不善法。我所以來至此、不可以在家，於諸會憒鬧中一心為念空，以是恐懼解脫怖畏。諸過去菩薩皆因恐畏解脫，蒙閑居力得脫於恐懼、得佛道無畏；當來、現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏，蒙閑居力得佛道無畏；我以恐懼越一切畏，住閑居。一切諸恐用受我故，住於吾、著於我，污染於身愛，著我起於我，有我想、有吾見，謂有身、念於我，用護我身來至閑居。欲斷我受用、護吾無因緣，當令我在閑居得等義無畏。』
「若在閑居，當作念言：『我何以故來在閑居？』當復更念言：『我用恐懼故來至於此。何等恐懼？畏聚會習婬、怒、癡；畏貢高、怒慢、害意於人；畏於貪嫉；畏於色、聲、香、味、細滑之念；畏於身魔、欲魔、罪魔、天魔；畏於非常為常想、畏於苦為樂想、畏無實為實想、畏無我有我想；畏有吾我；畏於狐疑、不正思想、猶豫、婬妷；畏惡知識；畏於愛欲、無黠；畏心意識不調良；畏諸蓋覆蔽諸求；畏自見身；畏財利、諸色；畏求處見；畏念、無念、他念；畏不見言見、不聞言聞、無意無識所言；畏沙門垢；畏種種行；畏於欲界、色界、無色界；畏於地獄、畜生、餓鬼；畏所生八難；畏所生五道；畏於卒念諸不善法。我所以來至此、不可以在家，於諸會憒鬧中一心為念空，以是恐懼解脫怖畏。諸過去菩薩皆因恐畏解脫，蒙閑居力得脫於恐懼、得佛道無畏；當來、現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏，蒙閑居力得佛道無畏；我以恐懼越一切畏，住閑居。一切諸恐用受我故，住於吾、著於我，污染於身愛，著我起於我，有我想、有吾見，謂有身、念於我，用護我身來至閑居。欲斷我受用、護吾無因緣，當令我在閑居得等義無畏。』
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「在閑居者無我想、在閑居者無他人想、在閑居者無得想、在閑居者無自見身跡也。在閑居者無有求住想、在閑居者無有泥洹想，何況當有婬塵想？所以名為閑居。於一切法無所住，哀護居三界者一切畏想，無有習居想，於色聲香味細滑無所居想。一切三昧無有諍亂居，調定其意寂定居，棄諸重擔，所居無懼，超越諸界。已度使水，於諸有無所居、於賢聖行無念居、一心知止足居、在草褥居，深入慧居，精進、一心居、戒居。斷諸縛著牢獄，為解脫居、空無想無願居；得三脫門，調柔無所去居；意觀十二因緣所作已辦居，入於寂定。
「在閑居者無我想、在閑居者無他人想、在閑居者無得想、在閑居者無自見身跡也。在閑居者無有求住想、在閑居者無有泥洹想，何況當有婬塵想？所以名為閑居。於一切法無所住，哀護居三界者一切畏想，無有習居想，於色聲香味細滑無所居想。一切三昧無有諍亂居，調定其意寂定居，棄諸重擔，所居無懼，超越諸界。已度使水，於諸有無所居、於賢聖行無念居、一心知止足居、在草褥居，深入慧居，精進、一心居、戒居。斷諸縛著牢獄，為解脫居、空無想無願居；得三脫門，調柔無所去居；意觀十二因緣所作已辦居，入於寂定。
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「譬如，長者！山澤有樹、草木，野牛、象、馬不恐不怖。如是，長者！出家菩薩在閑居行，視其身如草木，無毛髮之想。見身如是，當精進行、不當起我想，便無恐懼。觀其身空：『是身無我、無人、無壽、無命。從心有恐，諸眾庶人用愛欲故當有畏懼，我以離念當為善想。』
「譬如，長者！山澤有樹、草木，野牛、象、馬不恐不怖。如是，長者！出家菩薩在閑居行，視其身如草木，無毛髮之想。見身如是，當精進行、不當起我想，便無恐懼。觀其身空：『是身無我、無人、無壽、無命。從心有恐，諸眾庶人用愛欲故當有畏懼，我以離念當為善想。』
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「譬如山澤中草木，野牛不恐不怖；見一切法皆他人許，在空閑居當如是。所以者何？在閑居者斷諸想，離婬、嫉、諸染污；在閑居者為如他，無我、無所受，出家菩薩在閑居行當作是學。在閑居者當柔軟守護戒品；在閑居者和順定品；在閑居者懷來智慧品；在閑居者懷來解脫品；在閑居者住於度知見品；在閑居者愛護佛法品；在閑居者斷十二使；在閑居者念正願；在閑居者於諸法品為等；在閑居者不作疆界；在閑居者已脫諸入；在閑居者心不畏佛道；在閑居者於空無所觀取；在閑居者於法無所懷；在閑居者本有善德、名聞；在閑居者佛所稱譽，諸賢聖亦習閑居；在閑居者脫於愛欲，為有差特，入於一切智。
「譬如山澤中草木，野牛不恐不怖；見一切法皆他人許，在空閑居當如是。所以者何？在閑居者斷諸想，離婬、嫉、諸染污；在閑居者為如他，無我、無所受，出家菩薩在閑居行當作是學。在閑居者當柔軟守護戒品；在閑居者和順定品；在閑居者懷來智慧品；在閑居者懷來解脫品；在閑居者住於度知見品；在閑居者愛護佛法品；在閑居者斷十二使；在閑居者念正願；在閑居者於諸法品為等；在閑居者不作疆界；在閑居者已脫諸入；在閑居者心不畏佛道；在閑居者於空無所觀取；在閑居者於法無所懷；在閑居者本有善德、名聞；在閑居者佛所稱譽，諸賢聖亦習閑居；在閑居者脫於愛欲，為有差特，入於一切智。
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「復次，長者！在閑居菩薩以少少事故具足六度無極。所以者何？在閑居行不惜身命，是為布施度無極；知止足，寂定住，起於三專，是為戒度無極；無害心，慈遍於一切，忍於一切智，不墮餘道，是為忍辱度無極；念言：『終不捨此空閑，得忍已乃捨。』是為精進度無極；得於禪，不著我，起諸德本，是為一心度無極；如心所念，身行如是，於道亦然，無所念，是為智慧度無極。
「復次，長者！在閑居菩薩以少少事故具足六度無極。所以者何？在閑居行不惜身命，是為布施度無極；知止足，寂定住，起於三專，是為戒度無極；無害心，慈遍於一切，忍於一切智，不墮餘道，是為忍辱度無極；念言：『終不捨此空閑，得忍已乃捨。』是為精進度無極；得於禪，不著我，起諸德本，是為一心度無極；如心所念，身行如是，於道亦然，無所念，是為智慧度無極。
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「長者！在閑居菩薩有四事法。何等為四？一者、菩薩於是得多智，二者、巧能分別決諸法律，三者、了諸德本，四者、以是博智知，一心精進，住於空閑，是為四。
「長者！在閑居菩薩有四事法。何等為四？一者、菩薩於是得多智，二者、巧能分別決諸法律，三者、了諸德本，四者、以是博智知，一心精進，住於空閑，是為四。
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「復次，長者！菩薩若多婬塵、不習於塵，爾乃住閑居，不著於塵、不受於欲，如所聞法則能奉行。
「復次，長者！菩薩若多婬塵、不習於塵，爾乃住閑居，不著於塵、不受於欲，如所聞法則能奉行。
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「復次，長者！菩薩得五神通，為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒說法，在閑居當如是。
「復次，長者！菩薩得五神通，為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒說法，在閑居當如是。
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「復次，長者！菩薩當學佛法智，然後乃在空閑；用是故，得具足一切諸善本；然後持是德本入諸郡國、縣邑，以義度人民。
「復次，長者！菩薩當學佛法智，然後乃在空閑；用是故，得具足一切諸善本；然後持是德本入諸郡國、縣邑，以義度人民。
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「菩薩若欲諷誦經道，故來下審恭敬奉事師和上——長、幼、中年——稽首為禮，不當懈怠，於事當精進、不當不恭敬奉事。當作是念言：『如來、無所著、等正覺為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒所奉事，阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所奉事，為諸釋梵四王、人非人所恭敬，於世為最尊，令一切安隱。佛不自為身求供養，人自來供養。何況我等未有所知方欲學耳，反欲從他人求供養？我當奉事一切人。所以者何？比丘貪求供養減其法德。所以者何？為他人以法施，心當念言：「以供養故來奉事我，不以法故。」以自有信心來供養想施，其福不大。』往至師和上所，身意當俱行、身意當解了住。若念我師和上行至他處，心不樂悔。於諷誦學經智者當為師和上，不惜身命。當樂法故，便當隨師和上行；用法故利，當捨一切財利之色。
「菩薩若欲諷誦經道，故來下審恭敬奉事師和上——長、幼、中年——稽首為禮，不當懈怠，於事當精進、不當不恭敬奉事。當作是念言：『如來、無所著、等正覺為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒所奉事，阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所奉事，為諸釋梵四王、人非人所恭敬，於世為最尊，令一切安隱。佛不自為身求供養，人自來供養。何況我等未有所知方欲學耳，反欲從他人求供養？我當奉事一切人。所以者何？比丘貪求供養減其法德。所以者何？為他人以法施，心當念言：「以供養故來奉事我，不以法故。」以自有信心來供養想施，其福不大。』往至師和上所，身意當俱行、身意當解了住。若念我師和上行至他處，心不樂悔。於諷誦學經智者當為師和上，不惜身命。當樂法故，便當隨師和上行；用法故利，當捨一切財利之色。
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「於師和上歡喜聞一四句偈——若諷誦、若布施行事、持戒、忍辱、精進、一心、事、若智慧事、若慈悲喜護事——一心起習佛道事。聞四句偈若諷誦，當供養師和上，在所從受字句義，所受諷誦當以直心，無有諛諂。用一切萬物供養尚未報師恩，何況以法供養？長者！若意聞所傳說——若善音、佛法音、寂滅音、如教音、聞說如來音——當供事師一劫，尚未具足報師恩。」
「於師和上歡喜聞一四句偈——若諷誦、若布施行事、持戒、忍辱、精進、一心、事、若智慧事、若慈悲喜護事——一心起習佛道事。聞四句偈若諷誦，當供養師和上，在所從受字句義，所受諷誦當以直心，無有諛諂。用一切萬物供養尚未報師恩，何況以法供養？長者！若意聞所傳說——若善音、佛法音、寂滅音、如教音、聞說如來音——當供事師一劫，尚未具足報師恩。」
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佛言：「長者！以是故，說法之福無有量，其智慧不可限、住於尊法亦無數。其有菩薩欲供養無量法，當供養出家菩薩。何等為出家之學？如其所聞法便行，當審諦清淨其戒品。」
佛言：「長者！以是故，說法之福無有量，其智慧不可限、住於尊法亦無數。其有菩薩欲供養無量法，當供養出家菩薩。何等為出家之學？如其所聞法便行，當審諦清淨其戒品。」
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佛言：「長者！出家菩薩有四事法，戒品清淨。何等為四？一者、住於賢聖之教；二者、分衛以德，樂知止足；三者、出家菩薩不樂於家；四者、不習戒、亦無諂偽，在閑居，是為四。復有四。何等為四？一者、身所行至誠、身亦無所得；二者、口所言至誠、口亦無所得；三者、意所念柔軟、意亦無所得；四者、遠離諸所見，住於一切智，是為四事。復有四。何等為四？一者、棄我事，二者、遠吾事，三者、斷自在，四者、捨因緣法，是為四。復有四。何等為四？一者、我身與法一也；二者、諸種與法種等；三者、諸入為與空聚等；四者、得智慧行，適無所居；是為四。復有四。何等為四？一者、身所知身自作；二者、不為人所動；三者、不入人罪法，滅於諸念；四者、奉一切法，審諦無有異；是為四。復有四。何等為四？一者、以脫於空，二者、無想、無恐懼，三者、為一切大哀，四者、得無我忍，是為四。
佛言：「長者！出家菩薩有四事法，戒品清淨。何等為四？一者、住於賢聖之教；二者、分衛以德，樂知止足；三者、出家菩薩不樂於家；四者、不習戒、亦無諂偽，在閑居，是為四。復有四。何等為四？一者、身所行至誠、身亦無所得；二者、口所言至誠、口亦無所得；三者、意所念柔軟、意亦無所得；四者、遠離諸所見，住於一切智，是為四事。復有四。何等為四？一者、棄我事，二者、遠吾事，三者、斷自在，四者、捨因緣法，是為四。復有四。何等為四？一者、我身與法一也；二者、諸種與法種等；三者、諸入為與空聚等；四者、得智慧行，適無所居；是為四。復有四。何等為四？一者、身所知身自作；二者、不為人所動；三者、不入人罪法，滅於諸念；四者、奉一切法，審諦無有異；是為四。復有四。何等為四？一者、以脫於空，二者、無想、無恐懼，三者、為一切大哀，四者、得無我忍，是為四。
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「彼若聞清淨三昧，當作是念言：『何等為清淨三昧？』奉一切法，意捨欲及我所，其心為一。其心無所流、心無所輕戲，以縛縛意，心無所著。心不可見，心於內現意之境界無有習會。意於我法為何等念？等於法界——無有生、無有行——內外無所著正受，是謂為三昧、是謂住法三昧。
「彼若聞清淨三昧，當作是念言：『何等為清淨三昧？』奉一切法，意捨欲及我所，其心為一。其心無所流、心無所輕戲，以縛縛意，心無所著。心不可見，心於內現意之境界無有習會。意於我法為何等念？等於法界——無有生、無有行——內外無所著正受，是謂為三昧、是謂住法三昧。
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「彼若聞審諦智慧清淨，便當作是念言：『何等為智慧？』謂解於法句，分別智慧為慧；入於解黠為慧，知他人心之所念；解法為慧，於法正受。彼於智無智、於相無身，為空相無有持、亦無有捨，相無有處，無央數相所念為空。」
「彼若聞審諦智慧清淨，便當作是念言：『何等為智慧？』謂解於法句，分別智慧為慧；入於解黠為慧，知他人心之所念；解法為慧，於法正受。彼於智無智、於相無身，為空相無有持、亦無有捨，相無有處，無央數相所念為空。」
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佛言：「長者！觀法當如是，是為出家菩薩行。」
佛言：「長者！觀法當如是，是為出家菩薩行。」
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佛說是經時，八千人發大道意，此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍，三萬二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨，二百比丘得無起餘漏盡意解。
佛說是經時，八千人發大道意，此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍，三萬二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨，二百比丘得無起餘漏盡意解。
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郁迦長者歡喜踊躍，以殊異衣——其價百千——用上如來，說是言：「我持是善本功德施於一切菩薩，令是功德歸流諸居家菩薩，皆令具足此法如如來；令出家菩薩得戒智慧具足此法，願令出家菩薩得戒智慧猶如如來。唯然，世尊！云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法？」
郁迦長者歡喜踊躍，以殊異衣——其價百千——用上如來，說是言：「我持是善本功德施於一切菩薩，令是功德歸流諸居家菩薩，皆令具足此法如如來；令出家菩薩得戒智慧具足此法，願令出家菩薩得戒智慧猶如如來。唯然，世尊！云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法？」
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佛告長者：「居家菩薩布施一切，無所愛惜；其心常志大乘，不望其報。
佛告長者：「居家菩薩布施一切，無所愛惜；其心常志大乘，不望其報。
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「復次，長者！居家菩薩當淨修梵行，心不念習婬欲，何況受？
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「復次，長者！居家菩薩解空事、入四禪，以善權行求無恃者，令志寂滅。
「復次，長者！居家菩薩解空事、入四禪，以善權行求無恃者，令志寂滅。
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「復次，長者！居家菩薩當大精進、解智慧、度無極，於一切仗大慈，受一切法，當擁護以法教化人。
「復次，長者！居家菩薩當大精進、解智慧、度無極，於一切仗大慈，受一切法，當擁護以法教化人。
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「是為四事行，居家菩薩在家立出家戒法。」
「是為四事行，居家菩薩在家立出家戒法。」
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爾時，郁迦長者白佛言：「世尊！我獨立居家地，當住於如來教戒，我當為如來廣達佛道，亦當學是出家之法，當復奉行是法禁。」
爾時，郁迦長者白佛言：「世尊！我獨立居家地，當住於如來教戒，我當為如來廣達佛道，亦當學是出家之法，當復奉行是法禁。」
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時佛便笑。諸佛、世尊之法，笑時有無數色、種種色、不可思議色從口中照無量佛國，上至梵天還繞佛身，於頂上㸌然不現。賢者阿難從坐起，白佛言：「佛不妄笑，願聞其意。」
時佛便笑。諸佛、世尊之法，笑時有無數色、種種色、不可思議色從口中照無量佛國，上至梵天還繞佛身，於頂上㸌然不現。賢者阿難從坐起，白佛言：「佛不妄笑，願聞其意。」
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佛告阿難：「汝見郁迦長者用法故供養於如來，復作師子吼不？」
佛告阿難：「汝見郁迦長者用法故供養於如來，復作師子吼不？」
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阿難：「唯然，世尊！我今已見。」
阿難：「唯然，世尊！我今已見。」
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佛言：「阿難！是郁迦長者住於居家地，於是賢劫諸有如來皆當供養，受其法教。居在家居，具足出家戒法，是時為諸如來普宣佛道。」
佛言：「阿難！是郁迦長者住於居家地，於是賢劫諸有如來皆當供養，受其法教。居在家居，具足出家戒法，是時為諸如來普宣佛道。」
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於是，阿難問郁迦長者：「用是居家為樂？居家為垢？居家不如出家受聖賢教法。」
於是，阿難問郁迦長者：「用是居家為樂？居家為垢？居家不如出家受聖賢教法。」
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郁迦答曰：「阿難！且止，勿作是語云諸聖賢亦無垢染、有大哀解脫、不念自安。諸菩薩忍諸苦，不捨一切人。」
郁迦答曰：「阿難！且止，勿作是語云諸聖賢亦無垢染、有大哀解脫、不念自安。諸菩薩忍諸苦，不捨一切人。」
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佛言：「阿難！是郁迦長者雖住居家地，常有等心，於是賢劫所度人民甚多，勝餘出家菩薩百千人教授。所以者何？阿難！雖有出家菩薩百千人，其德之智不及郁迦長者。」
佛言：「阿難！是郁迦長者雖住居家地，常有等心，於是賢劫所度人民甚多，勝餘出家菩薩百千人教授。所以者何？阿難！雖有出家菩薩百千人，其德之智不及郁迦長者。」
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阿難白佛言：「是名為何等經？云何持名？」
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佛言：「阿難！是經，一名『郁迦長者所問』，汝當受持，二名『居家出家品』，三名『持一心宴坐其德名聞』。」
佛言：「阿難！是經，一名『郁迦長者所問』，汝當受持，二名『居家出家品』，三名『持一心宴坐其德名聞』。」
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佛言：「阿難！若有菩薩聞是經為具足諸法，勝於百劫修梵清淨懈廢之行。是故，阿難！欲作大精進者、及欲教他人精進者，自欲住於一切法德者、及欲立一切於法德者，當聞是經、當受持、諷誦。所以者何？欲具足一切法，當視是經法與如來等。阿難！其有菩薩遠離是經者，則為遠離一切諸佛，不得復見一切諸佛。所以者何？其有說是經者，則為面見一切諸佛。阿難！政使是三千大千世界滿其中火，菩薩便當入過其中求聞是法，受持諷誦，當以諸寶滿三千大千世界用供養師，受是經法持諷誦讀。
佛言：「阿難！若有菩薩聞是經為具足諸法，勝於百劫修梵清淨懈廢之行。是故，阿難！欲作大精進者、及欲教他人精進者，自欲住於一切法德者、及欲立一切於法德者，當聞是經、當受持、諷誦。所以者何？欲具足一切法，當視是經法與如來等。阿難！其有菩薩遠離是經者，則為遠離一切諸佛，不得復見一切諸佛。所以者何？其有說是經者，則為面見一切諸佛。阿難！政使是三千大千世界滿其中火，菩薩便當入過其中求聞是法，受持諷誦，當以諸寶滿三千大千世界用供養師，受是經法持諷誦讀。
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「阿難！若有菩薩供養過去、當來、今現在諸佛、世尊，盡其形壽供養爾所佛已，不受是經法、不能諷誦、亦不於中作諸功德，為不供養去來今佛。阿難！若復有人聞是經典，受持諷誦、廣為人說，於中作諸功德，為已供養去來今佛。所以者何？諸如來、無所著、等正覺以法為上，為從法生。」
「阿難！若有菩薩供養過去、當來、今現在諸佛、世尊，盡其形壽供養爾所佛已，不受是經法、不能諷誦、亦不於中作諸功德，為不供養去來今佛。阿難！若復有人聞是經典，受持諷誦、廣為人說，於中作諸功德，為已供養去來今佛。所以者何？諸如來、無所著、等正覺以法為上，為從法生。」
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佛說如是，賢者阿難及郁迦長者，諸天、阿須倫、世間人民，聞經歡喜，皆前為佛作禮而去。
佛說如是，賢者阿難及郁迦長者，諸天、阿須倫、世間人民，聞經歡喜，皆前為佛作禮而去。
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郁迦羅越問菩薩行經
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