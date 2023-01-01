郁迦羅越問菩薩行經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郁迦羅越問菩薩行經

西晉月支國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支國三藏竺法護譯

上士品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上士品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人，慈氏菩薩、軟首菩薩、除惡菩薩、光世音菩薩等五千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍，與大比丘眾千二百五十人，慈氏菩薩、軟首菩薩、除惡菩薩、光世音菩薩等五千人俱。

爾時，世尊與無央數百千之眾圍遶說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與無央數百千之眾圍遶說法。

於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦，與好憙長者、好歎長者、善施長者、有量長者、所樂長者、常名聞長者、施名聞長者、有名聞長者、善財長者、遵行長者、給孤獨長者、賓祁長者、寵具足長者、審量長者俱，一一長者與五百眷屬共出舍衛大城，往詣佛所，稽首佛足，遶佛三匝，却坐一面——皆志大乘，殖眾德本，悉有決於無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦，與好憙長者、好歎長者、善施長者、有量長者、所樂長者、常名聞長者、施名聞長者、有名聞長者、善財長者、遵行長者、給孤獨長者、賓祁長者、寵具足長者、審量長者俱，一一長者與五百眷屬共出舍衛大城，往詣佛所，稽首佛足，遶佛三匝，却坐一面——皆志大乘，殖眾德本，悉有決於無上正真之道。

於時郁迦見諸長者正士之會，承佛威神，從坐起，整衣服，叉手長跪，白佛言：「願欲有所問，唯天中天以善權方便哀為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時郁迦見諸長者正士之會，承佛威神，從坐起，整衣服，叉手長跪，白佛言：「願欲有所問，唯天中天以善權方便哀為解說。」

佛告長者：「所欲便問，吾當發遣，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「所欲便問，吾當發遣，令汝歡喜。」

郁迦白佛言：「若有善男子、善女人發無上正真道意，問佛無數之慧，學於大乘、願住大乘、勸助大乘、乘於大乘、解了大乘，請一切人等安一切、救護一切，為大乘鎧，其未度者我當度之、未脫者我當脫之、未安者我當安之、未般泥洹者我當令般泥洹，我當除一切人之重擔。志願無上之僧那，見無量生死、諸惡瑕隙，心不穢厭，無央數劫周旋塵勞，其心不捨。若求菩薩道，在家、出家欲具足佛法，善加哀於諸天人民，以此大乘將養一切，不斷三寶之教，久住於一切之智，欲具足此慧。唯願世尊說居家菩薩戒德之法，諦行如來教至不退轉成無上正真道，今世後世所至之處與眾卓異；及出家菩薩棄捐愛慾，篤信守道，剃除鬚髮，去為比丘，樂受禁戒，行法、行善、行正。唯，天中天！居家菩薩所住云何？其出家者所住云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郁迦白佛言：「若有善男子、善女人發無上正真道意，問佛無數之慧，學於大乘、願住大乘、勸助大乘、乘於大乘、解了大乘，請一切人等安一切、救護一切，為大乘鎧，其未度者我當度之、未脫者我當脫之、未安者我當安之、未般泥洹者我當令般泥洹，我當除一切人之重擔。志願無上之僧那，見無量生死、諸惡瑕隙，心不穢厭，無央數劫周旋塵勞，其心不捨。若求菩薩道，在家、出家欲具足佛法，善加哀於諸天人民，以此大乘將養一切，不斷三寶之教，久住於一切之智，欲具足此慧。唯願世尊說居家菩薩戒德之法，諦行如來教至不退轉成無上正真道，今世後世所至之處與眾卓異；及出家菩薩棄捐愛慾，篤信守道，剃除鬚髮，去為比丘，樂受禁戒，行法、行善、行正。唯，天中天！居家菩薩所住云何？其出家者所住云何？」

佛告郁迦：「善哉善哉。長者！乃能發意廣問如來如此之義。長者！諦聽，善思念之，吾當為汝解說居家、出家菩薩戒德精進所積之行。」於是郁迦受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告郁迦：「善哉善哉。長者！乃能發意廣問如來如此之義。長者！諦聽，善思念之，吾當為汝解說居家、出家菩薩戒德精進所積之行。」於是郁迦受教而聽。

佛言：「長者！若有菩薩居家修道，當歸命佛、歸命法、歸命僧，以自歸之德求於無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！若有菩薩居家修道，當歸命佛、歸命法、歸命僧，以自歸之德求於無上正真之道。

「長者！居家菩薩云何歸命佛？我當具足佛三十二大人之相，諸所作為、善本功德積無央數，願常行精進為三十二大人之相。如是，名為歸命於佛。云何為歸命法？奉事法教、敬受於法、解法妙義、好法、樂法、歸法、志法、導御法、護持法、住於寂法、鼓法僧、住法行、在所行法、為法務、說法界法力、為法住、行法施、求法寶，我得無上正真之道最正覺時，當為諸天世間人民開度說法。是為歸命法。云何歸命於僧？居家菩薩若見須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若弟子、若凡人，皆當敬侍，瞻待如禮，卑順遜言，不為狐疑。宗奉供養承正行之眾，每心念言：『我得無上正真之道最正覺時，當為諸天、人民、一切成弟子眾當為說法，有恭敬意，不為輕慢。』是為歸命於僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！居家菩薩云何歸命佛？我當具足佛三十二大人之相，諸所作為、善本功德積無央數，願常行精進為三十二大人之相。如是，名為歸命於佛。云何為歸命法？奉事法教、敬受於法、解法妙義、好法、樂法、歸法、志法、導御法、護持法、住於寂法、鼓法僧、住法行、在所行法、為法務、說法界法力、為法住、行法施、求法寶，我得無上正真之道最正覺時，當為諸天世間人民開度說法。是為歸命法。云何歸命於僧？居家菩薩若見須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，若弟子、若凡人，皆當敬侍，瞻待如禮，卑順遜言，不為狐疑。宗奉供養承正行之眾，每心念言：『我得無上正真之道最正覺時，當為諸天、人民、一切成弟子眾當為說法，有恭敬意，不為輕慢。』是為歸命於僧。

「復次，長者！居家菩薩有四事法行歸命佛。何等為四？一者、志習佛道，二者、以等心施，意無偏邪，三者、不斷大悲，四者、心不樂餘乘；是為四居家菩薩為歸命佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩有四事法行歸命佛。何等為四？一者、志習佛道，二者、以等心施，意無偏邪，三者、不斷大悲，四者、心不樂餘乘；是為四居家菩薩為歸命佛。

「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命法。何等為四？一者、與正士法人相隨相習，稽首敬從，受其教勅；二者、一心聽法；三者、如所聞法為人講說；四者、以是所施功德願求無上正真之道；是為四居家菩薩為歸命法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命法。何等為四？一者、與正士法人相隨相習，稽首敬從，受其教勅；二者、一心聽法；三者、如所聞法為人講說；四者、以是所施功德願求無上正真之道；是為四居家菩薩為歸命法。

「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命僧。何等為四？一者、已過聲聞、緣覺之乘，意樂一切智；二者、其有以飯食布施者以法教喻；三者、以賢聖解脫導不退轉眾；四者、不以弟子之業功德解脫為解脫也；是為四居家菩薩為歸命僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩有四法行歸命僧。何等為四？一者、已過聲聞、緣覺之乘，意樂一切智；二者、其有以飯食布施者以法教喻；三者、以賢聖解脫導不退轉眾；四者、不以弟子之業功德解脫為解脫也；是為四居家菩薩為歸命僧。

「復次，長者！居家菩薩見如來，心念求佛，為歸命佛；聞說法，心念法，為歸命法；見如來賢聖之眾，意念佛道，為歸命僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩見如來，心念求佛，為歸命佛；聞說法，心念法，為歸命法；見如來賢聖之眾，意念佛道，為歸命僧。

「復次，長者！居家菩薩欲具足願布施為歸命佛、用護法布施為歸命法、施已願求一切智為歸命僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩欲具足願布施為歸命佛、用護法布施為歸命法、施已願求一切智為歸命僧。

「復次，長者！居家菩薩為上士行，不為下士行。何謂上士？如法於財不以非法，以正法不邪，不務於邪、奉行直業、不嬈他人。布施說法，念於財物為非常想，多為善事，孝養父母。常好布施，以等稟與門室親屬、知識交友、人客下使，教以上法。所為如法，棄捐諸擔，及為一切却五陰擔，常志精進，令諸擔不起，令不學弟子緣覺之乘，開導誨授無厭足人。於身所安為念非常想，欲寧一切，若有利、無利，若譽、若謗，若有名、若無名，若苦、若樂。已過世間之所有法，心無憍慢，不著貧富、不著財利、名譽、苦樂。如世法行行於正法，審住正諦，護於道家，救助淨行，正住佛道，却諸瑕穢。常有等心，具足所願、亦令他人具足其願，不捨所行、令人亦爾，所作究竟，無有猶豫、常有反復。所建輒善，見貧窮者矜濟以財、恐懼者為無畏救、愁憂者慰除所患、羸劣者喻使忍辱、豪強者令無憍慢、貢高者令不自大。奉敬尊長，諮啟舊德，親近博智，請問方術以悟其疑，常為直見，心無諂偽。等哀一切，行無適莫，無有害心，不別種性，無所悕求，堅住一心，好尚精進。與賢聖會，思自修立；見非賢者，為設大哀。住於慈悲，復慈於法，等心見，無師、法自放恣者，如所聞法為解開導。聞已思義，於諸愛欲伎樂之樂為非常想、不惜身命念如朝露想、計財如幻泡想、眷屬為仇怨想、婦子男女為無黠地獄想、一切所受為苦想、舍宅產業常為遠離想、所求索為善本想、家室為種想、親屬知識為地獄傍想、晝夜無異為等想。身無要當行要、命無要當住要、財無要當令要。何謂身要？能勞來，於人恭敬承順，是為身要。若令善本不減、使功德常增，是為命要。於諸法無所受，不著財、能布施，是為財要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩為上士行，不為下士行。何謂上士？如法於財不以非法，以正法不邪，不務於邪、奉行直業、不嬈他人。布施說法，念於財物為非常想，多為善事，孝養父母。常好布施，以等稟與門室親屬、知識交友、人客下使，教以上法。所為如法，棄捐諸擔，及為一切却五陰擔，常志精進，令諸擔不起，令不學弟子緣覺之乘，開導誨授無厭足人。於身所安為念非常想，欲寧一切，若有利、無利，若譽、若謗，若有名、若無名，若苦、若樂。已過世間之所有法，心無憍慢，不著貧富、不著財利、名譽、苦樂。如世法行行於正法，審住正諦，護於道家，救助淨行，正住佛道，却諸瑕穢。常有等心，具足所願、亦令他人具足其願，不捨所行、令人亦爾，所作究竟，無有猶豫、常有反復。所建輒善，見貧窮者矜濟以財、恐懼者為無畏救、愁憂者慰除所患、羸劣者喻使忍辱、豪強者令無憍慢、貢高者令不自大。奉敬尊長，諮啟舊德，親近博智，請問方術以悟其疑，常為直見，心無諂偽。等哀一切，行無適莫，無有害心，不別種性，無所悕求，堅住一心，好尚精進。與賢聖會，思自修立；見非賢者，為設大哀。住於慈悲，復慈於法，等心見，無師、法自放恣者，如所聞法為解開導。聞已思義，於諸愛欲伎樂之樂為非常想、不惜身命念如朝露想、計財如幻泡想、眷屬為仇怨想、婦子男女為無黠地獄想、一切所受為苦想、舍宅產業常為遠離想、所求索為善本想、家室為種想、親屬知識為地獄傍想、晝夜無異為等想。身無要當行要、命無要當住要、財無要當令要。何謂身要？能勞來，於人恭敬承順，是為身要。若令善本不減、使功德常增，是為命要。於諸法無所受，不著財、能布施，是為財要。

「長者！居家菩薩以是比像而立家地，是為上士居家行也。不失如是無所著等正覺之戒則為至誠，所為如法，不轉不退於無上正真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！居家菩薩以是比像而立家地，是為上士居家行也。不失如是無所著等正覺之戒則為至誠，所為如法，不轉不退於無上正真道。

戒品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒品第二

「復次，長者！居家菩薩當受五戒：一者、不樂殺生。手不得持刀仗、瓦石有所擊害，不嬈他人，等心於一切，常有慈心行。二者、不樂犯不與取。自於財物知足，不貪他人財，遠離諛諂、無黠之事，自知止足，不著他有，草、葉、毛、米，不犯不與取。三者、不樂邪婬。自於妻室覺知止足，不犯外色、不當念婬，計習婬妷致為甚苦，當護於自。當作是觀：自於妻起想便察惡露，常懼欲塵，不當私心習著於欲，用是令人近地獄道。於身起想不為奇雅、意不為安，當令立願：『令我後不習婬欲，何況念欲與共合會？』四者、不樂妄語。所言至誠、所說審諦、所行如語，不兩舌、不增減、無失說，當行覺意，如所聞見說護於法，寧失身命終不妄語。五者、不飲酒、不樂酒、不甞酒。當安諦性，無卒暴、無愚、不定，心意當強、當安詳念，施諸所有調御無義者。若施與人酒，當作是念：『是為布施度無極時也，隨人所欲，不斷其僥。願令我所作所施酒，受者令智慧意志住施不亂。所以者何？菩薩為具足一切布施度無極。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩當受五戒：一者、不樂殺生。手不得持刀仗、瓦石有所擊害，不嬈他人，等心於一切，常有慈心行。二者、不樂犯不與取。自於財物知足，不貪他人財，遠離諛諂、無黠之事，自知止足，不著他有，草、葉、毛、米，不犯不與取。三者、不樂邪婬。自於妻室覺知止足，不犯外色、不當念婬，計習婬妷致為甚苦，當護於自。當作是觀：自於妻起想便察惡露，常懼欲塵，不當私心習著於欲，用是令人近地獄道。於身起想不為奇雅、意不為安，當令立願：『令我後不習婬欲，何況念欲與共合會？』四者、不樂妄語。所言至誠、所說審諦、所行如語，不兩舌、不增減、無失說，當行覺意，如所聞見說護於法，寧失身命終不妄語。五者、不飲酒、不樂酒、不甞酒。當安諦性，無卒暴、無愚、不定，心意當強、當安詳念，施諸所有調御無義者。若施與人酒，當作是念：『是為布施度無極時也，隨人所欲，不斷其僥。願令我所作所施酒，受者令智慧意志住施不亂。所以者何？菩薩為具足一切布施度無極。』」

佛言：「長者！居家菩薩如是施與人酒，於法無有罪也。居家菩薩持是所戒功德願為無上正真之道，當善護是五戒，為上精進。若有鬪變，解令和合。不當剛強，語當吉祥，所言具足而不兩舌、所說如義不為非法、所語輒善不失慈心、所言如語而不可動。斷諸勤苦，無傷害意，以忍辱之力乘僧那涅之鎧，當為正見、遠離邪見，其所施與無所適莫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！居家菩薩如是施與人酒，於法無有罪也。居家菩薩持是所戒功德願為無上正真之道，當善護是五戒，為上精進。若有鬪變，解令和合。不當剛強，語當吉祥，所言具足而不兩舌、所說如義不為非法、所語輒善不失慈心、所言如語而不可動。斷諸勤苦，無傷害意，以忍辱之力乘僧那涅之鎧，當為正見、遠離邪見，其所施與無所適莫。

醫品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醫品第三

「復次，長者！居家菩薩所在郡國縣邑居止，當以法護於郡國縣邑。其無信者，教令有信；無恭敬者，教令恭敬；其無智者，教令有智；其不孝父母、不顧義理者，當教以法，忠孝尊老，奉行精進，志在修謹；其少智者，教令博聞；貧窮者，教以大施；無戒者，教令持戒；恚怒者，教令忍辱；懈怠者，教令精進；放恣者，令護一心；邪智者，令住正智；病瘦者，給與醫藥；無護者，為作護；無所歸者，為受其歸；無救者，為作救樂。解導人一切如事為作法護，假令一人墮惡道者，居家菩薩當為一反，若二、若三、至于百反，教住善法及復住異種種善德。居家菩薩當為一切建立大哀，堅住於一切智、被僧那之大鎧，當作念言：『我當度脫難解弊惡、難開寤人，然後乃取無上正真之道。我心如是，不為直信、無諛諂人、又無偽慢、戒法完具、有德之人被大僧那之鎧。我用是聞法不受行人故被僧那之鎧。願令我常精進，使諸癡冥見我歡喜。』菩薩所止處當審諦，無令妄橫。假令一人有橫墮惡道者，彼菩薩於如來、無所著、等正覺有大過矣。用是故，居家菩薩在家修道，常當被是僧那之鎧，願言：『我當令所在郡國人民無有墮惡道者。』譬如郡國縣邑有良醫，假使一人橫死，其醫於諸人有咎。菩薩亦如是，所在郡國縣邑居止，不念救護諸人，若令一人有墮惡道者，其菩薩於如來、無所著、等正覺為有咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩所在郡國縣邑居止，當以法護於郡國縣邑。其無信者，教令有信；無恭敬者，教令恭敬；其無智者，教令有智；其不孝父母、不顧義理者，當教以法，忠孝尊老，奉行精進，志在修謹；其少智者，教令博聞；貧窮者，教以大施；無戒者，教令持戒；恚怒者，教令忍辱；懈怠者，教令精進；放恣者，令護一心；邪智者，令住正智；病瘦者，給與醫藥；無護者，為作護；無所歸者，為受其歸；無救者，為作救樂。解導人一切如事為作法護，假令一人墮惡道者，居家菩薩當為一反，若二、若三、至于百反，教住善法及復住異種種善德。居家菩薩當為一切建立大哀，堅住於一切智、被僧那之大鎧，當作念言：『我當度脫難解弊惡、難開寤人，然後乃取無上正真之道。我心如是，不為直信、無諛諂人、又無偽慢、戒法完具、有德之人被大僧那之鎧。我用是聞法不受行人故被僧那之鎧。願令我常精進，使諸癡冥見我歡喜。』菩薩所止處當審諦，無令妄橫。假令一人有橫墮惡道者，彼菩薩於如來、無所著、等正覺有大過矣。用是故，居家菩薩在家修道，常當被是僧那之鎧，願言：『我當令所在郡國人民無有墮惡道者。』譬如郡國縣邑有良醫，假使一人橫死，其醫於諸人有咎。菩薩亦如是，所在郡國縣邑居止，不念救護諸人，若令一人有墮惡道者，其菩薩於如來、無所著、等正覺為有咎也。

穢居品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢居品第四

「復次，長者！居家菩薩當別知在家污穢之事。當作是念：『何以故名為居家？斷諸善根本，是名居家；不護尊品、諸功德，是名居家；居諸不善塵垢、居諸不善之想、居諸不善之行，常與不調良，無寂、無法，令無一心，剛強惡人共會，是名居家；從是當為弊魔所得便，是名居家；居婬、怒、癡，居諸塵勞、勤苦之法、世俗雜事，常不得令善本具足，是名居家；住止此中，所不當為而輕作之，慢不恭敬父母、尊長、眾祐、沙門、梵志、道士，是名居家；樂於愛欲，不懷憂苦、愁泣、諸不可意，名居家；懷來牢獄、瞋諍、無和、變訟、罵詈，是名居家；不能積善、壞諸德本，所不當作者而妄為之，諸佛正士弟子所不歎也，是名居家；用住此中令人墮惡道，用住此中令人歸婬、怒、癡之恐懼，是名居家；不得護戒品、為捨定品、不得行慧品、不懷來解品、不起度知見品，是名居家；住此中者，著父母、兄弟、妻子、親里、知識、交友、眷屬、朋黨恩愛之憂，不知厭足，如眾流歸海，是故名居家。從是污染貪餮起思想無志，居家多有貪想、諸惡愁憂無有絕極、居家恩愛會如美食雜毒、居家從本苦怨像如知識、居家多妨廢賢聖之正教、居家常有鬪訟。用眾事因緣故，居家多貪求豪慕貴、常為善惡事。居家為無常、不可久，為敗壞法；居家為勤苦，常有所求、貪諸所有；居家為常有惡心，現刀仗如怨家；居家為無我所受，故令展轉；居家為不淨潔，自現清白；居家如畫綵色，為但現好，疾就磨滅；居家如幻所化，無有我而好往來聚會；居家譬如須曼華，適起隨壞，多所求故；居家為如朝露，日出則墮，但有死憂；居家為如父母，樂少憂多；居家為如羅網，常憂色、聲、香、味、細滑法；居家如鐵觜鳥，但憂不善之想；居家為如毒蛇，憂說諸事；居家如火燒身，用意亂故；居家常畏怨敵，謂五賊、冤家、惡子故；居家為少安隱、不得度脫，用無等故。』如是，長者！居家菩薩當別知在家為穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩當別知在家污穢之事。當作是念：『何以故名為居家？斷諸善根本，是名居家；不護尊品、諸功德，是名居家；居諸不善塵垢、居諸不善之想、居諸不善之行，常與不調良，無寂、無法，令無一心，剛強惡人共會，是名居家；從是當為弊魔所得便，是名居家；居婬、怒、癡，居諸塵勞、勤苦之法、世俗雜事，常不得令善本具足，是名居家；住止此中，所不當為而輕作之，慢不恭敬父母、尊長、眾祐、沙門、梵志、道士，是名居家；樂於愛欲，不懷憂苦、愁泣、諸不可意，名居家；懷來牢獄、瞋諍、無和、變訟、罵詈，是名居家；不能積善、壞諸德本，所不當作者而妄為之，諸佛正士弟子所不歎也，是名居家；用住此中令人墮惡道，用住此中令人歸婬、怒、癡之恐懼，是名居家；不得護戒品、為捨定品、不得行慧品、不懷來解品、不起度知見品，是名居家；住此中者，著父母、兄弟、妻子、親里、知識、交友、眷屬、朋黨恩愛之憂，不知厭足，如眾流歸海，是故名居家。從是污染貪餮起思想無志，居家多有貪想、諸惡愁憂無有絕極、居家恩愛會如美食雜毒、居家從本苦怨像如知識、居家多妨廢賢聖之正教、居家常有鬪訟。用眾事因緣故，居家多貪求豪慕貴、常為善惡事。居家為無常、不可久，為敗壞法；居家為勤苦，常有所求、貪諸所有；居家為常有惡心，現刀仗如怨家；居家為無我所受，故令展轉；居家為不淨潔，自現清白；居家如畫綵色，為但現好，疾就磨滅；居家如幻所化，無有我而好往來聚會；居家譬如須曼華，適起隨壞，多所求故；居家為如朝露，日出則墮，但有死憂；居家為如父母，樂少憂多；居家為如羅網，常憂色、聲、香、味、細滑法；居家如鐵觜鳥，但憂不善之想；居家為如毒蛇，憂說諸事；居家如火燒身，用意亂故；居家常畏怨敵，謂五賊、冤家、惡子故；居家為少安隱、不得度脫，用無等故。』如是，長者！居家菩薩當別知在家為穢。

施品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施品第五

「復次，長者！居家菩薩當布施、持戒、忍辱、精進，多為諸善。當作是念言：『所施者為是我所，在家者為非我所；施與者為要，在家者為無要；施與者為後世安，在家者為後世苦；施與者為無畏備，在家者為憂守備；施與者無復護，在家者為警護；施與者為愛欲盡，在家者為愛欲增；施與者為無所受，在家者為有所受；施與者無復恐懼，在家者為有恐懼；施與者為成佛道，在家者為益魔官屬；施與者為無盡，在家者為非常；施與者為守樂，在家者為守苦；施與者為斷欲塵，在家者為增欲塵；施與者為大富，在家者為大貧；施與者為上士行，在家者為下士行；意無所念、無所受，施與者諸佛所稱譽，在家者為強項人所嗟歎。』如是，長者！居家菩薩所施與如此為要行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩當布施、持戒、忍辱、精進，多為諸善。當作是念言：『所施者為是我所，在家者為非我所；施與者為要，在家者為無要；施與者為後世安，在家者為後世苦；施與者為無畏備，在家者為憂守備；施與者無復護，在家者為警護；施與者為愛欲盡，在家者為愛欲增；施與者為無所受，在家者為有所受；施與者無復恐懼，在家者為有恐懼；施與者為成佛道，在家者為益魔官屬；施與者為無盡，在家者為非常；施與者為守樂，在家者為守苦；施與者為斷欲塵，在家者為增欲塵；施與者為大富，在家者為大貧；施與者為上士行，在家者為下士行；意無所念、無所受，施與者諸佛所稱譽，在家者為強項人所嗟歎。』如是，長者！居家菩薩所施與如此為要行。

「若見乞者當起三念。何等為三？一者、以善知識想待，二者、令得佛道想，三者、令後世大富想，是為三。復有三念。何等為三？一者、除慳貪、嫉妬想，二者、所有念布施想，三者、不捨一切智想，是為三。復有三念。何等為三？一者、所作安詳為如來想，二者、降伏魔想，三者、不望報想，是為三。復有三念：一者、見貧乞窮匱者為開道化授想；二者、行四恩，不捨恩想；三者、終始無有邊幅，受生死想；是為三。復有三念：一者、離婬妷想，二者、離瞋恚想，三者、無愚癡想，是為三念。所以者何？長者！居家菩薩見乞匂者，婬、怒、癡即為薄。云何為薄？慈心布施，無所愛惜，婬即為薄；若於乞人無恚恨意，瞋怒即為薄；若布施願為一切智，愚癡即為薄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見乞者當起三念。何等為三？一者、以善知識想待，二者、令得佛道想，三者、令後世大富想，是為三。復有三念。何等為三？一者、除慳貪、嫉妬想，二者、所有念布施想，三者、不捨一切智想，是為三。復有三念。何等為三？一者、所作安詳為如來想，二者、降伏魔想，三者、不望報想，是為三。復有三念：一者、見貧乞窮匱者為開道化授想；二者、行四恩，不捨恩想；三者、終始無有邊幅，受生死想；是為三。復有三念：一者、離婬妷想，二者、離瞋恚想，三者、無愚癡想，是為三念。所以者何？長者！居家菩薩見乞匂者，婬、怒、癡即為薄。云何為薄？慈心布施，無所愛惜，婬即為薄；若於乞人無恚恨意，瞋怒即為薄；若布施願為一切智，愚癡即為薄。

「復次，長者！居家菩薩見乞匂者六度無極即為具足。云何具足？若布施與人，不念受者、有所取，是為布施度無極；心不憂佛道，是為持戒度無極；見乞匂者不恚怒、無害意，是為忍辱度無極；心不念：『若施人食，然自飢乏。』強割情與不違施心，是為精進度無極；若施乞者每無厭足，歡喜不悔，心意喜悅，是為一心度無極；施於一切法，無所著、亦不想報，是為智慧度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩見乞匂者六度無極即為具足。云何具足？若布施與人，不念受者、有所取，是為布施度無極；心不憂佛道，是為持戒度無極；見乞匂者不恚怒、無害意，是為忍辱度無極；心不念：『若施人食，然自飢乏。』強割情與不違施心，是為精進度無極；若施乞者每無厭足，歡喜不悔，心意喜悅，是為一心度無極；施於一切法，無所著、亦不想報，是為智慧度無極。

「復次，長者！居家菩薩當遠離世八法，不慕世之財利及妻子、舍宅、奴婢、珍寶、諸利，意無所著，亦無歡喜、亦無愁憂，一切所有無所貪慕。當行法念，當作是觀：『父母、妻子、舍宅、奴婢、下使，從是欲者令我起苦樂因緣想，此非我類不為用，願常精進。用是等故，令益諸惡事，今現在世共會快樂之等，後世則為苦黨。我當疾求其輩類——謂布施、持戒、智慧、精進——無有放逸，懷來佛道，具足善本。此為是我之等類也，我所求索但求是願耳，寧失身命，不為妻子男女犯眾惡也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩當遠離世八法，不慕世之財利及妻子、舍宅、奴婢、珍寶、諸利，意無所著，亦無歡喜、亦無愁憂，一切所有無所貪慕。當行法念，當作是觀：『父母、妻子、舍宅、奴婢、下使，從是欲者令我起苦樂因緣想，此非我類不為用，願常精進。用是等故，令益諸惡事，今現在世共會快樂之等，後世則為苦黨。我當疾求其輩類——謂布施、持戒、智慧、精進——無有放逸，懷來佛道，具足善本。此為是我之等類也，我所求索但求是願耳，寧失身命，不為妻子男女犯眾惡也。』

「長者！居家菩薩在家修道，見婦當有三念。何等為三？一者、非常想，二者、無所有想，三者、無所受想，是為三。復有三念。何等為三？一者、今諸歡樂之友非後世友；二者、常精進，奉行出入守意，是為等友；三者、此為安隱等，不為苦輩；是為三。復有三念。何等為三？一者、不淨潔想，二者、瑕穢想，三者、臭惡想，是為三。復有三。何等為三？一者、羅剎想，二者、反足却行安鬼神想，三者、但有色想，是為三。復有三。何等為三？一者、難飽足想，二者、墮落想，三者、無反復、無止足想，是為三。復有三。何等為三？一者、惡知識想，二者、貪著想，三者、妨廢梵行、清淨想，是為三。復有三。何等為三？一者、墮人於地獄想，二者、墮人畜生想，三者、令生餓鬼想，是為三。復有三。何等為三？一者、恐懼想，二者、有有想，三者、受取想，是為三。復有三。何等為三？一者、無我想，二者、無受想，三者、遠離亂想，是為三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！居家菩薩在家修道，見婦當有三念。何等為三？一者、非常想，二者、無所有想，三者、無所受想，是為三。復有三念。何等為三？一者、今諸歡樂之友非後世友；二者、常精進，奉行出入守意，是為等友；三者、此為安隱等，不為苦輩；是為三。復有三念。何等為三？一者、不淨潔想，二者、瑕穢想，三者、臭惡想，是為三。復有三。何等為三？一者、羅剎想，二者、反足却行安鬼神想，三者、但有色想，是為三。復有三。何等為三？一者、難飽足想，二者、墮落想，三者、無反復、無止足想，是為三。復有三。何等為三？一者、惡知識想，二者、貪著想，三者、妨廢梵行、清淨想，是為三。復有三。何等為三？一者、墮人於地獄想，二者、墮人畜生想，三者、令生餓鬼想，是為三。復有三。何等為三？一者、恐懼想，二者、有有想，三者、受取想，是為三。復有三。何等為三？一者、無我想，二者、無受想，三者、遠離亂想，是為三。

「復次，長者！居家菩薩所念當作是想，觀其妻婦不當貪愛，於子若有重愛之心不重餘人。當以三事自呵諫其意。何等為三？一者、佛道為等意，無偏邪意；二者、佛道等行，無偏邪行；三者、佛道以一法行，無若干行。當以是三事自諫意。若見於子，計如仇怨，不為善知識。所以者何？用是故，令我離於佛種善知識益。當以好心念於如來，持諸所有愛子事用，起慈哀於一切人，以自愛身之德用哀愛一切。當作是念言：『一切是我子，我亦為一切作子。於是無有家室親里，往來周旋所生處反更為怨家。願令我所行所作無有善知識、亦無惡知識。所以者何？若有善知識，增益愛欲之想；若有惡知識，一切無復愛欲。我常欲自調其心令無所著，常行一切法，入一切行。作邪行者墮邪事、為正行者得正事。以是故，願我莫有邪行，於一切作等心行，我所學願願入一切智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩所念當作是想，觀其妻婦不當貪愛，於子若有重愛之心不重餘人。當以三事自呵諫其意。何等為三？一者、佛道為等意，無偏邪意；二者、佛道等行，無偏邪行；三者、佛道以一法行，無若干行。當以是三事自諫意。若見於子，計如仇怨，不為善知識。所以者何？用是故，令我離於佛種善知識益。當以好心念於如來，持諸所有愛子事用，起慈哀於一切人，以自愛身之德用哀愛一切。當作是念言：『一切是我子，我亦為一切作子。於是無有家室親里，往來周旋所生處反更為怨家。願令我所行所作無有善知識、亦無惡知識。所以者何？若有善知識，增益愛欲之想；若有惡知識，一切無復愛欲。我常欲自調其心令無所著，常行一切法，入一切行。作邪行者墮邪事、為正行者得正事。以是故，願我莫有邪行，於一切作等心行，我所學願願入一切智。』

「如是，長者！居家菩薩不著諸所有，亦無所受、亦無所貪，亦不染愛欲、亦不起、亦不令無所起。居家菩薩若見乞匂者來，所施乞者當云何？心當作是念言：『我持是物布施，會當得律行、除婬妷、生死憂、入正；我所持物布施，死時為善死；我用諸所布施故，臨壽終時歡喜，無悔恨心。』若復心念不能作惠施，見乞者當起四念。何等四？一者、意為羸劣其功德少；二者、是我之罪，於是大乘心不得自在興立布施；三者、適發意行所見用任我故，當忍辱施與於人；四者、願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，長者！居家菩薩不著諸所有，亦無所受、亦無所貪，亦不染愛欲、亦不起、亦不令無所起。居家菩薩若見乞匂者來，所施乞者當云何？心當作是念言：『我持是物布施，會當得律行、除婬妷、生死憂、入正；我所持物布施，死時為善死；我用諸所布施故，臨壽終時歡喜，無悔恨心。』若復心念不能作惠施，見乞者當起四念。何等四？一者、意為羸劣其功德少；二者、是我之罪，於是大乘心不得自在興立布施；三者、適發意行所見用任我故，當忍辱施與於人；四者、願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者。

「長者！居家菩薩若離世尊教——無有佛起、亦無有說法者、亦不見賢聖僧——便當遍念十方一切佛。是諸佛本行菩薩道時皆行精進，然後得佛，具足一切佛法。念是一切佛已，當勸助如是，晝夜各三。淨其身、口、意已，行等慈，念諸善本，遠諸所有，當有慚愧，以諸功德本自莊飾。其心清淨令人歡喜，信意樂於佛道無有亂，所作安諦恭敬，斷諸貢高、憍慢。當諷誦三品法經，棄一切諸惡行、悔過，以八十事一心勸助諸福，具足相好。當轉諸佛法輪、勸助諸佛轉法輪，以無量行自受其國，壽不可計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！居家菩薩若離世尊教——無有佛起、亦無有說法者、亦不見賢聖僧——便當遍念十方一切佛。是諸佛本行菩薩道時皆行精進，然後得佛，具足一切佛法。念是一切佛已，當勸助如是，晝夜各三。淨其身、口、意已，行等慈，念諸善本，遠諸所有，當有慚愧，以諸功德本自莊飾。其心清淨令人歡喜，信意樂於佛道無有亂，所作安諦恭敬，斷諸貢高、憍慢。當諷誦三品法經，棄一切諸惡行、悔過，以八十事一心勸助諸福，具足相好。當轉諸佛法輪、勸助諸佛轉法輪，以無量行自受其國，壽不可計。

「長者！居家菩薩當行八關齋。持是齋戒功德，梵行清淨沙門，行菩薩善本。與諸戒具道沙門、梵志相隨，恭敬奉事，不得見惡，索其長短。若見犯戒比丘，當敬事袈裟：『此為是世尊、如來、無所著、等正覺袈裟，戒、三昧、智慧、解脫、見慧當為袈裟。』作禮其袈裟已，離一切淫塵，是為諸賢聖神通之法。念是以後，益恭敬此比丘，當於是比丘起大哀：『是惡行，犯是戒行非善戒。是佛法寂定、調柔，有智入如來法門作沙門，不寂定、無調柔非賢者行，為常勤苦。』如來言：『無戒、不學者，不當輕易。』所以者何？非是其人過也，是淫塵之咎，用愛欲見不善本態。佛法有哀護，若能覺了是淫塵念空，便可得第一道意，可得作平等忍。所以者何？智慧能壞愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！居家菩薩當行八關齋。持是齋戒功德，梵行清淨沙門，行菩薩善本。與諸戒具道沙門、梵志相隨，恭敬奉事，不得見惡，索其長短。若見犯戒比丘，當敬事袈裟：『此為是世尊、如來、無所著、等正覺袈裟，戒、三昧、智慧、解脫、見慧當為袈裟。』作禮其袈裟已，離一切淫塵，是為諸賢聖神通之法。念是以後，益恭敬此比丘，當於是比丘起大哀：『是惡行，犯是戒行非善戒。是佛法寂定、調柔，有智入如來法門作沙門，不寂定、無調柔非賢者行，為常勤苦。』如來言：『無戒、不學者，不當輕易。』所以者何？非是其人過也，是淫塵之咎，用愛欲見不善本態。佛法有哀護，若能覺了是淫塵念空，便可得第一道意，可得作平等忍。所以者何？智慧能壞愛欲。

「世尊言：『人不可輕妄，平相不可限。』所以者何？欲平相人則為平相如來，如來所知非我所究，如是，於彼不當作惡心，取其長短也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊言：『人不可輕妄，平相不可限。』所以者何？欲平相人則為平相如來，如來所知非我所究，如是，於彼不當作惡心，取其長短也。

禮塔品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮塔品第六

「復次，長者！居家菩薩入佛寺精舍，當住門外至心作禮，然後當入精舍。當作是念言：『是為空寺，無境界、無有想、有願，為慈悲喜護居寺、為得平等所居。』自念言：『我何時當得如是居寺出塵垢之居？』在是居得十五日會說戒，當新當念起沙門意。無有菩薩在居家得最正覺者，皆出家入山、閑居巖處得佛道。所以者何？居家為垢居，出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛。我當一日為祠祀、布施一切所有，起意出家學道爾已，乃令我意歡喜耳。所以者何？無信人、無反復人，盜賊、屠魁、羅邪、吏民亦布施，薄不足言。我以戒、智慧為上，慈心見、恭敬、不惜身命，用一切故，我亦當奉行如來戒，令究竟得無上正真道最正覺。為一切作佛事、作如來，未般泥洹者令般泥洹。便當入精舍觀諸比丘僧行：何所比丘為多智者？誰為解法者？誰為持律者？誰為住法者？誰為持菩薩品者？誰為閑居行者？誰為分衛者？誰為服五衲衣者？誰為知止足者？誰為獨行者？誰為坐禪者？誰為大乘者？誰為精進者？誰為典寺者？觀一切比丘僧行已，皆當以等給足施與，不當有異心行，何況近聚落行者——近聚落者亦當問訊，當往至於聚落？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩入佛寺精舍，當住門外至心作禮，然後當入精舍。當作是念言：『是為空寺，無境界、無有想、有願，為慈悲喜護居寺、為得平等所居。』自念言：『我何時當得如是居寺出塵垢之居？』在是居得十五日會說戒，當新當念起沙門意。無有菩薩在居家得最正覺者，皆出家入山、閑居巖處得佛道。所以者何？居家為垢居，出家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛。我當一日為祠祀、布施一切所有，起意出家學道爾已，乃令我意歡喜耳。所以者何？無信人、無反復人，盜賊、屠魁、羅邪、吏民亦布施，薄不足言。我以戒、智慧為上，慈心見、恭敬、不惜身命，用一切故，我亦當奉行如來戒，令究竟得無上正真道最正覺。為一切作佛事、作如來，未般泥洹者令般泥洹。便當入精舍觀諸比丘僧行：何所比丘為多智者？誰為解法者？誰為持律者？誰為住法者？誰為持菩薩品者？誰為閑居行者？誰為分衛者？誰為服五衲衣者？誰為知止足者？誰為獨行者？誰為坐禪者？誰為大乘者？誰為精進者？誰為典寺者？觀一切比丘僧行已，皆當以等給足施與，不當有異心行，何況近聚落行者——近聚落者亦當問訊，當往至於聚落？

「若有比丘無衣鉢者，若病瘦無醫藥者，當給足當等心與，莫使有怨望意。所以者何？於世間皆有求安隱事，益當護凡夫之意甚於阿羅漢。所以者何？凡夫事有怨望，阿羅漢無怨望故也。與多智比丘共相隨，聞其所說當受學之；與解經者相隨，聞其所解當受學之；與持律家相隨者，解知罪垢當受學之；與持菩薩品家相隨者，當受學六度無極、善權方便行；與閑居行相隨者，當受學知一心之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘無衣鉢者，若病瘦無醫藥者，當給足當等心與，莫使有怨望意。所以者何？於世間皆有求安隱事，益當護凡夫之意甚於阿羅漢。所以者何？凡夫事有怨望，阿羅漢無怨望故也。與多智比丘共相隨，聞其所說當受學之；與解經者相隨，聞其所解當受學之；與持律家相隨者，解知罪垢當受學之；與持菩薩品家相隨者，當受學六度無極、善權方便行；與閑居行相隨者，當受學知一心之行。

「若比丘有短乏者，當給與衣服、鉢器、床臥具、病瘦醫藥，於佛道中當遍等心用濟。所以者何？便可以布施所惠故，勸助令起大道意，為沙門行善當如是。若沙門鬪諍即當和解，若以法諍，便當不惜身命為作法護。若比丘病困，便當以身肉施與令差，其心不恨，一切德本以佛心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘有短乏者，當給與衣服、鉢器、床臥具、病瘦醫藥，於佛道中當遍等心用濟。所以者何？便可以布施所惠故，勸助令起大道意，為沙門行善當如是。若沙門鬪諍即當和解，若以法諍，便當不惜身命為作法護。若比丘病困，便當以身肉施與令差，其心不恨，一切德本以佛心為本。」

佛語長者：「居家菩薩以是比、以是行、以是瑞應，當在家修道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語長者：「居家菩薩以是比、以是行、以是瑞應，當在家修道。」

爾時，郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言：「甚難及，天中天！如來善說居家之穢為諸魔行，出家之德名譽闡聞。唯，世尊！我等亦眼見居家多有瑕垢，出家功德其行難量。我等願從世尊受法，欲除鬚髮得為比丘，敬受大戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言：「甚難及，天中天！如來善說居家之穢為諸魔行，出家之德名譽闡聞。唯，世尊！我等亦眼見居家多有瑕垢，出家功德其行難量。我等願從世尊受法，欲除鬚髮得為比丘，敬受大戒。」

佛告諸長者：「出家甚難，常當專一守護禁法，令無點缺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸長者：「出家甚難，常當專一守護禁法，令無點缺。」

此諸長者白佛言：「世尊！出家有何為難？願如來加哀，聽我等下鬚髮、受其戒勅，我等能受奉慎教令。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸長者白佛言：「世尊！出家有何為難？願如來加哀，聽我等下鬚髮、受其戒勅，我等能受奉慎教令。」

佛即聽受，令下鬚髮。於是，佛告彌勒菩薩、諸行清淨菩薩：「持諸長者用付汝等下其鬚髮，是長者等則為上士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即聽受，令下鬚髮。於是，佛告彌勒菩薩、諸行清淨菩薩：「持諸長者用付汝等下其鬚髮，是長者等則為上士。」

彌勒菩薩應時為千二百長者剃除去鬚髮，諸行清淨菩薩為千二百長者除去鬚髮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩應時為千二百長者剃除去鬚髮，諸行清淨菩薩為千二百長者除去鬚髮。

佛說是居家菩薩戒德寂法品時，千二百人具足發無上正真道意，二千五百菩薩得音響忍，四千天及人得柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是居家菩薩戒德寂法品時，千二百人具足發無上正真道意，二千五百菩薩得音響忍，四千天及人得柔順法忍。

止足品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止足品第七

是時，郁迦長者白佛言：「如來、無所著、等正覺以說居家地之善惡，於大乘所當行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行，持戒、精進、智慧、止足之德。天中天！出家菩薩云何下鬚髮奉行法律？何謂為出家——其心無有異、其行不移易、亦不求迎逆禮叉手？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，郁迦長者白佛言：「如來、無所著、等正覺以說居家地之善惡，於大乘所當行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧。願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行，持戒、精進、智慧、止足之德。天中天！出家菩薩云何下鬚髮奉行法律？何謂為出家——其心無有異、其行不移易、亦不求迎逆禮叉手？」

佛言：「善哉善哉。長者！乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉善哉。長者！乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行。」

佛言：「長者！諦聽，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！諦聽，善思念之。」

「唯然，世尊！」郁迦長者受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！」郁迦長者受教而聽。

佛言：「出家菩薩當作是念：『我何以故出家下鬚髮？』當更念言：『我用欲具足佛法故出家下鬚髮，常念精進，於智慧無所著。』如火在頭，憂救然熾，出家已，便當行入住於賢聖。如是，知止足，知止足為名聞；於是，分衛知止足，分衛知止足為名聞；於是，於床臥知止足，於床臥知止足為名聞；於是，於病瘦、醫藥、衣服知止足，於病瘦、醫藥、衣服知止足為名聞。長者！是謂賢聖之行，立是中致諸佛法，所謂為賢聖行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「出家菩薩當作是念：『我何以故出家下鬚髮？』當更念言：『我用欲具足佛法故出家下鬚髮，常念精進，於智慧無所著。』如火在頭，憂救然熾，出家已，便當行入住於賢聖。如是，知止足，知止足為名聞；於是，分衛知止足，分衛知止足為名聞；於是，於床臥知止足，於床臥知止足為名聞；於是，於病瘦、醫藥、衣服知止足，於病瘦、醫藥、衣服知止足為名聞。長者！是謂賢聖之行，立是中致諸佛法，所謂為賢聖行也。」

佛告長者：「出家菩薩有十事行，著身衣被為知止足。何等為十？一者、身著衣被常慚愧；二者、身著袈裟，護諸愛欲，無所著故；三者、為沙門之服，令無所見、令無所念；四者、具袈裟之福為祐諸天世人；五者、所以著袈裟，心不以好樂欲、不習欲故；六者、以善權意滅諸婬塵；七者、知止足為善本，故受是衣；八者、棄捐諸惡，為善因緣；九者、於賢聖道不轉、於一心精進；十者、願令我一心著袈裟究竟。長者！是為十事出家菩薩著袈裟為止足之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「出家菩薩有十事行，著身衣被為知止足。何等為十？一者、身著衣被常慚愧；二者、身著袈裟，護諸愛欲，無所著故；三者、為沙門之服，令無所見、令無所念；四者、具袈裟之福為祐諸天世人；五者、所以著袈裟，心不以好樂欲、不習欲故；六者、以善權意滅諸婬塵；七者、知止足為善本，故受是衣；八者、棄捐諸惡，為善因緣；九者、於賢聖道不轉、於一心精進；十者、願令我一心著袈裟究竟。長者！是為十事出家菩薩著袈裟為止足之行。

「復有十事，當盡形壽行分衛。何等為十事？一者、自有智德，不待須人；二者、若有人與我分衛，先當立於三乘，然後受其分衛；三者、若人不與我分衛，吾於彼當起大哀；四者、若人布施與於我，當精進食、當有所成；五者、不失如來教；六者、發意頃使一心知止足；七者、習行令無憍慢；八者、從是功德致得無見頂上者；九者、人見我亦當效我所學；十者、一切男女、小大布施與我，我當等心於一切，專志致得一切智。長者！是為十事行，出家菩薩不捨分衛。若有知識，當令歡喜無有悔恨，所至到處適無所慕，何況著吾我？亦無諛諂，在所飲處於身有所益，亦能人所願具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十事，當盡形壽行分衛。何等為十事？一者、自有智德，不待須人；二者、若有人與我分衛，先當立於三乘，然後受其分衛；三者、若人不與我分衛，吾於彼當起大哀；四者、若人布施與於我，當精進食、當有所成；五者、不失如來教；六者、發意頃使一心知止足；七者、習行令無憍慢；八者、從是功德致得無見頂上者；九者、人見我亦當效我所學；十者、一切男女、小大布施與我，我當等心於一切，專志致得一切智。長者！是為十事行，出家菩薩不捨分衛。若有知識，當令歡喜無有悔恨，所至到處適無所慕，何況著吾我？亦無諛諂，在所飲處於身有所益，亦能人所願具足。」

佛言：「長者！我聽使分衛菩薩在草褥樹下、若在塚間，護戒有十事念。何等為十？一者、已斷諸我所有行；二者、無我、無所受；三者、在閑居開戶置床坐；四者、遠離愛欲、諸著；五者、少求，無所著，念諸德本；六者、不惜身命，但樂空閑；七者、棄遠諸會；八者、所作罪皆消滅；九者、一心三昧，無瑕穢；十者、念空，出入守意。長者！是為十事出家菩薩在樹下草褥坐。假使詣法會，若師和上及問訊病者到精舍，適自身行，身心當俱往。若行受學諷誦經者，當解諸慧，於精舍房處於閑居思惟。所以者何？在閑居者當精進求法，一切所有非我想、一切法為他人想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！我聽使分衛菩薩在草褥樹下、若在塚間，護戒有十事念。何等為十？一者、已斷諸我所有行；二者、無我、無所受；三者、在閑居開戶置床坐；四者、遠離愛欲、諸著；五者、少求，無所著，念諸德本；六者、不惜身命，但樂空閑；七者、棄遠諸會；八者、所作罪皆消滅；九者、一心三昧，無瑕穢；十者、念空，出入守意。長者！是為十事出家菩薩在樹下草褥坐。假使詣法會，若師和上及問訊病者到精舍，適自身行，身心當俱往。若行受學諷誦經者，當解諸慧，於精舍房處於閑居思惟。所以者何？在閑居者當精進求法，一切所有非我想、一切法為他人想。」

佛言：「出家菩薩習行醫藥有十事。何等為十？一者、我當得如來、世尊之智；二者、不從他人取足；三者、不復習瑕穢不淨想；四者、我當住清淨；五者、不復念諸欲味，棄諸著；六者、我當於凡夫有差特；七者、諸善味當自然現我前；八者、以醫藥斷諸塵勞；九者、斷自諸見著；十者、疾斷諸病瘦得安隱。長者！是為十事行，出家菩薩盡形壽當習醫藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「出家菩薩習行醫藥有十事。何等為十？一者、我當得如來、世尊之智；二者、不從他人取足；三者、不復習瑕穢不淨想；四者、我當住清淨；五者、不復念諸欲味，棄諸著；六者、我當於凡夫有差特；七者、諸善味當自然現我前；八者、以醫藥斷諸塵勞；九者、斷自諸見著；十者、疾斷諸病瘦得安隱。長者！是為十事行，出家菩薩盡形壽當習醫藥。

閑居品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閑居品第八

「復次，長者！出家菩薩在閑居行，當作是念言：『我何故來在閑居？』當復更念言：『不但在閑居為沙門也。所以者何？彼閑居大有不調定、不成就、無法則、無義理者，謂麞、鹿、飛鳥之眾，蠱狐、獼猴、野人、摩睺勒、射獵賊，此不名為沙門。我所用來在閑居，當具足此願，謂沙門之義。』長者！何等為出家菩薩沙門義乎？謂意不亂，得諸總持、諸解、諸慧、具足所聞。於是得高明，習於大慈、不捨大哀，得五神通、六度無極。其心自在，不捨一切智，所說輒以善權之智。以法施一切，開道人民，不違四恩之行，念於六念。聞已即習，精進一心，奉法正解，一心得道慧，不離寂定之處，護於正法及因緣罪福。以直見斷一切念、無念；以直念而願說法；常行直言，斷諸罪、具足福行；以直治斷諸所有著止；以直業至於佛道；行直方便，於諸法無意著止；以直意得一切智、行直定。於空無恐怖，行無想，於我無願、無所起為。至誠擁護於經義，不離法義、亦無有人。長者！是為菩薩出家沙門義也。彼出家菩薩不習眾事，當作是念言：『我當為一切人習德本，不獨一人習善本。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！出家菩薩在閑居行，當作是念言：『我何故來在閑居？』當復更念言：『不但在閑居為沙門也。所以者何？彼閑居大有不調定、不成就、無法則、無義理者，謂麞、鹿、飛鳥之眾，蠱狐、獼猴、野人、摩睺勒、射獵賊，此不名為沙門。我所用來在閑居，當具足此願，謂沙門之義。』長者！何等為出家菩薩沙門義乎？謂意不亂，得諸總持、諸解、諸慧、具足所聞。於是得高明，習於大慈、不捨大哀，得五神通、六度無極。其心自在，不捨一切智，所說輒以善權之智。以法施一切，開道人民，不違四恩之行，念於六念。聞已即習，精進一心，奉法正解，一心得道慧，不離寂定之處，護於正法及因緣罪福。以直見斷一切念、無念；以直念而願說法；常行直言，斷諸罪、具足福行；以直治斷諸所有著止；以直業至於佛道；行直方便，於諸法無意著止；以直意得一切智、行直定。於空無恐怖，行無想，於我無願、無所起為。至誠擁護於經義，不離法義、亦無有人。長者！是為菩薩出家沙門義也。彼出家菩薩不習眾事，當作是念言：『我當為一切人習德本，不獨一人習善本。』」

佛言：「長者！出家菩薩當習四事如來所知。何等為四？一者、習法會，二者、習為他人說，三者、習供養奉事如來，四者、習不斷佛乘意，是為四習常解脫諸多習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！出家菩薩當習四事如來所知。何等為四？一者、習法會，二者、習為他人說，三者、習供養奉事如來，四者、習不斷佛乘意，是為四習常解脫諸多習。

「若在閑居，當作念言：『我何以故來在閑居？』當復更念言：『我用恐懼故來至於此。何等恐懼？畏聚會習婬、怒、癡；畏貢高、怒慢、害意於人；畏於貪嫉；畏於色、聲、香、味、細滑之念；畏於身魔、欲魔、罪魔、天魔；畏於非常為常想、畏於苦為樂想、畏無實為實想、畏無我有我想；畏有吾我；畏於狐疑、不正思想、猶豫、婬妷；畏惡知識；畏於愛欲、無黠；畏心意識不調良；畏諸蓋覆蔽諸求；畏自見身；畏財利、諸色；畏求處見；畏念、無念、他念；畏不見言見、不聞言聞、無意無識所言；畏沙門垢；畏種種行；畏於欲界、色界、無色界；畏於地獄、畜生、餓鬼；畏所生八難；畏所生五道；畏於卒念諸不善法。我所以來至此、不可以在家，於諸會憒鬧中一心為念空，以是恐懼解脫怖畏。諸過去菩薩皆因恐畏解脫，蒙閑居力得脫於恐懼、得佛道無畏；當來、現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏，蒙閑居力得佛道無畏；我以恐懼越一切畏，住閑居。一切諸恐用受我故，住於吾、著於我，污染於身愛，著我起於我，有我想、有吾見，謂有身、念於我，用護我身來至閑居。欲斷我受用、護吾無因緣，當令我在閑居得等義無畏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若在閑居，當作念言：『我何以故來在閑居？』當復更念言：『我用恐懼故來至於此。何等恐懼？畏聚會習婬、怒、癡；畏貢高、怒慢、害意於人；畏於貪嫉；畏於色、聲、香、味、細滑之念；畏於身魔、欲魔、罪魔、天魔；畏於非常為常想、畏於苦為樂想、畏無實為實想、畏無我有我想；畏有吾我；畏於狐疑、不正思想、猶豫、婬妷；畏惡知識；畏於愛欲、無黠；畏心意識不調良；畏諸蓋覆蔽諸求；畏自見身；畏財利、諸色；畏求處見；畏念、無念、他念；畏不見言見、不聞言聞、無意無識所言；畏沙門垢；畏種種行；畏於欲界、色界、無色界；畏於地獄、畜生、餓鬼；畏所生八難；畏所生五道；畏於卒念諸不善法。我所以來至此、不可以在家，於諸會憒鬧中一心為念空，以是恐懼解脫怖畏。諸過去菩薩皆因恐畏解脫，蒙閑居力得脫於恐懼、得佛道無畏；當來、現在十方諸菩薩皆以恐懼脫於怖畏，蒙閑居力得佛道無畏；我以恐懼越一切畏，住閑居。一切諸恐用受我故，住於吾、著於我，污染於身愛，著我起於我，有我想、有吾見，謂有身、念於我，用護我身來至閑居。欲斷我受用、護吾無因緣，當令我在閑居得等義無畏。』

「在閑居者無我想、在閑居者無他人想、在閑居者無得想、在閑居者無自見身跡也。在閑居者無有求住想、在閑居者無有泥洹想，何況當有婬塵想？所以名為閑居。於一切法無所住，哀護居三界者一切畏想，無有習居想，於色聲香味細滑無所居想。一切三昧無有諍亂居，調定其意寂定居，棄諸重擔，所居無懼，超越諸界。已度使水，於諸有無所居、於賢聖行無念居、一心知止足居、在草褥居，深入慧居，精進、一心居、戒居。斷諸縛著牢獄，為解脫居、空無想無願居；得三脫門，調柔無所去居；意觀十二因緣所作已辦居，入於寂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在閑居者無我想、在閑居者無他人想、在閑居者無得想、在閑居者無自見身跡也。在閑居者無有求住想、在閑居者無有泥洹想，何況當有婬塵想？所以名為閑居。於一切法無所住，哀護居三界者一切畏想，無有習居想，於色聲香味細滑無所居想。一切三昧無有諍亂居，調定其意寂定居，棄諸重擔，所居無懼，超越諸界。已度使水，於諸有無所居、於賢聖行無念居、一心知止足居、在草褥居，深入慧居，精進、一心居、戒居。斷諸縛著牢獄，為解脫居、空無想無願居；得三脫門，調柔無所去居；意觀十二因緣所作已辦居，入於寂定。

「譬如，長者！山澤有樹、草木，野牛、象、馬不恐不怖。如是，長者！出家菩薩在閑居行，視其身如草木，無毛髮之想。見身如是，當精進行、不當起我想，便無恐懼。觀其身空：『是身無我、無人、無壽、無命。從心有恐，諸眾庶人用愛欲故當有畏懼，我以離念當為善想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，長者！山澤有樹、草木，野牛、象、馬不恐不怖。如是，長者！出家菩薩在閑居行，視其身如草木，無毛髮之想。見身如是，當精進行、不當起我想，便無恐懼。觀其身空：『是身無我、無人、無壽、無命。從心有恐，諸眾庶人用愛欲故當有畏懼，我以離念當為善想。』

「譬如山澤中草木，野牛不恐不怖；見一切法皆他人許，在空閑居當如是。所以者何？在閑居者斷諸想，離婬、嫉、諸染污；在閑居者為如他，無我、無所受，出家菩薩在閑居行當作是學。在閑居者當柔軟守護戒品；在閑居者和順定品；在閑居者懷來智慧品；在閑居者懷來解脫品；在閑居者住於度知見品；在閑居者愛護佛法品；在閑居者斷十二使；在閑居者念正願；在閑居者於諸法品為等；在閑居者不作疆界；在閑居者已脫諸入；在閑居者心不畏佛道；在閑居者於空無所觀取；在閑居者於法無所懷；在閑居者本有善德、名聞；在閑居者佛所稱譽，諸賢聖亦習閑居；在閑居者脫於愛欲，為有差特，入於一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如山澤中草木，野牛不恐不怖；見一切法皆他人許，在空閑居當如是。所以者何？在閑居者斷諸想，離婬、嫉、諸染污；在閑居者為如他，無我、無所受，出家菩薩在閑居行當作是學。在閑居者當柔軟守護戒品；在閑居者和順定品；在閑居者懷來智慧品；在閑居者懷來解脫品；在閑居者住於度知見品；在閑居者愛護佛法品；在閑居者斷十二使；在閑居者念正願；在閑居者於諸法品為等；在閑居者不作疆界；在閑居者已脫諸入；在閑居者心不畏佛道；在閑居者於空無所觀取；在閑居者於法無所懷；在閑居者本有善德、名聞；在閑居者佛所稱譽，諸賢聖亦習閑居；在閑居者脫於愛欲，為有差特，入於一切智。

「復次，長者！在閑居菩薩以少少事故具足六度無極。所以者何？在閑居行不惜身命，是為布施度無極；知止足，寂定住，起於三專，是為戒度無極；無害心，慈遍於一切，忍於一切智，不墮餘道，是為忍辱度無極；念言：『終不捨此空閑，得忍已乃捨。』是為精進度無極；得於禪，不著我，起諸德本，是為一心度無極；如心所念，身行如是，於道亦然，無所念，是為智慧度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！在閑居菩薩以少少事故具足六度無極。所以者何？在閑居行不惜身命，是為布施度無極；知止足，寂定住，起於三專，是為戒度無極；無害心，慈遍於一切，忍於一切智，不墮餘道，是為忍辱度無極；念言：『終不捨此空閑，得忍已乃捨。』是為精進度無極；得於禪，不著我，起諸德本，是為一心度無極；如心所念，身行如是，於道亦然，無所念，是為智慧度無極。

「長者！在閑居菩薩有四事法。何等為四？一者、菩薩於是得多智，二者、巧能分別決諸法律，三者、了諸德本，四者、以是博智知，一心精進，住於空閑，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！在閑居菩薩有四事法。何等為四？一者、菩薩於是得多智，二者、巧能分別決諸法律，三者、了諸德本，四者、以是博智知，一心精進，住於空閑，是為四。

「復次，長者！菩薩若多婬塵、不習於塵，爾乃住閑居，不著於塵、不受於欲，如所聞法則能奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！菩薩若多婬塵、不習於塵，爾乃住閑居，不著於塵、不受於欲，如所聞法則能奉行。

「復次，長者！菩薩得五神通，為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒說法，在閑居當如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！菩薩得五神通，為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒說法，在閑居當如是。

「復次，長者！菩薩當學佛法智，然後乃在空閑；用是故，得具足一切諸善本；然後持是德本入諸郡國、縣邑，以義度人民。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！菩薩當學佛法智，然後乃在空閑；用是故，得具足一切諸善本；然後持是德本入諸郡國、縣邑，以義度人民。

「菩薩若欲諷誦經道，故來下審恭敬奉事師和上——長、幼、中年——稽首為禮，不當懈怠，於事當精進、不當不恭敬奉事。當作是念言：『如來、無所著、等正覺為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒所奉事，阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所奉事，為諸釋梵四王、人非人所恭敬，於世為最尊，令一切安隱。佛不自為身求供養，人自來供養。何況我等未有所知方欲學耳，反欲從他人求供養？我當奉事一切人。所以者何？比丘貪求供養減其法德。所以者何？為他人以法施，心當念言：「以供養故來奉事我，不以法故。」以自有信心來供養想施，其福不大。』往至師和上所，身意當俱行、身意當解了住。若念我師和上行至他處，心不樂悔。於諷誦學經智者當為師和上，不惜身命。當樂法故，便當隨師和上行；用法故利，當捨一切財利之色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若欲諷誦經道，故來下審恭敬奉事師和上——長、幼、中年——稽首為禮，不當懈怠，於事當精進、不當不恭敬奉事。當作是念言：『如來、無所著、等正覺為諸天、龍、鬼、神、揵沓惒所奉事，阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所奉事，為諸釋梵四王、人非人所恭敬，於世為最尊，令一切安隱。佛不自為身求供養，人自來供養。何況我等未有所知方欲學耳，反欲從他人求供養？我當奉事一切人。所以者何？比丘貪求供養減其法德。所以者何？為他人以法施，心當念言：「以供養故來奉事我，不以法故。」以自有信心來供養想施，其福不大。』往至師和上所，身意當俱行、身意當解了住。若念我師和上行至他處，心不樂悔。於諷誦學經智者當為師和上，不惜身命。當樂法故，便當隨師和上行；用法故利，當捨一切財利之色。

「於師和上歡喜聞一四句偈——若諷誦、若布施行事、持戒、忍辱、精進、一心、事、若智慧事、若慈悲喜護事——一心起習佛道事。聞四句偈若諷誦，當供養師和上，在所從受字句義，所受諷誦當以直心，無有諛諂。用一切萬物供養尚未報師恩，何況以法供養？長者！若意聞所傳說——若善音、佛法音、寂滅音、如教音、聞說如來音——當供事師一劫，尚未具足報師恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於師和上歡喜聞一四句偈——若諷誦、若布施行事、持戒、忍辱、精進、一心、事、若智慧事、若慈悲喜護事——一心起習佛道事。聞四句偈若諷誦，當供養師和上，在所從受字句義，所受諷誦當以直心，無有諛諂。用一切萬物供養尚未報師恩，何況以法供養？長者！若意聞所傳說——若善音、佛法音、寂滅音、如教音、聞說如來音——當供事師一劫，尚未具足報師恩。」

佛言：「長者！以是故，說法之福無有量，其智慧不可限、住於尊法亦無數。其有菩薩欲供養無量法，當供養出家菩薩。何等為出家之學？如其所聞法便行，當審諦清淨其戒品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！以是故，說法之福無有量，其智慧不可限、住於尊法亦無數。其有菩薩欲供養無量法，當供養出家菩薩。何等為出家之學？如其所聞法便行，當審諦清淨其戒品。」

佛言：「長者！出家菩薩有四事法，戒品清淨。何等為四？一者、住於賢聖之教；二者、分衛以德，樂知止足；三者、出家菩薩不樂於家；四者、不習戒、亦無諂偽，在閑居，是為四。復有四。何等為四？一者、身所行至誠、身亦無所得；二者、口所言至誠、口亦無所得；三者、意所念柔軟、意亦無所得；四者、遠離諸所見，住於一切智，是為四事。復有四。何等為四？一者、棄我事，二者、遠吾事，三者、斷自在，四者、捨因緣法，是為四。復有四。何等為四？一者、我身與法一也；二者、諸種與法種等；三者、諸入為與空聚等；四者、得智慧行，適無所居；是為四。復有四。何等為四？一者、身所知身自作；二者、不為人所動；三者、不入人罪法，滅於諸念；四者、奉一切法，審諦無有異；是為四。復有四。何等為四？一者、以脫於空，二者、無想、無恐懼，三者、為一切大哀，四者、得無我忍，是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！出家菩薩有四事法，戒品清淨。何等為四？一者、住於賢聖之教；二者、分衛以德，樂知止足；三者、出家菩薩不樂於家；四者、不習戒、亦無諂偽，在閑居，是為四。復有四。何等為四？一者、身所行至誠、身亦無所得；二者、口所言至誠、口亦無所得；三者、意所念柔軟、意亦無所得；四者、遠離諸所見，住於一切智，是為四事。復有四。何等為四？一者、棄我事，二者、遠吾事，三者、斷自在，四者、捨因緣法，是為四。復有四。何等為四？一者、我身與法一也；二者、諸種與法種等；三者、諸入為與空聚等；四者、得智慧行，適無所居；是為四。復有四。何等為四？一者、身所知身自作；二者、不為人所動；三者、不入人罪法，滅於諸念；四者、奉一切法，審諦無有異；是為四。復有四。何等為四？一者、以脫於空，二者、無想、無恐懼，三者、為一切大哀，四者、得無我忍，是為四。

「彼若聞清淨三昧，當作是念言：『何等為清淨三昧？』奉一切法，意捨欲及我所，其心為一。其心無所流、心無所輕戲，以縛縛意，心無所著。心不可見，心於內現意之境界無有習會。意於我法為何等念？等於法界——無有生、無有行——內外無所著正受，是謂為三昧、是謂住法三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼若聞清淨三昧，當作是念言：『何等為清淨三昧？』奉一切法，意捨欲及我所，其心為一。其心無所流、心無所輕戲，以縛縛意，心無所著。心不可見，心於內現意之境界無有習會。意於我法為何等念？等於法界——無有生、無有行——內外無所著正受，是謂為三昧、是謂住法三昧。

「彼若聞審諦智慧清淨，便當作是念言：『何等為智慧？』謂解於法句，分別智慧為慧；入於解黠為慧，知他人心之所念；解法為慧，於法正受。彼於智無智、於相無身，為空相無有持、亦無有捨，相無有處，無央數相所念為空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼若聞審諦智慧清淨，便當作是念言：『何等為智慧？』謂解於法句，分別智慧為慧；入於解黠為慧，知他人心之所念；解法為慧，於法正受。彼於智無智、於相無身，為空相無有持、亦無有捨，相無有處，無央數相所念為空。」

佛言：「長者！觀法當如是，是為出家菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！觀法當如是，是為出家菩薩行。」

佛說是經時，八千人發大道意，此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍，三萬二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨，二百比丘得無起餘漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，八千人發大道意，此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍，三萬二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨，二百比丘得無起餘漏盡意解。

郁迦長者歡喜踊躍，以殊異衣——其價百千——用上如來，說是言：「我持是善本功德施於一切菩薩，令是功德歸流諸居家菩薩，皆令具足此法如如來；令出家菩薩得戒智慧具足此法，願令出家菩薩得戒智慧猶如如來。唯然，世尊！云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郁迦長者歡喜踊躍，以殊異衣——其價百千——用上如來，說是言：「我持是善本功德施於一切菩薩，令是功德歸流諸居家菩薩，皆令具足此法如如來；令出家菩薩得戒智慧具足此法，願令出家菩薩得戒智慧猶如如來。唯然，世尊！云何居家菩薩在所居住學具足出家戒法？」

佛告長者：「居家菩薩布施一切，無所愛惜；其心常志大乘，不望其報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長者：「居家菩薩布施一切，無所愛惜；其心常志大乘，不望其報。

「復次，長者！居家菩薩當淨修梵行，心不念習婬欲，何況受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩當淨修梵行，心不念習婬欲，何況受？

「復次，長者！居家菩薩解空事、入四禪，以善權行求無恃者，令志寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩解空事、入四禪，以善權行求無恃者，令志寂滅。

「復次，長者！居家菩薩當大精進、解智慧、度無極，於一切仗大慈，受一切法，當擁護以法教化人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，長者！居家菩薩當大精進、解智慧、度無極，於一切仗大慈，受一切法，當擁護以法教化人。

「是為四事行，居家菩薩在家立出家戒法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為四事行，居家菩薩在家立出家戒法。」

爾時，郁迦長者白佛言：「世尊！我獨立居家地，當住於如來教戒，我當為如來廣達佛道，亦當學是出家之法，當復奉行是法禁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，郁迦長者白佛言：「世尊！我獨立居家地，當住於如來教戒，我當為如來廣達佛道，亦當學是出家之法，當復奉行是法禁。」

時佛便笑。諸佛、世尊之法，笑時有無數色、種種色、不可思議色從口中照無量佛國，上至梵天還繞佛身，於頂上㸌然不現。賢者阿難從坐起，白佛言：「佛不妄笑，願聞其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛便笑。諸佛、世尊之法，笑時有無數色、種種色、不可思議色從口中照無量佛國，上至梵天還繞佛身，於頂上㸌然不現。賢者阿難從坐起，白佛言：「佛不妄笑，願聞其意。」

佛告阿難：「汝見郁迦長者用法故供養於如來，復作師子吼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝見郁迦長者用法故供養於如來，復作師子吼不？」

阿難：「唯然，世尊！我今已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難：「唯然，世尊！我今已見。」

佛言：「阿難！是郁迦長者住於居家地，於是賢劫諸有如來皆當供養，受其法教。居在家居，具足出家戒法，是時為諸如來普宣佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是郁迦長者住於居家地，於是賢劫諸有如來皆當供養，受其法教。居在家居，具足出家戒法，是時為諸如來普宣佛道。」

於是，阿難問郁迦長者：「用是居家為樂？居家為垢？居家不如出家受聖賢教法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，阿難問郁迦長者：「用是居家為樂？居家為垢？居家不如出家受聖賢教法。」

郁迦答曰：「阿難！且止，勿作是語云諸聖賢亦無垢染、有大哀解脫、不念自安。諸菩薩忍諸苦，不捨一切人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 郁迦答曰：「阿難！且止，勿作是語云諸聖賢亦無垢染、有大哀解脫、不念自安。諸菩薩忍諸苦，不捨一切人。」

佛言：「阿難！是郁迦長者雖住居家地，常有等心，於是賢劫所度人民甚多，勝餘出家菩薩百千人教授。所以者何？阿難！雖有出家菩薩百千人，其德之智不及郁迦長者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是郁迦長者雖住居家地，常有等心，於是賢劫所度人民甚多，勝餘出家菩薩百千人教授。所以者何？阿難！雖有出家菩薩百千人，其德之智不及郁迦長者。」

阿難白佛言：「是名為何等經？云何持名？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「是名為何等經？云何持名？」

佛言：「阿難！是經，一名『郁迦長者所問』，汝當受持，二名『居家出家品』，三名『持一心宴坐其德名聞』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！是經，一名『郁迦長者所問』，汝當受持，二名『居家出家品』，三名『持一心宴坐其德名聞』。」

佛言：「阿難！若有菩薩聞是經為具足諸法，勝於百劫修梵清淨懈廢之行。是故，阿難！欲作大精進者、及欲教他人精進者，自欲住於一切法德者、及欲立一切於法德者，當聞是經、當受持、諷誦。所以者何？欲具足一切法，當視是經法與如來等。阿難！其有菩薩遠離是經者，則為遠離一切諸佛，不得復見一切諸佛。所以者何？其有說是經者，則為面見一切諸佛。阿難！政使是三千大千世界滿其中火，菩薩便當入過其中求聞是法，受持諷誦，當以諸寶滿三千大千世界用供養師，受是經法持諷誦讀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若有菩薩聞是經為具足諸法，勝於百劫修梵清淨懈廢之行。是故，阿難！欲作大精進者、及欲教他人精進者，自欲住於一切法德者、及欲立一切於法德者，當聞是經、當受持、諷誦。所以者何？欲具足一切法，當視是經法與如來等。阿難！其有菩薩遠離是經者，則為遠離一切諸佛，不得復見一切諸佛。所以者何？其有說是經者，則為面見一切諸佛。阿難！政使是三千大千世界滿其中火，菩薩便當入過其中求聞是法，受持諷誦，當以諸寶滿三千大千世界用供養師，受是經法持諷誦讀。

「阿難！若有菩薩供養過去、當來、今現在諸佛、世尊，盡其形壽供養爾所佛已，不受是經法、不能諷誦、亦不於中作諸功德，為不供養去來今佛。阿難！若復有人聞是經典，受持諷誦、廣為人說，於中作諸功德，為已供養去來今佛。所以者何？諸如來、無所著、等正覺以法為上，為從法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！若有菩薩供養過去、當來、今現在諸佛、世尊，盡其形壽供養爾所佛已，不受是經法、不能諷誦、亦不於中作諸功德，為不供養去來今佛。阿難！若復有人聞是經典，受持諷誦、廣為人說，於中作諸功德，為已供養去來今佛。所以者何？諸如來、無所著、等正覺以法為上，為從法生。」

佛說如是，賢者阿難及郁迦長者，諸天、阿須倫、世間人民，聞經歡喜，皆前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，賢者阿難及郁迦長者，諸天、阿須倫、世間人民，聞經歡喜，皆前為佛作禮而去。