佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧波羅蜜多品第十一之七

爾時佛告舍利子：「汝等勿謂精進行太子得授記已，起於異見而生疑惑。所以者何？是精進行太子，已於過去九十九俱胝歲，親近供養尊重讚歎大蘊如來及聲聞眾，亦以飲食衣服臥具醫藥精勤給侍悉令充足。以本願故，彼佛世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世過阿僧祇劫當得作佛，號曰寶身如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛有八十那庾多大聲聞眾皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。舍利子！復於彼時有王出世名曰善現，其王唯以善法化治人民，轉正法輪行精進行，四兵嚴衛七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、女寶、主兵寶、主藏寶，如是七寶殊勝無比。復有大城名閻浮檀金，其城東西修廣十二踰繕那，南北亦等七踰繕那。其國人民離諸艱苦，所須如意，有大神通受勝妙樂，如是有情充滿其中。有大長者名曰善慧，珍寶具足受用無乏，其諸庫藏悉皆充溢，於諸佛所植眾善本，而為諸佛之所印可。舍利子！爾時寶身如來、應供、正等正覺觀彼善慧長者，審知其器堪可任持菩薩藏正法之器、是諸佛法器。如是知已，即詣其所現大神力，於虛空中結跏趺坐，隨應為說菩薩道法，而復稱讚三世諸佛。舍利子！時彼長者聞說法已，深心愛樂信解清淨，生大歡喜。於千歲中，即以飲食衣服臥具醫藥種種所須，禮拜供養尊重讚歎寶身如來及聲聞眾。滿千歲已而無懈倦，作是誓言：『願我當成阿耨多羅三藐三菩提。』時彼如來聞是誓已即為授記。舍利子！汝勿謂善慧長者得授記已，起於異見而生疑惑。我於彼時願求菩提，亦以飲食衣服臥具醫藥，於千歲中供養恭敬尊重讚歎寶身如來及聲聞眾；彼佛世尊不與我授阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「汝等勿謂精進行太子得授記已，起於異見而生疑惑。所以者何？是精進行太子，已於過去九十九俱胝歲，親近供養尊重讚歎大蘊如來及聲聞眾，亦以飲食衣服臥具醫藥精勤給侍悉令充足。以本願故，彼佛世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世過阿僧祇劫當得作佛，號曰寶身如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛有八十那庾多大聲聞眾皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。舍利子！復於彼時有王出世名曰善現，其王唯以善法化治人民，轉正法輪行精進行，四兵嚴衛七寶具足，所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、女寶、主兵寶、主藏寶，如是七寶殊勝無比。復有大城名閻浮檀金，其城東西修廣十二踰繕那，南北亦等七踰繕那。其國人民離諸艱苦，所須如意，有大神通受勝妙樂，如是有情充滿其中。有大長者名曰善慧，珍寶具足受用無乏，其諸庫藏悉皆充溢，於諸佛所植眾善本，而為諸佛之所印可。舍利子！爾時寶身如來、應供、正等正覺觀彼善慧長者，審知其器堪可任持菩薩藏正法之器、是諸佛法器。如是知已，即詣其所現大神力，於虛空中結跏趺坐，隨應為說菩薩道法，而復稱讚三世諸佛。舍利子！時彼長者聞說法已，深心愛樂信解清淨，生大歡喜。於千歲中，即以飲食衣服臥具醫藥種種所須，禮拜供養尊重讚歎寶身如來及聲聞眾。滿千歲已而無懈倦，作是誓言：『願我當成阿耨多羅三藐三菩提。』時彼如來聞是誓已即為授記。舍利子！汝勿謂善慧長者得授記已，起於異見而生疑惑。我於彼時願求菩提，亦以飲食衣服臥具醫藥，於千歲中供養恭敬尊重讚歎寶身如來及聲聞眾；彼佛世尊不與我授阿耨多羅三藐三菩提記。

「爾時寶身如來告善慧言：『汝於未來世過阿僧祇劫當得作佛，號曰然燈如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛法中有王名阿闍世，其王有城名蓮華具足，彼國人民離諸苦難，多所安隱隨意成就。』舍利子！復於彼時有王名大娑羅，其王有子名具足燈，威德自在面貌端正，眾相具足人所愛樂，庫藏充滿受用無乏。時阿闍世王即以半國委付其政。時具足燈既即位已，亦以善法化治人民。舍利子！是具足燈乃於後時誕生太子，色相端嚴最勝圓滿，清淨瑩澈猶如池沼，具三十二大人之相，威光晃耀猶如日輪。其王即時心生歡喜，乃與立字名曰然燈。爾時其王召婆羅門占相其子。時婆羅門而白王言：『今太子者宿植善本，當證阿耨多羅三藐三菩提，必定不久得大神通。』爾時淨居天子於色究竟天忽然沒已，詣太子所頭面禮足右繞三匝，為彼太子說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時寶身如來告善慧言：『汝於未來世過阿僧祇劫當得作佛，號曰然燈如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛法中有王名阿闍世，其王有城名蓮華具足，彼國人民離諸苦難，多所安隱隨意成就。』舍利子！復於彼時有王名大娑羅，其王有子名具足燈，威德自在面貌端正，眾相具足人所愛樂，庫藏充滿受用無乏。時阿闍世王即以半國委付其政。時具足燈既即位已，亦以善法化治人民。舍利子！是具足燈乃於後時誕生太子，色相端嚴最勝圓滿，清淨瑩澈猶如池沼，具三十二大人之相，威光晃耀猶如日輪。其王即時心生歡喜，乃與立字名曰然燈。爾時其王召婆羅門占相其子。時婆羅門而白王言：『今太子者宿植善本，當證阿耨多羅三藐三菩提，必定不久得大神通。』爾時淨居天子於色究竟天忽然沒已，詣太子所頭面禮足右繞三匝，為彼太子說伽陀曰：

「『往昔於因中， 積集諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『往昔於因中， 積集諸功德，

悟無上菩提， 猶如勝仙幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟無上菩提， 猶如勝仙幢。

盛年具威勢， 遷謝疾如風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛年具威勢， 遷謝疾如風，

壯色老所侵， 世間不可樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壯色老所侵， 世間不可樂。

以衰老所逼， 厭苦求解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以衰老所逼， 厭苦求解脫，

應當善思惟， 光景不久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當善思惟， 光景不久住。

善哉大智者， 速疾求出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉大智者， 速疾求出離，

於此菩提道， 堅固持淨戒。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此菩提道， 堅固持淨戒。』

「爾時淨居天子說伽陀已，於初夜分，即為太子警覺開示，令生信解捨家出家，當得阿耨多羅三藐三菩提，具大威德名稱遠聞。時彼太子既授其教，於佛法中精勤信解，隨順修學阿耨多羅三藐三菩提法。舍利子！爾時具足燈王聞是太子捨家出家得阿耨多羅三藐三菩提已，即遣使者往詣然燈佛所，具宣教勅：『唯願大慈憐愍於我，願時速還。若不時來，即嚴四兵，我當自往。』舍利子！時具足燈王復召群臣共議斯事，即時嚴駕奉迎世尊。見佛身相端嚴殊特歎未曾有，各起恭敬頭面禮足而白佛言：『唯願世尊！於阿闍世王深心憐愍，饒益我等。』舍利子！爾時然燈如來受王請已，其王即與二十俱胝王諸眷屬及四兵眾，隨佛世尊前後圍繞往詣王宮。而王即以衣服飲食床褥湯藥一切樂具悉令充足，隨所愛樂而用供養。時佛世尊為說法要，多所度脫。頂禮佛足右繞三匝，涕淚悲泣深懷戀慕。爾時然燈如來復與二十俱胝大阿羅漢，即時往詣阿闍世王蓮華具足大城。舍利子！爾時阿闍世王聞佛然燈至其城已，即勅人民，於其城中四衢巷陌咸使清淨，瓦礫荊棘悉令屏除，香水灑地無諸塵坌，散眾名華積至于膝，寶瓶香爐其煙彌布，種種寶衣處處垂下，擊鼓角貝其聲相續，塗香華鬘充滿其中，勝妙莊嚴昔所未有。彼國人民隨自供養，無諸貿易咸所樂觀。舍利子！爾時阿闍世王復以種種華香瓔珞、燒香粖香、衣服繒蓋、幢幡伎樂、歌頌讚歎奉迎如來，於自宮中禮拜供養。時王即得勝歡喜心、妙吉祥心、無障礙心、離熱惱心，安隱而住。舍利子！復有長者居士婆羅門等，亦以如上種種供養，往詣佛所，頭面禮足瞻仰世尊。爾時有一梵志名曰妙寶，與其徒眾五百人俱住呬末河側，常持三種曼多囉法，所謂儞揵吒法、該吒婆法、惡剎囉鉢捺法。時彼徒眾悉能通達此三種法，彼自記別：『誦是文句世間最勝，是大丈夫，為軌範師。』舍利子！彼時復有寶雲梵志，亦與徒眾五百人俱，於彼學習自謂究竟。是時寶雲而白師言：『我於本法已得通達，今欲還詣本所生處，當求五百金錢用酬教誨。』是時寶雲漸次經歷國邑聚落，至蓮華具足大城，見彼城中莊嚴殊妙，即時往問：『今此城中作何勝事？』彼共告言：『仁者當知，今佛世尊然燈如來，與八十俱胝大阿羅漢，八萬四千大菩薩眾，見處王宮，演說正法度脫一切。其國人民莊嚴乃爾。』是時寶雲聞是事已，發清淨心生大歡喜，作是思惟：『佛世難遇，如優曇鉢華時一現耳。我今當以所求金錢，持用買華以散佛上。』漸次游行見一童女，手持七枝優鉢羅華。是時寶雲告童女言：『此華殊妙，從何所得？我今欲以五百 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時淨居天子說伽陀已，於初夜分，即為太子警覺開示，令生信解捨家出家，當得阿耨多羅三藐三菩提，具大威德名稱遠聞。時彼太子既授其教，於佛法中精勤信解，隨順修學阿耨多羅三藐三菩提法。舍利子！爾時具足燈王聞是太子捨家出家得阿耨多羅三藐三菩提已，即遣使者往詣然燈佛所，具宣教勅：『唯願大慈憐愍於我，願時速還。若不時來，即嚴四兵，我當自往。』舍利子！時具足燈王復召群臣共議斯事，即時嚴駕奉迎世尊。見佛身相端嚴殊特歎未曾有，各起恭敬頭面禮足而白佛言：『唯願世尊！於阿闍世王深心憐愍，饒益我等。』舍利子！爾時然燈如來受王請已，其王即與二十俱胝王諸眷屬及四兵眾，隨佛世尊前後圍繞往詣王宮。而王即以衣服飲食床褥湯藥一切樂具悉令充足，隨所愛樂而用供養。時佛世尊為說法要，多所度脫。頂禮佛足右繞三匝，涕淚悲泣深懷戀慕。爾時然燈如來復與二十俱胝大阿羅漢，即時往詣阿闍世王蓮華具足大城。舍利子！爾時阿闍世王聞佛然燈至其城已，即勅人民，於其城中四衢巷陌咸使清淨，瓦礫荊棘悉令屏除，香水灑地無諸塵坌，散眾名華積至于膝，寶瓶香爐其煙彌布，種種寶衣處處垂下，擊鼓角貝其聲相續，塗香華鬘充滿其中，勝妙莊嚴昔所未有。彼國人民隨自供養，無諸貿易咸所樂觀。舍利子！爾時阿闍世王復以種種華香瓔珞、燒香粖香、衣服繒蓋、幢幡伎樂、歌頌讚歎奉迎如來，於自宮中禮拜供養。時王即得勝歡喜心、妙吉祥心、無障礙心、離熱惱心，安隱而住。舍利子！復有長者居士婆羅門等，亦以如上種種供養，往詣佛所，頭面禮足瞻仰世尊。爾時有一梵志名曰妙寶，與其徒眾五百人俱住呬末河側，常持三種曼多囉法，所謂儞揵吒法、該吒婆法、惡剎囉鉢捺法。時彼徒眾悉能通達此三種法，彼自記別：『誦是文句世間最勝，是大丈夫，為軌範師。』舍利子！彼時復有寶雲梵志，亦與徒眾五百人俱，於彼學習自謂究竟。是時寶雲而白師言：『我於本法已得通達，今欲還詣本所生處，當求五百金錢用酬教誨。』是時寶雲漸次經歷國邑聚落，至蓮華具足大城，見彼城中莊嚴殊妙，即時往問：『今此城中作何勝事？』彼共告言：『仁者當知，今佛世尊然燈如來，與八十俱胝大阿羅漢，八萬四千大菩薩眾，見處王宮，演說正法度脫一切。其國人民莊嚴乃爾。』是時寶雲聞是事已，發清淨心生大歡喜，作是思惟：『佛世難遇，如優曇鉢華時一現耳。我今當以所求金錢，持用買華以散佛上。』漸次游行見一童女，手持七枝優鉢羅華。是時寶雲告童女言：『此華殊妙，從何所得？我今欲以五百

金錢貿易此華，作妙華鬘，持以奉獻然燈如來。』爾時童女聞佛名已，宿善根力而作是言：『今我此身墮生死中，宜自開寤。』寶雲聞已即告童女：『汝適何言？』童女答云：『我於往昔阿僧祇劫，於佛法中積集善利，或以真珠瑠璃金銀珂貝、象馬牛羊輦輿車乘、婇女眷屬、頭目髓腦身肉手足，若內若外一切財物悉皆布施，深淨信解，捨家出家行菩薩道，於一切法離諸障礙，無芥子許不捨身命。汝何於我而生輕侮？』是時童女即持優鉢羅華往詣然燈佛所，持以上佛，佛即受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金錢貿易此華，作妙華鬘，持以奉獻然燈如來。』爾時童女聞佛名已，宿善根力而作是言：『今我此身墮生死中，宜自開寤。』寶雲聞已即告童女：『汝適何言？』童女答云：『我於往昔阿僧祇劫，於佛法中積集善利，或以真珠瑠璃金銀珂貝、象馬牛羊輦輿車乘、婇女眷屬、頭目髓腦身肉手足，若內若外一切財物悉皆布施，深淨信解，捨家出家行菩薩道，於一切法離諸障礙，無芥子許不捨身命。汝何於我而生輕侮？』是時童女即持優鉢羅華往詣然燈佛所，持以上佛，佛即受之。

「爾時世尊復有百千俱胝那由陀眾恭敬圍繞，佛於其中威德巍巍廣大清淨。而是童女歎未曾有，即時發起最上勝心，增長愛樂。舍利子！時寶雲梵志亦詣佛所，發淨信心頂禮雙足，瞻仰尊顏目不暫捨。見彼人眾悉以上妙法服，奉獻然燈如來。時彼寶雲作是思惟：『我今何有殊妙法服而為供養？』即以所著鹿皮之衣持用上佛。時會人眾見是事已，即生毀呰。作是語時，彼鹿皮衣忽然變作七寶所成。是時寶雲心大歡喜踊躍無量，即以奉獻然燈如來，而作是言：『唯見哀愍願垂納受。』是時如來即為受之。復以五枝優鉢羅華，供散佛上普及眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊復有百千俱胝那由陀眾恭敬圍繞，佛於其中威德巍巍廣大清淨。而是童女歎未曾有，即時發起最上勝心，增長愛樂。舍利子！時寶雲梵志亦詣佛所，發淨信心頂禮雙足，瞻仰尊顏目不暫捨。見彼人眾悉以上妙法服，奉獻然燈如來。時彼寶雲作是思惟：『我今何有殊妙法服而為供養？』即以所著鹿皮之衣持用上佛。時會人眾見是事已，即生毀呰。作是語時，彼鹿皮衣忽然變作七寶所成。是時寶雲心大歡喜踊躍無量，即以奉獻然燈如來，而作是言：『唯見哀愍願垂納受。』是時如來即為受之。復以五枝優鉢羅華，供散佛上普及眾會。

「爾時復有無數天子，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華而散佛上，於虛空中作天伎樂歌詠讚歎，以神通力復現無數優鉢羅華，其華千葉異香彌布，旋覆空中化成華蓋，以為供養。舍利子！爾時寶雲梵志即於然燈佛所經十二歲淨心奉事，由勝進力以本願故獲金色髻，而作是言：『唯願世尊安慰於我，令我堅固，早成阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時復有無數天子，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華而散佛上，於虛空中作天伎樂歌詠讚歎，以神通力復現無數優鉢羅華，其華千葉異香彌布，旋覆空中化成華蓋，以為供養。舍利子！爾時寶雲梵志即於然燈佛所經十二歲淨心奉事，由勝進力以本願故獲金色髻，而作是言：『唯願世尊安慰於我，令我堅固，早成阿耨多羅三藐三菩提記。』