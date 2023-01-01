佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧波羅蜜多品第十一之三

「復次舍利子！菩薩摩訶薩獲得如是於諦善巧，由此了知五蘊是苦，若令五蘊苦相止息猶如虛空，是苦聖諦。又此五蘊隨惑愛見，若令執取愛見等因不起合集，為集聖諦。又此五蘊畢竟滅盡，若令前際不生、後際不起、現在不住，為滅聖諦。若於苦智、集智、滅智而能證達以智相續，能善調伏引趣正行，為道聖諦。又復於此諸諦現觀，而能尋伺遍盡觀察，是為菩薩摩訶薩於諦善巧。又復了知諸受是苦乃至受所引攝，諸決擇智，是為苦聖諦。若因於受引生於合集，如實了知，是為集聖諦。又若於受而得輕安則於受非受，而復觀察非受是滅獲證於滅，是為滅聖諦。又若受所引道，如彼世間積集進求，非受非道令彼苦滅引趣正行，是為道聖諦。若見如是四諦平等畢竟無見，是為清淨，是名菩薩摩訶薩於諦善巧。又復於滅而起現證，復能於苦不生觀察，是為苦智。若有緣生於有離有，是為集智。了知一切生本不生、滅無所滅，是為滅智。於如是道隨其種類，尋求伺察令入其智，是為道智。若能安住如是諦智，說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲諦善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩獲得如是於諦善巧，由此了知五蘊是苦，若令五蘊苦相止息猶如虛空，是苦聖諦。又此五蘊隨惑愛見，若令執取愛見等因不起合集，為集聖諦。又此五蘊畢竟滅盡，若令前際不生、後際不起、現在不住，為滅聖諦。若於苦智、集智、滅智而能證達以智相續，能善調伏引趣正行，為道聖諦。又復於此諸諦現觀，而能尋伺遍盡觀察，是為菩薩摩訶薩於諦善巧。又復了知諸受是苦乃至受所引攝，諸決擇智，是為苦聖諦。若因於受引生於合集，如實了知，是為集聖諦。又若於受而得輕安則於受非受，而復觀察非受是滅獲證於滅，是為滅聖諦。又若受所引道，如彼世間積集進求，非受非道令彼苦滅引趣正行，是為道聖諦。若見如是四諦平等畢竟無見，是為清淨，是名菩薩摩訶薩於諦善巧。又復於滅而起現證，復能於苦不生觀察，是為苦智。若有緣生於有離有，是為集智。了知一切生本不生、滅無所滅，是為滅智。於如是道隨其種類，尋求伺察令入其智，是為道智。若能安住如是諦智，說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲諦善巧。

「舍利子！又復菩薩摩訶薩獲得四種正知善巧。何等為四？一者義正知，二者法正知，三者世間典籍正知，四者辯才正知。云何義正知？謂若於法諸勝義句，相續因智，緣智，集智，通達無邊智，入解緣起智，分別法界智，隨順入解真如智，不住實際智，如實法空智，伺察無相智，於願無願智，於行無行智，入一正理智，入解無我智，解無眾生智，了無壽者智，無補特伽羅勝義智，於過去世無障礙智，於未來世無限量智，於現在世遍一切處智，於蘊幻化智，於處決定空智，於界度量智，內身寂靜智，外無遍行智，出離塵境智，念無所住智，達無所入智，勝慧觀察智，通達四諦智，諸苦為有智，諸集為行智，諸滅無相智，諸道出離智，分別一切法句智，善解諸根智，諸力無能屈伏智，奢摩他加持智，毘鉢舍那光明智，於諸幻化起變滅智，於諸陽焰無迷亂智，於諸夢境無實見智，於諸谷響了緣生智，於諸影像無合集智，於種種相唯一相智，於正和合無所合智，於諸輕安無所得智，於聲聞乘達言音智，於緣覺乘解緣生智，於最上乘積集一切善根智。如是所說，是為菩薩於義正知。又復義正知者，若於義隨順則諸法隨順，彼所隨義即諸法性。所以者何？以諸法義畢竟如空。若義如空，則諸法義畢竟無相。若義無相，則諸法義畢竟無願。若義無願，則彼法義無所趣證。若義無所證，則一切法義畢竟無壽者、無補特伽羅。若義無補特伽羅，則於是義通達法相。若說於義無住無盡，於所說義而獲證知，諸佛世尊隨喜印可，於彼勝慧如實正知。若於勝慧如實正知，則一切處無有過失，說此是為菩薩於義正知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！又復菩薩摩訶薩獲得四種正知善巧。何等為四？一者義正知，二者法正知，三者世間典籍正知，四者辯才正知。云何義正知？謂若於法諸勝義句，相續因智，緣智，集智，通達無邊智，入解緣起智，分別法界智，隨順入解真如智，不住實際智，如實法空智，伺察無相智，於願無願智，於行無行智，入一正理智，入解無我智，解無眾生智，了無壽者智，無補特伽羅勝義智，於過去世無障礙智，於未來世無限量智，於現在世遍一切處智，於蘊幻化智，於處決定空智，於界度量智，內身寂靜智，外無遍行智，出離塵境智，念無所住智，達無所入智，勝慧觀察智，通達四諦智，諸苦為有智，諸集為行智，諸滅無相智，諸道出離智，分別一切法句智，善解諸根智，諸力無能屈伏智，奢摩他加持智，毘鉢舍那光明智，於諸幻化起變滅智，於諸陽焰無迷亂智，於諸夢境無實見智，於諸谷響了緣生智，於諸影像無合集智，於種種相唯一相智，於正和合無所合智，於諸輕安無所得智，於聲聞乘達言音智，於緣覺乘解緣生智，於最上乘積集一切善根智。如是所說，是為菩薩於義正知。又復義正知者，若於義隨順則諸法隨順，彼所隨義即諸法性。所以者何？以諸法義畢竟如空。若義如空，則諸法義畢竟無相。若義無相，則諸法義畢竟無願。若義無願，則彼法義無所趣證。若義無所證，則一切法義畢竟無壽者、無補特伽羅。若義無補特伽羅，則於是義通達法相。若說於義無住無盡，於所說義而獲證知，諸佛世尊隨喜印可，於彼勝慧如實正知。若於勝慧如實正知，則一切處無有過失，說此是為菩薩於義正知。

「云何名法正知？謂於正法入解之智，若善不善、有過無過、有漏無漏、世間出世間、有為無為、染分淨分、輪回涅盤、法界智界，本自平等無所覺悟。說此是為菩薩於法正知。又復法正知者，於彼貪行心能正知，所謂虛假貪行、堅固貪行、微細貪行、廣大貪行、過去貪行無邊觀察，現在貪行隨緣入解。或復有情內貪而非外貪，或復外貪而非內貪，或復內貪亦外貪，或非內貪亦非外貪。或復色貪非聲貪，聲貪非色貪，色貪亦聲貪，色聲俱非貪。色貪非香貪，聲貪非香貪，香貪非味貪，味貪非觸貪，乃至綺互於色聲香味觸貪行等，如是非義利門，入解二萬一千貪行、二萬一千瞋行、二萬一千癡行。如是貪瞋癡二萬一千眾等分行。如是所說，入解八萬四千心行之智、如其所說相應行相智、不增不減智、越百欲界智、殊勝法器智、真實言說智，說此是為菩薩於法正知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名法正知？謂於正法入解之智，若善不善、有過無過、有漏無漏、世間出世間、有為無為、染分淨分、輪回涅盤、法界智界，本自平等無所覺悟。說此是為菩薩於法正知。又復法正知者，於彼貪行心能正知，所謂虛假貪行、堅固貪行、微細貪行、廣大貪行、過去貪行無邊觀察，現在貪行隨緣入解。或復有情內貪而非外貪，或復外貪而非內貪，或復內貪亦外貪，或非內貪亦非外貪。或復色貪非聲貪，聲貪非色貪，色貪亦聲貪，色聲俱非貪。色貪非香貪，聲貪非香貪，香貪非味貪，味貪非觸貪，乃至綺互於色聲香味觸貪行等，如是非義利門，入解二萬一千貪行、二萬一千瞋行、二萬一千癡行。如是貪瞋癡二萬一千眾等分行。如是所說，入解八萬四千心行之智、如其所說相應行相智、不增不減智、越百欲界智、殊勝法器智、真實言說智，說此是為菩薩於法正知。

「云何世間典籍正知？謂若入解一切聲智。天聲、龍聲、夜叉聲、乾闥婆聲、阿脩羅聲、迦樓羅聲、緊那羅聲、摩睺羅伽聲、人聲非人聲而能入解。五趣有情麁細高下，說法連環相續不斷音聲文字。彼或說一說二說多，男聲、女聲、非男非女聲，廣說略說，鄙陋說巧妙說，過去說未來說現在說，一字相應多字相應，皆悉了知。說此是為世間典籍正知。又復世間典籍正知者，成熟於文、明了於義，離諸恐畏復無過失。於世俗、勝義，以自心知見，甚深巧妙種種莊嚴，令諸有情咸生歡喜，說此是為菩薩於世間典籍正知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何世間典籍正知？謂若入解一切聲智。天聲、龍聲、夜叉聲、乾闥婆聲、阿脩羅聲、迦樓羅聲、緊那羅聲、摩睺羅伽聲、人聲非人聲而能入解。五趣有情麁細高下，說法連環相續不斷音聲文字。彼或說一說二說多，男聲、女聲、非男非女聲，廣說略說，鄙陋說巧妙說，過去說未來說現在說，一字相應多字相應，皆悉了知。說此是為世間典籍正知。又復世間典籍正知者，成熟於文、明了於義，離諸恐畏復無過失。於世俗、勝義，以自心知見，甚深巧妙種種莊嚴，令諸有情咸生歡喜，說此是為菩薩於世間典籍正知。

「云何菩薩辯才正知？所謂言說無住無斷，真實記別迅速辯才、決定獲果辯才、如其所問辯才、無減失辯才、無斷滅辯才、無諍論辯才、樂善法辯才、住忍辯才、甚深辯才、善巧辯才、世俗勝義辯才、建立一切布施持戒忍辱精進禪定勝慧辯才、建立念處正斷神足根力覺支聖道奢摩他毘鉢舍那辯才、入解一切諦智定解脫三摩地三摩鉢底辯才、悟一切乘辯才、解一切有情心行辯才、無謇吃語言辯才、無生澁語言辯才、無雜亂語言辯才、潤澤語言辯才、清淨語言辯才、解脫語言辯才、無障語言辯才、尊重語言辯才、慈愛語言辯才、相應語言辯才、無缺漏語言辯才、甘美語言辯才、細滑語言辯才、無毀呰語言辯才、稱讚諸聖語言辯才，通達無邊剎土有情，能以妙梵音聲隨一詮表。如是辯才，於他有情補特伽羅能善說法，佛乃印可。彼若說法無出離者，云何能得盡諸苦際、成就正行？舍利子！說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行，而能獲得辯才善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩辯才正知？所謂言說無住無斷，真實記別迅速辯才、決定獲果辯才、如其所問辯才、無減失辯才、無斷滅辯才、無諍論辯才、樂善法辯才、住忍辯才、甚深辯才、善巧辯才、世俗勝義辯才、建立一切布施持戒忍辱精進禪定勝慧辯才、建立念處正斷神足根力覺支聖道奢摩他毘鉢舍那辯才、入解一切諦智定解脫三摩地三摩鉢底辯才、悟一切乘辯才、解一切有情心行辯才、無謇吃語言辯才、無生澁語言辯才、無雜亂語言辯才、潤澤語言辯才、清淨語言辯才、解脫語言辯才、無障語言辯才、尊重語言辯才、慈愛語言辯才、相應語言辯才、無缺漏語言辯才、甘美語言辯才、細滑語言辯才、無毀呰語言辯才、稱讚諸聖語言辯才，通達無邊剎土有情，能以妙梵音聲隨一詮表。如是辯才，於他有情補特伽羅能善說法，佛乃印可。彼若說法無出離者，云何能得盡諸苦際、成就正行？舍利子！說此是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行，而能獲得辯才善巧。

「云何菩薩隨順善巧？復有四種。何等為四？一者隨義不隨於文，二者隨智不隨於識，三者隨了義經不隨不了義經，四者隨法不隨於人。何等為義？云何為文？謂若入解出世法行，此說為義。達世間法，此說為文。若於整肅施以妙樂，此說為義。於無戲論調伏制止，此說為文。若於輪回遍能稱說，此說為義。於無所得廣大開示，此說為文。若能普遍讚涅槃德，此說為義。於涅槃法體無分別，此說為文。若於三乘分位如其開演，此說為義。智唯通達一種教理，此說為文。於諸有情開演布施，此說為義。三輪清淨，此說為文。若能宣演三業威儀、積集一切頭陀功德，此說為義。於身語意清淨勝行皆不可得，此說為文。若能宣說堅固忍受忿恨惱嫉倨傲憍慢，此說為義。得無生忍，此說為文。若能開演於諸善根踊躍精進，此說為義。於彼精進不入不住，此說為文。若能開演靜慮解脫等持等至，此說為義。滅等至智，此說為文。於諸慧根多聞總持，此說為義。義不可說，此說為文。若能開示三十七品菩提分法，此說為義。若菩提分現證行果，此說為文。若能開示苦集道諦，此說為義。現證滅諦，此說為文。若正開示無明為先乃至老死，此說為義。若無明滅乃至老死滅，此說為文。若說積集止觀，此說為義。明解脫智，此說為文。若能分別貪瞋癡等分類行法，此說為義。若於解脫心無所動，此說為文。若能開示諸障礙法，此說為義。若證解脫無障礙智，此說為文。若正開示善能稱讚無量三寶，此說為義。若離貪法性及無為功德，此說為文。若說菩薩最初發心習學功德乃至菩提道場，此說為義。說一心相與一切智智無上正覺，乃至總略八萬四千法蘊相應，此說為文。又若一切音聲語言文字乃至不可說義，俱說為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩隨順善巧？復有四種。何等為四？一者隨義不隨於文，二者隨智不隨於識，三者隨了義經不隨不了義經，四者隨法不隨於人。何等為義？云何為文？謂若入解出世法行，此說為義。達世間法，此說為文。若於整肅施以妙樂，此說為義。於無戲論調伏制止，此說為文。若於輪回遍能稱說，此說為義。於無所得廣大開示，此說為文。若能普遍讚涅槃德，此說為義。於涅槃法體無分別，此說為文。若於三乘分位如其開演，此說為義。智唯通達一種教理，此說為文。於諸有情開演布施，此說為義。三輪清淨，此說為文。若能宣演三業威儀、積集一切頭陀功德，此說為義。於身語意清淨勝行皆不可得，此說為文。若能宣說堅固忍受忿恨惱嫉倨傲憍慢，此說為義。得無生忍，此說為文。若能開演於諸善根踊躍精進，此說為義。於彼精進不入不住，此說為文。若能開演靜慮解脫等持等至，此說為義。滅等至智，此說為文。於諸慧根多聞總持，此說為義。義不可說，此說為文。若能開示三十七品菩提分法，此說為義。若菩提分現證行果，此說為文。若能開示苦集道諦，此說為義。現證滅諦，此說為文。若正開示無明為先乃至老死，此說為義。若無明滅乃至老死滅，此說為文。若說積集止觀，此說為義。明解脫智，此說為文。若能分別貪瞋癡等分類行法，此說為義。若於解脫心無所動，此說為文。若能開示諸障礙法，此說為義。若證解脫無障礙智，此說為文。若正開示善能稱讚無量三寶，此說為義。若離貪法性及無為功德，此說為文。若說菩薩最初發心習學功德乃至菩提道場，此說為義。說一心相與一切智智無上正覺，乃至總略八萬四千法蘊相應，此說為文。又若一切音聲語言文字乃至不可說義，俱說為義。

「云何不了義經？謂所說文，如其所說廣大了知，此說是為不了義經。云何了義經？謂所說義，如其所說廣大通達，此說是為了義經。又說隨順補特伽羅無能出離，是不了義。如所說法即能出離，是為了義。如是菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行得隨順善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何不了義經？謂所說文，如其所說廣大了知，此說是為不了義經。云何了義經？謂所說義，如其所說廣大通達，此說是為了義經。又說隨順補特伽羅無能出離，是不了義。如所說法即能出離，是為了義。如是菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行得隨順善巧。

「云何菩薩文句善巧？謂諸菩薩於此二法，善能修行勝慧波羅蜜多。云何二法？一者善識，二者善智。何者為識？依四種住。何等為四？一者識依色住，二者識依受住，三者識依想住，四者識依行住，此說為識。何者為智？謂若了知所取五蘊，此說為智。又若了知地界水界火界風界，此說為識。若復安住四種法界，於其法界善能分別，此說為智。舍利子！復說於識，謂眼觀色為表，耳聞聲為表，鼻嗅香為表，舌了味為表，身覺觸為表，意知法為表，此說為識。若復內身寂靜外無遍行，智能隨順法無所取，此說為智。又若發起遍計執取，此說為識。無執無取及表無瞋，此說為智。又復了知識住生滅有為行法，此說為識。無為無有識遍行故，又智無為不住生滅，此說為智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩文句善巧？謂諸菩薩於此二法，善能修行勝慧波羅蜜多。云何二法？一者善識，二者善智。何者為識？依四種住。何等為四？一者識依色住，二者識依受住，三者識依想住，四者識依行住，此說為識。何者為智？謂若了知所取五蘊，此說為智。又若了知地界水界火界風界，此說為識。若復安住四種法界，於其法界善能分別，此說為智。舍利子！復說於識，謂眼觀色為表，耳聞聲為表，鼻嗅香為表，舌了味為表，身覺觸為表，意知法為表，此說為識。若復內身寂靜外無遍行，智能隨順法無所取，此說為智。又若發起遍計執取，此說為識。無執無取及表無瞋，此說為智。又復了知識住生滅有為行法，此說為識。無為無有識遍行故，又智無為不住生滅，此說為智。

「云何了義不了義經？謂若所說引趣於道，是不了義。引趣於果，是為了義。說世俗行，是不了義。宣說勝義，是為了義。引趣業行，是不了義。盡業煩惱，是為了義。又復染分，是不了義。若說淨分，是為了義。於彼輪回而作厭離，是不了義。於輪回涅盤悟不二法，是為了義。善巧文句，是不了義。甚深難解，是為了義。於諸文句心喜樂欲，是不了義。於少文句而生決定，是為了義。又復我人士夫命者、意生儒童作者受者，種種語言，或有主宰及無主宰，是不了義。於空無相無願三解脫門，不起我人士夫乃至補特伽羅，是為了義。云何補特伽羅及法？謂若於所有法安住補特伽羅見，由起彼見而復安住法智法界，此說是為補特伽羅及法。又復補特伽羅者，謂異生補特伽羅、善異生補特伽羅、順信補特伽羅、順法補特伽羅、八輩補特伽羅、入流補特伽羅、一來補特伽羅、不還補特伽羅、應供補特伽羅、緣覺補特伽羅、菩薩補特伽羅。若一補特伽羅出現世間，猶能引生多種妙樂，於彼世間天人眾會極深憐慜作諸善利。何況如來、應供、正等正覺安住世俗，為一切補特伽羅，令諸有情依如來所說音聲入解義利。佛言此說是為於法，各各隨順，樂欲引趣有情於義安住。云何名法？所謂無作無不作、無住無不住，於一切處本自平等悉同依止。又諸法相自性本空，無有平等及不平等，離諸分別無所攀緣，而皆出離。此說於其法性能隨順行得無退轉，是故於此正理法門而得入解一切法性。此說是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多而得成就四種隨順善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何了義不了義經？謂若所說引趣於道，是不了義。引趣於果，是為了義。說世俗行，是不了義。宣說勝義，是為了義。引趣業行，是不了義。盡業煩惱，是為了義。又復染分，是不了義。若說淨分，是為了義。於彼輪回而作厭離，是不了義。於輪回涅盤悟不二法，是為了義。善巧文句，是不了義。甚深難解，是為了義。於諸文句心喜樂欲，是不了義。於少文句而生決定，是為了義。又復我人士夫命者、意生儒童作者受者，種種語言，或有主宰及無主宰，是不了義。於空無相無願三解脫門，不起我人士夫乃至補特伽羅，是為了義。云何補特伽羅及法？謂若於所有法安住補特伽羅見，由起彼見而復安住法智法界，此說是為補特伽羅及法。又復補特伽羅者，謂異生補特伽羅、善異生補特伽羅、順信補特伽羅、順法補特伽羅、八輩補特伽羅、入流補特伽羅、一來補特伽羅、不還補特伽羅、應供補特伽羅、緣覺補特伽羅、菩薩補特伽羅。若一補特伽羅出現世間，猶能引生多種妙樂，於彼世間天人眾會極深憐慜作諸善利。何況如來、應供、正等正覺安住世俗，為一切補特伽羅，令諸有情依如來所說音聲入解義利。佛言此說是為於法，各各隨順，樂欲引趣有情於義安住。云何名法？所謂無作無不作、無住無不住，於一切處本自平等悉同依止。又諸法相自性本空，無有平等及不平等，離諸分別無所攀緣，而皆出離。此說於其法性能隨順行得無退轉，是故於此正理法門而得入解一切法性。此說是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多而得成就四種隨順善巧。

「云何菩薩福智善巧？菩薩行門有其二種。何等為二？一者福行，二者智行。云何福行？所謂布施福行、持戒福行、修觀福行。住等慈心大悲相應，令諸有情悔諸過咎，普令發起一切善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩福智善巧？菩薩行門有其二種。何等為二？一者福行，二者智行。云何福行？所謂布施福行、持戒福行、修觀福行。住等慈心大悲相應，令諸有情悔諸過咎，普令發起一切善根。