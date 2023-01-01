佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

禪定波羅蜜多品第十之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定波羅蜜多品第十之三

「復次舍利子！菩薩摩訶薩得不退轉神通，或以意想、或以事業，皆是所作遊戲神通。復於處處廣大安住現諸所作。彼有所作，神通智力世間最上。於所作事雖具諸相，善能決擇而復現證世出世間第一之法。菩薩神通示無盡相，猶若虛空遍一切處。菩薩神通現一切相色無色等，復能隨順入一切聲，然於前際音聲平等。菩薩神通觀察一切有情心行，於其體性隨緣顯現，於諸劫中隨其思念，前際後際無有間斷。一切唯現神境變化，決定現前無別行相。菩薩神通達漏盡智，觀時分已而無超越，勝出世間決擇諸法，所有一切聲聞緣覺之所難測。菩薩神通其義甚深，懾壞群魔制伏外道，於菩提場而能總持一切佛法、志求正覺。隨其種類轉正法輪，而善調伏一切有情，至灌頂位得法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩得不退轉神通，或以意想、或以事業，皆是所作遊戲神通。復於處處廣大安住現諸所作。彼有所作，神通智力世間最上。於所作事雖具諸相，善能決擇而復現證世出世間第一之法。菩薩神通示無盡相，猶若虛空遍一切處。菩薩神通現一切相色無色等，復能隨順入一切聲，然於前際音聲平等。菩薩神通觀察一切有情心行，於其體性隨緣顯現，於諸劫中隨其思念，前際後際無有間斷。一切唯現神境變化，決定現前無別行相。菩薩神通達漏盡智，觀時分已而無超越，勝出世間決擇諸法，所有一切聲聞緣覺之所難測。菩薩神通其義甚深，懾壞群魔制伏外道，於菩提場而能總持一切佛法、志求正覺。隨其種類轉正法輪，而善調伏一切有情，至灌頂位得法自在。

「舍利子！此不退轉神通菩薩摩訶薩，所作事業悉無我慢，其心清淨正善調伏光潔自在，離諸染欲及隨煩惱，微妙寂靜，所有善業而悉成就。於禪定解脫三摩地三摩鉢底起正思惟，於生死中都無繫縛。所以者何？謂彼生業諸煩惱縛顛倒執著皆悉解脫，是故於生死中都無繫縛，而復不壞大乘、成證一切佛法。然彼佛法，十方諦求了不可得。又一切法皆順佛法，是故佛法即一切法。若一切法如實尋求亦不可得，於算數道及非算數，平等超越無有少分。此說無法亦無非法，若能於法非法遍能了知，是故於此都無住著。又諸法義亦非住著，若著於義非大義利。若復於義非義悉無所住，設見於義而智無礙。若智無礙則無遍計，若無遍計則無有對，若無有對則無所住，若無所住則無間斷，若無間斷則無虛作，若無虛作則無迷亂，若無迷亂則無我我所，若無我我所則無諍論，若無諍論是沙門法。若無諍論是沙門法，則喻彼虛空亦如平掌。若喻虛空亦如平掌，彼則不墮欲界色界及無色界。若一切處而無所墮，則無形色及無顯色亦無分位。若無形色無顯色及無分位，彼則如是隨順覺悟。若能如是隨順覺悟，彼則如是隨所覺悟。云何說此隨順覺悟及所覺悟？謂若了知彼極微法皆不可得，說此是為隨順覺悟及所覺悟。應當於此平等入解，即能成就菩薩摩訶薩希有之法。云何菩薩摩訶薩希有之法？所謂於慈無我、悲無眾生、喜無壽者、捨無補特伽羅，布施無彼悔與心，持戒生彼寂靜心，忍辱發彼無盡心，精進發彼最上心，禪定離彼散亂心，勝慧無彼戲論心，念處無念處作意心，正斷隨彼生滅心，神足離彼嬉戲心，於信進念定慧起彼無礙自然平等入解心，如是五根五力起彼無能損壞屈伏心，於七覺支起彼分別菩提心，於八聖道起彼觀察正解心，於奢摩他起彼平等心，於毘鉢舍那發起觀察聖諦希有遍知心，成熟有情發彼本清淨心，於彼法界攝受正法無雜亂心，於無生法忍起不可得心，於不退轉地起轉無轉心，於相所獲起無相心，莊嚴菩提道場起彼順三界心，制伏群魔起彼攝受有情心，於諸法自性菩提起彼順覺悟心，於轉法輪起彼無所轉心，於大涅盤起彼隨現輪迴自性平等心。舍利子！如是所說，是為菩薩摩訶薩於隨順覺悟及所覺悟而能成就希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此不退轉神通菩薩摩訶薩，所作事業悉無我慢，其心清淨正善調伏光潔自在，離諸染欲及隨煩惱，微妙寂靜，所有善業而悉成就。於禪定解脫三摩地三摩鉢底起正思惟，於生死中都無繫縛。所以者何？謂彼生業諸煩惱縛顛倒執著皆悉解脫，是故於生死中都無繫縛，而復不壞大乘、成證一切佛法。然彼佛法，十方諦求了不可得。又一切法皆順佛法，是故佛法即一切法。若一切法如實尋求亦不可得，於算數道及非算數，平等超越無有少分。此說無法亦無非法，若能於法非法遍能了知，是故於此都無住著。又諸法義亦非住著，若著於義非大義利。若復於義非義悉無所住，設見於義而智無礙。若智無礙則無遍計，若無遍計則無有對，若無有對則無所住，若無所住則無間斷，若無間斷則無虛作，若無虛作則無迷亂，若無迷亂則無我我所，若無我我所則無諍論，若無諍論是沙門法。若無諍論是沙門法，則喻彼虛空亦如平掌。若喻虛空亦如平掌，彼則不墮欲界色界及無色界。若一切處而無所墮，則無形色及無顯色亦無分位。若無形色無顯色及無分位，彼則如是隨順覺悟。若能如是隨順覺悟，彼則如是隨所覺悟。云何說此隨順覺悟及所覺悟？謂若了知彼極微法皆不可得，說此是為隨順覺悟及所覺悟。應當於此平等入解，即能成就菩薩摩訶薩希有之法。云何菩薩摩訶薩希有之法？所謂於慈無我、悲無眾生、喜無壽者、捨無補特伽羅，布施無彼悔與心，持戒生彼寂靜心，忍辱發彼無盡心，精進發彼最上心，禪定離彼散亂心，勝慧無彼戲論心，念處無念處作意心，正斷隨彼生滅心，神足離彼嬉戲心，於信進念定慧起彼無礙自然平等入解心，如是五根五力起彼無能損壞屈伏心，於七覺支起彼分別菩提心，於八聖道起彼觀察正解心，於奢摩他起彼平等心，於毘鉢舍那發起觀察聖諦希有遍知心，成熟有情發彼本清淨心，於彼法界攝受正法無雜亂心，於無生法忍起不可得心，於不退轉地起轉無轉心，於相所獲起無相心，莊嚴菩提道場起彼順三界心，制伏群魔起彼攝受有情心，於諸法自性菩提起彼順覺悟心，於轉法輪起彼無所轉心，於大涅盤起彼隨現輪迴自性平等心。舍利子！如是所說，是為菩薩摩訶薩於隨順覺悟及所覺悟而能成就希有之法。

「復次舍利子！云何禪定？謂諸菩薩於彼禪定無所耽著，能於如來三摩地而得圓滿，又復不樂禪悅之味。諸菩薩雖復於身適悅而無取著，復於禪定常樂大悲，以是緣故留諸惑染。又於禪定不退等持，以是緣故厭離欲界。復於禪定修神通業，以是緣故了知一切有情心行。又於禪定通達實際，以是緣故得心智自在。復於禪定得等至智，以是緣故普遍一切色無色界。又於禪定至極寂靜，以是緣故於聲聞緣覺三摩鉢底而求增長。復於禪定而無動亂，以是緣故住極究竟。又於禪定常行對治，以是緣故而不住彼相續習氣。復於禪定得最勝慧，以是緣故於諸世間而為第一。又於禪定而先通解有情心意，以是緣故諸有情中而為最上。復於禪定而常自在隨樂三寶，以是緣故獲得如來無盡功德。又於禪定得極高勝，以是緣故常住三摩呬多。復於禪定得自在轉，以是緣故而能圓滿一切事業。又於禪定悉無所受，以是緣故得大智慧。舍利子！是為菩薩摩訶薩禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何禪定？謂諸菩薩於彼禪定無所耽著，能於如來三摩地而得圓滿，又復不樂禪悅之味。諸菩薩雖復於身適悅而無取著，復於禪定常樂大悲，以是緣故留諸惑染。又於禪定不退等持，以是緣故厭離欲界。復於禪定修神通業，以是緣故了知一切有情心行。又於禪定通達實際，以是緣故得心智自在。復於禪定得等至智，以是緣故普遍一切色無色界。又於禪定至極寂靜，以是緣故於聲聞緣覺三摩鉢底而求增長。復於禪定而無動亂，以是緣故住極究竟。又於禪定常行對治，以是緣故而不住彼相續習氣。復於禪定得最勝慧，以是緣故於諸世間而為第一。又於禪定而先通解有情心意，以是緣故諸有情中而為最上。復於禪定而常自在隨樂三寶，以是緣故獲得如來無盡功德。又於禪定得極高勝，以是緣故常住三摩呬多。復於禪定得自在轉，以是緣故而能圓滿一切事業。又於禪定悉無所受，以是緣故得大智慧。舍利子！是為菩薩摩訶薩禪定。

「復次舍利子！禪定波羅蜜多以何為先？所謂決定心為先，一境心為先，不散亂心為先，安住心為先，奢摩他心為先，三摩地心為先，根等持為先，力等持為先，正等等持為先，定解脫為先，九次第定為先，不相違為先，善法為先，降伏煩惱怨賊為先，圓滿三摩地蘊為先，菩薩三摩地為先，佛三摩地為先。舍利子！如是寂靜之法，是名菩薩摩訶薩所行之行於禪定波羅蜜多為先。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！禪定波羅蜜多以何為先？所謂決定心為先，一境心為先，不散亂心為先，安住心為先，奢摩他心為先，三摩地心為先，根等持為先，力等持為先，正等等持為先，定解脫為先，九次第定為先，不相違為先，善法為先，降伏煩惱怨賊為先，圓滿三摩地蘊為先，菩薩三摩地為先，佛三摩地為先。舍利子！如是寂靜之法，是名菩薩摩訶薩所行之行於禪定波羅蜜多為先。」

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰：

「禪定解脫波羅蜜， 常於多劫行是行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪定解脫波羅蜜， 常於多劫行是行，

彼世間法意無著， 是名寂照三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼世間法意無著， 是名寂照三摩地。

若諸通達波羅蜜， 如電莊嚴勝高顯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸通達波羅蜜， 如電莊嚴勝高顯，

以能勇猛離諸垢， 是名月光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能勇猛離諸垢， 是名月光三摩地。

成就無憂戒德光， 於諸法中自在轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無憂戒德光， 於諸法中自在轉，

斯法高勇若須彌， 是名法光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯法高勇若須彌， 是名法光三摩地。

於彼法寶莊嚴地， 正法總持妙清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼法寶莊嚴地， 正法總持妙清淨，

是心能伺於他心， 名正法智自在轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是心能伺於他心， 名正法智自在轉。

定能摧斷諸煩惱， 如幢珠網無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定能摧斷諸煩惱， 如幢珠網無障礙，

於十力中勝解脫， 名破魔力三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十力中勝解脫， 名破魔力三摩地。

勝無能勝須彌燈， 彼號智光清淨眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝無能勝須彌燈， 彼號智光清淨眼，

謂能合掌讚善言， 妙住持地三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂能合掌讚善言， 妙住持地三摩地。

以能入解空無相， 無願寂靜地亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能入解空無相， 無願寂靜地亦然，

法念功德智自在， 諸佛無邊三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法念功德智自在， 諸佛無邊三摩地。

蘇難陀龍師子王， 若來若去常安靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇難陀龍師子王， 若來若去常安靜，

清淨眼力無瞬動， 定名遠離種種想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨眼力無瞬動， 定名遠離種種想。

金剛定如金剛地， 高顯不動量須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛定如金剛地， 高顯不動量須彌，

清淨音聲普遍轉， 遠離煩惱三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨音聲普遍轉， 遠離煩惱三摩地。

廣大一切功德相， 猶若虛空無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大一切功德相， 猶若虛空無邊際，

具足增長智慧念， 辯才宣說悉無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足增長智慧念， 辯才宣說悉無盡。

觀察有情令善作， 無邊無盡無損壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察有情令善作， 無邊無盡無損壞，

慈能調柔悲善根， 喜入極喜捨二障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈能調柔悲善根， 喜入極喜捨二障。

解脫堅固生歡喜， 如勝蓮華金剛幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫堅固生歡喜， 如勝蓮華金剛幢，

智海智光俱不動， 是名法義三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智海智光俱不動， 是名法義三摩地。

無邊解脫光明海， 如來定慧願莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊解脫光明海， 如來定慧願莊嚴，

無上正覺妙寂靜， 定名不動調伏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上正覺妙寂靜， 定名不動調伏法。

光明願得莊嚴剎， 令有情意悉歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明願得莊嚴剎， 令有情意悉歡喜，

於正覺道常隨順， 莊嚴寶髻波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於正覺道常隨順， 莊嚴寶髻波羅蜜。

迅速如風無分限， 亦如海藏持眾寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迅速如風無分限， 亦如海藏持眾寶，

施真甘露解脫門， 開七覺華三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施真甘露解脫門， 開七覺華三摩地。

大神通義妙攝受， 通達無邊悉圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大神通義妙攝受， 通達無邊悉圓滿，

普現如是佛境界， 是名積石山王定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現如是佛境界， 是名積石山王定。

若修禪定波羅蜜， 安住等引定境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修禪定波羅蜜， 安住等引定境界，

菩薩無量功德門， 是名寂靜三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無量功德門， 是名寂靜三摩地。

於等引中隨作意， 所發言音皆軌範， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於等引中隨作意， 所發言音皆軌範，

乃至行坐威儀中， 如是悉常無放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至行坐威儀中， 如是悉常無放逸。

又此諸法最寂靜， 無我無人無壽者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此諸法最寂靜， 無我無人無壽者，

亦無分別非分別， 唯此無餘登彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無分別非分別， 唯此無餘登彼岸。

若修禪定波羅蜜， 所獲無邊功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修禪定波羅蜜， 所獲無邊功德海，

諸有智者菩薩眾， 應當憐愍諸有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智者菩薩眾， 應當憐愍諸有情。」

勝慧波羅蜜多品第十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧波羅蜜多品第十一之一

爾時佛告舍利子：「云何諸菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多？舍利子！若諸菩薩行不退轉菩薩行時，於此菩薩藏正法殊勝義利，畢竟受持讀誦聽聞、廣大開示為他人說，得勝慧相。又彼勝慧，云何是相？云何入解？謂於勝慧所聞之相，隨意入解。又復云何是所聞相？所謂樂欲相、意願相、善和合相、善知識相、變化相、迴向相、高貴相、尊重相、右旋相、極自在相、親近相、不聽外境相、承事相、作意相、不散亂相、如求寶相、如求醫相、滅一切病苦相、念器相、通達菩提相、對治覺悟相、入佛智相、聽無厭相、集法施相、施已無悔相、樂近多聞相、善作歡喜領納相、大喜遍身相、心大適悅相、聽無疲倦相、樂聞正法相、樂聞正行相、樂聞不觸無智相、樂聞波羅蜜多相、樂聞菩薩藏正法相、樂聞攝事相、樂聞方便善巧相、樂聞梵行相、樂聞神通相、樂聞四念處相、樂聞四正斷相、樂聞四神足相、樂聞十二緣生相、樂聞無常苦無我寂靜相、樂聞空無相無願解脫相、樂聞不積集不善根行相、樂聞積集善根行相、樂聞單已相、樂聞轉法輪相、於雜染中無散亂想相、調伏一切煩惱想相、歸向智者相、親近賢聖相、遠離不律儀相、樂聞聖人相、樂聞五根相、樂聞隨念觀察相、樂聞七覺支相、樂聞八聖道相、樂聞如來十力四無所畏四無量十八不共佛法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利子：「云何諸菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多？舍利子！若諸菩薩行不退轉菩薩行時，於此菩薩藏正法殊勝義利，畢竟受持讀誦聽聞、廣大開示為他人說，得勝慧相。又彼勝慧，云何是相？云何入解？謂於勝慧所聞之相，隨意入解。又復云何是所聞相？所謂樂欲相、意願相、善和合相、善知識相、變化相、迴向相、高貴相、尊重相、右旋相、極自在相、親近相、不聽外境相、承事相、作意相、不散亂相、如求寶相、如求醫相、滅一切病苦相、念器相、通達菩提相、對治覺悟相、入佛智相、聽無厭相、集法施相、施已無悔相、樂近多聞相、善作歡喜領納相、大喜遍身相、心大適悅相、聽無疲倦相、樂聞正法相、樂聞正行相、樂聞不觸無智相、樂聞波羅蜜多相、樂聞菩薩藏正法相、樂聞攝事相、樂聞方便善巧相、樂聞梵行相、樂聞神通相、樂聞四念處相、樂聞四正斷相、樂聞四神足相、樂聞十二緣生相、樂聞無常苦無我寂靜相、樂聞空無相無願解脫相、樂聞不積集不善根行相、樂聞積集善根行相、樂聞單已相、樂聞轉法輪相、於雜染中無散亂想相、調伏一切煩惱想相、歸向智者相、親近賢聖相、遠離不律儀相、樂聞聖人相、樂聞五根相、樂聞隨念觀察相、樂聞七覺支相、樂聞八聖道相、樂聞如來十力四無所畏四無量十八不共佛法相。

「舍利子！而於是中即聞修慧。所以者何？謂於菩薩藏正法而生樂欲，彼聽聞已而能了知，知已能修。若於菩薩藏正法中意願聽聞，起善和合近善知識，若變化若攝受右旋，若極自在，若親近多聞不聽外境，安住多聞勤勇作意，如求寶想、如求醫想、滅貪瞋癡想、受持想，若於諸法通達旨趣，及於意樂令智增長，聽受無厭。聞布施已能勇悍施，聞說戒已能護淨戒，聞說忍已而能忍辱，聞說精進而無懈怠，聞說禪定而不散亂，聞說勝慧心起盡漏樂勝多聞及聞法已身心適悅。聞大乘已而生勝欲，聞攝受事心行攝受，聞四念處而身受心法念住，聞四正斷則已生不善而令除滅、未生不善而能棄捨、已生善根而令增長、未生善法而能發起，聞說離諍而身心欲俱獲輕安，聞說禪定而心行決定，聞四無量已，於一切有情而起大慈、於彼樂著而起大悲、於諸正法而起大喜、於不善處而起大捨，聞五根已於信進念定慧而心能行，聞七覺支於一切法心生覺了，聞八聖道而能起心趣向涅盤。若於如來十力、四無所畏、四無量、十八不共法乃至無量佛法，如是當學發阿耨多羅三藐三菩提心。彼聽聞已而能了知，知已能修。舍利子！如是所說種種所聞之相隨意入解，是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！而於是中即聞修慧。所以者何？謂於菩薩藏正法而生樂欲，彼聽聞已而能了知，知已能修。若於菩薩藏正法中意願聽聞，起善和合近善知識，若變化若攝受右旋，若極自在，若親近多聞不聽外境，安住多聞勤勇作意，如求寶想、如求醫想、滅貪瞋癡想、受持想，若於諸法通達旨趣，及於意樂令智增長，聽受無厭。聞布施已能勇悍施，聞說戒已能護淨戒，聞說忍已而能忍辱，聞說精進而無懈怠，聞說禪定而不散亂，聞說勝慧心起盡漏樂勝多聞及聞法已身心適悅。聞大乘已而生勝欲，聞攝受事心行攝受，聞四念處而身受心法念住，聞四正斷則已生不善而令除滅、未生不善而能棄捨、已生善根而令增長、未生善法而能發起，聞說離諍而身心欲俱獲輕安，聞說禪定而心行決定，聞四無量已，於一切有情而起大慈、於彼樂著而起大悲、於諸正法而起大喜、於不善處而起大捨，聞五根已於信進念定慧而心能行，聞七覺支於一切法心生覺了，聞八聖道而能起心趣向涅盤。若於如來十力、四無所畏、四無量、十八不共法乃至無量佛法，如是當學發阿耨多羅三藐三菩提心。彼聽聞已而能了知，知已能修。舍利子！如是所說種種所聞之相隨意入解，是為菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行。

「復次舍利子！菩薩行勝慧波羅蜜多行時，而能於此菩薩藏正法殊勝義利，受持讀誦聽聞、廣大開示為他人說，得諸法正行。云何是為諸法正行？謂於是法如其所說安立正行。舍利子！法正行者，謂若隨順攝受諸法。所以者何？謂法無執著是即正行，若住執著無有是處。於補特伽羅法中而求出離，亦無是處。若於補特伽羅法無所執著，是名正行。得無疑惑，斯有是處。是故諸修行者，於此正法隨順攝受而無障礙，即為正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩行勝慧波羅蜜多行時，而能於此菩薩藏正法殊勝義利，受持讀誦聽聞、廣大開示為他人說，得諸法正行。云何是為諸法正行？謂於是法如其所說安立正行。舍利子！法正行者，謂若隨順攝受諸法。所以者何？謂法無執著是即正行，若住執著無有是處。於補特伽羅法中而求出離，亦無是處。若於補特伽羅法無所執著，是名正行。得無疑惑，斯有是處。是故諸修行者，於此正法隨順攝受而無障礙，即為正行。

「復次舍利子！若於諸法及尊重法，無執無取無生無滅，及於諸法設順正理亦應無取，如是所說即為正行。如我今說無有少分亦無所見，如是無見無取是諸法相。云何為相？所謂有相、無相。所以者何？此相無相，說名無相。又此相者，於一切法都無覺了。此無相者，無見無取。如是所說即為正行。是故於此正行應當修習，現證諸法得無障礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！若於諸法及尊重法，無執無取無生無滅，及於諸法設順正理亦應無取，如是所說即為正行。如我今說無有少分亦無所見，如是無見無取是諸法相。云何為相？所謂有相、無相。所以者何？此相無相，說名無相。又此相者，於一切法都無覺了。此無相者，無見無取。如是所說即為正行。是故於此正行應當修習，現證諸法得無障礙。」

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰：

「若於菩薩藏， 不應生決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於菩薩藏， 不應生決定，

如是諸智者， 得安住正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸智者， 得安住正行。

又若於是法， 而或行執取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又若於是法， 而或行執取，

及起邊執故， 此非為正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及起邊執故， 此非為正行。

法雖不可得， 勿作於空解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雖不可得， 勿作於空解，

況此正妙法， 不同於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況此正妙法， 不同於虛空。

若法同虛空， 世間無領解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法同虛空， 世間無領解，

由無領解故， 此非為正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無領解故， 此非為正行。

又此正妙法， 無取無不取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此正妙法， 無取無不取，

是故法非法， 不應生執取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故法非法， 不應生執取。

由無執取故， 此即為法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無執取故， 此即為法相，

如是行相中， 說名為正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行相中， 說名為正行。

又此正妙法， 曾無有住著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此正妙法， 曾無有住著，

隨順而了知， 無能得損害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順而了知， 無能得損害。

由無所害故， 智都無所解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無所害故， 智都無所解，

如是行相中， 說名為正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行相中， 說名為正行。

又復諸智者， 住少欲功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復諸智者， 住少欲功德，

於此正法中， 相應善修作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此正法中， 相應善修作。

若諸善安住， 行威儀正行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸善安住， 行威儀正行，

而於所向方， 隨應得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於所向方， 隨應得清淨。

以所向清淨， 知如是正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以所向清淨， 知如是正法，

則能於處處， 了有情心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能於處處， 了有情心意。

又復諸智者， 了彼心意已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復諸智者， 了彼心意已，

如是行相中， 而能宣正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行相中， 而能宣正法。

又此甚深法， 通達勝義諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此甚深法， 通達勝義諦，

於如是義中， 而常獲決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於如是義中， 而常獲決定。

又復諸智者， 多聞如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復諸智者， 多聞如大海，

以是最深廣， 行無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是最深廣， 行無量功德。

不假文與義， 能通達正理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不假文與義， 能通達正理，

於無量文義， 獲堅固不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量文義， 獲堅固不動。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時，於此菩薩藏正法殊勝義利，聞已乃至廣為人說，而能獲得勝慧光明。於諸法中，無明黑暗盲瞑翳障悉能除滅，於勝慧光速獲成就，善不善法如實了知，乃至命終諸不善法畢竟斷除。聞諸善法如所覺悟，於善寂默而能宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時，於此菩薩藏正法殊勝義利，聞已乃至廣為人說，而能獲得勝慧光明。於諸法中，無明黑暗盲瞑翳障悉能除滅，於勝慧光速獲成就，善不善法如實了知，乃至命終諸不善法畢竟斷除。聞諸善法如所覺悟，於善寂默而能宣說。」

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰：

「譬如入暗處， 現前諸色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如入暗處， 現前諸色相，

彼眼不可見， 以火能破瞑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眼不可見， 以火能破瞑。

如是現在劫， 彼有生死人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是現在劫， 彼有生死人，

於善不善法， 不聽而不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善不善法， 不聽而不知。

由聽是法故， 於罪不應作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由聽是法故， 於罪不應作，

及除非義利， 速能趣涅盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及除非義利， 速能趣涅盤。

樂親近師友， 增長於聞慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂親近師友， 增長於聞慧，

彼慧清淨故， 獲得妙樂義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼慧清淨故， 獲得妙樂義。

彼聞義智者， 見非法出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼聞義智者， 見非法出離，

於淨法勇猛， 得殊勝妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨法勇猛， 得殊勝妙樂。

若於菩薩藏， 聞已住法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於菩薩藏， 聞已住法性，

光明照世間， 真行菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照世間， 真行菩提行。