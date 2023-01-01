佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進波羅蜜多品第九之六

「復次舍利子！我於然燈如來、應供、正等正覺所獲得具足法身，生三十三天，號光明天子，為爍迦羅主，有大威德具大神通，名稱普聞自在無礙。復於彼時，閻浮提洲有八萬四千大城，復有眾多城邑聚落，彼諸聚落有百千俱胝那庾多諸有情類充滿其中。又於彼時疾疫劫起，惡業有情病緣成熟，疥癩㿈疽體生瘡癬、風黃痰癊積集其身。彼時復有百千醫王，和合良藥治諸有情疾病除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我於然燈如來、應供、正等正覺所獲得具足法身，生三十三天，號光明天子，為爍迦羅主，有大威德具大神通，名稱普聞自在無礙。復於彼時，閻浮提洲有八萬四千大城，復有眾多城邑聚落，彼諸聚落有百千俱胝那庾多諸有情類充滿其中。又於彼時疾疫劫起，惡業有情病緣成熟，疥癩㿈疽體生瘡癬、風黃痰癊積集其身。彼時復有百千醫王，和合良藥治諸有情疾病除愈。

「復次舍利子！時彼有情無歸無救未得愈者，高聲唱言：『若天、龍、夜叉、乾闥婆、羅剎娑、人非人等耶？能令我病一切苦惱得解脫耶？一切財物悉能捨施，願為奴僕隨意所作供給走使。』舍利子！彼無見者，我以天眼清淨出過於人——諸有疾病疥癩㿈疽體生瘡癬、風黃痰癊寒熱等病、積集成熟充滿其身——乃能見故。無有聞者，彼諸有情高聲唱言，我以彼天耳界清淨出過於人，乃能聞故。於彼有情起大悲心極生憐慜，我發是念：『於無歸者為作歸依，於無救者為作救護，於未愈者為令除愈，當獲安樂。』舍利子！我於彼時隱爍迦羅形，去俱盧大城不遠，忽然化生成有情相，名曰蘇牟。復住空中，為閻浮提諸疾病者說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！時彼有情無歸無救未得愈者，高聲唱言：『若天、龍、夜叉、乾闥婆、羅剎娑、人非人等耶？能令我病一切苦惱得解脫耶？一切財物悉能捨施，願為奴僕隨意所作供給走使。』舍利子！彼無見者，我以天眼清淨出過於人——諸有疾病疥癩㿈疽體生瘡癬、風黃痰癊寒熱等病、積集成熟充滿其身——乃能見故。無有聞者，彼諸有情高聲唱言，我以彼天耳界清淨出過於人，乃能聞故。於彼有情起大悲心極生憐慜，我發是念：『於無歸者為作歸依，於無救者為作救護，於未愈者為令除愈，當獲安樂。』舍利子！我於彼時隱爍迦羅形，去俱盧大城不遠，忽然化生成有情相，名曰蘇牟。復住空中，為閻浮提諸疾病者說伽陀曰：

「『於彼俱盧城不遠， 化有情相名蘇牟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於彼俱盧城不遠， 化有情相名蘇牟，

彼若來食肢分者， 一切疾病皆除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若來食肢分者， 一切疾病皆除愈。

汝諸有情勿驚怖， 如是食者生歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝諸有情勿驚怖， 如是食者生歡喜，

彼無嫌恨瞋已除， 此閻浮洲大良藥。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無嫌恨瞋已除， 此閻浮洲大良藥。』

「舍利子！此八萬四千大城郡邑聚落，於其中間一切有情聞是聲已，即時奔詣俱盧大城。到蘇牟所，取彼身肢少分而食，然其身肢都無損減。是時蘇牟說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此八萬四千大城郡邑聚落，於其中間一切有情聞是聲已，即時奔詣俱盧大城。到蘇牟所，取彼身肢少分而食，然其身肢都無損減。是時蘇牟說伽陀曰：

「『由菩提道實不虛， 獲得無盡智慧蘊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『由菩提道實不虛， 獲得無盡智慧蘊，

彼言真實不欺誑， 令我身肢亦無盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼言真實不欺誑， 令我身肢亦無盡。』

「舍利子！時閻浮提洲諸有病者集蘇牟所，取以身肢少分而食。由無盡智，如是斷已，斷已復生。然於肢體旋復生已，無損減故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！時閻浮提洲諸有病者集蘇牟所，取以身肢少分而食。由無盡智，如是斷已，斷已復生。然於肢體旋復生已，無損減故。

「復次舍利子！諸有病者於蘇牟所食肢分時，諸病除愈安隱快樂得無疾報。如是滿閻浮提洲諸有病者，皆悉除愈安隱快樂得無疾報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！諸有病者於蘇牟所食肢分時，諸病除愈安隱快樂得無疾報。如是滿閻浮提洲諸有病者，皆悉除愈安隱快樂得無疾報。

「爾時閻浮提洲諸有情類，若男若女童子童女，咸發是言：『如我惟忖，今食蘇牟疾病除愈安隱快樂。我等應當親近供養。』一時集會詣蘇牟所，眾共圍繞說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時閻浮提洲諸有情類，若男若女童子童女，咸發是言：『如我惟忖，今食蘇牟疾病除愈安隱快樂。我等應當親近供養。』一時集會詣蘇牟所，眾共圍繞說伽陀曰：

「『能於我等作歸救， 汝是醫王及良藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『能於我等作歸救， 汝是醫王及良藥。

我等今時何所為？ 願施供養無有悋。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今時何所為？ 願施供養無有悋。』

「舍利子！我於是時知此有情得安隱已，現大爍迦羅形住眾人前，而作是言：『我今不用王城國土、郡邑聚落舍宅財物、金銀琉璃𤥭璖馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶、象馬牛羊輦輿車乘、男子女人童子童女奴婢僕從、飲食衣服床敷臥具湯藥資緣、園林池沼，如是翫好悉不復用。我唯教汝，當斷殺生永不復作，當斷偷盜永不復作，當斷邪欲永不復作，當斷妄語永不復作，當斷兩舌永不復作，當斷綺語永不復作。以要言之，當斷惡口貪瞋邪見永不復作。』時彼大爍迦羅為諸人等說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我於是時知此有情得安隱已，現大爍迦羅形住眾人前，而作是言：『我今不用王城國土、郡邑聚落舍宅財物、金銀琉璃𤥭璖馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶、象馬牛羊輦輿車乘、男子女人童子童女奴婢僕從、飲食衣服床敷臥具湯藥資緣、園林池沼，如是翫好悉不復用。我唯教汝，當斷殺生永不復作，當斷偷盜永不復作，當斷邪欲永不復作，當斷妄語永不復作，當斷兩舌永不復作，當斷綺語永不復作。以要言之，當斷惡口貪瞋邪見永不復作。』時彼大爍迦羅為諸人等說伽陀曰：

「『多俱胝數諸財寶， 分量猶如須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『多俱胝數諸財寶， 分量猶如須彌山，

飲食衣服妙天女， 如是等施皆不用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食衣服妙天女， 如是等施皆不用。

汝若作是諸供養， 不如修習十善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若作是諸供養， 不如修習十善道，

各各共起慈悲心， 於一切時常守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各共起慈悲心， 於一切時常守護。

菩薩不樂於財利， 唯能護持十善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不樂於財利， 唯能護持十善業，

汝等若能共修行， 我說此名真供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等若能共修行， 我說此名真供養。

飲食衣服及臥具， 象馬車乘諸珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食衣服及臥具， 象馬車乘諸珍寶，

如是乃至妙天女， 一切我今皆不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃至妙天女， 一切我今皆不受。

汝今聽我誠實語， 應修清淨十善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今聽我誠實語， 應修清淨十善道，

互相發起慈悲心， 於一切處常守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互相發起慈悲心， 於一切處常守護，

若能攝受如是法， 十善業道常清淨。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能攝受如是法， 十善業道常清淨。』」

說是伽陀已，告舍利子言：「我於彼時於大眾中宣說法要，清淨無雜示教利喜。說是法已隱身不現。時閻浮提洲男子女人童男童女食蘇牟者，乃至命終無有一人墮於惡趣，一時皆得生於三十三天，於妙眾中受諸快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是伽陀已，告舍利子言：「我於彼時於大眾中宣說法要，清淨無雜示教利喜。說是法已隱身不現。時閻浮提洲男子女人童男童女食蘇牟者，乃至命終無有一人墮於惡趣，一時皆得生於三十三天，於妙眾中受諸快樂。

「舍利子！彼諸人眾生彼天中，聞是法已示教利喜，於彼三乘得決定解，所謂聲聞乘、緣覺乘、無上一切智乘。於彼天中，或復當入涅盤、未入涅盤、現入涅盤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！彼諸人眾生彼天中，聞是法已示教利喜，於彼三乘得決定解，所謂聲聞乘、緣覺乘、無上一切智乘。於彼天中，或復當入涅盤、未入涅盤、現入涅盤。」

佛言：「舍利子！汝觀菩薩摩訶薩安住法身，云何名為得大神通具大威德名稱普聞？我於彼時，唯我一人能捨身命成熟一切有情三乘涅盤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！汝觀菩薩摩訶薩安住法身，云何名為得大神通具大威德名稱普聞？我於彼時，唯我一人能捨身命成熟一切有情三乘涅盤。」

如是言已，尊者舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩具足法身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是言已，尊者舍利子白佛言：「世尊！云何名為菩薩摩訶薩具足法身？」

佛言舍利子：「菩薩摩訶薩法身堅固，猶如金剛無破壞相，殊妙真實不生不滅。又復法身，為度有情不惜軀命，以是緣故火不能燒物不能壞，又復堅固猶如金剛無破壞相。舍利子！菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，如是安住具足法身，成熟有情不惜軀命，亦無言說分別遍計。又知此身猶如虛空，離種種相、身離相故，隨能入解一切諸法，離種種相。由離相故，亦不分別是身是法。若於相中身既離相，於一切法亦復如是。若能自身離一種相，即能入解一切有情身離相故。一切有情身離相故，即能入解法界離相。法界離相故，於一切法離相。應如是學，乃至極微細法皆不可得。由彼自身真如，即能隨解一切有情身真如。由彼一切有情身真如，即能隨解自身真如。由自身真如，即能隨解一切法真如。由一切法真如，即能隨解自身真如。由自身真如，亦能通解一切佛真如。由一切佛真如，即能通解自身真如。由自身真如，亦能隨解過去未來現在真如。由過去未來現在真如，即能隨解自身真如。又過去真如與未來真如而無相違，過去真如與現在真如亦無相違，現在真如與過去真如而無相違，未來真如與過去真如亦無相違。又過去真如與未來真如而無相違，未來真如與現在真如亦無相違，現在真如與未來真如而無相違，未來真如與現在真如亦無相違。由現在真如與過去真如而無相違，由過去真如與現在真如亦無相違，又過去真如與未來現在真如亦復如是。又彼蘊處界真如此蘊處界真如，彼染淨真如此染淨真如，彼涅槃輪回真如此涅槃輪回真如，彼行真如此行真如，一切行真如亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言舍利子：「菩薩摩訶薩法身堅固，猶如金剛無破壞相，殊妙真實不生不滅。又復法身，為度有情不惜軀命，以是緣故火不能燒物不能壞，又復堅固猶如金剛無破壞相。舍利子！菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，如是安住具足法身，成熟有情不惜軀命，亦無言說分別遍計。又知此身猶如虛空，離種種相、身離相故，隨能入解一切諸法，離種種相。由離相故，亦不分別是身是法。若於相中身既離相，於一切法亦復如是。若能自身離一種相，即能入解一切有情身離相故。一切有情身離相故，即能入解法界離相。法界離相故，於一切法離相。應如是學，乃至極微細法皆不可得。由彼自身真如，即能隨解一切有情身真如。由彼一切有情身真如，即能隨解自身真如。由自身真如，即能隨解一切法真如。由一切法真如，即能隨解自身真如。由自身真如，亦能通解一切佛真如。由一切佛真如，即能通解自身真如。由自身真如，亦能隨解過去未來現在真如。由過去未來現在真如，即能隨解自身真如。又過去真如與未來真如而無相違，過去真如與現在真如亦無相違，現在真如與過去真如而無相違，未來真如與過去真如亦無相違。又過去真如與未來真如而無相違，未來真如與現在真如亦無相違，現在真如與未來真如而無相違，未來真如與現在真如亦無相違。由現在真如與過去真如而無相違，由過去真如與現在真如亦無相違，又過去真如與未來現在真如亦復如是。又彼蘊處界真如此蘊處界真如，彼染淨真如此染淨真如，彼涅槃輪回真如此涅槃輪回真如，彼行真如此行真如，一切行真如亦復如是。

「復次舍利子！如所說故、無別異故、非遠離故、非影像故，乃至真如無少分相。何以故？真如無相，彼說即如來相。如是攝受因果真如，彼說亦如來相。彼菩薩見如是諸相無所造作，即如來相見非違諍。一切色相彼無所動即如來相。非真如智，於如來身何可觀察？於如來身平等觀察，即自身平等。由自身平等觀察，即一切身非身平等。由一切身非身平等觀察，即於是身而能觀察。是故了知一切身相皆緣生故，於此知己法身決定不可破壞，於諸法身亦復如是。彼得如是法身而能了別非蘊處界，於諸有情見聞覺知乃可化度作諸義利。舍利子！譬如活命醫王，積集和合諸大良藥施眾病者，造作童女色相殊妙，猶如最上清淨池沼，具足莊嚴極妙安住，時非時分行住坐臥，復能作彼勝妙事業。復於是時最上最勝大種豪族長者居士，皆來見彼造藥童女。時活命醫王普能施與如是觸已，諸有病者快樂輕安得無病惱。舍利子！應知唯一活命醫王能令有情疾病除愈，餘諸醫師不能有故。舍利子！了知法身菩薩摩訶薩亦復如是，乃至有情男子女人童男童女，為貪瞋癡之所燒煮，於彼有情身遍觸已，是諸疾病皆悉除愈，而得遠離一切熱惱。如是菩薩，往昔願力得清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如所說故、無別異故、非遠離故、非影像故，乃至真如無少分相。何以故？真如無相，彼說即如來相。如是攝受因果真如，彼說亦如來相。彼菩薩見如是諸相無所造作，即如來相見非違諍。一切色相彼無所動即如來相。非真如智，於如來身何可觀察？於如來身平等觀察，即自身平等。由自身平等觀察，即一切身非身平等。由一切身非身平等觀察，即於是身而能觀察。是故了知一切身相皆緣生故，於此知己法身決定不可破壞，於諸法身亦復如是。彼得如是法身而能了別非蘊處界，於諸有情見聞覺知乃可化度作諸義利。舍利子！譬如活命醫王，積集和合諸大良藥施眾病者，造作童女色相殊妙，猶如最上清淨池沼，具足莊嚴極妙安住，時非時分行住坐臥，復能作彼勝妙事業。復於是時最上最勝大種豪族長者居士，皆來見彼造藥童女。時活命醫王普能施與如是觸已，諸有病者快樂輕安得無病惱。舍利子！應知唯一活命醫王能令有情疾病除愈，餘諸醫師不能有故。舍利子！了知法身菩薩摩訶薩亦復如是，乃至有情男子女人童男童女，為貪瞋癡之所燒煮，於彼有情身遍觸已，是諸疾病皆悉除愈，而得遠離一切熱惱。如是菩薩，往昔願力得清淨故。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩不為資身財物飲食等事，然於法身一切取捨無不通達，而或憐愍有情攝受飲食，於其身命亦不棄捨，於法身力亦不取捨亦不損減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩不為資身財物飲食等事，然於法身一切取捨無不通達，而或憐愍有情攝受飲食，於其身命亦不棄捨，於法身力亦不取捨亦不損減。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩然於法身無生無滅，由能示現有生滅故，又能成熟有情。於諸行法了知生滅，又知諸法亦無合集，生處滅處悉皆了知。於彼法身法食法力常依止法，心無所表。是名往昔願力成熟有情不退轉精進波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩然於法身無生無滅，由能示現有生滅故，又能成熟有情。於諸行法了知生滅，又知諸法亦無合集，生處滅處悉皆了知。於彼法身法食法力常依止法，心無所表。是名往昔願力成熟有情不退轉精進波羅蜜多。」

爾時世尊重明此義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明此義說伽陀曰：

「今乃得成金剛身， 不壞不散佛知故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今乃得成金剛身， 不壞不散佛知故，

刀不能傷火不焚， 度有情時豈超越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀不能傷火不焚， 度有情時豈超越。

度脫有情猛火害， 若獲最上清涼藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫有情猛火害， 若獲最上清涼藥，

如是有情知見已， 復如得食諸飲饍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是有情知見已， 復如得食諸飲饍。

乃至法界無分別， 唯一法身無餘身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至法界無分別， 唯一法身無餘身，

無人無我無儒童， 了達諸法緣生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人無我無儒童， 了達諸法緣生故。

觀察如能行苦行， 息滅緣故斷苦緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察如能行苦行， 息滅緣故斷苦緣，

色蘊非堅水上泡， 受蘊如同於聚沫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色蘊非堅水上泡， 受蘊如同於聚沫，

想如渴愛炎時現， 觀行芭蕉中不實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想如渴愛炎時現， 觀行芭蕉中不實，

復如幻化諸伎藝， 種種剎那俱離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復如幻化諸伎藝， 種種剎那俱離相。

諸有智者所施願， 了識造作不堅實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有智者所施願， 了識造作不堅實，

所生資具如電光， 亦如高山流瀑水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生資具如電光， 亦如高山流瀑水。

財欲又復同影像， 迅速猛於弓箭勢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財欲又復同影像， 迅速猛於弓箭勢，

了知變易若浮雲， 諸有智者無所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知變易若浮雲， 諸有智者無所樂。

不於三界天人所， 受用飲食諸妙樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於三界天人所， 受用飲食諸妙樂，

後墮地獄極苦中， 見已不樂於天趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後墮地獄極苦中， 見已不樂於天趣。

彼無依止如傍類， 是人依止離生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無依止如傍類， 是人依止離生死，

菩薩當獲大法身， 設復成壞無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩當獲大法身， 設復成壞無生滅。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，當如是學。世聞諸不善法皆悉充滿，彼對治法亦復如是而不了知。如世有情具三大病，謂貪大病、瞋大病、癡大病，皆不了知彼諸有情三種大病，三大良藥亦復不知。何等為三？貪大病者，以不淨觀為大良藥。瞋大病者，以慈悲觀為大良藥。癡大病者，以緣起觀為大良藥。皆不了知。設有醫王醫餘疾病，雖暫除愈而非究竟，於一切病不能除愈。諸有智者不應如是隨順修學，於佛世尊所對治法應當修學，為大醫王通達一切無上善法，令諸疾病淨盡除愈，是為究竟。於餘世間所習醫王，乃至少分不應隨學。應當積集搗篩和合最上法藥，若聞聲已，彼貪大病、彼瞋大病、彼癡大病皆悉除愈。舍利子！是名菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，如是積集搗篩和合大法良藥，彼諸聲聞緣覺悉不能有，唯如來、無上、應供、正等正覺，為大醫王集諸善根，搗篩和合為大法藥，吹大法螺出深妙聲，普遍三千大千世界使得聞知，能令無量無邊百千俱胝那庾多矜羯羅，以要言之，乃至不可說不可說諸有情類，此貪瞋癡三種大病皆悉除愈。舍利子！譬如雪山林中有大藥樹王名離諸毒，能令百庾繕那所住有情聞彼香者悉除諸毒。舍利子！以離諸毒大藥樹王塗之螺鼓，吹擊其聲，若諸有情設有虫毒藥毒氣毒及一切毒，聞是聲已悉除諸毒。舍利子！此離諸毒大藥樹王，一切醫師悉不能知，唯活命醫王獨能知解。舍利子！於菩薩摩訶薩大正法藥而能積集搗篩和合，聲聞緣覺亦不能有，唯如來能有是故，通達一切善法、為大醫王，能令一切有情諸病除愈。於此法藥而能積集搗篩和合，吹大法螺出深妙聲，普遍三千大千世界使得聞知，能令無量無邊百千俱胝那庾多矜羯羅，以要言之，乃至不可說不可說諸有情類聞是聲已，彼貪瞋癡皆悉除滅。云何菩薩摩訶薩積集法財？於何等處而為施用？若菩薩摩訶薩施用法財，唯於菩薩藏正法而為積集。舍利子！菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，於菩薩藏正法，受持讀誦解說其義，若自書若使人書乃至廣為人說，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，當如是學。世聞諸不善法皆悉充滿，彼對治法亦復如是而不了知。如世有情具三大病，謂貪大病、瞋大病、癡大病，皆不了知彼諸有情三種大病，三大良藥亦復不知。何等為三？貪大病者，以不淨觀為大良藥。瞋大病者，以慈悲觀為大良藥。癡大病者，以緣起觀為大良藥。皆不了知。設有醫王醫餘疾病，雖暫除愈而非究竟，於一切病不能除愈。諸有智者不應如是隨順修學，於佛世尊所對治法應當修學，為大醫王通達一切無上善法，令諸疾病淨盡除愈，是為究竟。於餘世間所習醫王，乃至少分不應隨學。應當積集搗篩和合最上法藥，若聞聲已，彼貪大病、彼瞋大病、彼癡大病皆悉除愈。舍利子！是名菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，如是積集搗篩和合大法良藥，彼諸聲聞緣覺悉不能有，唯如來、無上、應供、正等正覺，為大醫王集諸善根，搗篩和合為大法藥，吹大法螺出深妙聲，普遍三千大千世界使得聞知，能令無量無邊百千俱胝那庾多矜羯羅，以要言之，乃至不可說不可說諸有情類，此貪瞋癡三種大病皆悉除愈。舍利子！譬如雪山林中有大藥樹王名離諸毒，能令百庾繕那所住有情聞彼香者悉除諸毒。舍利子！以離諸毒大藥樹王塗之螺鼓，吹擊其聲，若諸有情設有虫毒藥毒氣毒及一切毒，聞是聲已悉除諸毒。舍利子！此離諸毒大藥樹王，一切醫師悉不能知，唯活命醫王獨能知解。舍利子！於菩薩摩訶薩大正法藥而能積集搗篩和合，聲聞緣覺亦不能有，唯如來能有是故，通達一切善法、為大醫王，能令一切有情諸病除愈。於此法藥而能積集搗篩和合，吹大法螺出深妙聲，普遍三千大千世界使得聞知，能令無量無邊百千俱胝那庾多矜羯羅，以要言之，乃至不可說不可說諸有情類聞是聲已，彼貪瞋癡皆悉除滅。云何菩薩摩訶薩積集法財？於何等處而為施用？若菩薩摩訶薩施用法財，唯於菩薩藏正法而為積集。舍利子！菩薩摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行時，於菩薩藏正法，受持讀誦解說其義，若自書若使人書乃至廣為人說，應如是學。

「復次舍利子！乃往過去如是展轉，廣大不可思議阿僧祇劫於彼時分，有佛名蓮華超勝如來，多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，彼佛有八十俱胝大聲聞眾俱來集會，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。彼佛壽量具八萬歲，正法住世具五百歲，像法亦爾。彼蓮華超勝如來般涅盤後，所有舍利如我滅後等無有異。舍利子！時蓮花超勝如來般涅盤已，於百歲後有一菩薩，從他方沒來生王家。爾時為母發如是言：『我今何緣於此非法種族中生？我今亦依彼正法行而修行之。』由是緣故名正法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！乃往過去如是展轉，廣大不可思議阿僧祇劫於彼時分，有佛名蓮華超勝如來，多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，彼佛有八十俱胝大聲聞眾俱來集會，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。彼佛壽量具八萬歲，正法住世具五百歲，像法亦爾。彼蓮華超勝如來般涅盤後，所有舍利如我滅後等無有異。舍利子！時蓮花超勝如來般涅盤已，於百歲後有一菩薩，從他方沒來生王家。爾時為母發如是言：『我今何緣於此非法種族中生？我今亦依彼正法行而修行之。』由是緣故名正法行。