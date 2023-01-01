佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

忍辱波羅蜜多品第八之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱波羅蜜多品第八之餘

「復次舍利子！菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多，所謂自身畢竟忍辱，有我等相非究竟忍。何以故？若他瞋恚來嬈惱時及能忍受，於心境中俱不可得。而菩薩作是思惟：『何者為瞋？何者為忍？於法數中云何眼等處而有瞋恚？』又復伺察，於十二處忍辱亦不可得，展轉入解有情等相悉無所得。又此忍辱非實究竟，至於忍辱名字如空谷響，是名苦空無常無我，於忍辱等作如是解。又此忍辱亦非究竟，謂於是法我無顛倒、彼是顛倒，於忍辱行起高下相。又此忍辱非實究竟，謂於是法我能解脫、彼非解脫，於忍辱行而非相應。又此忍辱亦非究竟，謂於是法我居正道、彼非正道，於忍辱行生二種相。又此忍辱非實究竟，謂於是法於空能忍、於見非忍，於無相中而能忍受、於有相中而不能忍，若於無願無求而皆能忍、於有願有求而不能忍，若於無積集攀緣而能忍受、於有積集攀緣而不能忍，若於煩惱盡處而能忍受、於煩惱處而不能忍，又於善處而能忍受、於不善處而不能忍，若於無過失處而能忍受、於有過失處而不能忍，若於無漏法而能忍受、於有漏法而不能忍，若於出世間法而能忍受、於世間法而不能忍，若於清淨法而能忍受、於雜染法而不能忍，若於涅盤法而能忍受、於生死法而不能忍，此等忍辱有對治故非實究竟。云何名為究竟忍辱？若能隨順空性，於見非見中，非有非無。若能隨順空性，於有願有求及無願無求，非有非無。若能隨順空性，於積集攀緣中，非有非無。若能隨順空性，於清淨法及雜染法，非有非無。若能隨順空性，於善不善法，非有非無。若能隨順空性，於諸過失及非過失，非有非無。若能隨順空性，於諸行中及涅盤法，非有非無。是名究竟忍辱。何以故？謂過去未來見在諸法皆不生故，眾緣無盡、忍辱無盡。若於是法，非有為非無為亦非和合，亦不增減亦無成壞，亦非作者亦非養者，彼不生故，是名無盡，說此是為真實忍辱。舍利子！如是菩薩能行是行者，是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。若彼菩薩摩訶薩能行是菩薩相應行時，一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現，是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多，所謂自身畢竟忍辱，有我等相非究竟忍。何以故？若他瞋恚來嬈惱時及能忍受，於心境中俱不可得。而菩薩作是思惟：『何者為瞋？何者為忍？於法數中云何眼等處而有瞋恚？』又復伺察，於十二處忍辱亦不可得，展轉入解有情等相悉無所得。又此忍辱非實究竟，至於忍辱名字如空谷響，是名苦空無常無我，於忍辱等作如是解。又此忍辱亦非究竟，謂於是法我無顛倒、彼是顛倒，於忍辱行起高下相。又此忍辱非實究竟，謂於是法我能解脫、彼非解脫，於忍辱行而非相應。又此忍辱亦非究竟，謂於是法我居正道、彼非正道，於忍辱行生二種相。又此忍辱非實究竟，謂於是法於空能忍、於見非忍，於無相中而能忍受、於有相中而不能忍，若於無願無求而皆能忍、於有願有求而不能忍，若於無積集攀緣而能忍受、於有積集攀緣而不能忍，若於煩惱盡處而能忍受、於煩惱處而不能忍，又於善處而能忍受、於不善處而不能忍，若於無過失處而能忍受、於有過失處而不能忍，若於無漏法而能忍受、於有漏法而不能忍，若於出世間法而能忍受、於世間法而不能忍，若於清淨法而能忍受、於雜染法而不能忍，若於涅盤法而能忍受、於生死法而不能忍，此等忍辱有對治故非實究竟。云何名為究竟忍辱？若能隨順空性，於見非見中，非有非無。若能隨順空性，於有願有求及無願無求，非有非無。若能隨順空性，於積集攀緣中，非有非無。若能隨順空性，於清淨法及雜染法，非有非無。若能隨順空性，於善不善法，非有非無。若能隨順空性，於諸過失及非過失，非有非無。若能隨順空性，於諸行中及涅盤法，非有非無。是名究竟忍辱。何以故？謂過去未來見在諸法皆不生故，眾緣無盡、忍辱無盡。若於是法，非有為非無為亦非和合，亦不增減亦無成壞，亦非作者亦非養者，彼不生故，是名無盡，說此是為真實忍辱。舍利子！如是菩薩能行是行者，是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。若彼菩薩摩訶薩能行是菩薩相應行時，一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現，是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多。

精進波羅蜜多品第九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進波羅蜜多品第九之一

「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多？」

佛言舍利子：「菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時，先令魔事隱沒不現。次當發起不退具足勇猛精進，不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文，復能書寫受持聽聞讀誦，解其義趣為人解說。又菩薩摩訶薩於諸契經，亦復教人聽聞書寫受持讀誦，解其義趣為他人說。舍利子！譬如有人行真實行，執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼，勇捍敵眾不惜身命。菩薩摩訶薩行精進行亦復如是，應當堅固發起最上精進，志求菩薩藏正法曾無棄捨，發勝解行不退精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言舍利子：「菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時，先令魔事隱沒不現。次當發起不退具足勇猛精進，不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文，復能書寫受持聽聞讀誦，解其義趣為人解說。又菩薩摩訶薩於諸契經，亦復教人聽聞書寫受持讀誦，解其義趣為他人說。舍利子！譬如有人行真實行，執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼，勇捍敵眾不惜身命。菩薩摩訶薩行精進行亦復如是，應當堅固發起最上精進，志求菩薩藏正法曾無棄捨，發勝解行不退精進。

「復次舍利子！若菩薩摩訶薩行堅固精進行時，不惜身命，所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生、有色無色有想無想、非有想非無想，乃至墮於有情數者，於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多，如是展轉滿一劫已，往昔已來未曾受生，今始受生獲得人身，亦當精進讀誦受持，乃至為人演說令他受持。舍利子！我今樂說譬喻以明斯義。譬如有人行真正行，執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝。舍利子！彼菩薩摩訶薩亦復如是，一心發起勇猛精進無怖畏心，於菩薩藏正法悉能受持。舍利子！菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行，復能速疾具足無量精進之力，所謂淨心勇猛、持戒勇猛、忍辱勇猛、精進勇猛、三摩地勇猛、勝慧勇猛、勝行勇猛。舍利子！菩薩摩訶薩雖能如是起諸勇猛，曾無一念起殺害意，非如惡友起勇猛心而能殺害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！若菩薩摩訶薩行堅固精進行時，不惜身命，所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生、有色無色有想無想、非有想非無想，乃至墮於有情數者，於一剎那、一臘縛、一牟呼栗多，如是展轉滿一劫已，往昔已來未曾受生，今始受生獲得人身，亦當精進讀誦受持，乃至為人演說令他受持。舍利子！我今樂說譬喻以明斯義。譬如有人行真正行，執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝。舍利子！彼菩薩摩訶薩亦復如是，一心發起勇猛精進無怖畏心，於菩薩藏正法悉能受持。舍利子！菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行，復能速疾具足無量精進之力，所謂淨心勇猛、持戒勇猛、忍辱勇猛、精進勇猛、三摩地勇猛、勝慧勇猛、勝行勇猛。舍利子！菩薩摩訶薩雖能如是起諸勇猛，曾無一念起殺害意，非如惡友起勇猛心而能殺害。

「復次舍利子！我說此菩薩摩訶薩猶如梵王、如天帝釋、如妙高山而無動搖，大慈大悲及善勝解，復能通達不退轉地神通境界，善知有情種種心行，心如大地一切平等，如水火風及虛空等心皆平等，復能除滅貪瞋癡等一切過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我說此菩薩摩訶薩猶如梵王、如天帝釋、如妙高山而無動搖，大慈大悲及善勝解，復能通達不退轉地神通境界，善知有情種種心行，心如大地一切平等，如水火風及虛空等心皆平等，復能除滅貪瞋癡等一切過失。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施，不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行，得成阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩等，應當寂靜思惟如是修學。舍利子！菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學，即得圓滿無量廣大善根。由聞如是精進波羅蜜多，而能成就最勝妙果。何以故？舍利子！決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子！菩薩摩訶薩於菩薩藏正法中，為由聽聞讀誦書寫受持為人演說，應當發起勇猛精進。如是展轉於諸險難，亦當固往而無勞苦。云何難去能去？所謂妙趣涅盤，令魔波旬不能得便。說是菩薩正士修相應行者，勇猛精進為求如是三乘涅盤之道。於三惡趣，令諸有情於雜染法而能斷除，於持戒忍辱諸波羅蜜多，多聞修習而求出離。若有有情行非善業及諸懈怠，應生憐慜，皆悉令發勇猛精進。舍利子！菩薩摩訶薩諸智增者，於懈怠有情或當遠離，於精進有情或當共住。何以故？舍利子！唯求涅盤最上第一清淨解脫。舍利子！又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時，亦令一切有情而共行之，復能利樂一切有情，善說正行普令覺悟，為令引入無上道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施，不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行，得成阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩等，應當寂靜思惟如是修學。舍利子！菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學，即得圓滿無量廣大善根。由聞如是精進波羅蜜多，而能成就最勝妙果。何以故？舍利子！決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子！菩薩摩訶薩於菩薩藏正法中，為由聽聞讀誦書寫受持為人演說，應當發起勇猛精進。如是展轉於諸險難，亦當固往而無勞苦。云何難去能去？所謂妙趣涅盤，令魔波旬不能得便。說是菩薩正士修相應行者，勇猛精進為求如是三乘涅盤之道。於三惡趣，令諸有情於雜染法而能斷除，於持戒忍辱諸波羅蜜多，多聞修習而求出離。若有有情行非善業及諸懈怠，應生憐慜，皆悉令發勇猛精進。舍利子！菩薩摩訶薩諸智增者，於懈怠有情或當遠離，於精進有情或當共住。何以故？舍利子！唯求涅盤最上第一清淨解脫。舍利子！又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時，亦令一切有情而共行之，復能利樂一切有情，善說正行普令覺悟，為令引入無上道故。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「勇猛精進悉無礙， 常得尊高無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇猛精進悉無礙， 常得尊高無與等，

於菩薩藏正法中， 稱為任持大智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於菩薩藏正法中， 稱為任持大智者。

思惟無上正法義， 得不思議智慧門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟無上正法義， 得不思議智慧門，

復於正法求出離， 當獲如來親授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於正法求出離， 當獲如來親授記。

勇猛修習大勝慧， 坐菩提樹正思惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛修習大勝慧， 坐菩提樹正思惟，

令諸魔怖悉退伏， 由持智慧精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸魔怖悉退伏， 由持智慧精進力。

普現一切戒清淨， 世間事業盡能習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切戒清淨， 世間事業盡能習，

復能利樂諸有情， 具足精進無損減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能利樂諸有情， 具足精進無損減。」

佛告舍利子：「我滅度後後五百歲，若有有情行是行時，於諸契經愛樂受持，當得無量勝慧福聚富貴尊嚴，及得如來十力、四無所畏、四正斷法、慈悲喜捨、佛十八不共法乃至一切佛法，總略而聚各各明了。心得清淨除遣魔事，令諸有情盡生死苦向涅盤道，復於彼時諸違順境一切棄捨。舍利子！若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便，求進阿耨多羅三藐三菩提，修持淨戒、常樂多聞、習諸禪定、修智慧業及勝解脫、解脫知見進求佛法，及樂利樂一切有情，斷除邪見樂求正見出離輪回，修行聖道演說正法。復於彼時破諸魔障，令貪瞋癡悉皆除滅，斷無明暗令生明慧。舍利子！如是之法若能聽受，即能生長一切善根，積集成就最上精進。若能如是聽聞正法，魔不得便，而於一切佛法之中不生疑惑。舍利子！時彼有情福力具足內心正行，當得阿耨多羅三藐三菩提。又此有情於諸契經而能聽誦，愛樂受持極大歡喜，於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜，亦復如是，我說是人能於一切如來教中而得成就。設復有人不專讀誦，以因緣故暫來聽受，作意愛樂生大歡喜，亦復獲得最上第一堅固精進。乃至如是於菩薩藏正法真實微妙行相，能以少分為他人說。舍利子！譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上，有一丈夫見如是果，起大勇猛精進勝行入大海中，見水暴涌不顧沈溺，復以二手持取其果，或一或二或取三果而出大海。然後詣彼寂靜之處觀看是果，乃甞其味。復自念言：『我於往昔未識是果，色香美味亦復不知。』又作是念：『發大勇猛復往大海再取其果。』果乃不現，但見海水波濤暴涌，而生苦惱於時退還。然念是果色香美味殊妙可愛，我於先時悔不多取。舍利子！我滅度後後五百歲法欲滅時，若有有情於布施持戒勝慧精進少能信解，亦復如是。以是因緣於諸契經，聽聞稱讚受持讀誦，為人演說乃至一四句偈，為魔波旬之所嬈惱，不能建立受持讀誦、興顯供養種種稱讚，由如是故悉皆棄捨。又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持，於寂靜處思惟修習，為魔得便，於一切處常令退屈。時彼行人作如是言：『苦哉苦哉！我於如來無上法中為減沒者，於真實法不令我等聽聞受持，乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「我滅度後後五百歲，若有有情行是行時，於諸契經愛樂受持，當得無量勝慧福聚富貴尊嚴，及得如來十力、四無所畏、四正斷法、慈悲喜捨、佛十八不共法乃至一切佛法，總略而聚各各明了。心得清淨除遣魔事，令諸有情盡生死苦向涅盤道，復於彼時諸違順境一切棄捨。舍利子！若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便，求進阿耨多羅三藐三菩提，修持淨戒、常樂多聞、習諸禪定、修智慧業及勝解脫、解脫知見進求佛法，及樂利樂一切有情，斷除邪見樂求正見出離輪回，修行聖道演說正法。復於彼時破諸魔障，令貪瞋癡悉皆除滅，斷無明暗令生明慧。舍利子！如是之法若能聽受，即能生長一切善根，積集成就最上精進。若能如是聽聞正法，魔不得便，而於一切佛法之中不生疑惑。舍利子！時彼有情福力具足內心正行，當得阿耨多羅三藐三菩提。又此有情於諸契經而能聽誦，愛樂受持極大歡喜，於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜，亦復如是，我說是人能於一切如來教中而得成就。設復有人不專讀誦，以因緣故暫來聽受，作意愛樂生大歡喜，亦復獲得最上第一堅固精進。乃至如是於菩薩藏正法真實微妙行相，能以少分為他人說。舍利子！譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上，有一丈夫見如是果，起大勇猛精進勝行入大海中，見水暴涌不顧沈溺，復以二手持取其果，或一或二或取三果而出大海。然後詣彼寂靜之處觀看是果，乃甞其味。復自念言：『我於往昔未識是果，色香美味亦復不知。』又作是念：『發大勇猛復往大海再取其果。』果乃不現，但見海水波濤暴涌，而生苦惱於時退還。然念是果色香美味殊妙可愛，我於先時悔不多取。舍利子！我滅度後後五百歲法欲滅時，若有有情於布施持戒勝慧精進少能信解，亦復如是。以是因緣於諸契經，聽聞稱讚受持讀誦，為人演說乃至一四句偈，為魔波旬之所嬈惱，不能建立受持讀誦、興顯供養種種稱讚，由如是故悉皆棄捨。又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持，於寂靜處思惟修習，為魔得便，於一切處常令退屈。時彼行人作如是言：『苦哉苦哉！我於如來無上法中為減沒者，於真實法不令我等聽聞受持，乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得。』

「復次舍利子！又苾芻眾為魔所持，於諸契經不能聽聞讀誦。時魔波旬現大眾前種種毀訾：『此諸契經非佛所說，但是世間虛假文飾。』舍利子！彼大眾中有諸苾芻聞是語已，於一切處魔力所加，悉不聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！又苾芻眾為魔所持，於諸契經不能聽聞讀誦。時魔波旬現大眾前種種毀訾：『此諸契經非佛所說，但是世間虛假文飾。』舍利子！彼大眾中有諸苾芻聞是語已，於一切處魔力所加，悉不聽受。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「若人聞是正法已， 令諸魔眾悉遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人聞是正法已， 令諸魔眾悉遠離，

而於一切佛法中， 決定信解除疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於一切佛法中， 決定信解除疑惑。

若或薄福諸有情， 於此正法不能聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若或薄福諸有情， 於此正法不能聽，

為彼有情薄福故， 聞亦不能生信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼有情薄福故， 聞亦不能生信解。

或有具足福力者， 聽聞受持生信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有具足福力者， 聽聞受持生信解，

於此正法少聽聞， 能遣一切諸魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此正法少聽聞， 能遣一切諸魔事。

如是薄福諸有情， 於此正法不生信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是薄福諸有情， 於此正法不生信，

以不信故墮惡趣， 猶如生盲無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不信故墮惡趣， 猶如生盲無所見。

若有具足福力者， 於此正法深信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有具足福力者， 於此正法深信解，

以深信故生善趣， 速疾猶若酥投水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以深信故生善趣， 速疾猶若酥投水。

一類少福諸有情， 聞法展轉生煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一類少福諸有情， 聞法展轉生煩惱，

彼人長夜受苦惱， 為愚癡故不解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人長夜受苦惱， 為愚癡故不解脫，

於佛菩提悉棄捨， 速疾墮落惡趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛菩提悉棄捨， 速疾墮落惡趣中。

「舍利子！如來有清淨潔白智慧之法。舍利子！於四眾中，若有一類苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於如來滅後法欲滅時，於諸契經聽聞讀誦愛樂受持者。若有一類有情，於一切處不能愛樂受持讀誦者。如來於彼一一了知。又諸有情於此契經，若能聽已發起正行如理修行，當獲四種具足清淨潔白無障礙法。何等為四？一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法，二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法，三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法，四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法。舍利子！獲得如是四種具足清淨潔白無障礙法。舍利子！若我滅後法欲滅時，於大乘行如是行相修相應行者，發起殊勝精進之行，復於契經受持讀誦，為人演說展轉聽受，時彼有情復有十種魔事，智者應當悉皆了知，於此魔事不應隨順，轉復發起勇猛精進成辦佛事。何等名為十種魔事？舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來嬈惱，此是第一魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來嬈惱，令諸眼目生諸疾病，此是第二魔事，智者應當於此了知，不應退屈。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來嬈惱，令其身分生諸病苦，此是第三魔事，智者應當於此了知，不應退屈。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，令心散亂不樂本住，此是第四魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，令其發起極忿怒心互相諍競，令諸契經不能安立，此是第五魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，令其互相執持鬪諍俱陷王難，起惡語言利如毒箭更相損害，如是行相令諸契經不得流通，由鬪諍業速疾退轉，此是第六魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來誨誘住白衣舍，復令發起種種鬪訟，如是行相於諸契經不能受持、令生誹謗，由鬪訟業速疾破壞，此是第七魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！於彼時分法欲滅時，或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久，於諸契經愛樂受持堅固信解，發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼苾芻聞是經已，得大歡喜。彼親教師乃語少年諸苾芻言：『此非佛菩提、非佛法律，不應受持。』時諸苾芻聞是語已，於少時間於佛菩提而不信受。又彼苾芻互相謂言：『我昔修習佛菩提法，今令我等不樂修習。』所有往昔諸善根力使當斷滅，返令如是墮染法中，乃至命終生諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來有清淨潔白智慧之法。舍利子！於四眾中，若有一類苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，於如來滅後法欲滅時，於諸契經聽聞讀誦愛樂受持者。若有一類有情，於一切處不能愛樂受持讀誦者。如來於彼一一了知。又諸有情於此契經，若能聽已發起正行如理修行，當獲四種具足清淨潔白無障礙法。何等為四？一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法，二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法，三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法，四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法。舍利子！獲得如是四種具足清淨潔白無障礙法。舍利子！若我滅後法欲滅時，於大乘行如是行相修相應行者，發起殊勝精進之行，復於契經受持讀誦，為人演說展轉聽受，時彼有情復有十種魔事，智者應當悉皆了知，於此魔事不應隨順，轉復發起勇猛精進成辦佛事。何等名為十種魔事？舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來嬈惱，此是第一魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來嬈惱，令諸眼目生諸疾病，此是第二魔事，智者應當於此了知，不應退屈。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來嬈惱，令其身分生諸病苦，此是第三魔事，智者應當於此了知，不應退屈。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，令心散亂不樂本住，此是第四魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，令其發起極忿怒心互相諍競，令諸契經不能安立，此是第五魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，令其互相執持鬪諍俱陷王難，起惡語言利如毒箭更相損害，如是行相令諸契經不得流通，由鬪諍業速疾退轉，此是第六魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦，時魔波旬而來誨誘住白衣舍，復令發起種種鬪訟，如是行相於諸契經不能受持、令生誹謗，由鬪訟業速疾破壞，此是第七魔事，智者應當於此了知，不應隨順。舍利子！於彼時分法欲滅時，或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久，於諸契經愛樂受持堅固信解，發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼苾芻聞是經已，得大歡喜。彼親教師乃語少年諸苾芻言：『此非佛菩提、非佛法律，不應受持。』時諸苾芻聞是語已，於少時間於佛菩提而不信受。又彼苾芻互相謂言：『我昔修習佛菩提法，今令我等不樂修習。』所有往昔諸善根力使當斷滅，返令如是墮染法中，乃至命終生諸

惡趣受大苦惱。舍利子！應知此等是魔所說，如是積集諸地獄業。諸有情等毀謗三寶不順佛言，如來於三世中悉能了知。又諸有情發起精進修大乘行，如來於此亦能了知。舍利子！我今又令諸菩薩等起四種想。何等為四？一者於自身業而善調伏，二者於善修作而妙觀察，三者於他所作不樂觀察、於諸有情起大悲心，四者於空寂處行住坐臥、於自他心隨順防護。如是名為起四種想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣受大苦惱。舍利子！應知此等是魔所說，如是積集諸地獄業。諸有情等毀謗三寶不順佛言，如來於三世中悉能了知。又諸有情發起精進修大乘行，如來於此亦能了知。舍利子！我今又令諸菩薩等起四種想。何等為四？一者於自身業而善調伏，二者於善修作而妙觀察，三者於他所作不樂觀察、於諸有情起大悲心，四者於空寂處行住坐臥、於自他心隨順防護。如是名為起四種想。