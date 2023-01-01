佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之餘

爾時世尊說是偈已告舍利子言：「我今所說，於諸契經展轉增勝，隨順根力應當信解。舍利子！又此眼等，譬如泡沫不可撮摩，於泡沫中無我、無人、無眾生、無壽者、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者亦無受者；如是了知諸法不生，離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如陽焰，一切煩惱貪愛集生，前際後際無我、無人、無眾生、無壽者、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者亦無受者；如是了知諸行不轉，離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如芭蕉，體不實故。於芭蕉中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如幻化，顛倒集生，此幻化中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如夢中，見諸色相非真實故，於此夢中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如谷響，由緣生故。於谷響中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如影像，隨諸業惑之所顯現。此影像中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如浮雲，聚散無定體非究竟。此浮雲中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，譬如電光剎那變滅，此電光中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，猶如虛空離我我所，於空法中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，猶如愚聾無所覺知，又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知，而此愚聾非情法中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，猶如諸行皆流轉故，亦如風鳶假緣和合，此諸行中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等皆是虛假，一切不淨之所積聚，此虛假法無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等如鏡中像，隨物顯現旋有旋無是破壞法，此鏡像中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如苦井，老病死苦四蛇二鼠交相侵迫，此苦井中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等無實邊際，浮塵之根死法所侵乃見邊際，此邊際中無我、無人、無眾生、無壽者、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者亦無受者，如是了知離一切相，此中何有貪愛之者？舍利子！蘊處界法亦復如是，若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應，永不墮於貪愛法中；若墮貪愛，無有是處。於貪愛法真實厭離，舍利子！是名菩薩摩訶薩戒行清淨。又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行，於諸有情不生損害，至於微細有情悉能饒益，亦復不惜軀命，普於一切無所不捨。或受佗恩而能還報，自佗受用悉令圓滿。又菩薩摩訶薩於一切處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是偈已告舍利子言：「我今所說，於諸契經展轉增勝，隨順根力應當信解。舍利子！又此眼等，譬如泡沫不可撮摩，於泡沫中無我、無人、無眾生、無壽者、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者亦無受者；如是了知諸法不生，離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如陽焰，一切煩惱貪愛集生，前際後際無我、無人、無眾生、無壽者、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者亦無受者；如是了知諸行不轉，離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如芭蕉，體不實故。於芭蕉中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如幻化，顛倒集生，此幻化中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如夢中，見諸色相非真實故，於此夢中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如谷響，由緣生故。於谷響中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如影像，隨諸業惑之所顯現。此影像中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等譬如浮雲，聚散無定體非究竟。此浮雲中無我、無人乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，譬如電光剎那變滅，此電光中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，猶如虛空離我我所，於空法中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，猶如愚聾無所覺知，又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知，而此愚聾非情法中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等，猶如諸行皆流轉故，亦如風鳶假緣和合，此諸行中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等皆是虛假，一切不淨之所積聚，此虛假法無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等如鏡中像，隨物顯現旋有旋無是破壞法，此鏡像中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等猶如苦井，老病死苦四蛇二鼠交相侵迫，此苦井中無我無人，乃至離一切相，此中何有貪愛之者？又此眼等無實邊際，浮塵之根死法所侵乃見邊際，此邊際中無我、無人、無眾生、無壽者、無補特伽羅、無意生、無儒童、無作者亦無受者，如是了知離一切相，此中何有貪愛之者？舍利子！蘊處界法亦復如是，若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應，永不墮於貪愛法中；若墮貪愛，無有是處。於貪愛法真實厭離，舍利子！是名菩薩摩訶薩戒行清淨。又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行，於諸有情不生損害，至於微細有情悉能饒益，亦復不惜軀命，普於一切無所不捨。或受佗恩而能還報，自佗受用悉令圓滿。又菩薩摩訶薩於一切處

，寧喪身命，遠離種種邪欲之行；寧喪身命，不以妄語及以兩舌虛誑有情，於自眷屬常生喜足；寧喪身命遠離綺語，常出慈愛柔順之語、決定正直之語，常自護身，於佗塵境不生貪愛；寧喪身命，不生瞋恚，人所毀呰終不傾動，而能忍受諸惡語言；寧喪身命，不生邪見。何以故？歸依諸佛心不退轉，常持禁戒無所毀犯，亦復不樂世智辯聰，唯學佛慧，堅持禁戒，常無過失，遠離險惡諸雜染法。堅持禁戒，遠離諸惡煩惱積習，常得成就潔白勝行，增長往昔普施飲食。堅持禁戒，隨心所欲自在而行安樂吉祥。持諸禁戒，於諸智者不生毀謗，初中後時正念無失。於持戒中離諸譏謗，諸有過失皆悉不生，於諸根門而常密護，於持戒中具大名稱。諸有善法而常攝受，少欲知足於諸應供而常知分。歡喜持戒斷諸攀緣，常行正直。持諸禁戒，於三業中而常伺察，樂居曠野。堅持禁戒，於諸女人常生厭離，而常愛樂諸聖種族。堅持禁戒，誓願不觀世間美境，於頭陀行而無缺漏。持諸禁戒，於自善根不由他起，言行相應。持諸禁戒，於諸人天不生虛誑，常生慈心而復增勝，於諸有情無損害意起大悲心。常持禁戒，忍受一切諸苦惱事，歡喜持戒愛樂諸法，而無執著常修捨行。持諸禁戒，於逆順境常行平等，於自過失常能伺察，隨順他心而常守護，善能調伏一切有情。持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜。持諸禁戒，而能圓滿戒波羅蜜堅持之心無人能勝。持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜，於諸善法而為究竟。持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜，於靜慮中不生懈倦。持諸禁戒而能圓滿禪波羅蜜，修習聞慧常無間斷。持諸禁戒而能圓滿勝慧波羅蜜，志樂親近諸善知識。持諸禁戒堅固積集菩提分法，遠離惡友。持諸禁戒常得遠離諸險苦難，於自身分常生厭離。持諸禁戒於無常想而能伺察，於自壽命復能棄捨。持諸禁戒而常不樂久住於世，唯常遠離諸相違行。持諸禁戒，於自心意常極清淨離諸熱惱。持諸禁戒，遠離貪愛，不自貢高而能謙下。持諸禁戒，純直無諂，柔和軟語如實相應。持諸禁戒，獲大名稱，普遍一切而自調伏。持諸禁戒，常無瞋恚，好樂寂靜，以善語言化利有情。持諸禁戒，如實而說悉無違背，以四攝法攝受有情。持諸禁戒，常護正法，於自法財而無匱乏。諸有智者於此戒蘊悉皆具足，而能行諸菩薩之行。舍利子！菩薩摩訶薩以是持戒波羅蜜多故，而能發起勇猛之心，所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽，諸嬈惱事亦復不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，寧喪身命，遠離種種邪欲之行；寧喪身命，不以妄語及以兩舌虛誑有情，於自眷屬常生喜足；寧喪身命遠離綺語，常出慈愛柔順之語、決定正直之語，常自護身，於佗塵境不生貪愛；寧喪身命，不生瞋恚，人所毀呰終不傾動，而能忍受諸惡語言；寧喪身命，不生邪見。何以故？歸依諸佛心不退轉，常持禁戒無所毀犯，亦復不樂世智辯聰，唯學佛慧，堅持禁戒，常無過失，遠離險惡諸雜染法。堅持禁戒，遠離諸惡煩惱積習，常得成就潔白勝行，增長往昔普施飲食。堅持禁戒，隨心所欲自在而行安樂吉祥。持諸禁戒，於諸智者不生毀謗，初中後時正念無失。於持戒中離諸譏謗，諸有過失皆悉不生，於諸根門而常密護，於持戒中具大名稱。諸有善法而常攝受，少欲知足於諸應供而常知分。歡喜持戒斷諸攀緣，常行正直。持諸禁戒，於三業中而常伺察，樂居曠野。堅持禁戒，於諸女人常生厭離，而常愛樂諸聖種族。堅持禁戒，誓願不觀世間美境，於頭陀行而無缺漏。持諸禁戒，於自善根不由他起，言行相應。持諸禁戒，於諸人天不生虛誑，常生慈心而復增勝，於諸有情無損害意起大悲心。常持禁戒，忍受一切諸苦惱事，歡喜持戒愛樂諸法，而無執著常修捨行。持諸禁戒，於逆順境常行平等，於自過失常能伺察，隨順他心而常守護，善能調伏一切有情。持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜。持諸禁戒，而能圓滿戒波羅蜜堅持之心無人能勝。持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜，於諸善法而為究竟。持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜，於靜慮中不生懈倦。持諸禁戒而能圓滿禪波羅蜜，修習聞慧常無間斷。持諸禁戒而能圓滿勝慧波羅蜜，志樂親近諸善知識。持諸禁戒堅固積集菩提分法，遠離惡友。持諸禁戒常得遠離諸險苦難，於自身分常生厭離。持諸禁戒於無常想而能伺察，於自壽命復能棄捨。持諸禁戒而常不樂久住於世，唯常遠離諸相違行。持諸禁戒，於自心意常極清淨離諸熱惱。持諸禁戒，遠離貪愛，不自貢高而能謙下。持諸禁戒，純直無諂，柔和軟語如實相應。持諸禁戒，獲大名稱，普遍一切而自調伏。持諸禁戒，常無瞋恚，好樂寂靜，以善語言化利有情。持諸禁戒，如實而說悉無違背，以四攝法攝受有情。持諸禁戒，常護正法，於自法財而無匱乏。諸有智者於此戒蘊悉皆具足，而能行諸菩薩之行。舍利子！菩薩摩訶薩以是持戒波羅蜜多故，而能發起勇猛之心，所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽，諸嬈惱事亦復不現。

忍辱波羅蜜多品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱波羅蜜多品第八之一

「舍利子！云何菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多？是菩薩摩訶薩為護禁戒發起勇猛，修行具足忍辱波羅蜜多。修是行時，世間所有一切嬈惱不饒益事皆能忍受，若寒熱饑渴、暴風酷日，若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱，悉能安受。若諸眾生以惡語言互來毀謗，及欲損害菩薩身命，菩薩爾時心無恐怖，不生恚惱亦無怨結，已生現生當生悉能忍耐。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行具足忍辱波羅蜜多。又舍利子！我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法。若一切有情固來毀罵，加諸瞋恚而行捶打，以麁惡語種種誹謗，我於爾時不生忿恚，不生嫉妬不生惱害，亦不以其不饒益事反相加害。舍利子！我自成就忍辱觀已，常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中，復以善巧種種方便而覺悟之，令得出離獲妙果報。若諸有情棄背菩薩，不從善化返增惡行，於一切處常獲醜陋不如意報。何以故？瞋恚行業是醜陋因、是不善業、是雜染業、是下劣業、非正士業、非善友業，此不應作。當知瞋恚諸不善業，能令引趣墮三惡道，能令引趣焰魔羅界，能令引趣隨地獄道、生畜生中，於焰魔羅界以為眷屬。如是瞋恚諸惡行業，能令引趣無財下劣夜叉趣中，能令引趣無財下劣餓鬼趣中。如是瞋恚諸惡行業，能令引趣貧窮下賤醜陋人中。舍利子！我自往昔不曾修作如是行相，菩薩摩訶薩亦應不修如是行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！云何菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多？是菩薩摩訶薩為護禁戒發起勇猛，修行具足忍辱波羅蜜多。修是行時，世間所有一切嬈惱不饒益事皆能忍受，若寒熱饑渴、暴風酷日，若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱，悉能安受。若諸眾生以惡語言互來毀謗，及欲損害菩薩身命，菩薩爾時心無恐怖，不生恚惱亦無怨結，已生現生當生悉能忍耐。舍利子！是名菩薩摩訶薩修行具足忍辱波羅蜜多。又舍利子！我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法。若一切有情固來毀罵，加諸瞋恚而行捶打，以麁惡語種種誹謗，我於爾時不生忿恚，不生嫉妬不生惱害，亦不以其不饒益事反相加害。舍利子！我自成就忍辱觀已，常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中，復以善巧種種方便而覺悟之，令得出離獲妙果報。若諸有情棄背菩薩，不從善化返增惡行，於一切處常獲醜陋不如意報。何以故？瞋恚行業是醜陋因、是不善業、是雜染業、是下劣業、非正士業、非善友業，此不應作。當知瞋恚諸不善業，能令引趣墮三惡道，能令引趣焰魔羅界，能令引趣隨地獄道、生畜生中，於焰魔羅界以為眷屬。如是瞋恚諸惡行業，能令引趣無財下劣夜叉趣中，能令引趣無財下劣餓鬼趣中。如是瞋恚諸惡行業，能令引趣貧窮下賤醜陋人中。舍利子！我自往昔不曾修作如是行相，菩薩摩訶薩亦應不修如是行相。

「又舍利子！此中云何是別異法？云何種種別異修作？我等所修善法相應，彼等所修非善法相應，是別異法別異修作。舍利子！菩薩摩訶薩應當如是隨我修學。何以故？菩薩摩訶薩當修學時，或有有情來相嬈惱，不起忿怒瞋恚之心，於諸行相亦不作意，常自思惟作忍辱觀，成熟有情諸善根本。舍利子！假使有人以金銀瑠璃、硨磲碼碯、珊瑚琥珀末尼珠等，滿四大洲以用布施，不如行此忍辱波羅蜜多。何以故？菩薩摩訶薩以忍辱故能令有情不墮輪回，趣無漏道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！此中云何是別異法？云何種種別異修作？我等所修善法相應，彼等所修非善法相應，是別異法別異修作。舍利子！菩薩摩訶薩應當如是隨我修學。何以故？菩薩摩訶薩當修學時，或有有情來相嬈惱，不起忿怒瞋恚之心，於諸行相亦不作意，常自思惟作忍辱觀，成熟有情諸善根本。舍利子！假使有人以金銀瑠璃、硨磲碼碯、珊瑚琥珀末尼珠等，滿四大洲以用布施，不如行此忍辱波羅蜜多。何以故？菩薩摩訶薩以忍辱故能令有情不墮輪回，趣無漏道。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩應當不起瞋恚之心，而常作意念佛、念法、念僧。何以故？以是歸命功德之力，當得成就無量善根，亦令有情皆悉念佛、念法、念僧。作是念時常得覺悟，我與有情何善何惡？若不思念佛法僧寶，即被忿怒瞋恚惡行常相纏縛。菩薩作是思惟：『若起瞋恚即非正理，若能忍辱即是正理。菩薩應當遠離一切瞋恚業行。當行忍辱波羅蜜多時，應先思念佛法僧寶。是三寶力能令一切有情同行是行。』舍利子！我已成就如是行相，得成阿耨多羅三藐三菩提，為諸有情轉妙法輪，願諸如來攝受於我。善男子！當發阿耨多羅三藐三菩提心時，為諸有情轉妙法輪，當獲諸佛勝無礙解無量知見。菩薩修是忍辱波羅蜜多如是行相，對治忿怒瞋恚惡行，亦當憶念東方有殑伽沙等世界，彼有殑伽沙等如來、應供、正等正覺，現住說法利益有情。時諸菩薩為彼如來之所授記：『善男子！我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心，為諸有情說法教化。』如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界，彼有殑伽沙等如來、應供、正等正覺現住說法利益有情。時諸菩薩為彼如來之所授記：『善男子！我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心，為諸有情說法教化，常樂稱讚忍辱波羅蜜多，作師子吼，永得遠離忿怒瞋恚諸惡行法。』若諸有情或樂修作種種利益，菩薩爾時見諸有情如是修作，我亦隨順作諸義利，云何此中種種難作易作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩應當不起瞋恚之心，而常作意念佛、念法、念僧。何以故？以是歸命功德之力，當得成就無量善根，亦令有情皆悉念佛、念法、念僧。作是念時常得覺悟，我與有情何善何惡？若不思念佛法僧寶，即被忿怒瞋恚惡行常相纏縛。菩薩作是思惟：『若起瞋恚即非正理，若能忍辱即是正理。菩薩應當遠離一切瞋恚業行。當行忍辱波羅蜜多時，應先思念佛法僧寶。是三寶力能令一切有情同行是行。』舍利子！我已成就如是行相，得成阿耨多羅三藐三菩提，為諸有情轉妙法輪，願諸如來攝受於我。善男子！當發阿耨多羅三藐三菩提心時，為諸有情轉妙法輪，當獲諸佛勝無礙解無量知見。菩薩修是忍辱波羅蜜多如是行相，對治忿怒瞋恚惡行，亦當憶念東方有殑伽沙等世界，彼有殑伽沙等如來、應供、正等正覺，現住說法利益有情。時諸菩薩為彼如來之所授記：『善男子！我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心，為諸有情說法教化。』如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界，彼有殑伽沙等如來、應供、正等正覺現住說法利益有情。時諸菩薩為彼如來之所授記：『善男子！我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心，為諸有情說法教化，常樂稱讚忍辱波羅蜜多，作師子吼，永得遠離忿怒瞋恚諸惡行法。』若諸有情或樂修作種種利益，菩薩爾時見諸有情如是修作，我亦隨順作諸義利，云何此中種種難作易作。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩與一切有情應當如是修學忍辱波羅蜜多。若不隨順如是修學，非我善友。若能隨順作義利事，是名善友。是故了知無所侵害是義利事，我當深樂，不捨有情作諸義利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩與一切有情應當如是修學忍辱波羅蜜多。若不隨順如是修學，非我善友。若能隨順作義利事，是名善友。是故了知無所侵害是義利事，我當深樂，不捨有情作諸義利。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「我於俱胝億劫中， 荷負有情不義利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於俱胝億劫中， 荷負有情不義利，

見諸有情受苦時， 不曾暫捨而安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸有情受苦時， 不曾暫捨而安住。

有情種性本義利， 互相教示為善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情種性本義利， 互相教示為善友，

設遇諸惡侵嬈時， 為義利故常忍受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設遇諸惡侵嬈時， 為義利故常忍受。

遍滿一切閻浮提， 於佛剎中亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿一切閻浮提， 於佛剎中亦如是，

一切珍寶悉充盈， 為善友故皆能施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切珍寶悉充盈， 為善友故皆能施。

若或有人持利劍， 欲來割截我支體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若或有人持利劍， 欲來割截我支體，

以忍辱故生慈心， 永無怖畏諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以忍辱故生慈心， 永無怖畏諸苦惱。

或有忿怒瞋恚者， 堅持苦毒來侵嬈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有忿怒瞋恚者， 堅持苦毒來侵嬈，

以忍辱力而稱揚， 安住忍苦曾無惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以忍辱力而稱揚， 安住忍苦曾無惱。

有持刀杖及毒藥， 以瞋恚相欲加害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有持刀杖及毒藥， 以瞋恚相欲加害，

為利有情諸善根， 於諸惡法能忍受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利有情諸善根， 於諸惡法能忍受。

我今不學諸愚夫， 亦不習彼下劣行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今不學諸愚夫， 亦不習彼下劣行，

廣修殊勝饒益因， 當趣涅盤無上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修殊勝饒益因， 當趣涅盤無上果。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩應當如是修學忍辱波羅蜜多。於百千萬俱胝那由他劫，假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之，於少時間悶絕躄地，命將欲盡良久乃蘇。菩薩爾時作是思惟：『歎未曾有，我今於此再得壽命，然後應當如是修學最上最勝忍辱波羅蜜多。假使有人來於我所，須我頭目及其骨髓身肉手足，如殑伽沙數滿一大劫。我當爾時終無吝惜，亦復不起忿怒瞋恚諸惡行法。何以故？若起忿怒瞋恚諸惡行法，我於百千劫中所集善根應當散壞。我今轉復堅固積集百千劫中所植善根無令失壞，而為修習難得阿耨多羅三藐三菩提法。何以故？我等諸菩薩眾以忍辱力而為甲冑。』舍利子！菩薩摩訶薩於大乘心不應退轉、使魔得便，不能成就難得阿耨多羅三藐三菩提。於菩提心不應退轉、使心散亂，令其魔事作諸障礙。云何魔事？所謂耽著自分飲食是為魔事，耽著三衣是為魔事，分別教化是為魔事，為利養故使人讚歎是為魔事，樂自利行是為魔事，斷滅多種潔白之法是為魔事，乃至斷人靜住、障修福慧、障人親近諸軌範師、斷人修習菩提行法是為魔事。舍利子！菩薩摩訶薩若於菩提道而生退轉、起散亂意，一切惡魔即得其便。何以故？諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心，能令增長忿怒瞋恚。舍利子！我於往昔堅持禁戒修行忍辱波羅蜜多時，通達善法，其名仙人。於彼時中有大魔王化五百丈夫眾，皆以勇猛作大瞋怒，於五百年中行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒，或於道路井邑聚落及白衣舍、或曠野中，常以瞋恚虛誑不實幻惑有情。舍利子！是彼魔眾於五百年中常於我邊作大瞋怒生諸過失。我於爾時諦察思念，以憐慜故發大慈心，為諸魔眾廣說妙法。時彼魔眾得聞法已，諸惡行業皆悉殞滅。舍利子！我於爾時為彼魔眾說是法已，令諸有情成熟善根，當得阿耨多羅三藐三菩提。又復為彼諂曲破戒樂不善法難調有情，及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故，令得成熟阿耨多羅三藐三菩提。願我當來成等正覺，最初度脫諸有情類令得涅盤。舍利子！我於彼時除諸妄念常生正念，具足饒益有情善行而於三際不曾暫捨。舍利子！若菩薩摩訶薩進求阿耨多羅三藐三菩提時，應當具足忍辱波羅蜜多。若菩薩於自身中已生未生種種惡病極重苦惱乃至死苦，菩薩爾時具足忍辱波羅蜜多皆能忍受。舍利子！菩薩摩訶薩應當堅固安住菩薩忍辱波羅蜜多，所謂應當了知，不忿怒是名菩薩忍辱，不損害是名菩薩忍辱，無諍語是名菩薩忍辱，不殺害是名菩薩忍辱，護自身命是名菩薩忍辱，護他身命是名菩薩忍辱，常護身語意業是名菩薩忍辱，內心諦察修忍辱行是名菩薩忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩應當如是修學忍辱波羅蜜多。於百千萬俱胝那由他劫，假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之，於少時間悶絕躄地，命將欲盡良久乃蘇。菩薩爾時作是思惟：『歎未曾有，我今於此再得壽命，然後應當如是修學最上最勝忍辱波羅蜜多。假使有人來於我所，須我頭目及其骨髓身肉手足，如殑伽沙數滿一大劫。我當爾時終無吝惜，亦復不起忿怒瞋恚諸惡行法。何以故？若起忿怒瞋恚諸惡行法，我於百千劫中所集善根應當散壞。我今轉復堅固積集百千劫中所植善根無令失壞，而為修習難得阿耨多羅三藐三菩提法。何以故？我等諸菩薩眾以忍辱力而為甲冑。』舍利子！菩薩摩訶薩於大乘心不應退轉、使魔得便，不能成就難得阿耨多羅三藐三菩提。於菩提心不應退轉、使心散亂，令其魔事作諸障礙。云何魔事？所謂耽著自分飲食是為魔事，耽著三衣是為魔事，分別教化是為魔事，為利養故使人讚歎是為魔事，樂自利行是為魔事，斷滅多種潔白之法是為魔事，乃至斷人靜住、障修福慧、障人親近諸軌範師、斷人修習菩提行法是為魔事。舍利子！菩薩摩訶薩若於菩提道而生退轉、起散亂意，一切惡魔即得其便。何以故？諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心，能令增長忿怒瞋恚。舍利子！我於往昔堅持禁戒修行忍辱波羅蜜多時，通達善法，其名仙人。於彼時中有大魔王化五百丈夫眾，皆以勇猛作大瞋怒，於五百年中行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒，或於道路井邑聚落及白衣舍、或曠野中，常以瞋恚虛誑不實幻惑有情。舍利子！是彼魔眾於五百年中常於我邊作大瞋怒生諸過失。我於爾時諦察思念，以憐慜故發大慈心，為諸魔眾廣說妙法。時彼魔眾得聞法已，諸惡行業皆悉殞滅。舍利子！我於爾時為彼魔眾說是法已，令諸有情成熟善根，當得阿耨多羅三藐三菩提。又復為彼諂曲破戒樂不善法難調有情，及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故，令得成熟阿耨多羅三藐三菩提。願我當來成等正覺，最初度脫諸有情類令得涅盤。舍利子！我於彼時除諸妄念常生正念，具足饒益有情善行而於三際不曾暫捨。舍利子！若菩薩摩訶薩進求阿耨多羅三藐三菩提時，應當具足忍辱波羅蜜多。若菩薩於自身中已生未生種種惡病極重苦惱乃至死苦，菩薩爾時具足忍辱波羅蜜多皆能忍受。舍利子！菩薩摩訶薩應當堅固安住菩薩忍辱波羅蜜多，所謂應當了知，不忿怒是名菩薩忍辱，不損害是名菩薩忍辱，無諍語是名菩薩忍辱，不殺害是名菩薩忍辱，護自身命是名菩薩忍辱，護他身命是名菩薩忍辱，常護身語意業是名菩薩忍辱，內心諦察修忍辱行是名菩薩忍辱，

遠離貪愛是名菩薩忍辱，隨順業報是名菩薩忍辱，清淨身語意業是名菩薩忍辱，以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱，而復獲得菩薩圓滿殊勝相好是名菩薩忍辱，而復獲得如來深妙清淨梵音、菩薩積集堅固善行是名菩薩忍辱，遠離一切世間嬈惱是名菩薩忍辱。或有伺求一切過失，菩薩於彼不生損害，是名菩薩忍辱。以要言之，乃至獲得如來十力、十八不共法、大慈大悲大喜大捨一切勝法悉皆圓滿。應當了知，是菩薩摩訶薩安住忍辱波羅蜜多。舍利子！菩薩摩訶薩修忍辱行時，或有人來瞋怒惱害，菩薩爾時了知虛幻，如對谷響而不加報，乃至打擊殺害，菩薩於彼諦察，皆悉了知如幻如化，亦不加報。或有人來種種稱讚，不以為喜。何以故？菩薩以自分圓滿真實功德而為眷屬，於世間法亦不耽著，於自過失而能悔謝，於他過失不生毀呰，為能圓滿菩提分法作大佛事。而復思念，已作罪業悉皆虛假，諸相違行無義利事悉能棄捨。舍利子！是名菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離貪愛是名菩薩忍辱，隨順業報是名菩薩忍辱，清淨身語意業是名菩薩忍辱，以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱，而復獲得菩薩圓滿殊勝相好是名菩薩忍辱，而復獲得如來深妙清淨梵音、菩薩積集堅固善行是名菩薩忍辱，遠離一切世間嬈惱是名菩薩忍辱。或有伺求一切過失，菩薩於彼不生損害，是名菩薩忍辱。以要言之，乃至獲得如來十力、十八不共法、大慈大悲大喜大捨一切勝法悉皆圓滿。應當了知，是菩薩摩訶薩安住忍辱波羅蜜多。舍利子！菩薩摩訶薩修忍辱行時，或有人來瞋怒惱害，菩薩爾時了知虛幻，如對谷響而不加報，乃至打擊殺害，菩薩於彼諦察，皆悉了知如幻如化，亦不加報。或有人來種種稱讚，不以為喜。何以故？菩薩以自分圓滿真實功德而為眷屬，於世間法亦不耽著，於自過失而能悔謝，於他過失不生毀呰，為能圓滿菩提分法作大佛事。而復思念，已作罪業悉皆虛假，諸相違行無義利事悉能棄捨。舍利子！是名菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多。