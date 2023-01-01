佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之六

「復次舍利子！時彼菩薩摩訶薩說是偈已，而更前詣最上眾佛般涅盤所，頭面禮竟涕淚交流，遶百千匝却住一面，復說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！時彼菩薩摩訶薩說是偈已，而更前詣最上眾佛般涅盤所，頭面禮竟涕淚交流，遶百千匝却住一面，復說伽陀曰：

「『如來於諸有情中， 善說最上真實法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來於諸有情中， 善說最上真實法，

我今發起真實心， 願求無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今發起真實心， 願求無上菩提果。

佛具大智真實身， 今滅度已我不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛具大智真實身， 今滅度已我不見，

志發誓願等如來， 當獲殊妙諸相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志發誓願等如來， 當獲殊妙諸相好。

我昔曾於俗舍中， 於如來法不恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔曾於俗舍中， 於如來法不恭敬，

現招劣弱深鈍根， 致諸魔障來嬈惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現招劣弱深鈍根， 致諸魔障來嬈惱。

今我未得聞正法， 無量苦惱常逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我未得聞正法， 無量苦惱常逼迫，

願得親覩調御師， 發起宿植善根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得親覩調御師， 發起宿植善根本。

我今發是誠實語， 對諸八部天龍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今發是誠實語， 對諸八部天龍眾，

證明我此真實心， 願獲當來真實果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證明我此真實心， 願獲當來真實果。

願我當承善根力， 得見最上人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我當承善根力， 得見最上人中尊，

聞正法已獲神通， 如大龍故注甘雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞正法已獲神通， 如大龍故注甘雨。

願我不墮八難中， 遠離一切諸欲染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我不墮八難中， 遠離一切諸欲染，

於佛常生諦仰心， 惡魔重障無能縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛常生諦仰心， 惡魔重障無能縛。

願我常於諸佛所， 親得聞持正法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我常於諸佛所， 親得聞持正法藏，

潔白之業速圓成， 無邊佛慧皆通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 潔白之業速圓成， 無邊佛慧皆通達。

願我速獲真實語， 以真實故得成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我速獲真實語， 以真實故得成佛，

當坐菩提大道場， 說真實法利含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當坐菩提大道場， 說真實法利含識。

願我早同最上眾， 振神通力大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我早同最上眾， 振神通力大千界，

俱胝天眾圍遶時， 獲利益者心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝天眾圍遶時， 獲利益者心歡喜。

佛神通力難思議， 住虛空中復難見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通力難思議， 住虛空中復難見，

願以讚歎功德因， 放淨光明照我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以讚歎功德因， 放淨光明照我等。

佛神通力無有量， 慜念有情常顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神通力無有量， 慜念有情常顯現，

以上妙法令我聞， 億千萬偈歎無盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以上妙法令我聞， 億千萬偈歎無盡。』

「復次菩薩摩訶薩心生歡喜轉復增進，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩心生歡喜轉復增進，說伽陀曰：

「『若我往昔承記別， 現生當得成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若我往昔承記別， 現生當得成佛道，

一切有情隨我心， 所修供養皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情隨我心， 所修供養皆圓滿。

真淨境界不思議， 求菩提者當趣入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真淨境界不思議， 求菩提者當趣入，

眾生若發如是心， 無量如來常再見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若發如是心， 無量如來常再見。』

「復次舍利子！是菩薩摩訶薩昔曾於諸佛所深種善根親近供養，皆悉成辦無量根力。於此沒已得生天界，二十俱胝劫不墮惡趣，二十俱胝劫不耽五欲之樂。復於往昔親近供養七千如來，於一一如來所廣大成辦諸供養事，為求無上正等正覺，於一切時常修梵行。以是往昔善根力故，得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰娑羅樹王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足出現於世。彼佛會中有諸聲聞皆來集會，復有二十俱胝比丘，與大阿羅漢四萬人俱，諸漏已盡無復煩惱，逮得己利盡諸有結，心得自在到於彼岸。舍利子！彼娑羅樹王如來壽命二十俱胝歲，般涅盤後正法住世滿一萬歲，像法住世亦復如是。全身舍利流布世間，普遍供養廣作佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是菩薩摩訶薩昔曾於諸佛所深種善根親近供養，皆悉成辦無量根力。於此沒已得生天界，二十俱胝劫不墮惡趣，二十俱胝劫不耽五欲之樂。復於往昔親近供養七千如來，於一一如來所廣大成辦諸供養事，為求無上正等正覺，於一切時常修梵行。以是往昔善根力故，得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰娑羅樹王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，十號具足出現於世。彼佛會中有諸聲聞皆來集會，復有二十俱胝比丘，與大阿羅漢四萬人俱，諸漏已盡無復煩惱，逮得己利盡諸有結，心得自在到於彼岸。舍利子！彼娑羅樹王如來壽命二十俱胝歲，般涅盤後正法住世滿一萬歲，像法住世亦復如是。全身舍利流布世間，普遍供養廣作佛事。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「我於二十俱胝劫， 不曾墮於諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我於二十俱胝劫， 不曾墮於諸惡趣，

二十俱胝劫數中， 亦不耽著於五欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十俱胝劫數中， 亦不耽著於五欲。

七千如來當住世， 於彼時中般涅盤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七千如來當住世， 於彼時中般涅盤，

修梵行故得成就， 常與有情獲法欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修梵行故得成就， 常與有情獲法欲。

今我得成菩提道， 故號娑羅王如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我得成菩提道， 故號娑羅王如來，

二十俱胝劫數中， 安立有情菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十俱胝劫數中， 安立有情菩提果。

覺悟菩提最上因， 饒益一切有情故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟菩提最上因， 饒益一切有情故，

二十俱胝歲數中， 當為有情常說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十俱胝歲數中， 當為有情常說法。

常與四十俱胝眾， 同坐道場宣正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常與四十俱胝眾， 同坐道場宣正法，

諸漏已盡悉無餘， 獲得涅盤殊妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸漏已盡悉無餘， 獲得涅盤殊妙果。

三世如來身舍利， 我甞建塔六十千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世如來身舍利， 我甞建塔六十千，

復立俱胝數寶幢， 於萬年中伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復立俱胝數寶幢， 於萬年中伸供養。

正法住世一萬歲， 諸有智者獲利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法住世一萬歲， 諸有智者獲利益，

清淨妙音宣演時， 普獲聞者心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙音宣演時， 普獲聞者心歡喜。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩圓滿清淨戒行，於一切有情而生對治，於父母所不生貪愛；於諸有情發起對治，於諸欲境不生耽著。菩薩摩訶薩，云何是欲法？云何對治法？欲法者，謂眼觀色欲、耳聽聲欲、鼻嗅香欲、舌了味欲、身著觸欲，而生和合，於此和合而生耽著，是名欲法。既生耽著而被纏縛，於諸纏縛生決定想；此纏縛法畢竟虛假，由貪迷故深樂纏縛。此纏縛法總有三種，謂淺、深、極深，諸有情等應當遠離此纏縛法。又色是纏縛，聲、香、味、觸皆是纏縛。云何色是纏縛？所謂成就身命色故，生於我想、補特伽羅想、壽者想、常想、不壞想、決定不變想、塵境物想、薩伽羅想、五蘊想，此等皆是色法纏縛。又色是纏縛，成就身命色法故，所謂世間諸有欲法，愛著身命妻孥眷屬，是名色法纏縛。乃至觸欲皆是纏縛，諸有染緣而漸成就，諸不善業而皆積集，耽著諸欲不能暫捨。舍利子！云何是欲無過失？謂潔白清淨欲無過失，然於惡趣不生愛著。云何於惡趣中不生愛著？謂欲無過失。舍利子！諸有情等於諸欲事而常親近，無有少分不曾暫捨，由此業報遍受苦果。舍利子！於千世界次第伺察遍觀察已，諸惡朋友無有一人可比於妻。何以故？舍利子！一切有情由愚癡故，諸有智者而常毀棄，是故當知顯現正法。諸無智者而常攝受，是故當知顯現非法諸有為法。男女妻妾互相耽著而生愛樂，邪道攝受男女妻妾數數愛取，障難出離、障難持戒、障難修定、障難生天、障難涅盤、障難一切潔白之法，又復攝受奴婢眷屬，以要言之，又或攝受惡友，為地獄、餓鬼、畜生之所攝受。又復攝受男女妻妾，即彼攝受一切雜染諸不善根。又復攝受男女妻妾乃至飲食，盡其邊際而為障礙：欲見如來而為障礙、欲聞正法而為障礙、欲近聖眾而為障礙。佛之知見清淨潔白之法，一切聖眾，由障礙故皆不能見。於時分中欲求成就而為障礙，求七聖財而為障礙，於不正信法返生攝受，乃至破戒慳吝惡慧無慚無愧皆悉攝受，於非七聖財返生攝受。又復攝受男女妻妾，即彼攝受疾病瘡疣疼痛猛火毒蛇諸苦。又復攝受男女妻妾所住舍宅，猶如塚間，於其塚間發悲號聲，無諸親友乃生聽受，增長癡迷。是虛幻法，於諸善法而為障礙。以要言之，舍利子！破戒之人諸有惡法，如世霜雹毀一切物，破壞善法亦復如是。又復耽著男女妻妾，如貪味人舐於利劍，食熱鐵團諸不淨物。又身垢穢，以貪著故用香花燈塗而自供養，如地獄中極大苦器而自嚴飾。又復於諸奴婢攝受驅使，又復攝受黑瘦惡人種種毀棄，又復攝受駝驢猪狗種種畜類，即是攝受一切苦惱。又復攝受男女妻妾者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩圓滿清淨戒行，於一切有情而生對治，於父母所不生貪愛；於諸有情發起對治，於諸欲境不生耽著。菩薩摩訶薩，云何是欲法？云何對治法？欲法者，謂眼觀色欲、耳聽聲欲、鼻嗅香欲、舌了味欲、身著觸欲，而生和合，於此和合而生耽著，是名欲法。既生耽著而被纏縛，於諸纏縛生決定想；此纏縛法畢竟虛假，由貪迷故深樂纏縛。此纏縛法總有三種，謂淺、深、極深，諸有情等應當遠離此纏縛法。又色是纏縛，聲、香、味、觸皆是纏縛。云何色是纏縛？所謂成就身命色故，生於我想、補特伽羅想、壽者想、常想、不壞想、決定不變想、塵境物想、薩伽羅想、五蘊想，此等皆是色法纏縛。又色是纏縛，成就身命色法故，所謂世間諸有欲法，愛著身命妻孥眷屬，是名色法纏縛。乃至觸欲皆是纏縛，諸有染緣而漸成就，諸不善業而皆積集，耽著諸欲不能暫捨。舍利子！云何是欲無過失？謂潔白清淨欲無過失，然於惡趣不生愛著。云何於惡趣中不生愛著？謂欲無過失。舍利子！諸有情等於諸欲事而常親近，無有少分不曾暫捨，由此業報遍受苦果。舍利子！於千世界次第伺察遍觀察已，諸惡朋友無有一人可比於妻。何以故？舍利子！一切有情由愚癡故，諸有智者而常毀棄，是故當知顯現正法。諸無智者而常攝受，是故當知顯現非法諸有為法。男女妻妾互相耽著而生愛樂，邪道攝受男女妻妾數數愛取，障難出離、障難持戒、障難修定、障難生天、障難涅盤、障難一切潔白之法，又復攝受奴婢眷屬，以要言之，又或攝受惡友，為地獄、餓鬼、畜生之所攝受。又復攝受男女妻妾，即彼攝受一切雜染諸不善根。又復攝受男女妻妾乃至飲食，盡其邊際而為障礙：欲見如來而為障礙、欲聞正法而為障礙、欲近聖眾而為障礙。佛之知見清淨潔白之法，一切聖眾，由障礙故皆不能見。於時分中欲求成就而為障礙，求七聖財而為障礙，於不正信法返生攝受，乃至破戒慳吝惡慧無慚無愧皆悉攝受，於非七聖財返生攝受。又復攝受男女妻妾，即彼攝受疾病瘡疣疼痛猛火毒蛇諸苦。又復攝受男女妻妾所住舍宅，猶如塚間，於其塚間發悲號聲，無諸親友乃生聽受，增長癡迷。是虛幻法，於諸善法而為障礙。以要言之，舍利子！破戒之人諸有惡法，如世霜雹毀一切物，破壞善法亦復如是。又復耽著男女妻妾，如貪味人舐於利劍，食熱鐵團諸不淨物。又身垢穢，以貪著故用香花燈塗而自供養，如地獄中極大苦器而自嚴飾。又復於諸奴婢攝受驅使，又復攝受黑瘦惡人種種毀棄，又復攝受駝驢猪狗種種畜類，即是攝受一切苦惱。又復攝受男女妻妾者

，舍利子！決定寧入千踰繕那極大猛焰熱鐵城中，不應攝受父母男女妻妾。常起如是染愛之心即便墮落，何況領受諸觸境事。何以故？諸苦所因，以貪染法為諸根本，損害善法根本、憂悲苦惱根本、繫縛善法根本、穢惡根本、生盲根本，而非慧眼潔白根本。如常履踐熱鐵地上，悉令是人墮落邪道。以何因緣說名為妻？妻所作為，如負重擔而能忍受，又甘領納任持重擔，長時不捨受諸苦惱，逼迫身心為其損害；如是因緣說名為妻。如是有情，由起愛故返為奴僕，由耽著故不得自在，被諸打縛皆悉信伏，倍生欽仰隨諸走使；如是因緣說名為妻。若具足說廣大無量。舍利子！又重擔者，所謂五蘊——色、受、想、行、識——而此五蘊名大重擔，不能棄捨。男女妻妾宿因緣故而為眷屬。舍利子！此為破戒緣、壞正行緣、不正見緣、樂飲食緣、地獄餓鬼畜生緣，作勝慧障、閉涅盤門，以是因緣集一切苦，說此名為宿因眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，舍利子！決定寧入千踰繕那極大猛焰熱鐵城中，不應攝受父母男女妻妾。常起如是染愛之心即便墮落，何況領受諸觸境事。何以故？諸苦所因，以貪染法為諸根本，損害善法根本、憂悲苦惱根本、繫縛善法根本、穢惡根本、生盲根本，而非慧眼潔白根本。如常履踐熱鐵地上，悉令是人墮落邪道。以何因緣說名為妻？妻所作為，如負重擔而能忍受，又甘領納任持重擔，長時不捨受諸苦惱，逼迫身心為其損害；如是因緣說名為妻。如是有情，由起愛故返為奴僕，由耽著故不得自在，被諸打縛皆悉信伏，倍生欽仰隨諸走使；如是因緣說名為妻。若具足說廣大無量。舍利子！又重擔者，所謂五蘊——色、受、想、行、識——而此五蘊名大重擔，不能棄捨。男女妻妾宿因緣故而為眷屬。舍利子！此為破戒緣、壞正行緣、不正見緣、樂飲食緣、地獄餓鬼畜生緣，作勝慧障、閉涅盤門，以是因緣集一切苦，說此名為宿因眷屬。

「又舍利子！母之種族亦多過失。說此種族無量無邊幻化等事，有人隨順則生過失。諸有魔事如在掌中，波旬眷屬及諸魔女種種幻惑多種過失，以輕掉心、侮戲心、顛狂心、猿猴心，善能顯現如是幻惑。以是因緣故，說名為母之種族。舍利子！又此幻惑亦名聚落，而建王城四衢道陌，人民世界廣大無量不可思議。以是因緣故，說名為幻惑聚落。舍利子！如是幻惑諸欲過失應墮惡趣。舍利子！譬如幻師作幻惑事，而於眾中備諸幻具，廣能顯現種種幻事，女人幻惑亦復如是。舍利子！世間有情見彼女人而被纏縛，或時聞聲、或時手觸、或時歌舞起心愛著、或時和合起諸幻惑、或時啼泣，行住坐臥於一切處悉被纏縛，供給走使返為奴僕。舍利子！譬如世間成熟苗稼，遭大雨雹之所損壞。舍利子！母之種族亦復如是，而能損壞夫之種族，亦能損壞一切潔白之法。舍利子！諸欲過失應墮惡趣，一切愚夫不能了知，而返攝受妻妾眷屬。舍利子！此諸菩薩於諸欲過失無義利事，以方便力而能遠離。云何一切愚夫異生，棄背正法返生愚癡非丈夫想？應於一切佛菩薩摩訶薩所作大丈夫想，應當棄捨非丈夫想，不應生諸瞋恚之想，於諸善趣作大丈夫起諸正行，不於惡趣作非丈夫起諸邪行，不於地獄、餓鬼、畜生起諸趣向，不於破戒起諸趣向，不樂於破戒眾中而暫安住，唯樂於最上最勝一切無上正法無障無礙佛慧而起趣向，而樂對治諸不善法起諸趣向：『願我當來作師子吼，不樂隨順諸不善法作異獸吼。願我當來如佛顯現金色之身，不作異生凡夫之身。常為世間導善之首。又於人中無諸險難，安然寢饍無所乏少，常得清淨諸妙飲食皆悉豐足，亦不厭捨世間麁糲飲食。常願於寂靜處修習禪定，速得成就最上最勝妙三摩地，專注一境遠離動亂諸惑障染，常得遊戲諸佛定門，亦復遠離聲聞緣覺諸有定門，不樂依止一切愚夫異生諸有定門。亦不樂著色、受、想行、識五蘊而住，不樂依止地、水、火、風、空、識而住，不樂依止欲界、色界、無色界而住，亦不樂於此界他界而住。雖復於彼見聞覺知妙觸境界及所證得寂靜思惟，亦復不樂依止而住。願常依止如實靜慮之者，雖樂修定於自他身常無損害。願常圓滿佛之智慧，所有欲界諸有為事悉不願樂。』舍利子！菩薩摩訶薩智者有四種出離法。何等為四？一者出離欲界，二者出離一切有情界，三者出離知恩不報而不親近，四者出離一切苦行；應當發起此之四種出離之法。舍利子！菩薩摩訶薩住惡趣中，見諸殊妙母之種族亦不發起貪愛之心，應當發起四種之想。何等為四？一者損減想，二者險難想，三者便利不淨想，四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！母之種族亦多過失。說此種族無量無邊幻化等事，有人隨順則生過失。諸有魔事如在掌中，波旬眷屬及諸魔女種種幻惑多種過失，以輕掉心、侮戲心、顛狂心、猿猴心，善能顯現如是幻惑。以是因緣故，說名為母之種族。舍利子！又此幻惑亦名聚落，而建王城四衢道陌，人民世界廣大無量不可思議。以是因緣故，說名為幻惑聚落。舍利子！如是幻惑諸欲過失應墮惡趣。舍利子！譬如幻師作幻惑事，而於眾中備諸幻具，廣能顯現種種幻事，女人幻惑亦復如是。舍利子！世間有情見彼女人而被纏縛，或時聞聲、或時手觸、或時歌舞起心愛著、或時和合起諸幻惑、或時啼泣，行住坐臥於一切處悉被纏縛，供給走使返為奴僕。舍利子！譬如世間成熟苗稼，遭大雨雹之所損壞。舍利子！母之種族亦復如是，而能損壞夫之種族，亦能損壞一切潔白之法。舍利子！諸欲過失應墮惡趣，一切愚夫不能了知，而返攝受妻妾眷屬。舍利子！此諸菩薩於諸欲過失無義利事，以方便力而能遠離。云何一切愚夫異生，棄背正法返生愚癡非丈夫想？應於一切佛菩薩摩訶薩所作大丈夫想，應當棄捨非丈夫想，不應生諸瞋恚之想，於諸善趣作大丈夫起諸正行，不於惡趣作非丈夫起諸邪行，不於地獄、餓鬼、畜生起諸趣向，不於破戒起諸趣向，不樂於破戒眾中而暫安住，唯樂於最上最勝一切無上正法無障無礙佛慧而起趣向，而樂對治諸不善法起諸趣向：『願我當來作師子吼，不樂隨順諸不善法作異獸吼。願我當來如佛顯現金色之身，不作異生凡夫之身。常為世間導善之首。又於人中無諸險難，安然寢饍無所乏少，常得清淨諸妙飲食皆悉豐足，亦不厭捨世間麁糲飲食。常願於寂靜處修習禪定，速得成就最上最勝妙三摩地，專注一境遠離動亂諸惑障染，常得遊戲諸佛定門，亦復遠離聲聞緣覺諸有定門，不樂依止一切愚夫異生諸有定門。亦不樂著色、受、想行、識五蘊而住，不樂依止地、水、火、風、空、識而住，不樂依止欲界、色界、無色界而住，亦不樂於此界他界而住。雖復於彼見聞覺知妙觸境界及所證得寂靜思惟，亦復不樂依止而住。願常依止如實靜慮之者，雖樂修定於自他身常無損害。願常圓滿佛之智慧，所有欲界諸有為事悉不願樂。』舍利子！菩薩摩訶薩智者有四種出離法。何等為四？一者出離欲界，二者出離一切有情界，三者出離知恩不報而不親近，四者出離一切苦行；應當發起此之四種出離之法。舍利子！菩薩摩訶薩住惡趣中，見諸殊妙母之種族亦不發起貪愛之心，應當發起四種之想。何等為四？一者損減想，二者險難想，三者便利不淨想，四

者膿血穢污想。舍利子！菩薩摩訶薩住惡趣中，又應發起三種之想。何等為三？一者如母想，二者如妹想，三者親女想；應當發起此三種想。如是舍利子！菩薩摩訶薩而常善說修習思惟，及諸經典悉應信受。我觀世間無有一人，於無量劫來非母能生、非父能育。至於一切有情循環養育，一切有情亦悉曾為我之父母，或於往昔曾名為母，至於今生返名為婦。彼諸行人應當修學，與諸愚夫異生，我當住於不相違行。如是行相隨順於此。貪愛為心，內心專注作是思惟。所謂貪愛之心，彼云何見生與未生？若或貪愛眼中諸色，彼諸行人內心堅固。應當伺察於自眼中而生愛著。云何眼中而生見見？云何自性而見自性？云何自眼而見自眼？如是自眼四大所成，仗眾緣故而非自性，既非自性而生愛著，愛著之心亦非自性。何以故？彼性非有、此心亦無，由差別故而生愛著。諸愚夫異生由不了故住無分別，我今樂住有分別中而生進求。何以故？如是色相非功德法，是欲思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者膿血穢污想。舍利子！菩薩摩訶薩住惡趣中，又應發起三種之想。何等為三？一者如母想，二者如妹想，三者親女想；應當發起此三種想。如是舍利子！菩薩摩訶薩而常善說修習思惟，及諸經典悉應信受。我觀世間無有一人，於無量劫來非母能生、非父能育。至於一切有情循環養育，一切有情亦悉曾為我之父母，或於往昔曾名為母，至於今生返名為婦。彼諸行人應當修學，與諸愚夫異生，我當住於不相違行。如是行相隨順於此。貪愛為心，內心專注作是思惟。所謂貪愛之心，彼云何見生與未生？若或貪愛眼中諸色，彼諸行人內心堅固。應當伺察於自眼中而生愛著。云何眼中而生見見？云何自性而見自性？云何自眼而見自眼？如是自眼四大所成，仗眾緣故而非自性，既非自性而生愛著，愛著之心亦非自性。何以故？彼性非有、此心亦無，由差別故而生愛著。諸愚夫異生由不了故住無分別，我今樂住有分別中而生進求。何以故？如是色相非功德法，是欲思惟。」

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「互相和合為一義， 此中無有義差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「互相和合為一義， 此中無有義差別，

亦非內心堅固生， 由貪愛故名積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非內心堅固生， 由貪愛故名積聚。

云何真實中真實， 而於四大生愛著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何真實中真實， 而於四大生愛著，

此法猶如於瓦木， 是中不生愛樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法猶如於瓦木， 是中不生愛樂心。

由我執故生遍計， 從不真實為積聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我執故生遍計， 從不真實為積聚，

不真實中貪愛生， 真實貪愛不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不真實中貪愛生， 真實貪愛不可得。

設於十方遍尋求， 真實貪性不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於十方遍尋求， 真實貪性不可得，

於不真實計執已， 貪愛心生還積聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不真實計執已， 貪愛心生還積聚。

彼若如是生伺察， 循環於此遍推窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼若如是生伺察， 循環於此遍推窮，

隨諸增勝推窮時， 真實貪愛不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸增勝推窮時， 真實貪愛不可得。」