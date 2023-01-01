佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之五

爾時世尊說是義已，復增教示諸大菩薩摩訶薩眾，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是義已，復增教示諸大菩薩摩訶薩眾，說伽陀曰：

「應觀世間能救護， 一切有情最勝因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應觀世間能救護， 一切有情最勝因，

諸無邊智悉了知， 獲得涅盤無量樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無邊智悉了知， 獲得涅盤無量樂。

往來殊勝獲妙果， 永斷世間諸苦因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來殊勝獲妙果， 永斷世間諸苦因，

遍善調伏生天中， 剎那遠離諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍善調伏生天中， 剎那遠離諸惡趣。

我今速得見諸佛， 遠離一切苦難因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今速得見諸佛， 遠離一切苦難因，

世間伏藏無有邊， 隨意自在悉獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間伏藏無有邊， 隨意自在悉獲得。

一切資財與珍寶， 隨念應現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切資財與珍寶， 隨念應現於世間，

八功德水亦復然， 河沙池沼悉澄湛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八功德水亦復然， 河沙池沼悉澄湛。

免離種種醜陋因， 一切不生諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 免離種種醜陋因， 一切不生諸苦惱，

聾盲癩病等因緣， 善調伏者獲妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聾盲癩病等因緣， 善調伏者獲妙果。

所有世間諸患者， 若完若缺眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間諸患者， 若完若缺眾生類，

背傴𤼣躄矬陋形， 諸染著故悉減沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 背傴𤼣躄矬陋形， 諸染著故悉減沒。

遠離一切異類相， 當獲最上殊勝報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切異類相， 當獲最上殊勝報，

面貌具足悉圓美， 善調伏者得妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面貌具足悉圓美， 善調伏者得妙果。

色相端嚴大名稱， 諸天咸來伸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相端嚴大名稱， 諸天咸來伸供養，

八部皆生恭敬心， 一切有情亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八部皆生恭敬心， 一切有情亦如是。

「復次，善調伏者得此果利除滅一切諸惡趣已，然後得生諸天界中，速疾成就大菩提果。善調伏者得此果利，善解一切諸有情心，善能通達諸有情行。行七步已，於諸世間發大音聲，於諸識中獲大智慧最勝解脫，皆得成就最上智慧，與諸有情皆悉明了。於智慧中善能安立，最勝智慧皆悉清淨，於諸佛所皆悉成就，於諸體性智慧明了，於自他中皆悉成就。若諸有情具智慧力，於諸作用皆悉成就，善能如是宣說此義。少欲有情悉無願力，多貪有情皆悉迷著，罪業因緣皆悉增上，積集惡業無量無邊，於諸正法不能信受。若有有情諸少欲者，於正法中不生尊重，於諸有情不生恭敬極瞋恚相生染污心，自謂已得阿羅漢果。所有世間衰老病者，諸大苦惱悉集其身。彼人獲得如是果報，所有一切諸不善相，虛受應供諸飲食等，作不善業當墮地獄。不能持彼清淨戒行，何況復得阿羅漢果？若生信解造諸塔廟，發恭敬心得生善處。如是持戒修行業已，舍利子！諸菩薩摩訶薩求趣大乘正法藏者，應當親近諸軌範師，而常獲得無量善法。如是如是稱讚功德，皆悉獲得諸善果報，然後轉增無量無邊不可思不可量不可數無邊功德。如是成已，舍利子！菩薩摩訶薩安住菩薩藏者，得善調伏清淨戒行圓滿具足，諸菩薩行皆悉成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善調伏者得此果利除滅一切諸惡趣已，然後得生諸天界中，速疾成就大菩提果。善調伏者得此果利，善解一切諸有情心，善能通達諸有情行。行七步已，於諸世間發大音聲，於諸識中獲大智慧最勝解脫，皆得成就最上智慧，與諸有情皆悉明了。於智慧中善能安立，最勝智慧皆悉清淨，於諸佛所皆悉成就，於諸體性智慧明了，於自他中皆悉成就。若諸有情具智慧力，於諸作用皆悉成就，善能如是宣說此義。少欲有情悉無願力，多貪有情皆悉迷著，罪業因緣皆悉增上，積集惡業無量無邊，於諸正法不能信受。若有有情諸少欲者，於正法中不生尊重，於諸有情不生恭敬極瞋恚相生染污心，自謂已得阿羅漢果。所有世間衰老病者，諸大苦惱悉集其身。彼人獲得如是果報，所有一切諸不善相，虛受應供諸飲食等，作不善業當墮地獄。不能持彼清淨戒行，何況復得阿羅漢果？若生信解造諸塔廟，發恭敬心得生善處。如是持戒修行業已，舍利子！諸菩薩摩訶薩求趣大乘正法藏者，應當親近諸軌範師，而常獲得無量善法。如是如是稱讚功德，皆悉獲得諸善果報，然後轉增無量無邊不可思不可量不可數無邊功德。如是成已，舍利子！菩薩摩訶薩安住菩薩藏者，得善調伏清淨戒行圓滿具足，諸菩薩行皆悉成辦。

「云何名為戒行清淨悉得圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩有十種行相。何等為十？一者一切有情於菩薩所不生嬈害，二者菩薩於諸有情所有財寶不生貪著，三者菩薩遠離一切諸有眷屬，四者菩薩於諸有情不生欺誑，五者菩薩於諸有情及自眷屬不起離間諸惡語言，六者菩薩於無量劫以柔軟語化利有情，七者菩薩於諸有情不發綺語，八者菩薩於諸有情資生之具不生貪愛，九者菩薩於諸有情不生瞋恚、所有誹謗皆能忍受，十者菩薩遠離邪見亦不歸依諸天趣故。舍利子！此十種法，皆是菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為戒行清淨悉得圓滿？舍利子！菩薩摩訶薩有十種行相。何等為十？一者一切有情於菩薩所不生嬈害，二者菩薩於諸有情所有財寶不生貪著，三者菩薩遠離一切諸有眷屬，四者菩薩於諸有情不生欺誑，五者菩薩於諸有情及自眷屬不起離間諸惡語言，六者菩薩於無量劫以柔軟語化利有情，七者菩薩於諸有情不發綺語，八者菩薩於諸有情資生之具不生貪愛，九者菩薩於諸有情不生瞋恚、所有誹謗皆能忍受，十者菩薩遠離邪見亦不歸依諸天趣故。舍利子！此十種法，皆是菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種清淨戒行。何等為十？一者菩薩於諸戒行堅持不破，不被無明之所侵嬈。二者菩薩堅持戒行絕諸瑕玼，於諸險難而不生故。三者菩薩堅持禁戒，於諸煩惱雜染等事悉皆遠離。四者菩薩持戒清淨，於潔白法常不遠離。五者菩薩持諸禁戒，常行平等隨心自在。六者菩薩堅持禁戒，於諸智者不生毀謗而得安隱。七者菩薩堅持禁戒，而皆遠離一切過失。八者菩薩堅持禁戒，密護諸根令不起故。九者菩薩堅持禁戒，防護諸根初中後時皆悉成就。十者菩薩堅持禁戒，於正念中普盡無餘皆悉圓滿。舍利子！此十種法，菩薩摩訶薩皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種清淨戒行。何等為十？一者菩薩於諸戒行堅持不破，不被無明之所侵嬈。二者菩薩堅持戒行絕諸瑕玼，於諸險難而不生故。三者菩薩堅持禁戒，於諸煩惱雜染等事悉皆遠離。四者菩薩持戒清淨，於潔白法常不遠離。五者菩薩持諸禁戒，常行平等隨心自在。六者菩薩堅持禁戒，於諸智者不生毀謗而得安隱。七者菩薩堅持禁戒，而皆遠離一切過失。八者菩薩堅持禁戒，密護諸根令不起故。九者菩薩堅持禁戒，防護諸根初中後時皆悉成就。十者菩薩堅持禁戒，於正念中普盡無餘皆悉圓滿。舍利子！此十種法，菩薩摩訶薩皆悉成就。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種持戒行相。何等為十？一者菩薩堅持禁戒，於諸飲食少欲知足。二者菩薩堅持禁戒，斷貪瞋癡生喜足故。三者菩薩堅持禁戒，於其身心不生貪愛。四者菩薩堅持禁戒，遠離一切諸女人故，行住坐臥居曠野中。五者菩薩堅持禁戒，行頭陀行，常不忘失諸功德故。六者菩薩堅持禁戒，自在成辦諸善根故。七者菩薩堅持禁戒，於勝種族常生歡喜，亦不正視餘諸相好。八者菩薩堅持禁戒，言行相應，於人天中不生欺誑。九者菩薩堅持禁戒，於自身中常行伺察，自心決定不生過失，於他過失亦不起見常行庇護。十者菩薩堅持禁戒，以四攝法化利有情常不棄捨。舍利子！如是十法，菩薩摩訶薩皆能圓滿清淨戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種持戒行相。何等為十？一者菩薩堅持禁戒，於諸飲食少欲知足。二者菩薩堅持禁戒，斷貪瞋癡生喜足故。三者菩薩堅持禁戒，於其身心不生貪愛。四者菩薩堅持禁戒，遠離一切諸女人故，行住坐臥居曠野中。五者菩薩堅持禁戒，行頭陀行，常不忘失諸功德故。六者菩薩堅持禁戒，自在成辦諸善根故。七者菩薩堅持禁戒，於勝種族常生歡喜，亦不正視餘諸相好。八者菩薩堅持禁戒，言行相應，於人天中不生欺誑。九者菩薩堅持禁戒，於自身中常行伺察，自心決定不生過失，於他過失亦不起見常行庇護。十者菩薩堅持禁戒，以四攝法化利有情常不棄捨。舍利子！如是十法，菩薩摩訶薩皆能圓滿清淨戒行。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種清淨圓滿戒行之相。何等為十？一者菩薩堅持禁戒，於佛信解不生退屈。二者菩薩堅持禁戒，於正法中常能擁護。三者菩薩堅持禁戒，於大眾中常生尊重。四者菩薩堅持禁戒，趣求菩提志意柔和，於無上果心不暫捨。五者菩薩堅持禁戒，於諸善友常能親近，復能積集諸善功德。六者菩薩堅持禁戒，於諸惡友而常遠離，於不善法皆能棄捨。七者菩薩堅持禁戒，於諸有情常起慈心而生慜念。八者菩薩堅持禁戒，於諸有情常起悲心，於險難中而常救護。九者菩薩堅持禁戒，愛樂正法如游園觀生大喜樂。十者菩薩堅持禁戒，於違順境心常捨離皆悉平等。舍利子！此十種戒行之相，菩薩摩訶薩皆能如是清淨圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種清淨圓滿戒行之相。何等為十？一者菩薩堅持禁戒，於佛信解不生退屈。二者菩薩堅持禁戒，於正法中常能擁護。三者菩薩堅持禁戒，於大眾中常生尊重。四者菩薩堅持禁戒，趣求菩提志意柔和，於無上果心不暫捨。五者菩薩堅持禁戒，於諸善友常能親近，復能積集諸善功德。六者菩薩堅持禁戒，於諸惡友而常遠離，於不善法皆能棄捨。七者菩薩堅持禁戒，於諸有情常起慈心而生慜念。八者菩薩堅持禁戒，於諸有情常起悲心，於險難中而常救護。九者菩薩堅持禁戒，愛樂正法如游園觀生大喜樂。十者菩薩堅持禁戒，於違順境心常捨離皆悉平等。舍利子！此十種戒行之相，菩薩摩訶薩皆能如是清淨圓滿。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種清淨行相。何等為十？一者菩薩堅持禁戒，於諸施度善能調伏一切有情。二者菩薩堅持禁戒，常行忍辱，於自己心而常防護。三者菩薩堅持禁戒，於諸善法精進不退。四者菩薩堅持禁戒，於諸定聚而常加行不生散亂。五者菩薩堅持禁戒，於勝慧中常樂多聞而無厭足。六者菩薩堅持禁戒，於菩薩藏而求正法，常修聞慧堅固無懈。七者菩薩堅持禁戒，而常伺察諸無常法，志求菩提不惜身命。八者菩薩堅持禁戒，於自壽命而常伺察如夢如幻剎那生滅。九者菩薩堅持禁戒，於自意願及諸有情，一切善行清淨圓滿。十者菩薩堅持禁戒，以持戒力願於當來生佛會中，及諸有情悉同圓滿清淨戒行。舍利子！菩薩摩訶薩皆能圓滿如是十種清淨戒相。舍利子！菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行，當獲天上及於人間種種吉祥殊勝妙果。菩薩於諸世間種種事業悉皆明了，菩薩於諸世間種種妙欲悉能施與，一切有情而不自著。菩薩行慈行時，與諸有情等行慈行，互相憐慜而無損害。菩薩行菩薩行時，深信正法而無虛妄，復於一切有情皆生父母之想，復於一切有情親近隨順而生信愛，於有為法念念而生無常之想，於有為行皆生覺悟，於自身命而能棄捨故，得圓滿清淨戒行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩復有十種清淨行相。何等為十？一者菩薩堅持禁戒，於諸施度善能調伏一切有情。二者菩薩堅持禁戒，常行忍辱，於自己心而常防護。三者菩薩堅持禁戒，於諸善法精進不退。四者菩薩堅持禁戒，於諸定聚而常加行不生散亂。五者菩薩堅持禁戒，於勝慧中常樂多聞而無厭足。六者菩薩堅持禁戒，於菩薩藏而求正法，常修聞慧堅固無懈。七者菩薩堅持禁戒，而常伺察諸無常法，志求菩提不惜身命。八者菩薩堅持禁戒，於自壽命而常伺察如夢如幻剎那生滅。九者菩薩堅持禁戒，於自意願及諸有情，一切善行清淨圓滿。十者菩薩堅持禁戒，以持戒力願於當來生佛會中，及諸有情悉同圓滿清淨戒行。舍利子！菩薩摩訶薩皆能圓滿如是十種清淨戒相。舍利子！菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行，當獲天上及於人間種種吉祥殊勝妙果。菩薩於諸世間種種事業悉皆明了，菩薩於諸世間種種妙欲悉能施與，一切有情而不自著。菩薩行慈行時，與諸有情等行慈行，互相憐慜而無損害。菩薩行菩薩行時，深信正法而無虛妄，復於一切有情皆生父母之想，復於一切有情親近隨順而生信愛，於有為法念念而生無常之想，於有為行皆生覺悟，於自身命而能棄捨故，得圓滿清淨戒行。」

爾時世尊為諸菩薩說伽陀曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸菩薩說伽陀曰。

「色相光明妙無比， 宣說諸佛正法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色相光明妙無比， 宣說諸佛正法門，

清淨禁戒堅護持， 法身上妙當獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨禁戒堅護持， 法身上妙當獲得。

遠離愚盲諸苦惱， 癃殘百疾不能侵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離愚盲諸苦惱， 癃殘百疾不能侵，

清淨禁戒堅護持， 當獲諸根悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨禁戒堅護持， 當獲諸根悉圓滿。

勢力廣大無與等， 威德熾盛亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勢力廣大無與等， 威德熾盛亦復然，

智慧猛利超世間， 降伏一切諸魔障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧猛利超世間， 降伏一切諸魔障。

以慈愛力攝群動， 能破一切諸疑網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈愛力攝群動， 能破一切諸疑網，

天龍八部咸歸依， 國王王屬皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍八部咸歸依， 國王王屬皆供養。

能離一切諸恐怖， 安住禁戒無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離一切諸恐怖， 安住禁戒無退轉，

不墮一切惡趣中， 行大法故具名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不墮一切惡趣中， 行大法故具名稱。

一切有情著睡眠， 菩薩而能常警覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情著睡眠， 菩薩而能常警覺，

復能游往遍四方， 為利有情求善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復能游往遍四方， 為利有情求善法。

最上珍寶及妻妾， 離我執故悉能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上珍寶及妻妾， 離我執故悉能捨，

為求無上大菩提， 安住圓滿清淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求無上大菩提， 安住圓滿清淨戒。

為求無上正法故， 於諸佛教生尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求無上正法故， 於諸佛教生尊重，

常作世間人中師， 能廣供養於塔廟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常作世間人中師， 能廣供養於塔廟。

能除一切瞋恚心， 於諸惡作悉能忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除一切瞋恚心， 於諸惡作悉能忍，

以忍辱力而自安， 一切誹謗皆不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以忍辱力而自安， 一切誹謗皆不動。

能於言行悉相應， 一切時中無虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於言行悉相應， 一切時中無虛妄，

當坐菩提大道場， 三千世界悉震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當坐菩提大道場， 三千世界悉震動。

而能盡求諸佛法， 亦不歸依諸天趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能盡求諸佛法， 亦不歸依諸天趣，

棄捨外道邪見心， 無上菩提誓成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨外道邪見心， 無上菩提誓成就。

一切器杖及毒藥， 有情持以互相害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切器杖及毒藥， 有情持以互相害，

菩薩救護於其中， 是故名為大智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩救護於其中， 是故名為大智者。

我於俱胝多劫中， 慜念一切含生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於俱胝多劫中， 慜念一切含生類，

若見受其苦惱時， 委身代彼無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見受其苦惱時， 委身代彼無懈倦。

一切有情多虛誑， 來菩薩所欲侵奪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情多虛誑， 來菩薩所欲侵奪，

造諸惡業閻浮中， 唯佛正法能除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造諸惡業閻浮中， 唯佛正法能除斷。

能施一切諸珍寶， 而常親近諸善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施一切諸珍寶， 而常親近諸善友，

若諸有情侵害時， 終不起於恚惡意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸有情侵害時， 終不起於恚惡意。

一切有情身邊處， 而常棄捨愚夫法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情身邊處， 而常棄捨愚夫法，

諸佛妙行獲圓成， 清淨戒足常不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛妙行獲圓成， 清淨戒足常不捨。

而常善住諸佛法， 亦能於法皆隨轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而常善住諸佛法， 亦能於法皆隨轉，

菩提行願悉能行， 得成正覺菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提行願悉能行， 得成正覺菩提果。

淨證三明甘露法， 亦常善住於戒蘊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨證三明甘露法， 亦常善住於戒蘊，

一切法習悉能成， 天上人間獲妙供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法習悉能成， 天上人間獲妙供。

為求一切無上法， 於諸事業悉明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求一切無上法， 於諸事業悉明了，

善解有情取捨心， 堪受人天諸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解有情取捨心， 堪受人天諸供養。

宣說最上甘露法， 於戒蘊中常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說最上甘露法， 於戒蘊中常清淨，

悟了無上菩提因， 一切魔障悉遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟了無上菩提因， 一切魔障悉遠離。

詣菩提樹安坐已， 譬如日月照世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詣菩提樹安坐已， 譬如日月照世間，

具大威德熾盛光， 於世間中為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大威德熾盛光， 於世間中為最上。

慧眼最上出世間， 於無畏語先成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧眼最上出世間， 於無畏語先成就，

示正道已悉圓成， 當施有情諸無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示正道已悉圓成， 當施有情諸無畏。

菩薩不起愛樂心， 於身命財能棄捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不起愛樂心， 於身命財能棄捨，

世間珍寶無所貪， 當證無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間珍寶無所貪， 當證無上菩提果。

眾等不捨菩提道， 具足持戒常精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾等不捨菩提道， 具足持戒常精進，

而能安住正法中， 遠離一切諸諂誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能安住正法中， 遠離一切諸諂誑。

菩薩安住戒蘊中， 世間或有諂誑者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩安住戒蘊中， 世間或有諂誑者，

來菩薩所伸語言， 以真實語而教示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來菩薩所伸語言， 以真實語而教示。

或有常持衣鉢者， 多行諂誑而不實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有常持衣鉢者， 多行諂誑而不實，

欲施菩薩而無施， 菩薩正念無所動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲施菩薩而無施， 菩薩正念無所動。

「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩圓滿清淨諸戒行已，於諸世間有為法中不生愛樂，於諸有情常生母想，於五欲中生無著想，了知世法悉皆無相，心行平等無諸險惡，現前成辦菩薩之行。何以故？菩薩摩訶薩行平等心時不離涅槃；若染污心而生執著，令諸險惡轉生增勝。眼著色故，菩薩了知從識心生，煩惱虛假離自性故，而皆斷滅。於諸攀緣而生計執，非真實法而為善法，菩薩知是虛妄自內心起而生勝解，於諸煩惱盡得解脫，身亦解脫，於貪瞋癡悉皆盡故。何以故？此之貪法剎那盡故。若或別有貪法，若或別有盡法，悉皆真實。如是貪法真實了知，真實盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如是菩薩摩訶薩圓滿清淨諸戒行已，於諸世間有為法中不生愛樂，於諸有情常生母想，於五欲中生無著想，了知世法悉皆無相，心行平等無諸險惡，現前成辦菩薩之行。何以故？菩薩摩訶薩行平等心時不離涅槃；若染污心而生執著，令諸險惡轉生增勝。眼著色故，菩薩了知從識心生，煩惱虛假離自性故，而皆斷滅。於諸攀緣而生計執，非真實法而為善法，菩薩知是虛妄自內心起而生勝解，於諸煩惱盡得解脫，身亦解脫，於貪瞋癡悉皆盡故。何以故？此之貪法剎那盡故。若或別有貪法，若或別有盡法，悉皆真實。如是貪法真實了知，真實盡故。

「復次舍利子！然此貪法非於內心真實所起，是遍計故，彼人於法若生分別亦非真實。若於真實知非真實，於諸苦惱而皆解脫。若離苦惱名真實者，彼真實無諸苦惱。性本清淨是涅盤義，本非貪法。何以故？是涅盤中非想念故，彼貪盡處而是涅盤。若見貪盡而非貪盡，若見涅盤而非涅盤，而乃是名真實涅盤。何以故？貪及涅盤自性無異、本性和合。智者於此，知彼自性而求涅盤。若非真實而皆虛假，彼虛假中自性空故。云何名空？為其計執我我所故，而或計執我性常故，而或計執我性斷故，而或計執一切諸法悉無變異。若無我人及無壽者，畢竟不生貪瞋癡法。彼法若生、此法定有，是故復生我我所故，於我我所而皆復起一切行故。舍利子！起一切行者，由其四種積集之行。何等為四？一者身積集行。二者語積集行，為於尋伺發麁惡語，所作行業嬈惱他故。三者心積集行。四者想積集行，為於自他計執想念故，諸有情悉被纏縛(此上文標四行，內二有解、二闕解文。梵本元無，不可添足)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！然此貪法非於內心真實所起，是遍計故，彼人於法若生分別亦非真實。若於真實知非真實，於諸苦惱而皆解脫。若離苦惱名真實者，彼真實無諸苦惱。性本清淨是涅盤義，本非貪法。何以故？是涅盤中非想念故，彼貪盡處而是涅盤。若見貪盡而非貪盡，若見涅盤而非涅盤，而乃是名真實涅盤。何以故？貪及涅盤自性無異、本性和合。智者於此，知彼自性而求涅盤。若非真實而皆虛假，彼虛假中自性空故。云何名空？為其計執我我所故，而或計執我性常故，而或計執我性斷故，而或計執一切諸法悉無變異。若無我人及無壽者，畢竟不生貪瞋癡法。彼法若生、此法定有，是故復生我我所故，於我我所而皆復起一切行故。舍利子！起一切行者，由其四種積集之行。何等為四？一者身積集行。二者語積集行，為於尋伺發麁惡語，所作行業嬈惱他故。三者心積集行。四者想積集行，為於自他計執想念故，諸有情悉被纏縛(此上文標四行，內二有解、二闕解文。梵本元無，不可添足)。

「復次舍利子！菩薩摩訶薩見諸有情，如是色相、如是計想、如是顛倒，而皆不能與諸菩薩同修勝行而生解了。何以故？菩薩摩訶薩若與有情同修行時，恐彼損減而我常求無畏法故。舍利子！菩薩摩訶薩如是緣故，於一切有情而生信重無有疑惑。舍利子！云何菩薩而生信重？菩薩摩訶薩於一切有情如父母想。舍利子！菩薩摩訶薩於一切有情無有遺餘，而於無邊世界無始時來一切有情，皆悉曾為我之父母眷屬。時彼有情以貪愛故而生忘失，不記曾為父母眷屬，復起瞋恚心時亦皆忘失曾為父母眷屬，遂生棄捨。舍利子！菩薩摩訶薩以此緣故而為譬喻，應當了知。菩薩摩訶薩於一切有情常生眷屬之想。舍利子！於過去無量無數阿僧祇劫，復於不可說不可說無邊廣大不可思議世，時於彼世中有佛，名為最上眾如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。住於世間九十俱胝歲，有九十俱胝那踰多大聲聞眾，諸菩薩摩訶薩悉來集會。時彼會中有一菩薩摩訶薩得正念住，而生王宮勝種族中。當初生已，其王及后各令八萬四千采女而為侍衛。於是太子色相殊妙，身體端直潔白圓滿，諸相具足人所樂見。由是外族眷屬見是太子威嚴色相，而皆來集親近侍衛。舍利子！時彼太子有三善友，共營所居殊妙樓閣，謂於熱時、雨時、寒時於三時中而為娛樂，游往安住各遂其宜。復有千萬人眾悉來隨時，各奏音樂而共嬉戲，親近承事供給，普遍發諸妙聲皆悉和合。時彼太子忽然思念生滅之法，息其音樂，尋思樂聲從何而來？從何發生？何處是滅？云何是生？云何是滅？晝夜思念曾無睡眠，惟念無常厭離生滅。舍利子！此菩薩摩訶薩得正念已，於四萬歲心常厭離音樂之聲，復於四萬歲中不樂世間所有諸欲。時彼菩薩未出家時，常勤修習四禪諸定，而得成辦五種神通。從自舍宅騰空往詣最上眾如來之所，親近瞻仰禮拜供養，欲問世尊諸善法要。舍利子！是時最上眾如來已般涅盤。時彼菩薩而伸請問：『諸大比丘及善男子！最上眾如來已涅盤邪？』『善男子！我最上眾如來已般涅盤。』菩薩聞是語已，悲啼號泣悶絕躄地，良久乃蘇。時彼菩薩憶念如來說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩摩訶薩見諸有情，如是色相、如是計想、如是顛倒，而皆不能與諸菩薩同修勝行而生解了。何以故？菩薩摩訶薩若與有情同修行時，恐彼損減而我常求無畏法故。舍利子！菩薩摩訶薩如是緣故，於一切有情而生信重無有疑惑。舍利子！云何菩薩而生信重？菩薩摩訶薩於一切有情如父母想。舍利子！菩薩摩訶薩於一切有情無有遺餘，而於無邊世界無始時來一切有情，皆悉曾為我之父母眷屬。時彼有情以貪愛故而生忘失，不記曾為父母眷屬，復起瞋恚心時亦皆忘失曾為父母眷屬，遂生棄捨。舍利子！菩薩摩訶薩以此緣故而為譬喻，應當了知。菩薩摩訶薩於一切有情常生眷屬之想。舍利子！於過去無量無數阿僧祇劫，復於不可說不可說無邊廣大不可思議世，時於彼世中有佛，名為最上眾如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世。住於世間九十俱胝歲，有九十俱胝那踰多大聲聞眾，諸菩薩摩訶薩悉來集會。時彼會中有一菩薩摩訶薩得正念住，而生王宮勝種族中。當初生已，其王及后各令八萬四千采女而為侍衛。於是太子色相殊妙，身體端直潔白圓滿，諸相具足人所樂見。由是外族眷屬見是太子威嚴色相，而皆來集親近侍衛。舍利子！時彼太子有三善友，共營所居殊妙樓閣，謂於熱時、雨時、寒時於三時中而為娛樂，游往安住各遂其宜。復有千萬人眾悉來隨時，各奏音樂而共嬉戲，親近承事供給，普遍發諸妙聲皆悉和合。時彼太子忽然思念生滅之法，息其音樂，尋思樂聲從何而來？從何發生？何處是滅？云何是生？云何是滅？晝夜思念曾無睡眠，惟念無常厭離生滅。舍利子！此菩薩摩訶薩得正念已，於四萬歲心常厭離音樂之聲，復於四萬歲中不樂世間所有諸欲。時彼菩薩未出家時，常勤修習四禪諸定，而得成辦五種神通。從自舍宅騰空往詣最上眾如來之所，親近瞻仰禮拜供養，欲問世尊諸善法要。舍利子！是時最上眾如來已般涅盤。時彼菩薩而伸請問：『諸大比丘及善男子！最上眾如來已涅盤邪？』『善男子！我最上眾如來已般涅盤。』菩薩聞是語已，悲啼號泣悶絕躄地，良久乃蘇。時彼菩薩憶念如來說伽陀曰：

「『我佛明照於世間， 超一切法登彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我佛明照於世間， 超一切法登彼岸，

諸放逸行已遠離， 清淨妙果得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸放逸行已遠離， 清淨妙果得成就。

我於百千俱胝劫， 難值如來出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於百千俱胝劫， 難值如來出世間，

不逢供養染障深， 自捨如來誰救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不逢供養染障深， 自捨如來誰救護。

世間慈母非善友， 亦不稱讚於如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間慈母非善友， 亦不稱讚於如來，

多生正法未曾聞， 於佛世尊難值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多生正法未曾聞， 於佛世尊難值遇。

世間慈父非善友， 令我耽著於五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間慈父非善友， 令我耽著於五欲，

隨順五欲增染心， 使我不見如來相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順五欲增染心， 使我不見如來相。

我佛六十種妙音， 未甞得聞於佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛六十種妙音， 未甞得聞於佛所，

故於善惡不能知， 令我永沒生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於善惡不能知， 令我永沒生死海。

復於多劫不遇佛， 於諸世間生慜念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於多劫不遇佛， 於諸世間生慜念，

發慜念中悉能行， 了一切法到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發慜念中悉能行， 了一切法到彼岸。

我於俱胝多劫中， 不曾親近供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於俱胝多劫中， 不曾親近供養佛，

以放逸故歷多生， 由是深障不見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以放逸故歷多生， 由是深障不見佛。

我聞如來出於世， 到佛所已般涅盤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞如來出於世， 到佛所已般涅盤，

父母恩愛為所纏， 令我不得見調御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母恩愛為所纏， 令我不得見調御。

若值如來久住世， 我必得聆於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若值如來久住世， 我必得聆於正法，

廣修供養親近時， 六十妙音聞具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣修供養親近時， 六十妙音聞具足。

六十妙音本清淨， 三世如來咸具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十妙音本清淨， 三世如來咸具足，

我雖生住於世間， 不得親聞梵音響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖生住於世間， 不得親聞梵音響。

我生緣業多重障， 佛滅度已而來此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我生緣業多重障， 佛滅度已而來此，

諸佛正法藏甚深， 無能開示於我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正法藏甚深， 無能開示於我等。』