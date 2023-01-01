佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十一西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十一西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之四

「復次舍利子！五者修菩薩行者，以此善根於現生中離諸障難，於現生中不墮惡趣，惡作不能擾動其心，速得出離。如是五種希有之法，修菩薩行者以善根力故皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！五者修菩薩行者，以此善根於現生中離諸障難，於現生中不墮惡趣，惡作不能擾動其心，速得出離。如是五種希有之法，修菩薩行者以善根力故皆得圓滿。

「復次舍利子！以此善根力故，又復獲得四種不離等引之法。何等為四？一者菩薩同其見者，於諸苦惱眾生咸起大悲之心。二者所有男女眷屬皆生尊重愛樂之心。三者老相逼來漸加衰邁，然其善力勢分還增。四者所得財利百倍漸增一至于三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！以此善根力故，又復獲得四種不離等引之法。何等為四？一者菩薩同其見者，於諸苦惱眾生咸起大悲之心。二者所有男女眷屬皆生尊重愛樂之心。三者老相逼來漸加衰邁，然其善力勢分還增。四者所得財利百倍漸增一至于三。

「又復獲得三種無損害法。何等為三？一者貪無損害，二者瞋無損害，三者癡無損害。又復獲得四種安樂之法。何等為四？一者長時離諸病惱，二者身不枯悴，三者受用無諸闕乏，四者不為王難及盜賊難并餘諸難而來逼惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得三種無損害法。何等為三？一者貪無損害，二者瞋無損害，三者癡無損害。又復獲得四種安樂之法。何等為四？一者長時離諸病惱，二者身不枯悴，三者受用無諸闕乏，四者不為王難及盜賊難并餘諸難而來逼惱。

「又復獲得四種尊重之法。何等為四？一者為轉輪王統四大洲，正法治化七寶具足——七寶所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶——千子圍繞各各勇健，悉具無畏最上色相能伏他軍；而四大洲所行所作皆順王化，輔弼大臣及諸小王，乃至國城民庶咸悉尊重而皆信奉。二者於其五欲樂中不極耽愛，五欲所謂眼觀色、耳聽聲、鼻嗅香、舌了味、身覺觸，於斯五境受而無著；發淨信心愛樂出家，速疾獲得五種神通，得人非人常起尊重。三者在在所生一切最勝，智勝、慧勝、王神通勝；此由過去世中修諸善行具大名稱，得轉輪王最上之座，輔弼臣佐國城民眾，於一切處常起尊重。四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果最尊最上，於其一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾之中而為高勝，修習戒、定、慧、解脫、解脫知見，如是法中亦復高勝，又能成就戒、定、慧、解脫、解脫知見法中高勝。如是四種尊重之法，謂由尊奉阿闍梨師長，隨諸所作給奉水瓶，積集此等無量功德，以其攝受法故、成法利故，若來若去，如其所說不生違背。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得四種尊重之法。何等為四？一者為轉輪王統四大洲，正法治化七寶具足——七寶所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏臣寶、主兵臣寶——千子圍繞各各勇健，悉具無畏最上色相能伏他軍；而四大洲所行所作皆順王化，輔弼大臣及諸小王，乃至國城民庶咸悉尊重而皆信奉。二者於其五欲樂中不極耽愛，五欲所謂眼觀色、耳聽聲、鼻嗅香、舌了味、身覺觸，於斯五境受而無著；發淨信心愛樂出家，速疾獲得五種神通，得人非人常起尊重。三者在在所生一切最勝，智勝、慧勝、王神通勝；此由過去世中修諸善行具大名稱，得轉輪王最上之座，輔弼臣佐國城民眾，於一切處常起尊重。四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果最尊最上，於其一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾之中而為高勝，修習戒、定、慧、解脫、解脫知見，如是法中亦復高勝，又能成就戒、定、慧、解脫、解脫知見法中高勝。如是四種尊重之法，謂由尊奉阿闍梨師長，隨諸所作給奉水瓶，積集此等無量功德，以其攝受法故、成法利故，若來若去，如其所說不生違背。

「又復以此善根，獲得四種緣具之法。何等為四？一者得王緣具，王緣具者即是仙中緣具。二者棄捨欲樂，發生淨信愛樂出家，此說即是法之緣具。三者修菩薩行者在在所生，若此生若他生及一切生，悉得宿命智通，而常不捨大菩提心，此說即是念緣具。四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果，四眾圍繞尊重恭信，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等而常圍繞尊重恭信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復以此善根，獲得四種緣具之法。何等為四？一者得王緣具，王緣具者即是仙中緣具。二者棄捨欲樂，發生淨信愛樂出家，此說即是法之緣具。三者修菩薩行者在在所生，若此生若他生及一切生，悉得宿命智通，而常不捨大菩提心，此說即是念緣具。四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果，四眾圍繞尊重恭信，乃至一切天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等而常圍繞尊重恭信。

「又復修菩薩行者於阿闍梨所，乃至受得一四句偈，如阿闍梨指誨，言來即來、言去即去，此是善根、此是不善根，此是有罪、此是無罪，此所應親近、此不應親近，此所作時為無義利生諸苦惱、此所作時利益安樂，如其所說不善不作、善法當作，無諸障礙亦無違背。以此善根得圓具者，獲得四種高勝之法。何等為四？一者淨戒高勝，二者身相高勝，三者身相圓滿，四者得大慧根，得速疾慧、猛利慧、極迅速慧、甚深慧、善決擇慧，身壞命終得生天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復修菩薩行者於阿闍梨所，乃至受得一四句偈，如阿闍梨指誨，言來即來、言去即去，此是善根、此是不善根，此是有罪、此是無罪，此所應親近、此不應親近，此所作時為無義利生諸苦惱、此所作時利益安樂，如其所說不善不作、善法當作，無諸障礙亦無違背。以此善根得圓具者，獲得四種高勝之法。何等為四？一者淨戒高勝，二者身相高勝，三者身相圓滿，四者得大慧根，得速疾慧、猛利慧、極迅速慧、甚深慧、善決擇慧，身壞命終得生天界。

「又復獲得四種不可觀法。何等為四？一者獲得內藏祕密。二者以善根力故，所有父母及餘知識，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以清淨心而悉不能觀見修菩薩行者所有頂相。三者以善根力故，隨諸所作，所有父母知識乃至人非人等，以清淨心或不清淨心，而悉不能觀見修菩薩行者所有面門及二足門。何以故？彼不能觀者，謂以菩薩希有相故、具士夫相故、士夫語言故。四者修菩薩行者以具善根力故，菩薩生時不假扶持，即自於地安然竚立，遍觀四方得最上智。何以故？謂以菩薩於先世中歷修無諂多聞聖道，得無諂眼根、無諂眼境，乃至遍觀三千大千世界，皆悉覩見而無障礙，天眼清淨超過人眼。菩薩已得速疾大智，以其大智得圓具故，菩薩於一切眾生所愛樂心悉能了知。所以者何？以其菩薩先世所作善能攝受一切心故。尊重猶如聖妙藥想、諸珍寶想、極難得想、如所說善道諸眾生想。正法出生而善聞持，是故菩薩獲得如是善決擇智。由其具此決擇智故，菩薩與一切眾生淨戒同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見同等；戒和合同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見和合同等；一切眾生戒無動同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見無動同等。以一切眾生戒無動同等故，即一切眾生戒無動增長亦復同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見無動增長同等，一切眾生威儀道行修行精進同等故，即一切眾生互相推求。而一切眾生所有戒、聞、定、慧、解脫、解脫知見和合。所有一切眾生戒等無動，一切眾生戒等無動增長，一切眾生威儀道行修行精進，總攝一切福蘊，於一切處誠諦推求平等，平等亦無平等可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得四種不可觀法。何等為四？一者獲得內藏祕密。二者以善根力故，所有父母及餘知識，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以清淨心而悉不能觀見修菩薩行者所有頂相。三者以善根力故，隨諸所作，所有父母知識乃至人非人等，以清淨心或不清淨心，而悉不能觀見修菩薩行者所有面門及二足門。何以故？彼不能觀者，謂以菩薩希有相故、具士夫相故、士夫語言故。四者修菩薩行者以具善根力故，菩薩生時不假扶持，即自於地安然竚立，遍觀四方得最上智。何以故？謂以菩薩於先世中歷修無諂多聞聖道，得無諂眼根、無諂眼境，乃至遍觀三千大千世界，皆悉覩見而無障礙，天眼清淨超過人眼。菩薩已得速疾大智，以其大智得圓具故，菩薩於一切眾生所愛樂心悉能了知。所以者何？以其菩薩先世所作善能攝受一切心故。尊重猶如聖妙藥想、諸珍寶想、極難得想、如所說善道諸眾生想。正法出生而善聞持，是故菩薩獲得如是善決擇智。由其具此決擇智故，菩薩與一切眾生淨戒同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見同等；戒和合同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見和合同等；一切眾生戒無動同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見無動同等。以一切眾生戒無動同等故，即一切眾生戒無動增長亦復同等，乃至聞、定、慧、解脫、解脫知見無動增長同等，一切眾生威儀道行修行精進同等故，即一切眾生互相推求。而一切眾生所有戒、聞、定、慧、解脫、解脫知見和合。所有一切眾生戒等無動，一切眾生戒等無動增長，一切眾生威儀道行修行精進，總攝一切福蘊，於一切處誠諦推求平等，平等亦無平等可見。

「又復於其一切最極根本之處，一切眾生互相推求所有我相平等，平等亦無平等可見。由是修菩薩行者，於剎那間速得一切業報，成就智生，於彈指頃了知一切眾生千種心行。如是一切推求我相而悉平等，平等亦無平等可見，住最上處了知我空。是故菩薩如師子、如大龍，初生履地即行七步，發菩提場勝果報故。一心清淨肅恭住已，作如是言：『我於天上人間最勝最上。我能為諸眾生宣說極盡生老病死畢竟邊際逼惱之法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復於其一切最極根本之處，一切眾生互相推求所有我相平等，平等亦無平等可見。由是修菩薩行者，於剎那間速得一切業報，成就智生，於彈指頃了知一切眾生千種心行。如是一切推求我相而悉平等，平等亦無平等可見，住最上處了知我空。是故菩薩如師子、如大龍，初生履地即行七步，發菩提場勝果報故。一心清淨肅恭住已，作如是言：『我於天上人間最勝最上。我能為諸眾生宣說極盡生老病死畢竟邊際逼惱之法。』

「舍利子！然後若諸菩薩、若諸如來，即於三千大千世界出淨妙音顯示一切。爾時大地普遍震動，皆生驚怖身毛喜竪，相續自然天鼓音樂。而彼地方菩薩立時、菩薩行時，皆悉震動光明出現，妙色相身乘光而住凝然不動，而彼一切悉能瞻見。乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果，一切眾生悉不能見。此是第四不可見法。如是四種不可見法，皆由菩薩昔於阿闍梨所諦受誨言，若往若來隨諸所作，以是善根力故，獲得如來四種迅速之法。何等為四？一者隨順聽受諸佛世尊，無虛假言宣說正法。二者以善根力故，佛自宣言：『善來苾芻。』即時鬚髮自落、袈裟著身、執持應器，成苾芻相。三者以善根力故，如來於三時中了知一切眾生心意。四者智起善解勝妙方藥，拔除一切眾生病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！然後若諸菩薩、若諸如來，即於三千大千世界出淨妙音顯示一切。爾時大地普遍震動，皆生驚怖身毛喜竪，相續自然天鼓音樂。而彼地方菩薩立時、菩薩行時，皆悉震動光明出現，妙色相身乘光而住凝然不動，而彼一切悉能瞻見。乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果，一切眾生悉不能見。此是第四不可見法。如是四種不可見法，皆由菩薩昔於阿闍梨所諦受誨言，若往若來隨諸所作，以是善根力故，獲得如來四種迅速之法。何等為四？一者隨順聽受諸佛世尊，無虛假言宣說正法。二者以善根力故，佛自宣言：『善來苾芻。』即時鬚髮自落、袈裟著身、執持應器，成苾芻相。三者以善根力故，如來於三時中了知一切眾生心意。四者智起善解勝妙方藥，拔除一切眾生病苦。

「又復以其善根力故，獲得四種無過失法。何等為四？若言如來有其火、風、刀、毒四種難者，無有是處。又復獲得四種無過失法。何等為四？一者若言如來能使無聞眾生而聽正法，及癡闇眾生受法句者，無有是處。二者不住等引心者能令一念發心，無有是處。三者如來常住等引心中，若言不行慈悲喜捨，無有是處。四者若言如來普能攝受一切眾生身色相者，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復以其善根力故，獲得四種無過失法。何等為四？若言如來有其火、風、刀、毒四種難者，無有是處。又復獲得四種無過失法。何等為四？一者若言如來能使無聞眾生而聽正法，及癡闇眾生受法句者，無有是處。二者不住等引心者能令一念發心，無有是處。三者如來常住等引心中，若言不行慈悲喜捨，無有是處。四者若言如來普能攝受一切眾生身色相者，無有是處。

「又復獲得如來五種勝無量法。何等為五？一者如來戒聞無量，二者定無量，三者慧無量，四者解脫無量，五者解脫知見無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得如來五種勝無量法。何等為五？一者如來戒聞無量，二者定無量，三者慧無量，四者解脫無量，五者解脫知見無量。

「又復獲得四種願智之法。何等為四？一者過去世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉，二者未來世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉，三者現在世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉，四者如來不思議門之所成辦。以不思議門故，即具三世平等正等正覺之智，而正等覺智者不繫屬他。以是不思議智，如來悉能了知諸法。若具如是不思議智，即能了知世間一切風雨等事。世間有風名曰順次，其風吹鼓世間眾生，是風高起三俱盧舍，盤旋空中。又復有風名曰如雲，吹鼓世間，是風高起五俱盧舍，盤旋空中。又復有風名曰癡冥，吹鼓世間，是風高起十踰膳那，盤旋空中。又復有風名虛空相，吹鼓世間，是風高起三十踰膳那，盤旋空中。又復有風名曰如來，吹鼓世間，是風高起四十踰膳那，盤旋空中。舍利子！如來、應供、正等正覺慧所攝故，能知六十八千俱胝風輪事相。西方有風名曰周廣，吹鼓世間，是風高起六十八千踰膳那，住於大地水輪之中。從水輪起，復高六十八千踰膳那。舍利子！如前所說，過是算數三千大千世界，大蘊如來、應供、正等正覺現住說法教化眾生。其佛壽量三十俱胝歲。有三十俱胝那庾多大聲聞眾，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至心得自在到於彼岸。有百俱胝大菩薩眾，皆是已得住菩薩藏者，解決定義宣說多聞甚深法海者，善修空無相無願勝行之者。佛住千歲之後入大涅盤，佛涅盤後正法住世經百千歲。其後所得如來舍利廣大流布，如我今時涅盤之後舍利流布亦復如是。舍利子！如來無礙聖智最上無量，如來智風曼拏羅廣大圓滿，諸佛剎土亦悉圓滿。舍利子！上方有世界，今無佛出世。彼有千緣覺眾，現住教化眾生，於彼種植善根智所攝故。舍利子！智所攝故，如來不獨了知上方殑伽沙數等如來、應供、正等正覺現住說法者，所有十方無量不可數不思議無等比如來、應供、正等正覺現住說法者而悉能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得四種願智之法。何等為四？一者過去世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉，二者未來世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉，三者現在世中諸佛世尊無著無礙知見隨轉，四者如來不思議門之所成辦。以不思議門故，即具三世平等正等正覺之智，而正等覺智者不繫屬他。以是不思議智，如來悉能了知諸法。若具如是不思議智，即能了知世間一切風雨等事。世間有風名曰順次，其風吹鼓世間眾生，是風高起三俱盧舍，盤旋空中。又復有風名曰如雲，吹鼓世間，是風高起五俱盧舍，盤旋空中。又復有風名曰癡冥，吹鼓世間，是風高起十踰膳那，盤旋空中。又復有風名虛空相，吹鼓世間，是風高起三十踰膳那，盤旋空中。又復有風名曰如來，吹鼓世間，是風高起四十踰膳那，盤旋空中。舍利子！如來、應供、正等正覺慧所攝故，能知六十八千俱胝風輪事相。西方有風名曰周廣，吹鼓世間，是風高起六十八千踰膳那，住於大地水輪之中。從水輪起，復高六十八千踰膳那。舍利子！如前所說，過是算數三千大千世界，大蘊如來、應供、正等正覺現住說法教化眾生。其佛壽量三十俱胝歲。有三十俱胝那庾多大聲聞眾，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，乃至心得自在到於彼岸。有百俱胝大菩薩眾，皆是已得住菩薩藏者，解決定義宣說多聞甚深法海者，善修空無相無願勝行之者。佛住千歲之後入大涅盤，佛涅盤後正法住世經百千歲。其後所得如來舍利廣大流布，如我今時涅盤之後舍利流布亦復如是。舍利子！如來無礙聖智最上無量，如來智風曼拏羅廣大圓滿，諸佛剎土亦悉圓滿。舍利子！上方有世界，今無佛出世。彼有千緣覺眾，現住教化眾生，於彼種植善根智所攝故。舍利子！智所攝故，如來不獨了知上方殑伽沙數等如來、應供、正等正覺現住說法者，所有十方無量不可數不思議無等比如來、應供、正等正覺現住說法者而悉能知。」

爾時尊者舍利子前白佛言：「世尊！修菩薩行者，植何等善根而能圓具如來、應供、正等正覺如是無障礙智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子前白佛言：「世尊！修菩薩行者，植何等善根而能圓具如來、應供、正等正覺如是無障礙智？」

佛言：「舍利子！修菩薩行者若能善調伏心，起尊重想、從法出生聖妙藥想、大珍寶想、極難得想、勝善根想、如所說想、極尊重想、攝受正法想，應當如是勤勇修進。舍利子！如來廣多勝智、最上最勝無所斷智，無量無數不思議無等比不可說，於一彈指頃所有十方殑伽沙數諸佛剎土，若來若去若行若住悉得解脫。舍利子！我所得解脫，從聞持故速得解脫。極解脫者謂善解脫。何所解脫？謂解脫一切苦故。舍利子！若人聞是所說起尊重心，是人於所聞間即能發生清淨信心，如聞所住，常得不離諸佛正法，隨何等相名句文義，此等正法即能受持。以此善根殊勝力故，即得四種勝慧之法。何等為四？一者獲得大慧，二者以勝慧故而得見佛親近攝受，三者以勝慧故淨信出家，四者以勝慧故成證阿耨多羅三藐三菩提果。此是四種勝慧之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！修菩薩行者若能善調伏心，起尊重想、從法出生聖妙藥想、大珍寶想、極難得想、勝善根想、如所說想、極尊重想、攝受正法想，應當如是勤勇修進。舍利子！如來廣多勝智、最上最勝無所斷智，無量無數不思議無等比不可說，於一彈指頃所有十方殑伽沙數諸佛剎土，若來若去若行若住悉得解脫。舍利子！我所得解脫，從聞持故速得解脫。極解脫者謂善解脫。何所解脫？謂解脫一切苦故。舍利子！若人聞是所說起尊重心，是人於所聞間即能發生清淨信心，如聞所住，常得不離諸佛正法，隨何等相名句文義，此等正法即能受持。以此善根殊勝力故，即得四種勝慧之法。何等為四？一者獲得大慧，二者以勝慧故而得見佛親近攝受，三者以勝慧故淨信出家，四者以勝慧故成證阿耨多羅三藐三菩提果。此是四種勝慧之法。

「又復獲得四種無礙之法。何等為四？一者得生人中而無障礙，二者值佛出世親近信奉而無障礙，三者淨信出家而無障礙，四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙。如是四種無礙之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得四種無礙之法。何等為四？一者得生人中而無障礙，二者值佛出世親近信奉而無障礙，三者淨信出家而無障礙，四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而無障礙。如是四種無礙之法。

「又復獲得四聖分法。何等為四？一者得轉輪王具勝金輪，二者得大梵王統於梵世，三者得帝釋天主，四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而得圓滿了知神通境界，天上人間得真實眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復獲得四聖分法。何等為四？一者得轉輪王具勝金輪，二者得大梵王統於梵世，三者得帝釋天主，四者成證阿耨多羅三藐三菩提果而得圓滿了知神通境界，天上人間得真實眼。」