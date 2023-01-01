佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之三

「復次舍利子！菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏如瘖啞人，無見無忍亦無善愛，無惡業惡報、無善業善報、無雜業雜報。既不自知，亦復不能請問沙門婆羅門諸阿闍梨，何者是善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者所應親近？何者不應親近？何者所應作？何者不應作？何者作已於長夜中無義無利生諸苦惱，由是我慢增長，不能了知善業根本，唯造一切不善之業。縱得人身諸根殘缺，又於人中不能活命，不能行於布施。又於人中盲聾瘖啞無諸色相，善說惡說悉不能知。由如是故不樂布施。」我今應當回發是心，親近善知識，若得人身，諸根完具能活其命，習行布施不惜軀命，具諸色力，善說惡說悉能了知，復能請問師尊智者，何者是善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者所應親近？何者不應親近？何者諸所作時違背聲聞緣覺之法、順向菩薩藏義？親近承事諸阿闍梨，隨諸所作。厭此不真實身，悕取堅固真實之身。總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第七發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏如瘖啞人，無見無忍亦無善愛，無惡業惡報、無善業善報、無雜業雜報。既不自知，亦復不能請問沙門婆羅門諸阿闍梨，何者是善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者所應親近？何者不應親近？何者所應作？何者不應作？何者作已於長夜中無義無利生諸苦惱，由是我慢增長，不能了知善業根本，唯造一切不善之業。縱得人身諸根殘缺，又於人中不能活命，不能行於布施。又於人中盲聾瘖啞無諸色相，善說惡說悉不能知。由如是故不樂布施。」我今應當回發是心，親近善知識，若得人身，諸根完具能活其命，習行布施不惜軀命，具諸色力，善說惡說悉能了知，復能請問師尊智者，何者是善？何者不善？何者有罪？何者無罪？何者所應親近？何者不應親近？何者諸所作時違背聲聞緣覺之法、順向菩薩藏義？親近承事諸阿闍梨，隨諸所作。厭此不真實身，悕取堅固真實之身。總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第七發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「欲近善友作利益， 我乃遠離多百劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲近善友作利益， 我乃遠離多百劫，

不能請問善惡門， 有罪無罪果報等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能請問善惡門， 有罪無罪果報等。

增上慢心墮地獄， 傍生餓鬼諸趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上慢心墮地獄， 傍生餓鬼諸趣中，

親近罪業諸友朋， 多劫歷苦而無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近罪業諸友朋， 多劫歷苦而無盡。

縱得人身根殘缺， 多千劫中受輪回， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱得人身根殘缺， 多千劫中受輪回，

不能了知善惡門， 有罪無罪果報等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能了知善惡門， 有罪無罪果報等。

若得人身離艱苦， 諸根完具善相圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得人身離艱苦， 諸根完具善相圓，

人相完具離難時， 如一眼龜值浮木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人相完具離難時， 如一眼龜值浮木。

得覩世間燈照曜， 佛教中聞無染法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得覩世間燈照曜， 佛教中聞無染法，

爾時請問世間尊， 諸善不善果報等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時請問世間尊， 諸善不善果報等。

慳者云何所趣向？ 何不慳者能行施？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳者云何所趣向？ 何不慳者能行施？

貪諂毀戒復云何？ 又何不破淨戒者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪諂毀戒復云何？ 又何不破淨戒者？

云何恚惡心無動？ 云何懈怠散亂心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何恚惡心無動？ 云何懈怠散亂心？

精進禪定樂云何？ 惡慧癡冥何所為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進禪定樂云何？ 惡慧癡冥何所為？

云何得彼真實慧？ 云何菩提行方便？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得彼真實慧？ 云何菩提行方便？

六種賢行竟云何？ 慈心廣大世間勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種賢行竟云何？ 慈心廣大世間勝。

惡趣眾生云何救？ 云何樂法心無厭？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡趣眾生云何救？ 云何樂法心無厭？

菩提行藏廣勤求， 十方剎中善安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提行藏廣勤求， 十方剎中善安住。

云何親詣世間尊？ 云何禮奉營諸福？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何親詣世間尊？ 云何禮奉營諸福？

普賢行門復云何？ 如我今時善親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢行門復云何？ 如我今時善親近。

云何請問阿闍梨？ 願聞師尊尊重事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何請問阿闍梨？ 願聞師尊尊重事，

生阿闍梨歡喜心， 此心生已真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生阿闍梨歡喜心， 此心生已真佛子。

福力智力為增上， 是中所成廣大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福力智力為增上， 是中所成廣大智，

智力增強發勝心， 給奉水瓶生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力增強發勝心， 給奉水瓶生歡喜。

「舍利子！此是菩薩第七發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第七發心。

「復次舍利子！菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏如瘖啞人，所有世間一切文句，與義句合、與法句合，法句合故，住於寂靜與離貪合，寂滅正智與沙門婆羅門涅盤同住。於一切處所作，我乃棄捨，不能了知文義句合，乃至不與涅盤同住，亦復不能受持讀誦，亦復無力，又無精進、無士夫力用、無士夫勢、無士夫勤勇、無最上精進，無因無緣。諸眾生煩惱亦無因無緣，眾生雜染無因無緣，眾生清淨無因無緣。此等無因依止諸見，不能了知所作善業，唯造惡業。縱得人身諸根殘缺，又於人中不能活命不能行施，癡迷所覆盲聾瘖啞無諸色力，不能了知文義句合，乃至不與涅槃同住，亦復不能受持讀誦。由如是故，不能親近習行善法。」我今應當回發是心親近善法，乃至不惜軀命了知文義句合，於出離道涅槃同住。於菩薩藏正法，勤求修習受持讀誦，發勤精進，親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法受持讀誦，厭此不真實身，悕取堅固真實之身，福智勝力當得圓具。以福智力得圓具故，所作慣習而能積集菩薩藏正法，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第八發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏如瘖啞人，所有世間一切文句，與義句合、與法句合，法句合故，住於寂靜與離貪合，寂滅正智與沙門婆羅門涅盤同住。於一切處所作，我乃棄捨，不能了知文義句合，乃至不與涅盤同住，亦復不能受持讀誦，亦復無力，又無精進、無士夫力用、無士夫勢、無士夫勤勇、無最上精進，無因無緣。諸眾生煩惱亦無因無緣，眾生雜染無因無緣，眾生清淨無因無緣。此等無因依止諸見，不能了知所作善業，唯造惡業。縱得人身諸根殘缺，又於人中不能活命不能行施，癡迷所覆盲聾瘖啞無諸色力，不能了知文義句合，乃至不與涅槃同住，亦復不能受持讀誦。由如是故，不能親近習行善法。」我今應當回發是心親近善法，乃至不惜軀命了知文義句合，於出離道涅槃同住。於菩薩藏正法，勤求修習受持讀誦，發勤精進，親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法受持讀誦，厭此不真實身，悕取堅固真實之身，福智勝力當得圓具。以福智力得圓具故，所作慣習而能積集菩薩藏正法，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第八發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「所有法義相應故， 於正道分修道行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有法義相應故， 於正道分修道行，

寂滅理中作證門， 而涅槃道得真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅理中作證門， 而涅槃道得真實。

若於此法遠離者， 即於諸法無所利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此法遠離者， 即於諸法無所利，

無義利句設相應， 不能親近彼正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無義利句設相應， 不能親近彼正法，

無力亦復無精進， 士夫勢用悉皆無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無力亦復無精進， 士夫勢用悉皆無，

無他勤勇亦復然， 於一切處無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無他勤勇亦復然， 於一切處無所得。

即見無佛亦無法， 無父無母及宗親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即見無佛亦無法， 無父無母及宗親，

由斯善惡業皆無， 一切皆無諸報應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯善惡業皆無， 一切皆無諸報應。

此諸如是罪業見， 數數親近罪根深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸如是罪業見， 數數親近罪根深，

一向艱惡日增多， 墮地獄中經久遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向艱惡日增多， 墮地獄中經久遠。

地獄出受傍生報， 餓鬼趣中罪復深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄出受傍生報， 餓鬼趣中罪復深，

其後縱得人中生， 聾騃癡冥而無舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其後縱得人中生， 聾騃癡冥而無舌。

餘業復受瘖啞報， 癡暗缺漏苦還增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘業復受瘖啞報， 癡暗缺漏苦還增，

而復重受地獄殃， 由不了故當墜墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而復重受地獄殃， 由不了故當墜墮。

經歷久時後當得， 人身具足善相圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經歷久時後當得， 人身具足善相圓，

諸根既具勝力增， 依時淨住而思忖： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根既具勝力增， 依時淨住而思忖：

若於諸法義相應， 即得同歸出離道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸法義相應， 即得同歸出離道。

修菩提道證菩提。 我當思惟如是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修菩提道證菩提。 我當思惟如是事，

所有諸大菩薩藏， 和合甚深正法義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸大菩薩藏， 和合甚深正法義，

經歷俱胝千劫中， 發生淨信極難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經歷俱胝千劫中， 發生淨信極難得。

若此若餘廣多數， 諸佛妙法不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若此若餘廣多數， 諸佛妙法不思議，

隨諸修作能受持， 為佛菩提勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸修作能受持， 為佛菩提勝根本。

我當親近及承事， 尊重信奉阿闍梨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當親近及承事， 尊重信奉阿闍梨，

諸佛菩薩亦復然， 即得最上清淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩薩亦復然， 即得最上清淨信。

發生如是淨心已， 即是菩薩廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生如是淨心已， 即是菩薩廣大心，

勝慧方便悉圓成， 給奉水瓶常精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧方便悉圓成， 給奉水瓶常精進。

「舍利子！此是菩薩第八發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第八發心。

「復次舍利子！菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生，以其愛著於身命故，常為一切無義利行顛倒隨逐。何者名為無義利行？謂彼眾生愛著身命，不能愛樂菩提分法，以其我見而為先導，執著心堅癡冥所覆，摧毀破壞眾事隨逐，此說是名無義利行。又復眾生愛身命故，以其我見而為先導，愛戀妻室男女知識，以愛著心隱覆癡暗，遠離諸饒益事，此說是名無義利行。又復眾生愛身命故，以其我見而為先導，顧惜奴婢作事人等詹視防護，此說名為無義利行。復次世間一切眾生，有義利行常所隨逐者，謂若眾生不惜身命愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，善修身語意業，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，積集布施波羅蜜多，乃至積集般若波羅蜜多，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，行布施、愛語、利行、同事，普攝一切眾生，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，修習念處、正勤、神足、根、力、覺、道、勝菩提分，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，聽受父母及阿闍梨諸有教誨，禮拜讚歎、恭信合掌、奉諸所作，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，常以淨心營三寶事，此說名為有義利行。又復眾生作如是念：「我以惜身命故，無義利事常隨逐我。我當發勤精進，親近承事諸阿闍梨，不惜身命隨諸所作。厭此不真實身，悕取堅固真實之身，福智勝力當得圓具。以圓具故，所作慣習悉能成辦，詣菩提場當證聖果。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生，以其愛著於身命故，常為一切無義利行顛倒隨逐。何者名為無義利行？謂彼眾生愛著身命，不能愛樂菩提分法，以其我見而為先導，執著心堅癡冥所覆，摧毀破壞眾事隨逐，此說是名無義利行。又復眾生愛身命故，以其我見而為先導，愛戀妻室男女知識，以愛著心隱覆癡暗，遠離諸饒益事，此說是名無義利行。又復眾生愛身命故，以其我見而為先導，顧惜奴婢作事人等詹視防護，此說名為無義利行。復次世間一切眾生，有義利行常所隨逐者，謂若眾生不惜身命愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，善修身語意業，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，積集布施波羅蜜多，乃至積集般若波羅蜜多，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，行布施、愛語、利行、同事，普攝一切眾生，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，修習念處、正勤、神足、根、力、覺、道、勝菩提分，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，聽受父母及阿闍梨諸有教誨，禮拜讚歎、恭信合掌、奉諸所作，此說名為有義利行。又復眾生不惜身命而常愛樂菩提分法，以菩提心而為先導，常以淨心營三寶事，此說名為有義利行。又復眾生作如是念：「我以惜身命故，無義利事常隨逐我。我當發勤精進，親近承事諸阿闍梨，不惜身命隨諸所作。厭此不真實身，悕取堅固真實之身，福智勝力當得圓具。以圓具故，所作慣習悉能成辦，詣菩提場當證聖果。」』

「舍利子！此是菩薩第九發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第九發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「若人愛惜身命故， 菩提分法不愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人愛惜身命故， 菩提分法不愛樂，

三不善業造圓成， 此乃愚夫異生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善業造圓成， 此乃愚夫異生類。

愛樂己身及妻室， 并諸男女眷屬等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂己身及妻室， 并諸男女眷屬等，

此無義利執著心， 旋轉三界愚癡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無義利執著心， 旋轉三界愚癡者。

又於奴婢作業人， 不覺了心常顧戀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於奴婢作業人， 不覺了心常顧戀，

此無義利愛著深， 資生畜養四足等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無義利愛著深， 資生畜養四足等，

廣多聚積諸財穀， 不自受用不與人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣多聚積諸財穀， 不自受用不與人，

此無義利愛著深， 祕護伏藏不彰顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無義利愛著深， 祕護伏藏不彰顯。

此無義利染著故， 彼愚夫心常愛惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無義利染著故， 彼愚夫心常愛惜，

返於菩薩善意中， 棄捨不能生愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 返於菩薩善意中， 棄捨不能生愛樂。

若能不惜於身命， 愛樂菩提勝分法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能不惜於身命， 愛樂菩提勝分法，

三種善業造圓成， 此即名為有義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種善業造圓成， 此即名為有義利。

施戒忍辱及精進， 禪定勝慧亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍辱及精進， 禪定勝慧亦復然，

與彼方便行相應， 此即名為有義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼方便行相應， 此即名為有義利。

承事父母為先導， 遵奉師尊亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承事父母為先導， 遵奉師尊亦復然，

審諦思惟三寶門， 此即名為有義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 審諦思惟三寶門， 此即名為有義利。

諸大菩薩甚深藏， 普攝一切勝法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩甚深藏， 普攝一切勝法門，

受持誦念廣宣揚， 此即名為有義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持誦念廣宣揚， 此即名為有義利。

此有義利諸勝行， 乃是諸佛親所宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此有義利諸勝行， 乃是諸佛親所宣，

如其所說義相應， 是名佛子廣大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所說義相應， 是名佛子廣大行。

發生如是大心已， 復起清淨諦信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生如是大心已， 復起清淨諦信心，

親近承事阿闍梨， 給奉水瓶隨諸作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近承事阿闍梨， 給奉水瓶隨諸作。

「舍利子！此是菩薩第九發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第九發心。

「復次舍利子！菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生，不能如理調伏心意，違背阿闍梨所有教誨，彼人不得阿闍梨財。何者名為阿闍梨財？所謂信財、戒財、聞財、捨財、慧財、慚財、愧財，如是七法名阿闍梨財。由其不得如是財故，當受貧苦逼惱其心。智者應當善調伏心，隨順阿闍梨所有教誨，習行布施作諸善行。何以故？若能善調伏心，隨順教誨修布施行，彼人即得阿闍梨財。此復何名阿闍梨財？謂得菩薩藏正法，普攝一切菩薩勝行善調伏法。如是知已，當於菩薩藏正法勤求修習，廣為他人宣布演說。若能安住菩薩藏者，即得畢竟斷除貧苦，趣向阿耨多羅三藐三菩提。』如是發心已，即能隨順阿闍梨教，行布施等，厭此不真實身，悕取堅固真實之身，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生，不能如理調伏心意，違背阿闍梨所有教誨，彼人不得阿闍梨財。何者名為阿闍梨財？所謂信財、戒財、聞財、捨財、慧財、慚財、愧財，如是七法名阿闍梨財。由其不得如是財故，當受貧苦逼惱其心。智者應當善調伏心，隨順阿闍梨所有教誨，習行布施作諸善行。何以故？若能善調伏心，隨順教誨修布施行，彼人即得阿闍梨財。此復何名阿闍梨財？謂得菩薩藏正法，普攝一切菩薩勝行善調伏法。如是知已，當於菩薩藏正法勤求修習，廣為他人宣布演說。若能安住菩薩藏者，即得畢竟斷除貧苦，趣向阿耨多羅三藐三菩提。』如是發心已，即能隨順阿闍梨教，行布施等，厭此不真實身，悕取堅固真實之身，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。

「舍利子！此是菩薩第十發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第十發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「所有難調諸眾生， 內心諂誑復險惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有難調諸眾生， 內心諂誑復險惡，

違背師尊教誨言， 不能堪任諦忍受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違背師尊教誨言， 不能堪任諦忍受。

此難調伏既知已， 應當隨順師教誨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此難調伏既知已， 應當隨順師教誨，

如其教令所宣揚， 即得大仙聖財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其教令所宣揚， 即得大仙聖財寶。

所謂信財及戒財， 聞財捨財亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂信財及戒財， 聞財捨財亦復然，

其中最勝曰慧財， 慚愧等財為七種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中最勝曰慧財， 慚愧等財為七種。

了知如是聖財已， 七種伏藏用無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知如是聖財已， 七種伏藏用無盡，

其中若或不能知， 此即名為非法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中若或不能知， 此即名為非法器。

若是法器眾生者， 彼即圓具諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是法器眾生者， 彼即圓具諸佛法，

無諂善調可稱揚， 發勤精進修施行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諂善調可稱揚， 發勤精進修施行，

勝妙法欲心尊重， 損棄身命不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙法欲心尊重， 損棄身命不為難。

修佛菩提法器成， 知已修持常無間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修佛菩提法器成， 知已修持常無間，

法界平等無差別， 佛調御尊親所宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界平等無差別， 佛調御尊親所宣。

此菩薩藏正法門， 能於菩提善安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此菩薩藏正法門， 能於菩提善安住，

如其所說廣大法， 即是諸佛真實財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所說廣大法， 即是諸佛真實財。

為一切法無我門， 無相亦復無空相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切法無我門， 無相亦復無空相，

無其壽命無作者， 亦無戲論無含藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無其壽命無作者， 亦無戲論無含藏。

於一切法自性中， 無生無相本如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法自性中， 無生無相本如是，

諸法無成亦無壞， 諦觀諸法本無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無成亦無壞， 諦觀諸法本無相。

善調伏者如教行， 隨諸教令善修作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善調伏者如教行， 隨諸教令善修作，

若得見佛自然智， 隨自境入解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得見佛自然智， 隨自境入解脫門。

如其信財及戒財， 聞捨慚愧慧等七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其信財及戒財， 聞捨慚愧慧等七，

如是聖財無上寶， 七法圓成用無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聖財無上寶， 七法圓成用無盡。

聞其法藏廣施門， 善調心意皆隨順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞其法藏廣施門， 善調心意皆隨順，

於諸善友常親近， 一切善行常修作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸善友常親近， 一切善行常修作，

頂重無上大菩提， 勤行諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂重無上大菩提， 勤行諸法亦如是。

發生如是勝心已， 如渴思飲而無懈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發生如是勝心已， 如渴思飲而無懈，

清水盈滿淨器中， 廣大愛樂心獻奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清水盈滿淨器中， 廣大愛樂心獻奉。

「舍利子！此是菩薩第十發心。由發心已，即於菩薩藏正法勤求修習，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。由此最勝善根力故，修菩薩行者得四種法。何等為四？一者如阿闍梨所說速得一切善法，二者隨順阿闍梨言，三者修行速得成辦，四者圓滿修行法因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第十發心。由發心已，即於菩薩藏正法勤求修習，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。由此最勝善根力故，修菩薩行者得四種法。何等為四？一者如阿闍梨所說速得一切善法，二者隨順阿闍梨言，三者修行速得成辦，四者圓滿修行法因。

「復次舍利子！修菩薩行者生於人間，得四種法。何等為四？一者教授多人，一切善法隨能安住。二者居巖窟處，得彼多人眾皆歡喜。三者以廣大心，於晝夜中多人咸詣。四者無所發起，趣命終已得生天界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！修菩薩行者生於人間，得四種法。何等為四？一者教授多人，一切善法隨能安住。二者居巖窟處，得彼多人眾皆歡喜。三者以廣大心，於晝夜中多人咸詣。四者無所發起，趣命終已得生天界。

「復次舍利子！修菩薩行者生於天中，得四種法。何等為四？一者得彼天眾與最上座；二者一切所向得彼天眾觀其面相；三者隨有所說領受解了；四者時詣帝釋天主之處請決所疑而不詣彼餘天眾處，天中得彼宮殿受用。舍利子！修菩薩行者生彼天中，得如是等四種之法。若生人中，亦得無量百千法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！修菩薩行者生於天中，得四種法。何等為四？一者得彼天眾與最上座；二者一切所向得彼天眾觀其面相；三者隨有所說領受解了；四者時詣帝釋天主之處請決所疑而不詣彼餘天眾處，天中得彼宮殿受用。舍利子！修菩薩行者生彼天中，得如是等四種之法。若生人中，亦得無量百千法門。」

爾時世尊欲重明斯義說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽他曰：

「天中得彼高勝座， 復得天眾常恭信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天中得彼高勝座， 復得天眾常恭信，

一切天眾所觀詹， 如是常聞善說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切天眾所觀詹， 如是常聞善說法。

一切所作皆智者， 問法帝釋無悋心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所作皆智者， 問法帝釋無悋心，

殊妙宮殿得彼天， 天中沒已來人界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊妙宮殿得彼天， 天中沒已來人界。

復得人中勝生處， 作轉輪王統四洲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復得人中勝生處， 作轉輪王統四洲，

人中沒已即還生， 於彼天中受勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中沒已即還生， 於彼天中受勝樂。

天界不復經苦受， 頂重師尊此為因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天界不復經苦受， 頂重師尊此為因，

如是四種勝妙門， 常得如是廣大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四種勝妙門， 常得如是廣大事。

由起如是無著心， 頂奉師尊善所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由起如是無著心， 頂奉師尊善所作，

以清淨心給水瓶， 愛樂尊重常無倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以清淨心給水瓶， 愛樂尊重常無倦。

又得一切天人龍， 所應供養常尊奉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又得一切天人龍， 所應供養常尊奉，

於彼所生天界中， 亦復得其四種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼所生天界中， 亦復得其四種法。

云何名為四種法， 先所作業悉能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為四種法， 先所作業悉能知，

積集善行及善因， 現生所作常無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積集善行及善因， 現生所作常無減。

又復由其善法故， 而悉了知生滅處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復由其善法故， 而悉了知生滅處，

現生無動亦能知， 是故了知諸法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現生無動亦能知， 是故了知諸法行。

能為諸天廣宣說， 依法顯示及教誨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為諸天廣宣說， 依法顯示及教誨，

廣作利喜勝行門， 然後還從天界沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣作利喜勝行門， 然後還從天界沒。

「復次舍利子！修菩薩行者得四種法(此中文標四法，祇有一二，闕其三四，梵本元無不可添足)。何等為四？一者天中沒已來於人間同禁戒者同分中生。二者生人中已於現生中得五種悲法。何等為五？一者現生得於善法中生，二者現生儀相具足，三者現生淨戒圓滿，四者現生眷屬廣多，五者現生於諸眾生起慈心觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！修菩薩行者得四種法(此中文標四法，祇有一二，闕其三四，梵本元無不可添足)。何等為四？一者天中沒已來於人間同禁戒者同分中生。二者生人中已於現生中得五種悲法。何等為五？一者現生得於善法中生，二者現生儀相具足，三者現生淨戒圓滿，四者現生眷屬廣多，五者現生於諸眾生起慈心觀。

「又復當得五種不破壞法。何等為五？一者善友知識常不破壞，二者身不速壞，三者富樂受用常不破壞，四者所發菩提心堅不能壞，五者於饑饉時法樂豐熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復當得五種不破壞法。何等為五？一者善友知識常不破壞，二者身不速壞，三者富樂受用常不破壞，四者所發菩提心堅不能壞，五者於饑饉時法樂豐熟。

「又復當得五種希有之法。何等為五？一者以空瓶器置於一處，自然有其清淨水滿，水中盈積諸妙珍寶。二者渴須水時，自然有其八功德水出現於前。三者身中離諸災難，所謂若毒若刀、若火若水、若飲伏威光、若吞噉怖畏。四者若值刀兵劫時、疾疫劫時、饑饉劫時、火災劫時、水災劫時、風災劫時、渴乏劫時、炎熱劫時、夜叉難時，現生閻浮提中者，即得天界中生受諸快樂，所受妙樂如金剛嬉戲。此是希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復當得五種希有之法。何等為五？一者以空瓶器置於一處，自然有其清淨水滿，水中盈積諸妙珍寶。二者渴須水時，自然有其八功德水出現於前。三者身中離諸災難，所謂若毒若刀、若火若水、若飲伏威光、若吞噉怖畏。四者若值刀兵劫時、疾疫劫時、饑饉劫時、火災劫時、水災劫時、風災劫時、渴乏劫時、炎熱劫時、夜叉難時，現生閻浮提中者，即得天界中生受諸快樂，所受妙樂如金剛嬉戲。此是希有之法。