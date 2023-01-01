佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

持戒波羅蜜多品第七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之二

佛言：「舍利子！云何名為善法？當知善法厥有三種，謂身、語、意善所行故。諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者，能於菩薩藏正法勤求修習，即得菩提而常隨逐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！云何名為善法？當知善法厥有三種，謂身、語、意善所行故。諸菩薩摩訶薩如是安住善所行者，能於菩薩藏正法勤求修習，即得菩提而常隨逐。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「身業常當善修作， 此是諸佛所宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身業常當善修作， 此是諸佛所宣說，

隨處親近阿闍梨， 即得多聞善境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨處親近阿闍梨， 即得多聞善境界。

補特伽羅勝義者， 常起慈心利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅勝義者， 常起慈心利眾生，

語言妙樂無愛憎， 所說聞者生樂欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言妙樂無愛憎， 所說聞者生樂欲。

隨諸相法無恚惡， 極善意樂悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸相法無恚惡， 極善意樂悉平等，

修習不生罪欲心， 慈心觀察常尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習不生罪欲心， 慈心觀察常尊重。

得聞如來淨教已， 應當尊重於正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞如來淨教已， 應當尊重於正法，

由其尊重正法因， 速得成證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由其尊重正法因， 速得成證菩提果。

「如是十種善法，菩薩能安住已，即於菩薩藏正法勤求修習，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十種善法，菩薩能安住已，即於菩薩藏正法勤求修習，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。

「復次舍利子！菩薩有十種發心。何等為十？一者菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生疾惱之身，四蛇奮毒牙相違害，積集諸苦生多過失，癰疽瘡癬、風癀痰癊，起眾疾狀眼等諸病，歷多艱苦極增違害，速疾破壞是不堅實，羸劣衰朽速趣命終，棄於林中無一可樂。我當令一切眾生厭此不堅實身，悕取堅固真實之身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩有十種發心。何等為十？一者菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生疾惱之身，四蛇奮毒牙相違害，積集諸苦生多過失，癰疽瘡癬、風癀痰癊，起眾疾狀眼等諸病，歷多艱苦極增違害，速疾破壞是不堅實，羸劣衰朽速趣命終，棄於林中無一可樂。我當令一切眾生厭此不堅實身，悕取堅固真實之身。』

「舍利子！此是菩薩第一發心。由發心已，能於菩薩藏正法勤求修習，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第一發心。由發心已，能於菩薩藏正法勤求修習，親近承事諸阿闍梨，隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「諸界如蛇毒猛惡， 四種互相為依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸界如蛇毒猛惡， 四種互相為依止，

各各咸興恚害多， 於身廣生大病惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各咸興恚害多， 於身廣生大病惱。

眼耳二處生諸病， 鼻舌所生病亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳二處生諸病， 鼻舌所生病亦然，

唇齒生病苦復深， 及餘疾患徧身起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唇齒生病苦復深， 及餘疾患徧身起，

癰疽初起生疼苦， 瘡癬旋生痛劇增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癰疽初起生疼苦， 瘡癬旋生痛劇增，

餘諸疾患起多門， 由此於身遍纏繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘諸疾患起多門， 由此於身遍纏繞。

此身既生諸病惱， 積集諸苦在其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身既生諸病惱， 積集諸苦在其身，

無義無利損害多， 速疾銷亡身謝滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無義無利損害多， 速疾銷亡身謝滅，

一棄林中何所有， 無常迅速不堅牢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一棄林中何所有， 無常迅速不堅牢。

諦觀如是臭穢身， 與諸病苦為依聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀如是臭穢身， 與諸病苦為依聚，

應修賢善諸事業， 當來回作佛身因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應修賢善諸事業， 當來回作佛身因。

捐棄如是眾惡身， 破毀衰殘而迅速， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐棄如是眾惡身， 破毀衰殘而迅速，

佛身成辦圓眾德， 不可思議大法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身成辦圓眾德， 不可思議大法身。

回觀如是眾苦身， 諸漏遍增不可樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回觀如是眾苦身， 諸漏遍增不可樂，

當知別無諸漏法， 即以此身為漏因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知別無諸漏法， 即以此身為漏因。

暫居炎熱欲清涼， 或處凝寒思庇覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫居炎熱欲清涼， 或處凝寒思庇覆，

痛哉此身何所樂？ 老死常縈損害多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛哉此身何所樂？ 老死常縈損害多。

厭寒怖熱惱其心， 一切墮落皆破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭寒怖熱惱其心， 一切墮落皆破壞。

智者應修士夫業， 願得最上真實身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應修士夫業， 願得最上真實身，

堪任親近阿闍梨， 厭棄此身虛幻體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪任親近阿闍梨， 厭棄此身虛幻體。

「舍利子！此是菩薩第一發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第一發心。

「復次舍利子！二者菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生不堅實身，斷滅摧毀破壞離散。』舍利子！譬如世間工巧窯師，造諸瓶器隨量大小，雖有所成即歸破壞。世間眾生虛幻所成不堅實身，亦復如是。又如大樹，枝葉扶踈花果茂盛，雖可愛樂即歸墮落。世間眾生不堅實身，如成熟果亦復如是。又如清夜露滴草頭，日光照觸旋有即無。世間眾生不堅實身，不久暫停亦復如是。又如世間大海江河流注不斷，水中聚沫旋有即無。世間眾生身如聚沫不可撮摩亦復如是。又如天雨水滴成泡，旋滅旋生不能暫住。世間眾生不堅實身，自性劣弱亦復如是。舍利子！菩薩欲令眾生厭棄如是不堅實身，悕取堅固真實之身。此是菩薩第二發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！二者菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生不堅實身，斷滅摧毀破壞離散。』舍利子！譬如世間工巧窯師，造諸瓶器隨量大小，雖有所成即歸破壞。世間眾生虛幻所成不堅實身，亦復如是。又如大樹，枝葉扶踈花果茂盛，雖可愛樂即歸墮落。世間眾生不堅實身，如成熟果亦復如是。又如清夜露滴草頭，日光照觸旋有即無。世間眾生不堅實身，不久暫停亦復如是。又如世間大海江河流注不斷，水中聚沫旋有即無。世間眾生身如聚沫不可撮摩亦復如是。又如天雨水滴成泡，旋滅旋生不能暫住。世間眾生不堅實身，自性劣弱亦復如是。舍利子！菩薩欲令眾生厭棄如是不堅實身，悕取堅固真實之身。此是菩薩第二發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「如世巧匠造瓶盆， 杖輪埿等共成器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世巧匠造瓶盆， 杖輪埿等共成器，

一切同歸破壞門， 眾生壽命亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切同歸破壞門， 眾生壽命亦如是。

又如大樹盤根廣， 枝葉扶踈花果繁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如大樹盤根廣， 枝葉扶踈花果繁，

一切同歸墮落門， 眾生壽命亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切同歸墮落門， 眾生壽命亦如是。

又如草端承露水， 日光照灼倏然無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如草端承露水， 日光照灼倏然無，

眼境不停須臾間， 眾生壽命亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼境不停須臾間， 眾生壽命亦如是。

又如大海江河水， 水中聚沫劣無堅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如大海江河水， 水中聚沫劣無堅，

眾生虛幻羸弱身， 等彼聚沫皆無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生虛幻羸弱身， 等彼聚沫皆無實。

又如天雨廣流注， 水中旋復起浮泡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如天雨廣流注， 水中旋復起浮泡，

剎那觀境即空無， 不堅實身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那觀境即空無， 不堅實身亦如是。

不堅實身生實想， 實中還起不實心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅實身生實想， 實中還起不實心，

彼人不入真實門， 此邪思惟妄境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人不入真實門， 此邪思惟妄境界。

實中若作真實想， 不實當生不實心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實中若作真實想， 不實當生不實心，

彼人得入真實門， 此正思惟真境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人得入真實門， 此正思惟真境界。

若起真實心想已， 承事師尊奉水鉼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起真實心想已， 承事師尊奉水鉼，

回此虛幻不實身， 當得堅固真實體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回此虛幻不實身， 當得堅固真實體。

「舍利子！此是菩薩第二發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第二發心。

「復次舍利子！三者菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生不能如是思念：「我於生死長夜之中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，邪見所覆癡冥疲乏，無施無愛無諸善作，唯造惡業果報成熟，感諸不善當得身相，貪愛增劇羸瘦憔悴。或生餓鬼趣中，不能活命以火為食，經多百歲多千歲多百千歲不聞水聲，何況得飲。」我今回發是心，願當親近習行善法、近善知識，由如是故當得人身，善能活命行諸布施，乃至損棄軀命親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第三發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！三者菩薩發如是心：『痛哉！世間一切眾生不能如是思念：「我於生死長夜之中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，邪見所覆癡冥疲乏，無施無愛無諸善作，唯造惡業果報成熟，感諸不善當得身相，貪愛增劇羸瘦憔悴。或生餓鬼趣中，不能活命以火為食，經多百歲多千歲多百千歲不聞水聲，何況得飲。」我今回發是心，願當親近習行善法、近善知識，由如是故當得人身，善能活命行諸布施，乃至損棄軀命親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第三發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「世間所有善知識， 應當往彼常親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間所有善知識， 應當往彼常親近，

不能數數近善因， 由是不生諸善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能數數近善因， 由是不生諸善行。

以其親近惡友故， 即常遠離賢善人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以其親近惡友故， 即常遠離賢善人，

懈怠下劣精進心， 慳疾諂誑生過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠下劣精進心， 慳疾諂誑生過失。

不行布施無愛樂， 一切善法不能行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不行布施無愛樂， 一切善法不能行，

果熟當招瘦弱身。 或生餓鬼諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果熟當招瘦弱身。 或生餓鬼諸境界，

長夜眠伏於生死， 蘊報癡冥怖畏多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜眠伏於生死， 蘊報癡冥怖畏多，

飲食俱無饑渴增， 備受廣多諸苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食俱無饑渴增， 備受廣多諸苦惱，

經歷多百千歲中， 渴苦不聞水之聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經歷多百千歲中， 渴苦不聞水之聲，

布施善道不復觀， 不得世間諸善相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施善道不復觀， 不得世間諸善相。

我今回發如是心， 世間人身極難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今回發如是心， 世間人身極難得，

誓願親近阿闍梨， 速獲圓滿諸善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願親近阿闍梨， 速獲圓滿諸善行。

常當遠離惡知識， 常得親近賢善人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當遠離惡知識， 常得親近賢善人，

捐棄身命不為難， 願作菩提勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捐棄身命不為難， 願作菩提勝根本。

於阿闍梨起尊重， 恭信發生清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於阿闍梨起尊重， 恭信發生清淨心，

頂奉承事我所行， 願作菩提勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂奉承事我所行， 願作菩提勝根本。

「舍利子！此是菩薩第三發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第三發心。

「復次舍利子！四者菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏、無忍無愛、無諸善相，心困身倦如被打擊，眾苦逼迫嬈亂眾生。若無彼緣寧招罪至？由是廣造諸不善業，以其不善之業果報成熟，當墮牛畜駝驢趣中，不能活命。於彼趣中以草為食，咀嚼䶩齧捶打怖畏負重困苦，遠離一切施等善相。」我今回發是心，親近善友當得人身，不惜軀命廣行布施，作諸善業，親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法，勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第四發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！四者菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏、無忍無愛、無諸善相，心困身倦如被打擊，眾苦逼迫嬈亂眾生。若無彼緣寧招罪至？由是廣造諸不善業，以其不善之業果報成熟，當墮牛畜駝驢趣中，不能活命。於彼趣中以草為食，咀嚼䶩齧捶打怖畏負重困苦，遠離一切施等善相。」我今回發是心，親近善友當得人身，不惜軀命廣行布施，作諸善業，親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法，勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第四發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「眾生長夜居險惡， 於諸聖道不了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生長夜居險惡， 於諸聖道不了知，

駝驢畜類趣中生， 備受廣多諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 駝驢畜類趣中生， 備受廣多諸苦惱。

當來若得人身相， 廣作賢善諸事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來若得人身相， 廣作賢善諸事業，

趣向菩提正道門， 此是智者之勝相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣向菩提正道門， 此是智者之勝相。

我當發起尊重彼， 已能善住佛法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當發起尊重彼， 已能善住佛法者，

奉阿闍梨教誨言， 願作菩提勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉阿闍梨教誨言， 願作菩提勝根本。

過去不思議劫中， 於生死輪循環轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去不思議劫中， 於生死輪循環轉，

遍歷無義無利門， 不能修作布施行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍歷無義無利門， 不能修作布施行。

處世不能自活命， 懈墮遠離善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世不能自活命， 懈墮遠離善知識，

常隨惡友教誨言， 隨轉還歸惡趣地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨惡友教誨言， 隨轉還歸惡趣地。

相續駝驢中杻械， 繫縛拘縶捶打身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續駝驢中杻械， 繫縛拘縶捶打身，

遠離善友果報成， 牛畜趣中業不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離善友果報成， 牛畜趣中業不壞。

駝驢趣類受生已， 連環執縛苦惡深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 駝驢趣類受生已， 連環執縛苦惡深，

杖木鞭笞負重多， 善友爾時難親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杖木鞭笞負重多， 善友爾時難親近。

人身最極為難得， 善友親近亦復難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人身最極為難得， 善友親近亦復難，

剎那親近善功成， 歷久能扳諸艱苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那親近善功成， 歷久能扳諸艱苦。

若能善修身語業， 精進遠離諸過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能善修身語業， 精進遠離諸過失，

心安命活眾所行， 我乃親近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心安命活眾所行， 我乃親近善知識。

奉阿闍梨無諂曲， 從是我發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉阿闍梨無諂曲， 從是我發菩提心，

菩提聖道廣宣揚， 遵仰師尊常愛重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提聖道廣宣揚， 遵仰師尊常愛重。

塗香種種妙香等， 眾妙衣服及末香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香種種妙香等， 眾妙衣服及末香，

異品莊嚴寶花鬘， 二足聖尊伸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異品莊嚴寶花鬘， 二足聖尊伸供養。

十方現住一切佛， 開示勝義利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現住一切佛， 開示勝義利眾生，

普放金色大光明， 無邊色相為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放金色大光明， 無邊色相為供養。

如佛所放妙光已， 廣供人中調御尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所放妙光已， 廣供人中調御尊，

菩提正道清淨因， 詣菩提場願證果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提正道清淨因， 詣菩提場願證果。

「舍利子！此是菩薩第四發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第四發心。

「復次舍利子！五者菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏、無忍無愛、無諸善相，都無所念。痛哉世間一切眾生不能思念，一切物命同一身肉，若存若壞其肉無異。食噉之者謂之無罪亦無罪相，謂之無福亦無福相，乃至海岸邊極遼敻之方，諸有眾生其見無異，無罪無福。由此緣故，若罪若福不能了知。以不知故，近惡見者增長癡暗，不知善道唯造罪業。以其廣造不善業故，果報成熟得下劣身相，乃至墮在地獄趣中受地獄苦，吞熱鐵丸、考掠捶打、杻縛懸吊，將趣死邊業還令活。經多千歲不聞樂聲，何況樂觸。斯由不知罪福不造施因，智者應念。」我今回發是心，親近善友，當得人身，不惜軀命，廣行布施作諸善業，親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法，勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第五發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！五者菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，發起懈怠下劣精進，癡冥疲乏、無忍無愛、無諸善相，都無所念。痛哉世間一切眾生不能思念，一切物命同一身肉，若存若壞其肉無異。食噉之者謂之無罪亦無罪相，謂之無福亦無福相，乃至海岸邊極遼敻之方，諸有眾生其見無異，無罪無福。由此緣故，若罪若福不能了知。以不知故，近惡見者增長癡暗，不知善道唯造罪業。以其廣造不善業故，果報成熟得下劣身相，乃至墮在地獄趣中受地獄苦，吞熱鐵丸、考掠捶打、杻縛懸吊，將趣死邊業還令活。經多千歲不聞樂聲，何況樂觸。斯由不知罪福不造施因，智者應念。」我今回發是心，親近善友，當得人身，不惜軀命，廣行布施作諸善業，親近承事諸阿闍梨，於菩薩藏正法，勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第五發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「為由親近諸惡友， 惡心欺誑於他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為由親近諸惡友， 惡心欺誑於他人，

罪業邪見為所依， 故我廣興於罪業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪業邪見為所依， 故我廣興於罪業。

邊極遼敻眾生類， 恣噉飲食無足心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊極遼敻眾生類， 恣噉飲食無足心，

皆謂罪福悉無因， 亦無苦楚諸報應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆謂罪福悉無因， 亦無苦楚諸報應。

此等如是罪業見， 數數親近於惡友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等如是罪業見， 數數親近於惡友，

一向艱惡罪殃深， 由斯速墮於地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向艱惡罪殃深， 由斯速墮於地獄。

縱得人身經千轉， 旋墮三種惡趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱得人身經千轉， 旋墮三種惡趣中，

不見正等正覺尊， 出現世間堪歸向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見正等正覺尊， 出現世間堪歸向，

所有世間善知識， 極善名稱悉不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間善知識， 極善名稱悉不聞。

我若當來得人身， 廣修賢善諸事業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若當來得人身， 廣修賢善諸事業，

世間人身最難得， 眾生壽命亦復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間人身最難得， 眾生壽命亦復難。

如來正法極難聞， 諸佛出世實難值， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來正法極難聞， 諸佛出世實難值，

縱得人身斯難者， 速得聖道轉復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱得人身斯難者， 速得聖道轉復難。

我若值佛出興時， 遵一切智清淨教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若值佛出興時， 遵一切智清淨教，

所有身語意三業， 發起一切諸過罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有身語意三業， 發起一切諸過罪，

於不究竟苦果中， 誓願不復還修作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不究竟苦果中， 誓願不復還修作，

若復內心清淨故， 罪業因果亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復內心清淨故， 罪業因果亦復然。

於不究竟苦果中， 如彼內心皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不究竟苦果中， 如彼內心皆清淨，

所有極善身語意， 世間無智誠難作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有極善身語意， 世間無智誠難作，

唯除親近阿闍梨， 願作菩提勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除親近阿闍梨， 願作菩提勝根本。

當知正道名聖道， 如其意樂善宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知正道名聖道， 如其意樂善宣說，

當入無誑精進門， 作佛菩提勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當入無誑精進門， 作佛菩提勝根本。

菩薩如是發心已， 頂重師尊給水瓶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是發心已， 頂重師尊給水瓶，

智慧方便悉圓成， 是為菩薩廣大行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便悉圓成， 是為菩薩廣大行。

「舍利子！此是菩薩第五發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第五發心。

「復次舍利子！六者菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，無善樂欲，於師尊智者不能謙下恭信、百種稱讚、親近禮奉、誠諦合掌、作諸善業，但以慢心增長造多不善。由其所作不善業因果報成熟，縱得人身，羸瘦憔悴不能活命，不能行施。雖生人中其性慳悋加復貧困，或作奴僕為他所使他所繫屬，如耽欲飛禽於空中行，隨所住處驚怖艱險。邪見眾生亦復如是，破毀淨戒而常習行三不善根，在四趣中，五蓋所覆，常行六種不能尊重師長之法，於其七種善妙正法不能遵奉，起八邪法入邪定聚，於九惱處常起惱害，常行十種不善業道。於非道中堅猛而入，向地獄門背生天道，遠善知識近惡知識，順魔意樂捨離善法行不善法，打擊怖畏艱苦隨生，施作種種不饒益事。以是緣故不能愛樂行布施等。」我今回發是心，親近善友，當得人身，不惜軀命廣行布施作諸善業，於菩薩藏正法，勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第六發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！六者菩薩發如是心：『世間眾生應如是念：「我於長夜中，遠離善知識、親近惡知識，無善樂欲，於師尊智者不能謙下恭信、百種稱讚、親近禮奉、誠諦合掌、作諸善業，但以慢心增長造多不善。由其所作不善業因果報成熟，縱得人身，羸瘦憔悴不能活命，不能行施。雖生人中其性慳悋加復貧困，或作奴僕為他所使他所繫屬，如耽欲飛禽於空中行，隨所住處驚怖艱險。邪見眾生亦復如是，破毀淨戒而常習行三不善根，在四趣中，五蓋所覆，常行六種不能尊重師長之法，於其七種善妙正法不能遵奉，起八邪法入邪定聚，於九惱處常起惱害，常行十種不善業道。於非道中堅猛而入，向地獄門背生天道，遠善知識近惡知識，順魔意樂捨離善法行不善法，打擊怖畏艱苦隨生，施作種種不饒益事。以是緣故不能愛樂行布施等。」我今回發是心，親近善友，當得人身，不惜軀命廣行布施作諸善業，於菩薩藏正法，勤求修習隨諸所作，總略乃至給奉水瓶。』此是菩薩第六發心。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「近惡友故增憍慢， 親近還經多劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「近惡友故增憍慢， 親近還經多劫海，

人中若受奴僕身， 長夜輪回於三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中若受奴僕身， 長夜輪回於三有。

難得人身歷艱苦， 最上身相極難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得人身歷艱苦， 最上身相極難得，

善妙色相亦復難， 諸佛出世極難值。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善妙色相亦復難， 諸佛出世極難值。

我當親近賢善友， 顯示菩薩正行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當親近賢善友， 顯示菩薩正行道，

菩提心寶廣大增， 多俱胝劫願獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心寶廣大增， 多俱胝劫願獲得。

身不堅牢如泡沫， 復如幻化歌戲等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不堅牢如泡沫， 復如幻化歌戲等，

如其所見在夢中， 覺了無實悉虛假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所見在夢中， 覺了無實悉虛假。

壽數將盡命促少， 猶如雲電不久停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽數將盡命促少， 猶如雲電不久停，

剎那命盡轉蘊時， 捨不實身求實體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那命盡轉蘊時， 捨不實身求實體。

時分轉易迅速住， 當須摧墮憍慢山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時分轉易迅速住， 當須摧墮憍慢山，

虛假和合三世中， 漂流不思議劫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛假和合三世中， 漂流不思議劫海。

棄捨於身離諸愛， 於其壽命亦無惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨於身離諸愛， 於其壽命亦無惜，

蠲除憍倨我慢心， 頂重師尊常承事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠲除憍倨我慢心， 頂重師尊常承事。

世間師尊極勝上， 如其父母等無差， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間師尊極勝上， 如其父母等無差，

息除憍倨我慢心， 尊重精勤奉諸作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息除憍倨我慢心， 尊重精勤奉諸作。

菩薩無上菩提分， 菩薩勝行同分者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無上菩提分， 菩薩勝行同分者，

愛樂尊重堅固心， 願諸所作皆勤勇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂尊重堅固心， 願諸所作皆勤勇。

慢愛行時慢增長， 除斷慢法不能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慢愛行時慢增長， 除斷慢法不能知，

由智金剛碎無餘， 大憍慢山皆摧墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由智金剛碎無餘， 大憍慢山皆摧墮。

令他修勝菩提行， 最勝安處菩提場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令他修勝菩提行， 最勝安處菩提場，

正法摧伏諸魔軍， 救度四生煩惱眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法摧伏諸魔軍， 救度四生煩惱眾。

十方一切病苦者， 不能自厭不淨身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切病苦者， 不能自厭不淨身，

我當發起慈悲心， 願作三世所歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當發起慈悲心， 願作三世所歸趣。

廣行布施波羅蜜， 復能學佛戒功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣行布施波羅蜜， 復能學佛戒功德，

諦觀忍辱行周圓， 我發精進最上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀忍辱行周圓， 我發精進最上道。

圓具禪定波羅蜜， 隨心所起善安住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓具禪定波羅蜜， 隨心所起善安住，

勝慧方便亦復然， 願奉師尊修施行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝慧方便亦復然， 願奉師尊修施行。

增長此諸福威力， 不可思議智慧善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長此諸福威力， 不可思議智慧善，

自他意樂悉尊高， 修學圓成真法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他意樂悉尊高， 修學圓成真法器。

「舍利子！此是菩薩第六發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是菩薩第六發心。