佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

布施波羅蜜多品第六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施波羅蜜多品第六之餘

「復次舍利子！有十種稱讚之法，菩薩若能具足清淨，當行布施。此稱讚法者，謂即有為出離故得有為果。菩薩應當如是布施，即得十種稱讚之法。何等為十？一者施食，獲得長壽。二者施飲，息除一切渴愛煩惱。三者施諸乘輿，即能獲得諸利樂事。四者施妙衣服，即起慚愧之心如獲金蓋。五者施諸塗香華鬘，即得戒聞等持妙香塗飾。六者施諸妙香末香，即得身支柔軟妙香馥郁。七者施諸美味，即得味中上味，及能圓具人中妙相。八者施依止處，即能當與一切眾生為舍為洲、為救為歸、為所趣向。九者施諸病緣醫藥，即得不老不死甘露妙樂圓滿具足。十者若施種種資具，即得菩提分法勝妙資具圓滿具足。如是十種布施稱讚之法，菩薩求菩提時，當得一切稱讚攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！有十種稱讚之法，菩薩若能具足清淨，當行布施。此稱讚法者，謂即有為出離故得有為果。菩薩應當如是布施，即得十種稱讚之法。何等為十？一者施食，獲得長壽。二者施飲，息除一切渴愛煩惱。三者施諸乘輿，即能獲得諸利樂事。四者施妙衣服，即起慚愧之心如獲金蓋。五者施諸塗香華鬘，即得戒聞等持妙香塗飾。六者施諸妙香末香，即得身支柔軟妙香馥郁。七者施諸美味，即得味中上味，及能圓具人中妙相。八者施依止處，即能當與一切眾生為舍為洲、為救為歸、為所趣向。九者施諸病緣醫藥，即得不老不死甘露妙樂圓滿具足。十者若施種種資具，即得菩提分法勝妙資具圓滿具足。如是十種布施稱讚之法，菩薩求菩提時，當得一切稱讚攝受。

「復有十種稱讚之法，菩薩若能清淨，當行布施。何等為十？一者若施燈明，即得如來五眼清淨。二者若施殊妙歌音，即得天耳清淨。三者若施金銀瑠璃、硨磲瑪瑙、珊瑚琥珀、摩尼真珠及餘珍寶，即得如來三十二種大丈夫相。四者若施種種妙寶、種種妙華，即得如來八十種好。五者若施象馬車乘，即得廣多人眾充滿圍繞。六者若施殊妙園林，即得禪定解脫等持等至圓滿具足。七者若施財穀庫藏，即得諸法寶藏圓滿具足。八者若施奴婢及營作人，即得所作自在，如佛自然智圓滿具足。九者若施妻子眷屬，即得最勝可愛無上正等正覺圓滿具足。十者若施四大洲主富樂之位，即得菩薩一切善法成一切智圓滿具足。如是十種布施稱讚之法，菩薩求菩提時，當得一切稱讚攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種稱讚之法，菩薩若能清淨，當行布施。何等為十？一者若施燈明，即得如來五眼清淨。二者若施殊妙歌音，即得天耳清淨。三者若施金銀瑠璃、硨磲瑪瑙、珊瑚琥珀、摩尼真珠及餘珍寶，即得如來三十二種大丈夫相。四者若施種種妙寶、種種妙華，即得如來八十種好。五者若施象馬車乘，即得廣多人眾充滿圍繞。六者若施殊妙園林，即得禪定解脫等持等至圓滿具足。七者若施財穀庫藏，即得諸法寶藏圓滿具足。八者若施奴婢及營作人，即得所作自在，如佛自然智圓滿具足。九者若施妻子眷屬，即得最勝可愛無上正等正覺圓滿具足。十者若施四大洲主富樂之位，即得菩薩一切善法成一切智圓滿具足。如是十種布施稱讚之法，菩薩求菩提時，當得一切稱讚攝受。

「復有十種稱讚之法，菩薩若能清淨，當行布施。何等為十？一者若施五欲妙樂，即得戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊清淨，及於一切嬉戲娛樂等事悉得如意。二者若施雙足，即得法義足圓具詣菩提場。三者若施二手，即得法手常授於他圓滿具足。四者若施其耳，即得諸根圓具無所缺壞。五者若施其鼻，亦得諸根圓具。六者若施身諸支分，即得無過失身如佛身清淨。七者若施其眼，即得法眼清淨。八者若施血肉，即得一切眾生真實身命真實布施善資其命。九者若施其髓，即得金剛堅固不壞之身。十者若施上分頭頂，菩薩摩訶薩即得安住三界最勝無上，現證一切智智圓滿具足。舍利子！菩薩摩訶薩求菩提時，應如是布施，如是等諸相乃能圓滿一切佛法，稱讚攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種稱讚之法，菩薩若能清淨，當行布施。何等為十？一者若施五欲妙樂，即得戒、定、慧、解脫、解脫知見諸蘊清淨，及於一切嬉戲娛樂等事悉得如意。二者若施雙足，即得法義足圓具詣菩提場。三者若施二手，即得法手常授於他圓滿具足。四者若施其耳，即得諸根圓具無所缺壞。五者若施其鼻，亦得諸根圓具。六者若施身諸支分，即得無過失身如佛身清淨。七者若施其眼，即得法眼清淨。八者若施血肉，即得一切眾生真實身命真實布施善資其命。九者若施其髓，即得金剛堅固不壞之身。十者若施上分頭頂，菩薩摩訶薩即得安住三界最勝無上，現證一切智智圓滿具足。舍利子！菩薩摩訶薩求菩提時，應如是布施，如是等諸相乃能圓滿一切佛法，稱讚攝受。

「舍利子！智者菩薩以其甚深勝慧，不樂世間所樂財物，但為勤求阿耨多羅三藐三菩提、求甘露法、求大覺智、求寂靜涅盤。菩薩於其世間一切所樂之物及諸妙樂無不捨者，一切皆為依止阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子，譬如世間耕植之人首欲耘田，先依堅木次設眾具，牛以導前，於本上中作耕耘事，營力既成資養身命。彼耕植人以身命存故，金銀諸寶亦能成辦，至於財穀衣服等物悉能成辦。何以故？財不如穀，穀為本故。菩薩摩訶薩亦復如是，若依時依處以世間所樂財物行布施者，即能依止阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！又如群牛先食青草，次復飲其溫涼之水。水食既調，即成其乳，次成其酪，後成生酥，後成熟酥，如是次第悉有所成。菩薩摩訶薩亦復如是，先以世間所樂財物行於布施，即能依止阿耨多羅三藐三菩提，隨所樂欲悉能成辦，或得成彼轉輪聖王，或復成辦三種勝相，謂菩薩十地、如來十力、四無所畏。又復成辦千種事業，即得十八不共佛法。又復成辦千種事業，得佛六十種清淨妙音。又復成辦百種事業，即得如來一大人相。又復成辦二百種事業，即得如來最上清淨烏瑟膩沙頂相。又復成辦百種功德妙相，即能圓具如來所有大法螺音。又復成辦百千俱胝功德妙相，即得如來鮮白齊密上妙齒相。舍利子！是故當知，如來勝業果報菩薩悉能成辦。若能發起一念慈心，諸乞匃者隨應布施，即與發彼殑伽沙數等心無異，即能成辦佛三摩地。當知諸佛從三摩地起已，如來、應供、正等正覺於一一毛孔，悉能化現百三摩地所化自在。舍利子！如是如來所有一切神通事業佛法勝相，皆是菩薩宿修大行，以世間所樂財物奉施如來。以攝受故，求甘露法、求寂靜涅盤。舍利子！以是緣故，菩薩摩訶薩以世間所樂財物行布施者，即能依止成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！智者菩薩以其甚深勝慧，不樂世間所樂財物，但為勤求阿耨多羅三藐三菩提、求甘露法、求大覺智、求寂靜涅盤。菩薩於其世間一切所樂之物及諸妙樂無不捨者，一切皆為依止阿耨多羅三藐三菩提故。舍利子，譬如世間耕植之人首欲耘田，先依堅木次設眾具，牛以導前，於本上中作耕耘事，營力既成資養身命。彼耕植人以身命存故，金銀諸寶亦能成辦，至於財穀衣服等物悉能成辦。何以故？財不如穀，穀為本故。菩薩摩訶薩亦復如是，若依時依處以世間所樂財物行布施者，即能依止阿耨多羅三藐三菩提。舍利子！又如群牛先食青草，次復飲其溫涼之水。水食既調，即成其乳，次成其酪，後成生酥，後成熟酥，如是次第悉有所成。菩薩摩訶薩亦復如是，先以世間所樂財物行於布施，即能依止阿耨多羅三藐三菩提，隨所樂欲悉能成辦，或得成彼轉輪聖王，或復成辦三種勝相，謂菩薩十地、如來十力、四無所畏。又復成辦千種事業，即得十八不共佛法。又復成辦千種事業，得佛六十種清淨妙音。又復成辦百種事業，即得如來一大人相。又復成辦二百種事業，即得如來最上清淨烏瑟膩沙頂相。又復成辦百種功德妙相，即能圓具如來所有大法螺音。又復成辦百千俱胝功德妙相，即得如來鮮白齊密上妙齒相。舍利子！是故當知，如來勝業果報菩薩悉能成辦。若能發起一念慈心，諸乞匃者隨應布施，即與發彼殑伽沙數等心無異，即能成辦佛三摩地。當知諸佛從三摩地起已，如來、應供、正等正覺於一一毛孔，悉能化現百三摩地所化自在。舍利子！如是如來所有一切神通事業佛法勝相，皆是菩薩宿修大行，以世間所樂財物奉施如來。以攝受故，求甘露法、求寂靜涅盤。舍利子！以是緣故，菩薩摩訶薩以世間所樂財物行布施者，即能依止成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次舍利子！我念過去世阿僧祇劫前，復過無量無數不思議劫，爾時有佛出現世間，其名福生如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛壽量千歲。佛會之中有百千大苾芻眾，皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。是時有一紡線之人，色相端嚴人所樂見，其人所居去佛世尊遊止方處而復不遠。其人於自舍中營自所業，功力辦已，於日後分常所出時即出自舍，前詣世尊福生如來所。到佛所已發清淨心，持以一線奉上世尊，作是白言：『我今以此一線獻奉世尊，願佛哀愍受我所施。願我以此善根，未來世中獲諸攝法。』是時世尊即為攝受。其紡線人從是已後乃至成佛，如是次第總以線數五百而奉世尊，由是十五劫中不墮惡趣。又復以此善根，千俱胝生作轉輪聖王。又此善根，千俱胝生作帝釋天主。又此善根，當得身分柔軟人相可愛。最初修作勝上事業，親近供養千俱胝佛，尊重恭敬，以香華燈塗、飲食衣服、幢幡寶蓋、醫藥緣具伸供養已，最後復過阿僧祇劫，當證阿耨多羅三藐三菩提果，名善攝受如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛世尊住壽二十俱胝歲。佛會之中有二十俱胝那庾多大苾芻眾，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。有五俱胝大菩薩眾，皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提，宣說正法，廣度無量無數眾生，作利樂已入大涅盤。彼佛世尊入涅盤後，正法住世滿一千歲，廣作佛事，如我今時當入涅盤等無有異。舍利子！汝見如是紡線之人發清淨心，以一條線奉施如來，如是次第成辦佛法，謂由清淨心廣大故。舍利子！是故當知，若心不廣大復不精勤，即不能得殊勝果報。若心清淨，以其世間所樂財物而為依止隨力少施，即得一切可愛樂果。又復智者菩薩以增上智力多作勝利。何以故？力廣大故，所作無量迴向力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我念過去世阿僧祇劫前，復過無量無數不思議劫，爾時有佛出現世間，其名福生如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛壽量千歲。佛會之中有百千大苾芻眾，皆是大阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。是時有一紡線之人，色相端嚴人所樂見，其人所居去佛世尊遊止方處而復不遠。其人於自舍中營自所業，功力辦已，於日後分常所出時即出自舍，前詣世尊福生如來所。到佛所已發清淨心，持以一線奉上世尊，作是白言：『我今以此一線獻奉世尊，願佛哀愍受我所施。願我以此善根，未來世中獲諸攝法。』是時世尊即為攝受。其紡線人從是已後乃至成佛，如是次第總以線數五百而奉世尊，由是十五劫中不墮惡趣。又復以此善根，千俱胝生作轉輪聖王。又此善根，千俱胝生作帝釋天主。又此善根，當得身分柔軟人相可愛。最初修作勝上事業，親近供養千俱胝佛，尊重恭敬，以香華燈塗、飲食衣服、幢幡寶蓋、醫藥緣具伸供養已，最後復過阿僧祇劫，當證阿耨多羅三藐三菩提果，名善攝受如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛世尊住壽二十俱胝歲。佛會之中有二十俱胝那庾多大苾芻眾，皆是阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，心得自在到於彼岸。有五俱胝大菩薩眾，皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提，宣說正法，廣度無量無數眾生，作利樂已入大涅盤。彼佛世尊入涅盤後，正法住世滿一千歲，廣作佛事，如我今時當入涅盤等無有異。舍利子！汝見如是紡線之人發清淨心，以一條線奉施如來，如是次第成辦佛法，謂由清淨心廣大故。舍利子！是故當知，若心不廣大復不精勤，即不能得殊勝果報。若心清淨，以其世間所樂財物而為依止隨力少施，即得一切可愛樂果。又復智者菩薩以增上智力多作勝利。何以故？力廣大故，所作無量迴向力故。」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「布施不求於色相， 不求受用及富饒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施不求於色相， 不求受用及富饒，

但求無上佛菩提， 以少施故獲多利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但求無上佛菩提， 以少施故獲多利。

不求名稱及善譽， 世間快樂亦無求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求名稱及善譽， 世間快樂亦無求，

於諸起滅絕悕望， 求佛大果無餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸起滅絕悕望， 求佛大果無餘法。

飲食衣服及眾具， 於一切處悉無求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食衣服及眾具， 於一切處悉無求，

如毛端量發施心， 求甘露門常開廓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如毛端量發施心， 求甘露門常開廓。

凡所行施無高下， 亦無諂曲慳吝心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所行施無高下， 亦無諂曲慳吝心，

是中懈怠悉蠲除， 勇發世間利益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中懈怠悉蠲除， 勇發世間利益事。

若財若穀資身命， 及餘一切悉行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若財若穀資身命， 及餘一切悉行施，

施已廣大歡喜生， 菩提解脫不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施已廣大歡喜生， 菩提解脫不難得。

父母妻子諸所愛， 來乞匃者皆施之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母妻子諸所愛， 來乞匃者皆施之，

所施亦無憎嫉心， 是修最上菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所施亦無憎嫉心， 是修最上菩提行。

凡諸所見無忿恚， 惡友常同善友觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡諸所見無忿恚， 惡友常同善友觀，

諸怖畏者施慰安， 於諸事法無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸怖畏者施慰安， 於諸事法無執著。

不求王位生法欲， 常宣出離正法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求王位生法欲， 常宣出離正法門，

法施普及諸眾生， 利益世間常不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施普及諸眾生， 利益世間常不捨。

不求天中諸妙樂， 唯求無上佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求天中諸妙樂， 唯求無上佛菩提，

不悕布施大名稱， 棄捨己身及餘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不悕布施大名稱， 棄捨己身及餘法。

唯佛菩提常不捨， 非眼識色相所求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛菩提常不捨， 非眼識色相所求，

亦復不求生諸天， 但求涅盤最上樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不求生諸天， 但求涅盤最上樂。

諸所施作無依止， 若成若壞悉無求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所施作無依止， 若成若壞悉無求，

智者常生正智心， 明了一切正道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者常生正智心， 明了一切正道法。

「復次舍利子！是故當知，諸菩薩摩訶薩勤行修習布施波羅蜜多，是即廣修菩薩勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！是故當知，諸菩薩摩訶薩勤行修習布施波羅蜜多，是即廣修菩薩勝行。」

持戒波羅蜜多品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒波羅蜜多品第七之一

復次，佛告舍利子言：「云何名為諸菩薩摩訶薩修習持戒波羅蜜多，是即廣修菩薩勝行？舍利子！菩薩有三種法常善所行。何等為三？謂身、語、意皆善所行。云何身善所行？而菩薩者遠離殺生、偷盜、邪染，此名身業善行。又復菩薩遠離妄言、綺語、兩舌、惡口，此名語業善行。又復菩薩無貪、無瞋、正見，此名意業善行。菩薩作是思惟：『云何此身、語、意常善所行？若身不作業，即無殺生、偷盜、邪染，此名身善行。若語不作業，即無妄言、綺語、兩舌、惡口，此名語善行。若意不作業，即無貪、瞋、邪見，此名意善行。』菩薩又復如實伺察，若身、語、意無作業者，即於諸法何能表了？於身語意何所施設？若青黃赤白紅紫碧綠當何顯示，即無眼識表了，無耳鼻舌身意識表了。何以故？以無能生所生、能起所起故。若其無者，諸作業中何能施設？菩薩作是思惟已，了知戒相現前無所作，若無所作有何表示？若無表示亦無取著，如是乃名菩薩善行。於其戒相亦無所觀，若於戒相無趣向故即無所觀，若如是觀即有身見不能生起。若有身見不起，即於持戒毀戒如理伺察而悉不見。若如是觀，即於戒法軌範境界無所了知。如是持戒，於自於他悉無所得亦無所行。若於自他無所行故，即於戒無毀缺亦無所取。若自他無所得，戒亦無所得。若戒無所得，即戒學無缺犯。若戒學無缺犯，即戒亦無缺犯，如是即戒無所取。何故無取？以一切法無所取故。是故一切法無自亦無他，於無我中當云何取？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告舍利子言：「云何名為諸菩薩摩訶薩修習持戒波羅蜜多，是即廣修菩薩勝行？舍利子！菩薩有三種法常善所行。何等為三？謂身、語、意皆善所行。云何身善所行？而菩薩者遠離殺生、偷盜、邪染，此名身業善行。又復菩薩遠離妄言、綺語、兩舌、惡口，此名語業善行。又復菩薩無貪、無瞋、正見，此名意業善行。菩薩作是思惟：『云何此身、語、意常善所行？若身不作業，即無殺生、偷盜、邪染，此名身善行。若語不作業，即無妄言、綺語、兩舌、惡口，此名語善行。若意不作業，即無貪、瞋、邪見，此名意善行。』菩薩又復如實伺察，若身、語、意無作業者，即於諸法何能表了？於身語意何所施設？若青黃赤白紅紫碧綠當何顯示，即無眼識表了，無耳鼻舌身意識表了。何以故？以無能生所生、能起所起故。若其無者，諸作業中何能施設？菩薩作是思惟已，了知戒相現前無所作，若無所作有何表示？若無表示亦無取著，如是乃名菩薩善行。於其戒相亦無所觀，若於戒相無趣向故即無所觀，若如是觀即有身見不能生起。若有身見不起，即於持戒毀戒如理伺察而悉不見。若如是觀，即於戒法軌範境界無所了知。如是持戒，於自於他悉無所得亦無所行。若於自他無所行故，即於戒無毀缺亦無所取。若自他無所得，戒亦無所得。若戒無所得，即戒學無缺犯。若戒學無缺犯，即戒亦無缺犯，如是即戒無所取。何故無取？以一切法無所取故。是故一切法無自亦無他，於無我中當云何取？」

爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重明斯義說伽陀曰：

「身業清淨語亦爾， 意常清淨修淨行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身業清淨語亦爾， 意常清淨修淨行，

禁戒清淨復常行， 此名菩薩持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禁戒清淨復常行， 此名菩薩持淨戒。

十善業道賢復勝， 菩薩智者善所觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善業道賢復勝， 菩薩智者善所觀，

於身語意悉無修， 此名智者持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於身語意悉無修， 此名智者持淨戒。

無修無勝亦無授， 形色顯色而復無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無修無勝亦無授， 形色顯色而復無，

若無形顯色相觀， 諸境何能見彰表？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無形顯色相觀， 諸境何能見彰表？

戒若無為無修作， 眼於色境不能觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒若無為無修作， 眼於色境不能觀，

耳鼻舌身意亦然， 諸境無能為表示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳鼻舌身意亦然， 諸境無能為表示。

根識若無相引發， 悲心應作如是觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根識若無相引發， 悲心應作如是觀，

於戒清淨戒亦無， 戒中無得而無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒清淨戒亦無， 戒中無得而無住。

如是解了無我想， 戒無所護善護戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是解了無我想， 戒無所護善護戒，

無戒想無戒中修， 菩提行中離諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無戒想無戒中修， 菩提行中離諸見。

若於諸見無所觀， 無見亦復無知解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸見無所觀， 無見亦復無知解，

即此無見處亦無， 是中持犯無領受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此無見處亦無， 是中持犯無領受。

若入無護正法理， 戒中軌範不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入無護正法理， 戒中軌範不思議，

善能了知真護門， 無戒亦復無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能了知真護門， 無戒亦復無所得。

無我想故戒無得， 無我亦復戒中無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我想故戒無得， 無我亦復戒中無，

所說常生離怖心， 淨戒是為無我語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說常生離怖心， 淨戒是為無我語。

戒無領解即無我， 戒所依止亦復無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒無領解即無我， 戒所依止亦復無，

無戒無求無我言， 無持無犯無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無戒無求無我言， 無持無犯無所取。

戒無我故無所起， 無我即能無戒想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒無我故無所起， 無我即能無戒想，

菩提行乃深慧門， 如是戒相得無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提行乃深慧門， 如是戒相得無畏。

諸有缺犯亦無得， 持者皆由聖力增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有缺犯亦無得， 持者皆由聖力增，

諸法無得亦復然， 為愚癡者說持犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無得亦復然， 為愚癡者說持犯。

大哉淨戒善護者， 於戒勝果無縛解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哉淨戒善護者， 於戒勝果無縛解，

諸見斷故罪不生， 三惡趣中皆不墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見斷故罪不生， 三惡趣中皆不墮。

戒無所持無所受， 我見不生即不墮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒無所持無所受， 我見不生即不墮，

於中如是戒了知， 此即無持亦無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中如是戒了知， 此即無持亦無犯。

若於我法不能見， 於三有中亦無觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於我法不能見， 於三有中亦無觀，

況復持犯有所行， 如是見者善持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復持犯有所行， 如是見者善持戒。

「復次舍利子！菩薩十種善法，從彼清淨心意中出、從彼精進勝行中出、從彼最極善欲廣大業報信解中出，於聖者所親近承事，於師尊所不起分別若聖若師，聽受正法勤求無著，志求菩提不惜身命。舍利子！持戒菩薩如是十種勝法，皆從菩薩內心中出，若能安住如是十種法者，即能積集一切善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！菩薩十種善法，從彼清淨心意中出、從彼精進勝行中出、從彼最極善欲廣大業報信解中出，於聖者所親近承事，於師尊所不起分別若聖若師，聽受正法勤求無著，志求菩提不惜身命。舍利子！持戒菩薩如是十種勝法，皆從菩薩內心中出，若能安住如是十種法者，即能積集一切善法。」