佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之九

「復次舍利子！如來所有十八不共佛法，諸住信菩薩聞是說已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑、乃至發希有想。而是十八種法，如來以具足故了知勝處，於大眾中作師子吼轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，所有一切世間天人魔梵，無與如來同其法者。云何名為如來十八種法？一者如來三業無諸過失。所謂身無過失故，若智若愚無與如來同法語者，何以故？佛世尊者，身業清淨無諸過失。如來身相端直，諸威儀道進止可觀，若向若背、若屈若伸都無缺失。被僧伽梨、執持應器，而僧伽梨衣離地四指，毘藍婆風不能吹鼓，舉足下足行住坐臥威儀如法，於城邑聚落若入若出，下足按地而不損觸千輻輪相，於虛空中雨眾蓮華及諸妙香。又復如來足按地時，傍生趣中諸眾生類於七夜中悉得快樂，命終之後得生天界。佛身光明普遍照耀，下至阿鼻地獄，彼諸眾生蒙光照觸皆獲樂受。此名如來身無過失。又復如來語無過失。此語無過失者，若智若愚無與如來同法語者。何以故？舍利子！如來所出語言悉知時故。是如實語、誠諦語、平等語、如說能行語、無眾雜語、令諸眾生歡喜語、無重複語、善文善義妙莊嚴語，以一語言音聲，隨諸眾生種種意樂咸生歡喜語。此名如來語無過失。又復如來心無過失。此心無過失者，若智若愚無與如來同法語者。何以故？舍利子！如來雖常住等引心而不捨離一切佛事，常所施作心無所觀，於一切法無礙知見而常運轉。此名如來心無過失。即以如是心無過失之法，為諸眾生亦然宣說，普令斷除諸心過失。此等是名如來第一不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來所有十八不共佛法，諸住信菩薩聞是說已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑、乃至發希有想。而是十八種法，如來以具足故了知勝處，於大眾中作師子吼轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，所有一切世間天人魔梵，無與如來同其法者。云何名為如來十八種法？一者如來三業無諸過失。所謂身無過失故，若智若愚無與如來同法語者，何以故？佛世尊者，身業清淨無諸過失。如來身相端直，諸威儀道進止可觀，若向若背、若屈若伸都無缺失。被僧伽梨、執持應器，而僧伽梨衣離地四指，毘藍婆風不能吹鼓，舉足下足行住坐臥威儀如法，於城邑聚落若入若出，下足按地而不損觸千輻輪相，於虛空中雨眾蓮華及諸妙香。又復如來足按地時，傍生趣中諸眾生類於七夜中悉得快樂，命終之後得生天界。佛身光明普遍照耀，下至阿鼻地獄，彼諸眾生蒙光照觸皆獲樂受。此名如來身無過失。又復如來語無過失。此語無過失者，若智若愚無與如來同法語者。何以故？舍利子！如來所出語言悉知時故。是如實語、誠諦語、平等語、如說能行語、無眾雜語、令諸眾生歡喜語、無重複語、善文善義妙莊嚴語，以一語言音聲，隨諸眾生種種意樂咸生歡喜語。此名如來語無過失。又復如來心無過失。此心無過失者，若智若愚無與如來同法語者。何以故？舍利子！如來雖常住等引心而不捨離一切佛事，常所施作心無所觀，於一切法無礙知見而常運轉。此名如來心無過失。即以如是心無過失之法，為諸眾生亦然宣說，普令斷除諸心過失。此等是名如來第一不共佛法。

「舍利子！如來心無愛著，所有一切魔及魔眾并餘邪異外道，於佛如來伺不得便。何以故？如來若順若逆、若尊重若損害，皆已離故。一切眾生若起尊重，心亦不高；若不尊重，心亦不恚。如來諸所作事已作見作，悉無流散、不起愛著，亦復不與世間相違，以如來心無愛著故。修無諍行，如來無我無執無取，離諸結縛，是故如來無所愛著。以其無故，為諸眾生亦然宣說斷愛著法。此是如來第二不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來心無愛著，所有一切魔及魔眾并餘邪異外道，於佛如來伺不得便。何以故？如來若順若逆、若尊重若損害，皆已離故。一切眾生若起尊重，心亦不高；若不尊重，心亦不恚。如來諸所作事已作見作，悉無流散、不起愛著，亦復不與世間相違，以如來心無愛著故。修無諍行，如來無我無執無取，離諸結縛，是故如來無所愛著。以其無故，為諸眾生亦然宣說斷愛著法。此是如來第二不共佛法。

「復次舍利子！如來無失念。若有失念即有癡暗，以其如來無癡暗故，即於禪定解脫等持等至悉無障礙，所有一切眾生心行動轉普觀察已，即為如應宣說法要。由無忘失故，於諸法、義、樂說、辯才及無礙解皆無忘失。如來於過去未來現在具無礙智見故，自解了已，即為眾生廣大宣說過去未來現在無礙智見無忘失法。此是如來第三不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來無失念。若有失念即有癡暗，以其如來無癡暗故，即於禪定解脫等持等至悉無障礙，所有一切眾生心行動轉普觀察已，即為如應宣說法要。由無忘失故，於諸法、義、樂說、辯才及無礙解皆無忘失。如來於過去未來現在具無礙智見故，自解了已，即為眾生廣大宣說過去未來現在無礙智見無忘失法。此是如來第三不共佛法。

「復次舍利子！如來常住三摩呬多。若行若住若坐若臥、若食食已、或復默然，心無所得。如來已得甚深三摩地法及最上波羅蜜多，能觀所觀悉無障礙。所有一切眾生及眾生聚中悉不能觀如來之心，唯除如來加持力故。如來常住三摩呬多心已，即為眾生如應宣說三摩地中清淨捨法。此是如來第四不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來常住三摩呬多。若行若住若坐若臥、若食食已、或復默然，心無所得。如來已得甚深三摩地法及最上波羅蜜多，能觀所觀悉無障礙。所有一切眾生及眾生聚中悉不能觀如來之心，唯除如來加持力故。如來常住三摩呬多心已，即為眾生如應宣說三摩地中清淨捨法。此是如來第四不共佛法。

「復次舍利子！如來無種種想，不於種種想及諸境界而住其心。何以故？如來於剎土中無種種想，剎土如虛空無有盡故。於眾生中無種種想，眾生自性無種種故。於諸佛中無種種想，法界無差別平等智故。於諸法中無種種想，離貪法故。如來於眾生中見具戒者不起敬心，見毀戒者不起慢心，不饒益者現起饒益，無不饒益普饒益故，不調伏者平等調伏，邪定聚者亦不輕慢。如來於一切法中起平等行，此名如來無種種想，即以此法為諸眾生宣說斷除種種之想。此是如來第五不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來無種種想，不於種種想及諸境界而住其心。何以故？如來於剎土中無種種想，剎土如虛空無有盡故。於眾生中無種種想，眾生自性無種種故。於諸佛中無種種想，法界無差別平等智故。於諸法中無種種想，離貪法故。如來於眾生中見具戒者不起敬心，見毀戒者不起慢心，不饒益者現起饒益，無不饒益普饒益故，不調伏者平等調伏，邪定聚者亦不輕慢。如來於一切法中起平等行，此名如來無種種想，即以此法為諸眾生宣說斷除種種之想。此是如來第五不共佛法。

「復次舍利子！如來於諸捨法無不決擇。何以故？如來於修道者而行捨法，非修道者亦不棄捨。於修心者而行捨法，非修心者亦不棄捨。於修戒者而行捨法，非修戒者亦不棄捨。於修慧者而行捨法，非修慧者亦不棄捨。於智行捨、不棄愚癡。捨出世間、不棄世間。於聖出離者而行捨法，非聖出離者亦不棄捨。如來轉妙梵輪而行捨法，於諸眾生亦不捨離大悲之心。如來自所證成平等捨法，不假對治而能隨順。舍利子！又復如來於捨法中無高無下亦無所住，已得不動，離於二法，無出無入。依時而捨不越於時，無動搖、無別異、無分別、無所觀、無和合、無表示、無實無虛、無誠無妄亦無領納。如是如來捨法具足，即以是法為諸眾生廣大宣說令捨法圓滿。此是如來第六不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來於諸捨法無不決擇。何以故？如來於修道者而行捨法，非修道者亦不棄捨。於修心者而行捨法，非修心者亦不棄捨。於修戒者而行捨法，非修戒者亦不棄捨。於修慧者而行捨法，非修慧者亦不棄捨。於智行捨、不棄愚癡。捨出世間、不棄世間。於聖出離者而行捨法，非聖出離者亦不棄捨。如來轉妙梵輪而行捨法，於諸眾生亦不捨離大悲之心。如來自所證成平等捨法，不假對治而能隨順。舍利子！又復如來於捨法中無高無下亦無所住，已得不動，離於二法，無出無入。依時而捨不越於時，無動搖、無別異、無分別、無所觀、無和合、無表示、無實無虛、無誠無妄亦無領納。如是如來捨法具足，即以是法為諸眾生廣大宣說令捨法圓滿。此是如來第六不共佛法。

「復次舍利子！如來所欲無減。何名為欲？謂善法欲。復何名無？謂即如來大慈心欲無減、大悲心欲無減、說法欲無減、化度眾生欲無減、成熟眾生欲無減、伺察欲無減、教示菩薩欲無減、令三寶種不斷欲無減。如來所欲所向，智為先導。如是等如來所欲，皆為令彼一切眾生圓滿無上一切智果，如其所應宣說法要。此是如來第七不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來所欲無減。何名為欲？謂善法欲。復何名無？謂即如來大慈心欲無減、大悲心欲無減、說法欲無減、化度眾生欲無減、成熟眾生欲無減、伺察欲無減、教示菩薩欲無減、令三寶種不斷欲無減。如來所欲所向，智為先導。如是等如來所欲，皆為令彼一切眾生圓滿無上一切智果，如其所應宣說法要。此是如來第七不共佛法。

「復次舍利子！如來精進無減。以其如來精進力故，普為化度一切眾生不捨精進，令聽法者不生疲倦，如來於聽法者亦無所得。觀其法器，如來隨應為說法要，不生疲懈亦無中止。當說法時不念飲食，於其中間不捨眾生。如來過度殑伽沙數等諸佛剎，其中若有一眾生未化度者，如來身語心業悉無疲倦，三業輕安發起精進如理勤行，令諸眾生得聖解脫。是為如來為諸眾生大精進力。此是如來第八不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來精進無減。以其如來精進力故，普為化度一切眾生不捨精進，令聽法者不生疲倦，如來於聽法者亦無所得。觀其法器，如來隨應為說法要，不生疲懈亦無中止。當說法時不念飲食，於其中間不捨眾生。如來過度殑伽沙數等諸佛剎，其中若有一眾生未化度者，如來身語心業悉無疲倦，三業輕安發起精進如理勤行，令諸眾生得聖解脫。是為如來為諸眾生大精進力。此是如來第八不共佛法。

「復次舍利子！如來於一切處、一切種諸念無減。如來正念悉無忘失。何以故？諸佛如來相續現證阿耨多羅三藐三菩提果，所有一切眾生過去未來現在諸心，如來悉能任持觀察。如來於諸念中畢竟不復有所忘失，隨諸眾生一切心行而悉了知。如來不復思想觀視，正念無減，住三聚法了眾生根，解入眾生一切意樂，觀眾生行。如來亦無思惟伺察，說法無斷。所以者何？隨其如來念無減故，念即寂靜悉無忘失，即以是法為諸眾生廣大宣說。此是如來第九不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來於一切處、一切種諸念無減。如來正念悉無忘失。何以故？諸佛如來相續現證阿耨多羅三藐三菩提果，所有一切眾生過去未來現在諸心，如來悉能任持觀察。如來於諸念中畢竟不復有所忘失，隨諸眾生一切心行而悉了知。如來不復思想觀視，正念無減，住三聚法了眾生根，解入眾生一切意樂，觀眾生行。如來亦無思惟伺察，說法無斷。所以者何？隨其如來念無減故，念即寂靜悉無忘失，即以是法為諸眾生廣大宣說。此是如來第九不共佛法。

「復次舍利子！如來等持無減。所有如來等持之法，即是一切法平等，如其所說諸法平等。何名如來等持無減？謂若真如平等即等持平等，若等持平等即諸如來平等。若入是平等法門，此即說名三摩呬多。若貪際平等，即離貪際平等。若瞋際平等，即離瞋際平等。若癡際平等，即離癡際平等。若有為際平等，即無為際平等。若生死際平等，即涅盤際平等。若入是平等法門，即名如來等持無減。何以故？由等持無減故即畢竟無減。又復如來等持之法，非眼相應，非耳、鼻、舌、身、意相應。如來於其諸根無所缺壞，不依止地界亦不依止水、火、風界，不依止欲界、色界、無色界，不依止此界他界。以無依止故即無所減，是為畢竟無減。以其如來等持無減故，即以此法為諸眾生廣大宣說，普令眾生獲得如來等持法門。此是如來第十不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來等持無減。所有如來等持之法，即是一切法平等，如其所說諸法平等。何名如來等持無減？謂若真如平等即等持平等，若等持平等即諸如來平等。若入是平等法門，此即說名三摩呬多。若貪際平等，即離貪際平等。若瞋際平等，即離瞋際平等。若癡際平等，即離癡際平等。若有為際平等，即無為際平等。若生死際平等，即涅盤際平等。若入是平等法門，即名如來等持無減。何以故？由等持無減故即畢竟無減。又復如來等持之法，非眼相應，非耳、鼻、舌、身、意相應。如來於其諸根無所缺壞，不依止地界亦不依止水、火、風界，不依止欲界、色界、無色界，不依止此界他界。以無依止故即無所減，是為畢竟無減。以其如來等持無減故，即以此法為諸眾生廣大宣說，普令眾生獲得如來等持法門。此是如來第十不共佛法。

「復次舍利子！如來慧無減。如來勝慧云何能知？謂一切法不隨他信智。無眾生、壽者、補特伽羅、於法有所得智，無盡無礙解善巧之智，分別句義智，於一句中入百千劫加持宣說智，隨諸所問各各宣說斷疑惑智，於一切處無障礙智，建立三乘善宣說智，八萬四千心行悉了知智，八萬四千法蘊隨應說智。如是如來最上勝慧，無邊無際說不能盡。如其如來勝慧無減，即為眾生廣大宣說慧無盡法，此是如來第十一不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來慧無減。如來勝慧云何能知？謂一切法不隨他信智。無眾生、壽者、補特伽羅、於法有所得智，無盡無礙解善巧之智，分別句義智，於一句中入百千劫加持宣說智，隨諸所問各各宣說斷疑惑智，於一切處無障礙智，建立三乘善宣說智，八萬四千心行悉了知智，八萬四千法蘊隨應說智。如是如來最上勝慧，無邊無際說不能盡。如其如來勝慧無減，即為眾生廣大宣說慧無盡法，此是如來第十一不共佛法。

「復次舍利子！如來解脫無減。何名如來解脫無減？所謂隨應悉令解脫。諸聲聞眾聞聲解脫，諸緣覺眾覺悟緣生而得解脫，諸佛世尊離諸障礙二取解脫。此說解脫者，先際諸佛已往、後際諸佛未至、現在諸佛不住。由是眼色二取解脫，耳聲、鼻香、舌味、身觸二取解脫，無取無著無依止解脫，心自性明亮故，智亦復然。此說名為一心相中相應勝慧，如來由是現證阿耨多羅三藐三菩提果。如其所證，即以此法為諸眾生廣大宣說。此是如來第十二不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來解脫無減。何名如來解脫無減？所謂隨應悉令解脫。諸聲聞眾聞聲解脫，諸緣覺眾覺悟緣生而得解脫，諸佛世尊離諸障礙二取解脫。此說解脫者，先際諸佛已往、後際諸佛未至、現在諸佛不住。由是眼色二取解脫，耳聲、鼻香、舌味、身觸二取解脫，無取無著無依止解脫，心自性明亮故，智亦復然。此說名為一心相中相應勝慧，如來由是現證阿耨多羅三藐三菩提果。如其所證，即以此法為諸眾生廣大宣說。此是如來第十二不共佛法。

「復次舍利子！如來一切身業智為先導、隨智所行。以其如來身業具足故，一切眾生見佛身者悉得調伏，聞佛說法者悉得調伏，觀佛默然者悉得調伏，覩佛受食者悉得調伏，見佛威儀者悉得調伏，瞻佛眾相者悉得調伏。觀佛妙好者悉得調伏，瞻佛不可見頂相及放光者悉得調伏，見佛舉足下足於城邑聚落若入若出者悉得調伏。諸佛如來於四威儀道中，而無不為眾生作調伏事。此名如來身業智為先導、隨智慧行。此是如來第十三不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來一切身業智為先導、隨智所行。以其如來身業具足故，一切眾生見佛身者悉得調伏，聞佛說法者悉得調伏，觀佛默然者悉得調伏，覩佛受食者悉得調伏，見佛威儀者悉得調伏，瞻佛眾相者悉得調伏。觀佛妙好者悉得調伏，瞻佛不可見頂相及放光者悉得調伏，見佛舉足下足於城邑聚落若入若出者悉得調伏。諸佛如來於四威儀道中，而無不為眾生作調伏事。此名如來身業智為先導、隨智慧行。此是如來第十三不共佛法。

「復次舍利子！如來一切語業智為先導、隨智慧行。何以故？諸佛世尊不說虛假之法，說無斷法，善樂說法。如來諸有語言，未知者令知，無高無下、無紆煩語、無屈曲語、無麁澁語、無惡戾語、無巇嶮語、善柔軟語、無衰朽語、無輕動語、無嬈惱語、無迅速語、無遲緩語，善分明語、善演說語、善了知語、妙說相、妙音聲、無破缺、無過失、極甘美廣大殊妙、無塵離塵、無垢無暗、顯煥無礙、和合明亮、神通無劣、音響不破、能生妙樂，身得歡喜、心極信順，息除貪愛、息除瞋恚、息除愚癡，降伏惡魔、制諸罪業、息邪異語、止不了語，如擊鼓音聲、如迦陵頻伽聲、如帝釋聲、如梵王聲、如海潮聲、如雲雷聲、如地振聲、如鴈王聲、如孔雀王遊戲聲、如拘枳羅聲、如命命鳥聲、如鹿王聲、如箜篌聲，分明解了聲、悅意樂聞聲、甚深清亮無瘖瘂聲，生妙樂聲、生善根聲，文句不斷聲、文句樂說聲、義句和合聲、法句和合聲，知時聲、順時聲、不越時聲，知自他根善演說聲，布施莊嚴聲、持戒清淨聲、忍辱柔和聲、精進勇悍聲、禪定妙樂聲、智慧畢竟聲、大慈和合聲、大悲無倦聲、大喜明亮聲、大捨究竟聲，建立三乘聲、令三寶種不斷聲、安立三聚分位聲，三解脫門清淨聲、觀四諦聲、觀察智聲、不毀智者聲、諸聖稱讚聲，隨知虛空無量聲、諸相具足聲。舍利子、此如是等，是名如來一切語業智為先導、隨智慧行。此是如來第十四不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來一切語業智為先導、隨智慧行。何以故？諸佛世尊不說虛假之法，說無斷法，善樂說法。如來諸有語言，未知者令知，無高無下、無紆煩語、無屈曲語、無麁澁語、無惡戾語、無巇嶮語、善柔軟語、無衰朽語、無輕動語、無嬈惱語、無迅速語、無遲緩語，善分明語、善演說語、善了知語、妙說相、妙音聲、無破缺、無過失、極甘美廣大殊妙、無塵離塵、無垢無暗、顯煥無礙、和合明亮、神通無劣、音響不破、能生妙樂，身得歡喜、心極信順，息除貪愛、息除瞋恚、息除愚癡，降伏惡魔、制諸罪業、息邪異語、止不了語，如擊鼓音聲、如迦陵頻伽聲、如帝釋聲、如梵王聲、如海潮聲、如雲雷聲、如地振聲、如鴈王聲、如孔雀王遊戲聲、如拘枳羅聲、如命命鳥聲、如鹿王聲、如箜篌聲，分明解了聲、悅意樂聞聲、甚深清亮無瘖瘂聲，生妙樂聲、生善根聲，文句不斷聲、文句樂說聲、義句和合聲、法句和合聲，知時聲、順時聲、不越時聲，知自他根善演說聲，布施莊嚴聲、持戒清淨聲、忍辱柔和聲、精進勇悍聲、禪定妙樂聲、智慧畢竟聲、大慈和合聲、大悲無倦聲、大喜明亮聲、大捨究竟聲，建立三乘聲、令三寶種不斷聲、安立三聚分位聲，三解脫門清淨聲、觀四諦聲、觀察智聲、不毀智者聲、諸聖稱讚聲，隨知虛空無量聲、諸相具足聲。舍利子、此如是等，是名如來一切語業智為先導、隨智慧行。此是如來第十四不共佛法。

「復次舍利子！如來意業智為先導、隨智慧行。何以故？如來心法而不可說，如來意法、識法，不可以智慧辯才而能測度。如來智慧，隨知一切眾生心、隨入一切眾生意、通達一切眾生智，諸法決定、諸等持法亦無他信，超越所緣離諸緣生，息除三有及諸惡趣，越諸魔法諸魔異，解脫諸諂幻法而悉遠離，捨我我所，去除無明癡暗覆蔽，修八正道離諸疑惑，與虛空等，法界平等而無差別。舍利子！如是等法，是為如來所有意業智為先導、隨智慧行。此是如來第十五不共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！如來意業智為先導、隨智慧行。何以故？如來心法而不可說，如來意法、識法，不可以智慧辯才而能測度。如來智慧，隨知一切眾生心、隨入一切眾生意、通達一切眾生智，諸法決定、諸等持法亦無他信，超越所緣離諸緣生，息除三有及諸惡趣，越諸魔法諸魔異，解脫諸諂幻法而悉遠離，捨我我所，去除無明癡暗覆蔽，修八正道離諸疑惑，與虛空等，法界平等而無差別。舍利子！如是等法，是為如來所有意業智為先導、隨智慧行。此是如來第十五不共佛法。