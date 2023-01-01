佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之八

「復次舍利子！云何名為如來大悲之心不可思議？諸住信菩薩聞是說已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑、乃至發希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來大悲之心不可思議？諸住信菩薩聞是說已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑、乃至發希有想。

「舍利子！如來大悲心者，所謂不捨一切眾生，常行悲愍為成熟故，隨悲心轉而無不轉。是故當知，如來大悲之心無有限量不可思議，復無等比，亦無數量、不可稱說、最為甚深。如其語業不能宣說。何以故？隨佛如來所證菩提亦然，如是為諸眾生起大悲心，隨如是菩提即如是大悲。舍利子！云何如來得證菩提？如來無根本、無所住故，乃證菩提。云何名根本？復何名住？謂有身見為根本，依虛妄分別而住。如來以其菩提平等故，平等了知二法亦悉平等，是故說名無住、無根本。如來由是現成正等菩提，而諸眾生於無住、無根本法不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來大悲心者，所謂不捨一切眾生，常行悲愍為成熟故，隨悲心轉而無不轉。是故當知，如來大悲之心無有限量不可思議，復無等比，亦無數量、不可稱說、最為甚深。如其語業不能宣說。何以故？隨佛如來所證菩提亦然，如是為諸眾生起大悲心，隨如是菩提即如是大悲。舍利子！云何如來得證菩提？如來無根本、無所住故，乃證菩提。云何名根本？復何名住？謂有身見為根本，依虛妄分別而住。如來以其菩提平等故，平等了知二法亦悉平等，是故說名無住、無根本。如來由是現成正等菩提，而諸眾生於無住、無根本法不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者，寂靜、近寂，由如是故我成正覺。何名寂靜？何名近寂？內謂寂靜，外謂近寂。所以者何？謂眼空故，我我所無自性，此名寂靜。如是耳、鼻、舌、身、意空故，我我所無自性，此名近寂。知眼空已，色無所取，此名寂靜；乃至知意空已，法無所取，此名近寂。而諸眾生於此菩提寂靜等法不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者，寂靜、近寂，由如是故我成正覺。何名寂靜？何名近寂？內謂寂靜，外謂近寂。所以者何？謂眼空故，我我所無自性，此名寂靜。如是耳、鼻、舌、身、意空故，我我所無自性，此名近寂。知眼空已，色無所取，此名寂靜；乃至知意空已，法無所取，此名近寂。而諸眾生於此菩提寂靜等法不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者自性明亮，由如是故我成正覺。云何名為自性明亮？謂由自性無所染故，與虛空等。虛空自性周遍一切，以虛空平等故，一切法平等。畢竟自性如是明亮，此明亮性所應覺了。諸愚夫異生以客塵煩惱之所染故，於此自性明亮法中不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者自性明亮，由如是故我成正覺。云何名為自性明亮？謂由自性無所染故，與虛空等。虛空自性周遍一切，以虛空平等故，一切法平等。畢竟自性如是明亮，此明亮性所應覺了。諸愚夫異生以客塵煩惱之所染故，於此自性明亮法中不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者無出無入，由如是故我成正覺。何名無出？以無相故無出。又無出者，一切法無捨故。無入者，一切法無取故。如來於是無出無入法中，平等觀照，如來無此無彼，一切法離彼此故，是故如來現成正覺。如是無出無入法中而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者無出無入，由如是故我成正覺。何名無出？以無相故無出。又無出者，一切法無捨故。無入者，一切法無取故。如來於是無出無入法中，平等觀照，如來無此無彼，一切法離彼此故，是故如來現成正覺。如是無出無入法中而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者無相無所緣，由如是故我成正覺。何名無相？何名無所緣？謂眼識無所得，名為無相；色無所觀，名無所緣。乃至意識無所得，名為無相；法無所觀，名無所緣。舍利子！此無相無所緣法，是諸聖境界。何名聖境界？謂即三界是聖境界。若諸聖境界，彼即無境界，而愚夫異生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者無相無所緣，由如是故我成正覺。何名無相？何名無所緣？謂眼識無所得，名為無相；色無所觀，名無所緣。乃至意識無所得，名為無相；法無所觀，名無所緣。舍利子！此無相無所緣法，是諸聖境界。何名聖境界？謂即三界是聖境界。若諸聖境界，彼即無境界，而愚夫異生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者非過去未來現在，三世平等、三輪清淨，由如是故我成正覺。何名三輪清淨？謂過去心無轉、未來識無覺了、現在意無動，而心意識都無所住，過去無分別、未來無領納、現在無戲論。此三平等三輪清淨之法，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者非過去未來現在，三世平等、三輪清淨，由如是故我成正覺。何名三輪清淨？謂過去心無轉、未來識無覺了、現在意無動，而心意識都無所住，過去無分別、未來無領納、現在無戲論。此三平等三輪清淨之法，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者是無為，由如是故我成正覺。謂非眼識所知，乃至非意識所知，此名無為。無為即無生、無滅、無住。此說亦名三輪清淨，是即無為。然於有為之法亦悉了知。何以故？一切法自性彼即無性，無性即無二。無為之法亦非身證，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者是無為，由如是故我成正覺。謂非眼識所知，乃至非意識所知，此名無為。無為即無生、無滅、無住。此說亦名三輪清淨，是即無為。然於有為之法亦悉了知。何以故？一切法自性彼即無性，無性即無二。無為之法亦非身證，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者是無差別句，由如是故我成正覺。何名無差別？復何名句？謂如所說名句無住，名無差別。法界名句無種種性，名無差別。實際名句無動性，名無差別。空名為句無所得，名無差別。無相名句無尋伺，名無差別。無願名句無分位，名無差別。無眾生名句無眾生自性，名無差別。虛空名句無所得，名無差別。無生名句無滅，名無差別。無為名句無所行，名無差別。菩提名句近寂，名無差別。涅盤名句無所轉，名無差別。舍利子！此如是等，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者是無差別句，由如是故我成正覺。何名無差別？復何名句？謂如所說名句無住，名無差別。法界名句無種種性，名無差別。實際名句無動性，名無差別。空名為句無所得，名無差別。無相名句無尋伺，名無差別。無願名句無分位，名無差別。無眾生名句無眾生自性，名無差別。虛空名句無所得，名無差別。無生名句無滅，名無差別。無為名句無所行，名無差別。菩提名句近寂，名無差別。涅盤名句無所轉，名無差別。舍利子！此如是等，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者非身心可證。何以故？是身無知無作無轉，如草木瓦礫，是心如幻如水月陽焰，應當覺了。身心若然，即是菩提。此乃世俗所行，亦非菩提有少法可說。若身若心、若法若非法、若真實若不真實、若誠若妄，悉無言說。何以故？菩提無言說故。彼一切法亦無分位可容言說，猶如虛空了無分位、無言說故，菩提亦然，了無分位亦無言說。舍利子！若其如實審伺察時，彼一切法本無言說，法無言說亦非無說。此諸法理，而諸眾生不能覺知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者非身心可證。何以故？是身無知無作無轉，如草木瓦礫，是心如幻如水月陽焰，應當覺了。身心若然，即是菩提。此乃世俗所行，亦非菩提有少法可說。若身若心、若法若非法、若真實若不真實、若誠若妄，悉無言說。何以故？菩提無言說故。彼一切法亦無分位可容言說，猶如虛空了無分位、無言說故，菩提亦然，了無分位亦無言說。舍利子！若其如實審伺察時，彼一切法本無言說，法無言說亦非無說。此諸法理，而諸眾生不能覺知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提無取亦無含藏。何名無取？何名無含藏？謂知眼故，名為無取；色無所觀，名無含藏。乃至了知意故，名為無取；法無所得，名無含藏。舍利子！如來以無所取無含藏故，現成正覺。又眼無所取，色無含藏，識無所住；乃至意無所取，法無含藏，識無所住。彼無住識，於彼一切眾生心住。此云何知？謂有四種法於一切眾生心住。何等為四？謂色中住，受、想、行中一切眾生心住。如是四法眾生心住，然其所住亦即無住。如來了知如是無住之法真實之際，而諸眾生不能覺了，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提無取亦無含藏。何名無取？何名無含藏？謂知眼故，名為無取；色無所觀，名無含藏。乃至了知意故，名為無取；法無所得，名無含藏。舍利子！如來以無所取無含藏故，現成正覺。又眼無所取，色無含藏，識無所住；乃至意無所取，法無含藏，識無所住。彼無住識，於彼一切眾生心住。此云何知？謂有四種法於一切眾生心住。何等為四？謂色中住，受、想、行中一切眾生心住。如是四法眾生心住，然其所住亦即無住。如來了知如是無住之法真實之際，而諸眾生不能覺了，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提是空增語，以其空故，菩提亦空、諸法亦空，如來以其諸法空故，現成正覺。亦非空故空有所證，若空若菩提同一理智而無有二，以空及菩提本無二故，即無種類之法。以其諸法無二無種類故，即無名無相無行。畢竟無行無集法中，此說名空。是中悉離執見取著，而於勝義諦中無有少法可得，以如是故乃說名空。此所說空如虛空故，即此虛空欲說為空，而亦無言可說為空，空亦無言而可說故。於是空中若解入者，乃一切法假名施設。然其名字而不在方亦不離方，如其假名不在方不離方故，由是諸法假名施設。一切法亦然，而不在方亦不離方，如來如實了知本來如是無生無起。如實知已，自性解脫無縛無解。而愚夫異生於如是法不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提是空增語，以其空故，菩提亦空、諸法亦空，如來以其諸法空故，現成正覺。亦非空故空有所證，若空若菩提同一理智而無有二，以空及菩提本無二故，即無種類之法。以其諸法無二無種類故，即無名無相無行。畢竟無行無集法中，此說名空。是中悉離執見取著，而於勝義諦中無有少法可得，以如是故乃說名空。此所說空如虛空故，即此虛空欲說為空，而亦無言可說為空，空亦無言而可說故。於是空中若解入者，乃一切法假名施設。然其名字而不在方亦不離方，如其假名不在方不離方故，由是諸法假名施設。一切法亦然，而不在方亦不離方，如來如實了知本來如是無生無起。如實知已，自性解脫無縛無解。而愚夫異生於如是法不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提如虛空故而悉平等無高無下，菩提亦然等無高下。若知諸法畢竟都無，亦復無高無下可說。舍利子！如來以一切法無高無下故，現成正覺。雖有所成，亦無微塵許法若高若下而可施作，如實智知無此彼法。何名如實智？謂無根本法，雖有所生而無攝受，亦無主宰。以無主宰無攝受故，若生不生隨緣所轉，然於是中無法可轉亦非無轉。如來於法而亦不說斷滅之相。如是無斷滅法，而諸眾生不能了知。如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提如虛空故而悉平等無高無下，菩提亦然等無高下。若知諸法畢竟都無，亦復無高無下可說。舍利子！如來以一切法無高無下故，現成正覺。雖有所成，亦無微塵許法若高若下而可施作，如實智知無此彼法。何名如實智？謂無根本法，雖有所生而無攝受，亦無主宰。以無主宰無攝受故，若生不生隨緣所轉，然於是中無法可轉亦非無轉。如來於法而亦不說斷滅之相。如是無斷滅法，而諸眾生不能了知。如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提是如所說句。何名如所說句？如其菩提，色法亦然，而不離真如。如其菩提，受、想、行、識亦然，亦不離真如。如其菩提，地界、水界、火界、風界、空界亦然，亦不離真如。如其菩提，眼界、色界、眼識界，乃至意界，法界，意識界亦然，亦不離真如。由是施設此如是等諸聖法門，所謂蘊、處、界等。如來以如實法故現證菩提，以無顛倒法故現證菩提。如其先說，中後亦然，先際無生、後際無去、中際性離。如是如所說句中，如說一法，多法亦然；如說多法，一法亦然。如其所說，若一若多都無所得。如是如所說句，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提是如所說句。何名如所說句？如其菩提，色法亦然，而不離真如。如其菩提，受、想、行、識亦然，亦不離真如。如其菩提，地界、水界、火界、風界、空界亦然，亦不離真如。如其菩提，眼界、色界、眼識界，乃至意界，法界，意識界亦然，亦不離真如。由是施設此如是等諸聖法門，所謂蘊、處、界等。如來以如實法故現證菩提，以無顛倒法故現證菩提。如其先說，中後亦然，先際無生、後際無去、中際性離。如是如所說句中，如說一法，多法亦然；如說多法，一法亦然。如其所說，若一若多都無所得。如是如所說句，而諸眾生不能了知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提入相、入無相。何名為相？何名無相？此說相者，謂即所起一切善法。無相者，即一切法都無所得。又相者，謂心無所住分位。無相者，即無相三摩地法。又相者，即思惟稱量算數伺察。無相者，即出過稱量。云何出過稱量？謂識業無故。又相者，謂有為伺察。無相者，即無為作證。此相無相法，愚夫異生不能解入亦復不知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提入相、入無相。何名為相？何名無相？此說相者，謂即所起一切善法。無相者，即一切法都無所得。又相者，謂心無所住分位。無相者，即無相三摩地法。又相者，即思惟稱量算數伺察。無相者，即出過稱量。云何出過稱量？謂識業無故。又相者，謂有為伺察。無相者，即無為作證。此相無相法，愚夫異生不能解入亦復不知，如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提者無漏無取。何名無漏？何名無取？此說無漏者，謂離四種漏法：一離欲漏，二離有漏，三離無明漏，四離見漏。無取者謂離四取：一離欲取，二離我語取，三離見取，四離戒禁取。如是四取，一切皆由無明覆蔽、愛水滋潤、我見執取蘊處界法。如來了知彼我語取為根本故，得我清淨已，一切眾生亦悉清淨。若其清淨，即無少法而可分別。若無分別，即能深固作意。若深固作意相應，即無明不能起發。由其無明不起發故，即十二有支亦復不起。彼即無生，彼即決定。若其決定，即調伏義，是即勝義，勝義諦中即無補特伽羅義，若無補特伽羅義，即是不可說義。若不可說義，即緣生義。若緣生義，即正法義。若正法義，即如來義。由如是故，當觀諸法皆從緣生，若能見法即見如來。如其所見，若如實伺察，即無少法可見。若無法可見，即見無相及無所緣。若如是見，即真實見。如來由此法故現成正覺。平等故平等。如是無漏無取之法，愚夫異生不能了知。如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提者無漏無取。何名無漏？何名無取？此說無漏者，謂離四種漏法：一離欲漏，二離有漏，三離無明漏，四離見漏。無取者謂離四取：一離欲取，二離我語取，三離見取，四離戒禁取。如是四取，一切皆由無明覆蔽、愛水滋潤、我見執取蘊處界法。如來了知彼我語取為根本故，得我清淨已，一切眾生亦悉清淨。若其清淨，即無少法而可分別。若無分別，即能深固作意。若深固作意相應，即無明不能起發。由其無明不起發故，即十二有支亦復不起。彼即無生，彼即決定。若其決定，即調伏義，是即勝義，勝義諦中即無補特伽羅義，若無補特伽羅義，即是不可說義。若不可說義，即緣生義。若緣生義，即正法義。若正法義，即如來義。由如是故，當觀諸法皆從緣生，若能見法即見如來。如其所見，若如實伺察，即無少法可見。若無法可見，即見無相及無所緣。若如是見，即真實見。如來由此法故現成正覺。平等故平等。如是無漏無取之法，愚夫異生不能了知。如來為令一切眾生悉覺了故，乃於眾生轉大悲心。

「又舍利子！菩提清淨無垢無著。何名清淨？何名無垢？何名無著？謂空是清淨，無相是無垢，無願是無著。無生是清淨，無作是無垢，無起是無著。自性是清淨，圓淨是無垢，明亮是無著。無戲論是清淨，離戲論是無垢，戲論近寂是無著。真如是清淨，法界是無垢，實際是無著。虛空是清淨，寥廓是無垢，廣大是無著。知內是清淨，外無所行是無垢，內外無所得是無著。知蘊是清淨，界自性是無垢，處離諸業是無著。過去盡智是清淨，未來無生智是無垢，現在法界安住智是無著。舍利子！此清淨無垢無著，有其一法而能普攝，謂寂靜句。若寂靜即遍寂，若遍寂即近寂，若近寂即無寂，此是牟尼聖尊所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提清淨無垢無著。何名清淨？何名無垢？何名無著？謂空是清淨，無相是無垢，無願是無著。無生是清淨，無作是無垢，無起是無著。自性是清淨，圓淨是無垢，明亮是無著。無戲論是清淨，離戲論是無垢，戲論近寂是無著。真如是清淨，法界是無垢，實際是無著。虛空是清淨，寥廓是無垢，廣大是無著。知內是清淨，外無所行是無垢，內外無所得是無著。知蘊是清淨，界自性是無垢，處離諸業是無著。過去盡智是清淨，未來無生智是無垢，現在法界安住智是無著。舍利子！此清淨無垢無著，有其一法而能普攝，謂寂靜句。若寂靜即遍寂，若遍寂即近寂，若近寂即無寂，此是牟尼聖尊所說。

「又舍利子！如虛空故菩提亦然，如菩提故諸法亦然，如諸法故眾生亦然、剎土亦然、涅盤亦然。此即名為涅盤平等，是一切法畢竟邊際清淨正因，無所對治離對治因、本來清淨、本來無垢、本來無著。如來了知彼一切法若色無色本如是故，現成正覺。觀諸眾生界清淨無垢無著故，即起遊戲神通，乃於眾生轉大悲心。舍利子當知，如來大悲之心清淨無垢無著，於諸眾生常所運行，然無發悟、無所生起、無所觀矚，普盡十方一切世界舒坦無礙。舍利子！如來大悲無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來大悲邊際。諸住信菩薩得聞如來不可思議大悲心已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！如虛空故菩提亦然，如菩提故諸法亦然，如諸法故眾生亦然、剎土亦然、涅盤亦然。此即名為涅盤平等，是一切法畢竟邊際清淨正因，無所對治離對治因、本來清淨、本來無垢、本來無著。如來了知彼一切法若色無色本如是故，現成正覺。觀諸眾生界清淨無垢無著故，即起遊戲神通，乃於眾生轉大悲心。舍利子當知，如來大悲之心清淨無垢無著，於諸眾生常所運行，然無發悟、無所生起、無所觀矚，普盡十方一切世界舒坦無礙。舍利子！如來大悲無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來大悲邊際。諸住信菩薩得聞如來不可思議大悲心已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「以無根本無住法， 現證菩提佛所宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以無根本無住法， 現證菩提佛所宣，

如所覺了亦復然， 為諸眾生廣宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所覺了亦復然， 為諸眾生廣宣說。

知內眼根名為空， 知外色法空亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知內眼根名為空， 知外色法空亦然，

寂靜近寂妙法門， 佛證菩提如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜近寂妙法門， 佛證菩提如是說。

彼諸眾生不覺了， 毘鉢舍那奢摩他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸眾生不覺了， 毘鉢舍那奢摩他，

開覺句義為眾生， 佛大悲心方便轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開覺句義為眾生， 佛大悲心方便轉。

諸法自性本明亮， 菩提清淨等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法自性本明亮， 菩提清淨等虛空，

為彼眾生不了知， 佛大悲心方便轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼眾生不了知， 佛大悲心方便轉。

一切眾生多執取， 不能如理而相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生多執取， 不能如理而相應，

無入無出妙法門， 佛證菩提如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無入無出妙法門， 佛證菩提如是說。

為諸眾生不了故， 如來乃起大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生不了故， 如來乃起大悲心，

諸法無相無所緣， 此是諸聖之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無相無所緣， 此是諸聖之境界。

諸愚夫為非境界， 佛證菩提方便宣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸愚夫為非境界， 佛證菩提方便宣，

而諸異生不了知， 為開覺故由斯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而諸異生不了知， 為開覺故由斯說。

如來為諸眾生故， 隨應所起大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來為諸眾生故， 隨應所起大悲心，

無為自性妙法門， 本來不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為自性妙法門， 本來不生亦不滅。

當知彼法無所住， 是中三種相應相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知彼法無所住， 是中三種相應相，

而諸愚夫不了知， 諸法有為自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而諸愚夫不了知， 諸法有為自性故。

隨應所起大悲心， 為令了知此理法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應所起大悲心， 為令了知此理法，

菩提非身所覺知， 非心覺故亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提非身所覺知， 非心覺故亦如是。

身本自性無知覺， 心如幻法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身本自性無知覺， 心如幻法亦復然，

而彼愚夫不了知， 如是身心自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼愚夫不了知， 如是身心自性故。

隨應所起大悲心， 為令了知此理法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應所起大悲心， 為令了知此理法，

佛證最上勝菩提， 自然智尊坐道樹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛證最上勝菩提， 自然智尊坐道樹。

坐已普觀眾生界， 旋轉種種惡趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐已普觀眾生界， 旋轉種種惡趣中，

佛見極生哀愍心， 生死輪中大悲轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見極生哀愍心， 生死輪中大悲轉。

憍慢等法所迷著， 見網纏覆苦計樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢等法所迷著， 見網纏覆苦計樂，

無常不淨我眾生， 此等顛倒而計執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常不淨我眾生， 此等顛倒而計執。

佛見極生哀愍故， 於取著中大悲轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見極生哀愍故， 於取著中大悲轉，

癡蓋遍覆三有中， 暗冥悉無光明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡蓋遍覆三有中， 暗冥悉無光明照。

如日光明雲所覆， 無垢智光悉隱蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日光明雲所覆， 無垢智光悉隱蔽，

佛見極生哀愍心， 生死輪中大悲轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見極生哀愍心， 生死輪中大悲轉。

貪愛故生諸惡趣， 破壞正道而極壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛故生諸惡趣， 破壞正道而極壞，

地獄傍生餓鬼中， 眾生業故皆墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地獄傍生餓鬼中， 眾生業故皆墮落。

如先佛說諸正道， 開明顯示為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如先佛說諸正道， 開明顯示為眾生，

佛見極生悲愍心， 生死輪中大悲轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見極生悲愍心， 生死輪中大悲轉。

了知諸法如實性， 廓然明照等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法如實性， 廓然明照等虛空，

如佛所說諸世間， 不知最上清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說諸世間， 不知最上清淨法。

「舍利子！如是所說，是為如來不可思議大悲之法。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜，發希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是所說，是為如來不可思議大悲之法。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜，發希有想。