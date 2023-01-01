佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之七

「復次舍利子！云何名為如來四無所畏不可思議？諸住信菩薩應發淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。舍利子！如來無所畏法其有四種，如來由具四無畏故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，一切世間天人魔梵無與如來同其法者。舍利子！何等是為四無所畏？一者一切智無畏，謂佛如來已能圓具無上勝智，於大眾中作如是言：『我成無上正等正覺，此法唯佛自所證知，餘諸天人世間不能與佛同其法語。』如來以此法故成等正覺，云何說名如來成等正覺？謂佛如來以一切法平等故而成正覺，於諸法中無高無下，若異生法、若聖人法、若諸佛法、若有學法、若無學法、若緣覺法、若菩薩法、若世間法、若出世間法、若有罪法、若無罪法、若有漏法、若無漏法、若有為法、若無為法，於如是等一切法中如來悉平等故，此名如來現成正覺。此中云何名為平等？謂空平等，見自性故。無相平等，相自性故。無願平等，三界自性故。無生平等，生自性故。無作平等，作自性故。無起平等，起自性故。無含藏平等，含藏自性故。如所說平等，三世自性故。明解脫平等，無明有愛自性故。涅槃平等，諸行自性故。舍利子！以如是等諸法平等，是故如來現成正覺。如來於大眾中得無所畏，以如是法教示眾會，令諸眾會咸生歡喜，身得喜故心極信順。復令眾會適悅快樂，如來大悲相應具真實故、平等性故、如實性故、無異性故、無種類性故、無所觀性故、無生性故、無離性故、無所取性故。如來所具無畏法中實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等。法界平等，於是平等法中，普盡一切世界舒坦無礙。如來如實之法，甚深微妙難解難知。如來起大悲心，即以是法起種種方便，為諸眾生廣大宣說聖出離法能盡諸苦。如來以大願力，一切眾生無師範者為作師範，未成正覺者令成正覺。所有一切眾生馳流諸境斷見等者，如來以無畏法悉令清淨。舍利子！如來無所畏法，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。此說是名如來第一無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來四無所畏不可思議？諸住信菩薩應發淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。舍利子！如來無所畏法其有四種，如來由具四無畏故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，一切世間天人魔梵無與如來同其法者。舍利子！何等是為四無所畏？一者一切智無畏，謂佛如來已能圓具無上勝智，於大眾中作如是言：『我成無上正等正覺，此法唯佛自所證知，餘諸天人世間不能與佛同其法語。』如來以此法故成等正覺，云何說名如來成等正覺？謂佛如來以一切法平等故而成正覺，於諸法中無高無下，若異生法、若聖人法、若諸佛法、若有學法、若無學法、若緣覺法、若菩薩法、若世間法、若出世間法、若有罪法、若無罪法、若有漏法、若無漏法、若有為法、若無為法，於如是等一切法中如來悉平等故，此名如來現成正覺。此中云何名為平等？謂空平等，見自性故。無相平等，相自性故。無願平等，三界自性故。無生平等，生自性故。無作平等，作自性故。無起平等，起自性故。無含藏平等，含藏自性故。如所說平等，三世自性故。明解脫平等，無明有愛自性故。涅槃平等，諸行自性故。舍利子！以如是等諸法平等，是故如來現成正覺。如來於大眾中得無所畏，以如是法教示眾會，令諸眾會咸生歡喜，身得喜故心極信順。復令眾會適悅快樂，如來大悲相應具真實故、平等性故、如實性故、無異性故、無種類性故、無所觀性故、無生性故、無離性故、無所取性故。如來所具無畏法中實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等。法界平等，於是平等法中，普盡一切世界舒坦無礙。如來如實之法，甚深微妙難解難知。如來起大悲心，即以是法起種種方便，為諸眾生廣大宣說聖出離法能盡諸苦。如來以大願力，一切眾生無師範者為作師範，未成正覺者令成正覺。所有一切眾生馳流諸境斷見等者，如來以無畏法悉令清淨。舍利子！如來無所畏法，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。此說是名如來第一無畏。

「復次舍利子！二者漏盡無畏，謂佛如來具足無上勝智，於大眾中作如是言：『我盡諸漏得無所畏。而彼一切天人世間，無能與佛同法語者。』此復云何如來已盡諸漏？謂佛如來欲漏已盡，心得解脫，斷滅一切貪行種子。如來有漏已盡，心得解脫，斷滅一切瞋行種子。如來無明漏已盡，心得解脫，斷滅一切癡行種子。如來見漏已盡，心得解脫，斷滅一切煩惱所行種子。此等是名如來諸漏已盡。如是所說皆世俗所成，非勝義諦。勝義諦者，謂最上聖智慧中若知若斷，若修若證，而無少法可住。何以故？如所說盡彼實知。若諸眾生修出離行，如來悉如實知。又舍利子！如來如實了知眼界、色界、眼識界。云何能知？謂佛了知內空、外空、內外空故。乃至意界、法界、意識界悉如實知。云何能知？謂佛了知內空、外空、內外空故。又舍利子！如來了知地界、水界、火界、風界及虛空界，悉如實知。云何能知？謂如虛空故亦然了知。如來悉知欲界、色界及無色界分別所起，知有為界是造作相，知無為界是無造作相，知雜染界是客塵煩惱相，知清淨界是自性明亮相，知諸行界是不如理作意無明相，知涅槃界是如理作意明智相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！二者漏盡無畏，謂佛如來具足無上勝智，於大眾中作如是言：『我盡諸漏得無所畏。而彼一切天人世間，無能與佛同法語者。』此復云何如來已盡諸漏？謂佛如來欲漏已盡，心得解脫，斷滅一切貪行種子。如來有漏已盡，心得解脫，斷滅一切瞋行種子。如來無明漏已盡，心得解脫，斷滅一切癡行種子。如來見漏已盡，心得解脫，斷滅一切煩惱所行種子。此等是名如來諸漏已盡。如是所說皆世俗所成，非勝義諦。勝義諦者，謂最上聖智慧中若知若斷，若修若證，而無少法可住。何以故？如所說盡彼實知。若諸眾生修出離行，如來悉如實知。又舍利子！如來如實了知眼界、色界、眼識界。云何能知？謂佛了知內空、外空、內外空故。乃至意界、法界、意識界悉如實知。云何能知？謂佛了知內空、外空、內外空故。又舍利子！如來了知地界、水界、火界、風界及虛空界，悉如實知。云何能知？謂如虛空故亦然了知。如來悉知欲界、色界及無色界分別所起，知有為界是造作相，知無為界是無造作相，知雜染界是客塵煩惱相，知清淨界是自性明亮相，知諸行界是不如理作意無明相，知涅槃界是如理作意明智相。

「又舍利子！若諸界依止、諸界安住、諸界隨順、諸界建立、諸界作用、諸界意趣、諸界寂定、諸界住著，如來一一如實了知，隨所知已即為說法。舍利子！此是如來種種界智力，如是勝力無有邊際。若諸住信菩薩於佛如來如是智力，聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！若諸界依止、諸界安住、諸界隨順、諸界建立、諸界作用、諸界意趣、諸界寂定、諸界住著，如來一一如實了知，隨所知已即為說法。舍利子！此是如來種種界智力，如是勝力無有邊際。若諸住信菩薩於佛如來如是智力，聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。

「如來無畏邊際，諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。此說是名如來第二無所畏法。如來由具無所畏故，一切天人世間無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無畏邊際，諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。此說是名如來第二無所畏法。如來由具無所畏故，一切天人世間無與如來同其法者。

「復次舍利子！三者說障道無畏，謂佛如來具足無上勝智，於大眾中作如是言：『我說諸障道法能障聖道，乃至一切天人世間，無能與佛同法語者。』云何名為障道之法？有其一法能障聖道。何等為一？謂諸眾生心不清淨。二法能障聖道，謂無慚、無愧。三法能障聖道，謂身惡作、語惡作、意惡作。四法能障聖道，其四種法皆墮惡趣，謂貪欲當墮惡趣、瞋恚當墮惡趣、愚癡當墮惡趣、怖畏當墮惡趣。五法能障聖道，謂殺生、偷盜、邪染、妄語、飲酒。六法能障聖道，謂不尊重佛、不尊重法、不尊重僧、不尊重戒學、不尊重定學、不尊重修頭陀行者。七法能障聖道，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、邪慢、增上慢、卑慢。八法能障聖道，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定。九法能障聖道，謂於我身作無義利生起害心，已作、現作、當作；於我所愛作無義利生起害心，已作、現作、當作、於我非愛作無義利生起害心，已作、現作、當作。十法能障聖道，謂殺生，偷盜，邪染，妄言，綺語，兩舌，惡口，貪，瞋，邪見。舍利子！如是等法能障聖道。乃至不如理作意相應所生結使，此法無味，是不可觀、是不可行，由顛倒勤行故不出離，生起一切愛見，取著於身語意業，愛著增熾。如來了知諸法能障聖道，知已如實為諸眾生廣大宣說障道之法，令諸眾生寂止近止。說除斷法普為教示，令諸眾會咸生歡喜，身得喜故心極信順。復令眾會適悅快樂，如來大悲相應具真實故、平等性故、如實性故、無異性故、無種類性故、無所觀性故、無生性故、無離性故、無所取性故。如來所具無畏法中實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等。法界平等，於是平等法中，普盡一切世界舒坦無礙。此如是等不可思議無量無數甚深正法，如來悉具足已，大悲之心所逼切故，為諸眾生說斷障道之法，普令一切寂止近止。舍利子！如來無所畏法，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。此是如來第三無所畏法。如來由具無所畏故，一切天人世間無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！三者說障道無畏，謂佛如來具足無上勝智，於大眾中作如是言：『我說諸障道法能障聖道，乃至一切天人世間，無能與佛同法語者。』云何名為障道之法？有其一法能障聖道。何等為一？謂諸眾生心不清淨。二法能障聖道，謂無慚、無愧。三法能障聖道，謂身惡作、語惡作、意惡作。四法能障聖道，其四種法皆墮惡趣，謂貪欲當墮惡趣、瞋恚當墮惡趣、愚癡當墮惡趣、怖畏當墮惡趣。五法能障聖道，謂殺生、偷盜、邪染、妄語、飲酒。六法能障聖道，謂不尊重佛、不尊重法、不尊重僧、不尊重戒學、不尊重定學、不尊重修頭陀行者。七法能障聖道，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、邪慢、增上慢、卑慢。八法能障聖道，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定。九法能障聖道，謂於我身作無義利生起害心，已作、現作、當作；於我所愛作無義利生起害心，已作、現作、當作、於我非愛作無義利生起害心，已作、現作、當作。十法能障聖道，謂殺生，偷盜，邪染，妄言，綺語，兩舌，惡口，貪，瞋，邪見。舍利子！如是等法能障聖道。乃至不如理作意相應所生結使，此法無味，是不可觀、是不可行，由顛倒勤行故不出離，生起一切愛見，取著於身語意業，愛著增熾。如來了知諸法能障聖道，知已如實為諸眾生廣大宣說障道之法，令諸眾生寂止近止。說除斷法普為教示，令諸眾會咸生歡喜，身得喜故心極信順。復令眾會適悅快樂，如來大悲相應具真實故、平等性故、如實性故、無異性故、無種類性故、無所觀性故、無生性故、無離性故、無所取性故。如來所具無畏法中實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等。法界平等，於是平等法中，普盡一切世界舒坦無礙。此如是等不可思議無量無數甚深正法，如來悉具足已，大悲之心所逼切故，為諸眾生說斷障道之法，普令一切寂止近止。舍利子！如來無所畏法，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。此是如來第三無所畏法。如來由具無所畏故，一切天人世間無與如來同其法者。

「復次舍利子！四者盡苦道無畏，謂佛如來具足無上勝智，於大眾中作如是言：『我說聖出離法能盡苦道，乃至一切天人世間無能與佛同法語者。』云何名為聖出離法能盡苦道？其有一法是聖出離道。何等為一？謂諸眾生心悉清淨。二法是聖出離道，謂奢摩他、毘鉢舍那。三法是聖出離道，謂空、無相、無願。四法是聖出離道，謂身念處、受念處、心念處、法念處。五法是聖出離道，謂信根、精進根、念根、定根、慧根。六法是聖出離道，謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。七法是聖出離道，謂擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、捨覺支、念覺支、定覺支。八法是聖出離道，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。九種歡喜根本法是聖出離道，謂歡喜、適悅、輕安、快樂、等持、如實知見、寂靜、離染、解脫。十法是聖出離道，謂遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪染、遠離妄言、遠離綺語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離貪欲、遠離瞋恚、能具正見。舍利子！如是所說諸聖出離法，能盡苦道。乃至諸善菩提分法，戒蘊相應、定蘊相應、慧蘊相應、解脫蘊相應、解脫知見蘊相應、四聖諦法相應，此等所說皆名聖出離道。復有聖出離道，謂正所行。此正所行，彼即無法可行亦非無行，無入無出、無取無捨。何以故？若已行、若當行，二法皆離彼一切法，無二亦然。此如實知見，是聖出離道。如來於此聖出離道自了知已，為諸眾生廣大宣說，令諸眾會咸生歡喜，身得喜故心極信順。復令眾會適悅快樂，如來大悲相應具真實故、平等性故、如實性故、無異性故、無種類性故、無所觀性故、無生性故、無離性故、無所取性故。如來所具無畏法中實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等。法界平等，於是平等法中，普盡一切世界舒坦無礙。此如是等不可思議無量無數甚深正法，如來悉具足已，大悲之心所逼切故，為諸眾生廣大宣說聖出離法，令諸眾生咸悉覺了盡苦邊際。舍利子！此是如來第四無所畏法。如來由具四無所畏故了知勝處，於大眾中作師子吼轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，乃至一切世間天人魔梵無與如來同其法者。舍利子！如來如是四無所畏，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩得聞如來如是不可思議無畏之法，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！四者盡苦道無畏，謂佛如來具足無上勝智，於大眾中作如是言：『我說聖出離法能盡苦道，乃至一切天人世間無能與佛同法語者。』云何名為聖出離法能盡苦道？其有一法是聖出離道。何等為一？謂諸眾生心悉清淨。二法是聖出離道，謂奢摩他、毘鉢舍那。三法是聖出離道，謂空、無相、無願。四法是聖出離道，謂身念處、受念處、心念處、法念處。五法是聖出離道，謂信根、精進根、念根、定根、慧根。六法是聖出離道，謂念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。七法是聖出離道，謂擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、捨覺支、念覺支、定覺支。八法是聖出離道，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。九種歡喜根本法是聖出離道，謂歡喜、適悅、輕安、快樂、等持、如實知見、寂靜、離染、解脫。十法是聖出離道，謂遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪染、遠離妄言、遠離綺語、遠離兩舌、遠離惡口、遠離貪欲、遠離瞋恚、能具正見。舍利子！如是所說諸聖出離法，能盡苦道。乃至諸善菩提分法，戒蘊相應、定蘊相應、慧蘊相應、解脫蘊相應、解脫知見蘊相應、四聖諦法相應，此等所說皆名聖出離道。復有聖出離道，謂正所行。此正所行，彼即無法可行亦非無行，無入無出、無取無捨。何以故？若已行、若當行，二法皆離彼一切法，無二亦然。此如實知見，是聖出離道。如來於此聖出離道自了知已，為諸眾生廣大宣說，令諸眾會咸生歡喜，身得喜故心極信順。復令眾會適悅快樂，如來大悲相應具真實故、平等性故、如實性故、無異性故、無種類性故、無所觀性故、無生性故、無離性故、無所取性故。如來所具無畏法中實無少法可取，亦非無取。如來無畏法中亦無虛誑，如實故平等。法界平等，於是平等法中，普盡一切世界舒坦無礙。此如是等不可思議無量無數甚深正法，如來悉具足已，大悲之心所逼切故，為諸眾生廣大宣說聖出離法，令諸眾生咸悉覺了盡苦邊際。舍利子！此是如來第四無所畏法。如來由具四無所畏故了知勝處，於大眾中作師子吼轉妙梵輪，餘諸沙門婆羅門悉不能轉，乃至一切世間天人魔梵無與如來同其法者。舍利子！如來如是四無所畏，無邊無際與虛空等，若欲知其虛空邊際，即知如來無畏邊際。諸住信菩薩得聞如來如是不可思議無畏之法，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「彼一切法皆平等， 佛自然智隨覺了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼一切法皆平等， 佛自然智隨覺了，

由是現證佛菩提， 如來平等普觀視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是現證佛菩提， 如來平等普觀視。

世間一切異生法， 與諸佛法悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切異生法， 與諸佛法悉平等，

有學無學諸法門， 及緣覺法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學無學諸法門， 及緣覺法亦如是。

所有世間一切法， 及彼出世勝法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間一切法， 及彼出世勝法門，

善惡無動法亦然， 與涅盤道皆同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡無動法亦然， 與涅盤道皆同等。

所有空法無相法， 彼無願法亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有空法無相法， 彼無願法亦復然，

無生無作諸法中， 如來平等同觀照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無作諸法中， 如來平等同觀照。

此平等法了知已， 佛為眾生廣宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此平等法了知已， 佛為眾生廣宣說，

化眾生歸解脫門， 牟尼第一無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化眾生歸解脫門， 牟尼第一無所畏。

解脫世間三種法， 為眾生說解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫世間三種法， 為眾生說解脫門，

佛大無畏人中尊， 此名第二無畏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大無畏人中尊， 此名第二無畏法。

雖知諸佛演正法， 何故親近不解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知諸佛演正法， 何故親近不解脫？

心不清淨慚愧無， 由斯一二為障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不清淨慚愧無， 由斯一二為障礙，

復由身語意三業， 不遵戒法而惡作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復由身語意三業， 不遵戒法而惡作，

貪瞋癡怖起四愆， 彼諸殺害并偷盜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪瞋癡怖起四愆， 彼諸殺害并偷盜，

邪染妄言飲酒五， 六不尊重七慢生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪染妄言飲酒五， 六不尊重七慢生，

八種邪法旋復興， 彼九惱處多過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種邪法旋復興， 彼九惱處多過失，

後起十種不善業， 於解脫道為障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後起十種不善業， 於解脫道為障礙。

深固作意不了知， 為癡暗道所覆蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深固作意不了知， 為癡暗道所覆蔽，

取著虛妄及迷醉， 顛倒勤行了知已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取著虛妄及迷醉， 顛倒勤行了知已，

乃復親近正法門， 此名第三無畏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃復親近正法門， 此名第三無畏法。

清淨法門無限量， 近正法故證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨法門無限量， 近正法故證菩提，

唯佛智知寂靜門， 知已廣施甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯佛智知寂靜門， 知已廣施甘露法。

佛最稱讚菩提分， 乃至廣多諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛最稱讚菩提分， 乃至廣多諸善法，

習近故為解脫門， 佛十力尊善宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習近故為解脫門， 佛十力尊善宣說。

深固勤行離諸染， 於其善法悉相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深固勤行離諸染， 於其善法悉相應，

是法非法無著心， 寂靜解脫離憂怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法非法無著心， 寂靜解脫離憂怖。

如實了知諸善法， 如空寥廓而無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實了知諸善法， 如空寥廓而無礙，

無執著法亦復然， 彼能出離三有海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無執著法亦復然， 彼能出離三有海。

三有海中迷著者， 十力尊說業所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有海中迷著者， 十力尊說業所生，

佛令解脫悲愍心， 四無畏法虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛令解脫悲愍心， 四無畏法虛空等。

「舍利子！如是所說如來四無畏法不可思議，諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是所說如來四無畏法不可思議，諸住信菩薩聞是法已，應生淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三