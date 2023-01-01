佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十二譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如來不思議品第四之六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之六

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「佛善了知至處力， 諸正定聚知彼因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛善了知至處力， 諸正定聚知彼因，

及不定聚諸眾生， 彼成熟相皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及不定聚諸眾生， 彼成熟相皆明了。

三種貪處佛善了， 瞋癡三種亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種貪處佛善了， 瞋癡三種亦復然，

三種煩惱差別門， 佛悉了知因緣處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種煩惱差別門， 佛悉了知因緣處。

苦處了知利根性， 遲緩神通柔軟根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦處了知利根性， 遲緩神通柔軟根，

樂處利根亦復然， 佛悉了知遲緩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂處利根亦復然， 佛悉了知遲緩相。

有遲緩處遲緩力， 或遲緩處利根性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有遲緩處遲緩力， 或遲緩處利根性，

或迅速處遲緩根， 迅速神通無異相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或迅速處遲緩根， 迅速神通無異相。

有決擇力無修力， 或有修力決擇無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有決擇力無修力， 或有修力決擇無，

決擇修力或俱圓， 二種俱無皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決擇修力或俱圓， 二種俱無皆明了。

有處意樂或圓具， 而復行業未能圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有處意樂或圓具， 而復行業未能圓，

俱有俱無二種門， 佛能遍觀皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱有俱無二種門， 佛能遍觀皆明了。

有處身業得清淨， 非語非心淨亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有處身業得清淨， 非語非心淨亦然，

或復語身清淨時， 非心清淨義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復語身清淨時， 非心清淨義如是。

或有清淨於心業， 非語非身義亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有清淨於心業， 非語非身義亦然，

或復語心清淨時， 非身清淨義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復語心清淨時， 非身清淨義如是。

身語心業皆清淨， 佛遍觀察悉能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語心業皆清淨， 佛遍觀察悉能知，

如其所成寂靜門， 此佛第六勝智力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如其所成寂靜門， 此佛第六勝智力。

「舍利子！此是如來第六至處道智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至世間無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是如來第六至處道智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至世間無與如來同其法者。

「復次舍利子！云何名為如來禪定解脫等持等至染淨所起智力？謂佛如來於自於他所有禪定解脫、等持等至、染淨等法，悉如實知。云何能知？所有一切眾生諸雜染法，若因若緣，悉如實知。及彼眾生諸清淨法，若因若緣，亦如實知。云何是因？云何是緣？謂即一切眾生諸雜染中，不如理作意是因、無明是緣，無明為因、行為緣，行為因、識為緣，識為因、名色為緣，名色為因、六處為緣，六處為因、觸為緣，觸為因、受為緣，受為因、愛為緣，愛為因、取為緣，取為因、有為緣，有為因、生為緣，生為因、所緣為緣，煩惱為因、業為緣，見為因、愛為緣，隨眠為因、所起為緣，一切眾生諸雜染處，此如是因、此如是緣，如來一一皆如實知。又因緣者，所有一切眾生於清淨法中有二因二緣，若諸眾生聞他隨順語言音聲，即能各各深固作意，於三摩地能善觀想，善住心一境性。又二因二緣者，謂所起智及未起智。又二因二緣者，謂伺察生法不證涅盤。又二因二緣者，謂明行具足取證解脫。又二因二緣者，謂修習解脫門自性解脫智。又二因二緣者，謂盡智無生智。又二因二緣者，謂真實覺了真實所得。如是一切眾生於清淨法中，有如是因、有如是緣，如來一一皆如實知。又舍利子！所有一切眾生，有其多種清淨所緣、雜染所緣，有取清淨所緣者，如實伺察故；有取雜染所緣者，如實伺察故；有雜染所緣中取清淨所緣者，如實伺察故；有清淨所緣中取雜染所緣者，增上慢所執故。舍利子！如來勝智廣大無邊而能遍轉如實遍知，所謂離諸罪業尋伺善法，入離生喜樂初禪定門，從初禪定入至滅受想定起，乃至從滅受想定入還至初禪定起。八解脫者，謂順入、逆入及逆順入。何等為八？一者有色觀諸色解脫，二者內無色想觀外諸色解脫，三者淨解脫身作證具足住，四者空無邊處解脫，五者識無邊處解脫，六者無所有處解脫，七者非想非非想處解脫，八者滅受想解脫。此八解脫若順若逆，等持等至及三昧耶皆能觀想。然佛如來於三摩地悉無分別，亦無所緣及彼所入。如來於一三摩地中遍入一切三摩地門，從一定起，諸定亦然。如來於等引心，無相續轉、無所得心、無能觀心。所有一切緣覺三摩地，出過聲聞三摩地；菩薩三摩地，出過緣覺三摩地；諸佛三摩地，出過菩薩三摩地。何以故？如來增上勝智悉遍轉故。若發聲聞心者，諸有語言及教授法，如來悉知。若發緣覺心者，若發菩薩心者，亦如實知，隨其所應說法教授。舍利子！此是如來第七禪定解脫等持等至染淨所起智力，無邊無際與虛空等。諸住信菩薩聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，後復 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來禪定解脫等持等至染淨所起智力？謂佛如來於自於他所有禪定解脫、等持等至、染淨等法，悉如實知。云何能知？所有一切眾生諸雜染法，若因若緣，悉如實知。及彼眾生諸清淨法，若因若緣，亦如實知。云何是因？云何是緣？謂即一切眾生諸雜染中，不如理作意是因、無明是緣，無明為因、行為緣，行為因、識為緣，識為因、名色為緣，名色為因、六處為緣，六處為因、觸為緣，觸為因、受為緣，受為因、愛為緣，愛為因、取為緣，取為因、有為緣，有為因、生為緣，生為因、所緣為緣，煩惱為因、業為緣，見為因、愛為緣，隨眠為因、所起為緣，一切眾生諸雜染處，此如是因、此如是緣，如來一一皆如實知。又因緣者，所有一切眾生於清淨法中有二因二緣，若諸眾生聞他隨順語言音聲，即能各各深固作意，於三摩地能善觀想，善住心一境性。又二因二緣者，謂所起智及未起智。又二因二緣者，謂伺察生法不證涅盤。又二因二緣者，謂明行具足取證解脫。又二因二緣者，謂修習解脫門自性解脫智。又二因二緣者，謂盡智無生智。又二因二緣者，謂真實覺了真實所得。如是一切眾生於清淨法中，有如是因、有如是緣，如來一一皆如實知。又舍利子！所有一切眾生，有其多種清淨所緣、雜染所緣，有取清淨所緣者，如實伺察故；有取雜染所緣者，如實伺察故；有雜染所緣中取清淨所緣者，如實伺察故；有清淨所緣中取雜染所緣者，增上慢所執故。舍利子！如來勝智廣大無邊而能遍轉如實遍知，所謂離諸罪業尋伺善法，入離生喜樂初禪定門，從初禪定入至滅受想定起，乃至從滅受想定入還至初禪定起。八解脫者，謂順入、逆入及逆順入。何等為八？一者有色觀諸色解脫，二者內無色想觀外諸色解脫，三者淨解脫身作證具足住，四者空無邊處解脫，五者識無邊處解脫，六者無所有處解脫，七者非想非非想處解脫，八者滅受想解脫。此八解脫若順若逆，等持等至及三昧耶皆能觀想。然佛如來於三摩地悉無分別，亦無所緣及彼所入。如來於一三摩地中遍入一切三摩地門，從一定起，諸定亦然。如來於等引心，無相續轉、無所得心、無能觀心。所有一切緣覺三摩地，出過聲聞三摩地；菩薩三摩地，出過緣覺三摩地；諸佛三摩地，出過菩薩三摩地。何以故？如來增上勝智悉遍轉故。若發聲聞心者，諸有語言及教授法，如來悉知。若發緣覺心者，若發菩薩心者，亦如實知，隨其所應說法教授。舍利子！此是如來第七禪定解脫等持等至染淨所起智力，無邊無際與虛空等。諸住信菩薩聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，後復

生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「諸有眾生雜染性， 及諸眾生清淨因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸有眾生雜染性， 及諸眾生清淨因，

大無畏尊悉了知， 知已隨應為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大無畏尊悉了知， 知已隨應為說法。

而諸煩惱所因者， 從彼無明緣所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而諸煩惱所因者， 從彼無明緣所生，

無明為因行為緣， 乃至有支生諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明為因行為緣， 乃至有支生諸苦。

一切煩惱諸根本， 源由不如理作意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切煩惱諸根本， 源由不如理作意，

從是因緣生有支， 佛善了故為開曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是因緣生有支， 佛善了故為開曉。

諸業根本所謂行， 無明及識而為緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸業根本所謂行， 無明及識而為緣，

乃至諸苦有支生， 隨他音聲起諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至諸苦有支生， 隨他音聲起諸法。

深固作意而內觀， 審知二因及二緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深固作意而內觀， 審知二因及二緣，

眾生如實覺了因， 以彼因故能寂止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如實覺了因， 以彼因故能寂止。

眾生若求解脫因， 應當善觀諸緣法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若求解脫因， 應當善觀諸緣法，

調御聖尊悉了知， 深固安住戒清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御聖尊悉了知， 深固安住戒清淨。

如應審諦觀空法， 而善修習解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如應審諦觀空法， 而善修習解脫門，

解脫三有苦難中， 如實清淨善開曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫三有苦難中， 如實清淨善開曉。

眾生信佛清淨法， 空無相願解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生信佛清淨法， 空無相願解脫門，

三摩鉢底復善宣， 聲聞緣覺諸禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩鉢底復善宣， 聲聞緣覺諸禪定。

眾生備具諸煩惱， 佛說禪定解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生備具諸煩惱， 佛說禪定解脫門，

無染第七力圓成， 能調難調佛善說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染第七力圓成， 能調難調佛善說。

「舍利子！如是如來第七智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是如來第七智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至無與如來同其法者。

「復次舍利子！云何名為如來宿住隨念智力？謂佛如來以無上智，若自若他無數多種諸宿住事，隨念了知。若一生若二生、三四五生、若十二十三四五十、百生千生及百千生，乃至無數俱胝那庾多百千生事，隨念悉知。若成劫、若壞劫、若成壞劫，乃至無數成壞劫中，於某方某處，往昔世中諸有眾生，如是名字、如是種族、如是姓氏、如是狀貌、如是色相、如是形體、如是壽量、如是久住、如是苦受、如是樂受，於某處滅、於某處生，復於某處滅已復某處生，若有表示、若無表示，若自若他，有無數多種宿住隨念等事。若諸眾生有如是因，由彼因故諸所從來，如來一一如實了知，知已為說法要。所有一切眾生過去心行，如來悉能任持了知，若心相續、若心所緣、若心生起，於所緣心不壞不滅。舍利子！如來於一眾生心相續知故，乃至於何等心而悉相續如實了知。從某心起，設經殑伽沙數等劫說不能盡。是故應知，諸佛如來了知一切眾生心行，無其邊際，經俱胝劫說不能盡。如來無上勝智亦無邊際。舍利子！如是如來宿住隨念作證智力，不可思議、無有等比、無其限量、不可算數、不可記說。於諸眾生無邊際處，以佛神通智力隨念能知。若諸眾生隨所生起種諸善根，若佛乘、若緣覺乘、若聲聞乘、若諸善法，如來隨念而悉能知。如來以大威力，隨諸眾生善根所緣，即為說法，令彼眾生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提果，如其信解皆得出離，若發聲聞乘心、若發緣覺乘心、若發無上正等菩提之心。舍利子！此是如來第八宿住隨念作證智力，無其邊際與虛空等。諸住信菩薩聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來宿住隨念智力？謂佛如來以無上智，若自若他無數多種諸宿住事，隨念了知。若一生若二生、三四五生、若十二十三四五十、百生千生及百千生，乃至無數俱胝那庾多百千生事，隨念悉知。若成劫、若壞劫、若成壞劫，乃至無數成壞劫中，於某方某處，往昔世中諸有眾生，如是名字、如是種族、如是姓氏、如是狀貌、如是色相、如是形體、如是壽量、如是久住、如是苦受、如是樂受，於某處滅、於某處生，復於某處滅已復某處生，若有表示、若無表示，若自若他，有無數多種宿住隨念等事。若諸眾生有如是因，由彼因故諸所從來，如來一一如實了知，知已為說法要。所有一切眾生過去心行，如來悉能任持了知，若心相續、若心所緣、若心生起，於所緣心不壞不滅。舍利子！如來於一眾生心相續知故，乃至於何等心而悉相續如實了知。從某心起，設經殑伽沙數等劫說不能盡。是故應知，諸佛如來了知一切眾生心行，無其邊際，經俱胝劫說不能盡。如來無上勝智亦無邊際。舍利子！如是如來宿住隨念作證智力，不可思議、無有等比、無其限量、不可算數、不可記說。於諸眾生無邊際處，以佛神通智力隨念能知。若諸眾生隨所生起種諸善根，若佛乘、若緣覺乘、若聲聞乘、若諸善法，如來隨念而悉能知。如來以大威力，隨諸眾生善根所緣，即為說法，令彼眾生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提果，如其信解皆得出離，若發聲聞乘心、若發緣覺乘心、若發無上正等菩提之心。舍利子！此是如來第八宿住隨念作證智力，無其邊際與虛空等。諸住信菩薩聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「百俱胝劫無邊際， 佛世燈照宿住事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「百俱胝劫無邊際， 佛世燈照宿住事，

遍知自他五類心， 如觀掌中菴摩菓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍知自他五類心， 如觀掌中菴摩菓。

壽量劫數及色相， 生滅眾生所起因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量劫數及色相， 生滅眾生所起因，

具法器者亦悉知， 過去無邊無際等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具法器者亦悉知， 過去無邊無際等。

世間眾生心心所， 相續所生無間斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間眾生心心所， 相續所生無間斷，

聖尊大智遍了知， 過去無量諸心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖尊大智遍了知， 過去無量諸心法。

一眾生心佛知已， 殑伽沙數等亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一眾生心佛知已， 殑伽沙數等亦然，

三有無際復無邊， 乃至後際不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有無際復無邊， 乃至後際不可盡。

如是所行智無盡， 無數亦復無限量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所行智無盡， 無數亦復無限量，

世尊智海廣無邊， 悉知眾生善意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊智海廣無邊， 悉知眾生善意樂。

尊重能仁具無量， 神通智力悉廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重能仁具無量， 神通智力悉廣大，

如昔所修善法因， 以威神力能思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如昔所修善法因， 以威神力能思念。

如是無量大福事， 三種智通善思念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量大福事， 三種智通善思念，

安住不退轉大心， 已修勝行解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住不退轉大心， 已修勝行解脫道。

善逝正智無邊量， 能知一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝正智無邊量， 能知一切眾生心，

第八智力廣無邊， 佛子當生清淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八智力廣無邊， 佛子當生清淨信。

「舍利子！如是如來第八智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是如來第八智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至無與如來同其法者。

「復次舍利子！云何名為如來天眼隨念作證智力？謂佛如來以無上智清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生時滅時、尊貴卑賤、善相惡相、趣向善趣趣向惡趣，隨諸眾生業報成熟所受其果，如來悉知。又若眾生身語意業作諸不善，毀謗賢聖起諸邪見，以其積集邪見因故，身壞命終墮於惡趣地獄、餓鬼、傍生趣中。若諸眾生身語意業作諸善行，不謗賢聖起於正見，以其積集正見因故，身壞命終生天界中。又復如來清淨天眼遍觀十方一切佛剎，如虛空界無其邊際，亦如法界無有限量。不可記說所有十方殑伽沙數等一切佛剎，如來智光而悉照現。或見一切大火炎熾，或見一切成壞等相，或見眾生光明中來，或見眾生生時滅時，或見菩薩光明中現，或見菩薩從兜率天沒、來生人間降神母胎，菩薩生已即行七步，所有菩薩住胎入胎悉能觀見。或見諸佛世尊光明中現，或見菩薩成正覺果，或見諸佛轉大法輪，或見諸佛厭捨壽命所有緣行入大涅盤。或見諸聲聞眾光明中現，又見聲聞趣證涅盤。或見諸緣覺眾光明中現，又見緣覺現諸神通作大清淨。或有眾生不能乘佛光明來者，謂外道眾及五通仙眾，不與聲聞緣覺菩薩相等，是故不能乘光而來；以佛清淨最上天眼智力光明，亦悉乘光而來。或復如來現車輪量廣大光明，有諸眾生乘光而來。如是乃至三千大千世界無量無邊遍眾生界，一切天人悉於如來智光中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來天眼隨念作證智力？謂佛如來以無上智清淨天眼過於肉眼，觀見世間一切眾生，生時滅時、尊貴卑賤、善相惡相、趣向善趣趣向惡趣，隨諸眾生業報成熟所受其果，如來悉知。又若眾生身語意業作諸不善，毀謗賢聖起諸邪見，以其積集邪見因故，身壞命終墮於惡趣地獄、餓鬼、傍生趣中。若諸眾生身語意業作諸善行，不謗賢聖起於正見，以其積集正見因故，身壞命終生天界中。又復如來清淨天眼遍觀十方一切佛剎，如虛空界無其邊際，亦如法界無有限量。不可記說所有十方殑伽沙數等一切佛剎，如來智光而悉照現。或見一切大火炎熾，或見一切成壞等相，或見眾生光明中來，或見眾生生時滅時，或見菩薩光明中現，或見菩薩從兜率天沒、來生人間降神母胎，菩薩生已即行七步，所有菩薩住胎入胎悉能觀見。或見諸佛世尊光明中現，或見菩薩成正覺果，或見諸佛轉大法輪，或見諸佛厭捨壽命所有緣行入大涅盤。或見諸聲聞眾光明中現，又見聲聞趣證涅盤。或見諸緣覺眾光明中現，又見緣覺現諸神通作大清淨。或有眾生不能乘佛光明來者，謂外道眾及五通仙眾，不與聲聞緣覺菩薩相等，是故不能乘光而來；以佛清淨最上天眼智力光明，亦悉乘光而來。或復如來現車輪量廣大光明，有諸眾生乘光而來。如是乃至三千大千世界無量無邊遍眾生界，一切天人悉於如來智光中現。

「又舍利子！如來清淨天眼，遍觀一切佛剎諸眾生界，何等眾生所應化度，隨其觀已有應度者，佛即為現其前而化度之。是彼眾生既得度已，餘諸眾生亦悉不知。舍利子！此是如來第九天眼作證智力，無其邊際與虛空等。諸住信菩薩聞已淨信，廣說乃至發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！如來清淨天眼，遍觀一切佛剎諸眾生界，何等眾生所應化度，隨其觀已有應度者，佛即為現其前而化度之。是彼眾生既得度已，餘諸眾生亦悉不知。舍利子！此是如來第九天眼作證智力，無其邊際與虛空等。諸住信菩薩聞已淨信，廣說乃至發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「善逝天眼淨無垢， 俱胝劫集善業因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善逝天眼淨無垢， 俱胝劫集善業因，

佛眼觀照遍十方， 佛剎廣大不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛眼觀照遍十方， 佛剎廣大不思議。

若成若壞諸事相， 或見炎熾大火鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若成若壞諸事相， 或見炎熾大火鬘，

或見多界渾然空， 佛自然智皆明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見多界渾然空， 佛自然智皆明照。

廣大難思眾生界， 若色無色亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大難思眾生界， 若色無色亦復然，

或墮善趣惡趣中， 佛自然智皆明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或墮善趣惡趣中， 佛自然智皆明照。

現在俱胝諸如來， 及已涅盤諸聖尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在俱胝諸如來， 及已涅盤諸聖尊，

并諸緣覺與聲聞， 佛自然智皆明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并諸緣覺與聲聞， 佛自然智皆明照。

菩薩為欲利眾生， 諸所修行菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為欲利眾生， 諸所修行菩提行，

覺智明達無攝藏， 佛自然智皆明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺智明達無攝藏， 佛自然智皆明照。

如是善逝無垢眼， 眾生微細悉能觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善逝無垢眼， 眾生微細悉能觀，

第九智眼力難思， 佛子應當生淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九智眼力難思， 佛子應當生淨信。

「舍利子！如是如來第九智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是如來第九智力，如來以具勝智力故了知勝處，乃至無與如來同其法者。

「復次舍利子！云何名為如來漏盡作證智力？謂佛如來以無上智力，諸漏悉盡非漏隨增，心善解脫、慧善解脫，證自通已隨諸所行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。如來以是漏盡智力清淨明亮，悉斷一切種子習氣，不與一切聲聞、緣覺而相等比。聲聞漏盡者，有其限量不斷習氣。緣覺漏盡者亦有限量，捨離大悲及離辯才。如來漏盡者，諸相具足，一切種子習氣皆悉除斷，大悲攝受無畏辯才深善伺察，一切世間無勝過者。住一心相和合所成。何以故？如來已無業種子故、無煩惱種故、於威儀道無過失故，其猶虛空清淨澄瑩，煙雲塵霧悉不能染。如來漏盡智力亦復如是，一切煩惱種子悉不能染。如來安住如是清淨漏盡智力，已盡諸漏說漏盡法，亦復宣說斷取著法，令諸眾生了知一切，虛妄分別諸所取著而悉不起，普令眾生如實伺察。如來以善方便說譬喻法，令諸眾生於彼諸漏不實法中如實知已，於一切法無少法可取，於諸取著而悉寂止。舍利子！如來了知一切眾生諸漏所集、諸漏滅法、諸漏向滅之道。如來如實知已，隨其所應為說法要。諸住信菩薩，於佛如來漏盡作證智力，聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來漏盡作證智力？謂佛如來以無上智力，諸漏悉盡非漏隨增，心善解脫、慧善解脫，證自通已隨諸所行，我生已盡、梵行已立、所作已辦、不受後有。如來以是漏盡智力清淨明亮，悉斷一切種子習氣，不與一切聲聞、緣覺而相等比。聲聞漏盡者，有其限量不斷習氣。緣覺漏盡者亦有限量，捨離大悲及離辯才。如來漏盡者，諸相具足，一切種子習氣皆悉除斷，大悲攝受無畏辯才深善伺察，一切世間無勝過者。住一心相和合所成。何以故？如來已無業種子故、無煩惱種故、於威儀道無過失故，其猶虛空清淨澄瑩，煙雲塵霧悉不能染。如來漏盡智力亦復如是，一切煩惱種子悉不能染。如來安住如是清淨漏盡智力，已盡諸漏說漏盡法，亦復宣說斷取著法，令諸眾生了知一切，虛妄分別諸所取著而悉不起，普令眾生如實伺察。如來以善方便說譬喻法，令諸眾生於彼諸漏不實法中如實知已，於一切法無少法可取，於諸取著而悉寂止。舍利子！如來了知一切眾生諸漏所集、諸漏滅法、諸漏向滅之道。如來如實知已，隨其所應為說法要。諸住信菩薩，於佛如來漏盡作證智力，聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，乃至發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「漏盡智力佛圓具， 廣大無量淨無障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漏盡智力佛圓具， 廣大無量淨無障，

成滿十力勝智門， 趣證無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成滿十力勝智門， 趣證無上菩提果。

不同聲聞漏盡智， 種習限量結縛障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不同聲聞漏盡智， 種習限量結縛障，

人中最上最勝尊， 蠲除種習及限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中最上最勝尊， 蠲除種習及限量。

所有緣覺漏盡智， 捐捨大悲及辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有緣覺漏盡智， 捐捨大悲及辯才，

世尊漏盡智圓成， 大悲辯才皆無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊漏盡智圓成， 大悲辯才皆無量。

佛善安住漏盡智， 悉知世間漏不實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛善安住漏盡智， 悉知世間漏不實，

於一切法虛妄中， 此理如應皆善了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法虛妄中， 此理如應皆善了。

悲念世間極苦惱， 說法無我空無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲念世間極苦惱， 說法無我空無常，

虛假不實諸相中， 應觀最上寂靜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛假不實諸相中， 應觀最上寂靜地。

無我無人無眾生， 作者受者悉皆無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無人無眾生， 作者受者悉皆無，

於一切法虛妄中， 佛悲心觀解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法虛妄中， 佛悲心觀解脫道。

如來已離諸疲懈， 實智亦無忘失法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來已離諸疲懈， 實智亦無忘失法，

能仁常住相應門， 廣利世間宣正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁常住相應門， 廣利世間宣正法。

十力能摧於他法， 十力無邊等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力能摧於他法， 十力無邊等虛空，

善能安住十力尊， 轉最上輪無等比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能安住十力尊， 轉最上輪無等比。

「舍利子！如是如來十種智力，如來以具十智力故了知勝處，於天人世間能師子吼轉妙梵輪，所有一切天人魔梵悉不能轉，無與如來同其法者。諸住信菩薩，於佛如來不可思議最勝智力，應當淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是如來十種智力，如來以具十智力故了知勝處，於天人世間能師子吼轉妙梵輪，所有一切天人魔梵悉不能轉，無與如來同其法者。諸住信菩薩，於佛如來不可思議最勝智力，應當淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。