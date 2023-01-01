佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如來不思議品第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之四

「復次舍利子！住信菩薩於佛如來十種智力不可思議，聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。如來以具十智力故了知勝處，於天人世間能師子吼轉妙梵輪，所有一切天人魔梵悉不能轉，無與如來同其法者。云何十力？一者處非處智力，二者業報智力，三者種種信解智力，四者種種界智力，五者根勝劣智力，六者至處道智力，七者禪定解脫等持等至染淨智力，八者宿住隨念作證智力，九者天眼作證智力，十者漏盡作證智力。舍利子！如是名為如來十種智力。如來以具十智力故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，乃至一切世間無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！住信菩薩於佛如來十種智力不可思議，聞已淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。如來以具十智力故了知勝處，於天人世間能師子吼轉妙梵輪，所有一切天人魔梵悉不能轉，無與如來同其法者。云何十力？一者處非處智力，二者業報智力，三者種種信解智力，四者種種界智力，五者根勝劣智力，六者至處道智力，七者禪定解脫等持等至染淨智力，八者宿住隨念作證智力，九者天眼作證智力，十者漏盡作證智力。舍利子！如是名為如來十種智力。如來以具十智力故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，乃至一切世間無與如來同其法者。

「云何如來處非處智力？謂佛如來以其無上最勝智力，於處非處如實了知。何者是處？何者非處？舍利子！所言非處者，謂不容受，身作惡者、語作惡者、意作惡者能感悅意光澤可愛果報，若如此者無有是處。而或可容受者，謂身語意造作諸惡，不能招感悅意光澤可愛果報，斯有是處。又非處者，謂身語意業造作諸善，而能招感不悅意光澤可愛果報，無有是處。可容受者，謂身語意造作諸善，而能招感悅意光澤可愛果報，斯有是處。又非處者，謂慳悋人感大富果，無有是處；若慳悋人感貧窮果，斯有是處。又非處者，謂行施人感貧窮果，無有是處；若行施人感大富果，斯有是處。又非處者，謂破戒人得生天人，無有是處；若破戒人當墮地獄餓鬼傍生趣中，斯有是處。又非處者，謂持戒人返墮地獄、餓鬼、傍生趣中，無有是處；若持戒人生天、人中，斯有是處。又非處者，謂瞋恚人感端正果，無有是處；若瞋恚人感醜陋果，斯有是處。又非處者，謂忍辱人感醜陋果，無有是處；若忍辱人感端正果，斯有是處。又非處者，謂懈怠人而能獲得現前三昧，無有是處；若懈怠人不得現前三昧，斯有是處。又非處者，謂精進人不得現前三昧，無有是處；若精進人而能獲得現前三昧，斯有是處。又非處者，謂散亂心人得出離道，無有是處；若散亂心人不能獲得出離之道，斯有是處。又非處者，謂能安住心一境性之人不能獲得彼出離道，無有是處；若能安住心一境性之人得出離道，斯有是處。又非處者，謂無慧人而能除斷一切種子習氣，無有是處；若無慧人不能除斷一切種子習氣，斯有是處。又非處者，謂有慧人不能除斷一切種子習氣，無有是處；若有慧人能斷一切種子習氣，斯有是處。又非處者，謂殺生人起殺害因感長壽果，無有是處；若殺生人感短壽果，斯有是處。又非處者，謂離殺生之人感短壽果，無有是處；若離殺生之人感長壽果，斯有是處。又非處者，謂偷盜之人感大富果，無有是處；若偷盜之人感貧窮果，斯有是處。又非處者，謂離偷盜之人感貧窮果，無有是處；若離偷盜人感大富果，斯有是處。又非處者，謂邪染之人得有子妻室，無有是處；若邪染之人不得有子妻室，斯有是處。又非處者，謂離邪染人不得有子妻室，無有是處；若離邪染之人得有子妻室，斯有是處。又非處者，謂妄語之人不招毀謗，無有是處；招其謗者，斯有是處。又非處者，謂離妄語之人返招毀謗，無有是處；不招謗者，斯有是處。又非處者，謂兩舌之人眷屬不離，無有是處；若眷屬分離，斯有是處。又非處者，謂離兩舌之人眷屬分離，無有是處；若眷屬不離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如來處非處智力？謂佛如來以其無上最勝智力，於處非處如實了知。何者是處？何者非處？舍利子！所言非處者，謂不容受，身作惡者、語作惡者、意作惡者能感悅意光澤可愛果報，若如此者無有是處。而或可容受者，謂身語意造作諸惡，不能招感悅意光澤可愛果報，斯有是處。又非處者，謂身語意業造作諸善，而能招感不悅意光澤可愛果報，無有是處。可容受者，謂身語意造作諸善，而能招感悅意光澤可愛果報，斯有是處。又非處者，謂慳悋人感大富果，無有是處；若慳悋人感貧窮果，斯有是處。又非處者，謂行施人感貧窮果，無有是處；若行施人感大富果，斯有是處。又非處者，謂破戒人得生天人，無有是處；若破戒人當墮地獄餓鬼傍生趣中，斯有是處。又非處者，謂持戒人返墮地獄、餓鬼、傍生趣中，無有是處；若持戒人生天、人中，斯有是處。又非處者，謂瞋恚人感端正果，無有是處；若瞋恚人感醜陋果，斯有是處。又非處者，謂忍辱人感醜陋果，無有是處；若忍辱人感端正果，斯有是處。又非處者，謂懈怠人而能獲得現前三昧，無有是處；若懈怠人不得現前三昧，斯有是處。又非處者，謂精進人不得現前三昧，無有是處；若精進人而能獲得現前三昧，斯有是處。又非處者，謂散亂心人得出離道，無有是處；若散亂心人不能獲得出離之道，斯有是處。又非處者，謂能安住心一境性之人不能獲得彼出離道，無有是處；若能安住心一境性之人得出離道，斯有是處。又非處者，謂無慧人而能除斷一切種子習氣，無有是處；若無慧人不能除斷一切種子習氣，斯有是處。又非處者，謂有慧人不能除斷一切種子習氣，無有是處；若有慧人能斷一切種子習氣，斯有是處。又非處者，謂殺生人起殺害因感長壽果，無有是處；若殺生人感短壽果，斯有是處。又非處者，謂離殺生之人感短壽果，無有是處；若離殺生之人感長壽果，斯有是處。又非處者，謂偷盜之人感大富果，無有是處；若偷盜之人感貧窮果，斯有是處。又非處者，謂離偷盜之人感貧窮果，無有是處；若離偷盜人感大富果，斯有是處。又非處者，謂邪染之人得有子妻室，無有是處；若邪染之人不得有子妻室，斯有是處。又非處者，謂離邪染人不得有子妻室，無有是處；若離邪染之人得有子妻室，斯有是處。又非處者，謂妄語之人不招毀謗，無有是處；招其謗者，斯有是處。又非處者，謂離妄語之人返招毀謗，無有是處；不招謗者，斯有是處。又非處者，謂兩舌之人眷屬不離，無有是處；若眷屬分離，斯有是處。又非處者，謂離兩舌之人眷屬分離，無有是處；若眷屬不離，

斯有是處。又非處者，謂惡口之人常聞悅意語言，無有是處；若其不聞悅意語言，斯有是處。又非處者，謂離惡口之人不聞悅意語言，無有是處；若其聞者，斯有是處。又非處者，謂綺語之人得決定辯才，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，謂離綺語之人不得決定辯才，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，謂多貪人得大富者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，謂離貪人大富斷續，無有是處；若不斷續，斯有是處。又非處者，謂瞋恚心人不墮地獄，無有是處；若其墮者，斯有是處。又非處者，謂離瞋人不於善趣天界中生，無有是處；若其生者，斯有是處。又非處者，謂邪見人積集邪見之因能得聖道，無有是處；若邪見人積集邪見之因不得聖道，斯有是處。又非處者，謂正見人積集正見因故不得聖道，無有是處；若正見人積集正見因故獲得聖道，斯有是處。又非處者，謂修施行之人若不得淨心分位，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，謂持淨戒人不得淨心分位，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，若起有所得見之人獲順忍者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，若證空解脫人不得順忍者，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，謂惡作之人得住輕安心者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，謂惡作之人得心調伏及輕安者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，若諸女人成轉輪聖王，無有是處；若男子得成，斯有是處。又非處者，若諸女人成帝釋天主，無有是處；若男子得成，斯有是處。又非處者，若諸女人成梵王者，無有是處；若男子得成，斯有是處。又非處者，若諸女人現成佛果者，無有是處；若八人地次第得果，斯有是處。又非處者，謂須陀洹人現轉證成第八位者，無有是處；若於此蘊中趣涅盤者，斯有是處。又非處者，若斯陀含人現轉第三位者，無有是處；若於此蘊中趣涅槃者，斯有是處。又非處者，若阿那含人還來人間，無有是處；於此蘊中趣涅盤者，斯有是處。又非處者，若阿羅漢人有結習者，無有是處；若其無者，斯有是處。又非處者，謂諸聖人趣求異類師尊教授異義所生法者，無有是處；若不然者，斯有是處。又非處者，若得無生法忍之人有退轉者，無有是處；乃至得證菩提，斯有是處。又非處者，若諸菩薩坐菩提場已而不證成菩提果者，無有是處；若諸菩薩坐菩提場已，決定證成阿耨多羅三藐三菩提果然後起座，斯有是處。又非處者，謂諸佛如來於種子習氣有所表現者，無有是處；若佛如來所有一切種子習氣悉能除斷，斯有是處。又非處者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯有是處。又非處者，謂惡口之人常聞悅意語言，無有是處；若其不聞悅意語言，斯有是處。又非處者，謂離惡口之人不聞悅意語言，無有是處；若其聞者，斯有是處。又非處者，謂綺語之人得決定辯才，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，謂離綺語之人不得決定辯才，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，謂多貪人得大富者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，謂離貪人大富斷續，無有是處；若不斷續，斯有是處。又非處者，謂瞋恚心人不墮地獄，無有是處；若其墮者，斯有是處。又非處者，謂離瞋人不於善趣天界中生，無有是處；若其生者，斯有是處。又非處者，謂邪見人積集邪見之因能得聖道，無有是處；若邪見人積集邪見之因不得聖道，斯有是處。又非處者，謂正見人積集正見因故不得聖道，無有是處；若正見人積集正見因故獲得聖道，斯有是處。又非處者，謂修施行之人若不得淨心分位，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，謂持淨戒人不得淨心分位，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，若起有所得見之人獲順忍者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，若證空解脫人不得順忍者，無有是處；若其得者，斯有是處。又非處者，謂惡作之人得住輕安心者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，謂惡作之人得心調伏及輕安者，無有是處；若其不得，斯有是處。又非處者，若諸女人成轉輪聖王，無有是處；若男子得成，斯有是處。又非處者，若諸女人成帝釋天主，無有是處；若男子得成，斯有是處。又非處者，若諸女人成梵王者，無有是處；若男子得成，斯有是處。又非處者，若諸女人現成佛果者，無有是處；若八人地次第得果，斯有是處。又非處者，謂須陀洹人現轉證成第八位者，無有是處；若於此蘊中趣涅盤者，斯有是處。又非處者，若斯陀含人現轉第三位者，無有是處；若於此蘊中趣涅槃者，斯有是處。又非處者，若阿那含人還來人間，無有是處；於此蘊中趣涅盤者，斯有是處。又非處者，若阿羅漢人有結習者，無有是處；若其無者，斯有是處。又非處者，謂諸聖人趣求異類師尊教授異義所生法者，無有是處；若不然者，斯有是處。又非處者，若得無生法忍之人有退轉者，無有是處；乃至得證菩提，斯有是處。又非處者，若諸菩薩坐菩提場已而不證成菩提果者，無有是處；若諸菩薩坐菩提場已，決定證成阿耨多羅三藐三菩提果然後起座，斯有是處。又非處者，謂諸佛如來於種子習氣有所表現者，無有是處；若佛如來所有一切種子習氣悉能除斷，斯有是處。又非處者

，謂佛如來智有障礙，無有是處；若佛如來智無障礙，斯有是處。又非處者，謂能觀見諸佛如來最勝頂相，無有是處；若不能見佛頂相者，斯有是處。又非處者，謂能知佛心所行者，無有是處；若不能知諸佛如來心所行者，斯有是處。又非處者，謂佛如來住等引心有所得相者，無有是處；若佛如來常住等引心者，斯有是處。又非處者，若謂如來語言虛妄不決定者，無有是處；若佛如來言無虛妄，斯有是處。又非處者，若謂如來有其過失，無有是處；諸佛如來離諸過失，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，謂佛如來智有障礙，無有是處；若佛如來智無障礙，斯有是處。又非處者，謂能觀見諸佛如來最勝頂相，無有是處；若不能見佛頂相者，斯有是處。又非處者，謂能知佛心所行者，無有是處；若不能知諸佛如來心所行者，斯有是處。又非處者，謂佛如來住等引心有所得相者，無有是處；若佛如來常住等引心者，斯有是處。又非處者，若謂如來語言虛妄不決定者，無有是處；若佛如來言無虛妄，斯有是處。又非處者，若謂如來有其過失，無有是處；諸佛如來離諸過失，斯有是處。

「舍利子！如是等法！如四無所畏、十八不共法中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是等法！如四無所畏、十八不共法中廣說。

「復次舍利子！若謂諸佛如來於現在世中若知若見有障礙者，無有是處；若諸佛如來於現在世中若知若見無障礙者，斯有是處。舍利子，如是所說如來所有處非處智力無有邊際，若欲知其邊際之者，譬如虛空所可知耶？若其虛空不知邊際，如來、應供、正等正覺處非處智力邊際亦然。諸住信菩薩得聞如來不可思議處非處智力已，發生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！若謂諸佛如來於現在世中若知若見有障礙者，無有是處；若諸佛如來於現在世中若知若見無障礙者，斯有是處。舍利子，如是所說如來所有處非處智力無有邊際，若欲知其邊際之者，譬如虛空所可知耶？若其虛空不知邊際，如來、應供、正等正覺處非處智力邊際亦然。諸住信菩薩得聞如來不可思議處非處智力已，發生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「十方虛空無邊量， 處非處智力亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方虛空無邊量， 處非處智力亦然，

智力真實遍世間， 廣說最上真實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力真實遍世間， 廣說最上真實法。

若人圓具解脫器， 知彼所行為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人圓具解脫器， 知彼所行為說法，

彼圓法器諸眾生， 知處非處住捨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼圓法器諸眾生， 知處非處住捨行。

虛空大地尚可動， 佛說果報無虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空大地尚可動， 佛說果報無虛妄，

處非處智若圓成， 世出世間十力具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處非處智若圓成， 世出世間十力具。

「舍利子！此是如來第一智力。如來、應供、正等正覺以具如是勝智力故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，乃至世間無與如來同其法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是如來第一智力。如來、應供、正等正覺以具如是勝智力故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，乃至世間無與如來同其法者。

「復次舍利子！云何名為如來業報智力？謂佛如來以無上智，於過去未來現在一切眾生，所作諸業積集因處位、若身根因通眼根分位，如是諸根因及分位如來悉如實知。若諸眾生有布施根性修持戒行，如來了知自他根故，即為宣說布施之法。若諸眾生有持戒根性修布施行，如來了知自他根故，即為宣說持戒之法。若諸眾生有忍辱根性修精進行，如來了知自他根故，即為宣說忍辱之法。若諸眾生有精進根性修忍辱行，如來了知自他根故，即為宣說精進之法。若諸眾生有禪定根性修勝慧行，如來了知自他根故，即為宣說禪定之法。若諸眾生有勝慧根性修禪定行，如來了知自他根故，即為宣說勝慧之法。總略乃至諸菩提分法亦如是說。若諸眾生具聲聞根性修緣覺乘行，如來了知自他根故，即為宣說聲聞乘法。若諸眾生具緣覺根性修聲聞乘行，如來了知自他根故，即為宣說緣覺乘法。若諸眾生具大乘根性而修聲聞緣覺乘行，如來了知自他根故，即為宣說大乘之法。若諸眾生具最上乘根性修大乘行，如來了知實了知。若諸眾生於現在世積集樂因，未來世中感其苦報，如來決定如實了知。若諸眾生於現在世積集苦因，未來世中感其苦報，如來決定如實了知。若諸眾生於現在世積集樂因，未來世中感其樂報，如來決定如實了知。舍利子！如來於過去未來現在世中一切眾生，所有諸業若因若果，如來真實無異無別，決定一一如實了知。如來隨所知已，如其所應皆為說法。舍利子！如來、應供、正等正覺，於過去未來現在一切眾生，諸業果報、積集因處，皆如實知。如來智力無有邊際，若欲知其邊際之者，譬如虛空所可知耶？若其虛空不知邊際，如來、應供、正等正覺業報智力邊際亦然。諸住信菩薩得聞如來不可思議業報智力已，發生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來業報智力？謂佛如來以無上智，於過去未來現在一切眾生，所作諸業積集因處位、若身根因通眼根分位，如是諸根因及分位如來悉如實知。若諸眾生有布施根性修持戒行，如來了知自他根故，即為宣說布施之法。若諸眾生有持戒根性修布施行，如來了知自他根故，即為宣說持戒之法。若諸眾生有忍辱根性修精進行，如來了知自他根故，即為宣說忍辱之法。若諸眾生有精進根性修忍辱行，如來了知自他根故，即為宣說精進之法。若諸眾生有禪定根性修勝慧行，如來了知自他根故，即為宣說禪定之法。若諸眾生有勝慧根性修禪定行，如來了知自他根故，即為宣說勝慧之法。總略乃至諸菩提分法亦如是說。若諸眾生具聲聞根性修緣覺乘行，如來了知自他根故，即為宣說聲聞乘法。若諸眾生具緣覺根性修聲聞乘行，如來了知自他根故，即為宣說緣覺乘法。若諸眾生具大乘根性而修聲聞緣覺乘行，如來了知自他根故，即為宣說大乘之法。若諸眾生具最上乘根性修大乘行，如來了知實了知。若諸眾生於現在世積集樂因，未來世中感其苦報，如來決定如實了知。若諸眾生於現在世積集苦因，未來世中感其苦報，如來決定如實了知。若諸眾生於現在世積集樂因，未來世中感其樂報，如來決定如實了知。舍利子！如來於過去未來現在世中一切眾生，所有諸業若因若果，如來真實無異無別，決定一一如實了知。如來隨所知已，如其所應皆為說法。舍利子！如來、應供、正等正覺，於過去未來現在一切眾生，諸業果報、積集因處，皆如實知。如來智力無有邊際，若欲知其邊際之者，譬如虛空所可知耶？若其虛空不知邊際，如來、應供、正等正覺業報智力邊際亦然。諸住信菩薩得聞如來不可思議業報智力已，發生淨信，超越分別、離諸疑惑，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「佛善了知諸因果， 業法智眼悉能觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛善了知諸因果， 業法智眼悉能觀，

無礙智遍三世中， 諸眾生行悉明達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙智遍三世中， 諸眾生行悉明達。

苦樂諸因及所願， 遍諸眾生五趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂諸因及所願， 遍諸眾生五趣中，

輪轉一切諸苦因， 善逝決定皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉一切諸苦因， 善逝決定皆明了。

所有黑白諸業報， 因果願求亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有黑白諸業報， 因果願求亦復然，

能仁真實悉了知， 猶觀掌中如意寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁真實悉了知， 猶觀掌中如意寶。

若諸業法修因少， 當來果報獲無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸業法修因少， 當來果報獲無量，

若因無量果還微， 善逝真實皆曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若因無量果還微， 善逝真實皆曉了。

修聲聞行果如願， 緣覺菩提因願同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修聲聞行果如願， 緣覺菩提因願同，

無上智果願亦然， 善逝如實皆曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上智果願亦然， 善逝如實皆曉了。

若於先業修苦因， 後復當招於樂果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於先業修苦因， 後復當招於樂果，

若於諸業修樂因， 後復當招於苦果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸業修樂因， 後復當招於苦果；

苦因苦果如是法， 樂因樂果亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦因苦果如是法， 樂因樂果亦復然，

自業自果和合因， 善逝如實皆曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自業自果和合因， 善逝如實皆曉了。

諸有苦法三世轉， 遍諸眾生五趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有苦法三世轉， 遍諸眾生五趣中，

真實無斷無異門， 佛無上智皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實無斷無異門， 佛無上智皆明了。

「舍利子！此是如來第二智力。如來以具勝智力故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，一切世間天人魔梵皆不能轉，乃至無與如來同其法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此是如來第二智力。如來以具勝智力故了知勝處，於大眾中能師子吼轉妙梵輪，一切世間天人魔梵皆不能轉，乃至無與如來同其法者。」

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十