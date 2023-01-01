佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第九西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之三

復次，佛告舍利子言：「於汝意云何？地界與眾生界孰為多邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告舍利子言：「於汝意云何？地界與眾生界孰為多邪？」

舍利子白佛言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言

「世尊！地界非多，眾生界多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！地界非多，眾生界多。」

佛言：「舍利子！如是如是，眾生界多。舍利子！假使三千大千世界所有一切眾生，若卵生，若胎生，若濕生，若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，乃至普及諸有情界，於一剎那、一臘縛、一須臾頃，無前無後悉得人身。即彼如上得人身者一切眾生，於一剎那、一臘縛、一須臾頃，悉證阿耨多羅三藐三菩提果。即彼一切所成諸佛如來，一一如來現前所化各有千頭，而一一頭各有千面，其一一面各有千舌。是諸如來，具足如來十力、四無所畏、四無礙解無礙辯才。舍利子！而彼如來同共稱讚如來所有戒波羅蜜多及戒蘊功德，經俱胝那庾多劫而悉不能得其邊際。又舍利子！一佛如來戒蘊功德無有邊際，如是諸佛如來戒蘊功德、無上大慧解入辯才乃至入大涅盤，於其中間皆悉同等。何以故？於無性中起有性思議。是故如來戒蘊功德、無上大慧最勝辯才，無量無數無有邊際與虛空等。舍利子！且置如上所說一三千大千世界，乃至東西南北四維上下普遍十方殑伽沙數等諸世界，一切眾生於一剎那、一臘縛、一須臾頃悉得人身，乃至悉證阿耨多羅三藐三菩提果。總略廣說，乃至於無性中起有性思議。是故如來戒蘊功德、無上大慧最勝辯才，無量無數無有邊際與虛空等。何以故？如來已得最上波羅蜜多，圓滿清淨戒波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如是如是，眾生界多。舍利子！假使三千大千世界所有一切眾生，若卵生，若胎生，若濕生，若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，乃至普及諸有情界，於一剎那、一臘縛、一須臾頃，無前無後悉得人身。即彼如上得人身者一切眾生，於一剎那、一臘縛、一須臾頃，悉證阿耨多羅三藐三菩提果。即彼一切所成諸佛如來，一一如來現前所化各有千頭，而一一頭各有千面，其一一面各有千舌。是諸如來，具足如來十力、四無所畏、四無礙解無礙辯才。舍利子！而彼如來同共稱讚如來所有戒波羅蜜多及戒蘊功德，經俱胝那庾多劫而悉不能得其邊際。又舍利子！一佛如來戒蘊功德無有邊際，如是諸佛如來戒蘊功德、無上大慧解入辯才乃至入大涅盤，於其中間皆悉同等。何以故？於無性中起有性思議。是故如來戒蘊功德、無上大慧最勝辯才，無量無數無有邊際與虛空等。舍利子！且置如上所說一三千大千世界，乃至東西南北四維上下普遍十方殑伽沙數等諸世界，一切眾生於一剎那、一臘縛、一須臾頃悉得人身，乃至悉證阿耨多羅三藐三菩提果。總略廣說，乃至於無性中起有性思議。是故如來戒蘊功德、無上大慧最勝辯才，無量無數無有邊際與虛空等。何以故？如來已得最上波羅蜜多，圓滿清淨戒波羅蜜多故。

「復次舍利子！我今復以顯明事相宣說如來定波羅蜜多。汝樂聞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我今復以顯明事相宣說如來定波羅蜜多。汝樂聞不？」

舍利子白佛言：「世尊！今正是時，願佛為說，令諸苾芻聞所說已信奉受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！今正是時，願佛為說，令諸苾芻聞所說已信奉受持。」

佛言：「舍利子！後時後分當有七日出現世間，於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚。彼時如來若行若住若坐若臥，具有十種希有之法現彼地方。何等為十？一者地平如掌，是為第一希有之法。二者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中悉無荊棘涌出金寶，是為第二希有之法。三者於彼三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，其地廣闊如來受用，是為第三希有之法。四者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自生異草，青潤柔軟右旋宛轉，如迦唧隣那寶，復有妙香，是為第四希有之法。五者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自然涌出八功德水，所謂一冷、二輕、三軟、四香、五美、六清、七飲時無厭、八多飲無患，如是具足八功德水，是為第五希有之法。六者於彼時中三千大千世界，炎熾，遍炎熾，極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中有清涼風自然吹觸。舍利子！譬如夏月盛熱之時，人極疲倦時，或有人往詣殑伽河岸，承彼清涼漸入河中，澡沐身體去除熱惱，乃得輕安調暢適悅；出河在岸往復經行，其去不遠見大樹林，青潤蓊欝枝葉扶踈，影癊清虛周匝垂覆，其中殊麗宛如珠寶間錯嚴飾，是人即時詣彼林所安詳而坐，四面涼風散來吹觸。舍利子！如來亦復如是，以宿善業果報煥明，清淨涼風自然吹觸，是為第六希有之法。七者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自然而有水生諸華，所謂優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，是為第七希有之法。八者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自然而有陸生諸華，所謂阿帝目訖多華、瞻波迦華、蘇摩那華、嚩利尸迦華、阿輸迦華、波吒羅華、迦蘭尼迦華、多囉尼華等，如是等華色香具足，是為第八希有之法。九者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎、熾極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中如金剛所成，堅固牢實而無破壞，是為第九希有之法。十者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中見有殊妙寶塔出現，一切天人，若魔若梵、沙門婆羅門等，瞻禮供養，是為第十希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！後時後分當有七日出現世間，於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚。彼時如來若行若住若坐若臥，具有十種希有之法現彼地方。何等為十？一者地平如掌，是為第一希有之法。二者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中悉無荊棘涌出金寶，是為第二希有之法。三者於彼三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，其地廣闊如來受用，是為第三希有之法。四者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自生異草，青潤柔軟右旋宛轉，如迦唧隣那寶，復有妙香，是為第四希有之法。五者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自然涌出八功德水，所謂一冷、二輕、三軟、四香、五美、六清、七飲時無厭、八多飲無患，如是具足八功德水，是為第五希有之法。六者於彼時中三千大千世界，炎熾，遍炎熾，極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中有清涼風自然吹觸。舍利子！譬如夏月盛熱之時，人極疲倦時，或有人往詣殑伽河岸，承彼清涼漸入河中，澡沐身體去除熱惱，乃得輕安調暢適悅；出河在岸往復經行，其去不遠見大樹林，青潤蓊欝枝葉扶踈，影癊清虛周匝垂覆，其中殊麗宛如珠寶間錯嚴飾，是人即時詣彼林所安詳而坐，四面涼風散來吹觸。舍利子！如來亦復如是，以宿善業果報煥明，清淨涼風自然吹觸，是為第六希有之法。七者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自然而有水生諸華，所謂優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等，是為第七希有之法。八者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中自然而有陸生諸華，所謂阿帝目訖多華、瞻波迦華、蘇摩那華、嚩利尸迦華、阿輸迦華、波吒羅華、迦蘭尼迦華、多囉尼華等，如是等華色香具足，是為第八希有之法。九者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎、熾極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中如金剛所成，堅固牢實而無破壞，是為第九希有之法。十者於彼時中三千大千世界，炎熾、遍炎熾、極遍炎熾，都一焰聚，彼時如來若行若住若坐若臥，彼地方中見有殊妙寶塔出現，一切天人，若魔若梵、沙門婆羅門等，瞻禮供養，是為第十希有之法。

「舍利子！如是十種希有之法，於彼地方次第出現，以其如來、應供、正等正覺於法界性善覺了故。隨其色相入三摩地，住等引心純一樂受，經殑伽沙數等劫謂如食頃，如來於三摩地無所壞失。舍利子！如來在定，住經一劫或百劫、千劫、百千劫、一俱胝劫、百俱胝劫、千俱胝劫、百千俱胝劫、百千俱胝那庾多劫、後從定起。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多故。而彼最上波羅蜜多者，具大神通、有大威德、得大自在，是故如來圓滿具足。舍利子！如彼非想非非想天中，天子生已緣一境住，謂識所緣。經八萬四千劫而識不於餘識所轉，乃至壽限盡時即當趣滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是十種希有之法，於彼地方次第出現，以其如來、應供、正等正覺於法界性善覺了故。隨其色相入三摩地，住等引心純一樂受，經殑伽沙數等劫謂如食頃，如來於三摩地無所壞失。舍利子！如來在定，住經一劫或百劫、千劫、百千劫、一俱胝劫、百俱胝劫、千俱胝劫、百千俱胝劫、百千俱胝那庾多劫、後從定起。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多故。而彼最上波羅蜜多者，具大神通、有大威德、得大自在，是故如來圓滿具足。舍利子！如彼非想非非想天中，天子生已緣一境住，謂識所緣。經八萬四千劫而識不於餘識所轉，乃至壽限盡時即當趣滅。

「舍利子！如來始於初夜分中證成阿耨多羅三藐三菩提果，於中夜分入大涅盤，於其中間而不壞滅三摩地法。如來在定，無心可轉、無心所行、無心伺察、無心遍行、無心可增、無心可減、無心散亂、無心可高、無心可下、無心攝護、無心隱密、無心隨順、無心違背、無心沈下、無心動轉、無心喜悅、無心愛箸、無心分別、無心離分別、無心計度、無心隨識流轉、無心依止眼耳鼻舌身意、無心依止色聲香味觸法、無心於彼法中行、無心於彼智中行、無心於彼過去觀察、無心於彼未來觀察、無心於彼現在觀察。如來、應供、正等正覺如是安住三摩地中，心無少法而可生起，然於一切法中以無礙知見而常隨轉，都無發悟。如來離心意識，於定分位亦不減失，復常施作一切佛事，然無發悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來始於初夜分中證成阿耨多羅三藐三菩提果，於中夜分入大涅盤，於其中間而不壞滅三摩地法。如來在定，無心可轉、無心所行、無心伺察、無心遍行、無心可增、無心可減、無心散亂、無心可高、無心可下、無心攝護、無心隱密、無心隨順、無心違背、無心沈下、無心動轉、無心喜悅、無心愛箸、無心分別、無心離分別、無心計度、無心隨識流轉、無心依止眼耳鼻舌身意、無心依止色聲香味觸法、無心於彼法中行、無心於彼智中行、無心於彼過去觀察、無心於彼未來觀察、無心於彼現在觀察。如來、應供、正等正覺如是安住三摩地中，心無少法而可生起，然於一切法中以無礙知見而常隨轉，都無發悟。如來離心意識，於定分位亦不減失，復常施作一切佛事，然無發悟。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「佛於無量百千劫， 遍三有中修道行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於無量百千劫， 遍三有中修道行，

戒聞定忍無散心， 圓成無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒聞定忍無散心， 圓成無上菩提果。

佛善業果報如是， 超勝世間戒清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛善業果報如是， 超勝世間戒清淨，

無戲論垢淨如空， 十力淨戒虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無戲論垢淨如空， 十力淨戒虛空等。

佛於初夜成正覺， 後於中夜入涅盤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於初夜成正覺， 後於中夜入涅盤，

佛無心行無遍行， 於諸寂定無減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無心行無遍行， 於諸寂定無減失。

十力戒蘊亦無減， 神力解脫分亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力戒蘊亦無減， 神力解脫分亦然，

百千劫中住一心， 佛無分別離分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千劫中住一心， 佛無分別離分別。

佛於如空定境界， 三義轉佛無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於如空定境界， 三義轉佛無礙智，

心意伺察不遣除， 佛子信解佛十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意伺察不遣除， 佛子信解佛十力。

「舍利子！如是等法，住信菩薩應於如來戒定法中，信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是等法，住信菩薩應於如來戒定法中，信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。

「復次舍利子！云何名為住信菩薩於佛如來神足通力，信解清淨乃至發希有想？舍利子！如來、應供、正等正覺常所宣說，尊者大目乾連於聲聞苾芻眾中神通第一。於彼菩薩眾中，若以聲聞神通同等較量，我不見有聲聞神通與菩薩等者。若以菩薩神通與佛神通同等較量，我不見有菩薩神通與如來神通而相等者。彼諸菩薩常作是念：『如來神通不可思議，我等發勤精進，願求成辦如來神力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為住信菩薩於佛如來神足通力，信解清淨乃至發希有想？舍利子！如來、應供、正等正覺常所宣說，尊者大目乾連於聲聞苾芻眾中神通第一。於彼菩薩眾中，若以聲聞神通同等較量，我不見有聲聞神通與菩薩等者。若以菩薩神通與佛神通同等較量，我不見有菩薩神通與如來神通而相等者。彼諸菩薩常作是念：『如來神通不可思議，我等發勤精進，願求成辦如來神力。』

「復次舍利子！我今復以喻說，發明如來神通智力。汝樂聞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我今復以喻說，發明如來神通智力。汝樂聞不？」

舍利子白佛言：「世尊！今正是時，願佛為說，令諸苾芻聞所說已信奉受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！今正是時，願佛為說，令諸苾芻聞所說已信奉受持。」

佛言：「舍利子！於汝意云何？大目乾連有大神通邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！於汝意云何？大目乾連有大神通邪？」

舍利子白佛言：「世尊！我親聞佛說、親所聽受，大目乾連於聲聞苾芻眾中神通第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！我親聞佛說、親所聽受，大目乾連於聲聞苾芻眾中神通第一。」

佛言：「舍利子！假使三千大千世界滿中一切聲聞，彼彼神力皆與大目乾連神力同等，猶如稻麻竹𥯤甘蔗叢林，如是同等如是色相。所有一切聲聞功德威勢精進力能，神通變化隨所表示，比佛如來，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，一俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，算分、數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分，皆不及一。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多故。舍利子！如來以神通力於此地中置一芥子，以佛如來加持力故，彼諸聲聞一切威勢神通力能，而悉不能舉彼芥子，復不能動一毛端量。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故。舍利子！且置上說此三千大千世界，乃至東西南北四維上下普遍十方殑伽沙等一切世界，所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，彼諸眾生一時皆得聲聞之果，具大神通悉如大目乾連，彼諸聲聞同以威勢力能神通變化，而悉不能舉動芥子一毛端量。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故，具大威德、有大神通、得大自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！假使三千大千世界滿中一切聲聞，彼彼神力皆與大目乾連神力同等，猶如稻麻竹𥯤甘蔗叢林，如是同等如是色相。所有一切聲聞功德威勢精進力能，神通變化隨所表示，比佛如來，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，一俱胝分不及一，百俱胝分不及一，千俱胝分不及一，百千俱胝分不及一，算分、數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分，皆不及一。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多故。舍利子！如來以神通力於此地中置一芥子，以佛如來加持力故，彼諸聲聞一切威勢神通力能，而悉不能舉彼芥子，復不能動一毛端量。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故。舍利子！且置上說此三千大千世界，乃至東西南北四維上下普遍十方殑伽沙等一切世界，所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，彼諸眾生一時皆得聲聞之果，具大神通悉如大目乾連，彼諸聲聞同以威勢力能神通變化，而悉不能舉動芥子一毛端量。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多及神通波羅蜜多故，具大威德、有大神通、得大自在。」

爾時世尊復告尊者舍利子言：「汝昔曾聞，風災劫時有大風起名毘藍婆，振吼吹擊此三千大千世界，須彌山王、鐵圍諸山、大鐵圍山等，及四大洲至八萬洲，彼彼大海吹皷高起，流散周遍一由旬量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告尊者舍利子言：「汝昔曾聞，風災劫時有大風起名毘藍婆，振吼吹擊此三千大千世界，須彌山王、鐵圍諸山、大鐵圍山等，及四大洲至八萬洲，彼彼大海吹皷高起，流散周遍一由旬量。」

舍利子白佛言：「世尊！我昔親聞如來宣說如是等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！我昔親聞如來宣說如是等事。」

佛言：「舍利子！風災劫時大風吹擊此三千大千世界，須彌山王及諸山大海吹皷高起，破壞流散周遍一切，乃至無數百千由旬分量。地居諸天亦悉飄鼓流散周遍，塵尚不見況山石等。所有夜摩天中諸宮殿等，飄鼓破壞流散周遍，塵尚不見何況宮殿。彼兜率天、化樂天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天，如是等天諸宮殿等，飄鼓破壞流散周遍，塵尚不見何況宮殿。舍利子！如是大風飄鼓吹擊，爾時如來所有妙衣不能損動一毛端量，況復衣角。所以者何！以佛如來不思議神力、不思議緣、不思議所行、不思議大悲悉具足故。舍利子！當彼大風飄鼓之時，東西南北四維上下周遍十方殑伽沙等一切世界大風不止。是時如來舉以指端指大風輪，即時大風皆悉止息，此是如來神通智力無所減失不思議故。舍利子！彼住信菩薩應於如來神通智力，信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！風災劫時大風吹擊此三千大千世界，須彌山王及諸山大海吹皷高起，破壞流散周遍一切，乃至無數百千由旬分量。地居諸天亦悉飄鼓流散周遍，塵尚不見況山石等。所有夜摩天中諸宮殿等，飄鼓破壞流散周遍，塵尚不見何況宮殿。彼兜率天、化樂天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天，如是等天諸宮殿等，飄鼓破壞流散周遍，塵尚不見何況宮殿。舍利子！如是大風飄鼓吹擊，爾時如來所有妙衣不能損動一毛端量，況復衣角。所以者何！以佛如來不思議神力、不思議緣、不思議所行、不思議大悲悉具足故。舍利子！當彼大風飄鼓之時，東西南北四維上下周遍十方殑伽沙等一切世界大風不止。是時如來舉以指端指大風輪，即時大風皆悉止息，此是如來神通智力無所減失不思議故。舍利子！彼住信菩薩應於如來神通智力，信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「所有三界諸眾生， 皆作聲聞具智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有三界諸眾生， 皆作聲聞具智慧，

與大目連智皆同， 悉具神通波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大目連智皆同， 悉具神通波羅蜜。

如來於此地方中， 置一芥子極微小， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於此地方中， 置一芥子極微小，

彼彼一切現神通， 而悉不能為舉動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼一切現神通， 而悉不能為舉動。

所有殑伽沙數等， 十方一切世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有殑伽沙數等， 十方一切世界中，

毘藍婆風振擊時， 普遍諸方皆吹鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘藍婆風振擊時， 普遍諸方皆吹鼓。

當彼如是大風起， 佛上妙衣悉舉示， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當彼如是大風起， 佛上妙衣悉舉示，

不能動其一毛端， 由佛神力不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能動其一毛端， 由佛神力不思議。

大風吹擊極猛惡， 牟尼舉一毛端量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大風吹擊極猛惡， 牟尼舉一毛端量，

神力能止大風輪， 無邊廣大虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力能止大風輪， 無邊廣大虛空等。

「舍利子！住信菩薩應於如來如是神力，信解清淨乃至發希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！住信菩薩應於如來如是神力，信解清淨乃至發希有想。