佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第八西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如來不思議品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不思議品第四之二

「復次舍利子！云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議，信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想？舍利子！諸佛如來以無礙知見轉一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議，信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想？舍利子！諸佛如來以無礙知見轉一切法。

「復次舍利子！我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多，令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想。舍利子！譬如殑伽沙等諸世界中，一切草木枝葉莖幹，總取為四指分量，中或有人攝聚一處，聚一處已用火焚之，焚已一切悉成灰燼，散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中，其灰在海經百千歲分布。而有如來智力圓滿具足，能於彼彼大海之中，取彼彼灰分布於彼一切世界，謂若干灰、若干世界、若干根本、若干蘊聚、若干枝葉，悉布在於若干方處而無減失。何以故？諸佛如來於法界中善覺了故，以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作。如來、應供、正等正覺具大威德，有大神通、廣大名稱，世間若有諸善男子善女人等，於佛如來最上大智，信解清淨離分別者，皆是如來慈心建立，現證一切善根邊際，而復作盡諸苦邊際。何以故？諸佛如來於法界中善覺了故。若有能於佛如來所發生一念信解心者，所獲功德而不壞失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多，令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想。舍利子！譬如殑伽沙等諸世界中，一切草木枝葉莖幹，總取為四指分量，中或有人攝聚一處，聚一處已用火焚之，焚已一切悉成灰燼，散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中，其灰在海經百千歲分布。而有如來智力圓滿具足，能於彼彼大海之中，取彼彼灰分布於彼一切世界，謂若干灰、若干世界、若干根本、若干蘊聚、若干枝葉，悉布在於若干方處而無減失。何以故？諸佛如來於法界中善覺了故，以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作。如來、應供、正等正覺具大威德，有大神通、廣大名稱，世間若有諸善男子善女人等，於佛如來最上大智，信解清淨離分別者，皆是如來慈心建立，現證一切善根邊際，而復作盡諸苦邊際。何以故？諸佛如來於法界中善覺了故。若有能於佛如來所發生一念信解心者，所獲功德而不壞失。

「又舍利子！我今復說譬喻顯明斯義，或有智人於我喻說而能解了。譬如有人壽限百歲，或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分，持詣佛所，作是白言：『世尊！我今持此水渧寄置佛所。後復來取，佛當與我。』佛即受之，以其水渧置在殑伽河中，隨流汎溢次第入於大海之中。爾時彼人過百歲已來詣佛所，作是白言：『世尊！我昔以水渧寄在佛所，願佛今時還當授我。』舍利子！如來、應供、正等正覺最上大智圓滿具足，即於大海之中取彼先寄一毛端量析百分者一渧之水，授與彼人。其一渧水，不為海水損觸壞失。舍利子！我所說喻表示分明，況復有人能見是義。如是水渧經久時中，以如來智力而不能壞。如來、應供、正等正覺亦復如是。若善男子善女人能於如來如是大智，信解清淨離分別者，皆是如來慈心建立，緣佛功德空中雨華，現證一切善根邊際，而復作盡諸苦邊際。何以故？諸佛如來於法界中善覺了故。若有能於佛如來所發生一念信解心者，所獲功德而不壞失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！我今復說譬喻顯明斯義，或有智人於我喻說而能解了。譬如有人壽限百歲，或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分，持詣佛所，作是白言：『世尊！我今持此水渧寄置佛所。後復來取，佛當與我。』佛即受之，以其水渧置在殑伽河中，隨流汎溢次第入於大海之中。爾時彼人過百歲已來詣佛所，作是白言：『世尊！我昔以水渧寄在佛所，願佛今時還當授我。』舍利子！如來、應供、正等正覺最上大智圓滿具足，即於大海之中取彼先寄一毛端量析百分者一渧之水，授與彼人。其一渧水，不為海水損觸壞失。舍利子！我所說喻表示分明，況復有人能見是義。如是水渧經久時中，以如來智力而不能壞。如來、應供、正等正覺亦復如是。若善男子善女人能於如來如是大智，信解清淨離分別者，皆是如來慈心建立，緣佛功德空中雨華，現證一切善根邊際，而復作盡諸苦邊際。何以故？諸佛如來於法界中善覺了故。若有能於佛如來所發生一念信解心者，所獲功德而不壞失。」

爾時尊者舍利子白佛言：「世尊！諸佛如來離如來智能轉諸法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子白佛言：「世尊！諸佛如來離如來智能轉諸法不？」

佛言：「不也。舍利子！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。舍利子！」

是時舍利子復白佛言：「當何名為智？何名為識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時舍利子復白佛言：「當何名為智？何名為識？」

「舍利子！當知識者住於四處：一者，識隨色住、色緣色住，而常親近增長堅牢廣大所成。二者，識隨受住、受緣受住，而常親近增長堅牢廣大所成。三者，識隨想住、想緣想住，而常親近增長堅牢廣大所成。四者，識隨行住、行緣行住，而常親近增長堅牢廣大所成。此說名識。何名為智？謂住五取蘊中智蘊了知，此說名智。若復地界、水界、火界、風界、空界，識各了知住於識界，此說名識。若復識於法界有所分別，此說名智。若復眼所了知色中施設，耳所了知聲中施設，鼻所了知香中施設，舌所了知味中施設，身所了知觸中施設，意所了知法中施設，此說名識。若復內心寂靜外無所行，以智收攝，無有少法而可分別亦不離分別，此說名智。若復所緣識生、作意識生、分別識生，此說名識。若復無所執、無所取、無所緣、無表了，此說名智。若復有為所行法中識有所住，識於有為中行，此說名識。若於無為法中無識可行，若無為智即說名智。若是識於生住滅法中了別無生無滅無住，此說名識。舍利子！於如是等諸法之中，如是名識，如是名智。是故當知，如來大智不可思議，住信菩薩信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！當知識者住於四處：一者，識隨色住、色緣色住，而常親近增長堅牢廣大所成。二者，識隨受住、受緣受住，而常親近增長堅牢廣大所成。三者，識隨想住、想緣想住，而常親近增長堅牢廣大所成。四者，識隨行住、行緣行住，而常親近增長堅牢廣大所成。此說名識。何名為智？謂住五取蘊中智蘊了知，此說名智。若復地界、水界、火界、風界、空界，識各了知住於識界，此說名識。若復識於法界有所分別，此說名智。若復眼所了知色中施設，耳所了知聲中施設，鼻所了知香中施設，舌所了知味中施設，身所了知觸中施設，意所了知法中施設，此說名識。若復內心寂靜外無所行，以智收攝，無有少法而可分別亦不離分別，此說名智。若復所緣識生、作意識生、分別識生，此說名識。若復無所執、無所取、無所緣、無表了，此說名智。若復有為所行法中識有所住，識於有為中行，此說名識。若於無為法中無識可行，若無為智即說名智。若是識於生住滅法中了別無生無滅無住，此說名識。舍利子！於如是等諸法之中，如是名識，如是名智。是故當知，如來大智不可思議，住信菩薩信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「所有殑伽沙數等， 十方世界諸草木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有殑伽沙數等， 十方世界諸草木，

若人焚爇悉成灰， 置大海中百千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人焚爇悉成灰， 置大海中百千歲。

佛十力尊微妙智， 後復能取海中灰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛十力尊微妙智， 後復能取海中灰，

若干根種及諸方， 而悉分布無減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干根種及諸方， 而悉分布無減失。

心持十方眾生界， 貪瞋癡行悉了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心持十方眾生界， 貪瞋癡行悉了知，

一切意樂及所行， 無增無減皆悟解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切意樂及所行， 無增無減皆悟解。

大智十力世間尊， 十方乃至遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智十力世間尊， 十方乃至遍法界，

調御不生分別心， 一切佛子皆信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御不生分別心， 一切佛子皆信解。

「復次舍利子！云何名為如來微妙光明不可思議，住信菩薩信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想？謂佛、如來、應供、正等正覺於法界中善能覺了所有光明廣大微妙，而此三千大千世界總攝一切，普遍光明炎赫照曜，如無雲覆翳日光高出。如來、應供、正等正覺亦復如是，於此三千大千世界廣大光明炎赫照曜，映蔽大地所有一切星宿山石、藥木燈光及大火聚，超出最勝廣大微妙明焰熾盛，至于日月光明，及四大王天所化宮殿、身莊嚴具等諸光明，三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天所化宮殿、身莊嚴具等諸光明，彼梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天所化宮殿、身莊嚴具等諸光明，超出最勝廣大微妙明焰熾盛。彼少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，所化宮殿、身莊嚴具諸光明中，如來，應供，正等正覺清淨光明，超出最勝廣大微妙明焰熾盛。何以故？如來圓滿廣大無量戒、定、慧、解脫、解脫知見故。舍利子！若此三千大千世界一切光明施設表示，比佛如來所有光明，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。譬如世間常等真金，置於閻浮檀金聚中，而彼常金無有光明，亦不炎赫不能照曜。而此三千大千世界所有一切光明施設表示，於佛如來最上光中，悉無光明炎赫照曜。如來光者，無有過上、廣大最勝亦無分限，極善業報現前隨轉，於此三千大千世界之中廣大照曜，不以日月晝夜時分所照為明。如來悲愍世間一切眾生，普令安住淨圓光中。如來、應供、正等正覺乃於阿僧祇世界之中廣大照曜。何以故？如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來微妙光明不可思議，住信菩薩信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想？謂佛、如來、應供、正等正覺於法界中善能覺了所有光明廣大微妙，而此三千大千世界總攝一切，普遍光明炎赫照曜，如無雲覆翳日光高出。如來、應供、正等正覺亦復如是，於此三千大千世界廣大光明炎赫照曜，映蔽大地所有一切星宿山石、藥木燈光及大火聚，超出最勝廣大微妙明焰熾盛，至于日月光明，及四大王天所化宮殿、身莊嚴具等諸光明，三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天所化宮殿、身莊嚴具等諸光明，彼梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天所化宮殿、身莊嚴具等諸光明，超出最勝廣大微妙明焰熾盛。彼少光天、無量光天、光音天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天，所化宮殿、身莊嚴具諸光明中，如來，應供，正等正覺清淨光明，超出最勝廣大微妙明焰熾盛。何以故？如來圓滿廣大無量戒、定、慧、解脫、解脫知見故。舍利子！若此三千大千世界一切光明施設表示，比佛如來所有光明，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。譬如世間常等真金，置於閻浮檀金聚中，而彼常金無有光明，亦不炎赫不能照曜。而此三千大千世界所有一切光明施設表示，於佛如來最上光中，悉無光明炎赫照曜。如來光者，無有過上、廣大最勝亦無分限，極善業報現前隨轉，於此三千大千世界之中廣大照曜，不以日月晝夜時分所照為明。如來悲愍世間一切眾生，普令安住淨圓光中。如來、應供、正等正覺乃於阿僧祇世界之中廣大照曜。何以故？如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故。

「舍利子！我今復說譬喻以明斯義。譬如有人取此三千大千世界大地諸土盡末為塵，持詣東方，過一世界下一塵點，第二世界復下一點；如是乃至南西北方，各各世界悉下塵點。舍利子！於汝意云何？而彼塵末於諸世界盡邊際不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我今復說譬喻以明斯義。譬如有人取此三千大千世界大地諸土盡末為塵，持詣東方，過一世界下一塵點，第二世界復下一點；如是乃至南西北方，各各世界悉下塵點。舍利子！於汝意云何？而彼塵末於諸世界盡邊際不？」

舍利子言：「不也。世尊！不也。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也。世尊！不也。善逝！」

佛言：「舍利子！如來、應供、正等正覺亦復如是。於彼一切世界之中，以淨光明廣大照曜，而諸光明比佛光明，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！如來、應供、正等正覺亦復如是。於彼一切世界之中，以淨光明廣大照曜，而諸光明比佛光明，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分皆不及一。何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故。

「又舍利子！大地所有草木樹林鐵圍諸山，乃至須彌山王，皆是如來大光明力所任持故，乃於三千大千世界廣大照曜。然其下劣眾生不能信解，或有眾生不能瞻見如來圓光，或有眾生於圓光中廣大瞻覩，或有一俱盧舍見佛光者，或有一由旬內見佛光者，或有三千大千世界之內見佛光者。又舍利子！如來光明，何人能於百千世界悉瞻覩者？謂諸登地菩薩能於無邊一切世界見佛光明。如來悲愍一切眾生，盡虛空界及眾生界，以淨光明普遍照曜。彼住信菩薩聞是說已，信解清淨，超越分別，離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！大地所有草木樹林鐵圍諸山，乃至須彌山王，皆是如來大光明力所任持故，乃於三千大千世界廣大照曜。然其下劣眾生不能信解，或有眾生不能瞻見如來圓光，或有眾生於圓光中廣大瞻覩，或有一俱盧舍見佛光者，或有一由旬內見佛光者，或有三千大千世界之內見佛光者。又舍利子！如來光明，何人能於百千世界悉瞻覩者？謂諸登地菩薩能於無邊一切世界見佛光明。如來悲愍一切眾生，盡虛空界及眾生界，以淨光明普遍照曜。彼住信菩薩聞是說已，信解清淨，超越分別，離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想。」

爾時世尊重明斯義說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重明斯義說伽陀曰：

「所有日月諸光明， 帝釋梵王光明等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有日月諸光明， 帝釋梵王光明等，

乃至色究竟天光， 而悉不及佛光相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至色究竟天光， 而悉不及佛光相。

色究竟天等諸光， 乃至三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色究竟天等諸光， 乃至三千大千界，

比佛一毛孔中光， 十六分中不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比佛一毛孔中光， 十六分中不及一。

虛空光明為廣大， 眾生廣大亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空光明為廣大， 眾生廣大亦復然，

若覩如來淨光明， 無邊無際虛空等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若覩如來淨光明， 無邊無際虛空等。

應化度者見佛光， 不比世間生盲類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應化度者見佛光， 不比世間生盲類，

彼不能見日光明， 返謂日光無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不能見日光明， 返謂日光無所有。

下劣眾生亦如是， 佛以光明常照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下劣眾生亦如是， 佛以光明常照曜，

自不能覩淨光明， 返謂佛光無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自不能覩淨光明， 返謂佛光無所有。

諸有見佛圓光者， 或俱盧舍或由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有見佛圓光者， 或俱盧舍或由旬，

或復三千世界中， 而能覩佛光明相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復三千世界中， 而能覩佛光明相。

八地九地及十地， 已登地位諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八地九地及十地， 已登地位諸菩薩，

悉能安住大地中， 覩佛光明具大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能安住大地中， 覩佛光明具大慧。

菩薩趣向佛大慧， 依止無邊光明輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩趣向佛大慧， 依止無邊光明輪，

作諸佛事利眾生， 諸佛剎土不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作諸佛事利眾生， 諸佛剎土不思議。

諸佛如來不思議， 不思議光亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如來不思議， 不思議光亦復然，

不思議開淨信心， 諸福蘊門不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議開淨信心， 諸福蘊門不思議。

「復次舍利子！云何名為如來圓滿戒定不可思議，住信菩薩信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想？舍利子！如來正實之語作如是說：『世間所生一切眾生，若淨戒蘊，清淨身業、清淨語業、清淨意業，而諸眾生於世間生、於世間老，不染世法，得婆羅門離罪之法，復得沙門寂靜觀想三摩地法，當得最上波羅蜜多。』如來又以正實之語作如是說：『我不見有世間一切若魔若梵、若沙門婆羅門、天人阿修羅等，而能清淨戒蘊、定蘊，同佛如來無量清淨戒定蘊者。』何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多，已得戒定波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利子！云何名為如來圓滿戒定不可思議，住信菩薩信解清淨，超越分別、離諸疑悔，後復生起身喜心喜適悅之相，發希有想？舍利子！如來正實之語作如是說：『世間所生一切眾生，若淨戒蘊，清淨身業、清淨語業、清淨意業，而諸眾生於世間生、於世間老，不染世法，得婆羅門離罪之法，復得沙門寂靜觀想三摩地法，當得最上波羅蜜多。』如來又以正實之語作如是說：『我不見有世間一切若魔若梵、若沙門婆羅門、天人阿修羅等，而能清淨戒蘊、定蘊，同佛如來無量清淨戒定蘊者。』何以故？如來、應供、正等正覺已得最上波羅蜜多，已得戒定波羅蜜多。

「舍利子！我今復說譬喻以明斯義，可樂聞不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我今復說譬喻以明斯義，可樂聞不？」

舍利子白佛言：「世尊！今正是時，願佛為說。若諸苾芻得聞如來清淨戒定波羅蜜多法者，隨所聞已信奉受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！今正是時，願佛為說。若諸苾芻得聞如來清淨戒定波羅蜜多法者，隨所聞已信奉受持。」