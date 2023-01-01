佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

菩薩觀察品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀察品第三之一

爾時尊者舍利子即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我有少疑欲當請問，惟願如來、應供、正等正覺善為宣說。若佛世尊聽許所請，我即當問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊！我有少疑欲當請問，惟願如來、應供、正等正覺善為宣說。若佛世尊聽許所請，我即當問。」

佛言：「舍利子！恣汝所問。如來、應供、正等正覺隨有問者即當為說，使其皆得開釋疑心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！恣汝所問。如來、應供、正等正覺隨有問者即當為說，使其皆得開釋疑心。」

爾時尊者舍利子即白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就幾法，即得身業無諸過失、語業無諸過失、意業無諸過失，身業清淨、語業清淨、意業清淨，身業無動、語業無動、意業無動，天魔外道力不能制，然後深發一切智心，地位諸善次第得成，能為一切眾生作所歸向、作光明炬、作大河流、作大橋梁、作大船筏，濟渡一切到於彼岸，為舍為救、為歸為趣，於一切智心而無動轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子即白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩成就幾法，即得身業無諸過失、語業無諸過失、意業無諸過失，身業清淨、語業清淨、意業清淨，身業無動、語業無動、意業無動，天魔外道力不能制，然後深發一切智心，地位諸善次第得成，能為一切眾生作所歸向、作光明炬、作大河流、作大橋梁、作大船筏，濟渡一切到於彼岸，為舍為救、為歸為趣，於一切智心而無動轉？」

爾時尊者舍利子為欲稱揚如是義故，以偈問佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利子為欲稱揚如是義故，以偈問佛：

「以何義故勇智者， 而能安住大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以何義故勇智者， 而能安住大菩提，

宣揚功德妙法門， 成證無上菩提果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣揚功德妙法門， 成證無上菩提果？

諸勇智者何所行， 利益一切諸群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸勇智者何所行， 利益一切諸群品，

又復觀察何法門， 而能成佛無上道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復觀察何法門， 而能成佛無上道？

復以何法降魔眾， 安處菩提大道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何法降魔眾， 安處菩提大道場，

振動俱胝剎土中， 圓證菩提勝妙果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 振動俱胝剎土中， 圓證菩提勝妙果？

以何義故名菩薩， 如是之句復云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何義故名菩薩， 如是之句復云何？

此中願說菩提門， 一切佛法中最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中願說菩提門， 一切佛法中最上。

於諸世間何所行， 而能廣利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世間何所行， 而能廣利諸眾生，

離諸染著如蓮花， 解脫俱胝諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸染著如蓮花， 解脫俱胝諸群品。

云何應受彼供養， 諸天諸龍及智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何應受彼供養， 諸天諸龍及智者，

乃至一切人非人？ 今問斯義願宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一切人非人？ 今問斯義願宣說。」

爾時世尊告尊者舍利子言：「舍利子！汝今當知，菩薩若能成就一法，於一處於多處普能攝受無量佛法。何者一法？所謂發起深固大菩提心。此即是為菩薩成就一法，於一處於多處普能攝受無量佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告尊者舍利子言：「舍利子！汝今當知，菩薩若能成就一法，於一處於多處普能攝受無量佛法。何者一法？所謂發起深固大菩提心。此即是為菩薩成就一法，於一處於多處普能攝受無量佛法。」

舍利子白佛言：「世尊！云何名深固？云何名菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子白佛言：「世尊！云何名深固？云何名菩提心？」

佛告舍利子言：「深固者，即是真實不破壞故，堅固無動故，無動即無退屈故，無退屈即善安住故，善安住即無退轉故，無退轉即善觀察眾生故，善觀察眾生即大悲根本故，大悲根本即廣大心故，廣大心即善知成熟眾生法式故，善知成熟眾生法式即自在妙樂故，自在妙樂即無種類故，無種類即無愛著故，無愛著即攝受眾生故，攝受眾生即善能觀察劣弱眾生故，善能觀察劣弱眾生即為救為歸不起恚心故，不起恚心即善觀視故，善觀視即無所得故，無所得即善意樂故，善意樂即無所有故，無所有即善清淨故，善清淨即自潔白故，自潔白即內無垢故，內無垢即外清淨故。舍利子！此如是等，從真實、不破壞至內無垢、外清淨，斯諸法門乃名深固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子言：「深固者，即是真實不破壞故，堅固無動故，無動即無退屈故，無退屈即善安住故，善安住即無退轉故，無退轉即善觀察眾生故，善觀察眾生即大悲根本故，大悲根本即廣大心故，廣大心即善知成熟眾生法式故，善知成熟眾生法式即自在妙樂故，自在妙樂即無種類故，無種類即無愛著故，無愛著即攝受眾生故，攝受眾生即善能觀察劣弱眾生故，善能觀察劣弱眾生即為救為歸不起恚心故，不起恚心即善觀視故，善觀視即無所得故，無所得即善意樂故，善意樂即無所有故，無所有即善清淨故，善清淨即自潔白故，自潔白即內無垢故，內無垢即外清淨故。舍利子！此如是等，從真實、不破壞至內無垢、外清淨，斯諸法門乃名深固。

「又舍利子！菩提心者，謂即彼心無諸過失，一切煩惱不能隨逐；彼心不樂餘乘；彼心堅固，不為一切邪外語言之所壞亂；彼心不破，一切魔眾而不能動；彼心決定，長養一切善根本行；彼心不動，愛樂佛法故；彼心善住，登菩薩地故；彼心無上，無對治故；彼心如金剛，一切佛法善決擇故；彼心平等，無高下故；彼心於一切眾生意樂清淨，自性無染故；彼心無垢，慧光照故；彼心廣大，容受一切眾生故；彼心無染，如虛空故；彼心無障礙，觀無礙智故；彼心於一切處隨應了知，大悲無斷故；彼心現證，清淨稱讚故；彼心成就一切智種子，圓滿一切佛法故；彼心安住普施一切樂事，誓願最勝故；彼心圓具淨戒，無缺犯故；彼心修持忍辱，離諸恚故；彼心精進，不懈怠故；彼心禪定，近寂靜故；彼心無害，具慧行故。又復彼心是真實根本，成就如來戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊；彼心是真實根本，圓滿如來十力、四無所畏、十八不共法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提心者，謂即彼心無諸過失，一切煩惱不能隨逐；彼心不樂餘乘；彼心堅固，不為一切邪外語言之所壞亂；彼心不破，一切魔眾而不能動；彼心決定，長養一切善根本行；彼心不動，愛樂佛法故；彼心善住，登菩薩地故；彼心無上，無對治故；彼心如金剛，一切佛法善決擇故；彼心平等，無高下故；彼心於一切眾生意樂清淨，自性無染故；彼心無垢，慧光照故；彼心廣大，容受一切眾生故；彼心無染，如虛空故；彼心無障礙，觀無礙智故；彼心於一切處隨應了知，大悲無斷故；彼心現證，清淨稱讚故；彼心成就一切智種子，圓滿一切佛法故；彼心安住普施一切樂事，誓願最勝故；彼心圓具淨戒，無缺犯故；彼心修持忍辱，離諸恚故；彼心精進，不懈怠故；彼心禪定，近寂靜故；彼心無害，具慧行故。又復彼心是真實根本，成就如來戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊；彼心是真實根本，圓滿如來十力、四無所畏、十八不共法故。

「又舍利子！菩提所成之心名菩提心，而此薩埵求菩提心深固具足，是故得名菩提薩埵。此亦說名廣大眾生、最上眾生、三界最勝眾生。此即身業無諸過失、語業無諸過失、意業無諸過失，身業清淨、語業清淨、意業清淨，身業無動、語業無動、意業無動，不為一切天魔外道而能動轉，深發一切智心，地位諸善次第當得，一切世法不能染污，能為一切眾生善作調伏、作遍調伏、作所歸向、作光明炬、作大河流、作大橋梁、作大船筏，濟渡一切到於彼岸，為舍為救、為歸為趣，深發一切智心，不為天魔外道之所動轉。此菩薩於阿耨多羅三藐三菩提心，淨信深固廣多清淨，樂見諸聖樂聞深法，心無慳惜廣行施捨，常樂出離心無障礙，於一切眾生無雜亂心，無退墮心無流散心，有業有報淨信無疑，諸所施作悉離疑惑，於善惡法不壞果報。此如是等善了知已，於身命緣不造罪業，遠離殺生、偷盜、邪染、妄言、綺語、兩舌、惡口、貪、瞋、邪見，如是十不善業皆悉斷除；十善之業常所修集，淨信諦理。於沙門婆羅門中常修正道具戒清淨，廣多聽受一切善法，聞已勤行深固作意，而善調伏遍寂近寂，離諸諍訟無非愛語，心意純善無不善意，勤行善法離不善法，無高無下亦不輕動，離諸讚毀安住正念，妙等引心斷三有縛，拔除毒箭去諸重擔，樂住寂靜度諸疑悔不受後有，常於諸佛世尊、菩薩摩訶薩及沙門婆羅門所親近恭敬隨順奉事無相違背，而常不離諸善知識。攝受正法，宣正法門示教利喜，謂布施大富、持戒生天、多聞大慧。修習相應如是宣說，此是布施得布施果，此是慳悋得慳悋果，此是持戒得持戒果，此是犯戒得犯戒果，此是忍辱得忍辱果，此是瞋恚得瞋恚果，此是精進得精進果，此是懈怠得懈怠果，此是禪定得禪定果，此是散亂得散亂果，此是智慧得智慧果，此是愚癡得愚癡果，此身善所行得身善所行果，此身惡所行得身惡所行果，此語善所行得語善所行果，此語惡所行得語惡所行果，此意善所行得意善所行果，此意惡所行得意惡所行果，此是善、此是不善，此所應作、此不應作。此所施作，於長夜中利益安樂一切眾生；此所施作，於長夜中而不利樂一切眾生。此如是等，於善知識所宣說正法示教利喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利子！菩提所成之心名菩提心，而此薩埵求菩提心深固具足，是故得名菩提薩埵。此亦說名廣大眾生、最上眾生、三界最勝眾生。此即身業無諸過失、語業無諸過失、意業無諸過失，身業清淨、語業清淨、意業清淨，身業無動、語業無動、意業無動，不為一切天魔外道而能動轉，深發一切智心，地位諸善次第當得，一切世法不能染污，能為一切眾生善作調伏、作遍調伏、作所歸向、作光明炬、作大河流、作大橋梁、作大船筏，濟渡一切到於彼岸，為舍為救、為歸為趣，深發一切智心，不為天魔外道之所動轉。此菩薩於阿耨多羅三藐三菩提心，淨信深固廣多清淨，樂見諸聖樂聞深法，心無慳惜廣行施捨，常樂出離心無障礙，於一切眾生無雜亂心，無退墮心無流散心，有業有報淨信無疑，諸所施作悉離疑惑，於善惡法不壞果報。此如是等善了知已，於身命緣不造罪業，遠離殺生、偷盜、邪染、妄言、綺語、兩舌、惡口、貪、瞋、邪見，如是十不善業皆悉斷除；十善之業常所修集，淨信諦理。於沙門婆羅門中常修正道具戒清淨，廣多聽受一切善法，聞已勤行深固作意，而善調伏遍寂近寂，離諸諍訟無非愛語，心意純善無不善意，勤行善法離不善法，無高無下亦不輕動，離諸讚毀安住正念，妙等引心斷三有縛，拔除毒箭去諸重擔，樂住寂靜度諸疑悔不受後有，常於諸佛世尊、菩薩摩訶薩及沙門婆羅門所親近恭敬隨順奉事無相違背，而常不離諸善知識。攝受正法，宣正法門示教利喜，謂布施大富、持戒生天、多聞大慧。修習相應如是宣說，此是布施得布施果，此是慳悋得慳悋果，此是持戒得持戒果，此是犯戒得犯戒果，此是忍辱得忍辱果，此是瞋恚得瞋恚果，此是精進得精進果，此是懈怠得懈怠果，此是禪定得禪定果，此是散亂得散亂果，此是智慧得智慧果，此是愚癡得愚癡果，此身善所行得身善所行果，此身惡所行得身惡所行果，此語善所行得語善所行果，此語惡所行得語惡所行果，此意善所行得意善所行果，此意惡所行得意惡所行果，此是善、此是不善，此所應作、此不應作。此所施作，於長夜中利益安樂一切眾生；此所施作，於長夜中而不利樂一切眾生。此如是等，於善知識所宣說正法示教利喜。

「知是大法器者，即當宣說甚深法門，謂空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，無造無作、無生無起、無我無人、無眾生無壽者，及說甚深緣生之法，所謂有法有故有生，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊集。以不有故即無所生，無生即滅，謂無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。然於是中無有少法若生若滅而實可得。何以故？一切法緣生故，無主宰、無作者、無受者，因緣所轉，是故此中無法可轉，亦非無轉亦非隨轉。無實所生三界施設，從煩惱轉、從苦所轉故有施設，一切皆是無實所生。若於此中如實觀察，即無有少法而為作者，若無作者即無所作，於勝義諦中都無所得。如是所說無法可轉亦非無轉。菩薩摩訶薩於如是等甚深之法，聞已信解不生疑悔，入一切法無礙智門。是故不著色受想行識，不著眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法，不著眼界色界眼識界乃至意界法界意識界，如是信解一切法自性皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知是大法器者，即當宣說甚深法門，謂空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，無造無作、無生無起、無我無人、無眾生無壽者，及說甚深緣生之法，所謂有法有故有生，即無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱，如是即一大苦蘊集。以不有故即無所生，無生即滅，謂無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅，如是即一大苦蘊滅。然於是中無有少法若生若滅而實可得。何以故？一切法緣生故，無主宰、無作者、無受者，因緣所轉，是故此中無法可轉，亦非無轉亦非隨轉。無實所生三界施設，從煩惱轉、從苦所轉故有施設，一切皆是無實所生。若於此中如實觀察，即無有少法而為作者，若無作者即無所作，於勝義諦中都無所得。如是所說無法可轉亦非無轉。菩薩摩訶薩於如是等甚深之法，聞已信解不生疑悔，入一切法無礙智門。是故不著色受想行識，不著眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法，不著眼界色界眼識界乃至意界法界意識界，如是信解一切法自性皆空。

「舍利子！菩薩若住如是信解即不減失，常見諸佛亦不減失，常聞正法復不減失，常承事眾。世世所生不離見佛、不離聞法、不離承事清淨之眾。現前值遇諸佛出世，在在所生發大精進勤求善法，所發精進不為無義利事。謂舍宅居止無義利事，妻子眷屬財寶受用及奴婢等無義利事，及餘一切欲樂遊戲取著過失無義利事，善能棄捨，於佛如來正法之中淨信出家。以彼清淨出家心故，近善知識而常不壞，思惟善法得善意樂，所聞善法真實修行。不著文字所成勝慧，深心具足樂法無厭，勤求多聞。如所聞法為他廣說，無愛著心，不為悕求名聞利養，為他說法不背自語，為他說法如其所聞如其所住，一一隨應為他廣說。如所聞法起大慈心，不越一切眾生大悲之心。為多聞故不惜身命，少欲喜足樂寂靜處，離諸憒閙善能資養。隨所聞法善觀察義，攝受正義不著於文。隨所攝受，於一切世間天、人、阿修羅眾中，不獨行於自利益事，但為勤求無上大乘、利樂一切眾生，所謂佛智、無等等智、一切三界最勝智，於他所作而不放逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩若住如是信解即不減失，常見諸佛亦不減失，常聞正法復不減失，常承事眾。世世所生不離見佛、不離聞法、不離承事清淨之眾。現前值遇諸佛出世，在在所生發大精進勤求善法，所發精進不為無義利事。謂舍宅居止無義利事，妻子眷屬財寶受用及奴婢等無義利事，及餘一切欲樂遊戲取著過失無義利事，善能棄捨，於佛如來正法之中淨信出家。以彼清淨出家心故，近善知識而常不壞，思惟善法得善意樂，所聞善法真實修行。不著文字所成勝慧，深心具足樂法無厭，勤求多聞。如所聞法為他廣說，無愛著心，不為悕求名聞利養，為他說法不背自語，為他說法如其所聞如其所住，一一隨應為他廣說。如所聞法起大慈心，不越一切眾生大悲之心。為多聞故不惜身命，少欲喜足樂寂靜處，離諸憒閙善能資養。隨所聞法善觀察義，攝受正義不著於文。隨所攝受，於一切世間天、人、阿修羅眾中，不獨行於自利益事，但為勤求無上大乘、利樂一切眾生，所謂佛智、無等等智、一切三界最勝智，於他所作而不放逸。」