佛說大乘菩薩藏正法經卷第四譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第四譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

長者賢護品第一之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者賢護品第一之四

復次，佛告諸長者言：「一切法無觀無不觀。何以故？離生住滅故。一切法無轉無作，離心意識故。一切法繫屬於緣，自性無力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，佛告諸長者言：「一切法無觀無不觀。何以故？離生住滅故。一切法無轉無作，離心意識故。一切法繫屬於緣，自性無力故。

「又諸長者！眼者四大所造，無常無強而不究竟，無堅無力速朽之法，斯不可信。多苦多惱眾病所集，是故諸長者！眼無依止亦無造作，耳鼻舌身意亦復如是。四大所造，無常無強而不究竟，無堅無力、速朽之法，斯不可信。多苦多惱眾病所集，是故諸長者！意無依止亦無造作。諸長者！是等諸法應如是學，此眼如聚沫，不可撮摩；眼如浮泡，不得久立；眼如陽焰，從業煩惱渴愛所生；眼如芭蕉，自體無實；眼如幻化，從顛倒起；眼如夢寐，為虛妄見；眼如其響，繫屬於緣；眼如影像，由業對現；眼如浮雲，剎那離相；眼如電光，須臾變滅；此眼無主為如地，此眼無我為如水，此眼無眾生為如火，此眼無壽為如風，此眼無人猶如虛空；此眼不實，四大為家；此眼性空，離我我所；此眼無知，如草木瓦礫；此眼無作，風力所轉；此眼為空，不淨充滿；此眼虛偽，雖復治事瑩飾，終歸散滅；此眼如丘井，為老所逼；此眼畢竟無邊際處，後當歸死。諸長者！汝等當知，眼既如是，耳鼻舌身意其義亦然，總略乃至彼一切法應如是知。諸愚夫異生，於彼一切所欲法中而生愛著，謂眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！眼者四大所造，無常無強而不究竟，無堅無力速朽之法，斯不可信。多苦多惱眾病所集，是故諸長者！眼無依止亦無造作，耳鼻舌身意亦復如是。四大所造，無常無強而不究竟，無堅無力、速朽之法，斯不可信。多苦多惱眾病所集，是故諸長者！意無依止亦無造作。諸長者！是等諸法應如是學，此眼如聚沫，不可撮摩；眼如浮泡，不得久立；眼如陽焰，從業煩惱渴愛所生；眼如芭蕉，自體無實；眼如幻化，從顛倒起；眼如夢寐，為虛妄見；眼如其響，繫屬於緣；眼如影像，由業對現；眼如浮雲，剎那離相；眼如電光，須臾變滅；此眼無主為如地，此眼無我為如水，此眼無眾生為如火，此眼無壽為如風，此眼無人猶如虛空；此眼不實，四大為家；此眼性空，離我我所；此眼無知，如草木瓦礫；此眼無作，風力所轉；此眼為空，不淨充滿；此眼虛偽，雖復治事瑩飾，終歸散滅；此眼如丘井，為老所逼；此眼畢竟無邊際處，後當歸死。諸長者！汝等當知，眼既如是，耳鼻舌身意其義亦然，總略乃至彼一切法應如是知。諸愚夫異生，於彼一切所欲法中而生愛著，謂眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸、法。

「又復於彼色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，地界、水界、火界、風界、空界、識界，此等法中所欲愛著，乃至一切有為無為名相法中所欲愛著。是故諸長者！汝等當於所欲法中勿生愛著，謂妻子舍宅財寶等法勿生貪取，當發淨信捨家出家。得出家已不生樂欲，無樂欲故圓具淨戒，修持清淨波羅提木叉之法，圓滿潔白法式儀範，乃至小罪猶懷大懼。諸長者！若如是學即得戒蘊具足。戒具足故，眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法而無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復於彼色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界，地界、水界、火界、風界、空界、識界，此等法中所欲愛著，乃至一切有為無為名相法中所欲愛著。是故諸長者！汝等當於所欲法中勿生愛著，謂妻子舍宅財寶等法勿生貪取，當發淨信捨家出家。得出家已不生樂欲，無樂欲故圓具淨戒，修持清淨波羅提木叉之法，圓滿潔白法式儀範，乃至小罪猶懷大懼。諸長者！若如是學即得戒蘊具足。戒具足故，眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法而無所取。

「色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊而無所取，眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界而無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊而無所取，眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界而無所取。

「地界、水界、火界、風界、空界、識界而無所取。總略而言，彼一切法都無所取。以無取故即無減失。何法無減失？謂眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸法無減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地界、水界、火界、風界、空界、識界而無所取。總略而言，彼一切法都無所取。以無取故即無減失。何法無減失？謂眼、耳、鼻、舌、身、意，色、聲、香、味、觸法無減失。

「色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊無減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊無減失。

「眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界無減失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眼界、色界、眼識界，乃至意界、法界、意識界無減失。

「地界、水界、火界、風界、空界、識界無減失。此等諸法若無減失，即無染污。無染污故，即速得輕安。何法輕安？謂無所見。若無所見，即一切所向無有少法而作障礙。若無障礙，即自無所害、他無所害，自他無所害。由無害故，心無所壞，即能趣入彼無餘依清淨涅盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地界、水界、火界、風界、空界、識界無減失。此等諸法若無減失，即無染污。無染污故，即速得輕安。何法輕安？謂無所見。若無所見，即一切所向無有少法而作障礙。若無障礙，即自無所害、他無所害，自他無所害。由無害故，心無所壞，即能趣入彼無餘依清淨涅盤。

「又諸長者！所言入者，何所入邪？謂非眼所入，非耳鼻舌身意所入。又諸長者！若執眼從緣成，此即著我我所，離於涅盤。云何離涅盤？謂貪故離涅盤、瞋故離涅盤、癡故離涅盤、無智故離涅盤。諸長者！無智者不離過去、不離未來、不離現在，決定無智、離智所生。何名為智？所謂盡智。何名盡智？謂即過去無盡智、未來無盡智、現在無盡智。緣法無智離智所生。彼無智離智，即眼從緣離智所生。眼者無我，若無我即無取，若無取即無捨，若無捨即解脫。云何解脫？謂我執解脫、眾生執解脫、壽者執解脫、人執解脫、斷常執解脫、一切執解脫、分別執解脫。彼無分別已，即無能分別、所分別。法無分別亦不離分別。云何無分別？謂我我所俱無分別。若我無分別即無取捨，若無取捨即所入解脫。若法離繫、若法非離繫，皆得出離。何所離邪？謂離一切苦。諸長者！當求如是出離之法。然於是中無法可取。何以故？若有所取即生怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！所言入者，何所入邪？謂非眼所入，非耳鼻舌身意所入。又諸長者！若執眼從緣成，此即著我我所，離於涅盤。云何離涅盤？謂貪故離涅盤、瞋故離涅盤、癡故離涅盤、無智故離涅盤。諸長者！無智者不離過去、不離未來、不離現在，決定無智、離智所生。何名為智？所謂盡智。何名盡智？謂即過去無盡智、未來無盡智、現在無盡智。緣法無智離智所生。彼無智離智，即眼從緣離智所生。眼者無我，若無我即無取，若無取即無捨，若無捨即解脫。云何解脫？謂我執解脫、眾生執解脫、壽者執解脫、人執解脫、斷常執解脫、一切執解脫、分別執解脫。彼無分別已，即無能分別、所分別。法無分別亦不離分別。云何無分別？謂我我所俱無分別。若我無分別即無取捨，若無取捨即所入解脫。若法離繫、若法非離繫，皆得出離。何所離邪？謂離一切苦。諸長者！當求如是出離之法。然於是中無法可取。何以故？若有所取即生怖畏。」

爾時世尊欲重宣明如是等義，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣明如是等義，說伽陀曰：

「以取法故即生怖， 由怖當墮惡趣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以取法故即生怖， 由怖當墮惡趣中，

若見如是怖起因， 識法有故而生取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見如是怖起因， 識法有故而生取。

若能如理觀正道， 慧光明見破諸暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如理觀正道， 慧光明見破諸暗，

見故即得勝慧明， 當知異性無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見故即得勝慧明， 當知異性無所得。

應當審觀諸空處， 運動虛假而不實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當審觀諸空處， 運動虛假而不實，

此中勿作安樂門， 渴愛虛誑世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中勿作安樂門， 渴愛虛誑世間故。

如實了知於空法， 知諸法空皆無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實了知於空法， 知諸法空皆無實，

我得安樂離憂門， 亦得無動最上樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得安樂離憂門， 亦得無動最上樂。

若能如是正了知， 即知一切法皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是正了知， 即知一切法皆空，

由斯解脫諸苦因， 是故諍訟無所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯解脫諸苦因， 是故諍訟無所立。

因諸所欲生執著， 執故而生諸嬈惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因諸所欲生執著， 執故而生諸嬈惱，

執者即是取之名， 因取故生於三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執者即是取之名， 因取故生於三有。

有故有生即輪轉， 三有止息即不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有故有生即輪轉， 三有止息即不生，

老病死法亦隨無， 畢竟不受無常苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老病死法亦隨無， 畢竟不受無常苦。

當知無欲即無取， 以無取故無三有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知無欲即無取， 以無取故無三有，

有若止息即無生， 老病死苦皆不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有若止息即無生， 老病死苦皆不受。

是故汝等諸長者， 同發捨離取著心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝等諸長者， 同發捨離取著心，

棄諸眷屬所愛因， 速當圓具苾芻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄諸眷屬所愛因， 速當圓具苾芻相。

知識財利諸所欲， 應當互生於喜足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知識財利諸所欲， 應當互生於喜足，

隨處謙恭起下心， 所向為他增善利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨處謙恭起下心， 所向為他增善利。

勿起意謂自守戒， 勿觀他為破戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿起意謂自守戒， 勿觀他為破戒者，

於其戒相持犯中， 勿非毀他為犯者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於其戒相持犯中， 勿非毀他為犯者。

譬如野鹿投繩網， 當知彼為自損害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如野鹿投繩網， 當知彼為自損害，

魔索縛心害亦然， 毀他生害亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔索縛心害亦然， 毀他生害亦如是。

愚人生諸損害意， 自讚毀他深為咎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人生諸損害意， 自讚毀他深為咎，

毀戒尚息於謗言， 何況梵行持戒者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀戒尚息於謗言， 何況梵行持戒者。

具學仙眾勇智者， 常修遠離寂靜行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具學仙眾勇智者， 常修遠離寂靜行，

棄捨身命無愛心， 勤求解脫寂靜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨身命無愛心， 勤求解脫寂靜法。

諸外道輩及典章， 無利根本皆遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸外道輩及典章， 無利根本皆遠離，

愛樂甚深正法門， 彼法宣說真空理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂甚深正法門， 彼法宣說真空理。

心根本處此當知， 所謂內外十二處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心根本處此當知， 所謂內外十二處，

從彼生起諸業因， 業久住處謂思法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼生起諸業因， 業久住處謂思法。

眼根色境二種緣， 眼識生緣為三事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼根色境二種緣， 眼識生緣為三事，

若不和合破散時， 如無薪火義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不和合破散時， 如無薪火義如是。

如是所生一切法， 互相和合故有生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所生一切法， 互相和合故有生，

作者受者二俱無， 正道常現諸所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作者受者二俱無， 正道常現諸所作。

內外諸法所成身， 是中應知我空法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外諸法所成身， 是中應知我空法，

愚人顛倒執著心， 於我我所不知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人顛倒執著心， 於我我所不知故。

眼內無法而可有， 於外亦復無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼內無法而可有， 於外亦復無所得，

無我無作壽者無， 應知諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無作壽者無， 應知諸法亦如是。

非眼遍思欲解脫， 耳鼻舌身意亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非眼遍思欲解脫， 耳鼻舌身意亦然，

色等無轉無作門， 當觀諸法亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色等無轉無作門， 當觀諸法亦如是。

如大海水起聚時， 暫生泡沫而無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大海水起聚時， 暫生泡沫而無實，

諦觀眼等亦復然， 無堅無力如泡沫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀眼等亦復然， 無堅無力如泡沫。

五蘊自性假和合， 如彼聚沫無堅力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊自性假和合， 如彼聚沫無堅力，

解脫一切嬈惱門， 及彼生老等憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切嬈惱門， 及彼生老等憂惱。

汝於我教出家已， 了知一切法如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於我教出家已， 了知一切法如幻，

不虛受彼信施心， 復能普供十方佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不虛受彼信施心， 復能普供十方佛。」

爾時五百長者聞佛宣說甚深正法，即於如是中路方處遠塵離垢得法眼淨。譬如白衣不雜塵黑易受染色，此五百長者於是方處遠離塵垢法眼清淨，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百長者聞佛宣說甚深正法，即於如是中路方處遠塵離垢得法眼淨。譬如白衣不雜塵黑易受染色，此五百長者於是方處遠離塵垢法眼清淨，亦復如是。

爾時世尊復為五百長者宣說法要示教利喜。佛言：「諸長者！眼極熾焰。云何熾焰！謂貪火、瞋火、癡火熾焰，生老病死憂悲苦惱等火熾焰，我說此法自受苦惱。耳鼻舌身意熾焰亦然。云何熾焰？謂貪火、瞋火、癡火熾焰，生老病死憂悲苦惱等火熾焰，我說此法自受苦惱。色塵熾焰。云何熾焰？謂貪火、瞋火、癡火熾焰，聲香味觸法塵諸火熾焰，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復為五百長者宣說法要示教利喜。佛言：「諸長者！眼極熾焰。云何熾焰！謂貪火、瞋火、癡火熾焰，生老病死憂悲苦惱等火熾焰，我說此法自受苦惱。耳鼻舌身意熾焰亦然。云何熾焰？謂貪火、瞋火、癡火熾焰，生老病死憂悲苦惱等火熾焰，我說此法自受苦惱。色塵熾焰。云何熾焰？謂貪火、瞋火、癡火熾焰，聲香味觸法塵諸火熾焰，亦復如是。

「又諸長者！色蘊熾焰。云何熾焰？謂貪火、瞋火、癡火熾焰。受蘊、想蘊、行蘊、識蘊諸火熾焰，亦復如是。十八界法，其義亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！色蘊熾焰。云何熾焰？謂貪火、瞋火、癡火熾焰。受蘊、想蘊、行蘊、識蘊諸火熾焰，亦復如是。十八界法，其義亦然。

「又諸長者！地界熾焰。謂貪火、瞋火、癡火熾焰。水界、火界、風界、空界、識界熾焰，亦復如是。謂貪火、瞋火、癡火熾焰，生老病死憂悲苦惱熾焰亦然，我說此法自受苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！地界熾焰。謂貪火、瞋火、癡火熾焰。水界、火界、風界、空界、識界熾焰，亦復如是。謂貪火、瞋火、癡火熾焰，生老病死憂悲苦惱熾焰亦然，我說此法自受苦惱。

「復次長者！眼無所取，應如是學，耳鼻舌身意亦無所取；色無所取，聲香味觸法亦無所取，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次長者！眼無所取，應如是學，耳鼻舌身意亦無所取；色無所取，聲香味觸法亦無所取，應如是學。

「又諸長者！色蘊無所取，受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，及十八界，皆無所取，應如是學。又諸長者！地界無所取，水界、火界、風界、空界、識界亦無所取，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！色蘊無所取，受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，及十八界，皆無所取，應如是學。又諸長者！地界無所取，水界、火界、風界、空界、識界亦無所取，應如是學。

「又諸長者！此界無所取、他界無所取，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！此界無所取、他界無所取，應如是學。

「復次諸長者！若眼、耳、鼻、舌、身、意無所取故，即無依止。色、聲、香、味、觸、法無所取故，即於諸處中得無依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次諸長者！若眼、耳、鼻、舌、身、意無所取故，即無依止。色、聲、香、味、觸、法無所取故，即於諸處中得無依止。

「又諸長者！色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，及十八界，無所取故，即於蘊界中得無依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，及十八界，無所取故，即於蘊界中得無依止。

「又諸長者！地界、水界、火界、風界、空界、識界無所取故，即於六界中得無依止。又諸長者！此界、他界無所取故，即於一切世界之中得無依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！地界、水界、火界、風界、空界、識界無所取故，即於六界中得無依止。又諸長者！此界、他界無所取故，即於一切世界之中得無依止。

「又諸長者！若一切法無所取故，即於一切法中得無依止。諸長者！一切法無所得亦非無得，若能了知無得非無得，即能解脫生老病死憂悲苦惱，我說此為解脫諸苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又諸長者！若一切法無所取故，即於一切法中得無依止。諸長者！一切法無所得亦非無得，若能了知無得非無得，即能解脫生老病死憂悲苦惱，我說此為解脫諸苦。」

爾時世尊欲重宣明如是等義，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣明如是等義，說伽陀曰：

「此諸世間極熾焰， 生死二火鎮燒然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸世間極熾焰， 生死二火鎮燒然，

無救嬈惱諸愚夫， 唯聖道法常不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無救嬈惱諸愚夫， 唯聖道法常不滅。

何法世間作光明？ 有佛如來今出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何法世間作光明？ 有佛如來今出現，

剎那善觀正道門， 發起精進常堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那善觀正道門， 發起精進常堅固。

當觀諸法無依止， 慧光明見破諸暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀諸法無依止， 慧光明見破諸暗，

見故即得勝慧明， 應知異性無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見故即得勝慧明， 應知異性無所得。

若能觀察無依止， 了知一切法皆空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀察無依止， 了知一切法皆空，

如是了知空法門， 菩提心空無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是了知空法門， 菩提心空無所有。

當知貪瞋癡等法， 此三熾焰極猛惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知貪瞋癡等法， 此三熾焰極猛惡，

世間壽命普燒然， 久處睡眠愚不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間壽命普燒然， 久處睡眠愚不覺。

所有生老及病死， 憂悲苦惱常逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有生老及病死， 憂悲苦惱常逼迫，

當知嬈惱諸世間， 彼一切法無依止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知嬈惱諸世間， 彼一切法無依止。」

爾時五百長者聞佛所說如是正法，心開意解，前白佛言：「世尊！我等今者快得善利！於佛法中淨信出家！復於佛所圓具淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百長者聞佛所說如是正法，心開意解，前白佛言：「世尊！我等今者快得善利！於佛法中淨信出家！復於佛所圓具淨戒。」

爾時佛言：「善來諸苾芻。」即時諸長者鬚髮自落、袈裟著身，成苾芻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛言：「善來諸苾芻。」即時諸長者鬚髮自落、袈裟著身，成苾芻相。

爾時世尊說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說伽陀曰：

「汝等受持袈裟衣， 鬚髮自落皆清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等受持袈裟衣， 鬚髮自落皆清淨，

執持應器善相圓， 一切皆成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持應器善相圓， 一切皆成阿羅漢。

既證果已依師法， 各說清淨嗢陀南， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既證果已依師法， 各說清淨嗢陀南，

於諸天人大眾前， 圓滿清淨苾芻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸天人大眾前， 圓滿清淨苾芻相。

往昔曾於諸佛所， 皆修廣大布施行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔曾於諸佛所， 皆修廣大布施行，

一呼善來歡喜生， 處處廣修諸善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一呼善來歡喜生， 處處廣修諸善法。

今得見我出世間， 發清淨心復增勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今得見我出世間， 發清淨心復增勝，

由彼增勝清淨心， 聽說最上清淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼增勝清淨心， 聽說最上清淨法。

聞佛語已證聖果， 遠離我見諸執著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛語已證聖果， 遠離我見諸執著，

現前空法悟圓成， 我生已盡皆解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前空法悟圓成， 我生已盡皆解脫。」