佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第三西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

長者賢護品第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者賢護品第一之三

「復次長者！又復世間十不善業，所謂殺生、偷盜、邪染、妄言、綺語、兩舌、惡口、貪、瞋、邪見，如是十種不善業道，汝等各欲求解脫邪？又復世間十雜染法，所謂慳悋雜染、毀戒雜染、瞋恚雜染、懈怠雜染、散亂雜染、惡慧雜染、無聞雜染、疑惑雜染、無信解雜染、不尊重雜染，如是十種雜染之法，汝等各欲求解脫邪？又復世間有其十種生死怖畏，所謂慳嫉覆蓋、無明縈纏、欲海汎溢、欲中艱苦、欲箭所射、忿恨煙塞、貪火燒然、瞋毒隱覆、癡障如刺、生死曠野險難怖畏，如是十種生死怖畏，汝等各欲求解脫邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次長者！又復世間十不善業，所謂殺生、偷盜、邪染、妄言、綺語、兩舌、惡口、貪、瞋、邪見，如是十種不善業道，汝等各欲求解脫邪？又復世間十雜染法，所謂慳悋雜染、毀戒雜染、瞋恚雜染、懈怠雜染、散亂雜染、惡慧雜染、無聞雜染、疑惑雜染、無信解雜染、不尊重雜染，如是十種雜染之法，汝等各欲求解脫邪？又復世間有其十種生死怖畏，所謂慳嫉覆蓋、無明縈纏、欲海汎溢、欲中艱苦、欲箭所射、忿恨煙塞、貪火燒然、瞋毒隱覆、癡障如刺、生死曠野險難怖畏，如是十種生死怖畏，汝等各欲求解脫邪？」

爾時五百長者異口同音前白佛言：「世尊！我等各欲解脫十種嬈亂之法，總略而言，乃至十種生死怖畏彼彼十法，我等各欲悉求解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百長者異口同音前白佛言：「世尊！我等各欲解脫十種嬈亂之法，總略而言，乃至十種生死怖畏彼彼十法，我等各欲悉求解脫。」

爾時世尊告五百長者言：「汝等各欲求解脫者，而彼解脫從何所求？諸長者！眼不欲解脫。何以故？眼本無轉亦復無作，眼無所思亦無了知，是故應知，眼本不從我之建立。諸長者！耳鼻舌身意不欲解脫。何以故？耳鼻舌身意本無轉亦復無作，意無所思亦無了知，是故應知，意本不從我之建立。諸長者！色不欲解脫。何以故？色無所轉亦復無作，色無所思亦無了知，是故應知，色本不從我之建立。聲香味觸法不欲解脫。何以故？法無所轉亦復無作，法無所思亦無了知，是故應知，法本不從我之建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告五百長者言：「汝等各欲求解脫者，而彼解脫從何所求？諸長者！眼不欲解脫。何以故？眼本無轉亦復無作，眼無所思亦無了知，是故應知，眼本不從我之建立。諸長者！耳鼻舌身意不欲解脫。何以故？耳鼻舌身意本無轉亦復無作，意無所思亦無了知，是故應知，意本不從我之建立。諸長者！色不欲解脫。何以故？色無所轉亦復無作，色無所思亦無了知，是故應知，色本不從我之建立。聲香味觸法不欲解脫。何以故？法無所轉亦復無作，法無所思亦無了知，是故應知，法本不從我之建立。

「又復長者！色蘊不欲解脫。何以故？色蘊無轉亦復無作，色蘊無思亦無了知，是故應知，色蘊不從我之建立。受蘊想蘊行蘊識蘊不欲解脫。何以故？識蘊無轉亦復無作，識蘊無思亦無了知，是故應知，識蘊不從我之建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復長者！色蘊不欲解脫。何以故？色蘊無轉亦復無作，色蘊無思亦無了知，是故應知，色蘊不從我之建立。受蘊想蘊行蘊識蘊不欲解脫。何以故？識蘊無轉亦復無作，識蘊無思亦無了知，是故應知，識蘊不從我之建立。

「又復長者！地界不欲解脫。何以故？地界無轉亦復無作，地界無思亦無了知，是故應知，地界不從我之建立。水火風空識界不欲解脫。何以故？識界無轉亦無所作，識界無思亦無了知，是故應知，識界不從我之建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復長者！地界不欲解脫。何以故？地界無轉亦復無作，地界無思亦無了知，是故應知，地界不從我之建立。水火風空識界不欲解脫。何以故？識界無轉亦無所作，識界無思亦無了知，是故應知，識界不從我之建立。

「諸長者！當知一切法皆從虛妄分別所起，繫屬於緣，無力劣弱，從緣而轉。若有緣法，而彼諸法即可施設；緣法若無，諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中，無有少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，復無別法為斷為常。汝諸長者！以是緣故，應如是知，彼一切法皆從虛妄分別所起，繫屬於緣，無力劣弱，從緣而轉。若有緣故，而彼諸法即可施設；緣法若無，諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中，亦無少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，復無別法為斷為常。汝等當知，若有虛妄分別、不如理作意，即可施設；若無虛妄分別、不如理作意、無所施設。若有不如理作意，而彼無明即可施設；若無不如理作意，無明亦復無所施設。無明有故行有施設，無明無故行無施設；諸行有故識有施設，諸行無故識無施設；識法有故而彼名色即可施設，識法無故名色亦復無所施設；名色有故而彼六處即可施設，名色無故六處亦復無所施設；六處有故觸可施設，六處無故觸法亦復無所施設；觸法有故受可施設，觸法無故受法亦復無所施設；受法有故愛可施設，受法無故愛法亦復無所施設；愛法有故取可施設，愛法無故取法亦復無所施設；取法有故有可施設，取法無故有法亦復無所施設；有法有故生可施設，有法無故生法亦復無所施設；生法有故而彼老死即可施設，生法無故老死亦復無所施設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸長者！當知一切法皆從虛妄分別所起，繫屬於緣，無力劣弱，從緣而轉。若有緣法，而彼諸法即可施設；緣法若無，諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中，無有少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，復無別法為斷為常。汝諸長者！以是緣故，應如是知，彼一切法皆從虛妄分別所起，繫屬於緣，無力劣弱，從緣而轉。若有緣故，而彼諸法即可施設；緣法若無，諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中，亦無少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，復無別法為斷為常。汝等當知，若有虛妄分別、不如理作意，即可施設；若無虛妄分別、不如理作意、無所施設。若有不如理作意，而彼無明即可施設；若無不如理作意，無明亦復無所施設。無明有故行有施設，無明無故行無施設；諸行有故識有施設，諸行無故識無施設；識法有故而彼名色即可施設，識法無故名色亦復無所施設；名色有故而彼六處即可施設，名色無故六處亦復無所施設；六處有故觸可施設，六處無故觸法亦復無所施設；觸法有故受可施設，觸法無故受法亦復無所施設；受法有故愛可施設，受法無故愛法亦復無所施設；愛法有故取可施設，愛法無故取法亦復無所施設；取法有故有可施設，取法無故有法亦復無所施設；有法有故生可施設，有法無故生法亦復無所施設；生法有故而彼老死即可施設，生法無故老死亦復無所施設。

「此中應知何名為老？謂狀貌衰變、喘息呻吟、策杖而行、諸根熟異、壽命減沒、行相朽舊，如是所說故名為老。何名為死？謂終歿時至滅所滅相、諸蘊離散身墜於地、彼眾同分壞謝變異，如是所說故名為死。此是老相，此是死相，總而言之名為老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中應知何名為老？謂狀貌衰變、喘息呻吟、策杖而行、諸根熟異、壽命減沒、行相朽舊，如是所說故名為老。何名為死？謂終歿時至滅所滅相、諸蘊離散身墜於地、彼眾同分壞謝變異，如是所說故名為死。此是老相，此是死相，總而言之名為老死。

「生法有故而彼老死即可施設，生法無故老死亦復無所施設。何名為生？謂發生、遍起、出胎、成立，五蘊起聚、六處圓具，彼眾同分次第合集，如是所說故名為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生法有故而彼老死即可施設，生法無故老死亦復無所施設。何名為生？謂發生、遍起、出胎、成立，五蘊起聚、六處圓具，彼眾同分次第合集，如是所說故名為生。

「有法有故生可施設，有法無故生法亦復無所施設。何名為有？謂欲有、色有、無色有，此名為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有法有故生可施設，有法無故生法亦復無所施設。何名為有？謂欲有、色有、無色有，此名為有。

「取法有故有可施設，取法無故有法亦復無所施設。何名為取？謂欲取、見取、戒禁取、我語取，如是所說故名為取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取法有故有可施設，取法無故有法亦復無所施設。何名為取？謂欲取、見取、戒禁取、我語取，如是所說故名為取。

「愛法有故取可施設，愛法無故取法亦復無所施設。何名為愛？謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛，如是所說故名為愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛法有故取可施設，愛法無故取法亦復無所施設。何名為愛？謂色愛、聲愛、香愛、味愛、觸愛、法愛，如是所說故名為愛。

「受法有故愛可施設，受法無故愛法亦復無所施設。何名為受？謂眼觸為緣所生諸受、耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸為緣所生諸受，如是所說故名為受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受法有故愛可施設，受法無故愛法亦復無所施設。何名為受？謂眼觸為緣所生諸受、耳觸為緣所生諸受、鼻觸為緣所生諸受、舌觸為緣所生諸受、身觸為緣所生諸受、意觸為緣所生諸受，如是所說故名為受。

「觸法有故受可施設，觸法無故受法亦復無所施設。何名為觸？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸，如是所說故名為觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觸法有故受可施設，觸法無故受法亦復無所施設。何名為觸？謂眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸，如是所說故名為觸。

「六處有故觸可施設，六處無故觸法亦復無所施設。何名六處？謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處，如是所說故名六處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六處有故觸可施設，六處無故觸法亦復無所施設。何名六處？謂眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處，如是所說故名六處。

「名色有故而彼六處即可施設，名色無故六處亦復無所施設。何謂名色？謂受、想、行號之為名，受、觸、作意及彼四大、四大所造號之為色，總而言之故曰名色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色有故而彼六處即可施設，名色無故六處亦復無所施設。何謂名色？謂受、想、行號之為名，受、觸、作意及彼四大、四大所造號之為色，總而言之故曰名色。

「識法有故而彼名色即可施設，識法無故名色亦復無所施設。何名為識？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，如是所說故名為識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「識法有故而彼名色即可施設，識法無故名色亦復無所施設。何名為識？謂眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，如是所說故名為識。

「行法有故識可施設，行法無故識法亦復無所施設。何名為行？謂色遍思、聲遍思、香遍思、味遍思、觸遍思、法遍思，如是所說故名為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行法有故識可施設，行法無故識法亦復無所施設。何名為行？謂色遍思、聲遍思、香遍思、味遍思、觸遍思、法遍思，如是所說故名為行。

「無明有故行可施設，無明無故諸行亦復無所施設。何名無明？謂不知先際、不知後際、不知先後際、不知內不知外、不知中間、不知苦集滅道四聖諦法、不知於緣、不知緣生法中若黑若白、不知緣與非緣、不知對礙非對礙、不知有罪無罪、不知所應親近不應親近、於諸法中不知不見、不能覺了現前三昧，如是所說故名無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明有故行可施設，無明無故諸行亦復無所施設。何名無明？謂不知先際、不知後際、不知先後際、不知內不知外、不知中間、不知苦集滅道四聖諦法、不知於緣、不知緣生法中若黑若白、不知緣與非緣、不知對礙非對礙、不知有罪無罪、不知所應親近不應親近、於諸法中不知不見、不能覺了現前三昧，如是所說故名無明。

「不如理作意有故而彼無明即可施設，不如理作意無故無明亦復無所施設。何名不如理作意？謂我於先世為有為無？我於先世已過去邪、未過去邪？我於先世為類何等？我於未來世當復何得為有為無？未來世中當在何處？我於未來世復類何等？於內法中其復云何有我無我，而生疑惑為有為無？何者是生何者不生，若有所生復類何等？由起如是不如理作意故，於其六見及餘見中有所生起，即起有我之見、無我之見，於我我所中不能平等如理而觀。以不平等如理觀故，如是乃有諸見生起，是故有我及有世間，即有緣法。其緣法者，無常無強、無力無堅，是不究竟、變壞之法。於不究竟法中計為正住及正安立，此見成已，是故說名不如理作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不如理作意有故而彼無明即可施設，不如理作意無故無明亦復無所施設。何名不如理作意？謂我於先世為有為無？我於先世已過去邪、未過去邪？我於先世為類何等？我於未來世當復何得為有為無？未來世中當在何處？我於未來世復類何等？於內法中其復云何有我無我，而生疑惑為有為無？何者是生何者不生，若有所生復類何等？由起如是不如理作意故，於其六見及餘見中有所生起，即起有我之見、無我之見，於我我所中不能平等如理而觀。以不平等如理觀故，如是乃有諸見生起，是故有我及有世間，即有緣法。其緣法者，無常無強、無力無堅，是不究竟、變壞之法。於不究竟法中計為正住及正安立，此見成已，是故說名不如理作意。

「虛妄分別有故不如理作意即可施設，虛妄分別無故不如理作意無所施設。何名虛妄分別？謂我、人、眾生、壽者、補特伽羅、儒童、意生、作者、受者，此名虛妄愚夫、異生、無聞之者於我人眾生壽者等中而生遍計，此名分別。總而言之，故名虛妄分別。此虛妄分別有故不如理作意即可施設。虛妄分別無故不如理作意無所施設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「虛妄分別有故不如理作意即可施設，虛妄分別無故不如理作意無所施設。何名虛妄分別？謂我、人、眾生、壽者、補特伽羅、儒童、意生、作者、受者，此名虛妄愚夫、異生、無聞之者於我人眾生壽者等中而生遍計，此名分別。總而言之，故名虛妄分別。此虛妄分別有故不如理作意即可施設。虛妄分別無故不如理作意無所施設。

「此虛妄分別及不如理作意有故無明即可施設，二法無故無明亦復無所施設。無明有故而彼諸行即可施設，無明無故諸行亦復無所施設。總略而言，乃至生法有故而彼老死即可施設，生法無故老死亦復無所施設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此虛妄分別及不如理作意有故無明即可施設，二法無故無明亦復無所施設。無明有故而彼諸行即可施設，無明無故諸行亦復無所施設。總略而言，乃至生法有故而彼老死即可施設，生法無故老死亦復無所施設。

「諸長者！當知一切法皆是虛妄分別所起，繫屬於緣。其緣法者，無常無強、無力無堅、從緣而轉。緣法有故而彼諸法即可施設，緣法無故諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中，亦無少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，亦無別法為斷為常。諸長者！譬如池中大水流注，有諸蟲魚棲止其內。於汝意云何？而彼諸魚依何力邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸長者！當知一切法皆是虛妄分別所起，繫屬於緣。其緣法者，無常無強、無力無堅、從緣而轉。緣法有故而彼諸法即可施設，緣法無故諸法亦復無所施設。然於一切法所施設中，亦無少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，亦無別法為斷為常。諸長者！譬如池中大水流注，有諸蟲魚棲止其內。於汝意云何？而彼諸魚依何力邪？」

長者白佛言：「世尊！依水為力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白佛言：「世尊！依水為力。」

佛言長者：「於汝意云何？水實有力邪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言長者：「於汝意云何？水實有力邪？」

長者白佛言：「不也。世尊！不也。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白佛言：「不也。世尊！不也。善逝！」

佛言：「長者！水本無思，其何有力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！水本無思，其何有力？」

長者白佛言：「無力。世尊！無力。善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者白佛言：「無力。世尊！無力。善逝！」

佛言：「長者！虛妄分別所起諸法亦復如是，無力無堅、從緣所轉。緣法有故而彼諸法即可施設，緣法無故諸法亦復無所施設，然於一切法所施設中，亦無少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，復無別法為斷為常。諸長者！而彼緣法，若或如理伺察之時，實不可信。不可信故即生驚怖，由驚怖故四向馳走。又復諦誠如理伺察，云何是此法？云何是彼法？以伺察故，即不見有驚怖馳走。又復如理伺察之時即無有法，以無法故云何馳走？何以故？諸長者！以一切法無所得故，一切心意亦無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！虛妄分別所起諸法亦復如是，無力無堅、從緣所轉。緣法有故而彼諸法即可施設，緣法無故諸法亦復無所施設，然於一切法所施設中，亦無少法而可了知，亦無少法若生若滅、若起若盡，復無別法為斷為常。諸長者！而彼緣法，若或如理伺察之時，實不可信。不可信故即生驚怖，由驚怖故四向馳走。又復諦誠如理伺察，云何是此法？云何是彼法？以伺察故，即不見有驚怖馳走。又復如理伺察之時即無有法，以無法故云何馳走？何以故？諸長者！以一切法無所得故，一切心意亦無所得。

「又復諸長者！一切法無我，以離塵垢故。一切法無眾生，以離我故。一切法無壽者，超越一切生老病死憂悲苦惱愁歎等法故。一切法無人，三世斷故。一切法無文字，一切音聲語言離故。一切法本來無塵，無所緣故。一切法寂靜，近寂相故。一切法一切處通達，如虛空自性故。一切法依止於空，無決定對現故。一切法無動，無依止故。一切法安住實際，無住無動相應故。一切法無言說，離語言波浪故。一切法無色相，離形顯色及對礙所行故。一切法無等，離我相故。一切法無所了知，離心意識故。一切法無含藏，超越眼之境界道故。一切法不可信，超越耳鼻舌身意境界道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復諸長者！一切法無我，以離塵垢故。一切法無眾生，以離我故。一切法無壽者，超越一切生老病死憂悲苦惱愁歎等法故。一切法無人，三世斷故。一切法無文字，一切音聲語言離故。一切法本來無塵，無所緣故。一切法寂靜，近寂相故。一切法一切處通達，如虛空自性故。一切法依止於空，無決定對現故。一切法無動，無依止故。一切法安住實際，無住無動相應故。一切法無言說，離語言波浪故。一切法無色相，離形顯色及對礙所行故。一切法無等，離我相故。一切法無所了知，離心意識故。一切法無含藏，超越眼之境界道故。一切法不可信，超越耳鼻舌身意境界道故。」