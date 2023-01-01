佛說大乘菩薩藏正法經

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

長者賢護品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者賢護品第一之一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在舍衛國坐夏安居滿三月已，出行訪其裁製成辦衣服之者，與大苾芻眾千二百五十人俱，并餘苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、國王大臣、沙門、婆羅門、長者及諸外道，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，於佛世尊尊重恭信志誠供養——世尊受世供利與世福田——所謂飲食衣服、坐臥之具、病緣醫藥及餘廣多受用等物。以佛世尊名稱善譽殊勝高顯超出世間，如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊十號具足。於天人阿修羅、沙門婆羅門、若魔若梵一切世間大眾之中，以自通力而證聖果，隨所遊止宣說正法，初善中善後善，文義深遠純一無雜，圓滿清白梵行之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在舍衛國坐夏安居滿三月已，出行訪其裁製成辦衣服之者，與大苾芻眾千二百五十人俱，并餘苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、國王大臣、沙門、婆羅門、長者及諸外道，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，於佛世尊尊重恭信志誠供養——世尊受世供利與世福田——所謂飲食衣服、坐臥之具、病緣醫藥及餘廣多受用等物。以佛世尊名稱善譽殊勝高顯超出世間，如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊十號具足。於天人阿修羅、沙門婆羅門、若魔若梵一切世間大眾之中，以自通力而證聖果，隨所遊止宣說正法，初善中善後善，文義深遠純一無雜，圓滿清白梵行之相。

爾時世尊徐緩而至摩伽陀國，次第經行至王舍大城，到已止於鷲峯山中。是時王舍城中有一長者其名賢護，宿植善本，於先佛所廣作佛事，具大財富廣多主宰受用之物，積以金銀財穀庫藏，增集摩尼真珠硨磲、珊瑚吠瑠璃等，及諸象馬牛羊、奴婢侍從并營作人。時賢護長者聞沙門瞿曇從王宮出淨信出家，與大苾芻眾千二百五十人俱，經遊摩伽陀國，次第至於王舍大城，止其鷲峯山中。而彼沙門瞿曇，具足廣大色相功德，名稱善譽超出世間，成正覺果如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，隨其所應宣說正法，初善中善後善，文義深遠純一無雜，圓滿清白梵行之相。長者即作是念：「我今宜應詣彼沙門瞿曇之所親近瞻禮。彼佛、如來、應供、正等正覺，色相功德斯為甚善。」時賢護長者作是念已，即與五百長者俱，出王舍大城詣佛瞻禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊徐緩而至摩伽陀國，次第經行至王舍大城，到已止於鷲峯山中。是時王舍城中有一長者其名賢護，宿植善本，於先佛所廣作佛事，具大財富廣多主宰受用之物，積以金銀財穀庫藏，增集摩尼真珠硨磲、珊瑚吠瑠璃等，及諸象馬牛羊、奴婢侍從并營作人。時賢護長者聞沙門瞿曇從王宮出淨信出家，與大苾芻眾千二百五十人俱，經遊摩伽陀國，次第至於王舍大城，止其鷲峯山中。而彼沙門瞿曇，具足廣大色相功德，名稱善譽超出世間，成正覺果如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，隨其所應宣說正法，初善中善後善，文義深遠純一無雜，圓滿清白梵行之相。長者即作是念：「我今宜應詣彼沙門瞿曇之所親近瞻禮。彼佛、如來、應供、正等正覺，色相功德斯為甚善。」時賢護長者作是念已，即與五百長者俱，出王舍大城詣佛瞻禮。

爾時世尊日初分時著衣持鉢，與苾芻眾恭信圍繞，入王舍大城次第乞食。而佛世尊威儀嚴肅履步調寂，清淨光明普照世間，進止屈伸端直清淨。時賢護等五百長者遙見世尊徐徐而來，威容相好清淨端嚴，諸根調柔意念寂靜，勝善調伏如大龍王，復類泉流清淨無染。有無數天人大眾導從圍繞，身相巍巍猶紫金色，三十二相八十種好莊嚴具足。天雨眾花廣大殊妙，其所雨花周遍稠密，復有千俱胝葉七寶蓮花隨足而蹈。世尊具足無數百千威儀功德自遠而來。時諸長者於其路左如是見已，於佛世尊深生淨信，以清淨心前詣佛所。到佛所已頭面禮足，肅躬恭信住立佛前。時賢護等五百長者俱白佛言：「世尊瞿曇於大眾中相好增勝！世尊瞿曇於大眾中威德增勝！世尊瞿曇於大眾中名稱增勝！世尊瞿曇於大眾中光明增勝！世尊瞿曇真金色相最上增勝！世尊身相如古金仙！世尊身相妙無等等！世尊諸相具希有法！世尊瞿曇一切世間無與等者！我見世尊具足如是威相功德，以何緣故捨家出家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊日初分時著衣持鉢，與苾芻眾恭信圍繞，入王舍大城次第乞食。而佛世尊威儀嚴肅履步調寂，清淨光明普照世間，進止屈伸端直清淨。時賢護等五百長者遙見世尊徐徐而來，威容相好清淨端嚴，諸根調柔意念寂靜，勝善調伏如大龍王，復類泉流清淨無染。有無數天人大眾導從圍繞，身相巍巍猶紫金色，三十二相八十種好莊嚴具足。天雨眾花廣大殊妙，其所雨花周遍稠密，復有千俱胝葉七寶蓮花隨足而蹈。世尊具足無數百千威儀功德自遠而來。時諸長者於其路左如是見已，於佛世尊深生淨信，以清淨心前詣佛所。到佛所已頭面禮足，肅躬恭信住立佛前。時賢護等五百長者俱白佛言：「世尊瞿曇於大眾中相好增勝！世尊瞿曇於大眾中威德增勝！世尊瞿曇於大眾中名稱增勝！世尊瞿曇於大眾中光明增勝！世尊瞿曇真金色相最上增勝！世尊身相如古金仙！世尊身相妙無等等！世尊諸相具希有法！世尊瞿曇一切世間無與等者！我見世尊具足如是威相功德，以何緣故捨家出家？」

爾時賢護長者即以偈詞而伸讚歎： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢護長者即以偈詞而伸讚歎：

「如我昔聞佛世尊， 名稱吉祥及威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我昔聞佛世尊， 名稱吉祥及威德，

最上妙相我今觀， 殊勝光明具如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上妙相我今觀， 殊勝光明具如是。

清淨妙好真金相， 金色高勝眾所觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙好真金相， 金色高勝眾所觀，

離塵無染處眾中， 如眾星中妙月現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵無染處眾中， 如眾星中妙月現。

我昔歸命人中尊， 如須彌山極高勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔歸命人中尊， 如須彌山極高勝，

猶天妙蓋頂相嚴， 周遍次第而普覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶天妙蓋頂相嚴， 周遍次第而普覆。

頂骨首髮軟復滑， 同彼帝青妙色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂骨首髮軟復滑， 同彼帝青妙色相，

頸相猶如孔雀王， 右旋宛轉而柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頸相猶如孔雀王， 右旋宛轉而柔軟，

額廣平正復潔白， 雙眉猶如帝釋弓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 額廣平正復潔白， 雙眉猶如帝釋弓，

眉間毫相淨復明， 如星中王善照曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間毫相淨復明， 如星中王善照曜，

兩目善妙喜愛相， 覩者咸生歡悅意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩目善妙喜愛相， 覩者咸生歡悅意，

諦觀不起厭足心， 頂禮世尊清淨目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀不起厭足心， 頂禮世尊清淨目。

我覩人中尊鼻相， 隆高修直如金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我覩人中尊鼻相， 隆高修直如金山，

唇如琥珀類頻婆， 清淨復如淨珠寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唇如琥珀類頻婆， 清淨復如淨珠寶，

齒相明淨復潔白， 如乳如藕及如鴨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒相明淨復潔白， 如乳如藕及如鴨，

堅牢清淨密復齊， 隨所動轉而善愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅牢清淨密復齊， 隨所動轉而善愛，

大小諸齒密不厚， 四牙鋒利而無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大小諸齒密不厚， 四牙鋒利而無垢，

猶如鵝王處鵝群， 光瑩清淨白中白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如鵝王處鵝群， 光瑩清淨白中白。

面如初日淨光照， 赤優鉢羅及銅色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面如初日淨光照， 赤優鉢羅及銅色，

舌相淨妙而廣長， 遍覆面門悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舌相淨妙而廣長， 遍覆面門悉清淨，

我於天人梵世中， 未嘗見佛妙相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於天人梵世中， 未嘗見佛妙相好。

耳輪猶如師子王， 具師子相善無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳輪猶如師子王， 具師子相善無畏，

我觀喉相具威德， 善納眾味淨光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀喉相具威德， 善納眾味淨光明。

正直頸項無曲邪， 常得味中之上味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正直頸項無曲邪， 常得味中之上味，

容儀敦肅而殊妙， 七處平滿世所聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 容儀敦肅而殊妙， 七處平滿世所聞。

最勝吉祥人中尊， 如日光明現峯頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝吉祥人中尊， 如日光明現峯頂，

七處平滿其所謂， 二手足心及二肩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七處平滿其所謂， 二手足心及二肩，

一頸平滿七處同， 圓具清淨而明煥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一頸平滿七處同， 圓具清淨而明煥。

雙臂修直復𦟛圓， 其猶龍王妙清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙臂修直復𦟛圓， 其猶龍王妙清淨，

無高無下二臂同， 雙垂二臂立過膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無高無下二臂同， 雙垂二臂立過膝。

上半身如師子王， 如尼拘陀身圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上半身如師子王， 如尼拘陀身圓滿，

猶那羅延不壞身， 大力忍力皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶那羅延不壞身， 大力忍力皆具足。

身毛上靡而柔軟， 彼一一毛皆右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身毛上靡而柔軟， 彼一一毛皆右旋，

塵翳不染淨妙身， 譬彼蓮花不著水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵翳不染淨妙身， 譬彼蓮花不著水。

陰藏隱覆而復密， 猶如調善妙馬王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰藏隱覆而復密， 猶如調善妙馬王，

雙髀其猶軟草同， 雙腨次第而安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙髀其猶軟草同， 雙腨次第而安住。

足跟平滿趺相稱， 手足皆具網鞔相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足跟平滿趺相稱， 手足皆具網鞔相，

復如鵝王指纖長， 手足數周二十指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復如鵝王指纖長， 手足數周二十指。

手指纖長赤銅甲， 諸指柔毛而下覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手指纖長赤銅甲， 諸指柔毛而下覆，

足下圓具千輻輪， 踝骨不麁而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足下圓具千輻輪， 踝骨不麁而不現。

履步平滿無高下， 行時離地及四指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 履步平滿無高下， 行時離地及四指，

世間最勝妙相圓， 按地寶蓮隨足蹈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間最勝妙相圓， 按地寶蓮隨足蹈。

世尊行步大無畏， 如師子王無高下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊行步大無畏， 如師子王無高下，

不遲不速處中平， 遊戲自在無恐畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遲不速處中平， 遊戲自在無恐畏。

諸天雨眾微妙花， 空中競奏妙音樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天雨眾微妙花， 空中競奏妙音樂，

非人供養啟恭虔， 此佛神通希有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非人供養啟恭虔， 此佛神通希有相。

色相超越毘沙門， 威光勝踰百千日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相超越毘沙門， 威光勝踰百千日，

天人魔梵諸眾中， 悉無如是勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人魔梵諸眾中， 悉無如是勝功德。

今我內心起疑念， 佛具最上神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我內心起疑念， 佛具最上神通力，

復見何等功德門， 故佛出家成聖果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見何等功德門， 故佛出家成聖果？」

爾時世尊告賢護等諸長者言：「諸長者！我見十種諸嬈亂法世間合集，斯苦甚大。何等為十？一者生為嬈亂，二者老為嬈亂，三者病為嬈亂，四者死為嬈亂，五者憂為嬈亂，六者悲為嬈亂，七者苦為嬈亂，八者煩惱為嬈亂，九者愁歎為嬈亂，十者輪迴為嬈亂。如是十種諸嬈亂法世間合集，我見是已，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告賢護等諸長者言：「諸長者！我見十種諸嬈亂法世間合集，斯苦甚大。何等為十？一者生為嬈亂，二者老為嬈亂，三者病為嬈亂，四者死為嬈亂，五者憂為嬈亂，六者悲為嬈亂，七者苦為嬈亂，八者煩惱為嬈亂，九者愁歎為嬈亂，十者輪迴為嬈亂。如是十種諸嬈亂法世間合集，我見是已，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

「諸愚夫異生， 輪迴網羈絆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸愚夫異生， 輪迴網羈絆，

生嬈亂愁歎， 老病旋逼逐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生嬈亂愁歎， 老病旋逼逐，

憂悲故苦惱， 死法來吞食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂悲故苦惱， 死法來吞食；

若救度出離， 解脫三有網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若救度出離， 解脫三有網。

「復次長者！瞋之一法互相損害世間合集，斯苦甚大。損害有十。何等為十？一者以我心故，過去已作諸損害事。二者生起思念，現在今作諸損害事。三者生起思念，未來當作諸損害事。四者我所愛者生起思念，而不已作諸損害事。五者我所愛者生起思念，而不今作諸損害事。六者我所愛者生起思念，而不當作諸損害事。七者非我愛者生起思念，過去已作諸損害事。八者非我愛者生起思念，現在今作諸損害事。九者非我愛者生起思念，未來當作諸損害事。十者生起思念，作無義利損害過失。如是十種諸損害事世間合集，我見是已，為令離彼諸損害故，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次長者！瞋之一法互相損害世間合集，斯苦甚大。損害有十。何等為十？一者以我心故，過去已作諸損害事。二者生起思念，現在今作諸損害事。三者生起思念，未來當作諸損害事。四者我所愛者生起思念，而不已作諸損害事。五者我所愛者生起思念，而不今作諸損害事。六者我所愛者生起思念，而不當作諸損害事。七者非我愛者生起思念，過去已作諸損害事。八者非我愛者生起思念，現在今作諸損害事。九者非我愛者生起思念，未來當作諸損害事。十者生起思念，作無義利損害過失。如是十種諸損害事世間合集，我見是已，為令離彼諸損害故，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「眾生瞋最大， 各各互相害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生瞋最大， 各各互相害，

已現當損害， 成十損害事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已現當損害， 成十損害事。

愛者不生害， 已作及當作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛者不生害， 已作及當作，

現作亦復然， 不成損害法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現作亦復然， 不成損害法，

於我非友愛， 作諸損害事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於我非友愛， 作諸損害事，

已現當亦然， 生損害罪業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已現當亦然， 生損害罪業，

并無義過失， 十損害纏縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并無義過失， 十損害纏縛。

我見損害法， 乃淨信出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見損害法， 乃淨信出家。

「復次長者！種種見中諸險惡見世間合集，斯苦甚大。險惡見者有其十種。何等為十？一者於我見中起險惡見，二者眾生見中起險惡見，三者壽者見中起險惡見，四者於人見中起險惡見，五者於斷見中起險惡見，六者於常見中起險惡見，七者無作見中起險惡見，八者無因見中起險惡見，九者不平等見中起險惡見，十者於邪見中起險惡見。如是十種諸險惡見，我見是已，為欲普令破諸見故，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次長者！種種見中諸險惡見世間合集，斯苦甚大。險惡見者有其十種。何等為十？一者於我見中起險惡見，二者眾生見中起險惡見，三者壽者見中起險惡見，四者於人見中起險惡見，五者於斷見中起險惡見，六者於常見中起險惡見，七者無作見中起險惡見，八者無因見中起險惡見，九者不平等見中起險惡見，十者於邪見中起險惡見。如是十種諸險惡見，我見是已，為欲普令破諸見故，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「我人眾生見， 壽者見亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我人眾生見， 壽者見亦然，

諸愚夫異生， 險惡見所覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸愚夫異生， 險惡見所覆。

斷常及無作， 邪無因不平， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷常及無作， 邪無因不平，

令安立正見， 是故我出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令安立正見， 是故我出家。

我於阿僧祇， 那庾多百千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於阿僧祇， 那庾多百千，

俱胝劫數中， 為眾生利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱胝劫數中， 為眾生利樂。

「復次長者！有大病箭世間合集，斯苦甚大。大病箭者有其十種。何等為十？一者愛箭，二者無明箭，三者欲箭，四者貪箭，五者瞋箭，六者癡箭，七者慢箭，八者見箭，九者成箭，十者壞箭。如是十種諸大病箭，我欲普令悉得拔除，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次長者！有大病箭世間合集，斯苦甚大。大病箭者有其十種。何等為十？一者愛箭，二者無明箭，三者欲箭，四者貪箭，五者瞋箭，六者癡箭，七者慢箭，八者見箭，九者成箭，十者壞箭。如是十種諸大病箭，我欲普令悉得拔除，是故我乃淨信出家，趣證阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「愛箭故貪積， 無智故暗冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛箭故貪積， 無智故暗冥，

無明癡暗覆， 旋趣於他蘊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明癡暗覆， 旋趣於他蘊；

欲箭隨射激， 貪箭故吞食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲箭隨射激， 貪箭故吞食，

瞋箭起昏迷， 癡箭都所覆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋箭起昏迷， 癡箭都所覆；

見箭起違背， 慢成壞亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見箭起違背， 慢成壞亦然，

諸愚夫異生， 乃互相毀呰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸愚夫異生， 乃互相毀呰。

此妄此真實， 互相興違諍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此妄此真實， 互相興違諍，

破世間病箭， 唯佛無生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破世間病箭， 唯佛無生法。

世間諸眾生， 常為箭所射， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間諸眾生， 常為箭所射，

為救護拔除， 悉令離諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為救護拔除， 悉令離諸苦。