阿閦佛國經
後漢 支婁迦讖譯2卷CBETA T0313大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
阿閦佛國經卷上
阿閦佛國經卷上
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後漢月支國三藏支婁迦讖譯
後漢月支國三藏支婁迦讖譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
發意受慧品第一
發意受慧品第一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聞如是：
聞如是：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾比丘千二百五十人俱，皆阿羅漢也——生死已斷，無復有結，悉壞牢獄，已得自在意、已善解智慧，為度諸天、龍王皆為之伏，所作已辦，諸當為者已脫重擔，便得所有，用正慧解，意得自在，所度無極——獨阿難未也。
一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾比丘千二百五十人俱，皆阿羅漢也——生死已斷，無復有結，悉壞牢獄，已得自在意、已善解智慧，為度諸天、龍王皆為之伏，所作已辦，諸當為者已脫重擔，便得所有，用正慧解，意得自在，所度無極——獨阿難未也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，賢者舍利弗起，長跪叉手而白佛言：「善哉，天中天！昔者諸菩薩求無上正真道者行德號發意便得至號。是諸菩薩以儀哀念安隱諸天及世間人，為作安諦、多所安隱，於眾人民以儀故哀念安定，以大身於世間無蓋哀傷諸天及人。今現在及過去諸菩薩摩訶薩為現光明乃至法之明為作照明，令至佛光明而無有名。若有求菩薩道者，當如昔者諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧那令入德號，以聞者當如是學奉行之。學如是者，即為成阿惟越致及無上正真道也。」
爾時，賢者舍利弗起，長跪叉手而白佛言：「善哉，天中天！昔者諸菩薩求無上正真道者行德號發意便得至號。是諸菩薩以儀哀念安隱諸天及世間人，為作安諦、多所安隱，於眾人民以儀故哀念安定，以大身於世間無蓋哀傷諸天及人。今現在及過去諸菩薩摩訶薩為現光明乃至法之明為作照明，令至佛光明而無有名。若有求菩薩道者，當如昔者諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧那令入德號，以聞者當如是學奉行之。學如是者，即為成阿惟越致及無上正真道也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善哉，賢者舍利弗！所問甚善。汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所號，念諸當來菩薩令受取之。諦聽是，舍利弗！善思念之，為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行。」
佛言：「善哉，賢者舍利弗！所問甚善。汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所號，念諸當來菩薩令受取之。諦聽是，舍利弗！善思念之，為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」
舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「有世界名阿比羅提，其佛名大目，於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行。」
佛告舍利弗：「有世界名阿比羅提，其佛名大目，於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，賢者舍利弗心念言：「我欲問如來、天中天：何所是阿比羅提世界及大目如來、無所著、等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎？」
爾時，賢者舍利弗心念言：「我欲問如來、天中天：何所是阿比羅提世界及大目如來、無所著、等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時佛即知賢者舍利弗心所念，告舍利弗言：「東方去是千佛剎，有世界名阿比羅提，其佛名大目如來、無所著、等正覺，為諸菩薩說法及六度無極之行者乎。
時佛即知賢者舍利弗心所念，告舍利弗言：「東方去是千佛剎，有世界名阿比羅提，其佛名大目如來、無所著、等正覺，為諸菩薩說法及六度無極之行者乎。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「時有比丘從坐起，正衣服，右膝著地，向大目如來叉手，白大目如來言：『唯，天中天！我欲如菩薩結願，學所當學者。』
「時有比丘從坐起，正衣服，右膝著地，向大目如來叉手，白大目如來言：『唯，天中天！我欲如菩薩結願，學所當學者。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如是，舍利弗！其大目如來告其比丘言：『如結願學諸菩薩道者甚亦難。所以者何？菩薩於一切人民及蜎飛、蠕動之類不得有瞋恚。』
「如是，舍利弗！其大目如來告其比丘言：『如結願學諸菩薩道者甚亦難。所以者何？菩薩於一切人民及蜎飛、蠕動之類不得有瞋恚。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如是，舍利弗！其比丘白大目如來言：『天中天！我從今以往發無上正真道意，以意勸助而不離之，用願無上正真道也，當令無諛諂，所語至誠、所言無異。
「如是，舍利弗！其比丘白大目如來言：『天中天！我從今以往發無上正真道意，以意勸助而不離之，用願無上正真道也，當令無諛諂，所語至誠、所言無異。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若於一切人民、蜎飛、蠕動之類起是瞋恚，第一意若發弟子緣一覺意、第二唯意念婬欲、第三若發意念睡眠念眾想由譽、第四發意念狐疑、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若於一切人民、蜎飛、蠕動之類起是瞋恚，第一意若發弟子緣一覺意、第二唯意念婬欲、第三若發意念睡眠念眾想由譽、第四發意念狐疑、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若我發意念殺生者，第一若發意念盜取他人財物、第二若發意念非梵行者、第三若發意念妄言、第四若發意念悔恨、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若我發意念殺生者，第一若發意念盜取他人財物、第二若發意念非梵行者、第三若發意念妄言、第四若發意念悔恨、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若我發意念罵詈，第一若發意念惡口、第二愚癡、第三若發意念綺語、第四若發意念邪見、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。』」
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，若我發意念罵詈，第一若發意念惡口、第二愚癡、第三若發意念綺語、第四若發意念邪見、第五乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「其比丘如是為，以被是大僧那僧涅——菩薩摩訶薩初發是意，乃於一切人民、蜎飛、蠕動之類意無瞋怒、亦無恚恨也。
佛語舍利弗：「其比丘如是為，以被是大僧那僧涅——菩薩摩訶薩初發是意，乃於一切人民、蜎飛、蠕動之類意無瞋怒、亦無恚恨也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！爾時，其菩薩摩訶薩用無瞋恚故名之為阿閦，用無瞋恚故住阿閦地。其大目如來、無所著、等正覺亦歡樂作是名、四天王亦歡樂為是名、天帝釋及梵三鉢亦歡樂作是名。」
「舍利弗！爾時，其菩薩摩訶薩用無瞋恚故名之為阿閦，用無瞋恚故住阿閦地。其大目如來、無所著、等正覺亦歡樂作是名、四天王亦歡樂為是名、天帝釋及梵三鉢亦歡樂作是名。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「其阿閦菩薩摩訶薩白大目如來、無所著、等正覺言：『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是不離願、為無上正真道者，不奉行如今所語、常不捨得律行迹、不發薩芸若意而欲念成佛者，世世不常作沙門、世世不常著補納之衣、世世作沙門以三法衣不具，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
佛語舍利弗：「其阿閦菩薩摩訶薩白大目如來、無所著、等正覺言：『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是不離願、為無上正真道者，不奉行如今所語、常不捨得律行迹、不發薩芸若意而欲念成佛者，世世不常作沙門、世世不常著補納之衣、世世作沙門以三法衣不具，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世不常為人說法、世世不常作法師、世世所說事不有無所罣礙高明之行、世世不有無量高明之智、世世作沙門不常行分衛，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世不常為人說法、世世不常作法師、世世所說事不有無所罣礙高明之行、世世不有無量高明之智、世世作沙門不常行分衛，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世作沙門已不常在樹下坐、世世不常精進行三事。何等三？一者、經行，二者、坐，三者、住。世世若發意念罪本、妄語欺人、誹謗讒言、世世為女人說法及食飲因緣、若起想著笑為說法者，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世作沙門已不常在樹下坐、世世不常精進行三事。何等三？一者、經行，二者、坐，三者、住。世世若發意念罪本、妄語欺人、誹謗讒言、世世為女人說法及食飲因緣、若起想著笑為說法者，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世若舉手說法、世世見餘菩薩不發佛心、世世若發意念供養外異道人、捨諸如來、世世若在坐上聽法，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世若舉手說法、世世見餘菩薩不發佛心、世世若發意念供養外異道人、捨諸如來、世世若在坐上聽法，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世若發意念：「我當布施與某、不布施與某。」世世若發意念：「我當於某處立福施、於某處不立福施。」世世若發意念：「我常持法施與某、不持法施與某。」世世見孤窮用其人故不分身命，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世世若發意念：「我當布施與某、不布施與某。」世世若發意念：「我當於某處立福施、於某處不立福施。」世世若發意念：「我常持法施與某、不持法施與某。」世世見孤窮用其人故不分身命，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，我世世於諸菩薩所意無有異，至無上正真最正覺也。』」
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，我世世於諸菩薩所意無有異，至無上正真最正覺也。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「爾時，其比丘如是，如來、無所著、等正覺為作保任。若如來為作保任者，諸天、阿須倫、世間人民亦為作保任。爾時，大目如來為作保任，時諸天、阿須倫、世間人民亦為作保任。」
佛語舍利弗：「爾時，其比丘如是，如來、無所著、等正覺為作保任。若如來為作保任者，諸天、阿須倫、世間人民亦為作保任。爾時，大目如來為作保任，時諸天、阿須倫、世間人民亦為作保任。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧那求無上正真道者，皆當成無上正真道最正覺也。」
佛言：「若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧那求無上正真道者，皆當成無上正真道最正覺也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「其阿閦菩薩白大目如來、無所著等正覺：『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，令我成最正覺時，其剎所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
佛語舍利弗：「其阿閦菩薩白大目如來、無所著等正覺：『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，令我成最正覺時，其剎所有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次，天中天！我當修行乃至成無上正真道最正覺，令我佛剎諸弟子一切皆無有罪惡者，我當修佛道至令佛剎嚴淨。
「『復次，天中天！我當修行乃至成無上正真道最正覺，令我佛剎諸弟子一切皆無有罪惡者，我當修佛道至令佛剎嚴淨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，我若於夢中失精，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，我若於夢中失精，乃至成最正覺，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『復次，天中天！我當修行乃至成無上正真道最正覺，令我佛剎中諸菩薩出家為道者於夢中不失精。
「『復次，天中天！我當修行乃至成無上正真道最正覺，令我佛剎中諸菩薩出家為道者於夢中不失精。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世間母人有諸惡露，我成最正覺時我佛剎中母人有諸惡露者，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。』
「『唯，天中天！我發是薩芸若意，審如是願為無上正真道者，世間母人有諸惡露，我成最正覺時我佛剎中母人有諸惡露者，我為欺是諸佛、世尊——諸不可計無央數、不可思議無量世界中諸佛、天中天今現在說法者。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「是為菩薩法事如意所念行，佛亦為如應說法。」
「是為菩薩法事如意所念行，佛亦為如應說法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「爾時，有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願：『若使不退轉者，當以右指案地令大震動。』
佛語舍利弗：「爾時，有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願：『若使不退轉者，當以右指案地令大震動。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「爾時，阿閦菩薩應時承佛威神、自蒙高明力乃令地六反震動。阿閦菩薩摩訶薩所感動，如語無有異也。」
「爾時，阿閦菩薩應時承佛威神、自蒙高明力乃令地六反震動。阿閦菩薩摩訶薩所感動，如語無有異也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「若有菩薩欲成無上正真道最正覺者，當學阿閦菩薩摩訶薩行。菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者，不久亦當即取佛剎土，當復成無上正真道最正覺也。」
佛語舍利弗：「若有菩薩欲成無上正真道最正覺者，當學阿閦菩薩摩訶薩行。菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者，不久亦當即取佛剎土，當復成無上正真道最正覺也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，賢者舍利弗問佛言：「天中天！阿閦菩薩摩訶薩初發意時，有幾何天在會中？」
爾時，賢者舍利弗問佛言：「天中天！阿閦菩薩摩訶薩初發意時，有幾何天在會中？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「阿閦菩薩初發意學時，三千大千世界中四天王天、帝釋及憋魔、梵三鉢一切皆向阿閦菩薩叉手說是語：『昔所不聞是僧那。』
佛告舍利弗：「阿閦菩薩初發意學時，三千大千世界中四天王天、帝釋及憋魔、梵三鉢一切皆向阿閦菩薩叉手說是語：『昔所不聞是僧那。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸天聞以便說言：『阿閦菩薩成無上正真道，若有人生其佛剎者，是人福德不小也。』」
「諸天聞以便說言：『阿閦菩薩成無上正真道，若有人生其佛剎者，是人福德不小也。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗白佛言：「未曾聞餘菩薩摩訶薩以是色像學僧那，我亦不見亦不聞如阿閦菩薩摩訶薩及天中天為作如是之名。」
賢者舍利弗白佛言：「未曾聞餘菩薩摩訶薩以是色像學僧那，我亦不見亦不聞如阿閦菩薩摩訶薩及天中天為作如是之名。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「如是也。舍利弗！少有菩薩摩訶薩以是色像學僧那及無上正真道如阿閦菩薩摩訶薩。於是，舍利弗！陂陀劫中，諸菩薩摩訶薩其德不及阿閦菩薩摩訶薩之功德也。」
佛言：「如是也。舍利弗！少有菩薩摩訶薩以是色像學僧那及無上正真道如阿閦菩薩摩訶薩。於是，舍利弗！陂陀劫中，諸菩薩摩訶薩其德不及阿閦菩薩摩訶薩之功德也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「爾時，其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩無上正真道決：『汝為當來佛，號阿閦如來、無所著、等正覺，成慧之行而為師父，安定世間無上大人，為法之御，天上天下尊，佛、天中天。亦如提洹竭佛授我決。』」
佛語舍利弗：「爾時，其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩無上正真道決：『汝為當來佛，號阿閦如來、無所著、等正覺，成慧之行而為師父，安定世間無上大人，為法之御，天上天下尊，佛、天中天。亦如提洹竭佛授我決。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時佛語舍利弗：「大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界皆為大明；譬我亦如是，授無上正真道決時，其三千大千世界皆為大明。
時佛語舍利弗：「大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界皆為大明；譬我亦如是，授無上正真道決時，其三千大千世界皆為大明。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！其阿閦菩薩摩訶薩成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，其三千大千世界六反震動；譬我亦如是，成無上正真道、得薩芸慧時，三千大千世界為六反震動。
「復次，舍利弗！其阿閦菩薩摩訶薩成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，其三千大千世界六反震動；譬我亦如是，成無上正真道、得薩芸慧時，三千大千世界為六反震動。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！阿閦菩薩摩訶薩授無上正真道決時，是三千大千世界中諸藥、樹木一切皆自曲低向阿閦菩薩作禮；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，是三千大千世界諸藥、樹木一切皆自曲低向我作禮。
「復次，舍利弗！阿閦菩薩摩訶薩授無上正真道決時，是三千大千世界中諸藥、樹木一切皆自曲低向阿閦菩薩作禮；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，是三千大千世界諸藥、樹木一切皆自曲低向我作禮。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界中諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒一切皆向阿閦菩薩叉手而作禮；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，三千大千世界諸天、龍、鬼神、揵陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒皆向我叉手作禮。
「復次，舍利弗！其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界中諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒一切皆向阿閦菩薩叉手而作禮；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，三千大千世界諸天、龍、鬼神、揵陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒皆向我叉手作禮。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，遍三千大千世界諸妊身女人皆安隱產、盲者得視、聾者得聽；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，是三千大千世界諸妊身女人皆安隱產、盲者得視、聾者得聽。
「復次，舍利弗！其大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，遍三千大千世界諸妊身女人皆安隱產、盲者得視、聾者得聽；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，是三千大千世界諸妊身女人皆安隱產、盲者得視、聾者得聽。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，遍三千大千世界中人非人皆燒香；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，遍三千大千世界中人非人皆燒香。」
「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，遍三千大千世界中人非人皆燒香；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，遍三千大千世界中人非人皆燒香。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗白佛言：「阿閦菩薩摩訶薩乃有是無極之德。」
賢者舍利弗白佛言：「阿閦菩薩摩訶薩乃有是無極之德。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「阿閦菩薩摩訶薩不但有功德，不獨大目如來授其決，如是不可稱說無央數功德得度無極。
佛告舍利弗：「阿閦菩薩摩訶薩不但有功德，不獨大目如來授其決，如是不可稱說無央數功德得度無極。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，諸天、阿須倫、世間人其意皆安隱，悉得其時；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人意皆得安隱，悉得其時。
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，諸天、阿須倫、世間人其意皆安隱，悉得其時；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人意皆得安隱，悉得其時。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，和夷羅、鬼神常隨後護之：譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，和夷羅、鬼神常隨我後行。
「復次，舍利弗！其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，和夷羅、鬼神常隨後護之：譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，和夷羅、鬼神常隨我後行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人，以天華、天香供養之；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人，以天華、天香來供養。
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人，以天華、天香供養之；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，諸天、阿脩羅、世間人，以天華、天香來供養。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，二十億人及三十億諸天發無上正真道意，大目如來、無所著等正覺皆授其決。
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，二十億人及三十億諸天發無上正真道意，大目如來、無所著等正覺皆授其決。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其地大動，自然生優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華布其地；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，大地自然生優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華布其地。
「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其地大動，自然生優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華布其地；譬我亦如是，成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，大地自然生優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華布其地。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，若干百天人、若干千天人、若干百千諸天人住於虛空，以天衣用散阿閦菩薩上，即說是言：『菩薩摩訶薩當度，成無上正真道最正覺也。』
「復次，舍利弗！大目如來、無所著、等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，若干百天人、若干千天人、若干百千諸天人住於虛空，以天衣用散阿閦菩薩上，即說是言：『菩薩摩訶薩當度，成無上正真道最正覺也。』
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決，爾時諸天、阿須羅、世間人民相愛劇父母哀其子；譬我亦如是，成無上正真道最正覺時，諸天、阿脩羅、世間人民相愛劇父母哀其子也。
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決，爾時諸天、阿須羅、世間人民相愛劇父母哀其子；譬我亦如是，成無上正真道最正覺時，諸天、阿脩羅、世間人民相愛劇父母哀其子也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界中諸天及人民，承佛威神皆聞授阿閦菩薩決。
「復次，舍利弗！大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時，其三千大千世界中諸天及人民，承佛威神皆聞授阿閦菩薩決。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如是，舍利弗！昔授菩薩決時，其此國中人民一心布施，為福德快飲食，若有求索者已所喜而施與。譬我亦如是，成無上正真道最正覺時，是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時。如是，舍利弗！昔此國中人民一心布施，為福德快飲食，若有求索者已所喜而施與。
「如是，舍利弗！昔授菩薩決時，其此國中人民一心布施，為福德快飲食，若有求索者已所喜而施與。譬我亦如是，成無上正真道最正覺時，是三千大千世界中諸天及人民皆承佛威神聞授決時。如是，舍利弗！昔此國中人民一心布施，為福德快飲食，若有求索者已所喜而施與。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正覺道決時，諸欲界天悉鼓天伎樂供養。
「復次，舍利弗！其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩無上正覺道決時，諸欲界天悉鼓天伎樂供養。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！是阿閦菩薩摩訶薩授決時之功德行。」
「舍利弗！是阿閦菩薩摩訶薩授決時之功德行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗白佛言：「難及，天中天！如來、無所著、正覺誠諦說之——不可思議諸佛佛之境界、不可思議諸神神之境界、不可思議諸龍龍之境界。不可思議諸龍之境界——乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德。天中天！是阿閦菩薩摩訶薩授決時亦不可思議。」
賢者舍利弗白佛言：「難及，天中天！如來、無所著、正覺誠諦說之——不可思議諸佛佛之境界、不可思議諸神神之境界、不可思議諸龍龍之境界。不可思議諸龍之境界——乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德。天中天！是阿閦菩薩摩訶薩授決時亦不可思議。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
是時賢者阿難謂賢者舍利弗：「阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及得號如是也？」
是時賢者阿難謂賢者舍利弗：「阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及得號如是也？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗謂阿難言：「是皆有因緣所致，阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號，今佛當廣解說之。」
舍利弗謂阿難言：「是皆有因緣所致，阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德號，今佛當廣解說之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時佛告舍利弗言：「阿閦菩薩初發是意時可令虛空有異，我所結願不可使有異，被僧那僧涅乃如是。」
時佛告舍利弗言：「阿閦菩薩初發是意時可令虛空有異，我所結願不可使有異，被僧那僧涅乃如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅，寶英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行。舍利弗！無央數菩薩不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是。
佛語舍利弗：「如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅，寶英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行。舍利弗！無央數菩薩不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！其阿閦菩薩以成無上正真道也，最正覺，今現在阿比羅提世界。
「舍利弗！其阿閦菩薩以成無上正真道也，最正覺，今現在阿比羅提世界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來、無所著、等正覺行菩薩道時，世世人求手足、及頭、目、肌肉，終不逆人意也。
「阿閦如來、無所著、等正覺行菩薩道時，世世人求手足、及頭、目、肌肉，終不逆人意也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！阿閦如來從初發意至成無上正真道最正覺，不中有頭痛，亦無風氣、上隔之病。舍利弗！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時甚難及、未曾有之法。
「舍利弗！阿閦如來從初發意至成無上正真道最正覺，不中有頭痛，亦無風氣、上隔之病。舍利弗！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時甚難及、未曾有之法。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來昔行菩薩道時，世世見如來，一切常奉梵行，世世亦作，是名阿閦菩薩從一佛剎復遊一佛剎，所至到處目常見諸天中天生於彼。」
「阿閦如來昔行菩薩道時，世世見如來，一切常奉梵行，世世亦作，是名阿閦菩薩從一佛剎復遊一佛剎，所至到處目常見諸天中天生於彼。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「舍利弗！譬如轉輪王得天下，所從一觀復至一觀足未曾蹈地，所至常以五樂自娛，得自在至盡壽。如是，舍利弗！阿閦如來行菩薩道行，世世常自見如來、無所著、等正覺、常修梵行，於彼所說法時一切皆行度無極，少有行弟子道。彼所行度無極為說法——有立於佛道者便勸助為現正，令歡喜踊躍，皆令修無上正真道——便發是大尊意：『彼說法時，諸所德本以願持作無上正真道。我持是德本願無上正真道成最正覺時說法，令我佛剎中諸菩薩摩訶薩，佛說法時承佛威神皆受、諷誦、持之。諷誦已，是諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛剎，意常樂諸佛、天中天，至成無上正真道最正覺。我亦如是，從一佛剎復遊一佛剎，即住於兜術天得一生補處之法。』」
佛言：「舍利弗！譬如轉輪王得天下，所從一觀復至一觀足未曾蹈地，所至常以五樂自娛，得自在至盡壽。如是，舍利弗！阿閦如來行菩薩道行，世世常自見如來、無所著、等正覺、常修梵行，於彼所說法時一切皆行度無極，少有行弟子道。彼所行度無極為說法——有立於佛道者便勸助為現正，令歡喜踊躍，皆令修無上正真道——便發是大尊意：『彼說法時，諸所德本以願持作無上正真道。我持是德本願無上正真道成最正覺時說法，令我佛剎中諸菩薩摩訶薩，佛說法時承佛威神皆受、諷誦、持之。諷誦已，是諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛剎，意常樂諸佛、天中天，至成無上正真道最正覺。我亦如是，從一佛剎復遊一佛剎，即住於兜術天得一生補處之法。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「如是，諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中，從右脇生。菩薩生墮地時，地為大動，以修行有是應。菩薩在母腹中時都無有臭處、亦無惡露、亦無不可意。」
佛復語舍利弗：「如是，諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中，從右脇生。菩薩生墮地時，地為大動，以修行有是應。菩薩在母腹中時都無有臭處、亦無惡露、亦無不可意。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
時佛語舍利弗：「譬如神通比丘若入絞露精舍，於虛空中遊行周匝，虛空中行於絞露精舍無所觸礙。如是，舍利弗！菩薩入母腹中時，如在虛空中遊觀周匝，無所觸礙、亦無臭處。其阿閦如來昔行菩薩道時如是；我亦如是，行無上正真道時一切皆破壞魔事，我如是成無上正真道最正覺。
時佛語舍利弗：「譬如神通比丘若入絞露精舍，於虛空中遊行周匝，虛空中行於絞露精舍無所觸礙。如是，舍利弗！菩薩入母腹中時，如在虛空中遊觀周匝，無所觸礙、亦無臭處。其阿閦如來昔行菩薩道時如是；我亦如是，行無上正真道時一切皆破壞魔事，我如是成無上正真道最正覺。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦佛剎求菩薩道及弟子道者皆破壞諸惡、降伏眾魔，一切皆盡，其佛剎人民不復作魔事：『我當修是佛道至得出家學道。』」
「阿閦佛剎求菩薩道及弟子道者皆破壞諸惡、降伏眾魔，一切皆盡，其佛剎人民不復作魔事：『我當修是佛道至得出家學道。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道聽說法時，其身不生疲極、意亦不念疲極。舍利弗！阿閦如來昔求菩薩道，聽說法時：『如是好法，令我佛剎中諸菩薩摩訶薩好法如是。』」
佛語舍利弗：「阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道聽說法時，其身不生疲極、意亦不念疲極。舍利弗！阿閦如來昔求菩薩道，聽說法時：『如是好法，令我佛剎中諸菩薩摩訶薩好法如是。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿閦佛剎善快品第二
阿閦佛剎善快品第二
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗白佛言：「天中天！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行德號時以成號阿閦如來。甚善。天中天！願佛當復廣說其佛剎之善快。所以者何？若有求菩薩道者，聞知彼佛剎之善快及阿閦如來所現行教授；若復有求弟子道未得度者，聞彼佛剎之善快及阿閦如來所現教授恭敬清淨之行。」
賢者舍利弗白佛言：「天中天！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行德號時以成號阿閦如來。甚善。天中天！願佛當復廣說其佛剎之善快。所以者何？若有求菩薩道者，聞知彼佛剎之善快及阿閦如來所現行教授；若復有求弟子道未得度者，聞彼佛剎之善快及阿閦如來所現教授恭敬清淨之行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「善哉，善哉。舍利弗！所問甚善，汝問佛義快乃如是念阿閦佛剎之善快。
佛言：「善哉，善哉。舍利弗！所問甚善，汝問佛義快乃如是念阿閦佛剎之善快。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，其三千大千世界皆為大明，地六反震動。
「阿閦如來成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，其三千大千世界皆為大明，地六反震動。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來成最正覺時，其三千大千世界中諸人民，七日不食飲、亦不妄食飲、亦不妄諛諂、身亦無疲極之想。如是也，俱想念安隱好，喜相愛敬，歡喜意以得時念。爾時，諸人民、諸欲天皆棄穢濁思想。所以者何？用阿閦如來昔時願所致得是德號，其三千大千世界一切人民叉手向阿閦如來。其佛剎如是，無央數佛剎不及是阿閦佛剎之善快。
「阿閦如來成最正覺時，其三千大千世界中諸人民，七日不食飲、亦不妄食飲、亦不妄諛諂、身亦無疲極之想。如是也，俱想念安隱好，喜相愛敬，歡喜意以得時念。爾時，諸人民、諸欲天皆棄穢濁思想。所以者何？用阿閦如來昔時願所致得是德號，其三千大千世界一切人民叉手向阿閦如來。其佛剎如是，無央數佛剎不及是阿閦佛剎之善快。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道之所願而有持。諸菩薩摩訶薩所願有持者，佛佛剎便善快。」
「舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道之所願而有持。諸菩薩摩訶薩所願有持者，佛佛剎便善快。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「我昔行菩薩道時，如所願今自然得之。阿閦如來成無上正真道最正覺時，其三千大千世界諸人民得天眼者、未得天眼者皆見其光明。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。」
佛語舍利弗：「我昔行菩薩道時，如所願今自然得之。阿閦如來成無上正真道最正覺時，其三千大千世界諸人民得天眼者、未得天眼者皆見其光明。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「阿閦如來成無上正真道最正覺往詣佛樹時，諸憋魔不能發念，何況當復能往嬈薩芸若慧？舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。
佛復語舍利弗：「阿閦如來成無上正真道最正覺往詣佛樹時，諸憋魔不能發念，何況當復能往嬈薩芸若慧？舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！阿閦如來成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，無央數那術億百千諸天人於虛空住，以天華、天栴檀、雜香、天搗香、伎樂供養，散阿閦佛上。供養已，其天華、天香、天搗香、天栴檀香、天雜香悉於虛空中合住，化成圓華蓋。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。
「復次，舍利弗！阿閦如來成無上正真道最正覺、得薩芸若慧時，無央數那術億百千諸天人於虛空住，以天華、天栴檀、雜香、天搗香、伎樂供養，散阿閦佛上。供養已，其天華、天香、天搗香、天栴檀香、天雜香悉於虛空中合住，化成圓華蓋。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來光明皆照明三千大千世界常明，阿閦如來光明悉蔽日、月之光明，及一切諸天光明皆令滅，使人民不復見日、月之明。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。」
「阿閦如來光明皆照明三千大千世界常明，阿閦如來光明悉蔽日、月之光明，及一切諸天光明皆令滅，使人民不復見日、月之明。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗白佛言：「天中天！阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時，以被是大僧那僧涅乃作是願？」
賢者舍利弗白佛言：「天中天！阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時，以被是大僧那僧涅乃作是願？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「昔行菩薩道時，若干百千人、不可復計無央數人積累德本，於無上正真道持是積累德本，願作佛道及淨其佛剎，如所願欲嚴其佛剎即亦具足其願。
佛言：「昔行菩薩道時，若干百千人、不可復計無央數人積累德本，於無上正真道持是積累德本，願作佛道及淨其佛剎，如所願欲嚴其佛剎即亦具足其願。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！阿閦佛樹以七寶作之，高四十里，周匝二十里，其枝葉旁行四十里，其枝下垂，其欄楯繞樹，周匝五百六十里，阿閦如來於其樹下得薩芸若慧。」
「復次，舍利弗！阿閦佛樹以七寶作之，高四十里，周匝二十里，其枝葉旁行四十里，其枝下垂，其欄楯繞樹，周匝五百六十里，阿閦如來於其樹下得薩芸若慧。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「如世間巧人鼓百種音樂，其聲不如阿閦佛剎中梯陛樹木之音聲——風適起吹梯陛，樹木相叩作悲聲。」
佛語舍利弗：「如世間巧人鼓百種音樂，其聲不如阿閦佛剎中梯陛樹木之音聲——風適起吹梯陛，樹木相叩作悲聲。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「聽說阿閦如來、無所著、等正覺剎中之淨快，諦聽，善思念之，今當為汝說之。」
佛語舍利弗：「聽說阿閦如來、無所著、等正覺剎中之淨快，諦聽，善思念之，今當為汝說之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」
賢者舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「阿閦如來剎中無有三惡道。何等為三？一者、泥犁，二者、禽獸，三者、薜荔。一切人皆行善事。
佛言：「阿閦如來剎中無有三惡道。何等為三？一者、泥犁，二者、禽獸，三者、薜荔。一切人皆行善事。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其地平正，生樹木無有高下，無有山陵嵠谷、亦無有礫石崩山。其地，行足蹈其上即減，這舉足便還復如故。譬如綩綖枕頭，枕其上即為減，這舉頭便還復如故；其地如是。
「其地平正，生樹木無有高下，無有山陵嵠谷、亦無有礫石崩山。其地，行足蹈其上即減，這舉足便還復如故。譬如綩綖枕頭，枕其上即為減，這舉頭便還復如故；其地如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其佛剎無有三病。何等為三？一者、風，二者、寒，三者、氣。
「其佛剎無有三病。何等為三？一者、風，二者、寒，三者、氣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其佛剎人一切皆無有惡色者、亦無有醜者，其婬、怒、癡薄，其佛剎人民皆悉無有牢獄拘閉之事，一切皆無有眾邪異道。
「其佛剎人一切皆無有惡色者、亦無有醜者，其婬、怒、癡薄，其佛剎人民皆悉無有牢獄拘閉之事，一切皆無有眾邪異道。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其剎中樹木常有花實，人民皆從樹取五色衣被，眾共用著之，其衣被甚姝好，無敗色者。」
「其剎中樹木常有花實，人民皆從樹取五色衣被，眾共用著之，其衣被甚姝好，無敗色者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「人民所著衣香譬如天華之香，其飯食香美如天樹香，無有絕時。
佛語舍利弗：「人民所著衣香譬如天華之香，其飯食香美如天樹香，無有絕時。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「諸人民著無央數種種衣被，其佛剎人民隨所念食即自然在前。譬如，舍利弗！忉利天人隨所念食即自然在前。如是，其剎人民隨所念欲得何食即自然在前，人民無有貪於飲食者。
「諸人民著無央數種種衣被，其佛剎人民隨所念食即自然在前。譬如，舍利弗！忉利天人隨所念食即自然在前。如是，其剎人民隨所念欲得何食即自然在前，人民無有貪於飲食者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！其佛剎人民所臥起處以七寶為交露精舍，滿無有空缺處。
「復次，舍利弗！其佛剎人民所臥起處以七寶為交露精舍，滿無有空缺處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其浴池中有八味水，人民眾共用之，其水轉相灌注，諸人民終不失善法行。
「其浴池中有八味水，人民眾共用之，其水轉相灌注，諸人民終不失善法行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「譬如，舍利弗！玉女寶過踰凡女人不及，其德如天女。如是，舍利弗！其佛剎女人德欲比玉女寶者，玉女寶不及其佛剎女人百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍不與等。
「譬如，舍利弗！玉女寶過踰凡女人不及，其德如天女。如是，舍利弗！其佛剎女人德欲比玉女寶者，玉女寶不及其佛剎女人百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍不與等。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「人民以七寶為床，上布好綩綖，悉福德致自然為生。
「人民以七寶為床，上布好綩綖，悉福德致自然為生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時所願而有持，阿閦佛以福德所致成佛剎如是比。」
「舍利弗！是阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時所願而有持，阿閦佛以福德所致成佛剎如是比。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗言：「其剎中人民飯食勝於天人飯食，其食色、香、味亦勝天人所食。
佛復語舍利弗言：「其剎中人民飯食勝於天人飯食，其食色、香、味亦勝天人所食。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其剎中無有王，但有法王——佛、天中天。」
「其剎中無有王，但有法王——佛、天中天。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「舍利弗！譬如欝單越天下人民無有王治；如是，舍利弗！阿閦如來、無所著、等正覺佛剎無有王，但有阿閦如來、天中天——法王。
佛言：「舍利弗！譬如欝單越天下人民無有王治；如是，舍利弗！阿閦如來、無所著、等正覺佛剎無有王，但有阿閦如來、天中天——法王。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「譬如忉利天帝釋於坐這發念，諸天便來受其教。舍利弗！是為阿閦如來佛剎之善快。
「譬如忉利天帝釋於坐這發念，諸天便來受其教。舍利弗！是為阿閦如來佛剎之善快。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其剎人民不從婬欲之事。所以者何？用是阿閦如來真人法御天中天所致。
「其剎人民不從婬欲之事。所以者何？用是阿閦如來真人法御天中天所致。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時願所致令佛剎善快。」
「舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時願所致令佛剎善快。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，有異比丘聞說彼佛剎之功德，即於中起婬欲意，前白佛言：「天中天！我願欲往生彼佛剎。」
爾時，有異比丘聞說彼佛剎之功德，即於中起婬欲意，前白佛言：「天中天！我願欲往生彼佛剎。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛便告其比丘言：「癡人！汝不得生彼佛剎。所以者何？不以立婬欲亂意者得生彼佛剎，用餘善行、法清淨行得生彼佛剎。」
佛便告其比丘言：「癡人！汝不得生彼佛剎。所以者何？不以立婬欲亂意者得生彼佛剎，用餘善行、法清淨行得生彼佛剎。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「阿閦如來佛剎有八味水，是諸人民所為悉共用之，人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中，用人民故即自然有浴池有八味水滿其中；意念欲令水轉流行便轉流行、意欲令滅不現即滅不現。
佛語舍利弗：「阿閦如來佛剎有八味水，是諸人民所為悉共用之，人民意念欲令自然浴池有八味水滿其中，用人民故即自然有浴池有八味水滿其中；意念欲令水轉流行便轉流行、意欲令滅不現即滅不現。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其佛剎亦不大寒、亦不大熱，風徐起甚香快。是風用諸天、龍、人民故，隨所念風便起——若一人念欲令風起自吹，風即獨吹之；意念不欲令風起，風便不起——風起時不動人身，風隨人所念起。舍利弗！是為阿閦如來佛剎之善快如昔時所願。」
「其佛剎亦不大寒、亦不大熱，風徐起甚香快。是風用諸天、龍、人民故，隨所念風便起——若一人念欲令風起自吹，風即獨吹之；意念不欲令風起，風便不起——風起時不動人身，風隨人所念起。舍利弗！是為阿閦如來佛剎之善快如昔時所願。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「阿閦如來佛剎，女人意欲得珠璣、瓔珞者便於樹上取著之，欲得衣被者亦從樹上取衣之。舍利弗！其佛剎女人無有女人之態，如我剎中女人之態也。舍利弗！我剎女人態云何？我剎女人惡色醜、惡舌、嫉妬於法、意著邪事。我剎女人有是諸態，彼佛剎女人無有是態。所以者何？用阿閦如來昔時願所致。」
佛語舍利弗：「阿閦如來佛剎，女人意欲得珠璣、瓔珞者便於樹上取著之，欲得衣被者亦從樹上取衣之。舍利弗！其佛剎女人無有女人之態，如我剎中女人之態也。舍利弗！我剎女人態云何？我剎女人惡色醜、惡舌、嫉妬於法、意著邪事。我剎女人有是諸態，彼佛剎女人無有是態。所以者何？用阿閦如來昔時願所致。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「阿閦佛剎，女人妊身產時，身不疲極、意不念疲極，但念安隱，亦無有苦。其女人一切亦無有諸苦，亦無有臭處惡露。舍利弗！是為阿閦如來昔時願所致得是善法，其佛剎無有能及者。
佛復語舍利弗：「阿閦佛剎，女人妊身產時，身不疲極、意不念疲極，但念安隱，亦無有苦。其女人一切亦無有諸苦，亦無有臭處惡露。舍利弗！是為阿閦如來昔時願所致得是善法，其佛剎無有能及者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！阿閦佛剎人民無有治生者、亦無有販賣往來者，人民但共同快樂，安定寂行。其佛剎人不著愛欲、婬妷，以因緣自然愛樂。其剎風起吹梯陛樹便作悲音聲。舍利弗！極好五音聲不及阿閦佛剎風吹梯陛樹木之音聲也。舍利弗！是為阿閦如來昔行佛道時所願而有持。」
「舍利弗！阿閦佛剎人民無有治生者、亦無有販賣往來者，人民但共同快樂，安定寂行。其佛剎人不著愛欲、婬妷，以因緣自然愛樂。其剎風起吹梯陛樹便作悲音聲。舍利弗！極好五音聲不及阿閦佛剎風吹梯陛樹木之音聲也。舍利弗！是為阿閦如來昔行佛道時所願而有持。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛剎者，當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其剎。」
佛語舍利弗：「若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛剎者，當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其剎。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「阿閦佛剎無有日、月光明所照，亦無有窈冥之處、亦無有罣礙。所以者何？用阿閦如來、無所著、等正覺光明皆照三千大千世界常明。譬如絞露精舍堅閉門，風不得入，好細塗以白堊之，持摩尼寶著其中，其珠便以光明照，其中諸人民晝夜承其光明。如是，舍利弗！其阿閦如來、無所著、等正覺光明常照三千大千世界。舍利弗！絞露精舍者，謂是阿比羅提世界也；摩尼寶者，謂是阿閦如來也；摩尼寶光明者，謂是阿閦如來之光明也；精舍中人者，謂是阿閦佛剎中人民安樂者也。」
佛復語舍利弗：「阿閦佛剎無有日、月光明所照，亦無有窈冥之處、亦無有罣礙。所以者何？用阿閦如來、無所著、等正覺光明皆照三千大千世界常明。譬如絞露精舍堅閉門，風不得入，好細塗以白堊之，持摩尼寶著其中，其珠便以光明照，其中諸人民晝夜承其光明。如是，舍利弗！其阿閦如來、無所著、等正覺光明常照三千大千世界。舍利弗！絞露精舍者，謂是阿比羅提世界也；摩尼寶者，謂是阿閦如來也；摩尼寶光明者，謂是阿閦如來之光明也；精舍中人者，謂是阿閦佛剎中人民安樂者也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「阿閦如來行所至處，於足迹下地自然生千葉金色蓮華。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有待。」
佛語舍利弗：「阿閦如來行所至處，於足迹下地自然生千葉金色蓮華。舍利弗！是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有待。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗問佛言：「阿閦如來、無所著、等正覺入殿舍時，自然生千葉金色蓮華耶？為在所至處自然生乎？」
賢者舍利弗問佛言：「阿閦如來、無所著、等正覺入殿舍時，自然生千葉金色蓮華耶？為在所至處自然生乎？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告賢者舍利弗：「阿閦如來若入郡國、縣邑，所至到處亦等如入殿舍時也，亦自然生千葉金色蓮華。若善男子、善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者，皆使蓮華合聚一處便合聚；意欲令上在虛空中，承佛威神，其蓮華用人民故，便上在虛空中而羅列成行。」
佛告賢者舍利弗：「阿閦如來若入郡國、縣邑，所至到處亦等如入殿舍時也，亦自然生千葉金色蓮華。若善男子、善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者，皆使蓮華合聚一處便合聚；意欲令上在虛空中，承佛威神，其蓮華用人民故，便上在虛空中而羅列成行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「其三千大千世界乃如是，阿閦如來、無所著、等正覺若遣化人到他方異世界，彼亦自然生——以佛威神所致，其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴之。」
佛復語舍利弗：「其三千大千世界乃如是，阿閦如來、無所著、等正覺若遣化人到他方異世界，彼亦自然生——以佛威神所致，其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴之。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿閦佛國經弟子學成品第三
阿閦佛國經弟子學成品第三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「阿閦如來說法時，於一一說法之中，不可計無央數人隨律之行，至有作阿羅漢道證者，如是比無央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者，阿閦如來佛剎諸弟子眾不可復計。」
佛復語舍利弗：「阿閦如來說法時，於一一說法之中，不可計無央數人隨律之行，至有作阿羅漢道證者，如是比無央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者，阿閦如來佛剎諸弟子眾不可復計。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「我都不見持計者與挍計巨能計數其眾會者也。以脫重擔，離於牢獄，遠於波頭犁、阿羅羅犁、阿比舍犁、阿優陀犁，如是，舍利弗！眾會不可計數諸善男子，是弟子智慧無央數不可計眾，在須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢道也。若懈怠者，得須陀洹為七生、七死；於是說法時，其人為不得上持為七生、七死。
佛語舍利弗：「我都不見持計者與挍計巨能計數其眾會者也。以脫重擔，離於牢獄，遠於波頭犁、阿羅羅犁、阿比舍犁、阿優陀犁，如是，舍利弗！眾會不可計數諸善男子，是弟子智慧無央數不可計眾，在須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢道也。若懈怠者，得須陀洹為七生、七死；於是說法時，其人為不得上持為七生、七死。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來說法時，第一說法作須陀洹道證、第二說法作斯陀含道證、第三說法作阿那含道證、第四說法作阿羅漢道證者。其佛剎謂是善男子為懈怠，用不一坐聽法作阿羅漢道證故。
「阿閦如來說法時，第一說法作須陀洹道證、第二說法作斯陀含道證、第三說法作阿那含道證、第四說法作阿羅漢道證者。其佛剎謂是善男子為懈怠，用不一坐聽法作阿羅漢道證故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其剎須陀洹不復七上下生死，便於人間坐禪得三昧；須陀洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證；其剎斯陀含不復往還世間，以棄眾苦便於彼得三昧，斯陀含便於其剎自以威神力作阿羅漢道證；其剎阿那含不復上生波羅尼蜜和耶越天，便於彼自以威神力作阿羅漢道證；其剎阿羅漢不上下，便於彼至無餘泥洹界般泥洹。其剎說沙門四道，如是至令得道住。」
「其剎須陀洹不復七上下生死，便於人間坐禪得三昧；須陀洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證；其剎斯陀含不復往還世間，以棄眾苦便於彼得三昧，斯陀含便於其剎自以威神力作阿羅漢道證；其剎阿那含不復上生波羅尼蜜和耶越天，便於彼自以威神力作阿羅漢道證；其剎阿羅漢不上下，便於彼至無餘泥洹界般泥洹。其剎說沙門四道，如是至令得道住。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「舍利弗！若善男子、善女人於法自在者不復失學住、亦不失學餘事，如是於不學地便般泥洹也——無所學地謂是阿羅漢地。舍利弗！是為阿閦如來、無所著、等正覺剎諸弟子學成，無有麁立在上好要處者，謂是阿閦如來剎弟子眾阿羅漢也——生死已斷，所作而辦，所當為者以脫重擔，便得所有，盡壞勤苦牢獄之事，以中正解，復知八維無禪。阿羅漢行八維無禪，舍利弗！是為阿閦如來剎弟子之善行，是為阿羅漢之功德所為福行。
佛言：「舍利弗！若善男子、善女人於法自在者不復失學住、亦不失學餘事，如是於不學地便般泥洹也——無所學地謂是阿羅漢地。舍利弗！是為阿閦如來、無所著、等正覺剎諸弟子學成，無有麁立在上好要處者，謂是阿閦如來剎弟子眾阿羅漢也——生死已斷，所作而辦，所當為者以脫重擔，便得所有，盡壞勤苦牢獄之事，以中正解，復知八維無禪。阿羅漢行八維無禪，舍利弗！是為阿閦如來剎弟子之善行，是為阿羅漢之功德所為福行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「其剎以三寶為梯陛——一者、金，二者、銀，三者、琉璃——從忉利天下至閻浮利地。其忉利天欲至阿閦如來所時從是梯陛下，忉利天人樂供養於天下人民，言：『如我天上所有欲比天下人民者，天上所有大不如天下，及復有阿閦如來、無所著、等正覺也。』」
「其剎以三寶為梯陛——一者、金，二者、銀，三者、琉璃——從忉利天下至閻浮利地。其忉利天欲至阿閦如來所時從是梯陛下，忉利天人樂供養於天下人民，言：『如我天上所有欲比天下人民者，天上所有大不如天下，及復有阿閦如來、無所著、等正覺也。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「忉利天人樂供養天下人民，天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人。所以者何？我天下佛說經，如我天下所有，於是天上無也，不如我天下所有，我天下樂供養有佛。
佛語舍利弗：「忉利天人樂供養天下人民，天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人。所以者何？我天下佛說經，如我天下所有，於是天上無也，不如我天下所有，我天下樂供養有佛。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「忉利天見天下人民，天下人遙見忉利天宮殿，譬如此剎天下人遙見日、月、星辰殿舍。如是，舍利弗！其佛剎天下人遙見諸天宮殿如是及欲行天，承佛威神所致，是為阿閦如來佛剎所有善快。」
「忉利天見天下人民，天下人遙見忉利天宮殿，譬如此剎天下人遙見日、月、星辰殿舍。如是，舍利弗！其佛剎天下人遙見諸天宮殿如是及欲行天，承佛威神所致，是為阿閦如來佛剎所有善快。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「阿閦如來佛剎三千大千世界皆說法，四輩弟子滿三千大千世界無空缺。阿閦佛剎弟子意不念：『今日當於何食？今日誰當與我食？』亦不行家家乞。時到，飯食便辦，滿鉢自然在前，即取食。食已，鉢便自然去，其剎飯食如是。諸弟子不復行求衣鉢也，亦不裁衣、亦不縫衣、亦不浣衣、亦不染衣、亦不作衣、亦不教人作，以佛威神所致，同共安樂自然生。
佛復語舍利弗：「阿閦如來佛剎三千大千世界皆說法，四輩弟子滿三千大千世界無空缺。阿閦佛剎弟子意不念：『今日當於何食？今日誰當與我食？』亦不行家家乞。時到，飯食便辦，滿鉢自然在前，即取食。食已，鉢便自然去，其剎飯食如是。諸弟子不復行求衣鉢也，亦不裁衣、亦不縫衣、亦不浣衣、亦不染衣、亦不作衣、亦不教人作，以佛威神所致，同共安樂自然生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來不為諸弟子說罪事——如我為諸弟子說十四句法——阿閦如來不為諸弟子說如是之法。所以者何？其剎無有行惡者。
「阿閦如來不為諸弟子說罪事——如我為諸弟子說十四句法——阿閦如來不為諸弟子說如是之法。所以者何？其剎無有行惡者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦佛不復授諸弟子戒。所以者何？其佛剎人無有短命者、亦無蔽惡人、無有穢濁劫、亦無有諸結、無有穢濁，見其剎以除諸惡、穢濁。」
「阿閦佛不復授諸弟子戒。所以者何？其佛剎人無有短命者、亦無蔽惡人、無有穢濁劫、亦無有諸結、無有穢濁，見其剎以除諸惡、穢濁。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛復語舍利弗：「阿閦佛說法時，諸弟子便度於習欲。所以者何？已棄於惡道故，其剎眾弟子終無有貢高、憍慢。不如此剎諸弟子於精舍行律，其剎弟子無有作是行者也。所以者何？舍利弗！用其人民善本具故，所說法、悔過各得其所。其剎不說五逆之事，一切皆斷諸逆已。諸弟子不貪飲食、亦不貪衣鉢、亦不貪眾欲、亦不貪著也，為說善事。所以者何？用少欲知止足故。
佛復語舍利弗：「阿閦佛說法時，諸弟子便度於習欲。所以者何？已棄於惡道故，其剎眾弟子終無有貢高、憍慢。不如此剎諸弟子於精舍行律，其剎弟子無有作是行者也。所以者何？舍利弗！用其人民善本具故，所說法、悔過各得其所。其剎不說五逆之事，一切皆斷諸逆已。諸弟子不貪飲食、亦不貪衣鉢、亦不貪眾欲、亦不貪著也，為說善事。所以者何？用少欲知止足故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！阿閦佛不復授諸弟子戒——如我於此授諸弟子戒。所以者何？其剎無有惡者，是諸弟子但以苦、空、非常、非身，以是為戒。其剎亦無有受戒事，譬如是剎正士於我法中剃除鬚髮、少欲而受我戒。所以者何？其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會，無有怨仇。
「舍利弗！阿閦佛不復授諸弟子戒——如我於此授諸弟子戒。所以者何？其剎無有惡者，是諸弟子但以苦、空、非常、非身，以是為戒。其剎亦無有受戒事，譬如是剎正士於我法中剃除鬚髮、少欲而受我戒。所以者何？其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會，無有怨仇。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨行道，不樂共行，但行諸善。其剎無有過精進者，亦不可見懈怠者。舍利弗！是為阿閦如來佛剎出家諸弟子之德行。」
「舍利弗！阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨行道，不樂共行，但行諸善。其剎無有過精進者，亦不可見懈怠者。舍利弗！是為阿閦如來佛剎出家諸弟子之德行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「阿閦如來為諸弟子說法時，弟子不左右顧視，一心聽經——中有住聽經者，身不知罷極；中有坐聽經者，身亦不知罷極、意亦不念罷極也。
佛語舍利弗：「阿閦如來為諸弟子說法時，弟子不左右顧視，一心聽經——中有住聽經者，身不知罷極；中有坐聽經者，身亦不知罷極、意亦不念罷極也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「阿閦如來於虛空中說法時，諸弟子悉聽之，是時得神足比丘、未得神足比丘——承佛威神——皆於虛空中行而聽法。是諸弟子於虛空中以三品作行。何等三？一者、住，二者、經，三者、坐。
「阿閦如來於虛空中說法時，諸弟子悉聽之，是時得神足比丘、未得神足比丘——承佛威神——皆於虛空中行而聽法。是諸弟子於虛空中以三品作行。何等三？一者、住，二者、經，三者、坐。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者，諸弟子皆般泥洹，時地即為大動，般泥洹已，諸天、人民共供養之；中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹；中有阿羅漢般泥洹時，自以功德行如疾風；中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處；中有弟子自以功德便沒去，不復知處，般泥洹如是；中有般泥洹時於虛空身中放水，其水不墮地便滅不現。其剎如是清淨，令身滅不現；其剎如是清淨，令身滅不現而般泥洹。諸弟子般泥洹如是也，舍利弗！是為阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時所願而有持成無上正真道，諸弟子以是三品般泥洹。
「中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者，諸弟子皆般泥洹，時地即為大動，般泥洹已，諸天、人民共供養之；中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹；中有阿羅漢般泥洹時，自以功德行如疾風；中有譬如五色雲氣於空中行便不復知處；中有弟子自以功德便沒去，不復知處，般泥洹如是；中有般泥洹時於虛空身中放水，其水不墮地便滅不現。其剎如是清淨，令身滅不現；其剎如是清淨，令身滅不現而般泥洹。諸弟子般泥洹如是也，舍利弗！是為阿閦如來、無所著、等正覺昔行菩薩道時所願而有持成無上正真道，諸弟子以是三品般泥洹。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！阿閦如來佛剎諸弟子——無央數不可計諸弟子——少有不具足四解之事者，多有得四解事具足者；諸弟子少有不得四神足安隱行者，多有得四禪足安隱行者。舍利弗！是為阿閦如來佛剎諸弟子所成德行。」
「復次，舍利弗！阿閦如來佛剎諸弟子——無央數不可計諸弟子——少有不具足四解之事者，多有得四解事具足者；諸弟子少有不得四神足安隱行者，多有得四禪足安隱行者。舍利弗！是為阿閦如來佛剎諸弟子所成德行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
賢者舍利弗白佛言：「阿閦如來、無所著、等正覺佛剎，諸弟子所行皆無極也。」
賢者舍利弗白佛言：「阿閦如來、無所著、等正覺佛剎，諸弟子所行皆無極也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
阿閦佛國經卷上
阿閦佛國經卷上
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话