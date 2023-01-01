大方廣三戒經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣三戒經卷上

北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼天竺三藏曇無讖譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城祇闍崛山，而是山王高峻廣博持眾雜穀，猶如大地生雜種華，緊那羅、乾闥婆眾常所遊止，有種種諸眾：天、龍、夜叉、羅剎、毘舍遮，止住其中；多種雜類，所謂：師子、虎犳、象馬、騏驎、熊羆、麞鹿、青牛、水牛、羖羝、獼猴，是等眾獸止住其中；有無量眾鳥，所謂：孔雀、鸚鵡、鸜鵒、命命、鴝𩿦、鳧鴈、鴛鴦、鵝鴨、黑鴈、山鷄、鶡鷄、烏雉、鳩鴿、雕鷲、雀、遮沙，如是眾鳥依止而住。是諸眾生以佛力故，不為貪欲、瞋、癡所惱，不相茹食，共相親愛如母如子。是時山王中，稠林欝茂，枝條無折，多眾雜樹：天木樹、畢利叉樹、馬耳樹、畢鉢羅樹、緊柷加樹、呵梨勒樹、呵摩勒樹、毘醯勒樹、多羅樹、迦尼迦樹、菴婆羅樹、閻浮樹、木𦬔、蒲桃、桃杏、梨㮈、婆隆伽樹、胡桃、安石留、鎮頭迦樹、尼駒羅樹、松栢、豫樟、波奢樹、勳陸、栴檀、沈水、蘇合，是等諸樹無不備有。是山王中，水陸眾華悉皆具足，謂：阿提目多華、瞻婆華、波吒羅華、婆師華、須曼華、修乾陀華、由提迦華、迦膩迦華、牛蕀、百葉、曼殊沙華，是等眾華遍布其地，光飾山王。又有水華，青黃赤白雜色蓮華，皆悉具足。是山王中，常於夜半興起大雲，天龍微雲，降於八味細微香雨。一𤚲牛頃，此雨著潤祇闍崛山，後夜清明無諸雲翳，微風清涼悅適身心。是山王中所住眾生，及諸草木充潤光澤，猶如華鬘以水灑之，光色鮮淨遂倍增勝。祇闍崛山生柔軟草，色香味具，青縹右旋，眾雜妙色，如孔雀項，其香猶如婆師羅華，其觸猶如迦陵迦衣，其地柔軟，下足之時，足陷四指，舉足還復。是山王中多諸池流，清冷水滿，生諸蓮華，青黃赤白紅紫等色，大如車輪。若取華時，香氣普熏滿一由旬。是山王頂，出生大妙蓮華之座——無降伏寶青琉璃為莖，閻浮檀金為葉。堅黑栴檀為臺，馬瑙寶王以為其鬚，縱廣如海，百億阿修羅王常所執持，百億雜色寶王網以覆其上，百億龍王雨妙香雨，百億金翅鳥王口銜繒綵，百億緊那羅王歡喜瞻察，百億摩睺羅王而觀視之，百億乾闥婆王歌詠讚歎，百億天王雨末香衣服雨、香華鬘幢幡蓋雨，百億梵王在上空中合掌而侍，百億淨居天眾合掌禮敬，百億轉輪人王七寶侍從來至其所，百億海王從大海出而敬禮之，百億大珠寶王以為照明，百億淨摩尼寶王以間錯之，百億遍悅寶王為華子實，百億光明德寶王以為照明，百億雜色摩尼寶王以為照明，閻浮幢寶王為善安持，百億金剛師子寶王不壞莊嚴，百億日藏寶王以雜莊嚴，百億雜色不可思議寶王出雜種色，百億如意寶王出無盡莊嚴——是大蓮華，從於如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城祇闍崛山，而是山王高峻廣博持眾雜穀，猶如大地生雜種華，緊那羅、乾闥婆眾常所遊止，有種種諸眾：天、龍、夜叉、羅剎、毘舍遮，止住其中；多種雜類，所謂：師子、虎犳、象馬、騏驎、熊羆、麞鹿、青牛、水牛、羖羝、獼猴，是等眾獸止住其中；有無量眾鳥，所謂：孔雀、鸚鵡、鸜鵒、命命、鴝𩿦、鳧鴈、鴛鴦、鵝鴨、黑鴈、山鷄、鶡鷄、烏雉、鳩鴿、雕鷲、雀、遮沙，如是眾鳥依止而住。是諸眾生以佛力故，不為貪欲、瞋、癡所惱，不相茹食，共相親愛如母如子。是時山王中，稠林欝茂，枝條無折，多眾雜樹：天木樹、畢利叉樹、馬耳樹、畢鉢羅樹、緊柷加樹、呵梨勒樹、呵摩勒樹、毘醯勒樹、多羅樹、迦尼迦樹、菴婆羅樹、閻浮樹、木𦬔、蒲桃、桃杏、梨㮈、婆隆伽樹、胡桃、安石留、鎮頭迦樹、尼駒羅樹、松栢、豫樟、波奢樹、勳陸、栴檀、沈水、蘇合，是等諸樹無不備有。是山王中，水陸眾華悉皆具足，謂：阿提目多華、瞻婆華、波吒羅華、婆師華、須曼華、修乾陀華、由提迦華、迦膩迦華、牛蕀、百葉、曼殊沙華，是等眾華遍布其地，光飾山王。又有水華，青黃赤白雜色蓮華，皆悉具足。是山王中，常於夜半興起大雲，天龍微雲，降於八味細微香雨。一𤚲牛頃，此雨著潤祇闍崛山，後夜清明無諸雲翳，微風清涼悅適身心。是山王中所住眾生，及諸草木充潤光澤，猶如華鬘以水灑之，光色鮮淨遂倍增勝。祇闍崛山生柔軟草，色香味具，青縹右旋，眾雜妙色，如孔雀項，其香猶如婆師羅華，其觸猶如迦陵迦衣，其地柔軟，下足之時，足陷四指，舉足還復。是山王中多諸池流，清冷水滿，生諸蓮華，青黃赤白紅紫等色，大如車輪。若取華時，香氣普熏滿一由旬。是山王頂，出生大妙蓮華之座——無降伏寶青琉璃為莖，閻浮檀金為葉。堅黑栴檀為臺，馬瑙寶王以為其鬚，縱廣如海，百億阿修羅王常所執持，百億雜色寶王網以覆其上，百億龍王雨妙香雨，百億金翅鳥王口銜繒綵，百億緊那羅王歡喜瞻察，百億摩睺羅王而觀視之，百億乾闥婆王歌詠讚歎，百億天王雨末香衣服雨、香華鬘幢幡蓋雨，百億梵王在上空中合掌而侍，百億淨居天眾合掌禮敬，百億轉輪人王七寶侍從來至其所，百億海王從大海出而敬禮之，百億大珠寶王以為照明，百億淨摩尼寶王以間錯之，百億遍悅寶王為華子實，百億光明德寶王以為照明，百億雜色摩尼寶王以為照明，閻浮幢寶王為善安持，百億金剛師子寶王不壞莊嚴，百億日藏寶王以雜莊嚴，百億雜色不可思議寶王出雜種色，百億如意寶王出無盡莊嚴——是大蓮華，從於如

來出世善根之所出生，菩薩志意之所護持遍現諸方，從如幻法出善法業生，從無諍法眼之所莊嚴如夢法生，從無行起，從無礙道來，充遍滿於十方法界，是佛境界功德所致。若於無量阿僧祇劫，歎其功德不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來出世善根之所出生，菩薩志意之所護持遍現諸方，從如幻法出善法業生，從無諍法眼之所莊嚴如夢法生，從無行起，從無礙道來，充遍滿於十方法界，是佛境界功德所致。若於無量阿僧祇劫，歎其功德不可窮盡。

爾時世尊，於是華上結加趺坐，與大比丘眾八千人俱，其名曰：阿若憍陳如、大德曷尸波闍、大德婆賓、大德摩訶男、大德優陀耶、大德耶奢、大德富那、大德無垢、大德憍梵鉢提、大德善臂、大德優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、摩訶迦葉、大德迦栴延、大德舍利弗、大德大目乾連，大德阿那律、須菩提、離波多、富婁那彌多羅尼子、優波離、羅睺羅、難陀，大德阿難等。如是上首八千人俱，悉皆諦了如實之性，觀察實際，度於法性，度諸有海，行於如來虛空之行，結縛永斷，無巢窟礙，行空寂靜，永斷疑網，信佛智海，度到彼岸，益利世間，作不請友，欲護一切所有眾生，慈心不捨一切眾生，善能演出一切佛行，守護佛法，誓護佛法，善趣佛種，向一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，於是華上結加趺坐，與大比丘眾八千人俱，其名曰：阿若憍陳如、大德曷尸波闍、大德婆賓、大德摩訶男、大德優陀耶、大德耶奢、大德富那、大德無垢、大德憍梵鉢提、大德善臂、大德優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、摩訶迦葉、大德迦栴延、大德舍利弗、大德大目乾連，大德阿那律、須菩提、離波多、富婁那彌多羅尼子、優波離、羅睺羅、難陀，大德阿難等。如是上首八千人俱，悉皆諦了如實之性，觀察實際，度於法性，度諸有海，行於如來虛空之行，結縛永斷，無巢窟礙，行空寂靜，永斷疑網，信佛智海，度到彼岸，益利世間，作不請友，欲護一切所有眾生，慈心不捨一切眾生，善能演出一切佛行，守護佛法，誓護佛法，善趣佛種，向一切智。

復有菩薩摩訶薩八千人俱，普賢菩薩、文殊師利等而為上首，無上智菩薩、無上寶智菩薩、無礙智菩薩、華上智菩薩、日上智菩薩、月上智菩薩、無垢上智菩薩、金剛智菩薩、遠塵智菩薩、遍說智菩薩、光幢菩薩、山幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、淨幢菩薩、日幢菩薩、欲樂幢菩薩、離垢幢菩薩、遍悅幢菩薩、地威德菩薩、寶威德菩薩、大威德菩薩、金剛智威德菩薩、無垢威德菩薩、日威德菩薩、月威德菩薩、山威德菩薩、智照威德菩薩、遍威德菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、淨德藏菩薩、法海藏菩薩、遍悅藏菩薩、船藏菩薩、蓮華德藏菩薩、日眼菩薩、淨眼菩薩、無垢眼菩薩、無礙眼菩薩、遍見眼菩薩、善利智眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、照法界志冠菩薩、道場珠冠菩薩、悅諸方冠菩薩、一切佛現在藏冠菩薩、超一切世間冠菩薩、遍悅一切冠菩薩、無毀冠菩薩、覆一切如來師子座冠菩薩、照一切法界虛空冠菩薩、龍主髻菩薩、梵主髻菩薩、離一切佛法慢髻菩薩、道場髻菩薩、出一切願海音珠髻菩薩、放一切如來光場珠髻菩薩、一切虛空無壞語寶髻菩薩、諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩薩、出一切如來法論聲髻菩薩、出一切三世名聲髻菩薩、大光菩薩、淨光菩薩、寶光菩薩、離垢光菩薩、月光菩薩、法光菩薩、寂光菩薩、日光菩薩、神通光菩薩、天光菩薩、德相菩薩、智相菩薩、法相菩薩、無壞相菩薩、光相菩薩、華相菩薩、珠相菩薩、佛相菩薩、梵相菩薩、遍超相菩薩、梵音菩薩、海音菩薩、地音菩薩、世音菩薩、石山音菩薩、遍法界音菩薩、出一切法海雷音菩薩、摧一切魔場音菩薩、出大悲道雷音菩薩、滅一切世苦惱音菩薩、法勇菩薩、增勇菩薩、智勇菩薩、德山勇菩薩、德增勇菩薩、名稱勇菩薩、普照勇菩薩、大慈勇菩薩、智照勇菩薩、如來種性勇菩薩、光德菩薩、勝德菩薩、法勇德菩薩、遍光德菩薩、法德菩薩、月德菩薩、虛空德菩薩、寶德菩薩、相德菩薩、智德菩薩、婆羅王德菩薩、法主王菩薩、世主王菩薩、梵主王菩薩、石山主王菩薩、眾主王菩薩、天主王菩薩、寂主王菩薩、不動主王菩薩、化主王菩薩、菩提勝主王菩薩、寂聲菩薩、無礙聲菩薩、地聲菩薩、大海聲菩薩、雷聲菩薩、照法聲菩薩、虛空聲菩薩、一切聲菩薩、善眼雷聲菩薩、發本願聲菩薩、滅一切魔場覺菩薩、智山覺菩薩、虛空覺菩薩、無礙覺菩薩、寤音覺菩薩、照三世覺菩薩、寶覺菩薩、無畏覺菩薩、遍照覺菩薩、法界眼照覺菩薩，如是等菩薩摩訶薩八千人俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩八千人俱，普賢菩薩、文殊師利等而為上首，無上智菩薩、無上寶智菩薩、無礙智菩薩、華上智菩薩、日上智菩薩、月上智菩薩、無垢上智菩薩、金剛智菩薩、遠塵智菩薩、遍說智菩薩、光幢菩薩、山幢菩薩、寶幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、淨幢菩薩、日幢菩薩、欲樂幢菩薩、離垢幢菩薩、遍悅幢菩薩、地威德菩薩、寶威德菩薩、大威德菩薩、金剛智威德菩薩、無垢威德菩薩、日威德菩薩、月威德菩薩、山威德菩薩、智照威德菩薩、遍威德菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、淨德藏菩薩、法海藏菩薩、遍悅藏菩薩、船藏菩薩、蓮華德藏菩薩、日眼菩薩、淨眼菩薩、無垢眼菩薩、無礙眼菩薩、遍見眼菩薩、善利智眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、照法界志冠菩薩、道場珠冠菩薩、悅諸方冠菩薩、一切佛現在藏冠菩薩、超一切世間冠菩薩、遍悅一切冠菩薩、無毀冠菩薩、覆一切如來師子座冠菩薩、照一切法界虛空冠菩薩、龍主髻菩薩、梵主髻菩薩、離一切佛法慢髻菩薩、道場髻菩薩、出一切願海音珠髻菩薩、放一切如來光場珠髻菩薩、一切虛空無壞語寶髻菩薩、諸佛神通遍照幢寶珠網覆髻菩薩、出一切如來法論聲髻菩薩、出一切三世名聲髻菩薩、大光菩薩、淨光菩薩、寶光菩薩、離垢光菩薩、月光菩薩、法光菩薩、寂光菩薩、日光菩薩、神通光菩薩、天光菩薩、德相菩薩、智相菩薩、法相菩薩、無壞相菩薩、光相菩薩、華相菩薩、珠相菩薩、佛相菩薩、梵相菩薩、遍超相菩薩、梵音菩薩、海音菩薩、地音菩薩、世音菩薩、石山音菩薩、遍法界音菩薩、出一切法海雷音菩薩、摧一切魔場音菩薩、出大悲道雷音菩薩、滅一切世苦惱音菩薩、法勇菩薩、增勇菩薩、智勇菩薩、德山勇菩薩、德增勇菩薩、名稱勇菩薩、普照勇菩薩、大慈勇菩薩、智照勇菩薩、如來種性勇菩薩、光德菩薩、勝德菩薩、法勇德菩薩、遍光德菩薩、法德菩薩、月德菩薩、虛空德菩薩、寶德菩薩、相德菩薩、智德菩薩、婆羅王德菩薩、法主王菩薩、世主王菩薩、梵主王菩薩、石山主王菩薩、眾主王菩薩、天主王菩薩、寂主王菩薩、不動主王菩薩、化主王菩薩、菩提勝主王菩薩、寂聲菩薩、無礙聲菩薩、地聲菩薩、大海聲菩薩、雷聲菩薩、照法聲菩薩、虛空聲菩薩、一切聲菩薩、善眼雷聲菩薩、發本願聲菩薩、滅一切魔場覺菩薩、智山覺菩薩、虛空覺菩薩、無礙覺菩薩、寤音覺菩薩、照三世覺菩薩、寶覺菩薩、無畏覺菩薩、遍照覺菩薩、法界眼照覺菩薩，如是等菩薩摩訶薩八千人俱，

悉皆具足普賢願行，所行無礙，遍諸佛剎現無量身，悉能往至一切佛所；眼界清淨，所見無量，悉能現佛；一切神通所緣無量，一切如來有成佛處，悉往其所無有疲惓；智光普照一切法海，無量億劫歎德叵盡；樂說清淨量同虛空，智行清淨無所依倚，隨眾所樂而為現形，無有障礙，解無眾生，無我等界，慧如虛空，如智光網，普照一切所有法界；其心畢竟，寂靜無亂，一切陀羅尼智種境界，三昧無畏所往無礙，住於法界百億眼目，行一切法得無所畏，觀無量智海，禪波羅蜜到於彼岸，得般若波羅蜜、神通波羅蜜，過諸世間三昧波羅蜜，善得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆具足普賢願行，所行無礙，遍諸佛剎現無量身，悉能往至一切佛所；眼界清淨，所見無量，悉能現佛；一切神通所緣無量，一切如來有成佛處，悉往其所無有疲惓；智光普照一切法海，無量億劫歎德叵盡；樂說清淨量同虛空，智行清淨無所依倚，隨眾所樂而為現形，無有障礙，解無眾生，無我等界，慧如虛空，如智光網，普照一切所有法界；其心畢竟，寂靜無亂，一切陀羅尼智種境界，三昧無畏所往無礙，住於法界百億眼目，行一切法得無所畏，觀無量智海，禪波羅蜜到於彼岸，得般若波羅蜜、神通波羅蜜，過諸世間三昧波羅蜜，善得自在。

復有五百比丘尼，其名曰摩訶波闍波提比丘尼、安隱比丘尼、蓮華比丘尼、極苦瞿曇彌比丘尼、羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，是等上首五百比丘尼俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百比丘尼，其名曰摩訶波闍波提比丘尼、安隱比丘尼、蓮華比丘尼、極苦瞿曇彌比丘尼、羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，是等上首五百比丘尼俱。

復有五百優婆塞，其名曰：善威德優婆塞、天威德優婆塞、慧光優婆塞、名稱威德優婆塞、過名稱威德優婆塞、善志優婆塞、月德優婆塞、月歡喜優婆塞、大歡喜優婆塞、羅睺跋陀優婆塞、大賢優婆塞，如是上首五百優婆塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百優婆塞，其名曰：善威德優婆塞、天威德優婆塞、慧光優婆塞、名稱威德優婆塞、過名稱威德優婆塞、善志優婆塞、月德優婆塞、月歡喜優婆塞、大歡喜優婆塞、羅睺跋陀優婆塞、大賢優婆塞，如是上首五百優婆塞。

復有五百優婆斯、大光優婆斯、善光優婆斯、善身優婆斯、可樂身優婆斯、賢優婆斯、賢德優婆斯、月光優婆斯、相光優婆斯、德光優婆斯、善眼優婆斯，是等上首五百優婆斯。及餘天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，恭敬圍遶於佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百優婆斯、大光優婆斯、善光優婆斯、善身優婆斯、可樂身優婆斯、賢優婆斯、賢德優婆斯、月光優婆斯、相光優婆斯、德光優婆斯、善眼優婆斯，是等上首五百優婆斯。及餘天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，恭敬圍遶於佛世尊。

爾時世尊而演說法，名曰三戒，廣分別說一切諸佛如來境界、菩薩所行，能悉普照一切法界，明照一切諸法界場，入淨莊嚴一切法界，摧滅一切諸外道等、降諸魔怨，普悅一切諸眾生界，能知一切諸眾生等迷惑之心，隨眾生心而為演說，善能照了轉眾生根而為顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而演說法，名曰三戒，廣分別說一切諸佛如來境界、菩薩所行，能悉普照一切法界，明照一切諸法界場，入淨莊嚴一切法界，摧滅一切諸外道等、降諸魔怨，普悅一切諸眾生界，能知一切諸眾生等迷惑之心，隨眾生心而為演說，善能照了轉眾生根而為顯示。

是時大德摩訶迦葉，從座而起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！若諸眾生求於佛法、力、無所畏，如是等人當集何法？當以何法護是眾生？當以何法令不退轉無上正道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大德摩訶迦葉，從座而起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！若諸眾生求於佛法、力、無所畏，如是等人當集何法？當以何法護是眾生？當以何法令不退轉無上正道？」

如是請已，佛告迦葉：「善哉，善哉！迦葉！汝今所問，多所安樂安隱世間、利益天人，乃能問佛如是之事。迦葉！汝今諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是請已，佛告迦葉：「善哉，善哉！迦葉！汝今所問，多所安樂安隱世間、利益天人，乃能問佛如是之事。迦葉！汝今諦聽，善思念之！吾當為汝分別解說。」

大德迦葉及諸大眾，受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德迦葉及諸大眾，受教而聽。

佛告迦葉：「若有眾生求佛智慧、佛力、無畏，迦葉！是等眾生於一切法，應無所得，無所依倚，生諸善根。迦葉！若有菩薩求於無上正真道時，若有相著，或於佛法起有為相，或於佛法起無為相，或於佛法而起妄相，自作是相我知佛法，於是相中堅執不捨，當說是人不名為向於無上道。何以故？悕欲佛法則為著我，當作是修。若數執我則不能斷；若不能斷則有悕望，所悕望處乃悕望法，便為所害；若為所害，便起馳騁；若起馳騁，則有流轉；若已流轉，則有貫穿；若已貫穿，則有妄想；若已妄想，則有分別；若已分別，增益妄想；若增妄想，則有思覺；若已思覺，則有堅著；若已堅著，則有隨逐；若有隨逐，則有迷惑；若已迷惑，則便為失。云何為失？謂失安隱。云何安隱？謂無分別。若起分別，則便有常；若已有常，則有對礙；若有對礙，則便有住；若已有住，則有相續；若已相續，則有相違；若已相違，則重相違；若重相違，則有虛錯；若已虛錯，則有狂亂；若已狂亂，則有虛誑；若已虛誑，則有憂惱；若已憂惱，則有悔恨；若已悔恨，則有所害，善不善法，隨所愛著。然實無有定法可著，但以想轉，為想所縛，是名想縛。貪無定處，瞋無定處，癡無定處，起於妄想分別之心，不能度得無上正道。迦葉！是名愛處。何故名之為愛處？無有定法名之為愛，無可愛法，無可愛處，但堅著愛，唯空堅著，謂堅著我，堅著眾生，堅著淨不淨。迦葉！一切法空妄想為物，若無物物想，則以菩提為物，若以菩提為物，則是我想。若有我想，是則不名為菩薩也！何故名之為我想也？雖有所想，想無所得；想無所得，名為我想。是故不真實句，名為我想。若眾生實，則菩提實。云何為菩提？謂見諸法皆悉如幻。云何如幻？謂不說我想、命想、眾生想。若有無想在於心者，是人則著想及非想；若著想非想，是則狂醉；若已狂醉，則為一切眾苦所追；若為一切眾苦所追，如來說名為住狂諂。何以名諂？住於狂亂，有妄思惟；若妄思惟，則有我我所；若有我我所，則有言說；若有言說，如來說名為無言說，彼為言說言說所持，是故說言一切諸法從思惟有，悉是我實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若有眾生求佛智慧、佛力、無畏，迦葉！是等眾生於一切法，應無所得，無所依倚，生諸善根。迦葉！若有菩薩求於無上正真道時，若有相著，或於佛法起有為相，或於佛法起無為相，或於佛法而起妄相，自作是相我知佛法，於是相中堅執不捨，當說是人不名為向於無上道。何以故？悕欲佛法則為著我，當作是修。若數執我則不能斷；若不能斷則有悕望，所悕望處乃悕望法，便為所害；若為所害，便起馳騁；若起馳騁，則有流轉；若已流轉，則有貫穿；若已貫穿，則有妄想；若已妄想，則有分別；若已分別，增益妄想；若增妄想，則有思覺；若已思覺，則有堅著；若已堅著，則有隨逐；若有隨逐，則有迷惑；若已迷惑，則便為失。云何為失？謂失安隱。云何安隱？謂無分別。若起分別，則便有常；若已有常，則有對礙；若有對礙，則便有住；若已有住，則有相續；若已相續，則有相違；若已相違，則重相違；若重相違，則有虛錯；若已虛錯，則有狂亂；若已狂亂，則有虛誑；若已虛誑，則有憂惱；若已憂惱，則有悔恨；若已悔恨，則有所害，善不善法，隨所愛著。然實無有定法可著，但以想轉，為想所縛，是名想縛。貪無定處，瞋無定處，癡無定處，起於妄想分別之心，不能度得無上正道。迦葉！是名愛處。何故名之為愛處？無有定法名之為愛，無可愛法，無可愛處，但堅著愛，唯空堅著，謂堅著我，堅著眾生，堅著淨不淨。迦葉！一切法空妄想為物，若無物物想，則以菩提為物，若以菩提為物，則是我想。若有我想，是則不名為菩薩也！何故名之為我想也？雖有所想，想無所得；想無所得，名為我想。是故不真實句，名為我想。若眾生實，則菩提實。云何為菩提？謂見諸法皆悉如幻。云何如幻？謂不說我想、命想、眾生想。若有無想在於心者，是人則著想及非想；若著想非想，是則狂醉；若已狂醉，則為一切眾苦所追；若為一切眾苦所追，如來說名為住狂諂。何以名諂？住於狂亂，有妄思惟；若妄思惟，則有我我所；若有我我所，則有言說；若有言說，如來說名為無言說，彼為言說言說所持，是故說言一切諸法從思惟有，悉是我實。

「迦葉！猶如空中有雲聚起，而是雲聚不從東西南北四維上下而來。如來實說不從十方方所而來，解如是已，如實而說，隨義演說，相應實說。而是雲聚則非是聚，說名雲聚。何故說名雲聚也？起眾雜色，種種雜色從虛妄起，是中無定名為雲霧。見雲霧起，雖見雲霧無有定想，是中畢竟無雲霧實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！猶如空中有雲聚起，而是雲聚不從東西南北四維上下而來。如來實說不從十方方所而來，解如是已，如實而說，隨義演說，相應實說。而是雲聚則非是聚，說名雲聚。何故說名雲聚也？起眾雜色，種種雜色從虛妄起，是中無定名為雲霧。見雲霧起，雖見雲霧無有定想，是中畢竟無雲霧實。

「迦葉！猶如有人語餘人言：『相與共往至蔭處坐。』智慧之人作如是言：『我今不往。』是人答言：『不說有我，但說有蔭。智者有言：「汝若說蔭，則為非蔭。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！猶如有人語餘人言：『相與共往至蔭處坐。』智慧之人作如是言：『我今不往。』是人答言：『不說有我，但說有蔭。智者有言：「汝若說蔭，則為非蔭。」』

「迦葉！汝觀是人，於少言說尚不繫著。如是，迦葉！若解如來法性道者，於大眾中正師子吼。迦葉！如來尚欲於不善法行於善法，若世眾生有我想者，於如來所是第一義。何以故？如來解如是我想者則為非想，餘小凡夫不知如來隨宜所說，與如來諍。是故我說世間與我諍，我不與世間諍。云何世間？世間者名曰眾生。云何名為眾生世間？如來了知世間如如，是故名曰眾生世間。諸凡夫等自生是知：『是生、是滅』，互相殘害。是彼言說欲得出世。何以故？此得大闇，住著世故。若住著世，則便有貪，若貪則瞋，若瞋則癡，若癡則有諍，若諍則相違。與誰相違？謂與如來及聲聞僧。若相違則貪，若其有貪則重相違，若重相違便取於有，若取於有則便求有，若已求有便不知足，若不知足則便多作，若已多作便有多欲，若有多欲則住欲界色無色界，若住三界則便執著，若已執著則無逆流，若無逆流則常受死，若常受死不至涅槃，若不至涅槃至叵至處，至叵至處謂至地獄。如是，迦葉！修行不吉名為不修，若不正修則有瞋恚，若有瞋恚則無推求，若不推求則不識我想，若不識我想則同一聚，同為一物謂我我所。云何名我？執著不實，作種種妄想，造作諸業。若作種種妄想，造作諸業，則著於我。云何我所？無有智故名為我所。又是身者，諸物和合名之為身，名戒聚果。以瞋恚心輕於他人，以瞋恚故，生於我慢，如聚生穀攝受守護，是名我所。若有我所則有狂惑，若有狂惑則便有癡，若已有癡便有誹謗，若有誹謗則便有瞋，若已有瞋便有貪取，則為所燒。為所燒者，為想所燒，所謂男想、女想、命想，此是我許，是名我所。有我所者，彼罵我所。罵我所者，謂是凡夫，是凡夫道之所依止，是名我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！汝觀是人，於少言說尚不繫著。如是，迦葉！若解如來法性道者，於大眾中正師子吼。迦葉！如來尚欲於不善法行於善法，若世眾生有我想者，於如來所是第一義。何以故？如來解如是我想者則為非想，餘小凡夫不知如來隨宜所說，與如來諍。是故我說世間與我諍，我不與世間諍。云何世間？世間者名曰眾生。云何名為眾生世間？如來了知世間如如，是故名曰眾生世間。諸凡夫等自生是知：『是生、是滅』，互相殘害。是彼言說欲得出世。何以故？此得大闇，住著世故。若住著世，則便有貪，若貪則瞋，若瞋則癡，若癡則有諍，若諍則相違。與誰相違？謂與如來及聲聞僧。若相違則貪，若其有貪則重相違，若重相違便取於有，若取於有則便求有，若已求有便不知足，若不知足則便多作，若已多作便有多欲，若有多欲則住欲界色無色界，若住三界則便執著，若已執著則無逆流，若無逆流則常受死，若常受死不至涅槃，若不至涅槃至叵至處，至叵至處謂至地獄。如是，迦葉！修行不吉名為不修，若不正修則有瞋恚，若有瞋恚則無推求，若不推求則不識我想，若不識我想則同一聚，同為一物謂我我所。云何名我？執著不實，作種種妄想，造作諸業。若作種種妄想，造作諸業，則著於我。云何我所？無有智故名為我所。又是身者，諸物和合名之為身，名戒聚果。以瞋恚心輕於他人，以瞋恚故，生於我慢，如聚生穀攝受守護，是名我所。若有我所則有狂惑，若有狂惑則便有癡，若已有癡便有誹謗，若有誹謗則便有瞋，若已有瞋便有貪取，則為所燒。為所燒者，為想所燒，所謂男想、女想、命想，此是我許，是名我所。有我所者，彼罵我所。罵我所者，謂是凡夫，是凡夫道之所依止，是名我所。

「迦葉！若不聞此法，知於菩提，知菩薩行，此知於行。迦葉！是菩薩行都無有行，名菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若不聞此法，知於菩提，知菩薩行，此知於行。迦葉！是菩薩行都無有行，名菩薩行。

「又，迦葉！菩薩行滿決定清淨，極為清淨，無有是處。若有精進，斯說大法，此以諸法如虛空聚，不取法聚。是人所說，大法相應，非不相應，斯有功德不住惡處，是有德行非是德行，是能持法，如是受持不著持法。何以故？如來所說，最為第一應供中最。眾生問道，我應當以勝法而答。云何勝法？所謂一切諸法無想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，迦葉！菩薩行滿決定清淨，極為清淨，無有是處。若有精進，斯說大法，此以諸法如虛空聚，不取法聚。是人所說，大法相應，非不相應，斯有功德不住惡處，是有德行非是德行，是能持法，如是受持不著持法。何以故？如來所說，最為第一應供中最。眾生問道，我應當以勝法而答。云何勝法？所謂一切諸法無想。

「迦葉！如是菩薩名淨持戒，心不起惡，不作障礙，不謗比丘尼，不親近白衣，不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪瞋、不邪見，不自惱、不惱他，不親近欲，不貪欲於欲，不毀呰，不調戲，不自作、不教他作，不至婬舍，不至寡婦，不至童女，不近捕鳥、網魚、獵師，不近魁膾、旃陀羅人，不近他妻、飲酒之人，乃至不以手執其手而共諍競，如避惡狗，遠此亦爾。捨遠此時，乃至不生一念惡心，住於慈心，捨二十事。何等二十？捨離女人終不共戲與其麁語，不共論議，起於鬪諍，離不恭敬供養父母，離不恭敬佛法僧。若女減少無二十眾不為說法，除有男子。若比丘尼，聚會說法不往其所，終不問訊於比丘尼，不與女人書，亦不為作，親族別請不受其請，終不欲心住女人前，乃至不宜共同道行。若有比丘尼而戲弄之後不還報，一切時中，終不受著比丘尼衣，除在四眾演說法時有施衣者，生心如地，然後受之，不面前受。一切時中若有比丘尼勸道施衣，終不受取。一切時中設令病苦，若尼勸食，終不食之，況復無病。一切時中寡婦請食，若僧數不滿，終不受之。一切時中不入於比丘尼寺；一切時中亦不請喚於比丘尼，請喚拱手仰頭棄捨背去。若說法時，有比丘尼來禮其足，至心合掌，目不異視，不動其足。非為身健名大丈夫，若心勇健，正念一處，名曰丈夫。於一切物不生愛心，於一切時終不生瞋，常當專念於一切智。聞是法已，應當修學而增長之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！如是菩薩名淨持戒，心不起惡，不作障礙，不謗比丘尼，不親近白衣，不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪瞋、不邪見，不自惱、不惱他，不親近欲，不貪欲於欲，不毀呰，不調戲，不自作、不教他作，不至婬舍，不至寡婦，不至童女，不近捕鳥、網魚、獵師，不近魁膾、旃陀羅人，不近他妻、飲酒之人，乃至不以手執其手而共諍競，如避惡狗，遠此亦爾。捨遠此時，乃至不生一念惡心，住於慈心，捨二十事。何等二十？捨離女人終不共戲與其麁語，不共論議，起於鬪諍，離不恭敬供養父母，離不恭敬佛法僧。若女減少無二十眾不為說法，除有男子。若比丘尼，聚會說法不往其所，終不問訊於比丘尼，不與女人書，亦不為作，親族別請不受其請，終不欲心住女人前，乃至不宜共同道行。若有比丘尼而戲弄之後不還報，一切時中，終不受著比丘尼衣，除在四眾演說法時有施衣者，生心如地，然後受之，不面前受。一切時中若有比丘尼勸道施衣，終不受取。一切時中設令病苦，若尼勸食，終不食之，況復無病。一切時中寡婦請食，若僧數不滿，終不受之。一切時中不入於比丘尼寺；一切時中亦不請喚於比丘尼，請喚拱手仰頭棄捨背去。若說法時，有比丘尼來禮其足，至心合掌，目不異視，不動其足。非為身健名大丈夫，若心勇健，正念一處，名曰丈夫。於一切物不生愛心，於一切時終不生瞋，常當專念於一切智。聞是法已，應當修學而增長之。

「迦葉！向菩薩乘善男子、善女人，聞法已不能修學，是終不得無上正道。何以故？迦葉！由修學故得無上道，非不修學得無上道。迦葉！若不修學得無上道，兔馬猫狸亦當得成於無上道。何以故？不正行者，無菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！向菩薩乘善男子、善女人，聞法已不能修學，是終不得無上正道。何以故？迦葉！由修學故得無上道，非不修學得無上道。迦葉！若不修學得無上道，兔馬猫狸亦當得成於無上道。何以故？不正行者，無菩提故。

「迦葉！若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提，作如是言：『我當作佛！我當作佛！』而成佛者，無邊眾生亦當作佛。迦葉！但是眾生具是行難，乃至一日一夜尚不能專，況復一劫乃至千劫，是故如來出世甚難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提，作如是言：『我當作佛！我當作佛！』而成佛者，無邊眾生亦當作佛。迦葉！但是眾生具是行難，乃至一日一夜尚不能專，況復一劫乃至千劫，是故如來出世甚難。

「迦葉！三千大千世界之中一切眾生，若一劫、若十劫、若百劫、若千劫、若百千劫、若萬億劫，皆共同聲唱：『一切眾生，汝當作佛！汝當作佛！』是諸人等如是不懈，常作是言：『汝當作佛！汝當作佛！』口業不息，不能令其起菩提心，若得作佛，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！三千大千世界之中一切眾生，若一劫、若十劫、若百劫、若千劫、若百千劫、若萬億劫，皆共同聲唱：『一切眾生，汝當作佛！汝當作佛！』是諸人等如是不懈，常作是言：『汝當作佛！汝當作佛！』口業不息，不能令其起菩提心，若得作佛，無有是處。

「迦葉！我滅度後末世之時，及與汝等般涅槃後，諸天不護，爾時雖有聞我所說發菩提心，有諸比丘發菩提心，當住二十法。何等二十？謂當親近於比丘尼，食不淨食，著揣食，受尼勸食。迦葉！猶如今時多聞比丘，空閑靜處，若在眾會勤修集法。如是，迦葉！當于爾時，諸比丘等，若在聚落、若閑靜處，與比丘尼而共和集勤問於法，當重生於婬欲心，不生法心。是比丘尼多生欲心，少生法心。迦葉！汝觀是人得菩提名，當墮大惡可畏道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！我滅度後末世之時，及與汝等般涅槃後，諸天不護，爾時雖有聞我所說發菩提心，有諸比丘發菩提心，當住二十法。何等二十？謂當親近於比丘尼，食不淨食，著揣食，受尼勸食。迦葉！猶如今時多聞比丘，空閑靜處，若在眾會勤修集法。如是，迦葉！當于爾時，諸比丘等，若在聚落、若閑靜處，與比丘尼而共和集勤問於法，當重生於婬欲心，不生法心。是比丘尼多生欲心，少生法心。迦葉！汝觀是人得菩提名，當墮大惡可畏道中。

「迦葉！汝觀爾時詐以為法共相親近，若相見時，欲火所燒出不淨言，相親近時用為弟子，初以師法和南禮敬，自是之後當漸遣使；若遣使時，勝達名字；既達名已，私竊為妻，共道入出。後聞他問：『是誰所有？云何族親呼為姊妹數數相見？數相見故則墮非處，互生欲心，漸現欲相。』以言說之，遂為不淨行，習閻羅王法，失於菩提、生天、涅槃，捨於如來，及捨遠法，亦無僧利。住於一處，生欲覺、瞋覺、惱覺、害覺，菩薩行業，四淨梵行，是人無有，如餘菩薩勤四梵行，是人勤行欲瞋等覺，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！汝觀爾時詐以為法共相親近，若相見時，欲火所燒出不淨言，相親近時用為弟子，初以師法和南禮敬，自是之後當漸遣使；若遣使時，勝達名字；既達名已，私竊為妻，共道入出。後聞他問：『是誰所有？云何族親呼為姊妹數數相見？數相見故則墮非處，互生欲心，漸現欲相。』以言說之，遂為不淨行，習閻羅王法，失於菩提、生天、涅槃，捨於如來，及捨遠法，亦無僧利。住於一處，生欲覺、瞋覺、惱覺、害覺，菩薩行業，四淨梵行，是人無有，如餘菩薩勤四梵行，是人勤行欲瞋等覺，亦復如是。

「迦葉！當于爾時，是惡人住，有是賊住，有鬪諍住。迦葉！爾時禁制悉皆毀壞，聞是等經，便生輕毀，本所持戒，本行檀施，生於歡喜，發菩提心；後聞是經而毀謗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！當于爾時，是惡人住，有是賊住，有鬪諍住。迦葉！爾時禁制悉皆毀壞，聞是等經，便生輕毀，本所持戒，本行檀施，生於歡喜，發菩提心；後聞是經而毀謗之。

「迦葉！當于爾時有是印相，聞如是經而生誹謗，若有淨戒持法比丘應如是知、如經句來，應當捨離如是之人，以其無有愛法心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！當于爾時有是印相，聞如是經而生誹謗，若有淨戒持法比丘應如是知、如經句來，應當捨離如是之人，以其無有愛法心故。

「復次，迦葉！當于爾時，是諸人等自唱是言：『我行菩薩道。』生於狂逸，以狂逸故，自稱我是大阿羅漢、我是緣覺。彼不可治，不可復住，向於惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！當于爾時，是諸人等自唱是言：『我行菩薩道。』生於狂逸，以狂逸故，自稱我是大阿羅漢、我是緣覺。彼不可治，不可復住，向於惡趣。

「復次，迦葉！爾時無有作善業者，令多眾生毀呰菩提。迦葉！當于爾時，粗有形相。復次，迦葉！當爾之時，有一人行相似波羅蜜，是為後世粗有形相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！爾時無有作善業者，令多眾生毀呰菩提。迦葉！當于爾時，粗有形相。復次，迦葉！當爾之時，有一人行相似波羅蜜，是為後世粗有形相。

「復次，迦葉！當于爾時，如是等經說真實者，當被謗毀，當見捨棄云邪見說。迦葉！時癡人，不知此經禁制破戒。迦葉！當于爾時，悉為惡賊，自不見法，無惱菩提，愚默靖思，謗無菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！當于爾時，如是等經說真實者，當被謗毀，當見捨棄云邪見說。迦葉！時癡人，不知此經禁制破戒。迦葉！當于爾時，悉為惡賊，自不見法，無惱菩提，愚默靖思，謗無菩提。

「復次迦葉！當于是時，無和合僧，粗有形相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！當于是時，無和合僧，粗有形相。

「復次迦葉！當于是時多不知恩，勇健為惡。作何等惡？數數言說，稱佛名號以致供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次迦葉！當于是時多不知恩，勇健為惡。作何等惡？數數言說，稱佛名號以致供養。

「復次，迦葉！當于是時，呵解脫戒，不護口業，不護口業故，不護威儀，住不淨處，住不淨處，而演說法，我法是時漸當薄賤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！當于是時，呵解脫戒，不護口業，不護口業故，不護威儀，住不淨處，住不淨處，而演說法，我法是時漸當薄賤。