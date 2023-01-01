最勝問菩薩十住除垢斷結經

十住斷結經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住斷結經卷第十

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

夢中成道品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢中成道品第二十六

爾時治地菩薩即從座起，右膝著地叉手白佛言：「世尊！甚奇甚特，今聞濡首菩薩得與最勝論無形法道無言教，未曾所聞未曾所見，便為紹繼佛種不斷，又行佛事不思議法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時治地菩薩即從座起，右膝著地叉手白佛言：「世尊！甚奇甚特，今聞濡首菩薩得與最勝論無形法道無言教，未曾所聞未曾所見，便為紹繼佛種不斷，又行佛事不思議法。」

佛告治地：「如是如是，如汝所言。從億百千劫積功累德，興顯佛事未曾耗減，有佛出世法乃流布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告治地：「如是如是，如汝所言。從億百千劫積功累德，興顯佛事未曾耗減，有佛出世法乃流布。」

是時濡首前白佛言：「諸佛出世法乃流布，諸法有相貌耶，言流布乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時濡首前白佛言：「諸佛出世法乃流布，諸法有相貌耶，言流布乎？」

對曰：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「無也。」

又白佛言：「如來出現，使無量眾生皆取滅度，今聞如來欲齊限眾生，齊限眾生者則無滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又白佛言：「如來出現，使無量眾生皆取滅度，今聞如來欲齊限眾生，齊限眾生者則無滅度。」

佛告濡首：「頗聞吾說無眾生言有眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「頗聞吾說無眾生言有眾生耶？」

對曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。」

「欲使有眾生無眾生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲使有眾生無眾生耶？」

對曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。」

「欲使如來起滅有窠窟耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲使如來起滅有窠窟耶？」

對曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。」

「若使如來無窠窟者，云何如來度眾生皆使滅度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使如來無窠窟者，云何如來度眾生皆使滅度？」

濡首白佛：「今我所說分別四句，解知諸法皆得總持，尋其本性無生無滅，不見生死又無泥洹。以是之故，無限眾生當取滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首白佛：「今我所說分別四句，解知諸法皆得總持，尋其本性無生無滅，不見生死又無泥洹。以是之故，無限眾生當取滅度。」

佛告濡首：「於盡無盡法界本淨，曉了義理故稱無著，以知文字無意無想亦無識著，豈由識想分別諸慧乎？曉眾生淨人之本性不可究盡，吾今與汝分別義趣，諦聽諦聽善思念之！菩薩大乘不可思議，非是羅漢辟支所及。」濡首受教願樂欲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「於盡無盡法界本淨，曉了義理故稱無著，以知文字無意無想亦無識著，豈由識想分別諸慧乎？曉眾生淨人之本性不可究盡，吾今與汝分別義趣，諦聽諦聽善思念之！菩薩大乘不可思議，非是羅漢辟支所及。」濡首受教願樂欲聞。

佛告濡首：「無形之識、無覺知識、無想念識、夢幻化識，以用救攝無量眾生。或有佛土文字教化，解知文字性空寂寞。上方去此七萬六億阿僧祇剎土，彼有佛土名曰安寂，佛名妙識如來、至真、等正覺、明行成為、善逝，十號具足，彼土眾生諸根具足，玩習本願無所漏失，眾生受化睡乃得寤，唯有如來入寂定意，隨眾生根權現如睡，設欲說法便自右脇著地脚脚相累，眾生見之皆効如來，右脇著地脚脚相累悉各睡眠。是時彼佛於睡眠中，與諸眾生神識說法，或說布施蠲除三想，或說持戒德香遠布，或說忍辱降意不起，或說精進除去懈怠，演說禪定識不流馳，宣暢智慧閉塞愚闇，修行善權隨類無著，於四法門究暢無礙，隨識高下而演其教，隨說大小以授正法。時彼如來，復以演說四非常慧苦空非身無我之法以，漸漸與說三十七道品之教，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道，究暢定意空無相願。爾時夢中受化之識應成道迹，便於夢中識受成道，頻來、不還至無著道，亦復如是，各佛取證。亦復於夢，識在曠野無師自寤，於睡眠中身黃金色眾相自嚴，飛鉢虛空作十八變，又於夢中身上出火身下出水，坐臥虛空無所罣礙，欲入無為泥洹之境，亦於夢中結加趺坐，於無餘泥洹而般泥洹，故身如石無所覺知。眾生之類還覺寤已，各無言說尋夢識著，便取舍利而耶維之。菩薩受決乃至成佛，皆於夢中坐樹王下，地黃金色，降伏魔怨，無量福具，身有三十二相、八十種好，紫磨金色光明遠照。夢中如是，寤即身黃金色眾相具足，神足變化無所觸礙，無有言教音響往來，欲有所度悉於夢中，不假外形而有所濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「無形之識、無覺知識、無想念識、夢幻化識，以用救攝無量眾生。或有佛土文字教化，解知文字性空寂寞。上方去此七萬六億阿僧祇剎土，彼有佛土名曰安寂，佛名妙識如來、至真、等正覺、明行成為、善逝，十號具足，彼土眾生諸根具足，玩習本願無所漏失，眾生受化睡乃得寤，唯有如來入寂定意，隨眾生根權現如睡，設欲說法便自右脇著地脚脚相累，眾生見之皆効如來，右脇著地脚脚相累悉各睡眠。是時彼佛於睡眠中，與諸眾生神識說法，或說布施蠲除三想，或說持戒德香遠布，或說忍辱降意不起，或說精進除去懈怠，演說禪定識不流馳，宣暢智慧閉塞愚闇，修行善權隨類無著，於四法門究暢無礙，隨識高下而演其教，隨說大小以授正法。時彼如來，復以演說四非常慧苦空非身無我之法以，漸漸與說三十七道品之教，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道，究暢定意空無相願。爾時夢中受化之識應成道迹，便於夢中識受成道，頻來、不還至無著道，亦復如是，各佛取證。亦復於夢，識在曠野無師自寤，於睡眠中身黃金色眾相自嚴，飛鉢虛空作十八變，又於夢中身上出火身下出水，坐臥虛空無所罣礙，欲入無為泥洹之境，亦於夢中結加趺坐，於無餘泥洹而般泥洹，故身如石無所覺知。眾生之類還覺寤已，各無言說尋夢識著，便取舍利而耶維之。菩薩受決乃至成佛，皆於夢中坐樹王下，地黃金色，降伏魔怨，無量福具，身有三十二相、八十種好，紫磨金色光明遠照。夢中如是，寤即身黃金色眾相具足，神足變化無所觸礙，無有言教音響往來，欲有所度悉於夢中，不假外形而有所濟。

「濡首當知，眾生根原受寤不同，諸佛權化其慧無方。或有佛土地大成者，地界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹界而般泥洹。或有佛土水大成者，水界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹界而般泥洹。或有佛土火大成者，火界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹。或有佛土風大成者，風界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹。或有佛土空大成者，空界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹。或有佛土識大成者，所謂安寂佛土妙識如來，識神通達夢中受教而取滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「濡首當知，眾生根原受寤不同，諸佛權化其慧無方。或有佛土地大成者，地界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹界而般泥洹。或有佛土水大成者，水界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹界而般泥洹。或有佛土火大成者，火界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹。或有佛土風大成者，風界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹。或有佛土空大成者，空界眾生不可稱計，如來入彼而教化之，皆使眾生於無餘泥洹而般泥洹。或有佛土識大成者，所謂安寂佛土妙識如來，識神通達夢中受教而取滅度。」

佛復告濡首：「北方去此七十億恒沙佛土，彼有佛土名曰深要，佛名梵慧如來、至真、等正覺，十號具足，彼國眾生皆發誓願乃生彼土，盡同一號名曰接識。濡首當知，彼土眾生悉皆神通，心念形隨無所罣礙。所謂接識者，發弘誓心，諸有神識應趣生門受胞胎形，要以神足遊空往來，接識留住化而滅度不受四大。今此座上颰陀和等八菩薩是。東南去此百四十恒沙國土，有佛土名曰梵音，佛名胎真如來、至真、等正覺，十號具足，彼土眾生六通清徹同一色相，斯由誓願乃生彼土。所謂胎真者，發弘誓心，諸有識神以處母胎，願以神足入胎教化，令彼母人不知我之所在，即於胎中拔濟無為得至泥洹。今此座上寶迹童真治地菩薩是。如來權化神變無方，以億百千佛土安處掌中，復還如故無覺知者，虛空法界不可思議，是謂濡首！菩薩摩訶薩所應行迹，非是羅漢辟支所能及也。分別微識化諸眾生各使得度，或說虛無空無之法，無我無人無壽無命，不起滅法。云何，濡首！若有善男子善女人發弘誓心，令十方世界辟支羅漢充滿其中，各使成道心不退轉，其福寧多不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告濡首：「北方去此七十億恒沙佛土，彼有佛土名曰深要，佛名梵慧如來、至真、等正覺，十號具足，彼國眾生皆發誓願乃生彼土，盡同一號名曰接識。濡首當知，彼土眾生悉皆神通，心念形隨無所罣礙。所謂接識者，發弘誓心，諸有神識應趣生門受胞胎形，要以神足遊空往來，接識留住化而滅度不受四大。今此座上颰陀和等八菩薩是。東南去此百四十恒沙國土，有佛土名曰梵音，佛名胎真如來、至真、等正覺，十號具足，彼土眾生六通清徹同一色相，斯由誓願乃生彼土。所謂胎真者，發弘誓心，諸有識神以處母胎，願以神足入胎教化，令彼母人不知我之所在，即於胎中拔濟無為得至泥洹。今此座上寶迹童真治地菩薩是。如來權化神變無方，以億百千佛土安處掌中，復還如故無覺知者，虛空法界不可思議，是謂濡首！菩薩摩訶薩所應行迹，非是羅漢辟支所能及也。分別微識化諸眾生各使得度，或說虛無空無之法，無我無人無壽無命，不起滅法。云何，濡首！若有善男子善女人發弘誓心，令十方世界辟支羅漢充滿其中，各使成道心不退轉，其福寧多不乎？」

濡首答曰：「甚多甚多，天中天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「甚多甚多，天中天。」

佛言：「其有菩薩，以無形法與識演說，或說無常苦空非身空無相無願，一一分別無形無相，不可携持，是則化識其福無量。所以者何？有為四大遮迦越羅之所逕歷，無為四大永寂不起，是為諸佛之所演法。以是方便微識寂寞，法性無教而不可量，有為有相無為無相。所以者何？不離有為不離無為，亦復不言習是捨是，無形之教無有此教，是凡夫法是賢聖法，斯為學法斯無學法，是聲聞法是緣覺法，是菩薩法，是佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其有菩薩，以無形法與識演說，或說無常苦空非身空無相無願，一一分別無形無相，不可携持，是則化識其福無量。所以者何？有為四大遮迦越羅之所逕歷，無為四大永寂不起，是為諸佛之所演法。以是方便微識寂寞，法性無教而不可量，有為有相無為無相。所以者何？不離有為不離無為，亦復不言習是捨是，無形之教無有此教，是凡夫法是賢聖法，斯為學法斯無學法，是聲聞法是緣覺法，是菩薩法，是佛法。」

佛復告濡首：「如來所講與識說法，不見諸法亦無法想，虛空無形亦不可見，愚惑凡夫以諸綵色畫於虛空，欲作天龍鬼神八部之形，是人所施寧能不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告濡首：「如來所講與識說法，不見諸法亦無法想，虛空無形亦不可見，愚惑凡夫以諸綵色畫於虛空，欲作天龍鬼神八部之形，是人所施寧能不乎？」

濡首答曰：「甚難甚難，天中天，未曾有也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首答曰：「甚難甚難，天中天，未曾有也。」

佛言：「如是如是，如仁所言。諸法無數，如來所化亦復無數，諸法無形則無有二，於濡首意云何，無形之法有處所乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是，如仁所言。諸法無數，如來所化亦復無數，諸法無形則無有二，於濡首意云何，無形之法有處所乎？」

對曰：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「不也。世尊！」

佛告濡首：「以故當知佛法無數，無言無教悉無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「以故當知佛法無數，無言無教悉無所有。」

爾時濡首前白佛言：「向聞世尊諸法無相亦無形質，如來大哀物無不察，云何復說開化眾生淨佛國土？是法有漏是法無漏？是法現在是法過去未來？又佛說言是度世法是非度世？有著無著有稱無稱有數無數？此生死法此為泥洹？云何世尊說諸法無相亦無形質乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時濡首前白佛言：「向聞世尊諸法無相亦無形質，如來大哀物無不察，云何復說開化眾生淨佛國土？是法有漏是法無漏？是法現在是法過去未來？又佛說言是度世法是非度世？有著無著有稱無稱有數無數？此生死法此為泥洹？云何世尊說諸法無相亦無形質乎？」

佛告濡首：「如是如是，如汝所問。三乘諸法三世六度度世生死，有為無為，無有為無無為，有著無著有稱無稱，有數無數有漏無漏，三十七品空無相願，從有為法乃至無為，皆是俗數非是第一之義。無形法者，無形無響而不可見，布施持戒忍辱精進一心智慧善權，皆是俗事非第一義，滅盡泥洹永寂快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「如是如是，如汝所問。三乘諸法三世六度度世生死，有為無為，無有為無無為，有著無著有稱無稱，有數無數有漏無漏，三十七品空無相願，從有為法乃至無為，皆是俗數非是第一之義。無形法者，無形無響而不可見，布施持戒忍辱精進一心智慧善權，皆是俗事非第一義，滅盡泥洹永寂快樂。」

佛告濡首：「菩薩應尋其本性而復演說有報應耶？說除八難音聲無響，有報應耶？究盡眾生推尋根原，有報應耶？順從經典蠲除結使，有報應耶？正使如來不染三世，正法開化未曾唐捐，有報應耶？正使諸法有報應果，復可盡乎？心識周旋入出無礙，復可盡乎？或履權慧順從愛欲，復可盡耶？威儀禮節順而不犯，復可盡耶？三乘教化皆令充滿，復可盡耶？思惟法本不捨總持，復可盡耶？解了諸法章句清淨，深了妙法章句分明，觀四意止諸佛定意，復可盡耶？分別意斷未曾捨離，演法無窮不以為難，復可盡耶？神足無礙山河石壁通達無礙，復可盡耶？一一分別五根聖典，非是外耶所能沮壞，復可盡耶？如來神力審言正法，不起狐疑是非之想，七覺意華以自瓔珞，處在大眾不懷怯弱，論說三十七賢聖之道，永離外耶，復可盡耶？講說逆順正受三昧，或復分別名身句義，復可盡耶？苦習盡道至道印封三十二相，相相受報，復可盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「菩薩應尋其本性而復演說有報應耶？說除八難音聲無響，有報應耶？究盡眾生推尋根原，有報應耶？順從經典蠲除結使，有報應耶？正使如來不染三世，正法開化未曾唐捐，有報應耶？正使諸法有報應果，復可盡乎？心識周旋入出無礙，復可盡乎？或履權慧順從愛欲，復可盡耶？威儀禮節順而不犯，復可盡耶？三乘教化皆令充滿，復可盡耶？思惟法本不捨總持，復可盡耶？解了諸法章句清淨，深了妙法章句分明，觀四意止諸佛定意，復可盡耶？分別意斷未曾捨離，演法無窮不以為難，復可盡耶？神足無礙山河石壁通達無礙，復可盡耶？一一分別五根聖典，非是外耶所能沮壞，復可盡耶？如來神力審言正法，不起狐疑是非之想，七覺意華以自瓔珞，處在大眾不懷怯弱，論說三十七賢聖之道，永離外耶，復可盡耶？講說逆順正受三昧，或復分別名身句義，復可盡耶？苦習盡道至道印封三十二相，相相受報，復可盡耶？」

濡首白佛言：「世尊！無形法教而不可盡，諸有為法皆是耗減，無為泥洹而不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濡首白佛言：「世尊！無形法教而不可盡，諸有為法皆是耗減，無為泥洹而不可盡。」

爾時最勝復白佛言：「泥洹泥洹者，云何為泥洹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝復白佛言：「泥洹泥洹者，云何為泥洹？」

佛告最勝：「所謂泥洹，息也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「所謂泥洹，息也。」

復問：「云何為息？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何為息？」

答曰：「無為閑靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無為閑靜。」

又問：「云何無為？云何閑靜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何無為？云何閑靜？」

答曰：「想滅者閑靜，識停者無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「想滅者閑靜，識停者無為。」

又問：「非空乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「非空乎？」

答曰：「非空空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「非空空。」

又問：「非空空，云何識停耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「非空空，云何識停耶？」

答曰：「非空空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「非空空。」

爾時最勝菩薩倍生狐疑，即白佛言：「世尊！向問二事，然同答乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩倍生狐疑，即白佛言：「世尊！向問二事，然同答乎？」

佛告最勝：「止止！族姓子，勿謂如來答性空同，但族姓子意未解耳。吾今問汝，非空空義及識澄靜，隨汝辯才一一詶吾。云何，族姓子，非空義乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「止止！族姓子，勿謂如來答性空同，但族姓子意未解耳。吾今問汝，非空空義及識澄靜，隨汝辯才一一詶吾。云何，族姓子，非空義乎？」

對曰：「諸法無數非不有數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「諸法無數非不有數。」

佛言：「非也。族姓子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非也。族姓子。」

佛復問：「云何識停澄靜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復問：「云何識停澄靜？」

最勝白佛言：「悉歸不起非不有起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛言：「悉歸不起非不有起。」

佛言：「非也。族姓子。」爾時最勝即從坐起，五體投地接足而禮，須臾退却復白佛言：「自審有過於如來所說，願世尊愍恕不及，願垂敷演永除愚惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非也。族姓子。」爾時最勝即從坐起，五體投地接足而禮，須臾退却復白佛言：「自審有過於如來所說，願世尊愍恕不及，願垂敷演永除愚惑。」

佛告最勝：「法無若干唯解為本，香山有樹一枝萬尋，倒屈入地果實乃熟，果應在上反更入地，汝今所見亦復如是。吾問汝空，乃以有報，與彼果樹有何異哉？吾當與汝一一分別，善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「法無若干唯解為本，香山有樹一枝萬尋，倒屈入地果實乃熟，果應在上反更入地，汝今所見亦復如是。吾問汝空，乃以有報，與彼果樹有何異哉？吾當與汝一一分別，善思念之。」

對曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如是。世尊！」

佛告最勝：「非者非空，一切諸法皆號為非，非者諸法之名，有名者則非空也，解非歸空故曰非空也。所謂識者，非有非無。云何識非有非無？不染於世是謂非有，在空澄靜是謂非無；識者捨此適彼是謂非有，踞生死岸顧愍眾生是謂非無；能以化身滿十方界化化空寂是謂非有，一識感化化皆說法是謂非無；如來入定身心寂靜，逕億千那術恒沙劫數無起滅想是謂非有，復從定起接度眾生令至無為是謂非無。云何最勝！吾今與汝一一分別非有非無，為是真空泥洹義乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「非者非空，一切諸法皆號為非，非者諸法之名，有名者則非空也，解非歸空故曰非空也。所謂識者，非有非無。云何識非有非無？不染於世是謂非有，在空澄靜是謂非無；識者捨此適彼是謂非有，踞生死岸顧愍眾生是謂非無；能以化身滿十方界化化空寂是謂非有，一識感化化皆說法是謂非無；如來入定身心寂靜，逕億千那術恒沙劫數無起滅想是謂非有，復從定起接度眾生令至無為是謂非無。云何最勝！吾今與汝一一分別非有非無，為是真空泥洹義乎？」

最勝白佛：「空實空，泥洹實泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛：「空實空，泥洹實泥洹。」

佛告最勝：「止止！族姓子，此非空亦非泥洹。所以者何？皆由世俗假號權詐文字相傳，故謂非有非無。法性境界，盡無端緒無名字法，豈當有非有非無耶？蠲除高下無是非心，知欲怒無欲怒心，解知無明無無明心，五蓋諸縛了之為一，亦不見一是謂為空，是謂為泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「止止！族姓子，此非空亦非泥洹。所以者何？皆由世俗假號權詐文字相傳，故謂非有非無。法性境界，盡無端緒無名字法，豈當有非有非無耶？蠲除高下無是非心，知欲怒無欲怒心，解知無明無無明心，五蓋諸縛了之為一，亦不見一是謂為空，是謂為泥洹。」

爾時最勝前白佛言：「善哉善哉！世尊！說空性法及泥洹界非有非無，實無等倫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝前白佛言：「善哉善哉！世尊！說空性法及泥洹界非有非無，實無等倫。」

爾時說此法時，六萬比丘，本願聲聞迴意大乘，皆得不退轉；十一那術諸天世人，皆得盡信之行；復有異方八十千菩薩悉獲不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時說此法時，六萬比丘，本願聲聞迴意大乘，皆得不退轉；十一那術諸天世人，皆得盡信之行；復有異方八十千菩薩悉獲不起法忍。

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩解空性法，有十事行得至滅度。云何為十？一者諸佛世尊恒住法界不捨道智；二者諸佛世尊慈愍一切不捨大悲；三者所行如願中無差違；四者度諸眾生諸根純淑；五者諸佛世尊觀了諸法空無所有；六者諸佛世尊分別智慧，三毒等分亦無所有；七者諸佛世尊於諸法界不起增減；八者發心起學平等無二；九者解如法性不捨本際，十者諸佛世尊行諸道法一相無相。是謂族姓子，菩薩摩訶薩解空法性修此十法得至泥洹。復次，菩薩摩訶薩行六神通至空法界，有十事行。云何為十？一者盡觀過去不失慧明，二者盡觀未來不失慧明，三者盡觀現在不失慧明，四者觀五趣眾生盡知根原不失慧明，五者一切世間生者滅者不失慧明，六者觀一切眾生從有而生從有而滅不失慧明，七者觀一切眾生從無而生從無而滅不失慧明，八者道心堅固不捨眾生不失慧明，九者無選擇心是可度是不可度不失慧明，十者解知法界根門不缺不失慧明。是謂，族姓子，菩薩摩訶薩修六神通至空法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩解空性法，有十事行得至滅度。云何為十？一者諸佛世尊恒住法界不捨道智；二者諸佛世尊慈愍一切不捨大悲；三者所行如願中無差違；四者度諸眾生諸根純淑；五者諸佛世尊觀了諸法空無所有；六者諸佛世尊分別智慧，三毒等分亦無所有；七者諸佛世尊於諸法界不起增減；八者發心起學平等無二；九者解如法性不捨本際，十者諸佛世尊行諸道法一相無相。是謂族姓子，菩薩摩訶薩解空法性修此十法得至泥洹。復次，菩薩摩訶薩行六神通至空法界，有十事行。云何為十？一者盡觀過去不失慧明，二者盡觀未來不失慧明，三者盡觀現在不失慧明，四者觀五趣眾生盡知根原不失慧明，五者一切世間生者滅者不失慧明，六者觀一切眾生從有而生從有而滅不失慧明，七者觀一切眾生從無而生從無而滅不失慧明，八者道心堅固不捨眾生不失慧明，九者無選擇心是可度是不可度不失慧明，十者解知法界根門不缺不失慧明。是謂，族姓子，菩薩摩訶薩修六神通至空法界。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩至空法界當修十慧。云何為十？一者觀諸眾生若干種心若干種行悉知，是謂菩薩慧；二者觀一切眾生，若干種心若干種報悉知；三者寂寞無言，如務魄太子，盡知眾生心意所念；四者知諸眾生異心異行，以佛聖慧而教授之；五者從久遠已來修於法性不捨衍心；六者安處眾生住佛所住；七者以佛聖慧盡知五趣心意識念；八者言有所說不捨大乘；九者得佛心識定意不亂；十者度心無量不處解脫，亦復不見眾生度者。是謂，族姓子，菩薩摩訶薩至空法界修若干十慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩至空法界當修十慧。云何為十？一者觀諸眾生若干種心若干種行悉知，是謂菩薩慧；二者觀一切眾生，若干種心若干種報悉知；三者寂寞無言，如務魄太子，盡知眾生心意所念；四者知諸眾生異心異行，以佛聖慧而教授之；五者從久遠已來修於法性不捨衍心；六者安處眾生住佛所住；七者以佛聖慧盡知五趣心意識念；八者言有所說不捨大乘；九者得佛心識定意不亂；十者度心無量不處解脫，亦復不見眾生度者。是謂，族姓子，菩薩摩訶薩至空法界修若干十慧。」

菩薩證品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩證品第二十七

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩乘六神通遊至十方無數佛土，承事供養諸佛世尊，從一佛國至一佛國，教化眾生不懷怯弱，歎佛功勳德行之業，普使十方聞佛音響，最勝所行無不濟度，或以神足或以教誡，福田清淨無三惡趣，永捨邪部悲念未度，已過諸量住於佛量，為人福祐安處無為。於百千劫淨修梵行，不如五濁一行慈心。夫慈心者福難稱量，世多有人行三惡業，身三口四意三法本，應向三惡當受其報，設能專意諷誦此典，於現法中盡其苦原。或有菩薩疲厭生死，遭遇此典終不退還，更不受生在母胞胎，神識了朗未甞錯謬。夫欲解縛淨諸結使，當護佛法興顯慧明，若於他方百千萬劫，奉行正法演暢其義，不如此土彈指之頃，諷念一偈分別義趣此最為勝。吾見妙樂安明佛土，亦見永寂無量佛國，彼無憂苦煩惱之難，亦復不得行福業事，若能於此盡諸結縛，此則為奇勝生彼國。所以者何？於五濁世眾惱萬端，億千萬劫時乃有佛，眾生行惡希覩賢聖，或生邊地八不閑處，或在佛後不聞正法，正使有佛不聞不見，能於其中興顯佛法，是為奇特無與等倫。吾今雖為三界至尊，猶願行福不以為厭，慈悲喜護拔其苦原。難革眾生染邪來久，卒聞正教倍懷狐疑，會值今日如來要集，菩薩大士不可稱數，聞法無厭如海吞流，應與演說正真佛道。釋梵四王、天、龍、鬼神、阿須倫、旃陀羅、摩休勒、人與非人、魔若魔天十方雲集，今得聞法霍然大悟，皆由前世福業所致。正使吾於百千萬劫，演暢一句深妙之義，不能究盡此慧法本。是故最勝！菩薩大士苦行無數不以為難，若使三千大千剎土，同時劫燒火至梵天，凡夫眾生未履道迹，聞此正典在他佛國，投身自歸入彼火災，安隱得度無所傷損。有時三千大千世界，火滅水盛乃至梵天，復自投身入彼水災，安隱得度終不沒溺。最勝當知，有時三千大千世界，水涸風盛乃至梵天，復自投身入彼風災，安隱得度不被飄浪。所以者何？諸佛威神之所擁護。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，執持諷誦此經典者，現世獲祐不逢苦惱，若能進業淨修梵行，即於現世受無為證。今此座上神通大士，億百千姟那術眾生，普修此典乃受果證。吾今慇懃敷演經典，聞者得度不至惡趣，隨前志操應適解慧。向佛乘者意廣無崖，恒愍眾生不自為己，乃至成佛終不耗減；趣緣覺者畢其所願因緣成道，飛鉢虛空變化自由；願聲聞者，求師諮受無所罣礙，斷諸結縛盡漏成道。復觀眾生心意所趣，或有發意應成道迹，菩薩權慧誘進異道，漸漸將導即成羅漢；或有眾生應頻來道，復以權慧以次指導便得羅漢；或有眾生應成不還，復以權慧開化 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩乘六神通遊至十方無數佛土，承事供養諸佛世尊，從一佛國至一佛國，教化眾生不懷怯弱，歎佛功勳德行之業，普使十方聞佛音響，最勝所行無不濟度，或以神足或以教誡，福田清淨無三惡趣，永捨邪部悲念未度，已過諸量住於佛量，為人福祐安處無為。於百千劫淨修梵行，不如五濁一行慈心。夫慈心者福難稱量，世多有人行三惡業，身三口四意三法本，應向三惡當受其報，設能專意諷誦此典，於現法中盡其苦原。或有菩薩疲厭生死，遭遇此典終不退還，更不受生在母胞胎，神識了朗未甞錯謬。夫欲解縛淨諸結使，當護佛法興顯慧明，若於他方百千萬劫，奉行正法演暢其義，不如此土彈指之頃，諷念一偈分別義趣此最為勝。吾見妙樂安明佛土，亦見永寂無量佛國，彼無憂苦煩惱之難，亦復不得行福業事，若能於此盡諸結縛，此則為奇勝生彼國。所以者何？於五濁世眾惱萬端，億千萬劫時乃有佛，眾生行惡希覩賢聖，或生邊地八不閑處，或在佛後不聞正法，正使有佛不聞不見，能於其中興顯佛法，是為奇特無與等倫。吾今雖為三界至尊，猶願行福不以為厭，慈悲喜護拔其苦原。難革眾生染邪來久，卒聞正教倍懷狐疑，會值今日如來要集，菩薩大士不可稱數，聞法無厭如海吞流，應與演說正真佛道。釋梵四王、天、龍、鬼神、阿須倫、旃陀羅、摩休勒、人與非人、魔若魔天十方雲集，今得聞法霍然大悟，皆由前世福業所致。正使吾於百千萬劫，演暢一句深妙之義，不能究盡此慧法本。是故最勝！菩薩大士苦行無數不以為難，若使三千大千剎土，同時劫燒火至梵天，凡夫眾生未履道迹，聞此正典在他佛國，投身自歸入彼火災，安隱得度無所傷損。有時三千大千世界，火滅水盛乃至梵天，復自投身入彼水災，安隱得度終不沒溺。最勝當知，有時三千大千世界，水涸風盛乃至梵天，復自投身入彼風災，安隱得度不被飄浪。所以者何？諸佛威神之所擁護。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，執持諷誦此經典者，現世獲祐不逢苦惱，若能進業淨修梵行，即於現世受無為證。今此座上神通大士，億百千姟那術眾生，普修此典乃受果證。吾今慇懃敷演經典，聞者得度不至惡趣，隨前志操應適解慧。向佛乘者意廣無崖，恒愍眾生不自為己，乃至成佛終不耗減；趣緣覺者畢其所願因緣成道，飛鉢虛空變化自由；願聲聞者，求師諮受無所罣礙，斷諸結縛盡漏成道。復觀眾生心意所趣，或有發意應成道迹，菩薩權慧誘進異道，漸漸將導即成羅漢；或有眾生應頻來道，復以權慧以次指導便得羅漢；或有眾生應成不還，復以權慧開化

進趣使成羅漢；或有眾生不越次第以成三道，菩薩權慧欲令學者，小節不真，即便誘進成須陀洹；或有眾生已成二道，復以權慧接引前人成斯陀含；或有眾生越次取證受應真者，菩薩權慧觀察前人，已得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，復以誘進成緣覺道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進趣使成羅漢；或有眾生不越次第以成三道，菩薩權慧欲令學者，小節不真，即便誘進成須陀洹；或有眾生已成二道，復以權慧接引前人成斯陀含；或有眾生越次取證受應真者，菩薩權慧觀察前人，已得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，復以誘進成緣覺道。」

爾時如來，告四部眾諸來會者：「眾生若干，佛土不同，謂為緣覺如來無剎土乎？莫造斯觀。所以者何？轉輪聖王十善已具，展轉紹繼王名不滅，緣覺自寤亦復如是，佛去世後佛法滅盡，或經一劫至百千劫，緣覺應真為行佛事佛佛相繼，於諸佛事終不耗減，是故菩薩摩訶薩，恒以權慧開導眾生，福應相次將導眾生，離三世患安處永寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來，告四部眾諸來會者：「眾生若干，佛土不同，謂為緣覺如來無剎土乎？莫造斯觀。所以者何？轉輪聖王十善已具，展轉紹繼王名不滅，緣覺自寤亦復如是，佛去世後佛法滅盡，或經一劫至百千劫，緣覺應真為行佛事佛佛相繼，於諸佛事終不耗減，是故菩薩摩訶薩，恒以權慧開導眾生，福應相次將導眾生，離三世患安處永寂。」

爾時最勝菩薩，即從座起前白佛言：「甚奇甚特，非是二乘之所及也，願樂欲聞成道證驗乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩，即從座起前白佛言：「甚奇甚特，非是二乘之所及也，願樂欲聞成道證驗乎？」

佛告最勝：「若樂聞者今當與汝說之，諦聽諦聽善思念之！吾昔求道不可稱計，從初發意施作功德至今成佛，於其中間遺形流布有可計哉？吾昔證驗發弘誓心，其有眾生趣向道根，或復投身歸命三尊，要以神通現證告人。不但我身宿有此願，諸佛世尊誓願皆同。若有眾生四向四果，吾亦覩見明其所實；正使前人成緣覺者，吾亦證驗因緣自寤；若有眾生坐樹王下，開方五十俞旬里內，於其中間，魔若魔天不覩其際，此者我之所證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「若樂聞者今當與汝說之，諦聽諦聽善思念之！吾昔求道不可稱計，從初發意施作功德至今成佛，於其中間遺形流布有可計哉？吾昔證驗發弘誓心，其有眾生趣向道根，或復投身歸命三尊，要以神通現證告人。不但我身宿有此願，諸佛世尊誓願皆同。若有眾生四向四果，吾亦覩見明其所實；正使前人成緣覺者，吾亦證驗因緣自寤；若有眾生坐樹王下，開方五十俞旬里內，於其中間，魔若魔天不覩其際，此者我之所證。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩如我今日，現身受驗曠濟眾生，不見吾我心識了朗，分別所趣施行佛事，尋憶百千無數佛土，周旋往反究盡道者，恒在前立證明界實。吾昔遊於無畏佛剎，時彼大士不可稱計，或有志趣小乘羅漢，或有中止在緣覺地，或有超越志存佛道。時吾專心入定三昧，普為眾生敢以為證。復次菩薩摩訶薩若有已向須陀洹、得須陀洹，向斯陀含、得斯陀含，向阿那含、得阿那含，向阿羅漢、得阿羅漢，吾常於中證成果報，未曾失於法性之本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩如我今日，現身受驗曠濟眾生，不見吾我心識了朗，分別所趣施行佛事，尋憶百千無數佛土，周旋往反究盡道者，恒在前立證明界實。吾昔遊於無畏佛剎，時彼大士不可稱計，或有志趣小乘羅漢，或有中止在緣覺地，或有超越志存佛道。時吾專心入定三昧，普為眾生敢以為證。復次菩薩摩訶薩若有已向須陀洹、得須陀洹，向斯陀含、得斯陀含，向阿那含、得阿那含，向阿羅漢、得阿羅漢，吾常於中證成果報，未曾失於法性之本。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩遊至三千大千世界，有信無信有受無受，或有眾生住盡信之地，復有眾生住奉法地者，或有眾生修於八解童真行者，我恒往現證使彼得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩遊至三千大千世界，有信無信有受無受，或有眾生住盡信之地，復有眾生住奉法地者，或有眾生修於八解童真行者，我恒往現證使彼得道。」

佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩身識清淨無能染污，諸有眾生懷邪業者，吾亦往證此為邪術不得久立。或復祭祀地水火風，吾亦往說知不真實。復見群邪唱生梵天，復往勸進福盡還本。或有欲生無色天上住壽一劫，心常專一中無斷絕，吾時入定正識定意，復與彼說色不有色色不自有，我色彼色彼我無形，色則無色豈有我也，識非我識豈有我也，痛想行法亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「菩薩摩訶薩身識清淨無能染污，諸有眾生懷邪業者，吾亦往證此為邪術不得久立。或復祭祀地水火風，吾亦往說知不真實。復見群邪唱生梵天，復往勸進福盡還本。或有欲生無色天上住壽一劫，心常專一中無斷絕，吾時入定正識定意，復與彼說色不有色色不自有，我色彼色彼我無形，色則無色豈有我也，識非我識豈有我也，痛想行法亦復如是。」

爾時最勝菩薩前白佛言：「善哉善哉！世尊！如來所說現證法教不可思議，非是羅漢辟支所及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩前白佛言：「善哉善哉！世尊！如來所說現證法教不可思議，非是羅漢辟支所及。」

是時最勝重白佛言：「向承佛言，云何無色？云何為無色乎？唯願世尊！垂愍敷演，永使黎庶不懷狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝重白佛言：「向承佛言，云何無色？云何為無色乎？唯願世尊！垂愍敷演，永使黎庶不懷狐疑。」

佛告最勝：「善哉族姓子，諦聽善思念之，吾當與汝說無色定。所謂無色者非有色也，四大造色乃謂為色，彼無此色乃謂無色。夫色有五乃成四大，唯無形色故謂無色，痛色想色行色識色，非是凡夫五通所覩，唯有如來、阿維顏菩薩乃見彼色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「善哉族姓子，諦聽善思念之，吾當與汝說無色定。所謂無色者非有色也，四大造色乃謂為色，彼無此色乃謂無色。夫色有五乃成四大，唯無形色故謂無色，痛色想色行色識色，非是凡夫五通所覩，唯有如來、阿維顏菩薩乃見彼色。」

佛復告族姓子：「不退轉菩薩執權方便入寂靜定意三昧正受，往遊有想無想天上，與彼微識說微妙法空無相願，六身受法無起滅行，漸漸與說生法老法病法死法，所謂生者，在母胞胎生藏下熟藏上，四大已具便當別離，宿有善行，如遊浴池後園觀看，宿積惡者，如登嶮谷荊棘上臥。復與演說識神所趣，我人壽命不可久保，於中拔濟識神得寤。唯有阿蘭迦蘭如此之比不可稱數，億千那術諸佛在前，各現殊特甚深之法，本識愚惑如器穿漏，不受正法道品之教，一劫若減一劫乾燒，如是經歷億百千那術之數劫數乾燒，或有一劫一佛出世，或有一劫二佛出世，或於一劫百佛千佛億百千佛，如是之比，然後乃受正教。復與演說老耗之法，所謂老者，諸根純熟皮緩面皺，悲愁呻吟厭患四大，無復少壯榮華之心，此法衰耗不可久保；次復與說四大參差地水火風，地勝水性、水勝火性、火勝風性，互有增減便成其疾，或生瘡痍萬病所逼，膿血流溢不可瞻覩；以次與說無常變易，如水上泡一生一滅，生者自生滅者自滅，生不自生滅不自滅。無想神識即於彼處，隨其所趣各獲果證，於無餘泥洹界而般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告族姓子：「不退轉菩薩執權方便入寂靜定意三昧正受，往遊有想無想天上，與彼微識說微妙法空無相願，六身受法無起滅行，漸漸與說生法老法病法死法，所謂生者，在母胞胎生藏下熟藏上，四大已具便當別離，宿有善行，如遊浴池後園觀看，宿積惡者，如登嶮谷荊棘上臥。復與演說識神所趣，我人壽命不可久保，於中拔濟識神得寤。唯有阿蘭迦蘭如此之比不可稱數，億千那術諸佛在前，各現殊特甚深之法，本識愚惑如器穿漏，不受正法道品之教，一劫若減一劫乾燒，如是經歷億百千那術之數劫數乾燒，或有一劫一佛出世，或有一劫二佛出世，或於一劫百佛千佛億百千佛，如是之比，然後乃受正教。復與演說老耗之法，所謂老者，諸根純熟皮緩面皺，悲愁呻吟厭患四大，無復少壯榮華之心，此法衰耗不可久保；次復與說四大參差地水火風，地勝水性、水勝火性、火勝風性，互有增減便成其疾，或生瘡痍萬病所逼，膿血流溢不可瞻覩；以次與說無常變易，如水上泡一生一滅，生者自生滅者自滅，生不自生滅不自滅。無想神識即於彼處，隨其所趣各獲果證，於無餘泥洹界而般泥洹。」

最勝菩薩白佛言：「世尊！向聞如來四大參差神識所居，地增水減則生其疾，水增火減則生其疾，火增風減則生其疾。又復聞佛說，風增火減、火增水減、水增地減，識非四大四大非識，今聞佛說，一大增三大病，三大增一大病，四大具足神識得寧，衰由四大非識所生。云何世尊！病由四大？為識所生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝菩薩白佛言：「世尊！向聞如來四大參差神識所居，地增水減則生其疾，水增火減則生其疾，火增風減則生其疾。又復聞佛說，風增火減、火增水減、水增地減，識非四大四大非識，今聞佛說，一大增三大病，三大增一大病，四大具足神識得寧，衰由四大非識所生。云何世尊！病由四大？為識所生？」

佛告最勝：「識非四大四大非識，識不離四大四大不離識，是故一大增諸大病，識大增一大病，識隨衰耗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「識非四大四大非識，識不離四大四大不離識，是故一大增諸大病，識大增一大病，識隨衰耗。」

又問：「為四大病？為識神病耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「為四大病？為識神病耶？」

答曰：「識由大病，大由識病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「識由大病，大由識病。」

又問：「識由四大乃自役用，捨身受形四大各歸，其本識神何不減乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「識由四大乃自役用，捨身受形四大各歸，其本識神何不減乎？」

佛告族姓子：「善哉善哉！於如來前乃發斯問，吾當與汝一一分別。識者無形而不可見，識非有識因大為識，四大盡增則識有病，病非四大由識而生，萬病增減皆由識生，從初發意乃至成佛，神識無垢不由四大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「善哉善哉！於如來前乃發斯問，吾當與汝一一分別。識者無形而不可見，識非有識因大為識，四大盡增則識有病，病非四大由識而生，萬病增減皆由識生，從初發意乃至成佛，神識無垢不由四大。」

解慧品第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解慧品第二十八

爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩執意堅固不可沮壞？云何菩薩執意真誠終不虛妄？云何菩薩一向佛道不趣二乘？云何菩薩執持威儀不失禮節？云何菩薩守意禪定不捨正受？云何菩薩住諸佛法而不退轉？云何菩薩留化教授不斷佛種？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩執意堅固不可沮壞？云何菩薩執意真誠終不虛妄？云何菩薩一向佛道不趣二乘？云何菩薩執持威儀不失禮節？云何菩薩守意禪定不捨正受？云何菩薩住諸佛法而不退轉？云何菩薩留化教授不斷佛種？」

爾時世尊告最勝曰：「善哉善哉！於如來前而問此義，吾今與汝敷演分別善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「善哉善哉！於如來前而問此義，吾今與汝敷演分別善思念之。」

「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！願樂欲聞。」

佛告最勝：「菩薩摩訶薩修行四法，意志堅固不可沮壞。云何為四法？一者慈愍眾生如母愛子，二者勤加精進而不懈怠，三者度諸眾生如幻如化，四者諸佛篋藏無不究練。是謂菩薩摩訶薩行此四法，進成佛道未曾退轉。菩薩復當修行四法，便得入定賢聖默然。云何為四？一者解知眾生無眾生想，二者觀諸世間不可樂想，三者歎譽大乘永離二道，四者於諸苦樂無所榮冀。復有四法。云何為四？一者戒，二者聞，三者施，四者出要。復有四法，至成佛道，無有狐疑不失威儀。云何為四？一者無利，二者無衰，三者無毀，四者無譽。復有四法增益善根。云何為四？一者教訓眾生住於信地，二者惠施於人不望其報，三者說法無法想，四者菩薩名號不可稱記。復有四法菩薩所行，從一地乃至十地。云何為四？一者興顯善根，二者除去愚闇不處邪部，三者善權適化導以無方，四者執心勇猛精進日增。復有四法，善權方便得至佛道。云何為四？一者勸進邪部安處正道，二者化諸未寤令向善趣，三者說法無二受有高下，四者以佛聖慧度未度者。復有四法威儀成就。云何為四？一者不染三有知之為苦，二者我與彼人苦樂俱然，三者恒行忍辱不興惡心，四者在上無慢居下不恥。復有四法不捨道心。云何為四？一者念佛功德之本，二者安處眾生道心堅固，三者親善知識不染邪見，四者上及大乘不修妄見。復有四法，樂在閑靜不處憒閙。云何為四？一者向小乘者令至大乘，二者應成緣覺進成佛道，三者聞法不厭道心不斷，四者如所聞法不有悋惜。復有四法菩薩所行。云何為四？一者不起法忍悉知無生，二者無盡法忍亦無過量，三者因緣法忍除緣覺心，四者無住法忍悉知眾生心無猗著。復有四法除去結使。云何為四？一者專精一意思惟惡露，二者去者永滅更不造新，三者諸法明白不處闇冥，四者心常遊戲百千三昧。復有四法遊行四部眾。云何為四？一者恒自為法不計吾我，二者興致重敬心無放誕，三者於諸善本轉增其德，四者去離小乘導以大道。復有四法，法施財施得至無為。云何為四？一者受法不誤，二者不從他心，三者不惜身命，四者意無退轉。復有四法施無想報。云何為四？一者彼我無形了之悉空，二者行應正真修無上道，三者解見無我由癡愛生，四者道性無際行合真際。復有四法度人無量。云何為四？一者解婬怒癡無有起滅，二者行慈廣濟不見恚怒，三者燃熾諸法，四者雖在五濁不捨道心。復有四法得成道根。云何為四，一者恒以惠施以為元首，二者勸進他人除去慳貪，三者行輒合空法無吾我，四者於甚深法不起狐疑。復有四法禪定不戲。云何為四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「菩薩摩訶薩修行四法，意志堅固不可沮壞。云何為四法？一者慈愍眾生如母愛子，二者勤加精進而不懈怠，三者度諸眾生如幻如化，四者諸佛篋藏無不究練。是謂菩薩摩訶薩行此四法，進成佛道未曾退轉。菩薩復當修行四法，便得入定賢聖默然。云何為四？一者解知眾生無眾生想，二者觀諸世間不可樂想，三者歎譽大乘永離二道，四者於諸苦樂無所榮冀。復有四法。云何為四？一者戒，二者聞，三者施，四者出要。復有四法，至成佛道，無有狐疑不失威儀。云何為四？一者無利，二者無衰，三者無毀，四者無譽。復有四法增益善根。云何為四？一者教訓眾生住於信地，二者惠施於人不望其報，三者說法無法想，四者菩薩名號不可稱記。復有四法菩薩所行，從一地乃至十地。云何為四？一者興顯善根，二者除去愚闇不處邪部，三者善權適化導以無方，四者執心勇猛精進日增。復有四法，善權方便得至佛道。云何為四？一者勸進邪部安處正道，二者化諸未寤令向善趣，三者說法無二受有高下，四者以佛聖慧度未度者。復有四法威儀成就。云何為四？一者不染三有知之為苦，二者我與彼人苦樂俱然，三者恒行忍辱不興惡心，四者在上無慢居下不恥。復有四法不捨道心。云何為四？一者念佛功德之本，二者安處眾生道心堅固，三者親善知識不染邪見，四者上及大乘不修妄見。復有四法，樂在閑靜不處憒閙。云何為四？一者向小乘者令至大乘，二者應成緣覺進成佛道，三者聞法不厭道心不斷，四者如所聞法不有悋惜。復有四法菩薩所行。云何為四？一者不起法忍悉知無生，二者無盡法忍亦無過量，三者因緣法忍除緣覺心，四者無住法忍悉知眾生心無猗著。復有四法除去結使。云何為四？一者專精一意思惟惡露，二者去者永滅更不造新，三者諸法明白不處闇冥，四者心常遊戲百千三昧。復有四法遊行四部眾。云何為四？一者恒自為法不計吾我，二者興致重敬心無放誕，三者於諸善本轉增其德，四者去離小乘導以大道。復有四法，法施財施得至無為。云何為四？一者受法不誤，二者不從他心，三者不惜身命，四者意無退轉。復有四法施無想報。云何為四？一者彼我無形了之悉空，二者行應正真修無上道，三者解見無我由癡愛生，四者道性無際行合真際。復有四法度人無量。云何為四？一者解婬怒癡無有起滅，二者行慈廣濟不見恚怒，三者燃熾諸法，四者雖在五濁不捨道心。復有四法得成道根。云何為四，一者恒以惠施以為元首，二者勸進他人除去慳貪，三者行輒合空法無吾我，四者於甚深法不起狐疑。復有四法禪定不戲。云何為四

？一者不計眾生有數無數，二者不見佛土有淨無淨，三者慈悲喜護遍滿世界，四者佛慧具足不捨本誓。復有四法遊佛道場。云何為四？一者先言後笑不傷人意，二者如所說法行應正真，三者解道無道亦無窠窟，四者有望無望悉知歸空。是謂菩薩摩訶薩行應合空，於諸佛法修無上道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ？一者不計眾生有數無數，二者不見佛土有淨無淨，三者慈悲喜護遍滿世界，四者佛慧具足不捨本誓。復有四法遊佛道場。云何為四？一者先言後笑不傷人意，二者如所說法行應正真，三者解道無道亦無窠窟，四者有望無望悉知歸空。是謂菩薩摩訶薩行應合空，於諸佛法修無上道。」

說此四四法時，二萬二千天及世人皆發無上正真道意；復有萬二千人，即於座上逮不起法忍；復有無數十方天子，散華供養乃至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此四四法時，二萬二千天及世人皆發無上正真道意；復有萬二千人，即於座上逮不起法忍；復有無數十方天子，散華供養乃至于膝。

三毒品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三毒品第二十九

爾時濡首童真白佛言：「世尊！今聞如來說四法門慧，甚深微妙立根得力，菩薩所行，非是羅漢辟支所及。今問如來未來中間，初禪思惟惡露不淨之觀，為觀自身不淨？觀他身不淨耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時濡首童真白佛言：「世尊！今聞如來說四法門慧，甚深微妙立根得力，菩薩所行，非是羅漢辟支所及。今問如來未來中間，初禪思惟惡露不淨之觀，為觀自身不淨？觀他身不淨耶？」

佛告濡首童真：「或有菩薩未上菩薩位，便自觀身惡露不淨立根得力，或自觀身觀他人身，復以權慧現身臭穢膿血流溢，於中開寤無數眾生，去離淨心皆知不真。復次濡首！或有菩薩在未來地，上修中間未明初禪；復有菩薩已離未來住在中間，復以權慧上修初禪；或有菩薩已過未來中間淨地，次復修習初禪，念持五行之本，遂復上及二禪之法；或有菩薩捨上四禪未來中間，初禪第二以次仰修，三禪根本喜安自守；復有菩薩已離三禪，復捨四行修第四禪，復於四禪思惟惡露不淨之觀；復有菩薩，不由七定徑逮滅盡定意；或有菩薩已入永寂三昧，普觀世界，無有眾生我人壽命，生者滅者悉無所有；或有菩薩在一地住受菩薩位，分別三毒婬怒癡法，權慧適化觀眾生心，有無明心無無明心，有愛欲心無愛欲心，有瞋恚心無瞋恚心，菩薩悉知。最勝當知，菩薩摩訶薩遍觀諸法，不見生者不見滅者，復於諸法不見畢竟不見不畢竟，如是諸問為清淨。復次最勝！菩薩摩訶薩觀諸縛著於中求淨，應問當問。此法永寂安隱無變易法，生死清淨不見穢濁，是謂菩薩摩訶薩無生之論。越度生死不見有度，是謂無生之論。泥洹無形寂然無為，是謂乃應無生之論。若使最勝！於諸縛著悉知歸空，不見生死有取證者，不見出生起滅之處，亦不見出亦不見泥洹，是謂菩薩無生之論。復次最勝！因緣聚散惡露不淨，是謂菩薩無生之論。親近成證不退轉果，斷智無礙知盡不生，是謂菩薩無生之論。復次最勝！菩薩摩訶薩因緣合散證不退還，斷知無礙永離三有，是謂菩薩無生之論。乃名諸法善根不斷，知善不善，此是世法是度世法，此是礙法此不礙法，此有為法此無為法，此有漏法此無漏法，是謂菩薩摩訶薩無生之論。復次最勝！思惟分別佛像無形，亦復分別法性若干，思惟聖眾功德難量，以次思惟眾生非一，復當分別剎土不同，心所趣向難可究盡，是謂菩薩摩訶薩無生之論。復次最勝！一切諸法皆悉清淨，一切諸法皆不清淨，是謂菩薩無生之論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首童真：「或有菩薩未上菩薩位，便自觀身惡露不淨立根得力，或自觀身觀他人身，復以權慧現身臭穢膿血流溢，於中開寤無數眾生，去離淨心皆知不真。復次濡首！或有菩薩在未來地，上修中間未明初禪；復有菩薩已離未來住在中間，復以權慧上修初禪；或有菩薩已過未來中間淨地，次復修習初禪，念持五行之本，遂復上及二禪之法；或有菩薩捨上四禪未來中間，初禪第二以次仰修，三禪根本喜安自守；復有菩薩已離三禪，復捨四行修第四禪，復於四禪思惟惡露不淨之觀；復有菩薩，不由七定徑逮滅盡定意；或有菩薩已入永寂三昧，普觀世界，無有眾生我人壽命，生者滅者悉無所有；或有菩薩在一地住受菩薩位，分別三毒婬怒癡法，權慧適化觀眾生心，有無明心無無明心，有愛欲心無愛欲心，有瞋恚心無瞋恚心，菩薩悉知。最勝當知，菩薩摩訶薩遍觀諸法，不見生者不見滅者，復於諸法不見畢竟不見不畢竟，如是諸問為清淨。復次最勝！菩薩摩訶薩觀諸縛著於中求淨，應問當問。此法永寂安隱無變易法，生死清淨不見穢濁，是謂菩薩摩訶薩無生之論。越度生死不見有度，是謂無生之論。泥洹無形寂然無為，是謂乃應無生之論。若使最勝！於諸縛著悉知歸空，不見生死有取證者，不見出生起滅之處，亦不見出亦不見泥洹，是謂菩薩無生之論。復次最勝！因緣聚散惡露不淨，是謂菩薩無生之論。親近成證不退轉果，斷智無礙知盡不生，是謂菩薩無生之論。復次最勝！菩薩摩訶薩因緣合散證不退還，斷知無礙永離三有，是謂菩薩無生之論。乃名諸法善根不斷，知善不善，此是世法是度世法，此是礙法此不礙法，此有為法此無為法，此有漏法此無漏法，是謂菩薩摩訶薩無生之論。復次最勝！思惟分別佛像無形，亦復分別法性若干，思惟聖眾功德難量，以次思惟眾生非一，復當分別剎土不同，心所趣向難可究盡，是謂菩薩摩訶薩無生之論。復次最勝！一切諸法皆悉清淨，一切諸法皆不清淨，是謂菩薩無生之論。」

最勝白佛言：「云何一切諸法是無生之論？一切諸法皆不清淨是無生之論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛言：「云何一切諸法是無生之論？一切諸法皆不清淨是無生之論？」

佛告最勝：「諸法無識亦無行報，諸有識想與法相應，是謂淨無淨也。一切諸法若干種相，或有諸法未離念持，便求方便增益其德，已益其德諸善普備，諸善已備則數出入息，數息已定是謂淨不淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「諸法無識亦無行報，諸有識想與法相應，是謂淨無淨也。一切諸法若干種相，或有諸法未離念持，便求方便增益其德，已益其德諸善普備，諸善已備則數出入息，數息已定是謂淨不淨。」

最勝又問：「云何觀察諸法定不定耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝又問：「云何觀察諸法定不定耶？」

答曰：「自於境界永離無欲，於億萬法悉知定不定義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「自於境界永離無欲，於億萬法悉知定不定義。」

又問：「定者非淨非不有淨，不定非淨，可謂定不定乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「定者非淨非不有淨，不定非淨，可謂定不定乎？」

報曰：「少有明者能解定不定義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「少有明者能解定不定義。」

「云何，世尊！永離無欲於億萬法知定不定，定者是道，不定非道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何，世尊！永離無欲於億萬法知定不定，定者是道，不定非道？」

佛言：「如是如是！如汝所言。若有族姓子族姓女，於諸法界不知已定當定未定，則於諸法未解已解當解。何以故？如《香樂經》所說，諸法已定聞不狐疑，則能進上而不退轉，如所聞法玩習不捨，是謂定不定義。若有眾生於定不定生狐疑者，則不能從一地復至一地，以不超次乾地，則不離生死住泥洹法。何以故？諸佛世尊不究生死根本不至泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是如是！如汝所言。若有族姓子族姓女，於諸法界不知已定當定未定，則於諸法未解已解當解。何以故？如《香樂經》所說，諸法已定聞不狐疑，則能進上而不退轉，如所聞法玩習不捨，是謂定不定義。若有眾生於定不定生狐疑者，則不能從一地復至一地，以不超次乾地，則不離生死住泥洹法。何以故？諸佛世尊不究生死根本不至泥洹。」

佛告最勝：「諸佛世尊恒不演說越度生死安處泥洹耶？」答曰：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「諸佛世尊恒不演說越度生死安處泥洹耶？」答曰：「如是。」

又問：「頗聞世尊演說諸法，斯是生死斯是泥洹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「頗聞世尊演說諸法，斯是生死斯是泥洹？」

答曰：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「非也。」

佛言：「是故族姓子，諸佛世尊不說生死以為下劣，不說泥洹以為增上，但為族姓子，言生死泥洹者便有二識，則不能離生死至泥洹之岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是故族姓子，諸佛世尊不說生死以為下劣，不說泥洹以為增上，但為族姓子，言生死泥洹者便有二識，則不能離生死至泥洹之岸。」

佛復告最勝：「菩薩摩訶薩從空往來，不見眾生有眾生想，不見泥洹有泥洹想。何以故？不見周旋處在生死，不見泥洹有得滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝：「菩薩摩訶薩從空往來，不見眾生有眾生想，不見泥洹有泥洹想。何以故？不見周旋處在生死，不見泥洹有得滅度。」

爾時最勝菩薩即從座起，偏露右臂長跪叉手，白佛言：「世尊！善哉善哉！如來所說，說無眾生泥洹之相，法說義說正應寂然，不見生死及與泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩即從座起，偏露右臂長跪叉手，白佛言：「世尊！善哉善哉！如來所說，說無眾生泥洹之相，法說義說正應寂然，不見生死及與泥洹。」

爾時座上二千七百比丘，有漏心解脫得不起法忍。何以故？解了生死則無生死，解了泥洹則無泥洹，亦復不言有度眾生，亦不說泥洹永寂，解空性法，非有生死非有泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時座上二千七百比丘，有漏心解脫得不起法忍。何以故？解了生死則無生死，解了泥洹則無泥洹，亦復不言有度眾生，亦不說泥洹永寂，解空性法，非有生死非有泥洹。

爾時坐上七百比丘，密從座起收攝衣鉢，無何而去。各各低頭自相謂言：「我等何為涉此慊苦，日夜精勤修於梵行，或言有泥洹，泥洹無取滅度者，亦無有道，況當有成道者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時坐上七百比丘，密從座起收攝衣鉢，無何而去。各各低頭自相謂言：「我等何為涉此慊苦，日夜精勤修於梵行，或言有泥洹，泥洹無取滅度者，亦無有道，況當有成道者。」

問泥洹品第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問泥洹品第三十

爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！若有眾生欲使諸法出生，則無有道成等正覺，何況於泥洹欲成道乎？此則不然。泥洹無姓亦無名號，云何欲於空中求空？泥洹無一，況當欲求諸法之數？世尊！此七百比丘於如來所，剃除鬚髮服三法衣，手執應器淨修梵行，方便退轉在凡夫地，欲求泥洹窠窟處所，猶如麻油醍醐酪酥，油則遍周酥則凝住。生死泥洹亦復如是，至竟泥洹無諸法相，泥洹大道亦無崖底。群惑之人執迷來久，却謂泥洹有生滅著斷，唯有修行之人執行正見，不見諸法有起有滅，不見諸法有受有捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！若有眾生欲使諸法出生，則無有道成等正覺，何況於泥洹欲成道乎？此則不然。泥洹無姓亦無名號，云何欲於空中求空？泥洹無一，況當欲求諸法之數？世尊！此七百比丘於如來所，剃除鬚髮服三法衣，手執應器淨修梵行，方便退轉在凡夫地，欲求泥洹窠窟處所，猶如麻油醍醐酪酥，油則遍周酥則凝住。生死泥洹亦復如是，至竟泥洹無諸法相，泥洹大道亦無崖底。群惑之人執迷來久，却謂泥洹有生滅著斷，唯有修行之人執行正見，不見諸法有起有滅，不見諸法有受有捨。」

爾時，最勝菩薩前白佛言：「世尊！此七百比丘即聞法教各捨馳散，當復經歷幾時乃得度脫，永離生死不在邪見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，最勝菩薩前白佛言：「世尊！此七百比丘即聞法教各捨馳散，當復經歷幾時乃得度脫，永離生死不在邪見？」

佛告最勝：「汝欲知者，諦聽諦聽善思念之，吾當與汝蠲除狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「汝欲知者，諦聽諦聽善思念之，吾當與汝蠲除狐疑。」

對曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如是。世尊！」

佛言：「恒沙劫過乃一佛出，如是經歷七十二億恒沙劫數，猶不得度。何以故？億千萬劫佛乃出世，值佛甚難經難得聞，今日如來、至真、等正覺，在大眾中敷演道教，說無生滅泥洹之法；於正法中生邪見心，所生之處，恒在邪見不在正道。猶如士夫勇猛多力，無方伎術無不貫練，六藝備具，天文地理星宿災怪皆悉開通。然此力士恒畏虛空，竊自設計，馳趣四方投無空界，在在處處恒見虛空。此諸比丘亦復如是，正使經歷百千萬劫，欲於空中立泥洹名，此事不然。所至到處不了空性，願求於道終不可果。如復有人欲求於空，在在處處空恒在前，亦不演說此空彼空有若干相，不見從空往來有所成辦，斯乃解知泥洹之要。彼諸比丘前世習邪至今不寤，欲求泥洹無為大道，猶尚不識名號姓字，豈能分別泥洹道乎？終日周旋求於滅度，唐勞其功而不可獲。何以故？泥洹假號如幻如化，空無所有假名為空，假號虛詐愚人所傳，非賢聖法律之所讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「恒沙劫過乃一佛出，如是經歷七十二億恒沙劫數，猶不得度。何以故？億千萬劫佛乃出世，值佛甚難經難得聞，今日如來、至真、等正覺，在大眾中敷演道教，說無生滅泥洹之法；於正法中生邪見心，所生之處，恒在邪見不在正道。猶如士夫勇猛多力，無方伎術無不貫練，六藝備具，天文地理星宿災怪皆悉開通。然此力士恒畏虛空，竊自設計，馳趣四方投無空界，在在處處恒見虛空。此諸比丘亦復如是，正使經歷百千萬劫，欲於空中立泥洹名，此事不然。所至到處不了空性，願求於道終不可果。如復有人欲求於空，在在處處空恒在前，亦不演說此空彼空有若干相，不見從空往來有所成辦，斯乃解知泥洹之要。彼諸比丘前世習邪至今不寤，欲求泥洹無為大道，猶尚不識名號姓字，豈能分別泥洹道乎？終日周旋求於滅度，唐勞其功而不可獲。何以故？泥洹假號如幻如化，空無所有假名為空，假號虛詐愚人所傳，非賢聖法律之所讚歎。」

爾時復有立行比丘七百餘人，即於座上諸塵垢盡得法眼淨，三達六通無所罣礙，了佛無生亦不起滅，不以過去諸法求於泥洹，無數恒沙諸佛過去所說教誡智慧辯才悉無若干，從凡夫起乃至無學，演說道教無有差違，不見眾生流浪生死，不見泥洹當有起滅。何以故？一切諸法悉空如空，不見諸佛所出窠窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有立行比丘七百餘人，即於座上諸塵垢盡得法眼淨，三達六通無所罣礙，了佛無生亦不起滅，不以過去諸法求於泥洹，無數恒沙諸佛過去所說教誡智慧辯才悉無若干，從凡夫起乃至無學，演說道教無有差違，不見眾生流浪生死，不見泥洹當有起滅。何以故？一切諸法悉空如空，不見諸佛所出窠窟。

爾時座上六百優婆塞、三百優婆夷，皆得盡信之行。無數天與世人皆發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時座上六百優婆塞、三百優婆夷，皆得盡信之行。無數天與世人皆發無上正真道意。

爾時長老舍利弗告五百比丘曰：「汝等諸人各獲通慧必本願耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗告五百比丘曰：「汝等諸人各獲通慧必本願耶？」

諸比丘言：「尊者舍利弗！曩昔所願今日已獲，所作已辦更不受有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「尊者舍利弗！曩昔所願今日已獲，所作已辦更不受有。」

舍利弗言：「善所問者知所趣乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善所問者知所趣乎？」

諸比丘言：「盡諸結縛更不染有，不愛生死不著泥洹，泥洹無為行合空性，無結縛盡亦不見盡，是謂泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「盡諸結縛更不染有，不愛生死不著泥洹，泥洹無為行合空性，無結縛盡亦不見盡，是謂泥洹。」

爾時舍利弗讚彼比丘曰：「善哉善哉！族姓子，真解空性甚深之義。今有幾賢住於福地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗讚彼比丘曰：「善哉善哉！族姓子，真解空性甚深之義。今有幾賢住於福地？」

諸比丘曰：「尊者舍利弗即是福田如來所稱，施行佛事未曾唐捐，我等諸人，於十六分未獲其一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「尊者舍利弗即是福田如來所稱，施行佛事未曾唐捐，我等諸人，於十六分未獲其一。」

舍利弗言：「汝五百人，悉是彼此解脫之士，亦是福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝五百人，悉是彼此解脫之士，亦是福田。」

諸比丘曰：「如來聖慧性自清淨，於諸法界無所染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘曰：「如來聖慧性自清淨，於諸法界無所染著。」

是時最勝菩薩前白佛言：「世有幾賢必報施恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝菩薩前白佛言：「世有幾賢必報施恩？」

佛告最勝：「不著世法能報施恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「不著世法能報施恩。」

又問：「復有幾賢於施清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「復有幾賢於施清淨？」

答曰：「不受諸法乃謂清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不受諸法乃謂清淨。」

又問：「何者是施福田？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何者是施福田？」

答曰：「忘佛道法乃謂福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「忘佛道法乃謂福田。」

又問：「復有幾賢於眾生種為善知識指授善惡？」答曰：「不捨一切眾生之類，是謂善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「復有幾賢於眾生種為善知識指授善惡？」答曰：「不捨一切眾生之類，是謂善知識。」

又問：「世有幾賢能報佛恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世有幾賢能報佛恩？」

答曰：「獲四無畏不斷佛種。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「獲四無畏不斷佛種。」

又問：「世有幾賢能供養如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世有幾賢能供養如來？」

答曰：「億萬劫行於中不惑，是謂供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「億萬劫行於中不惑，是謂供養。」

又問：「世有幾賢能護佛藏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世有幾賢能護佛藏？」

答曰：「盡其形壽不毀佛戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「盡其形壽不毀佛戒。」

又問：「復有幾賢能興恭敬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「復有幾賢能興恭敬？」

答曰：「守護諸根能閉六情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「守護諸根能閉六情。」

又問：「何者世間名大珍寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「何者世間名大珍寶？」

答曰：「成就七寶者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「成就七寶者。」

又問：「云何解知足行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何解知足行？」

答曰：「修於第一無上慧義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「修於第一無上慧義。」

又曰：「云何於世少欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又曰：「云何於世少欲？」

答曰：「不願求於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不願求於世。」

又問：「云何解世無著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何解世無著？」

答曰：「斷諸結縛無復五蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「斷諸結縛無復五蓋。」

又問：「世誰快樂無復眾苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「世誰快樂無復眾苦？」

答曰：「無所係屬故謂為樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無所係屬故謂為樂。」

又問：「云何無所係屬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何無所係屬？」

答曰：「解知五陰十八本持空寂無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「解知五陰十八本持空寂無為。」

又問：「誰有此難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰有此難？」

答曰：「外捨六塵內捨六情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「外捨六塵內捨六情。」

又問：「誰度此岸得至彼岸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「誰度此岸得至彼岸？」

答曰：「立根得力成道者也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「立根得力成道者也。」

又問：「云何菩薩施心不斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩施心不斷？」

答曰：「消除三想不興塵勞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「消除三想不興塵勞。」

又問：「云何持戒而不缺漏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何持戒而不缺漏？」

答曰：「道心堅固不捨弘誓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「道心堅固不捨弘誓。」

「云何行忍遭對不懼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何行忍遭對不懼？」

答曰：「解心空寂不起恚本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「解心空寂不起恚本。」

「云何菩薩修於精進？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修於精進？」

答曰：「心之所念無有端緒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「心之所念無有端緒。」

又問：「云何禪定意不戲損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何禪定意不戲損？」

答曰：「心定永寂不受外塵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「心定永寂不受外塵。」

「云何慧業演暢諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何慧業演暢諸法？」

答曰：「分別義趣不捨道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「分別義趣不捨道心。」

又問：「云何菩薩修行慈心不捨道根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩修行慈心不捨道根？」

答曰：「不捨眾生見有度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不捨眾生見有度者。」

又問：「云何菩薩行於悲心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩行於悲心？」

答曰：「思惟諸法而不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「思惟諸法而不退轉。」

又問：「云何菩薩喜意不斷得至滅度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩喜意不斷得至滅度？」

答曰：「不興我想計有吾我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不興我想計有吾我。」

又問：「云何菩薩護心不斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩護心不斷？」

答曰：「守護道根畢至成佛，於其中間不興餘想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「守護道根畢至成佛，於其中間不興餘想。」

又問：「云何菩薩立於信根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何菩薩立於信根？」

答曰：「超越外法不與邪俱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「超越外法不與邪俱。」

又問：「云何解空而無猶豫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何解空而無猶豫？」

答曰：「解道非道道無根源。是謂菩薩摩訶薩所應行業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「解道非道道無根源。是謂菩薩摩訶薩所應行業。」

四梵堂品第三十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四梵堂品第三十一

爾時濡首童真，內心自念：「云何菩薩摩訶薩，於身口意淨修梵行，周遍四荒往度眾生，從一佛國至一佛國，未曾捨離眾生？云何菩薩進成佛業，不失菩薩所行之定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時濡首童真，內心自念：「云何菩薩摩訶薩，於身口意淨修梵行，周遍四荒往度眾生，從一佛國至一佛國，未曾捨離眾生？云何菩薩進成佛業，不失菩薩所行之定？」

佛知其意，即告之曰：「如是如是，如汝所言。菩薩行本其類不同，吾今與汝敷演其義。諦聽諦聽！善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其意，即告之曰：「如是如是，如汝所言。菩薩行本其類不同，吾今與汝敷演其義。諦聽諦聽！善思念之。」

對曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如是。世尊！」

佛告濡首：「身行清淨不為眾惡，口行至誠不失法性，心念定意恐畏不動，是謂菩薩通慧之本。慈念眾生不著愛欲，恒修不淨惡露之觀，守固其心不處愚闇，是謂菩薩通慧之本。在眾如野不失威儀，進止行來儀容齊整，未曾違失如來禁戒，是謂菩薩通慧之本。於諸佛法悉皆解脫，無欲無為不可思議，聖眾修習永無三乘，是謂菩薩通慧之本。於欲解脫曉了無形，瞋恚解脫癡懈亦然，修九次第不動禪覺，是謂菩薩通慧之本。不著欲界求轉輪位，不處色界希望成福，復不思惟無色界道，是謂菩薩通慧之本。復於空無無願無相，無不盡有漏之行，解了諸法如幻如化，是謂菩薩通慧之本。或有眾生終不失意，從住至住愛憎意等，是謂菩薩通慧之本。不違過去諸法之本，未來現在亦復如是，於染無染不見染著，是謂菩薩通慧之本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告濡首：「身行清淨不為眾惡，口行至誠不失法性，心念定意恐畏不動，是謂菩薩通慧之本。慈念眾生不著愛欲，恒修不淨惡露之觀，守固其心不處愚闇，是謂菩薩通慧之本。在眾如野不失威儀，進止行來儀容齊整，未曾違失如來禁戒，是謂菩薩通慧之本。於諸佛法悉皆解脫，無欲無為不可思議，聖眾修習永無三乘，是謂菩薩通慧之本。於欲解脫曉了無形，瞋恚解脫癡懈亦然，修九次第不動禪覺，是謂菩薩通慧之本。不著欲界求轉輪位，不處色界希望成福，復不思惟無色界道，是謂菩薩通慧之本。復於空無無願無相，無不盡有漏之行，解了諸法如幻如化，是謂菩薩通慧之本。或有眾生終不失意，從住至住愛憎意等，是謂菩薩通慧之本。不違過去諸法之本，未來現在亦復如是，於染無染不見染著，是謂菩薩通慧之本。」

梵天請品第三十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天請品第三十二

爾時最勝菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！身行清淨不行惡業，演說言教終不虛妄，心念清淨超越道根，尊今所論四等梵堂，慈悲喜護濟度眾生，一人不度終不忘捨，以慈去婬，以不淨去淨，觀相無形，是謂菩薩通慧之本。於諸法本悉得解脫，於三法寶悉得解脫，有為無為有漏無漏，是謂菩薩通慧之本。已知無欲知之不生，瞋恚無本皆知為空，是謂菩薩通慧之本。行慈不斷，不著欲界色無色界，於諸四禪盡不起想，是謂菩薩通慧之本。菩薩摩訶薩，恒入空無想願，亦不求索諸法之相，或有菩薩發弘誓心，設我成佛國界眾生無三乘道名，然我今日至誠，作佛成等正覺，廣化眾生不以為厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！身行清淨不行惡業，演說言教終不虛妄，心念清淨超越道根，尊今所論四等梵堂，慈悲喜護濟度眾生，一人不度終不忘捨，以慈去婬，以不淨去淨，觀相無形，是謂菩薩通慧之本。於諸法本悉得解脫，於三法寶悉得解脫，有為無為有漏無漏，是謂菩薩通慧之本。已知無欲知之不生，瞋恚無本皆知為空，是謂菩薩通慧之本。行慈不斷，不著欲界色無色界，於諸四禪盡不起想，是謂菩薩通慧之本。菩薩摩訶薩，恒入空無想願，亦不求索諸法之相，或有菩薩發弘誓心，設我成佛國界眾生無三乘道名，然我今日至誠，作佛成等正覺，廣化眾生不以為厭。」

爾時八千天人立於信地，魔王營從即還本所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時八千天人立於信地，魔王營從即還本所。

梵天囑累品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天囑累品第三十三

佛告無畏梵天及諸大眾諸菩薩等：「吾從無數阿僧祇劫積功累德自致成佛，不染於世八法之累，一切眾生蜎飛蠕動有形之類，染著五陰翫而不捨，是以賢聖不染八法，解知五陰十八本持空無所有，離世八事，利衰毀譽稱譏苦樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無畏梵天及諸大眾諸菩薩等：「吾從無數阿僧祇劫積功累德自致成佛，不染於世八法之累，一切眾生蜎飛蠕動有形之類，染著五陰翫而不捨，是以賢聖不染八法，解知五陰十八本持空無所有，離世八事，利衰毀譽稱譏苦樂。」

佛復告梵天：「若有善男子善女人，諷誦受持此經典者，魔若魔天不能沮壞。何以故？諸佛世尊威神所護。若有善男子善女人，求於無上正真等正覺，皆由此典而取果證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告梵天：「若有善男子善女人，諷誦受持此經典者，魔若魔天不能沮壞。何以故？諸佛世尊威神所護。若有善男子善女人，求於無上正真等正覺，皆由此典而取果證。」

佛復告梵天：「吾今從劫至百千劫，滿中眾生，皆共稱歎此經典者不能究盡。何以故？此經名曰『無盡之藏』，非是羅漢辟支所及；一名『最勝菩薩所問』。吾今囑累此經，無令缺漏一字，味身句身。皆令具足。如我今日成於佛道，相有三十二，好有八十種，身黃金色圓光七尺，遍滿三千大千世界。有一善男子善女人，至誠求佛道，供養如來、至真、等正覺，不如彈指之頃誦此經典。何以故？如來、至真、等正覺，皆由此經而成佛道，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，皆由此典而得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告梵天：「吾今從劫至百千劫，滿中眾生，皆共稱歎此經典者不能究盡。何以故？此經名曰『無盡之藏』，非是羅漢辟支所及；一名『最勝菩薩所問』。吾今囑累此經，無令缺漏一字，味身句身。皆令具足。如我今日成於佛道，相有三十二，好有八十種，身黃金色圓光七尺，遍滿三千大千世界。有一善男子善女人，至誠求佛道，供養如來、至真、等正覺，不如彈指之頃誦此經典。何以故？如來、至真、等正覺，皆由此經而成佛道，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，皆由此典而得成就。」

爾時無畏梵天前白佛言：「世尊！若有善男子善女人，至誠求佛，諷誦此經典戢念不忘，我等當擁護此善男子善女人，百由旬內，魔若魔天不得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無畏梵天前白佛言：「世尊！若有善男子善女人，至誠求佛，諷誦此經典戢念不忘，我等當擁護此善男子善女人，百由旬內，魔若魔天不得其便。」

佛告梵天：「如是如是，如汝所言。過去當來現在諸佛皆誦此典，必至堅固終不退轉。若有善男子善女人，修習四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道、空無想無願，皆由此典成就世間，便有四性，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「如是如是，如汝所言。過去當來現在諸佛皆誦此典，必至堅固終不退轉。若有善男子善女人，修習四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八賢聖道、空無想無願，皆由此典成就世間，便有四性，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。」

爾時濡首童真、最勝菩薩、尊者舍利弗，天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、栴陀羅、摩休勒，聞佛所說，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時濡首童真、最勝菩薩、尊者舍利弗，天、龍、鬼神、乾沓和、阿須倫、迦留羅、栴陀羅、摩休勒，聞佛所說，作禮而去。