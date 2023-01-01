最勝問菩薩十住除垢斷結經
姚秦 竺佛念譯10卷CBETA T0309大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
十住斷結經卷第七
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姚秦涼州沙門竺佛念譯
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化眾生品第十九
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爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行，從一佛國至一佛國，育養眾生莊嚴道場，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生，亦不自見我有所化？所以然者，以法性觀虛無寂寞無所有故。」
爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行，從一佛國至一佛國，育養眾生莊嚴道場，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生，亦不自見我有所化？所以然者，以法性觀虛無寂寞無所有故。」
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佛告最勝：「如是如是，如汝所言！菩薩摩訶薩執大弘誓無邊幅意，育養眾生淨佛國土，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生。所以然者，以法性觀虛無寂寞悉無所有，皆空皆寂無形無相不可見故。一切諸法法亦自空，眾生眾生自空，國土國土自空，泥洹泥洹自空，菩薩菩薩自空。如是最勝！菩薩當作是觀，深入法要解知諸法一相如爾。諸法眾智虛寂無為無所染著，菩薩摩訶薩亦復如是。御意趣道心難沮壞，必至無上正真之道為最正覺，志如金剛亦不轉還，瓔珞道樹以無為法，從初發意至于道場坐樹王下，已降當降，未降之徒於其中間不興慢意，我勝彼不如慢，我與彼等慢，彼勝我不如慢，增上慢增中慢增下慢，中上慢中中慢中下慢，下上慢下中慢下下慢。如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢，亦不嫉妬隱貢高心。菩薩入定觀察眾生應度不度，以善權方便入於五道八無閑處，若有眾生應受化者，便與彼人作朋友知識，或為父母兄弟眷屬，或為大富豪尊長者，隨前眾生給施窮乏，出無量藏金銀珍寶、𤥭𤦲瑪瑙、真珠琥珀、好明月珠及如意寶珠，或以飯食床褥臥具病瘦醫藥，悉以給施無所悋惜。或復有人至菩薩所，慇懃求索頭目手足國財妻子七珍之具，悉能惠施亦無施想。是時菩薩，便入法界自在定意三昧正受，以權方便與彼眾生說虛無法：『汝等當知，法者無為亦無所為，分別六情都無有主，若眼見色色亦無對，眾生愚惑於中起識，分別思惟眼識無主。若耳聞聲鼻嗅香，舌知味身知細滑，意分別法，菩薩觀察都無所有。法起隨所處起，法滅隨所處滅，起不知起滅不知滅，十二因緣十八本持亦復如是。』或時菩薩入師子奮迅三昧，復能示現若干種變，於中演暢清淨音聲，現已國土眾寶莊飾，香花芬熏五色玄黃，威儀清白，志如安明不可移轉。復現無量定意法門，如來恒常所娛樂者，一切諸法眾生根本，皆現在前。是時菩薩復以神足，入無量定而自示現，處一蓮華結加趺坐，現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德，淨除眾生想著之迹，導引菩薩出要之路，依一切智演甘露法，暢慧光明示現佛慧無所染著。或以珍寶起七寶塔滿一天下，或二天下或三或四，或至梵天至一究竟天，住壽經劫不取滅度。或時菩薩以權方便，入無為靜定具諸善根，不捨如來具一切智，以三昧力訓誨眾生。或有眾生應聞聲教而得度者，或有眾生應聞香教而得度者，或有眾生知其味義而得度者，或有眾生身獲柔軟而得度者，或有眾生體法意悟而得度者。是時菩薩復作是念：『聞聲眾生必欲聞我清淨之義，我今當演如來八音音演八句，苦音習音盡音道音，見苦向苦，見習向
佛告最勝：「如是如是，如汝所言！菩薩摩訶薩執大弘誓無邊幅意，育養眾生淨佛國土，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生。所以然者，以法性觀虛無寂寞悉無所有，皆空皆寂無形無相不可見故。一切諸法法亦自空，眾生眾生自空，國土國土自空，泥洹泥洹自空，菩薩菩薩自空。如是最勝！菩薩當作是觀，深入法要解知諸法一相如爾。諸法眾智虛寂無為無所染著，菩薩摩訶薩亦復如是。御意趣道心難沮壞，必至無上正真之道為最正覺，志如金剛亦不轉還，瓔珞道樹以無為法，從初發意至于道場坐樹王下，已降當降，未降之徒於其中間不興慢意，我勝彼不如慢，我與彼等慢，彼勝我不如慢，增上慢增中慢增下慢，中上慢中中慢中下慢，下上慢下中慢下下慢。如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢，亦不嫉妬隱貢高心。菩薩入定觀察眾生應度不度，以善權方便入於五道八無閑處，若有眾生應受化者，便與彼人作朋友知識，或為父母兄弟眷屬，或為大富豪尊長者，隨前眾生給施窮乏，出無量藏金銀珍寶、𤥭𤦲瑪瑙、真珠琥珀、好明月珠及如意寶珠，或以飯食床褥臥具病瘦醫藥，悉以給施無所悋惜。或復有人至菩薩所，慇懃求索頭目手足國財妻子七珍之具，悉能惠施亦無施想。是時菩薩，便入法界自在定意三昧正受，以權方便與彼眾生說虛無法：『汝等當知，法者無為亦無所為，分別六情都無有主，若眼見色色亦無對，眾生愚惑於中起識，分別思惟眼識無主。若耳聞聲鼻嗅香，舌知味身知細滑，意分別法，菩薩觀察都無所有。法起隨所處起，法滅隨所處滅，起不知起滅不知滅，十二因緣十八本持亦復如是。』或時菩薩入師子奮迅三昧，復能示現若干種變，於中演暢清淨音聲，現已國土眾寶莊飾，香花芬熏五色玄黃，威儀清白，志如安明不可移轉。復現無量定意法門，如來恒常所娛樂者，一切諸法眾生根本，皆現在前。是時菩薩復以神足，入無量定而自示現，處一蓮華結加趺坐，現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德，淨除眾生想著之迹，導引菩薩出要之路，依一切智演甘露法，暢慧光明示現佛慧無所染著。或以珍寶起七寶塔滿一天下，或二天下或三或四，或至梵天至一究竟天，住壽經劫不取滅度。或時菩薩以權方便，入無為靜定具諸善根，不捨如來具一切智，以三昧力訓誨眾生。或有眾生應聞聲教而得度者，或有眾生應聞香教而得度者，或有眾生知其味義而得度者，或有眾生身獲柔軟而得度者，或有眾生體法意悟而得度者。是時菩薩復作是念：『聞聲眾生必欲聞我清淨之義，我今當演如來八音音演八句，苦音習音盡音道音，見苦向苦，見習向
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習，見盡向盡，見道向道。』是時眾生聞如此聲，意不開悟，欲覩光明及其身體。菩薩入定以平等觀，便化地種山河石壁、樹木華果盡為七寶，車𤦲馬瑙、水精琉璃、珊瑚虎珀皆放光明，明明相照翳日月光。是時眾生意不開悟，復欲得見日月光明。菩薩觀察知彼心念，即入無礙心念三昧，放千億無數毛孔光明，一一光明有七寶蓮花，一一蓮華有七寶臺，一一臺上有七寶蓋，一一蓋下有七寶座，一一座上皆有如來，與彼眾生說苦原本，生苦無苦是無苦諦，生習無習是無習諦，生盡無盡是無盡諦，生道無道是無道諦。彼聞聲眾生及見光者，聞苦音響心懷厭患，各興苦空無我之想、無生滅想，便於坐上盡苦原底應清淨響。
習，見盡向盡，見道向道。』是時眾生聞如此聲，意不開悟，欲覩光明及其身體。菩薩入定以平等觀，便化地種山河石壁、樹木華果盡為七寶，車𤦲馬瑙、水精琉璃、珊瑚虎珀皆放光明，明明相照翳日月光。是時眾生意不開悟，復欲得見日月光明。菩薩觀察知彼心念，即入無礙心念三昧，放千億無數毛孔光明，一一光明有七寶蓮花，一一蓮華有七寶臺，一一臺上有七寶蓋，一一蓋下有七寶座，一一座上皆有如來，與彼眾生說苦原本，生苦無苦是無苦諦，生習無習是無習諦，生盡無盡是無盡諦，生道無道是無道諦。彼聞聲眾生及見光者，聞苦音響心懷厭患，各興苦空無我之想、無生滅想，便於坐上盡苦原底應清淨響。
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「是時座上聞香眾生，意不開悟復生斯念：『我等意樂極妙之香，然今大聖乃說聲教。』菩薩知彼眾生心念，便入極微眾香定意正受三昧，便化地種山河石壁、樹木華果盡為香熏，牛頭栴檀、雞舌艾納，跋香夢經、木榓酥合，分陀利花、須乾提花、滿願乾提花、青蓮芳花，如是眾花數千百種，普遍四方靡不聞香。是時眾生雖聞此香意不開寤，欲使香中出於道教。爾時菩薩知彼眾生心中所念，便於香中說六重之法。是時聞香眾生心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。
「是時座上聞香眾生，意不開悟復生斯念：『我等意樂極妙之香，然今大聖乃說聲教。』菩薩知彼眾生心念，便入極微眾香定意正受三昧，便化地種山河石壁、樹木華果盡為香熏，牛頭栴檀、雞舌艾納，跋香夢經、木榓酥合，分陀利花、須乾提花、滿願乾提花、青蓮芳花，如是眾花數千百種，普遍四方靡不聞香。是時眾生雖聞此香意不開寤，欲使香中出於道教。爾時菩薩知彼眾生心中所念，便於香中說六重之法。是時聞香眾生心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。
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「是時座上貪味眾生意不開寤，便作是念：『我意在于樂著妙味，然今大聖乃說香教，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入極微淨味定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為甘露自然飲食，香氣芬熏甘美無量。爾時眾生雖獲此味意不開寤，意欲貪前自然奉送，及見其形乃果我願。菩薩知彼眾生心念，便入速疾無礙三昧，便化地種山河石壁樹木華果盡為眾生，一一眾生擎若干種自然甘露，甘露食中出斯輩聲：『甘味在外舌識而嘗，二法交會乃興塵勞，我今自節知足為上，趣欲支形使痛不生，如車須膏以致重載，瘡痍得藥勉濟其痛。』如此法教皆出于味，眾生聞之心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。
「是時座上貪味眾生意不開寤，便作是念：『我意在于樂著妙味，然今大聖乃說香教，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入極微淨味定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為甘露自然飲食，香氣芬熏甘美無量。爾時眾生雖獲此味意不開寤，意欲貪前自然奉送，及見其形乃果我願。菩薩知彼眾生心念，便入速疾無礙三昧，便化地種山河石壁樹木華果盡為眾生，一一眾生擎若干種自然甘露，甘露食中出斯輩聲：『甘味在外舌識而嘗，二法交會乃興塵勞，我今自節知足為上，趣欲支形使痛不生，如車須膏以致重載，瘡痍得藥勉濟其痛。』如此法教皆出于味，眾生聞之心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。
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「是時座上眾生之類，貪細滑者意不開寤，便作是念：『我今意在貪著細滑，然今大聖乃說妙味，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生心念，便入極欲微細柔順定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為眾生，一一眾生皆被自然劫波育衣，天繒天綵以自纏絡。眾生見之以手親近，自覺柔軟不可獲持，意念一衣百副自至，眾生心寤方自剋責：『咄哉何為貪著此衣？將非自墜增于塵勞，形為枯骨纏以血肉。』便聞空中出斯輩聲：『男子當知，人間五樂非真非有，心著細滑漸興牽縺，念自剋責捨此貪愛。』爾時眾生聞空中聲方乃得寤，畢此世苦更不來生，盡於苦際即成道果。
「是時座上眾生之類，貪細滑者意不開寤，便作是念：『我今意在貪著細滑，然今大聖乃說妙味，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生心念，便入極欲微細柔順定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為眾生，一一眾生皆被自然劫波育衣，天繒天綵以自纏絡。眾生見之以手親近，自覺柔軟不可獲持，意念一衣百副自至，眾生心寤方自剋責：『咄哉何為貪著此衣？將非自墜增于塵勞，形為枯骨纏以血肉。』便聞空中出斯輩聲：『男子當知，人間五樂非真非有，心著細滑漸興牽縺，念自剋責捨此貪愛。』爾時眾生聞空中聲方乃得寤，畢此世苦更不來生，盡於苦際即成道果。
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「是時座上眾生之類，貪於法者意不開寤便作是念：『我今意在微妙之法，今日大聖乃說細滑，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入無量法界定意三昧正受，便化地種山河石壁樹木華果，盡為眾生，一一眾生皆說六度無極，空無想願禪定解脫，有為無為有漏無漏，生滅著斷斯無所有。或時菩薩觀眾生心意之所趣，便設權計現身色相隱沒自由，騰在虛空作十八變，從空往來無所罣礙。或復示現國土城郭演說佛法，使眾生類逮不思議諸佛要定。是時菩薩所化城郭，人民周旋各各無限共相敬待，如父如母如兄如弟，謙恭卑下常先興敬。菩薩爾時復入無喻光明，令諸菩薩入此光明結加趺坐，或坐高座或坐蓮華，遍滿世界無空缺處。或現佛身坐寶蓮花，皆演諸佛六度無極，空無相願禪定解脫，復以如來十八不共四無所畏，加被眾生各蒙得濟。爾時菩薩復以神足之力放大光明，現佛世界億百千國，一一光明各各引致億百千眾生，乘光至此聞法得度。一一毛孔有十億光明，一一光明有十億國土，時化國土有自然自寤摩尼寶，以種種珍寶雜廁其間，其摩尼寶懸在虛空去地十仞，珠光明徹靡不照曜。復有奇異摩尼之寶以為莊嚴，一一寶上十億江河沙剎諸佛國土，十億百千樓觀臺閣，一一樓觀有十億百千佛土寶蓮華師子之座，一一寶師子座有十億百千國土神寶蓮華，一一花上有十億百千如來坐師子座，一一如來放大光明覆十億百千佛土。一一佛剎土有十億百千如來師子無畏之德，一一無畏之德有十億百千眾生居處，一一眾生有十億百千現諸佛國，一一佛國有十億百千法句義味及諸佛法，一一法句義味之法，有十億百千生諸經法熾然塵勞，乃至諸法定門亦復如是，一一諸法門中演出無量眾智相貌不退轉法，若干種智義味不同。一一所轉法輪之中，度十億百千眾生得純熟行，一一眾生剎土復有十億百千佛國，各化己界使趣善處，令眾生類咸至佛道。菩薩大士入此三昧，自現無量威神之變，三昧境界未曾所有未曾所見，所化窮異非心所度非意所圖，內外中間覩無處所，亦不見來時亦不見去時。所以者何？斯由諸法體自然故。百劫修行欲盡其垢，行如來誓加于眾生，復於無量無限數劫，無著無住亦無所染，亦復無能為立名字，尋其根本永無處所。若使有人欲設權詐尋究此定造化形相，義極甚深不可思議，乃是諸佛所應行法，非是羅漢辟支所修。
「是時座上眾生之類，貪於法者意不開寤便作是念：『我今意在微妙之法，今日大聖乃說細滑，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入無量法界定意三昧正受，便化地種山河石壁樹木華果，盡為眾生，一一眾生皆說六度無極，空無想願禪定解脫，有為無為有漏無漏，生滅著斷斯無所有。或時菩薩觀眾生心意之所趣，便設權計現身色相隱沒自由，騰在虛空作十八變，從空往來無所罣礙。或復示現國土城郭演說佛法，使眾生類逮不思議諸佛要定。是時菩薩所化城郭，人民周旋各各無限共相敬待，如父如母如兄如弟，謙恭卑下常先興敬。菩薩爾時復入無喻光明，令諸菩薩入此光明結加趺坐，或坐高座或坐蓮華，遍滿世界無空缺處。或現佛身坐寶蓮花，皆演諸佛六度無極，空無相願禪定解脫，復以如來十八不共四無所畏，加被眾生各蒙得濟。爾時菩薩復以神足之力放大光明，現佛世界億百千國，一一光明各各引致億百千眾生，乘光至此聞法得度。一一毛孔有十億光明，一一光明有十億國土，時化國土有自然自寤摩尼寶，以種種珍寶雜廁其間，其摩尼寶懸在虛空去地十仞，珠光明徹靡不照曜。復有奇異摩尼之寶以為莊嚴，一一寶上十億江河沙剎諸佛國土，十億百千樓觀臺閣，一一樓觀有十億百千佛土寶蓮華師子之座，一一寶師子座有十億百千國土神寶蓮華，一一花上有十億百千如來坐師子座，一一如來放大光明覆十億百千佛土。一一佛剎土有十億百千如來師子無畏之德，一一無畏之德有十億百千眾生居處，一一眾生有十億百千現諸佛國，一一佛國有十億百千法句義味及諸佛法，一一法句義味之法，有十億百千生諸經法熾然塵勞，乃至諸法定門亦復如是，一一諸法門中演出無量眾智相貌不退轉法，若干種智義味不同。一一所轉法輪之中，度十億百千眾生得純熟行，一一眾生剎土復有十億百千佛國，各化己界使趣善處，令眾生類咸至佛道。菩薩大士入此三昧，自現無量威神之變，三昧境界未曾所有未曾所見，所化窮異非心所度非意所圖，內外中間覩無處所，亦不見來時亦不見去時。所以者何？斯由諸法體自然故。百劫修行欲盡其垢，行如來誓加于眾生，復於無量無限數劫，無著無住亦無所染，亦復無能為立名字，尋其根本永無處所。若使有人欲設權詐尋究此定造化形相，義極甚深不可思議，乃是諸佛所應行法，非是羅漢辟支所修。
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「最勝！復當思惟此理。菩薩謙苦遊於八難，觀眾生意有愛欲心無愛欲心，有多有少亦悉知之；有瞋恚心無瞋恚心，有多有少亦悉知之；有愚癡心無愚癡心，有多有少亦悉知之。若彼眾生有愛欲心，偏著女色計好肥白，心玩不能去離。是時菩薩，復現權詐廣設方謀，輒為示現覺觀惡露不淨之想，於眾生前現身無常，四大散落落在異處，一日二日乃至七日，形體膖脹臭處不淨，或時死尸血肉消盡筋骨相連；復現異變若干種形，或現髑髏髀骨臂肘各在一處，久久轉變似白鴿色，歲月轉久與糞土同。如是菩薩眾生觀已，便自開寤乃知妄欲，是凡夫行墮入惡趣，非歸正道心自改悔，追昔不及乃投大聖，遵修梵行入清淨淵，洗淫欲垢練神棄縛，逮成無上至真正覺，淨己國土育養眾生，是謂菩薩觀愛欲心，便為說法得成道果。菩薩當知或有眾生無愛欲心，意局在小不至大道；菩薩勸勉成就平等正覺道也，以智慧藏無二之法，導引指示令知正路，安立大乘不取小道，從無數劫積功立德行善不惓，意迷心惑不別真偽，今乃自覺不到究竟。云何菩薩無二之道？菩薩修行不二道者，菩薩常淨不處於淨，於淨遊樂外化眾生，是不二道；菩薩常寂外現如亂，於寂遊樂而化眾生，是不二道；菩薩入定未始有錯，從定意起外化眾生，是不二道；菩薩施心初不懷悔，持無想報牢固之意，外化眾生使除三想，是不二道；菩薩戒具未始有缺復以禁律外化眾生，是不二道；菩薩甚深智慮廣遠，不自歎說有所成辦，內常一心無所沾污，是不二道；執智造化實無邊崖，於中撿意使不分散，亦以此法誨化眾生，令過曠野無憂之澤，是不二道。
「最勝！復當思惟此理。菩薩謙苦遊於八難，觀眾生意有愛欲心無愛欲心，有多有少亦悉知之；有瞋恚心無瞋恚心，有多有少亦悉知之；有愚癡心無愚癡心，有多有少亦悉知之。若彼眾生有愛欲心，偏著女色計好肥白，心玩不能去離。是時菩薩，復現權詐廣設方謀，輒為示現覺觀惡露不淨之想，於眾生前現身無常，四大散落落在異處，一日二日乃至七日，形體膖脹臭處不淨，或時死尸血肉消盡筋骨相連；復現異變若干種形，或現髑髏髀骨臂肘各在一處，久久轉變似白鴿色，歲月轉久與糞土同。如是菩薩眾生觀已，便自開寤乃知妄欲，是凡夫行墮入惡趣，非歸正道心自改悔，追昔不及乃投大聖，遵修梵行入清淨淵，洗淫欲垢練神棄縛，逮成無上至真正覺，淨己國土育養眾生，是謂菩薩觀愛欲心，便為說法得成道果。菩薩當知或有眾生無愛欲心，意局在小不至大道；菩薩勸勉成就平等正覺道也，以智慧藏無二之法，導引指示令知正路，安立大乘不取小道，從無數劫積功立德行善不惓，意迷心惑不別真偽，今乃自覺不到究竟。云何菩薩無二之道？菩薩修行不二道者，菩薩常淨不處於淨，於淨遊樂外化眾生，是不二道；菩薩常寂外現如亂，於寂遊樂而化眾生，是不二道；菩薩入定未始有錯，從定意起外化眾生，是不二道；菩薩施心初不懷悔，持無想報牢固之意，外化眾生使除三想，是不二道；菩薩戒具未始有缺復以禁律外化眾生，是不二道；菩薩甚深智慮廣遠，不自歎說有所成辦，內常一心無所沾污，是不二道；執智造化實無邊崖，於中撿意使不分散，亦以此法誨化眾生，令過曠野無憂之澤，是不二道。
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「菩薩修忍正定三昧，現身勤苦處在山澤無人之處，或近村聚現行乞食，或經一歲至百千歲，或經一劫至百千劫，於中現身受無量苦。爾時山中人及非人，或羅叉鬼二足四足及無數足，各齎刀杖來觸菩薩，或以利刀而截其鼻，鼻尋還生如閻浮果。最勝當知！閻浮果者，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉樹盡為果無復樹形，亦復不見枝葉莖節。菩薩入定行忍如是，若有人來截菩薩鼻，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉身盡為鼻無復身形，亦復不見手足頭目。眾生但見鼻無央數，尋時生念悔取其鼻，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩捨三昧已，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖現出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之，菩薩復還入定三昧，內心寂靜無他餘念。
「菩薩修忍正定三昧，現身勤苦處在山澤無人之處，或近村聚現行乞食，或經一歲至百千歲，或經一劫至百千劫，於中現身受無量苦。爾時山中人及非人，或羅叉鬼二足四足及無數足，各齎刀杖來觸菩薩，或以利刀而截其鼻，鼻尋還生如閻浮果。最勝當知！閻浮果者，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉樹盡為果無復樹形，亦復不見枝葉莖節。菩薩入定行忍如是，若有人來截菩薩鼻，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉身盡為鼻無復身形，亦復不見手足頭目。眾生但見鼻無央數，尋時生念悔取其鼻，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩捨三昧已，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖現出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之，菩薩復還入定三昧，內心寂靜無他餘念。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「復有眾生至菩薩所，盡共圍繞而挑其目，目尋還生，如散成融琉璃。設當有人取成融琉璃，如毘羅果許而灑地者，散如芥子不可收拾，然明明相照各有精光。眾生但見菩薩形體盡為眼目，不復見本形體相貌，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩尋捨三昧，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是時菩薩復還入定，內心靜寂無他異念。
「復有眾生至菩薩所，盡共圍繞而挑其目，目尋還生，如散成融琉璃。設當有人取成融琉璃，如毘羅果許而灑地者，散如芥子不可收拾，然明明相照各有精光。眾生但見菩薩形體盡為眼目，不復見本形體相貌，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩尋捨三昧，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是時菩薩復還入定，內心靜寂無他異念。
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「復有眾生至菩薩所，手執利刀扤其首足，首足還生如瞿多羅樹。瞿多羅樹者，若有人來誅伐其樹枝葉莖節，諸觚段段各在異處，彈指之頃尋因地氣還生如舊，枝葉莖節各各成樹。爾時菩薩亦復如是，形體肢節盡為首足無復本形，眾生但見菩薩形體盡為首足，不復見本相貌之像，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。尋捨三昧心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是謂菩薩有愛欲心無愛欲心，有多有少皆悉知之，亦不自念吾在塵勞唐捐其功，亦復不念斯眾生等而易誘進，菩薩所行行不見行，亦復不見有受教者，行教二業都自虛寂，亦不見一亦不見無一，一自無一，況言有一言一法者，亦自假號。言眼，眼自假號，耳鼻舌身意法及以色聲香味細滑法，亦復如是。菩薩所以言一法者，欲開法門現無量門，引至無法訓于眾生。」
「復有眾生至菩薩所，手執利刀扤其首足，首足還生如瞿多羅樹。瞿多羅樹者，若有人來誅伐其樹枝葉莖節，諸觚段段各在異處，彈指之頃尋因地氣還生如舊，枝葉莖節各各成樹。爾時菩薩亦復如是，形體肢節盡為首足無復本形，眾生但見菩薩形體盡為首足，不復見本相貌之像，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。尋捨三昧心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是謂菩薩有愛欲心無愛欲心，有多有少皆悉知之，亦不自念吾在塵勞唐捐其功，亦復不念斯眾生等而易誘進，菩薩所行行不見行，亦復不見有受教者，行教二業都自虛寂，亦不見一亦不見無一，一自無一，況言有一言一法者，亦自假號。言眼，眼自假號，耳鼻舌身意法及以色聲香味細滑法，亦復如是。菩薩所以言一法者，欲開法門現無量門，引至無法訓于眾生。」
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是時最勝復白佛言：「云何眾生有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之？」
是時最勝復白佛言：「云何眾生有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之？」
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佛告最勝：「菩薩大士遊入世界無量佛土，一一觀察有形之類，蜎飛蠕動蚑行喘息下至蟻子，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉分別，一一料簡而投其藥。設有眾生瞋恚多者，便見苦空非常之變，或有虫獸所見噉食，或有盜賊兵刃所害，或為水火橫見燒煮，如是眾變不可稱計。設彼眾生心得寤者，隨彼教誡而受其化，尋於彼處即得度脫。若有眾生見無常變心不覺悟，菩薩爾時復以權慧入忍三昧，其三昧名無常觀；復有三昧，名慈降伏去恚三昧；若菩薩摩訶薩入此三昧正受者，便能降伏除瞋恚心。若有極惡羅叉鬼神虎狼盜賊弊惡之部，來趣菩薩欲取傷害，未到之間中道便還。所以然者，慈定之力覆護方界，億姟剎土莫不蒙濟。以得入慈三昧者，法度有十事，云何為十？所謂修甚深智行無量業，總持強記意難沮壞，自無有量，以法界為量入於無量，當來過去現在諸佛之所修習，無上法印而封印之，依如來力增益佛土，恒自立志淨修道場建菩薩業。如是行者，為應法律應無所生，得開眼目㸌然大寤，慧眼清淨永無塵曀，獲種姓眼、得佛淨眼，慧眼無外，議眼深遠，法眼常定，善知識眼以為營護，道眼甚深獲辯才眼，言無滯礙致無疑眼，心無彼此亦無猶豫，入法門眼導示盲類，分別義味開露法門，親真知識成就道心，所建境界無能障蔽，亦復無能有求毀呰，是謂菩薩分別諸眼成辦道業，為諸世間作良祐善友，豫了未生顯示威相，立於善根所化無礙，功德清淨所願必果，胞胎真正遇諸解脫斷諸疑網，布慧重雲遍滿空界，以賢聖法解暢心垢，所建志願恒現在前，心所作為終不疑難，信根堅固功業無盡，親奉諸佛除憂樂想，道心轉深採慧珍寶，供奉智士猶妙香花，為風所吹靡不聞者，其有穢惡悉為清淨。
佛告最勝：「菩薩大士遊入世界無量佛土，一一觀察有形之類，蜎飛蠕動蚑行喘息下至蟻子，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉分別，一一料簡而投其藥。設有眾生瞋恚多者，便見苦空非常之變，或有虫獸所見噉食，或有盜賊兵刃所害，或為水火橫見燒煮，如是眾變不可稱計。設彼眾生心得寤者，隨彼教誡而受其化，尋於彼處即得度脫。若有眾生見無常變心不覺悟，菩薩爾時復以權慧入忍三昧，其三昧名無常觀；復有三昧，名慈降伏去恚三昧；若菩薩摩訶薩入此三昧正受者，便能降伏除瞋恚心。若有極惡羅叉鬼神虎狼盜賊弊惡之部，來趣菩薩欲取傷害，未到之間中道便還。所以然者，慈定之力覆護方界，億姟剎土莫不蒙濟。以得入慈三昧者，法度有十事，云何為十？所謂修甚深智行無量業，總持強記意難沮壞，自無有量，以法界為量入於無量，當來過去現在諸佛之所修習，無上法印而封印之，依如來力增益佛土，恒自立志淨修道場建菩薩業。如是行者，為應法律應無所生，得開眼目㸌然大寤，慧眼清淨永無塵曀，獲種姓眼、得佛淨眼，慧眼無外，議眼深遠，法眼常定，善知識眼以為營護，道眼甚深獲辯才眼，言無滯礙致無疑眼，心無彼此亦無猶豫，入法門眼導示盲類，分別義味開露法門，親真知識成就道心，所建境界無能障蔽，亦復無能有求毀呰，是謂菩薩分別諸眼成辦道業，為諸世間作良祐善友，豫了未生顯示威相，立於善根所化無礙，功德清淨所願必果，胞胎真正遇諸解脫斷諸疑網，布慧重雲遍滿空界，以賢聖法解暢心垢，所建志願恒現在前，心所作為終不疑難，信根堅固功業無盡，親奉諸佛除憂樂想，道心轉深採慧珍寶，供奉智士猶妙香花，為風所吹靡不聞者，其有穢惡悉為清淨。
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「最勝當知！吾今居此閻浮利內，所居之國名毘舍離，以肉眼觀諸方剎土，諸苦憂惱不過此處，然復出於如來種性。今此眾生不馨之臭，上徹虛空十千由延，然天於人人為天種，天亦自知觀於宿命，吾所積德皆由人身，設不從人殖眾德本者不蒙福慶。最勝當知！爾時諸天各將營從，欲來世間咸來到空，人間臭氣重雲之際，便聞人間腥臊不淨，即還彼去不至人間。所以然者，以其香潔不堪住故。菩薩大士行大慈悲，所化國土亦不選擇是好是醜是淨是不淨，亦不心念我今願樂堪教化此不堪彼處。如我今日處此忍界，教化眾生緣畢無餘，十方諸如來等正覺皆遙讚歎，各各自於彼剎告四部眾，某方某甲稱佛姓字，名號能仁如來，於彼忍界五鼎沸中、五刺鐵中、五刀劍中、五盛焰中、五荒亂中、五無救中、五難債中，能處其中訓誨眾生甚奇甚特，分別賢聖諸度無極。諸天清淨身無垢穢，至臭雲際輒還天上，至宮殿中出到後園，入無憂池七日七夜而自洒浴，猶恐人間臭氣著身，心不願樂人間周旋。是時諸天香風遠布，下至空界萬八千由旬，復過此數有隨嵐風，香氣下過至空風香界二千由旬。諸天雖有眾德之香，猶不如此無欲之人持戒香也。菩薩當觀諸天食福謂為永久，天使在前乃悔不及，願貪人中興功福業，是時意豈在香臭間乎？菩薩大士亦復如是，雖處苦惱五盛焰中，心不疲厭亦不悔還，意常念在度脫眾生。若有賢聖神通之人，以其神力接一凡夫至上虛空香熏之界，還復來下在此世間，身體香熏經三七時香氣乃歇。無欲之人戒完具者，經劫去劫戒德之香終不斷絕。然菩薩大士，同處世間於世間長，復於世間作大炬明，雖有勤勞不以為苦，道意興盛心不缺減，是謂菩薩觀察眾生，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之。」
「最勝當知！吾今居此閻浮利內，所居之國名毘舍離，以肉眼觀諸方剎土，諸苦憂惱不過此處，然復出於如來種性。今此眾生不馨之臭，上徹虛空十千由延，然天於人人為天種，天亦自知觀於宿命，吾所積德皆由人身，設不從人殖眾德本者不蒙福慶。最勝當知！爾時諸天各將營從，欲來世間咸來到空，人間臭氣重雲之際，便聞人間腥臊不淨，即還彼去不至人間。所以然者，以其香潔不堪住故。菩薩大士行大慈悲，所化國土亦不選擇是好是醜是淨是不淨，亦不心念我今願樂堪教化此不堪彼處。如我今日處此忍界，教化眾生緣畢無餘，十方諸如來等正覺皆遙讚歎，各各自於彼剎告四部眾，某方某甲稱佛姓字，名號能仁如來，於彼忍界五鼎沸中、五刺鐵中、五刀劍中、五盛焰中、五荒亂中、五無救中、五難債中，能處其中訓誨眾生甚奇甚特，分別賢聖諸度無極。諸天清淨身無垢穢，至臭雲際輒還天上，至宮殿中出到後園，入無憂池七日七夜而自洒浴，猶恐人間臭氣著身，心不願樂人間周旋。是時諸天香風遠布，下至空界萬八千由旬，復過此數有隨嵐風，香氣下過至空風香界二千由旬。諸天雖有眾德之香，猶不如此無欲之人持戒香也。菩薩當觀諸天食福謂為永久，天使在前乃悔不及，願貪人中興功福業，是時意豈在香臭間乎？菩薩大士亦復如是，雖處苦惱五盛焰中，心不疲厭亦不悔還，意常念在度脫眾生。若有賢聖神通之人，以其神力接一凡夫至上虛空香熏之界，還復來下在此世間，身體香熏經三七時香氣乃歇。無欲之人戒完具者，經劫去劫戒德之香終不斷絕。然菩薩大士，同處世間於世間長，復於世間作大炬明，雖有勤勞不以為苦，道意興盛心不缺減，是謂菩薩觀察眾生，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之。」
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爾時最勝復白佛言：「世尊！云何菩薩一心思惟觀察眾生，有愚癡心無愚癡心，有多有少皆悉知之？」
爾時最勝復白佛言：「世尊！云何菩薩一心思惟觀察眾生，有愚癡心無愚癡心，有多有少皆悉知之？」
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「於是菩薩便入明慧正受三昧，普觀世界至虛空際，其中所有眾生之類，一足二足至無數足，天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、栴陀羅、摩休勒、人若非人，知其原本，一一分別尋究審實。若有眾生愚癡多者，便為挍計，演說因緣十二根本：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣更樂，更樂緣痛，痛緣愛，愛緣受，受緣有，有緣生，生緣死愁憂苦惱。有諸不淨亂想之心，逆順暢演無盡之智：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則死滅，死滅則無復有愁憂苦惱諸不淨行，漏為大患泥洹為妙。如是菩薩觀諸相貌，而為演說究盡原本。若有眾生癡心彌固識不了朗，漸進導引將至靜處，復與解暢本無之法，無生滅法無著斷法，分別三世興衰之相，癡行過去識不可滅，廣曜法門出現妙智，興起佛道眾德具足，不捨菩薩善知識行，常遊菩薩閑靜之堂，入諸如來深要之觀。
「於是菩薩便入明慧正受三昧，普觀世界至虛空際，其中所有眾生之類，一足二足至無數足，天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、栴陀羅、摩休勒、人若非人，知其原本，一一分別尋究審實。若有眾生愚癡多者，便為挍計，演說因緣十二根本：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣更樂，更樂緣痛，痛緣愛，愛緣受，受緣有，有緣生，生緣死愁憂苦惱。有諸不淨亂想之心，逆順暢演無盡之智：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則死滅，死滅則無復有愁憂苦惱諸不淨行，漏為大患泥洹為妙。如是菩薩觀諸相貌，而為演說究盡原本。若有眾生癡心彌固識不了朗，漸進導引將至靜處，復與解暢本無之法，無生滅法無著斷法，分別三世興衰之相，癡行過去識不可滅，廣曜法門出現妙智，興起佛道眾德具足，不捨菩薩善知識行，常遊菩薩閑靜之堂，入諸如來深要之觀。
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「復當思惟十牢要法。云何思惟十牢要法？親近佛藏法身之相，念不思議還攝為一，解空無念亦無若干，自起自滅亦無主質，過行無緒不可護持出生諸道，法界虛空境界亦無窮盡，縛解自解去眾生著，依於善根成一切智，越於無量智慧之境，捷疾之智皆悉成就，充足菩薩希望之心，淨諸菩薩言迹之行，如來道義未曾漏失，不捨一切法性之相，所入極微意不謬誤，心若金剛力不可壞，諸佛之所授其號莂，悉無眾生應可度者，所說無二不可轉還，是謂菩薩十牢要法，進成道果取道不難。是謂最勝菩薩上妙無盡之法，當念修行。」
「復當思惟十牢要法。云何思惟十牢要法？親近佛藏法身之相，念不思議還攝為一，解空無念亦無若干，自起自滅亦無主質，過行無緒不可護持出生諸道，法界虛空境界亦無窮盡，縛解自解去眾生著，依於善根成一切智，越於無量智慧之境，捷疾之智皆悉成就，充足菩薩希望之心，淨諸菩薩言迹之行，如來道義未曾漏失，不捨一切法性之相，所入極微意不謬誤，心若金剛力不可壞，諸佛之所授其號莂，悉無眾生應可度者，所說無二不可轉還，是謂菩薩十牢要法，進成道果取道不難。是謂最勝菩薩上妙無盡之法，當念修行。」
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三道滅度品第二十
三道滅度品第二十
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爾時最勝菩薩即從座起長跪叉手，前白佛言：「唯然世尊！如來至真道德無崖，不猗道門求出解脫，於清淨學勤修慕及，金剛三昧不可稱量。今聞如來說滅度淨三道歸一，更無二名亦不著二。若審然者，何求無上至真道乎？唯然世尊！願為敷演令渴道家永忘識惑。」
爾時最勝菩薩即從座起長跪叉手，前白佛言：「唯然世尊！如來至真道德無崖，不猗道門求出解脫，於清淨學勤修慕及，金剛三昧不可稱量。今聞如來說滅度淨三道歸一，更無二名亦不著二。若審然者，何求無上至真道乎？唯然世尊！願為敷演令渴道家永忘識惑。」
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是時世尊，迴金體身四面顧眄諸來會者，寂靜無名各無眾念，微視最勝而告之曰：「快哉問矣！誠難得聞。如來為汝一一暢演，令將來學永無猶豫。」
是時世尊，迴金體身四面顧眄諸來會者，寂靜無名各無眾念，微視最勝而告之曰：「快哉問矣！誠難得聞。如來為汝一一暢演，令將來學永無猶豫。」
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最勝白佛：「願樂欲聞。」
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佛告最勝：「清淨道根不生穢枝，體性淨故則諸法淨，復於法性亦悉清淨，漸當分別有數無數，無數淨者得三世淨，以了三世空觀三界。是謂名曰微淨三昧。最勝當知！三道滅度其品不同志趣各異，身為垢本，念為垢池，想為遊塵，識為結首，一滅三存不致清淨，二滅二存亦不至淨，三滅一存亦不至淨，四滅空存乃至於淨，至一切智清淨亦爾。從初道迹上至無著，復從一住乃至十住，皆滅四還四歸四礙。云何為四？所謂四者，身為垢本凡夫滿足，念為垢池縱逸四流，想為遊塵興八萬愛，識為結首繫于三有。是以大聖，現有三道像如優劣，其實滅度無若干差別。道在泥洹不離虛寂，菩薩泥洹以度人為名，辟支佛泥洹現神足為名，聲聞泥洹現狹劣為名。復次最勝！菩薩泥洹慈悲喜護育養眾生，設導一人入道撿者，諸根容悅欣怡無量。當時意識澄靜無為，無道俗念諸情悉淨淨若泥洹，於彼永盡而無所有，是謂無念，應無所念亦不見念念亦無念，無念學者學亦無學，色亦無色亦不見色，心意識念亦無識念，從五陰身乃至無形，法體清淨不見有念而無所念。
佛告最勝：「清淨道根不生穢枝，體性淨故則諸法淨，復於法性亦悉清淨，漸當分別有數無數，無數淨者得三世淨，以了三世空觀三界。是謂名曰微淨三昧。最勝當知！三道滅度其品不同志趣各異，身為垢本，念為垢池，想為遊塵，識為結首，一滅三存不致清淨，二滅二存亦不至淨，三滅一存亦不至淨，四滅空存乃至於淨，至一切智清淨亦爾。從初道迹上至無著，復從一住乃至十住，皆滅四還四歸四礙。云何為四？所謂四者，身為垢本凡夫滿足，念為垢池縱逸四流，想為遊塵興八萬愛，識為結首繫于三有。是以大聖，現有三道像如優劣，其實滅度無若干差別。道在泥洹不離虛寂，菩薩泥洹以度人為名，辟支佛泥洹現神足為名，聲聞泥洹現狹劣為名。復次最勝！菩薩泥洹慈悲喜護育養眾生，設導一人入道撿者，諸根容悅欣怡無量。當時意識澄靜無為，無道俗念諸情悉淨淨若泥洹，於彼永盡而無所有，是謂無念，應無所念亦不見念念亦無念，無念學者學亦無學，色亦無色亦不見色，心意識念亦無識念，從五陰身乃至無形，法體清淨不見有念而無所念。
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「最勝當知！夫言泥洹，泥洹爾者豈為遠乎？莫作斯觀。所以然者，無念法體無形觀體則是泥洹，泥洹性體則是法觀，一而不二亦無差別，泥洹無名而不可見，亦無能立泥洹名號。是謂，最勝！菩薩大士學是泥洹清淨道者，而應於道應念無念。最勝！復當分別，菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者，當修淨行。云何菩薩修其淨行？恒使身口意清淨無瑕穢。何謂身淨而無瑕穢？於是菩薩己身已淨，解諸外身亦復清淨，己身虛寂解諸身空，身之寂靜知諸身寂，己身解脫諸身亦然。菩薩復當思惟法觀，了知懈慢亦無懈慢，己身無慢道豈有慢？是故菩薩解身無慢。菩薩興念世惡露觀，身如影響不見淨想，達淨無想方應泥洹。是謂菩薩摩訶薩清淨泥洹道無差別。」
「最勝當知！夫言泥洹，泥洹爾者豈為遠乎？莫作斯觀。所以然者，無念法體無形觀體則是泥洹，泥洹性體則是法觀，一而不二亦無差別，泥洹無名而不可見，亦無能立泥洹名號。是謂，最勝！菩薩大士學是泥洹清淨道者，而應於道應念無念。最勝！復當分別，菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者，當修淨行。云何菩薩修其淨行？恒使身口意清淨無瑕穢。何謂身淨而無瑕穢？於是菩薩己身已淨，解諸外身亦復清淨，己身虛寂解諸身空，身之寂靜知諸身寂，己身解脫諸身亦然。菩薩復當思惟法觀，了知懈慢亦無懈慢，己身無慢道豈有慢？是故菩薩解身無慢。菩薩興念世惡露觀，身如影響不見淨想，達淨無想方應泥洹。是謂菩薩摩訶薩清淨泥洹道無差別。」
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最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩體淨無欲欲而無欲？」
最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩體淨無欲欲而無欲？」
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佛告最勝：「菩薩大士周旋五趣流轉生死，方便權現適化應時，有說身淨則論無生，其覩生死則無生死，解知無生，生死一而不異，亦無若干差別之名。菩薩復當了別身行彼達無生，此等生死則知身行達內外法。何謂身行？去來現在三世興衰，過去無迹、現在無記、當來無號。復次最勝！去者永盡、來者無窮、現在遷轉。亦當思惟盡不盡法。云何思惟盡不盡法？於是菩薩分別了達虛空淨想，其無盡者淡然無為無有想念，有想念者於賢戒律乃有大缺。」
佛告最勝：「菩薩大士周旋五趣流轉生死，方便權現適化應時，有說身淨則論無生，其覩生死則無生死，解知無生，生死一而不異，亦無若干差別之名。菩薩復當了別身行彼達無生，此等生死則知身行達內外法。何謂身行？去來現在三世興衰，過去無迹、現在無記、當來無號。復次最勝！去者永盡、來者無窮、現在遷轉。亦當思惟盡不盡法。云何思惟盡不盡法？於是菩薩分別了達虛空淨想，其無盡者淡然無為無有想念，有想念者於賢戒律乃有大缺。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告最勝：「吾昔成佛坐道樹下，七日七夜觀樹不眴，心念過去恒沙諸佛，由何自覺先達何法？時我，最勝！復作是念，過佛恒沙先達身法逮最正覺，因緣合會有識有想，其知緣者則空無想無所染著，亦復不見生滅著斷。若此，最勝！如斯觀者是謂身淨，夫身淨者悉歸智海。最勝當知！歸海之義其事有十。云何為十？一者歸佛之海法無形觀，歸眾生海超越有難，歸法之海集眾智故，歸福田海立本無根，歸五陰海示現穢法，歸智慧海分別若干教誡所趣，歸根義海增善根故，歸住心海了知眾生若干心意所念無量解知無礙，歸于行海不違願故，歸弘誓海究生死原。是謂，最勝！菩薩摩訶薩歸海十門之義。當念修行悉歸如來無漏法身。又觀如來無漏身者，不住本無不墮三界，達知本無為一法身，觀身無漏如本無住，住不見住亦無所住，以無漏身入生死海，示現色身如無色身，無邊無際無形不可覩現，色身滅已亦不見滅，亦不見生身之本無如本無住。如來身淨亦無瑕穢，入眾生聚隨前形質隨像而現，了達眾生身之清淨，己身清淨眾生身淨，一而不二亦不若干，平等本無。本無無道不見有道，亦無俗法有漏無漏，亦復不見三乘教誡，斯是羅漢、辟支佛、菩薩、佛道，亦復不見十力、四無所畏、十八不共，於諸賢聖道法都無所著。是謂菩薩行應清淨應無所應。
佛告最勝：「吾昔成佛坐道樹下，七日七夜觀樹不眴，心念過去恒沙諸佛，由何自覺先達何法？時我，最勝！復作是念，過佛恒沙先達身法逮最正覺，因緣合會有識有想，其知緣者則空無想無所染著，亦復不見生滅著斷。若此，最勝！如斯觀者是謂身淨，夫身淨者悉歸智海。最勝當知！歸海之義其事有十。云何為十？一者歸佛之海法無形觀，歸眾生海超越有難，歸法之海集眾智故，歸福田海立本無根，歸五陰海示現穢法，歸智慧海分別若干教誡所趣，歸根義海增善根故，歸住心海了知眾生若干心意所念無量解知無礙，歸于行海不違願故，歸弘誓海究生死原。是謂，最勝！菩薩摩訶薩歸海十門之義。當念修行悉歸如來無漏法身。又觀如來無漏身者，不住本無不墮三界，達知本無為一法身，觀身無漏如本無住，住不見住亦無所住，以無漏身入生死海，示現色身如無色身，無邊無際無形不可覩現，色身滅已亦不見滅，亦不見生身之本無如本無住。如來身淨亦無瑕穢，入眾生聚隨前形質隨像而現，了達眾生身之清淨，己身清淨眾生身淨，一而不二亦不若干，平等本無。本無無道不見有道，亦無俗法有漏無漏，亦復不見三乘教誡，斯是羅漢、辟支佛、菩薩、佛道，亦復不見十力、四無所畏、十八不共，於諸賢聖道法都無所著。是謂菩薩行應清淨應無所應。
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「復次最勝！菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨，何謂口言而應清淨？於是菩薩入虛空界清淨三昧，普觀三千世界其中眾生有形之類，一切賢愚清白好醜，悉歸于空皆悉清淨。菩薩復當思惟等觀，於第一義亦不見等亦不見不等。何以故？以等相觀故，亦不見等與不等相與無相，復以等相觀察諸法，不見道法無限無際，不見俗法有限有際，不見賢聖超過三有，不見凡夫力有優劣。最勝當了！菩薩分別清淨音聲，無有眾生想著意者，善察音響觀了無響，不見憂喜是常非常，樂於顛倒非顛倒者，達知眾生一切皆淨，無欲無染亦無生滅著斷，無淫怒癡三毒根本。復當觀察十二因緣十八本持，從癡至死皆悉清淨，癡亦不知我所造行，行亦不知從癡而有，法法自生法法自滅，法不見法何有癡行。如是最勝！法不相知法生則生法滅則滅，法不自知生與不生滅與不滅，故言無生滅著斷也。」
「復次最勝！菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨，何謂口言而應清淨？於是菩薩入虛空界清淨三昧，普觀三千世界其中眾生有形之類，一切賢愚清白好醜，悉歸于空皆悉清淨。菩薩復當思惟等觀，於第一義亦不見等亦不見不等。何以故？以等相觀故，亦不見等與不等相與無相，復以等相觀察諸法，不見道法無限無際，不見俗法有限有際，不見賢聖超過三有，不見凡夫力有優劣。最勝當了！菩薩分別清淨音聲，無有眾生想著意者，善察音響觀了無響，不見憂喜是常非常，樂於顛倒非顛倒者，達知眾生一切皆淨，無欲無染亦無生滅著斷，無淫怒癡三毒根本。復當觀察十二因緣十八本持，從癡至死皆悉清淨，癡亦不知我所造行，行亦不知從癡而有，法法自生法法自滅，法不見法何有癡行。如是最勝！法不相知法生則生法滅則滅，法不自知生與不生滅與不滅，故言無生滅著斷也。」
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爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！三世癡行隨身迴轉，有身則行隨，無身則行滅，乃至老死亦復如是。唯願世尊！敷演狐疑，令將來眾生永無疑滯。」
爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！三世癡行隨身迴轉，有身則行隨，無身則行滅，乃至老死亦復如是。唯願世尊！敷演狐疑，令將來眾生永無疑滯。」
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爾時世尊告最勝曰：「癡不染身身不染癡，癡亦不見我有身，身亦不見我有癡，各各清淨亦無吾我，言吾我者悉自虛寂，是謂菩薩一切清淨。言清淨者，何者是言？何者非言？言不在內亦不在外，不見言有出有入，便當具足十堅固義，分別眾生陰種所趣。云何為十？於是菩薩先求出要，化一切眾生故；現無數化，精進無著故；現無礙力，以一切法空故；現息意力，於一切法得自在故；現迴心意識，轉不轉故，分別義味故；現自性法力，智慧顯故；現自在力，為眾生說法故；現無畏力，安處正法故；現辯才，現無量智一一布現故；現無二力，無疇匹故。如是最勝！菩薩摩訶薩分別眾生種性所趣，亦不內亦不外亦不在兩中間，欲以言是菩薩耶？」
爾時世尊告最勝曰：「癡不染身身不染癡，癡亦不見我有身，身亦不見我有癡，各各清淨亦無吾我，言吾我者悉自虛寂，是謂菩薩一切清淨。言清淨者，何者是言？何者非言？言不在內亦不在外，不見言有出有入，便當具足十堅固義，分別眾生陰種所趣。云何為十？於是菩薩先求出要，化一切眾生故；現無數化，精進無著故；現無礙力，以一切法空故；現息意力，於一切法得自在故；現迴心意識，轉不轉故，分別義味故；現自性法力，智慧顯故；現自在力，為眾生說法故；現無畏力，安處正法故；現辯才，現無量智一一布現故；現無二力，無疇匹故。如是最勝！菩薩摩訶薩分別眾生種性所趣，亦不內亦不外亦不在兩中間，欲以言是菩薩耶？」
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對曰：「非也。世尊！」
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「云何欲淫怒癡是菩薩耶？」
「云何欲淫怒癡是菩薩耶？」
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對曰：「非也。世尊！」
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「若不以欲怒癡是菩薩者，復以諸垢縛著是菩薩乎？」
「若不以欲怒癡是菩薩者，復以諸垢縛著是菩薩乎？」
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對白：「非也。世尊！」
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佛告最勝：「菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言，一切諸法皆無著不著，眼耳鼻口身心亦不見著不著，所演音響風動聲出，因緣合會乃有聲響，賢愚好醜聲無若干，亦不住內復不在外，尋其中間而不可得。」
佛告最勝：「菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言，一切諸法皆無著不著，眼耳鼻口身心亦不見著不著，所演音響風動聲出，因緣合會乃有聲響，賢愚好醜聲無若干，亦不住內復不在外，尋其中間而不可得。」
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佛告最勝：「菩薩摩訶薩住本無動三昧者，思惟勤念及其所行，皆如空等無住不住亦無眾想。是謂，最勝！眾生言聲一切音響悉空非真，權詐之法不可恃怙。」
佛告最勝：「菩薩摩訶薩住本無動三昧者，思惟勤念及其所行，皆如空等無住不住亦無眾想。是謂，最勝！眾生言聲一切音響悉空非真，權詐之法不可恃怙。」
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爾時最勝白佛言：「世尊！如來聖諦成賢聖道果，權詐非真，云何成最正覺乎？」
爾時最勝白佛言：「世尊！如來聖諦成賢聖道果，權詐非真，云何成最正覺乎？」
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佛告最勝：「如來等正覺道法審諦真實，以獲真實之法故，解知諸法非真非有也。又復最勝！菩薩摩訶薩周旋五道教授眾生，隨前所應而度脫之，觀察眾生名字音聲，轉于無上法輪，隨法句義令達報應，樂苦眾生說苦原本，解了諸法言皆無言。何者為言？言從何出？了知言者無有出生。是時菩薩復與樂習眾生說習根本，是習是生是因是緣，分別因緣本無習緒，不見有習亦不見有字。是謂，最勝！樂習眾生一切音聲皆空非真。又復菩薩隨前眾生報以道教，使聞法者順法而行，亦不知行之所趣報應之果。是謂菩薩行無所行證不見證，如爾一相等滅眾苦。復次菩薩復當思惟樂盡眾生，了達諸法不見出生，言音聲者無所住止，若坐若行常若一心，雖遊憒亂常若閑靜，設在大眾賢聖默然，意欲現言言便自止，追尋所言於著無著，不見盡與不盡，一切諸法亦不見盡、生滅著斷，聲出於言永無蹤迹。復次菩薩，樂道眾生思惟八行，眾生修習進趣泥洹，正言正業乃至正定，其如法者不如法者，平等一虛空觀無二不有違錯。是謂菩薩摩訶薩口言清淨而無瑕穢。
佛告最勝：「如來等正覺道法審諦真實，以獲真實之法故，解知諸法非真非有也。又復最勝！菩薩摩訶薩周旋五道教授眾生，隨前所應而度脫之，觀察眾生名字音聲，轉于無上法輪，隨法句義令達報應，樂苦眾生說苦原本，解了諸法言皆無言。何者為言？言從何出？了知言者無有出生。是時菩薩復與樂習眾生說習根本，是習是生是因是緣，分別因緣本無習緒，不見有習亦不見有字。是謂，最勝！樂習眾生一切音聲皆空非真。又復菩薩隨前眾生報以道教，使聞法者順法而行，亦不知行之所趣報應之果。是謂菩薩行無所行證不見證，如爾一相等滅眾苦。復次菩薩復當思惟樂盡眾生，了達諸法不見出生，言音聲者無所住止，若坐若行常若一心，雖遊憒亂常若閑靜，設在大眾賢聖默然，意欲現言言便自止，追尋所言於著無著，不見盡與不盡，一切諸法亦不見盡、生滅著斷，聲出於言永無蹤迹。復次菩薩，樂道眾生思惟八行，眾生修習進趣泥洹，正言正業乃至正定，其如法者不如法者，平等一虛空觀無二不有違錯。是謂菩薩摩訶薩口言清淨而無瑕穢。
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「復次菩薩摩訶薩當念思惟意識清淨。云何菩薩意識清淨？於是菩薩心為清淨亦無瑕穢，本無清淨不見有本，其心本者不可染污，無能為心作留難者。何以故？菩薩摩訶薩了心本淨不見有淨，世多愚惑於斯染著，達空思惟不有所著，分別究竟行權方便於本自淨。菩薩當知，又其心本本無往來，不擇高下尊卑貴賤，不見本有今無，不見今有本無，不念德本，念德本者，是謂空是謂無生是謂泥洹。」
「復次菩薩摩訶薩當念思惟意識清淨。云何菩薩意識清淨？於是菩薩心為清淨亦無瑕穢，本無清淨不見有本，其心本者不可染污，無能為心作留難者。何以故？菩薩摩訶薩了心本淨不見有淨，世多愚惑於斯染著，達空思惟不有所著，分別究竟行權方便於本自淨。菩薩當知，又其心本本無往來，不擇高下尊卑貴賤，不見本有今無，不見今有本無，不念德本，念德本者，是謂空是謂無生是謂泥洹。」
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問曰：「彼德本者，了識心本乎？」
問曰：「彼德本者，了識心本乎？」
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曰：「非也。」
曰：「非也。」
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「內本空解外乎？」
「內本空解外乎？」
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曰：「非也。」
曰：「非也。」
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最勝白佛言：「若爾者云何空耶？」
最勝白佛言：「若爾者云何空耶？」
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佛言：「心本空，亦非本非不本，亦非心非不心，空心定菩薩者不自見心，己心本無外亦本無，一而不二而無若干差別之名；心非我心無心於心，我心非心無我於我，色非我色無色於色，我非色我無我於我，我心我色非我心我色，色我心我非色我心我，至聲香味細滑意法，非我意我法亦非意我法我也。何以故？心本空外亦空，以知外空達了諸法亦復如空，一而不二無若干相像。一切諸法亦復如是，不見本有今無，亦復不見今有本無，無亦不無有亦不有，有不知所以有，無不知所以無，無無恒自無，有有恒自有，有不出於有，無不出於無，無無不自無，有有不自有，有不知無無不知有，一切音聲皆空非真，是謂菩薩心為清淨。其心淨者，不可染污三十六湮，心本塵垢永無所著。復以善權方便達本自淨，亦不於淨起于想著。菩薩摩訶薩以了本末淨空定意自在三昧者，便能屈還周旋生死，往來五道殖眾德本；彼德本者，知心意識無心意識。復以本心愍及一切，識了眾生空無所有，我人壽命本末清淨。復以德本普及一切，令眾生類進修於道，眾生及道平等無二觀如是者，斯謂本末清淨。復以此淨等淫怒癡癡等道等，道則是慾怒癡癡則是道，道淨癡淨一無有二亦不若干。菩薩觀察本末自淨不著諸穢。」
佛言：「心本空，亦非本非不本，亦非心非不心，空心定菩薩者不自見心，己心本無外亦本無，一而不二而無若干差別之名；心非我心無心於心，我心非心無我於我，色非我色無色於色，我非色我無我於我，我心我色非我心我色，色我心我非色我心我，至聲香味細滑意法，非我意我法亦非意我法我也。何以故？心本空外亦空，以知外空達了諸法亦復如空，一而不二無若干相像。一切諸法亦復如是，不見本有今無，亦復不見今有本無，無亦不無有亦不有，有不知所以有，無不知所以無，無無恒自無，有有恒自有，有不出於有，無不出於無，無無不自無，有有不自有，有不知無無不知有，一切音聲皆空非真，是謂菩薩心為清淨。其心淨者，不可染污三十六湮，心本塵垢永無所著。復以善權方便達本自淨，亦不於淨起于想著。菩薩摩訶薩以了本末淨空定意自在三昧者，便能屈還周旋生死，往來五道殖眾德本；彼德本者，知心意識無心意識。復以本心愍及一切，識了眾生空無所有，我人壽命本末清淨。復以德本普及一切，令眾生類進修於道，眾生及道平等無二觀如是者，斯謂本末清淨。復以此淨等淫怒癡癡等道等，道則是慾怒癡癡則是道，道淨癡淨一無有二亦不若干。菩薩觀察本末自淨不著諸穢。」
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爾時世尊告最勝曰：「身行清淨而不作惡，口言清淨恒歸至誠，意念清淨慈悲一切，眾行具足乃稱菩薩。」
爾時世尊告最勝曰：「身行清淨而不作惡，口言清淨恒歸至誠，意念清淨慈悲一切，眾行具足乃稱菩薩。」
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爾時世尊說此本無清淨品時，五千菩薩皆得一生補處，無數千人皆發無上平等道意。
爾時世尊說此本無清淨品時，五千菩薩皆得一生補處，無數千人皆發無上平等道意。
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乘無相品第二十一
乘無相品第二十一
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最勝白佛言：「菩薩摩訶薩從初發意至成作佛，云何了達一相無相，復以無相分別一相？云何菩薩以清淨心遊處愛欲，從愛欲中復至清淨？」
最勝白佛言：「菩薩摩訶薩從初發意至成作佛，云何了達一相無相，復以無相分別一相？云何菩薩以清淨心遊處愛欲，從愛欲中復至清淨？」
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佛告最勝：「行權菩薩乘無相淨心，周旋五道十方世界，或生欲界形無形界，雖處於界不染於界，與善男子善女人，以法之樂而娛樂之。復遊形界與諸天人同處宮殿，或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法，處眾梵中或時經行或時賢聖默然，在中獨尊無能及者。又復最勝！菩薩在彼微現道教，漸降諸天使行真諦，除去諸梵計淨之心，住彼形界或經百劫至百千劫，復從形界下生欲界，內常樂靜獨處山林，雖處人中意常禪定。或時菩薩現有居家妻子自隨，復與眾生同世居業，處高現卑在卑現尊，觀眾生心周旋坐起言語，行來進止不興憍慢亦不自毀。所以然者，以其達了本末淨故。又復菩薩復遊於百千定正受三昧，以三昧威神，復觀三千大千世界，現身相好光明神足，權慧方便遊化自在，心應清淨乃謂無相。菩薩摩訶薩應此定者，乃得求於乘無相道，不相見生不相見無，生以無習道亦不想，於聖無道之相，亦不求相亦不求無相，了達道相無相，起時即起滅時即滅，有趣道相不相行滅有相行滅，是謂菩薩而為道相。菩薩摩訶薩亦不求相以為道相。何以故？道自無相，不求無相為道之相；不見合散以為道相；不見十二緣本我人壽命，從癡有行而有道相；亦復不見無我人壽命，從癡有行有道相也。何以故？道自無相亦不見相，不望所生冀于道相，了知四大是身非身，是常非常是空非空，是我非我取捨合散皆非真實，是謂菩薩摩訶薩應如應爾。亦不異非不異，亦不見異亦不見不異，乃應道相無相。善身不善身，記身無記身，漏身無漏身，有為身無為身，成身敗身，合散取捨，以相道相分別悉空而無所有，如夢如影如響如熱時焰。亦不身空亦不身無空，亦不身想亦不身無想，亦不身願亦不身無願，不身亦不與無欲相應非不相應，不身亦不與十二因緣相應非不相應，十二因緣亦不相應非不相應，至十八界亦復如是。法性如爾，亦不與道相相應非不相應；從癡生愛亦復如是，不與道相相應亦非不相應；一切諸法名色六入，不與道相相應亦不不相應。
佛告最勝：「行權菩薩乘無相淨心，周旋五道十方世界，或生欲界形無形界，雖處於界不染於界，與善男子善女人，以法之樂而娛樂之。復遊形界與諸天人同處宮殿，或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法，處眾梵中或時經行或時賢聖默然，在中獨尊無能及者。又復最勝！菩薩在彼微現道教，漸降諸天使行真諦，除去諸梵計淨之心，住彼形界或經百劫至百千劫，復從形界下生欲界，內常樂靜獨處山林，雖處人中意常禪定。或時菩薩現有居家妻子自隨，復與眾生同世居業，處高現卑在卑現尊，觀眾生心周旋坐起言語，行來進止不興憍慢亦不自毀。所以然者，以其達了本末淨故。又復菩薩復遊於百千定正受三昧，以三昧威神，復觀三千大千世界，現身相好光明神足，權慧方便遊化自在，心應清淨乃謂無相。菩薩摩訶薩應此定者，乃得求於乘無相道，不相見生不相見無，生以無習道亦不想，於聖無道之相，亦不求相亦不求無相，了達道相無相，起時即起滅時即滅，有趣道相不相行滅有相行滅，是謂菩薩而為道相。菩薩摩訶薩亦不求相以為道相。何以故？道自無相，不求無相為道之相；不見合散以為道相；不見十二緣本我人壽命，從癡有行而有道相；亦復不見無我人壽命，從癡有行有道相也。何以故？道自無相亦不見相，不望所生冀于道相，了知四大是身非身，是常非常是空非空，是我非我取捨合散皆非真實，是謂菩薩摩訶薩應如應爾。亦不異非不異，亦不見異亦不見不異，乃應道相無相。善身不善身，記身無記身，漏身無漏身，有為身無為身，成身敗身，合散取捨，以相道相分別悉空而無所有，如夢如影如響如熱時焰。亦不身空亦不身無空，亦不身想亦不身無想，亦不身願亦不身無願，不身亦不與無欲相應非不相應，不身亦不與十二因緣相應非不相應，十二因緣亦不相應非不相應，至十八界亦復如是。法性如爾，亦不與道相相應非不相應；從癡生愛亦復如是，不與道相相應亦非不相應；一切諸法名色六入，不與道相相應亦不不相應。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧，次觀道相不與十八本持相應非不相應；法性不與十二因緣相應非不相應；無限無量不可思議塵勞之垢，不與道相相應亦不不相應；乃至法性諸情，不與十二因緣相應非不相應；乃至老死無婬怒癡法，不與道相相應亦不不相應非不相應；有數無數，不與道相相應亦不不相應；道相無二，不與有數無數相應亦不不相應；於第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，以不二行非不二行，無壞敗意求于道相。求道相者，不與第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，而共相應，亦不不相應。復次菩薩摩訶薩復於諸法無相之相，亦不見相非不無相，是道無相亦不見相，斯謂道相應於無相。無相之相法自虛寂，如空無相非不有相，當應此相應無所應。如是菩薩摩訶薩得此道相定意者，於諸法界悉得自在。入此定已，分別己身一一毛孔，無限無量不可思議，諸佛世界悉現在前，已現世界，復現翼從弟子，菩薩渴仰聞法聽無厭足，使彼大眾普見三千大千剎土，如來金體出無量光，一一光明無數無量佛土，於彼佛剎現身色相，在彼大眾闡揚大法，聞者牢固不捨金剛定意三昧。復於彼界百千億劫，周旋教化示現權智，如無權智，不見權智所可化者。雖處彼界心如影像，猛焰鏡形心無是念，劫數長遠尋之無原，於其中間生懈慢意。亦復不念眾生易化，吾於一日一夜教化周旋，普遍恒沙諸佛世界億千萬劫，諸佛所化吾為特勝。如是菩薩摩訶薩入道性無相定者，一一分別身體毛孔，周旋教化亦不疲厭，無受化者，於婬怒癡不大慇懃；淨彼世界詣彼如來大會之處，不見長短起不淨念。何以故？菩薩摩訶薩遊無量法界降伏心意，忍諸塵勞未曾有行，無方喻行建精進行悉分別故，不思議定無道相定真際相定，一而不二亦無差別，令彼眾生分別道相，有俗無俗有漏無漏，有為無為有記無記有欲無欲，不見與道相相應，亦不不相應；道相不與有俗無俗有漏無漏有記無記有欲無欲相應，亦不不相應；道相不與十二因緣相應，亦不不相應；緣癡有愛生老病死亦不相應，十二因緣不與道相應亦不不相應，緣癡有愛生老病死，不與道相應，亦不不相應。如是最勝！菩薩摩訶薩得此道相定意者，不見相應不見不相應，是謂菩薩摩訶薩於道相定意應無所應，於無相定亦不見應，亦不見不應，是謂應無所應，非羅漢、辟支佛所能及知。何以故？非彼境界故。諸佛世尊不可思議，普入一切十方世界，現諸相好威儀禮節，十八變化師子奮迅無畏三昧。
「菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧，次觀道相不與十八本持相應非不相應；法性不與十二因緣相應非不相應；無限無量不可思議塵勞之垢，不與道相相應亦不不相應；乃至法性諸情，不與十二因緣相應非不相應；乃至老死無婬怒癡法，不與道相相應亦不不相應非不相應；有數無數，不與道相相應亦不不相應；道相無二，不與有數無數相應亦不不相應；於第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，以不二行非不二行，無壞敗意求于道相。求道相者，不與第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，而共相應，亦不不相應。復次菩薩摩訶薩復於諸法無相之相，亦不見相非不無相，是道無相亦不見相，斯謂道相應於無相。無相之相法自虛寂，如空無相非不有相，當應此相應無所應。如是菩薩摩訶薩得此道相定意者，於諸法界悉得自在。入此定已，分別己身一一毛孔，無限無量不可思議，諸佛世界悉現在前，已現世界，復現翼從弟子，菩薩渴仰聞法聽無厭足，使彼大眾普見三千大千剎土，如來金體出無量光，一一光明無數無量佛土，於彼佛剎現身色相，在彼大眾闡揚大法，聞者牢固不捨金剛定意三昧。復於彼界百千億劫，周旋教化示現權智，如無權智，不見權智所可化者。雖處彼界心如影像，猛焰鏡形心無是念，劫數長遠尋之無原，於其中間生懈慢意。亦復不念眾生易化，吾於一日一夜教化周旋，普遍恒沙諸佛世界億千萬劫，諸佛所化吾為特勝。如是菩薩摩訶薩入道性無相定者，一一分別身體毛孔，周旋教化亦不疲厭，無受化者，於婬怒癡不大慇懃；淨彼世界詣彼如來大會之處，不見長短起不淨念。何以故？菩薩摩訶薩遊無量法界降伏心意，忍諸塵勞未曾有行，無方喻行建精進行悉分別故，不思議定無道相定真際相定，一而不二亦無差別，令彼眾生分別道相，有俗無俗有漏無漏，有為無為有記無記有欲無欲，不見與道相相應，亦不不相應；道相不與有俗無俗有漏無漏有記無記有欲無欲相應，亦不不相應；道相不與十二因緣相應，亦不不相應；緣癡有愛生老病死亦不相應，十二因緣不與道相應亦不不相應，緣癡有愛生老病死，不與道相應，亦不不相應。如是最勝！菩薩摩訶薩得此道相定意者，不見相應不見不相應，是謂菩薩摩訶薩於道相定意應無所應，於無相定亦不見應，亦不見不應，是謂應無所應，非羅漢、辟支佛所能及知。何以故？非彼境界故。諸佛世尊不可思議，普入一切十方世界，現諸相好威儀禮節，十八變化師子奮迅無畏三昧。
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「是時，最勝！菩薩摩訶薩具足如來道相定意，不捨金剛誓願定意，過諸佛度無所度，亦不見度亦不見不度。菩薩摩訶薩心一念頃從三昧起，不捨十方苦厄眾生，尋復往至四事供養，衣被飯食象馬七珍，床褥臥具病瘦醫藥權慧調御一切，盡為眾生不自為己，從一佛國至一佛國，教化周旋闡揚正法，亦無厭足。入諸佛土，令彼眾生悉令受化，無覺知者，興隆佛事現一切智，心所周接尋念即至。菩薩摩訶薩入此道相定意，普入十方恒沙無央數剎諸佛世界眾生之類心意識中，觀察所念分別宿行，是趣泥犁，是趣餓鬼，是趣畜生，是趣天道，是趣人道。如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別眾生所趣。或有眾生修行善道應道相定，亦知彼眾生有小乘心、辟支佛心、菩薩心。如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界，禮拜承事諸佛世尊，淨諸佛土，具滿一切眾生所念。或在諸佛剎土，見慳貪眾生類，輒自示現行於大施，於彼剎土竪大施幢，以清淨梵音告一切曰：『諸賢當知，我名一切施無求報者。』若有乏短衣被、飯食、病瘦醫藥、床臥具等，國財妻子象馬七珍，菩薩布施從初發意至于成佛，除三不施，餘者盡施。云何為三？一者父，二者母，三者師長，是謂立根菩薩在諸佛剎土行於布施。
「是時，最勝！菩薩摩訶薩具足如來道相定意，不捨金剛誓願定意，過諸佛度無所度，亦不見度亦不見不度。菩薩摩訶薩心一念頃從三昧起，不捨十方苦厄眾生，尋復往至四事供養，衣被飯食象馬七珍，床褥臥具病瘦醫藥權慧調御一切，盡為眾生不自為己，從一佛國至一佛國，教化周旋闡揚正法，亦無厭足。入諸佛土，令彼眾生悉令受化，無覺知者，興隆佛事現一切智，心所周接尋念即至。菩薩摩訶薩入此道相定意，普入十方恒沙無央數剎諸佛世界眾生之類心意識中，觀察所念分別宿行，是趣泥犁，是趣餓鬼，是趣畜生，是趣天道，是趣人道。如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別眾生所趣。或有眾生修行善道應道相定，亦知彼眾生有小乘心、辟支佛心、菩薩心。如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界，禮拜承事諸佛世尊，淨諸佛土，具滿一切眾生所念。或在諸佛剎土，見慳貪眾生類，輒自示現行於大施，於彼剎土竪大施幢，以清淨梵音告一切曰：『諸賢當知，我名一切施無求報者。』若有乏短衣被、飯食、病瘦醫藥、床臥具等，國財妻子象馬七珍，菩薩布施從初發意至于成佛，除三不施，餘者盡施。云何為三？一者父，二者母，三者師長，是謂立根菩薩在諸佛剎土行於布施。
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「復次菩薩摩訶薩以善權方便，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈慢者，現身持戒行十八法，或在樹下曠野塚間，高山深崖隱處林窟，慇懃奉戒不犯眾法。遊在人間執持威儀禮節，出入進止若行若坐心常懇惻，初不離戒。達了禁戒本無所有，生者皆盡一切無常，我身與彼一而不異，至竟清淨。從地至地乃至十地，不見十地是礙度十地是無礙，猶如鳥飛虛空亦無足跡。解知萬物皆空如空，物亦非物，非物亦非物。菩薩摩訶薩亦復如是，遊於無量諸佛世界，不捨弘誓牢固之心，攝彼懈怠眾生，安處入于道相正受。
「復次菩薩摩訶薩以善權方便，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈慢者，現身持戒行十八法，或在樹下曠野塚間，高山深崖隱處林窟，慇懃奉戒不犯眾法。遊在人間執持威儀禮節，出入進止若行若坐心常懇惻，初不離戒。達了禁戒本無所有，生者皆盡一切無常，我身與彼一而不異，至竟清淨。從地至地乃至十地，不見十地是礙度十地是無礙，猶如鳥飛虛空亦無足跡。解知萬物皆空如空，物亦非物，非物亦非物。菩薩摩訶薩亦復如是，遊於無量諸佛世界，不捨弘誓牢固之心，攝彼懈怠眾生，安處入于道相正受。
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「復次菩薩摩訶薩執權智慧，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈怠者，常懷瞋恚未始有悅；菩薩於彼現身忍辱，若人罵者默而不報，設復有人截其手足，毀辱其形心不變易，不興恚怒持心如地，觀達此身四大合成，神離則散有何可貴，智者分別無一可貪，亦如屠牛之家分牛為四分，了知本末悉無所有。菩薩大士亦復如是，解身無主亦無所有。何者是身？身為誰有？名相號字悉不真實。或有菩薩因禪行忍，在于曠野無人之處，樹下端坐一心思惟。行路之人及牧牛人，擔薪負草逕過其邊，或以草枝而刺其鼻或刺耳門；菩薩尋覺熟觀彼已，還閉其目寂然心意，意無亂念亦無他想。或值行人以瓦石打擲，破傷頭目毀壞形體；菩薩心識亦不移變不興亂想。是謂菩薩摩訶薩因禪行忍，接度眾生不可稱記。
「復次菩薩摩訶薩執權智慧，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈怠者，常懷瞋恚未始有悅；菩薩於彼現身忍辱，若人罵者默而不報，設復有人截其手足，毀辱其形心不變易，不興恚怒持心如地，觀達此身四大合成，神離則散有何可貴，智者分別無一可貪，亦如屠牛之家分牛為四分，了知本末悉無所有。菩薩大士亦復如是，解身無主亦無所有。何者是身？身為誰有？名相號字悉不真實。或有菩薩因禪行忍，在于曠野無人之處，樹下端坐一心思惟。行路之人及牧牛人，擔薪負草逕過其邊，或以草枝而刺其鼻或刺耳門；菩薩尋覺熟觀彼已，還閉其目寂然心意，意無亂念亦無他想。或值行人以瓦石打擲，破傷頭目毀壞形體；菩薩心識亦不移變不興亂想。是謂菩薩摩訶薩因禪行忍，接度眾生不可稱記。
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「復次菩薩摩訶薩以不思議力，遊至十方恒沙剎土，見有眾生常懷懈慢，菩薩於彼現身精進，攝取眾生安處無為。是時菩薩為一眾生經百千劫，心不懈惓亦不疲厭。何以故？達了法界空無所有，以如來之道而度脫之，雖度眾生亦不見度，亦不見不度，是謂菩薩摩訶薩慇懃精進，心不變移亦不他想。於其中間受諸苦惱，或值剎土劫燒火起焰至梵天，或值水出亦至梵天，或值風動吹諸剎土碎如塵霧，菩薩處彼盡取生類，安處無為令不擾亂，是謂菩薩摩訶薩遊恒沙剎土精進不闕。
「復次菩薩摩訶薩以不思議力，遊至十方恒沙剎土，見有眾生常懷懈慢，菩薩於彼現身精進，攝取眾生安處無為。是時菩薩為一眾生經百千劫，心不懈惓亦不疲厭。何以故？達了法界空無所有，以如來之道而度脫之，雖度眾生亦不見度，亦不見不度，是謂菩薩摩訶薩慇懃精進，心不變移亦不他想。於其中間受諸苦惱，或值剎土劫燒火起焰至梵天，或值水出亦至梵天，或值風動吹諸剎土碎如塵霧，菩薩處彼盡取生類，安處無為令不擾亂，是謂菩薩摩訶薩遊恒沙剎土精進不闕。
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「復次菩薩摩訶薩復以善權方便，遊至十方恒沙剎土，見彼眾生心亂不定，菩薩於彼現乎坐禪，或坐村落或坐樹間，或坐山林深窟之中，或經百千劫心無他想，引取眾生令心不亂。是時菩薩在於路側入定，其三昧名無形想定，入此定者，或經一劫至百千劫，天地融爛山河樹木悉皆散落，海水泉源江河駛流悉皆涸竭，入定菩薩處中坐禪，心不變移亦不腐壞。或放牛人擔薪負草經過其邊，或以木枝而刺鼻者或刺耳孔，或直擘眼而視者，或開口而看齒者，或前取髮頂捉而不能得者，或以利刀剪菩薩爪而不能得者。何以故？皆是菩薩定力威神不可沮故，十方諸佛復加威神，令此菩薩不遭苦惱。是謂菩薩摩訶薩遊于十方恒沙剎土，見彼亂意便自入定，從劫至劫不以疲惓。
「復次菩薩摩訶薩復以善權方便，遊至十方恒沙剎土，見彼眾生心亂不定，菩薩於彼現乎坐禪，或坐村落或坐樹間，或坐山林深窟之中，或經百千劫心無他想，引取眾生令心不亂。是時菩薩在於路側入定，其三昧名無形想定，入此定者，或經一劫至百千劫，天地融爛山河樹木悉皆散落，海水泉源江河駛流悉皆涸竭，入定菩薩處中坐禪，心不變移亦不腐壞。或放牛人擔薪負草經過其邊，或以木枝而刺鼻者或刺耳孔，或直擘眼而視者，或開口而看齒者，或前取髮頂捉而不能得者，或以利刀剪菩薩爪而不能得者。何以故？皆是菩薩定力威神不可沮故，十方諸佛復加威神，令此菩薩不遭苦惱。是謂菩薩摩訶薩遊于十方恒沙剎土，見彼亂意便自入定，從劫至劫不以疲惓。
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「復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙剎土，觀見眾生有愚惑者，菩薩於彼示現智慧，為彼眾生分別義趣，思惟三世現在之事，越次諸地，從地至無地，從無地至地，猶如飛鳥無所觸礙。菩薩亦復如是，非像為像像為非像，非物為物物為非物。云何非像為像像為非像？於是菩薩入虛空際定意正受，觀他方世界，藥果樹木山河石壁，悉空如空，空亦空無。菩薩摩訶薩亦復如是，一切世界皆如空等，是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像；非物為物亦復如是。復入眾智自在定意，示現眾生除愚闇想，皆悉安處令至彼岸，是謂菩薩摩訶薩遊于十方無量世界，觀彼眾生愚惑想者，為現慧明永無闇昧。」
「復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙剎土，觀見眾生有愚惑者，菩薩於彼示現智慧，為彼眾生分別義趣，思惟三世現在之事，越次諸地，從地至無地，從無地至地，猶如飛鳥無所觸礙。菩薩亦復如是，非像為像像為非像，非物為物物為非物。云何非像為像像為非像？於是菩薩入虛空際定意正受，觀他方世界，藥果樹木山河石壁，悉空如空，空亦空無。菩薩摩訶薩亦復如是，一切世界皆如空等，是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像；非物為物亦復如是。復入眾智自在定意，示現眾生除愚闇想，皆悉安處令至彼岸，是謂菩薩摩訶薩遊于十方無量世界，觀彼眾生愚惑想者，為現慧明永無闇昧。」
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十住斷結經卷第七
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