最勝問菩薩十住除垢斷結經

十住斷結經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住斷結經卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

化眾生品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化眾生品第十九

爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行，從一佛國至一佛國，育養眾生莊嚴道場，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生，亦不自見我有所化？所以然者，以法性觀虛無寂寞無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行，從一佛國至一佛國，育養眾生莊嚴道場，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生，亦不自見我有所化？所以然者，以法性觀虛無寂寞無所有故。」

佛告最勝：「如是如是，如汝所言！菩薩摩訶薩執大弘誓無邊幅意，育養眾生淨佛國土，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生。所以然者，以法性觀虛無寂寞悉無所有，皆空皆寂無形無相不可見故。一切諸法法亦自空，眾生眾生自空，國土國土自空，泥洹泥洹自空，菩薩菩薩自空。如是最勝！菩薩當作是觀，深入法要解知諸法一相如爾。諸法眾智虛寂無為無所染著，菩薩摩訶薩亦復如是。御意趣道心難沮壞，必至無上正真之道為最正覺，志如金剛亦不轉還，瓔珞道樹以無為法，從初發意至于道場坐樹王下，已降當降，未降之徒於其中間不興慢意，我勝彼不如慢，我與彼等慢，彼勝我不如慢，增上慢增中慢增下慢，中上慢中中慢中下慢，下上慢下中慢下下慢。如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢，亦不嫉妬隱貢高心。菩薩入定觀察眾生應度不度，以善權方便入於五道八無閑處，若有眾生應受化者，便與彼人作朋友知識，或為父母兄弟眷屬，或為大富豪尊長者，隨前眾生給施窮乏，出無量藏金銀珍寶、𤥭𤦲瑪瑙、真珠琥珀、好明月珠及如意寶珠，或以飯食床褥臥具病瘦醫藥，悉以給施無所悋惜。或復有人至菩薩所，慇懃求索頭目手足國財妻子七珍之具，悉能惠施亦無施想。是時菩薩，便入法界自在定意三昧正受，以權方便與彼眾生說虛無法：『汝等當知，法者無為亦無所為，分別六情都無有主，若眼見色色亦無對，眾生愚惑於中起識，分別思惟眼識無主。若耳聞聲鼻嗅香，舌知味身知細滑，意分別法，菩薩觀察都無所有。法起隨所處起，法滅隨所處滅，起不知起滅不知滅，十二因緣十八本持亦復如是。』或時菩薩入師子奮迅三昧，復能示現若干種變，於中演暢清淨音聲，現已國土眾寶莊飾，香花芬熏五色玄黃，威儀清白，志如安明不可移轉。復現無量定意法門，如來恒常所娛樂者，一切諸法眾生根本，皆現在前。是時菩薩復以神足，入無量定而自示現，處一蓮華結加趺坐，現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德，淨除眾生想著之迹，導引菩薩出要之路，依一切智演甘露法，暢慧光明示現佛慧無所染著。或以珍寶起七寶塔滿一天下，或二天下或三或四，或至梵天至一究竟天，住壽經劫不取滅度。或時菩薩以權方便，入無為靜定具諸善根，不捨如來具一切智，以三昧力訓誨眾生。或有眾生應聞聲教而得度者，或有眾生應聞香教而得度者，或有眾生知其味義而得度者，或有眾生身獲柔軟而得度者，或有眾生體法意悟而得度者。是時菩薩復作是念：『聞聲眾生必欲聞我清淨之義，我今當演如來八音音演八句，苦音習音盡音道音，見苦向苦，見習向 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「如是如是，如汝所言！菩薩摩訶薩執大弘誓無邊幅意，育養眾生淨佛國土，雖化眾生亦不見化，亦不見眾生。所以然者，以法性觀虛無寂寞悉無所有，皆空皆寂無形無相不可見故。一切諸法法亦自空，眾生眾生自空，國土國土自空，泥洹泥洹自空，菩薩菩薩自空。如是最勝！菩薩當作是觀，深入法要解知諸法一相如爾。諸法眾智虛寂無為無所染著，菩薩摩訶薩亦復如是。御意趣道心難沮壞，必至無上正真之道為最正覺，志如金剛亦不轉還，瓔珞道樹以無為法，從初發意至于道場坐樹王下，已降當降，未降之徒於其中間不興慢意，我勝彼不如慢，我與彼等慢，彼勝我不如慢，增上慢增中慢增下慢，中上慢中中慢中下慢，下上慢下中慢下下慢。如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢，亦不嫉妬隱貢高心。菩薩入定觀察眾生應度不度，以善權方便入於五道八無閑處，若有眾生應受化者，便與彼人作朋友知識，或為父母兄弟眷屬，或為大富豪尊長者，隨前眾生給施窮乏，出無量藏金銀珍寶、𤥭𤦲瑪瑙、真珠琥珀、好明月珠及如意寶珠，或以飯食床褥臥具病瘦醫藥，悉以給施無所悋惜。或復有人至菩薩所，慇懃求索頭目手足國財妻子七珍之具，悉能惠施亦無施想。是時菩薩，便入法界自在定意三昧正受，以權方便與彼眾生說虛無法：『汝等當知，法者無為亦無所為，分別六情都無有主，若眼見色色亦無對，眾生愚惑於中起識，分別思惟眼識無主。若耳聞聲鼻嗅香，舌知味身知細滑，意分別法，菩薩觀察都無所有。法起隨所處起，法滅隨所處滅，起不知起滅不知滅，十二因緣十八本持亦復如是。』或時菩薩入師子奮迅三昧，復能示現若干種變，於中演暢清淨音聲，現已國土眾寶莊飾，香花芬熏五色玄黃，威儀清白，志如安明不可移轉。復現無量定意法門，如來恒常所娛樂者，一切諸法眾生根本，皆現在前。是時菩薩復以神足，入無量定而自示現，處一蓮華結加趺坐，現其色身無限無量阿僧祇劫諸法功德，淨除眾生想著之迹，導引菩薩出要之路，依一切智演甘露法，暢慧光明示現佛慧無所染著。或以珍寶起七寶塔滿一天下，或二天下或三或四，或至梵天至一究竟天，住壽經劫不取滅度。或時菩薩以權方便，入無為靜定具諸善根，不捨如來具一切智，以三昧力訓誨眾生。或有眾生應聞聲教而得度者，或有眾生應聞香教而得度者，或有眾生知其味義而得度者，或有眾生身獲柔軟而得度者，或有眾生體法意悟而得度者。是時菩薩復作是念：『聞聲眾生必欲聞我清淨之義，我今當演如來八音音演八句，苦音習音盡音道音，見苦向苦，見習向

習，見盡向盡，見道向道。』是時眾生聞如此聲，意不開悟，欲覩光明及其身體。菩薩入定以平等觀，便化地種山河石壁、樹木華果盡為七寶，車𤦲馬瑙、水精琉璃、珊瑚虎珀皆放光明，明明相照翳日月光。是時眾生意不開悟，復欲得見日月光明。菩薩觀察知彼心念，即入無礙心念三昧，放千億無數毛孔光明，一一光明有七寶蓮花，一一蓮華有七寶臺，一一臺上有七寶蓋，一一蓋下有七寶座，一一座上皆有如來，與彼眾生說苦原本，生苦無苦是無苦諦，生習無習是無習諦，生盡無盡是無盡諦，生道無道是無道諦。彼聞聲眾生及見光者，聞苦音響心懷厭患，各興苦空無我之想、無生滅想，便於坐上盡苦原底應清淨響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習，見盡向盡，見道向道。』是時眾生聞如此聲，意不開悟，欲覩光明及其身體。菩薩入定以平等觀，便化地種山河石壁、樹木華果盡為七寶，車𤦲馬瑙、水精琉璃、珊瑚虎珀皆放光明，明明相照翳日月光。是時眾生意不開悟，復欲得見日月光明。菩薩觀察知彼心念，即入無礙心念三昧，放千億無數毛孔光明，一一光明有七寶蓮花，一一蓮華有七寶臺，一一臺上有七寶蓋，一一蓋下有七寶座，一一座上皆有如來，與彼眾生說苦原本，生苦無苦是無苦諦，生習無習是無習諦，生盡無盡是無盡諦，生道無道是無道諦。彼聞聲眾生及見光者，聞苦音響心懷厭患，各興苦空無我之想、無生滅想，便於坐上盡苦原底應清淨響。

「是時座上聞香眾生，意不開悟復生斯念：『我等意樂極妙之香，然今大聖乃說聲教。』菩薩知彼眾生心念，便入極微眾香定意正受三昧，便化地種山河石壁、樹木華果盡為香熏，牛頭栴檀、雞舌艾納，跋香夢經、木榓酥合，分陀利花、須乾提花、滿願乾提花、青蓮芳花，如是眾花數千百種，普遍四方靡不聞香。是時眾生雖聞此香意不開寤，欲使香中出於道教。爾時菩薩知彼眾生心中所念，便於香中說六重之法。是時聞香眾生心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時座上聞香眾生，意不開悟復生斯念：『我等意樂極妙之香，然今大聖乃說聲教。』菩薩知彼眾生心念，便入極微眾香定意正受三昧，便化地種山河石壁、樹木華果盡為香熏，牛頭栴檀、雞舌艾納，跋香夢經、木榓酥合，分陀利花、須乾提花、滿願乾提花、青蓮芳花，如是眾花數千百種，普遍四方靡不聞香。是時眾生雖聞此香意不開寤，欲使香中出於道教。爾時菩薩知彼眾生心中所念，便於香中說六重之法。是時聞香眾生心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。

「是時座上貪味眾生意不開寤，便作是念：『我意在于樂著妙味，然今大聖乃說香教，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入極微淨味定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為甘露自然飲食，香氣芬熏甘美無量。爾時眾生雖獲此味意不開寤，意欲貪前自然奉送，及見其形乃果我願。菩薩知彼眾生心念，便入速疾無礙三昧，便化地種山河石壁樹木華果盡為眾生，一一眾生擎若干種自然甘露，甘露食中出斯輩聲：『甘味在外舌識而嘗，二法交會乃興塵勞，我今自節知足為上，趣欲支形使痛不生，如車須膏以致重載，瘡痍得藥勉濟其痛。』如此法教皆出于味，眾生聞之心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時座上貪味眾生意不開寤，便作是念：『我意在于樂著妙味，然今大聖乃說香教，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入極微淨味定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為甘露自然飲食，香氣芬熏甘美無量。爾時眾生雖獲此味意不開寤，意欲貪前自然奉送，及見其形乃果我願。菩薩知彼眾生心念，便入速疾無礙三昧，便化地種山河石壁樹木華果盡為眾生，一一眾生擎若干種自然甘露，甘露食中出斯輩聲：『甘味在外舌識而嘗，二法交會乃興塵勞，我今自節知足為上，趣欲支形使痛不生，如車須膏以致重載，瘡痍得藥勉濟其痛。』如此法教皆出于味，眾生聞之心開意寤，畢此世患更不來生，盡於苦際即成道果。

「是時座上眾生之類，貪細滑者意不開寤，便作是念：『我今意在貪著細滑，然今大聖乃說妙味，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生心念，便入極欲微細柔順定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為眾生，一一眾生皆被自然劫波育衣，天繒天綵以自纏絡。眾生見之以手親近，自覺柔軟不可獲持，意念一衣百副自至，眾生心寤方自剋責：『咄哉何為貪著此衣？將非自墜增于塵勞，形為枯骨纏以血肉。』便聞空中出斯輩聲：『男子當知，人間五樂非真非有，心著細滑漸興牽縺，念自剋責捨此貪愛。』爾時眾生聞空中聲方乃得寤，畢此世苦更不來生，盡於苦際即成道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時座上眾生之類，貪細滑者意不開寤，便作是念：『我今意在貪著細滑，然今大聖乃說妙味，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生心念，便入極欲微細柔順定意正受三昧，便化地種山河石壁樹木花果，盡為眾生，一一眾生皆被自然劫波育衣，天繒天綵以自纏絡。眾生見之以手親近，自覺柔軟不可獲持，意念一衣百副自至，眾生心寤方自剋責：『咄哉何為貪著此衣？將非自墜增于塵勞，形為枯骨纏以血肉。』便聞空中出斯輩聲：『男子當知，人間五樂非真非有，心著細滑漸興牽縺，念自剋責捨此貪愛。』爾時眾生聞空中聲方乃得寤，畢此世苦更不來生，盡於苦際即成道果。

「是時座上眾生之類，貪於法者意不開寤便作是念：『我今意在微妙之法，今日大聖乃說細滑，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入無量法界定意三昧正受，便化地種山河石壁樹木華果，盡為眾生，一一眾生皆說六度無極，空無想願禪定解脫，有為無為有漏無漏，生滅著斷斯無所有。或時菩薩觀眾生心意之所趣，便設權計現身色相隱沒自由，騰在虛空作十八變，從空往來無所罣礙。或復示現國土城郭演說佛法，使眾生類逮不思議諸佛要定。是時菩薩所化城郭，人民周旋各各無限共相敬待，如父如母如兄如弟，謙恭卑下常先興敬。菩薩爾時復入無喻光明，令諸菩薩入此光明結加趺坐，或坐高座或坐蓮華，遍滿世界無空缺處。或現佛身坐寶蓮花，皆演諸佛六度無極，空無相願禪定解脫，復以如來十八不共四無所畏，加被眾生各蒙得濟。爾時菩薩復以神足之力放大光明，現佛世界億百千國，一一光明各各引致億百千眾生，乘光至此聞法得度。一一毛孔有十億光明，一一光明有十億國土，時化國土有自然自寤摩尼寶，以種種珍寶雜廁其間，其摩尼寶懸在虛空去地十仞，珠光明徹靡不照曜。復有奇異摩尼之寶以為莊嚴，一一寶上十億江河沙剎諸佛國土，十億百千樓觀臺閣，一一樓觀有十億百千佛土寶蓮華師子之座，一一寶師子座有十億百千國土神寶蓮華，一一花上有十億百千如來坐師子座，一一如來放大光明覆十億百千佛土。一一佛剎土有十億百千如來師子無畏之德，一一無畏之德有十億百千眾生居處，一一眾生有十億百千現諸佛國，一一佛國有十億百千法句義味及諸佛法，一一法句義味之法，有十億百千生諸經法熾然塵勞，乃至諸法定門亦復如是，一一諸法門中演出無量眾智相貌不退轉法，若干種智義味不同。一一所轉法輪之中，度十億百千眾生得純熟行，一一眾生剎土復有十億百千佛國，各化己界使趣善處，令眾生類咸至佛道。菩薩大士入此三昧，自現無量威神之變，三昧境界未曾所有未曾所見，所化窮異非心所度非意所圖，內外中間覩無處所，亦不見來時亦不見去時。所以者何？斯由諸法體自然故。百劫修行欲盡其垢，行如來誓加于眾生，復於無量無限數劫，無著無住亦無所染，亦復無能為立名字，尋其根本永無處所。若使有人欲設權詐尋究此定造化形相，義極甚深不可思議，乃是諸佛所應行法，非是羅漢辟支所修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時座上眾生之類，貪於法者意不開寤便作是念：『我今意在微妙之法，今日大聖乃說細滑，實非本心之所貪慕。』菩薩知彼眾生所念，便入無量法界定意三昧正受，便化地種山河石壁樹木華果，盡為眾生，一一眾生皆說六度無極，空無想願禪定解脫，有為無為有漏無漏，生滅著斷斯無所有。或時菩薩觀眾生心意之所趣，便設權計現身色相隱沒自由，騰在虛空作十八變，從空往來無所罣礙。或復示現國土城郭演說佛法，使眾生類逮不思議諸佛要定。是時菩薩所化城郭，人民周旋各各無限共相敬待，如父如母如兄如弟，謙恭卑下常先興敬。菩薩爾時復入無喻光明，令諸菩薩入此光明結加趺坐，或坐高座或坐蓮華，遍滿世界無空缺處。或現佛身坐寶蓮花，皆演諸佛六度無極，空無相願禪定解脫，復以如來十八不共四無所畏，加被眾生各蒙得濟。爾時菩薩復以神足之力放大光明，現佛世界億百千國，一一光明各各引致億百千眾生，乘光至此聞法得度。一一毛孔有十億光明，一一光明有十億國土，時化國土有自然自寤摩尼寶，以種種珍寶雜廁其間，其摩尼寶懸在虛空去地十仞，珠光明徹靡不照曜。復有奇異摩尼之寶以為莊嚴，一一寶上十億江河沙剎諸佛國土，十億百千樓觀臺閣，一一樓觀有十億百千佛土寶蓮華師子之座，一一寶師子座有十億百千國土神寶蓮華，一一花上有十億百千如來坐師子座，一一如來放大光明覆十億百千佛土。一一佛剎土有十億百千如來師子無畏之德，一一無畏之德有十億百千眾生居處，一一眾生有十億百千現諸佛國，一一佛國有十億百千法句義味及諸佛法，一一法句義味之法，有十億百千生諸經法熾然塵勞，乃至諸法定門亦復如是，一一諸法門中演出無量眾智相貌不退轉法，若干種智義味不同。一一所轉法輪之中，度十億百千眾生得純熟行，一一眾生剎土復有十億百千佛國，各化己界使趣善處，令眾生類咸至佛道。菩薩大士入此三昧，自現無量威神之變，三昧境界未曾所有未曾所見，所化窮異非心所度非意所圖，內外中間覩無處所，亦不見來時亦不見去時。所以者何？斯由諸法體自然故。百劫修行欲盡其垢，行如來誓加于眾生，復於無量無限數劫，無著無住亦無所染，亦復無能為立名字，尋其根本永無處所。若使有人欲設權詐尋究此定造化形相，義極甚深不可思議，乃是諸佛所應行法，非是羅漢辟支所修。

「最勝！復當思惟此理。菩薩謙苦遊於八難，觀眾生意有愛欲心無愛欲心，有多有少亦悉知之；有瞋恚心無瞋恚心，有多有少亦悉知之；有愚癡心無愚癡心，有多有少亦悉知之。若彼眾生有愛欲心，偏著女色計好肥白，心玩不能去離。是時菩薩，復現權詐廣設方謀，輒為示現覺觀惡露不淨之想，於眾生前現身無常，四大散落落在異處，一日二日乃至七日，形體膖脹臭處不淨，或時死尸血肉消盡筋骨相連；復現異變若干種形，或現髑髏髀骨臂肘各在一處，久久轉變似白鴿色，歲月轉久與糞土同。如是菩薩眾生觀已，便自開寤乃知妄欲，是凡夫行墮入惡趣，非歸正道心自改悔，追昔不及乃投大聖，遵修梵行入清淨淵，洗淫欲垢練神棄縛，逮成無上至真正覺，淨己國土育養眾生，是謂菩薩觀愛欲心，便為說法得成道果。菩薩當知或有眾生無愛欲心，意局在小不至大道；菩薩勸勉成就平等正覺道也，以智慧藏無二之法，導引指示令知正路，安立大乘不取小道，從無數劫積功立德行善不惓，意迷心惑不別真偽，今乃自覺不到究竟。云何菩薩無二之道？菩薩修行不二道者，菩薩常淨不處於淨，於淨遊樂外化眾生，是不二道；菩薩常寂外現如亂，於寂遊樂而化眾生，是不二道；菩薩入定未始有錯，從定意起外化眾生，是不二道；菩薩施心初不懷悔，持無想報牢固之意，外化眾生使除三想，是不二道；菩薩戒具未始有缺復以禁律外化眾生，是不二道；菩薩甚深智慮廣遠，不自歎說有所成辦，內常一心無所沾污，是不二道；執智造化實無邊崖，於中撿意使不分散，亦以此法誨化眾生，令過曠野無憂之澤，是不二道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝！復當思惟此理。菩薩謙苦遊於八難，觀眾生意有愛欲心無愛欲心，有多有少亦悉知之；有瞋恚心無瞋恚心，有多有少亦悉知之；有愚癡心無愚癡心，有多有少亦悉知之。若彼眾生有愛欲心，偏著女色計好肥白，心玩不能去離。是時菩薩，復現權詐廣設方謀，輒為示現覺觀惡露不淨之想，於眾生前現身無常，四大散落落在異處，一日二日乃至七日，形體膖脹臭處不淨，或時死尸血肉消盡筋骨相連；復現異變若干種形，或現髑髏髀骨臂肘各在一處，久久轉變似白鴿色，歲月轉久與糞土同。如是菩薩眾生觀已，便自開寤乃知妄欲，是凡夫行墮入惡趣，非歸正道心自改悔，追昔不及乃投大聖，遵修梵行入清淨淵，洗淫欲垢練神棄縛，逮成無上至真正覺，淨己國土育養眾生，是謂菩薩觀愛欲心，便為說法得成道果。菩薩當知或有眾生無愛欲心，意局在小不至大道；菩薩勸勉成就平等正覺道也，以智慧藏無二之法，導引指示令知正路，安立大乘不取小道，從無數劫積功立德行善不惓，意迷心惑不別真偽，今乃自覺不到究竟。云何菩薩無二之道？菩薩修行不二道者，菩薩常淨不處於淨，於淨遊樂外化眾生，是不二道；菩薩常寂外現如亂，於寂遊樂而化眾生，是不二道；菩薩入定未始有錯，從定意起外化眾生，是不二道；菩薩施心初不懷悔，持無想報牢固之意，外化眾生使除三想，是不二道；菩薩戒具未始有缺復以禁律外化眾生，是不二道；菩薩甚深智慮廣遠，不自歎說有所成辦，內常一心無所沾污，是不二道；執智造化實無邊崖，於中撿意使不分散，亦以此法誨化眾生，令過曠野無憂之澤，是不二道。

「菩薩修忍正定三昧，現身勤苦處在山澤無人之處，或近村聚現行乞食，或經一歲至百千歲，或經一劫至百千劫，於中現身受無量苦。爾時山中人及非人，或羅叉鬼二足四足及無數足，各齎刀杖來觸菩薩，或以利刀而截其鼻，鼻尋還生如閻浮果。最勝當知！閻浮果者，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉樹盡為果無復樹形，亦復不見枝葉莖節。菩薩入定行忍如是，若有人來截菩薩鼻，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉身盡為鼻無復身形，亦復不見手足頭目。眾生但見鼻無央數，尋時生念悔取其鼻，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩捨三昧已，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖現出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之，菩薩復還入定三昧，內心寂靜無他餘念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩修忍正定三昧，現身勤苦處在山澤無人之處，或近村聚現行乞食，或經一歲至百千歲，或經一劫至百千劫，於中現身受無量苦。爾時山中人及非人，或羅叉鬼二足四足及無數足，各齎刀杖來觸菩薩，或以利刀而截其鼻，鼻尋還生如閻浮果。最勝當知！閻浮果者，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉樹盡為果無復樹形，亦復不見枝葉莖節。菩薩入定行忍如是，若有人來截菩薩鼻，取一生兩取兩生四，取四生八取八生十六，取十六生三十二，如是展轉身盡為鼻無復身形，亦復不見手足頭目。眾生但見鼻無央數，尋時生念悔取其鼻，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩捨三昧已，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖現出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之，菩薩復還入定三昧，內心寂靜無他餘念。

「復有眾生至菩薩所，盡共圍繞而挑其目，目尋還生，如散成融琉璃。設當有人取成融琉璃，如毘羅果許而灑地者，散如芥子不可收拾，然明明相照各有精光。眾生但見菩薩形體盡為眼目，不復見本形體相貌，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩尋捨三昧，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是時菩薩復還入定，內心靜寂無他異念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生至菩薩所，盡共圍繞而挑其目，目尋還生，如散成融琉璃。設當有人取成融琉璃，如毘羅果許而灑地者，散如芥子不可收拾，然明明相照各有精光。眾生但見菩薩形體盡為眼目，不復見本形體相貌，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。是時菩薩尋捨三昧，心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是時菩薩復還入定，內心靜寂無他異念。

「復有眾生至菩薩所，手執利刀扤其首足，首足還生如瞿多羅樹。瞿多羅樹者，若有人來誅伐其樹枝葉莖節，諸觚段段各在異處，彈指之頃尋因地氣還生如舊，枝葉莖節各各成樹。爾時菩薩亦復如是，形體肢節盡為首足無復本形，眾生但見菩薩形體盡為首足，不復見本相貌之像，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。尋捨三昧心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是謂菩薩有愛欲心無愛欲心，有多有少皆悉知之，亦不自念吾在塵勞唐捐其功，亦復不念斯眾生等而易誘進，菩薩所行行不見行，亦復不見有受教者，行教二業都自虛寂，亦不見一亦不見無一，一自無一，況言有一言一法者，亦自假號。言眼，眼自假號，耳鼻舌身意法及以色聲香味細滑法，亦復如是。菩薩所以言一法者，欲開法門現無量門，引至無法訓于眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生至菩薩所，手執利刀扤其首足，首足還生如瞿多羅樹。瞿多羅樹者，若有人來誅伐其樹枝葉莖節，諸觚段段各在異處，彈指之頃尋因地氣還生如舊，枝葉莖節各各成樹。爾時菩薩亦復如是，形體肢節盡為首足無復本形，眾生但見菩薩形體盡為首足，不復見本相貌之像，尋時生念悔本所作，即自剋責，願樂欲見菩薩本體。尋捨三昧心意安詳而從定起，還現其形如本無異，漸漸動搖示出入息，轉復開目如有所說。眾生見已，皆投于地五體自歸，願為給使在菩薩側。是時菩薩觀察眾生內心所念，隨時應適而度脫之。是謂菩薩有愛欲心無愛欲心，有多有少皆悉知之，亦不自念吾在塵勞唐捐其功，亦復不念斯眾生等而易誘進，菩薩所行行不見行，亦復不見有受教者，行教二業都自虛寂，亦不見一亦不見無一，一自無一，況言有一言一法者，亦自假號。言眼，眼自假號，耳鼻舌身意法及以色聲香味細滑法，亦復如是。菩薩所以言一法者，欲開法門現無量門，引至無法訓于眾生。」

是時最勝復白佛言：「云何眾生有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝復白佛言：「云何眾生有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之？」

佛告最勝：「菩薩大士遊入世界無量佛土，一一觀察有形之類，蜎飛蠕動蚑行喘息下至蟻子，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉分別，一一料簡而投其藥。設有眾生瞋恚多者，便見苦空非常之變，或有虫獸所見噉食，或有盜賊兵刃所害，或為水火橫見燒煮，如是眾變不可稱計。設彼眾生心得寤者，隨彼教誡而受其化，尋於彼處即得度脫。若有眾生見無常變心不覺悟，菩薩爾時復以權慧入忍三昧，其三昧名無常觀；復有三昧，名慈降伏去恚三昧；若菩薩摩訶薩入此三昧正受者，便能降伏除瞋恚心。若有極惡羅叉鬼神虎狼盜賊弊惡之部，來趣菩薩欲取傷害，未到之間中道便還。所以然者，慈定之力覆護方界，億姟剎土莫不蒙濟。以得入慈三昧者，法度有十事，云何為十？所謂修甚深智行無量業，總持強記意難沮壞，自無有量，以法界為量入於無量，當來過去現在諸佛之所修習，無上法印而封印之，依如來力增益佛土，恒自立志淨修道場建菩薩業。如是行者，為應法律應無所生，得開眼目㸌然大寤，慧眼清淨永無塵曀，獲種姓眼、得佛淨眼，慧眼無外，議眼深遠，法眼常定，善知識眼以為營護，道眼甚深獲辯才眼，言無滯礙致無疑眼，心無彼此亦無猶豫，入法門眼導示盲類，分別義味開露法門，親真知識成就道心，所建境界無能障蔽，亦復無能有求毀呰，是謂菩薩分別諸眼成辦道業，為諸世間作良祐善友，豫了未生顯示威相，立於善根所化無礙，功德清淨所願必果，胞胎真正遇諸解脫斷諸疑網，布慧重雲遍滿空界，以賢聖法解暢心垢，所建志願恒現在前，心所作為終不疑難，信根堅固功業無盡，親奉諸佛除憂樂想，道心轉深採慧珍寶，供奉智士猶妙香花，為風所吹靡不聞者，其有穢惡悉為清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「菩薩大士遊入世界無量佛土，一一觀察有形之類，蜎飛蠕動蚑行喘息下至蟻子，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉分別，一一料簡而投其藥。設有眾生瞋恚多者，便見苦空非常之變，或有虫獸所見噉食，或有盜賊兵刃所害，或為水火橫見燒煮，如是眾變不可稱計。設彼眾生心得寤者，隨彼教誡而受其化，尋於彼處即得度脫。若有眾生見無常變心不覺悟，菩薩爾時復以權慧入忍三昧，其三昧名無常觀；復有三昧，名慈降伏去恚三昧；若菩薩摩訶薩入此三昧正受者，便能降伏除瞋恚心。若有極惡羅叉鬼神虎狼盜賊弊惡之部，來趣菩薩欲取傷害，未到之間中道便還。所以然者，慈定之力覆護方界，億姟剎土莫不蒙濟。以得入慈三昧者，法度有十事，云何為十？所謂修甚深智行無量業，總持強記意難沮壞，自無有量，以法界為量入於無量，當來過去現在諸佛之所修習，無上法印而封印之，依如來力增益佛土，恒自立志淨修道場建菩薩業。如是行者，為應法律應無所生，得開眼目㸌然大寤，慧眼清淨永無塵曀，獲種姓眼、得佛淨眼，慧眼無外，議眼深遠，法眼常定，善知識眼以為營護，道眼甚深獲辯才眼，言無滯礙致無疑眼，心無彼此亦無猶豫，入法門眼導示盲類，分別義味開露法門，親真知識成就道心，所建境界無能障蔽，亦復無能有求毀呰，是謂菩薩分別諸眼成辦道業，為諸世間作良祐善友，豫了未生顯示威相，立於善根所化無礙，功德清淨所願必果，胞胎真正遇諸解脫斷諸疑網，布慧重雲遍滿空界，以賢聖法解暢心垢，所建志願恒現在前，心所作為終不疑難，信根堅固功業無盡，親奉諸佛除憂樂想，道心轉深採慧珍寶，供奉智士猶妙香花，為風所吹靡不聞者，其有穢惡悉為清淨。

「最勝當知！吾今居此閻浮利內，所居之國名毘舍離，以肉眼觀諸方剎土，諸苦憂惱不過此處，然復出於如來種性。今此眾生不馨之臭，上徹虛空十千由延，然天於人人為天種，天亦自知觀於宿命，吾所積德皆由人身，設不從人殖眾德本者不蒙福慶。最勝當知！爾時諸天各將營從，欲來世間咸來到空，人間臭氣重雲之際，便聞人間腥臊不淨，即還彼去不至人間。所以然者，以其香潔不堪住故。菩薩大士行大慈悲，所化國土亦不選擇是好是醜是淨是不淨，亦不心念我今願樂堪教化此不堪彼處。如我今日處此忍界，教化眾生緣畢無餘，十方諸如來等正覺皆遙讚歎，各各自於彼剎告四部眾，某方某甲稱佛姓字，名號能仁如來，於彼忍界五鼎沸中、五刺鐵中、五刀劍中、五盛焰中、五荒亂中、五無救中、五難債中，能處其中訓誨眾生甚奇甚特，分別賢聖諸度無極。諸天清淨身無垢穢，至臭雲際輒還天上，至宮殿中出到後園，入無憂池七日七夜而自洒浴，猶恐人間臭氣著身，心不願樂人間周旋。是時諸天香風遠布，下至空界萬八千由旬，復過此數有隨嵐風，香氣下過至空風香界二千由旬。諸天雖有眾德之香，猶不如此無欲之人持戒香也。菩薩當觀諸天食福謂為永久，天使在前乃悔不及，願貪人中興功福業，是時意豈在香臭間乎？菩薩大士亦復如是，雖處苦惱五盛焰中，心不疲厭亦不悔還，意常念在度脫眾生。若有賢聖神通之人，以其神力接一凡夫至上虛空香熏之界，還復來下在此世間，身體香熏經三七時香氣乃歇。無欲之人戒完具者，經劫去劫戒德之香終不斷絕。然菩薩大士，同處世間於世間長，復於世間作大炬明，雖有勤勞不以為苦，道意興盛心不缺減，是謂菩薩觀察眾生，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！吾今居此閻浮利內，所居之國名毘舍離，以肉眼觀諸方剎土，諸苦憂惱不過此處，然復出於如來種性。今此眾生不馨之臭，上徹虛空十千由延，然天於人人為天種，天亦自知觀於宿命，吾所積德皆由人身，設不從人殖眾德本者不蒙福慶。最勝當知！爾時諸天各將營從，欲來世間咸來到空，人間臭氣重雲之際，便聞人間腥臊不淨，即還彼去不至人間。所以然者，以其香潔不堪住故。菩薩大士行大慈悲，所化國土亦不選擇是好是醜是淨是不淨，亦不心念我今願樂堪教化此不堪彼處。如我今日處此忍界，教化眾生緣畢無餘，十方諸如來等正覺皆遙讚歎，各各自於彼剎告四部眾，某方某甲稱佛姓字，名號能仁如來，於彼忍界五鼎沸中、五刺鐵中、五刀劍中、五盛焰中、五荒亂中、五無救中、五難債中，能處其中訓誨眾生甚奇甚特，分別賢聖諸度無極。諸天清淨身無垢穢，至臭雲際輒還天上，至宮殿中出到後園，入無憂池七日七夜而自洒浴，猶恐人間臭氣著身，心不願樂人間周旋。是時諸天香風遠布，下至空界萬八千由旬，復過此數有隨嵐風，香氣下過至空風香界二千由旬。諸天雖有眾德之香，猶不如此無欲之人持戒香也。菩薩當觀諸天食福謂為永久，天使在前乃悔不及，願貪人中興功福業，是時意豈在香臭間乎？菩薩大士亦復如是，雖處苦惱五盛焰中，心不疲厭亦不悔還，意常念在度脫眾生。若有賢聖神通之人，以其神力接一凡夫至上虛空香熏之界，還復來下在此世間，身體香熏經三七時香氣乃歇。無欲之人戒完具者，經劫去劫戒德之香終不斷絕。然菩薩大士，同處世間於世間長，復於世間作大炬明，雖有勤勞不以為苦，道意興盛心不缺減，是謂菩薩觀察眾生，有瞋恚心無瞋恚心，有多有少皆悉知之。」

爾時最勝復白佛言：「世尊！云何菩薩一心思惟觀察眾生，有愚癡心無愚癡心，有多有少皆悉知之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝復白佛言：「世尊！云何菩薩一心思惟觀察眾生，有愚癡心無愚癡心，有多有少皆悉知之？」

「於是菩薩便入明慧正受三昧，普觀世界至虛空際，其中所有眾生之類，一足二足至無數足，天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、栴陀羅、摩休勒、人若非人，知其原本，一一分別尋究審實。若有眾生愚癡多者，便為挍計，演說因緣十二根本：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣更樂，更樂緣痛，痛緣愛，愛緣受，受緣有，有緣生，生緣死愁憂苦惱。有諸不淨亂想之心，逆順暢演無盡之智：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則死滅，死滅則無復有愁憂苦惱諸不淨行，漏為大患泥洹為妙。如是菩薩觀諸相貌，而為演說究盡原本。若有眾生癡心彌固識不了朗，漸進導引將至靜處，復與解暢本無之法，無生滅法無著斷法，分別三世興衰之相，癡行過去識不可滅，廣曜法門出現妙智，興起佛道眾德具足，不捨菩薩善知識行，常遊菩薩閑靜之堂，入諸如來深要之觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩便入明慧正受三昧，普觀世界至虛空際，其中所有眾生之類，一足二足至無數足，天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、栴陀羅、摩休勒、人若非人，知其原本，一一分別尋究審實。若有眾生愚癡多者，便為挍計，演說因緣十二根本：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣更樂，更樂緣痛，痛緣愛，愛緣受，受緣有，有緣生，生緣死愁憂苦惱。有諸不淨亂想之心，逆順暢演無盡之智：無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則死滅，死滅則無復有愁憂苦惱諸不淨行，漏為大患泥洹為妙。如是菩薩觀諸相貌，而為演說究盡原本。若有眾生癡心彌固識不了朗，漸進導引將至靜處，復與解暢本無之法，無生滅法無著斷法，分別三世興衰之相，癡行過去識不可滅，廣曜法門出現妙智，興起佛道眾德具足，不捨菩薩善知識行，常遊菩薩閑靜之堂，入諸如來深要之觀。

「復當思惟十牢要法。云何思惟十牢要法？親近佛藏法身之相，念不思議還攝為一，解空無念亦無若干，自起自滅亦無主質，過行無緒不可護持出生諸道，法界虛空境界亦無窮盡，縛解自解去眾生著，依於善根成一切智，越於無量智慧之境，捷疾之智皆悉成就，充足菩薩希望之心，淨諸菩薩言迹之行，如來道義未曾漏失，不捨一切法性之相，所入極微意不謬誤，心若金剛力不可壞，諸佛之所授其號莂，悉無眾生應可度者，所說無二不可轉還，是謂菩薩十牢要法，進成道果取道不難。是謂最勝菩薩上妙無盡之法，當念修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復當思惟十牢要法。云何思惟十牢要法？親近佛藏法身之相，念不思議還攝為一，解空無念亦無若干，自起自滅亦無主質，過行無緒不可護持出生諸道，法界虛空境界亦無窮盡，縛解自解去眾生著，依於善根成一切智，越於無量智慧之境，捷疾之智皆悉成就，充足菩薩希望之心，淨諸菩薩言迹之行，如來道義未曾漏失，不捨一切法性之相，所入極微意不謬誤，心若金剛力不可壞，諸佛之所授其號莂，悉無眾生應可度者，所說無二不可轉還，是謂菩薩十牢要法，進成道果取道不難。是謂最勝菩薩上妙無盡之法，當念修行。」

三道滅度品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三道滅度品第二十

爾時最勝菩薩即從座起長跪叉手，前白佛言：「唯然世尊！如來至真道德無崖，不猗道門求出解脫，於清淨學勤修慕及，金剛三昧不可稱量。今聞如來說滅度淨三道歸一，更無二名亦不著二。若審然者，何求無上至真道乎？唯然世尊！願為敷演令渴道家永忘識惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩即從座起長跪叉手，前白佛言：「唯然世尊！如來至真道德無崖，不猗道門求出解脫，於清淨學勤修慕及，金剛三昧不可稱量。今聞如來說滅度淨三道歸一，更無二名亦不著二。若審然者，何求無上至真道乎？唯然世尊！願為敷演令渴道家永忘識惑。」

是時世尊，迴金體身四面顧眄諸來會者，寂靜無名各無眾念，微視最勝而告之曰：「快哉問矣！誠難得聞。如來為汝一一暢演，令將來學永無猶豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，迴金體身四面顧眄諸來會者，寂靜無名各無眾念，微視最勝而告之曰：「快哉問矣！誠難得聞。如來為汝一一暢演，令將來學永無猶豫。」

最勝白佛：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛：「願樂欲聞。」

佛告最勝：「清淨道根不生穢枝，體性淨故則諸法淨，復於法性亦悉清淨，漸當分別有數無數，無數淨者得三世淨，以了三世空觀三界。是謂名曰微淨三昧。最勝當知！三道滅度其品不同志趣各異，身為垢本，念為垢池，想為遊塵，識為結首，一滅三存不致清淨，二滅二存亦不至淨，三滅一存亦不至淨，四滅空存乃至於淨，至一切智清淨亦爾。從初道迹上至無著，復從一住乃至十住，皆滅四還四歸四礙。云何為四？所謂四者，身為垢本凡夫滿足，念為垢池縱逸四流，想為遊塵興八萬愛，識為結首繫于三有。是以大聖，現有三道像如優劣，其實滅度無若干差別。道在泥洹不離虛寂，菩薩泥洹以度人為名，辟支佛泥洹現神足為名，聲聞泥洹現狹劣為名。復次最勝！菩薩泥洹慈悲喜護育養眾生，設導一人入道撿者，諸根容悅欣怡無量。當時意識澄靜無為，無道俗念諸情悉淨淨若泥洹，於彼永盡而無所有，是謂無念，應無所念亦不見念念亦無念，無念學者學亦無學，色亦無色亦不見色，心意識念亦無識念，從五陰身乃至無形，法體清淨不見有念而無所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「清淨道根不生穢枝，體性淨故則諸法淨，復於法性亦悉清淨，漸當分別有數無數，無數淨者得三世淨，以了三世空觀三界。是謂名曰微淨三昧。最勝當知！三道滅度其品不同志趣各異，身為垢本，念為垢池，想為遊塵，識為結首，一滅三存不致清淨，二滅二存亦不至淨，三滅一存亦不至淨，四滅空存乃至於淨，至一切智清淨亦爾。從初道迹上至無著，復從一住乃至十住，皆滅四還四歸四礙。云何為四？所謂四者，身為垢本凡夫滿足，念為垢池縱逸四流，想為遊塵興八萬愛，識為結首繫于三有。是以大聖，現有三道像如優劣，其實滅度無若干差別。道在泥洹不離虛寂，菩薩泥洹以度人為名，辟支佛泥洹現神足為名，聲聞泥洹現狹劣為名。復次最勝！菩薩泥洹慈悲喜護育養眾生，設導一人入道撿者，諸根容悅欣怡無量。當時意識澄靜無為，無道俗念諸情悉淨淨若泥洹，於彼永盡而無所有，是謂無念，應無所念亦不見念念亦無念，無念學者學亦無學，色亦無色亦不見色，心意識念亦無識念，從五陰身乃至無形，法體清淨不見有念而無所念。

「最勝當知！夫言泥洹，泥洹爾者豈為遠乎？莫作斯觀。所以然者，無念法體無形觀體則是泥洹，泥洹性體則是法觀，一而不二亦無差別，泥洹無名而不可見，亦無能立泥洹名號。是謂，最勝！菩薩大士學是泥洹清淨道者，而應於道應念無念。最勝！復當分別，菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者，當修淨行。云何菩薩修其淨行？恒使身口意清淨無瑕穢。何謂身淨而無瑕穢？於是菩薩己身已淨，解諸外身亦復清淨，己身虛寂解諸身空，身之寂靜知諸身寂，己身解脫諸身亦然。菩薩復當思惟法觀，了知懈慢亦無懈慢，己身無慢道豈有慢？是故菩薩解身無慢。菩薩興念世惡露觀，身如影響不見淨想，達淨無想方應泥洹。是謂菩薩摩訶薩清淨泥洹道無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！夫言泥洹，泥洹爾者豈為遠乎？莫作斯觀。所以然者，無念法體無形觀體則是泥洹，泥洹性體則是法觀，一而不二亦無差別，泥洹無名而不可見，亦無能立泥洹名號。是謂，最勝！菩薩大士學是泥洹清淨道者，而應於道應念無念。最勝！復當分別，菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者，當修淨行。云何菩薩修其淨行？恒使身口意清淨無瑕穢。何謂身淨而無瑕穢？於是菩薩己身已淨，解諸外身亦復清淨，己身虛寂解諸身空，身之寂靜知諸身寂，己身解脫諸身亦然。菩薩復當思惟法觀，了知懈慢亦無懈慢，己身無慢道豈有慢？是故菩薩解身無慢。菩薩興念世惡露觀，身如影響不見淨想，達淨無想方應泥洹。是謂菩薩摩訶薩清淨泥洹道無差別。」

最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩體淨無欲欲而無欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩體淨無欲欲而無欲？」

佛告最勝：「菩薩大士周旋五趣流轉生死，方便權現適化應時，有說身淨則論無生，其覩生死則無生死，解知無生，生死一而不異，亦無若干差別之名。菩薩復當了別身行彼達無生，此等生死則知身行達內外法。何謂身行？去來現在三世興衰，過去無迹、現在無記、當來無號。復次最勝！去者永盡、來者無窮、現在遷轉。亦當思惟盡不盡法。云何思惟盡不盡法？於是菩薩分別了達虛空淨想，其無盡者淡然無為無有想念，有想念者於賢戒律乃有大缺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「菩薩大士周旋五趣流轉生死，方便權現適化應時，有說身淨則論無生，其覩生死則無生死，解知無生，生死一而不異，亦無若干差別之名。菩薩復當了別身行彼達無生，此等生死則知身行達內外法。何謂身行？去來現在三世興衰，過去無迹、現在無記、當來無號。復次最勝！去者永盡、來者無窮、現在遷轉。亦當思惟盡不盡法。云何思惟盡不盡法？於是菩薩分別了達虛空淨想，其無盡者淡然無為無有想念，有想念者於賢戒律乃有大缺。」

佛告最勝：「吾昔成佛坐道樹下，七日七夜觀樹不眴，心念過去恒沙諸佛，由何自覺先達何法？時我，最勝！復作是念，過佛恒沙先達身法逮最正覺，因緣合會有識有想，其知緣者則空無想無所染著，亦復不見生滅著斷。若此，最勝！如斯觀者是謂身淨，夫身淨者悉歸智海。最勝當知！歸海之義其事有十。云何為十？一者歸佛之海法無形觀，歸眾生海超越有難，歸法之海集眾智故，歸福田海立本無根，歸五陰海示現穢法，歸智慧海分別若干教誡所趣，歸根義海增善根故，歸住心海了知眾生若干心意所念無量解知無礙，歸于行海不違願故，歸弘誓海究生死原。是謂，最勝！菩薩摩訶薩歸海十門之義。當念修行悉歸如來無漏法身。又觀如來無漏身者，不住本無不墮三界，達知本無為一法身，觀身無漏如本無住，住不見住亦無所住，以無漏身入生死海，示現色身如無色身，無邊無際無形不可覩現，色身滅已亦不見滅，亦不見生身之本無如本無住。如來身淨亦無瑕穢，入眾生聚隨前形質隨像而現，了達眾生身之清淨，己身清淨眾生身淨，一而不二亦不若干，平等本無。本無無道不見有道，亦無俗法有漏無漏，亦復不見三乘教誡，斯是羅漢、辟支佛、菩薩、佛道，亦復不見十力、四無所畏、十八不共，於諸賢聖道法都無所著。是謂菩薩行應清淨應無所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「吾昔成佛坐道樹下，七日七夜觀樹不眴，心念過去恒沙諸佛，由何自覺先達何法？時我，最勝！復作是念，過佛恒沙先達身法逮最正覺，因緣合會有識有想，其知緣者則空無想無所染著，亦復不見生滅著斷。若此，最勝！如斯觀者是謂身淨，夫身淨者悉歸智海。最勝當知！歸海之義其事有十。云何為十？一者歸佛之海法無形觀，歸眾生海超越有難，歸法之海集眾智故，歸福田海立本無根，歸五陰海示現穢法，歸智慧海分別若干教誡所趣，歸根義海增善根故，歸住心海了知眾生若干心意所念無量解知無礙，歸于行海不違願故，歸弘誓海究生死原。是謂，最勝！菩薩摩訶薩歸海十門之義。當念修行悉歸如來無漏法身。又觀如來無漏身者，不住本無不墮三界，達知本無為一法身，觀身無漏如本無住，住不見住亦無所住，以無漏身入生死海，示現色身如無色身，無邊無際無形不可覩現，色身滅已亦不見滅，亦不見生身之本無如本無住。如來身淨亦無瑕穢，入眾生聚隨前形質隨像而現，了達眾生身之清淨，己身清淨眾生身淨，一而不二亦不若干，平等本無。本無無道不見有道，亦無俗法有漏無漏，亦復不見三乘教誡，斯是羅漢、辟支佛、菩薩、佛道，亦復不見十力、四無所畏、十八不共，於諸賢聖道法都無所著。是謂菩薩行應清淨應無所應。

「復次最勝！菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨，何謂口言而應清淨？於是菩薩入虛空界清淨三昧，普觀三千世界其中眾生有形之類，一切賢愚清白好醜，悉歸于空皆悉清淨。菩薩復當思惟等觀，於第一義亦不見等亦不見不等。何以故？以等相觀故，亦不見等與不等相與無相，復以等相觀察諸法，不見道法無限無際，不見俗法有限有際，不見賢聖超過三有，不見凡夫力有優劣。最勝當了！菩薩分別清淨音聲，無有眾生想著意者，善察音響觀了無響，不見憂喜是常非常，樂於顛倒非顛倒者，達知眾生一切皆淨，無欲無染亦無生滅著斷，無淫怒癡三毒根本。復當觀察十二因緣十八本持，從癡至死皆悉清淨，癡亦不知我所造行，行亦不知從癡而有，法法自生法法自滅，法不見法何有癡行。如是最勝！法不相知法生則生法滅則滅，法不自知生與不生滅與不滅，故言無生滅著斷也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最勝！菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨，何謂口言而應清淨？於是菩薩入虛空界清淨三昧，普觀三千世界其中眾生有形之類，一切賢愚清白好醜，悉歸于空皆悉清淨。菩薩復當思惟等觀，於第一義亦不見等亦不見不等。何以故？以等相觀故，亦不見等與不等相與無相，復以等相觀察諸法，不見道法無限無際，不見俗法有限有際，不見賢聖超過三有，不見凡夫力有優劣。最勝當了！菩薩分別清淨音聲，無有眾生想著意者，善察音響觀了無響，不見憂喜是常非常，樂於顛倒非顛倒者，達知眾生一切皆淨，無欲無染亦無生滅著斷，無淫怒癡三毒根本。復當觀察十二因緣十八本持，從癡至死皆悉清淨，癡亦不知我所造行，行亦不知從癡而有，法法自生法法自滅，法不見法何有癡行。如是最勝！法不相知法生則生法滅則滅，法不自知生與不生滅與不滅，故言無生滅著斷也。」

爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！三世癡行隨身迴轉，有身則行隨，無身則行滅，乃至老死亦復如是。唯願世尊！敷演狐疑，令將來眾生永無疑滯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！三世癡行隨身迴轉，有身則行隨，無身則行滅，乃至老死亦復如是。唯願世尊！敷演狐疑，令將來眾生永無疑滯。」

爾時世尊告最勝曰：「癡不染身身不染癡，癡亦不見我有身，身亦不見我有癡，各各清淨亦無吾我，言吾我者悉自虛寂，是謂菩薩一切清淨。言清淨者，何者是言？何者非言？言不在內亦不在外，不見言有出有入，便當具足十堅固義，分別眾生陰種所趣。云何為十？於是菩薩先求出要，化一切眾生故；現無數化，精進無著故；現無礙力，以一切法空故；現息意力，於一切法得自在故；現迴心意識，轉不轉故，分別義味故；現自性法力，智慧顯故；現自在力，為眾生說法故；現無畏力，安處正法故；現辯才，現無量智一一布現故；現無二力，無疇匹故。如是最勝！菩薩摩訶薩分別眾生種性所趣，亦不內亦不外亦不在兩中間，欲以言是菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「癡不染身身不染癡，癡亦不見我有身，身亦不見我有癡，各各清淨亦無吾我，言吾我者悉自虛寂，是謂菩薩一切清淨。言清淨者，何者是言？何者非言？言不在內亦不在外，不見言有出有入，便當具足十堅固義，分別眾生陰種所趣。云何為十？於是菩薩先求出要，化一切眾生故；現無數化，精進無著故；現無礙力，以一切法空故；現息意力，於一切法得自在故；現迴心意識，轉不轉故，分別義味故；現自性法力，智慧顯故；現自在力，為眾生說法故；現無畏力，安處正法故；現辯才，現無量智一一布現故；現無二力，無疇匹故。如是最勝！菩薩摩訶薩分別眾生種性所趣，亦不內亦不外亦不在兩中間，欲以言是菩薩耶？」

對曰：「非也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「非也。世尊！」

「云何欲淫怒癡是菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何欲淫怒癡是菩薩耶？」

對曰：「非也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「非也。世尊！」

「若不以欲怒癡是菩薩者，復以諸垢縛著是菩薩乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不以欲怒癡是菩薩者，復以諸垢縛著是菩薩乎？」

對白：「非也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對白：「非也。世尊！」

佛告最勝：「菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言，一切諸法皆無著不著，眼耳鼻口身心亦不見著不著，所演音響風動聲出，因緣合會乃有聲響，賢愚好醜聲無若干，亦不住內復不在外，尋其中間而不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言，一切諸法皆無著不著，眼耳鼻口身心亦不見著不著，所演音響風動聲出，因緣合會乃有聲響，賢愚好醜聲無若干，亦不住內復不在外，尋其中間而不可得。」

佛告最勝：「菩薩摩訶薩住本無動三昧者，思惟勤念及其所行，皆如空等無住不住亦無眾想。是謂，最勝！眾生言聲一切音響悉空非真，權詐之法不可恃怙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「菩薩摩訶薩住本無動三昧者，思惟勤念及其所行，皆如空等無住不住亦無眾想。是謂，最勝！眾生言聲一切音響悉空非真，權詐之法不可恃怙。」

爾時最勝白佛言：「世尊！如來聖諦成賢聖道果，權詐非真，云何成最正覺乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝白佛言：「世尊！如來聖諦成賢聖道果，權詐非真，云何成最正覺乎？」

佛告最勝：「如來等正覺道法審諦真實，以獲真實之法故，解知諸法非真非有也。又復最勝！菩薩摩訶薩周旋五道教授眾生，隨前所應而度脫之，觀察眾生名字音聲，轉于無上法輪，隨法句義令達報應，樂苦眾生說苦原本，解了諸法言皆無言。何者為言？言從何出？了知言者無有出生。是時菩薩復與樂習眾生說習根本，是習是生是因是緣，分別因緣本無習緒，不見有習亦不見有字。是謂，最勝！樂習眾生一切音聲皆空非真。又復菩薩隨前眾生報以道教，使聞法者順法而行，亦不知行之所趣報應之果。是謂菩薩行無所行證不見證，如爾一相等滅眾苦。復次菩薩復當思惟樂盡眾生，了達諸法不見出生，言音聲者無所住止，若坐若行常若一心，雖遊憒亂常若閑靜，設在大眾賢聖默然，意欲現言言便自止，追尋所言於著無著，不見盡與不盡，一切諸法亦不見盡、生滅著斷，聲出於言永無蹤迹。復次菩薩，樂道眾生思惟八行，眾生修習進趣泥洹，正言正業乃至正定，其如法者不如法者，平等一虛空觀無二不有違錯。是謂菩薩摩訶薩口言清淨而無瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「如來等正覺道法審諦真實，以獲真實之法故，解知諸法非真非有也。又復最勝！菩薩摩訶薩周旋五道教授眾生，隨前所應而度脫之，觀察眾生名字音聲，轉于無上法輪，隨法句義令達報應，樂苦眾生說苦原本，解了諸法言皆無言。何者為言？言從何出？了知言者無有出生。是時菩薩復與樂習眾生說習根本，是習是生是因是緣，分別因緣本無習緒，不見有習亦不見有字。是謂，最勝！樂習眾生一切音聲皆空非真。又復菩薩隨前眾生報以道教，使聞法者順法而行，亦不知行之所趣報應之果。是謂菩薩行無所行證不見證，如爾一相等滅眾苦。復次菩薩復當思惟樂盡眾生，了達諸法不見出生，言音聲者無所住止，若坐若行常若一心，雖遊憒亂常若閑靜，設在大眾賢聖默然，意欲現言言便自止，追尋所言於著無著，不見盡與不盡，一切諸法亦不見盡、生滅著斷，聲出於言永無蹤迹。復次菩薩，樂道眾生思惟八行，眾生修習進趣泥洹，正言正業乃至正定，其如法者不如法者，平等一虛空觀無二不有違錯。是謂菩薩摩訶薩口言清淨而無瑕穢。

「復次菩薩摩訶薩當念思惟意識清淨。云何菩薩意識清淨？於是菩薩心為清淨亦無瑕穢，本無清淨不見有本，其心本者不可染污，無能為心作留難者。何以故？菩薩摩訶薩了心本淨不見有淨，世多愚惑於斯染著，達空思惟不有所著，分別究竟行權方便於本自淨。菩薩當知，又其心本本無往來，不擇高下尊卑貴賤，不見本有今無，不見今有本無，不念德本，念德本者，是謂空是謂無生是謂泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩當念思惟意識清淨。云何菩薩意識清淨？於是菩薩心為清淨亦無瑕穢，本無清淨不見有本，其心本者不可染污，無能為心作留難者。何以故？菩薩摩訶薩了心本淨不見有淨，世多愚惑於斯染著，達空思惟不有所著，分別究竟行權方便於本自淨。菩薩當知，又其心本本無往來，不擇高下尊卑貴賤，不見本有今無，不見今有本無，不念德本，念德本者，是謂空是謂無生是謂泥洹。」

問曰：「彼德本者，了識心本乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「彼德本者，了識心本乎？」

曰：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「非也。」

「內本空解外乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內本空解外乎？」

曰：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「非也。」

最勝白佛言：「若爾者云何空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛言：「若爾者云何空耶？」

佛言：「心本空，亦非本非不本，亦非心非不心，空心定菩薩者不自見心，己心本無外亦本無，一而不二而無若干差別之名；心非我心無心於心，我心非心無我於我，色非我色無色於色，我非色我無我於我，我心我色非我心我色，色我心我非色我心我，至聲香味細滑意法，非我意我法亦非意我法我也。何以故？心本空外亦空，以知外空達了諸法亦復如空，一而不二無若干相像。一切諸法亦復如是，不見本有今無，亦復不見今有本無，無亦不無有亦不有，有不知所以有，無不知所以無，無無恒自無，有有恒自有，有不出於有，無不出於無，無無不自無，有有不自有，有不知無無不知有，一切音聲皆空非真，是謂菩薩心為清淨。其心淨者，不可染污三十六湮，心本塵垢永無所著。復以善權方便達本自淨，亦不於淨起于想著。菩薩摩訶薩以了本末淨空定意自在三昧者，便能屈還周旋生死，往來五道殖眾德本；彼德本者，知心意識無心意識。復以本心愍及一切，識了眾生空無所有，我人壽命本末清淨。復以德本普及一切，令眾生類進修於道，眾生及道平等無二觀如是者，斯謂本末清淨。復以此淨等淫怒癡癡等道等，道則是慾怒癡癡則是道，道淨癡淨一無有二亦不若干。菩薩觀察本末自淨不著諸穢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心本空，亦非本非不本，亦非心非不心，空心定菩薩者不自見心，己心本無外亦本無，一而不二而無若干差別之名；心非我心無心於心，我心非心無我於我，色非我色無色於色，我非色我無我於我，我心我色非我心我色，色我心我非色我心我，至聲香味細滑意法，非我意我法亦非意我法我也。何以故？心本空外亦空，以知外空達了諸法亦復如空，一而不二無若干相像。一切諸法亦復如是，不見本有今無，亦復不見今有本無，無亦不無有亦不有，有不知所以有，無不知所以無，無無恒自無，有有恒自有，有不出於有，無不出於無，無無不自無，有有不自有，有不知無無不知有，一切音聲皆空非真，是謂菩薩心為清淨。其心淨者，不可染污三十六湮，心本塵垢永無所著。復以善權方便達本自淨，亦不於淨起于想著。菩薩摩訶薩以了本末淨空定意自在三昧者，便能屈還周旋生死，往來五道殖眾德本；彼德本者，知心意識無心意識。復以本心愍及一切，識了眾生空無所有，我人壽命本末清淨。復以德本普及一切，令眾生類進修於道，眾生及道平等無二觀如是者，斯謂本末清淨。復以此淨等淫怒癡癡等道等，道則是慾怒癡癡則是道，道淨癡淨一無有二亦不若干。菩薩觀察本末自淨不著諸穢。」

爾時世尊告最勝曰：「身行清淨而不作惡，口言清淨恒歸至誠，意念清淨慈悲一切，眾行具足乃稱菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「身行清淨而不作惡，口言清淨恒歸至誠，意念清淨慈悲一切，眾行具足乃稱菩薩。」

爾時世尊說此本無清淨品時，五千菩薩皆得一生補處，無數千人皆發無上平等道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此本無清淨品時，五千菩薩皆得一生補處，無數千人皆發無上平等道意。

乘無相品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘無相品第二十一

最勝白佛言：「菩薩摩訶薩從初發意至成作佛，云何了達一相無相，復以無相分別一相？云何菩薩以清淨心遊處愛欲，從愛欲中復至清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛言：「菩薩摩訶薩從初發意至成作佛，云何了達一相無相，復以無相分別一相？云何菩薩以清淨心遊處愛欲，從愛欲中復至清淨？」

佛告最勝：「行權菩薩乘無相淨心，周旋五道十方世界，或生欲界形無形界，雖處於界不染於界，與善男子善女人，以法之樂而娛樂之。復遊形界與諸天人同處宮殿，或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法，處眾梵中或時經行或時賢聖默然，在中獨尊無能及者。又復最勝！菩薩在彼微現道教，漸降諸天使行真諦，除去諸梵計淨之心，住彼形界或經百劫至百千劫，復從形界下生欲界，內常樂靜獨處山林，雖處人中意常禪定。或時菩薩現有居家妻子自隨，復與眾生同世居業，處高現卑在卑現尊，觀眾生心周旋坐起言語，行來進止不興憍慢亦不自毀。所以然者，以其達了本末淨故。又復菩薩復遊於百千定正受三昧，以三昧威神，復觀三千大千世界，現身相好光明神足，權慧方便遊化自在，心應清淨乃謂無相。菩薩摩訶薩應此定者，乃得求於乘無相道，不相見生不相見無，生以無習道亦不想，於聖無道之相，亦不求相亦不求無相，了達道相無相，起時即起滅時即滅，有趣道相不相行滅有相行滅，是謂菩薩而為道相。菩薩摩訶薩亦不求相以為道相。何以故？道自無相，不求無相為道之相；不見合散以為道相；不見十二緣本我人壽命，從癡有行而有道相；亦復不見無我人壽命，從癡有行有道相也。何以故？道自無相亦不見相，不望所生冀于道相，了知四大是身非身，是常非常是空非空，是我非我取捨合散皆非真實，是謂菩薩摩訶薩應如應爾。亦不異非不異，亦不見異亦不見不異，乃應道相無相。善身不善身，記身無記身，漏身無漏身，有為身無為身，成身敗身，合散取捨，以相道相分別悉空而無所有，如夢如影如響如熱時焰。亦不身空亦不身無空，亦不身想亦不身無想，亦不身願亦不身無願，不身亦不與無欲相應非不相應，不身亦不與十二因緣相應非不相應，十二因緣亦不相應非不相應，至十八界亦復如是。法性如爾，亦不與道相相應非不相應；從癡生愛亦復如是，不與道相相應亦非不相應；一切諸法名色六入，不與道相相應亦不不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「行權菩薩乘無相淨心，周旋五道十方世界，或生欲界形無形界，雖處於界不染於界，與善男子善女人，以法之樂而娛樂之。復遊形界與諸天人同處宮殿，或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法，處眾梵中或時經行或時賢聖默然，在中獨尊無能及者。又復最勝！菩薩在彼微現道教，漸降諸天使行真諦，除去諸梵計淨之心，住彼形界或經百劫至百千劫，復從形界下生欲界，內常樂靜獨處山林，雖處人中意常禪定。或時菩薩現有居家妻子自隨，復與眾生同世居業，處高現卑在卑現尊，觀眾生心周旋坐起言語，行來進止不興憍慢亦不自毀。所以然者，以其達了本末淨故。又復菩薩復遊於百千定正受三昧，以三昧威神，復觀三千大千世界，現身相好光明神足，權慧方便遊化自在，心應清淨乃謂無相。菩薩摩訶薩應此定者，乃得求於乘無相道，不相見生不相見無，生以無習道亦不想，於聖無道之相，亦不求相亦不求無相，了達道相無相，起時即起滅時即滅，有趣道相不相行滅有相行滅，是謂菩薩而為道相。菩薩摩訶薩亦不求相以為道相。何以故？道自無相，不求無相為道之相；不見合散以為道相；不見十二緣本我人壽命，從癡有行而有道相；亦復不見無我人壽命，從癡有行有道相也。何以故？道自無相亦不見相，不望所生冀于道相，了知四大是身非身，是常非常是空非空，是我非我取捨合散皆非真實，是謂菩薩摩訶薩應如應爾。亦不異非不異，亦不見異亦不見不異，乃應道相無相。善身不善身，記身無記身，漏身無漏身，有為身無為身，成身敗身，合散取捨，以相道相分別悉空而無所有，如夢如影如響如熱時焰。亦不身空亦不身無空，亦不身想亦不身無想，亦不身願亦不身無願，不身亦不與無欲相應非不相應，不身亦不與十二因緣相應非不相應，十二因緣亦不相應非不相應，至十八界亦復如是。法性如爾，亦不與道相相應非不相應；從癡生愛亦復如是，不與道相相應亦非不相應；一切諸法名色六入，不與道相相應亦不不相應。

「菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧，次觀道相不與十八本持相應非不相應；法性不與十二因緣相應非不相應；無限無量不可思議塵勞之垢，不與道相相應亦不不相應；乃至法性諸情，不與十二因緣相應非不相應；乃至老死無婬怒癡法，不與道相相應亦不不相應非不相應；有數無數，不與道相相應亦不不相應；道相無二，不與有數無數相應亦不不相應；於第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，以不二行非不二行，無壞敗意求于道相。求道相者，不與第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，而共相應，亦不不相應。復次菩薩摩訶薩復於諸法無相之相，亦不見相非不無相，是道無相亦不見相，斯謂道相應於無相。無相之相法自虛寂，如空無相非不有相，當應此相應無所應。如是菩薩摩訶薩得此道相定意者，於諸法界悉得自在。入此定已，分別己身一一毛孔，無限無量不可思議，諸佛世界悉現在前，已現世界，復現翼從弟子，菩薩渴仰聞法聽無厭足，使彼大眾普見三千大千剎土，如來金體出無量光，一一光明無數無量佛土，於彼佛剎現身色相，在彼大眾闡揚大法，聞者牢固不捨金剛定意三昧。復於彼界百千億劫，周旋教化示現權智，如無權智，不見權智所可化者。雖處彼界心如影像，猛焰鏡形心無是念，劫數長遠尋之無原，於其中間生懈慢意。亦復不念眾生易化，吾於一日一夜教化周旋，普遍恒沙諸佛世界億千萬劫，諸佛所化吾為特勝。如是菩薩摩訶薩入道性無相定者，一一分別身體毛孔，周旋教化亦不疲厭，無受化者，於婬怒癡不大慇懃；淨彼世界詣彼如來大會之處，不見長短起不淨念。何以故？菩薩摩訶薩遊無量法界降伏心意，忍諸塵勞未曾有行，無方喻行建精進行悉分別故，不思議定無道相定真際相定，一而不二亦無差別，令彼眾生分別道相，有俗無俗有漏無漏，有為無為有記無記有欲無欲，不見與道相相應，亦不不相應；道相不與有俗無俗有漏無漏有記無記有欲無欲相應，亦不不相應；道相不與十二因緣相應，亦不不相應；緣癡有愛生老病死亦不相應，十二因緣不與道相應亦不不相應，緣癡有愛生老病死，不與道相應，亦不不相應。如是最勝！菩薩摩訶薩得此道相定意者，不見相應不見不相應，是謂菩薩摩訶薩於道相定意應無所應，於無相定亦不見應，亦不見不應，是謂應無所應，非羅漢、辟支佛所能及知。何以故？非彼境界故。諸佛世尊不可思議，普入一切十方世界，現諸相好威儀禮節，十八變化師子奮迅無畏三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧，次觀道相不與十八本持相應非不相應；法性不與十二因緣相應非不相應；無限無量不可思議塵勞之垢，不與道相相應亦不不相應；乃至法性諸情，不與十二因緣相應非不相應；乃至老死無婬怒癡法，不與道相相應亦不不相應非不相應；有數無數，不與道相相應亦不不相應；道相無二，不與有數無數相應亦不不相應；於第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，以不二行非不二行，無壞敗意求于道相。求道相者，不與第一義，有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記，善法惡法若好若醜，而共相應，亦不不相應。復次菩薩摩訶薩復於諸法無相之相，亦不見相非不無相，是道無相亦不見相，斯謂道相應於無相。無相之相法自虛寂，如空無相非不有相，當應此相應無所應。如是菩薩摩訶薩得此道相定意者，於諸法界悉得自在。入此定已，分別己身一一毛孔，無限無量不可思議，諸佛世界悉現在前，已現世界，復現翼從弟子，菩薩渴仰聞法聽無厭足，使彼大眾普見三千大千剎土，如來金體出無量光，一一光明無數無量佛土，於彼佛剎現身色相，在彼大眾闡揚大法，聞者牢固不捨金剛定意三昧。復於彼界百千億劫，周旋教化示現權智，如無權智，不見權智所可化者。雖處彼界心如影像，猛焰鏡形心無是念，劫數長遠尋之無原，於其中間生懈慢意。亦復不念眾生易化，吾於一日一夜教化周旋，普遍恒沙諸佛世界億千萬劫，諸佛所化吾為特勝。如是菩薩摩訶薩入道性無相定者，一一分別身體毛孔，周旋教化亦不疲厭，無受化者，於婬怒癡不大慇懃；淨彼世界詣彼如來大會之處，不見長短起不淨念。何以故？菩薩摩訶薩遊無量法界降伏心意，忍諸塵勞未曾有行，無方喻行建精進行悉分別故，不思議定無道相定真際相定，一而不二亦無差別，令彼眾生分別道相，有俗無俗有漏無漏，有為無為有記無記有欲無欲，不見與道相相應，亦不不相應；道相不與有俗無俗有漏無漏有記無記有欲無欲相應，亦不不相應；道相不與十二因緣相應，亦不不相應；緣癡有愛生老病死亦不相應，十二因緣不與道相應亦不不相應，緣癡有愛生老病死，不與道相應，亦不不相應。如是最勝！菩薩摩訶薩得此道相定意者，不見相應不見不相應，是謂菩薩摩訶薩於道相定意應無所應，於無相定亦不見應，亦不見不應，是謂應無所應，非羅漢、辟支佛所能及知。何以故？非彼境界故。諸佛世尊不可思議，普入一切十方世界，現諸相好威儀禮節，十八變化師子奮迅無畏三昧。

「是時，最勝！菩薩摩訶薩具足如來道相定意，不捨金剛誓願定意，過諸佛度無所度，亦不見度亦不見不度。菩薩摩訶薩心一念頃從三昧起，不捨十方苦厄眾生，尋復往至四事供養，衣被飯食象馬七珍，床褥臥具病瘦醫藥權慧調御一切，盡為眾生不自為己，從一佛國至一佛國，教化周旋闡揚正法，亦無厭足。入諸佛土，令彼眾生悉令受化，無覺知者，興隆佛事現一切智，心所周接尋念即至。菩薩摩訶薩入此道相定意，普入十方恒沙無央數剎諸佛世界眾生之類心意識中，觀察所念分別宿行，是趣泥犁，是趣餓鬼，是趣畜生，是趣天道，是趣人道。如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別眾生所趣。或有眾生修行善道應道相定，亦知彼眾生有小乘心、辟支佛心、菩薩心。如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界，禮拜承事諸佛世尊，淨諸佛土，具滿一切眾生所念。或在諸佛剎土，見慳貪眾生類，輒自示現行於大施，於彼剎土竪大施幢，以清淨梵音告一切曰：『諸賢當知，我名一切施無求報者。』若有乏短衣被、飯食、病瘦醫藥、床臥具等，國財妻子象馬七珍，菩薩布施從初發意至于成佛，除三不施，餘者盡施。云何為三？一者父，二者母，三者師長，是謂立根菩薩在諸佛剎土行於布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，最勝！菩薩摩訶薩具足如來道相定意，不捨金剛誓願定意，過諸佛度無所度，亦不見度亦不見不度。菩薩摩訶薩心一念頃從三昧起，不捨十方苦厄眾生，尋復往至四事供養，衣被飯食象馬七珍，床褥臥具病瘦醫藥權慧調御一切，盡為眾生不自為己，從一佛國至一佛國，教化周旋闡揚正法，亦無厭足。入諸佛土，令彼眾生悉令受化，無覺知者，興隆佛事現一切智，心所周接尋念即至。菩薩摩訶薩入此道相定意，普入十方恒沙無央數剎諸佛世界眾生之類心意識中，觀察所念分別宿行，是趣泥犁，是趣餓鬼，是趣畜生，是趣天道，是趣人道。如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別眾生所趣。或有眾生修行善道應道相定，亦知彼眾生有小乘心、辟支佛心、菩薩心。如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界，禮拜承事諸佛世尊，淨諸佛土，具滿一切眾生所念。或在諸佛剎土，見慳貪眾生類，輒自示現行於大施，於彼剎土竪大施幢，以清淨梵音告一切曰：『諸賢當知，我名一切施無求報者。』若有乏短衣被、飯食、病瘦醫藥、床臥具等，國財妻子象馬七珍，菩薩布施從初發意至于成佛，除三不施，餘者盡施。云何為三？一者父，二者母，三者師長，是謂立根菩薩在諸佛剎土行於布施。

「復次菩薩摩訶薩以善權方便，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈慢者，現身持戒行十八法，或在樹下曠野塚間，高山深崖隱處林窟，慇懃奉戒不犯眾法。遊在人間執持威儀禮節，出入進止若行若坐心常懇惻，初不離戒。達了禁戒本無所有，生者皆盡一切無常，我身與彼一而不異，至竟清淨。從地至地乃至十地，不見十地是礙度十地是無礙，猶如鳥飛虛空亦無足跡。解知萬物皆空如空，物亦非物，非物亦非物。菩薩摩訶薩亦復如是，遊於無量諸佛世界，不捨弘誓牢固之心，攝彼懈怠眾生，安處入于道相正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩以善權方便，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈慢者，現身持戒行十八法，或在樹下曠野塚間，高山深崖隱處林窟，慇懃奉戒不犯眾法。遊在人間執持威儀禮節，出入進止若行若坐心常懇惻，初不離戒。達了禁戒本無所有，生者皆盡一切無常，我身與彼一而不異，至竟清淨。從地至地乃至十地，不見十地是礙度十地是無礙，猶如鳥飛虛空亦無足跡。解知萬物皆空如空，物亦非物，非物亦非物。菩薩摩訶薩亦復如是，遊於無量諸佛世界，不捨弘誓牢固之心，攝彼懈怠眾生，安處入于道相正受。

「復次菩薩摩訶薩執權智慧，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈怠者，常懷瞋恚未始有悅；菩薩於彼現身忍辱，若人罵者默而不報，設復有人截其手足，毀辱其形心不變易，不興恚怒持心如地，觀達此身四大合成，神離則散有何可貴，智者分別無一可貪，亦如屠牛之家分牛為四分，了知本末悉無所有。菩薩大士亦復如是，解身無主亦無所有。何者是身？身為誰有？名相號字悉不真實。或有菩薩因禪行忍，在于曠野無人之處，樹下端坐一心思惟。行路之人及牧牛人，擔薪負草逕過其邊，或以草枝而刺其鼻或刺耳門；菩薩尋覺熟觀彼已，還閉其目寂然心意，意無亂念亦無他想。或值行人以瓦石打擲，破傷頭目毀壞形體；菩薩心識亦不移變不興亂想。是謂菩薩摩訶薩因禪行忍，接度眾生不可稱記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩執權智慧，復遊十方恒沙剎土，見彼眾生有懈怠者，常懷瞋恚未始有悅；菩薩於彼現身忍辱，若人罵者默而不報，設復有人截其手足，毀辱其形心不變易，不興恚怒持心如地，觀達此身四大合成，神離則散有何可貴，智者分別無一可貪，亦如屠牛之家分牛為四分，了知本末悉無所有。菩薩大士亦復如是，解身無主亦無所有。何者是身？身為誰有？名相號字悉不真實。或有菩薩因禪行忍，在于曠野無人之處，樹下端坐一心思惟。行路之人及牧牛人，擔薪負草逕過其邊，或以草枝而刺其鼻或刺耳門；菩薩尋覺熟觀彼已，還閉其目寂然心意，意無亂念亦無他想。或值行人以瓦石打擲，破傷頭目毀壞形體；菩薩心識亦不移變不興亂想。是謂菩薩摩訶薩因禪行忍，接度眾生不可稱記。

「復次菩薩摩訶薩以不思議力，遊至十方恒沙剎土，見有眾生常懷懈慢，菩薩於彼現身精進，攝取眾生安處無為。是時菩薩為一眾生經百千劫，心不懈惓亦不疲厭。何以故？達了法界空無所有，以如來之道而度脫之，雖度眾生亦不見度，亦不見不度，是謂菩薩摩訶薩慇懃精進，心不變移亦不他想。於其中間受諸苦惱，或值剎土劫燒火起焰至梵天，或值水出亦至梵天，或值風動吹諸剎土碎如塵霧，菩薩處彼盡取生類，安處無為令不擾亂，是謂菩薩摩訶薩遊恒沙剎土精進不闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩以不思議力，遊至十方恒沙剎土，見有眾生常懷懈慢，菩薩於彼現身精進，攝取眾生安處無為。是時菩薩為一眾生經百千劫，心不懈惓亦不疲厭。何以故？達了法界空無所有，以如來之道而度脫之，雖度眾生亦不見度，亦不見不度，是謂菩薩摩訶薩慇懃精進，心不變移亦不他想。於其中間受諸苦惱，或值剎土劫燒火起焰至梵天，或值水出亦至梵天，或值風動吹諸剎土碎如塵霧，菩薩處彼盡取生類，安處無為令不擾亂，是謂菩薩摩訶薩遊恒沙剎土精進不闕。

「復次菩薩摩訶薩復以善權方便，遊至十方恒沙剎土，見彼眾生心亂不定，菩薩於彼現乎坐禪，或坐村落或坐樹間，或坐山林深窟之中，或經百千劫心無他想，引取眾生令心不亂。是時菩薩在於路側入定，其三昧名無形想定，入此定者，或經一劫至百千劫，天地融爛山河樹木悉皆散落，海水泉源江河駛流悉皆涸竭，入定菩薩處中坐禪，心不變移亦不腐壞。或放牛人擔薪負草經過其邊，或以木枝而刺鼻者或刺耳孔，或直擘眼而視者，或開口而看齒者，或前取髮頂捉而不能得者，或以利刀剪菩薩爪而不能得者。何以故？皆是菩薩定力威神不可沮故，十方諸佛復加威神，令此菩薩不遭苦惱。是謂菩薩摩訶薩遊于十方恒沙剎土，見彼亂意便自入定，從劫至劫不以疲惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩復以善權方便，遊至十方恒沙剎土，見彼眾生心亂不定，菩薩於彼現乎坐禪，或坐村落或坐樹間，或坐山林深窟之中，或經百千劫心無他想，引取眾生令心不亂。是時菩薩在於路側入定，其三昧名無形想定，入此定者，或經一劫至百千劫，天地融爛山河樹木悉皆散落，海水泉源江河駛流悉皆涸竭，入定菩薩處中坐禪，心不變移亦不腐壞。或放牛人擔薪負草經過其邊，或以木枝而刺鼻者或刺耳孔，或直擘眼而視者，或開口而看齒者，或前取髮頂捉而不能得者，或以利刀剪菩薩爪而不能得者。何以故？皆是菩薩定力威神不可沮故，十方諸佛復加威神，令此菩薩不遭苦惱。是謂菩薩摩訶薩遊于十方恒沙剎土，見彼亂意便自入定，從劫至劫不以疲惓。

「復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙剎土，觀見眾生有愚惑者，菩薩於彼示現智慧，為彼眾生分別義趣，思惟三世現在之事，越次諸地，從地至無地，從無地至地，猶如飛鳥無所觸礙。菩薩亦復如是，非像為像像為非像，非物為物物為非物。云何非像為像像為非像？於是菩薩入虛空際定意正受，觀他方世界，藥果樹木山河石壁，悉空如空，空亦空無。菩薩摩訶薩亦復如是，一切世界皆如空等，是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像；非物為物亦復如是。復入眾智自在定意，示現眾生除愚闇想，皆悉安處令至彼岸，是謂菩薩摩訶薩遊于十方無量世界，觀彼眾生愚惑想者，為現慧明永無闇昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙剎土，觀見眾生有愚惑者，菩薩於彼示現智慧，為彼眾生分別義趣，思惟三世現在之事，越次諸地，從地至無地，從無地至地，猶如飛鳥無所觸礙。菩薩亦復如是，非像為像像為非像，非物為物物為非物。云何非像為像像為非像？於是菩薩入虛空際定意正受，觀他方世界，藥果樹木山河石壁，悉空如空，空亦空無。菩薩摩訶薩亦復如是，一切世界皆如空等，是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像；非物為物亦復如是。復入眾智自在定意，示現眾生除愚闇想，皆悉安處令至彼岸，是謂菩薩摩訶薩遊于十方無量世界，觀彼眾生愚惑想者，為現慧明永無闇昧。」