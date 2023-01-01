最勝問菩薩十住除垢斷結經

十住斷結經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住斷結經卷第六

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

碎身品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 碎身品第十五

佛告最勝：「菩薩摩訶薩入碎身定，使菩薩入此定，具足十種如住。何謂為十？一切世界如如住，一切諸方如如住，一切劫數如如住，一切眾生如如住，一切諸法如如住，一切諸菩薩行如如住，一切菩薩願中如如住，一切眾定中如如住，一切諸佛世尊如如住，一切地界如如住；若有菩薩得此碎身定者，便獲此十如如住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「菩薩摩訶薩入碎身定，使菩薩入此定，具足十種如住。何謂為十？一切世界如如住，一切諸方如如住，一切劫數如如住，一切眾生如如住，一切諸法如如住，一切諸菩薩行如如住，一切菩薩願中如如住，一切眾定中如如住，一切諸佛世尊如如住，一切地界如如住；若有菩薩得此碎身定者，便獲此十如如住。

「云何菩薩入眾生碎身定？於是，最勝！菩薩摩訶薩入碎身時，先入身內定從身外起，入身外定從身內起，入一身定從異身起，入異身定從一身起，入人身定從閱叉身起，入閱叉身定從龍身起，入龍身定從阿須倫身起，入阿須倫身定從天身起，入天身定從梵天身起，入梵天身定從欲界身定起，入天道身定從地獄身定起，入地獄身定從人道身定起，入人道身定從餘道起，入千身定從一身起，入一身定從千身起，入億身定從一身起，入一身定從億身起，入閻浮里地有形眾生定從瞿耶尼有形眾生定起，入瞿耶尼有形眾生定從欝旦曰有形眾生定起，入欝旦曰有形眾生定從弗于逮有形眾生定起，入東方有形眾生定從三方有形眾生定起，入三方有形眾生定從四方有形眾生定起，入四方有形眾生定從一切諸海有命形定起，入一切諸海有命形定從海神身定起，入海神身定從海水種定起，入海水種定從海地種定起，入海地種定從海火種定起，入海火種定從海風種定起，入海風種定從四大定起，入四大定從無有法定起，入無有法定從須彌山定起，入須彌山定從七寶山定起，入七寶山定從百草樹木山川石壁定起，入百草樹木山川石壁定從淨潔香花一切寶器定起，入淨潔香花一切寶器定從一切四方上方下方一切眾生所乘服食具定起，入一切四方上方下方一切眾生所乘服食具定從三千剎土有形眾生身定起，入三千剎土有形眾生定從三千大千剎土有形眾生定起，入三千大千有形眾生定從億百千及三千大千剎土有形眾生定起，入億百千及三千大千剎土有形眾生定從無限剎土有形眾生定起，入無限剎土有形眾生定從無數剎土有形眾生定起，入無數剎土有形眾生定從無量佛剎土有形眾生定起，入無量佛剎土有形眾生定從無邊佛剎土有形眾生定起，入無邊佛剎土有形眾生定從無稱佛土有形眾生定起，入無稱佛土有形眾生定從不思議佛土有形眾生定起，入不思議佛土有形眾生定、入無限無量不可思議佛土有形眾生定從無限無量不可思議佛土有形眾生定起，入極遠有形眾生定從極遠眾生定起，入極近眾生定從極近眾生定起，入眼入定從眼入定起，入耳入定從耳入定起，入眼入定入鼻入定從舌入定起，入舌入定從鼻入定起，入身入定從意入定起，入自入定從自入定起，入他入定從他入定起，入自入定、入一切有形眾生定從阿僧祇剎土復及無限無量不可稱計剎土定起，入阿僧祇剎土復及無限無量不可稱計剎土定從一切有形眾生定起，入聲聞定從辟支佛定起，入辟支佛定從聲聞定起，入自身定從佛身定起，入佛身定從自身定起，入一念定從百億劫定起，入百億劫定從一念定起，入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩入眾生碎身定？於是，最勝！菩薩摩訶薩入碎身時，先入身內定從身外起，入身外定從身內起，入一身定從異身起，入異身定從一身起，入人身定從閱叉身起，入閱叉身定從龍身起，入龍身定從阿須倫身起，入阿須倫身定從天身起，入天身定從梵天身起，入梵天身定從欲界身定起，入天道身定從地獄身定起，入地獄身定從人道身定起，入人道身定從餘道起，入千身定從一身起，入一身定從千身起，入億身定從一身起，入一身定從億身起，入閻浮里地有形眾生定從瞿耶尼有形眾生定起，入瞿耶尼有形眾生定從欝旦曰有形眾生定起，入欝旦曰有形眾生定從弗于逮有形眾生定起，入東方有形眾生定從三方有形眾生定起，入三方有形眾生定從四方有形眾生定起，入四方有形眾生定從一切諸海有命形定起，入一切諸海有命形定從海神身定起，入海神身定從海水種定起，入海水種定從海地種定起，入海地種定從海火種定起，入海火種定從海風種定起，入海風種定從四大定起，入四大定從無有法定起，入無有法定從須彌山定起，入須彌山定從七寶山定起，入七寶山定從百草樹木山川石壁定起，入百草樹木山川石壁定從淨潔香花一切寶器定起，入淨潔香花一切寶器定從一切四方上方下方一切眾生所乘服食具定起，入一切四方上方下方一切眾生所乘服食具定從三千剎土有形眾生身定起，入三千剎土有形眾生定從三千大千剎土有形眾生定起，入三千大千有形眾生定從億百千及三千大千剎土有形眾生定起，入億百千及三千大千剎土有形眾生定從無限剎土有形眾生定起，入無限剎土有形眾生定從無數剎土有形眾生定起，入無數剎土有形眾生定從無量佛剎土有形眾生定起，入無量佛剎土有形眾生定從無邊佛剎土有形眾生定起，入無邊佛剎土有形眾生定從無稱佛土有形眾生定起，入無稱佛土有形眾生定從不思議佛土有形眾生定起，入不思議佛土有形眾生定、入無限無量不可思議佛土有形眾生定從無限無量不可思議佛土有形眾生定起，入極遠有形眾生定從極遠眾生定起，入極近眾生定從極近眾生定起，入眼入定從眼入定起，入耳入定從耳入定起，入眼入定入鼻入定從舌入定起，入舌入定從鼻入定起，入身入定從意入定起，入自入定從自入定起，入他入定從他入定起，入自入定、入一切有形眾生定從阿僧祇剎土復及無限無量不可稱計剎土定起，入阿僧祇剎土復及無限無量不可稱計剎土定從一切有形眾生定起，入聲聞定從辟支佛定起，入辟支佛定從聲聞定起，入自身定從佛身定起，入佛身定從自身定起，入一念定從百億劫定起，入百億劫定從一念定起，入

現在定從現在定起，入過去定從過去定起，入未來定復入三世定，如是菩薩隨所入定，隨所從起，入虛空界定從虛空界起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在定從現在定起，入過去定從過去定起，入未來定復入三世定，如是菩薩隨所入定，隨所從起，入虛空界定從虛空界起。

「最勝當知！猶如有人為鬼所著，隨彼鬼神持身所詣不自覺知，然彼鬼神託彼人身不自現形。菩薩摩訶薩亦復如是，意入內定從外定起，入外定從內定起，猶如有人身死神去無所依猗更不動搖，身亦不知神之所在，神自受形不知故身今為所在。最勝當知！菩薩摩訶薩亦復如是，初入有定分別等觀，復入空定永不見有，前生後滅各不相知。菩薩復當觀，猶如心自在度無極人，一身能化作眾多身，眾多身還合為一，識不從一身沒即時生眾多身，亦復不得識從眾多身沒生一身中，不從一至眾多，不從眾多至一。菩薩摩訶薩亦如是，入一身定眾多定起，入眾多定一身定起。譬如地界所潤以水為本，所生萬物各各不同，人界鬼界悉同其潤，萬物亦不自知我為所生，水亦不知我為所潤。菩薩摩訶薩亦復如是，得是三昧，一為無數無數為一，無數不知所以為一，一亦不知所以為無數！是謂，最勝！菩薩摩訶薩一切眾生碎身三昧，第八菩薩之所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！猶如有人為鬼所著，隨彼鬼神持身所詣不自覺知，然彼鬼神託彼人身不自現形。菩薩摩訶薩亦復如是，意入內定從外定起，入外定從內定起，猶如有人身死神去無所依猗更不動搖，身亦不知神之所在，神自受形不知故身今為所在。最勝當知！菩薩摩訶薩亦復如是，初入有定分別等觀，復入空定永不見有，前生後滅各不相知。菩薩復當觀，猶如心自在度無極人，一身能化作眾多身，眾多身還合為一，識不從一身沒即時生眾多身，亦復不得識從眾多身沒生一身中，不從一至眾多，不從眾多至一。菩薩摩訶薩亦如是，入一身定眾多定起，入眾多定一身定起。譬如地界所潤以水為本，所生萬物各各不同，人界鬼界悉同其潤，萬物亦不自知我為所生，水亦不知我為所潤。菩薩摩訶薩亦復如是，得是三昧，一為無數無數為一，無數不知所以為一，一亦不知所以為無數！是謂，最勝！菩薩摩訶薩一切眾生碎身三昧，第八菩薩之所修行。

「住是三昧者，菩薩便獲佛十號，加十功德而見歎譽。云何為十？所謂號如來，如如修如；號名為佛，佛者於諸法悉覺知，從此岸至彼岸；號名最勝，眾生尊貴興供養故；號名一切智，於一切智德悉具足故；號名無盡，為一切眾生作覆護故；號名導師，令眾生類示其正路故；號無等倫，於一切眾生法界及諸眾智皆具足故；號曰妙光，一切眾生被蒙照故；號曰十力，所願成辦分別法智無著不可污故；號一切現，使一切法同一自在度無極故。是謂，最勝！菩薩摩訶薩獲佛十號及十稱歎功德，皆是三昧威神力恩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住是三昧者，菩薩便獲佛十號，加十功德而見歎譽。云何為十？所謂號如來，如如修如；號名為佛，佛者於諸法悉覺知，從此岸至彼岸；號名最勝，眾生尊貴興供養故；號名一切智，於一切智德悉具足故；號名無盡，為一切眾生作覆護故；號名導師，令眾生類示其正路故；號無等倫，於一切眾生法界及諸眾智皆具足故；號曰妙光，一切眾生被蒙照故；號曰十力，所願成辦分別法智無著不可污故；號一切現，使一切法同一自在度無極故。是謂，最勝！菩薩摩訶薩獲佛十號及十稱歎功德，皆是三昧威神力恩也。

「菩薩摩訶薩住是三昧者，獲十光明而自照曜。何謂為十？謂一切諸佛光明而自照曜，一切世界乘無不乘道場光明以自纏絡，一切眾生及教誡光以為香熏：四無所畏無量光明，法界處所法界光明，出要之明一切無欲除愛之光，化一切眾生感動光明，諸佛無猗無染著光，善思光明，等正覺度無極光，一切法性如爾真際光，說除結患無上之光。若菩薩摩訶薩住是三昧者，得此十光明而自照曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是三昧者，獲十光明而自照曜。何謂為十？謂一切諸佛光明而自照曜，一切世界乘無不乘道場光明以自纏絡，一切眾生及教誡光以為香熏：四無所畏無量光明，法界處所法界光明，出要之明一切無欲除愛之光，化一切眾生感動光明，諸佛無猗無染著光，善思光明，等正覺度無極光，一切法性如爾真際光，說除結患無上之光。若菩薩摩訶薩住是三昧者，得此十光明而自照曜。

「菩薩復當善學十無跡行。云何為十？意之所念身無行跡，口無行跡，意無行跡，空欲立處所，無行欲成行，不為有為法，不壞敗法，不毀智業習無生智，學不學法應智辯智，無形之智義味清淨。是謂菩薩摩訶薩住是三昧，有若干差特能斷緣著，從一入若干種定，或起或思惟等分，於等分亦不等分，從小至大從大至小，從狹至廣從廣至狹，屈而使舒舒而使屈，無身使有身有身使無身，或起或定或定或起，有垢使無垢無垢使有垢。覺此三昧者，能壞一切境界，如人壞坏瓶，猶如大呪之術防護為驗，若干種色若干種聲，或為呪所禁，或為幻聲所使，呪者使役於神，幻者役於外形，見幻色者眼識所攝，聞幻聲者耳識所攝，嗅幻香者鼻識所攝，幻所作味舌識所攝，幻所作諸形質身識所攝，有幻大幻迴上為下迴下為上，所作追尋不可思量，意識所攝。如是菩薩摩訶薩住是三昧者，或散或聚現若干變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復當善學十無跡行。云何為十？意之所念身無行跡，口無行跡，意無行跡，空欲立處所，無行欲成行，不為有為法，不壞敗法，不毀智業習無生智，學不學法應智辯智，無形之智義味清淨。是謂菩薩摩訶薩住是三昧，有若干差特能斷緣著，從一入若干種定，或起或思惟等分，於等分亦不等分，從小至大從大至小，從狹至廣從廣至狹，屈而使舒舒而使屈，無身使有身有身使無身，或起或定或定或起，有垢使無垢無垢使有垢。覺此三昧者，能壞一切境界，如人壞坏瓶，猶如大呪之術防護為驗，若干種色若干種聲，或為呪所禁，或為幻聲所使，呪者使役於神，幻者役於外形，見幻色者眼識所攝，聞幻聲者耳識所攝，嗅幻香者鼻識所攝，幻所作味舌識所攝，幻所作諸形質身識所攝，有幻大幻迴上為下迴下為上，所作追尋不可思量，意識所攝。如是菩薩摩訶薩住是三昧者，或散或聚現若干變。

「最勝當知！今當引喻，有目之士乃達此耳。猶如諸天與阿須倫共鬪，諸天得勝阿須倫不如，是時阿須倫自知不如，便設權計化作浴池生種種蓮花，阿須倫身長七千由旬，還隱其形及諸兵眾，却退入蓮花莖節糸孔中藏，諸天求而不見，所謂阿須倫善解幻法。菩薩摩訶薩亦復如是，成就一切智慧之幻，從一地至一地，智無耗減，彼彼菩薩自相招致，號菩薩者，皆以智慧幻法而攝取之，如是菩薩入全身定，現散法定。譬如有人若在人界若在鬼界，以種子著地，隨時溉灌令得長大，子入於地果生於上，前子非後子，後子非前子，前子不離後子，後子不離前子。菩薩大士亦復如是，獨受有形住此三昧，便能離有不處於有，亦如男女交會，男清女濁識處其中，在母胎中漸經十月，宿行清淨福願追隨，形體支節轉轉充足，六根成就種性均正，識與六根源本各異，六根者受有之相，隨行善惡而來受形，尋本來生如幻如化。菩薩大士亦復如是，以增上解脫心以為父母，智慧之識而住受生，入無有定從有定起，或入有定從無地而住，便能乘雲虛空雷電，隨時降雨多所潤澤。然彼龍宮不在虛空非龍住處，於虛空中現若干變化，或奣或隨使眾生類仰而觀之，宮舍依地降雨於上，變易之法何其奇哉。菩薩大士亦復如是，住此三昧及幻化之法，入無相定從有相起，入有相定從無相起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！今當引喻，有目之士乃達此耳。猶如諸天與阿須倫共鬪，諸天得勝阿須倫不如，是時阿須倫自知不如，便設權計化作浴池生種種蓮花，阿須倫身長七千由旬，還隱其形及諸兵眾，却退入蓮花莖節糸孔中藏，諸天求而不見，所謂阿須倫善解幻法。菩薩摩訶薩亦復如是，成就一切智慧之幻，從一地至一地，智無耗減，彼彼菩薩自相招致，號菩薩者，皆以智慧幻法而攝取之，如是菩薩入全身定，現散法定。譬如有人若在人界若在鬼界，以種子著地，隨時溉灌令得長大，子入於地果生於上，前子非後子，後子非前子，前子不離後子，後子不離前子。菩薩大士亦復如是，獨受有形住此三昧，便能離有不處於有，亦如男女交會，男清女濁識處其中，在母胎中漸經十月，宿行清淨福願追隨，形體支節轉轉充足，六根成就種性均正，識與六根源本各異，六根者受有之相，隨行善惡而來受形，尋本來生如幻如化。菩薩大士亦復如是，以增上解脫心以為父母，智慧之識而住受生，入無有定從有定起，或入有定從無地而住，便能乘雲虛空雷電，隨時降雨多所潤澤。然彼龍宮不在虛空非龍住處，於虛空中現若干變化，或奣或隨使眾生類仰而觀之，宮舍依地降雨於上，變易之法何其奇哉。菩薩大士亦復如是，住此三昧及幻化之法，入無相定從有相起，入有相定從無相起。

「如是最勝！菩薩住此三昧，使空為地使地為空，亦無有難。猶如天上水精光殿舍眾寶所成，若彼大自在梵天升此殿時，舉目觀見千世界、十千世界、百千世界、三千大千世界，其中所有天宮龍宮、閱叉、犍沓惒、阿須倫、迦留羅、旃陀羅、摩休勒，人及非人至三惡趣，須彌山鐵圍山大鐵圍山，黑山大黑山及七寶山，江河海源城郭村聚，山川樹木藥草花實，好醜清濁，三千大千所有形質，至虛空界微細之形，梵天於彼宮殿悉遙見之，光光相照亦無微翳。猶如在此人間服飾懸在架上，亦如明鏡見其面像。彼天宮者亦復如是，坐起往來飲食睡眠，悉在目前如掌觀珠。菩薩摩訶薩亦復如是，住一切眾生碎身定者，於諸三昧而得自在，獲佛自在定，化眾生自在定，遊諸法自在定，成就行自在定，具足增上解脫自在定，於諸正受自在定，出入坐起自在定，得諸智慧自在定，彈指之頃以為一劫自在定。是謂菩薩摩訶薩住此三昧者，等正覺十自在定而自娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是最勝！菩薩住此三昧，使空為地使地為空，亦無有難。猶如天上水精光殿舍眾寶所成，若彼大自在梵天升此殿時，舉目觀見千世界、十千世界、百千世界、三千大千世界，其中所有天宮龍宮、閱叉、犍沓惒、阿須倫、迦留羅、旃陀羅、摩休勒，人及非人至三惡趣，須彌山鐵圍山大鐵圍山，黑山大黑山及七寶山，江河海源城郭村聚，山川樹木藥草花實，好醜清濁，三千大千所有形質，至虛空界微細之形，梵天於彼宮殿悉遙見之，光光相照亦無微翳。猶如在此人間服飾懸在架上，亦如明鏡見其面像。彼天宮者亦復如是，坐起往來飲食睡眠，悉在目前如掌觀珠。菩薩摩訶薩亦復如是，住一切眾生碎身定者，於諸三昧而得自在，獲佛自在定，化眾生自在定，遊諸法自在定，成就行自在定，具足增上解脫自在定，於諸正受自在定，出入坐起自在定，得諸智慧自在定，彈指之頃以為一劫自在定。是謂菩薩摩訶薩住此三昧者，等正覺十自在定而自娛樂。

「菩薩摩訶薩顯威無畏有十事。云何為十？謂顯佛威曜過虛空界不壞精進於諸壞法得度無極；顯菩薩行弘誓無畏遊如來戲口度無極；顯世界淨顯淨塵垢照曜世界；顯在眾生示不思議；顯諸菩薩不斷經法；顯至佛國供養禮事；顯智慧業行本不可思議故；顯分別三昧而無所畏；顯入微妙定知所進趣以菩薩度而度脫之；顯淨佛國不斷菩薩誓願之法而自顯照亦無所畏。菩薩摩訶薩處在俗中，現佛形像復無所畏，現轉法輪為受化故，顯諸如來善根之本，立在佛乘皆使成就，顯意威足致度無極。復次，菩薩摩訶薩思惟不起法忍，一一了達無數無限億百千劫所修行法皆悉在前，顯法威曜燃熾道教。復次，菩薩摩訶薩晝夜日月時節年歲，悉能算知。菩薩用心彈指之頃所用等智，知三世事了無差違現其無畏。是謂最勝菩薩摩訶薩住此三昧者，便能顯曜諸度無極得十無畏，在大眾中入定正受，碎身如塵善權方便，第八菩薩之所修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩顯威無畏有十事。云何為十？謂顯佛威曜過虛空界不壞精進於諸壞法得度無極；顯菩薩行弘誓無畏遊如來戲口度無極；顯世界淨顯淨塵垢照曜世界；顯在眾生示不思議；顯諸菩薩不斷經法；顯至佛國供養禮事；顯智慧業行本不可思議故；顯分別三昧而無所畏；顯入微妙定知所進趣以菩薩度而度脫之；顯淨佛國不斷菩薩誓願之法而自顯照亦無所畏。菩薩摩訶薩處在俗中，現佛形像復無所畏，現轉法輪為受化故，顯諸如來善根之本，立在佛乘皆使成就，顯意威足致度無極。復次，菩薩摩訶薩思惟不起法忍，一一了達無數無限億百千劫所修行法皆悉在前，顯法威曜燃熾道教。復次，菩薩摩訶薩晝夜日月時節年歲，悉能算知。菩薩用心彈指之頃所用等智，知三世事了無差違現其無畏。是謂最勝菩薩摩訶薩住此三昧者，便能顯曜諸度無極得十無畏，在大眾中入定正受，碎身如塵善權方便，第八菩薩之所修行。」

身入品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身入品第十六

是時世尊告最勝曰：「復次菩薩摩訶薩，還自觀身身持身入，悉能分別了無處所。是時菩薩入身入持法界定意，於諸定中最得自在，身諸毛孔，一一毛孔入法界定意三昧而得自在，於諸法界示現幻法，知有前世後世分別世法，了知世界億百千事，無數無限阿僧祇劫諸佛世界，其中好惡悉能達了，觀等正覺眷屬成就，於淨不淨亦悉平等，不斷善法大乘不損，心意牢固復不移動，於彼一劫百劫百千劫，億劫百千億劫，無限無量阿僧祇不可稱計，非籌所算非意所度，如是劫數諸佛世界入正受三昧，復從中起入此間定，從彼間起遊彼世界，便能成熟彼眾生行，不失法界體之正法，三世往來無所罣閡，說法教化有限閡者，令知歸趣慧眼碎入法，於諸法界而得自在，具足壞耳定度無極亦無罣礙，入鼻入定意不損善權，善入舌根定意解味所著，成就碎身定往來無礙，入碎意定而順智識。彼菩薩摩訶薩作如是觀，作如是知，住此身入定者，便獲菩薩十千億總持，於世轉法輪隨俗而入，復得十千億篋藏之行清淨無污，復得十千億根門越一切智，復得十千億神通周遊無礙，復得十千億定超過眾定，復得十千億神足遊至虛空無邊際界，復得十千億力於諸眾行漸漸增多，復得十千億求望永斷眾想，復得十千億止處現無所有，復得十千億顯威神變而現在前。是謂，最勝！菩薩摩訶薩獲此十千億行而不虧損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告最勝曰：「復次菩薩摩訶薩，還自觀身身持身入，悉能分別了無處所。是時菩薩入身入持法界定意，於諸定中最得自在，身諸毛孔，一一毛孔入法界定意三昧而得自在，於諸法界示現幻法，知有前世後世分別世法，了知世界億百千事，無數無限阿僧祇劫諸佛世界，其中好惡悉能達了，觀等正覺眷屬成就，於淨不淨亦悉平等，不斷善法大乘不損，心意牢固復不移動，於彼一劫百劫百千劫，億劫百千億劫，無限無量阿僧祇不可稱計，非籌所算非意所度，如是劫數諸佛世界入正受三昧，復從中起入此間定，從彼間起遊彼世界，便能成熟彼眾生行，不失法界體之正法，三世往來無所罣閡，說法教化有限閡者，令知歸趣慧眼碎入法，於諸法界而得自在，具足壞耳定度無極亦無罣礙，入鼻入定意不損善權，善入舌根定意解味所著，成就碎身定往來無礙，入碎意定而順智識。彼菩薩摩訶薩作如是觀，作如是知，住此身入定者，便獲菩薩十千億總持，於世轉法輪隨俗而入，復得十千億篋藏之行清淨無污，復得十千億根門越一切智，復得十千億神通周遊無礙，復得十千億定超過眾定，復得十千億神足遊至虛空無邊際界，復得十千億力於諸眾行漸漸增多，復得十千億求望永斷眾想，復得十千億止處現無所有，復得十千億顯威神變而現在前。是謂，最勝！菩薩摩訶薩獲此十千億行而不虧損。

「復次，菩薩當念修行十千億支節瓔珞而自纏裹。復當修行十千億具度眾生者。復當修行十千億乘，使眾生類乘此乘得至彼岸。復當修行十千億炎定三昧，照曜世界無闇冥處。復得十千億義辯無應不應。復得十千億弘誓，有來觀者心不移轉。復得十千億信願無邪倒見。復得十千億正路，菩薩所可往來周遊之處而淨其跡。復得十千億光明從面門出。復得十千億典訓顯菩薩德。復得十千億清淨之本而淨道場。是謂最勝菩薩摩訶薩無量功德而自纏絡，莊嚴道樹不失本際，皆是菩薩趣道之具。若菩薩成就此眾具者，便上菩薩位而得稱譽，熏以德香為人所敬，所行眾中輒得利養，現世德業不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩當念修行十千億支節瓔珞而自纏裹。復當修行十千億具度眾生者。復當修行十千億乘，使眾生類乘此乘得至彼岸。復當修行十千億炎定三昧，照曜世界無闇冥處。復得十千億義辯無應不應。復得十千億弘誓，有來觀者心不移轉。復得十千億信願無邪倒見。復得十千億正路，菩薩所可往來周遊之處而淨其跡。復得十千億光明從面門出。復得十千億典訓顯菩薩德。復得十千億清淨之本而淨道場。是謂最勝菩薩摩訶薩無量功德而自纏絡，莊嚴道樹不失本際，皆是菩薩趣道之具。若菩薩成就此眾具者，便上菩薩位而得稱譽，熏以德香為人所敬，所行眾中輒得利養，現世德業不可窮盡。

「若有菩薩住此法界定意自在三昧者，生豪族家不處卑賤，眾菩薩等以為眷屬，住三昧已，遙見東方十億阿僧祇等如來、至真、等正覺，名字姓號國土大小皆悉分明，南西北方四維上下，十億阿僧祇諸佛剎土及諸如來，皆能識知一一姓號，立菩薩行指示道門，使彼菩薩而淨佛土，放如來身無量光明，現如來眼不可思議，如來耳通無能限量，如來鼻通倍不可計，如來舌通廣無邊際，如來心通非無形觀，如來神足無上之法所度無限，如來之道無上中下具成就故，如來名稱遠流布故，如來法輪常轉不轉現世轉故，如來翼從現諮受故，如來正法無量無能中絕故，如來善根現稱歎故，如來行普遍論無堪當故，如來種成就於三世無不降伏故，如來生一切諸法宣示愚人故，如來法處所顯現智明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩住此法界定意自在三昧者，生豪族家不處卑賤，眾菩薩等以為眷屬，住三昧已，遙見東方十億阿僧祇等如來、至真、等正覺，名字姓號國土大小皆悉分明，南西北方四維上下，十億阿僧祇諸佛剎土及諸如來，皆能識知一一姓號，立菩薩行指示道門，使彼菩薩而淨佛土，放如來身無量光明，現如來眼不可思議，如來耳通無能限量，如來鼻通倍不可計，如來舌通廣無邊際，如來心通非無形觀，如來神足無上之法所度無限，如來之道無上中下具成就故，如來名稱遠流布故，如來法輪常轉不轉現世轉故，如來翼從現諮受故，如來正法無量無能中絕故，如來善根現稱歎故，如來行普遍論無堪當故，如來種成就於三世無不降伏故，如來生一切諸法宣示愚人故，如來法處所顯現智明故。

「如是最勝！菩薩摩訶薩現界清淨為立處所，以佛重陰雨法甘露，一切諸佛境界示有言教現諸佛法，幻形不真了諸法性，興起自然不動轉故，諸法形像分別義理，如來無量功德具足不可窮盡。是謂菩薩摩訶薩住此三昧，所遊之方無所罣礙。復次菩薩住此三昧，遊陰持入亦無障蔽，心為幻法，知無量無限無邊之法，安處諸菩薩。入此定意自在三昧，便能知諸佛如來等正覺名號姓字一一名號，至十千億阿僧祇等諸佛如來一一名號，至百千億佛剎，安處菩薩身皆在中住，無量無限心想意想，復以無為巧便為立處所。一切諸法亦不忘失得度知見故，常親近智海希現智故，住亦有處示現諸法無處所故，為立佛處示現廣普諸法無前後故，示現根門無礙智慧利法善用智分別故，不毀威儀為立諸界無往還故，為示現慧處所淨無礙智故，示現成等正覺故，顯曜法界無增減故。是謂菩薩摩訶薩住此三昧中，便能發趣於大乘跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是最勝！菩薩摩訶薩現界清淨為立處所，以佛重陰雨法甘露，一切諸佛境界示有言教現諸佛法，幻形不真了諸法性，興起自然不動轉故，諸法形像分別義理，如來無量功德具足不可窮盡。是謂菩薩摩訶薩住此三昧，所遊之方無所罣礙。復次菩薩住此三昧，遊陰持入亦無障蔽，心為幻法，知無量無限無邊之法，安處諸菩薩。入此定意自在三昧，便能知諸佛如來等正覺名號姓字一一名號，至十千億阿僧祇等諸佛如來一一名號，至百千億佛剎，安處菩薩身皆在中住，無量無限心想意想，復以無為巧便為立處所。一切諸法亦不忘失得度知見故，常親近智海希現智故，住亦有處示現諸法無處所故，為立佛處示現廣普諸法無前後故，示現根門無礙智慧利法善用智分別故，不毀威儀為立諸界無往還故，為示現慧處所淨無礙智故，示現成等正覺故，顯曜法界無增減故。是謂菩薩摩訶薩住此三昧中，便能發趣於大乘跡。

「菩薩摩訶薩復當修習十趣海門而無厭足。云何為十？所謂佛海現無厭足，人海動轉不動轉化無厭足，法海增益智無厭足，善田海生無厭足，住無有法亦無觀行神足功德海無處所亦無厭足，顯智明海執慧無分散故，住根門海，從一地至一地慧無亂錯故，住心意海，盡能覺知一切眾生，若干種心若干種意，知無量心有增有減，住修行海，具足眾願故住弘誓海，要成就究竟清淨出要故。是謂菩薩摩訶薩住此三昧，便能獲此十趣海門而無厭足，菩薩大士之所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復當修習十趣海門而無厭足。云何為十？所謂佛海現無厭足，人海動轉不動轉化無厭足，法海增益智無厭足，善田海生無厭足，住無有法亦無觀行神足功德海無處所亦無厭足，顯智明海執慧無分散故，住根門海，從一地至一地慧無亂錯故，住心意海，盡能覺知一切眾生，若干種心若干種意，知無量心有增有減，住修行海，具足眾願故住弘誓海，要成就究竟清淨出要故。是謂菩薩摩訶薩住此三昧，便能獲此十趣海門而無厭足，菩薩大士之所修行。

「菩薩摩訶薩復當思惟十第一無生。云何為十？所謂觀眾生類第一，一無生；觀天豪尊第一，二無生；觀最上梵天第一，三無生；觀世護心不壞第一，四無生；觀在眾生獨步無侶第一，五無生；觀降魔眾心定不亂第一，六無生；觀五趣無形第一，七無生；觀諸眾生亦無染污第一，八無生；觀尊貴諸佛法第一，九無生；觀自在出要顯曜第一，十無生。是謂菩薩摩訶薩當念思惟此十第一無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復當思惟十第一無生。云何為十？所謂觀眾生類第一，一無生；觀天豪尊第一，二無生；觀最上梵天第一，三無生；觀世護心不壞第一，四無生；觀在眾生獨步無侶第一，五無生；觀降魔眾心定不亂第一，六無生；觀五趣無形第一，七無生；觀諸眾生亦無染污第一，八無生；觀尊貴諸佛法第一，九無生；觀自在出要顯曜第一，十無生。是謂菩薩摩訶薩當念思惟此十第一無生。

「菩薩復當思惟眾生界所趣生有十事。云何為十？所謂出家堅固化諸眾生，立不退轉行精進力，清淨無著力無染污一切法空故，休息力成就諸法自在故，成就心心轉不轉力分別議故，具足自然法力成大智慧故，成辦無礙力以說法故，無畏力成就為法立處故，成就意斷力未知已知，智成就無二力無生滅故，是謂最勝菩薩摩訶薩思惟此十力，最大力、無比力、不上不下力、無量力、育養力、不動力、善趣生力、不怒力、智熾盛力、勤苦積行力，是謂十力當念修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復當思惟眾生界所趣生有十事。云何為十？所謂出家堅固化諸眾生，立不退轉行精進力，清淨無著力無染污一切法空故，休息力成就諸法自在故，成就心心轉不轉力分別議故，具足自然法力成大智慧故，成辦無礙力以說法故，無畏力成就為法立處故，成就意斷力未知已知，智成就無二力無生滅故，是謂最勝菩薩摩訶薩思惟此十力，最大力、無比力、不上不下力、無量力、育養力、不動力、善趣生力、不怒力、智熾盛力、勤苦積行力，是謂十力當念修行。

「復次菩薩當善思惟十力。云何為十？所謂善入空力、善清淨力、善微妙力、善法身力、善世法力、善燃法力、善根寂力、善未曾有力、善覺寤力、善超度力。是謂菩薩摩訶薩住此十力便能攝持定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次菩薩當善思惟十力。云何為十？所謂善入空力、善清淨力、善微妙力、善法身力、善世法力、善燃法力、善根寂力、善未曾有力、善覺寤力、善超度力。是謂菩薩摩訶薩住此十力便能攝持定意。

「菩薩摩訶薩復當思惟二十力得至定門。云何為二十？所謂大人之力、親近善知識力、等正覺究竟力、本修善根得親近力、無量善根被熏香力、得如來度不度力、降心穢垢無生滅力、增益菩薩念不斷力、莊嚴菩薩得歡喜力、助菩薩善不斷法力、除菩薩心無緣著力、充菩薩願無所求力、成菩薩意思惟定力、獲菩薩根無錯亂力、立法王力、無著無量身力、得善權方便智慧之力、於一切法無畏難力、立眾生本不漏失力、於諸眾生獨步不嬈彼力。是謂菩薩摩訶薩住此定者，乃應無所有力，過諸羅漢辟支佛上，乃能入於菩薩定力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩復當思惟二十力得至定門。云何為二十？所謂大人之力、親近善知識力、等正覺究竟力、本修善根得親近力、無量善根被熏香力、得如來度不度力、降心穢垢無生滅力、增益菩薩念不斷力、莊嚴菩薩得歡喜力、助菩薩善不斷法力、除菩薩心無緣著力、充菩薩願無所求力、成菩薩意思惟定力、獲菩薩根無錯亂力、立法王力、無著無量身力、得善權方便智慧之力、於一切法無畏難力、立眾生本不漏失力、於諸眾生獨步不嬈彼力。是謂菩薩摩訶薩住此定者，乃應無所有力，過諸羅漢辟支佛上，乃能入於菩薩定力。」

辯才品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才品第十七

爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩具足眾德斷眾生望，充飽一切令無嫌恨？」佛告最勝：「諦聽諦聽，善思念之！今當與汝善分別之。菩薩從初發心以來至于成佛，要當莊嚴清淨道場，放大光明照彼境界，幽冥之處皆蒙其光，其見光者心不懷懼無所畏難，心遂熾盛倍加歡喜，增益功德不離淨行，自淨其行修無上道，使功德業不可窮盡智無邊崖。菩薩行法亦無有邊，行菩薩乘亦無有底，菩薩境界不可思議，非是羅漢、辟支佛所能籌量。菩薩所度復無邊幅，成就眾德復無崖畔。菩薩所淨不捨弘誓，菩薩出要指示道門，欲論菩薩諸法端緒而不可得。菩薩摩訶薩從無數劫方得為菩薩，然後乃成菩薩之道。有來親近奉菩薩者，增益勸發成菩薩德名稱遠聞，其聞名者皆來承事宿衛供養，欲為後世良祐福田。若有眾生見菩薩者，輒為說法無上之智，前聞法者而無厭足，廣布慧明不毀法性。所以然者，聞法眾生承受正教倍增智業，頒宣正訓無有耗盡。菩薩摩訶薩住此三昧中，便能廣布諸善功德，菩薩以無限無量不可稱計曠大之意，一一施意隨其前緣入三昧定，復從定起自省法性之觀，因此三昧而知三昧境界，分別無數三昧，定意觀三昧、廣普觀三昧、無欲觀三昧、相觀三昧、所現觀三昧、威儀觀三昧、猗觀三昧、念觀三昧、待觀三昧、喜觀三昧、安隱觀三昧、護觀三昧、出要觀三昧，棄捨已生，未生皆捨，應禪悅定意，雖遊於定亦不染定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩具足眾德斷眾生望，充飽一切令無嫌恨？」佛告最勝：「諦聽諦聽，善思念之！今當與汝善分別之。菩薩從初發心以來至于成佛，要當莊嚴清淨道場，放大光明照彼境界，幽冥之處皆蒙其光，其見光者心不懷懼無所畏難，心遂熾盛倍加歡喜，增益功德不離淨行，自淨其行修無上道，使功德業不可窮盡智無邊崖。菩薩行法亦無有邊，行菩薩乘亦無有底，菩薩境界不可思議，非是羅漢、辟支佛所能籌量。菩薩所度復無邊幅，成就眾德復無崖畔。菩薩所淨不捨弘誓，菩薩出要指示道門，欲論菩薩諸法端緒而不可得。菩薩摩訶薩從無數劫方得為菩薩，然後乃成菩薩之道。有來親近奉菩薩者，增益勸發成菩薩德名稱遠聞，其聞名者皆來承事宿衛供養，欲為後世良祐福田。若有眾生見菩薩者，輒為說法無上之智，前聞法者而無厭足，廣布慧明不毀法性。所以然者，聞法眾生承受正教倍增智業，頒宣正訓無有耗盡。菩薩摩訶薩住此三昧中，便能廣布諸善功德，菩薩以無限無量不可稱計曠大之意，一一施意隨其前緣入三昧定，復從定起自省法性之觀，因此三昧而知三昧境界，分別無數三昧，定意觀三昧、廣普觀三昧、無欲觀三昧、相觀三昧、所現觀三昧、威儀觀三昧、猗觀三昧、念觀三昧、待觀三昧、喜觀三昧、安隱觀三昧、護觀三昧、出要觀三昧，棄捨已生，未生皆捨，應禪悅定意，雖遊於定亦不染定。

「最勝當知！猶如阿耨達大龍王宮殿皆七寶成，阿耨達泉出四大河，四門流盈不傷生苗，泉水清徹亦如虛空之色。是時四河從四門出，而趣四方皆歸于海。其四河者，一名恒伽，從象口出；二名私頭，從師子口出；三名私陀，從牛口出；四名婆叉，從馬口出。此四大河從四口出，趣於四方歸于四海。恒伽大河者，車𤦲真寶以為象身流出其水；私頭大河者，真金剛寶以為師子身流出其水；私陀大河者，以瑪瑙寶以為牛身流出其水；婆叉大河者，青琉璃寶以為馬身流出其水。此四寶者，皆天上寶非人間寶。此四大河當初出處各各廣一由旬，流時庠序寂無聲響，一一大河各各右繞神泉七匝皆投于海，七匝中間相去一由旬，間生若干雜種蓮花、優鉢蓮花、鉢頭牟花、須犍提花、滿願犍提花，眾寶雜珍皆生其中；復有種種微妙熏香，其色香美，若干種寶自相照明，其有覩者觀無厭足，珍奇異寶視表見裏，一由旬內寶寶相照，如摩尼珠靡所不曜。其七重內異類眾鳥，悲哀和鳴共相娛樂；復有百種神樹藥草，香風遠布徹彼隨沙門境界。然彼阿耨達龍宮殿舍，東西南北各五十由旬，純以七寶以為挍飾；復以若干種異色摩尼寶雜廁其間；復以摩尼寶珠懸在虛空，以為日月星辰羅列虛空，牛頭栴檀薪以用供厨，於宮殿中一日三時雨眾香花，優鉢蓮花、拘牟頭花、分陀利花、須犍提花、滿願犍提花。若干種寶以成宮殿，光光相照明明相續，如彼阿耨達泉出四大河，從四口流趣于四海。菩薩摩訶薩亦復如是，得四辯才無滯之河，分別四道歸於智海。如彼恒伽河者車𤦲真寶所成，從象口出水流至於海。菩薩摩訶薩亦復如是，從青白法口出無量義，盡是如來祕藏之篋解暢深義，皆令諸法各得名字，布現法味燃智光明，皆使投于無邊智海。譬猶如彼私頭大河真金剛寶以成其體，從師子口流至於海。菩薩大士亦復如是，演出法辯御佛金剛，護諸生類使得照明，執智金剛投無礙海。如彼私陀大河馬瑙寶所成，從牛口出流至于海。菩薩摩訶薩亦復如是，演出應辯有疑滯者永無猶豫，亦使眾生無諍訟者，隨機報應分別義趣，使眾生類純熟其行，皆令歸趣無緣著海。猶如婆槎大河青琉璃所成，從馬口出悉投於海。菩薩摩訶薩亦復如是，得無盡辯思惟諸法，億百千劫於中示現而無窮盡，善法營護將至善道，令諸守禁之人悉歸佛海而同一味。如彼四大江河右遶阿耨達泉七匝，趣於四方而歸四海。菩薩大士亦復如是，身行成就亦不有左，口行成就亦不有左，意行成就亦不有左，意志所修智慧為首，如彼四河趣於四方而歸于海，菩薩大士亦復如是，乘四智慧之辯趣于四方。於是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！猶如阿耨達大龍王宮殿皆七寶成，阿耨達泉出四大河，四門流盈不傷生苗，泉水清徹亦如虛空之色。是時四河從四門出，而趣四方皆歸于海。其四河者，一名恒伽，從象口出；二名私頭，從師子口出；三名私陀，從牛口出；四名婆叉，從馬口出。此四大河從四口出，趣於四方歸于四海。恒伽大河者，車𤦲真寶以為象身流出其水；私頭大河者，真金剛寶以為師子身流出其水；私陀大河者，以瑪瑙寶以為牛身流出其水；婆叉大河者，青琉璃寶以為馬身流出其水。此四寶者，皆天上寶非人間寶。此四大河當初出處各各廣一由旬，流時庠序寂無聲響，一一大河各各右繞神泉七匝皆投于海，七匝中間相去一由旬，間生若干雜種蓮花、優鉢蓮花、鉢頭牟花、須犍提花、滿願犍提花，眾寶雜珍皆生其中；復有種種微妙熏香，其色香美，若干種寶自相照明，其有覩者觀無厭足，珍奇異寶視表見裏，一由旬內寶寶相照，如摩尼珠靡所不曜。其七重內異類眾鳥，悲哀和鳴共相娛樂；復有百種神樹藥草，香風遠布徹彼隨沙門境界。然彼阿耨達龍宮殿舍，東西南北各五十由旬，純以七寶以為挍飾；復以若干種異色摩尼寶雜廁其間；復以摩尼寶珠懸在虛空，以為日月星辰羅列虛空，牛頭栴檀薪以用供厨，於宮殿中一日三時雨眾香花，優鉢蓮花、拘牟頭花、分陀利花、須犍提花、滿願犍提花。若干種寶以成宮殿，光光相照明明相續，如彼阿耨達泉出四大河，從四口流趣于四海。菩薩摩訶薩亦復如是，得四辯才無滯之河，分別四道歸於智海。如彼恒伽河者車𤦲真寶所成，從象口出水流至於海。菩薩摩訶薩亦復如是，從青白法口出無量義，盡是如來祕藏之篋解暢深義，皆令諸法各得名字，布現法味燃智光明，皆使投于無邊智海。譬猶如彼私頭大河真金剛寶以成其體，從師子口流至於海。菩薩大士亦復如是，演出法辯御佛金剛，護諸生類使得照明，執智金剛投無礙海。如彼私陀大河馬瑙寶所成，從牛口出流至于海。菩薩摩訶薩亦復如是，演出應辯有疑滯者永無猶豫，亦使眾生無諍訟者，隨機報應分別義趣，使眾生類純熟其行，皆令歸趣無緣著海。猶如婆槎大河青琉璃所成，從馬口出悉投於海。菩薩摩訶薩亦復如是，得無盡辯思惟諸法，億百千劫於中示現而無窮盡，善法營護將至善道，令諸守禁之人悉歸佛海而同一味。如彼四大江河右遶阿耨達泉七匝，趣於四方而歸四海。菩薩大士亦復如是，身行成就亦不有左，口行成就亦不有左，意行成就亦不有左，意志所修智慧為首，如彼四河趣於四方而歸于海，菩薩大士亦復如是，乘四智慧之辯趣于四方。於是

菩薩當觀一切諸佛所住之方，承事禮敬不失威儀；復次當現一切諸佛之法光曜，執總持法使不忘失；復次現諸智度，具足菩薩眾行之本；復次現大慈悲，處在眾生現轉法輪。如彼四河遶阿耨達七匝，於其中間有諸雜種，優鉢蓮花、拘牟頭花、分陀利花、須犍提花、滿願犍提花，及諸香花香熏四方。菩薩摩訶薩亦復如是，從初發意至成作佛，於其中間化導未被訓眾生，勸進說法至不退轉，為演正受從億百千劫亦無疲極，一人不度終不捨之，淨佛國土嚴治住地，入師子步定意三昧，進向道樹意如金剛而無異難。如彼阿耨達泉，七重之內生七寶樹以自莊飾，眾果香花不可稱量。菩薩摩訶薩亦復如是，莊嚴佛土清淨之國，生三十七道樹之花，覺觀道心思惟正法。如彼阿耨達宮殿縱廣五十由旬，清淨無瑕穢亦無風塵坌垢。菩薩摩訶薩亦復如是，道心清淨而無瑕穢，內懷種種善本功德，具足無量定意法門。猶如阿耨達泉，以牛頭栴檀及眾雜寶以為垣牆。菩薩摩訶薩亦復如是，道心所念十億百千智所見圍遶，不缺所誓本無心通，成心通行智業成就，眾善根本悉為清淨。猶如阿耨達宮內純以真珠虎珀以廁其地，出若干種光靡不照曜。菩薩摩訶薩亦復如是，入極微智意所規度不可思議，將護眾生出無憂澤，以若干種珍寶瓔珞而自莊嚴，亦不毀壞法界體性，住諸如來無為之室，意之所趣終不退轉。如彼阿耨達龍王，與諸小龍而作覆護，有恐懼者使無所畏，左右神龍皆有威德，及海中諸小龍王皆來朝賀。菩薩摩訶薩亦復如是，為一切有形眾生懷恐怖者而作覆護，隨時將育令無怨恨，界內越界心等如空，雖處於世布慧光明，將護萌類如身無異。如彼阿耨達泉出四江河遍閻浮地，詰屈周障而歸于海，所經過處多所潤澤。菩薩摩訶薩亦復如是，乘四智之海，載諸天及人魔若魔天釋梵諸天人及非人，皆使趣於大智之海，發於無上正真之道，十力無畏十八事不共，至道樹下終不退轉。所謂四智河者，一曰願智之河，恒常誓願度眾生故，亦不猗內身無所著；二曰具足智度無邊之河，淨菩薩道攝一切界，來往周旋亦無所著，所聞無盡亦不有盡，出三世智演非常苦空非身之義；三曰菩薩定意智海，以無央數定而自莊嚴，遊至十方諸佛剎土禮事供養諸佛世尊，演出諸佛無源之海；第四名曰大慈悲河，使眾生類安處慈悲立不退轉，拔一切苦使無熱惱，復以無數善權方便，導彼前進無所顧戀，十力之海多積珍寶，有緣著者知趣所歸。如彼阿耨達泉出四大河悉歸于海，無盡無窮不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是，得增上弘誓成就願智，修菩薩行智慧觀法亦不可盡，成無上道而無疑滯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩當觀一切諸佛所住之方，承事禮敬不失威儀；復次當現一切諸佛之法光曜，執總持法使不忘失；復次現諸智度，具足菩薩眾行之本；復次現大慈悲，處在眾生現轉法輪。如彼四河遶阿耨達七匝，於其中間有諸雜種，優鉢蓮花、拘牟頭花、分陀利花、須犍提花、滿願犍提花，及諸香花香熏四方。菩薩摩訶薩亦復如是，從初發意至成作佛，於其中間化導未被訓眾生，勸進說法至不退轉，為演正受從億百千劫亦無疲極，一人不度終不捨之，淨佛國土嚴治住地，入師子步定意三昧，進向道樹意如金剛而無異難。如彼阿耨達泉，七重之內生七寶樹以自莊飾，眾果香花不可稱量。菩薩摩訶薩亦復如是，莊嚴佛土清淨之國，生三十七道樹之花，覺觀道心思惟正法。如彼阿耨達宮殿縱廣五十由旬，清淨無瑕穢亦無風塵坌垢。菩薩摩訶薩亦復如是，道心清淨而無瑕穢，內懷種種善本功德，具足無量定意法門。猶如阿耨達泉，以牛頭栴檀及眾雜寶以為垣牆。菩薩摩訶薩亦復如是，道心所念十億百千智所見圍遶，不缺所誓本無心通，成心通行智業成就，眾善根本悉為清淨。猶如阿耨達宮內純以真珠虎珀以廁其地，出若干種光靡不照曜。菩薩摩訶薩亦復如是，入極微智意所規度不可思議，將護眾生出無憂澤，以若干種珍寶瓔珞而自莊嚴，亦不毀壞法界體性，住諸如來無為之室，意之所趣終不退轉。如彼阿耨達龍王，與諸小龍而作覆護，有恐懼者使無所畏，左右神龍皆有威德，及海中諸小龍王皆來朝賀。菩薩摩訶薩亦復如是，為一切有形眾生懷恐怖者而作覆護，隨時將育令無怨恨，界內越界心等如空，雖處於世布慧光明，將護萌類如身無異。如彼阿耨達泉出四江河遍閻浮地，詰屈周障而歸于海，所經過處多所潤澤。菩薩摩訶薩亦復如是，乘四智之海，載諸天及人魔若魔天釋梵諸天人及非人，皆使趣於大智之海，發於無上正真之道，十力無畏十八事不共，至道樹下終不退轉。所謂四智河者，一曰願智之河，恒常誓願度眾生故，亦不猗內身無所著；二曰具足智度無邊之河，淨菩薩道攝一切界，來往周旋亦無所著，所聞無盡亦不有盡，出三世智演非常苦空非身之義；三曰菩薩定意智海，以無央數定而自莊嚴，遊至十方諸佛剎土禮事供養諸佛世尊，演出諸佛無源之海；第四名曰大慈悲河，使眾生類安處慈悲立不退轉，拔一切苦使無熱惱，復以無數善權方便，導彼前進無所顧戀，十力之海多積珍寶，有緣著者知趣所歸。如彼阿耨達泉出四大河悉歸于海，無盡無窮不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是，得增上弘誓成就願智，修菩薩行智慧觀法亦不可盡，成無上道而無疑滯

，亦知諸佛普集定意，以佛所樂而娛樂之。如彼阿耨達泉出四大河，夫一河者分為五百支，一一五百悉歸于海，不嬈眾生無所傷害。菩薩摩訶薩亦復如是，依猗弘誓之慧志不移動，修普濟之行慈及一切，現有相無相覺一切法，行無礙智不斷法本，教令出要住無礙地。猶如阿耨達泉七重中間生若干種珍奇寶物，光光相照與日光同明，所照之處百倍千倍悉蒙其明，有目之士觀阿耨達宮五色玄黃，如日在空靡不蒙賴，各各形質自有光明不相逼迮，寶寶相𢴤出若干聲，聲甚柔軟聽無厭足。菩薩摩訶薩亦復如是，住此法界自在定意，觀一一毛孔無數無量億百千如來，及佛剎土菩薩弟子眾會多少聽聞法味，執持不忘晝夜諷誦，如救彼人溺於深淵，現如來身遍諸世界，不可思議不可度量，復往親近諸佛世界，禮事供養現聞法味，於百千劫所入定意，亦不見長亦不見短，亦不見大復不見小。菩薩觀見一一毛孔諸佛如來國土城郭，弟子翼從眾生多少，若干種形言辭不同，周旋往來隨意所造，各隨志願共相娛樂，亦不見迮復不見寬。所以者何？其有菩薩入法界定意者，心微難見亦無形質，行跡極細無以為喻，生生自壞亦不自知，三昧境界不可思議，思惟禪行所遊境界無能思議，諸佛住處亦無處所，顯佛威儀不可窮極難為難行，終不中捨失菩薩行。越諸魔界，不牢固者安處無為獲清淨德，具足如來十力大要，欲求無上無限之業，修行正法深妙之義，不以為難。菩薩摩訶薩亦復如是，隨其心意，一念之頃從三昧起知三世事，尋能分別善惡所趣，於諸法界而得自在，亦不猗內復不猗外，推尋本末不見端緒，都無處所亦不見想，以度眾想辯諸義辯，遊佛國界禮事供養亦無厭足，入諸法界思惟分別盡其原本，不處無為不墮邊際，修一切智不著於智，雖有往來不見周旋，觀智如化實無有化，眾生等分亦復如是，尋其根本無能齊限，淨諸世界不見有淨，宣示眾生苦為何生為從何起，苦空非身無我人壽悉無所有，為現若干無常之變，不處生死不著泥洹，越一切劫度諸死地，觀諸相貌意不迷惑。然彼菩薩以善權方便諦滿眾智，至竟清淨志不移易，觀諸世界及諸眾生，有往還者無往還者悉令度脫，使諸眾生智無減少，一切世間法界威儀，次法得法不失次第，觀佛積行亦無厭足，依諸佛藏致大珍寶，於諸三昧權現無礙，如爾自然守護無滯，深法句義所暢道教不可窮盡，辯才大智分別字體，演出總持暢若干種諸佛祕藏，己已離婬亦使眾生無婬怒癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，亦知諸佛普集定意，以佛所樂而娛樂之。如彼阿耨達泉出四大河，夫一河者分為五百支，一一五百悉歸于海，不嬈眾生無所傷害。菩薩摩訶薩亦復如是，依猗弘誓之慧志不移動，修普濟之行慈及一切，現有相無相覺一切法，行無礙智不斷法本，教令出要住無礙地。猶如阿耨達泉七重中間生若干種珍奇寶物，光光相照與日光同明，所照之處百倍千倍悉蒙其明，有目之士觀阿耨達宮五色玄黃，如日在空靡不蒙賴，各各形質自有光明不相逼迮，寶寶相𢴤出若干聲，聲甚柔軟聽無厭足。菩薩摩訶薩亦復如是，住此法界自在定意，觀一一毛孔無數無量億百千如來，及佛剎土菩薩弟子眾會多少聽聞法味，執持不忘晝夜諷誦，如救彼人溺於深淵，現如來身遍諸世界，不可思議不可度量，復往親近諸佛世界，禮事供養現聞法味，於百千劫所入定意，亦不見長亦不見短，亦不見大復不見小。菩薩觀見一一毛孔諸佛如來國土城郭，弟子翼從眾生多少，若干種形言辭不同，周旋往來隨意所造，各隨志願共相娛樂，亦不見迮復不見寬。所以者何？其有菩薩入法界定意者，心微難見亦無形質，行跡極細無以為喻，生生自壞亦不自知，三昧境界不可思議，思惟禪行所遊境界無能思議，諸佛住處亦無處所，顯佛威儀不可窮極難為難行，終不中捨失菩薩行。越諸魔界，不牢固者安處無為獲清淨德，具足如來十力大要，欲求無上無限之業，修行正法深妙之義，不以為難。菩薩摩訶薩亦復如是，隨其心意，一念之頃從三昧起知三世事，尋能分別善惡所趣，於諸法界而得自在，亦不猗內復不猗外，推尋本末不見端緒，都無處所亦不見想，以度眾想辯諸義辯，遊佛國界禮事供養亦無厭足，入諸法界思惟分別盡其原本，不處無為不墮邊際，修一切智不著於智，雖有往來不見周旋，觀智如化實無有化，眾生等分亦復如是，尋其根本無能齊限，淨諸世界不見有淨，宣示眾生苦為何生為從何起，苦空非身無我人壽悉無所有，為現若干無常之變，不處生死不著泥洹，越一切劫度諸死地，觀諸相貌意不迷惑。然彼菩薩以善權方便諦滿眾智，至竟清淨志不移易，觀諸世界及諸眾生，有往還者無往還者悉令度脫，使諸眾生智無減少，一切世間法界威儀，次法得法不失次第，觀佛積行亦無厭足，依諸佛藏致大珍寶，於諸三昧權現無礙，如爾自然守護無滯，深法句義所暢道教不可窮盡，辯才大智分別字體，演出總持暢若干種諸佛祕藏，己已離婬亦使眾生無婬怒癡。

「菩薩大士無數劫中行權方便，現顯若干種種之道，隨類化之令得度脫。一切諸法自然度脫不見自然，度不度故立大慈悲，於諸眾生亦不見有眾生之想，數出入息，有息出時有息入時，了諸世界性本自然法自常住，前人行者自起識者謂為不定，不見動轉言法流馳，雖化眾生不見有化，淨三戒場入如來室，興諸法想心獲無畏，說法清淨而轉法輪不可毀壞，道心隆盛終無羅漢辟支之意。是謂最勝！菩薩摩訶薩得此法界自在定意三昧，大事增益上菩薩位終不虛勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩大士無數劫中行權方便，現顯若干種種之道，隨類化之令得度脫。一切諸法自然度脫不見自然，度不度故立大慈悲，於諸眾生亦不見有眾生之想，數出入息，有息出時有息入時，了諸世界性本自然法自常住，前人行者自起識者謂為不定，不見動轉言法流馳，雖化眾生不見有化，淨三戒場入如來室，興諸法想心獲無畏，說法清淨而轉法輪不可毀壞，道心隆盛終無羅漢辟支之意。是謂最勝！菩薩摩訶薩得此法界自在定意三昧，大事增益上菩薩位終不虛勞。

權智品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權智品第十八

「復次最勝！菩薩摩訶薩復當思惟第十權智定慧三昧，當念修行。云何菩薩修行第十權智定慧三昧？於是，最勝！菩薩摩訶薩有三昧名無量定意，菩薩住此三昧者，觀知無量身行，觀知無量口行，觀知無量意行，觀知無量佛剎而往莊嚴，觀知無量眾生以知往降，觀知無量受化眾生智業成就，觀知無量放大光明接未度者，觀知無量放大人威相之光靡所不照。觀知無量轉正法輪，諸天世人魔若魔天梵釋四天王所不能轉而獨能轉，觀知無量菩薩遊諸佛剎，與諸眾生而作導首，雖得佛力不依於力，自放身意如無所放，獲佛智慧亦不猗慧，以佛興起而發起之，執佛神足度無量境，以佛清淨而清眾行，以佛所行而過其行，以佛之量過諸所量，以佛奮迅之定不懷怯弱，得佛清淨而行佛事。菩薩摩訶薩住此三昧已，普觀一切智，以觀一切智，復觀一切智業，已觀智業尋能修智，以能修智便受智教，已受智教思惟妙智，已思妙智便求智緣，已與智緣便得解脫之智，以得解脫便得解脫無餘，以得無餘便應法律無上正要，長菩薩行成菩薩業，進菩薩意忍菩薩苦，退菩薩惡入菩薩藏，執菩薩明除菩薩冥，住菩薩地現菩薩相，擿菩薩聾淨菩薩聲。菩薩聞是亦不動還，復不懷懼亦不退轉，心不患厭不念有益，亦不捨離復不有疑，亦不中斷亦不依猗菩薩聞見。所以然者，菩薩摩訶薩在諸眾生隨類而入，觀察法則成弘誓心，與彼眾生而作模範，御大乘法入佛江海，直至所趣不失于徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最勝！菩薩摩訶薩復當思惟第十權智定慧三昧，當念修行。云何菩薩修行第十權智定慧三昧？於是，最勝！菩薩摩訶薩有三昧名無量定意，菩薩住此三昧者，觀知無量身行，觀知無量口行，觀知無量意行，觀知無量佛剎而往莊嚴，觀知無量眾生以知往降，觀知無量受化眾生智業成就，觀知無量放大光明接未度者，觀知無量放大人威相之光靡所不照。觀知無量轉正法輪，諸天世人魔若魔天梵釋四天王所不能轉而獨能轉，觀知無量菩薩遊諸佛剎，與諸眾生而作導首，雖得佛力不依於力，自放身意如無所放，獲佛智慧亦不猗慧，以佛興起而發起之，執佛神足度無量境，以佛清淨而清眾行，以佛所行而過其行，以佛之量過諸所量，以佛奮迅之定不懷怯弱，得佛清淨而行佛事。菩薩摩訶薩住此三昧已，普觀一切智，以觀一切智，復觀一切智業，已觀智業尋能修智，以能修智便受智教，已受智教思惟妙智，已思妙智便求智緣，已與智緣便得解脫之智，以得解脫便得解脫無餘，以得無餘便應法律無上正要，長菩薩行成菩薩業，進菩薩意忍菩薩苦，退菩薩惡入菩薩藏，執菩薩明除菩薩冥，住菩薩地現菩薩相，擿菩薩聾淨菩薩聲。菩薩聞是亦不動還，復不懷懼亦不退轉，心不患厭不念有益，亦不捨離復不有疑，亦不中斷亦不依猗菩薩聞見。所以然者，菩薩摩訶薩在諸眾生隨類而入，觀察法則成弘誓心，與彼眾生而作模範，御大乘法入佛江海，直至所趣不失于徹。

「菩薩摩訶薩常當思惟三大弘誓，執弘誓心導引眾生，而從此岸將至彼岸。何謂名為三大弘誓？一名增上弘誓，二名增中弘誓，三名增下弘誓。復次菩薩復有三弘誓。何謂為三？所謂一名中上，二名中中，三名中下，是謂三弘誓。復次菩薩復有三弘誓。何謂為三？所謂一名下上，二名下中，三名下下，是謂三弘誓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩常當思惟三大弘誓，執弘誓心導引眾生，而從此岸將至彼岸。何謂名為三大弘誓？一名增上弘誓，二名增中弘誓，三名增下弘誓。復次菩薩復有三弘誓。何謂為三？所謂一名中上，二名中中，三名中下，是謂三弘誓。復次菩薩復有三弘誓。何謂為三？所謂一名下上，二名下中，三名下下，是謂三弘誓。

「最勝當知！菩薩摩訶薩獲此第十權智定慧三昧者，乃能逮此第一增上大弘誓心，育養眾生淨佛國土，執權行智離愛欲縛，善學深入菩薩一相，解知諸相亦無有相，善了菩薩幻化之法，立眾生意在於堅固，施心係意盡為萌類，當來過去現在諸如來無所著等正覺，行大慈悲普覆一切，其無智者為現慧明，盲無目者為作眼目，無救護者為作覆護，充足一切諸佛之法，使有希望眾生除法之想。所以然者，猶如長者積財千億，金銀珍寶車𤦲馬瑙，真珠虎珀庫藏之中，加有如意明月珠寶，所至著處靡不照曜色像第一，彼珠性分體自明故。菩薩亦復如是，得心意珠出智慧門，以智光明普有所照，通達往來無所罣礙，入此定意亦無留難，如彼明珠光明所照，自現志能本性自爾，無能制使令不爾者。何以故？體性自然無能使不然，然亦不然，不然亦不然，不見眾生然，不見眾生不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！菩薩摩訶薩獲此第十權智定慧三昧者，乃能逮此第一增上大弘誓心，育養眾生淨佛國土，執權行智離愛欲縛，善學深入菩薩一相，解知諸相亦無有相，善了菩薩幻化之法，立眾生意在於堅固，施心係意盡為萌類，當來過去現在諸如來無所著等正覺，行大慈悲普覆一切，其無智者為現慧明，盲無目者為作眼目，無救護者為作覆護，充足一切諸佛之法，使有希望眾生除法之想。所以然者，猶如長者積財千億，金銀珍寶車𤦲馬瑙，真珠虎珀庫藏之中，加有如意明月珠寶，所至著處靡不照曜色像第一，彼珠性分體自明故。菩薩亦復如是，得心意珠出智慧門，以智光明普有所照，通達往來無所罣礙，入此定意亦無留難，如彼明珠光明所照，自現志能本性自爾，無能制使令不爾者。何以故？體性自然無能使不然，然亦不然，不然亦不然，不見眾生然，不見眾生不然。

「最勝當知！眾生亦出於然，亦出於不然。云何眾生亦出於然亦出於不然？所言眾生出於然者，五道科限流轉不斷，一身百身或千萬身，一劫百劫或千萬劫捨身受身，成就四大長育五陰，是謂眾生出於然也。云何眾生出於不然？於是眾生體性本空，空亦無識復無想念，時彼四方有四風起，一為地氣風吹至空，二為水氣風吹至空，三為火氣風吹至空，四為風氣即空風是也，神交識礙忽然相值，五法交集乃成形體，遇天為天遇人為人，隨形所染即成其身。設有地氣無水火風亦不得成，設有水氣無地火風亦不得成，設有火氣無地水風亦不得成，設有風氣無地水火亦不得成，設有神識猗空自管無地水火風亦不得成。菩薩當觀識為空性法界所攝，有識四大五法相應，成五陰身健利速疾，即於空界識自覺冷麁澁堅䩕，尋知離空專意思惟，心念空想寂然無為，即自開寤於虛空中不來此世，入無為無餘泥洹界而取滅度。若彼識神遲鈍不利，𧄼瞢恍惚不信離空，謂為己身即是虛空，因形受對當趣生門，遇善則善遇惡則惡，遇善眾生信有善惡，知今世後世尊卑長幼，厭患世苦習善不惓久乃得道，遇惡神識永離於善，甘心行惡流轉生死涉地獄苦，識神受惱暫無停息，方自覺寤念本所行不應禁律，漸自改責捨惡就善，從初發心涉歷劫數積功累德，具一切行乃得成道，是謂眾生亦出於不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！眾生亦出於然，亦出於不然。云何眾生亦出於然亦出於不然？所言眾生出於然者，五道科限流轉不斷，一身百身或千萬身，一劫百劫或千萬劫捨身受身，成就四大長育五陰，是謂眾生出於然也。云何眾生出於不然？於是眾生體性本空，空亦無識復無想念，時彼四方有四風起，一為地氣風吹至空，二為水氣風吹至空，三為火氣風吹至空，四為風氣即空風是也，神交識礙忽然相值，五法交集乃成形體，遇天為天遇人為人，隨形所染即成其身。設有地氣無水火風亦不得成，設有水氣無地火風亦不得成，設有火氣無地水風亦不得成，設有風氣無地水火亦不得成，設有神識猗空自管無地水火風亦不得成。菩薩當觀識為空性法界所攝，有識四大五法相應，成五陰身健利速疾，即於空界識自覺冷麁澁堅䩕，尋知離空專意思惟，心念空想寂然無為，即自開寤於虛空中不來此世，入無為無餘泥洹界而取滅度。若彼識神遲鈍不利，𧄼瞢恍惚不信離空，謂為己身即是虛空，因形受對當趣生門，遇善則善遇惡則惡，遇善眾生信有善惡，知今世後世尊卑長幼，厭患世苦習善不惓久乃得道，遇惡神識永離於善，甘心行惡流轉生死涉地獄苦，識神受惱暫無停息，方自覺寤念本所行不應禁律，漸自改責捨惡就善，從初發心涉歷劫數積功累德，具一切行乃得成道，是謂眾生亦出於不然。

「菩薩摩訶薩常當思惟一心觀察然與不然。云何菩薩觀然不然？然者世法，不然是道；然者是累，不然無著；然者是有，不然是空；然者有識，不然已離；然者有名有生有老有病有死，不然無生無起滅法，亦不流轉馳趣五道。菩薩當念，捨然有法修無然行，眾知光明無所罣礙，捨滅己法自然不起亦不見滅，淨於十方一切世界未度者度，雖有親近亦不見近，為人執勞不計有苦，荷負重擔常為元首，引入法海求無亂定，採致無限無量珍寶，五分法性空無想願、禪定解脫相好神足，以此為寶，心不懷懼亦不恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩常當思惟一心觀察然與不然。云何菩薩觀然不然？然者世法，不然是道；然者是累，不然無著；然者是有，不然是空；然者有識，不然已離；然者有名有生有老有病有死，不然無生無起滅法，亦不流轉馳趣五道。菩薩當念，捨然有法修無然行，眾知光明無所罣礙，捨滅己法自然不起亦不見滅，淨於十方一切世界未度者度，雖有親近亦不見近，為人執勞不計有苦，荷負重擔常為元首，引入法海求無亂定，採致無限無量珍寶，五分法性空無想願、禪定解脫相好神足，以此為寶，心不懷懼亦不恐怖。

「復有三昧名無為定，菩薩摩訶薩住此三昧者，以顯曜正受淨眾生跡不以為厭，於諸眾生演法性空，解空眾生乃得時寤，迴心就道終不退還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三昧名無為定，菩薩摩訶薩住此三昧者，以顯曜正受淨眾生跡不以為厭，於諸眾生演法性空，解空眾生乃得時寤，迴心就道終不退還。」

爾時世尊告最勝曰：「如我今日住此法界自在定意，以天眼觀上虛空際，不然眾生所處之界，彈指之頃，億百千眾生不可稱計，始欲受形來趣生門。爾時十方無數恒沙諸佛世尊，皆以化身住虛空界，與彼四氣神識說虛無之法，適空復離空，造離識亦然，我空計我有，永以離空矣。若彼猗空受識之形思惟空觀者，即於空界捨識形質，入無餘境而取滅度，不來此世受五陰形涉諸苦惱。如來權智無形，度識入虛空界，現其奇特神變德化，或現諸佛清淨國土，或時住立賢聖默然，或時經行諷誦不惓。識雖不覩，但諸佛世尊威儀禮節初不有廢。菩薩當觀虛空所覆無邊剎土，虛空亦無是念，我今乃覆爾許剎土；空亦不自念極有功勞。何以故？空之所覆本性自爾，法不變易自然常住，法不動轉亦不若干，不生不滅復不變異。所以然者，虛空法界性自然故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「如我今日住此法界自在定意，以天眼觀上虛空際，不然眾生所處之界，彈指之頃，億百千眾生不可稱計，始欲受形來趣生門。爾時十方無數恒沙諸佛世尊，皆以化身住虛空界，與彼四氣神識說虛無之法，適空復離空，造離識亦然，我空計我有，永以離空矣。若彼猗空受識之形思惟空觀者，即於空界捨識形質，入無餘境而取滅度，不來此世受五陰形涉諸苦惱。如來權智無形，度識入虛空界，現其奇特神變德化，或現諸佛清淨國土，或時住立賢聖默然，或時經行諷誦不惓。識雖不覩，但諸佛世尊威儀禮節初不有廢。菩薩當觀虛空所覆無邊剎土，虛空亦無是念，我今乃覆爾許剎土；空亦不自念極有功勞。何以故？空之所覆本性自爾，法不變易自然常住，法不動轉亦不若干，不生不滅復不變異。所以然者，虛空法界性自然故。

「菩薩復當思惟虛空神識，識有三相。云何為三？一趣，二悔，三亦不趣亦不悔。云何虛空神識一趣？所謂一趣者，趣向生門長育陰種，隨類染神便受其形。菩薩當知！虛空神識亦有中止，識合四氣來趣中止，中止受形，或經半月或經滿月，或經三四五六七八九十十一十二月，便從虛空中止來趣五道，五道中止便現在前。入五道中止已，或經一二三四至十二月，天化中止亦無日月年歲之期，地獄餓鬼畜生亦有中止，各各不同。空識中止澹然無形而不可見，至阿維顏諸佛世尊乃能見耳。是謂菩薩摩訶薩虛空中止趣向生門。云何虛空神識識有二悔？所謂二悔者，四氣以合識處其中，悔受其形心念空想，泊然無為不計想著。又諸佛世尊以化佛性住教尋時得寤，於無餘泥洹界而般泥洹。最勝當知！諸佛世尊於三世中教誡眾生，令得至彼無為岸者不可稱數，為一眾生周旋三世執勞勤苦，無數方便化令得度，雖處苦惱不以為勞，亦復無有疲厭之心。如來出世化諸佛身，在虛空界神識中止，為說極微無上道教，中止父母神識覺寤，受化法言即於彼處，入無餘泥洹界而般泥洹不可稱計，多於十方諸佛世尊，所度眾生無以為喻。是謂菩薩摩訶薩住此法界定意自在三昧者，便能執權行智，修無量法乃上菩薩位。云何第三虛空神識亦不有趣亦不有悔？所謂亦不有趣亦不有悔者，空界法性識處其中，中止形質如影如光，極微極細念空意識，不逮無為之境，退不及人間之有。是謂菩薩摩訶薩亦不有趣亦不有悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復當思惟虛空神識，識有三相。云何為三？一趣，二悔，三亦不趣亦不悔。云何虛空神識一趣？所謂一趣者，趣向生門長育陰種，隨類染神便受其形。菩薩當知！虛空神識亦有中止，識合四氣來趣中止，中止受形，或經半月或經滿月，或經三四五六七八九十十一十二月，便從虛空中止來趣五道，五道中止便現在前。入五道中止已，或經一二三四至十二月，天化中止亦無日月年歲之期，地獄餓鬼畜生亦有中止，各各不同。空識中止澹然無形而不可見，至阿維顏諸佛世尊乃能見耳。是謂菩薩摩訶薩虛空中止趣向生門。云何虛空神識識有二悔？所謂二悔者，四氣以合識處其中，悔受其形心念空想，泊然無為不計想著。又諸佛世尊以化佛性住教尋時得寤，於無餘泥洹界而般泥洹。最勝當知！諸佛世尊於三世中教誡眾生，令得至彼無為岸者不可稱數，為一眾生周旋三世執勞勤苦，無數方便化令得度，雖處苦惱不以為勞，亦復無有疲厭之心。如來出世化諸佛身，在虛空界神識中止，為說極微無上道教，中止父母神識覺寤，受化法言即於彼處，入無餘泥洹界而般泥洹不可稱計，多於十方諸佛世尊，所度眾生無以為喻。是謂菩薩摩訶薩住此法界定意自在三昧者，便能執權行智，修無量法乃上菩薩位。云何第三虛空神識亦不有趣亦不有悔？所謂亦不有趣亦不有悔者，空界法性識處其中，中止形質如影如光，極微極細念空意識，不逮無為之境，退不及人間之有。是謂菩薩摩訶薩亦不有趣亦不有悔。」

爾時最勝菩薩前白佛言：「世尊！如是世尊所說，虛空神識虛空中止形如光影，阿維顏菩薩諸佛世尊乃得見耳。若使四氣神識及空中止有往來者，彼泥洹界及第一義，亦當有神識亦當有中止。設有識有中止者，彼泥洹界與虛空識及空中止，有何差別？設無差別則無泥洹，以無泥洹則無道果及三乘法，生死法界及泥洹界則無有異，泥洹則是生死，生死則是泥洹。世尊！如我從佛所聞虛空神識，及空虛中止倍增疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩前白佛言：「世尊！如是世尊所說，虛空神識虛空中止形如光影，阿維顏菩薩諸佛世尊乃得見耳。若使四氣神識及空中止有往來者，彼泥洹界及第一義，亦當有神識亦當有中止。設有識有中止者，彼泥洹界與虛空識及空中止，有何差別？設無差別則無泥洹，以無泥洹則無道果及三乘法，生死法界及泥洹界則無有異，泥洹則是生死，生死則是泥洹。世尊！如我從佛所聞虛空神識，及空虛中止倍增疑惑。」

爾時世尊告最勝曰：「彼泥洹界及第一義，亦有神識亦有中止，泥洹神識及彼中止，與空神識中止法性各別。泥洹神識泊然不動，亦不移易亦無生門，當所趣向亦復無有生老病死愁憂苦惱，言識永滅亦不永滅，言識更生亦復不生。彼中止者以永寂為中止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「彼泥洹界及第一義，亦有神識亦有中止，泥洹神識及彼中止，與空神識中止法性各別。泥洹神識泊然不動，亦不移易亦無生門，當所趣向亦復無有生老病死愁憂苦惱，言識永滅亦不永滅，言識更生亦復不生。彼中止者以永寂為中止。」

佛告最勝：「如來出現於世，過去當來現在恒沙諸如來等正覺，不取泥洹亦不永滅。若佛世尊入泥洹者，則非正覺非具弘誓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「如來出現於世，過去當來現在恒沙諸如來等正覺，不取泥洹亦不永滅。若佛世尊入泥洹者，則非正覺非具弘誓。」

佛告最勝：「三世諸佛世尊有名號以來，吾未見有入泥洹者。正使將來諸佛出現法界，周旋止住有餘泥洹，不入無餘泥洹之境。最勝當知！如來神識泥洹神識則無有異，但為泥洹神識無形無影亦無光相，不動而不可移；如來識者，有動有移。彼識此識一而不異，唯有動不動而有異耳。菩薩當觀空，空有識有止，有有識有止。若復有法在泥洹外者有識有止，是謂最勝！虛空神識、虛空中止，泥洹神識、泥洹中止，是謂各各差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「三世諸佛世尊有名號以來，吾未見有入泥洹者。正使將來諸佛出現法界，周旋止住有餘泥洹，不入無餘泥洹之境。最勝當知！如來神識泥洹神識則無有異，但為泥洹神識無形無影亦無光相，不動而不可移；如來識者，有動有移。彼識此識一而不異，唯有動不動而有異耳。菩薩當觀空，空有識有止，有有識有止。若復有法在泥洹外者有識有止，是謂最勝！虛空神識、虛空中止，泥洹神識、泥洹中止，是謂各各差別。」