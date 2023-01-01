最勝問菩薩十住除垢斷結經

十住斷結經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住斷結經卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足品第十二

是時最勝菩薩前白佛言：「世尊！云何菩薩於施戒忍辱精進禪定智慧有進有退？復有菩薩從初發意至成作佛，未曾處在父母胞胎常得化生，復以神足遊諸佛國，亦無國土之想？唯願世尊一一分別，使將來世諸學菩薩道者知其所趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝菩薩前白佛言：「世尊！云何菩薩於施戒忍辱精進禪定智慧有進有退？復有菩薩從初發意至成作佛，未曾處在父母胞胎常得化生，復以神足遊諸佛國，亦無國土之想？唯願世尊一一分別，使將來世諸學菩薩道者知其所趣。」

爾時世尊告最勝曰：「諦聽諦聽，善思念之！吾當為汝一一分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「諦聽諦聽，善思念之！吾當為汝一一分別。」

最勝白佛：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛：「願樂欲聞。」

佛告最勝：「若有菩薩行施戒忍心念有想，精進禪智一切諸法興想著意，或有世界無世界想，見有眾生無眾生想，見有去來無去來心，見有現在無現在意，見有著斷無著斷心，斯是初地根力成就，便當與十法相應。云何為十？所謂如來神德不可限量，如爾一相無所罣礙，正覺名號不見染著，一切諸法不見越度，等現三乘不見所趣不著世界，解知名號無去來今。所謂名相，謂一切智亦名法界，懷來道故將護彼志不傷其心。如是最勝！斯諸法者亦無處所，來亦不知所從來處，去亦不知為從何滅。菩薩行戒忍辱精進亦復如是，戒亦無戒忍亦無忍，解知精進不見有進，若人持戒恒護彼短，設見毀戒不以為恨，見戒完具不受用喜，是謂菩薩成就於戒。菩薩行忍心不增減，有人來取菩薩身體節節支解，執心堅固不可沮壞，菩薩具施戒忍精進禪思智慧，其想著斷心不懷二，不起不滅興若干念，於諸罪福平等無二。復當思惟三向梵堂空無相願，不見空義與相願合，相願亦不見與空合，無願不見與空相合，空相不見與無願合亦不不合，無相不見與空無願合，空無願不見與無相合亦不不合，去來現在亦復如是。復次最勝！菩薩神足非思非慮，龍種境界不可思議，亦不著世復非離世，往來周旋都無住處，願相諸法亦復如是。菩薩進前修其道果，聖道自然不見邊岸，若有人來求其端緒，於賢聖法則為自損。如是最勝！菩薩戒聞慧施六重清淨之法，義理深邃得修梵行。若有菩薩得修德本，獲斯深法微妙之要，於無餘滅度而取滅度，教授眾生無去來際乃謂為道。菩薩現入愛欲之中，觀察根原而為說法；或時入滅盡定，斷出入息永無有餘，形體膖脹漏諸不淨，眾生覩者興無常想；又觀眾生有定有亂，隨宜示現令得解脫；或以威儀道品之法，訓誨一切除其重擔。神智五法是菩薩業，十八微細是菩薩業，十六金剛是菩薩業，二十一戒賢聖所修是菩薩業，在樹王下思惟三十四法是菩薩業，於施戒等不見吾我是菩薩業，去來現在分別不住是菩薩業。如是最勝！菩薩所修境界難量。解知報應乃得趣道，其有來者隨因緣合，聲從空來耳識往聽，言教書疏非真非實，隨緣合會隨緣散落，緣合則合緣散則散，散不自知為從何散，聚不自知為從何聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「若有菩薩行施戒忍心念有想，精進禪智一切諸法興想著意，或有世界無世界想，見有眾生無眾生想，見有去來無去來心，見有現在無現在意，見有著斷無著斷心，斯是初地根力成就，便當與十法相應。云何為十？所謂如來神德不可限量，如爾一相無所罣礙，正覺名號不見染著，一切諸法不見越度，等現三乘不見所趣不著世界，解知名號無去來今。所謂名相，謂一切智亦名法界，懷來道故將護彼志不傷其心。如是最勝！斯諸法者亦無處所，來亦不知所從來處，去亦不知為從何滅。菩薩行戒忍辱精進亦復如是，戒亦無戒忍亦無忍，解知精進不見有進，若人持戒恒護彼短，設見毀戒不以為恨，見戒完具不受用喜，是謂菩薩成就於戒。菩薩行忍心不增減，有人來取菩薩身體節節支解，執心堅固不可沮壞，菩薩具施戒忍精進禪思智慧，其想著斷心不懷二，不起不滅興若干念，於諸罪福平等無二。復當思惟三向梵堂空無相願，不見空義與相願合，相願亦不見與空合，無願不見與空相合，空相不見與無願合亦不不合，無相不見與空無願合，空無願不見與無相合亦不不合，去來現在亦復如是。復次最勝！菩薩神足非思非慮，龍種境界不可思議，亦不著世復非離世，往來周旋都無住處，願相諸法亦復如是。菩薩進前修其道果，聖道自然不見邊岸，若有人來求其端緒，於賢聖法則為自損。如是最勝！菩薩戒聞慧施六重清淨之法，義理深邃得修梵行。若有菩薩得修德本，獲斯深法微妙之要，於無餘滅度而取滅度，教授眾生無去來際乃謂為道。菩薩現入愛欲之中，觀察根原而為說法；或時入滅盡定，斷出入息永無有餘，形體膖脹漏諸不淨，眾生覩者興無常想；又觀眾生有定有亂，隨宜示現令得解脫；或以威儀道品之法，訓誨一切除其重擔。神智五法是菩薩業，十八微細是菩薩業，十六金剛是菩薩業，二十一戒賢聖所修是菩薩業，在樹王下思惟三十四法是菩薩業，於施戒等不見吾我是菩薩業，去來現在分別不住是菩薩業。如是最勝！菩薩所修境界難量。解知報應乃得趣道，其有來者隨因緣合，聲從空來耳識往聽，言教書疏非真非實，隨緣合會隨緣散落，緣合則合緣散則散，散不自知為從何散，聚不自知為從何聚。」

是時最勝前白佛言：「善哉善哉！快說斯法種種分別說緣本末，為諸菩薩被大德鎧，令無數人發大道意，稱歎菩薩功業所趣，及如來號十法德義，諸來會者咸得聞知，如來智業無所罣礙。若有菩薩聞斯法者，陰衰諸蓋永得消除，使諸眾生靡不通達。我等，世尊！自今日始，奉尊如來所訓道教，純熟之行不敢放逸。布施調意，恒常分別一切文字章句義理悉現在前，心懷平等如空覆蓋，所行慈哀普周一切，隨其根源而開化之。常以四等加被眾生食以甘露，棄除一切恚恨結使，放捨十法去離三毒，拔其九惱亂想之法，死魔塵埃傷害人心永使無餘。分別十二因緣之本，從癡緣行至生老死，復當思惟緣起所趣，癡滅則行滅至老病死亦復如是，隨其種類察其根原，然後投藥持心堅固，明審眾人心所思念斯為善行，重為說法不令流馳，穢濁眾想不復興起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝前白佛言：「善哉善哉！快說斯法種種分別說緣本末，為諸菩薩被大德鎧，令無數人發大道意，稱歎菩薩功業所趣，及如來號十法德義，諸來會者咸得聞知，如來智業無所罣礙。若有菩薩聞斯法者，陰衰諸蓋永得消除，使諸眾生靡不通達。我等，世尊！自今日始，奉尊如來所訓道教，純熟之行不敢放逸。布施調意，恒常分別一切文字章句義理悉現在前，心懷平等如空覆蓋，所行慈哀普周一切，隨其根源而開化之。常以四等加被眾生食以甘露，棄除一切恚恨結使，放捨十法去離三毒，拔其九惱亂想之法，死魔塵埃傷害人心永使無餘。分別十二因緣之本，從癡緣行至生老死，復當思惟緣起所趣，癡滅則行滅至老病死亦復如是，隨其種類察其根原，然後投藥持心堅固，明審眾人心所思念斯為善行，重為說法不令流馳，穢濁眾想不復興起。」

「是故最勝！菩薩宣布所設言教，多所饒益多所成就，視彼眾生如母愛子，隨時將養無增減意，恒在正見不隨異學，在大眾中如師子王，思惟體中地水火風，地動則水微，水動則火微，火動則風微，四法動者諸情衰微神離其身，臨時宗親有何恃怙，唯有善法乃可憑耳。復當思惟深觀之法，諸佛所遊正受三昧，順其本則不失威儀，分別有無漏失之行，超越世間八法之業，利衰毀譽不染其心，計我人壽命都無處所。最勝當知！若有眾生懷倒見心，來詰菩薩所行法則，若從一劫至百千劫，承受一住菩薩所說，言辭流利無能障塞。是故當知！菩薩所行無能及者，不可以譬喻為比。所以然者，皆是菩薩神足變動之所設為，往至十方禮事諸佛興敬供養，從一佛國至一佛國，所至到處輒為眾生興顯道法，蠲除一切始終之難，諸有怨讎遭苦惱者自然消滅。所以眷屬成就者何？皆由捨棄憍慢自大，或時在於大眾之中，其聲流利若如梵音，使三部眾獲其志願，趣使引入無為究竟之地而滅度之。亦如大龍興無蓋雲，雨於三千大千世界，百穀草木普蒙其潤隨時滋長。菩薩大士亦復如是，暢一音聲以八解脫法味之水布道法教，使三千世普蒙其度，其解脫者志若金剛內外清淨，復以神足禁戒法律，自瓔珞身眾相炳著如純金山，所經過處令各得所，其聞法者篤信不疑。復令眾生入覺意三昧，使三千大千世界其中有形之類，蜎飛蠕動自識宿命，皆令眾生覺本習緒知苦所由，因是皆發菩薩之心，奉遵修行如來正受。是時聞法眾生用心精勤，承佛威神明識來趣，隨其遠近盡來趣至淨妙道場，至道場者其志堅固入無所畏，不復恐懼其志究竟，利根眾生或經一日二日三日，乃至七日捨其形壽，而取命終皆生天上。其德純熟行不缺者，便生十方諸佛剎土，生天眾生自取天上若干種華，及諸雜香所有自然供養之具，而來供養散諸大眾及來會者，花處虛空皆不墮地，化成自然寶交露臺，以大音聲而自讚歎：『我等善利快蒙斯福，乃能遇此覺意三昧，使三千大千世界獲其所願。如是，世尊！快得善利！』復以香花別供養最勝菩薩：『今蒙仁恩得遭值此覺意三昧，使我等身咸蒙慶會，其有眾生得聞覺意三昧不篤信者，當知此人乃前世時，不遭此三昧之所致也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故最勝！菩薩宣布所設言教，多所饒益多所成就，視彼眾生如母愛子，隨時將養無增減意，恒在正見不隨異學，在大眾中如師子王，思惟體中地水火風，地動則水微，水動則火微，火動則風微，四法動者諸情衰微神離其身，臨時宗親有何恃怙，唯有善法乃可憑耳。復當思惟深觀之法，諸佛所遊正受三昧，順其本則不失威儀，分別有無漏失之行，超越世間八法之業，利衰毀譽不染其心，計我人壽命都無處所。最勝當知！若有眾生懷倒見心，來詰菩薩所行法則，若從一劫至百千劫，承受一住菩薩所說，言辭流利無能障塞。是故當知！菩薩所行無能及者，不可以譬喻為比。所以然者，皆是菩薩神足變動之所設為，往至十方禮事諸佛興敬供養，從一佛國至一佛國，所至到處輒為眾生興顯道法，蠲除一切始終之難，諸有怨讎遭苦惱者自然消滅。所以眷屬成就者何？皆由捨棄憍慢自大，或時在於大眾之中，其聲流利若如梵音，使三部眾獲其志願，趣使引入無為究竟之地而滅度之。亦如大龍興無蓋雲，雨於三千大千世界，百穀草木普蒙其潤隨時滋長。菩薩大士亦復如是，暢一音聲以八解脫法味之水布道法教，使三千世普蒙其度，其解脫者志若金剛內外清淨，復以神足禁戒法律，自瓔珞身眾相炳著如純金山，所經過處令各得所，其聞法者篤信不疑。復令眾生入覺意三昧，使三千大千世界其中有形之類，蜎飛蠕動自識宿命，皆令眾生覺本習緒知苦所由，因是皆發菩薩之心，奉遵修行如來正受。是時聞法眾生用心精勤，承佛威神明識來趣，隨其遠近盡來趣至淨妙道場，至道場者其志堅固入無所畏，不復恐懼其志究竟，利根眾生或經一日二日三日，乃至七日捨其形壽，而取命終皆生天上。其德純熟行不缺者，便生十方諸佛剎土，生天眾生自取天上若干種華，及諸雜香所有自然供養之具，而來供養散諸大眾及來會者，花處虛空皆不墮地，化成自然寶交露臺，以大音聲而自讚歎：『我等善利快蒙斯福，乃能遇此覺意三昧，使三千大千世界獲其所願。如是，世尊！快得善利！』復以香花別供養最勝菩薩：『今蒙仁恩得遭值此覺意三昧，使我等身咸蒙慶會，其有眾生得聞覺意三昧不篤信者，當知此人乃前世時，不遭此三昧之所致也。』」

是時世尊告來會者：「吾昔無數阿僧祇劫行此三昧，使我今日得成阿惟三佛，過去無數恒沙諸佛及當來者，皆當修此覺意三昧，三昧威德不可稱量。其聞名者悉皆啟發菩薩大心，不可復計四部之眾皆逮此三昧定意。復有百千諸來會者，即於座上皆發無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告來會者：「吾昔無數阿僧祇劫行此三昧，使我今日得成阿惟三佛，過去無數恒沙諸佛及當來者，皆當修此覺意三昧，三昧威德不可稱量。其聞名者悉皆啟發菩薩大心，不可復計四部之眾皆逮此三昧定意。復有百千諸來會者，即於座上皆發無上正真道意。」

爾時世尊，復放覺花定意三昧光明，照彼三千大千世界地獄餓鬼畜生之類，眾苦消滅皆得還生在人道中自識宿命。是時座上有四億眾，見此瑞應各生患厭，心自思惟：「夫生有死皆由因緣，死此生彼牽連不斷，淫之為源斯由貪愛，我等願樂生無欲國，乃得修此覺意三昧定意正受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復放覺花定意三昧光明，照彼三千大千世界地獄餓鬼畜生之類，眾苦消滅皆得還生在人道中自識宿命。是時座上有四億眾，見此瑞應各生患厭，心自思惟：「夫生有死皆由因緣，死此生彼牽連不斷，淫之為源斯由貪愛，我等願樂生無欲國，乃得修此覺意三昧定意正受。」

是時世尊，知來會者心中所念而告之曰：「西方去此無數佛土，有佛名無量壽，其土清淨無淫怒癡悉同一心，皆由蓮華中生，不因父母情欲生也，純是童男亦無女形無大小便，以禪悅樂法無想念識以為飯食，共相敬念如父如母，欲生彼者可發誓願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，知來會者心中所念而告之曰：「西方去此無數佛土，有佛名無量壽，其土清淨無淫怒癡悉同一心，皆由蓮華中生，不因父母情欲生也，純是童男亦無女形無大小便，以禪悅樂法無想念識以為飯食，共相敬念如父如母，欲生彼者可發誓願。」

時四億眾即於座上，同心發願求生彼土。爾時世尊，即如其像放覺意三昧光明照彼國土，使四億人得見彼土如來世尊及化生菩薩，其國廣博純金銀琉璃眾寶雜廁，無三惡道八難之苦。見彼國已，此四億人隨其形壽，皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧，斯由本誓發願所致，覺意三昧之所感動其德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四億眾即於座上，同心發願求生彼土。爾時世尊，即如其像放覺意三昧光明照彼國土，使四億人得見彼土如來世尊及化生菩薩，其國廣博純金銀琉璃眾寶雜廁，無三惡道八難之苦。見彼國已，此四億人隨其形壽，皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧，斯由本誓發願所致，覺意三昧之所感動其德如是。

恭敬品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬品第十三

是時最勝菩薩復白佛言：「云何種類菩薩常從佛聞法而興恭敬意加勇躍不能自勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝菩薩復白佛言：「云何種類菩薩常從佛聞法而興恭敬意加勇躍不能自勝？」

世尊告曰：「斯法要者猶那提神藥，若人服食斯神藥者，心神悅豫自然濡滿，淫怒癡除無復眾病，其聞此法一句之義至大乘者，超出妄想得離惡趣，志願自在未獲者獲，諸根具足未常缺漏。若使有人專心一意勤修正行，無他餘念而順其法，諸塵垢病自然消除。若善男子善女人，得音響信加敬正法，樹下端坐一心思惟，設意倒錯復從一始，若意不定，當自剋責有何不及？惡心不除，勤苦劫數不在道撿，何日進成而獲無漏，因平等法得蒙度脫？如是最勝！夫順法者，不居三界亦不離之，復以三觀七露明禁而自防慎，常悔前過將來不造，當得諸佛十八之法四無所畏五根五力禪脫定門。其所說法平等無二，身黃金色相好自嚴，種種功德以自瓔珞，音聲言訓達於十方，是謂最勝菩薩大士當獲十法功德。云何為十？所聞正教專意思惟，從善知識亦不違慢，不自大不自下恒處於中，所施行業終不虛妄，諦入深慧意亦不亂，歡喜念施心悅無悔，若前布施無所選擇，達於苦際宣暢無我，神通自遊不失善權，是謂十法獲十功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「斯法要者猶那提神藥，若人服食斯神藥者，心神悅豫自然濡滿，淫怒癡除無復眾病，其聞此法一句之義至大乘者，超出妄想得離惡趣，志願自在未獲者獲，諸根具足未常缺漏。若使有人專心一意勤修正行，無他餘念而順其法，諸塵垢病自然消除。若善男子善女人，得音響信加敬正法，樹下端坐一心思惟，設意倒錯復從一始，若意不定，當自剋責有何不及？惡心不除，勤苦劫數不在道撿，何日進成而獲無漏，因平等法得蒙度脫？如是最勝！夫順法者，不居三界亦不離之，復以三觀七露明禁而自防慎，常悔前過將來不造，當得諸佛十八之法四無所畏五根五力禪脫定門。其所說法平等無二，身黃金色相好自嚴，種種功德以自瓔珞，音聲言訓達於十方，是謂最勝菩薩大士當獲十法功德。云何為十？所聞正教專意思惟，從善知識亦不違慢，不自大不自下恒處於中，所施行業終不虛妄，諦入深慧意亦不亂，歡喜念施心悅無悔，若前布施無所選擇，達於苦際宣暢無我，神通自遊不失善權，是謂十法獲十功德。」

爾時世尊便說斯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊便說斯偈：

「聞教專意聽， 慎道無想願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞教專意聽， 慎道無想願，

憑受善知識， 施念無悔悋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憑受善知識， 施念無悔悋。

愛彼猶養已， 高下隨顏色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛彼猶養已， 高下隨顏色，

一心念恭敬， 獲十功德福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心念恭敬， 獲十功德福。

「最勝當知！善權適化智度無極，逮於菩薩大乘方等，如來出世愍於俗故，而現若干行法不同，或現緣覺聲聞之乘，或在山崖深窟自隱，或復經行而自剋責，挍計身中無一可貪，由是之故當自思惟，斯為如來之所開化，信吾言者而在心懷，於現法中即得滅度，雖在異學不改正行，為諸異學講演法鼓，其法無想亦無諸念，令其眾生盡諸有漏，諸有會者致微妙慧，行有若干志性不同，如是之比不可稱計，好慕聽經非圖一類，捨真就偽亦不可計，現在目前其數難量，或有菩薩專觀脫門，雖行備具貪在滅度。所以然者，未解善權故致留難。如來神足導引使知，方自覺寤非菩薩行，復為波旬之所擾固，復從是退還在凡夫。最勝當知！如來晝夜三達觀察，誰根闇鈍退不進者，誰復進前上菩薩位，退如恒沙進如毫毛，心復自知而無神通，夫人初意其心堅固，設當成者眾生根斷，無為之法定無生滅，眾生疑惑謂為非真，善權方便務於真諦，願樂欲聽無從法忍，十二因緣法之深要，先當分別解空無相願，達知無常非真非有我人壽命虛無寂然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！善權適化智度無極，逮於菩薩大乘方等，如來出世愍於俗故，而現若干行法不同，或現緣覺聲聞之乘，或在山崖深窟自隱，或復經行而自剋責，挍計身中無一可貪，由是之故當自思惟，斯為如來之所開化，信吾言者而在心懷，於現法中即得滅度，雖在異學不改正行，為諸異學講演法鼓，其法無想亦無諸念，令其眾生盡諸有漏，諸有會者致微妙慧，行有若干志性不同，如是之比不可稱計，好慕聽經非圖一類，捨真就偽亦不可計，現在目前其數難量，或有菩薩專觀脫門，雖行備具貪在滅度。所以然者，未解善權故致留難。如來神足導引使知，方自覺寤非菩薩行，復為波旬之所擾固，復從是退還在凡夫。最勝當知！如來晝夜三達觀察，誰根闇鈍退不進者，誰復進前上菩薩位，退如恒沙進如毫毛，心復自知而無神通，夫人初意其心堅固，設當成者眾生根斷，無為之法定無生滅，眾生疑惑謂為非真，善權方便務於真諦，願樂欲聽無從法忍，十二因緣法之深要，先當分別解空無相願，達知無常非真非有我人壽命虛無寂然。」

佛復告最勝菩薩及眾會：「又自念吾昔未成佛時，為諸如來所見訓誨，復加威神所見接導，亦是本願行念所逮，得蒙清淨志趣安隱，今成如來平等正覺，眾行具足出現於世，斯由執意不退轉故。諸菩薩眾亦無央數，神足之變不可限量，降伏於魔無餘僥倖。若至城郭郡縣聚邑，其眾生類覩見吾者，執意聽經亦無他念，興隆三寶使不斷絕，欲求法者皆得充足獲安隱行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝菩薩及眾會：「又自念吾昔未成佛時，為諸如來所見訓誨，復加威神所見接導，亦是本願行念所逮，得蒙清淨志趣安隱，今成如來平等正覺，眾行具足出現於世，斯由執意不退轉故。諸菩薩眾亦無央數，神足之變不可限量，降伏於魔無餘僥倖。若至城郭郡縣聚邑，其眾生類覩見吾者，執意聽經亦無他念，興隆三寶使不斷絕，欲求法者皆得充足獲安隱行。」

佛復告最勝菩薩：「若有眾生信從法教空無相願，當行三十六事令不墮損。云何菩薩行三十六事令不墮損？於是菩薩分別三向亦不懷恨，雖處愛欲無所染污，觀於無常亦無觀想，心行清淨不失法性，求諸脫門法諸賢聖，懷來道故而濟眾生，妄見已斷悉知無常，應無所著等正覺行，隨緣起滅除去縛著，所施為事不自為已，解知人本本無出生，壽是磨滅恒不久住，命逝變易如幻如化，過去永盡不見縱跡，來無形像復當受有，現在流馳靡知所趣，知業慧明神識不住，空慧止處縛解無縛，勤修三事復修除三，不猗空慧受其果證，將養形命令至道場，於欲無欲亦不離欲，諸佛正受恒現在前，往來周旋不生無想，志常著在諸神通慧，深入法藏不見所入，滅盡無生以為屋室，如如如爾無形無相，本無有際際亦無際，常不有常思惟無常，雖見生死亦不見生，入於五道解無五道，塵勞為縛己已離之，自守無為無悕無望，度人如空空無所成，身行口言無無所損，是謂最勝！菩薩所行三十六事上妙之法，非是聲聞緣覺所及，當善察之為人解暢，無令眾生有諍訟心。所以然者，希有眾生能信之者，夫能宣暢緣業之法，斯乃應於無生之心，若觀眾生意不堅固，便當漸漸開使得解，得失雖殊亦當下意勿得稱已。設復有疑以本無觀，三世平等等無差特，亦不見等亦不見無等，見亦無見亦無復見況有色相，色自無色本無有色，色識無識豈有識耶？耳聲有識受外音故，鼻香起識自生臭惡，舌味生識分別好醜，身細滑識因彼麁澁，意法興識由前善惡，了達諸法無住不住亦不見住。最勝當知，吾我所有諸法所有本悉清淨亦不見淨，諸法吾我本無所有不見所有，無亦自無亦不見無，慧解菩薩皆無所有。菩薩解慧不猗身口，亦不自高復不自下，從本至竟了達自然。如是菩薩解空慧義，便成無上正真等正覺，多所建立多所饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝菩薩：「若有眾生信從法教空無相願，當行三十六事令不墮損。云何菩薩行三十六事令不墮損？於是菩薩分別三向亦不懷恨，雖處愛欲無所染污，觀於無常亦無觀想，心行清淨不失法性，求諸脫門法諸賢聖，懷來道故而濟眾生，妄見已斷悉知無常，應無所著等正覺行，隨緣起滅除去縛著，所施為事不自為已，解知人本本無出生，壽是磨滅恒不久住，命逝變易如幻如化，過去永盡不見縱跡，來無形像復當受有，現在流馳靡知所趣，知業慧明神識不住，空慧止處縛解無縛，勤修三事復修除三，不猗空慧受其果證，將養形命令至道場，於欲無欲亦不離欲，諸佛正受恒現在前，往來周旋不生無想，志常著在諸神通慧，深入法藏不見所入，滅盡無生以為屋室，如如如爾無形無相，本無有際際亦無際，常不有常思惟無常，雖見生死亦不見生，入於五道解無五道，塵勞為縛己已離之，自守無為無悕無望，度人如空空無所成，身行口言無無所損，是謂最勝！菩薩所行三十六事上妙之法，非是聲聞緣覺所及，當善察之為人解暢，無令眾生有諍訟心。所以然者，希有眾生能信之者，夫能宣暢緣業之法，斯乃應於無生之心，若觀眾生意不堅固，便當漸漸開使得解，得失雖殊亦當下意勿得稱已。設復有疑以本無觀，三世平等等無差特，亦不見等亦不見無等，見亦無見亦無復見況有色相，色自無色本無有色，色識無識豈有識耶？耳聲有識受外音故，鼻香起識自生臭惡，舌味生識分別好醜，身細滑識因彼麁澁，意法興識由前善惡，了達諸法無住不住亦不見住。最勝當知，吾我所有諸法所有本悉清淨亦不見淨，諸法吾我本無所有不見所有，無亦自無亦不見無，慧解菩薩皆無所有。菩薩解慧不猗身口，亦不自高復不自下，從本至竟了達自然。如是菩薩解空慧義，便成無上正真等正覺，多所建立多所饒益。」

爾時座上諸來會者，四部之眾及八部鬼神，心懷踊躍不能自勝，各興恭敬，以天香花意花大意花散于佛上，及散諸菩薩大弟子上，悉在虛空羅列而住，作唱伎樂自然而鳴。復有諸天側塞虛空，皆發大聲自然雷震，皆自歎曰：「今所聞法自昔未有，為諸菩薩講論法要空無之法，所造言行意皆堅強，前在鹿野苑中，與諸天世人所轉法輪蓋不足言，今聞如來說空無法無生無滅，最第一義，世之無雙不可稱量，自昔聞法未如是也。善哉世尊！使我等心永無猶豫，疑網悉除無餘結恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時座上諸來會者，四部之眾及八部鬼神，心懷踊躍不能自勝，各興恭敬，以天香花意花大意花散于佛上，及散諸菩薩大弟子上，悉在虛空羅列而住，作唱伎樂自然而鳴。復有諸天側塞虛空，皆發大聲自然雷震，皆自歎曰：「今所聞法自昔未有，為諸菩薩講論法要空無之法，所造言行意皆堅強，前在鹿野苑中，與諸天世人所轉法輪蓋不足言，今聞如來說空無法無生無滅，最第一義，世之無雙不可稱量，自昔聞法未如是也。善哉世尊！使我等心永無猶豫，疑網悉除無餘結恨。」

是時世尊告來會者：「慧解菩薩為一切眾生故，心不去離諸法之本，況當遠離空無之法。此事不然，菩薩習學不當興意生于是非，若在諸法念無所著，法實甚深不可思議，習智淺者用無黠故，墮四顛倒而興陰蓋，以去持入復生十二緣著，以生便與六十二見共相受入，以生受入復與一切諸塵勞垢而共合同，如是菩薩常當遠離，不與同處亦不離之，從癡至死世間亂想及意所念，若見精進心不慕及，諸見懈怠亦不慢惰，有奉戒者復不有異，見毀戒者意等無二，忍體滿具瞋致惡道，一心不亂諸想不興，智拔濟苦永盡無餘，恒當遠離一切諸念去其世事。云何為世事？所謂五陰六衰、四大四患、十八本持、十二因緣，與心不相應者，是謂世俗法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告來會者：「慧解菩薩為一切眾生故，心不去離諸法之本，況當遠離空無之法。此事不然，菩薩習學不當興意生于是非，若在諸法念無所著，法實甚深不可思議，習智淺者用無黠故，墮四顛倒而興陰蓋，以去持入復生十二緣著，以生便與六十二見共相受入，以生受入復與一切諸塵勞垢而共合同，如是菩薩常當遠離，不與同處亦不離之，從癡至死世間亂想及意所念，若見精進心不慕及，諸見懈怠亦不慢惰，有奉戒者復不有異，見毀戒者意等無二，忍體滿具瞋致惡道，一心不亂諸想不興，智拔濟苦永盡無餘，恒當遠離一切諸念去其世事。云何為世事？所謂五陰六衰、四大四患、十八本持、十二因緣，與心不相應者，是謂世俗法。」

佛告最勝：「若有菩薩於三世中而行布施，亦莫思惟過世受報，不念過世所施財物，亦復不念過世受物之人，不念過世所施之處所住屋舍，不念種姓，生某家字某，亦復不念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「若有菩薩於三世中而行布施，亦莫思惟過世受報，不念過世所施財物，亦復不念過世受物之人，不念過世所施之處所住屋舍，不念種姓，生某家字某，亦復不念

爾時所施今乃獲報，設今造福後報倍勝。如是菩薩，為不成就、為墮邊際、為在魔界、為斷佛種，終不至無上正真之道成最正覺。所以然者，有想著故，想著施者非真實果。若復菩薩念現在施及當來施，常當牢意無眾亂想。或時菩薩給施所乏衣被飯食，床褥臥具病瘦醫藥，隨其所須而不有逆，欲成無上等正覺者，解諸法空了達為一，空法無相空法不生，無造無作無所施為，不見來時亦不見去，以法性空觀了無形，戒品慧品定品解脫品解脫見慧品，三十二相八十種好，法界如、法界定、法界觀、法界無著，佛如、佛定、佛觀、佛無著、佛者無我亦無所生、道意意明、法意意明、眾意意明，此十三行無漏慧觀，當來過去現在十三。佛以覩見一切諸界，分別其界無來無往，不見出生法自常住，亦不見動亦不轉還，一切眾生自起識想，有不信者而取化之，三場清淨修如來室，諸法若干行不究竟，所說亦異受者不同。欲淨三場及五眼者，現轉法輪無礙之想，先行十三無漏之觀，是謂，最勝！菩薩摩訶薩無礙之智無礙慧根，為眾生故示現法界姓字名號，無量無限不可思議，皆是善權智力所及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時所施今乃獲報，設今造福後報倍勝。如是菩薩，為不成就、為墮邊際、為在魔界、為斷佛種，終不至無上正真之道成最正覺。所以然者，有想著故，想著施者非真實果。若復菩薩念現在施及當來施，常當牢意無眾亂想。或時菩薩給施所乏衣被飯食，床褥臥具病瘦醫藥，隨其所須而不有逆，欲成無上等正覺者，解諸法空了達為一，空法無相空法不生，無造無作無所施為，不見來時亦不見去，以法性空觀了無形，戒品慧品定品解脫品解脫見慧品，三十二相八十種好，法界如、法界定、法界觀、法界無著，佛如、佛定、佛觀、佛無著、佛者無我亦無所生、道意意明、法意意明、眾意意明，此十三行無漏慧觀，當來過去現在十三。佛以覩見一切諸界，分別其界無來無往，不見出生法自常住，亦不見動亦不轉還，一切眾生自起識想，有不信者而取化之，三場清淨修如來室，諸法若干行不究竟，所說亦異受者不同。欲淨三場及五眼者，現轉法輪無礙之想，先行十三無漏之觀，是謂，最勝！菩薩摩訶薩無礙之智無礙慧根，為眾生故示現法界姓字名號，無量無限不可思議，皆是善權智力所及。」

是時最勝復白佛言：「云何菩薩入定三昧，修行善權攝智不亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝復白佛言：「云何菩薩入定三昧，修行善權攝智不亂？」

佛告最勝：「於是菩薩入無著定，身意口教無所罣礙，觀諸佛土如掌觀珠，化育眾生亦無所著，放大光明導引一切而轉法輪。佛力無礙，或以菩薩以為眷屬，復以佛智自瓔珞身住如佛住，遊至諸國如佛所遊，淨諸剎土以佛之度而度脫之，其心盟誓以教教人以智訓人。是謂最勝！諸佛所入定意三昧，所遊所行不可思議，不恐不畏無所忌難，聽無厭足心不轉還亦不疲惓，不捨當歸墮于餘法。何以故？以其菩薩在諸法中志意曠大，弘誓之心不可沮壞，發心起學修佛正法無底之源，加被眾生而不捨離，解眾生空諸法亦爾。諸法空者道性亦爾，善察眾生進趣來往，以大慈心遍滿一切，三世諸佛所行法則而不差違，無形像法而悉成就。所以者何？猶如男子以意寶珠懸著空中，其有觀者莫不歡喜，色甚微妙所照無礙，自不言我廣有所照。菩薩大士亦復如是，以心寶珠出智慧口，一切智光普照三千大千世界，亦不自言我今慧光能有所照。何以故？然此菩薩為彼眾生不自為己，欲使眾生至解脫門，以佛聖印而印可之，淨諸佛國為諸眾生，而作覆護離一切念，其智慧眼無微不照，明生死本去來現在八法功德，及漏盡通想知滅盡，羅漢緣覺所不能了。菩薩覺知法性所覺，如幻如化、熱時之炎、芭蕉野馬、呼聲之響、鏡像水月、泡沫夢現，皆不真實，此五盛陰苦空非身四大合成。復當思惟地水火風空識六事，處在三界，欲界色界無色界，斯是死界，泥洹法身乃是真界，解生死界及泥洹法，一而不二亦無若干，四大吾我亦復如是。吾我空者諸法亦空，諸法空者六思念法亦復如是，不墮倒見不處生死，亦復不念中道取證，是謂菩薩深了法要，所度不虛受養不妄，安隱處道而無唐捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「於是菩薩入無著定，身意口教無所罣礙，觀諸佛土如掌觀珠，化育眾生亦無所著，放大光明導引一切而轉法輪。佛力無礙，或以菩薩以為眷屬，復以佛智自瓔珞身住如佛住，遊至諸國如佛所遊，淨諸剎土以佛之度而度脫之，其心盟誓以教教人以智訓人。是謂最勝！諸佛所入定意三昧，所遊所行不可思議，不恐不畏無所忌難，聽無厭足心不轉還亦不疲惓，不捨當歸墮于餘法。何以故？以其菩薩在諸法中志意曠大，弘誓之心不可沮壞，發心起學修佛正法無底之源，加被眾生而不捨離，解眾生空諸法亦爾。諸法空者道性亦爾，善察眾生進趣來往，以大慈心遍滿一切，三世諸佛所行法則而不差違，無形像法而悉成就。所以者何？猶如男子以意寶珠懸著空中，其有觀者莫不歡喜，色甚微妙所照無礙，自不言我廣有所照。菩薩大士亦復如是，以心寶珠出智慧口，一切智光普照三千大千世界，亦不自言我今慧光能有所照。何以故？然此菩薩為彼眾生不自為己，欲使眾生至解脫門，以佛聖印而印可之，淨諸佛國為諸眾生，而作覆護離一切念，其智慧眼無微不照，明生死本去來現在八法功德，及漏盡通想知滅盡，羅漢緣覺所不能了。菩薩覺知法性所覺，如幻如化、熱時之炎、芭蕉野馬、呼聲之響、鏡像水月、泡沫夢現，皆不真實，此五盛陰苦空非身四大合成。復當思惟地水火風空識六事，處在三界，欲界色界無色界，斯是死界，泥洹法身乃是真界，解生死界及泥洹法，一而不二亦無若干，四大吾我亦復如是。吾我空者諸法亦空，諸法空者六思念法亦復如是，不墮倒見不處生死，亦復不念中道取證，是謂菩薩深了法要，所度不虛受養不妄，安隱處道而無唐捐。

「復有菩薩用四等心，深究生死無底之源，救之以財恤之勸道，大慈菩薩舉目成寶，山河石璧樹木莖節悉為七寶，便用廣施令得道證。菩薩于時觀察眾生有著苦者，為說五陰為苦為老為無真實，習色著苦滅習成道，苦義眾多習為原本，斯二事盡乃謂為道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩用四等心，深究生死無底之源，救之以財恤之勸道，大慈菩薩舉目成寶，山河石璧樹木莖節悉為七寶，便用廣施令得道證。菩薩于時觀察眾生有著苦者，為說五陰為苦為老為無真實，習色著苦滅習成道，苦義眾多習為原本，斯二事盡乃謂為道。」

勇猛品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛品第十四

爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩初發心行無能斷者？云何菩薩意識安隱不可捨離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩初發心行無能斷者？云何菩薩意識安隱不可捨離？」

是時世尊告最勝曰：「初發意菩薩當學所學，不滯生死不畏吾我，雖處過去當來現在亦不畏懼，便能勇猛毀壞邪見，初聞法味信根成就，意常係在滅盡之處常離世業，唯慕無上正真之道，諮歎經典聽之無厭，設遭苦樂不以為惓。所以然者，其心牢固不可移動，或經一身二身三身，應時逮得如來正受三昧定意。復得信受不妄三昧，復得想持受決三昧，漸漸便至無所從生不起法忍，以是名曰發意菩薩內心所行無能斷者。菩薩專意不著色相，不念是常非常有苦有樂、若好若醜若遠若近，亦復不念過去當來現在之法，亦復不念吾當成佛典領三千大千剎土，不念有想，不念生想著想染想結想心想，無量門受其妙法，不還亦不見還，不厭亦不見厭，不足亦不見足，不廢亦不見廢，無捨無壞，無見亦不有見，不增亦不有減，不異亦不有變，不自然行非不有行。所以然者，言自然者，虛空法界之所攝也。如是菩薩無限無量弘誓之心而自成就，不厭不患亦不退轉，賜欲度脫一切眾生。所以然者，菩薩欲度一切眾生使般泥洹，住十七劫不捨不離，分別三世諸法虛寂，諸法空諸法無我。何以故？欲從此至彼故。菩薩大士至虛空界以天眼觀，依地大住眾生多耶？虛空界眾生多耶？然觀虛空眾生不可稱計無有邊限。天眼菩薩復更思惟：『吾今所觀極為玄遠，寧從四天下繞須彌山，其中所有虛空無形眾生多耶？為有形眾生多耶？』」佛告最勝：「天眼菩薩猶不能知無形眾生之多少。所以然者，非彼境界。今吾引喻重解斯義，有明目者當了此譬。猶如辟方八肘虛空上下俱等無空缺處，算計其中無形眾生，與四天下眾生共等，欲知數者從一數至億以億為一，復從一至億還數億為一，如是數至七，欲知無形虛空眾生限者其數如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告最勝曰：「初發意菩薩當學所學，不滯生死不畏吾我，雖處過去當來現在亦不畏懼，便能勇猛毀壞邪見，初聞法味信根成就，意常係在滅盡之處常離世業，唯慕無上正真之道，諮歎經典聽之無厭，設遭苦樂不以為惓。所以然者，其心牢固不可移動，或經一身二身三身，應時逮得如來正受三昧定意。復得信受不妄三昧，復得想持受決三昧，漸漸便至無所從生不起法忍，以是名曰發意菩薩內心所行無能斷者。菩薩專意不著色相，不念是常非常有苦有樂、若好若醜若遠若近，亦復不念過去當來現在之法，亦復不念吾當成佛典領三千大千剎土，不念有想，不念生想著想染想結想心想，無量門受其妙法，不還亦不見還，不厭亦不見厭，不足亦不見足，不廢亦不見廢，無捨無壞，無見亦不有見，不增亦不有減，不異亦不有變，不自然行非不有行。所以然者，言自然者，虛空法界之所攝也。如是菩薩無限無量弘誓之心而自成就，不厭不患亦不退轉，賜欲度脫一切眾生。所以然者，菩薩欲度一切眾生使般泥洹，住十七劫不捨不離，分別三世諸法虛寂，諸法空諸法無我。何以故？欲從此至彼故。菩薩大士至虛空界以天眼觀，依地大住眾生多耶？虛空界眾生多耶？然觀虛空眾生不可稱計無有邊限。天眼菩薩復更思惟：『吾今所觀極為玄遠，寧從四天下繞須彌山，其中所有虛空無形眾生多耶？為有形眾生多耶？』」佛告最勝：「天眼菩薩猶不能知無形眾生之多少。所以然者，非彼境界。今吾引喻重解斯義，有明目者當了此譬。猶如辟方八肘虛空上下俱等無空缺處，算計其中無形眾生，與四天下眾生共等，欲知數者從一數至億以億為一，復從一至億還數億為一，如是數至七，欲知無形虛空眾生限者其數如是。」

復告最勝：「天眼菩薩觀虛空無形眾生之時，猶如人觀辟方大石，上下俱等實而無缺，故不知數。發意菩薩從初起學上菩薩位，當度爾許眾生心不移動者，當知不為魔所擾固，遊於三界憑善知識，恐畏之難亦不復生，其有菩薩住於是者，至誠受莂亦不復久，行權方便興發勸助，指授泥洹說滅度決，加說四諦如來印章，一一分別而示其路。若有眾生不肯覺寤，無數方便以為唱導，習癡所惑而致諸苦，能斷愛欲乃應無著便得越度正覺，所有聖賢默然則為解脫。所名解脫解脫生老病死，彼亦不死亦不為死，彼亦不脫亦不為脫。何所解脫？無著無縛無滅無生，無所成無所辦無所逮乃應正道。眾生迷塞不時開解，如來哀愍現出于世，在所遊處便現導師，聞法眾生至不退轉，若有歡喜奉持正法，便逮無生不起法忍。發意菩薩常念思惟，眼耳鼻口身意分別六衰，為從何生復從何滅？法自生法法自滅法，不見邪不見正，不造不作不見是我所非我所，不依內性自觀，不依外當分別。復當思惟，色痛想行識不過去色，過去色不在內不在外不兩中間得，不過去痛想識行，過去痛想識行，不在內不在外不兩中間得，不過去色住，不過去色不住，不在邊不在此，不過去眼耳鼻舌身意法，過去眼耳鼻口身意法，不在內不在外不兩中間得，不過去意想知滅，不在內不在外不兩中間得，當來現在色痛想行識，眼耳鼻口身意想知滅，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告最勝：「天眼菩薩觀虛空無形眾生之時，猶如人觀辟方大石，上下俱等實而無缺，故不知數。發意菩薩從初起學上菩薩位，當度爾許眾生心不移動者，當知不為魔所擾固，遊於三界憑善知識，恐畏之難亦不復生，其有菩薩住於是者，至誠受莂亦不復久，行權方便興發勸助，指授泥洹說滅度決，加說四諦如來印章，一一分別而示其路。若有眾生不肯覺寤，無數方便以為唱導，習癡所惑而致諸苦，能斷愛欲乃應無著便得越度正覺，所有聖賢默然則為解脫。所名解脫解脫生老病死，彼亦不死亦不為死，彼亦不脫亦不為脫。何所解脫？無著無縛無滅無生，無所成無所辦無所逮乃應正道。眾生迷塞不時開解，如來哀愍現出于世，在所遊處便現導師，聞法眾生至不退轉，若有歡喜奉持正法，便逮無生不起法忍。發意菩薩常念思惟，眼耳鼻口身意分別六衰，為從何生復從何滅？法自生法法自滅法，不見邪不見正，不造不作不見是我所非我所，不依內性自觀，不依外當分別。復當思惟，色痛想行識不過去色，過去色不在內不在外不兩中間得，不過去痛想識行，過去痛想識行，不在內不在外不兩中間得，不過去色住，不過去色不住，不在邊不在此，不過去眼耳鼻舌身意法，過去眼耳鼻口身意法，不在內不在外不兩中間得，不過去意想知滅，不在內不在外不兩中間得，當來現在色痛想行識，眼耳鼻口身意想知滅，亦復如是。」

「復次最勝！菩薩大士以神通慧修無礙道，一切諸佛功德慧業盡共計之，十倍百倍千倍萬倍，不如發意菩薩安一眾生發無上道心成一切智，具足一切諸佛之法，妄想已斷無復狐疑，諸天世人無不恭敬而禮拜者，達知諸法幻化非真，一切有形進趣於道，便獲如來神足之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最勝！菩薩大士以神通慧修無礙道，一切諸佛功德慧業盡共計之，十倍百倍千倍萬倍，不如發意菩薩安一眾生發無上道心成一切智，具足一切諸佛之法，妄想已斷無復狐疑，諸天世人無不恭敬而禮拜者，達知諸法幻化非真，一切有形進趣於道，便獲如來神足之力。」

是時座上十四億眾，渴仰如來神足之德，遲見如來現其威變。佛知眾會心中所念，即於座上放大光明，身諸毛孔亦放光明，一一毛孔放百千億光明，一一光明有百千億夜光神寶，雕文刻鏤眾寶雜廁，眾花雜香而覆其上，寶四角頭懸四香瓔，一一寶上有百千億帳，一一寶帳有百千億自然蓮花師子之座，一一座上有百千億殊異之色，一一色中有百千億摩尼珠寶在蓮花上，一一花上復有百千億種種殊異寶交露蓋，一一蓋下有百千億如來說法，一一如來有百千億諸佛剎土，一一剎土有百千億自然浴池，一一浴池有百千億鳧鴈鴛鴦自然遊戲。爾時寶交珞臺諸如來、無所著、等正覺，復放百千億光明，一一光中復有化佛，一一化佛各說發意菩薩所行功德，十二因緣無常苦空非身之法趣泥洹門，一一門中轉百千億不退轉法，古昔未轉今日如來而為轉之，現佛威儀神足變化，未曾所見未曾所聞，不可思議不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時座上十四億眾，渴仰如來神足之德，遲見如來現其威變。佛知眾會心中所念，即於座上放大光明，身諸毛孔亦放光明，一一毛孔放百千億光明，一一光明有百千億夜光神寶，雕文刻鏤眾寶雜廁，眾花雜香而覆其上，寶四角頭懸四香瓔，一一寶上有百千億帳，一一寶帳有百千億自然蓮花師子之座，一一座上有百千億殊異之色，一一色中有百千億摩尼珠寶在蓮花上，一一花上復有百千億種種殊異寶交露蓋，一一蓋下有百千億如來說法，一一如來有百千億諸佛剎土，一一剎土有百千億自然浴池，一一浴池有百千億鳧鴈鴛鴦自然遊戲。爾時寶交珞臺諸如來、無所著、等正覺，復放百千億光明，一一光中復有化佛，一一化佛各說發意菩薩所行功德，十二因緣無常苦空非身之法趣泥洹門，一一門中轉百千億不退轉法，古昔未轉今日如來而為轉之，現佛威儀神足變化，未曾所見未曾所聞，不可思議不可稱計。

是時諸來會者歎未曾有：「甚奇甚特，是我等福乃能見此神足變化，燃法熾法，無盡之化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸來會者歎未曾有：「甚奇甚特，是我等福乃能見此神足變化，燃法熾法，無盡之化。」

「如來如如來藏，不住於住，無形像無根本，不得得不獲獲，甚深玄遠，實而不虛，智慧廣博，除去愚惑亦不破壞，成就法界，當來過去現在諸佛之法皆現在前，出如來力增益諸佛國，為佛意印出生菩薩道，於現法中為淨眼法王，慧眼清淨種性純熟，佛眼無礙由慧眼知，分別句義而開法門，與善知識成就道心，不毀境界不敗種性，為一切眾生而作覆護居家成就，若處在眾無所畏難，所興巧便無適不化，名德清淨無復悕望，胞胎均政，增上智業興無蓋雲，智熾猛火燒疑結聚，闡揚政教振於道場，慈悲四等總持審諦，九觀六業勇力無畏，信念慧定行訓無盡，入三昧定由觀十方，禮拜恭敬供養諸佛，是謂最勝菩薩大士心難沮壞。猶如菩薩性空自然，有目之士知是為空，空不自知言我自空。菩薩行本亦復如是，度人恒沙復過恒沙，及至諸佛所遊剎土，而度眾生非算所籌，菩薩不自念，我今乃度爾所眾生，使至涅槃寂然無為；亦不言我緣斯果報，當成無上正真之道。發意菩薩執心牢固，從初發迹乃至道場，坐樹王下降伏魔眾，其中所作功祚福業，盡為眾生不自為己，猶如虛空普覆無外，然不自知言我是空。如來神德智慧光明，周接黎庶使成法眼，無離無著一切諸法不可沮壞，無人無我以智慧明善權利劍，一切諸佛所用正教，無量功德除去疑網。菩薩大士之所修行，菩薩所行淨三梵堂，無空不空，空亦不生亦無所有，無人無我無壽無命，亦不見生亦不見死，獨步無侶無可思議，不毀境界，無想亦空，不生亦不見生亦不見出，無去無來無作無造，法界無量成道場業，空界無邊無所縛著，為眾生故故作處所。是我所非我所起吾我想，菩薩執意依善根本無量智慧而淨其道，去心垢意以智慧除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來如如來藏，不住於住，無形像無根本，不得得不獲獲，甚深玄遠，實而不虛，智慧廣博，除去愚惑亦不破壞，成就法界，當來過去現在諸佛之法皆現在前，出如來力增益諸佛國，為佛意印出生菩薩道，於現法中為淨眼法王，慧眼清淨種性純熟，佛眼無礙由慧眼知，分別句義而開法門，與善知識成就道心，不毀境界不敗種性，為一切眾生而作覆護居家成就，若處在眾無所畏難，所興巧便無適不化，名德清淨無復悕望，胞胎均政，增上智業興無蓋雲，智熾猛火燒疑結聚，闡揚政教振於道場，慈悲四等總持審諦，九觀六業勇力無畏，信念慧定行訓無盡，入三昧定由觀十方，禮拜恭敬供養諸佛，是謂最勝菩薩大士心難沮壞。猶如菩薩性空自然，有目之士知是為空，空不自知言我自空。菩薩行本亦復如是，度人恒沙復過恒沙，及至諸佛所遊剎土，而度眾生非算所籌，菩薩不自念，我今乃度爾所眾生，使至涅槃寂然無為；亦不言我緣斯果報，當成無上正真之道。發意菩薩執心牢固，從初發迹乃至道場，坐樹王下降伏魔眾，其中所作功祚福業，盡為眾生不自為己，猶如虛空普覆無外，然不自知言我是空。如來神德智慧光明，周接黎庶使成法眼，無離無著一切諸法不可沮壞，無人無我以智慧明善權利劍，一切諸佛所用正教，無量功德除去疑網。菩薩大士之所修行，菩薩所行淨三梵堂，無空不空，空亦不生亦無所有，無人無我無壽無命，亦不見生亦不見死，獨步無侶無可思議，不毀境界，無想亦空，不生亦不見生亦不見出，無去無來無作無造，法界無量成道場業，空界無邊無所縛著，為眾生故故作處所。是我所非我所起吾我想，菩薩執意依善根本無量智慧而淨其道，去心垢意以智慧除。

「如是最勝！菩薩入淨觀三昧，觀察十方恒沙眾生，誰應法行，誰應智行，誰應淨行相應？若有眾生應受法者，便當與說二十五法。云何為二十五？諸法無相、諸法無形、諸法忍、諸法想、諸法無根、諸法境界不可得、諸法無所取、諸法不二入門、諸法無度、諸法不可斷、諸法甚深不可追尋、諸法覺不覺者、諸法力不可壞、諸法成不成者、諸法無毀而毀、諸法無常去常、諸法無染污、諸法行淨、諸法性觀、諸法無漏、諸法過去已捨、諸法拔疑去網、諸法無從生慧受決、諸法本無無苦名，是謂菩薩清淨修行二十五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是最勝！菩薩入淨觀三昧，觀察十方恒沙眾生，誰應法行，誰應智行，誰應淨行相應？若有眾生應受法者，便當與說二十五法。云何為二十五？諸法無相、諸法無形、諸法忍、諸法想、諸法無根、諸法境界不可得、諸法無所取、諸法不二入門、諸法無度、諸法不可斷、諸法甚深不可追尋、諸法覺不覺者、諸法力不可壞、諸法成不成者、諸法無毀而毀、諸法無常去常、諸法無染污、諸法行淨、諸法性觀、諸法無漏、諸法過去已捨、諸法拔疑去網、諸法無從生慧受決、諸法本無無苦名，是謂菩薩清淨修行二十五法。

「復次，菩薩行三忍智、過智、無過智，亦不過亦不不過智。云何菩薩修行過智？不壞法界身是本無，如來之所修行，非緣覺、羅漢之所修習。無過智者，增上慧明，賢聖緣覺之所修行，非佛、羅漢之所行也。亦不過智亦不不過智，阿羅漢之所修行，非佛、緣覺之所修行。云何過智？是佛所行，非羅漢、辟支；於是菩薩彈指之頃，以智慧念，我當弘濟無底眾生，無邊無崖緣想智業，金剛正受亦無轉還，弘誓之心過出羅漢、辟支佛上，是為過智，非是羅漢、辟支佛之所修行。云何亦不過智？賢聖辟支佛之所修行；於是菩薩發心起學，欲淨法界導引眾生，宣暢佛法演甘露慧，為無上道求詣道場。若有眾生直從一徑至菩薩所，頭目髓腦國城妻子，意所愛物盡用惠施給與乞者，除父母師長，施果不求報。如是一世至百世，一劫至百劫，財物惠施亦不見物，物是誰許為從何生，本從何來滅至何處，解物無本，不見住止屋舍。時此菩薩以空慧觀，亦不見身亦不見物，亦不見人，亦復不見何處惠施。然此菩薩積行殊久心意捷速，欲成無上正真之道，慕度眾生淨佛國土。然此菩薩心樂閑靜常處山巖，意想靜寂繫念在前，內自思惟：『前後所施眾德具足，應成無上正真之道為最正覺，然佛出世眾相嚴身，廣濟眾生至無為岸，要須大聖於無餘界而取滅度，然後我當進成佛道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩行三忍智、過智、無過智，亦不過亦不不過智。云何菩薩修行過智？不壞法界身是本無，如來之所修行，非緣覺、羅漢之所修習。無過智者，增上慧明，賢聖緣覺之所修行，非佛、羅漢之所行也。亦不過智亦不不過智，阿羅漢之所修行，非佛、緣覺之所修行。云何過智？是佛所行，非羅漢、辟支；於是菩薩彈指之頃，以智慧念，我當弘濟無底眾生，無邊無崖緣想智業，金剛正受亦無轉還，弘誓之心過出羅漢、辟支佛上，是為過智，非是羅漢、辟支佛之所修行。云何亦不過智？賢聖辟支佛之所修行；於是菩薩發心起學，欲淨法界導引眾生，宣暢佛法演甘露慧，為無上道求詣道場。若有眾生直從一徑至菩薩所，頭目髓腦國城妻子，意所愛物盡用惠施給與乞者，除父母師長，施果不求報。如是一世至百世，一劫至百劫，財物惠施亦不見物，物是誰許為從何生，本從何來滅至何處，解物無本，不見住止屋舍。時此菩薩以空慧觀，亦不見身亦不見物，亦不見人，亦復不見何處惠施。然此菩薩積行殊久心意捷速，欲成無上正真之道，慕度眾生淨佛國土。然此菩薩心樂閑靜常處山巖，意想靜寂繫念在前，內自思惟：『前後所施眾德具足，應成無上正真之道為最正覺，然佛出世眾相嚴身，廣濟眾生至無為岸，要須大聖於無餘界而取滅度，然後我當進成佛道。』」

佛告最勝：「彼菩薩心所念所行願不違錯，如來在世教化周訖，於無餘泥洹而般泥洹，正法滅盡世無復佛，一劫二劫或至百劫，山澤菩薩方自剋責，咄哉所為唐勞其功，佛去世久像法滅盡，宿緣眾生盡為所在心懷煩惱，周章經行詣一樹下，以右手指爪刮于樹皮，正值空處騞然有聲，心霍然寤，便成無上正真之道。左右顧視不見翼從，隱形匿相不轉法輪，如凡常人，人間分越，是謂亦不過智賢聖辟支之所修行，非佛、羅漢也。云何亦不過智亦不不過智？羅漢所修非佛、辟支佛耶；於是菩薩從久遠以來積行勤苦，欲得無上正真之道為最正覺，行施行忍行精進行禪行智，或施頭目國財妻子僕從給使，有所求索不逆人意，但刺身出血多於四海，體骨布施遍四天下，然於其中不獲其證，漸漸却退在凡夫行，厭患生死心不猛進，憶本所作內心竊悔，趣欲脫身捐捨眾生，久久方便求師諮受，承聲聞法乃得覺寤，追前功勞想責無逮，是謂亦不過智亦不不過智，羅漢所修，非佛、辟支佛也。云何菩薩淨行相應？是佛、羅漢、辟支佛之所修行。所謂淨行者，淨三場，淨三眼，淨三聚，戒淨定淨慧淨解脫淨解脫見惠淨，從三善法至十八無漏之法，道俗善法皆悉清淨。佛、辟支佛、阿羅漢修此淨行，至成得道不有中還，眾想不興亦不可見，不起不滅亦無識止，有終有始便有窠窟，達無終始豈有處所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「彼菩薩心所念所行願不違錯，如來在世教化周訖，於無餘泥洹而般泥洹，正法滅盡世無復佛，一劫二劫或至百劫，山澤菩薩方自剋責，咄哉所為唐勞其功，佛去世久像法滅盡，宿緣眾生盡為所在心懷煩惱，周章經行詣一樹下，以右手指爪刮于樹皮，正值空處騞然有聲，心霍然寤，便成無上正真之道。左右顧視不見翼從，隱形匿相不轉法輪，如凡常人，人間分越，是謂亦不過智賢聖辟支之所修行，非佛、羅漢也。云何亦不過智亦不不過智？羅漢所修非佛、辟支佛耶；於是菩薩從久遠以來積行勤苦，欲得無上正真之道為最正覺，行施行忍行精進行禪行智，或施頭目國財妻子僕從給使，有所求索不逆人意，但刺身出血多於四海，體骨布施遍四天下，然於其中不獲其證，漸漸却退在凡夫行，厭患生死心不猛進，憶本所作內心竊悔，趣欲脫身捐捨眾生，久久方便求師諮受，承聲聞法乃得覺寤，追前功勞想責無逮，是謂亦不過智亦不不過智，羅漢所修，非佛、辟支佛也。云何菩薩淨行相應？是佛、羅漢、辟支佛之所修行。所謂淨行者，淨三場，淨三眼，淨三聚，戒淨定淨慧淨解脫淨解脫見惠淨，從三善法至十八無漏之法，道俗善法皆悉清淨。佛、辟支佛、阿羅漢修此淨行，至成得道不有中還，眾想不興亦不可見，不起不滅亦無識止，有終有始便有窠窟，達無終始豈有處所。」

時最勝菩薩復白佛言：「世尊！云何離欲菩薩心無增減，亦復不念是苦是樂是好是醜？亦復不念前後中間？去來現在禪止三昧，復不自念吾於欲無欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時最勝菩薩復白佛言：「世尊！云何離欲菩薩心無增減，亦復不念是苦是樂是好是醜？亦復不念前後中間？去來現在禪止三昧，復不自念吾於欲無欲？」

爾時世尊告最勝曰：「無欲菩薩遊處欲界，周遊往來說法教誡，心雖無染，如處煻煨無底火坑，愍彼眾生結著四流沒十二海，欲求出路不知當如趣，內心堪忍不以為難，分別五陰興衰之法色痛想行識，思惟四大諸所生滅，水泡野馬、芭蕉幻化，虛而不真亦不牢固。何以故？甚深之法難可究竟，色法甚深道亦如是，五陰甚深俗法亦爾，俗法甚深虛空界亦爾，善察虛空界及與法界，亦無識想我人壽命，挍計斯者實如幻化，思惟世俗八無閑法，穢濁染污妨人趣道，淨觀思惟悉無處所。何以故爾？非常苦空非身之法，有目之士能達此者，是謂菩薩心無增減不見苦樂善惡好醜，都無三世緣起之著。地種為剛境界自然，水性為濕性自柔軟，火性隆熾性自然熱，風性漂搖動轉不住，法性觀察寂無四大，地水火風為從何生復從何滅？若菩薩分別法界，設地增者，水火風性各各不如，神識自溺漸不相應，地重神輕各欲相離；若水增者，地火風界轉轉衰微，神輒欲移不安其宅。猶如有人處在靜室，意欲出行造餘村落，先出右脚在門閾外，是謂地大增也；次出右手復在門外，所謂水性增也；轉出左脚在門閾外，是謂火性增也；復出左手在於門外，可謂風性增也。進前趣路，是謂神以逝矣；詣村落者趣五道也，其知是者乃了法界；不堅不柔不熱不輕，剛為所在柔為所至，熱為所趣輕為所向。如是菩薩分別法界，一一觀了亦無處所，思惟法界性自不同，養神長體各自殊異，四大之中火為盛毒，餘三大者性自相應。所以然者，菩薩當觀內外四大亦復如是。三界眾生四大不同，欲尋其原莫知處所。當復思惟六情所趣，其眼亦空眼識亦空，解於空者乃為法界。菩薩大士復當思惟解於六衰，眼之視色色亦無有，前物入色亦復無有，耳鼻口身意亦復如是。菩薩復當學諦相非諦相，道相非道相，空相非空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「無欲菩薩遊處欲界，周遊往來說法教誡，心雖無染，如處煻煨無底火坑，愍彼眾生結著四流沒十二海，欲求出路不知當如趣，內心堪忍不以為難，分別五陰興衰之法色痛想行識，思惟四大諸所生滅，水泡野馬、芭蕉幻化，虛而不真亦不牢固。何以故？甚深之法難可究竟，色法甚深道亦如是，五陰甚深俗法亦爾，俗法甚深虛空界亦爾，善察虛空界及與法界，亦無識想我人壽命，挍計斯者實如幻化，思惟世俗八無閑法，穢濁染污妨人趣道，淨觀思惟悉無處所。何以故爾？非常苦空非身之法，有目之士能達此者，是謂菩薩心無增減不見苦樂善惡好醜，都無三世緣起之著。地種為剛境界自然，水性為濕性自柔軟，火性隆熾性自然熱，風性漂搖動轉不住，法性觀察寂無四大，地水火風為從何生復從何滅？若菩薩分別法界，設地增者，水火風性各各不如，神識自溺漸不相應，地重神輕各欲相離；若水增者，地火風界轉轉衰微，神輒欲移不安其宅。猶如有人處在靜室，意欲出行造餘村落，先出右脚在門閾外，是謂地大增也；次出右手復在門外，所謂水性增也；轉出左脚在門閾外，是謂火性增也；復出左手在於門外，可謂風性增也。進前趣路，是謂神以逝矣；詣村落者趣五道也，其知是者乃了法界；不堅不柔不熱不輕，剛為所在柔為所至，熱為所趣輕為所向。如是菩薩分別法界，一一觀了亦無處所，思惟法界性自不同，養神長體各自殊異，四大之中火為盛毒，餘三大者性自相應。所以然者，菩薩當觀內外四大亦復如是。三界眾生四大不同，欲尋其原莫知處所。當復思惟六情所趣，其眼亦空眼識亦空，解於空者乃為法界。菩薩大士復當思惟解於六衰，眼之視色色亦無有，前物入色亦復無有，耳鼻口身意亦復如是。菩薩復當學諦相非諦相，道相非道相，空相非空相。

「云何菩薩學諦相非諦相？於是菩薩審解本無，本無為一而無有二，亦知道證而無有證，不見受證不見不受證，亦不見應亦不見不應，了應不應是謂諦相。菩薩諦相，在空亦諦遠空亦諦，亦不在亦不不在，是謂諦相。金剛正受猗空習本取護得盡。解此三事者，亦是諦相。菩薩諦相，達內無實知外無入，不見愛樂不見不愛樂，不見是處非處，亦是諦相；於內不斷正見，於外示現，若如閑居心常寂靜，外若憒亂，知苦等住所適亦等。其諦相者，道證明驗五陰空五陰無主，所從緣起亦復是空，不住不見住慧盡想，不住在疑結亦無住，不在五事不隨十善十惡世間本末，是曰諦相。如是菩薩行諦相者，則不退轉。非諦相者，虛空界最第一義，知之為寂緣解無縛，是謂菩薩非諦相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩學諦相非諦相？於是菩薩審解本無，本無為一而無有二，亦知道證而無有證，不見受證不見不受證，亦不見應亦不見不應，了應不應是謂諦相。菩薩諦相，在空亦諦遠空亦諦，亦不在亦不不在，是謂諦相。金剛正受猗空習本取護得盡。解此三事者，亦是諦相。菩薩諦相，達內無實知外無入，不見愛樂不見不愛樂，不見是處非處，亦是諦相；於內不斷正見，於外示現，若如閑居心常寂靜，外若憒亂，知苦等住所適亦等。其諦相者，道證明驗五陰空五陰無主，所從緣起亦復是空，不住不見住慧盡想，不住在疑結亦無住，不在五事不隨十善十惡世間本末，是曰諦相。如是菩薩行諦相者，則不退轉。非諦相者，虛空界最第一義，知之為寂緣解無縛，是謂菩薩非諦相也。

「云何菩薩學道相非道相？猶豫結疑世間不可愛染，自用橫害中暴墮苦，是謂道相。現在身作來世受報，不猗師不向善知識，亦是道相。云何菩薩亦非道相？非道相者，三十七品，有為無為法所趣入，不在二亦不遠二，不從緣不離緣，不住緣不隨緣，不度非不度，不果非不果，不一二三四乃至十非不十，非所生非不生，非滅盡非不滅盡，非起滅非不起滅，非言教非不言教，非解空非不解空，非思止非不思止。若菩薩察二十四事，觀了本末分別在心，不處生死離於縛著，無勝負心亦無強梁，不自舉不下人，便應碎身遊散三昧，於百億定為最上首，為尊為貴無過是者，非是羅漢辟支境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩學道相非道相？猶豫結疑世間不可愛染，自用橫害中暴墮苦，是謂道相。現在身作來世受報，不猗師不向善知識，亦是道相。云何菩薩亦非道相？非道相者，三十七品，有為無為法所趣入，不在二亦不遠二，不從緣不離緣，不住緣不隨緣，不度非不度，不果非不果，不一二三四乃至十非不十，非所生非不生，非滅盡非不滅盡，非起滅非不起滅，非言教非不言教，非解空非不解空，非思止非不思止。若菩薩察二十四事，觀了本末分別在心，不處生死離於縛著，無勝負心亦無強梁，不自舉不下人，便應碎身遊散三昧，於百億定為最上首，為尊為貴無過是者，非是羅漢辟支境界。」

爾時世尊，即於座上三昧正受，其三昧名一意無畏，使四部之眾上下齊同，各無他念亦無亂想。是時世尊告最勝曰：「諦聽諦聽，善思念之！吾今為汝分別三昧，使來會者各無狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即於座上三昧正受，其三昧名一意無畏，使四部之眾上下齊同，各無他念亦無亂想。是時世尊告最勝曰：「諦聽諦聽，善思念之！吾今為汝分別三昧，使來會者各無狐疑。」

最勝對曰：「如是世尊！願樂欲聞，樂者令得安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝對曰：「如是世尊！願樂欲聞，樂者令得安隱。」

佛告最勝：「有三昧名散諸結，令無限無量剎土有形眾生，除去苦痛無復眾惱；復有三昧名勇慈明，使諸眾生各無怨讎；復有三昧名德充，如來入此三昧，使眾生類無飢渴想；復有三昧名清淨，如來入此三昧，使諸眾生得法眼淨；復有三昧名耳根清淨，如來入此三昧，使眾生類得天耳聽；復有意寂三昧，如來入此三昧，使眾生類迴邪就正；復有除惡三昧，如來入此三昧，使眾生類修十善行跡；復有三昧名獨步，如來入此三昧，使眾生類不懷邪見而受正道；復有趣路徑三昧，如來入此三昧，使眾生類趣道不迷；復有三昧名成辦，如來入此三昧，使眾生類捨于惡戒就清淨戒；復有三昧名慚愧樂，如來入此三昧，使眾生類奉持忍辱；復有三昧名進德，如來入此三昧，使眾生類懈慢墮者興勇猛意；復有三昧名一己無侶，如來入此三昧，使喜妄眾生速入禪定；復有三昧名曰降伏，使執愚眾生智慧自珞；復有三昧名無穿漏，使無信眾生安處信根；復有三昧名總持德，如來入此三昧，使少聞眾生而獲多聞；復有三昧名威儀則，如來入此三昧，使眾生類儀容整頓不失禮節；復有三昧名施恩，如來入此三昧，使著欲眾生永無愛欲；復有三昧名以度，如來入此三昧，使瞋怒眾生斷除恚恨；復有三昧名無惑，如來入此三昧，使愚癡眾生親習智業；復有遍至三昧，如來入此三昧，使眾生類不著三有；復有三昧名一切身體形色三昧，如來入此三昧，使十方國土一切眾生化作百千億形色，然彼眾生各各不相知。我今，最勝！略說其要，設當如來從劫至劫，乃至百劫說如來所入三昧者，不可究盡，唯佛世尊乃能暢耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「有三昧名散諸結，令無限無量剎土有形眾生，除去苦痛無復眾惱；復有三昧名勇慈明，使諸眾生各無怨讎；復有三昧名德充，如來入此三昧，使眾生類無飢渴想；復有三昧名清淨，如來入此三昧，使諸眾生得法眼淨；復有三昧名耳根清淨，如來入此三昧，使眾生類得天耳聽；復有意寂三昧，如來入此三昧，使眾生類迴邪就正；復有除惡三昧，如來入此三昧，使眾生類修十善行跡；復有三昧名獨步，如來入此三昧，使眾生類不懷邪見而受正道；復有趣路徑三昧，如來入此三昧，使眾生類趣道不迷；復有三昧名成辦，如來入此三昧，使眾生類捨于惡戒就清淨戒；復有三昧名慚愧樂，如來入此三昧，使眾生類奉持忍辱；復有三昧名進德，如來入此三昧，使眾生類懈慢墮者興勇猛意；復有三昧名一己無侶，如來入此三昧，使喜妄眾生速入禪定；復有三昧名曰降伏，使執愚眾生智慧自珞；復有三昧名無穿漏，使無信眾生安處信根；復有三昧名總持德，如來入此三昧，使少聞眾生而獲多聞；復有三昧名威儀則，如來入此三昧，使眾生類儀容整頓不失禮節；復有三昧名施恩，如來入此三昧，使著欲眾生永無愛欲；復有三昧名以度，如來入此三昧，使瞋怒眾生斷除恚恨；復有三昧名無惑，如來入此三昧，使愚癡眾生親習智業；復有遍至三昧，如來入此三昧，使眾生類不著三有；復有三昧名一切身體形色三昧，如來入此三昧，使十方國土一切眾生化作百千億形色，然彼眾生各各不相知。我今，最勝！略說其要，設當如來從劫至劫，乃至百劫說如來所入三昧者，不可究盡，唯佛世尊乃能暢耳。」

是時最勝前白佛言：「甚奇甚特，如來身相所造變化，不可思議無能測量，以無形善權而自嚴飾。如來所說所入三昧，昔所不見昔所不聞，若有菩薩聞此三昧名號定意持諷誦者，在所遊處常得自在，若復勸助代其歡喜，為以供養諸佛法已，諸聲聞等非其境界，緣覺之乘復不能及。若有毀謗斯定三昧，常處闇冥未甞決了，設復人身入無救獄，罪猶尠微蓋不足言。若有憎嫉定意三昧，其罪難量動有劫數，聾盲瘖瘂終不聞法，雖得為人恒多苦痛，兩舌詐欺口不能言。自非菩薩廣博多聞，乃能信此正定三昧，若有勸發誦習此定，尋時得見諸十方佛，又我今日講解定意，志不改易乃應正定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝前白佛言：「甚奇甚特，如來身相所造變化，不可思議無能測量，以無形善權而自嚴飾。如來所說所入三昧，昔所不見昔所不聞，若有菩薩聞此三昧名號定意持諷誦者，在所遊處常得自在，若復勸助代其歡喜，為以供養諸佛法已，諸聲聞等非其境界，緣覺之乘復不能及。若有毀謗斯定三昧，常處闇冥未甞決了，設復人身入無救獄，罪猶尠微蓋不足言。若有憎嫉定意三昧，其罪難量動有劫數，聾盲瘖瘂終不聞法，雖得為人恒多苦痛，兩舌詐欺口不能言。自非菩薩廣博多聞，乃能信此正定三昧，若有勸發誦習此定，尋時得見諸十方佛，又我今日講解定意，志不改易乃應正定。」

爾時最勝承佛威神復白佛言：「今日此眾諸來會者，菩薩四部天龍神鬼，備欲得見如來定意所可感動，或能蒙斯多所潤澤多所成就。唯願世尊！垂愍見憐，放大光明照諸十方佛佛剎土，其中純淑眾生之徒，蒙光得化普得度脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝承佛威神復白佛言：「今日此眾諸來會者，菩薩四部天龍神鬼，備欲得見如來定意所可感動，或能蒙斯多所潤澤多所成就。唯願世尊！垂愍見憐，放大光明照諸十方佛佛剎土，其中純淑眾生之徒，蒙光得化普得度脫。」

爾時世尊可其所說，尋於座上，即如其像三昧正受，其三昧名右足指輪定意，放大光明，其光明照此忍世界已，復照十方諸佛恒沙剎土。十方國土諸菩薩等，百千億眾尋其光明來至忍界。東方去此九十六江河沙等諸佛剎土，過此數已國名海寶，有佛名寶淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，現在說法，彼有菩薩名曰辯聰不退轉大士，見此光明，便往至寶淨如來所，頭面禮足在一面立。爾時寶淨如來，告辯聰菩薩曰：「汝到彼土，攝持威儀無失宜則，所以然者，彼土志性剛強所行卒暴，勿見苦樂，彼土眾生多懷憍慢不順正法，若見有短慎莫驚懼，能如是者宜知是時。」彼佛剎土眾多菩薩，自白其佛：「我等快得善利宿福自賀不生忍土。」是時辯聰菩薩，將十千菩薩前後圍繞，猶如力士屈伸臂頃，來至忍界，往至釋迦文佛所立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊可其所說，尋於座上，即如其像三昧正受，其三昧名右足指輪定意，放大光明，其光明照此忍世界已，復照十方諸佛恒沙剎土。十方國土諸菩薩等，百千億眾尋其光明來至忍界。東方去此九十六江河沙等諸佛剎土，過此數已國名海寶，有佛名寶淨如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，現在說法，彼有菩薩名曰辯聰不退轉大士，見此光明，便往至寶淨如來所，頭面禮足在一面立。爾時寶淨如來，告辯聰菩薩曰：「汝到彼土，攝持威儀無失宜則，所以然者，彼土志性剛強所行卒暴，勿見苦樂，彼土眾生多懷憍慢不順正法，若見有短慎莫驚懼，能如是者宜知是時。」彼佛剎土眾多菩薩，自白其佛：「我等快得善利宿福自賀不生忍土。」是時辯聰菩薩，將十千菩薩前後圍繞，猶如力士屈伸臂頃，來至忍界，往至釋迦文佛所立。

爾時世尊，知而告最勝曰：「汝頗見辯聰菩薩及餘菩薩不乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知而告最勝曰：「汝頗見辯聰菩薩及餘菩薩不乎？」

對曰：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「唯然已見。」

佛告最勝：「此菩薩者，義辯第一慈悲喜護，言語柔和志行高遠，先笑後言和顏悅色，問不復重所說約少，接度眾生如佛之度，成不退轉立菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「此菩薩者，義辯第一慈悲喜護，言語柔和志行高遠，先笑後言和顏悅色，問不復重所說約少，接度眾生如佛之度，成不退轉立菩薩道。」

是時辯聰菩薩及十千菩薩，禮世尊足右繞三匝，叉手向佛而嘆頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時辯聰菩薩及十千菩薩，禮世尊足右繞三匝，叉手向佛而嘆頌曰：

「聲振徹十方， 功德名訓稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲振徹十方， 功德名訓稱，

人尊所適方， 靡不蒙其度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊所適方， 靡不蒙其度。

佛土界清淨， 不聞五道名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛土界清淨， 不聞五道名，

捨彼而就此， 慈悲難喻等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨彼而就此， 慈悲難喻等。

世尊今所現， 人中實難有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊今所現， 人中實難有，

德積如須彌， 自投于足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德積如須彌， 自投于足下。

正使行精進， 一劫至百劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使行精進， 一劫至百劫，

不如須臾間， 忍界行哀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如須臾間， 忍界行哀心。

諸佛興出世， 先選清淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛興出世， 先選清淨土，

仁尊獨能忍， 於此五濁世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊獨能忍， 於此五濁世。

善哉甚難有， 將護平等度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉甚難有， 將護平等度，

流教及三乘， 令淨身口意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流教及三乘， 令淨身口意。

既成菩薩道， 亦無退轉心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既成菩薩道， 亦無退轉心，

意趣倍精進， 今故稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意趣倍精進， 今故稽首禮。

斷諸狐疑結， 快修十善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸狐疑結， 快修十善行，

諸佛法具足， 所說智海淵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法具足， 所說智海淵。

若在本剎土， 億百劫導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在本剎土， 億百劫導師，

不如在此土， 住劫度一人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如在此土， 住劫度一人。

亦遊無量剎， 恒沙不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦遊無量剎， 恒沙不可計，

不聞有苦惱， 及八無閑處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不聞有苦惱， 及八無閑處。

此人多剛強， 眾垢以成身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人多剛強， 眾垢以成身，

四諦真如水， 洗浴內外淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦真如水， 洗浴內外淨。

我等信心至， 故遠來歸命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等信心至， 故遠來歸命，

欲聞定意法， 願時敷演之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞定意法， 願時敷演之。」

爾時辯聰菩薩以偈讚佛已，前白佛言：「何謂菩薩志意堅牢堪受定意，所聞教誡亦無厭足？云何菩薩言行相應內性柔軟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時辯聰菩薩以偈讚佛已，前白佛言：「何謂菩薩志意堅牢堪受定意，所聞教誡亦無厭足？云何菩薩言行相應內性柔軟？」

爾時世尊告辯聰曰：「諦聽諦聽，善思念之！吾當為汝分別其義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告辯聰曰：「諦聽諦聽，善思念之！吾當為汝分別其義。」

對曰：「如是。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「如是。世尊！」

佛告辯聰菩薩：「修定心成就四法，使菩薩志意堅固堪任受定，所聞教誡亦無厭足。何謂四法？所謂慈悲四等心不懈怠，所度人民如幻如化，謂佛智慧無與等者，是謂，辯聰菩薩！成就四法志意堅牢堪任受定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辯聰菩薩：「修定心成就四法，使菩薩志意堅固堪任受定，所聞教誡亦無厭足。何謂四法？所謂慈悲四等心不懈怠，所度人民如幻如化，謂佛智慧無與等者，是謂，辯聰菩薩！成就四法志意堅牢堪任受定。」

「云何菩薩一意趣向言無錯亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩一意趣向言無錯亂？」

佛告辯聰：「於是菩薩復當成就四法。何謂四法？菩薩一向說眾生空、說諸法空，於諸受入都無所著，歎譽菩薩所作功德，分別善惡有為無為之法念行善權，是謂四法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辯聰：「於是菩薩復當成就四法。何謂四法？菩薩一向說眾生空、說諸法空，於諸受入都無所著，歎譽菩薩所作功德，分別善惡有為無為之法念行善權，是謂四法。」

「云何菩薩增益善根轉多不減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩增益善根轉多不減？」

佛告辯聰：「復有四法增益善根。云何為四？一曰信，二曰聞，三曰施，四曰出要，是謂四法令菩薩增益善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辯聰：「復有四法增益善根。云何為四？一曰信，二曰聞，三曰施，四曰出要，是謂四法令菩薩增益善根。」

「云何菩薩心不亂錯亦不狐疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩心不亂錯亦不狐疑？」

佛告辯聰：「復當思惟四法意專不亂。云何為四法？所謂心常專之，禁持禮節，不望利養，不求名稱，是謂四法意不有亂。復有四法增益善根。云何為四？所謂四法，教他立信，既施之後不望其報，及護法之主，菩薩言教教授不違，是謂四法之所修行。復有四法，菩薩當念思惟，從一地復至一地，或退或進。云何為四法？教眾生類習其善根，遠離諸惡，不行愚惑，無捨弘誓意不怯弱，是謂四法菩薩之所修行。復有四法，菩薩之所奉持。云何為四？所謂化眾生以權方便，立凡夫人在於信地，所度無虛妄，現佛威相而接眾生，是謂四法菩薩之所奉持。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？所謂隨宜進止，不著服飾，隨彼時宜，恒忍苦樂，是謂四法之所修行。復有四法。云何為四法？所謂自伏意性，常發道心，不離善權，專意念佛，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？於是菩薩當念獨處，遠聲聞心及辟支佛意，求法無厭足，所聞正法廣與人說，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？求寶給窮乏，醫藥療治病，求義無厭，忍一切苦，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？行不起忍，超滅盡忍，思惟根本十二因緣，於忍不著忍各各自離，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？思惟惡露不淨之觀，數出入息，行清白法，當自謙卑，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？當觀應法眾生然後投藥，常念恭敬無得自高，若在大眾不著利養，行權方便所適無礙，是謂四法。復有五法，菩薩當念思惟。云何五？受平等法而不遺漏，觀己彼身等無有異，與善知識從事，永斷結使令無有餘，是謂五。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？自省己過不見彼短，若在惡部使行慈心，燃熾諸法去其緣著，道心牢固終不忘失，亦使前人行其道意，是謂五。復有五事，菩薩當念思惟。云何為五？施恒在前，次復教人使行惠施，執心施時亦不選擇觀眾生是非，諸法甚深皆得解脫，至成作佛莊嚴道樹，是謂五法。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？知行起滅，於力無畏不捨眾生，分別眾智，亦知增上知，不相違背，是謂五法。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？在五道中永度無極，供養諸佛禮事恭敬，入慈三昧以自娛樂，佛智無量現在目前，無量三昧亦不疑難，是謂五。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？發弘誓心終不中悔，言從語用言不妄發，依禪不著禪，念持不著，遊處當不樂，是謂五法。辯聰菩薩！菩薩摩訶薩修此定意本行，便得如來正受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告辯聰：「復當思惟四法意專不亂。云何為四法？所謂心常專之，禁持禮節，不望利養，不求名稱，是謂四法意不有亂。復有四法增益善根。云何為四？所謂四法，教他立信，既施之後不望其報，及護法之主，菩薩言教教授不違，是謂四法之所修行。復有四法，菩薩當念思惟，從一地復至一地，或退或進。云何為四法？教眾生類習其善根，遠離諸惡，不行愚惑，無捨弘誓意不怯弱，是謂四法菩薩之所修行。復有四法，菩薩之所奉持。云何為四？所謂化眾生以權方便，立凡夫人在於信地，所度無虛妄，現佛威相而接眾生，是謂四法菩薩之所奉持。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？所謂隨宜進止，不著服飾，隨彼時宜，恒忍苦樂，是謂四法之所修行。復有四法。云何為四法？所謂自伏意性，常發道心，不離善權，專意念佛，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？於是菩薩當念獨處，遠聲聞心及辟支佛意，求法無厭足，所聞正法廣與人說，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？求寶給窮乏，醫藥療治病，求義無厭，忍一切苦，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？行不起忍，超滅盡忍，思惟根本十二因緣，於忍不著忍各各自離，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？思惟惡露不淨之觀，數出入息，行清白法，當自謙卑，是謂四法。復有四法，菩薩當念思惟。云何為四？當觀應法眾生然後投藥，常念恭敬無得自高，若在大眾不著利養，行權方便所適無礙，是謂四法。復有五法，菩薩當念思惟。云何五？受平等法而不遺漏，觀己彼身等無有異，與善知識從事，永斷結使令無有餘，是謂五。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？自省己過不見彼短，若在惡部使行慈心，燃熾諸法去其緣著，道心牢固終不忘失，亦使前人行其道意，是謂五。復有五事，菩薩當念思惟。云何為五？施恒在前，次復教人使行惠施，執心施時亦不選擇觀眾生是非，諸法甚深皆得解脫，至成作佛莊嚴道樹，是謂五法。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？知行起滅，於力無畏不捨眾生，分別眾智，亦知增上知，不相違背，是謂五法。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？在五道中永度無極，供養諸佛禮事恭敬，入慈三昧以自娛樂，佛智無量現在目前，無量三昧亦不疑難，是謂五。復有五法，菩薩當念思惟。云何為五？發弘誓心終不中悔，言從語用言不妄發，依禪不著禪，念持不著，遊處當不樂，是謂五法。辯聰菩薩！菩薩摩訶薩修此定意本行，便得如來正受。」

爾時世尊說此法時，二億諸天世人發無上正真道意，復有五千天子得不起法忍，是時諸佛剎土諸菩薩等，各齎華香而興供養，花至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法時，二億諸天世人發無上正真道意，復有五千天子得不起法忍，是時諸佛剎土諸菩薩等，各齎華香而興供養，花至于膝。