最勝問菩薩十住除垢斷結經

十住斷結經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住斷結經卷第四

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

成道品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成道品第十

是時最勝菩薩復白佛言：「世尊！云何十住菩薩於十地中而淨其行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝菩薩復白佛言：「世尊！云何十住菩薩於十地中而淨其行？」

是時世尊告最勝曰：「所謂菩薩修神妙道廣度眾生，以性空法暢演文字，進修禁戒，其德無量不可思議亦無有限，一切世人所不能及，天龍鬼神及神尊者，無能齊限，稱歎其德。賢聖默然初無所說，若有所演悉成章句；示現神足到十方國，面覲禮敬諸佛世尊；復入定意解脫正受，周普恒沙諸佛國土；見諸正覺聞奇異要，皆悉過度邪部之業；志若安明亦不傾動，心如虛空無所想念；分別曉了法界起滅，其所說法皆應聖印；遊諸正受初無差違；十方諸佛所說言教，與聖法律不相違背，所出音聲微妙殊絕；觀諸世界等若虛空；意念充滿解脫之門；補處菩薩辯才通達義應識機，心與道慧而共相應。何謂為心？何謂道慧？周流世典現入邪業，是謂為心；專精一意在度世法，是謂道慧。捨慳布施使無想報，調意和順審諦安詳，是謂為心；正入寂寞不興諸想，澹泊自守不離聖典，是謂道慧。若在生死務修其法，雖處其中亦不厭惡，是菩薩心；若復菩薩在八難中不閑之處，不起顛倒有二見心，悉能度於始終之病，是謂道慧。於世俗法嗟歎泥洹無為之道，所造功德終不唐捐，是謂為心；菩薩遊於諸法之空，達了清淨而無所有，是謂道慧。觀乎前人隨其本意，而為分別所應之法，是謂為心；菩薩入定觀一法慧，同于百千諸法之相，是謂道慧。決意惠施不惜所有，國財妻子無所愛悋，是謂為心；處在平等無三乘道，淨于道場盡歸佛道，是謂道慧。是謂十住菩薩大士，道心所入靡不周備，守護身口不令放逸，歎譽具足八大人念，當念少欲止足之行，奉修禁戒而無沾污，能為眾生淨於塵垢。若見眾生每自歎己毀辱他人，自大貢高憍慢豪貴，懷婬怒癡不善之法，如斯之類，便能與說忍辱之德，皆使眾生隨時自致無所從生法忍於中立。勤愍困厄不及道者，意猛精進心不退轉，分別一切德本之業，不見集聚共合偶者，復不見散有若干別，所興福業而無所住非不有住，悉與相應而無所應，不見有應不見無應，無應不應是謂審諦。心常娛樂禪思脫門，思惟四食除去染著，觀察盡滅不起定意，所聞強記輒能諷誦，慧無所亂分別根原無有處所，欲尋其本亦不可得，為眾生宣三十七品，解空無相無願之行，常能奉持崇于佛道，隨諸報應令得道果，諸佛世尊所可宣說亦無若干，所因興出斯是真諦，乃至滅度亦復如是，無有他想雜念之心，是謂最勝十住菩薩善權方便無所弊礙。以無礙道修于等覺，而為眾生轉其法輪，令不退轉堅固之地。十住菩薩立堅固誓，接度眾生而無有難，譬若工巧造印章人，知人姓字便為剋記，隨類記識亦不錯誤。菩薩大士亦復如是，以賢聖印而印生死，隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告最勝曰：「所謂菩薩修神妙道廣度眾生，以性空法暢演文字，進修禁戒，其德無量不可思議亦無有限，一切世人所不能及，天龍鬼神及神尊者，無能齊限，稱歎其德。賢聖默然初無所說，若有所演悉成章句；示現神足到十方國，面覲禮敬諸佛世尊；復入定意解脫正受，周普恒沙諸佛國土；見諸正覺聞奇異要，皆悉過度邪部之業；志若安明亦不傾動，心如虛空無所想念；分別曉了法界起滅，其所說法皆應聖印；遊諸正受初無差違；十方諸佛所說言教，與聖法律不相違背，所出音聲微妙殊絕；觀諸世界等若虛空；意念充滿解脫之門；補處菩薩辯才通達義應識機，心與道慧而共相應。何謂為心？何謂道慧？周流世典現入邪業，是謂為心；專精一意在度世法，是謂道慧。捨慳布施使無想報，調意和順審諦安詳，是謂為心；正入寂寞不興諸想，澹泊自守不離聖典，是謂道慧。若在生死務修其法，雖處其中亦不厭惡，是菩薩心；若復菩薩在八難中不閑之處，不起顛倒有二見心，悉能度於始終之病，是謂道慧。於世俗法嗟歎泥洹無為之道，所造功德終不唐捐，是謂為心；菩薩遊於諸法之空，達了清淨而無所有，是謂道慧。觀乎前人隨其本意，而為分別所應之法，是謂為心；菩薩入定觀一法慧，同于百千諸法之相，是謂道慧。決意惠施不惜所有，國財妻子無所愛悋，是謂為心；處在平等無三乘道，淨于道場盡歸佛道，是謂道慧。是謂十住菩薩大士，道心所入靡不周備，守護身口不令放逸，歎譽具足八大人念，當念少欲止足之行，奉修禁戒而無沾污，能為眾生淨於塵垢。若見眾生每自歎己毀辱他人，自大貢高憍慢豪貴，懷婬怒癡不善之法，如斯之類，便能與說忍辱之德，皆使眾生隨時自致無所從生法忍於中立。勤愍困厄不及道者，意猛精進心不退轉，分別一切德本之業，不見集聚共合偶者，復不見散有若干別，所興福業而無所住非不有住，悉與相應而無所應，不見有應不見無應，無應不應是謂審諦。心常娛樂禪思脫門，思惟四食除去染著，觀察盡滅不起定意，所聞強記輒能諷誦，慧無所亂分別根原無有處所，欲尋其本亦不可得，為眾生宣三十七品，解空無相無願之行，常能奉持崇于佛道，隨諸報應令得道果，諸佛世尊所可宣說亦無若干，所因興出斯是真諦，乃至滅度亦復如是，無有他想雜念之心，是謂最勝十住菩薩善權方便無所弊礙。以無礙道修于等覺，而為眾生轉其法輪，令不退轉堅固之地。十住菩薩立堅固誓，接度眾生而無有難，譬若工巧造印章人，知人姓字便為剋記，隨類記識亦不錯誤。菩薩大士亦復如是，以賢聖印而印生死，隨

器成辦終不謬誤。復當審諦思惟此義，印非泥本泥非印原，然能示現名號姓字。菩薩聖慧亦復如是，執慧寶印印可眾生，隨器布現使成名號，便能出生三乘道教。如於良田種于穀子，莖節萌芽展轉成長，穀敗芽生無復本體，深自思惟芽非本子亦不離本。菩薩大士亦復如是，因緣合會乃應法律，觀諸眾生所興瑕穢三患六礙十二因緣，邪疑身見顛倒之想，便為演說苦空非身無常之法，然後乃說如爾法性，分別苦諦習盡道諦，離於重擔永獲寂滅。復當思惟原究本末，因其所生乃有斯患，悉由無明無黠慧法，致于老病生死苦惱；我當方便煎消其病，漸漸令入賢聖法律，以滅無明生老病死永無有餘。講演空觀寂然之法，皆使有歸令得恃怙，廣其慧明至於解脫，悉共崇習微妙之智，了淫怒癡等無差特，尋其原本亦不可別，以獲消滅眾想之念，終不懷恨生增減心，得離一切諸種陰蓋縛著結使，無復罣礙。心常遊於解脫之門，嗟歎三寶功德之業，常念遠離貪欲之患，堪為眾生宣布功勳。菩薩精進於彼無疑，示現空慧而開導之，凡所學法盡無所著，以次成就於不退轉。頒宣經道淨修佛座，招引眾生來入佛境，令得滅度永無起滅。是謂菩薩無上眾祐要典，如是菩薩當作是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器成辦終不謬誤。復當審諦思惟此義，印非泥本泥非印原，然能示現名號姓字。菩薩聖慧亦復如是，執慧寶印印可眾生，隨器布現使成名號，便能出生三乘道教。如於良田種于穀子，莖節萌芽展轉成長，穀敗芽生無復本體，深自思惟芽非本子亦不離本。菩薩大士亦復如是，因緣合會乃應法律，觀諸眾生所興瑕穢三患六礙十二因緣，邪疑身見顛倒之想，便為演說苦空非身無常之法，然後乃說如爾法性，分別苦諦習盡道諦，離於重擔永獲寂滅。復當思惟原究本末，因其所生乃有斯患，悉由無明無黠慧法，致于老病生死苦惱；我當方便煎消其病，漸漸令入賢聖法律，以滅無明生老病死永無有餘。講演空觀寂然之法，皆使有歸令得恃怙，廣其慧明至於解脫，悉共崇習微妙之智，了淫怒癡等無差特，尋其原本亦不可別，以獲消滅眾想之念，終不懷恨生增減心，得離一切諸種陰蓋縛著結使，無復罣礙。心常遊於解脫之門，嗟歎三寶功德之業，常念遠離貪欲之患，堪為眾生宣布功勳。菩薩精進於彼無疑，示現空慧而開導之，凡所學法盡無所著，以次成就於不退轉。頒宣經道淨修佛座，招引眾生來入佛境，令得滅度永無起滅。是謂菩薩無上眾祐要典，如是菩薩當作是觀。

「十住所入不可思議，修于平等不二之門，達於三世不斷三寶，除去三垢成三脫門。菩薩於彼示不思議，從初發意至于十住，常歎開士所修禁戒，德香之熏靡不周遍，彈指之頃皆悉曉了音響之義，於諸通慧而得成就，悉能講演無量法要，於諸文字解無所著亦無識想，尋其處所了無窠窟。若有學人繫識在色心不違之，常懷希望縛著不捨，遊於生死周旋往來，意常迷荒不能自拔，有此結網則墜生死，輪轉五道無復休息。菩薩執正御諸亂想，不為五陰之所流馳斷諸陰蓋，亦不使色痛想行識令有起滅，思惟安般出入息念；復當分別四大造色，地水火風各有其性，若使彼識不在五處，便能成就不壞法界，識不流馳十二塵勞，眼色耳聲鼻香舌味身更意法，是謂無漏慧根之識，非為生死染污之識。若能消滅外不馳騁，於一切法則無希望，設有所猗便生識想，有所僥倖亦名為識。菩薩起學無所受入，心不生念無所慕樂，所施功勞不望其報，有為有漏斯為識種，修無為行乃謂無識。菩薩闡揚慧明之燈，竪無為炬放大光明，顯示殊勝無等之教，為求質直不求文飾。住于道業其身自然無能及者，能顯一切諸佛國土，於中示現獨步無畏，復於諸法永無所獲，亦不選擇見有高下，心應自在不懷怯弱，隨其音響而教化之。若為眾生說深法要，捨離一切所興因緣，悉了眾生心之所念，志性所趣善惡之法。皆能周普諸佛國土，諸佛世尊所修平等，不見眾生佛國清淨，若見有行則毀法界，是故菩薩心無所住；若覩眾生住于起分，則於法性自生識累，不起不滅識無所住，是謂清淨無為道慧。設無道慧平等之法，諸佛世尊終不愍哀興出於世。菩薩弘誓行業無本，亦不住本達於自然，不有精勤有所成辦，不見疲厭有懈怠者，於平等觀無生無滅，勇猛精進受菩薩莂，悉能分別經典本末，採取要慧除去塵勞，觀察生死及與滅度不以為異。恒自懷抱深經之義，探採遠近寂然無迹，雖度眾生亦無想識，親善知識心無所著，不計吾我及與壽命，分別思惟空無相願不起不滅。若在欲界思惟欲愛穢臭不淨，色無色界受形之處達知不淨。因欲開化迷惑之徒，故為說此真諦之義；分別空無悉無處所，不見造作有形質者，無作不作不見依猗，住無所住亦無根本，亦復不見受三惡趣，不見生天食封自然，顯示徑路使入道義，無所希望悉無所行。於諸法觀自致自然，諸法之相不可究竟，亦如虛空而無邊際。十住菩薩教人惠施不興想礙，持戒忍辱精進一心，宣暢智慧善權方便，慈悲喜護救攝貧匱建立大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十住所入不可思議，修于平等不二之門，達於三世不斷三寶，除去三垢成三脫門。菩薩於彼示不思議，從初發意至于十住，常歎開士所修禁戒，德香之熏靡不周遍，彈指之頃皆悉曉了音響之義，於諸通慧而得成就，悉能講演無量法要，於諸文字解無所著亦無識想，尋其處所了無窠窟。若有學人繫識在色心不違之，常懷希望縛著不捨，遊於生死周旋往來，意常迷荒不能自拔，有此結網則墜生死，輪轉五道無復休息。菩薩執正御諸亂想，不為五陰之所流馳斷諸陰蓋，亦不使色痛想行識令有起滅，思惟安般出入息念；復當分別四大造色，地水火風各有其性，若使彼識不在五處，便能成就不壞法界，識不流馳十二塵勞，眼色耳聲鼻香舌味身更意法，是謂無漏慧根之識，非為生死染污之識。若能消滅外不馳騁，於一切法則無希望，設有所猗便生識想，有所僥倖亦名為識。菩薩起學無所受入，心不生念無所慕樂，所施功勞不望其報，有為有漏斯為識種，修無為行乃謂無識。菩薩闡揚慧明之燈，竪無為炬放大光明，顯示殊勝無等之教，為求質直不求文飾。住于道業其身自然無能及者，能顯一切諸佛國土，於中示現獨步無畏，復於諸法永無所獲，亦不選擇見有高下，心應自在不懷怯弱，隨其音響而教化之。若為眾生說深法要，捨離一切所興因緣，悉了眾生心之所念，志性所趣善惡之法。皆能周普諸佛國土，諸佛世尊所修平等，不見眾生佛國清淨，若見有行則毀法界，是故菩薩心無所住；若覩眾生住于起分，則於法性自生識累，不起不滅識無所住，是謂清淨無為道慧。設無道慧平等之法，諸佛世尊終不愍哀興出於世。菩薩弘誓行業無本，亦不住本達於自然，不有精勤有所成辦，不見疲厭有懈怠者，於平等觀無生無滅，勇猛精進受菩薩莂，悉能分別經典本末，採取要慧除去塵勞，觀察生死及與滅度不以為異。恒自懷抱深經之義，探採遠近寂然無迹，雖度眾生亦無想識，親善知識心無所著，不計吾我及與壽命，分別思惟空無相願不起不滅。若在欲界思惟欲愛穢臭不淨，色無色界受形之處達知不淨。因欲開化迷惑之徒，故為說此真諦之義；分別空無悉無處所，不見造作有形質者，無作不作不見依猗，住無所住亦無根本，亦復不見受三惡趣，不見生天食封自然，顯示徑路使入道義，無所希望悉無所行。於諸法觀自致自然，諸法之相不可究竟，亦如虛空而無邊際。十住菩薩教人惠施不興想礙，持戒忍辱精進一心，宣暢智慧善權方便，慈悲喜護救攝貧匱建立大道。

「十住菩薩雖未昇于如來正座，已能究暢慧海之源，莊嚴土地修清淨國，放大光明普致眾生，訓以正法悉歸於道，建立慧業而獲大乘。十方諸佛恒將護之，常以威神助揚其德，乃至作佛成一切智為無上道，不使魔眾而得其便。十住菩薩以自覺知功德具滿，欲成作佛坐樹王下，先當修行習四意止，分別身意各各有性，便自觀身起滅興衰，心自慶賀永離苦惱，觀身因緣成精進定，思惟此身報應之對，因緣合成散則磨滅，知身無主亦不可貪，何為生意著此色身？莫隨五陰四大諸入之所迷惑，是身為空，不見四大吾我之法。累劫積行今始乃得，何為著此無堅固身危脆之物？我今當受如來色身及佛法身，夫色身者功德之聚，猶如金剛不可沮壞，十方世界恒沙之數，滿中世俗有漏之身，不及如來色身一毛之德。菩薩自念以無量德成此色身，今因此形當受如來佛法之身，雖涉生死往返五道，受苦無量不可稱限，今受如來色身之體，不念曩日更苦惱患，自今永與諸塵勞別，不復貪著五欲之中，觀己身已觀他人身悉無處所，修其淨行而無瑕穢，是謂菩薩修習己身意止之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十住菩薩雖未昇于如來正座，已能究暢慧海之源，莊嚴土地修清淨國，放大光明普致眾生，訓以正法悉歸於道，建立慧業而獲大乘。十方諸佛恒將護之，常以威神助揚其德，乃至作佛成一切智為無上道，不使魔眾而得其便。十住菩薩以自覺知功德具滿，欲成作佛坐樹王下，先當修行習四意止，分別身意各各有性，便自觀身起滅興衰，心自慶賀永離苦惱，觀身因緣成精進定，思惟此身報應之對，因緣合成散則磨滅，知身無主亦不可貪，何為生意著此色身？莫隨五陰四大諸入之所迷惑，是身為空，不見四大吾我之法。累劫積行今始乃得，何為著此無堅固身危脆之物？我今當受如來色身及佛法身，夫色身者功德之聚，猶如金剛不可沮壞，十方世界恒沙之數，滿中世俗有漏之身，不及如來色身一毛之德。菩薩自念以無量德成此色身，今因此形當受如來佛法之身，雖涉生死往返五道，受苦無量不可稱限，今受如來色身之體，不念曩日更苦惱患，自今永與諸塵勞別，不復貪著五欲之中，觀己身已觀他人身悉無處所，修其淨行而無瑕穢，是謂菩薩修習己身意止之法。

「云何菩薩復當思惟痛意止之法？於是菩薩從初發意至于成佛，於其中間所更苦痛不可限量，專心建志慕求佛道，不以苦痛經歷心懷；若見苦人趣惡處者，便能拔濟使不受苦，恒念眾生不能自寤，終不隨欲而與繫著。我昔以來所更痛痒，非真非有悉無所生，若使遭遇不苦不樂痛，此名無記不可字名。夫人習近著樂痛者，便自遠離如來之座，不應如來賢聖戒律，自今永息不復生痛，使諸眾生觀痛無主。若彼眾生於色起痛，若好若醜善色惡色，地水火風四大造色，達知虛寂而無所有。或有眾生先痛後樂，或有先樂後痛，當說深經使護痛痒。眼耳鼻舌身意所與色聲香味細滑之法，從因緣起從因緣滅，思惟苦樂悉無苦樂。復當分別內外之痛，或有樂痛於現在生，或已過去或將來世而有生者；或有樂痛從愛結生，轉增識著不能捨離；或有樂痛從癡愛生，思惟正觀乃得消滅；或有樂痛因邪疑惑轉轉滋長，以四非常深遠之慧除使不生；或有樂痛從四受生，以無想定而除諸受；或有樂痛從五蓋生，便當思惟七覺意法永使無餘；或有樂痛因六身法生，分別於空無相無願；或有樂痛從七識生，當建精進不造彼緣；或有樂痛因世八法生，常當下意不自貢高；或有樂痛從九惱生，當自勗勉永離九處；或有樂痛從十患生，當除望求不念橫貨；或有樂痛從七瀾四使生，便當思惟智慧大明；或有樂痛從九眾生居及三觀生，便當執意入空寂定；或有樂痛非過去現在因未來愛，非未來現在因過去愛，非過去未來因現在愛，或非過去因未來現在愛，或非未來因過去現在愛，或非現在因未來過去愛，菩薩於彼思惟七處三觀之法，滅此十三隆熾之毒。於是菩薩復當思惟樂痛所興，或有樂痛由八邪見及六識身共相受入便生樂痛，遂增陰衰諸入之種，是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘；或有樂痛與十不善穢陋之法共相因緣，慧業所斷五疑羅網，於現在生即現在滅，若未來生亦現在滅，若過去生亦現在滅，是謂菩薩以解脫觀便能除却十五疑網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩復當思惟痛意止之法？於是菩薩從初發意至于成佛，於其中間所更苦痛不可限量，專心建志慕求佛道，不以苦痛經歷心懷；若見苦人趣惡處者，便能拔濟使不受苦，恒念眾生不能自寤，終不隨欲而與繫著。我昔以來所更痛痒，非真非有悉無所生，若使遭遇不苦不樂痛，此名無記不可字名。夫人習近著樂痛者，便自遠離如來之座，不應如來賢聖戒律，自今永息不復生痛，使諸眾生觀痛無主。若彼眾生於色起痛，若好若醜善色惡色，地水火風四大造色，達知虛寂而無所有。或有眾生先痛後樂，或有先樂後痛，當說深經使護痛痒。眼耳鼻舌身意所與色聲香味細滑之法，從因緣起從因緣滅，思惟苦樂悉無苦樂。復當分別內外之痛，或有樂痛於現在生，或已過去或將來世而有生者；或有樂痛從愛結生，轉增識著不能捨離；或有樂痛從癡愛生，思惟正觀乃得消滅；或有樂痛因邪疑惑轉轉滋長，以四非常深遠之慧除使不生；或有樂痛從四受生，以無想定而除諸受；或有樂痛從五蓋生，便當思惟七覺意法永使無餘；或有樂痛因六身法生，分別於空無相無願；或有樂痛從七識生，當建精進不造彼緣；或有樂痛因世八法生，常當下意不自貢高；或有樂痛從九惱生，當自勗勉永離九處；或有樂痛從十患生，當除望求不念橫貨；或有樂痛從七瀾四使生，便當思惟智慧大明；或有樂痛從九眾生居及三觀生，便當執意入空寂定；或有樂痛非過去現在因未來愛，非未來現在因過去愛，非過去未來因現在愛，或非過去因未來現在愛，或非未來因過去現在愛，或非現在因未來過去愛，菩薩於彼思惟七處三觀之法，滅此十三隆熾之毒。於是菩薩復當思惟樂痛所興，或有樂痛由八邪見及六識身共相受入便生樂痛，遂增陰衰諸入之種，是謂菩薩以解脫觀分別此痛永使無餘；或有樂痛與十不善穢陋之法共相因緣，慧業所斷五疑羅網，於現在生即現在滅，若未來生亦現在滅，若過去生亦現在滅，是謂菩薩以解脫觀便能除却十五疑網。

「云何菩薩復常思惟意止之法？於是菩薩執意御亂心不流馳，有所造作必有所緣，自觀己意觀他人心，其意正等不懷增減，所適之方行步出入舉動安詳，常自專精守護其心，有緣眾生無緣起滅，無緣眾生有緣起滅，於己緣起自緣滅之，他緣起滅因他緣滅；或緣起滅亦不在內復不在外，亦復不在住兩中間，於中出生有緣起滅有非緣起滅；或因貪淫瞋恚愚癡，七使七慢七識止處，七解七觀七忍慧業，若因此處有緣起滅有非緣起滅，斯皆由心因心而生，此四十五盲闇之法，意識所造不自覺知，意不知意誰為意本，既無根本何有意哉？菩薩分別心意識法，通達往來而無處所，是謂菩薩以解脫觀知心緣本而不可得。亦不見心與善惡合，無合不合應解脫觀。又復思惟十二因緣，甚為深遠不可究盡，所種之果不失報應，於諸法界心無染著，設觀法界從因緣起，了知諸法無有真諦，自然寂淨將養自守，心所造化而無形質而不可見，尋其相貌亦無色像，聖慧通達，便入不起無所生法，不住聲聞緣覺之地，常自執意遊諸佛法，內自思惟踊躍無量，吾今乃得降伏於心，捨生死著入智慧海，斯由其心得獲無上正真之道成最正覺，是謂菩薩於意止法而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩復常思惟意止之法？於是菩薩執意御亂心不流馳，有所造作必有所緣，自觀己意觀他人心，其意正等不懷增減，所適之方行步出入舉動安詳，常自專精守護其心，有緣眾生無緣起滅，無緣眾生有緣起滅，於己緣起自緣滅之，他緣起滅因他緣滅；或緣起滅亦不在內復不在外，亦復不在住兩中間，於中出生有緣起滅有非緣起滅；或因貪淫瞋恚愚癡，七使七慢七識止處，七解七觀七忍慧業，若因此處有緣起滅有非緣起滅，斯皆由心因心而生，此四十五盲闇之法，意識所造不自覺知，意不知意誰為意本，既無根本何有意哉？菩薩分別心意識法，通達往來而無處所，是謂菩薩以解脫觀知心緣本而不可得。亦不見心與善惡合，無合不合應解脫觀。又復思惟十二因緣，甚為深遠不可究盡，所種之果不失報應，於諸法界心無染著，設觀法界從因緣起，了知諸法無有真諦，自然寂淨將養自守，心所造化而無形質而不可見，尋其相貌亦無色像，聖慧通達，便入不起無所生法，不住聲聞緣覺之地，常自執意遊諸佛法，內自思惟踊躍無量，吾今乃得降伏於心，捨生死著入智慧海，斯由其心得獲無上正真之道成最正覺，是謂菩薩於意止法而得自在。

「云何菩薩於法意止而分別觀？於是菩薩修習止法初不忘失，至成佛道而不放捨，內自觀法外觀人法，菩薩悉知諸法之相一而不二亦不若干，皆歸於空無相無願，遠離邪見平等諸法，分別十二緣起之本，常念法界成敗興衰，有漏無漏有為無為，善法惡法有記無記。是時菩薩思惟觀察，不隨法界自生識想，不見非法而有吾我，亦不興念計人壽命。或有菩薩自興法想習著吾我，養育其命思惟斷滅，無常謂有常，天下物類皆悉常在，於無常中計無合散。或於法中生顛倒想，無自常無有自常有，無不生有有不生無，無自然生無自然滅，有自然生有自然滅，無不能見我自然有，有不能見我自然無。十住菩薩明慧達觀分別有無，斷滅計常我人壽命，平等空無而無所有，最妙第一空觀察之，第一性空亦不生有，有自常有，不知無之所無，無自常無，不知有之所有；菩薩思惟以慧分別，有性自空無亦自空，無不造有有不造無，著有無者是生死法，非最第一泥洹之要。無自無空無不知無無自性空，有自有空有不知有有自性空，有則是無無則是有，是謂菩薩於諸法性一一分別。思惟挍計是常非常生滅著斷，有為無為有漏無漏，善法惡法有記無記，一切諸法有名號者無名號者，皆悉虛寂亦無起滅，而自觀法觀他人法，於諸想著亦無思想，解空無相無願之法，於法界中推求佛法及與禁戒，悉無處所亦無徑路，不見度人逮解脫者，亦復不見沒在生死，於中開導一切眾生，便能興起無蓋大哀，療諸塵勞了諸纏結。空無所有，分別五趣訓以平等，雖處塵欲不懷怯弱，曉了三毒無所罣礙，逮此處者名曰大士，住不思議權現之道，苦習盡道普歸自然。於自然中不見起滅，盡意如空而無所有不念住處，推求法界及虛空界，眾生處所悉無所住，一切諸法等若空界，是謂菩薩隨時將導順於道法，雖度眾生亦不見度。若有菩薩自觀身法觀他人法，能自制意遊於智慧，解知諸法悉歸解脫，便能將導一切眾生，顯發無上正真之道，使獲無為自然之法，不見所生亦不不生，雖處所生思惟所生，不捨無生無起滅法，是謂菩薩於法意止而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於法意止而分別觀？於是菩薩修習止法初不忘失，至成佛道而不放捨，內自觀法外觀人法，菩薩悉知諸法之相一而不二亦不若干，皆歸於空無相無願，遠離邪見平等諸法，分別十二緣起之本，常念法界成敗興衰，有漏無漏有為無為，善法惡法有記無記。是時菩薩思惟觀察，不隨法界自生識想，不見非法而有吾我，亦不興念計人壽命。或有菩薩自興法想習著吾我，養育其命思惟斷滅，無常謂有常，天下物類皆悉常在，於無常中計無合散。或於法中生顛倒想，無自常無有自常有，無不生有有不生無，無自然生無自然滅，有自然生有自然滅，無不能見我自然有，有不能見我自然無。十住菩薩明慧達觀分別有無，斷滅計常我人壽命，平等空無而無所有，最妙第一空觀察之，第一性空亦不生有，有自常有，不知無之所無，無自常無，不知有之所有；菩薩思惟以慧分別，有性自空無亦自空，無不造有有不造無，著有無者是生死法，非最第一泥洹之要。無自無空無不知無無自性空，有自有空有不知有有自性空，有則是無無則是有，是謂菩薩於諸法性一一分別。思惟挍計是常非常生滅著斷，有為無為有漏無漏，善法惡法有記無記，一切諸法有名號者無名號者，皆悉虛寂亦無起滅，而自觀法觀他人法，於諸想著亦無思想，解空無相無願之法，於法界中推求佛法及與禁戒，悉無處所亦無徑路，不見度人逮解脫者，亦復不見沒在生死，於中開導一切眾生，便能興起無蓋大哀，療諸塵勞了諸纏結。空無所有，分別五趣訓以平等，雖處塵欲不懷怯弱，曉了三毒無所罣礙，逮此處者名曰大士，住不思議權現之道，苦習盡道普歸自然。於自然中不見起滅，盡意如空而無所有不念住處，推求法界及虛空界，眾生處所悉無所住，一切諸法等若空界，是謂菩薩隨時將導順於道法，雖度眾生亦不見度。若有菩薩自觀身法觀他人法，能自制意遊於智慧，解知諸法悉歸解脫，便能將導一切眾生，顯發無上正真之道，使獲無為自然之法，不見所生亦不不生，雖處所生思惟所生，不捨無生無起滅法，是謂菩薩於法意止而得自在。」

佛復告最勝：「十住菩薩復當思惟四意斷法，常念分別現在目前，未興惡法制令不生，已興惡者方便滅之，未生善法求令生之，已生善法重令增多，常當修習勤行精進，自攝其心使不流馳，古昔以來所積功德，不失威儀禮節之法，所行平等以能撿心思惟正諦。禍中重者三不善根墮入惡趣，輪轉五道無有休息；是故菩薩勤修精進，便能消滅惡不善根，不復重來興起亂想，常自觀察不善報應，斯是穢行非是真道，吾今以離非法之行，習第一義而盡塵勞永除瞋恚。分別十二因緣之根，未有善法建立功德，令生萌芽使不敗朽，其心清淨亦無瑕玼，不猗三界縛著諸礙，離於所著永無所著，常能勸率至一切智，於諸深慧不有損減，所以得致功德之本，皆由精勤而成道果，是謂菩薩於四意斷而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝：「十住菩薩復當思惟四意斷法，常念分別現在目前，未興惡法制令不生，已興惡者方便滅之，未生善法求令生之，已生善法重令增多，常當修習勤行精進，自攝其心使不流馳，古昔以來所積功德，不失威儀禮節之法，所行平等以能撿心思惟正諦。禍中重者三不善根墮入惡趣，輪轉五道無有休息；是故菩薩勤修精進，便能消滅惡不善根，不復重來興起亂想，常自觀察不善報應，斯是穢行非是真道，吾今以離非法之行，習第一義而盡塵勞永除瞋恚。分別十二因緣之根，未有善法建立功德，令生萌芽使不敗朽，其心清淨亦無瑕玼，不猗三界縛著諸礙，離於所著永無所著，常能勸率至一切智，於諸深慧不有損減，所以得致功德之本，皆由精勤而成道果，是謂菩薩於四意斷而得自在。

「於是菩薩復當思惟分別神足，菩薩雖獲神足定意，臨欲成道於第十地要當習定。如初所學專意入定，思惟四等加愍眾生，彼自稱身亦稱心意，轉入一禪次入二禪，復還攝意從初禪起入第三禪，於中思惟專精一意，從三禪起復入初禪，於禪現變而現神足，從一禪起入第四禪；是時菩薩於四禪中，便試神足以身舉心以心舉身，初如芥子轉如麻豆，漸漸轉高大如胡桃，如是勤加至三七日，身心輕便無所罣礙。所以菩薩重入定意而試神足，可依此神足化一億人，立不退轉成神足定。是時菩薩復自示現廣布神足而無窮極，從閻浮地至第一天第二第三，乃至六天諸天見已各生此心：『今此菩薩自現神足，所演光明靡所不照，我等諸天各相勸令，擁護菩薩使成佛道。』或以天華雜香天衣被服自然甘露而供養者。於中開化諸天人民，必志神足而有長益，過去恒沙諸菩薩等，修習十住而淨其行，皆於此處而試神足，一心觀察伺求方便能現眾變，以精進力輒成就道，所為自在無能違逆，所欲化者到便降伏，究竟根原皆使充足使獲果報，魔若魔天不能傾動。是時菩薩以天眼觀三千大千世界，有淫怒癡無淫怒癡，有清淨行無清淨行，有定意者無定意者，有亂意者無亂意者，菩薩悉知而為分別諸根所趣。復以天耳聞眾生聲，悉能隨次知音響通而教化之。以神足力入定三昧，見一切人志性所趣，自覩原本所從來處，是為菩薩行于神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩復當思惟分別神足，菩薩雖獲神足定意，臨欲成道於第十地要當習定。如初所學專意入定，思惟四等加愍眾生，彼自稱身亦稱心意，轉入一禪次入二禪，復還攝意從初禪起入第三禪，於中思惟專精一意，從三禪起復入初禪，於禪現變而現神足，從一禪起入第四禪；是時菩薩於四禪中，便試神足以身舉心以心舉身，初如芥子轉如麻豆，漸漸轉高大如胡桃，如是勤加至三七日，身心輕便無所罣礙。所以菩薩重入定意而試神足，可依此神足化一億人，立不退轉成神足定。是時菩薩復自示現廣布神足而無窮極，從閻浮地至第一天第二第三，乃至六天諸天見已各生此心：『今此菩薩自現神足，所演光明靡所不照，我等諸天各相勸令，擁護菩薩使成佛道。』或以天華雜香天衣被服自然甘露而供養者。於中開化諸天人民，必志神足而有長益，過去恒沙諸菩薩等，修習十住而淨其行，皆於此處而試神足，一心觀察伺求方便能現眾變，以精進力輒成就道，所為自在無能違逆，所欲化者到便降伏，究竟根原皆使充足使獲果報，魔若魔天不能傾動。是時菩薩以天眼觀三千大千世界，有淫怒癡無淫怒癡，有清淨行無清淨行，有定意者無定意者，有亂意者無亂意者，菩薩悉知而為分別諸根所趣。復以天耳聞眾生聲，悉能隨次知音響通而教化之。以神足力入定三昧，見一切人志性所趣，自覩原本所從來處，是為菩薩行于神足。

「於是菩薩復當思惟分別根、力、七覺意法、八賢聖道，信念精進定意慧根，菩薩常以玄通之智，觀察眾生頗有成就根力覺道諸神通慧。是時菩薩以他心慧觀前眾生，或有具足成就信根，常習八道平等之法，心懷正見不處魔界，信知生死苦痛無量，復知泥洹快樂無為，信有三尊世間大明，不信外道九十六徑，於諸通慧而無狐疑，積功累德熾燃正法，於中建立直信無難。復以玄通無罣礙智，觀彼眾生晝夜勤力修精進根，坐臥經行心無懈怠，以獲精進則具諸根，猶如天衣周匝四方，上下正等而無差違。時若有人從一面來，捉衣一角舉而移之，餘三角者皆悉隨從。精進根者亦復如是，設有修習精進根者，當知具足一切諸法，以有精進便成念根；心不錯亂名曰定根；常以方便攝意守一，分別善惡心如虛空，是謂慧根。十住菩薩入玄通定，豫知眾生受胎之相，分別男女男根女根，一生十生百生千生，至無數生皆能曉了而無窮極，是謂菩薩具足道門。思惟諸住智辯難及，當念感動十方國土；復當遊於諸佛國土示現光明，有見光者皆得蒙度；復當於諸國土興立法律，普使遵奉賢聖經典；亦當安利國土人民導引法味聞無厭足，常當曉了國土人民種姓成就不別眷屬；亦當觀知眾生心意，便為演說六度無極；復當禁制眾生亂念，漸漸延致一切眾生，自為導首牽引眾生入善法慧，常念入定不失神足，修己神通分別三世知去來今；復當思惟學佛深藏無邊際慧；亦當學習具諸佛法，學了諸法而無染著，學演無底開七寶藏，學以神智成其剎土，學習光明普照十方，得佛定意感動國土，學權方便化諸外道，學於禁戒成就道果，學當集會而轉法輪，己身所學成一切智，已成所學而無所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩復當思惟分別根、力、七覺意法、八賢聖道，信念精進定意慧根，菩薩常以玄通之智，觀察眾生頗有成就根力覺道諸神通慧。是時菩薩以他心慧觀前眾生，或有具足成就信根，常習八道平等之法，心懷正見不處魔界，信知生死苦痛無量，復知泥洹快樂無為，信有三尊世間大明，不信外道九十六徑，於諸通慧而無狐疑，積功累德熾燃正法，於中建立直信無難。復以玄通無罣礙智，觀彼眾生晝夜勤力修精進根，坐臥經行心無懈怠，以獲精進則具諸根，猶如天衣周匝四方，上下正等而無差違。時若有人從一面來，捉衣一角舉而移之，餘三角者皆悉隨從。精進根者亦復如是，設有修習精進根者，當知具足一切諸法，以有精進便成念根；心不錯亂名曰定根；常以方便攝意守一，分別善惡心如虛空，是謂慧根。十住菩薩入玄通定，豫知眾生受胎之相，分別男女男根女根，一生十生百生千生，至無數生皆能曉了而無窮極，是謂菩薩具足道門。思惟諸住智辯難及，當念感動十方國土；復當遊於諸佛國土示現光明，有見光者皆得蒙度；復當於諸國土興立法律，普使遵奉賢聖經典；亦當安利國土人民導引法味聞無厭足，常當曉了國土人民種姓成就不別眷屬；亦當觀知眾生心意，便為演說六度無極；復當禁制眾生亂念，漸漸延致一切眾生，自為導首牽引眾生入善法慧，常念入定不失神足，修己神通分別三世知去來今；復當思惟學佛深藏無邊際慧；亦當學習具諸佛法，學了諸法而無染著，學演無底開七寶藏，學以神智成其剎土，學習光明普照十方，得佛定意感動國土，學權方便化諸外道，學於禁戒成就道果，學當集會而轉法輪，己身所學成一切智，已成所學而無所學。」

佛告最勝：「是謂菩薩修十住行，進成作佛嚴治國土，降神兜術權化天人，示現殊異奇勝之法，觀察種姓託生何國，從兜術天來下世間，三十六返周旋往來而化天人，於中度脫無數眾生，以權方便獨步三界而無恐懼，最後下降六年苦行，專心苦體枯木不別。吾雖示現在此苦行，然我乃在無號佛土，於彼教化八十四億那術天人，皆使建立不退轉地。此土眾生見我形者，謂為命過不成命根，行過眾生，積薪焚燒不能使然，善權一心轉進聖慧，不捨眾生諸所好慕，除諸不要哀愍不及，是故菩薩現于苦行。十住菩薩於十地中，開化眾生不別生死，所度人民與成佛等，若使菩薩意欲速成無上道者，如彈指頃身黃金色，具足十力、四無所畏、十八不共殊勝之法。菩薩眷屬一日成就，不求國土種類好惡，但以眾生心懷貢高，輕彼尊己不捨自大。是以菩薩現受胞胎隨世權化，在所至到多所饒益。十住菩薩無菩薩號即當稱之，號曰如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，無量福會諸佛所護諸天宿衛，所講說法要有緣本，隨時應適終不唐舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「是謂菩薩修十住行，進成作佛嚴治國土，降神兜術權化天人，示現殊異奇勝之法，觀察種姓託生何國，從兜術天來下世間，三十六返周旋往來而化天人，於中度脫無數眾生，以權方便獨步三界而無恐懼，最後下降六年苦行，專心苦體枯木不別。吾雖示現在此苦行，然我乃在無號佛土，於彼教化八十四億那術天人，皆使建立不退轉地。此土眾生見我形者，謂為命過不成命根，行過眾生，積薪焚燒不能使然，善權一心轉進聖慧，不捨眾生諸所好慕，除諸不要哀愍不及，是故菩薩現于苦行。十住菩薩於十地中，開化眾生不別生死，所度人民與成佛等，若使菩薩意欲速成無上道者，如彈指頃身黃金色，具足十力、四無所畏、十八不共殊勝之法。菩薩眷屬一日成就，不求國土種類好惡，但以眾生心懷貢高，輕彼尊己不捨自大。是以菩薩現受胞胎隨世權化，在所至到多所饒益。十住菩薩無菩薩號即當稱之，號曰如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊，無量福會諸佛所護諸天宿衛，所講說法要有緣本，隨時應適終不唐舉。

「最勝當知！所以名曰無號佛土者，去此東南七十七億江河沙等諸佛國土，彼有世界名曰仁賢，佛名善眼，彼無聲聞緣覺之道，以無名號無生滅法而相教授，知解脫空不計解脫，聞空尋解通利無難，亦無三毒淫怒癡病，總持強記亦不可盡。吾於彼土施為佛事，此彼眾生亦不知吾身為所住。是謂菩薩多所潤及，是謂最勝十住菩薩於十地中而淨其行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知！所以名曰無號佛土者，去此東南七十七億江河沙等諸佛國土，彼有世界名曰仁賢，佛名善眼，彼無聲聞緣覺之道，以無名號無生滅法而相教授，知解脫空不計解脫，聞空尋解通利無難，亦無三毒淫怒癡病，總持強記亦不可盡。吾於彼土施為佛事，此彼眾生亦不知吾身為所住。是謂菩薩多所潤及，是謂最勝十住菩薩於十地中而淨其行。」

滅心品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅心品第十一

是時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩觀無常義諦分別空，解了己身內外無主？又心自在所作具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩觀無常義諦分別空，解了己身內外無主？又心自在所作具足？」

爾時世尊告最勝曰：「菩薩所遊心無所著，論講諸法無所罣礙，達知人根是夢幻法，皆了一切眾生之心善惡之念，因緣報應來者遊去，若淨不淨苦樂好醜，順逆縛解定亂窠窟，悉能知之。先以曉了虛而不實，復以宿命神通之道，如應說法令知空寂，神足無滯靡所不覩，是謂菩薩觀達本無；或現佛身而取滅度，現以方便不永滅度。盡知眾生本末清淨；或現分離散落異處因為說法，知為惡露臭處不淨，計常之人令除愛著；復歎盡漏至泥洹門，設漏不盡亦不受證；復為眾生讚歎無漏，一切萌兆致無盡慧，行大慈哀御禪三昧，遊止三四至四空定，逮空無相不願之法，修三十七道品之德，善權方便靡不開化，觀彼眾生在至八難，除去塵勞永使無垢；復以無礙賢聖之道，入於生死使至泥洹，亦以權慧大智之法，兼化緣覺聲聞之乘，隨從勸進令至道場；若在憒亂煩惱之中，教人行寂不興眾想；若有眾生計諸所著，有數無數現無所有，亦使諸人逮無所著，雖處境界周旋往來，不興想著無所罣礙。常與眾生說微妙法，有漏無漏有為無為善法惡法，悉了知之亦無罣礙；復以無礙無漏慧本，曉了眾生心行法本，隨彼形像安處無為，隨習俗教令解明法，心意識想不使起滅，權慧適化常得自在，是謂最勝菩薩行觀。解了身本內外無主，念常修行懷來無厭自獲永安；復使眾生蒙其福祐，行大慈悲不懷怯弱，然後乃致解身無主，及內外法亦復如是。視其眾生如己骨肉，有所求索先彼後己，大哀堅強所濟不虛，皆使得立奇特之德，心識寂淨亦不動轉，觀察身本無可貪者。復為眾生而說不淨，是身如城終無盈虛，身如溝澗時時流溢，身如熾火吞薪無厭，亦如江湖投海無滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「菩薩所遊心無所著，論講諸法無所罣礙，達知人根是夢幻法，皆了一切眾生之心善惡之念，因緣報應來者遊去，若淨不淨苦樂好醜，順逆縛解定亂窠窟，悉能知之。先以曉了虛而不實，復以宿命神通之道，如應說法令知空寂，神足無滯靡所不覩，是謂菩薩觀達本無；或現佛身而取滅度，現以方便不永滅度。盡知眾生本末清淨；或現分離散落異處因為說法，知為惡露臭處不淨，計常之人令除愛著；復歎盡漏至泥洹門，設漏不盡亦不受證；復為眾生讚歎無漏，一切萌兆致無盡慧，行大慈哀御禪三昧，遊止三四至四空定，逮空無相不願之法，修三十七道品之德，善權方便靡不開化，觀彼眾生在至八難，除去塵勞永使無垢；復以無礙賢聖之道，入於生死使至泥洹，亦以權慧大智之法，兼化緣覺聲聞之乘，隨從勸進令至道場；若在憒亂煩惱之中，教人行寂不興眾想；若有眾生計諸所著，有數無數現無所有，亦使諸人逮無所著，雖處境界周旋往來，不興想著無所罣礙。常與眾生說微妙法，有漏無漏有為無為善法惡法，悉了知之亦無罣礙；復以無礙無漏慧本，曉了眾生心行法本，隨彼形像安處無為，隨習俗教令解明法，心意識想不使起滅，權慧適化常得自在，是謂最勝菩薩行觀。解了身本內外無主，念常修行懷來無厭自獲永安；復使眾生蒙其福祐，行大慈悲不懷怯弱，然後乃致解身無主，及內外法亦復如是。視其眾生如己骨肉，有所求索先彼後己，大哀堅強所濟不虛，皆使得立奇特之德，心識寂淨亦不動轉，觀察身本無可貪者。復為眾生而說不淨，是身如城終無盈虛，身如溝澗時時流溢，身如熾火吞薪無厭，亦如江湖投海無滿。

「如是，最勝！菩薩教誨分別思惟知之不淨，亦使前人興不淨想，深入辯才亦無滯礙，逮得總持無所遺忘，所教之言不失次第，常得審諦正受三昧，恒入寂然諸度無極，降伏魔怨去邪亂想。如是最勝！菩薩觀身，達知內外無有處所，亦如幻化影響焰光，入真諦法分別法界，遠離貪塵勤修正覺空無相願，知一切法生亦無生無生亦無生，雖處於生而無有二，隨其所生開導度之，執志勇猛不捨道意，坐樹王下而自誓願：『吾今自盟，若我不成等正覺者，終不起于座也。』持心平等不捨佛道，常處三界亦無所著，自觀內法觀他人物亦復如是，念求審諦清淨之慧，了知常想悉無常想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩教誨分別思惟知之不淨，亦使前人興不淨想，深入辯才亦無滯礙，逮得總持無所遺忘，所教之言不失次第，常得審諦正受三昧，恒入寂然諸度無極，降伏魔怨去邪亂想。如是最勝！菩薩觀身，達知內外無有處所，亦如幻化影響焰光，入真諦法分別法界，遠離貪塵勤修正覺空無相願，知一切法生亦無生無生亦無生，雖處於生而無有二，隨其所生開導度之，執志勇猛不捨道意，坐樹王下而自誓願：『吾今自盟，若我不成等正覺者，終不起于座也。』持心平等不捨佛道，常處三界亦無所著，自觀內法觀他人物亦復如是，念求審諦清淨之慧，了知常想悉無常想。

「復次最勝！菩薩自念：『如吾今日，受有漏形何由而獲？斯由永劫積德不惓，合集智業乃致此身。』不念緣覺聲聞之道，若有人來而趣向之，心不恐懼亦不狐疑。行於布施去眾亂想，內自思惟：『使我得成等正覺時，相好嚴身作黃金色。』復訓眾生使立禁戒不墮惡趣，順忍不起根門不亂，勤加精進捨自大心，三昧正受心不流馳，修成大智遠離欲塵，以權訓誨達無邊際，聖智之業未曾漏失，所住牢固如佛之住，分別辯才隨順應義，遊心總持不損道教，充滿眾生一切所願，進御退轉使不墮落，所陳言教與禁相應，既自無隙不說彼短，行菩薩道常省己過，寧喪命根不毀彼此。若有眾生自來歸命不以為歡，設不來者亦不憂慼，聞善不喜聞惡不怒，將順一切令至道場終成佛道。不違禁戒先救彼危不自求安，施以七寶惠而不悔，入深法要神通無礙。復以神力觀眾生根深淺高下，分別聖慧而為敷演。行無所著亦無窮盡，雖在緣起心不染著一切諸漏不以為證，觀察法性而無吾我，正法寂寞清淨無著，三世興衰法無所住，不見過去永以滅盡，不察當來有對無對，不念現在而常存者。如是最勝！菩薩遍觀億姟京兆，法無所起法無所滅，身行清淨而不為惡，口言清淨念常至誠，意在清白不犯十惡，是謂菩薩應度無極，便為諸佛而見授決，慧根巍巍功德熾盛，居十住位定不退轉，奉遵於法亦不差違，情性和順所行具足，逮佛十力志若金剛，了於法本有起有滅，曉一切人心病輕重，眾生若干性行不同，所受果報能悉分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最勝！菩薩自念：『如吾今日，受有漏形何由而獲？斯由永劫積德不惓，合集智業乃致此身。』不念緣覺聲聞之道，若有人來而趣向之，心不恐懼亦不狐疑。行於布施去眾亂想，內自思惟：『使我得成等正覺時，相好嚴身作黃金色。』復訓眾生使立禁戒不墮惡趣，順忍不起根門不亂，勤加精進捨自大心，三昧正受心不流馳，修成大智遠離欲塵，以權訓誨達無邊際，聖智之業未曾漏失，所住牢固如佛之住，分別辯才隨順應義，遊心總持不損道教，充滿眾生一切所願，進御退轉使不墮落，所陳言教與禁相應，既自無隙不說彼短，行菩薩道常省己過，寧喪命根不毀彼此。若有眾生自來歸命不以為歡，設不來者亦不憂慼，聞善不喜聞惡不怒，將順一切令至道場終成佛道。不違禁戒先救彼危不自求安，施以七寶惠而不悔，入深法要神通無礙。復以神力觀眾生根深淺高下，分別聖慧而為敷演。行無所著亦無窮盡，雖在緣起心不染著一切諸漏不以為證，觀察法性而無吾我，正法寂寞清淨無著，三世興衰法無所住，不見過去永以滅盡，不察當來有對無對，不念現在而常存者。如是最勝！菩薩遍觀億姟京兆，法無所起法無所滅，身行清淨而不為惡，口言清淨念常至誠，意在清白不犯十惡，是謂菩薩應度無極，便為諸佛而見授決，慧根巍巍功德熾盛，居十住位定不退轉，奉遵於法亦不差違，情性和順所行具足，逮佛十力志若金剛，了於法本有起有滅，曉一切人心病輕重，眾生若干性行不同，所受果報能悉分明。

「云何菩薩而受果報？手執慧明除其大冥思惟果證，最勝當知！持強記劍刈去疑聚，有所興造皆是果證。因其果證修行廣施，持戒完具如吉祥瓶，心行忍辱如頻頭大士，精進超殊猶善顏王，禪定入微空慧菩薩是也。慧心果證不可移轉，菩薩惠施平等無二，不見吾我有若干想，於諸人物亦復平等，人物以等得諸法等，了法平等正覺亦等，戒忍精進一心智慧，悉解平等而無若干，了一切生亦無所生，生亦不生不生亦不生，解生無生乃應法性。是謂，最勝！菩薩達觀實窮一切真正大法，不興塵勞而與共俱，捨一切生不見所生，既自布施不見所施。或有菩薩以施求道，又以想著欲得滅度，斯由雜毒還在生死。『計吾往古無數劫時，曾於此界作轉輪王飛行皇帝，隨意所念自然在前無敢違者，子孫相繼經六十九中劫，其間行施戒忍精進一心智慧，興七寶塔高至梵天彌滿世界。時世有佛號名勇進，翼從羅漢九十億百千那術，菩薩大士不可稱計，吾自躬身四事供養，衣被飯食床褥臥具病瘦醫藥，國財妻子象馬七珍，奴僕走使下及民吏，盡持供養彼佛世尊。時我所施有染著心，由是墜落處在生死，唐勞其功不獲其報，欲計彼時所興功德如毫釐許，今存在者未之見也。』如是，最勝！菩薩惠施，施亦有施施亦無施，亦不見施亦不見非施，施亦非施非施亦非施，於施等者得諸法等，解施無施乃應自然，戒忍精進一心智慧，亦復如是。了智空寂亦不有智，於智無智乃應智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩而受果報？手執慧明除其大冥思惟果證，最勝當知！持強記劍刈去疑聚，有所興造皆是果證。因其果證修行廣施，持戒完具如吉祥瓶，心行忍辱如頻頭大士，精進超殊猶善顏王，禪定入微空慧菩薩是也。慧心果證不可移轉，菩薩惠施平等無二，不見吾我有若干想，於諸人物亦復平等，人物以等得諸法等，了法平等正覺亦等，戒忍精進一心智慧，悉解平等而無若干，了一切生亦無所生，生亦不生不生亦不生，解生無生乃應法性。是謂，最勝！菩薩達觀實窮一切真正大法，不興塵勞而與共俱，捨一切生不見所生，既自布施不見所施。或有菩薩以施求道，又以想著欲得滅度，斯由雜毒還在生死。『計吾往古無數劫時，曾於此界作轉輪王飛行皇帝，隨意所念自然在前無敢違者，子孫相繼經六十九中劫，其間行施戒忍精進一心智慧，興七寶塔高至梵天彌滿世界。時世有佛號名勇進，翼從羅漢九十億百千那術，菩薩大士不可稱計，吾自躬身四事供養，衣被飯食床褥臥具病瘦醫藥，國財妻子象馬七珍，奴僕走使下及民吏，盡持供養彼佛世尊。時我所施有染著心，由是墜落處在生死，唐勞其功不獲其報，欲計彼時所興功德如毫釐許，今存在者未之見也。』如是，最勝！菩薩惠施，施亦有施施亦無施，亦不見施亦不見非施，施亦非施非施亦非施，於施等者得諸法等，解施無施乃應自然，戒忍精進一心智慧，亦復如是。了智空寂亦不有智，於智無智乃應智慧。

「復次最勝！菩薩復當思惟法寶。云何法寶？所謂四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八直行、神通三昧、諸度無極。一一分別而無吾我，蠲除闇冥使知大明，建立慧智開化眾生，棄諸重擔而無猶豫，修奉禁戒身意寂然。復當思惟建立慧珍，亦不生心而有所猗，意離三世亦無內外，不猗陰蓋四大諸入，取證滅度不見滅度，七覺意花以為花鬘，賢聖八品以為果報，莊嚴道場以為室宅，導進眾生引至無極，淡泊寂然無老病死，亦無憂喜眾苦之惱，獨步三界而無所畏。觀諸人物悉皆清淨，我人清淨人物亦淨，了達清淨而無所有。菩薩從初發意以來，當念清淨起微妙意，於其中間終不復生淫怒癡意，亦不施心當嬈眾生，亦復不興二乘之心，在於大眾方為上首，雖處豪貴亦不貢高，護於眾生不捨眾生，本無之心各各無實，心無有心亦無結網，是為菩薩金剛之意而不可沮。長養善法使不漏失，思惟深妙弘誓曠大不可思議，察一切性不見所起，亦復不見有成就者。觀世幻事皆不真實，以清淨觀斯是顛倒，不隨諸法應與不應復不捨之。有雜索者不見現在有所積聚，不見去來出有所由，去亦無端來亦無緒，分別現在皆無處所，尋究正法而不可得。菩薩建意要在顛倒，不成之想是菩薩要，六十二邪是菩薩要，身想戒見是菩薩要，沈吟猶豫是菩薩要，貿求天福是菩薩要，或入泥犁不計有苦是菩薩要，或復變身入餓鬼中及畜生道是菩薩要。菩薩雖處五無間中，於中拔濟苦痛眾生，安處無為長存永樂，亦無起滅亂想之患，思惟法界亦不可得。所以者何？人由法生法由人興，自起自滅亦無死本，人不離性性不離人，人物自然不見蹤跡。吾我壽命亦復如是，吾我自然諸法自然，法以自然道亦自然，解知如是空達觀者，便得自然積聚之道。所謂自然積聚道者，妙觀無二亦不見二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最勝！菩薩復當思惟法寶。云何法寶？所謂四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八直行、神通三昧、諸度無極。一一分別而無吾我，蠲除闇冥使知大明，建立慧智開化眾生，棄諸重擔而無猶豫，修奉禁戒身意寂然。復當思惟建立慧珍，亦不生心而有所猗，意離三世亦無內外，不猗陰蓋四大諸入，取證滅度不見滅度，七覺意花以為花鬘，賢聖八品以為果報，莊嚴道場以為室宅，導進眾生引至無極，淡泊寂然無老病死，亦無憂喜眾苦之惱，獨步三界而無所畏。觀諸人物悉皆清淨，我人清淨人物亦淨，了達清淨而無所有。菩薩從初發意以來，當念清淨起微妙意，於其中間終不復生淫怒癡意，亦不施心當嬈眾生，亦復不興二乘之心，在於大眾方為上首，雖處豪貴亦不貢高，護於眾生不捨眾生，本無之心各各無實，心無有心亦無結網，是為菩薩金剛之意而不可沮。長養善法使不漏失，思惟深妙弘誓曠大不可思議，察一切性不見所起，亦復不見有成就者。觀世幻事皆不真實，以清淨觀斯是顛倒，不隨諸法應與不應復不捨之。有雜索者不見現在有所積聚，不見去來出有所由，去亦無端來亦無緒，分別現在皆無處所，尋究正法而不可得。菩薩建意要在顛倒，不成之想是菩薩要，六十二邪是菩薩要，身想戒見是菩薩要，沈吟猶豫是菩薩要，貿求天福是菩薩要，或入泥犁不計有苦是菩薩要，或復變身入餓鬼中及畜生道是菩薩要。菩薩雖處五無間中，於中拔濟苦痛眾生，安處無為長存永樂，亦無起滅亂想之患，思惟法界亦不可得。所以者何？人由法生法由人興，自起自滅亦無死本，人不離性性不離人，人物自然不見蹤跡。吾我壽命亦復如是，吾我自然諸法自然，法以自然道亦自然，解知如是空達觀者，便得自然積聚之道。所謂自然積聚道者，妙觀無二亦不見二。

「菩薩復有速疾三昧，入此三昧者彈指之頃遊於十方恒沙諸佛國土，禮事供養諸佛世尊，還在故處人無覺者，尋於座上即如其像三昧正受到于東方億百那術江河沙等諸佛剎土，禮事供養諸佛世尊，問訊聽受微妙之法，忽然西過復至無量江河沙佛國，禮事供養諸佛世尊已，尋復南至無量國土，即還北方無量國土，四維上下亦復如是，於大眾中一坐一起無覺知者。如是最勝！菩薩入此正受定意，彈指之頃遊于十方無量剎土，忽然還至在于本位，時坐眾生無覺之者。如吾今日於大眾中敷說法義，有二億菩薩不起于座，各各遊至十方剎土，今各還來在于斯坐，聽法眾生無能覺者，皆由菩薩行純淑故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有速疾三昧，入此三昧者彈指之頃遊於十方恒沙諸佛國土，禮事供養諸佛世尊，還在故處人無覺者，尋於座上即如其像三昧正受到于東方億百那術江河沙等諸佛剎土，禮事供養諸佛世尊，問訊聽受微妙之法，忽然西過復至無量江河沙佛國，禮事供養諸佛世尊已，尋復南至無量國土，即還北方無量國土，四維上下亦復如是，於大眾中一坐一起無覺知者。如是最勝！菩薩入此正受定意，彈指之頃遊于十方無量剎土，忽然還至在于本位，時坐眾生無覺之者。如吾今日於大眾中敷說法義，有二億菩薩不起于座，各各遊至十方剎土，今各還來在于斯坐，聽法眾生無能覺者，皆由菩薩行純淑故。」

是時最勝前白佛言：「斯正士等所入三昧為號何等，令諸菩薩周遊往返速疾乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝前白佛言：「斯正士等所入三昧為號何等，令諸菩薩周遊往返速疾乃爾？」

是時世尊告最勝曰：「且捨菩薩所入三昧，復有三昧名無礙通，是諸佛世尊常所遊居，如來入此三昧已，出入息頃遊於億百千姟江河沙等諸佛剎土，亦使十方諸佛世尊來內此界，不嬈眾生有覺知者，或持十方一切海水，移在虛空如懸明珠無不見者，不使水性有驚恐者，斯名無礙通慧三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告最勝曰：「且捨菩薩所入三昧，復有三昧名無礙通，是諸佛世尊常所遊居，如來入此三昧已，出入息頃遊於億百千姟江河沙等諸佛剎土，亦使十方諸佛世尊來內此界，不嬈眾生有覺知者，或持十方一切海水，移在虛空如懸明珠無不見者，不使水性有驚恐者，斯名無礙通慧三昧。」

時二億中上首大士，有一菩薩名曰海藏，在于座上便自思惟：「如來必欲使我現於三昧神力。」即從坐起往詣高座眾會之前，稽首禮佛并諸上尊，則住佛前叉手白言：「佛道深遠不可喻及，無上正真之道實為難逮，如今我觀一切菩薩，及四部眾諸尊神天并來會者，見此菩薩於大眾中而師子吼，又且眾人飢虛於法來甚久矣，今時難遇，欲有所問，若見聽者乃敢發言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二億中上首大士，有一菩薩名曰海藏，在于座上便自思惟：「如來必欲使我現於三昧神力。」即從坐起往詣高座眾會之前，稽首禮佛并諸上尊，則住佛前叉手白言：「佛道深遠不可喻及，無上正真之道實為難逮，如今我觀一切菩薩，及四部眾諸尊神天并來會者，見此菩薩於大眾中而師子吼，又且眾人飢虛於法來甚久矣，今時難遇，欲有所問，若見聽者乃敢發言。」

佛告海藏：「隨汝疑網而問，如來悉當為汝分別說之，使諸菩薩及一切會令得悅豫，當以智劍之大火，燒汝愚癡之叢林。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告海藏：「隨汝疑網而問，如來悉當為汝分別說之，使諸菩薩及一切會令得悅豫，當以智劍之大火，燒汝愚癡之叢林。」

是時海藏菩薩復白佛言：「唯然世尊。」向在座上心獨思惟而自念言：「斯諸二億正士，積善甚久功德具足，降調心意志存道法，累諸善本獲此正受，從無數劫，承事諸佛禮事供養，神通菩薩而此正士為眾生故，象馬七珍而已惠施，皆使生類得成佛道，或以退轉不堅固者，行此定意正受三昧。復有菩薩以塵勞故深入生死，欲使眾生永無苦痛；或有菩薩入慈三昧，令彼眾生長離憎嫉；復有菩薩興發悲心，使彼眾生解無常義；或有菩薩遊喜定意有瞻覩者令解空寂；復有菩薩發金剛心皆使眾生成弘誓意；復有菩薩廣大其志迎致一切入己剎土；復有菩薩以身法本令彼眾生初中竟善；復有菩薩八不閑處興顯三寶使不斷絕，或有菩薩以權方便隨前眾生應變適化；復有菩薩閑居靜處觀有為法如幻如化，或有菩薩樂在空慧觀此形體如彼牆壁，或有菩薩心意質直所行清淨亦無穢污；復有菩薩情性至密所遊之方而無漏失；復有菩薩心趣一道，不使眾生聞三乘之名；復有菩薩志樂解，明洗浴前人永無塵穢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時海藏菩薩復白佛言：「唯然世尊。」向在座上心獨思惟而自念言：「斯諸二億正士，積善甚久功德具足，降調心意志存道法，累諸善本獲此正受，從無數劫，承事諸佛禮事供養，神通菩薩而此正士為眾生故，象馬七珍而已惠施，皆使生類得成佛道，或以退轉不堅固者，行此定意正受三昧。復有菩薩以塵勞故深入生死，欲使眾生永無苦痛；或有菩薩入慈三昧，令彼眾生長離憎嫉；復有菩薩興發悲心，使彼眾生解無常義；或有菩薩遊喜定意有瞻覩者令解空寂；復有菩薩發金剛心皆使眾生成弘誓意；復有菩薩廣大其志迎致一切入己剎土；復有菩薩以身法本令彼眾生初中竟善；復有菩薩八不閑處興顯三寶使不斷絕，或有菩薩以權方便隨前眾生應變適化；復有菩薩閑居靜處觀有為法如幻如化，或有菩薩樂在空慧觀此形體如彼牆壁，或有菩薩心意質直所行清淨亦無穢污；復有菩薩情性至密所遊之方而無漏失；復有菩薩心趣一道，不使眾生聞三乘之名；復有菩薩志樂解，明洗浴前人永無塵穢。」

爾時世尊在大眾中讚歎彼菩薩曰：「善哉善哉！海藏菩薩！乃能吾前於大眾中而師子吼，歎譽菩薩所入定意，使來會者悉得聞知斯諸正士所遊定意三昧正受，不可思議無能逮者，非是二乘所能思量。菩薩積德不自為已，念拔眾生受苦惱者，正使三千大千剎土，其中風起彌滿世界，周旋速疾如隨嵐風，設有人撿道跡之人，心欲專逝於中往來，尋能成辦而無罣礙，況復菩薩神通大士三昧正受而可思議，轉念之間以過恒沙無量剎土，復以六度十善之法，教化眾生訓以善道，其心永安不可動轉，志行寂靜亦無錯亂，若興心行亦無能及，斯由前世眾德具足，志行庠序不別種類，大慈無盡亦無窮極，一切諸法常自存在，眾生不達謂有興衰。法法自生法法自滅，法不生法法不滅法，法生法滅性不移轉，斯是菩薩大士之道，非諸凡俗之所及也。眾生之類在於生死不達道本，謂為法性而有變易。設當爾者此事不然。菩薩從初發意以來，行施行戒眾德具足，所獲果報得成道者，由解空觀虛無寂靜，宣揚去來神妙行業皆悉成辦，入諸菩薩所修行地，遊於殊勝無量佛國，勸發眾生度生死岸，曉了根門隨時適化靡所不濟；或以世俗威儀禮節，或以神足神通道慧育養生類，分別六情塵勞興衰，眼耳鼻口身意所起，眼亦無常亦無真實，去亦無處來亦無跡，耳鼻口身意亦復如是。過去當來現在之法，亦不見生亦不見滅，群生愚惑計有常想。何以故？最勝當知！菩薩大士權智普備，行於無量諸度無極，立成信地廣修諸法，為諸如來所見稱歎，除去妄想得無量智，辯才無礙常懷慚愧，觀法無起不見動搖；或以相好莊嚴佛土，所行與法不相違錯，入於甚深一切道智，諮嗟聽法亦無厭足，權智隻步降伏眾魔；或至有想無想之處，或至梵天帝釋宮舍，或至十方恒沙國土，所遊之方興有佛法，所設玄遠不可思議；除去慢惰亦無是非。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在大眾中讚歎彼菩薩曰：「善哉善哉！海藏菩薩！乃能吾前於大眾中而師子吼，歎譽菩薩所入定意，使來會者悉得聞知斯諸正士所遊定意三昧正受，不可思議無能逮者，非是二乘所能思量。菩薩積德不自為已，念拔眾生受苦惱者，正使三千大千剎土，其中風起彌滿世界，周旋速疾如隨嵐風，設有人撿道跡之人，心欲專逝於中往來，尋能成辦而無罣礙，況復菩薩神通大士三昧正受而可思議，轉念之間以過恒沙無量剎土，復以六度十善之法，教化眾生訓以善道，其心永安不可動轉，志行寂靜亦無錯亂，若興心行亦無能及，斯由前世眾德具足，志行庠序不別種類，大慈無盡亦無窮極，一切諸法常自存在，眾生不達謂有興衰。法法自生法法自滅，法不生法法不滅法，法生法滅性不移轉，斯是菩薩大士之道，非諸凡俗之所及也。眾生之類在於生死不達道本，謂為法性而有變易。設當爾者此事不然。菩薩從初發意以來，行施行戒眾德具足，所獲果報得成道者，由解空觀虛無寂靜，宣揚去來神妙行業皆悉成辦，入諸菩薩所修行地，遊於殊勝無量佛國，勸發眾生度生死岸，曉了根門隨時適化靡所不濟；或以世俗威儀禮節，或以神足神通道慧育養生類，分別六情塵勞興衰，眼耳鼻口身意所起，眼亦無常亦無真實，去亦無處來亦無跡，耳鼻口身意亦復如是。過去當來現在之法，亦不見生亦不見滅，群生愚惑計有常想。何以故？最勝當知！菩薩大士權智普備，行於無量諸度無極，立成信地廣修諸法，為諸如來所見稱歎，除去妄想得無量智，辯才無礙常懷慚愧，觀法無起不見動搖；或以相好莊嚴佛土，所行與法不相違錯，入於甚深一切道智，諮嗟聽法亦無厭足，權智隻步降伏眾魔；或至有想無想之處，或至梵天帝釋宮舍，或至十方恒沙國土，所遊之方興有佛法，所設玄遠不可思議；除去慢惰亦無是非。」

爾時世尊復告最勝：「菩薩達士修於無量正覺法門，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八直行，總持強記而無缺漏，以法意止有為無為有記無記有漏無漏，十力具足諸法無畏，三昧正受斷除陰蓋，曉了分別不退轉地；復以三昧正受之力，超越慧業五十七法，菩薩當念使不忘失。若人布施求諸天福，或求鬼神諸龍宮中，或以施心生四天王，復有欲得生二十八鬼神將軍，斯皆不真不獲其願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告最勝：「菩薩達士修於無量正覺法門，四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八直行，總持強記而無缺漏，以法意止有為無為有記無記有漏無漏，十力具足諸法無畏，三昧正受斷除陰蓋，曉了分別不退轉地；復以三昧正受之力，超越慧業五十七法，菩薩當念使不忘失。若人布施求諸天福，或求鬼神諸龍宮中，或以施心生四天王，復有欲得生二十八鬼神將軍，斯皆不真不獲其願。」

爾時世尊便與最勝，而說斯偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊便與最勝，而說斯偈：

「身淨不行惡， 口行無四殃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身淨不行惡， 口行無四殃，

意法不念罪， 是菩薩總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意法不念罪， 是菩薩總持。

頒宣無量德， 永無慳貪心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頒宣無量德， 永無慳貪心，

神通除闇冥， 是菩薩總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通除闇冥， 是菩薩總持。

教人布施時， 無令有願求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教人布施時， 無令有願求，

失願墮三塗， 功勞唐有捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失願墮三塗， 功勞唐有捐。

吾昔求正覺， 想著經劫限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾昔求正覺， 想著經劫限，

方便涉生死， 五道為遊觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便涉生死， 五道為遊觀。

復於阿僧祇， 造修立德本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於阿僧祇， 造修立德本，

由不得自在， 遊戲四淵池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不得自在， 遊戲四淵池。

今雖得成佛， 獨王三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今雖得成佛， 獨王三千界，

斯緣去想念， 得入玄路門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯緣去想念， 得入玄路門。

道場放金光， 億神來歸命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場放金光， 億神來歸命，

隨沙門善神， 皆來而自歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨沙門善神， 皆來而自歸。

「是故最勝！當念專意除去想求，解了法界一相無形，修治佛土明慧不斷，不勸助業普施一切，無施無聖了無所生，平等一乘不見若干。最勝！復當分別四諦，苦由何生復由何滅？此五陰身苦之根本，以審諦觀當求滅之；習由苦生盡滅無餘，邪疑倒見有六十二，以無量智解無處所。復以四諦觀十二緣起從何生復從何滅？漸漸思惟乃知淨寂，身口意行亦復無主，亦無受者亦無來去亦無住處，從須陀洹上至正覺，亦復如是分別欲界色無色界。復次最勝！菩薩思惟知苦出要，苦習出要苦盡出要苦道出要，如實思惟。復當分別十六聖法甚深難測，三十六物惡露不淨，宣揚無上道果之慧，頒示訓誨導之以漸，諸佛深藏靡不貫達，所出言教終不虛發。或現大財殊特長者，因其所施攝取眾生，周旋往返令成其道；或以香華光明幡蓋，廣顯照曜皆使周遍；復以神足感動諸天，宣及佛道使趣一乘，故我累劫不以為拘；復現聲聞緣覺之道，託居山澤不現滅度；復入龍宮化諸龍子得在道撿。如是最勝！菩薩功業不可稱限，非口所宣非意思惟。或時菩薩生轉輪王家，天上世界悉蒙將導復受十善，若見眾生在飢儉中，輒以甘露令充其乏，荷負眾惱離愛欲中，菩薩比像不可稱量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故最勝！當念專意除去想求，解了法界一相無形，修治佛土明慧不斷，不勸助業普施一切，無施無聖了無所生，平等一乘不見若干。最勝！復當分別四諦，苦由何生復由何滅？此五陰身苦之根本，以審諦觀當求滅之；習由苦生盡滅無餘，邪疑倒見有六十二，以無量智解無處所。復以四諦觀十二緣起從何生復從何滅？漸漸思惟乃知淨寂，身口意行亦復無主，亦無受者亦無來去亦無住處，從須陀洹上至正覺，亦復如是分別欲界色無色界。復次最勝！菩薩思惟知苦出要，苦習出要苦盡出要苦道出要，如實思惟。復當分別十六聖法甚深難測，三十六物惡露不淨，宣揚無上道果之慧，頒示訓誨導之以漸，諸佛深藏靡不貫達，所出言教終不虛發。或現大財殊特長者，因其所施攝取眾生，周旋往返令成其道；或以香華光明幡蓋，廣顯照曜皆使周遍；復以神足感動諸天，宣及佛道使趣一乘，故我累劫不以為拘；復現聲聞緣覺之道，託居山澤不現滅度；復入龍宮化諸龍子得在道撿。如是最勝！菩薩功業不可稱限，非口所宣非意思惟。或時菩薩生轉輪王家，天上世界悉蒙將導復受十善，若見眾生在飢儉中，輒以甘露令充其乏，荷負眾惱離愛欲中，菩薩比像不可稱量。

「復次最勝！菩薩當念千七百定意法門，令諸無著得成正覺。復有光明定意法門，令菩薩逮總持顯要；復有道樹蔭蓋定意法門，三千世界蒙獲覆蓋；復有雨世神珠定意法門，放百千億無數光明，一一光明出若干種苦空非身無我音響，聞音聲者皆發無上無見之心；復有水精無像定意法門，令十方世洞然一色，加出若干音樂之聲，其聞音者自識宿命，知所從來處所窠窟；復有月盛滿足光明，在眾獨曜如月在星；復有日精光明，現眾生眼令知進趣；復有威神光明，授大乘決無能知者；復有無見頂相光明定意法門，在眾獨尊興恭敬故；復有舌相光明定意法門，處眾信用無誹謗故。如是最勝！菩薩所入比像千七百定意光明法門無量清淨，即於座上無數之眾聞斯法者，發於無上正真道意，自昔以來未曾聞見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次最勝！菩薩當念千七百定意法門，令諸無著得成正覺。復有光明定意法門，令菩薩逮總持顯要；復有道樹蔭蓋定意法門，三千世界蒙獲覆蓋；復有雨世神珠定意法門，放百千億無數光明，一一光明出若干種苦空非身無我音響，聞音聲者皆發無上無見之心；復有水精無像定意法門，令十方世洞然一色，加出若干音樂之聲，其聞音者自識宿命，知所從來處所窠窟；復有月盛滿足光明，在眾獨曜如月在星；復有日精光明，現眾生眼令知進趣；復有威神光明，授大乘決無能知者；復有無見頂相光明定意法門，在眾獨尊興恭敬故；復有舌相光明定意法門，處眾信用無誹謗故。如是最勝！菩薩所入比像千七百定意光明法門無量清淨，即於座上無數之眾聞斯法者，發於無上正真道意，自昔以來未曾聞見。」

是時東方去此無數恒沙世界，有一菩薩名曰寶勇，將諸眷屬前後圍繞，至此忍土前至佛所，頭面禮足在一面立，叉手向佛而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時東方去此無數恒沙世界，有一菩薩名曰寶勇，將諸眷屬前後圍繞，至此忍土前至佛所，頭面禮足在一面立，叉手向佛而歎頌曰：

「和顏色殊特， 人中尊第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「和顏色殊特， 人中尊第一，

塵勞無垢穢， 施以無量德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵勞無垢穢， 施以無量德。

其明照百億， 鮮潔知無涯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其明照百億， 鮮潔知無涯，

慈悲一切人， 獨步王三千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲一切人， 獨步王三千。

我等今日來， 欲聞甘露慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等今日來， 欲聞甘露慧，

願演時得濟， 如渴奔流泉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願演時得濟， 如渴奔流泉。

導師時乃至， 如彼優曇鉢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師時乃至， 如彼優曇鉢，

我等病根人， 為救為作護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等病根人， 為救為作護。

今我從來處， 去此無數土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我從來處， 去此無數土，

飢虛甚積久， 願為宣示之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢虛甚積久， 願為宣示之。」

是時寶勇菩薩，以此偈讚佛已，復禮佛足各次第坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時寶勇菩薩，以此偈讚佛已，復禮佛足各次第坐。

爾時世尊告來會者：「諦聽諦聽，善思念之！吾當分別說於菩薩無生滅行，上中下善戢在心懷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告來會者：「諦聽諦聽，善思念之！吾當分別說於菩薩無生滅行，上中下善戢在心懷。」

時諸菩薩白世尊曰：「願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩白世尊曰：「願樂欲聞。」

世尊告曰：「道者非生生亦非道，無想是道想亦非道，無者是道有者非道，無著是道著者非道，有欲成道斯亦非道，無成無欲乃謂為道，意繫根門亦非真道，除根門者乃謂為道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「道者非生生亦非道，無想是道想亦非道，無者是道有者非道，無著是道著者非道，有欲成道斯亦非道，無成無欲乃謂為道，意繫根門亦非真道，除根門者乃謂為道。」

時會菩薩，復生此念：「云何名為無生滅行，復言是道？今言泥洹豈非道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會菩薩，復生此念：「云何名為無生滅行，復言是道？今言泥洹豈非道乎？」

爾時世尊復知大會心之所念，告眾菩薩曰：「云何泥洹異於道乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復知大會心之所念，告眾菩薩曰：「云何泥洹異於道乎？」

對曰：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「非也。」

「若使泥洹不異於道，何以故言斯是泥洹斯是道耶？此是無為此是滅盡，此是快樂安隱之處；或復稱言此是名色六入，此興則興此滅則滅；復是泥洹道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使泥洹不異於道，何以故言斯是泥洹斯是道耶？此是無為此是滅盡，此是快樂安隱之處；或復稱言此是名色六入，此興則興此滅則滅；復是泥洹道耶？」

對曰：「非也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對曰：「非也。世尊！」

佛告曰：「善哉善哉！如汝所言！道非泥洹泥洹非道，生是滅本然滅非生，道是泥洹之本，然泥洹亦非道也，名色六入亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曰：「善哉善哉！如汝所言！道非泥洹泥洹非道，生是滅本然滅非生，道是泥洹之本，然泥洹亦非道也，名色六入亦復如是。」

爾時眾會，聞斯說法無生滅行定意觀時，皆逮得無生滅心不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾會，聞斯說法無生滅行定意觀時，皆逮得無生滅心不復退轉。