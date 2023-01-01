最勝問菩薩十住除垢斷結經
姚秦 竺佛念譯10卷CBETA T0309大于一万字 20 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
十住斷結經卷第二
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姚秦涼州沙門竺佛念譯
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了空品第五
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爾時最勝菩薩復白佛言：「云何修成菩薩於五住中當淨其地？」
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佛告最勝：「修成大士常當遠離居家財業，亦莫親近頻頭彌淫材，修善功德念除憎嫉，遠離俗會世間因緣，當念和合遠離忿諍，言當護口無亂彼此，常當自卑不懷貢高，雖多伎術不輕蔑人，斷除無明消滅五陰，息老病死諸所作為，不興塵勞亦復不與六十二見而共和同，不自稱譽亦不自卑，過世八事無有高下，常知恭順去諸苦惱，不行癡冥覺寤眠睡，度諸恐懼不與罪俱及諸心垢，斷於五陰乃至生死身魔罪魔死魔天魔，思惟抑制不造彼緣。如所聞慧輒能建立，應如斯行而無所有，諦入慧意學無厭足，無所貪慕亦無適莫，歡喜啟受心懷悅豫，身輕志定其意和雅而無煩憒。所學法本說法無窮，心常趣道禁法自守，好從正真不處邪部，唯好妙慧分別種種諸度無極，逮得菩薩大乘經籍，善權方便隨前應適。心復察解了無神通，常欲聽聞無生滅法，了十二緣達知無常，暢演苦諦亦無吾我，解知空定分別無想，深體無願曉生死苦。成就功德所聞勤執，貪慕三寶亦欲知俗復知道法，忠心附近以為伴侶，普入諸法欲除貧匱。甘受正道，其無智者化令成就，同功勳業。明識其本念避眾惡，約身智達兼利眾生，處安隱行亦不懷恨，欲了最妙無極之行。
佛告最勝：「修成大士常當遠離居家財業，亦莫親近頻頭彌淫材，修善功德念除憎嫉，遠離俗會世間因緣，當念和合遠離忿諍，言當護口無亂彼此，常當自卑不懷貢高，雖多伎術不輕蔑人，斷除無明消滅五陰，息老病死諸所作為，不興塵勞亦復不與六十二見而共和同，不自稱譽亦不自卑，過世八事無有高下，常知恭順去諸苦惱，不行癡冥覺寤眠睡，度諸恐懼不與罪俱及諸心垢，斷於五陰乃至生死身魔罪魔死魔天魔，思惟抑制不造彼緣。如所聞慧輒能建立，應如斯行而無所有，諦入慧意學無厭足，無所貪慕亦無適莫，歡喜啟受心懷悅豫，身輕志定其意和雅而無煩憒。所學法本說法無窮，心常趣道禁法自守，好從正真不處邪部，唯好妙慧分別種種諸度無極，逮得菩薩大乘經籍，善權方便隨前應適。心復察解了無神通，常欲聽聞無生滅法，了十二緣達知無常，暢演苦諦亦無吾我，解知空定分別無想，深體無願曉生死苦。成就功德所聞勤執，貪慕三寶亦欲知俗復知道法，忠心附近以為伴侶，普入諸法欲除貧匱。甘受正道，其無智者化令成就，同功勳業。明識其本念避眾惡，約身智達兼利眾生，處安隱行亦不懷恨，欲了最妙無極之行。
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「復次，最勝！修成菩薩念諸佛法，云何得成無上道要？如所聞慧便能成辦，所入隨時亦不越次，聽彼音響然後調正，深入於觀知心所行，御身求度而濟眾生，不計無常亦無所著，探察因緣所可施設，我人壽命去來現在，成功德業分別禪定，空無想願護已自守，不隨貪欲遊於三昧而修正受。
「復次，最勝！修成菩薩念諸佛法，云何得成無上道要？如所聞慧便能成辦，所入隨時亦不越次，聽彼音響然後調正，深入於觀知心所行，御身求度而濟眾生，不計無常亦無所著，探察因緣所可施設，我人壽命去來現在，成功德業分別禪定，空無想願護已自守，不隨貪欲遊於三昧而修正受。
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「如是，最勝！修成菩薩入百千定不以為難，菩薩同處靡所不到，唯不願生無色天上及光音天，亦不永入滅盡定中。悉知本際思惟執持，亦了本無而不取證。所以然者，皆由眾生垢未除故。知其眾生解無吾我，習行大慈不捨悲哀，普入一切生死之難，遠離貪著諸所榮冀，教諸犯法亦不為非，行權方便教化無方，隨前眾生心在愛欲，使觀惡露修不淨行，然後菩薩乃取盡證，雖現滅度亦不永滅。修成菩薩，所度無窮亦不可盡，各得其所使心無恨，不失威儀禮節之禁，出入安祥無有卒暴。夫欲無諍莫若自守，賢聖默然唯當寂靜而無言說。夫無言者，乃謂清淨虛無澹然，亦無方圓科限之異。賢聖默然者，自護身口心觀，說者勿與同處，身欲不動心無變易，亦無希望復無所想，是謂修成大士之行。欲不色惑當正其心，以正其心，便為達至永寂無為；若不寂靜將養已者，無得自稱亦莫不仁。無高下者可謂順法，所為不失亦無所失，解本無空便無所得失，等觀三世亦無差特，眼色及識無所止住，耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識悉無有主，亦無所住亦無吾我。觀諸法行悉無我所，我者變易從本淨故，如爾審諦知無吾我。無吾我者是謂為慧，明了所有如無所有，亦悉空寂本末清淨，心常不離諸法之本，思惟遠離九眾生居。所以然者，輪轉沒溺周迴馳趣，不免九處眾生之類，身異想異諸天及人。
「如是，最勝！修成菩薩入百千定不以為難，菩薩同處靡所不到，唯不願生無色天上及光音天，亦不永入滅盡定中。悉知本際思惟執持，亦了本無而不取證。所以然者，皆由眾生垢未除故。知其眾生解無吾我，習行大慈不捨悲哀，普入一切生死之難，遠離貪著諸所榮冀，教諸犯法亦不為非，行權方便教化無方，隨前眾生心在愛欲，使觀惡露修不淨行，然後菩薩乃取盡證，雖現滅度亦不永滅。修成菩薩，所度無窮亦不可盡，各得其所使心無恨，不失威儀禮節之禁，出入安祥無有卒暴。夫欲無諍莫若自守，賢聖默然唯當寂靜而無言說。夫無言者，乃謂清淨虛無澹然，亦無方圓科限之異。賢聖默然者，自護身口心觀，說者勿與同處，身欲不動心無變易，亦無希望復無所想，是謂修成大士之行。欲不色惑當正其心，以正其心，便為達至永寂無為；若不寂靜將養已者，無得自稱亦莫不仁。無高下者可謂順法，所為不失亦無所失，解本無空便無所得失，等觀三世亦無差特，眼色及識無所止住，耳聲識鼻香識舌味識身細滑識意法識悉無有主，亦無所住亦無吾我。觀諸法行悉無我所，我者變易從本淨故，如爾審諦知無吾我。無吾我者是謂為慧，明了所有如無所有，亦悉空寂本末清淨，心常不離諸法之本，思惟遠離九眾生居。所以然者，輪轉沒溺周迴馳趣，不免九處眾生之類，身異想異諸天及人。
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「復次，最勝！或有眾生身非一種成就一想，謂梵身天，最初出現降形世間，貪著甘味漸失天威；復有眾生一身不異有若干想，謂光音天，功德儀容威神殊特；或有眾生一身一想，謂遍淨天，進趣宜則唯行極妙；復有眾生意至無量虛空之念，心不著有亦不趣滅，是則名曰空入天也；復有眾生，意繫識想遺去形體，不復役思有希望求，斯則名曰識入天也；復有眾生無所貪求，消除是非內心充足，於諸味著無所興想，是亦名曰不用入天；復有眾生建立弘誓求于無為，觀無色界而無形質，謂為泥洹無為無作亦無造者，精其志願會得生彼，壽八萬四千，劫數之期竟彼壽已，神當遷轉趣於五道，應所生處中陰便往，迎其魂神將詣胎室，然後乃知非真滅度，癡心隆盛便興恚怒，心念口發種罪深殃，背聖言教虛辭不真，誑惑世人權詐不實，乃從久遠經歷苦行停至泥洹必然無疑，我今云何更涉生死？吾今乃信知無泥洹，亦無神通得道之人，思念之頃神趣惡道，斯由誹謗賢聖之人。
「復次，最勝！或有眾生身非一種成就一想，謂梵身天，最初出現降形世間，貪著甘味漸失天威；復有眾生一身不異有若干想，謂光音天，功德儀容威神殊特；或有眾生一身一想，謂遍淨天，進趣宜則唯行極妙；復有眾生意至無量虛空之念，心不著有亦不趣滅，是則名曰空入天也；復有眾生，意繫識想遺去形體，不復役思有希望求，斯則名曰識入天也；復有眾生無所貪求，消除是非內心充足，於諸味著無所興想，是亦名曰不用入天；復有眾生建立弘誓求于無為，觀無色界而無形質，謂為泥洹無為無作亦無造者，精其志願會得生彼，壽八萬四千，劫數之期竟彼壽已，神當遷轉趣於五道，應所生處中陰便往，迎其魂神將詣胎室，然後乃知非真滅度，癡心隆盛便興恚怒，心念口發種罪深殃，背聖言教虛辭不真，誑惑世人權詐不實，乃從久遠經歷苦行停至泥洹必然無疑，我今云何更涉生死？吾今乃信知無泥洹，亦無神通得道之人，思念之頃神趣惡道，斯由誹謗賢聖之人。
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「如是，最勝！修成菩薩欲成無上正真之道等正覺者，常當思惟心念去離九眾生居，一切眾生我人壽命無所希望，所作因緣皆悉避之，亦莫思惟俗間之念，消除一切眾念之想。修成菩薩，復於十五殊特之心，向法次法進成其道，從第一法入苦法忍，增於善根同無漏行。從於五住至得如來，悉具善根思惟欲愛，五住菩薩斷除欲愛，滅不善根住于欲界，執忍苦慧思惟苦本，無形界中無色之身，不得思惟苦之無本，是故菩薩不於無形除欲界法，增不善根有九十事，無漏慧藥亦有九十，以十要法，對不善根及欲界淫微細之垢，餘八十法，斷除八十不善根本，雖非斯盡轉轉使微。盡道聖諦亦有無漏合法，亦有有漏合法，修成菩薩於五住中唯斷有漏合法，不斷無漏合法。於有為性亦有合法，於無為性亦有合法，爾時菩薩唯斷有為，未除無為相應合法。
「如是，最勝！修成菩薩欲成無上正真之道等正覺者，常當思惟心念去離九眾生居，一切眾生我人壽命無所希望，所作因緣皆悉避之，亦莫思惟俗間之念，消除一切眾念之想。修成菩薩，復於十五殊特之心，向法次法進成其道，從第一法入苦法忍，增於善根同無漏行。從於五住至得如來，悉具善根思惟欲愛，五住菩薩斷除欲愛，滅不善根住于欲界，執忍苦慧思惟苦本，無形界中無色之身，不得思惟苦之無本，是故菩薩不於無形除欲界法，增不善根有九十事，無漏慧藥亦有九十，以十要法，對不善根及欲界淫微細之垢，餘八十法，斷除八十不善根本，雖非斯盡轉轉使微。盡道聖諦亦有無漏合法，亦有有漏合法，修成菩薩於五住中唯斷有漏合法，不斷無漏合法。於有為性亦有合法，於無為性亦有合法，爾時菩薩唯斷有為，未除無為相應合法。
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「如是，最勝！修成菩薩復當修行五分法性，思惟分別了知無二，戒身護命清淨無貪，瑕穢已除眾定已成，是謂，最勝！名曰定身。分別諸觀無若干想，亦復不起想著之念，解了無一故曰慧身。三世解脫無所沾污，亦不恐畏懷退轉心，是謂名曰解脫之身。已能成辦第九解脫，故曰解脫知見之身。有為緣者是解脫身，無為緣者解脫見慧身；有漏無漏亦復如是。是謂，最勝！修成菩薩便能習學色緣盡法，未能斷除非色緣盡。云何菩薩色緣盡法、非色緣盡？色緣盡者，若眼見色便生眼識，分別是非善惡之法，興意染著終已不離；修成菩薩便當執智御使不生，除去穢惡不淨之行。非色緣盡非智所及，不生眼識分別是非善惡之行。所以然者，非彼境界之所攝持。今當引喻用自覺寤，大智之人以譬得解。猶如有人疲極睡眠，神識安靜形不動搖，無觸擾者，目不見色識不流馳，不興想念，眼既內存外色遊逸，當時澹然，目不加功、識不散落，應現之色忽然便過，亦不停住有所滯礙。所以者何？用無所有性自空故。如是，最勝！修成菩薩常當思惟分別妙觀，斷除非色緣盡之法，亦不與俱復不施設。當學了知非色緣盡，非有非無亦無成敗；復當修行賢聖八正除於八邪，成就三昧百千定意，五邪心法三邪非心見，念定方便斯在諸地。初禪以還便有邪志，邪見顛倒不在六識，四邪盡在六識身中，共相連綴，不相去離。所以邪見不通識者，五識雖決無方便力，意識慧了有方便力。中禪以上亦無邪志，但有邪見與三十六法共相受。入初禪以還唯有邪志，與十八法而相受入。五識陰中，雖有邪志自不相知，中間禪內雖有邪見自不相應。發意菩薩至于四住，行於苦智忍辱之慧，消滅邪見遠離邪志；修成菩薩進向六住行玄通智，斷三界緣乃應真際。先當精勤斷於奔逸殃禍之病，愚癡猶豫興造五邪，遍布三界無空缺處，十八結本生八百法，有苦無習亦與相應，有習無苦亦與相應，癡愛同空而共相生，於苦門中無明結除，習諦無明而不消盡，還生於苦愛亦不除，坐佛樹下決眾疑心，正住佛道不懷異意，得成正覺無上道時，與無央數不可稱計眾生之類普使濟度，解知緣著諸起滅法，斯亦空寂而不可見。五住菩薩得非色緣盡空性法時，諸塵垢病亦皆消滅，常以五法制御愛著，通六識病普在三界，拔其根本使不增長，瞋恚五藥具六識身，不及上流獨在斯界。慢有五法一意識身，而在三處根深難動。邪見四藥一意識身，亦在三處往來不息。願疑四行及意識身，復在三處慳嫉思惟，不在三處睡眠覺寤。當念遠離不與雜錯，去眾煩惱不為癡冥，求脫恐懼不與同處，常念建立一切智心
「如是，最勝！修成菩薩復當修行五分法性，思惟分別了知無二，戒身護命清淨無貪，瑕穢已除眾定已成，是謂，最勝！名曰定身。分別諸觀無若干想，亦復不起想著之念，解了無一故曰慧身。三世解脫無所沾污，亦不恐畏懷退轉心，是謂名曰解脫之身。已能成辦第九解脫，故曰解脫知見之身。有為緣者是解脫身，無為緣者解脫見慧身；有漏無漏亦復如是。是謂，最勝！修成菩薩便能習學色緣盡法，未能斷除非色緣盡。云何菩薩色緣盡法、非色緣盡？色緣盡者，若眼見色便生眼識，分別是非善惡之法，興意染著終已不離；修成菩薩便當執智御使不生，除去穢惡不淨之行。非色緣盡非智所及，不生眼識分別是非善惡之行。所以然者，非彼境界之所攝持。今當引喻用自覺寤，大智之人以譬得解。猶如有人疲極睡眠，神識安靜形不動搖，無觸擾者，目不見色識不流馳，不興想念，眼既內存外色遊逸，當時澹然，目不加功、識不散落，應現之色忽然便過，亦不停住有所滯礙。所以者何？用無所有性自空故。如是，最勝！修成菩薩常當思惟分別妙觀，斷除非色緣盡之法，亦不與俱復不施設。當學了知非色緣盡，非有非無亦無成敗；復當修行賢聖八正除於八邪，成就三昧百千定意，五邪心法三邪非心見，念定方便斯在諸地。初禪以還便有邪志，邪見顛倒不在六識，四邪盡在六識身中，共相連綴，不相去離。所以邪見不通識者，五識雖決無方便力，意識慧了有方便力。中禪以上亦無邪志，但有邪見與三十六法共相受。入初禪以還唯有邪志，與十八法而相受入。五識陰中，雖有邪志自不相知，中間禪內雖有邪見自不相應。發意菩薩至于四住，行於苦智忍辱之慧，消滅邪見遠離邪志；修成菩薩進向六住行玄通智，斷三界緣乃應真際。先當精勤斷於奔逸殃禍之病，愚癡猶豫興造五邪，遍布三界無空缺處，十八結本生八百法，有苦無習亦與相應，有習無苦亦與相應，癡愛同空而共相生，於苦門中無明結除，習諦無明而不消盡，還生於苦愛亦不除，坐佛樹下決眾疑心，正住佛道不懷異意，得成正覺無上道時，與無央數不可稱計眾生之類普使濟度，解知緣著諸起滅法，斯亦空寂而不可見。五住菩薩得非色緣盡空性法時，諸塵垢病亦皆消滅，常以五法制御愛著，通六識病普在三界，拔其根本使不增長，瞋恚五藥具六識身，不及上流獨在斯界。慢有五法一意識身，而在三處根深難動。邪見四藥一意識身，亦在三處往來不息。願疑四行及意識身，復在三處慳嫉思惟，不在三處睡眠覺寤。當念遠離不與雜錯，去眾煩惱不為癡冥，求脫恐懼不與同處，常念建立一切智心
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，隨諦黠慧如審無礙，如無有吾則無有我，除去我見故曰苦慧。習諸所有皆無所有，悉無本末亦無住處，不染愛著故曰習慧。解知習著為磨滅法，學正真要知無本際，悉為消滅故曰盡慧。達照眾心朗如雲消，玄通明徹無有塵垢，是謂，最勝！菩薩道慧。便能觀察為曉五陰，知四大本解六衰病，分別四諦暢十二緣，廣演三世分別一切諸使所興，曉了五陰諸所生滅，不見諸法有來往者有塵垢者，亦復不見有生老死。所以然者，由其本性不可得故。因緣以滅離諸著斷，諸法垢盡無有罣礙，言教已定亦不動搖，猶如幻化夢中所見，芭蕉野馬呼聲之響，鏡中之像水中泡沫，觀於色相我人壽命，解色如是諦無所生，觀了此法而悉清淨，空無所有曉是五陰，我人壽命實如幻化，識亦無形而不可見，不見動轉有其處所。復當曉了非常苦空非身之業，其知是者乃達五陰，諸法慧義亦無起滅邊際，所生地水火風不見增減。觀於法界亦無剛柔，究尋水性則無有水有所潤漬，思惟火界復不見熱，了風境界不見施張有動搖者。分別四大不見有起生滅增減，便能曉知言數之慧，廣慧深慧無比之慧，謂眼見色便生識想，以法界觀亦無眼視悉知虛寂，復於法界觀耳聽聲，亦復不見聲所從來，恍惚自生而復自滅，鼻香舌味細滑意法，不著不斷無有興衰。悉具足觀眾生性行，志操不起皆悉平等，不可別離無若干想，空無有異亦不可量。泥洹法身等如虛空，法界真際斯同虛空。
，隨諦黠慧如審無礙，如無有吾則無有我，除去我見故曰苦慧。習諸所有皆無所有，悉無本末亦無住處，不染愛著故曰習慧。解知習著為磨滅法，學正真要知無本際，悉為消滅故曰盡慧。達照眾心朗如雲消，玄通明徹無有塵垢，是謂，最勝！菩薩道慧。便能觀察為曉五陰，知四大本解六衰病，分別四諦暢十二緣，廣演三世分別一切諸使所興，曉了五陰諸所生滅，不見諸法有來往者有塵垢者，亦復不見有生老死。所以然者，由其本性不可得故。因緣以滅離諸著斷，諸法垢盡無有罣礙，言教已定亦不動搖，猶如幻化夢中所見，芭蕉野馬呼聲之響，鏡中之像水中泡沫，觀於色相我人壽命，解色如是諦無所生，觀了此法而悉清淨，空無所有曉是五陰，我人壽命實如幻化，識亦無形而不可見，不見動轉有其處所。復當曉了非常苦空非身之業，其知是者乃達五陰，諸法慧義亦無起滅邊際，所生地水火風不見增減。觀於法界亦無剛柔，究尋水性則無有水有所潤漬，思惟火界復不見熱，了風境界不見施張有動搖者。分別四大不見有起生滅增減，便能曉知言數之慧，廣慧深慧無比之慧，謂眼見色便生識想，以法界觀亦無眼視悉知虛寂，復於法界觀耳聽聲，亦復不見聲所從來，恍惚自生而復自滅，鼻香舌味細滑意法，不著不斷無有興衰。悉具足觀眾生性行，志操不起皆悉平等，不可別離無若干想，空無有異亦不可量。泥洹法身等如虛空，法界真際斯同虛空。
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「如是，最勝！修成大士復觀眼空而無吾我，非不有我，我及無我是亦悉空。解我空者，在諸衰入不見端緒，諦計六衰不著不斷，是謂菩薩於六衰法而無起滅。眼色為衰眾亂之首，設能視而不轉者，則六衰淨而無瑕穢，成大果證無復憂畏；於衰不淨則損道性。菩薩弘誓，行大慈悲普覆一切，為其受苦不以為痛，無有近遠嶮恐之難，要度眾生而不樂道，勸行施德修善功德，是曰修成菩薩思惟觀法。五陰六衰悉無處所，亦無形兆進止所趣，復以苦習盡道分別五陰，生者滅者有增有減而悉無形，生苦老苦病苦死苦，憂悲惱苦怨憎會苦，恩愛離苦所欲不得亦復是苦，取要言之五盛陰苦。是謂，最勝！名曰知苦。尋察根原由苦枝儻所生為習，貪著愛欲，翫之寶之莫知為幻，知而遠之故曰知習；諸垢永除更不造新，願欲畢故使不復生，色現尋滅不令停滯，了習常寂是謂知盡；解八正道亦無體性，親踈近遠住止之處，變化無窮而不可極，蕩除塵穢照曜愚冥，無形無聲存亡之體，為諸迷惑導引之首，入無為路故曰知道。菩薩分別四諦亦不取證，欲護一切在生死者。真諦之相無相無形而不可見，審解如本則應法性，世俗言教假號有名，其實字體不生不滅，無所染著得聖諦心。不念有無審解本者，一切諸色普悉平等，亦無高下生若干心，是則名曰分別聖諦。菩薩聖諦其實有一而無有二，無著至真無所希望，亦不想求色亦不想求無色，於想無想平等無二，是則名曰真諦之相。已獲審諦如實諦相者，便能曉了五陰之相，五陰所生苦毒之相，是煩惱相。菩薩復當思惟滅於百千之苦，皆歸空無磨滅之法，不起念故名曰苦諦；演暢五陰所出生處，除去愛著是曰習諦；若心流馳多諸想求，分別其意亦不貪慕，不與三世愚心同處，亦不住中而有僥倖，悉去塵勞是為盡諦；欲成無上正真道者，了苦習盡斷邪疑心。如是，最勝！修成菩薩於五住中當淨其地。」
「如是，最勝！修成大士復觀眼空而無吾我，非不有我，我及無我是亦悉空。解我空者，在諸衰入不見端緒，諦計六衰不著不斷，是謂菩薩於六衰法而無起滅。眼色為衰眾亂之首，設能視而不轉者，則六衰淨而無瑕穢，成大果證無復憂畏；於衰不淨則損道性。菩薩弘誓，行大慈悲普覆一切，為其受苦不以為痛，無有近遠嶮恐之難，要度眾生而不樂道，勸行施德修善功德，是曰修成菩薩思惟觀法。五陰六衰悉無處所，亦無形兆進止所趣，復以苦習盡道分別五陰，生者滅者有增有減而悉無形，生苦老苦病苦死苦，憂悲惱苦怨憎會苦，恩愛離苦所欲不得亦復是苦，取要言之五盛陰苦。是謂，最勝！名曰知苦。尋察根原由苦枝儻所生為習，貪著愛欲，翫之寶之莫知為幻，知而遠之故曰知習；諸垢永除更不造新，願欲畢故使不復生，色現尋滅不令停滯，了習常寂是謂知盡；解八正道亦無體性，親踈近遠住止之處，變化無窮而不可極，蕩除塵穢照曜愚冥，無形無聲存亡之體，為諸迷惑導引之首，入無為路故曰知道。菩薩分別四諦亦不取證，欲護一切在生死者。真諦之相無相無形而不可見，審解如本則應法性，世俗言教假號有名，其實字體不生不滅，無所染著得聖諦心。不念有無審解本者，一切諸色普悉平等，亦無高下生若干心，是則名曰分別聖諦。菩薩聖諦其實有一而無有二，無著至真無所希望，亦不想求色亦不想求無色，於想無想平等無二，是則名曰真諦之相。已獲審諦如實諦相者，便能曉了五陰之相，五陰所生苦毒之相，是煩惱相。菩薩復當思惟滅於百千之苦，皆歸空無磨滅之法，不起念故名曰苦諦；演暢五陰所出生處，除去愛著是曰習諦；若心流馳多諸想求，分別其意亦不貪慕，不與三世愚心同處，亦不住中而有僥倖，悉去塵勞是為盡諦；欲成無上正真道者，了苦習盡斷邪疑心。如是，最勝！修成菩薩於五住中當淨其地。」
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根門品第六
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爾時最勝菩薩復白佛言：「云何上位菩薩於六住地而淨其行？」
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佛告最勝：「上位菩薩常當修行六度無極，不慕所有，成本果誓去聲聞心，欲淨國土無緣覺意，所為弘廣不為小心，見乞索者先自除貪，尋赴前人使得飽滿，所有珍奇殊妙之物，念先給人不懷悔意，遠離吾我去計常心，其智無量亦無窮盡，願欲聽採深妙之法，淨身口意不犯一切戒，常欲擁護諸持戒人。上位菩薩心恒慈仁，不懷傷害加于眾生，身自不殺不教他殺，見有殺者勸使修善。不盜人物如毫釐許，設有犯者教令改悔。又常專心不犯淫泆，若見犯者使修淨行。常行至誠初不兩舌離別彼此，有諍訟者和解令散。忠言諫喻普令行善，終不罵詈使人恚怒。見瞋恚者念行忍辱，不為惡口有慚愧心。所言護口不妄言說，於一切人思惟平等。不念憎嫉除其憍慢，不生恚想向于眾生。每自剋責願欲上及，今不行忍後致醜陋。常正其心不輕後學，懷抱悅心在道法者。其心清淨無有塵勞，愛樂深妙無比之法，四無所畏降伏外學，使修淨業能出其上。至心在道遵奉慈仁，若見沙門異學梵志，便能師事務令得所。所以然者，由成佛道成一切智，心常柔軟不行卒暴，若見他非護己不為，初不漏失有非法行，亦無聲聞緣覺之心，於諸所犯不見所犯，所生之處亦不愚闇，常行精勤不為懈怠，不與邪部而共周接，設見弊惡無返復者，不與從事言談密欵，奉戒完具未曾缺漏，近智慧人解深法者，亦不違遠有疲厭意，篤信淨戒所修真正，不為邪部之所染污，慎守其法如所應行，一切眾生歌歎其德。掌護法律清淨無瑕，所行堅固本心決了，無能說非言有瑕疵。所以然者，斯由行正不懷邪道，其戒完具不復迷惑。所演音響莫不宣聞，諸佛正覺之所扶持，任己娛樂亦無所求，常知止足無所貪慕，其心純熟眾惡已除，身意澹然無所欣樂，常好閑居無心親近，在於亂憒具能分別備悉道法，不從外道有所諮受。謹慎威儀未曾失禮，不以好服而為綺雅，誓如本願德無能逮，不以甘美而亂心意。己有道力制持德業，所修順戒不妄調戲，天人衛護使成究竟，行慈普念眾生之類。又修悲哀忍眾塵勞，遵奉守護使不懈怠，行平等心善惡無二，為一切任荷負重擔，常察觀了不為損耗，不聽心識馳騁眾想，不念其惡不傳人非，護一切意總攝牢固不興其意，隨所思惟念恒布施，養育一切眾生之類，使行忍辱不起異心，志願精進終不迴轉，禪思寂寞得安隱定，奉遵智慧博攬眾義，所演如海亦無厭足，故修廣聞學戒要法，隨逐善友欲達諸法，常離惡師遠諸邪學，夫邪學者非真正道，無猗身相貪著文飾，知諸萬物皆歸無常。其戒功德淨如紫金，所施意淨亦無悔恨，心意清淨終無虛飾，所學微妙亦不煩憒
佛告最勝：「上位菩薩常當修行六度無極，不慕所有，成本果誓去聲聞心，欲淨國土無緣覺意，所為弘廣不為小心，見乞索者先自除貪，尋赴前人使得飽滿，所有珍奇殊妙之物，念先給人不懷悔意，遠離吾我去計常心，其智無量亦無窮盡，願欲聽採深妙之法，淨身口意不犯一切戒，常欲擁護諸持戒人。上位菩薩心恒慈仁，不懷傷害加于眾生，身自不殺不教他殺，見有殺者勸使修善。不盜人物如毫釐許，設有犯者教令改悔。又常專心不犯淫泆，若見犯者使修淨行。常行至誠初不兩舌離別彼此，有諍訟者和解令散。忠言諫喻普令行善，終不罵詈使人恚怒。見瞋恚者念行忍辱，不為惡口有慚愧心。所言護口不妄言說，於一切人思惟平等。不念憎嫉除其憍慢，不生恚想向于眾生。每自剋責願欲上及，今不行忍後致醜陋。常正其心不輕後學，懷抱悅心在道法者。其心清淨無有塵勞，愛樂深妙無比之法，四無所畏降伏外學，使修淨業能出其上。至心在道遵奉慈仁，若見沙門異學梵志，便能師事務令得所。所以然者，由成佛道成一切智，心常柔軟不行卒暴，若見他非護己不為，初不漏失有非法行，亦無聲聞緣覺之心，於諸所犯不見所犯，所生之處亦不愚闇，常行精勤不為懈怠，不與邪部而共周接，設見弊惡無返復者，不與從事言談密欵，奉戒完具未曾缺漏，近智慧人解深法者，亦不違遠有疲厭意，篤信淨戒所修真正，不為邪部之所染污，慎守其法如所應行，一切眾生歌歎其德。掌護法律清淨無瑕，所行堅固本心決了，無能說非言有瑕疵。所以然者，斯由行正不懷邪道，其戒完具不復迷惑。所演音響莫不宣聞，諸佛正覺之所扶持，任己娛樂亦無所求，常知止足無所貪慕，其心純熟眾惡已除，身意澹然無所欣樂，常好閑居無心親近，在於亂憒具能分別備悉道法，不從外道有所諮受。謹慎威儀未曾失禮，不以好服而為綺雅，誓如本願德無能逮，不以甘美而亂心意。己有道力制持德業，所修順戒不妄調戲，天人衛護使成究竟，行慈普念眾生之類。又修悲哀忍眾塵勞，遵奉守護使不懈怠，行平等心善惡無二，為一切任荷負重擔，常察觀了不為損耗，不聽心識馳騁眾想，不念其惡不傳人非，護一切意總攝牢固不興其意，隨所思惟念恒布施，養育一切眾生之類，使行忍辱不起異心，志願精進終不迴轉，禪思寂寞得安隱定，奉遵智慧博攬眾義，所演如海亦無厭足，故修廣聞學戒要法，隨逐善友欲達諸法，常離惡師遠諸邪學，夫邪學者非真正道，無猗身相貪著文飾，知諸萬物皆歸無常。其戒功德淨如紫金，所施意淨亦無悔恨，心意清淨終無虛飾，所學微妙亦不煩憒
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。其意鮮明無有垢濁，本行清淨心不焦燃，雖在迷惑不隨淫欲，意不懷亂常若一定，息諸結縛永無起滅，終不誤失靜寂通徹。戒具不缺無所漏失，隨其本要亦不遺捨。諸佛定根而悉分別，用平等心度諸眾生，從一切智入解脫門，遊諸三昧悉現在前。不貪身命不有一切亂想之念，不計我人壽命之著，亦不思惟名色痛想行識，不猗身口四大造色，其真諦想實解如本，分別造色一無有二。復當思惟眼色耳聲鼻香舌味身更心法，普皆清淨一相無相而不迷荒。諦觀諸法以過空行，無想無願亦無形像，度於三界不染不著，無解不解亦無繫縛，復不生念亦不見生。所以然者，一切諸法都無所生，常當慈愍不念殺盜，育養一切欲令生活，亦不妄取他人財寶，好憙恩施，不念邪淫遠離於色，初無欺詐謗讒於人，所說忠信受人善諫心不迷荒，見諸耆年恒念尊敬，所遊之方加以仁心，各使得所不令有恨，寬弘包容示以正教，念以平等應於律法，一切之類亦無抂慍。眾行以備無所復進，演說究竟度諸眾生，廣為一切發去覆蓋。上位菩薩法之大主，普演三乘無極之訓，德過須彌慧超江海，道踰虛空無以為譬。最勝！當知，用一切人愚癡懈怠、放逸迷惑不順法教，復當逕歷涉生死苦，退廢迷荒纏綿陰蓋不免三趣，是故如來愍諸不及，為遵一切諸法之本，悉為一法斷諸習著，二十二病更樂之本，此諸法者，亦無有法亦無非法，亦無言教都無所說。所以然者，其無法者，則無所生亦無所滅，為人說法不見所說。
。其意鮮明無有垢濁，本行清淨心不焦燃，雖在迷惑不隨淫欲，意不懷亂常若一定，息諸結縛永無起滅，終不誤失靜寂通徹。戒具不缺無所漏失，隨其本要亦不遺捨。諸佛定根而悉分別，用平等心度諸眾生，從一切智入解脫門，遊諸三昧悉現在前。不貪身命不有一切亂想之念，不計我人壽命之著，亦不思惟名色痛想行識，不猗身口四大造色，其真諦想實解如本，分別造色一無有二。復當思惟眼色耳聲鼻香舌味身更心法，普皆清淨一相無相而不迷荒。諦觀諸法以過空行，無想無願亦無形像，度於三界不染不著，無解不解亦無繫縛，復不生念亦不見生。所以然者，一切諸法都無所生，常當慈愍不念殺盜，育養一切欲令生活，亦不妄取他人財寶，好憙恩施，不念邪淫遠離於色，初無欺詐謗讒於人，所說忠信受人善諫心不迷荒，見諸耆年恒念尊敬，所遊之方加以仁心，各使得所不令有恨，寬弘包容示以正教，念以平等應於律法，一切之類亦無抂慍。眾行以備無所復進，演說究竟度諸眾生，廣為一切發去覆蓋。上位菩薩法之大主，普演三乘無極之訓，德過須彌慧超江海，道踰虛空無以為譬。最勝！當知，用一切人愚癡懈怠、放逸迷惑不順法教，復當逕歷涉生死苦，退廢迷荒纏綿陰蓋不免三趣，是故如來愍諸不及，為遵一切諸法之本，悉為一法斷諸習著，二十二病更樂之本，此諸法者，亦無有法亦無非法，亦無言教都無所說。所以然者，其無法者，則無所生亦無所滅，為人說法不見所說。
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「如是，最勝！上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅，菩薩觀彼有對更樂，與六更樂而為根本亦當知之，不為六根本亦當知之，與七更樂共相受入。復次菩薩，思惟觀了廣語更樂，與三更樂而作根本，枝流七更少有其分。復次，最勝！菩薩當復思惟明更樂自相應時，於餘四更共相受入，亦當思惟不興染著。復次菩薩無明更樂與三更樂自相應時，復與十一更樂少有其分，亦當思惟不興染著。復次，最勝！非明非無明更樂自相應時，餘十一更樂少有其分。復次菩薩愛欲更樂自相應時，十一更樂少有其分，假使恚怒更樂自相攝持，十一更樂少有其分。復次樂痛更樂復與十二更樂少有其分，苦痛更樂十一更樂少有其分，無苦無樂痛更樂亦與十三更樂少有其分。復次菩薩眼識更樂自相應時，與八更樂少有其分。耳鼻舌身亦如眼更而無有異，色想更樂與五更樂為體，便與七更共相牽連。若復聲更與三更樂為體，爾時便與十一更樂而共相連。若使香更與二更樂為體，爾時便與九更而共相連。或時味更與四更為體，是時便與十一更而相牽連。若使細滑與三更為體，便與十三更共相牽連。或時法更與二十二更共相為體，爾時與一切諸更而相牽連。上位菩薩常當思惟更樂興衰起滅之處，一一分別令不增減，便能消滅諸塵欲結。以能滅結，心亦不著計常之想，亦復不見我人壽命生滅著斷。
「如是，最勝！上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅，菩薩觀彼有對更樂，與六更樂而為根本亦當知之，不為六根本亦當知之，與七更樂共相受入。復次菩薩，思惟觀了廣語更樂，與三更樂而作根本，枝流七更少有其分。復次，最勝！菩薩當復思惟明更樂自相應時，於餘四更共相受入，亦當思惟不興染著。復次菩薩無明更樂與三更樂自相應時，復與十一更樂少有其分，亦當思惟不興染著。復次，最勝！非明非無明更樂自相應時，餘十一更樂少有其分。復次菩薩愛欲更樂自相應時，十一更樂少有其分，假使恚怒更樂自相攝持，十一更樂少有其分。復次樂痛更樂復與十二更樂少有其分，苦痛更樂十一更樂少有其分，無苦無樂痛更樂亦與十三更樂少有其分。復次菩薩眼識更樂自相應時，與八更樂少有其分。耳鼻舌身亦如眼更而無有異，色想更樂與五更樂為體，便與七更共相牽連。若復聲更與三更樂為體，爾時便與十一更樂而共相連。若使香更與二更樂為體，爾時便與九更而共相連。或時味更與四更為體，是時便與十一更而相牽連。若使細滑與三更為體，便與十三更共相牽連。或時法更與二十二更共相為體，爾時與一切諸更而相牽連。上位菩薩常當思惟更樂興衰起滅之處，一一分別令不增減，便能消滅諸塵欲結。以能滅結，心亦不著計常之想，亦復不見我人壽命生滅著斷。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「如是，最勝！六住菩薩以真諦心，不念有無審解空者，於諸更樂了別為一。菩薩當知，或時有對更樂與一根為體，是時別與八根相與牽連。上位菩薩復當思惟專意在前，一一分別心不染著。菩薩復當觀察，廣語更樂與五根為體，爾時別與八根共相牽連，亦當思惟竟不染著。菩薩復當思念明更樂與三更樂為體，爾時別與九根共相牽連。復次無明更樂自為體時，亦與六根共相連綴。非明非無明更樂自作體時，與十一根而共牽連。愛欲更樂亦與四根共相牽連，恚更樂復與四根共相牽連。樂痛更樂與二根為體，與九根共相牽連。苦痛更樂二根為體，復與六根共相牽連。無苦無樂痛更樂與一根為體，爾時復與無根共相牽連。復次菩薩眼更樂自為體時，與九根共相牽連，耳鼻舌身亦復如是。意更樂與五根為體，是時與八根共相牽連。色更樂與二根為體，便與五根共相牽連。聲更樂與三根為體，爾時便與八根共相牽連。復次菩薩亦當思惟，香更樂與六更樂為體，爾時便與九根共相牽連。設味更樂與二根為體，是時便與十一根共相牽連。或時細滑更樂與一根為體，便與八根共相牽連。菩薩復當觀知，法更樂與十九根為體，便與十三更樂共相牽連。假使菩薩思惟挍計，除去貪著不造更樂，便能充滿一切諸願，以金色光相好嚴身，光曜普照靡不周遍，深解諸法悉為空寂，曉知法本亦無有法亦無非法。所以者何？其無法者，則無所生亦無所滅，而為說法不見所說，非真實法，假號言耳。內有六受外有六入，五陰諸種及一切入，斯皆虛寂皆悉假號，分別章句及一切法，以真諦觀亦無五陰、四大諸種，及二十二更樂之本無有斷滅，亦無是常非常，亦無堅固是，謂名曰諸法無言。一切諸法本末清淨，皆空皆寂無有其名，一切法性及與名號，皆亦自然悉無所有，是諸佛教亦復如是。普當修習無處所法，何謂修習無處所法？謂習憺怕悉無所生，修於無欲行真諦法，習學本無而行法界，亦習本際了知悉空，一切諸法皆無所住，無所習行無行不行。
「如是，最勝！六住菩薩以真諦心，不念有無審解空者，於諸更樂了別為一。菩薩當知，或時有對更樂與一根為體，是時別與八根相與牽連。上位菩薩復當思惟專意在前，一一分別心不染著。菩薩復當觀察，廣語更樂與五根為體，爾時別與八根共相牽連，亦當思惟竟不染著。菩薩復當思念明更樂與三更樂為體，爾時別與九根共相牽連。復次無明更樂自為體時，亦與六根共相連綴。非明非無明更樂自作體時，與十一根而共牽連。愛欲更樂亦與四根共相牽連，恚更樂復與四根共相牽連。樂痛更樂與二根為體，與九根共相牽連。苦痛更樂二根為體，復與六根共相牽連。無苦無樂痛更樂與一根為體，爾時復與無根共相牽連。復次菩薩眼更樂自為體時，與九根共相牽連，耳鼻舌身亦復如是。意更樂與五根為體，是時與八根共相牽連。色更樂與二根為體，便與五根共相牽連。聲更樂與三根為體，爾時便與八根共相牽連。復次菩薩亦當思惟，香更樂與六更樂為體，爾時便與九根共相牽連。設味更樂與二根為體，是時便與十一根共相牽連。或時細滑更樂與一根為體，便與八根共相牽連。菩薩復當觀知，法更樂與十九根為體，便與十三更樂共相牽連。假使菩薩思惟挍計，除去貪著不造更樂，便能充滿一切諸願，以金色光相好嚴身，光曜普照靡不周遍，深解諸法悉為空寂，曉知法本亦無有法亦無非法。所以者何？其無法者，則無所生亦無所滅，而為說法不見所說，非真實法，假號言耳。內有六受外有六入，五陰諸種及一切入，斯皆虛寂皆悉假號，分別章句及一切法，以真諦觀亦無五陰、四大諸種，及二十二更樂之本無有斷滅，亦無是常非常，亦無堅固是，謂名曰諸法無言。一切諸法本末清淨，皆空皆寂無有其名，一切法性及與名號，皆亦自然悉無所有，是諸佛教亦復如是。普當修習無處所法，何謂修習無處所法？謂習憺怕悉無所生，修於無欲行真諦法，習學本無而行法界，亦習本際了知悉空，一切諸法皆無所住，無所習行無行不行。
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「如是，最勝！六住菩薩解諸法空，復當修習威儀禮節，不取當來已捨過去，不念現在亦無我所，無所受取亦不有主，復無被服不可覩見，為究竟空故無有盡，設有文字亦假號耳。其無盡者則無所生，以其本淨志意憺怕亦無出生，當離所生及無所生。已所習學亦無聲響，不見進趣亦無退者，推尋邊幅則無有底，亦不無底不起不滅，是則名曰達於本空。講宣平等亦無想念，無近無遠亦無足跡，是謂為習。所言習者，入於法律，一切諸法假有號耳，亦無來往周旋之處，無得無失無聞無見，是謂常在住於法界。其能奉行如是法者，是名為習。云何為法？所言法者，法不念法亦不毀敗，復不恐難無有希望，設無希望亦不想報，若不念報則除一切望想之累，不遲當來不住現在不憶過去，如是行者便能具足等於三世；三世等者則無言說，不用住故而度眾生。最勝！當知，如來出現演此言教，使眾生類得度彼岸，有佛無佛法性常住，法界自然亦不變易，法界住者是謂寂然。復以何故法界自然？以無吾我故曰自然。或時菩薩計是我所，自謂有身意所專著，受五陰形觀見因緣，名色思想周旋處所，言辭往來依猗識知，名號假設心中稱量，觀察本末四大諸入，是時菩薩復作是念：『我當勸進度三界人，當使捐捨淫怒癡病，修習道教入三脫門。』若復思惟：『使眾生等到於道迹，至成羅漢得四果證。』或復思念，意止意斷、神足根力、七覺八道、空無想願、四諦真如滅於塵勞，有是思想內於眾生為眷屬者，則於法界而有缺減。六住菩薩，以是遠離，不與緣覺聲聞之心，行菩薩業大乘之誓，發大弘蓋曠大之意，心自念言：『若我作佛務求道慧，於百千行使不耗減。我當布施捨乎慳悋施以法財；淨其禁戒斷除瑕穢謹慎守行；建立忍辱刈去瞋恚體行柔和；若修精進，護懈怠垢，勤力遵修初不棄捨；若處閑居修於正受，意不亂轉逮得一心，從三昧起奉行其義，六度無極開化眾生，以求佛道。』欲成道果要由六住成等正覺降伏眾魔，轉無上法度脫人民，以佛永寂而滅度之，究盡聖慧學治住地，宣暢如來十力之業，十八殊勝不共之法、四無所畏，分別辯才通達無礙，亦不想求，於色無色無所貪慕，應這前人分別五陰無所起滅，生老死苦是惱之相識解空者，是謂苦諦。曉知五陰所從緣起，所見萬物皆有想求，別了其意而無是非，雖不求者亦不永忘，是謂習諦。不與去來今現在事而俱同塵，亦不住中有僥倖心，悉知消滅而無所有，是謂盡諦。欲致道者了苦習盡，以八十四聖所尊重神達之智，除去緣縛猶豫結網，是謂盡諦。分別四諦一切所現，善惡苦樂心知世間，悉了本末
「如是，最勝！六住菩薩解諸法空，復當修習威儀禮節，不取當來已捨過去，不念現在亦無我所，無所受取亦不有主，復無被服不可覩見，為究竟空故無有盡，設有文字亦假號耳。其無盡者則無所生，以其本淨志意憺怕亦無出生，當離所生及無所生。已所習學亦無聲響，不見進趣亦無退者，推尋邊幅則無有底，亦不無底不起不滅，是則名曰達於本空。講宣平等亦無想念，無近無遠亦無足跡，是謂為習。所言習者，入於法律，一切諸法假有號耳，亦無來往周旋之處，無得無失無聞無見，是謂常在住於法界。其能奉行如是法者，是名為習。云何為法？所言法者，法不念法亦不毀敗，復不恐難無有希望，設無希望亦不想報，若不念報則除一切望想之累，不遲當來不住現在不憶過去，如是行者便能具足等於三世；三世等者則無言說，不用住故而度眾生。最勝！當知，如來出現演此言教，使眾生類得度彼岸，有佛無佛法性常住，法界自然亦不變易，法界住者是謂寂然。復以何故法界自然？以無吾我故曰自然。或時菩薩計是我所，自謂有身意所專著，受五陰形觀見因緣，名色思想周旋處所，言辭往來依猗識知，名號假設心中稱量，觀察本末四大諸入，是時菩薩復作是念：『我當勸進度三界人，當使捐捨淫怒癡病，修習道教入三脫門。』若復思惟：『使眾生等到於道迹，至成羅漢得四果證。』或復思念，意止意斷、神足根力、七覺八道、空無想願、四諦真如滅於塵勞，有是思想內於眾生為眷屬者，則於法界而有缺減。六住菩薩，以是遠離，不與緣覺聲聞之心，行菩薩業大乘之誓，發大弘蓋曠大之意，心自念言：『若我作佛務求道慧，於百千行使不耗減。我當布施捨乎慳悋施以法財；淨其禁戒斷除瑕穢謹慎守行；建立忍辱刈去瞋恚體行柔和；若修精進，護懈怠垢，勤力遵修初不棄捨；若處閑居修於正受，意不亂轉逮得一心，從三昧起奉行其義，六度無極開化眾生，以求佛道。』欲成道果要由六住成等正覺降伏眾魔，轉無上法度脫人民，以佛永寂而滅度之，究盡聖慧學治住地，宣暢如來十力之業，十八殊勝不共之法、四無所畏，分別辯才通達無礙，亦不想求，於色無色無所貪慕，應這前人分別五陰無所起滅，生老死苦是惱之相識解空者，是謂苦諦。曉知五陰所從緣起，所見萬物皆有想求，別了其意而無是非，雖不求者亦不永忘，是謂習諦。不與去來今現在事而俱同塵，亦不住中有僥倖心，悉知消滅而無所有，是謂盡諦。欲致道者了苦習盡，以八十四聖所尊重神達之智，除去緣縛猶豫結網，是謂盡諦。分別四諦一切所現，善惡苦樂心知世間，悉了本末
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不以為求，雖不求望不取其證，是謂菩薩行於道諦。解了身空寂滅不起，亦無殃釁亦不除罪，無取無捨復無斷壞，無身不身不見施設有造作者，不在彼此亦無中間。
不以為求，雖不求望不取其證，是謂菩薩行於道諦。解了身空寂滅不起，亦無殃釁亦不除罪，無取無捨復無斷壞，無身不身不見施設有造作者，不在彼此亦無中間。
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「如是，最勝！上位菩薩常當思惟，除二十二更樂之本相連之殃，乃能修習崇菩薩業。是謂，最勝！上位菩薩於六住中而淨其行。」
「如是，最勝！上位菩薩常當思惟，除二十二更樂之本相連之殃，乃能修習崇菩薩業。是謂，最勝！上位菩薩於六住中而淨其行。」
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廣受品第七
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爾時最勝菩薩復白佛言：「云何阿毘婆帝菩薩於七住地而淨其行？」
爾時最勝菩薩復白佛言：「云何阿毘婆帝菩薩於七住地而淨其行？」
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佛告最勝：「菩薩常當於七住中，必報施勞終果其願，去離計著不見有我，雖度眾生不見有度，亦復不見我人壽命，斷滅計常十八本持諸入之性，遠諸衰入顛倒之想，亦不願求欲生三界。常欲親附依佛法眾，戒念天施空無想願，亦復不見有入道者。雖知有空無想之證，知而不處不入其境，慧過無願身口意淨，悲念一切眾生之類復不自念，哀愍眾生等視諸法，斯空無主亦無所入，欲為導御勿為貢高，無所生忍報應之果，一道教授不猗名色，永離邪業而無所著。求想知滅而不迴轉，自調其意慧無所礙，永去三塗不染於欲。菩薩所說建立應時，出入進退不失儀容，一切妄想貪求之意永不生念。諸所受取審諦安詳，散所施設無有錯誤，亦無此心懷勝負意。常當思惟寂然之法，其寂然者，斯乃名曰不退轉法。諸佛嘉歎而授名號，乃得稱為無所生慧。所以者何？於一切法亦無有心，其無心者則無所生，無所生者是則堅固不退轉地。又初發意菩薩心者，牢固其志，常當守護弘誓之心，猶若金剛不可沮壞，遊於無量生死之難，一切所有施無希望。常有等心加於眾生，我皆當度一切萌類，以佛無為而滅度之，雖度眾生亦無有人至無為者。解一切法斯無所生，分別曉了一切諸法，常加精進無所遺漏，其慧普入靡所不達，具一切智了入妙門，諸所愛重無有增減，以無貪悋斷諸妄見。阿惟越致雖在三界不起眾想，若起想著便在邊際。在邊際者，計於吾我猗其所施，願及一切蒙勸助福，作是施者，便有三礙我人想施，流轉生死纏綿在俗，終不能得度世之道。
佛告最勝：「菩薩常當於七住中，必報施勞終果其願，去離計著不見有我，雖度眾生不見有度，亦復不見我人壽命，斷滅計常十八本持諸入之性，遠諸衰入顛倒之想，亦不願求欲生三界。常欲親附依佛法眾，戒念天施空無想願，亦復不見有入道者。雖知有空無想之證，知而不處不入其境，慧過無願身口意淨，悲念一切眾生之類復不自念，哀愍眾生等視諸法，斯空無主亦無所入，欲為導御勿為貢高，無所生忍報應之果，一道教授不猗名色，永離邪業而無所著。求想知滅而不迴轉，自調其意慧無所礙，永去三塗不染於欲。菩薩所說建立應時，出入進退不失儀容，一切妄想貪求之意永不生念。諸所受取審諦安詳，散所施設無有錯誤，亦無此心懷勝負意。常當思惟寂然之法，其寂然者，斯乃名曰不退轉法。諸佛嘉歎而授名號，乃得稱為無所生慧。所以者何？於一切法亦無有心，其無心者則無所生，無所生者是則堅固不退轉地。又初發意菩薩心者，牢固其志，常當守護弘誓之心，猶若金剛不可沮壞，遊於無量生死之難，一切所有施無希望。常有等心加於眾生，我皆當度一切萌類，以佛無為而滅度之，雖度眾生亦無有人至無為者。解一切法斯無所生，分別曉了一切諸法，常加精進無所遺漏，其慧普入靡所不達，具一切智了入妙門，諸所愛重無有增減，以無貪悋斷諸妄見。阿惟越致雖在三界不起眾想，若起想著便在邊際。在邊際者，計於吾我猗其所施，願及一切蒙勸助福，作是施者，便有三礙我人想施，流轉生死纏綿在俗，終不能得度世之道。
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「最勝！當知，於是菩薩若惠施時不著吾我，不見受者而有所取，設有所施未曾望想而求報應，菩薩所施勸助一切，用求無上正真之道。平等三世無去來今，了一法身不處生死不止滅度，教化一切悉無所住，柔和心性愍哀諸厄，等心廣濟一切眾生。親善知識諮承未及，習求經籍用寤疑結，數念捨家不慕居業，解了相好達之無形，等觀諸法明悉解正，無所從生宣暢一品。蠲除眾念去諸亂想，捨諸邪見滅塵勞穢，寂然審諦其心調和，志不懷害不隨染污。若入此地在其處者，乃當名曰號不退轉。一心入眾，恒以神通而開化之，解諸佛土空無所有，普悉逮致究竟之處，具足曉了眾生根源，隨其所好而為示現。
「最勝！當知，於是菩薩若惠施時不著吾我，不見受者而有所取，設有所施未曾望想而求報應，菩薩所施勸助一切，用求無上正真之道。平等三世無去來今，了一法身不處生死不止滅度，教化一切悉無所住，柔和心性愍哀諸厄，等心廣濟一切眾生。親善知識諮承未及，習求經籍用寤疑結，數念捨家不慕居業，解了相好達之無形，等觀諸法明悉解正，無所從生宣暢一品。蠲除眾念去諸亂想，捨諸邪見滅塵勞穢，寂然審諦其心調和，志不懷害不隨染污。若入此地在其處者，乃當名曰號不退轉。一心入眾，恒以神通而開化之，解諸佛土空無所有，普悉逮致究竟之處，具足曉了眾生根源，隨其所好而為示現。
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「最勝！當知，七住菩薩精進勇猛如幻三昧常現在前，隨彼眾生心意所趣而度脫之，或入五道逐而救護，不捨本願從其本誓輒得成就，識別種種言辭所說，尋以辯才報前音響則為說法，先達了知命根所趣，至欲成道坐佛樹下，莊嚴道場功勳具足，通諸佛法靡不周悉。菩薩恒當思惟退不退轉，極妙之法悉達諸觀，了其邊際而無處所，亦無有終亦無有生。菩薩思惟不退智忍，明知諸法聚散堅強，永使滅度。不退智忍，雖處放逸了於諸法，而無馳騁。不退智忍，復在諸法解知五陰起無所起。不退忍者，解一切法無有音聲，所謂無響亦無往還；不退智者，存於諸法具足眾妙，六度無極周遍虛空而無缺減。不退忍者，雖在諸法無來無去，立坐臥寐無應不應；不退智者，法性常住住無所住，亦無窠窟有其處所。不退忍者，悉於諸法無尊無卑無高無下；不退智者，於一切法捨離斷滅計有常心。不退忍者，皆由眾苦而生恐懼，當知本空亦無處所；不退智者，於一切法去諸覆蓋，普遍如空捨除六事。不退忍者，復於諸法消化塵垢不念不忘；不退智者，一切諸法無應不應亦無合散，雖遊諸法蠲除塵勞永使無餘。不退忍者，因從其慧行無所習，悉無知者亦無不知無思無見；不退智者，諸法無動無能搖者，澹泊寂然亦無想念。不退忍者，諸法磨滅無有退轉，皆悉滅盡不可摸則；不退智者，於一切法本末無住性自如空。不退忍者，一切諸法皆在幽隱靜漠之地，所至無礙亦無患難；不退智者，法界性住常以隨時興顯諸法。不退忍者，一切諸法悉為空寂，不念不捨無著不著；不退智者，乘載諸法令度彼岸，不見彼此有度無度。不退忍者，不念諸法生老病死諸入憂惱；不退智者，攝取諸法而不可得，志在深妙獲六度法。不退忍者，計於諸法以離垢穢本末無瑕；不退智者，於一切法奉修平等亦不有轉。不退忍者，不見諸法種性所造了知為一；不退智者，於一切法亦無所求不懷憂慼。不退忍者，亦由諸法共相發起，無有中息而懷懈怠墮在邊際；不退智者，曉了本無無進無退亦無若干。不退忍者，斷除諸法所歸音響，皆悉虛空不見相貌，不捨本無法性自爾；不退智者，於一切法無有罣礙，無去無來無著無脫亦無所生。不退忍者，除諸穢惡行甚清淨；不退智者，宣暢諸法調定眾智，降伏縛著使興道心。不退忍者，悉度諸法輕慢之輩，乃至恩愛報應之緣；不退智者，一切諸法以離名句，其名本無無得無失。不退忍者，普使諸法無放無取不沒不生；不退智者，去心貪著究竟本末亦無增減；不退智者，為法根本出生殊勝獨步三界。不退忍者，思惟苦本退尋分別知所從來；不退智者
「最勝！當知，七住菩薩精進勇猛如幻三昧常現在前，隨彼眾生心意所趣而度脫之，或入五道逐而救護，不捨本願從其本誓輒得成就，識別種種言辭所說，尋以辯才報前音響則為說法，先達了知命根所趣，至欲成道坐佛樹下，莊嚴道場功勳具足，通諸佛法靡不周悉。菩薩恒當思惟退不退轉，極妙之法悉達諸觀，了其邊際而無處所，亦無有終亦無有生。菩薩思惟不退智忍，明知諸法聚散堅強，永使滅度。不退智忍，雖處放逸了於諸法，而無馳騁。不退智忍，復在諸法解知五陰起無所起。不退忍者，解一切法無有音聲，所謂無響亦無往還；不退智者，存於諸法具足眾妙，六度無極周遍虛空而無缺減。不退忍者，雖在諸法無來無去，立坐臥寐無應不應；不退智者，法性常住住無所住，亦無窠窟有其處所。不退忍者，悉於諸法無尊無卑無高無下；不退智者，於一切法捨離斷滅計有常心。不退忍者，皆由眾苦而生恐懼，當知本空亦無處所；不退智者，於一切法去諸覆蓋，普遍如空捨除六事。不退忍者，復於諸法消化塵垢不念不忘；不退智者，一切諸法無應不應亦無合散，雖遊諸法蠲除塵勞永使無餘。不退忍者，因從其慧行無所習，悉無知者亦無不知無思無見；不退智者，諸法無動無能搖者，澹泊寂然亦無想念。不退忍者，諸法磨滅無有退轉，皆悉滅盡不可摸則；不退智者，於一切法本末無住性自如空。不退忍者，一切諸法皆在幽隱靜漠之地，所至無礙亦無患難；不退智者，法界性住常以隨時興顯諸法。不退忍者，一切諸法悉為空寂，不念不捨無著不著；不退智者，乘載諸法令度彼岸，不見彼此有度無度。不退忍者，不念諸法生老病死諸入憂惱；不退智者，攝取諸法而不可得，志在深妙獲六度法。不退忍者，計於諸法以離垢穢本末無瑕；不退智者，於一切法奉修平等亦不有轉。不退忍者，不見諸法種性所造了知為一；不退智者，於一切法亦無所求不懷憂慼。不退忍者，亦由諸法共相發起，無有中息而懷懈怠墮在邊際；不退智者，曉了本無無進無退亦無若干。不退忍者，斷除諸法所歸音響，皆悉虛空不見相貌，不捨本無法性自爾；不退智者，於一切法無有罣礙，無去無來無著無脫亦無所生。不退忍者，除諸穢惡行甚清淨；不退智者，宣暢諸法調定眾智，降伏縛著使興道心。不退忍者，悉度諸法輕慢之輩，乃至恩愛報應之緣；不退智者，一切諸法以離名句，其名本無無得無失。不退忍者，普使諸法無放無取不沒不生；不退智者，去心貪著究竟本末亦無增減；不退智者，為法根本出生殊勝獨步三界。不退忍者，思惟苦本退尋分別知所從來；不退智者
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，分別根門意識因緣。不退忍者，菩薩要誓終不差違；不退智者，不以今身更受胎分恒當化生。不退忍者，思惟陰入諸種興衰持入陰性；不退智者，分別身中起不淨觀，從頭至足無可貪者。
，分別根門意識因緣。不退忍者，菩薩要誓終不差違；不退智者，不以今身更受胎分恒當化生。不退忍者，思惟陰入諸種興衰持入陰性；不退智者，分別身中起不淨觀，從頭至足無可貪者。
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「最勝！菩薩常當思惟分別了知，初發起學菩薩心者，以不退忍觀了七本，亦不生滅著斷之名。七住菩薩復當思惟賢聖八本，皆悉不見生滅著斷。設使最勝！隨所受生在彼挍計，若生色界，五地十六四三二一，在下位者正有七本。亦當思惟，無形界中復有十一，了知空寂。阿惟越致以能成辦苦忍苦智，習盡道忍及賢聖智，亦當分別八玄通忍，除五十二無明之漏。七住菩薩常念依初禪行六聖智，修二三昧及三梵堂緣於喜根，設依中禪而不取證，當修七智無覺有觀，心行守護空無想願。假使菩薩因彼二禪思惟八慧，無覺觀喜空無想願亦不受證。若復菩薩復念三禪，分別十慧不念覺觀，空無想願快樂自娛。是時菩薩於四禪中，復當分別十六聖智，亦無覺觀行三梵堂等，守護其意而不漏失。其能入此菩薩寶藏，行於智忍解無瘡病，不為五十二漏之所繫著，分別諸法次地所趣，逮得聖慧不退轉法。假使菩薩修行十六殊勝之智，終不懷抱狐疑邪見，則能消除一切眾結，其心堅強而不怯弱，意念牢固亦不昏妄，獨步三界無所忌難，志若金剛終無羸劣，心常慚愧羞恥不及，意能照鑒靡不通達，智如玄明莫不蒙曜，辯才言辭終不有滯，逮致總持未曾忽失，所為決了不懷沈吟，所在遊居輒行佛業，所造平等意無增減，言常柔軟不傷於人，性不卒暴審諦安詳，知人志趣輒為說法，分別五陰剖判諸入，曉了諸法靡不備悉，遙覩三世報應因緣，知人心念而為說法，是處非處善惡果報，慧心甚深亦無邊畔，明解善權隨時適化，知時進止出入行步識別可否，威儀禮節初不失宜，所可遊居興發無上正真道意。
「最勝！菩薩常當思惟分別了知，初發起學菩薩心者，以不退忍觀了七本，亦不生滅著斷之名。七住菩薩復當思惟賢聖八本，皆悉不見生滅著斷。設使最勝！隨所受生在彼挍計，若生色界，五地十六四三二一，在下位者正有七本。亦當思惟，無形界中復有十一，了知空寂。阿惟越致以能成辦苦忍苦智，習盡道忍及賢聖智，亦當分別八玄通忍，除五十二無明之漏。七住菩薩常念依初禪行六聖智，修二三昧及三梵堂緣於喜根，設依中禪而不取證，當修七智無覺有觀，心行守護空無想願。假使菩薩因彼二禪思惟八慧，無覺觀喜空無想願亦不受證。若復菩薩復念三禪，分別十慧不念覺觀，空無想願快樂自娛。是時菩薩於四禪中，復當分別十六聖智，亦無覺觀行三梵堂等，守護其意而不漏失。其能入此菩薩寶藏，行於智忍解無瘡病，不為五十二漏之所繫著，分別諸法次地所趣，逮得聖慧不退轉法。假使菩薩修行十六殊勝之智，終不懷抱狐疑邪見，則能消除一切眾結，其心堅強而不怯弱，意念牢固亦不昏妄，獨步三界無所忌難，志若金剛終無羸劣，心常慚愧羞恥不及，意能照鑒靡不通達，智如玄明莫不蒙曜，辯才言辭終不有滯，逮致總持未曾忽失，所為決了不懷沈吟，所在遊居輒行佛業，所造平等意無增減，言常柔軟不傷於人，性不卒暴審諦安詳，知人志趣輒為說法，分別五陰剖判諸入，曉了諸法靡不備悉，遙覩三世報應因緣，知人心念而為說法，是處非處善惡果報，慧心甚深亦無邊畔，明解善權隨時適化，知時進止出入行步識別可否，威儀禮節初不失宜，所可遊居興發無上正真道意。
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「如是，最勝！菩薩大士在在處處，說法度人令成道果，棄捨眾難使獲永安，終不生於八不閑處，所遊國界而得自在，聞其所說輒得度脫，其有承受奉其言教，尋便逮致不退轉法，曉了空慧無所從生，便成無上正真之道。菩薩常當施權方便，亦不自念，吾今以能降伏色想，本我求願今日已果，不生小心而隨取證，是謂菩薩無有退轉。分別十二因緣之法，皆由無明便致生死，尋其所生求不可見亦不可觀，亦非有相亦非無相，非不有相非不無相。達知如斯因緣之本，不見所行有正無正及上中下，亦復不見罪福報應造不善行，解了諸法悉無所生，修諸法本不見合散，是乃名曰因緣所起。假使無緣便無憂患，言無患者，無明行滅則無老死憂悲苦惱。通達識知別十二法，一切有因。諸法名號因緣合散，非我無我非彼無彼，亦復不見我人壽命生老無常。不見所入復非有入，達知識入悉無所入，如是入者則了一切退不退法。
「如是，最勝！菩薩大士在在處處，說法度人令成道果，棄捨眾難使獲永安，終不生於八不閑處，所遊國界而得自在，聞其所說輒得度脫，其有承受奉其言教，尋便逮致不退轉法，曉了空慧無所從生，便成無上正真之道。菩薩常當施權方便，亦不自念，吾今以能降伏色想，本我求願今日已果，不生小心而隨取證，是謂菩薩無有退轉。分別十二因緣之法，皆由無明便致生死，尋其所生求不可見亦不可觀，亦非有相亦非無相，非不有相非不無相。達知如斯因緣之本，不見所行有正無正及上中下，亦復不見罪福報應造不善行，解了諸法悉無所生，修諸法本不見合散，是乃名曰因緣所起。假使無緣便無憂患，言無患者，無明行滅則無老死憂悲苦惱。通達識知別十二法，一切有因。諸法名號因緣合散，非我無我非彼無彼，亦復不見我人壽命生老無常。不見所入復非有入，達知識入悉無所入，如是入者則了一切退不退法。
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「是謂，最勝！不退大士若欲具足一切法者，當了無常苦空非身，雖知虛寂用眾生故而不取證。菩薩行淨不著有為，眾生根深不盡有為，解十二緣斯有為法，菩薩導引使了無為。菩薩雖處無為境界，行空無想無願之法，不住無為而取其證。了知無常為磨滅法，修行功德不懷疲極，觀彼受生眾苦之元，護彼眾生而自省察。觀諸法滅亦不究竟，觀痛意法尋無處所，觀無所生不見所生，觀念眾生為彼重任，觀漏無漏不滅三界，行四等心愍彼後學，意存無著不捨弟子緣覺之道。
「是謂，最勝！不退大士若欲具足一切法者，當了無常苦空非身，雖知虛寂用眾生故而不取證。菩薩行淨不著有為，眾生根深不盡有為，解十二緣斯有為法，菩薩導引使了無為。菩薩雖處無為境界，行空無想無願之法，不住無為而取其證。了知無常為磨滅法，修行功德不懷疲極，觀彼受生眾苦之元，護彼眾生而自省察。觀諸法滅亦不究竟，觀痛意法尋無處所，觀無所生不見所生，觀念眾生為彼重任，觀漏無漏不滅三界，行四等心愍彼後學，意存無著不捨弟子緣覺之道。
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「如是，最勝！菩薩清淨意志審諦，隨人所好而為示現，應適眾生終無有損得一切願。以功德慧其心鮮潔，眼所視色索之了無，習行忍辱不興亂想，其有罵詈瞋恚向者，唯念其法。解內外空而無所有，亦不起疑而限於空。不自見身及與他人。所以者何？阿惟越致從索手脚歡喜與之，設復求頭其心倍悅，不逆前人無所貪惜，求妻子者即持施與心無變異。所說章句唯務無上正真之道，不大慇懃勸進於人。作金輪王帝釋梵天，為一切人說微妙法，發心起學為菩薩道，神通遊行見十方佛，禮事供養諸佛世尊。正使三千大千剎土滿其中寶，心終不興想著之心，一切所有視無所有，亦復不念是我所有，意悉清淨不想色求。用一法身不可見故，視一切人如法界住，逮得道眼神足備具。以得慧眼，便知所有都無所有，漸解如爾真際法性，便獲佛眼十八法本，分別法眼通達無礙，具足十力執持弘誓，便至無為不死之境。
「如是，最勝！菩薩清淨意志審諦，隨人所好而為示現，應適眾生終無有損得一切願。以功德慧其心鮮潔，眼所視色索之了無，習行忍辱不興亂想，其有罵詈瞋恚向者，唯念其法。解內外空而無所有，亦不起疑而限於空。不自見身及與他人。所以者何？阿惟越致從索手脚歡喜與之，設復求頭其心倍悅，不逆前人無所貪惜，求妻子者即持施與心無變異。所說章句唯務無上正真之道，不大慇懃勸進於人。作金輪王帝釋梵天，為一切人說微妙法，發心起學為菩薩道，神通遊行見十方佛，禮事供養諸佛世尊。正使三千大千剎土滿其中寶，心終不興想著之心，一切所有視無所有，亦復不念是我所有，意悉清淨不想色求。用一法身不可見故，視一切人如法界住，逮得道眼神足備具。以得慧眼，便知所有都無所有，漸解如爾真際法性，便獲佛眼十八法本，分別法眼通達無礙，具足十力執持弘誓，便至無為不死之境。
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「最勝！當知！其所修行如一切智，習行所住故無所住，解了此住住無所住學亦無學。菩薩常念空寂之法，諸法隨順而無返逆，不以隨順而在平正，不以返逆而隨邊際，復不習邪墮於魔界，亦不學正僥倖大乘。所以然者，不棄捨法牢固之要，以不捨法則不犯非，以自知者無所復作，便能專心制持五陰，使不流馳便度魔界，無能中道弊菩薩心。」
「最勝！當知！其所修行如一切智，習行所住故無所住，解了此住住無所住學亦無學。菩薩常念空寂之法，諸法隨順而無返逆，不以隨順而在平正，不以返逆而隨邊際，復不習邪墮於魔界，亦不學正僥倖大乘。所以然者，不棄捨法牢固之要，以不捨法則不犯非，以自知者無所復作，便能專心制持五陰，使不流馳便度魔界，無能中道弊菩薩心。」
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爾時最勝白世尊言：「云何不退轉菩薩住無所住學亦無學？」
爾時最勝白世尊言：「云何不退轉菩薩住無所住學亦無學？」
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佛告最勝：「七住菩薩住於三界，不染三界亦無所習。不習學者是謂為內，不求習者是謂為外。雖習於外不隨弟子，觀無所學亦非緣學。所謂習者，生死所學菩薩所修，謂學無知，習無所習學無所學，習是名色習是因緣，習謂我見習者是愛，習是我所亦非我所，習者雖貪學習布施，習雖犯戒學習護戒，復不於戒而自貢高，習亦恚相學習忍辱，習為懈怠學習精進，習為亂想學習一意，習者無明學習智慧，習無果報學習功德，習為俗業學習於道，習謂無脫學習得度。如是，最勝！七住菩薩習無所習學無所學，至無極慧，一切諸法不見得失，亦無所入亦無不入，不可以色計有所入，痛想行識亦復如是。不從法數而至有極，亦復不從非法之數，得至無極。求一切智，當如智住，不自念法言是我作，作解了者為一切智。菩薩欲求一切智者，當從四大造色中求。所以者何？計身則礙而受四生，不計身者則離愛欲。菩薩住者如智之住，以過諸界住無所住，不計有生不為生母，若見生者是皆非生，以知無生號無生慧，作是等者，是謂平等無極無限大乘之等。」
佛告最勝：「七住菩薩住於三界，不染三界亦無所習。不習學者是謂為內，不求習者是謂為外。雖習於外不隨弟子，觀無所學亦非緣學。所謂習者，生死所學菩薩所修，謂學無知，習無所習學無所學，習是名色習是因緣，習謂我見習者是愛，習是我所亦非我所，習者雖貪學習布施，習雖犯戒學習護戒，復不於戒而自貢高，習亦恚相學習忍辱，習為懈怠學習精進，習為亂想學習一意，習者無明學習智慧，習無果報學習功德，習為俗業學習於道，習謂無脫學習得度。如是，最勝！七住菩薩習無所習學無所學，至無極慧，一切諸法不見得失，亦無所入亦無不入，不可以色計有所入，痛想行識亦復如是。不從法數而至有極，亦復不從非法之數，得至無極。求一切智，當如智住，不自念法言是我作，作解了者為一切智。菩薩欲求一切智者，當從四大造色中求。所以者何？計身則礙而受四生，不計身者則離愛欲。菩薩住者如智之住，以過諸界住無所住，不計有生不為生母，若見生者是皆非生，以知無生號無生慧，作是等者，是謂平等無極無限大乘之等。」
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佛說是時，十一那術百千天子，悉得無所從生法忍，七萬二千人皆發無上平等道意。
佛說是時，十一那術百千天子，悉得無所從生法忍，七萬二千人皆發無上平等道意。
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爾時座上尊大聲聞，長老迦葉、舍利弗、摩訶目揵連、阿那律、離越、難頭婆羅、分耨文陀尼弗、空須菩提等，五百羅漢，即從坐起，齊整袈裟右膝著地，悉以頭面著佛足下，皆共同時舉聲悲號，哽噎哀感以手揮淚，前白佛言：「我等見淺永斷聖種，佛道深邃不蒙洗濯。若有男子女人下至凡夫，在三塗中欲求道者，當發尊意至成作佛。所以者何？如佛今日以百千法為吾等說，不能成就發菩薩意，私抱悔恨永無所及。今雖得道稱為羅漢，六通清徹德超三有，故不如本百千萬劫，作五逆罪入無擇獄，冀望罪滅會有出期，漸蒙解脫以至滅度，便得發意成菩薩道。今已根敗無益時遇。所以然者，以其燒燃菩薩種故，器以穿漏不復容止成菩薩道。飛行蠕動有形之類，一足二足至百千足，皆悉依地而得生活，食以甘美衣著軟細，群鳥飛空繫命在地，吾雖得道猶養四大，我與鳥獸有何差別？彼雖雜垢漸漸得免畜獸之形，種德不息成大乘跡，諸天及人皆蒙度脫，自怨鄙陋不及上尊，皆懷愁憂悔本所修。」
爾時座上尊大聲聞，長老迦葉、舍利弗、摩訶目揵連、阿那律、離越、難頭婆羅、分耨文陀尼弗、空須菩提等，五百羅漢，即從坐起，齊整袈裟右膝著地，悉以頭面著佛足下，皆共同時舉聲悲號，哽噎哀感以手揮淚，前白佛言：「我等見淺永斷聖種，佛道深邃不蒙洗濯。若有男子女人下至凡夫，在三塗中欲求道者，當發尊意至成作佛。所以者何？如佛今日以百千法為吾等說，不能成就發菩薩意，私抱悔恨永無所及。今雖得道稱為羅漢，六通清徹德超三有，故不如本百千萬劫，作五逆罪入無擇獄，冀望罪滅會有出期，漸蒙解脫以至滅度，便得發意成菩薩道。今已根敗無益時遇。所以然者，以其燒燃菩薩種故，器以穿漏不復容止成菩薩道。飛行蠕動有形之類，一足二足至百千足，皆悉依地而得生活，食以甘美衣著軟細，群鳥飛空繫命在地，吾雖得道猶養四大，我與鳥獸有何差別？彼雖雜垢漸漸得免畜獸之形，種德不息成大乘跡，諸天及人皆蒙度脫，自怨鄙陋不及上尊，皆懷愁憂悔本所修。」
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時彼會中千七百人未踐跡者，先修聲聞緣覺之法，畢志堅固發無上心，即於座上逮得無所從生法忍，因其敷演六度大法，宣暢四諦苦習盡道四恩四等，訓誨一切令發道心。
時彼會中千七百人未踐跡者，先修聲聞緣覺之法，畢志堅固發無上心，即於座上逮得無所從生法忍，因其敷演六度大法，宣暢四諦苦習盡道四恩四等，訓誨一切令發道心。
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時舍利弗承佛威神，宣告來會諸菩薩等：「聽我曩昔在坏器時，或從一住進至五住，還復退墮而在初住，復從初住至五六住，如是經歷六十劫中，竟復不能到不退轉，所興即悔亦不究竟；設當持心如淨戒者，所願必得而不犯俗，以智慧法靡不照明。菩薩以住不退轉地，亦復不計施與不施，亦不見戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦復不從欲、色、無色界法，亦復不從身口意行，於一切法皆無所著，悉如幻化野馬影響，所住本末而悉清淨，無有吾我壽命長短，不見道俗是非名號，亦不自念我當求是當不求是，無憂喜想無緣無作，亦無所生亦無所見亦無處所。作是學者，無欲怒癡無增減學，不墮惡趣有退轉心，欲成至佛當如是習。亦不作罪亦不作福，亦不有成亦不無成，不想無想，諸法悉等而無差特。」
時舍利弗承佛威神，宣告來會諸菩薩等：「聽我曩昔在坏器時，或從一住進至五住，還復退墮而在初住，復從初住至五六住，如是經歷六十劫中，竟復不能到不退轉，所興即悔亦不究竟；設當持心如淨戒者，所願必得而不犯俗，以智慧法靡不照明。菩薩以住不退轉地，亦復不計施與不施，亦不見戒、忍辱、精進、一心、智慧，亦復不從欲、色、無色界法，亦復不從身口意行，於一切法皆無所著，悉如幻化野馬影響，所住本末而悉清淨，無有吾我壽命長短，不見道俗是非名號，亦不自念我當求是當不求是，無憂喜想無緣無作，亦無所生亦無所見亦無處所。作是學者，無欲怒癡無增減學，不墮惡趣有退轉心，欲成至佛當如是習。亦不作罪亦不作福，亦不有成亦不無成，不想無想，諸法悉等而無差特。」
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時舍利弗說是語時，復有無央數百千眾生，皆發無上正真道意。
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爾時最勝前白佛言：「云何一切諸法皆如幻化野馬乎？」
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佛告最勝：「譬若如化，來不見來去無處所，解知諸法亦復如是，無所從來無所從去，性自然住不見變易，諸法無作亦無造者。如來身者，一為化身，二為法身。夫法身者，不可覩見亦無形像。化身如是虛空無形。是謂，最勝！阿惟越致所修行本，在諸大眾能師子吼，行於空慧無能逮者，功勳純熟諸法清淨，無極深妙不可思議巍巍難量。如是，最勝！不退大士於七住中而淨其行。」
佛告最勝：「譬若如化，來不見來去無處所，解知諸法亦復如是，無所從來無所從去，性自然住不見變易，諸法無作亦無造者。如來身者，一為化身，二為法身。夫法身者，不可覩見亦無形像。化身如是虛空無形。是謂，最勝！阿惟越致所修行本，在諸大眾能師子吼，行於空慧無能逮者，功勳純熟諸法清淨，無極深妙不可思議巍巍難量。如是，最勝！不退大士於七住中而淨其行。」
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十住斷結經卷第二
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