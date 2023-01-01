最勝問菩薩十住除垢斷結經

最勝問菩薩十住除垢斷結經卷第一(一名十千日光三昧定) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝問菩薩十住除垢斷結經卷第一(一名十千日光三昧定)

姚秦涼州沙門竺佛念譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦涼州沙門竺佛念譯

道引品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道引品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在毘舍離城㮏氏樹園，與大比丘眾八萬四千，菩薩十萬四千人俱——普皆大聖玄鑒通達，獲致總持辯無滯礙，三昧常定慧無畏難，解了纏縺十二行本，以逮深要不起法忍，周流五趣觀察訓導，以佛弘智覆蓋眾生，隨其根源而救濟之，執持威儀不失禮節——其名曰常淨菩薩、寶積菩薩、寶士菩薩、寶印首菩薩、寶藏菩薩、趣意菩薩、轉法輪菩薩、除陰蓋菩薩、施蓮華行菩薩、師子菩薩、日光菩薩、見正反邪菩薩、不置遠菩薩、無損志菩薩、持地菩薩、持魔菩薩、造化菩薩、水光菩薩、施相菩薩、應聲菩薩、金瓔菩薩、慈氏菩薩、濡首等，十萬四千人俱。爾時地主，四大天王、釋提桓因，將諸忉利天、焰天、兜術天、化自在天、他化自在天，第一梵天王將諸梵眾，來詣佛所，及諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，悉來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在毘舍離城㮏氏樹園，與大比丘眾八萬四千，菩薩十萬四千人俱——普皆大聖玄鑒通達，獲致總持辯無滯礙，三昧常定慧無畏難，解了纏縺十二行本，以逮深要不起法忍，周流五趣觀察訓導，以佛弘智覆蓋眾生，隨其根源而救濟之，執持威儀不失禮節——其名曰常淨菩薩、寶積菩薩、寶士菩薩、寶印首菩薩、寶藏菩薩、趣意菩薩、轉法輪菩薩、除陰蓋菩薩、施蓮華行菩薩、師子菩薩、日光菩薩、見正反邪菩薩、不置遠菩薩、無損志菩薩、持地菩薩、持魔菩薩、造化菩薩、水光菩薩、施相菩薩、應聲菩薩、金瓔菩薩、慈氏菩薩、濡首等，十萬四千人俱。爾時地主，四大天王、釋提桓因，將諸忉利天、焰天、兜術天、化自在天、他化自在天，第一梵天王將諸梵眾，來詣佛所，及諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，悉來集會。

爾時如來，與無央數億千之眾眷屬圍繞，而為說法。弊魔波旬不安本位，復將官屬前後圍繞來至佛所，頭面稽首在一面立。此賢劫中一切大聖、諸正士等，皆悉雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來，與無央數億千之眾眷屬圍繞，而為說法。弊魔波旬不安本位，復將官屬前後圍繞來至佛所，頭面稽首在一面立。此賢劫中一切大聖、諸正士等，皆悉雲集。

是時如來，復以舌相光明普照三千大千剎土，見光明者各相謂言：「今日忍土釋迦文佛，放大光明引致十方，高行菩薩於光明中演出此音，能仁如來、至真、等正覺，在娑訶國土，放微妙光，與諸大人演說十千三昧正定，非是緣覺、聲聞所行。我等各各齎供養具，詣彼忍土興致禮敬承受奉覲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來，復以舌相光明普照三千大千剎土，見光明者各相謂言：「今日忍土釋迦文佛，放大光明引致十方，高行菩薩於光明中演出此音，能仁如來、至真、等正覺，在娑訶國土，放微妙光，與諸大人演說十千三昧正定，非是緣覺、聲聞所行。我等各各齎供養具，詣彼忍土興致禮敬承受奉覲。」

於時東方去此九萬二千諸佛世界，國名盛妙，佛號殊勝如來，其佛左右有菩薩名曰執志，通慧大士住不退轉，光明遍彼勸進菩薩，尋自往詣盛妙如來、至真、等正覺所，稽首長跪而白佛言：「唯然大聖，欲至忍土奉覲釋迦文佛至真、等正覺，稽首問訊諮受未聞。」其佛告曰：「宜知是時便往勿疑。」又謂執志：「雖至忍界即當奉行五十五事，戢在心懷無令漏失。何謂五十五事？施與不施等、於戒犯戒等、忍對不起等、進退強意等、亂心禪定等、深智淺愚等、怨讎二親等、見罵若空等、三乘無高下，亦無若干想，亦不見善亦不見不善、亦不見佛土淨、亦不見佛土不淨、若見眾生生惡趣者不懷恐畏，見諸上士觀如眾祐，亦不有二常若一心，若見有殺盜淫泆，妄言綺語嗜酒愚亂，嫉妬恚癡鬪訟彼此，心執邪見非常言常，悉當平等無增減心。莫見戒具受上福報、施受大福；亦復莫云：『我今護殺延壽無量。』亦莫相輕，我相好勝教誡殊特，彼人卑穢凡夫朋黨，除去七慢十二無記，是為五十五事。當念修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時東方去此九萬二千諸佛世界，國名盛妙，佛號殊勝如來，其佛左右有菩薩名曰執志，通慧大士住不退轉，光明遍彼勸進菩薩，尋自往詣盛妙如來、至真、等正覺所，稽首長跪而白佛言：「唯然大聖，欲至忍土奉覲釋迦文佛至真、等正覺，稽首問訊諮受未聞。」其佛告曰：「宜知是時便往勿疑。」又謂執志：「雖至忍界即當奉行五十五事，戢在心懷無令漏失。何謂五十五事？施與不施等、於戒犯戒等、忍對不起等、進退強意等、亂心禪定等、深智淺愚等、怨讎二親等、見罵若空等、三乘無高下，亦無若干想，亦不見善亦不見不善、亦不見佛土淨、亦不見佛土不淨、若見眾生生惡趣者不懷恐畏，見諸上士觀如眾祐，亦不有二常若一心，若見有殺盜淫泆，妄言綺語嗜酒愚亂，嫉妬恚癡鬪訟彼此，心執邪見非常言常，悉當平等無增減心。莫見戒具受上福報、施受大福；亦復莫云：『我今護殺延壽無量。』亦莫相輕，我相好勝教誡殊特，彼人卑穢凡夫朋黨，除去七慢十二無記，是為五十五事。當念修行。」

佛言執志：「若有族姓子、族姓女，心志質直等住定意可遊彼土，設百千劫於吾之土建立梵行，不如忍界彈指之間無高下意，是為殊勝億千萬倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言執志：「若有族姓子、族姓女，心志質直等住定意可遊彼土，設百千劫於吾之土建立梵行，不如忍界彈指之間無高下意，是為殊勝億千萬倍。」

於時彼土五萬菩薩各誓願言：「我當具足心意清淨，侍衛執志菩薩，得詣奉覲能仁如來、至真、等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時彼土五萬菩薩各誓願言：「我當具足心意清淨，侍衛執志菩薩，得詣奉覲能仁如來、至真、等正覺。」

執志菩薩即與五萬菩薩，譬如力士屈伸臂頃，斯須之間於其佛土忽然不現，尋在忍界奉覲能仁，稽首禮拜退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執志菩薩即與五萬菩薩，譬如力士屈伸臂頃，斯須之間於其佛土忽然不現，尋在忍界奉覲能仁，稽首禮拜退住一面。

爾時世尊觀眾來會集坐已定，告四部眾：「汝等見此執志菩薩乎？」對曰：「已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊觀眾來會集坐已定，告四部眾：「汝等見此執志菩薩乎？」對曰：「已見。」

佛言：「諸族姓子，斯大士者，超越三有分別深奧，辯才通達慈哀感動，神足變化導引勸進，所遊居處多所饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸族姓子，斯大士者，超越三有分別深奧，辯才通達慈哀感動，神足變化導引勸進，所遊居處多所饒益。」

是時座上有菩薩，名曰最勝，承佛威神即從坐起頭面禮足，白世尊曰：「唯然無著志性愚癡，願欲所問，若見聽許乃敢陳啟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時座上有菩薩，名曰最勝，承佛威神即從坐起頭面禮足，白世尊曰：「唯然無著志性愚癡，願欲所問，若見聽許乃敢陳啟。」

佛告最勝：「恣汝所問，如來當為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「恣汝所問，如來當為解說。」

爾時最勝菩薩以聽所啟，即白佛言：「唯然世尊，如來至真入何三昧，放大光明踰於日月，若有眾生觀如來光，必至所願不失人根，此何變化神妙乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩以聽所啟，即白佛言：「唯然世尊，如來至真入何三昧，放大光明踰於日月，若有眾生觀如來光，必至所願不失人根，此何變化神妙乃爾？」

佛告最勝：「快哉問矣！誠如來言光明威力，接度眾生多所開化，如來隨宜入億百千諸三昧定，遊於恒沙無量佛土，塵數姟兆性行所趣，有淫怒癡強梁自用貢高放泆者，如來觀察具分別之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「快哉問矣！誠如來言光明威力，接度眾生多所開化，如來隨宜入億百千諸三昧定，遊於恒沙無量佛土，塵數姟兆性行所趣，有淫怒癡強梁自用貢高放泆者，如來觀察具分別之。」

爾時最勝復白佛言：「何謂菩薩從初發跡至成作佛，一地二地至于十地，為斷幾結消除幾垢？何謂菩薩解了己身內外無生？何謂菩薩自稱廣施不除斷滅？何謂菩薩行戒具足終而不犯，亦不毀戒墜墮本位？何謂菩薩忍而不起，於忍退還為凡夫行？何謂菩薩精懃不懈，復有慢怠從始積業？何謂菩薩入定意法，天雷震動心不錯亂？云何菩薩初發心行無能斷者？云何菩薩意識安隱不可捨離？何謂菩薩其心獨尊與眾超異？云何菩薩心之所趣無能知意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝復白佛言：「何謂菩薩從初發跡至成作佛，一地二地至于十地，為斷幾結消除幾垢？何謂菩薩解了己身內外無生？何謂菩薩自稱廣施不除斷滅？何謂菩薩行戒具足終而不犯，亦不毀戒墜墮本位？何謂菩薩忍而不起，於忍退還為凡夫行？何謂菩薩精懃不懈，復有慢怠從始積業？何謂菩薩入定意法，天雷震動心不錯亂？云何菩薩初發心行無能斷者？云何菩薩意識安隱不可捨離？何謂菩薩其心獨尊與眾超異？云何菩薩心之所趣無能知意？」

爾時世尊告最勝曰：「善哉善哉！乃問斯義，多所饒益多所成辦，今當為汝敷演其誼。菩薩所行不可思議，智無邊崖亦無等侶，乃能興心於如來前而師子吼，諦聽諦聽善思念之。」最勝則曰：「受教而聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告最勝曰：「善哉善哉！乃問斯義，多所饒益多所成辦，今當為汝敷演其誼。菩薩所行不可思議，智無邊崖亦無等侶，乃能興心於如來前而師子吼，諦聽諦聽善思念之。」最勝則曰：「受教而聽。」

佛言：「菩薩發心求無上道，先斷妄見身邪戒盜分別苦智，建立志願具足禁戒，每自思惟，我之所行，願樂遠離凡俗之法，以五陰性不可得故。道亦不可得，況於在道外者，猗色痛想行識求度眾生。」佛復告最勝：「五陰亦無觀行，眾生亦無觀行，亦復不見所可度者，無言教法，非羅漢辟支佛所能及也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩發心求無上道，先斷妄見身邪戒盜分別苦智，建立志願具足禁戒，每自思惟，我之所行，願樂遠離凡俗之法，以五陰性不可得故。道亦不可得，況於在道外者，猗色痛想行識求度眾生。」佛復告最勝：「五陰亦無觀行，眾生亦無觀行，亦復不見所可度者，無言教法，非羅漢辟支佛所能及也。」

爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！不從五陰無觀行得道，不從眾生無觀行得道，寧可從四禁法得乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！不從五陰無觀行得道，不從眾生無觀行得道，寧可從四禁法得乎？」

佛言：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非也。」

最勝復白佛言：「設不從四事得者，復可從空得耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝復白佛言：「設不從四事得者，復可從空得耶？」

佛言：「非也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「非也。」

爾時最勝菩薩復白佛言：「不從空得、不從四事得者，今日如來及眾會者，不成無上道，亦不得果報乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩復白佛言：「不從空得、不從四事得者，今日如來及眾會者，不成無上道，亦不得果報乎？」

佛言：「成無上道耳，但不住有性亦不住無性而成等正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「成無上道耳，但不住有性亦不住無性而成等正覺。」

最勝白佛言：「云何色痛想行識及內外法、善惡法、有漏無漏法、有為無為法？如來所說名號之法，云何以名想字體教授一切乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝白佛言：「云何色痛想行識及內外法、善惡法、有漏無漏法、有為無為法？如來所說名號之法，云何以名想字體教授一切乎？」

佛言：「行亦無名復無想念，不見入出之二來往周旋，故號一切智。菩薩常當以十法了十地事。云何十法了十地事？以苦習、義盡道之義，滅盡無生一切遍義，自識己身及他人義，於六邪本及六十二見皆知空無義。菩薩行是時，當除有跡無跡。云何除有跡無跡？道是跡非道無跡，來往是跡，無來往者便無有跡。菩薩當念修諸住地，當行苦義斷淫欲之火、瞋恚之毒、愚癡之刺，悲慈之心遍滿四方，雖有愍哀意亦不有想，已所惠施終不為己，普及眾生亦無所悋，施不見施，不有受者及與財物，念與善者周接，常當下意無生貢高，說法之時不見有法，出生窠窟無法之想，出家之日與愛欲別，以空無法斷除顧戀，求佛成道莫著相好，亦復莫念吾先成道某在吾後，設欲分流法教，終不敗法毀法，進趣果證不為塵欲所牽，心常懷念滅於貢高，自用不求法報及財寶物，所授諦說無言教想，持身如空空無想念，是為菩薩以苦智成辦淨一地迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行亦無名復無想念，不見入出之二來往周旋，故號一切智。菩薩常當以十法了十地事。云何十法了十地事？以苦習、義盡道之義，滅盡無生一切遍義，自識己身及他人義，於六邪本及六十二見皆知空無義。菩薩行是時，當除有跡無跡。云何除有跡無跡？道是跡非道無跡，來往是跡，無來往者便無有跡。菩薩當念修諸住地，當行苦義斷淫欲之火、瞋恚之毒、愚癡之刺，悲慈之心遍滿四方，雖有愍哀意亦不有想，已所惠施終不為己，普及眾生亦無所悋，施不見施，不有受者及與財物，念與善者周接，常當下意無生貢高，說法之時不見有法，出生窠窟無法之想，出家之日與愛欲別，以空無法斷除顧戀，求佛成道莫著相好，亦復莫念吾先成道某在吾後，設欲分流法教，終不敗法毀法，進趣果證不為塵欲所牽，心常懷念滅於貢高，自用不求法報及財寶物，所授諦說無言教想，持身如空空無想念，是為菩薩以苦智成辦淨一地迹。

「復次，菩薩復以苦義習義行百千定，若欲得佛心定意三昧者，不以色想亦不以種好，亦復不以本宿行故而致一住，亦不希望作是致是、不作是亦不獲是，常建是志不念過去當來之著，亦復不念今現在世生死所趣，不從五陰六衰而剋此法，亦不離五陰六衰。復當思惟六無根本。六無根本者，眼耳鼻口身意，從所起生從所起滅。復當分別六衰所興，了知尋察色聲香味細滑之法，亦復不用見聞念知心意識法，得淨一住；不以巧偽生滅之法、有常之想，淨於一地。無正無邪不造等意無所希望，亦不是是亦不非非，而淨住地，亦不從一二三四至百千定，亦復不離百千定意而淨住地。不因心意而曉內外眾念望想是非之事，亦不色痛想行識而淨其地，亦不用戒聞定意慧解度知見，十力無所護四無所畏，諸佛所寶十八法本，不可以意想知見我想無我想，不以五陰六衰生滅之處，亦無所住亦無不住，是謂菩薩淨一住地。亦無色痛想行識之屋室，亦不眼色耳聲鼻香舌味身細滑之處所。何以故？不可目視而見眾想解，不起不滅之法無終無始，是謂菩薩於初地中而淨其跡，悉具足成，道慧備滿，如來所宣無有差別，若干之念便能解暢，亦能為人啟受諷誦，普能周悉諸佛深藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩復以苦義習義行百千定，若欲得佛心定意三昧者，不以色想亦不以種好，亦復不以本宿行故而致一住，亦不希望作是致是、不作是亦不獲是，常建是志不念過去當來之著，亦復不念今現在世生死所趣，不從五陰六衰而剋此法，亦不離五陰六衰。復當思惟六無根本。六無根本者，眼耳鼻口身意，從所起生從所起滅。復當分別六衰所興，了知尋察色聲香味細滑之法，亦復不用見聞念知心意識法，得淨一住；不以巧偽生滅之法、有常之想，淨於一地。無正無邪不造等意無所希望，亦不是是亦不非非，而淨住地，亦不從一二三四至百千定，亦復不離百千定意而淨住地。不因心意而曉內外眾念望想是非之事，亦不色痛想行識而淨其地，亦不用戒聞定意慧解度知見，十力無所護四無所畏，諸佛所寶十八法本，不可以意想知見我想無我想，不以五陰六衰生滅之處，亦無所住亦無不住，是謂菩薩淨一住地。亦無色痛想行識之屋室，亦不眼色耳聲鼻香舌味身細滑之處所。何以故？不可目視而見眾想解，不起不滅之法無終無始，是謂菩薩於初地中而淨其跡，悉具足成，道慧備滿，如來所宣無有差別，若干之念便能解暢，亦能為人啟受諷誦，普能周悉諸佛深藏。」

佛復告最勝：「菩薩復當具足六度無極，念捨形色無所希望，不生三念染著之法，是則名曰施度無極。欲知根源不念佛身達了本無，當知以備戒度無極。不自想念我得成就三十二相，計挍諸法假號名句，相貌無盡住不起法，是故名之忍度無極。一切諸法普無觀行，亦無聞見行道士法，見善不悅、逢惡不慼，意無適莫，是故名曰進度無極。心不興念起於亂想，寂怕自守意識永定，是故名曰禪度無極。解色相空敗毀色空，亦不自高不懷自大，諸法之相達知為一亦非有一，是故名曰智度無極。復以權道應適眾生，隨緣拔濟使不漏失。是故，最勝！發意菩薩以苦聖智治初地行，便能具足諸三昧門陀隣尼門智慧自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝：「菩薩復當具足六度無極，念捨形色無所希望，不生三念染著之法，是則名曰施度無極。欲知根源不念佛身達了本無，當知以備戒度無極。不自想念我得成就三十二相，計挍諸法假號名句，相貌無盡住不起法，是故名之忍度無極。一切諸法普無觀行，亦無聞見行道士法，見善不悅、逢惡不慼，意無適莫，是故名曰進度無極。心不興念起於亂想，寂怕自守意識永定，是故名曰禪度無極。解色相空敗毀色空，亦不自高不懷自大，諸法之相達知為一亦非有一，是故名曰智度無極。復以權道應適眾生，隨緣拔濟使不漏失。是故，最勝！發意菩薩以苦聖智治初地行，便能具足諸三昧門陀隣尼門智慧自在。

「復次，菩薩得是十千三昧住於欲界，當以苦智等智果報，分別十法欲恚慢癡狐疑身見耶見內見戒見盜見法，已知已了不除不盡亦不令生。復以苦智等智，於有形無形曉了十八結母，雖分別結不盡不賜。最勝當知，初學發意，復以習義等義，於三昧定住於欲界形無形界，思惟十九怨對之災瘡痍之患，滲漏無首盡滅等義。復於三界觀察十九迷誤之法，道在三處有二十二。亦當思惟三十四無漏聖意具諸功德，悉為成辦，觀于無常苦空非身，解知無二，乃於一地而淨其跡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩得是十千三昧住於欲界，當以苦智等智果報，分別十法欲恚慢癡狐疑身見耶見內見戒見盜見法，已知已了不除不盡亦不令生。復以苦智等智，於有形無形曉了十八結母，雖分別結不盡不賜。最勝當知，初學發意，復以習義等義，於三昧定住於欲界形無形界，思惟十九怨對之災瘡痍之患，滲漏無首盡滅等義。復於三界觀察十九迷誤之法，道在三處有二十二。亦當思惟三十四無漏聖意具諸功德，悉為成辦，觀于無常苦空非身，解知無二，乃於一地而淨其跡也。」

留化品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 留化品第二

爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩於二住地而具足行，必果所願無有中錯？」佛告最勝：「菩薩於二地中常當思惟，念淨其戒識其重恩，勤行忍辱謙恭卑下，常懷喜悅先笑後言，行大慈悲孝順師長，篤信三寶崇習妙慧，無生染著計有常存。夫計常者，謂生死業解有道常，常道非尊，尊出非常乃謂為尊。尊既無尊，何言道尊？是故最勝，菩薩了道亦無尊卑亦無相像，虛空猶常言有形質，真道號字不可覩見；其心坦然無所縛著，所修德業不離諸佛，無能中道而得斷絕。一切諸惡悉盡無餘，其心永定不可動轉，志如金剛亦無伴侶，皆知一切諸法之本，已除眾垢消滅闇冥，其法晃曜靡不照明，心懷質直亦無諛諂，性行平等無彼此意，發心已來常懷鮮潔，由本淨故得去諸垢，沐浴清淵蕩除眾穢，其信堅固無所遺捨，施意廣大無有邊崖，心若虛空亦無窮盡，含受下劣將養使度。所以然者，其慧純淑無所罣礙，心之所規無所不容，大慈無窮不盡之藏，得識辯才常懷羞恥，堅固之行心不可沮，覺道之力無所不入，辯才過眾無不渴仰，得諸總持亦不忘失，初不演說不急之事，於百千定終不狐疑，聞善惡法不懷憂喜，不自貢高復不自下，進趣安詳不失威儀，十二行本曉知五陰六衰所起，復以苦習盡道分別十二緣起，癡行生死靡不貫達。觀察五根具滿思念，不復往來生死穢著，乃以八十四智消滅諸漏，誓留化身一劫教授。如我今身必當入於無餘泥洹，不永滅度亦復留化，在賢明土將無數眾，前後圍繞說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩於二住地而具足行，必果所願無有中錯？」佛告最勝：「菩薩於二地中常當思惟，念淨其戒識其重恩，勤行忍辱謙恭卑下，常懷喜悅先笑後言，行大慈悲孝順師長，篤信三寶崇習妙慧，無生染著計有常存。夫計常者，謂生死業解有道常，常道非尊，尊出非常乃謂為尊。尊既無尊，何言道尊？是故最勝，菩薩了道亦無尊卑亦無相像，虛空猶常言有形質，真道號字不可覩見；其心坦然無所縛著，所修德業不離諸佛，無能中道而得斷絕。一切諸惡悉盡無餘，其心永定不可動轉，志如金剛亦無伴侶，皆知一切諸法之本，已除眾垢消滅闇冥，其法晃曜靡不照明，心懷質直亦無諛諂，性行平等無彼此意，發心已來常懷鮮潔，由本淨故得去諸垢，沐浴清淵蕩除眾穢，其信堅固無所遺捨，施意廣大無有邊崖，心若虛空亦無窮盡，含受下劣將養使度。所以然者，其慧純淑無所罣礙，心之所規無所不容，大慈無窮不盡之藏，得識辯才常懷羞恥，堅固之行心不可沮，覺道之力無所不入，辯才過眾無不渴仰，得諸總持亦不忘失，初不演說不急之事，於百千定終不狐疑，聞善惡法不懷憂喜，不自貢高復不自下，進趣安詳不失威儀，十二行本曉知五陰六衰所起，復以苦習盡道分別十二緣起，癡行生死靡不貫達。觀察五根具滿思念，不復往來生死穢著，乃以八十四智消滅諸漏，誓留化身一劫教授。如我今身必當入於無餘泥洹，不永滅度亦復留化，在賢明土將無數眾，前後圍繞說微妙法。

「最勝當知，賢明去此北方度十三億恒河沙等諸佛剎土，彼有世界名不動轉，有佛號照意如來、至真、等正覺，現在說法，不動轉界，亦無聲聞緣覺之名，純諸登位大乘行人，布施戒忍精進禪定，以神通慧而自娛樂，無極之智纏絡其身，隨時分別章句深妙，慈悲喜護等如虛空，觀前眾生知其志性，為雨甘露無極法味，其服食者無瞋恨結，行三三昧空無想願，拔濟生死立無為岸，降魔塵勞懷害之毒。彼佛神足感動變化，周旋往反無量佛土，彼受訓者，不知是化謂為真佛。過去恒沙諸佛世尊，皆留化佛，接緣眾生使獲無為，是故如來隱形適化不可思議。方將來佛慈氏等輩，亦各有化如來之像開導眾生。我雖滅度，彼化佛身亦不滅度。是故最勝，化亦無化佛亦無佛，解知空寂，亦不二三若干之相。二地菩薩，常當修習幻化之法，觀了慧地誠信之地，見地薄地終成之地，緣覺聲聞所居之地，雖療其疾不取其證，假使最勝二住菩薩，欲取聲聞緣覺證者甚無有難。譬如有人手執華鬘及明月珠，仰擲虛空未墮地頃，於其中間斷結除垢諸漏永滅，無生老死憂患之苦，但為菩薩雖知斷結終不取證。所以然者，未察眾生上中下意，堅固其心永處究竟，興無蓋雲擊慧雷聲，降甘露藥宣真諦寶，不斷三業，意念鮮潔如水清徹，恒用禁戒而自莊嚴，復以眾德修飾形相，奉遵上妙賢聖覺道，至後胎分一生補處，覺現諸佛所造本業，覺意總持悉無處所，先念興意嚴淨道場，隨時進止行安般念，在眾強志御無所畏，心便勇健而得自在，發心願成甚可愛敬，為諸眾生說喜樂法，其心特尊與眾超異。若能執持空無之相，外道奇術無奈之何，聲聞緣覺常所宗敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝當知，賢明去此北方度十三億恒河沙等諸佛剎土，彼有世界名不動轉，有佛號照意如來、至真、等正覺，現在說法，不動轉界，亦無聲聞緣覺之名，純諸登位大乘行人，布施戒忍精進禪定，以神通慧而自娛樂，無極之智纏絡其身，隨時分別章句深妙，慈悲喜護等如虛空，觀前眾生知其志性，為雨甘露無極法味，其服食者無瞋恨結，行三三昧空無想願，拔濟生死立無為岸，降魔塵勞懷害之毒。彼佛神足感動變化，周旋往反無量佛土，彼受訓者，不知是化謂為真佛。過去恒沙諸佛世尊，皆留化佛，接緣眾生使獲無為，是故如來隱形適化不可思議。方將來佛慈氏等輩，亦各有化如來之像開導眾生。我雖滅度，彼化佛身亦不滅度。是故最勝，化亦無化佛亦無佛，解知空寂，亦不二三若干之相。二地菩薩，常當修習幻化之法，觀了慧地誠信之地，見地薄地終成之地，緣覺聲聞所居之地，雖療其疾不取其證，假使最勝二住菩薩，欲取聲聞緣覺證者甚無有難。譬如有人手執華鬘及明月珠，仰擲虛空未墮地頃，於其中間斷結除垢諸漏永滅，無生老死憂患之苦，但為菩薩雖知斷結終不取證。所以然者，未察眾生上中下意，堅固其心永處究竟，興無蓋雲擊慧雷聲，降甘露藥宣真諦寶，不斷三業，意念鮮潔如水清徹，恒用禁戒而自莊嚴，復以眾德修飾形相，奉遵上妙賢聖覺道，至後胎分一生補處，覺現諸佛所造本業，覺意總持悉無處所，先念興意嚴淨道場，隨時進止行安般念，在眾強志御無所畏，心便勇健而得自在，發心願成甚可愛敬，為諸眾生說喜樂法，其心特尊與眾超異。若能執持空無之相，外道奇術無奈之何，聲聞緣覺常所宗敬。」

是時世尊復告最勝：「二地菩薩達知本無遠離身行，去口殃禍除意亂念，消滅三穢、抑制三災、閹塞五弊，推尋十二癡行之本，上下五結散在三界，以漸除却無令增多。思惟十一苦惱之瘡，捨諸四大耽著之病，分別諸物惡露之法，當避家業息諸習俗，斷其愛欲瞋恚貪垢，淨刈根本不使流馳。常念思惟計無我想，堅立四信，住四意止，成四意斷，稱說五根，布現五力無缺減志，曉知七覺諸寶之藏，修行八正賢聖之道，八大人念初不廢捨。如是，最勝！二地菩薩，執心調意不若干念，解知悉空而無真實，乃得上位受菩薩記，不動勞行亦不離行，學於上智。雖有尊貴意不貢高，觀知諸法，一法不二不計三想，亦復不興無益之想，不有限際有無之想，了想無處不住無處，惟正覺淨諸佛亦淨，善御於心正住不邪，等一善惡審知俱空，空不疑礙，亦復不見有爭無爭、有觀無觀。本無為一亦不見一，知一除一不住於一，復不從一而起眾想，等習勝意。無習有際，不見有際有勝有負，不聽心散越內外法，善防御識定而不轉。雖在三有不著於三，深察諸性了知無根，知無根者所謂淨地。二住菩薩，自整其心觀諸法本悉同無常，常無所入不見出生，無善不善好惡之名、利衰毀譽稱譏苦樂。調正心意無有憂慼，在所入處開示大藏，入大法海念求七慧，煎熬三愛善制四流，修六重法成果證行。如是，最勝！菩薩大士具諸法已，知無形貌而不可見，是謂習學淨於二地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊復告最勝：「二地菩薩達知本無遠離身行，去口殃禍除意亂念，消滅三穢、抑制三災、閹塞五弊，推尋十二癡行之本，上下五結散在三界，以漸除却無令增多。思惟十一苦惱之瘡，捨諸四大耽著之病，分別諸物惡露之法，當避家業息諸習俗，斷其愛欲瞋恚貪垢，淨刈根本不使流馳。常念思惟計無我想，堅立四信，住四意止，成四意斷，稱說五根，布現五力無缺減志，曉知七覺諸寶之藏，修行八正賢聖之道，八大人念初不廢捨。如是，最勝！二地菩薩，執心調意不若干念，解知悉空而無真實，乃得上位受菩薩記，不動勞行亦不離行，學於上智。雖有尊貴意不貢高，觀知諸法，一法不二不計三想，亦復不興無益之想，不有限際有無之想，了想無處不住無處，惟正覺淨諸佛亦淨，善御於心正住不邪，等一善惡審知俱空，空不疑礙，亦復不見有爭無爭、有觀無觀。本無為一亦不見一，知一除一不住於一，復不從一而起眾想，等習勝意。無習有際，不見有際有勝有負，不聽心散越內外法，善防御識定而不轉。雖在三有不著於三，深察諸性了知無根，知無根者所謂淨地。二住菩薩，自整其心觀諸法本悉同無常，常無所入不見出生，無善不善好惡之名、利衰毀譽稱譏苦樂。調正心意無有憂慼，在所入處開示大藏，入大法海念求七慧，煎熬三愛善制四流，修六重法成果證行。如是，最勝！菩薩大士具諸法已，知無形貌而不可見，是謂習學淨於二地。」

空觀品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空觀品第三

爾時最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩於三地中當淨其行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩於三地中當淨其行？」

世尊告曰：「進學菩薩無出入念，雖多學問義無厭足，不入文句字體本末，分流法施謙下於人，修治國土無國土想，建立善業亦不貢高，初發心行無令有斷，成功德願志如安明，觀諸眾生說喜樂法，從初發意以為道本，由是得至永寂道果。心念廣施遍及一切，建立志願具足禁戒，開意精進行無懈怠，無所喜樂，惟道為務，無歸趣者與作將導，因為分別大智之法。從初立心永無所住，用極大慈不可見故，欲拔根原立大乘迹，當行悲哀愍其未度，設見度者當懷悅豫。於諸眾生平等其心，雖遇苦樂亦不為動，將護一切引入道門。為諸如來所見扶持，念順十方諸佛教誡，當度一切五趣之難，興隆道化無損三寶，無所違失便成道果。將順禁戒為眾人則，暢演智慧無窮之寶，猶如虛空不可窮盡，其一切智亦不可盡。如來心識亦復如是，無有生滅著斷之二，定意三昧智慧解脫度知見身無有近遠，亦不可見。最勝當知，一切諸佛深法之要，亦不可盡亦無端緒，去來現在三世合散，亦無所有不見有集，有所成辦復無散落，變易非一四大所造，地水火風亦無有對而不可見。用智了別眾生心行，本願不斷不可思議，皆無所生亦無髣髴，一切諸法尋不可知，以是之故故無所生，亦復無法可有生者，生已無生何者是生？是故，最勝！發菩薩心而無窮盡，不設心意形相諸法，復無諛諂僥望諸法。其心質直在眾殊特，修息心法自觀身法，觀他人身皆悉空寂不生想念，觀身無染而不可得，亦無授者分別為一。行步進止探察三界受形之類，皆由癡愛遭諸苦惱，了知無二而不可見，痛意行法內外虛空無有生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「進學菩薩無出入念，雖多學問義無厭足，不入文句字體本末，分流法施謙下於人，修治國土無國土想，建立善業亦不貢高，初發心行無令有斷，成功德願志如安明，觀諸眾生說喜樂法，從初發意以為道本，由是得至永寂道果。心念廣施遍及一切，建立志願具足禁戒，開意精進行無懈怠，無所喜樂，惟道為務，無歸趣者與作將導，因為分別大智之法。從初立心永無所住，用極大慈不可見故，欲拔根原立大乘迹，當行悲哀愍其未度，設見度者當懷悅豫。於諸眾生平等其心，雖遇苦樂亦不為動，將護一切引入道門。為諸如來所見扶持，念順十方諸佛教誡，當度一切五趣之難，興隆道化無損三寶，無所違失便成道果。將順禁戒為眾人則，暢演智慧無窮之寶，猶如虛空不可窮盡，其一切智亦不可盡。如來心識亦復如是，無有生滅著斷之二，定意三昧智慧解脫度知見身無有近遠，亦不可見。最勝當知，一切諸佛深法之要，亦不可盡亦無端緒，去來現在三世合散，亦無所有不見有集，有所成辦復無散落，變易非一四大所造，地水火風亦無有對而不可見。用智了別眾生心行，本願不斷不可思議，皆無所生亦無髣髴，一切諸法尋不可知，以是之故故無所生，亦復無法可有生者，生已無生何者是生？是故，最勝！發菩薩心而無窮盡，不設心意形相諸法，復無諛諂僥望諸法。其心質直在眾殊特，修息心法自觀身法，觀他人身皆悉空寂不生想念，觀身無染而不可得，亦無授者分別為一。行步進止探察三界受形之類，皆由癡愛遭諸苦惱，了知無二而不可見，痛意行法內外虛空無有生滅。

「復次，最勝！進學菩薩觀息出入長短遲疾，身中毛孔氣息所經靡不了達，出氣為溫還報為冷，解知寂寞都無形質。菩薩觀身分別識知亦無處所，用清淨故平正無邪，柔軟其心不懷麁獷，篤信真要未曾變改，志常堅強而無動轉，無能憎嫉而嬈害者。何以故爾？以其行際不可逮，及有所建立無能誹謗，何敢興造？無根無罪心垢為消，願令法輪常轉於世，使一切人疾得妙慧，光照幽冥如日貫雲，立道善本自觀無我，生無處所，於內外法俱亦如是，亦復不見生死所趣起滅之處，乃至羅漢緣覺及佛皆無見聞。有想見者為非見也，無所想見一切清淨，不止淨想乃為非想，是為空見為無所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，最勝！進學菩薩觀息出入長短遲疾，身中毛孔氣息所經靡不了達，出氣為溫還報為冷，解知寂寞都無形質。菩薩觀身分別識知亦無處所，用清淨故平正無邪，柔軟其心不懷麁獷，篤信真要未曾變改，志常堅強而無動轉，無能憎嫉而嬈害者。何以故爾？以其行際不可逮，及有所建立無能誹謗，何敢興造？無根無罪心垢為消，願令法輪常轉於世，使一切人疾得妙慧，光照幽冥如日貫雲，立道善本自觀無我，生無處所，於內外法俱亦如是，亦復不見生死所趣起滅之處，乃至羅漢緣覺及佛皆無見聞。有想見者為非見也，無所想見一切清淨，不止淨想乃為非想，是為空見為無所見。

「復次，最勝！心不在內亦不處外，不於道法不住於俗，亦不住有亦不住無，不見起滅動搖之處，心無崖畔廣普無底，亦無音響本末悉盡。如是，最勝！當作是觀觀無所觀，當作是見見無所見。習行菩薩為空為滅為無所有，三住菩薩以諸法定，使意專精計念成淨，作是計者為應泥洹應無所生，是法無法無亦無無，強為生名字為法性，曉了法性無來往緣，習意斷法哀世現名。惡法未生精進御止攝使不起，以興惡者御意令斷，未生善法精勤使生，已生增多不使漏失。三住菩薩行神足定，得樂喜定止所作行，總其神足持身心意，以精勤定除所作惡，復總神足攝持身心，復以意定除其所作，統攝神足持於身心，以智慧定除諸所作，統其神足亦持身心，漸進修根信精進根，意定慧根便得入要。佛法空盡無彼無我，亦無因緣復無纏縛，貪有計常生死苦斷，一切無跡人多相猗，見著性名於無數世。當復精行，憂惱相隨如影隨形往來不停，如輪在轍莫知端緒，行定無猗正觀不著，貪盡想滅結解清淨，於行不惑意無憂惱，生老病斷無復往來，慧眼大明普照世人，拔十二緣無黠慧惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，最勝！心不在內亦不處外，不於道法不住於俗，亦不住有亦不住無，不見起滅動搖之處，心無崖畔廣普無底，亦無音響本末悉盡。如是，最勝！當作是觀觀無所觀，當作是見見無所見。習行菩薩為空為滅為無所有，三住菩薩以諸法定，使意專精計念成淨，作是計者為應泥洹應無所生，是法無法無亦無無，強為生名字為法性，曉了法性無來往緣，習意斷法哀世現名。惡法未生精進御止攝使不起，以興惡者御意令斷，未生善法精勤使生，已生增多不使漏失。三住菩薩行神足定，得樂喜定止所作行，總其神足持身心意，以精勤定除所作惡，復總神足攝持身心，復以意定除其所作，統攝神足持於身心，以智慧定除諸所作，統其神足亦持身心，漸進修根信精進根，意定慧根便得入要。佛法空盡無彼無我，亦無因緣復無纏縛，貪有計常生死苦斷，一切無跡人多相猗，見著性名於無數世。當復精行，憂惱相隨如影隨形往來不停，如輪在轍莫知端緒，行定無猗正觀不著，貪盡想滅結解清淨，於行不惑意無憂惱，生老病斷無復往來，慧眼大明普照世人，拔十二緣無黠慧惑。

「復次，最勝！菩薩大士復當修行神力之德。夫神力者莫能沮壞，天魔外道威力之神無侵暴者，信力精進意定慧力，是謂菩薩每修行者。遂應漸進七覺意華，以意覺花行十五心，斷慳悋心履菩薩迹，成深妙慧而不退轉；法覺意花無為無作，除去穢惡不善之行；精進覺華合受戒慢，有放逸者抑使不起；歡悅覺花應三禪地，攝諸亂想寂怕無為；猗覺意花無所貪著，觀了諸法亦無所習；以信覺花其志牢固，暢說微妙而無悔恨；亦當思惟無著覺花，斷百八瑕染著心者。復當修習八賢聖道，等念等定等語等行等業習等意等定，超過八難越度六衰。亦復分別三三昧法，具此行已乃得稱為淨三住地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，最勝！菩薩大士復當修行神力之德。夫神力者莫能沮壞，天魔外道威力之神無侵暴者，信力精進意定慧力，是謂菩薩每修行者。遂應漸進七覺意華，以意覺花行十五心，斷慳悋心履菩薩迹，成深妙慧而不退轉；法覺意花無為無作，除去穢惡不善之行；精進覺華合受戒慢，有放逸者抑使不起；歡悅覺花應三禪地，攝諸亂想寂怕無為；猗覺意花無所貪著，觀了諸法亦無所習；以信覺花其志牢固，暢說微妙而無悔恨；亦當思惟無著覺花，斷百八瑕染著心者。復當修習八賢聖道，等念等定等語等行等業習等意等定，超過八難越度六衰。亦復分別三三昧法，具此行已乃得稱為淨三住地。

「如是，最勝！菩薩大士習行慧門，挍計空無不可得覩，無有形想相亦無相，與人說法恒用中正，所言至誠終無有異，設有所與無所希望不求名稱，為人所歎，咸共戴奉興致供養，有所造作不自為己，先求彼安後乃恤己，所以自致獲安隱者，所施功德不懷懈惓，有所施為苦無厭足，用愍一切眾生故也。用無極慈拔濟老死，為懈惓者而興精進，所以勇猛興精進者，欲以養育眾生之類，常當自念，我由眾生得辦道果，諸功德業亦復具足，所可陳力不希望報。所以然者，以心淨故蒙法潤澤，是故無求。世人有求，為除利求，以是慧力護一切法，願令群黎各寧其所，使上中下悉無怨恨，所作事業安隱審諦。由是菩薩無能制者，亦復無能抑斷之者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩大士習行慧門，挍計空無不可得覩，無有形想相亦無相，與人說法恒用中正，所言至誠終無有異，設有所與無所希望不求名稱，為人所歎，咸共戴奉興致供養，有所造作不自為己，先求彼安後乃恤己，所以自致獲安隱者，所施功德不懷懈惓，有所施為苦無厭足，用愍一切眾生故也。用無極慈拔濟老死，為懈惓者而興精進，所以勇猛興精進者，欲以養育眾生之類，常當自念，我由眾生得辦道果，諸功德業亦復具足，所可陳力不希望報。所以然者，以心淨故蒙法潤澤，是故無求。世人有求，為除利求，以是慧力護一切法，願令群黎各寧其所，使上中下悉無怨恨，所作事業安隱審諦。由是菩薩無能制者，亦復無能抑斷之者。

「如是，最勝！菩薩宿誓弘普難量，其慧無邊不可窮極，猶若天金而無點污。所以然者，用無瑕穢，消盪塵蓋永無貪欲，其諸惡心不能復亂，又其意猛不為惡屈，守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著，汲汲五欲貢高自大，諸所不可皆悉除盡。三住菩薩常護是心，曉了內法而不可見亦無形相，假使有相則毀法性，捐捨重擔及諸垢濁，當建是心不令懈怠，尋其心識悉無處所，而不可見無若干想，有憒亂者護使定意，無智慧者育養成辦，計於一切受形之分，有功德者無功德者，悉欲度脫至于大乘。思念大乘亦不有跡，訓誨一切履行法者，畢志堅固淨於三地成於道果。諸在厄難皆令建立無極功德，雖獲其報知無所有，心亦如是永不可見。所以然者，用慧觀知無去來今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩宿誓弘普難量，其慧無邊不可窮極，猶若天金而無點污。所以然者，用無瑕穢，消盪塵蓋永無貪欲，其諸惡心不能復亂，又其意猛不為惡屈，守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著，汲汲五欲貢高自大，諸所不可皆悉除盡。三住菩薩常護是心，曉了內法而不可見亦無形相，假使有相則毀法性，捐捨重擔及諸垢濁，當建是心不令懈怠，尋其心識悉無處所，而不可見無若干想，有憒亂者護使定意，無智慧者育養成辦，計於一切受形之分，有功德者無功德者，悉欲度脫至于大乘。思念大乘亦不有跡，訓誨一切履行法者，畢志堅固淨於三地成於道果。諸在厄難皆令建立無極功德，雖獲其報知無所有，心亦如是永不可見。所以然者，用慧觀知無去來今。

「如是，最勝！菩薩常學修于大慈，若有苦難自投歸命，欲求救濟全身命者，寧喪軀體願受苦惱，先度前急不負要誓。其行慈者平等如稱，若有增益不以喜悅，設毀謗者不懷憂慼，是為菩薩隨時行慈。夫行慈者，常以三事淨身口意，終不傳惡亦不念邪，雖在愚癡塵勞之間，獨步無畏亦不自大，所學之法不捨普智，諸神通慧攬諸佛法，隨人所求不逆其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩常學修于大慈，若有苦難自投歸命，欲求救濟全身命者，寧喪軀體願受苦惱，先度前急不負要誓。其行慈者平等如稱，若有增益不以喜悅，設毀謗者不懷憂慼，是為菩薩隨時行慈。夫行慈者，常以三事淨身口意，終不傳惡亦不念邪，雖在愚癡塵勞之間，獨步無畏亦不自大，所學之法不捨普智，諸神通慧攬諸佛法，隨人所求不逆其心。」

爾時世尊復告最勝：「昔我遊學淨三住結，功齊德整，共同友者不可稱計，其中退轉在吾後者不可陳說。吾從一住至于三住，建立弘誓心不移轉，於其中間所作功德亦不可量，且捨珍寶奇異妙物，國財妻子不在其例，但念願施，與其前人九千九百九十九頭，最後遇虎飢羸窮急，伺捕群獸竟不剋獲，便欲噉子以全其命，舒身張爪前欲搏撮。吾與慈氏、柔順為伴，顧謂二人：『今正是時，誰能建心勇猛特出，以身自投施彼餓獸？』二人各自還相視面，口雖不言心懷退轉。吾尋觀知彼有悔意，即於山頂投于深谷。首陀會天尋下接持，即化甘露狀似吾身，飤彼餓虎使得滿足，母子俱全吾亦不損。思計彼身乃充萬頭。是故，最勝！進學菩薩修成三地，亦有悔還心不堅固。正使我身入虎口者，虎亦不食亦不親近。所以然者，由其立根得神力故，於一切法而得自在，當習悔過未曾藏匿，用無量施勸助功德。菩薩修學班宣道義奉習勤學，大士之法其意牢固不捨弘誓，無極德鎧用自纏絡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告最勝：「昔我遊學淨三住結，功齊德整，共同友者不可稱計，其中退轉在吾後者不可陳說。吾從一住至于三住，建立弘誓心不移轉，於其中間所作功德亦不可量，且捨珍寶奇異妙物，國財妻子不在其例，但念願施，與其前人九千九百九十九頭，最後遇虎飢羸窮急，伺捕群獸竟不剋獲，便欲噉子以全其命，舒身張爪前欲搏撮。吾與慈氏、柔順為伴，顧謂二人：『今正是時，誰能建心勇猛特出，以身自投施彼餓獸？』二人各自還相視面，口雖不言心懷退轉。吾尋觀知彼有悔意，即於山頂投于深谷。首陀會天尋下接持，即化甘露狀似吾身，飤彼餓虎使得滿足，母子俱全吾亦不損。思計彼身乃充萬頭。是故，最勝！進學菩薩修成三地，亦有悔還心不堅固。正使我身入虎口者，虎亦不食亦不親近。所以然者，由其立根得神力故，於一切法而得自在，當習悔過未曾藏匿，用無量施勸助功德。菩薩修學班宣道義奉習勤學，大士之法其意牢固不捨弘誓，無極德鎧用自纏絡。」

佛復告最勝：「進學菩薩修治三地，常當專心無令變異，不以所見為動眾心，於諸煩勞恒知遠離，於己止足無有僥倖，不於想著心不流馳，不求榮冀尊豪高位，令一切人如法習法，宣開上智使同其原，彼我為一然無差別，隨其因緣而示現之，當不以生非不有生無生不生乃淨其地，以為不惑終不以惑，惑出塵勞乃謂為惑，惑不見惑無惑不惑，深知眩惑乃應真空。如是，最勝！菩薩之行分別空無引致入法，具在苦痛皆令普安。是謂，最勝！進學菩薩於三住地而淨其行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝：「進學菩薩修治三地，常當專心無令變異，不以所見為動眾心，於諸煩勞恒知遠離，於己止足無有僥倖，不於想著心不流馳，不求榮冀尊豪高位，令一切人如法習法，宣開上智使同其原，彼我為一然無差別，隨其因緣而示現之，當不以生非不有生無生不生乃淨其地，以為不惑終不以惑，惑出塵勞乃謂為惑，惑不見惑無惑不惑，深知眩惑乃應真空。如是，最勝！菩薩之行分別空無引致入法，具在苦痛皆令普安。是謂，最勝！進學菩薩於三住地而淨其行。」

色入品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色入品第四

是時最勝菩薩前白佛言：「何謂生貴菩薩於四地中而淨其行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時最勝菩薩前白佛言：「何謂生貴菩薩於四地中而淨其行？」

佛告最勝：「生貴菩薩於四地中，常當不捨奉真人法，念在閑靜不離燕坐，於淫怒癡恒以少欲，意趣知足亦不貪著，不捨苦行十二法要，執持禁戒如防蚖蛇，見欲穢惡如被火燃，除愛欲意亦不使生，興意視眾如泥洹想，惠施所有不惜身命，不懷慢惰於眾貢高，不慕所有亦無三礙。修行開士心識之法，於大眾中念行法施，訓誨眾生果其所願，積功累德為無上道。習在閑居山巖獨處，所有多少取足而已，行諸德業而無厭足，博學多知諮受不惓，所演智慧不以為勞。挍計身中思惟本末，智慮通達所念具足，離於眾惡修行脫門，其解脫者是菩薩教。了諸法本思惟微妙，當別五陰成敗之相，觀知四大地水火風，覩見六衰所起根本，十二因緣深無邊際，生死變易不可窮盡，苦言忠諫念持不忘，不計我人壽命長短，寂寞無為行非常業，解知一切虛而不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告最勝：「生貴菩薩於四地中，常當不捨奉真人法，念在閑靜不離燕坐，於淫怒癡恒以少欲，意趣知足亦不貪著，不捨苦行十二法要，執持禁戒如防蚖蛇，見欲穢惡如被火燃，除愛欲意亦不使生，興意視眾如泥洹想，惠施所有不惜身命，不懷慢惰於眾貢高，不慕所有亦無三礙。修行開士心識之法，於大眾中念行法施，訓誨眾生果其所願，積功累德為無上道。習在閑居山巖獨處，所有多少取足而已，行諸德業而無厭足，博學多知諮受不惓，所演智慧不以為勞。挍計身中思惟本末，智慮通達所念具足，離於眾惡修行脫門，其解脫者是菩薩教。了諸法本思惟微妙，當別五陰成敗之相，觀知四大地水火風，覩見六衰所起根本，十二因緣深無邊際，生死變易不可窮盡，苦言忠諫念持不忘，不計我人壽命長短，寂寞無為行非常業，解知一切虛而不實。

「復次，最勝！四住菩薩當護佛土，分別道俗悉不可見，菩薩之行智不可窮，辦一切德修治國土，隨其次第成就處所，慧海無邊所受無厭，多所救度一切眾生。其所修行常為先首，最尊最上無能及逮，所念總持強記不忘，各獲善本令不缺漏。所以然者，用尊貴法得遠緣縛，因斯受決入正士室，亦因專勤意不退轉，自致具足無上聖業，所願輒成亦不見成，若見成者則為非成。其所修行永無所見，行其定意攝攬諸法，所為之行無令有短，制伏心意是其道業，修行自守無若干想。所以者何？乃離諸惡不與從事，專精行施良祐福田。菩薩發心於一切眾生，不以身心有所貪愛，轉增上妙無極之哀，專精奉戒如護雙目，教犯戒者使不為惡。亦當專精修行忍辱，夫行忍者亦為甚難，雖在尊位財富極樂，不輕貧賤羸瘦之人。如是，最勝！忍辱為難，勤加精進亦不可及。坐佛樹下正身正意，結跏趺坐亦不動轉，若有人來言避吾處，我欲坐此當建牢固勿為彼伏，先取佛道具諸相好，降伏魔已即捨與處，是謂精進為難得及。專心定意亦復難及，生貴菩薩入定意時，天雷礔礰萬響俱震，欲得動亂菩薩心者，不能轉亂如毛髮許。是謂，最勝！菩薩定意，故曰難也。菩薩以慧修諸功德，不以懷勞於諸眾生，出入行步和雅安詳，威儀備悉法服齊整，是謂菩薩修其智慧功德堅強無能危者。曉知本無，鈎玄致遠博覽微妙，其明極照無所不達，專精其心無有流馳，常念一切無所依者，為設方便令得其依，有闇冥者使覩大明，無所歸者為受其歸，處卑賤中與作善友，行姦偽者教修質朴，見強梁者為是忍辱，於飾好中不為綺雅，見無反復教使報恩，處在天宮令行十善，在懈退處修奉業德，設見貢高不懷自大，有求其便不能得短，不思念惡不說缺漏，若在邪業輒住將護使入安諦。眾生之類來到其所，歡喜承受無瞋恚心，有諫喻者示進退法，此當應爾此不應爾，可然不然心無增減。篤信罪福，知有報對。設在城郭遊近人間，如在曠野巖居不異，不貪利業不惜身命，心懷清淨無是非意，常護口過言無彼此，不求供養望其奉敬，明知節限止足而已。心常柔和不由弊惡，度於生死息諸患苦，由是永致成大乘迹。菩薩慧心亦不可見，生死往返亦無所有，以權方便明了訓誨，隨時適化斷於終始，終始無來亦無去者，解知悉空而無處所。菩薩計有便為著有，於布施中亦計無有，亦無所有復不可見。所以者何？六度無極復不可見亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，最勝！四住菩薩當護佛土，分別道俗悉不可見，菩薩之行智不可窮，辦一切德修治國土，隨其次第成就處所，慧海無邊所受無厭，多所救度一切眾生。其所修行常為先首，最尊最上無能及逮，所念總持強記不忘，各獲善本令不缺漏。所以然者，用尊貴法得遠緣縛，因斯受決入正士室，亦因專勤意不退轉，自致具足無上聖業，所願輒成亦不見成，若見成者則為非成。其所修行永無所見，行其定意攝攬諸法，所為之行無令有短，制伏心意是其道業，修行自守無若干想。所以者何？乃離諸惡不與從事，專精行施良祐福田。菩薩發心於一切眾生，不以身心有所貪愛，轉增上妙無極之哀，專精奉戒如護雙目，教犯戒者使不為惡。亦當專精修行忍辱，夫行忍者亦為甚難，雖在尊位財富極樂，不輕貧賤羸瘦之人。如是，最勝！忍辱為難，勤加精進亦不可及。坐佛樹下正身正意，結跏趺坐亦不動轉，若有人來言避吾處，我欲坐此當建牢固勿為彼伏，先取佛道具諸相好，降伏魔已即捨與處，是謂精進為難得及。專心定意亦復難及，生貴菩薩入定意時，天雷礔礰萬響俱震，欲得動亂菩薩心者，不能轉亂如毛髮許。是謂，最勝！菩薩定意，故曰難也。菩薩以慧修諸功德，不以懷勞於諸眾生，出入行步和雅安詳，威儀備悉法服齊整，是謂菩薩修其智慧功德堅強無能危者。曉知本無，鈎玄致遠博覽微妙，其明極照無所不達，專精其心無有流馳，常念一切無所依者，為設方便令得其依，有闇冥者使覩大明，無所歸者為受其歸，處卑賤中與作善友，行姦偽者教修質朴，見強梁者為是忍辱，於飾好中不為綺雅，見無反復教使報恩，處在天宮令行十善，在懈退處修奉業德，設見貢高不懷自大，有求其便不能得短，不思念惡不說缺漏，若在邪業輒住將護使入安諦。眾生之類來到其所，歡喜承受無瞋恚心，有諫喻者示進退法，此當應爾此不應爾，可然不然心無增減。篤信罪福，知有報對。設在城郭遊近人間，如在曠野巖居不異，不貪利業不惜身命，心懷清淨無是非意，常護口過言無彼此，不求供養望其奉敬，明知節限止足而已。心常柔和不由弊惡，度於生死息諸患苦，由是永致成大乘迹。菩薩慧心亦不可見，生死往返亦無所有，以權方便明了訓誨，隨時適化斷於終始，終始無來亦無去者，解知悉空而無處所。菩薩計有便為著有，於布施中亦計無有，亦無所有復不可見。所以者何？六度無極復不可見亦無所有。

「如是，最勝！菩薩布施悉無科限，有科限者則非真施。設當選擇當施與是不應施是，分別高下意生是非，施不周普不應為施。若能惠施不生染著，無種種念乃謂為施。受施之主得全其命，便能安隱坐起誦習，身體得定氣力強盛，周旋生死常不渴乏，所生之處神足飛行，在所到方為人所敬，得神通眼見十方國，耳聽遠聞無極音聲，逮致妙香戒定慧解度知見身，為被種種德勳之音，身體香潔莫不悅豫，常得餚饌甘美之味，宿福所殖而致奇相，清淨無垢為人所護。隨其所乏而施與之，身常無病不生不死無有眾患，恒獲安隱一切具足，備悉成就三十有二大人之相，得八十種眾好之容，敷開法藏不生貪欲，充備道慧無所匱乏。有來求索而不愛惜，輒能盡施逮一切智，諸通聖慧廣濟無窮，得深經典樂法之樂。於佛樹下坐于道場，降伏魔兵及諸官屬，不以色故有所施為，知色為空色亦自空，色不自知乃知色空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩布施悉無科限，有科限者則非真施。設當選擇當施與是不應施是，分別高下意生是非，施不周普不應為施。若能惠施不生染著，無種種念乃謂為施。受施之主得全其命，便能安隱坐起誦習，身體得定氣力強盛，周旋生死常不渴乏，所生之處神足飛行，在所到方為人所敬，得神通眼見十方國，耳聽遠聞無極音聲，逮致妙香戒定慧解度知見身，為被種種德勳之音，身體香潔莫不悅豫，常得餚饌甘美之味，宿福所殖而致奇相，清淨無垢為人所護。隨其所乏而施與之，身常無病不生不死無有眾患，恒獲安隱一切具足，備悉成就三十有二大人之相，得八十種眾好之容，敷開法藏不生貪欲，充備道慧無所匱乏。有來求索而不愛惜，輒能盡施逮一切智，諸通聖慧廣濟無窮，得深經典樂法之樂。於佛樹下坐于道場，降伏魔兵及諸官屬，不以色故有所施為，知色為空色亦自空，色不自知乃知色空。

「如是，最勝！菩薩解知色性空者，便為一切道法之首，成就法眼為一切道，三世特尊獨步無侶，斯由具足諸通慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩解知色性空者，便為一切道法之首，成就法眼為一切道，三世特尊獨步無侶，斯由具足諸通慧故。」

佛復告最勝：「生貴菩薩終不信邪顛倒之法，若見眾生各有所奉，祠祀求福心不動轉，以食向口。見有生類，正立無上獨尊之行，終不動轉捨就小道。知是深法無與等者，勤心進業亦無他想。雖有他法雜異之儀，常以法性觀了別知，雖共周旋意終不轉就於他道。正使遭世有佛出世及般泥洹，遺法教授復遇滅盡，聖眾遊化又值中斷，心常一定亦不變改，雖無三寶不隨邪念，恒習深妙無量經文，用十二部遍見一切，善權方便無所不入，不貪名譽現身變化不自稱譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告最勝：「生貴菩薩終不信邪顛倒之法，若見眾生各有所奉，祠祀求福心不動轉，以食向口。見有生類，正立無上獨尊之行，終不動轉捨就小道。知是深法無與等者，勤心進業亦無他想。雖有他法雜異之儀，常以法性觀了別知，雖共周旋意終不轉就於他道。正使遭世有佛出世及般泥洹，遺法教授復遇滅盡，聖眾遊化又值中斷，心常一定亦不變改，雖無三寶不隨邪念，恒習深妙無量經文，用十二部遍見一切，善權方便無所不入，不貪名譽現身變化不自稱譽。

「如是，最勝！生貴菩薩執行正見知空不真，無正不正正無所有，明解此者是謂正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！生貴菩薩執行正見知空不真，無正不正正無所有，明解此者是謂正道。

「復次，最勝！菩薩大士修習智慧分別有無，曉知真空亦無所著，復當修行諸慧句義亦無所有，苦諦滅苦習結已斷，盡斷愛習道果受證，等智照察息淫怒癡，法智除垢達上中下，以遠思智上觀二界。知他心智，普了眾生心中所念。無生智者，不受生死胎分之穢，行滅盡智曉斷五陰生滅端緒，思惟三根所應行本，未知已知無知之根，至竟成道當學斯根，從三白衣至須陀洹，修未知根，從斯陀含至阿那含，學已知根，從阿羅漢至成作佛，學無知根。復當習定觀了禪智，初禪總攝有覺有觀，次禪中間無覺有觀，後從二禪至無想定，無覺無觀其心寂滅亦無動搖，常念篤信入於正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，最勝！菩薩大士修習智慧分別有無，曉知真空亦無所著，復當修行諸慧句義亦無所有，苦諦滅苦習結已斷，盡斷愛習道果受證，等智照察息淫怒癡，法智除垢達上中下，以遠思智上觀二界。知他心智，普了眾生心中所念。無生智者，不受生死胎分之穢，行滅盡智曉斷五陰生滅端緒，思惟三根所應行本，未知已知無知之根，至竟成道當學斯根，從三白衣至須陀洹，修未知根，從斯陀含至阿那含，學已知根，從阿羅漢至成作佛，學無知根。復當習定觀了禪智，初禪總攝有覺有觀，次禪中間無覺有觀，後從二禪至無想定，無覺無觀其心寂滅亦無動搖，常念篤信入於正定。

「如是，最勝！菩薩晝夜不作是念，吾知奉戒真人之處，亦知無戒行惡之人，無有異心分別之意，悉知虛寂無有一二前後中間亂念之想。菩薩精勤念不離佛、法及聖眾，戒、施、天念、安般休息，身苦死念亦知無處。思除五結敬六重法，行四神足育養大眾，端心正意奮振無畏。設有沙門外道異學，或天梵魔及餘眾輩，亦無有難詰問之者。不見若干起吾我想，以是之證，行常安隱亦無所畏，得精進力立第一處，在諸大眾而師子吼轉大法輪，沙門淨志梵釋魔眾一切外道所不能轉，唯佛能轉，如來身者金剛所成，諸漏已盡而無塵埃，正使恒沙億姟眾生，無敢言佛諸漏未盡。如來所說言真無二，善惡之報不失本願，一切餘眾離內法者，不見敢能違佛言教。所說賢聖至道之要，行是得道犯惡入罪，亦無有能非如來教，亦不見教有所出處。無教不教教無所有，深知教誡是謂真道。如是，最勝！生貴菩薩求成佛道行無缺漏，欲聽法者捨諸不要，先說微妙使獲所起，悉遍志願各得具足。若有所施不恐怖處，心未曾變無有狐疑，不別好醜興二見心，亦不思惟善惡差別，所行法性亦無希望。菩薩不念受其功報，普為一切有形之類，不習聲聞緣覺之心，亦不生念有所成辦。令一切眾不離佛藏，知一切空佛法亦空，以因緣想有所興發，由斯觀察而不可見亦無形質，言有形者則毀法相，相亦無相相不自生，生無根芽何由有相？相一無形而不可見，是謂正真無上之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！菩薩晝夜不作是念，吾知奉戒真人之處，亦知無戒行惡之人，無有異心分別之意，悉知虛寂無有一二前後中間亂念之想。菩薩精勤念不離佛、法及聖眾，戒、施、天念、安般休息，身苦死念亦知無處。思除五結敬六重法，行四神足育養大眾，端心正意奮振無畏。設有沙門外道異學，或天梵魔及餘眾輩，亦無有難詰問之者。不見若干起吾我想，以是之證，行常安隱亦無所畏，得精進力立第一處，在諸大眾而師子吼轉大法輪，沙門淨志梵釋魔眾一切外道所不能轉，唯佛能轉，如來身者金剛所成，諸漏已盡而無塵埃，正使恒沙億姟眾生，無敢言佛諸漏未盡。如來所說言真無二，善惡之報不失本願，一切餘眾離內法者，不見敢能違佛言教。所說賢聖至道之要，行是得道犯惡入罪，亦無有能非如來教，亦不見教有所出處。無教不教教無所有，深知教誡是謂真道。如是，最勝！生貴菩薩求成佛道行無缺漏，欲聽法者捨諸不要，先說微妙使獲所起，悉遍志願各得具足。若有所施不恐怖處，心未曾變無有狐疑，不別好醜興二見心，亦不思惟善惡差別，所行法性亦無希望。菩薩不念受其功報，普為一切有形之類，不習聲聞緣覺之心，亦不生念有所成辦。令一切眾不離佛藏，知一切空佛法亦空，以因緣想有所興發，由斯觀察而不可見亦無形質，言有形者則毀法相，相亦無相相不自生，生無根芽何由有相？相一無形而不可見，是謂正真無上之道。

「如是，最勝！生貴菩薩於四住地淨修其行，不離諸佛神通之慧，有所施為應適前人，所說輒成無有不應。從佛法教不捨本誓，其心堅強完具甚安，所可施為皆達無願，為諸願者作善因緣。其在三界無能逮者，願令其德周遍一切。菩薩之業其志常定，一切智心無所不入，以是之故名曰空寂。所作施與過諸想著，降伏眾魔令不自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！生貴菩薩於四住地淨修其行，不離諸佛神通之慧，有所施為應適前人，所說輒成無有不應。從佛法教不捨本誓，其心堅強完具甚安，所可施為皆達無願，為諸願者作善因緣。其在三界無能逮者，願令其德周遍一切。菩薩之業其志常定，一切智心無所不入，以是之故名曰空寂。所作施與過諸想著，降伏眾魔令不自在。

「如是，最勝！生貴菩薩常念修四無所礙慧，於真諦法亦無所礙，於聖要義慧無所礙，於辯才智慧無所礙，所說明達慧無所礙，是謂菩薩行無礙智，與眾超異決斷心疑得至無為，及無央數不可稱計眾生之類，普使濟度永處安寧，除計常想思惟無常，便斷欲愛形無形愛。無明憍慢消盡不生，先除身貪無令生想，此五陰身漏結不淨，眼如水泡亦不牢固幻偽不真，或世愚士染著不惓，眼耳鼻口身意之法，斯亦無常而不可見，無形無主永無名號。當熟觀色，色非我有亦非我造，乃從無有而生此有，以有形色便有識神，以有識神便生五陰，以生五陰便染六情，以染六情乃有癡行，至老病死憂苦萬端，往來周旋宛轉三界，流趣五道無有窮已。斯由合會因緣所成，因是有是無是則無，此起則起此滅則滅。眼耳鼻口身意之法，亦復如是，皆悉虛寂而無形質。智者達了本末皆空，何用疲勞困苦識神？如是，最勝！生貴菩薩去離色想心不染污，解知本末而無所有，亦不見成復不見敗，諸法之本寂寞空無，無能動轉超越其上，況復過者。此則不然，學一切智廣布其義，悉了諸法空而不真。是故，最勝！當勤習學學無所學，當作是行行無所行，生貴菩薩於四住中而淨其地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，最勝！生貴菩薩常念修四無所礙慧，於真諦法亦無所礙，於聖要義慧無所礙，於辯才智慧無所礙，所說明達慧無所礙，是謂菩薩行無礙智，與眾超異決斷心疑得至無為，及無央數不可稱計眾生之類，普使濟度永處安寧，除計常想思惟無常，便斷欲愛形無形愛。無明憍慢消盡不生，先除身貪無令生想，此五陰身漏結不淨，眼如水泡亦不牢固幻偽不真，或世愚士染著不惓，眼耳鼻口身意之法，斯亦無常而不可見，無形無主永無名號。當熟觀色，色非我有亦非我造，乃從無有而生此有，以有形色便有識神，以有識神便生五陰，以生五陰便染六情，以染六情乃有癡行，至老病死憂苦萬端，往來周旋宛轉三界，流趣五道無有窮已。斯由合會因緣所成，因是有是無是則無，此起則起此滅則滅。眼耳鼻口身意之法，亦復如是，皆悉虛寂而無形質。智者達了本末皆空，何用疲勞困苦識神？如是，最勝！生貴菩薩去離色想心不染污，解知本末而無所有，亦不見成復不見敗，諸法之本寂寞空無，無能動轉超越其上，況復過者。此則不然，學一切智廣布其義，悉了諸法空而不真。是故，最勝！當勤習學學無所學，當作是行行無所行，生貴菩薩於四住中而淨其地。」