最勝問菩薩十住除垢斷結經
姚秦 竺佛念譯10卷CBETA T0309大于一万字 20 h
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第 1 卷
最勝問菩薩十住除垢斷結經卷第一(一名十千日光三昧定)
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姚秦涼州沙門竺佛念譯
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道引品第一
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聞如是：
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一時佛在毘舍離城㮏氏樹園，與大比丘眾八萬四千，菩薩十萬四千人俱——普皆大聖玄鑒通達，獲致總持辯無滯礙，三昧常定慧無畏難，解了纏縺十二行本，以逮深要不起法忍，周流五趣觀察訓導，以佛弘智覆蓋眾生，隨其根源而救濟之，執持威儀不失禮節——其名曰常淨菩薩、寶積菩薩、寶士菩薩、寶印首菩薩、寶藏菩薩、趣意菩薩、轉法輪菩薩、除陰蓋菩薩、施蓮華行菩薩、師子菩薩、日光菩薩、見正反邪菩薩、不置遠菩薩、無損志菩薩、持地菩薩、持魔菩薩、造化菩薩、水光菩薩、施相菩薩、應聲菩薩、金瓔菩薩、慈氏菩薩、濡首等，十萬四千人俱。爾時地主，四大天王、釋提桓因，將諸忉利天、焰天、兜術天、化自在天、他化自在天，第一梵天王將諸梵眾，來詣佛所，及諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，悉來集會。
一時佛在毘舍離城㮏氏樹園，與大比丘眾八萬四千，菩薩十萬四千人俱——普皆大聖玄鑒通達，獲致總持辯無滯礙，三昧常定慧無畏難，解了纏縺十二行本，以逮深要不起法忍，周流五趣觀察訓導，以佛弘智覆蓋眾生，隨其根源而救濟之，執持威儀不失禮節——其名曰常淨菩薩、寶積菩薩、寶士菩薩、寶印首菩薩、寶藏菩薩、趣意菩薩、轉法輪菩薩、除陰蓋菩薩、施蓮華行菩薩、師子菩薩、日光菩薩、見正反邪菩薩、不置遠菩薩、無損志菩薩、持地菩薩、持魔菩薩、造化菩薩、水光菩薩、施相菩薩、應聲菩薩、金瓔菩薩、慈氏菩薩、濡首等，十萬四千人俱。爾時地主，四大天王、釋提桓因，將諸忉利天、焰天、兜術天、化自在天、他化自在天，第一梵天王將諸梵眾，來詣佛所，及諸天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人與非人，悉來集會。
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爾時如來，與無央數億千之眾眷屬圍繞，而為說法。弊魔波旬不安本位，復將官屬前後圍繞來至佛所，頭面稽首在一面立。此賢劫中一切大聖、諸正士等，皆悉雲集。
爾時如來，與無央數億千之眾眷屬圍繞，而為說法。弊魔波旬不安本位，復將官屬前後圍繞來至佛所，頭面稽首在一面立。此賢劫中一切大聖、諸正士等，皆悉雲集。
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是時如來，復以舌相光明普照三千大千剎土，見光明者各相謂言：「今日忍土釋迦文佛，放大光明引致十方，高行菩薩於光明中演出此音，能仁如來、至真、等正覺，在娑訶國土，放微妙光，與諸大人演說十千三昧正定，非是緣覺、聲聞所行。我等各各齎供養具，詣彼忍土興致禮敬承受奉覲。」
是時如來，復以舌相光明普照三千大千剎土，見光明者各相謂言：「今日忍土釋迦文佛，放大光明引致十方，高行菩薩於光明中演出此音，能仁如來、至真、等正覺，在娑訶國土，放微妙光，與諸大人演說十千三昧正定，非是緣覺、聲聞所行。我等各各齎供養具，詣彼忍土興致禮敬承受奉覲。」
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於時東方去此九萬二千諸佛世界，國名盛妙，佛號殊勝如來，其佛左右有菩薩名曰執志，通慧大士住不退轉，光明遍彼勸進菩薩，尋自往詣盛妙如來、至真、等正覺所，稽首長跪而白佛言：「唯然大聖，欲至忍土奉覲釋迦文佛至真、等正覺，稽首問訊諮受未聞。」其佛告曰：「宜知是時便往勿疑。」又謂執志：「雖至忍界即當奉行五十五事，戢在心懷無令漏失。何謂五十五事？施與不施等、於戒犯戒等、忍對不起等、進退強意等、亂心禪定等、深智淺愚等、怨讎二親等、見罵若空等、三乘無高下，亦無若干想，亦不見善亦不見不善、亦不見佛土淨、亦不見佛土不淨、若見眾生生惡趣者不懷恐畏，見諸上士觀如眾祐，亦不有二常若一心，若見有殺盜淫泆，妄言綺語嗜酒愚亂，嫉妬恚癡鬪訟彼此，心執邪見非常言常，悉當平等無增減心。莫見戒具受上福報、施受大福；亦復莫云：『我今護殺延壽無量。』亦莫相輕，我相好勝教誡殊特，彼人卑穢凡夫朋黨，除去七慢十二無記，是為五十五事。當念修行。」
於時東方去此九萬二千諸佛世界，國名盛妙，佛號殊勝如來，其佛左右有菩薩名曰執志，通慧大士住不退轉，光明遍彼勸進菩薩，尋自往詣盛妙如來、至真、等正覺所，稽首長跪而白佛言：「唯然大聖，欲至忍土奉覲釋迦文佛至真、等正覺，稽首問訊諮受未聞。」其佛告曰：「宜知是時便往勿疑。」又謂執志：「雖至忍界即當奉行五十五事，戢在心懷無令漏失。何謂五十五事？施與不施等、於戒犯戒等、忍對不起等、進退強意等、亂心禪定等、深智淺愚等、怨讎二親等、見罵若空等、三乘無高下，亦無若干想，亦不見善亦不見不善、亦不見佛土淨、亦不見佛土不淨、若見眾生生惡趣者不懷恐畏，見諸上士觀如眾祐，亦不有二常若一心，若見有殺盜淫泆，妄言綺語嗜酒愚亂，嫉妬恚癡鬪訟彼此，心執邪見非常言常，悉當平等無增減心。莫見戒具受上福報、施受大福；亦復莫云：『我今護殺延壽無量。』亦莫相輕，我相好勝教誡殊特，彼人卑穢凡夫朋黨，除去七慢十二無記，是為五十五事。當念修行。」
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佛言執志：「若有族姓子、族姓女，心志質直等住定意可遊彼土，設百千劫於吾之土建立梵行，不如忍界彈指之間無高下意，是為殊勝億千萬倍。」
佛言執志：「若有族姓子、族姓女，心志質直等住定意可遊彼土，設百千劫於吾之土建立梵行，不如忍界彈指之間無高下意，是為殊勝億千萬倍。」
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於時彼土五萬菩薩各誓願言：「我當具足心意清淨，侍衛執志菩薩，得詣奉覲能仁如來、至真、等正覺。」
於時彼土五萬菩薩各誓願言：「我當具足心意清淨，侍衛執志菩薩，得詣奉覲能仁如來、至真、等正覺。」
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執志菩薩即與五萬菩薩，譬如力士屈伸臂頃，斯須之間於其佛土忽然不現，尋在忍界奉覲能仁，稽首禮拜退住一面。
執志菩薩即與五萬菩薩，譬如力士屈伸臂頃，斯須之間於其佛土忽然不現，尋在忍界奉覲能仁，稽首禮拜退住一面。
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爾時世尊觀眾來會集坐已定，告四部眾：「汝等見此執志菩薩乎？」對曰：「已見。」
爾時世尊觀眾來會集坐已定，告四部眾：「汝等見此執志菩薩乎？」對曰：「已見。」
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佛言：「諸族姓子，斯大士者，超越三有分別深奧，辯才通達慈哀感動，神足變化導引勸進，所遊居處多所饒益。」
佛言：「諸族姓子，斯大士者，超越三有分別深奧，辯才通達慈哀感動，神足變化導引勸進，所遊居處多所饒益。」
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是時座上有菩薩，名曰最勝，承佛威神即從坐起頭面禮足，白世尊曰：「唯然無著志性愚癡，願欲所問，若見聽許乃敢陳啟。」
是時座上有菩薩，名曰最勝，承佛威神即從坐起頭面禮足，白世尊曰：「唯然無著志性愚癡，願欲所問，若見聽許乃敢陳啟。」
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佛告最勝：「恣汝所問，如來當為解說。」
佛告最勝：「恣汝所問，如來當為解說。」
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爾時最勝菩薩以聽所啟，即白佛言：「唯然世尊，如來至真入何三昧，放大光明踰於日月，若有眾生觀如來光，必至所願不失人根，此何變化神妙乃爾？」
爾時最勝菩薩以聽所啟，即白佛言：「唯然世尊，如來至真入何三昧，放大光明踰於日月，若有眾生觀如來光，必至所願不失人根，此何變化神妙乃爾？」
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佛告最勝：「快哉問矣！誠如來言光明威力，接度眾生多所開化，如來隨宜入億百千諸三昧定，遊於恒沙無量佛土，塵數姟兆性行所趣，有淫怒癡強梁自用貢高放泆者，如來觀察具分別之。」
佛告最勝：「快哉問矣！誠如來言光明威力，接度眾生多所開化，如來隨宜入億百千諸三昧定，遊於恒沙無量佛土，塵數姟兆性行所趣，有淫怒癡強梁自用貢高放泆者，如來觀察具分別之。」
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爾時最勝復白佛言：「何謂菩薩從初發跡至成作佛，一地二地至于十地，為斷幾結消除幾垢？何謂菩薩解了己身內外無生？何謂菩薩自稱廣施不除斷滅？何謂菩薩行戒具足終而不犯，亦不毀戒墜墮本位？何謂菩薩忍而不起，於忍退還為凡夫行？何謂菩薩精懃不懈，復有慢怠從始積業？何謂菩薩入定意法，天雷震動心不錯亂？云何菩薩初發心行無能斷者？云何菩薩意識安隱不可捨離？何謂菩薩其心獨尊與眾超異？云何菩薩心之所趣無能知意？」
爾時最勝復白佛言：「何謂菩薩從初發跡至成作佛，一地二地至于十地，為斷幾結消除幾垢？何謂菩薩解了己身內外無生？何謂菩薩自稱廣施不除斷滅？何謂菩薩行戒具足終而不犯，亦不毀戒墜墮本位？何謂菩薩忍而不起，於忍退還為凡夫行？何謂菩薩精懃不懈，復有慢怠從始積業？何謂菩薩入定意法，天雷震動心不錯亂？云何菩薩初發心行無能斷者？云何菩薩意識安隱不可捨離？何謂菩薩其心獨尊與眾超異？云何菩薩心之所趣無能知意？」
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爾時世尊告最勝曰：「善哉善哉！乃問斯義，多所饒益多所成辦，今當為汝敷演其誼。菩薩所行不可思議，智無邊崖亦無等侶，乃能興心於如來前而師子吼，諦聽諦聽善思念之。」最勝則曰：「受教而聽。」
爾時世尊告最勝曰：「善哉善哉！乃問斯義，多所饒益多所成辦，今當為汝敷演其誼。菩薩所行不可思議，智無邊崖亦無等侶，乃能興心於如來前而師子吼，諦聽諦聽善思念之。」最勝則曰：「受教而聽。」
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佛言：「菩薩發心求無上道，先斷妄見身邪戒盜分別苦智，建立志願具足禁戒，每自思惟，我之所行，願樂遠離凡俗之法，以五陰性不可得故。道亦不可得，況於在道外者，猗色痛想行識求度眾生。」佛復告最勝：「五陰亦無觀行，眾生亦無觀行，亦復不見所可度者，無言教法，非羅漢辟支佛所能及也。」
佛言：「菩薩發心求無上道，先斷妄見身邪戒盜分別苦智，建立志願具足禁戒，每自思惟，我之所行，願樂遠離凡俗之法，以五陰性不可得故。道亦不可得，況於在道外者，猗色痛想行識求度眾生。」佛復告最勝：「五陰亦無觀行，眾生亦無觀行，亦復不見所可度者，無言教法，非羅漢辟支佛所能及也。」
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爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！不從五陰無觀行得道，不從眾生無觀行得道，寧可從四禁法得乎？」
爾時最勝菩薩白佛言：「世尊！不從五陰無觀行得道，不從眾生無觀行得道，寧可從四禁法得乎？」
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佛言：「非也。」
佛言：「非也。」
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最勝復白佛言：「設不從四事得者，復可從空得耶？」
最勝復白佛言：「設不從四事得者，復可從空得耶？」
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佛言：「非也。」
佛言：「非也。」
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爾時最勝菩薩復白佛言：「不從空得、不從四事得者，今日如來及眾會者，不成無上道，亦不得果報乎？」
爾時最勝菩薩復白佛言：「不從空得、不從四事得者，今日如來及眾會者，不成無上道，亦不得果報乎？」
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佛言：「成無上道耳，但不住有性亦不住無性而成等正覺。」
佛言：「成無上道耳，但不住有性亦不住無性而成等正覺。」
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最勝白佛言：「云何色痛想行識及內外法、善惡法、有漏無漏法、有為無為法？如來所說名號之法，云何以名想字體教授一切乎？」
最勝白佛言：「云何色痛想行識及內外法、善惡法、有漏無漏法、有為無為法？如來所說名號之法，云何以名想字體教授一切乎？」
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佛言：「行亦無名復無想念，不見入出之二來往周旋，故號一切智。菩薩常當以十法了十地事。云何十法了十地事？以苦習、義盡道之義，滅盡無生一切遍義，自識己身及他人義，於六邪本及六十二見皆知空無義。菩薩行是時，當除有跡無跡。云何除有跡無跡？道是跡非道無跡，來往是跡，無來往者便無有跡。菩薩當念修諸住地，當行苦義斷淫欲之火、瞋恚之毒、愚癡之刺，悲慈之心遍滿四方，雖有愍哀意亦不有想，已所惠施終不為己，普及眾生亦無所悋，施不見施，不有受者及與財物，念與善者周接，常當下意無生貢高，說法之時不見有法，出生窠窟無法之想，出家之日與愛欲別，以空無法斷除顧戀，求佛成道莫著相好，亦復莫念吾先成道某在吾後，設欲分流法教，終不敗法毀法，進趣果證不為塵欲所牽，心常懷念滅於貢高，自用不求法報及財寶物，所授諦說無言教想，持身如空空無想念，是為菩薩以苦智成辦淨一地迹。
佛言：「行亦無名復無想念，不見入出之二來往周旋，故號一切智。菩薩常當以十法了十地事。云何十法了十地事？以苦習、義盡道之義，滅盡無生一切遍義，自識己身及他人義，於六邪本及六十二見皆知空無義。菩薩行是時，當除有跡無跡。云何除有跡無跡？道是跡非道無跡，來往是跡，無來往者便無有跡。菩薩當念修諸住地，當行苦義斷淫欲之火、瞋恚之毒、愚癡之刺，悲慈之心遍滿四方，雖有愍哀意亦不有想，已所惠施終不為己，普及眾生亦無所悋，施不見施，不有受者及與財物，念與善者周接，常當下意無生貢高，說法之時不見有法，出生窠窟無法之想，出家之日與愛欲別，以空無法斷除顧戀，求佛成道莫著相好，亦復莫念吾先成道某在吾後，設欲分流法教，終不敗法毀法，進趣果證不為塵欲所牽，心常懷念滅於貢高，自用不求法報及財寶物，所授諦說無言教想，持身如空空無想念，是為菩薩以苦智成辦淨一地迹。
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「復次，菩薩復以苦義習義行百千定，若欲得佛心定意三昧者，不以色想亦不以種好，亦復不以本宿行故而致一住，亦不希望作是致是、不作是亦不獲是，常建是志不念過去當來之著，亦復不念今現在世生死所趣，不從五陰六衰而剋此法，亦不離五陰六衰。復當思惟六無根本。六無根本者，眼耳鼻口身意，從所起生從所起滅。復當分別六衰所興，了知尋察色聲香味細滑之法，亦復不用見聞念知心意識法，得淨一住；不以巧偽生滅之法、有常之想，淨於一地。無正無邪不造等意無所希望，亦不是是亦不非非，而淨住地，亦不從一二三四至百千定，亦復不離百千定意而淨住地。不因心意而曉內外眾念望想是非之事，亦不色痛想行識而淨其地，亦不用戒聞定意慧解度知見，十力無所護四無所畏，諸佛所寶十八法本，不可以意想知見我想無我想，不以五陰六衰生滅之處，亦無所住亦無不住，是謂菩薩淨一住地。亦無色痛想行識之屋室，亦不眼色耳聲鼻香舌味身細滑之處所。何以故？不可目視而見眾想解，不起不滅之法無終無始，是謂菩薩於初地中而淨其跡，悉具足成，道慧備滿，如來所宣無有差別，若干之念便能解暢，亦能為人啟受諷誦，普能周悉諸佛深藏。」
「復次，菩薩復以苦義習義行百千定，若欲得佛心定意三昧者，不以色想亦不以種好，亦復不以本宿行故而致一住，亦不希望作是致是、不作是亦不獲是，常建是志不念過去當來之著，亦復不念今現在世生死所趣，不從五陰六衰而剋此法，亦不離五陰六衰。復當思惟六無根本。六無根本者，眼耳鼻口身意，從所起生從所起滅。復當分別六衰所興，了知尋察色聲香味細滑之法，亦復不用見聞念知心意識法，得淨一住；不以巧偽生滅之法、有常之想，淨於一地。無正無邪不造等意無所希望，亦不是是亦不非非，而淨住地，亦不從一二三四至百千定，亦復不離百千定意而淨住地。不因心意而曉內外眾念望想是非之事，亦不色痛想行識而淨其地，亦不用戒聞定意慧解度知見，十力無所護四無所畏，諸佛所寶十八法本，不可以意想知見我想無我想，不以五陰六衰生滅之處，亦無所住亦無不住，是謂菩薩淨一住地。亦無色痛想行識之屋室，亦不眼色耳聲鼻香舌味身細滑之處所。何以故？不可目視而見眾想解，不起不滅之法無終無始，是謂菩薩於初地中而淨其跡，悉具足成，道慧備滿，如來所宣無有差別，若干之念便能解暢，亦能為人啟受諷誦，普能周悉諸佛深藏。」
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佛復告最勝：「菩薩復當具足六度無極，念捨形色無所希望，不生三念染著之法，是則名曰施度無極。欲知根源不念佛身達了本無，當知以備戒度無極。不自想念我得成就三十二相，計挍諸法假號名句，相貌無盡住不起法，是故名之忍度無極。一切諸法普無觀行，亦無聞見行道士法，見善不悅、逢惡不慼，意無適莫，是故名曰進度無極。心不興念起於亂想，寂怕自守意識永定，是故名曰禪度無極。解色相空敗毀色空，亦不自高不懷自大，諸法之相達知為一亦非有一，是故名曰智度無極。復以權道應適眾生，隨緣拔濟使不漏失。是故，最勝！發意菩薩以苦聖智治初地行，便能具足諸三昧門陀隣尼門智慧自在。
佛復告最勝：「菩薩復當具足六度無極，念捨形色無所希望，不生三念染著之法，是則名曰施度無極。欲知根源不念佛身達了本無，當知以備戒度無極。不自想念我得成就三十二相，計挍諸法假號名句，相貌無盡住不起法，是故名之忍度無極。一切諸法普無觀行，亦無聞見行道士法，見善不悅、逢惡不慼，意無適莫，是故名曰進度無極。心不興念起於亂想，寂怕自守意識永定，是故名曰禪度無極。解色相空敗毀色空，亦不自高不懷自大，諸法之相達知為一亦非有一，是故名曰智度無極。復以權道應適眾生，隨緣拔濟使不漏失。是故，最勝！發意菩薩以苦聖智治初地行，便能具足諸三昧門陀隣尼門智慧自在。
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「復次，菩薩得是十千三昧住於欲界，當以苦智等智果報，分別十法欲恚慢癡狐疑身見耶見內見戒見盜見法，已知已了不除不盡亦不令生。復以苦智等智，於有形無形曉了十八結母，雖分別結不盡不賜。最勝當知，初學發意，復以習義等義，於三昧定住於欲界形無形界，思惟十九怨對之災瘡痍之患，滲漏無首盡滅等義。復於三界觀察十九迷誤之法，道在三處有二十二。亦當思惟三十四無漏聖意具諸功德，悉為成辦，觀于無常苦空非身，解知無二，乃於一地而淨其跡也。」
「復次，菩薩得是十千三昧住於欲界，當以苦智等智果報，分別十法欲恚慢癡狐疑身見耶見內見戒見盜見法，已知已了不除不盡亦不令生。復以苦智等智，於有形無形曉了十八結母，雖分別結不盡不賜。最勝當知，初學發意，復以習義等義，於三昧定住於欲界形無形界，思惟十九怨對之災瘡痍之患，滲漏無首盡滅等義。復於三界觀察十九迷誤之法，道在三處有二十二。亦當思惟三十四無漏聖意具諸功德，悉為成辦，觀于無常苦空非身，解知無二，乃於一地而淨其跡也。」
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留化品第二
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爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩於二住地而具足行，必果所願無有中錯？」佛告最勝：「菩薩於二地中常當思惟，念淨其戒識其重恩，勤行忍辱謙恭卑下，常懷喜悅先笑後言，行大慈悲孝順師長，篤信三寶崇習妙慧，無生染著計有常存。夫計常者，謂生死業解有道常，常道非尊，尊出非常乃謂為尊。尊既無尊，何言道尊？是故最勝，菩薩了道亦無尊卑亦無相像，虛空猶常言有形質，真道號字不可覩見；其心坦然無所縛著，所修德業不離諸佛，無能中道而得斷絕。一切諸惡悉盡無餘，其心永定不可動轉，志如金剛亦無伴侶，皆知一切諸法之本，已除眾垢消滅闇冥，其法晃曜靡不照明，心懷質直亦無諛諂，性行平等無彼此意，發心已來常懷鮮潔，由本淨故得去諸垢，沐浴清淵蕩除眾穢，其信堅固無所遺捨，施意廣大無有邊崖，心若虛空亦無窮盡，含受下劣將養使度。所以然者，其慧純淑無所罣礙，心之所規無所不容，大慈無窮不盡之藏，得識辯才常懷羞恥，堅固之行心不可沮，覺道之力無所不入，辯才過眾無不渴仰，得諸總持亦不忘失，初不演說不急之事，於百千定終不狐疑，聞善惡法不懷憂喜，不自貢高復不自下，進趣安詳不失威儀，十二行本曉知五陰六衰所起，復以苦習盡道分別十二緣起，癡行生死靡不貫達。觀察五根具滿思念，不復往來生死穢著，乃以八十四智消滅諸漏，誓留化身一劫教授。如我今身必當入於無餘泥洹，不永滅度亦復留化，在賢明土將無數眾，前後圍繞說微妙法。
爾時最勝菩薩前白佛言：「云何菩薩於二住地而具足行，必果所願無有中錯？」佛告最勝：「菩薩於二地中常當思惟，念淨其戒識其重恩，勤行忍辱謙恭卑下，常懷喜悅先笑後言，行大慈悲孝順師長，篤信三寶崇習妙慧，無生染著計有常存。夫計常者，謂生死業解有道常，常道非尊，尊出非常乃謂為尊。尊既無尊，何言道尊？是故最勝，菩薩了道亦無尊卑亦無相像，虛空猶常言有形質，真道號字不可覩見；其心坦然無所縛著，所修德業不離諸佛，無能中道而得斷絕。一切諸惡悉盡無餘，其心永定不可動轉，志如金剛亦無伴侶，皆知一切諸法之本，已除眾垢消滅闇冥，其法晃曜靡不照明，心懷質直亦無諛諂，性行平等無彼此意，發心已來常懷鮮潔，由本淨故得去諸垢，沐浴清淵蕩除眾穢，其信堅固無所遺捨，施意廣大無有邊崖，心若虛空亦無窮盡，含受下劣將養使度。所以然者，其慧純淑無所罣礙，心之所規無所不容，大慈無窮不盡之藏，得識辯才常懷羞恥，堅固之行心不可沮，覺道之力無所不入，辯才過眾無不渴仰，得諸總持亦不忘失，初不演說不急之事，於百千定終不狐疑，聞善惡法不懷憂喜，不自貢高復不自下，進趣安詳不失威儀，十二行本曉知五陰六衰所起，復以苦習盡道分別十二緣起，癡行生死靡不貫達。觀察五根具滿思念，不復往來生死穢著，乃以八十四智消滅諸漏，誓留化身一劫教授。如我今身必當入於無餘泥洹，不永滅度亦復留化，在賢明土將無數眾，前後圍繞說微妙法。
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「最勝當知，賢明去此北方度十三億恒河沙等諸佛剎土，彼有世界名不動轉，有佛號照意如來、至真、等正覺，現在說法，不動轉界，亦無聲聞緣覺之名，純諸登位大乘行人，布施戒忍精進禪定，以神通慧而自娛樂，無極之智纏絡其身，隨時分別章句深妙，慈悲喜護等如虛空，觀前眾生知其志性，為雨甘露無極法味，其服食者無瞋恨結，行三三昧空無想願，拔濟生死立無為岸，降魔塵勞懷害之毒。彼佛神足感動變化，周旋往反無量佛土，彼受訓者，不知是化謂為真佛。過去恒沙諸佛世尊，皆留化佛，接緣眾生使獲無為，是故如來隱形適化不可思議。方將來佛慈氏等輩，亦各有化如來之像開導眾生。我雖滅度，彼化佛身亦不滅度。是故最勝，化亦無化佛亦無佛，解知空寂，亦不二三若干之相。二地菩薩，常當修習幻化之法，觀了慧地誠信之地，見地薄地終成之地，緣覺聲聞所居之地，雖療其疾不取其證，假使最勝二住菩薩，欲取聲聞緣覺證者甚無有難。譬如有人手執華鬘及明月珠，仰擲虛空未墮地頃，於其中間斷結除垢諸漏永滅，無生老死憂患之苦，但為菩薩雖知斷結終不取證。所以然者，未察眾生上中下意，堅固其心永處究竟，興無蓋雲擊慧雷聲，降甘露藥宣真諦寶，不斷三業，意念鮮潔如水清徹，恒用禁戒而自莊嚴，復以眾德修飾形相，奉遵上妙賢聖覺道，至後胎分一生補處，覺現諸佛所造本業，覺意總持悉無處所，先念興意嚴淨道場，隨時進止行安般念，在眾強志御無所畏，心便勇健而得自在，發心願成甚可愛敬，為諸眾生說喜樂法，其心特尊與眾超異。若能執持空無之相，外道奇術無奈之何，聲聞緣覺常所宗敬。」
「最勝當知，賢明去此北方度十三億恒河沙等諸佛剎土，彼有世界名不動轉，有佛號照意如來、至真、等正覺，現在說法，不動轉界，亦無聲聞緣覺之名，純諸登位大乘行人，布施戒忍精進禪定，以神通慧而自娛樂，無極之智纏絡其身，隨時分別章句深妙，慈悲喜護等如虛空，觀前眾生知其志性，為雨甘露無極法味，其服食者無瞋恨結，行三三昧空無想願，拔濟生死立無為岸，降魔塵勞懷害之毒。彼佛神足感動變化，周旋往反無量佛土，彼受訓者，不知是化謂為真佛。過去恒沙諸佛世尊，皆留化佛，接緣眾生使獲無為，是故如來隱形適化不可思議。方將來佛慈氏等輩，亦各有化如來之像開導眾生。我雖滅度，彼化佛身亦不滅度。是故最勝，化亦無化佛亦無佛，解知空寂，亦不二三若干之相。二地菩薩，常當修習幻化之法，觀了慧地誠信之地，見地薄地終成之地，緣覺聲聞所居之地，雖療其疾不取其證，假使最勝二住菩薩，欲取聲聞緣覺證者甚無有難。譬如有人手執華鬘及明月珠，仰擲虛空未墮地頃，於其中間斷結除垢諸漏永滅，無生老死憂患之苦，但為菩薩雖知斷結終不取證。所以然者，未察眾生上中下意，堅固其心永處究竟，興無蓋雲擊慧雷聲，降甘露藥宣真諦寶，不斷三業，意念鮮潔如水清徹，恒用禁戒而自莊嚴，復以眾德修飾形相，奉遵上妙賢聖覺道，至後胎分一生補處，覺現諸佛所造本業，覺意總持悉無處所，先念興意嚴淨道場，隨時進止行安般念，在眾強志御無所畏，心便勇健而得自在，發心願成甚可愛敬，為諸眾生說喜樂法，其心特尊與眾超異。若能執持空無之相，外道奇術無奈之何，聲聞緣覺常所宗敬。」
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是時世尊復告最勝：「二地菩薩達知本無遠離身行，去口殃禍除意亂念，消滅三穢、抑制三災、閹塞五弊，推尋十二癡行之本，上下五結散在三界，以漸除却無令增多。思惟十一苦惱之瘡，捨諸四大耽著之病，分別諸物惡露之法，當避家業息諸習俗，斷其愛欲瞋恚貪垢，淨刈根本不使流馳。常念思惟計無我想，堅立四信，住四意止，成四意斷，稱說五根，布現五力無缺減志，曉知七覺諸寶之藏，修行八正賢聖之道，八大人念初不廢捨。如是，最勝！二地菩薩，執心調意不若干念，解知悉空而無真實，乃得上位受菩薩記，不動勞行亦不離行，學於上智。雖有尊貴意不貢高，觀知諸法，一法不二不計三想，亦復不興無益之想，不有限際有無之想，了想無處不住無處，惟正覺淨諸佛亦淨，善御於心正住不邪，等一善惡審知俱空，空不疑礙，亦復不見有爭無爭、有觀無觀。本無為一亦不見一，知一除一不住於一，復不從一而起眾想，等習勝意。無習有際，不見有際有勝有負，不聽心散越內外法，善防御識定而不轉。雖在三有不著於三，深察諸性了知無根，知無根者所謂淨地。二住菩薩，自整其心觀諸法本悉同無常，常無所入不見出生，無善不善好惡之名、利衰毀譽稱譏苦樂。調正心意無有憂慼，在所入處開示大藏，入大法海念求七慧，煎熬三愛善制四流，修六重法成果證行。如是，最勝！菩薩大士具諸法已，知無形貌而不可見，是謂習學淨於二地。」
是時世尊復告最勝：「二地菩薩達知本無遠離身行，去口殃禍除意亂念，消滅三穢、抑制三災、閹塞五弊，推尋十二癡行之本，上下五結散在三界，以漸除却無令增多。思惟十一苦惱之瘡，捨諸四大耽著之病，分別諸物惡露之法，當避家業息諸習俗，斷其愛欲瞋恚貪垢，淨刈根本不使流馳。常念思惟計無我想，堅立四信，住四意止，成四意斷，稱說五根，布現五力無缺減志，曉知七覺諸寶之藏，修行八正賢聖之道，八大人念初不廢捨。如是，最勝！二地菩薩，執心調意不若干念，解知悉空而無真實，乃得上位受菩薩記，不動勞行亦不離行，學於上智。雖有尊貴意不貢高，觀知諸法，一法不二不計三想，亦復不興無益之想，不有限際有無之想，了想無處不住無處，惟正覺淨諸佛亦淨，善御於心正住不邪，等一善惡審知俱空，空不疑礙，亦復不見有爭無爭、有觀無觀。本無為一亦不見一，知一除一不住於一，復不從一而起眾想，等習勝意。無習有際，不見有際有勝有負，不聽心散越內外法，善防御識定而不轉。雖在三有不著於三，深察諸性了知無根，知無根者所謂淨地。二住菩薩，自整其心觀諸法本悉同無常，常無所入不見出生，無善不善好惡之名、利衰毀譽稱譏苦樂。調正心意無有憂慼，在所入處開示大藏，入大法海念求七慧，煎熬三愛善制四流，修六重法成果證行。如是，最勝！菩薩大士具諸法已，知無形貌而不可見，是謂習學淨於二地。」
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空觀品第三
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爾時最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩於三地中當淨其行？」
爾時最勝菩薩復白佛言：「云何菩薩於三地中當淨其行？」
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世尊告曰：「進學菩薩無出入念，雖多學問義無厭足，不入文句字體本末，分流法施謙下於人，修治國土無國土想，建立善業亦不貢高，初發心行無令有斷，成功德願志如安明，觀諸眾生說喜樂法，從初發意以為道本，由是得至永寂道果。心念廣施遍及一切，建立志願具足禁戒，開意精進行無懈怠，無所喜樂，惟道為務，無歸趣者與作將導，因為分別大智之法。從初立心永無所住，用極大慈不可見故，欲拔根原立大乘迹，當行悲哀愍其未度，設見度者當懷悅豫。於諸眾生平等其心，雖遇苦樂亦不為動，將護一切引入道門。為諸如來所見扶持，念順十方諸佛教誡，當度一切五趣之難，興隆道化無損三寶，無所違失便成道果。將順禁戒為眾人則，暢演智慧無窮之寶，猶如虛空不可窮盡，其一切智亦不可盡。如來心識亦復如是，無有生滅著斷之二，定意三昧智慧解脫度知見身無有近遠，亦不可見。最勝當知，一切諸佛深法之要，亦不可盡亦無端緒，去來現在三世合散，亦無所有不見有集，有所成辦復無散落，變易非一四大所造，地水火風亦無有對而不可見。用智了別眾生心行，本願不斷不可思議，皆無所生亦無髣髴，一切諸法尋不可知，以是之故故無所生，亦復無法可有生者，生已無生何者是生？是故，最勝！發菩薩心而無窮盡，不設心意形相諸法，復無諛諂僥望諸法。其心質直在眾殊特，修息心法自觀身法，觀他人身皆悉空寂不生想念，觀身無染而不可得，亦無授者分別為一。行步進止探察三界受形之類，皆由癡愛遭諸苦惱，了知無二而不可見，痛意行法內外虛空無有生滅。
世尊告曰：「進學菩薩無出入念，雖多學問義無厭足，不入文句字體本末，分流法施謙下於人，修治國土無國土想，建立善業亦不貢高，初發心行無令有斷，成功德願志如安明，觀諸眾生說喜樂法，從初發意以為道本，由是得至永寂道果。心念廣施遍及一切，建立志願具足禁戒，開意精進行無懈怠，無所喜樂，惟道為務，無歸趣者與作將導，因為分別大智之法。從初立心永無所住，用極大慈不可見故，欲拔根原立大乘迹，當行悲哀愍其未度，設見度者當懷悅豫。於諸眾生平等其心，雖遇苦樂亦不為動，將護一切引入道門。為諸如來所見扶持，念順十方諸佛教誡，當度一切五趣之難，興隆道化無損三寶，無所違失便成道果。將順禁戒為眾人則，暢演智慧無窮之寶，猶如虛空不可窮盡，其一切智亦不可盡。如來心識亦復如是，無有生滅著斷之二，定意三昧智慧解脫度知見身無有近遠，亦不可見。最勝當知，一切諸佛深法之要，亦不可盡亦無端緒，去來現在三世合散，亦無所有不見有集，有所成辦復無散落，變易非一四大所造，地水火風亦無有對而不可見。用智了別眾生心行，本願不斷不可思議，皆無所生亦無髣髴，一切諸法尋不可知，以是之故故無所生，亦復無法可有生者，生已無生何者是生？是故，最勝！發菩薩心而無窮盡，不設心意形相諸法，復無諛諂僥望諸法。其心質直在眾殊特，修息心法自觀身法，觀他人身皆悉空寂不生想念，觀身無染而不可得，亦無授者分別為一。行步進止探察三界受形之類，皆由癡愛遭諸苦惱，了知無二而不可見，痛意行法內外虛空無有生滅。
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「復次，最勝！進學菩薩觀息出入長短遲疾，身中毛孔氣息所經靡不了達，出氣為溫還報為冷，解知寂寞都無形質。菩薩觀身分別識知亦無處所，用清淨故平正無邪，柔軟其心不懷麁獷，篤信真要未曾變改，志常堅強而無動轉，無能憎嫉而嬈害者。何以故爾？以其行際不可逮，及有所建立無能誹謗，何敢興造？無根無罪心垢為消，願令法輪常轉於世，使一切人疾得妙慧，光照幽冥如日貫雲，立道善本自觀無我，生無處所，於內外法俱亦如是，亦復不見生死所趣起滅之處，乃至羅漢緣覺及佛皆無見聞。有想見者為非見也，無所想見一切清淨，不止淨想乃為非想，是為空見為無所見。
「復次，最勝！進學菩薩觀息出入長短遲疾，身中毛孔氣息所經靡不了達，出氣為溫還報為冷，解知寂寞都無形質。菩薩觀身分別識知亦無處所，用清淨故平正無邪，柔軟其心不懷麁獷，篤信真要未曾變改，志常堅強而無動轉，無能憎嫉而嬈害者。何以故爾？以其行際不可逮，及有所建立無能誹謗，何敢興造？無根無罪心垢為消，願令法輪常轉於世，使一切人疾得妙慧，光照幽冥如日貫雲，立道善本自觀無我，生無處所，於內外法俱亦如是，亦復不見生死所趣起滅之處，乃至羅漢緣覺及佛皆無見聞。有想見者為非見也，無所想見一切清淨，不止淨想乃為非想，是為空見為無所見。
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「復次，最勝！心不在內亦不處外，不於道法不住於俗，亦不住有亦不住無，不見起滅動搖之處，心無崖畔廣普無底，亦無音響本末悉盡。如是，最勝！當作是觀觀無所觀，當作是見見無所見。習行菩薩為空為滅為無所有，三住菩薩以諸法定，使意專精計念成淨，作是計者為應泥洹應無所生，是法無法無亦無無，強為生名字為法性，曉了法性無來往緣，習意斷法哀世現名。惡法未生精進御止攝使不起，以興惡者御意令斷，未生善法精勤使生，已生增多不使漏失。三住菩薩行神足定，得樂喜定止所作行，總其神足持身心意，以精勤定除所作惡，復總神足攝持身心，復以意定除其所作，統攝神足持於身心，以智慧定除諸所作，統其神足亦持身心，漸進修根信精進根，意定慧根便得入要。佛法空盡無彼無我，亦無因緣復無纏縛，貪有計常生死苦斷，一切無跡人多相猗，見著性名於無數世。當復精行，憂惱相隨如影隨形往來不停，如輪在轍莫知端緒，行定無猗正觀不著，貪盡想滅結解清淨，於行不惑意無憂惱，生老病斷無復往來，慧眼大明普照世人，拔十二緣無黠慧惑。
「復次，最勝！心不在內亦不處外，不於道法不住於俗，亦不住有亦不住無，不見起滅動搖之處，心無崖畔廣普無底，亦無音響本末悉盡。如是，最勝！當作是觀觀無所觀，當作是見見無所見。習行菩薩為空為滅為無所有，三住菩薩以諸法定，使意專精計念成淨，作是計者為應泥洹應無所生，是法無法無亦無無，強為生名字為法性，曉了法性無來往緣，習意斷法哀世現名。惡法未生精進御止攝使不起，以興惡者御意令斷，未生善法精勤使生，已生增多不使漏失。三住菩薩行神足定，得樂喜定止所作行，總其神足持身心意，以精勤定除所作惡，復總神足攝持身心，復以意定除其所作，統攝神足持於身心，以智慧定除諸所作，統其神足亦持身心，漸進修根信精進根，意定慧根便得入要。佛法空盡無彼無我，亦無因緣復無纏縛，貪有計常生死苦斷，一切無跡人多相猗，見著性名於無數世。當復精行，憂惱相隨如影隨形往來不停，如輪在轍莫知端緒，行定無猗正觀不著，貪盡想滅結解清淨，於行不惑意無憂惱，生老病斷無復往來，慧眼大明普照世人，拔十二緣無黠慧惑。
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「復次，最勝！菩薩大士復當修行神力之德。夫神力者莫能沮壞，天魔外道威力之神無侵暴者，信力精進意定慧力，是謂菩薩每修行者。遂應漸進七覺意華，以意覺花行十五心，斷慳悋心履菩薩迹，成深妙慧而不退轉；法覺意花無為無作，除去穢惡不善之行；精進覺華合受戒慢，有放逸者抑使不起；歡悅覺花應三禪地，攝諸亂想寂怕無為；猗覺意花無所貪著，觀了諸法亦無所習；以信覺花其志牢固，暢說微妙而無悔恨；亦當思惟無著覺花，斷百八瑕染著心者。復當修習八賢聖道，等念等定等語等行等業習等意等定，超過八難越度六衰。亦復分別三三昧法，具此行已乃得稱為淨三住地。
「復次，最勝！菩薩大士復當修行神力之德。夫神力者莫能沮壞，天魔外道威力之神無侵暴者，信力精進意定慧力，是謂菩薩每修行者。遂應漸進七覺意華，以意覺花行十五心，斷慳悋心履菩薩迹，成深妙慧而不退轉；法覺意花無為無作，除去穢惡不善之行；精進覺華合受戒慢，有放逸者抑使不起；歡悅覺花應三禪地，攝諸亂想寂怕無為；猗覺意花無所貪著，觀了諸法亦無所習；以信覺花其志牢固，暢說微妙而無悔恨；亦當思惟無著覺花，斷百八瑕染著心者。復當修習八賢聖道，等念等定等語等行等業習等意等定，超過八難越度六衰。亦復分別三三昧法，具此行已乃得稱為淨三住地。
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「如是，最勝！菩薩大士習行慧門，挍計空無不可得覩，無有形想相亦無相，與人說法恒用中正，所言至誠終無有異，設有所與無所希望不求名稱，為人所歎，咸共戴奉興致供養，有所造作不自為己，先求彼安後乃恤己，所以自致獲安隱者，所施功德不懷懈惓，有所施為苦無厭足，用愍一切眾生故也。用無極慈拔濟老死，為懈惓者而興精進，所以勇猛興精進者，欲以養育眾生之類，常當自念，我由眾生得辦道果，諸功德業亦復具足，所可陳力不希望報。所以然者，以心淨故蒙法潤澤，是故無求。世人有求，為除利求，以是慧力護一切法，願令群黎各寧其所，使上中下悉無怨恨，所作事業安隱審諦。由是菩薩無能制者，亦復無能抑斷之者。
「如是，最勝！菩薩大士習行慧門，挍計空無不可得覩，無有形想相亦無相，與人說法恒用中正，所言至誠終無有異，設有所與無所希望不求名稱，為人所歎，咸共戴奉興致供養，有所造作不自為己，先求彼安後乃恤己，所以自致獲安隱者，所施功德不懷懈惓，有所施為苦無厭足，用愍一切眾生故也。用無極慈拔濟老死，為懈惓者而興精進，所以勇猛興精進者，欲以養育眾生之類，常當自念，我由眾生得辦道果，諸功德業亦復具足，所可陳力不希望報。所以然者，以心淨故蒙法潤澤，是故無求。世人有求，為除利求，以是慧力護一切法，願令群黎各寧其所，使上中下悉無怨恨，所作事業安隱審諦。由是菩薩無能制者，亦復無能抑斷之者。
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「如是，最勝！菩薩宿誓弘普難量，其慧無邊不可窮極，猶若天金而無點污。所以然者，用無瑕穢，消盪塵蓋永無貪欲，其諸惡心不能復亂，又其意猛不為惡屈，守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著，汲汲五欲貢高自大，諸所不可皆悉除盡。三住菩薩常護是心，曉了內法而不可見亦無形相，假使有相則毀法性，捐捨重擔及諸垢濁，當建是心不令懈怠，尋其心識悉無處所，而不可見無若干想，有憒亂者護使定意，無智慧者育養成辦，計於一切受形之分，有功德者無功德者，悉欲度脫至于大乘。思念大乘亦不有跡，訓誨一切履行法者，畢志堅固淨於三地成於道果。諸在厄難皆令建立無極功德，雖獲其報知無所有，心亦如是永不可見。所以然者，用慧觀知無去來今。
「如是，最勝！菩薩宿誓弘普難量，其慧無邊不可窮極，猶若天金而無點污。所以然者，用無瑕穢，消盪塵蓋永無貪欲，其諸惡心不能復亂，又其意猛不為惡屈，守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著，汲汲五欲貢高自大，諸所不可皆悉除盡。三住菩薩常護是心，曉了內法而不可見亦無形相，假使有相則毀法性，捐捨重擔及諸垢濁，當建是心不令懈怠，尋其心識悉無處所，而不可見無若干想，有憒亂者護使定意，無智慧者育養成辦，計於一切受形之分，有功德者無功德者，悉欲度脫至于大乘。思念大乘亦不有跡，訓誨一切履行法者，畢志堅固淨於三地成於道果。諸在厄難皆令建立無極功德，雖獲其報知無所有，心亦如是永不可見。所以然者，用慧觀知無去來今。
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「如是，最勝！菩薩常學修于大慈，若有苦難自投歸命，欲求救濟全身命者，寧喪軀體願受苦惱，先度前急不負要誓。其行慈者平等如稱，若有增益不以喜悅，設毀謗者不懷憂慼，是為菩薩隨時行慈。夫行慈者，常以三事淨身口意，終不傳惡亦不念邪，雖在愚癡塵勞之間，獨步無畏亦不自大，所學之法不捨普智，諸神通慧攬諸佛法，隨人所求不逆其心。」
「如是，最勝！菩薩常學修于大慈，若有苦難自投歸命，欲求救濟全身命者，寧喪軀體願受苦惱，先度前急不負要誓。其行慈者平等如稱，若有增益不以喜悅，設毀謗者不懷憂慼，是為菩薩隨時行慈。夫行慈者，常以三事淨身口意，終不傳惡亦不念邪，雖在愚癡塵勞之間，獨步無畏亦不自大，所學之法不捨普智，諸神通慧攬諸佛法，隨人所求不逆其心。」
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爾時世尊復告最勝：「昔我遊學淨三住結，功齊德整，共同友者不可稱計，其中退轉在吾後者不可陳說。吾從一住至于三住，建立弘誓心不移轉，於其中間所作功德亦不可量，且捨珍寶奇異妙物，國財妻子不在其例，但念願施，與其前人九千九百九十九頭，最後遇虎飢羸窮急，伺捕群獸竟不剋獲，便欲噉子以全其命，舒身張爪前欲搏撮。吾與慈氏、柔順為伴，顧謂二人：『今正是時，誰能建心勇猛特出，以身自投施彼餓獸？』二人各自還相視面，口雖不言心懷退轉。吾尋觀知彼有悔意，即於山頂投于深谷。首陀會天尋下接持，即化甘露狀似吾身，飤彼餓虎使得滿足，母子俱全吾亦不損。思計彼身乃充萬頭。是故，最勝！進學菩薩修成三地，亦有悔還心不堅固。正使我身入虎口者，虎亦不食亦不親近。所以然者，由其立根得神力故，於一切法而得自在，當習悔過未曾藏匿，用無量施勸助功德。菩薩修學班宣道義奉習勤學，大士之法其意牢固不捨弘誓，無極德鎧用自纏絡。」
爾時世尊復告最勝：「昔我遊學淨三住結，功齊德整，共同友者不可稱計，其中退轉在吾後者不可陳說。吾從一住至于三住，建立弘誓心不移轉，於其中間所作功德亦不可量，且捨珍寶奇異妙物，國財妻子不在其例，但念願施，與其前人九千九百九十九頭，最後遇虎飢羸窮急，伺捕群獸竟不剋獲，便欲噉子以全其命，舒身張爪前欲搏撮。吾與慈氏、柔順為伴，顧謂二人：『今正是時，誰能建心勇猛特出，以身自投施彼餓獸？』二人各自還相視面，口雖不言心懷退轉。吾尋觀知彼有悔意，即於山頂投于深谷。首陀會天尋下接持，即化甘露狀似吾身，飤彼餓虎使得滿足，母子俱全吾亦不損。思計彼身乃充萬頭。是故，最勝！進學菩薩修成三地，亦有悔還心不堅固。正使我身入虎口者，虎亦不食亦不親近。所以然者，由其立根得神力故，於一切法而得自在，當習悔過未曾藏匿，用無量施勸助功德。菩薩修學班宣道義奉習勤學，大士之法其意牢固不捨弘誓，無極德鎧用自纏絡。」
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佛復告最勝：「進學菩薩修治三地，常當專心無令變異，不以所見為動眾心，於諸煩勞恒知遠離，於己止足無有僥倖，不於想著心不流馳，不求榮冀尊豪高位，令一切人如法習法，宣開上智使同其原，彼我為一然無差別，隨其因緣而示現之，當不以生非不有生無生不生乃淨其地，以為不惑終不以惑，惑出塵勞乃謂為惑，惑不見惑無惑不惑，深知眩惑乃應真空。如是，最勝！菩薩之行分別空無引致入法，具在苦痛皆令普安。是謂，最勝！進學菩薩於三住地而淨其行。」
佛復告最勝：「進學菩薩修治三地，常當專心無令變異，不以所見為動眾心，於諸煩勞恒知遠離，於己止足無有僥倖，不於想著心不流馳，不求榮冀尊豪高位，令一切人如法習法，宣開上智使同其原，彼我為一然無差別，隨其因緣而示現之，當不以生非不有生無生不生乃淨其地，以為不惑終不以惑，惑出塵勞乃謂為惑，惑不見惑無惑不惑，深知眩惑乃應真空。如是，最勝！菩薩之行分別空無引致入法，具在苦痛皆令普安。是謂，最勝！進學菩薩於三住地而淨其行。」
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色入品第四
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是時最勝菩薩前白佛言：「何謂生貴菩薩於四地中而淨其行？」
是時最勝菩薩前白佛言：「何謂生貴菩薩於四地中而淨其行？」
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佛告最勝：「生貴菩薩於四地中，常當不捨奉真人法，念在閑靜不離燕坐，於淫怒癡恒以少欲，意趣知足亦不貪著，不捨苦行十二法要，執持禁戒如防蚖蛇，見欲穢惡如被火燃，除愛欲意亦不使生，興意視眾如泥洹想，惠施所有不惜身命，不懷慢惰於眾貢高，不慕所有亦無三礙。修行開士心識之法，於大眾中念行法施，訓誨眾生果其所願，積功累德為無上道。習在閑居山巖獨處，所有多少取足而已，行諸德業而無厭足，博學多知諮受不惓，所演智慧不以為勞。挍計身中思惟本末，智慮通達所念具足，離於眾惡修行脫門，其解脫者是菩薩教。了諸法本思惟微妙，當別五陰成敗之相，觀知四大地水火風，覩見六衰所起根本，十二因緣深無邊際，生死變易不可窮盡，苦言忠諫念持不忘，不計我人壽命長短，寂寞無為行非常業，解知一切虛而不實。
佛告最勝：「生貴菩薩於四地中，常當不捨奉真人法，念在閑靜不離燕坐，於淫怒癡恒以少欲，意趣知足亦不貪著，不捨苦行十二法要，執持禁戒如防蚖蛇，見欲穢惡如被火燃，除愛欲意亦不使生，興意視眾如泥洹想，惠施所有不惜身命，不懷慢惰於眾貢高，不慕所有亦無三礙。修行開士心識之法，於大眾中念行法施，訓誨眾生果其所願，積功累德為無上道。習在閑居山巖獨處，所有多少取足而已，行諸德業而無厭足，博學多知諮受不惓，所演智慧不以為勞。挍計身中思惟本末，智慮通達所念具足，離於眾惡修行脫門，其解脫者是菩薩教。了諸法本思惟微妙，當別五陰成敗之相，觀知四大地水火風，覩見六衰所起根本，十二因緣深無邊際，生死變易不可窮盡，苦言忠諫念持不忘，不計我人壽命長短，寂寞無為行非常業，解知一切虛而不實。
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「復次，最勝！四住菩薩當護佛土，分別道俗悉不可見，菩薩之行智不可窮，辦一切德修治國土，隨其次第成就處所，慧海無邊所受無厭，多所救度一切眾生。其所修行常為先首，最尊最上無能及逮，所念總持強記不忘，各獲善本令不缺漏。所以然者，用尊貴法得遠緣縛，因斯受決入正士室，亦因專勤意不退轉，自致具足無上聖業，所願輒成亦不見成，若見成者則為非成。其所修行永無所見，行其定意攝攬諸法，所為之行無令有短，制伏心意是其道業，修行自守無若干想。所以者何？乃離諸惡不與從事，專精行施良祐福田。菩薩發心於一切眾生，不以身心有所貪愛，轉增上妙無極之哀，專精奉戒如護雙目，教犯戒者使不為惡。亦當專精修行忍辱，夫行忍者亦為甚難，雖在尊位財富極樂，不輕貧賤羸瘦之人。如是，最勝！忍辱為難，勤加精進亦不可及。坐佛樹下正身正意，結跏趺坐亦不動轉，若有人來言避吾處，我欲坐此當建牢固勿為彼伏，先取佛道具諸相好，降伏魔已即捨與處，是謂精進為難得及。專心定意亦復難及，生貴菩薩入定意時，天雷礔礰萬響俱震，欲得動亂菩薩心者，不能轉亂如毛髮許。是謂，最勝！菩薩定意，故曰難也。菩薩以慧修諸功德，不以懷勞於諸眾生，出入行步和雅安詳，威儀備悉法服齊整，是謂菩薩修其智慧功德堅強無能危者。曉知本無，鈎玄致遠博覽微妙，其明極照無所不達，專精其心無有流馳，常念一切無所依者，為設方便令得其依，有闇冥者使覩大明，無所歸者為受其歸，處卑賤中與作善友，行姦偽者教修質朴，見強梁者為是忍辱，於飾好中不為綺雅，見無反復教使報恩，處在天宮令行十善，在懈退處修奉業德，設見貢高不懷自大，有求其便不能得短，不思念惡不說缺漏，若在邪業輒住將護使入安諦。眾生之類來到其所，歡喜承受無瞋恚心，有諫喻者示進退法，此當應爾此不應爾，可然不然心無增減。篤信罪福，知有報對。設在城郭遊近人間，如在曠野巖居不異，不貪利業不惜身命，心懷清淨無是非意，常護口過言無彼此，不求供養望其奉敬，明知節限止足而已。心常柔和不由弊惡，度於生死息諸患苦，由是永致成大乘迹。菩薩慧心亦不可見，生死往返亦無所有，以權方便明了訓誨，隨時適化斷於終始，終始無來亦無去者，解知悉空而無處所。菩薩計有便為著有，於布施中亦計無有，亦無所有復不可見。所以者何？六度無極復不可見亦無所有。
「復次，最勝！四住菩薩當護佛土，分別道俗悉不可見，菩薩之行智不可窮，辦一切德修治國土，隨其次第成就處所，慧海無邊所受無厭，多所救度一切眾生。其所修行常為先首，最尊最上無能及逮，所念總持強記不忘，各獲善本令不缺漏。所以然者，用尊貴法得遠緣縛，因斯受決入正士室，亦因專勤意不退轉，自致具足無上聖業，所願輒成亦不見成，若見成者則為非成。其所修行永無所見，行其定意攝攬諸法，所為之行無令有短，制伏心意是其道業，修行自守無若干想。所以者何？乃離諸惡不與從事，專精行施良祐福田。菩薩發心於一切眾生，不以身心有所貪愛，轉增上妙無極之哀，專精奉戒如護雙目，教犯戒者使不為惡。亦當專精修行忍辱，夫行忍者亦為甚難，雖在尊位財富極樂，不輕貧賤羸瘦之人。如是，最勝！忍辱為難，勤加精進亦不可及。坐佛樹下正身正意，結跏趺坐亦不動轉，若有人來言避吾處，我欲坐此當建牢固勿為彼伏，先取佛道具諸相好，降伏魔已即捨與處，是謂精進為難得及。專心定意亦復難及，生貴菩薩入定意時，天雷礔礰萬響俱震，欲得動亂菩薩心者，不能轉亂如毛髮許。是謂，最勝！菩薩定意，故曰難也。菩薩以慧修諸功德，不以懷勞於諸眾生，出入行步和雅安詳，威儀備悉法服齊整，是謂菩薩修其智慧功德堅強無能危者。曉知本無，鈎玄致遠博覽微妙，其明極照無所不達，專精其心無有流馳，常念一切無所依者，為設方便令得其依，有闇冥者使覩大明，無所歸者為受其歸，處卑賤中與作善友，行姦偽者教修質朴，見強梁者為是忍辱，於飾好中不為綺雅，見無反復教使報恩，處在天宮令行十善，在懈退處修奉業德，設見貢高不懷自大，有求其便不能得短，不思念惡不說缺漏，若在邪業輒住將護使入安諦。眾生之類來到其所，歡喜承受無瞋恚心，有諫喻者示進退法，此當應爾此不應爾，可然不然心無增減。篤信罪福，知有報對。設在城郭遊近人間，如在曠野巖居不異，不貪利業不惜身命，心懷清淨無是非意，常護口過言無彼此，不求供養望其奉敬，明知節限止足而已。心常柔和不由弊惡，度於生死息諸患苦，由是永致成大乘迹。菩薩慧心亦不可見，生死往返亦無所有，以權方便明了訓誨，隨時適化斷於終始，終始無來亦無去者，解知悉空而無處所。菩薩計有便為著有，於布施中亦計無有，亦無所有復不可見。所以者何？六度無極復不可見亦無所有。
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「如是，最勝！菩薩布施悉無科限，有科限者則非真施。設當選擇當施與是不應施是，分別高下意生是非，施不周普不應為施。若能惠施不生染著，無種種念乃謂為施。受施之主得全其命，便能安隱坐起誦習，身體得定氣力強盛，周旋生死常不渴乏，所生之處神足飛行，在所到方為人所敬，得神通眼見十方國，耳聽遠聞無極音聲，逮致妙香戒定慧解度知見身，為被種種德勳之音，身體香潔莫不悅豫，常得餚饌甘美之味，宿福所殖而致奇相，清淨無垢為人所護。隨其所乏而施與之，身常無病不生不死無有眾患，恒獲安隱一切具足，備悉成就三十有二大人之相，得八十種眾好之容，敷開法藏不生貪欲，充備道慧無所匱乏。有來求索而不愛惜，輒能盡施逮一切智，諸通聖慧廣濟無窮，得深經典樂法之樂。於佛樹下坐于道場，降伏魔兵及諸官屬，不以色故有所施為，知色為空色亦自空，色不自知乃知色空。
「如是，最勝！菩薩布施悉無科限，有科限者則非真施。設當選擇當施與是不應施是，分別高下意生是非，施不周普不應為施。若能惠施不生染著，無種種念乃謂為施。受施之主得全其命，便能安隱坐起誦習，身體得定氣力強盛，周旋生死常不渴乏，所生之處神足飛行，在所到方為人所敬，得神通眼見十方國，耳聽遠聞無極音聲，逮致妙香戒定慧解度知見身，為被種種德勳之音，身體香潔莫不悅豫，常得餚饌甘美之味，宿福所殖而致奇相，清淨無垢為人所護。隨其所乏而施與之，身常無病不生不死無有眾患，恒獲安隱一切具足，備悉成就三十有二大人之相，得八十種眾好之容，敷開法藏不生貪欲，充備道慧無所匱乏。有來求索而不愛惜，輒能盡施逮一切智，諸通聖慧廣濟無窮，得深經典樂法之樂。於佛樹下坐于道場，降伏魔兵及諸官屬，不以色故有所施為，知色為空色亦自空，色不自知乃知色空。
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「如是，最勝！菩薩解知色性空者，便為一切道法之首，成就法眼為一切道，三世特尊獨步無侶，斯由具足諸通慧故。」
「如是，最勝！菩薩解知色性空者，便為一切道法之首，成就法眼為一切道，三世特尊獨步無侶，斯由具足諸通慧故。」
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佛復告最勝：「生貴菩薩終不信邪顛倒之法，若見眾生各有所奉，祠祀求福心不動轉，以食向口。見有生類，正立無上獨尊之行，終不動轉捨就小道。知是深法無與等者，勤心進業亦無他想。雖有他法雜異之儀，常以法性觀了別知，雖共周旋意終不轉就於他道。正使遭世有佛出世及般泥洹，遺法教授復遇滅盡，聖眾遊化又值中斷，心常一定亦不變改，雖無三寶不隨邪念，恒習深妙無量經文，用十二部遍見一切，善權方便無所不入，不貪名譽現身變化不自稱譽。
佛復告最勝：「生貴菩薩終不信邪顛倒之法，若見眾生各有所奉，祠祀求福心不動轉，以食向口。見有生類，正立無上獨尊之行，終不動轉捨就小道。知是深法無與等者，勤心進業亦無他想。雖有他法雜異之儀，常以法性觀了別知，雖共周旋意終不轉就於他道。正使遭世有佛出世及般泥洹，遺法教授復遇滅盡，聖眾遊化又值中斷，心常一定亦不變改，雖無三寶不隨邪念，恒習深妙無量經文，用十二部遍見一切，善權方便無所不入，不貪名譽現身變化不自稱譽。
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「如是，最勝！生貴菩薩執行正見知空不真，無正不正正無所有，明解此者是謂正道。
「如是，最勝！生貴菩薩執行正見知空不真，無正不正正無所有，明解此者是謂正道。
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「復次，最勝！菩薩大士修習智慧分別有無，曉知真空亦無所著，復當修行諸慧句義亦無所有，苦諦滅苦習結已斷，盡斷愛習道果受證，等智照察息淫怒癡，法智除垢達上中下，以遠思智上觀二界。知他心智，普了眾生心中所念。無生智者，不受生死胎分之穢，行滅盡智曉斷五陰生滅端緒，思惟三根所應行本，未知已知無知之根，至竟成道當學斯根，從三白衣至須陀洹，修未知根，從斯陀含至阿那含，學已知根，從阿羅漢至成作佛，學無知根。復當習定觀了禪智，初禪總攝有覺有觀，次禪中間無覺有觀，後從二禪至無想定，無覺無觀其心寂滅亦無動搖，常念篤信入於正定。
「復次，最勝！菩薩大士修習智慧分別有無，曉知真空亦無所著，復當修行諸慧句義亦無所有，苦諦滅苦習結已斷，盡斷愛習道果受證，等智照察息淫怒癡，法智除垢達上中下，以遠思智上觀二界。知他心智，普了眾生心中所念。無生智者，不受生死胎分之穢，行滅盡智曉斷五陰生滅端緒，思惟三根所應行本，未知已知無知之根，至竟成道當學斯根，從三白衣至須陀洹，修未知根，從斯陀含至阿那含，學已知根，從阿羅漢至成作佛，學無知根。復當習定觀了禪智，初禪總攝有覺有觀，次禪中間無覺有觀，後從二禪至無想定，無覺無觀其心寂滅亦無動搖，常念篤信入於正定。
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「如是，最勝！菩薩晝夜不作是念，吾知奉戒真人之處，亦知無戒行惡之人，無有異心分別之意，悉知虛寂無有一二前後中間亂念之想。菩薩精勤念不離佛、法及聖眾，戒、施、天念、安般休息，身苦死念亦知無處。思除五結敬六重法，行四神足育養大眾，端心正意奮振無畏。設有沙門外道異學，或天梵魔及餘眾輩，亦無有難詰問之者。不見若干起吾我想，以是之證，行常安隱亦無所畏，得精進力立第一處，在諸大眾而師子吼轉大法輪，沙門淨志梵釋魔眾一切外道所不能轉，唯佛能轉，如來身者金剛所成，諸漏已盡而無塵埃，正使恒沙億姟眾生，無敢言佛諸漏未盡。如來所說言真無二，善惡之報不失本願，一切餘眾離內法者，不見敢能違佛言教。所說賢聖至道之要，行是得道犯惡入罪，亦無有能非如來教，亦不見教有所出處。無教不教教無所有，深知教誡是謂真道。如是，最勝！生貴菩薩求成佛道行無缺漏，欲聽法者捨諸不要，先說微妙使獲所起，悉遍志願各得具足。若有所施不恐怖處，心未曾變無有狐疑，不別好醜興二見心，亦不思惟善惡差別，所行法性亦無希望。菩薩不念受其功報，普為一切有形之類，不習聲聞緣覺之心，亦不生念有所成辦。令一切眾不離佛藏，知一切空佛法亦空，以因緣想有所興發，由斯觀察而不可見亦無形質，言有形者則毀法相，相亦無相相不自生，生無根芽何由有相？相一無形而不可見，是謂正真無上之道。
「如是，最勝！菩薩晝夜不作是念，吾知奉戒真人之處，亦知無戒行惡之人，無有異心分別之意，悉知虛寂無有一二前後中間亂念之想。菩薩精勤念不離佛、法及聖眾，戒、施、天念、安般休息，身苦死念亦知無處。思除五結敬六重法，行四神足育養大眾，端心正意奮振無畏。設有沙門外道異學，或天梵魔及餘眾輩，亦無有難詰問之者。不見若干起吾我想，以是之證，行常安隱亦無所畏，得精進力立第一處，在諸大眾而師子吼轉大法輪，沙門淨志梵釋魔眾一切外道所不能轉，唯佛能轉，如來身者金剛所成，諸漏已盡而無塵埃，正使恒沙億姟眾生，無敢言佛諸漏未盡。如來所說言真無二，善惡之報不失本願，一切餘眾離內法者，不見敢能違佛言教。所說賢聖至道之要，行是得道犯惡入罪，亦無有能非如來教，亦不見教有所出處。無教不教教無所有，深知教誡是謂真道。如是，最勝！生貴菩薩求成佛道行無缺漏，欲聽法者捨諸不要，先說微妙使獲所起，悉遍志願各得具足。若有所施不恐怖處，心未曾變無有狐疑，不別好醜興二見心，亦不思惟善惡差別，所行法性亦無希望。菩薩不念受其功報，普為一切有形之類，不習聲聞緣覺之心，亦不生念有所成辦。令一切眾不離佛藏，知一切空佛法亦空，以因緣想有所興發，由斯觀察而不可見亦無形質，言有形者則毀法相，相亦無相相不自生，生無根芽何由有相？相一無形而不可見，是謂正真無上之道。
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「如是，最勝！生貴菩薩於四住地淨修其行，不離諸佛神通之慧，有所施為應適前人，所說輒成無有不應。從佛法教不捨本誓，其心堅強完具甚安，所可施為皆達無願，為諸願者作善因緣。其在三界無能逮者，願令其德周遍一切。菩薩之業其志常定，一切智心無所不入，以是之故名曰空寂。所作施與過諸想著，降伏眾魔令不自在。
「如是，最勝！生貴菩薩於四住地淨修其行，不離諸佛神通之慧，有所施為應適前人，所說輒成無有不應。從佛法教不捨本誓，其心堅強完具甚安，所可施為皆達無願，為諸願者作善因緣。其在三界無能逮者，願令其德周遍一切。菩薩之業其志常定，一切智心無所不入，以是之故名曰空寂。所作施與過諸想著，降伏眾魔令不自在。
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「如是，最勝！生貴菩薩常念修四無所礙慧，於真諦法亦無所礙，於聖要義慧無所礙，於辯才智慧無所礙，所說明達慧無所礙，是謂菩薩行無礙智，與眾超異決斷心疑得至無為，及無央數不可稱計眾生之類，普使濟度永處安寧，除計常想思惟無常，便斷欲愛形無形愛。無明憍慢消盡不生，先除身貪無令生想，此五陰身漏結不淨，眼如水泡亦不牢固幻偽不真，或世愚士染著不惓，眼耳鼻口身意之法，斯亦無常而不可見，無形無主永無名號。當熟觀色，色非我有亦非我造，乃從無有而生此有，以有形色便有識神，以有識神便生五陰，以生五陰便染六情，以染六情乃有癡行，至老病死憂苦萬端，往來周旋宛轉三界，流趣五道無有窮已。斯由合會因緣所成，因是有是無是則無，此起則起此滅則滅。眼耳鼻口身意之法，亦復如是，皆悉虛寂而無形質。智者達了本末皆空，何用疲勞困苦識神？如是，最勝！生貴菩薩去離色想心不染污，解知本末而無所有，亦不見成復不見敗，諸法之本寂寞空無，無能動轉超越其上，況復過者。此則不然，學一切智廣布其義，悉了諸法空而不真。是故，最勝！當勤習學學無所學，當作是行行無所行，生貴菩薩於四住中而淨其地。」
「如是，最勝！生貴菩薩常念修四無所礙慧，於真諦法亦無所礙，於聖要義慧無所礙，於辯才智慧無所礙，所說明達慧無所礙，是謂菩薩行無礙智，與眾超異決斷心疑得至無為，及無央數不可稱計眾生之類，普使濟度永處安寧，除計常想思惟無常，便斷欲愛形無形愛。無明憍慢消盡不生，先除身貪無令生想，此五陰身漏結不淨，眼如水泡亦不牢固幻偽不真，或世愚士染著不惓，眼耳鼻口身意之法，斯亦無常而不可見，無形無主永無名號。當熟觀色，色非我有亦非我造，乃從無有而生此有，以有形色便有識神，以有識神便生五陰，以生五陰便染六情，以染六情乃有癡行，至老病死憂苦萬端，往來周旋宛轉三界，流趣五道無有窮已。斯由合會因緣所成，因是有是無是則無，此起則起此滅則滅。眼耳鼻口身意之法，亦復如是，皆悉虛寂而無形質。智者達了本末皆空，何用疲勞困苦識神？如是，最勝！生貴菩薩去離色想心不染污，解知本末而無所有，亦不見成復不見敗，諸法之本寂寞空無，無能動轉超越其上，況復過者。此則不然，學一切智廣布其義，悉了諸法空而不真。是故，最勝！當勤習學學無所學，當作是行行無所行，生貴菩薩於四住中而淨其地。」
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十住斷結經卷第一
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