佛說大方廣菩薩十地經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大方廣菩薩十地經

元魏西域三藏吉迦夜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏西域三藏吉迦夜譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩萬人，其名曰智幢菩薩、法幢菩薩、月幢菩薩、日幢菩薩、無量幢菩薩，跋陀波羅等十六正士、文殊師利等六十同意、彌勒菩薩等賢劫一切菩提薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山，與大比丘眾千二百五十人俱，菩薩萬人，其名曰智幢菩薩、法幢菩薩、月幢菩薩、日幢菩薩、無量幢菩薩，跋陀波羅等十六正士、文殊師利等六十同意、彌勒菩薩等賢劫一切菩提薩埵。

爾時無盡智菩提薩埵，從座起整衣服，偏袒右肩右膝著地，以種種寶華散於佛上，白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊，開示解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無盡智菩提薩埵，從座起整衣服，偏袒右肩右膝著地，以種種寶華散於佛上，白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊，開示解說。」

爾時世尊告無盡智菩薩：「善哉，善哉！善男子！若有疑難恣汝所問，如來當為隨問解說，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告無盡智菩薩：「善哉，善哉！善男子！若有疑難恣汝所問，如來當為隨問解說，令汝歡喜。」

爾時無盡智菩提薩埵白佛言：「世尊！菩提心。世尊謂菩提心，云何當知菩提薩埵成就菩提心？何等為菩提心亦無菩提心，薩埵亦不可得，亦不離菩提名曰菩提心？菩提者，亦不可說不可見無有對，薩埵亦不可得。云何於此諸法當得開解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無盡智菩提薩埵白佛言：「世尊！菩提心。世尊謂菩提心，云何當知菩提薩埵成就菩提心？何等為菩提心亦無菩提心，薩埵亦不可得，亦不離菩提名曰菩提心？菩提者，亦不可說不可見無有對，薩埵亦不可得。云何於此諸法當得開解？」

世尊告曰：「善男子！菩提者，是皆言說俗數施設。善男子！菩提者非言說非俗數非施設。善男子！如菩提非言說，薩埵及心至一切法，亦復如是，當作是知。若如是心是名菩提心，菩提亦不過去、當來、今現在，所謂薩埵及心亦不過去、當來、今現在；若如是知者，菩提薩埵不可得，彼處都無所得；於一切法得無所得，是名得菩提心。如阿羅漢阿羅漢果亦不可得，彼都無所得，但是俗數言說有耳；於一切法無所得，是名得。菩提心亦非初業，菩提薩埵度義，義名為菩提薩埵；亦非彼心非施設心、非眾生非施設眾生、非聲聞非施設聲聞、非辟支佛非施設辟支佛、非菩提薩埵非施設菩提薩埵、非有為非施設有為法，非無為非施設無為法、可得、已得、當得。但如說法隨順故，說一切善根等起；當知初發心，彼因檀波羅蜜，猶如大地所持；當知第二心起，彼因尸波羅蜜，猶如師子獸王勇猛；當知第三心起，彼因羼提波羅蜜，猶如那羅延勇猛大力便；當知第四心起，摧伏一切諸結怨敵，彼因毘梨耶波羅蜜，種種善根功德華開；當知第五心起，譬如天帝釋大會拘毘陀羅樹，彼因禪那波羅蜜，猶如日輪無量光曜；當知第六心起，悉能除滅一切闇冥，彼因般若波羅蜜，本願功德普現莊嚴；當知第七心起，如商人主將諸商人能度曠野，彼因方便波羅蜜，淨除一切過惡所欲如意；當知第八心起，滿足明淨，猶如秋月周滿所願；當知第九心起，一切所作皆悉休息，譬如貧人得無盡寶藏，猶如虛空離垢明淨；當知第十心起，究竟一切功德彼岸，智慧辯才無盡，一切法主猶轉輪王。如是，善男子！其成就此十種心者，是名為菩提薩埵、摩訶薩埵、第一薩埵、最上薩埵、離罪薩埵、最尊薩埵。然，善男子！菩提薩埵及心，於第一義都不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善男子！菩提者，是皆言說俗數施設。善男子！菩提者非言說非俗數非施設。善男子！如菩提非言說，薩埵及心至一切法，亦復如是，當作是知。若如是心是名菩提心，菩提亦不過去、當來、今現在，所謂薩埵及心亦不過去、當來、今現在；若如是知者，菩提薩埵不可得，彼處都無所得；於一切法得無所得，是名得菩提心。如阿羅漢阿羅漢果亦不可得，彼都無所得，但是俗數言說有耳；於一切法無所得，是名得。菩提心亦非初業，菩提薩埵度義，義名為菩提薩埵；亦非彼心非施設心、非眾生非施設眾生、非聲聞非施設聲聞、非辟支佛非施設辟支佛、非菩提薩埵非施設菩提薩埵、非有為非施設有為法，非無為非施設無為法、可得、已得、當得。但如說法隨順故，說一切善根等起；當知初發心，彼因檀波羅蜜，猶如大地所持；當知第二心起，彼因尸波羅蜜，猶如師子獸王勇猛；當知第三心起，彼因羼提波羅蜜，猶如那羅延勇猛大力便；當知第四心起，摧伏一切諸結怨敵，彼因毘梨耶波羅蜜，種種善根功德華開；當知第五心起，譬如天帝釋大會拘毘陀羅樹，彼因禪那波羅蜜，猶如日輪無量光曜；當知第六心起，悉能除滅一切闇冥，彼因般若波羅蜜，本願功德普現莊嚴；當知第七心起，如商人主將諸商人能度曠野，彼因方便波羅蜜，淨除一切過惡所欲如意；當知第八心起，滿足明淨，猶如秋月周滿所願；當知第九心起，一切所作皆悉休息，譬如貧人得無盡寶藏，猶如虛空離垢明淨；當知第十心起，究竟一切功德彼岸，智慧辯才無盡，一切法主猶轉輪王。如是，善男子！其成就此十種心者，是名為菩提薩埵、摩訶薩埵、第一薩埵、最上薩埵、離罪薩埵、最尊薩埵。然，善男子！菩提薩埵及心，於第一義都不可得。

「又善男子！菩提薩埵初心起，有法寶等起三摩提攝取心而生；菩提薩埵第二心起，有不動三摩提攝取心而生；彼第三心起，名善住三摩提攝取心而生；彼第四心起，名不退轉三摩提攝取心而生；彼第五心起，名集華三摩提攝取心而生；彼第六心起，名日光三摩提攝取心而生；彼第七心起，名義滿足三摩提攝取心而生；彼第八心起，名慧炬三摩提攝取心而生；彼第九心起，名佛見在前三摩提攝取心而生；彼第十心起，名首楞嚴三摩提攝取心而生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！菩提薩埵初心起，有法寶等起三摩提攝取心而生；菩提薩埵第二心起，有不動三摩提攝取心而生；彼第三心起，名善住三摩提攝取心而生；彼第四心起，名不退轉三摩提攝取心而生；彼第五心起，名集華三摩提攝取心而生；彼第六心起，名日光三摩提攝取心而生；彼第七心起，名義滿足三摩提攝取心而生；彼第八心起，名慧炬三摩提攝取心而生；彼第九心起，名佛見在前三摩提攝取心而生；彼第十心起，名首楞嚴三摩提攝取心而生。

「又善男子！初地菩提薩埵先覩嘉瑞，三千大千佛土億百千珍奇寶藏，悉現境界；第二地先覩嘉瑞，三千大千佛土平如水掌，悉現境界；第三地先覩嘉瑞，勇健堅強手執兵仗，悉現境界；第四地先覩嘉瑞，曼陀羅風從四方來，吹種種華普散大地，悉現境界；第五地先覩嘉瑞，一切女人嚴具莊飾，瞻匐華鬘、解脫華鬘、憂鉢羅華鬘、婆利師華鬘莊嚴其首，悉現境界；第六地先覩嘉瑞，眾寶浴池，八功德水充滿其中，有四階道底布金沙，澄靖清徹，自見己身遊戲其中，悉現境界；第七地先覩嘉瑞，見左右面有大地獄，楚毒峻嶮，自見己身超出此難，悉現境界；第八地先覩嘉瑞，自見兩肩有師子獸王，首冠繒帛，其身雄壯，一切毒害諸惡獸等無不摧伏，悉現境界；第九地先覩嘉瑞，轉輪聖王、大臣、剎利、百千眷屬，以法化導一切眾生，手執繒蓋，眾寶百千莊嚴其首，悉現境界；第十地先覩嘉瑞，自見作佛，身黃金色圓光一尋，億百千梵圍遶說法。善男子！是為菩提薩埵十地前相，當作是知，悉從十地三摩提之所出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！初地菩提薩埵先覩嘉瑞，三千大千佛土億百千珍奇寶藏，悉現境界；第二地先覩嘉瑞，三千大千佛土平如水掌，悉現境界；第三地先覩嘉瑞，勇健堅強手執兵仗，悉現境界；第四地先覩嘉瑞，曼陀羅風從四方來，吹種種華普散大地，悉現境界；第五地先覩嘉瑞，一切女人嚴具莊飾，瞻匐華鬘、解脫華鬘、憂鉢羅華鬘、婆利師華鬘莊嚴其首，悉現境界；第六地先覩嘉瑞，眾寶浴池，八功德水充滿其中，有四階道底布金沙，澄靖清徹，自見己身遊戲其中，悉現境界；第七地先覩嘉瑞，見左右面有大地獄，楚毒峻嶮，自見己身超出此難，悉現境界；第八地先覩嘉瑞，自見兩肩有師子獸王，首冠繒帛，其身雄壯，一切毒害諸惡獸等無不摧伏，悉現境界；第九地先覩嘉瑞，轉輪聖王、大臣、剎利、百千眷屬，以法化導一切眾生，手執繒蓋，眾寶百千莊嚴其首，悉現境界；第十地先覩嘉瑞，自見作佛，身黃金色圓光一尋，億百千梵圍遶說法。善男子！是為菩提薩埵十地前相，當作是知，悉從十地三摩提之所出生。

「又善男子！菩提薩埵初發意地得最勝處陀羅尼；第二地得難伏陀羅尼；第三地得善住陀羅尼；第四地得難當陀羅尼；第五地得功德華普集莊嚴陀羅尼；第六地得智光明陀羅尼；第七地得勝趣陀羅尼；第八地得八萬四千陀羅尼，澄靖司陀羅尼為首；第九地得六十那由他陀羅尼，無盡陀羅尼為首；第十地得恒河沙陀羅尼，出生無量陀羅尼為首；是為菩提薩埵十地陀羅尼，當作是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！菩提薩埵初發意地得最勝處陀羅尼；第二地得難伏陀羅尼；第三地得善住陀羅尼；第四地得難當陀羅尼；第五地得功德華普集莊嚴陀羅尼；第六地得智光明陀羅尼；第七地得勝趣陀羅尼；第八地得八萬四千陀羅尼，澄靖司陀羅尼為首；第九地得六十那由他陀羅尼，無盡陀羅尼為首；第十地得恒河沙陀羅尼，出生無量陀羅尼為首；是為菩提薩埵十地陀羅尼，當作是知。

「又善男子！菩提薩埵初發意地具足檀波羅蜜，第二地具足尸波羅蜜，第三地具足羼提波羅蜜，第四地具足毘梨耶波羅蜜，第五地具足禪那波羅蜜，第六地具足般若波羅蜜，第七地具足方便波羅蜜，第八地具足願波羅蜜，第九地具足力波羅蜜，第十地具足智波羅蜜；如是諸波羅蜜，於諸地中皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！菩提薩埵初發意地具足檀波羅蜜，第二地具足尸波羅蜜，第三地具足羼提波羅蜜，第四地具足毘梨耶波羅蜜，第五地具足禪那波羅蜜，第六地具足般若波羅蜜，第七地具足方便波羅蜜，第八地具足願波羅蜜，第九地具足力波羅蜜，第十地具足智波羅蜜；如是諸波羅蜜，於諸地中皆悉成就。

「又善男子，有十種檀波羅蜜。何等為十？信根為首檀波羅蜜，三摩提為首檀波羅蜜，大慈為首檀波羅蜜，大悲為首檀波羅蜜，深心希望為首檀波羅蜜，一切智為首檀波羅蜜，安立眾生為首檀波羅蜜，四攝為首檀波羅蜜，護持正法為首檀波羅蜜，樂求佛法為首檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子，有十種檀波羅蜜。何等為十？信根為首檀波羅蜜，三摩提為首檀波羅蜜，大慈為首檀波羅蜜，大悲為首檀波羅蜜，深心希望為首檀波羅蜜，一切智為首檀波羅蜜，安立眾生為首檀波羅蜜，四攝為首檀波羅蜜，護持正法為首檀波羅蜜，樂求佛法為首檀波羅蜜。

「復有十種尸羅波羅蜜。何等為十種？離八難為首尸羅波羅蜜，建立佛法為首尸羅波羅蜜，超越聲聞辟支佛地為首尸羅波羅蜜，淨身業為首尸羅波羅蜜，淨口業為首尸羅波羅蜜，淨意業為首尸波羅蜜，莊嚴心為首尸波羅蜜，人世界清淨為首尸波羅蜜，一切願求滿足為首尸波羅蜜，不害為首尸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種尸羅波羅蜜。何等為十種？離八難為首尸羅波羅蜜，建立佛法為首尸羅波羅蜜，超越聲聞辟支佛地為首尸羅波羅蜜，淨身業為首尸羅波羅蜜，淨口業為首尸羅波羅蜜，淨意業為首尸波羅蜜，莊嚴心為首尸波羅蜜，人世界清淨為首尸波羅蜜，一切願求滿足為首尸波羅蜜，不害為首尸波羅蜜。

「復有十種羼提波羅蜜。何等為十？忍力為首羼提波羅蜜，成熟眾生為首羼提波羅蜜，意解為首羼提波羅蜜，深法忍為首羼提波羅蜜，斷煩惱為首羼提波羅蜜，離瞋恚為首羼提波羅蜜，不計身為首羼提波羅蜜，不計命為首羼提波羅蜜，斷諸無智為首羼提波羅蜜，觀諸法平等為首羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種羼提波羅蜜。何等為十？忍力為首羼提波羅蜜，成熟眾生為首羼提波羅蜜，意解為首羼提波羅蜜，深法忍為首羼提波羅蜜，斷煩惱為首羼提波羅蜜，離瞋恚為首羼提波羅蜜，不計身為首羼提波羅蜜，不計命為首羼提波羅蜜，斷諸無智為首羼提波羅蜜，觀諸法平等為首羼提波羅蜜。

「復有十種毘梨耶波羅蜜。何等為十？精進根為首毘梨耶波羅蜜，精進力為首毘梨耶波羅蜜，等方便為首毘梨耶波羅蜜，念處為首毘梨耶波羅蜜，代一切眾生身所作為首毘梨耶波羅蜜，隨順一切眾生口意轉為首毘梨耶波羅蜜，不退還為首毘梨耶波羅蜜，極精勤為首毘梨耶波羅蜜，伏一切煩惱怨家為首毘梨耶波羅蜜，一切智智為首毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種毘梨耶波羅蜜。何等為十？精進根為首毘梨耶波羅蜜，精進力為首毘梨耶波羅蜜，等方便為首毘梨耶波羅蜜，念處為首毘梨耶波羅蜜，代一切眾生身所作為首毘梨耶波羅蜜，隨順一切眾生口意轉為首毘梨耶波羅蜜，不退還為首毘梨耶波羅蜜，極精勤為首毘梨耶波羅蜜，伏一切煩惱怨家為首毘梨耶波羅蜜，一切智智為首毘梨耶波羅蜜。

「復有十種禪波羅蜜。何等為十？定根為首禪波羅蜜，定力為首禪波羅蜜，等定為首禪波羅蜜，諸禪解脫為首禪波羅蜜，善法為首禪波羅蜜，是處為首禪波羅蜜，不亂為首禪波羅蜜，非處為首禪波羅蜜，害一切結使為首禪波羅蜜，定身滿足為首禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種禪波羅蜜。何等為十？定根為首禪波羅蜜，定力為首禪波羅蜜，等定為首禪波羅蜜，諸禪解脫為首禪波羅蜜，善法為首禪波羅蜜，是處為首禪波羅蜜，不亂為首禪波羅蜜，非處為首禪波羅蜜，害一切結使為首禪波羅蜜，定身滿足為首禪波羅蜜。

「復有十種般若波羅蜜。何等為十？慧根為首般若波羅蜜，慧力為首般若波羅蜜，正見為首般若波羅蜜，正念為首般若波羅蜜，陰巧便為首般若波羅蜜，觀界入為首般若波羅蜜，聖諦為首般若波羅蜜，無障礙為首般若波羅蜜，除一切妄見為首般若波羅蜜，無生法忍為首般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種般若波羅蜜。何等為十？慧根為首般若波羅蜜，慧力為首般若波羅蜜，正見為首般若波羅蜜，正念為首般若波羅蜜，陰巧便為首般若波羅蜜，觀界入為首般若波羅蜜，聖諦為首般若波羅蜜，無障礙為首般若波羅蜜，除一切妄見為首般若波羅蜜，無生法忍為首般若波羅蜜。

「復有十種方便智波羅蜜。何等為十？眾生希望方便行為首方便波羅蜜，安立眾生為首方便波羅蜜，大悲為首方便波羅蜜，化眾生不勞惓為首方便波羅蜜，超越聲聞辟支佛地為首方便波羅蜜，入諸波羅蜜為首方便波羅蜜，如實觀諸法為首方便波羅蜜，不思議力為首方便波羅蜜，不退轉為首方便波羅蜜，降伏眾魔為首方便波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十種方便智波羅蜜。何等為十？眾生希望方便行為首方便波羅蜜，安立眾生為首方便波羅蜜，大悲為首方便波羅蜜，化眾生不勞惓為首方便波羅蜜，超越聲聞辟支佛地為首方便波羅蜜，入諸波羅蜜為首方便波羅蜜，如實觀諸法為首方便波羅蜜，不思議力為首方便波羅蜜，不退轉為首方便波羅蜜，降伏眾魔為首方便波羅蜜。

「何等為波羅蜜義？行增進滿足義，是謂波羅蜜義；勝妙智滿足，是波羅蜜義；不著有為無為法義，是波羅蜜義；覺生死過義，是波羅蜜義；覺悟不覺悟者義，是波羅蜜義；開示一切無盡法藏義，是波羅蜜義；無間礙解脫具足義，是波羅蜜義；覺知布施平等義，是波羅蜜義；覺知戒、忍、精進、一心、智慧、平等義，是波羅蜜義；決定巧便義，是波羅蜜義；知一切眾生法性義，是波羅蜜義；無生法忍滿足義，是波羅蜜義；不退地滿足義，是波羅蜜義；嚴淨佛土義，是波羅蜜義；成熟眾生義，是波羅蜜義；覺場具足義，是波羅蜜義；降伏眾魔義，是波羅蜜義；一切佛法滿足義，是波羅蜜義；十力、四無所畏、十八不共法滿足義，是波羅蜜義；攝取一切化生義，是波羅蜜義；三轉十二行法輪義，是波羅蜜義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為波羅蜜義？行增進滿足義，是謂波羅蜜義；勝妙智滿足，是波羅蜜義；不著有為無為法義，是波羅蜜義；覺生死過義，是波羅蜜義；覺悟不覺悟者義，是波羅蜜義；開示一切無盡法藏義，是波羅蜜義；無間礙解脫具足義，是波羅蜜義；覺知布施平等義，是波羅蜜義；覺知戒、忍、精進、一心、智慧、平等義，是波羅蜜義；決定巧便義，是波羅蜜義；知一切眾生法性義，是波羅蜜義；無生法忍滿足義，是波羅蜜義；不退地滿足義，是波羅蜜義；嚴淨佛土義，是波羅蜜義；成熟眾生義，是波羅蜜義；覺場具足義，是波羅蜜義；降伏眾魔義，是波羅蜜義；一切佛法滿足義，是波羅蜜義；十力、四無所畏、十八不共法滿足義，是波羅蜜義；攝取一切化生義，是波羅蜜義；三轉十二行法輪義，是波羅蜜義。」

爾時會中，有天名師子幢無礙光耀，白佛言：「世尊！甚奇甚特！是名一切具足，是名究竟一切佛法功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有天名師子幢無礙光耀，白佛言：「世尊！甚奇甚特！是名一切具足，是名究竟一切佛法功德。」

世尊答曰：「如是如是，諸天！其有善男子、善女人聞是法正憶念者，當知是阿惟越致菩提薩埵。何以故？天子！是善男子、善女人善根成熟故，令耳根得聞是經；一切善根成熟故，得聞此經已，終不離真實觀、不離諸佛世尊、不離諸佛法、不離轉法輪、不離海印陀羅尼、不離無盡陀羅尼、不離遍入眾生行陀羅尼、不離無盡光日幢陀羅尼、不離月無垢相陀羅尼、不離無垢等起相陀羅尼。若菩薩得是陀羅尼者，悉能一時變身為佛，周滿十方教化眾生，然於諸法亦不死、亦不去而度脫眾生；眾生亦不可得，說法教化諸文字等亦不可得，示現死生亦不生，知諸法平等無去無來，亦不作非不作故。」說是法時，三千菩提薩埵得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：「如是如是，諸天！其有善男子、善女人聞是法正憶念者，當知是阿惟越致菩提薩埵。何以故？天子！是善男子、善女人善根成熟故，令耳根得聞是經；一切善根成熟故，得聞此經已，終不離真實觀、不離諸佛世尊、不離諸佛法、不離轉法輪、不離海印陀羅尼、不離無盡陀羅尼、不離遍入眾生行陀羅尼、不離無盡光日幢陀羅尼、不離月無垢相陀羅尼、不離無垢等起相陀羅尼。若菩薩得是陀羅尼者，悉能一時變身為佛，周滿十方教化眾生，然於諸法亦不死、亦不去而度脫眾生；眾生亦不可得，說法教化諸文字等亦不可得，示現死生亦不生，知諸法平等無去無來，亦不作非不作故。」說是法時，三千菩提薩埵得無生法忍。

「復次天子！若有讀誦、持是法者，終不離息一切纏陀羅尼、不離金剛堅強破散一切煩惱山陀羅尼，終不離說無言普入諸波羅蜜陀羅尼，終不離能說異名句諸語陀羅尼、不離虛空離垢出生無盡印陀羅尼、不離成就無量佛身一切生盡陀羅尼。」說是法時，無量眾生皆得法忍，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次天子！若有讀誦、持是法者，終不離息一切纏陀羅尼、不離金剛堅強破散一切煩惱山陀羅尼，終不離說無言普入諸波羅蜜陀羅尼，終不離能說異名句諸語陀羅尼、不離虛空離垢出生無盡印陀羅尼、不離成就無量佛身一切生盡陀羅尼。」說是法時，無量眾生皆得法忍，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說是時，無盡智菩薩、師子幢無礙光耀天子，及諸大聲聞、天、人、阿修羅，為佛作禮，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，無盡智菩薩、師子幢無礙光耀天子，及諸大聲聞、天、人、阿修羅，為佛作禮，皆大歡喜。