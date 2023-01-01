佛說莊嚴菩提心經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說莊嚴菩提心經一卷

姚秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百人俱，菩薩萬人——其名曰智光菩薩、法光菩薩、月光菩薩、日光菩薩、無邊光菩薩、跋陀婆羅等十六正士，如文殊師利本所修行；復有六十菩薩，如彌勒菩薩本所修行——此賢劫中菩薩摩訶薩等。爾時，世尊與無央數大眾圍繞而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百人俱，菩薩萬人——其名曰智光菩薩、法光菩薩、月光菩薩、日光菩薩、無邊光菩薩、跋陀婆羅等十六正士，如文殊師利本所修行；復有六十菩薩，如彌勒菩薩本所修行——此賢劫中菩薩摩訶薩等。爾時，世尊與無央數大眾圍繞而為說法。

爾時，會中有菩薩名思無量義，即從坐起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，以種種寶華而散佛上。散佛上已，合掌白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊哀愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩名思無量義，即從坐起，整衣服，偏袒右肩，右膝著地，以種種寶華而散佛上。散佛上已，合掌白佛言：「世尊！欲有所問，唯願世尊哀愍聽許。」

佛告思無量義菩薩：「恣汝所問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告思無量義菩薩：「恣汝所問。」

思無量義菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩修菩提心？何者是菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思無量義菩薩白佛言：「世尊！云何菩薩修菩提心？何者是菩提心？」

佛告思無量義菩薩：「菩薩修菩提心者，非於眾生菩提心者不可得。此心非色、非見，法亦無有得者。何以故？眾生空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告思無量義菩薩：「菩薩修菩提心者，非於眾生菩提心者不可得。此心非色、非見，法亦無有得者。何以故？眾生空故。」

思無量義菩薩白佛言：「世尊！法相如是甚深。菩薩當云何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思無量義菩薩白佛言：「世尊！法相如是甚深。菩薩當云何修行？」

佛告思無量義菩薩：「善男子！菩提心者，非有、非造，離於文字。菩提即是心，心即是眾生。若能如是解，是名菩薩修菩提心。菩提非過去、未來、現在如是心，眾生亦非過去、未來、現在。能如是解，名為菩薩。然於是中實無所得，以無所得故得。若於一切法無所得，是名得菩提。為始行眾生，故說有菩提。如阿羅漢取證，於法無所得；以世俗言辭故，說有菩提，然菩提實不可得。若於一切法無所得，是名得菩提。然於是中亦無有心、亦無造心者，亦無有菩提、亦無造菩提者，亦無有眾生、亦無造眾生者，亦無有聲聞、亦無發聲聞者，亦無辟支佛、亦無發辟支佛者，亦無有菩薩、亦無發菩薩者，亦無有佛、亦無成佛者，亦無有為、亦無造有為者，亦無無為、亦無造無為者，是中已得、今得、當得皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告思無量義菩薩：「善男子！菩提心者，非有、非造，離於文字。菩提即是心，心即是眾生。若能如是解，是名菩薩修菩提心。菩提非過去、未來、現在如是心，眾生亦非過去、未來、現在。能如是解，名為菩薩。然於是中實無所得，以無所得故得。若於一切法無所得，是名得菩提。為始行眾生，故說有菩提。如阿羅漢取證，於法無所得；以世俗言辭故，說有菩提，然菩提實不可得。若於一切法無所得，是名得菩提。然於是中亦無有心、亦無造心者，亦無有菩提、亦無造菩提者，亦無有眾生、亦無造眾生者，亦無有聲聞、亦無發聲聞者，亦無辟支佛、亦無發辟支佛者，亦無有菩薩、亦無發菩薩者，亦無有佛、亦無成佛者，亦無有為、亦無造有為者，亦無無為、亦無造無為者，是中已得、今得、當得皆不可得。」

佛告：「善男子！諦聽諦聽，善思念之。所應說者，吾今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「善男子！諦聽諦聽，善思念之。所應說者，吾今當說。

「菩薩發菩提心有十法。何等為十？發第一心、成就眾善本，譬若須彌山以眾寶莊嚴；發第二心、行檀波羅蜜，譬若大地長養眾善法；發第三心、行尸波羅蜜，喻若師子王能降伏眾獸，滅除邪見故；發第四心、行羼提波羅蜜，喻若那羅延堅固不可壞，滅除煩惱故；發第五心、行毘梨耶波羅蜜，現行眾善法，喻若天華如意說法故；發第六心、行禪波羅蜜，喻若日光明滅除眾闇故；發第七心、行般若波羅蜜，諸願得滿足，喻若商賈客得離眾難故；發第八心、行方便波羅蜜，滅除諸障礙，喻若月盛滿清淨無穢故；發第九心、欲滿足本願，遊淨佛國土，樂聽深妙法，滅除貧窮故；發第十心、喻若虛空其智無窮盡，譬如轉輪王成就一切種智故。善男子！如是能發十種心名為菩薩，亦名摩訶薩、亦名無為眾生、亦名無障礙眾生、亦名已得度眾生、亦名不思議眾生。然於此中亦無有心、亦無菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩發菩提心有十法。何等為十？發第一心、成就眾善本，譬若須彌山以眾寶莊嚴；發第二心、行檀波羅蜜，譬若大地長養眾善法；發第三心、行尸波羅蜜，喻若師子王能降伏眾獸，滅除邪見故；發第四心、行羼提波羅蜜，喻若那羅延堅固不可壞，滅除煩惱故；發第五心、行毘梨耶波羅蜜，現行眾善法，喻若天華如意說法故；發第六心、行禪波羅蜜，喻若日光明滅除眾闇故；發第七心、行般若波羅蜜，諸願得滿足，喻若商賈客得離眾難故；發第八心、行方便波羅蜜，滅除諸障礙，喻若月盛滿清淨無穢故；發第九心、欲滿足本願，遊淨佛國土，樂聽深妙法，滅除貧窮故；發第十心、喻若虛空其智無窮盡，譬如轉輪王成就一切種智故。善男子！如是能發十種心名為菩薩，亦名摩訶薩、亦名無為眾生、亦名無障礙眾生、亦名已得度眾生、亦名不思議眾生。然於此中亦無有心、亦無菩提。

「復次，善男子！復有十三昧護持菩提心。何等為十？發第一心、法寶三昧所護持，發第二心、堅固三昧所護持，發第三心、不動三昧所護持，發第四心、不退三昧所護持，發第五心、寶華三昧所護持，發第六心、日光三昧所護持，發第七心、一切義三昧所護持，發第八心、智照三昧所護持，發第九心、諸佛現在前三昧所護持，發第十心、首楞嚴三昧所護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！復有十三昧護持菩提心。何等為十？發第一心、法寶三昧所護持，發第二心、堅固三昧所護持，發第三心、不動三昧所護持，發第四心、不退三昧所護持，發第五心、寶華三昧所護持，發第六心、日光三昧所護持，發第七心、一切義三昧所護持，發第八心、智照三昧所護持，發第九心、諸佛現在前三昧所護持，發第十心、首楞嚴三昧所護持。

「復次，善男子！菩薩初地相能見三千佛剎土滿中億千那由他伏藏；二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴；三地能見諸力士為降伏怨敵；四地能見四方有諸風輪來，有種種妙華遍布其地；五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身，上有憂鉢羅華天冠、薝蔔華天冠、婆師迦華天冠、阿提目多伽華天冠而為嚴容；六地見眾寶池八功德水湛然盈滿，其池四邊有七寶階道底布金沙，自見己身在此池中嬉戲娛樂；七地見其左右有諸地獄，而從中過無諸艱難；八地自見兩肩上有師子王，形容端嚴，頭上有幡，有大威力降伏眾獸；九地見轉輪聖王百千大臣剎利居士而自圍繞，以正法化無量眾生，見虛空中有眾寶蓋垂覆其上；十地見佛色身，身真金色放大光明，大眾圍繞而為說法。善男子！如是十種相應善分別成就十地，以三昧力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩初地相能見三千佛剎土滿中億千那由他伏藏；二地能見三千佛剎土坦然平整以眾寶暐曄莊嚴；三地能見諸力士為降伏怨敵；四地能見四方有諸風輪來，有種種妙華遍布其地；五地能見眾妓女以眾寶瓔珞其身，上有憂鉢羅華天冠、薝蔔華天冠、婆師迦華天冠、阿提目多伽華天冠而為嚴容；六地見眾寶池八功德水湛然盈滿，其池四邊有七寶階道底布金沙，自見己身在此池中嬉戲娛樂；七地見其左右有諸地獄，而從中過無諸艱難；八地自見兩肩上有師子王，形容端嚴，頭上有幡，有大威力降伏眾獸；九地見轉輪聖王百千大臣剎利居士而自圍繞，以正法化無量眾生，見虛空中有眾寶蓋垂覆其上；十地見佛色身，身真金色放大光明，大眾圍繞而為說法。善男子！如是十種相應善分別成就十地，以三昧力故。

「復次，善男子！初地生勝進陀羅尼；二地生不壞陀羅尼；三地生安隱陀羅尼；四地生難沮壞陀羅尼；五地生功德華種種莊嚴陀羅尼；六地生智圓明陀羅尼；七地生增益陀羅尼；八地生無分別陀羅尼而為上首，八萬四千陀羅尼同共俱生；九地生無邊陀羅尼而為上首，六十二億那由他陀羅尼同共俱生；十地生無盡陀羅尼而為上首，億千恒河沙陀羅尼同共俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！初地生勝進陀羅尼；二地生不壞陀羅尼；三地生安隱陀羅尼；四地生難沮壞陀羅尼；五地生功德華種種莊嚴陀羅尼；六地生智圓明陀羅尼；七地生增益陀羅尼；八地生無分別陀羅尼而為上首，八萬四千陀羅尼同共俱生；九地生無邊陀羅尼而為上首，六十二億那由他陀羅尼同共俱生；十地生無盡陀羅尼而為上首，億千恒河沙陀羅尼同共俱生。

「復次，善男子！初地行檀波羅蜜、二地行尸波羅蜜、三地行羼提波羅蜜、四地行毘梨耶波羅蜜、五地行禪波羅蜜、六地行般若波羅蜜、七地行方便波羅蜜、八地行智波羅蜜、九地行成就眾生滿足波羅蜜、十地行諸願滿足波羅蜜，如是諸波羅蜜於諸地中皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！初地行檀波羅蜜、二地行尸波羅蜜、三地行羼提波羅蜜、四地行毘梨耶波羅蜜、五地行禪波羅蜜、六地行般若波羅蜜、七地行方便波羅蜜、八地行智波羅蜜、九地行成就眾生滿足波羅蜜、十地行諸願滿足波羅蜜，如是諸波羅蜜於諸地中皆悉成就。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜有十種。何等為十？一曰、信根，二曰、定根，三曰、大慈，四曰、大悲，五曰、我喜，六曰、彼喜，七曰、發一切願，八曰、持一切眾生，九曰、四攝，十曰、親近諸佛法，是名十種法成就檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩行檀波羅蜜有十種。何等為十？一曰、信根，二曰、定根，三曰、大慈，四曰、大悲，五曰、我喜，六曰、彼喜，七曰、發一切願，八曰、持一切眾生，九曰、四攝，十曰、親近諸佛法，是名十種法成就檀波羅蜜。

「復次，善男子！行尸波羅蜜有十法。何等為十？一曰、離八難，二曰、成就佛功德，三曰、離聲聞地，四曰、離辟支佛地，五曰、身清，六曰、口清，七曰、意清，八曰、莊嚴心，九曰、斷地獄緣，十曰、所祈得滿足行，此十法即成就尸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！行尸波羅蜜有十法。何等為十？一曰、離八難，二曰、成就佛功德，三曰、離聲聞地，四曰、離辟支佛地，五曰、身清，六曰、口清，七曰、意清，八曰、莊嚴心，九曰、斷地獄緣，十曰、所祈得滿足行，此十法即成就尸波羅蜜。

「復次，善男子！行羼提波羅蜜有十法。何等為十？一曰、忍力，二曰、踊躍，三曰、成就眾生，四曰、於甚深法能忍，五曰、無彼我，六曰、斷瞋恚，七曰、不惜身，八曰、不惜命，九曰、捨癡，十曰、觀法身平等，如是十種法成就羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！行羼提波羅蜜有十法。何等為十？一曰、忍力，二曰、踊躍，三曰、成就眾生，四曰、於甚深法能忍，五曰、無彼我，六曰、斷瞋恚，七曰、不惜身，八曰、不惜命，九曰、捨癡，十曰、觀法身平等，如是十種法成就羼提波羅蜜。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜有十法。何等為十？一曰、精進根，二曰、精進力，三曰、正勤，四曰、正念，五曰、以身助眾生，六曰、以心口隨生，七曰、行處不退轉，八曰、除嬾惰，九曰、降伏惡知識，十曰、集一切智，是名十法成就毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜有十法。何等為十？一曰、精進根，二曰、精進力，三曰、正勤，四曰、正念，五曰、以身助眾生，六曰、以心口隨生，七曰、行處不退轉，八曰、除嬾惰，九曰、降伏惡知識，十曰、集一切智，是名十法成就毘梨耶波羅蜜。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩行禪波羅蜜有十法。何等為十？一曰、定根，二曰、定力，三曰、等定，四曰、遊戲諸禪，五曰、三昧，六曰、三昧報，七曰、不毀眾善法，八曰、滅除煩惱怨，九曰、於正法捨，十曰、定陰，如是十法成就禪波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩行禪波羅蜜有十法。何等為十？一曰、定根，二曰、定力，三曰、等定，四曰、遊戲諸禪，五曰、三昧，六曰、三昧報，七曰、不毀眾善法，八曰、滅除煩惱怨，九曰、於正法捨，十曰、定陰，如是十法成就禪波羅蜜。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有十法。何等為十？一曰、慧根，二曰、慧力，三曰、正見，四曰、正念，五曰、陰方便，六曰、分別界，七曰、聖諦，八曰、無障智，九曰、迴邪見，十曰、無生法忍行，如是十法得成就般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有十法。何等為十？一曰、慧根，二曰、慧力，三曰、正見，四曰、正念，五曰、陰方便，六曰、分別界，七曰、聖諦，八曰、無障智，九曰、迴邪見，十曰、無生法忍行，如是十法得成就般若波羅蜜。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩行方便波羅蜜有十法。何等為十？一曰、同眾生行，二曰、持眾生，三曰、大悲，四曰、無厭，五曰、離聲聞辟支佛行，六曰、入波羅蜜，七曰、如實分別器量，八曰、扶助善心，九曰、入不退轉地，十曰、降伏眾魔，是名十法成就方便波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩行方便波羅蜜有十法。何等為十？一曰、同眾生行，二曰、持眾生，三曰、大悲，四曰、無厭，五曰、離聲聞辟支佛行，六曰、入波羅蜜，七曰、如實分別器量，八曰、扶助善心，九曰、入不退轉地，十曰、降伏眾魔，是名十法成就方便波羅蜜。

「復次，善男子！云何名為波羅蜜義？行勝進滿足是波羅蜜義，成就第一智是波羅蜜義，不在有為、不處無為是波羅蜜義，生死大患善能覺知是波羅蜜義，本所未覺今悉了知是波羅蜜義，無盡法藏廣能示現是波羅蜜義，善除障礙是波羅蜜義，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便等不望報是波羅蜜義，解一切眾生界是波羅蜜義，滿足無生法忍是波羅蜜義，成不退轉是波羅蜜義，修淨佛國是波羅蜜義，成就眾生是波羅蜜義，處於道場覺一切智是波羅蜜義，降伏眾魔是波羅蜜義，成就諸佛一切種智是波羅蜜義，破諸異見是波羅蜜義，十力、四無所畏、十八不共法成就滿足是波羅蜜義，成就十二行法輪是波羅蜜義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為波羅蜜義？行勝進滿足是波羅蜜義，成就第一智是波羅蜜義，不在有為、不處無為是波羅蜜義，生死大患善能覺知是波羅蜜義，本所未覺今悉了知是波羅蜜義，無盡法藏廣能示現是波羅蜜義，善除障礙是波羅蜜義，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便等不望報是波羅蜜義，解一切眾生界是波羅蜜義，滿足無生法忍是波羅蜜義，成不退轉是波羅蜜義，修淨佛國是波羅蜜義，成就眾生是波羅蜜義，處於道場覺一切智是波羅蜜義，降伏眾魔是波羅蜜義，成就諸佛一切種智是波羅蜜義，破諸異見是波羅蜜義，十力、四無所畏、十八不共法成就滿足是波羅蜜義，成就十二行法輪是波羅蜜義。

「如是，善男子！波羅蜜義甚深無量，我但為汝略說之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善男子！波羅蜜義甚深無量，我但為汝略說之耳。」

爾時，會中有天子——名師子奮迅光——即從坐起，合掌白佛言：「善哉，世尊！如上所說甚深希有，諸佛功德譬如甘露充足一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有天子——名師子奮迅光——即從坐起，合掌白佛言：「善哉，世尊！如上所說甚深希有，諸佛功德譬如甘露充足一切。」

佛告天子：「善哉善哉，如汝所說。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，及菩薩摩訶薩聞是經典，必於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「善哉善哉，如汝所說。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，及菩薩摩訶薩聞是經典，必於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。

「何以故？天子！若有善男子、善女人宿殖德本乃能得聞是經，非是少功德人之所聽聞。若有暫聞此經、讀誦書寫，此人捨是身已，常見諸佛。見諸佛已，能於佛所轉妙法輪，即得無盡陀羅尼印、亦得解一切眾生心行陀羅尼、亦得日光普照陀羅尼、亦得淨無垢陀羅尼、亦得一切諸法不動陀羅尼、亦得金剛不壞陀羅尼、亦得甚深義藏演說陀羅尼、亦得善解一切眾生語言陀羅尼、亦得虛空無垢遊戲無盡印陀羅尼、亦得諸佛化身陀羅尼。況復聞已，如說修行！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？天子！若有善男子、善女人宿殖德本乃能得聞是經，非是少功德人之所聽聞。若有暫聞此經、讀誦書寫，此人捨是身已，常見諸佛。見諸佛已，能於佛所轉妙法輪，即得無盡陀羅尼印、亦得解一切眾生心行陀羅尼、亦得日光普照陀羅尼、亦得淨無垢陀羅尼、亦得一切諸法不動陀羅尼、亦得金剛不壞陀羅尼、亦得甚深義藏演說陀羅尼、亦得善解一切眾生語言陀羅尼、亦得虛空無垢遊戲無盡印陀羅尼、亦得諸佛化身陀羅尼。況復聞已，如說修行！

「善男子！若有菩薩得如是法，則能於十方世界諸佛剎土化作佛身，而為眾生演說妙法，然於法相不動，亦無去來；雖成就眾生，無有眾生而可得者；常為說法而無所說；恒現受生而無生滅；雖現來去，無來去相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有菩薩得如是法，則能於十方世界諸佛剎土化作佛身，而為眾生演說妙法，然於法相不動，亦無去來；雖成就眾生，無有眾生而可得者；常為說法而無所說；恒現受生而無生滅；雖現來去，無來去相。」

爾時，世尊說是法時，三千菩薩得無生法忍，無量眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法時，三千菩薩得無生法忍，無量眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

思無量義菩薩及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、人、非人等聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思無量義菩薩及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、人、非人等聞佛所說，歡喜奉行。